Kostenlose Vorlagen zur Produktbewertung zur Optimierung von Überprüfungen und Entscheidungen

🔍 Wussten Sie schon? 74 % der Benutzerdefinierten geben an, dass die Produktqualität (und nicht der Preis oder auffälliges Marketing) der wichtigste Grund für ihre Markentreue ist.

Jedes Feature, das Sie bereitstellen, jeder Fehler, den Sie beheben, und jedes Update, das Sie veröffentlichen, formt direkt, wie Benutzer Ihr Produkt erleben und wie lange sie ihm treu bleiben. Ohne einen strukturierten Überprüfungsprozess besteht jedoch selbst bei leistungsstarken Teams die Gefahr von Fehlausrichtungen und verpassten Chancen.

Produktbewertungs-Vorlagen gehen dieses Problem direkt an. Sie vereinfachen Workflows, stimmen Stakeholder aufeinander ab und verwandeln verstreutes Feedback in sichere, datengestützte Entscheidungen.

Sind Sie bereit, sich anzusehen, wie sie arbeiten, und die besten Optionen für Ihr Team zu entdecken? Lassen Sie uns loslegen. ✅

🧠 Wissenswertes: Die Produktbewertung durchläuft alle Phasen des Produktlebenszyklus – ein Konzept, das 1965 vom Ökonomen Theodore Levitt eingeführt wurde. Sein Rahmenkonzept – Einführung, Wachstum, Reife, Rückgang – formt auch heute noch die Art und Weise, wie Teams Produkte bewerten, verbessern und weiterentwickeln.

was sind Vorlagen zur Produktbewertung?*

Produktbewertungs-Vorlagen sind vorgefertigte Rahmenwerke, mit denen Sie die Benutzerfreundlichkeit, Funktion, Leistung und den Wert eines Produkts überprüfen können. Sie bieten eine strukturierte, wiederholbare Methode, um Kundenfeedback zu sammeln, Alternativen zu vergleichen und sichere Entscheidungen zu treffen.

In produktorientierten Umgebungen ist jede Veröffentlichung direkt mit messbaren Ergebnissen wie Akzeptanz, Kundenbindung und Benutzerzufriedenheit verbunden. Anstatt bei Null anzufangen, sparen diese Bewertungs-tools Zeit, beseitigen Inkonsistenzen und skalieren Ihren Überprüfungsprozess. So funktioniert es:

Standardisieren Sie Bewertungen über Produkt-, Design-, QA- und Forschungs-Teams hinweg

Bewerten Sie mehrere Optionen nebeneinander – egal, ob es sich um Features, tools oder Designkonzepte handelt

Sammeln Sie strukturierte Inputs mit einheitlichen Fragen und Metriken

Führen Sie eine Nachverfolgung der Muster im Zeitverlauf durch, um Ergebnisse mit vollständigen Referenzen und Kontext erneut zu überprüfen

Support Go/No-Go-Entscheidungen, die auf objektiven Daten basieren und nicht nur auf persönlichen Meinungen

🌻 Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind ein SaaS-Startup, das eine neue Projektmanagement-App auf den Markt bringt. Eine Produktbewertungs-Vorlage hilft Ihnen dabei, Kundenfeedback von Beta-Benutzern zu sammeln – zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit, der Klarheit der Features und der allgemeinen Benutzerfreundlichkeit. Das Ergebnis? Umsetzbare Erkenntnisse, um Schlüssel-Flows zu verbessern, Reibungspunkte zu beseitigen und ein einsatzbereites Produkt auf den Markt zu bringen.

Kurz gesagt: Diese Vorlagen schärfen den Fokus während des gesamten Produktentwicklungsprozesses, sodass Sie schneller handeln, bessere Produkte entwickeln und kostspielige Fehler vermeiden können.

die besten Produktbewertungs-Vorlagen auf einen Blick*

was macht eine gute Produktbewertungs-Vorlage aus?*

Eine effektive Produktbewertungs-Vorlage ist nicht nur eine Checkliste, sondern ein Entscheidungs-tool. Sie sollte fokussiert genug sein, um Unübersichtlichkeit zu vermeiden, aber dennoch gründlich genug, um das Wesentliche herauszuarbeiten.

Unabhängig davon, ob Sie Beta-Feedback sammeln, Lösungen vergleichen oder eine SWOT-Analyse für ein Produkt durchführen, sollten Sie auf folgende Kernaspekte achten:

klarheit der Bewertung: *Es sollte einheitliche Skalen (1–5 oder rot-gelb-grün) geben, um das Feedback-Management zu vereinfachen. Mit einer leistungsstarken Vorlage können Sie die Antworten verschiedener Prüfer auf einen Blick vergleichen und Schwachstellen frühzeitig erkennen

rollenbasierte Felder: *Die Vorlage sollte es Ihnen ermöglichen, die Beiträge der Stakeholder zu strukturieren. Lassen Sie Projektmanager die Auswirkungen auf das Geschäft bewerten, Ingenieure technische Risiken kennzeichnen und Designer UX-Probleme hervorheben – jeweils mit relevanten Spezifikationen, Anwendungsfällen oder Produktversionen mit Tag versehen

*offene Feedback-Felder: Es sollte Space für Zitate oder Kommentare von Benutzern geben, um Reibungspunkte aufzudecken, die in strukturierten Feldern übersehen werden, und sinnvolle Verbesserungen voranzutreiben

Relevante Kriterien: Eine gut strukturierte Vorlage konzentriert sich auf das, was wirklich wichtig ist, und nicht nur auf das, was leicht zu messen ist. Ob es um das Potenzial Eine gut strukturierte Vorlage konzentriert sich auf das, was wirklich wichtig ist, und nicht nur auf das, was leicht zu messen ist. Ob es um das Potenzial für die Produktakzeptanz , den Aufwand oder die strategische Ausrichtung geht – jede Bewertung sollte in die übergeordnete Strategie einfließen

datensichtbarkeit: *Die Antworten sollten in eine klare Richtung gehen. Auf diese Weise können Sie Ergebnisse automatisch zusammenfassen, Muster visuell hervorheben und Daten einfach exportieren, sodass Ihr Team schnell handeln kann, ohne manuelle Analysen durchführen zu müssen

Anpassbarkeit: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, die zu jedem Workflow passt. Ganz gleich, ob Sie Features testen, tools überprüfen oder Feedback nach der Markteinführung sammeln – das Layout sollte übersichtlich, leicht zu überblicken und wiederverwendbar sein

die besten Produktbewertungs-Vorlagen zum Sammeln und Umsetzen von Feedback*

Produktentscheidungen ohne Abstimmung sind ein schneller Schritt zu Fehlern, Nachbesserungen und Verwirrung. Hier kommt ClickUp – die Alles-App für die Arbeit – zum Schritt, Struktur, Klarheit und Geschwindigkeit in Ihren Bewertungsprozess zu bringen.

Das sagt Raúl Becerra, Produktmanager bei Atrato, über ClickUp:

Früher war es einfach verrückt. Wir haben etwas ausgeliefert und mussten dann Rollbacks zu erledigen, weil das Feature zu viele Fehler hatte und nicht gut geplant war. Wir haben einen deutlichen Rückgang der gemeldeten Fehler festgestellt, und ClickUp hilft uns, viele Probleme zu vermeiden.

Früher war es einfach verrückt. Wir haben etwas ausgeliefert und mussten dann Rollbacks durchführen, weil das Feature zu viele Fehler hatte und nicht gut geplant war. Wir haben einen deutlichen Rückgang der gemeldeten Fehler festgestellt, und ClickUp hilft uns, viele Probleme zu vermeiden.

Wenn Sie wie Atrato Ihre Effizienz steigern möchten, sind die vorgefertigten Produktbewertungs-Vorlagen von ClickUp der perfekte Ausgangspunkt. Entdecken Sie unsere Top-Auswahl!

clickUp-Vorlage für Produktbewertungsformular*

Free Vorlage herunterladen Führen Sie intelligentere Produktbewertungen durch und sammeln Sie klare, rollenbasierte Rückmeldungen mit der ClickUp-Vorlage für Produktbewertungsformular

Mit der ClickUp-Vorlage für Produktbewertungsformulare können Sie wichtiges Produktfeedback erfassen und organisieren, ohne E-Mail-Threads durchforsten oder verstreute Beiträge mehrerer Benutzer zusammensuchen zu müssen. Die Vorlage basiert auf anpassbaren ClickUp-Formularen, strukturiert Ihre Bewertungen so, dass sie die wichtigen Metriken widerspiegeln, und sorgt dafür, dass Ihre Teams fokussiert bleiben.

Sie können Fragen für Ihren Anwendungsfall hinzufügen, Antworten nach Rolle oder Produktversion Tag und Erkenntnisse in Echtzeit-Ansichten verfolgen, darunter Listenansicht, Board und mehr. Diese Vorlage ist besonders nützlich in den frühen Phasen der Produktentwicklung, wenn Feedback-Schleifen engmaschig und umsetzbar sein müssen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sammeln Sie rollenbasiertes Feedback von PMs, QA, Design und Engineering – ohne separate Formulare jonglieren zu müssen

Decken Sie Risiken und Chancen mit konsistenter Bewertung und kontextbezogenen, qualitativen Inputs auf

Verschaffen Sie sich einen Überblick mit den integrierten ClickUp-Dashboards , die die Daten aus Formularantworten auf einen Blick darstellen

🔑 Ideal für: SaaS-Teams, die strukturiertes Beta-Feedback sammeln, PMs, die SWOT-Bewertungen durchführen, oder QA-Leiter, die Überprüfungen nach der Veröffentlichung durchführen

2. ClickUp-Vorlage für das Formular zur Bewertung neuer Produkte*

Free Vorlage herunterladen Validieren Sie neue Produktkonzepte, bevor Sie sie umsetzen – mit der ClickUp-Formular-Vorlage für die Bewertung neuer Produkte

95 % aller neuen Produkte scheitern. Und für kleine Teams, die alles auf eine Idee setzen, bedeutet Scheitern das Aus. Kein Wunder, dass 92 % aller Start-ups innerhalb der ersten drei Jahre wieder schließen. Deshalb ist eine frühzeitige Validierung unverzichtbar.

Mit der ClickUp-Formular-Vorlage für die Bewertung neuer Produkte können Sie Ideen auf Herz und Nieren prüfen, bevor sie die Zeit, das Budget oder die Dynamik Ihres Teams beanspruchen.

So können Sie qualitative und quantitative Informationen von Stakeholdern, benutzerdefinierten Teams und internen Teams sammeln und die Rentabilität, Skalierbarkeit, Markttauglichkeit und potenziellen Risiken bewerten. Außerdem können Sie die ersten Eindrücke von Testern erfassen, um frühzeitig zu erkennen, was Benutzer begeistert oder verwirrt.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bewerten Sie mehrere Ideen nebeneinander mit einem einheitlichen Rahmenwerk

Halten Sie Bewertungen fest, um Entscheidungen zu verfeinern, zu überdenken oder zu verteidigen

Starten Sie sofort strukturierte Überprüfungen mit integrierten Formularen und Ansichten

🔑 Ideal für: Gründer von Start-ups, Innovations-Teams oder Produktstrategen, die neue Features, tools oder Markt-Einträge validieren

💡 Profi-Tipp: GenAI steigert die Produktivität von Software-Produktteams um 20 % bis 50 %, und ClickUp Brain hilft Ihnen dabei mit nur einer Eingabeaufforderung. Ganz gleich, ob Sie ein neues Feature validieren oder Produktideen vergleichen möchten – mit ClickUp Brain können Sie Bewertungen sofort strukturieren. Als weltweit abschließen-ste Arbeit-KI verfügt es über den Kontext Ihrer Arbeitsbereichsdaten und kann wie kein anderer KI-Assistent maßgeschneiderte Empfehlungen geben. Verwenden Sie ClickUp Brain, um Produktbewertungen und Feedback in einer Karte den Bedürfnissen der Benutzer zuzuordnen

3. ClickUp-Software-Heuristik-Bewertungsvorlage

Free Vorlage herunterladen Erkennen Sie frühzeitig UX-Hindernisse und entwickeln Sie Produkte, die Benutzer lieben – mit der heuristischen Bewertungsvorlage von ClickUp Software

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, Sie aber nicht genau sagen können, warum, ist es Zeit, die Experten hinzuzuziehen. Die heuristische Bewertungsvorlage von ClickUp Software bietet Ihrem Team eine strukturierte Methode, um die Benutzerfreundlichkeit zu überprüfen, bevor sie sich negativ auf die Akzeptanz oder Kundenbindung auswirkt.

Diese Vorlage basiert auf bewährten UX-Prinzipien wie Sichtbarkeit, Fehlervermeidung und Konsistenz und hilft Ihnen bei der Überprüfung von Bildschirmen, Flows und Interaktionen. Sie müssen nicht mehr auf Beschwerden von Benutzern warten. Erkennen Sie Reibungspunkte und Lücken frühzeitig. Sie können Probleme auch nach Schweregrad einstufen, um sie zu beheben, bevor das Produkt auf den Markt kommt.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bewerten Sie Produkte mit Zuversicht mithilfe integrierter Eingabeaufforderungen, die mit Heuristiken zur Benutzerfreundlichkeit verknüpft sind

Tag Ergebnisse nach Feature, Bildschirmen oder Aufgabe, um Audits übersichtlich und umsetzbar zu gestalten

Arbeiten Sie nahtlos mit Produkt-, Design- und Entwicklungs-Teams zusammen – direkt in ClickUp

🔑 Ideal für: UX-Strategen, Produktdesigner und agile Teams, die vor Benutzer-Akzeptanztests oder Übergaben Usability-Audits durchführen

4. ClickUp-Softwarebewertungsformular-Aufgabe-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Software-Recherchen in praktische Entscheidungen mit der ClickUp-Aufgabe für Software-Bewertungsformular-Vorlage

Die Bewertung von Software ist keine einmalige Aufgabe, sondern eine Teamleistung. Sie jonglieren mit Demos, Feedback, Kaufmodulen und Fragen zu Randfällen aus verschiedenen Abteilungen.

Die Vorlage „ClickUp-Softwarebewertungsformular” verwandelt dieses Chaos in ein nachverfolgbares System. Jedes tool wird zu einer Aufgabe mit Feldern für Bewertungen, Anwendungsfälle und Warnsignale. Mit dieser Vorlage können Sie Testversion-Notizen einfügen, Prüfer tag und nächste Schritte in einem hub zuweisen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ersetzen Sie verstreute Notizen und Threads durch einen gemeinsamen Bewertungs-Hub, der freigegeben wird

Beziehen Sie die Rechts- und Finanzabteilung mit ein, ohne E-Mail-Genehmigungen hinterherlaufen zu müssen oder die Version zu verlieren

Bauen Sie Ihr Lieferantenarchiv auf – halten Sie eingefügte Bewertungen für Vertragsverlängerungen, Audits oder erneute Ausschreibungen griffbereit

🔑 Ideal für: SaaS-Käufer, IT-Entscheidungsträger, Produktivität-Teams und funktionsübergreifende Stakeholder, die neue Plattformen prüfen

📮 ClickUp Insight: 21 % der Befragten geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die nicht viel strategisches Denken oder Kreativität erfordern (wie Folge-E-Mails 👀). Die ClickUp AI-Agenten helfen Ihnen dabei, diese mühsame Arbeit zu vermeiden. Denken Sie an die Erstellung von Aufgaben, Erinnerungen, Aktualisierungen, Meeting-Notizen, das Verfassen von E-Mails und sogar die Erstellung von End-to-End-Workflows! All das (und noch mehr) lässt sich mit ClickUp, Ihrer Alles-App für die Arbeit, im Handumdrehen automatisieren. 💫 Reale Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

5. ClickUp-Bewertungsbericht-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Fassen Sie Produktbewertungen zusammen und stimmen Sie Entscheidungen mit der ClickUp-Bewertungsbericht-Vorlage ab

Das Sammeln von Feedback ist die halbe Miete. Es zu verstehen und in eine sichere Kaufentscheidung umzuwandeln? Das vereinfacht die ClickUp-Bewertungsberichtvorlage. Sie bietet Ihnen einen übersichtlichen Rahmen, um Input zusammenzufassen und in einem verständlichen, entscheidungsreifen Format zu präsentieren.

Stellen Sie Ergebnisse aus Produkttests, Usability-Studien oder Bewertungen von Stakeholdern zusammen. Zeigen Sie Erfolge auf, heben Sie Risiken hervor und weisen Sie Folgemaßnahmen zu. Geben Sie dann das Gesamtbild mit den Entscheidungsträgern in einem Format frei, das für Rückblicke, Bewertungen und Roadmaps geeignet ist.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Fassen Sie wochenlange Beiträge in einer für Führungskräfte geeigneten Zusammenfassung zusammen

Unterstützen Sie Empfehlungen mit Diagrammen, Feedback und echten Benutzerdaten

Halten Sie fest, was als Arbeit galt, was nicht als Arbeit galt und was im nächsten Zyklus verbessert werden muss

🔑 Ideal für: Produktteams, die Bewertungen abschließen, QA-Leiter, die Testergebnisse zusammenstellen, oder PMs, die Erkenntnisse mit Stakeholdern freizugeben

🎯 ClickUp-Hack: Verwenden Sie ClickUp Dokumente, um Ihren Bewertungsbericht mit Kontext zu versehen – fügen Sie Screenshots, Benutzerzitate oder Entscheidungsbegründungen neben den Daten ein. So bleibt alles durchsuchbar, überfliegbar und teamübergreifend teilbar.

6. ClickUp-Produkt-Features-Matrix-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Schaffen Sie Klarheit bei der Priorisierung von Features mit der ClickUp-Vorlage für die Feature-Matrix

Ein Feature erhöht die Kundenbindung. Ein anderes löst ein Problem bei einem Schlüsselkunden. Ein drittes erfüllt die dringlichste Forderung des Vertriebsteams. Aber was wird zuerst entwickelt – und warum? Die ClickUp-Vorlage für die Matrix der Produktfeatures hilft Ihnen, diese Frage ohne Voreingenommenheit oder Burnout zu beantworten.

Diese Vorlage bewertet Features nach Auswirkung, Dringlichkeit, Aufwand oder strategischer Ausrichtung in einem zentralen Board. Ganz gleich, ob Sie einen Sprint Form oder eine Roadmap vorstellen – diese Matrix zeigt, welche Ideen einen Wert schaffen und welche zurückgestellt werden sollten.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Lösen Sie interne Konflikte mit neutralen, kriterienbasierten Bewertungen

Finden Sie schnelle Erfolge, indem Sie die Auswirkungen gegenüber dem Aufwand abwägen

Verknüpfen Sie Top-Auswahlen mit Aufgaben, Zeitleisten und Eigentümern – ohne unnötigen Aufwand

🔑 Ideal für: Projektmanager, die funktionsübergreifende Anfragen jonglieren, Produktvermarkter, die GTM-Pläne Form geben, oder Start-up-Teams, die schnelllebige Roadmaps verwalten

💡 Profi-Tipp: Lassen Sie Ihre Feature-Matrix nicht veralten. Überprüfen Sie die Bewertungen nach jedem größeren Sprint, jeder Produkteinführung oder jeder Veränderung im Benutzer-Feedback. Prioritäten entwickeln sich weiter, und Ihre Roadmap sollte sich mit ihnen weiterentwickeln.

7. ClickUp-Softwarevergleichsvorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Vergleichen Sie tools nebeneinander und wählen Sie mit der ClickUp-Softwarevergleichs-Vorlage die beste Lösung aus

Wenn Sie das richtige tool auswählen – oder ein besseres entwickeln – brauchen Sie mehr als nur Spezifikationen und Sterne-Bewertungen. Sie benötigen einen strukturierten Vergleich, der zeigt, wo jedes tool punkten kann und wo es hinter den Anforderungen Ihres Teams zurückbleibt.

Die ClickUp-Softwarevergleichsvorlage leistet genau das. Sie können sie verwenden, um Wettbewerbsanalysen durchzuführen oder interne tools anhand realer Produktkriterien zu bewerten. Dazu gehören Preismodelle, Benutzererfahrung, Feature, Integrationsabdeckung und langfristige Eignung.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ermitteln Sie Lücken in den Features, indem Sie Ihre Roadmap mit denen der wichtigsten Wettbewerber vergleichen

Beschleunigen Sie die Auswahl von Anbietern mit sortierbaren, filterbaren Ansichten in der Liste oder in der Tabelle

Dokumentieren Sie Ihren Entscheidungsprozess für zukünftige Audits oder zur Transparenz innerhalb des Teams

🔑 Ideal für: Produkt-Teams, SaaS-Käufer und technische Leiter, die Softwarebewertungen oder Wettbewerbsanalysen durchführen

8. ClickUp-Pugh-Matrix-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Bewerten Sie Produktideen, vergleichen Sie Alternativen und beseitigen Sie Voreingenommenheit mit der ClickUp-Pugh-Matrix-Vorlage

Die Auswahl zwischen Produktideen sollte kein Ratespiel oder eine Debatte sein. Die Pugh-Matrix bietet Ihrem Team eine systematische Methode, um Optionen anhand gewichteter Kriterien mit einer festen Basislinie zu vergleichen.

Die ClickUp-Pugh-Matrix-Vorlage setzt diese Struktur in die Praxis um. Damit können Sie Ihre Bewertungskriterien einstellen, ihnen Gewichte zuweisen und jede Option wissenschaftlich bewerten. Sobald Sie Ihren Gewinner ermittelt haben, wandeln Sie ihn in eine ClickUp Aufgabe um, weisen Sie ihn zu und fahren Sie fort – abgestimmt und unvoreingenommen.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Vereinfachen Sie komplexe Entscheidungen mit einem übersichtlichen Layout, in dem die Bewertungen nebeneinander dargestellt werden

Beschleunigen Sie Bewertungen, indem Sie Bewertungsrahmen für verschiedene Features oder Sprints wiederverwenden

Begründen Sie Ihre Entscheidungen mit einem Entscheidungsprozess, der sich leicht präsentieren oder nachverfolgen lässt

🔑 Ideal für: Produktmanager, Designleiter und funktionsübergreifende Teams, die Produkt-Features, Benutzer-Flows, Anbieter oder Roadmap-Prioritäten vergleichen

9. ClickUp BCG-Matrix-Whiteboard-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Produktstrategie mit der ClickUp BCG-Matrix-Whiteboard-Vorlage

Produkt-Teams jonglieren ständig damit, was sie entwickeln, skalieren oder einstellen sollen – und die BCG-Matrix hilft dabei, den Überblick zu behalten. Dieses ursprünglich von der Boston Consulting Group entwickelte strategische Rahmenwerk klassifiziert Ihre Angebote in vier Kategorien:

Sterne (hohes Wachstum, hoher Marktanteil)

Cash Cows (geringes Wachstum, hoher Marktanteil)

Fragezeichen (hohes Wachstum, geringer freigeben)

hunde* (geringes Wachstum, geringer freigegebener Anteil)

Die ClickUp BCG Matrix Whiteboard Vorlage erweckt dieses Modell auf einer interaktiven Leinwand zum Leben.

Mit dieser Vorlage können Sie Features, Dienstleistungen oder Produktlinien nach Leistung und Potenzial als Karte abbilden. Wandeln Sie dann jede Haftnotiz in Aktionspunkte um, weisen Sie Eigentümer zu und stimmen Sie Prioritäten ab – ohne den Wechsel zu einem anderen tool.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bewerten Sie die Rentabilität von Produkten anhand eines bewährten Geschäfts-Strategie-Modells

Visualisieren Sie Ihr Portfolio in Echtzeit mit quadrantenbasiertem Whiteboard

Verwandeln Sie jede strategische Entscheidung in eine ClickUp Aufgabe mit Fristen und klaren Kontakten

🔑 Ideal für: Führungskräfte, Produktportfolio-Manager, Geschäftstrategen und funktionsübergreifende Teams, die mehrere Angebote verwalten

🔍 Wussten Sie schon? Das Portfolio von Apple ist ein Musterbeispiel für die BCG-Matrix in der Praxis. iPhones sind Stars in einem wachstumsstarken Markt, MacBooks sind stabile Cash Cows und Apple TV+ ist noch ein Fragezeichen. Diese Karte hilft Teams bei der Entscheidung, wo sie investieren, optimieren oder auslaufen lassen sollten, insbesondere wenn sie mehrere Produkte gleichzeitig verwalten.

10. ClickUp-Vorlage für Produktfeedback-Umfragen

Free Vorlage herunterladen Sammeln Sie strukturiertes Produktfeedback über Schlüssel-Erfahrungspunkte hinweg mit der ClickUp-Vorlage für Produktfeedback-Umfragen

Die Bereitstellung eines Features ist nur die halbe Miete – was wirklich zählt, ist, wie die Benutzer es erleben. Die ClickUp-Vorlage für Produktfeedback-Umfragen bietet Ihnen eine schnelle, strukturierte Möglichkeit, diese Erkenntnisse nach der Markteinführung, während der Beta-Phase oder nach größeren Updates zu sammeln.

Mit dieser Vorlage können Sie gezielte Umfragen an bestimmte Benutzer-Segmente oder zu bestimmten Zeitpunkten der Customer Journey senden. Das Beste daran? Sie können Fragen anpassen, Bewertungen hinzufügen und offene Kommentarfelder einfügen, um quantifizierbare Daten und qualitativen Kontext zu erfassen – alles in einem optimierten Workflow.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Passen Sie Umfragen an bestimmte Features, Benutzerprofile oder Produktmeilensteine an

Filtern Sie Antworten nach Segment, Version oder Feedback-Typ

Verwandeln Sie Umfrage-Übermittlungen sofort in Aufgaben, Backlog-Elemente oder Recherche-Threads

🔑 Ideal für: Produktmanager, UX-Forscher und Wachstumsteams, die nach Produkteinführungen oder Updates Feedback sammeln

🧠 Wissenswertes: In den 1980er Jahren schuf Claes Fornell, der Vater der Kundenzufriedenheit, den American Customer Satisfaction Index ( ACSI ). Es war das erste System, das Kundenfeedback zu messbaren Business-Einblicken standardisierte.

11. ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen

Free Vorlage herunterladen Verwalten Sie Kundenerwartungen und reduzieren Sie die Abwanderung mit der ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen

CSAT, CES und NPS sind nicht nur Nummern – sie sind Signale, die Ihnen zeigen, was Benutzer lieben, was sie frustriert und was Ihr Business kosten könnte.

Die ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen ist das ultimative tool, um diese Signale in den Bereichen Support, Onboarding und Produkt-Touchpoints zu erfassen. Damit können Sie Trends nachverfolgen, Feedback segmentieren und Erkenntnisse direkt in Support-Workflows einfließen lassen – bevor es zu Kundenabwanderungen kommt.

Mit ClickUp Brain können Sie außerdem Formularantworten in Sekundenschnelle von einer KI analysieren und zusammenfassen lassen, ohne sie manuell durchsehen zu müssen.

Analysieren Sie Formular-Übermittlung-Daten in Echtzeit und erhalten Sie KI-Erkenntnisse mit ClickUp Brain

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Analysieren Sie Zufriedenheitstrends nach Phase oder Benutzerdefiniert

Visualisieren Sie Zufriedenheitswerte im Zeitverlauf mit Listen-, Board- oder Dashboard-Ansichten

Stimmen Sie Teams schneller aufeinander ab, indem Sie Umfrageantworten in umsetzbare, nachverfolgbare Aufgaben umwandeln

🔑 Ideal für: Kundenerfolg-Teams, Support-Leiter und Produktvermarkter, die sich auf die Steigerung der Loyalitäts-Metriken und die Erhöhung der Kundenzufriedenheit konzentrieren

12. ClickUp-Feedbackformular-Vorlage

Vorlage herunterladen Bieten Sie Benutzern eine einfache Möglichkeit, Ideen, Fehler und Vorschläge zur Verbesserung von Produkten mithilfe der ClickUp-Feedback-Formular-Vorlage zu freizugeben

Formulare sind das Rückgrat jedes feedbackorientierten Workflows. Ganz gleich, ob Sie Erkenntnisse von Benutzern, QA-Testern oder Vertriebsmitarbeitern sammeln – die Herausforderung besteht darin, die Antworten so zu organisieren, dass Ihr Team darauf reagieren kann.

Die ClickUp-Feedbackformular-Vorlage bietet Ihnen einen dauerhaften, stets verfügbaren Kanal, um Ad-hoc-Feedback zu Ihrem Produkt, Ihrem Support und Ihren Community-Kontaktpunkten zu sammeln.

Sie können diese Vorlage direkt in Ihre App, Ihr Dokument oder Ihre E-Mail-Fußzeile einbetten, um verstreute Vorschläge in strukturierte, nachvollziehbare Übermittlungen umzuwandeln. Ob Fehler, Feature-Anfragen oder Beschwerden – jede Antwort wird automatisch organisiert, sodass Ihr Team keinen Schritt und keine brillante Idee verpasst.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bieten Sie Benutzern einen einfachen Space ohne Anmeldung, in dem sie Fehler zur Berichterstellung melden, Ideen vorschlagen oder Probleme melden können

Führen Sie ein durchsuchbares Archiv mit Feedback für Backlog-Grooming oder Benutzerforschung

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Auswertung von Feedback aus Posteingängen, Direktnachrichten oder Support-Tickets

🔑 Ideal für: Produktteams, Community-Manager und Kundensupport-Leiter, die große Mengen an Benutzer-Feedback verwalten

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Autopilot Agents, um eingehendes Produktfeedback automatisch zu analysieren und zu sortieren. Anstatt lange Umfragen oder Support-Tickets manuell zu durchforsten, richten Sie einen Agenten ein, um: tag-Themen kennzeichnen* (z. B. „Benutzerfreundlichkeit“, „Leistung“, „Anfrage für ein neues Feature“)

priorisieren Sie nach Auswirkungen* (Kennzeichnung kritischer Probleme vs. wünschenswerter Merkmale)

leiten Sie Aufgaben* an das richtige Team weiter (UX, Technik, unterstützen) Auf diese Weise erhält Ihr Produkt-Team strukturierte Einblicke in Echtzeit.

13. ClickUp-Formular-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Formular-Vorlage ganz einfach dynamische Bewertungsformulare mit Ihrem Branding

Führen Sie einen Usability-Test durch? Führen Sie eine Produktüberprüfung nach dem Sprint durch? Benötigen Sie strukturiertes Feedback für die Einführung eines neuen Features? Verzichten Sie auf Tabellenkalkulationen und beginnen Sie mit der ClickUp-Formular-Vorlage – Ihrem anpassbaren, programmierfreien Formularersteller für Produkt-Workflows.

Sie können aus Dropdown-Menüs, bedingter Logik, Bewertung-Skalen und vielem mehr wählen, um maßgeschneiderte Umfragen und Scorecards zu erstellen. Außerdem werden die Antworten mit dieser Vorlage sofort mit Ihren ClickUp-Boards, Review-Dashboards oder Automatisierungen synchronisiert, sodass die Bewertungen in Ihr System und nicht in Ihren Posteingang Flow.

Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Branding und einen benutzerdefinierten Ton, um den Stil Ihres Produkt-Teams zu treffen

Verwenden Sie Formulare für Sprints, Tests oder Releases wieder, um konsistente Bewertungen zu gewährleisten

Automatisieren Sie die Weiterleitung von Antworten an Workflows, Review Boards oder Folgeaufgaben über ClickUp Automatisierung

🔑 Ideal für: Produktteams, Marketingfachleute und Forscher, die flexible, Code-freie Produktbewertungsformular erstellen.

🎯 ClickUp-Hack: Nutzen Sie diese von Experten empfohlenen Strategien, um Ihren Produktbewertungsprozess zu optimieren und jede Bewertung optimal zu nutzen. Definieren Sie „gut“ bevor Sie beginnen. Stellen Sie klare Kriterien für UX, Leistung und Wirkung ein, damit Ihr Team nicht raten muss

Diversifizieren Sie Bewertungen. Beziehen Sie Design, Entwicklung und Support mit ein – unterschiedliche Rollen erkennen unterschiedliche Probleme

Kombinieren Sie Bewertungen mit Geschichten. Bewertungen dienen als Maßstab für Ihr Produkt. Kommentare liefern Details und erklären das „Warum“

Überprüfen Sie frühzeitig und regelmäßig. Führen Sie nach Sprints, Betas oder großen Feature-Releases Bewertungen durch, um sich kontinuierlich zu verbessern

*bessere Produkte schneller entwickeln mit ClickUp

Was unterscheidet gute Produkte von großartigen Produkten? Sie haben es erraten! Strukturierte Bewertungen, freigegebene Erkenntnisse und intelligente Priorisierung. Mit diesen ClickUp-Vorlagen können Sie all das schneller, intelligenter und ohne Spekulationen erledigen.

Aber das ist erst der Anfang. Mit ClickUp können Sie Bewertungen mit Roadmaps verbinden, Überprüfungen automatisieren, Live-Feedback nachverfolgen und Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen. Von der Entdeckung bis zur Auslieferung unterstützt ClickUp jeden Schritt Ihrer Produktentwicklung.

Machen Sie Ihren Bewertungsprozess zum Wettbewerbsvorteil Ihres Produkts. Starten Sie noch heute mit ClickUp!