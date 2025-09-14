Die 20 besten KI-Organisationstools zur Steigerung Ihrer Produktivität im Jahr 2025

Selbst die organisiertesten Fachleute sind überfordert – nicht durch unordentliche Schreibtische, sondern durch überquellende Posteingänge, sich ändernde Prioritäten und die ständige mentale Belastung, Projekte auf Kurs zu halten.

KI-Organisationstools sind für diese neue Realität konzipiert. Sie gehen über das Ablegen und Planen hinaus, indem sie Bedürfnisse vorhersagen, Pläne in Echtzeit anpassen, Aktionspunkte automatisch erfassen und wichtige Informationen anzeigen, noch bevor Sie danach suchen.

In diesem Leitfaden haben wir die effektivsten KI-Produktivität-Tools für den Arbeitsplatz zusammengestellt, damit Sie sich besser konzentrieren, den Überblick behalten und Ihre Arbeit klar und präzise verwalten können.

👀 Wussten Sie schon? Lange bevor künstliche Intelligenz Realität wurde, faszinierte das Konzept synthetischer Helfer bereits die Welt. Im Jahr 1921 führte der tschechische Dramatiker Karel Čapek in seinem Stück Rossums Universalroboter den Begriff „Roboter“ ein. Diese Roboter waren künstliche Menschen, die dazu bestimmt waren, Menschen zu dienen, und ihr Name leitet sich vom tschechischen Wort robota ab, was „Zwangsarbeit“ bedeutet

KI-Tools sind mittlerweile allgegenwärtig – aber nicht jedes tool, das behauptet, die Produktivität zu steigern, versteht auch wirklich, wie Sie Ihre Arbeit machen.

Hier erfahren Sie, was eine echte KI-Produktivität-App von einer gewöhnlichen App auf Ihrer Startseite unterscheidet:

Kontextbezogene Intelligenz: Wählen Sie tools, die Informationen nicht nur speichern, sondern auch verstehen – indem sie Inhalte auf der Grundlage Ihrer Echtzeitaktivitäten mithilfe natürlicher Sprachverarbeitung taggen, zusammenfassen und organisieren

Native Integrationen: Suchen Sie nach KI-Tools, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme – Kalender, CRMs, Dokumente und Aufgabenlisten – integrieren und mühelos miteinander kommunizieren

Intelligente Automatisierung: Entscheiden Sie sich für Apps, die Ihre Bedürfnisse vorhersagen, Nachverfolgungen automatisieren, Aufgaben gruppieren und manuelle Entscheidungen minimieren

Benutzerdefinierte Workflows: Priorisieren Sie Flexibilität. Gute KI-tools passen sich Ihren benutzerdefinierten Workflows und Ihrer Technologie an, nicht umgekehrt

Echtzeit-Zusammenarbeit: Nutzen Sie KI-gestützte Tools, die Ihr Team durch automatische Updates auf dem Laufenden halten – so entfällt die Notwendigkeit weiterer Nachrichten mit der Frage „Wie ist der Status?“

Fazit? Wenn es Ihre kognitive Belastung nicht verringert, ist es nur Lärm. Die unten aufgeführten fortschrittlichen KI-basierten Tools können mehr als nur Aufgaben verwalten – sie schärfen den Fokus, beseitigen Unordnung, sparen Zeit durch die Automatisierung von Routineaufgaben und helfen Ihnen, immer zwei Schritte voraus zu sein.

🧠 Wissenswertes: In den frühen 1950er Jahren schrieb Arthur Samuel Geschichte, indem er ein Computerprogramm entwickelte , das Dame spielen konnte – und, was noch beeindruckender war, mit der Zeit lernte, sich zu verbessern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Programmen, die festen Regeln folgten, verbesserte sich Samuels Dame-Spieler, indem er gegen sich selbst spielte und sich merkte, welche Züge zu Gewinnen oder Verlusten führten. Dies war eine der ersten Demonstrationen des maschinellen Lernens, bei dem ein Computer seine Strategien auf der Grundlage von Erfahrungen anpassen und weiterentwickeln konnte.

Ganz gleich, ob Sie Meetings verwalten, wichtige Aufgaben planen oder den Überblick über ein Dutzend Apps behalten möchten – diese leicht zugänglichen KI-Organisation-tools vereinfachen Ihren Alltag und steigern die Produktivität Ihres Teams.

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Optionen für den Einsatz Ihres KI-Agenten für verschiedene Anwendungsfälle.

tool* Am besten geeignet für Besondere Feature Preise (monatlich) ClickUp Projekte mit KI-gestützten Aufgaben und Zielen verwalten Kombiniert Aufgabe, Dokumenten- und Zielverwaltung mit KI Kostenlos, kostenpflichtig ab 7 $/Benutzer + 7 $ KI Notion /AI Flexibles Wissensmanagement und kreative Inhalte KI-Schreibfunktion und Echtzeit-Erweiterung im Workspace Free, kostenpflichtig ab 12 $/Benutzer Asana Strukturierte Planung von Aufgaben mit KI-gestützter Klarheit Priorisiert Arbeit automatisch und schlägt nächste Schritte vor Kostenlos, kostenpflichtig ab 10,99 $/Benutzer Trello Visuelle Denker, die Boards lieben, keine Tabellenkalkulationen Automatisiert Kartenaktionen basierend auf dem Verhalten Free, kostenpflichtig ab 6 $/Benutzer Motion Kalender-orientierte Profis, die ihren Tag selbst planen möchten Automatische dynamische Planung von Aufgaben Ab 29 $ pro Benutzer KI zurückgewinnen Schützen Sie Ihre Konzentrationszeit und automatisieren Sie Ihre Terminplanung Führen Sie die Synchronisierung von Gewohnheiten, Meetings und intelligenter Aufgabe durch Kostenlos, kostenpflichtig ab 10 $/Benutzer Mem Müheloses Erfassen von Ideen und persönlichem Wissen Automatisches Verknüpfen und Abrufen von Notizen im Kontext Kostenlos (Beta), Preis wird noch bekannt gegeben Todoist KI Tägliche Produktivität durch intelligente Priorisierung Intelligente Priorisierung von Aufgaben basierend auf Ihrem Verhalten Free, kostenpflichtig ab 5 $/Benutzer Akiflow Bringen Sie Ordnung in das Chaos Ihrer Aufgaben, die über mehrere tools und Kalender verteilt sind Zentralisiert die Erfassung von Aufgaben und die Zeiteinteilung Ab 34 $ pro Benutzer BeforeSunset KI Durchdachte Planung und Zeiterfassung an einem Ort Sanfte Tagesplanung dank KI Ab 18 $ pro Benutzer Otter. ai Verwandeln Sie Meetings in durchsuchbare Transkripte Echtzeit-Transkription von Meetings mit KI-Zusammenfassung Free, kostenpflichtig ab 16,99 $/Benutzer Fireflies. ai Erfassen und Zusammenfassen von Team-Unterhaltungen KI-Transkripte mit durchsuchbaren Erkenntnissen Kostenlos, kostenpflichtig ab 18 $/Benutzer Avoma KI-gestützte Einblicke in Meetings und Unterhaltung Analysen und Coaching bei Meeting-Pannen Ab 19 $ pro Benutzer Grammarly Klar und selbstbewusst schreiben Tonfallbewusste Vorschläge und Umschreibungsfunktionen Free, kostenpflichtig ab 12 $/Benutzer Perplexity Labs Schnelle KI-gestützte Recherche und Wissensabfrage Zitierte Forschungszusammenfassungen Free, Pro für 20 $/Monat Qodo Code-Integrität und kollaborative Entwicklung KI-generierte PRs, Tests und Code-Reviews Kostenlos, kostenpflichtig ab 30 $/Benutzer Cursor KI-gestützte Programmierung und technische Dokumentation Inline-Code-Generierung und Repo-bewusste Unterstützung Kostenlos, kostenpflichtig ab 20 $/Benutzer Document360 Strukturierte Wissensdatenbanken und Bereinigung von KI-Inhalten /AI-gestütztes Tag und Wissensstrukturierung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Miro Visuelle Zusammenarbeit und Brainstorming KI-Cluster und Strukturen für Brainstorming-Input Kostenlos, kostenpflichtig ab 8 $/Benutzer Zapier Tools in Verbindung bringen und Arbeitsabläufe automatisieren Zap-Generierung in natürlicher Sprache für über 6.000 tools Kostenlos, kostenpflichtig ab 29,99 $/Benutzer

Von KI-Assistenten, die Ihre Meetings planen, bis hin zu tools, die ganze Dokumente in Sekundenschnelle zusammenfassen – die KI-Produktivität ist jetzt leistungsfähiger und persönlicher denn je.

Im Folgenden haben wir tools ausgewählt, die neu definieren, was es bedeutet, organisiert zu sein. Jedes davon bringt seine eigene Art von Intelligenz mit – einige automatisieren Ihren Kalender, andere verwandeln Notizen in Aktionspläne und wieder andere sind so konzipiert, dass sie wie ein zusätzliches Gehirn für Ihr Team denken.

Beginnen wir mit einer Plattform, die all das und noch mehr zu erledigen in der Lage ist.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Projekten mit KI-gestützten Aufgaben und Zielen)

Testen Sie ClickUp kostenlos Vereinfachen Sie das Management von Aufgaben, sorgen Sie für intelligentere Interaktionen und gewinnen Sie mit ClickUp tiefere Einblicke in Kundenmuster

ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, war schon immer der bevorzugte Arbeitsbereich für Teams, die alles – Aufgaben, Dokumente, Dashboards, Ziele – an einem Ort haben möchten.

Mit ClickUp Brain hat es sich jedoch von einem Organisationstool zu einer intelligenten Engine entwickelt, die sich an Ihren Workflow anpasst und mit Ihren Anforderungen mitwächst.

Befehl Ihren Arbeitsbereich mit ClickUp Brain Max – nutzen Sie Ihre Stimme, um Aufgaben freihändig zu erstellen, zusammenzufassen und zu verwalten

ClickUp hat sich schnell zu einer KI-basierten Plattform für Produktivität entwickelt – und ist vielseitiger denn je:

ClickUp Brain ist der in Ihren Workspace integrierte KI-Assistent, mit dem Sie sofort Aufgaben aus natürlicher Sprache erstellen, Projekte zusammenfassen und intelligente Workflow-Vorschläge erhalten können.

ClickUp Brain Max, die neueste Ergänzung, ist eine desktopbasierte Talk-to-Text-Version von Brain. Mit Brain Max können Sie Sprachbefehle verwenden, um Aufgaben zu diktieren, Zusammenfassungen anzufordern und freihändig mit ClickUp zu interagieren – perfekt für Multitasking oder Barrierefreiheit.

Sie können nun innerhalb von Brain aus verschiedenen großen Sprachmodellen (LLMs) wie GPT-4 oder Claude wählen und die Antworten der KI an Ihre Bedürfnisse anpassen – egal, ob Sie kreativere, technischere oder datenschutzorientiertere Ergebnisse wünschen.

KI-Agenten sind jetzt noch leistungsfähiger und anpassbarer. Diese Agenten können mehrstufige Prozesse automatisieren, Hindernisse eskalieren, Aufgaben zuweisen und mit Teammitgliedern auf der Grundlage von Echtzeit-Auslösern und Organisationsregeln kommunizieren. Sie können spezielle KI-Agenten für wiederkehrende Administrator-Arbeit, Vertriebsnachfassaktionen oder kreatives Brainstorming einsetzen und so Ihr Team von sich wiederholenden Aufgaben kostenlos machen.

Organisieren, planen und führen Sie Ihre Projekte nahtlos mit ClickUp Brain durch

Nehmen wir an, Sie beginnen Ihre Woche mit einer unübersichtlichen Liste von Ideen, Meeting-Notizen und losen Aufgaben. ClickUp Brain hilft Ihnen dabei – es schlägt Unteraufgaben vor, verfeinert Aufgabenbeschreibungen und organisiert Prioritäten anhand von Echtzeit-Kontext. Innerhalb weniger Minuten spiegelt Ihr Arbeitsbereich wider, was Sie zu erledigen haben und wie Sie es erledigt bekommen.

Betrachten Sie ClickUp als Ihr zweites Gehirn. Es unterstützt das Wissensmanagement, indem es Ihnen hilft, intuitiv auf Informationen zuzugreifen. Sie können Erkenntnisse aus früheren Projekt-Notizen gewinnen, verwandte Dokumente automatisch verknüpft oder sogar Ad-hoc-Brainstorming-Sitzungen in wenigen Minuten in SOPs umwandeln, sodass institutionelles Wissen lebendig und durchsuchbar bleibt.

Bei der Zusammenarbeit mit Ihren Teamkollegen wird ClickUp zu Ihrem Wissensnavigator. Fragen Sie: „Wo ist die neueste Präsentation?“ ClickUp Brain ruft die Antwort ab, selbst wenn sie in einem Dokumentkommentar vom letzten Monat versteckt ist. Es kann lange Projektdiskussionen zusammenfassen oder grobe Notizen in ausgefeilte SOPs umwandeln.

Legen Sie Auslöser fest, und die KI-Agenten von ClickUp erledigen die Arbeit für Sie

Stellen Sie sich vor, Sie werden mit sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben überschwemmt – Statusaktualisierungen, Nachfassaktionen, Aufgabenübergaben. Die ClickUp AI-Agenten übernehmen diese Aufgaben still und leise. Sie reagieren auf Auslöser, eskalieren Blockaden und weisen Aufgaben anhand voreingestellter Regeln mithilfe von ClickUp Automatisierung zu. Anstatt sich um Kleinigkeiten zu kümmern, legen Sie die Bedingungen fest, und sie erledigen den Rest.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierung

Mit dem Wachstum Ihres Projekts steigt auch der Bedarf an Sichtbarkeit. Anstatt Berichte manuell zu erstellen, fragen Sie einfach: „Wie verfolgen wir das zweite Quartal?“ ClickUp Dashboards antworten mit intelligenten Visualisierungen, die automatisch aus Live-Aufgabe-Daten generiert werden. Sie erhalten nicht nur Nummern, sondern auch eine Erzählung.

Nutzen Sie ClickUp-Dashboards, um Echtzeit-Einblicke in die Leistung Ihres Teams zu erhalten

Und im Hintergrund lernt ClickUp Brain ständig dazu. Es kennzeichnet Risiken, hebt Leistungseinbrüche hervor und erkennt redundante Arbeit, bevor sie sich zu einem Problem ausweitet. Die Erkenntnisse von ClickUp fassen nicht nur zusammen, was gerade passiert, sondern zeigen auch auf, was fehlt.

Ganz gleich, ob Sie Produkt-Sprints verwalten, ein Start-up skalieren oder funktionsübergreifende Kampagnen leiten – ClickUp verbindet intelligente Organisation mit müheloser Umsetzung – nativ und auf jeder Ebene Ihres Workflows.

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie KI-Eingabeaufforderungen in Aufgaben-Vorlagen, um eine einheitliche Erstellung von Aufgaben teamübergreifend zu gewährleisten

Schreiben Sie SOPs, Meeting-Notizen oder Updates mit ClickUp Brain in dem gewünschten Tonfall um

Fassen Sie lange Kommentarthreads zusammen, damit Benutzer schnell den Überblick behalten können

Verfolgen Sie den OKR-Fortschritt mit KI-generierten Erkenntnissen und Leistungsanalysen

Identifizieren Sie Engpässe, doppelte Aufgaben und Ungleichgewichte bei der Workload in Ihren Listen

Limit von ClickUp

KI-Features sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Einige benutzerdefinierte Anpassungen erfordern für nicht-technische Benutzer eine gewisse Setup-Zeit

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Ich nutze ClickUp seit seinen Anfängen und es ist bemerkenswert, seine Entwicklung zu einem umfassenden Produktivitätswerkzeug mitzuerleben. Die kontinuierliche Einführung neuer Features und Updates zeigt das Engagement des Teams für die Verbesserung der Benutzererfahrung. Eine der herausragenden Neuerungen ist das KI-Tool ClickUp Brain. Es hat die Art und Weise, wie ich Aufgaben und Projekte verwalte, verändert, indem es Routineprozesse automatisiert und intelligente Vorschläge liefert, wodurch ich viel Zeit und Aufwand spare.

Ich nutze ClickUp seit seinen Anfängen und es ist bemerkenswert, seine Entwicklung zu einem umfassenden Produktivitätswerkzeug mitzuerleben. Die kontinuierliche Einführung neuer Funktionen und Updates zeigt das Engagement des Teams für die Verbesserung der Benutzererfahrung. Eine der herausragenden Neuerungen ist das KI-Tool ClickUp Brain. Es hat die Art und Weise, wie ich Aufgaben und Projekte verwalte, verändert, indem es Routineprozesse automatisiert und intelligente Vorschläge liefert, wodurch ich viel Zeit und Aufwand spare.

📮 ClickUp Insight: Nur 12 % der Menschen verwenden physische Tagebücher zur Nachverfolgung ihrer Ziele, und überraschende 38 % verfolgen sie gar nicht. Aber was wäre, wenn Sie Ihre Ziele präziser und einfacher nachverfolgen könnten? Entdecken Sie ClickUp, wo die Struktur eines Planers auf die Leistungsfähigkeit der Automatisierung trifft. Von der Einstellung von Aufgaben und Fristen bis hin zur Nachverfolgung des Fortschritts mit visuellen Dashboards hilft Ihnen ClickUp, organisiert und konzentriert zu bleiben. Mit KI-gestützten Erinnerungen und automatisierten Arbeitsabläufen verpassen Sie nie wieder einen Meilenstein. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp-Benutzer berichten von einer Verdopplung ihrer Produktivität.

💡 Profi-Tipp: Sie versinken in Anrufnotizen? Lassen Sie ClickUp AI direkt im Kommentarbereich der Aufgabe sofortige Zusammenfassungen Ihrer Vertriebs-Meetings erstellen. Verwenden Sie Eingabeaufforderungen wie „Zusammenfassung der wichtigsten Einwände und nächsten Schritte” oder „Kaufsignale hervorheben”, um automatisch Aktionspunkte zu generieren. Fügen Sie die Zusammenfassung zu Ihrer CRM-Aufgabe hinzu, damit das nächste Teammitglied, das sie übernimmt, den vollständigen Kontext hat. Dies halbiert Ihre Übergabezeit und verbessert die Nachverfolgung. Es ist wie eine Staffelübergabe – nur reibungsloser, schneller und intelligenter.

2. Notion KI (Am besten geeignet für flexibles Wissensmanagement und die Organisation kreativer Inhalte)

Haben Sie sich schon einmal gewünscht, dass Ihre Notizen Ihnen antworten könnten – und tatsächlich Ordnung in Ihr Chaos bringen würden? Notion AI kommt dem schon ziemlich nahe.

Notion AI ist ein dynamischer Denkpartner für Fachleute, die ideenreiche, dokumentorientierte Workflows verwalten. Es steigert die Produktivität direkt in Ihrem Workspace, indem es grobe Entwürfe erweitert, umständliche Abschnitte umformuliert und den Ton während des Schreibens anpasst.

Notion AI ist jetzt ein echter „Denkpartner“. Es fasst zusammen, übersetzt und brainstormt direkt in Ihrem Workspace, und seine kontextbezogene Suche zeigt automatisch relevante Notizen und Dokumente an. Zu den jüngsten Updates gehört eine verbesserte Integration mit externen tools, wodurch das Wissensmanagement nahtloser wird. Die KI von Notion passt sich Ihrem Workflow an und hilft Ihnen, Inhalte schneller zu organisieren und zu erstellen.

Seine Stärke geht über das Schreiben hinaus. Notion AI kann wichtige Punkte aus langen Meeting-Notizen hervorheben, recherchereiche Seiten zusammenfassen und Erkenntnisse aus verknüpften Dokumenten hervorheben. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie mit mehreren Quellen für Inhalt arbeiten und Klarheit benötigen, ohne sich durch jede verschachtelte Datenbank klicken zu müssen.

Die besten Features von Notion /AI

Passen Sie den Ton und die Struktur bestehender Inhalt an die Markenrichtlinien an

Extrahieren und zeigen Sie Verbindungen über Seiten hinweg mithilfe intelligenter Suchhinweise an

Entwickeln Sie neue Konzepte, überarbeiten Sie Entwürfe oder erstellen Sie sofort Seiten

Limit von Notion KI

KI-Funktionen sind meist an Text gebunden – nicht an Aufgaben oder Arbeitsabläufe

Im Vergleich zu herkömmlichen Projekt tools eingeschränkte Automatisierung und Features

Preise für Notion KI

Free

Plus : 12 $/Monat pro Benutzer

*geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion AI: Im Business-Plan enthalten, als Add-On in anderen Plänen verfügbar

Notion KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 6.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Notion?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Ich liebe Notion. Ich benutze das Produkt bereits seit über 5 Jahren und habe versucht, es in allen Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, einzuführen. Es ist ein Wunder, dass sie es geschafft haben, das Produkt zu beschleunigen und gleichzeitig eine Vielzahl von Funktionen zu einem bereits umfangreichen Funktionsumfang hinzuzufügen (man denke nur an Notion AI, die Überarbeitung von Formeln, Layout und Formularen).

Ich liebe Notion. Ich benutze das Produkt bereits seit über 5 Jahren und habe versucht, es in allen Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, einzuführen. Es ist ein Wunder, dass sie es geschafft haben, das Produkt zu beschleunigen und gleichzeitig eine Vielzahl von Funktionen zu einem bereits umfangreichen Funktionsumfang hinzuzufügen (man denke nur an Notion AI, die Überarbeitung von Formeln, Layout und Formularen).

3. Asana (Am besten geeignet für strukturierte Planung von Aufgaben mit KI-gestützter Übersichtlichkeit)

via Asana

Selbst Ihre Liste zu erledigen verdient einen persönlichen Assistenten – und Asana KI steht Ihnen dabei zur Seite.

Mit KI-gestützter Aufgabengruppierung und vorausschauender Priorisierung hilft Ihnen Asana dabei, Ihre Arbeitslast zu organisieren, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten. Die KI weist nicht nur Fälligkeitstermine zu, sondern analysiert auch die Dringlichkeit, Aufgabenabhängigkeiten und die Arbeitslast Ihrer Teamkollegen, um Ihnen zu zeigen, worauf Sie sich als Nächstes konzentrieren sollten.

Die KI von Asana ermöglicht nun eine intelligente Aufgabenverteilung, automatische Priorisierung und Ziel-Nachverfolgung in Echtzeit. Zu den neuen Features gehören KI-gestützte Projektrisikoprognosen und Vorschläge zur Risikominderung. Die KI von Asana reduziert den manuellen Planungsaufwand, sorgt für eine einheitliche Ausrichtung der Teams und stellt sicher, dass die Ziele stets im Fokus stehen.

Während der Projektplanung hilft Asana AI dabei, Ziele in umsetzbare Schritte zu unterteilen und potenzielle Hindernisse frühzeitig aufzudecken. Es schreibt Aufgabe-Beschreibungen zur besseren Übersichtlichkeit um, identifiziert doppelte Arbeit und hebt versäumte Fristen hervor – alles ohne ständige Überwachung. Sie erhalten einen selbstanpassenden Echtzeit-Fahrplan, der auch bei Änderungen immer genau bleibt.

Die besten Features von Asana

Erkennen Sie Engpässe und erhalten Sie Benachrichtigungen, bevor Fristen verpasst werden

Teilen Sie Ziele mithilfe intelligenter Planungsvorschläge in Unteraufgaben auf

Erhalten Sie Follow-ups und nächste Schritte basierend auf den letzten Aktivitäten

Limit-Einschränkungen von Asana

KI-Features sind auf Premium-Pläne beschränkt

Möglicherweise sind manuelle Eingaben erforderlich, um die Vorschläge für Aufgaben zu optimieren

Preise für Asana

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Benutzer/Monat

Erweitert: 30,49 $/Benutzer/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2 : 4,4/5 (über 11.900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Asana?

Eine Rezension auf G2 lautet:

Asana bietet mir eine klare Struktur, um größere Initiativen in überschaubare, nachverfolgbare Aufgaben zu unterteilen. Da alles transparent dokumentiert wird, sind redundante Updates oder Status-Meeting weniger notwendig. Insgesamt hat dies zu einer deutlichen Verringerung von Missverständnissen geführt, uns dabei geholfen, Termine konsequenter einzuhalten, und unseren Design-Workflow wesentlich reibungsloser gestaltet.

Asana bietet mir eine klare Struktur, um größere Initiativen in überschaubare, nachverfolgbare Aufgaben zu unterteilen. Da alles transparent dokumentiert wird, sind redundante Updates oder Status-Meeting weniger notwendig. Insgesamt hat dies zu einer deutlichen Verringerung von Missverständnissen geführt, uns dabei geholfen, Termine konsequenter einzuhalten, und unsere Design-Pipeline wesentlich reibungsloser gestaltet.

4. Trello (Am besten geeignet für visuelle Denker, die Boards statt Tabellenkalkulationen bevorzugen)

via Trello

Notizen sind toll – bis man 200 davon hat und keine Ahnung mehr, was was ist. Trello hilft Ihnen, Ordnung in dieses Chaos zu bringen.

Das bekannte Karten- und Boardsystem von Trello macht es bereits einfach, Aufgaben, Workflows und Projektfortschritte zu visualisieren. Aber jetzt, mit der Butler-Automatisierung und den neuesten KI-gestützten Upgrades, hilft Trello Teams dabei, immer einen Schritt voraus zu sein.

Die KI-gesteuerte Automatisierung von Trello sortiert nun Karten, versendet Terminerinnerungen und schlägt auf Grundlage des Teamverhaltens Verbesserungen für den Arbeitsablauf vor. Die erweiterten Funktionen von Butler AI automatisieren sich wiederholende Board-Aktionen und erleichtern visuell denkenden Personen das Projektmanagement.

Anstatt Karten manuell zu verschieben oder Erinnerungen einzustellen, sagt die KI Ihren nächsten Schritt voraus und automatisiert Aktionen wie die Zuweisung von Teammitgliedern, das Festlegen von Fälligkeitsterminen oder das Erstellen von Checklisten basierend auf Ihren Nutzungsmustern.

Ganz gleich, ob Sie eine Produkt-Roadmap verwalten, Inhalte planen oder sogar eine Hochzeit organisieren – Trello AI sorgt für mehr Struktur ohne zusätzliche Klicks. Das Tool lernt, welche Aufgaben sich wiederholen, welche Mitglieder für welche Aufgaben zuständig sind und wie Ihre Projekte in der Regel in Flow ablaufen, und wendet diese Logik dann auf zukünftige Boards an.

Die besten Features von Trello

Erleichtern Sie die Automatisierung von Routineaufgaben mit KI-gestützten Butler-Regeln und Auslösern

Erhalten Sie benutzerdefinierte Workflows auf Basis früherer Projekt-Strukturen

Führen Sie eine Synchronisierung aller Geräte mit intelligenten Benachrichtigungen durch, um den Arbeitsfluss aufrechtzuerhalten

Limit von Trello

Limit KI-Funktion außerhalb von Automatisierung

Am besten geeignet für einfachere Workflows; weniger leistungsfähig für komplexe Projektanforderungen

Preise für Trello

Free

Standard : 6 $/Monat pro Benutzer

Premium : 12,50 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Eine G2-Bewertung lautet:

Nach fünf Jahren Nutzung ist Trello nach wie vor eines der benutzerfreundlichsten und visuell intuitivsten Projektmanagement-tools, mit denen ich je gearbeitet habe. Der Drag-and-Drop-Kanban-Board-Stil macht es mühelos, Aufgaben und Arbeitsabläufe zu organisieren, egal ob für Einzelprojekte oder die Zusammenarbeit im Team. Ich schätze auch, wie es sich stetig verbessert hat, mit Features wie Vorlagen, Kalenderansichten und Power-Ups, die sich sowohl an einfache als auch an komplexe Arbeitsabläufe anpassen.

Nach fünf Jahren Nutzung ist Trello nach wie vor eines der benutzerfreundlichsten und visuell intuitivsten Projektmanagement-tools, mit denen ich je gearbeitet habe. Der Drag-and-Drop-Kanban-Board-Stil macht es mühelos, Aufgaben und Arbeitsabläufe zu organisieren, egal ob für Einzelprojekte oder die Zusammenarbeit im Team. Ich schätze auch, wie es sich stetig verbessert hat, mit Features wie Vorlagen, Kalenderansichten und Power-Ups, die sich sowohl an einfache als auch an komplexe Arbeitsabläufe anpassen.

5. Motion (Ideal für Kalender-orientierte Profis, die ihren Tag selbst Plan möchten)

via Motion

Ihr Kalender ist jetzt noch intelligenter – und braucht keine Kaffeepausen.

Motion wurde für vielbeschäftigte Fachleute entwickelt, die in aufeinanderfolgenden Aufgaben, Meetings und wechselnden Prioritäten versinken. Die App ordnet Ihren Tag automatisch neu, basierend auf Terminen, Fokusfenstern und unerwarteten Unterbrechungen. Sie zieht Ihre To-dos aus verschiedenen Quellen und fügt sie wie ein KI-Tetris-Meister in Ihren Kalender ein – ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Die KI-gestützte automatische Terminplanung von Motion optimiert nun die Konzentrationszeit und plant Aufgaben automatisch neu, wenn sich Prioritäten ändern. KI-gestützte Tagesplanung und intelligente Konfliktlösung sorgen dafür, dass sich Ihr Kalender in Echtzeit anpasst.

Nehmen wir an, Sie arbeiten an einem Angebot, bereiten sich auf ein Kundengespräch vor und jonglieren mit drei internen Standup-Meetings. Motion unterteilt jede Aufgabe in Blöcke, verteilt sie gleichmäßig auf Ihre verfügbaren Stunden und plant sie bei Terminkonflikten dynamisch um. Das ist besonders hilfreich, wenn das Leben (oder Ihr Team) Ihnen mittags einen Strich durch die Rechnung macht.

Die besten Features von Motion

Holen Sie sich einen Aufgabenmanager, einen Kalender und einen Projektplaner in einer KI-Oberfläche

Nutzen Sie Empfehlungen zur Fokuszeit, um konzentrierte Arbeit zu schützen

Erhalten Sie intelligente Benachrichtigungen, wenn sich Meetings oder Fristen überschneiden

Bewegungseinschränkungen

KI-Vorschläge müssen möglicherweise je nach persönlichen Präferenzen angepasst werden

Weniger geeignet für unstrukturierte, kreative Workflows

Bewegungsbasierte Preisgestaltung

KI Workplace: 29 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

KI Employees Starter: 49 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

AI Employees Light: 148 $/Monat

KI Employees Standard: 446 $/Monat

KI Employees Plus: 894 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Motion?

Ein Benutzer auf G2 bewertet:

Ich liebe die KI-Zeitausfüllfunktionen. Wenn ich ein Meeting absagen muss oder etwas Zeit übrig habe, füllt es meinen Space mit Projekten/Aufgabe, die zu erledigen sind. Es ist relativ einfach, es in Ihrem Team zu implementieren, alle daran anzumelden und Ihre Kalender in Verbindung zu bringen. Wir nutzen es täglich und haben sogar den Support kontaktiert, um ein Problem beim Wechsel vom Team- zum Einzelplan zu beheben, was ohne Probleme oder Schwierigkeiten gelöst wurde. Ich würde es weiterempfehlen.

Ich liebe die KI-Zeitausfüllfunktionen. Wenn ich ein Meeting absagen muss oder etwas Zeit übrig habe, füllt es meinen Space mit Projekten/Aufgabe, die zu erledigen sind. Es ist relativ einfach, es in Ihrem Team zu implementieren, alle daran anzumelden und Ihre Kalender zu verbinden. Wir nutzen es täglich und haben sogar den Support kontaktiert, um ein Problem beim Wechsel vom Team- zum Einzelplan zu beheben, das ohne Probleme oder Schwierigkeiten behoben wurde. Würde ich weiterempfehlen.

6. Reclaim KI (Ideal zum Schutz Ihrer Konzentrationszeit und zur Automatisierung intelligenter Terminplanung)

via Reclaim KI

Ihr Google Kalender braucht keine weiteren Farben – er braucht ein Gehirn.

Reclaim KI verwandelt reaktive Terminplanung in proaktives Zeitmanagement, indem es automatisch Ihr wertvollstes Kapital schützt: Ihre konzentrierte Aufmerksamkeit. Ganz gleich, ob Sie zwischen Meetings, konzentrierter Arbeit, Gewohnheiten oder persönlichen Erledigungen jonglieren – Reclaim blockiert Zeit intelligent und verschiebt Ereignisse, wenn sich Ihr Tagesablauf ändert, ohne dass Sie jemals manuell ein Ereignis verschieben müssen.

Der fortschrittliche Planungsassistent von Reclaim AI nutzt KI, um Fokuszeiten zu schützen und die Platzierung von Meetings zu optimieren. Zu den neuen Features gehören KI-gestützte Nachverfolgung von Gewohnheiten und dynamische Kalenderanpassungen, wodurch es zu einem proaktiven Kalender wird.

Möchten Sie dreimal pro Woche joggen gehen oder sich immer auf ein Einzelgespräch vorbereiten? Legen Sie einfach eine Regel fest, und Reclaim baut die Zeit in Ihren Zeitplan ein – wie ein Uhrwerk. Das macht es zu einem Lebensretter für Remote-Teams, Freiberufler und Multitasking-Profis, die mehr als nur leeren Kalenderplatz benötigen – sie brauchen eine intelligente Struktur. Mit Reclaim arbeitet Ihr Kalender endlich für Sie.

Nutzen Sie die besten Features der KI

Führen Sie eine Synchronisierung mehrerer Kalender für nahtlose Sichtbarkeit durch

Priorisieren Sie Ihre Arbeit anhand von Terminen, Meeting-Auslastung und benutzerdefinierten Regeln

Schützen Sie Ihre Konzentrationszeit mit KI-gestützter Konfliktlösung

Prognostizieren Sie die Verfügbarkeit Ihres Teams mit dynamischen Einblicken in den freigegebenen Kalender

Überwinden Sie die Grenzen der KI

Nur für Benutzer von Google Kalender geeignet

Es fehlen erweiterte Features für das Projektmanagement oder das Management von Aufgaben

KI-Preise zurückfordern

Lite : Free Forever

Starter : 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 15 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung*

KI-Bewertungen und Rezensionen zurückgewinnen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Mem (Am besten geeignet für die mühelose Erfassung von Ideen und die Organisation persönlicher Kenntnisse)

Einige Apps fordern Sie auf, Ihre Gedanken zu organisieren. Mem hört einfach zu – und merkt sich alles.

Mem ist Ihr persönliches KI-gestütztes Notizsystem, das Ideen sofort erfasst, automatisch mit ihnen Verbindung herstellt und ohne Ordner, Tags oder mentale Anstrengungen durchsuchbar macht. Es wurde für Menschen entwickelt, die laut denken, schnell handeln und keine Zeit haben, zu entscheiden, wo eine Notiz hingehört.

Mem's KI verknüpft Notizen, bietet kontextbezogene Erinnerungen und ermöglicht die Suche in natürlicher Sprache. Die neueste KI-gesteuerte Idee schlägt relevante frühere Notizen basierend auf Ihrer aktuellen Arbeit vor und schafft so ein „lebendiges Netzwerk” von Ideen.

Beginnen Sie mit der Eingabe oder sprechen Sie in Mem, und die KI erfasst den Kontext – egal, ob es sich um ein Projekt-Update, eine Zusammenfassung eines Meetings oder eine späte Idee handelt. Sie verknüpft Ihre Gedanken mit verwandten Notizen, schlägt relevante Personen oder Zeitpläne vor und erinnert Sie sogar daran, alte Erkenntnisse wieder aufzugreifen, die zur aktuellen Arbeit passen. Anstelle von statischen Notizbüchern erstellt Mem ein lebendiges Netzwerk aus allem, was Sie jemals erfasst haben.

Die besten Features von Mem

Erfassen Sie Notizen sofort per Sprache oder Text, ohne dass eine Ordner-Struktur erforderlich ist

Verknüpfen Sie verwandte Ideen, Projekte und frühere Notizen mithilfe kontextbezogener KI automatisch miteinander

Rufen Sie vergangene Informationen mit natürlicher Sprachsuche und intelligenten Filtern ab

Zeigen Sie zeitnahe Erinnerungen oder Verbindungen aus Ihrer Notiz an

Führen Sie eine Synchronisierung mit Kalender und Kontakten durch, um Notizen mit dem Kontext von Meeting anzureichern

Mem-Limit-Beschränkungen

Weniger strukturiert als herkömmliche Notiz-Apps

Kann für Benutzer, die formelle Organisationssysteme benötigen, zu minimalistisch erscheinen

Mem-Preise

Kostenlos während der Alpha- und Beta-Phase

Die Preise werden bei der vollständigen Veröffentlichung bekannt gegeben

Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertung verfügbar

Capterra: Keine Bewertung verfügbar

8. Todoist KI-Assistent (Am besten geeignet für die tägliche Produktivität mit intelligenter Priorisierung)

via Todoist

Ihre Liste zum Zu erledigen hat sich gerade vom Papierplaner zum Partner für Produktivität entwickelt.

Der Todoist KI-Assistent unterstützt Sie bei der Entscheidungsfindung, indem er Ihnen hilft, die nächsten zu erledigenden Aufgaben klar zu formulieren, ohne Sie zu überfordern. Ganz gleich, ob Sie private Erledigungen, Nebenprojekte oder einen vollen Arbeitsplan verwalten – dieses KI-Feature priorisiert Aufgaben intelligent anhand von Fälligkeitsdaten, Dringlichkeit und Kontext.

Die KI von Todoist bietet jetzt intelligente Terminplanung, Prioritätsvorschläge und Gewohnheitserkennung. Zu den neuen Features gehören die Automatisierung wiederholender Aufgaben und personalisierte Einblicke in die Produktivität, was Todoist zu einem unaufdringlichen, aber leistungsstarken Produktivitätspartner macht.

Todoist AI schlägt Ihnen eine optimale Zeitplanung vor, erkennt sich wiederholende Muster und erinnert Sie sogar an vergessene Aufgaben, wenn Sie neue hinzufügen. Es passt sich Ihrer Arbeit an und bietet Ihnen sanfte Automatisierung statt einer starren Struktur. Es ist ideal für Einzelbenutzer, Studenten und Berufstätige, die organisiert bleiben möchten, ohne sich darüber den Kopf zu zerbrechen.

Die besten Features des Todoist KI-Assistenten

Priorisieren Sie Aufgaben automatisch nach Dringlichkeit, Kontext und Gewohnheiten

Erkennen Sie Muster in wiederholenden Aufgaben und automatisieren Sie deren Erstellung

Erhalten Sie Follow-ups oder Erinnerungen für unvollendete Elemente

Nahtlose Integration mit Kalender und E-Mail, um die Terminplanung zu unterstützen

Limit des Todoist KI-Assistenten

Die KI-Features sind im Vergleich zu umfassenderen Plattformen für das Management von Aufgaben noch recht einfach gehalten

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen für komplexe Workflows

Preise für Todoist

Einsteiger : Kostenlos (ohne KI-Assistent)

Pro : 5 $/Monat pro Benutzer

*geschäft: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2 : 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Todoist?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Es gibt so viele Möglichkeiten, Ihre Liste-Elemente zu unterteilen (wenn Sie sie so einrichten), dass es wirklich einfach ist, Todoist auf vielfältige Weise zu nutzen oder Ihre Liste anzupassen, wenn es im Laufe der Zeit geändert werden muss.

Es gibt so viele Möglichkeiten, Ihre Liste-Elemente zu unterteilen (wenn Sie sie in dieser Einstellung einrichten), dass es wirklich einfach ist, Todoist auf vielfältige Weise zu nutzen oder Ihr System anzupassen, wenn es im Laufe der Zeit geändert werden muss.

via Akiflow

Ein leerer Posteingang ist toll – aber wie sieht es mit einer leeren Aufgabe in Slack, Gmail, Notion und Google Kalender aus? Akiflow wurde genau dafür entwickelt.

Akiflow ist ein intelligenter Tagesplaner, der Ihre Aufgaben aus all Ihren bevorzugten tools zusammenfasst und Ihnen hilft, Ihren Tag bewusst zu strukturieren. Er zentralisiert nicht nur Ihre To-dos, sondern ordnet ihnen auch einen Kontext zu und plant sie entsprechend Ihren Prioritäten und Ihrer Verfügbarkeit in Ihren Kalender ein.

Die KI von Akiflow konsolidiert Aufgaben aus mehreren Plattformen und nutzt eine intelligente Priorisierungs-Engine für die tägliche Planung. KI-gestützte Vorschläge zum Zeitblocking helfen Ihnen dabei, Ihren Tag präzise zu planen.

Wenn Sie zu den Menschen gehören, deren Aufgaben überall verstreut sind – Slack-Nachrichten, E-Mail-Threads, Asana-Updates – fungiert Akiflow wie ein Filter, der verstreute Aufgaben in einen einheitlichen Plan verwandelt. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, die Workflows sind intuitiv und das Ergebnis ist ein klarer, fokussierter Tagesplan, der schon vor Ihrem ersten Schluck Kaffee vor Ihnen liegt.

Die besten Features von Akiflow

Nutzen Sie Drag-and-Drop-Zeitblockierung, um Ihren Tag zu planen

Beschleunigen Sie das Planen mit Tastatur-Verknüpfungen für eine schnelle Eingabe

Fügen Sie automatische Erinnerungen hinzu, um versäumte Committen zu vermeiden

Priorisieren Sie Ihren Tag anhand von Dringlichkeit und Konflikten im Kalender

Limitations von Akiflow

Keine nativen Features für die Zusammenarbeit im Team

Desktop-orientiert; eingeschränkte Mobil-Funktion

Preise für Akiflow

Pro Monthly: 34 $/Monat

Pro Yearly: 19 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Akiflow

G2 : 5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Akiflow?

Ein Benutzer auf G2 bewertet:

Durch die Zusammenführung aller meiner tools in einer einzigen, optimierten Benutzeroberfläche kann sich jedes unserer Teammitglieder auf das Wesentliche konzentrieren. Es ist zu meinem unverzichtbaren Begleiter geworden, um organisiert zu bleiben und meine täglichen Aufgaben im Griff zu haben.

Durch die Zusammenführung aller meiner tools in einer einzigen, optimierten Benutzeroberfläche kann sich jedes unserer Team auf das Wesentliche konzentrieren. Es ist zu meinem unverzichtbaren Begleiter geworden, um organisiert zu bleiben und meine täglichen Aufgaben zu bewältigen.

10. BeforeSunset AI (Am besten geeignet für achtsame Planung und Zeiterfassung an einem Ort)

via BeforeSunset KI

Manche Tage vergehen wie im Flug. Andere ziehen sich in die Länge. BeforeSunset KI hilft Ihnen, beides zu verstehen.

Diese durchdachte Produktivität-App verbindet bewusste Planung mit einer KI-gestützten Struktur und hilft Ihnen dabei, Einstellungen zu setzen und auf Kurs zu bleiben – ohne Ihren Tag in eine starre Checkliste zu verwandeln. Sie ist ideal für Freiberufler, Remote-Mitarbeiter und selbstständige Fachleute und bietet gerade genug Automatisierung, um Sie zu fokussieren, ohne Sie mit Features zu überfordern.

Die KI von BeforeSunset liefert Erkenntnisse für die tägliche Planung, Zeiterfassung und Fokusoptimierung. Zu den neuen Features gehören reflektierende Analysen der Produktivität und personalisierte Planungsrituale, wodurch sich die App als achtsamer Planungsassistent positioniert.

Beginnen Sie Ihren Morgen mit einem einfachen täglichen Planungsritual. BeforeSunset KI schlägt Ihnen eine Reihenfolge für Ihre Aufgaben vor, schätzt, wie lange diese dauern werden, und bietet Ihnen konzentrationsfreundliche Zeitblöcke an. Sie können die Planung nach Bedarf anpassen, und das Tool ordnet Ihren Plan entsprechend neu. Während Sie arbeiten, werden Sie aufgefordert, abgeschlossene Aufgaben zu protokollieren, übersprungene Aufgaben zu markieren und darüber nachzudenken, wie Ihr Tag tatsächlich verlaufen ist.

Die besten Features von BeforeSunset KI

Erstellen Sie tägliche Pläne mit KI-Vorschlägen zur Dauer und Reihenfolge von Aufgaben

Überprüfen Sie fertiggestellte Aufgaben und übersprungene Elemente, um darüber nachzudenken

Visualisieren Sie Trends der Produktivität ohne überladene Diagramme

Einschränkungen von BeforeSunset KI

Limit-Integrationen mit Aufgabe- oder Kalender-tools von Drittanbietern

Am besten für den Einzelgebrauch geeignet; nicht ideal für kollaborative Workflows

Preise für BeforeSunset KI

Pro : 18 $/Monat

Team Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

BeforeSunset KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über BeforeSunset KI?

Eine Rezension auf G2 lautet:

BeforeSunset AI ist ein spannendes Konzept, mit dem ich meinen Tag mithilfe einer KI planen kann. Ich kann einfach Aufgaben hinzufügen und benutzerdefiniert machen und für jede Aufgabe separat einen Timer einstellen. Es gibt auch zahlreiche Optionen wie „Einen bestehenden Tag beenden” und „Eine Pause machen”. Kurz gesagt, es kann die bestehenden Kalender durch eine Integration von KI ersetzen

BeforeSunset AI ist ein spannendes Konzept, mit dem ich meinen Tag mithilfe einer KI planen kann. Ich kann einfach Aufgaben hinzufügen und benutzerdefiniert machen und für jede Aufgabe separat einen Timer einstellen. Es gibt auch zahlreiche Optionen wie „Einen bestehenden Tag beenden“ und „Eine Pause machen“. Kurz gesagt, es kann die bestehenden Kalender durch eine Integration von KI ersetzen

11. Otter. ai (Am besten geeignet, um Meetings in umsetzbare, durchsuchbare Transkripte umzuwandeln)

Sie erscheinen zu Meetings. Otter erscheint, um sich an alles zu erinnern, was Sie vergessen haben.

Otter.ai ist ein KI-Transkriptionstool, das Meetings produktiver macht, indem es gesprochene Gespräche in Echtzeit erfasst und in bearbeitbaren, durchsuchbaren Text umwandelt. Egal, ob Sie an einem Zoom-Anruf, einem persönlichen Meeting oder einer Brainstorming-Sitzung teilnehmen, Otter hört aufmerksam zu, transkribiert und markiert wichtige Momente, sodass Sie sich ganz auf das Geschehen konzentrieren können, ohne sich um Notizen kümmern zu müssen.

Besonders nützlich ist es nach dem Meeting. Otter versieht wichtige Stellen mit Zeitstempeln, identifiziert Sprecher automatisch und ermöglicht es Ihnen, direkt aus dem Transkript Aktionspunkte zu erstellen. Für Teams, die sich häufig synchronisieren oder mit Clients telefonieren, sorgt es dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind – selbst wenn sie das Meeting komplett verpasst haben. Sie können Links freigeben, Kommentare zuweisen und vergangene Unterhaltungen in Sekundenschnelle durchsuchen.

Die besten Features von Otter.ai

Identifizieren Sie Sprecher und heben Sie wichtige Ausdrücke automatisch hervor

Verwandeln Sie Transkripte in gemeinsam nutzbare Dokumente für die Zusammenarbeit

Durchsuchen Sie alle Ihre Meeting-Inhalte mit Abfragen in natürlicher Sprache

Führen Sie eine Synchronisierung mit Zoom, Google Meet und Ihrem Kalender durch, um automatisch teilzunehmen

Einschränkungen von Otter.ai

Die Genauigkeit kann in lauten Umgebungen oder bei mehreren Sprechern variieren

Eingeschränkte Format- und Bearbeitung innerhalb der App

Preise für Otter.ai

Basic : Kostenlos

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

*geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Otter. ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Otter.ai hat mir dabei geholfen, gleichzeitig Notizen zu machen und das Protokoll der Meetings zu erstellen. Dadurch spare ich viel Zeit, die ich sonst für das Notieren und anschließende Erstellen von Protokollen aufwenden würde. So wird aus harter Arbeit intelligente Arbeit. Selbst wenn ich einen Punkt übersehe, muss ich mir keine Sorgen machen, da alles enthalten ist. Wenn ich nicht an dem Meeting teilnehmen konnte, erhalte ich mit einem Klick eine Zusammenfassung des Meetings.

Otter.ai hat mir dabei geholfen, gleichzeitig Notizen zu machen und das Protokoll der Meetings zu erstellen. Dadurch spare ich viel Zeit, die ich sonst für das Notieren und anschließende Verfassen von Protokollen aufwenden würde. So wird aus harter Arbeit intelligente Arbeit. Selbst wenn ich einen Punkt übersehe, muss ich mir keine Sorgen machen, da alles enthalten ist. Wenn ich nicht an dem Meeting teilnehmen konnte, erhalte ich mit einem Klick eine Zusammenfassung des Meetings.

12. Fireflies. ai (Am besten geeignet für die Erfassung, Zusammenfassung und Nachverfolgung von Team-Unterhaltungen)

Meetings enden. Aktions-Elemente verschwinden. Fireflies sorgt dafür, dass dies nicht geschieht.

Fireflies.ai ist ein KI-Meeting-Assistent, der an Ihren Anrufen teilnimmt, Unterhaltungen transkribiert und die wichtigsten Punkte herausfiltert – damit Sie sich bei der Nachbereitung nicht auf Ihr Gedächtnis verlassen müssen. Er funktioniert mit den meisten gängigen Konferenztools und liefert Transkripte, Zusammenfassungen und Highlights, die Sie durchsuchen, freigeben und zuweisen können.

Die KI von Fireflies verfolgt Schlüsselwörter, gruppiert Themen und versendet automatisierte Erinnerungen für Folgemaßnahmen. Dank neuer Integrationen mit CRMs und Produktivitätplattformen ist es ein Kraftpaket im Bereich Conversation Intelligence.

Der wahre Wert zeigt sich, wenn Ihr Team das Tool konsequent nutzt. Fireflies führt die Nachverfolgung wiederkehrender Themen durch, markiert Unterhaltungen automatisch nach Themen und ermöglicht es Ihnen sogar, bestimmte Teile des Transkripts direkt zu kommentieren. Für Vertriebsteams, Kundenerfolg oder funktionsübergreifende Projekt-Updates ist dies eine einfache Möglichkeit, die Abstimmung zu verbessern und Missverständnisse zu vermeiden.

Die besten Features von Fireflies.ai

Zeichnen Sie Meetings auf beliebten Plattformen auf und transkribieren Sie sie

Erstellen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen und Aktionspunkte

Kommentieren und arbeiten Sie direkt in den Transkripten zusammen

Durchsuchen Sie eingefügte Meetings nach Stichwort, Redner oder Thema

Integrieren Sie CRM- und Produktivität tools für eine schnellere Nachverfolgung

Einschränkungen von Fireflies.ai

Erfordert ein sorgfältiges Setup, um die Teilnahme an unbeabsichtigten Meetings zu vermeiden

Zusammenfassungen müssen bei komplexen Diskussionen möglicherweise überprüft werden

Preise für Fireflies.ai

Free

Pro : 18 $/Monat pro Benutzer

*geschäft: 29 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: 39 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Fireflies. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Fireflies.ai?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Ehrlich gesagt, spart das enorm viel Zeit. Die Art und Weise, wie es automatisch an Meetings teilnimmt, diese aufzeichnet und alles in durchsuchbare Transkripte umwandelt, ist revolutionär. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen, dass ich Details übersehe oder Notizen machen muss – alles ist einfach da und kann jederzeit überprüft werden.

Ehrlich gesagt, spart das enorm viel Zeit. Die Art und Weise, wie es automatisch an Meetings teilnimmt, diese aufzeichnet und alles in durchsuchbare Transkripte umwandelt, ist revolutionär. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen, dass ich Details übersehe oder Notizen machen muss – alles ist einfach da und kann jederzeit überprüft werden.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Multi-View-Ordner, um alle Vertriebsbeteiligten aufeinander abzustimmen. Nicht jede Rolle in Ihrem Vertriebsteam benötigt dieselbe Ansicht. Vertriebsmitarbeiter lieben Boards, um Deals nach Phase zu verfolgen, Manager verlassen sich bei der Planung auf Kalender- oder Zeitleistenansichten und operative Mitarbeiter bevorzugen Tabellen, um Lead-Daten zu sortieren. Anstatt Info zu duplizieren, richten Sie mehrere Ansichten innerhalb eines einzigen Ordners in ClickUp CRM ein. Versehen Sie jede Ansicht mit einem entsprechenden Tag und heften Sie diejenigen an, die Sie zuerst sehen möchten. So bleiben alle auf dem gleichen Stand, während jeder in seinem bevorzugten Format arbeiten kann – kein Chaos mehr mit Fragen wie „Wo ist dieser Deal?“.

13. Avoma (am besten geeignet für KI-gestützte Meeting-Einblicke und Unterhaltung-Intelligenz)

via Avoma

Wenn Ihre Meetings voller Erkenntnisse sind, Ihre Notizen jedoch nicht – Avoma möchte Ihnen etwas sagen.

Avoma ist mehr als nur ein Transkriptionstool – es ist eine Plattform für Konversationsintelligenz, die entwickelt wurde, um Ihre Meetings in großem Umfang zu erfassen, zu analysieren und zu organisieren. Es zeichnet Anrufe aus den Bereichen Vertrieb, Kundenerfolg und interne Synchronisationen auf und transkribiert sie. Anschließend nutzt es KI, um Diskussionen zusammenzufassen, Trends zu identifizieren und Aktionspunkte hervorzuheben.

Die KI von Avoma liefert Einblicke in Meetings, Stimmungsanalysen und umsetzbare Empfehlungen. Zu den neuen Features gehören KI-gestütztes Coaching und Nachverfolgung, was Avoma zur ersten Wahl für Conversation Intelligence macht.

Was Avoma von anderen Tools unterscheidet, ist sein Fokus auf Struktur. Es unterteilt Meetings nach Redner, Thema und Stimmung und bietet Ihnen damit mehr als nur ein durchsuchbares Transkript. Als KI-Tool für Marketing- und Vertriebsleiter bietet es Coaching-Erkenntnisse, mit denen Vertriebsmitarbeiter ihre Präsentationen verbessern und besser nachfassen können.

Die besten Features von Avoma

Aufzeichnen, transkribieren und Zusammenfassen von Meetings automatisch

Gliedern Sie Anrufe nach Thema, Sprecher und Stimmung

Verfolgen Sie Themen und Schlüsselwörter in Team-Unterhaltungen

Erstellen Sie gemeinsame Notizen und geben Sie Erkenntnisse nach dem Meeting frei

Bieten Sie Unterhaltung-Analysen für Coaching und Nachverfolgung an

Limit-Einschränkungen von Avoma

In erster Linie für Teams mit Kundenkontakt entwickelt

Für den vollen Funktionsumfang ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich

Preise für Avoma

Startup: 29 $/Monat

Organisation: 39 $/Monat

unternehmen: *39 $/Monat (nur jährliche Abrechnung)

add-On „Unterhaltung Intelligence“: *35 $/Monat

Revenue Intelligence Add-ON: 35 $/Monat

Lead Router Add-ON: 25 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2 : 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

14. Grammarly (Am besten geeignet für klares und sicheres Schreiben)

via Grammarly

Ihr Gehirn hat die Ideen. Grammarly sorgt dafür, dass sie nicht durcheinander geraten.

Grammarly ist der KI-Schreibassistent, den die meisten Menschen kennen – aus gutem Grund. Er überprüft Grammatik, Rechtschreibung und Tonfall, während Sie E-Mails, Dokumente und Plattformen wie Slack oder Notion schreiben. Aber Grammarly findet nicht nur Tippfehler, sondern hilft Ihnen auch dabei, je nach Absicht selbstbewusster, prägnanter oder einfühlsamer zu klingen.

Die KI von Grammarly bietet Tonanpassung, Umformulierung ganzer Sätze und Ideenfindung für Inhalte. Erweiterte Integrationen und Echtzeit-Feedback für Klarheit und Engagement machen es zu einer Engine für klare Texte für Profis.

Für Fachleute, die schnelle Antworten oder formelle Berichte jonglieren, sorgen die Echtzeit-Vorschläge von Grammarly für eine reibungslose Kommunikation, ohne Sie auszubremsen. Es markiert unklare Formulierungen, schlägt alternative Wortwahlen vor und empfiehlt sogar Umformulierungen, wenn Sie sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Der Tonfall-Detektor ist besonders hilfreich, um Momente zu vermeiden, in denen man sich denkt: „Ups, das klang jetzt etwas zu hart.“

Die besten Features von Grammarly

Erhalten Sie vollständige Satzumformulierungen für eine prägnantere und ansprechendere Kommunikation

Nutzen Sie Stilvorschläge für Formalität, Flüssigkeit und Professionalität

Arbeit: browserübergreifend, mit E-Mail und beliebten Produktivität-Tools

Grammarly-Limit

Einige erweiterte Vorschläge erfordern eine manuelle Überprüfung

Die kostenlose Version bietet eingeschränkte Funktionen

Preise für Grammarly

Free

Pro: 30 $/Benutzer/Monat

geschäft: *15 $/Benutzer/Monat

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2 : 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, darunter das Verfassen und die Bearbeitung von Texten sowie E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Arbeitsbereich. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe für den gesamten Arbeitsbereich, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts Ihres gesamten Arbeitsbereichs.

15. Perplexity Labs (Am besten geeignet für schnelle, KI-gestützte Recherche und kontextbezogene Wissensabfrage)

via Perplexity Labs

Sie müssen nicht mehr 17 Registerkarten öffnen, um eine Frage zu recherchieren – Perplexity Labs hat die Recherche für Sie erledigt.

Perplexity Labs wurde für alle entwickelt, die kompetente Antworten ohne Störfaktoren benötigen. Basierend auf modernsten großen Sprachmodellen ist es ein dialogorientierter KI-Forschungsassistent, der Informationen aus dem Internet und akademischen Quellen findet, zitiert und zusammenfasst. Sie stellen eine Frage und erhalten nicht nur eine Antwort, sondern auch Quellen, Kontext und Folgeoptionen.

Die KI-gestützte Suche von Perplexity liefert zitierte Antworten und Webdaten in Echtzeit. Zu den neuen Features gehört die Zusammenfassung akademischer und technischer Inhalte, wodurch es sich als Forschungsassistent positioniert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen, die Sie mit Links überfluten, bietet Ihnen Perplexity übersichtliche, mit Quellenangaben untermauerte Zusammenfassungen, sodass Sie Informationen schnell bewerten können. Das ist besonders nützlich für Forscher, Studenten, Marketingfachleute und Analysten, die mehr Zeit mit der Überprüfung von Fakten als mit deren Suche verbringen.

Die besten Features von Perplexity Labs

Beantworten Sie komplexe Abfragen mithilfe von Echtzeitdaten und Webquellen

Fassen Sie wissenschaftliche Artikel und längere Inhalte mit Zitaten zusammen

Erhalten Sie transparente Quellen und Links zur Überprüfung

Einschränkungen von Perplexity Labs

Begrenzte benutzerdefinierte Einstellungen für den Ausgabeton oder das Format

Ersetzt möglicherweise nicht domänenspezifische Recherchetools

Preise von Perplexity Lab

Free

Pro: 20 $/Benutzer/Monat

Enterprise Pro: 40 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Perplexity

G2 : 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

16. Qodo (Am besten geeignet für KI-gestützte Code-Integrität und kollaborative Entwicklung)

Code-Reviews fühlen sich oft wie ein Engpass an. Qodo verwandelt sie in eine Superkraft.

Qodo ist eine KI-basierte Plattform für moderne Entwicklerteams, mit der Sie Code mit maschineller Präzision schreiben, testen und verfeinern können. Von der Analyse von Pull-Anfragen bis hin zu Empfehlungen für bessere Praktiken in Ihrem Repo fungiert das Multi-Agenten-System von Qodo wie ein Reviewer hinter den Kulissen, der lernt, wie Ihr Team programmiert – und sich mit jedem committen verbessert.

Die KI von Qodo bietet intelligente Erinnerungen, Einblicke in Projekte und automatisierte Codeüberprüfungen. Dank seiner neuen Features für die Zusammenarbeit in Entwicklerteams ist es eine gute Wahl für Codeintegrität und Produktivität.

Qodo kann Fehler aufdecken, PR-Beschreibungen vorschlagen, Namenskonventionen durchsetzen und Unit-Tests generieren. Das Ergebnis? Schnellere Releases, weniger Fehler und zufriedenere Entwickler. Egal, ob Sie alleine entwickeln oder in Teams arbeiten, Qodo sorgt für eine konsistente Codequalität, ohne Sie dabei zu behindern.

Die besten Features von Qodo

Decken Sie Code-Probleme und Risiken hinsichtlich der Ticket-Compliance in Echtzeit auf

Erstellen Sie PR-Beschreibungen mithilfe von KI

Lernen und setzen Sie Repo-spezifische Best Practices durch

Unterstützung für Multi-Repo und Code-Erkennung auf Unternehmensebene unterstützen

Verwenden Sie integrierte oder benutzerdefinierte MCP-Agenten für spezielle Aufgaben

Limit-Einschränkungen von Qodo

Begrenzter Wert für Teams ohne Programmierkenntnisse

Weiterer Ausbau der Integrationen mit anderen Entwicklungsplattformen

Preise für Qodo

Entwickler : Kostenlos

Teams : 38 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Qodo-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

17. Cursor (am besten geeignet für KI-gestütztes Codieren und technische Dokumentation)

via Cursor

Debugging um 2 Uhr morgens fühlt sich weniger einsam an, wenn Cursor Ihnen zur Seite steht.

Cursor ist ein KI-nativer Code-Editor für Entwickler, die mehr als nur Syntaxhervorhebung wünschen. Er integriert eine dialogorientierte KI direkt in Ihre Entwicklungsumgebung und hilft Ihnen dabei, Code-Schnipsel während der Arbeit zu generieren, zu bearbeiten und zu erklären. Anstatt zwischen Stack Overflow und Ihrer IDE umzuschalten, hält Cursor Ihre Fragen, Antworten und Ihren Code in einem Fluss zusammen.

Egal, ob Sie von Grund auf neu schreiben, Legacy-Code bereinigen oder herausfinden möchten, warum diese eine Zeile Ihren Build immer wieder unterbricht – Cursor bietet kontextbezogene Vorschläge und Inline-Bearbeitung. Es versteht Ihr Repo, referenziert Ihre Dateien und hält seine Antworten im tatsächlichen Projekt, an dem Sie arbeiten, verwurzelt.

Die besten Features von Cursor

Generieren, refaktorisieren und erklären Sie Code mit KI-Unterstützung

Integrieren Sie natürliche Sprachbefehle direkt in Ihren Code-Editor

Beziehen Sie sich auf Ihre tatsächlichen Projekt-Dateien, um genauere Vorschläge zu erhalten

Navigieren und Bearbeiten Sie große Codebasen schneller mit kontextbezogener KI-Hilfe

Limit-Einschränkungen des Cursors

Am besten geeignet für einzelne Entwickler oder kleine Geschäfte

Begrenzte Integrationen außerhalb der zentralen Programmierumgebungen

Cursor-Preise

Hobby : Kostenlos

Pro : 20 $/Monat

Ultra: 200 $/Monat

Teams: 40 $/Benutzer/Monat

unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung*

Bewertungen und Rezensionen von Cursor

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

18. Document360 (Am besten geeignet für strukturierte Wissensdatenbanken und KI-gestützte Organisation von Inhalt)

via Document360

Wenn Ihr Unternehmens-Wiki eher wie eine Schublade voller Krimskrams wirkt, ist Document360 genau das Richtige, um Ordnung zu schaffen.

Diese Plattform wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, klare, strukturierte und durchsuchbare Wissensdatenbanken zu erstellen – sowohl für interne Teams als auch für externe Benutzer. Die KI von Document360 ermöglicht intelligente Suche, Inhalt-Empfehlungen und automatische Tagging. Zu den neuen Features gehören die Pflege der Wissensdatenbank und die Erkennung von Duplikaten, wodurch sie zu einem Optimierer für das Wissensmanagement wird.

Ganz gleich, ob Sie Anleitungen für Kunden schreiben, interne SOPs erstellen oder Onboarding-Hubs einrichten – mit Document360 haben Sie detaillierte Kontrolle über Layout, Zugriff und Version. Das Tool ist besonders nützlich für Support-Teams, Produktmanager und Content-Marketing-Teams, die eine unkomplizierte, skalierbare Möglichkeit suchen, ihre Inhalte zu organisieren.

Die besten Features von Document360

Erstellen Sie öffentliche oder private Wissensdatenbanken mit anpassbaren Layouts

Verwenden Sie KI, um Inhalt automatisch zu taggen, zusammenzufassen oder Inhaltskategorien vorzuschlagen

Behalten Sie die Version mit Rollback- und Zugriffsbeschränkungen

Integrieren Sie Support-tools, CRMs und Webplattformen

Analysieren Sie die Nutzung mit integrierten Dashboards zur Inhalt-Performance

Limitations von Document360

Eher ein Dokumentationssystem als ein vollständiger kollaborativer Arbeitsbereich

Die Benutzeroberfläche kann für Erst-Benutzer etwas unübersichtlich wirken

Preise für Document360

Professional : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Business : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Document360

G2 : 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

19. Miro (am besten geeignet für visuelle Zusammenarbeit und Brainstorming mit KI-Struktur)

via Miro

Miro ist die ideale Plattform für visuelle Zusammenarbeit für Teams, die in Diagrammen, Abläufen und Whiteboards denken.

Mit seinen KI-gestützten Funktionen hilft Miro dabei, verstreute Ideen schneller in strukturierte Ergebnisse zu organisieren – egal, ob Sie eine Produkt-Roadmap entwerfen, einen Workshop planen oder einen Design-Sprint durchführen. Die KI von Miro automatisiert die Diagrammerstellung, bietet intelligente Vorlagen und gruppiert Ideen für Brainstormings. Neue KI-gestützte Tools erleichtern Workshops und kollaborative Kreativität und machen sie zu einem zentralen Bestandteil der Teaminnovation.

Anstatt stundenlang manuell Gedanken neu zu ordnen oder Haftnotizen zu versehen, können Sie Miro mit wenigen Klicks die Arbeit übernehmen lassen. Außerdem wird die funktionsübergreifende Zusammenarbeit reibungsloser, da jeder unabhängig von der Zeitzone asynchron Beiträge leisten kann.

Die besten Features von Miro

Nutzen Sie KI-gestütztes Clustering und Zusammenfassungen, um Brainstorming-Inhalte mühelos zu organisieren

Greifen Sie auf vorgefertigte Vorlagen für Diagramme, Leinwände und Produktplanungssitzungen zu

Nahtlose Verbindung mit tools wie Figma, Jira, Notion, Slack und mehr

Limitations von Miro

Boards können mit zu vielen Elementen schnell unübersichtlich werden

Einige KI-Features sind auf kostenpflichtige Pläne limitiert

Preise für Miro

Free

Starter : 8 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 16 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

G2 : 4,7/5 (über 8.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.600 Bewertungen)

über Zapier

Wenn Ihre Apps miteinander kommunizieren könnten, wäre Zapier ihr Übersetzer und persönlicher Assistent.

Zapier ist das No -Code-Automatisierungstool, mit dem Sie die Lücken zwischen Ihren bevorzugten Apps schließen können. Die KI von Zapier ermöglicht die Erstellung von Workflows in natürlicher Sprache, KI-Chatbots und die Generierung von Code. Zu den neuen Features gehören KI-gestützte Datentabellen und Vorschläge zur Workflow-Optimierung, was es zu einem leistungsstarken No-Code-Automatisierungstool macht.

Zapier macht das Erstellen von Arbeitsabläufen (sogenannten „Zaps“) mit seinen neuen KI-Features noch einfacher. Beschreiben Sie einfach in einfacher Sprache, was Sie möchten, und Zapier erstellt einen sofort einsatzbereiten Automatisierungsentwurf für alle Ihre verbundenen tools. Das ist ein großer Gewinn für nicht-technische Benutzer, die Aufgaben optimieren möchten, ohne Logik zu schreiben oder sich durch komplexe Builder zu navigieren.

Die besten Features von Zapier

Automatisieren Sie Aktionen in über 6.000 Apps ohne Code

Verwenden Sie KI, um Zaps mit natürlichen Sprachbefehlen zu generieren

Richten Sie mehrstufige Workflows mit bedingter Logik und Filtern ein

Überwachen und führen Sie Bearbeitung von Workflows über ein zentrales Dashboard durch

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Automatisierungen fehlschlagen oder aktualisiert werden müssen

Limit von Zapier

Kann bei steigender Nutzung teuer werden

Für einige erweiterte Funktionen ist ein Premium-Plan erforderlich

Preise von Zapier

Free

Professional : 29,99 $/Monat

Team : 103,50 $/Monat

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Haftnotizen und andere schnelle Lösungen haben nach wie vor ihre Berechtigung, aber sie können mit dem Tempo und der Komplexität moderner Arbeitsabläufe nicht mithalten. KI-gestützte tools gehen noch einen Schritt weiter: Sie schaffen eine Verbindung von Informationen, antizipieren Bedürfnisse und automatisieren repetitive Aufgaben, die Sie ausbremsen.

Ganz gleich, ob Sie ein Team leiten, Kunden betreuen oder persönliche Projekte vorantreiben – die Tools in dieser Liste helfen Ihnen dabei, verstreute Ideen in strukturierte, umsetzbare Pläne zu verwandeln.

clickUp* vereint diese Funktionen in einer Plattform mit KI, Automatisierungen, Brain und Echtzeit-Dashboards – damit Projekte reibungslos ablaufen, Ziele mit Sichtbarkeit bleiben und Teams aufeinander abgestimmt arbeiten.

Arbeit intelligent. Starten Sie kostenlos mit ClickUp .