75 kostenlose Soft-Challenge-Vorlagen zur Nachverfolgung Ihres täglichen Fortschritts

Für viele Büroangestellte ist das Leben alarmierend bewegungsarm geworden. Bewegungsmangel ist zu unserer Standard-Einstellung geworden, sei es beim Pendeln, bei der Arbeit am Schreibtisch oder beim endlosen Scrollen. Leichte Alltagsherausforderungen helfen Ihnen dabei, aktiv zu bleiben und gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, ohne sich dabei wie ein Drill-Sergeant zu fühlen.

Sie brauchen keinen strengen Zeitplan, um sich besser zu fühlen – Sie brauchen nur Konsequenz. Eine kostenlose Vorlage für die 75 Soft Challenge bietet Ihnen genau das. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre täglichen Gewohnheiten nachzuvollziehen, Ihre persönlichen Ziele zu überprüfen und Ihren Weg zur Fitness ohne Stress fortzusetzen.

Ob Sie sich nun auf gesunde Ernährung, tägliche Bewegung oder Entspannung mit einem Buch statt endlosem Scrollen konzentrieren – die 75 Soft Challenge ist auf das echte Leben zugeschnitten, einschließlich voller Terminkalender, beruflicher Anforderungen und sogar gesellschaftlicher Anlässe, die Sie dazu verleiten könnten, vom Weg abzukommen.

Eine solide Vorlage hilft Ihnen dabei, während des gesamten Prozesses konsequent zu bleiben. Erfahren Sie mehr darüber.

was sind 75 Soft Challenge-Vorlagen?*

Die 75 Soft Challenge-Vorlagen sind gebrauchsfertige Tracker, mit denen Sie Ihre täglichen Aufgaben über 75 Tage hinweg überwachen können. Diese Vorlagen enthalten in der Regel Abschnitte für Wasseraufnahme, Bewegung, Lesen, Mahlzeiten und andere tägliche Gewohnheiten, die mit der Challenge in Verbindung stehen.

Sie sollen Ihnen dabei helfen, konsequent zu bleiben, Ihren Fortschritt zu protokollieren und Ihre persönlichen Ziele zu verfolgen, ohne einen Planer von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie sich auf Ihre persönliche Weiterentwicklung oder das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter konzentrieren oder einfach nur ein klares System benötigen, um Ihren Alltag zu unterstützen – diese Vorlagen sind für alle gedacht, die Verantwortung übernehmen möchten, ohne sich dabei überfordert zu fühlen.

Was macht eine gute Vorlage für eine 75-Soft-Challenge aus?

Eine solide 75 Soft-Vorlage sorgt für Einfachheit und hilft Ihnen, täglich konsequent zu bleiben. Sie sollten sie öffnen, die Nachverfolgung des Wesentlichen vornehmen und weitermachen können.

Tägliche Aufgabe-Tracker : Haken Sie Ihr Training, Lesen, Trinken und andere tägliche Aufgaben ab

Flexibles Layout : Passen Sie den Platz entsprechend Ihren persönlichen Zielen und Ihrer Routine an

Körpermaß-Tracker : Zeichnen Sie Veränderungen Ihres Körpers im Laufe der Zeit auf

gewohnheitsprotokoll: Führen Sie Nachverfolgung *der Gewohnheiten, die Sie aufbauen oder ablegen möchten

Fortschritt-Kalender : Sehen Sie, wie viele Tage Sie bereits auf Kurs sind

Essens- und Wassertracker : Tragen Sie Ihre Mahlzeiten und Ihre Wasseraufnahme an einem Ort ein

Raum für Stimmungen oder Reflexionen : Notieren Sie, wie Sie sich fühlen oder was Ihnen an diesem Tag besonders aufgefallen ist

Druckbare oder digitale Version : Verwenden Sie sie auf Ihrem Gerät oder drucken Sie sie aus – ganz wie es Ihnen am besten passt

Minimalistisches Design: Konzentrieren Sie sich auf die Nachverfolgung, ohne Ablenkungen oder Unordnung

🔎 Wussten Sie schon? Bewegungsmangel erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 147 % und ist für 80 % der Fälle von Typ-2-Diabetes verantwortlich. Eine konsequente Routine mit nachverfolgter Wasseraufnahme, ausgewogenen Mahlzeiten und körperlicher Aktivität senkt jedoch Ihr Risiko.

Die 75 besten Vorlagen für Soft Challenge Tracker auf einen Blick

13 kostenlose Vorlagen für 75 Soft Challenge Tracker

Sie müssen Ihren Tracker nicht von Grund auf neu erstellen. Diese 75 vorgefertigten Soft-Vorlagen helfen Ihnen dabei, stark zu starten, organisiert zu bleiben und die Herausforderung zu meistern. Legen wir los:

1. ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie Ihr gesamtes Fitnessprogramm mit der ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle nach

Wenn Sie ClickUp bereits für Ihre Arbeit nutzen, ist es sinnvoll, Ihre Fitness und die 75 Soft Challenge Nachverfolgung im selben Bereich zu führen. Die ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle verwandelt Ihr Training in eine Aufgabe, die Sie abschließen können – komplett mit Notizen, Wiederholungen, Zeit, Ausrüstung und sogar Details zum Trainer. Sie ist perfekt für alle, die einen ausgewogenen Work-Life-Lifestyle aufbauen möchten

Sie benötigen keine separate App oder Notizbuch. Alles befindet sich an einem Ort, mit Ansichten, mit denen Sie in Sekundenschnelle von Wochenplänen zu einem vollständigen Protokoll wechseln können.

🌟 Hauptmerkmale:

Legen Sie Aufgaben für jede Trainingseinheit fest

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von Wiederholungen, Dauer und Art der Übung

Organisieren Sie Ihre Trainingseinheiten nach Status wie „fertiggestellt“, „Verpasst“ oder „Zu erledigen“

Visualisieren Sie Ihre wöchentliche Routine mit mehreren Ansichten

🔑 Ideal für: Anfänger oder Fitnessbegeisterte, die einen zentralen Ort suchen, um Workouts, tägliche Aufgaben und Nachverfolgung des Fortschritts in einer einzigen App zu verwalten.

2. ClickUp-Vorlage „Persönlicher Gewohnheitstracker“

Kostenlose Vorlage herunterladen Entwickeln Sie bessere Gewohnheiten mit der ClickUp-Vorlage „Personal Habit Tracker” (Persönlicher Gewohnheitstracker)

Wenn es bei Ihrer 75 Soft Challenge mehr um gesunde Gewohnheiten und weniger um Training geht, ist diese ClickUp-Vorlage zum Nachverfolgen persönlicher Gewohnheiten genau das Richtige für Sie. Es handelt sich um einen einfachen, optimierten Tracker, mit dem Sie benutzerdefinierte Ziele wie „15 Seiten lesen” oder „64 oz trinken” festlegen und Ihren Fortschritt verfolgen können.

Sie haken nicht nur Kästchen ab, sondern entwickeln einen Rhythmus. Mit ClickUp können Sie Gewohnheiten Tag, filtern und priorisieren, damit Ihre Routine auch dann nicht aus dem Ruder läuft, wenn das Leben chaotisch wird.

🌟 Schlüssel-Features:

Verfolgen Sie Ihre täglichen Ziele mithilfe benutzerdefinierter Felder für bestimmte Gewohnheiten wie Schritte, Lesen oder Flüssigkeitszufuhr

Zeigen Sie Ihre Fortschritte in der Ansicht einer Tabelle oder in der Liste an, je nachdem, in welchem Format Sie Ihre Daten organisieren möchten

Verwenden Sie Status-Updates, um Gewohnheiten als offen oder abgeschlossen zu markieren

Gruppieren Sie Gewohnheiten nach Priorität oder Typ mithilfe integrierter Tags

🔑Ideal für: Alle, die die 75 Soft-Vorlage nutzen, um Struktur und Verantwortlichkeit rund um Nicht-Fitness-Gewohnheiten wie Lesen, Schlafen oder achtsames Essen aufzubauen

3. ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und bereiten Sie Ihre wöchentlichen Mahlzeiten mit der ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung vor

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Planung Ihrer Mahlzeiten, ohne dass dies zu einer Vollzeitbeschäftigung wird. Mit der ClickUp-Vorlage für die Mahlzeitenplanung können Sie Rezepte organisieren, Zutatenlisten erstellen und die Nachverfolgung Ihrer Ziele für eine ausgewogene Ernährung in einem Dashboard vornehmen.

Die App eignet sich hervorragend für alle, die die 75 Soft Challenge befolgen und Last-Minute-Bestellungen oder ungeplante Ausnahmen von der Diät vermeiden möchten. Sie können Mahlzeiten per Drag & Drop in einen Kalender ziehen, nach Art sortieren und sogar Nährwerte wie Netto-Kalorien und Proteine protokollieren. Außerdem können Sie die Nachverfolgung aller Ihrer Mahlzeiten durchführen, von Ihrer Morgenroutine bis zum Schlummertrunk. Die App ist schnell, visuell und flexibel.

🌟 Hauptmerkmale:

Verfolgen Sie Ihre Mahlzeiten mithilfe benutzerdefinierter Felder wie Netto-Kohlenhydrate, Kalorien und Art der Mahlzeit

Organisieren Sie Rezepte und Einkaufslisten in separaten Ordnern, um schnell darauf zugreifen zu können

Verwenden Sie die Board- und Kalenderansicht, um Ihre Mahlzeiten für die gesamte Woche zu planen

Legen Sie für jede Mahlzeit-Aufgabe den Status fest, um zu wissen, was bereits vorbereitet, noch ausstehend oder bereits erledigt ist

🔑Ideal für: Alle, die eine 75-Soft-Challenge-Vorlage befolgen und gleichzeitig ihre Mahlzeiten, Ernährung und Einkaufsplanung straff und einfach zu verwalten halten möchten.

🔊 Was sagen Benutzer über ClickUp?

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansicht kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

4. ClickUp-Vorlage für einen Selbstfürsorge Plan

Kostenlose Vorlage herunterladen Priorisieren Sie Ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden mit der ClickUp-Vorlage für Selbstfürsorgepläne

Wenn es bei der 75 Soft Challenge ebenso darum geht, langsamer zu werden wie darum, präsent zu sein, dann passt diese Vorlage genau dazu. Die ClickUp-Vorlage für einen Selbstfürsorge-Plan hilft Ihnen dabei, Zeit für Gewohnheiten zu schaffen, die nicht auf Ihrer Smartwatch nachverfolgt werden – Ruhe, Routinen, Schlaf und Erholung.

Sie können die Vorlage an Ihren Tagesablauf benutzerdefiniert anpassen, Erinnerungen für Selbstfürsorge-Aufgaben festlegen und Felder verwenden für die Nachverfolgung Ihrer Stimmung oder Ihres Energieniveaus. Die Vorlage ist einfach gestaltet, damit Sie das Planen Ihrer Selbstfürsorge nicht als zusätzliche Aufgabe empfinden.

🌟 Schlüssel-Features:

Fügen Sie tägliche Selbstpflege-Aufgaben wie Tagebuch schreiben, Hautpflege oder digitale Entgiftungszeit hinzu

Führen Sie die Nachverfolgung Ihres emotionalen oder körperlichen Energieniveaus mit benutzerdefinierten Feldern

Richten Sie wiederkehrende Erinnerungen ein, damit Sie keine Ruhetage oder Reflexionszeiten auslassen

Erstellen Sie eine flexible Routine, die sowohl Ihre Produktivität als auch Ihre Auszeiten unterstützt

🔑Ideal für: Alle, die tägliche Gewohnheiten rund um Erholung, Achtsamkeit und persönliches Wachstum aufbauen und dabei einen ausgewogeneren Ansatz für ihre Gesundheit verfolgen möchten.

🚀 Die Auswirkungen von ClickUp in der Praxis: Teams, die ClickUp-Vorlagen verwenden, berichten von einer 83-prozentigen Verringerung der Zeit für die Umsetzung von Projektplänen – dank vorgefertigter Playbooks, die den Zeitaufwand für die Organisation und Operationalisierung der Arbeit eliminieren. Sich an etwas wie die 75 Soft Challenge zu halten, wird zur Selbstverständlichkeit.

5. ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Strukturieren Sie Ihren gesamten Tag mit der ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner

Diese Tagesplaner-Vorlage von ClickUp ist mehr als eine einfache To-do-Liste – sie ist eine persönliche Kommandozentrale. Sie können Ihren Tag in Aufgaben aus verschiedenen Kategorien wie persönliche Ziele, Fitness oder Arbeit unterteilen und alles mit integrierten Markierungen und Filtern priorisieren.

Die Kalender- und Listenansicht hilft Ihnen dabei, Ihren Tagesablauf visuell und übersichtlich zu strukturieren. Keine Unordnung. Keine Verwirrung. Wenn Sie die 75 Soft Challenge absolvieren, kann diese Vorlage Struktur in Ihr Training, Ihre Lesezeit, Ihre Selbstfürsorge und Ihre Mahlzeiten bringen – alles an einem Ort.

🌟 Hauptmerkmale:

Organisieren Sie Ihren Tag nach Aufgabe, Priorität oder Frist

Verwenden Sie die Kalender-Ansicht, um tägliche Gewohnheiten und unverzichtbare Aufgaben zu planen

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt bei allen Aktivitäten mithilfe der Board- oder Listenansicht

Erstellen Sie benutzerdefinierte Abschnitte für Wasseraufnahme, körperliche Aktivität oder Lesen

🔑Ideal für: Alle, die eine wiederholbare tägliche Routine aufbauen möchten, die Struktur mit Flexibilität verbindet – insbesondere während einer 75 Soft Challenge oder einer Phase der persönlichen Weiterentwicklung

💡 Profi-Tipp: Fast 60 % der Arbeitnehmer verbringen Zeit damit, zwischen verschiedenen tools hin und her zu wechseln, um einfache Routineaufgaben zu erledigen. ClickUp beseitigt diese Tool-Flut und vereint Ihre Gewohnheiten, Aufgaben, Notizen und Updates in einer Ansicht – damit Ihre 75 Soft Challenge nicht durch digitales Chaos aus der Bahn geworfen wird.

6. ClickUp-Vorlage für die tägliche To-do-Liste

Kostenlose Vorlage herunterladen Erledigen Sie Ihre täglichen Prioritäten mit der ClickUp-Vorlage für die tägliche To-do-Liste

Für alle, die es gerne klar und übersichtlich mögen, bringt diese ClickUp-Vorlage für die tägliche Liste alles auf den Punkt. Sie wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihren Tag mit minimalem Aufwand zu planen.

Erstellen Sie Aufgaben, legen Sie Fristen fest, organisieren Sie nach Kategorien (wie Fitness, Mahlzeiten, Lesen) und führen Sie die Nachverfolgung Ihres 75 Soft Challenge-Fortschritts ohne Unordnung durch. Es fällt auf, wie einfach es ist, große Ziele in kleinere Teilziele zu unterteilen und diese zu erreichen.

🌟 Schlüssel-Features:

Erstellen Sie strukturierte To-do-Listen mit Feldern wie Aufgabe, Ort und Streak-Zähler

Legen Sie für jede Aufgabe Fristen, Erinnerungen und visuelle Fortschritte fest

Priorisieren Sie anhand von Dringlichkeit und Wichtigkeit mit integrierten Beschreibungen

Nutzen Sie verschiedene Ansichten – Kalender, Liste, Tafel, Gantt – um Ihren Tag ganz nach Ihren Wünschen zu planen

🔑Ideal für: Alle, die einen übersichtlichen, schnörkellosen Tagesplaner suchen, mit dem sie ihre Aufgaben, Gewohnheiten und persönlichen Ziele von morgens bis abends sichtbar und umsetzbar halten.

🔎 Wussten Sie schon? Wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt, wird die körperliche Inaktivität bis 2030 weltweit voraussichtlich 35 % erreichen. Vorlagen helfen dabei, diesen Trend umzukehren, indem sie Struktur und Verantwortlichkeit schaffen.

7. ClickUp-Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Setzen Sie sich klare Ziele und führen Sie die Nachverfolgung des langfristigen Wachstums mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Entwicklungspläne

So vermeiden Sie es, sich mit vagen Zielen im Kreis zu drehen, und können stattdessen an Ihrer persönlichen Entwicklung arbeiten. Die ClickUp-Vorlage für persönliche Entwicklungspläne bietet Ihnen Struktur, ohne Sie zu behindern.

Dank integrierter Statusoptionen wie „auf Kurs“ und „Ziel erreicht“ können Sie auf einen Blick erkennen, wo Sie stehen. Mit dieser Vorlage zur Zielsetzung können Sie persönliche Ziele festlegen, diese in Meilensteine unterteilen und kleine Erfolge protokollieren.

🌟 Schlüssel-Features:

Teilen Sie Ihre Entwicklungsziele in Quartale, Wochen oder benutzerdefinierte Zeitleisten auf

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Fortschritte, Zeitblöcke und Erfolge zu protokollieren

Wechseln Sie zwischen Plan-Ansichten wie Aktionsschritten, Trackern und Zusammenfassungen

Reflektieren Sie regelmäßig mit Feldern wie „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Fortschritt?“

🔑Ideal für: Alle, die die Vorlage „75 Soft Challenge” als Teil eines umfassenderen Selbstfürsorgeplans nutzen, der sich auf die mentale Einstellung, Routinen und messbaren Fortschritt konzentriert.

8. ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihren Tag und erreichen Sie Ihre Ziele mit der ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität

Wenn Sie neben Ihrem Job oder Nebenjob noch Training, Lesen, Mahlzeiten und Selbstfürsorge unter einen Hut bringen müssen, hilft Ihnen diese Vorlage dabei, alles im Griff zu behalten. Die ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität ist mehr als nur eine Aufgabenliste – sie ist ein komplettes System zur Zeiterfassung, Organisation Ihrer Ziele und Protokollierung Ihres Fortschritts.

Sie können persönliche Aufgaben wie Essensvorbereitung oder zügiges Gehen zusammen mit arbeitsbezogenen Zielen gruppieren, ohne den Fokus zu verlieren. Dank detaillierter Status-Optionen und Echtzeit-Erinnerungen entgeht Ihnen nichts mehr.

🌟 Hauptmerkmale:

Kategorisieren Sie Ihre Aufgaben anhand von 15 benutzerdefinierten Status und sehen Sie genau, was noch aussteht oder bereits erledigt ist

Priorisieren Sie Ihre täglichen Gewohnheiten und persönlichen Ziele mit Listenansicht und Board-Ansicht

Planen Sie Aufgaben und führen Sie die Nachverfolgung der aufgewendeten Zeit mit dem integrierten Timer von ClickUp durch

Legen Sie Erinnerungen, Beschreibungen und Filter fest, um konzentriert zu bleiben und Ihren Zeitplan einzuhalten

🔑 Ideal für: Alle, die einen 75 Soft Challenge Tracker mit einem vollen Terminkalender kombinieren und ihren Plan vereinfachen möchten, ohne Details zu übersehen.

🔎 Wussten Sie schon? Die weltweiten Kosten der Inaktivität: 54 Milliarden Dollar im Gesundheitswesen und 13,7 Milliarden Dollar an Produktivität pro Jahr. Kleine tägliche Maßnahmen, deren Nachverfolgung mit einem kostenlosen Planer erfolgt, können einen echten Unterschied machen.

9. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie täglich auf Kurs mit der ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-Vorlage

Diese Vorlage eignet sich für alle, die eine strukturierte Wellness-Challenge absolvieren, wie beispielsweise die ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-Vorlage, die Ihnen eine vollständige Übersicht über tägliche Aktionen, wöchentliche Checkpoints und Meilensteine der Challenge bietet.

Es organisiert Ihre Gewohnheiten, Ziele und Bewertungen an einem Ort, sodass Sie sich nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen, ob Sie täglich genug Wasser getrunken oder Ihre körperlichen Aktivitäten abgeschlossen haben. Egal, ob Sie dies alleine oder in einer Gruppe tun, es sorgt für Klarheit und Konsistenz.

🌟 Hauptmerkmale:

Weisen Sie sich tägliche Aufgaben wie Training, Lesen oder gesunde Ernährung zu und führen Sie Nachverfolgung durch

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt über 75 Tage hinweg mit visuellen Status-Updates

Verwenden Sie mehrere Ansichten, um Zeitpläne, Meilensteine und Bewertungen zu verwalten

Notieren Sie Ihre Erfolge, reflektieren Sie wöchentlich und passen Sie Ihren Plan bei Bedarf an

🔑Ideal für: Alle, die eine kostenlose 75 Soft Challenge-Vorlage oder 75 Hard verwenden und einen All-in-One-Tracker mit Struktur, Erinnerungen und übersichtlichen Ansichten des Fortschritts suchen

💡Profi-Tipp: Wenn Sie für Ihre 75 Soft-Workouts ein Fitnessstudio nutzen, kann eine Fitnessstudio-Verwaltungssoftware alles optimieren – von der Buchung von Sitzungen bis zur Nachverfolgung der Anwesenheit.

10. 75 Soft Challenge Vorlage von LaToya Rachelle

via LaToya Rachelle

Diese Vorlage für 75 sanfte Herausforderungen zeichnet sich durch ihren warmherzigen, persönlichen Ansatz zum Aufbau von Gewohnheiten aus. Sie wurde von LaToya Rachelle entworfen und ist so konzipiert, dass Selbstfürsorge, körperliche Gesundheit und tägliche Routinen in einem ausdruckbaren Format miteinander verbunden werden. Sie führen nicht nur die Kontrollkästchen nach, sondern bauen Absichten in Ihren Tag ein.

Das Layout ist beruhigend und leicht verständlich – perfekt, wenn Sie einen Tagesplaner bevorzugen, den Sie in der Hand halten, mit Anmerkungen versehen und reflektieren können.

🌟 Hauptmerkmale:

Drucken Sie Ihr Challenge-Tagebuch aus und personalisieren Sie es mit Platz für Reflexionen und Notizen.

Verfolgen Sie Gewohnheiten wie Lesen, Trinken und Bewegung mit übersichtlichen täglichen Check-ins.

Konzentrieren Sie sich auf ausgewogene Ziele, die Fortschritt ohne Druck fördern.

Entwickeln Sie Disziplin auf flexible, achtsame und motivierende Weise.

🔑Ideal für: Alle, die eine papierbasierte, kostenlose Vorlage für die 75 Soft Challenge bevorzugen, die Funktionalität mit einem Hauch persönlicher Inspiration verbindet.

11. 75-Tage-Soft-Challenge-Planer-Vorlage von 101 Planners

via 101 Planners

Dieser 75 Soft Challenge Planner von 101 Planners ist eine ausdruckbare, unkomplizierte Lösung, die Wert auf Einfachheit und Struktur legt. Im Gegensatz zu den meisten Vorlagen unterteilt diese Vorlage die Challenge in klar mit Beschreibung versehenen, editierbaren Abschnitte, mit denen Sie die Nachverfolgung Ihrer Gewohnheiten und das Reflektieren währenddessen ermöglichen.

Sie können direkt in die PDF-Datei tippen oder sie ausdrucken und von Hand ausfüllen. Es gibt keine ablenkenden Extras – nur Platz, um Ihren Fortschritt zu protokollieren, tägliche Gewohnheiten abzuhaken und an Ihren persönlichen Zielen committen zu bleiben.

🌟 Schlüssel-Features:

Laden Sie eine vollständig editierbare PDF herunter, die Sie digital benutzerdefiniert anpassen oder für den täglichen Gebrauch ausdrucken können.

Führen Sie die Nachverfolgung von körperlichen Aktivitäten, Mahlzeiten, Lesen, Wasseraufnahme und vieles mehr auf einem Blatt.

Zeichnen Sie Ihren Fortschritt mit einer 75-Tage-Kalender-Ansicht auf, um vollständige Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Fügen Sie persönliche Reflexionen oder Anpassungen hinzu, während Sie die Challenge absolvieren.

🔑 Ideal für: Alle, die eine einfache, kostenlos herunterzuladende Vorlage für 75 Soft Challenges suchen, ohne Registrierungspflicht und mit viel Flexibilität.

💡Profi-Tipp: Eine Habit-Tracker-App bietet Ihnen Struktur und Echtzeit-Verantwortlichkeit. Wählen Sie eine App mit Streak-Zählern, Erinnerungen und anpassbaren Zielen.

12. 75 Soft Challenge von Notability

via Notability Gallery

Für diejenigen, die lieber auf einem iPad oder Tablet ihre Arbeit verrichten, bietet die 75 Soft Challenge-Vorlage auf Notability ein vollständig digitales, handschriftfreundliches Erlebnis. Dies ist kein gewöhnlicher Tracker – er ist optisch übersichtlich, anpassbar und für Anmerkungen geeignet.

Ob Sie nun Notizen machen, Meilensteine markieren oder Erfolge hervorheben möchten – dank der Flexibilität von Notability ist all das möglich. Sie können sogar Sprachmemos mit Ihren Check-ins synchronisieren, um Ihre Fitnessreise noch reflektierter und persönlicher zu gestalten.

🌟 Hauptmerkmale:

Laden Sie einen digitalen Planer herunter und versehen Sie ihn direkt mit Anmerkungen, indem Sie einen Apple Pencil oder einen Stylus verwenden.

Haken Sie tägliche Gewohnheiten wie Wasser trinken, Bewegung und Lesen direkt in Ihrer Notiz ab.

Fügen Sie täglich Sprachmemos, Fotos Ihres Fortschritts oder Reflexionen über Ihre Stimmung hinzu.

Speichern Sie alles in einer App, ohne etwas ausdrucken oder externe tools verwenden zu müssen.

🔑Ideal für: iPad-Benutzer, die ihre 75 Soft Challenge interaktiv und frei von Hand verwalten möchten – mit voller Flexibilität beim Zeichnen, Aufzeichnen oder Tippen.

💡Profi-Tipp: Neuroplastizitätsübungen wie das Wechseln der Hände für einfache Aufgaben, tägliches Tagebuchschreiben oder das Erlernen einer neuen Bewegung können Ihr Gehirn neu vernetzen, damit es sich schnell anpasst.

13. 75-Tage-Soft-Challenge zum Ausdrucken, kostenlos von SnapyBiz

via SnapyBiz

Bei dieser kostenlosen, ausdruckbaren 75-Tage-Soft-Challenge von SnapyBiz dreht sich alles um Flexibilität. Das Besondere daran ist das editierbare Layout – leere Spalten und Zeilen, mit denen Sie die Challenge ganz nach Ihren Wünschen gestalten können. Egal, ob Sie sich auf körperliche Aktivität, tägliche Aufgaben, eine strenge Diät oder Lesen konzentrieren, Sie können den Tracker ganz individuell anpassen.

Es gibt drei Schwierigkeitsstufen – leicht, mittel und schwer –, sodass Sie nicht an einen Einheitsplan gebunden sind. Außerdem sind die Vorlagen für die Formate A4, A5 und US Letter formatiert, sodass Sie sie problemlos zu Hause ausdrucken können.

🌟 Schlüssel-Features:

Wählen Sie zwischen editierbaren PDF-Formaten für eine vollständige benutzerdefinierte Anpassung.

Passen Sie den Schwierigkeitsgrad der Challenge an Ihr aktuelles Tempo an.

Verfolgen Sie Ihre täglichen Gewohnheiten mit einem minimalistischen, leicht zu markierenden Layout.

Verwenden Sie sie als Planer, Checkliste oder visuelles Protokoll – alles aus einem Ausdruck.

🔑 Ideal für: Alle, die eine 75-Soft-Challenge erstellen möchten, die auf ihren Lebensstil und ihre bevorzugte Nachverfolgung zugeschnitten ist.

Bleiben Sie mit der 75 Soft Challenge und ClickUp auf Kurs

Sie brauchen kein komplexes System oder teure App, um bessere Gewohnheiten zu entwickeln – Sie brauchen etwas, das für Sie funktioniert. Ob Sie nun die Nachverfolgung von Wasser, Mahlzeiten oder die Zeit für Selbstfürsorge vornehmen, diese 75 kostenlosen Vorlagen für sanfte Herausforderungen machen es Ihnen leichter, konsequent zu bleiben.

Wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihrem Stil passt – kostenlos ausdruckbar, digital, strukturiert oder flexibel – und geben Sie Ihrem Alltag den nötigen Neustart.

Möchten Sie ein Tool, das alles an einem Ort zusammenfasst – Gewohnheiten, Ziele, Ernährungspläne, Trainingseinheiten und Fortschritte?

Probieren Sie die 75 Soft Challenge-Vorlagen von ClickUp kostenlos aus, um Ihre Challenge zu optimieren und vom ersten Tag an organisiert zu bleiben.

