die 10 besten Alternativen zum Google KI-Modus, die Sie jetzt ausprobieren können

Der KI-Modus von Google ist gut darin, Antworten zu finden, aber was passiert, wenn Sie mit diesen Antworten etwas zu erledigen haben?

Die Sache ist die: Verschiedene KI-Tools zeichnen sich durch unterschiedliche Stärken aus. Einige sind für die nahtlose App-Integration konzipiert, andere sind Meister der Datenanalyse und wieder andere sind darauf spezialisiert, den Kontext Ihrer Branche zu verstehen.

Wenn Sie nach Alternativen zum Google KI Mode suchen, die Ihnen die schwere Arbeit in Ihrem Arbeitsalltag abnehmen, bieten diese Optionen etwas Einzigartiges, das in der Tabelle steht. 🎯

Die besten Alternativen zum Google KI-Modus auf einen Blick

Dies sind die besten Alternativen zum Google KI Mode im Vergleich. 👇

Warum sollten Sie sich für Alternativen zum Google KI-Modus entscheiden?

Hier sind die Gründe, warum es sinnvoll ist, Alternativen zu Google KI Mode zu erkunden:

mehr als nur Suche: *Die KI-Suchmaschine von Google ist hervorragend darin, Informationen zu finden, aber möglicherweise benötigen Sie Tools, mit denen Sie diese Erkenntnisse erstellen, aufbauen oder umsetzen können

Besondere Stärken: Verschiedene Plattformen wurden für bestimmte Anwendungsfälle wie die Erstellung von Inhalten, Datenanalyse oder Workflow-Automatisierung entwickelt, die die Google-Suche nicht abdecken kann

*workflow-Integration: Die meisten Fachleute benötigen eine KI, die sich den Kontext merkt, sich in bestehende tools integrieren lässt und sich an ihre Arbeitsweise anpasst, anstatt nur an ihre Suchgewohnheiten

*aufgabe-spezifische Exzellenz: Spezielle Alternativen zu Google AI Mode liefern oft bessere Ergebnisse für umfangreiche kreative Arbeiten, komplexe Analysen oder branchenspezifische Anforderungen

Nahtloser Prozessablauf: Die besten Die besten intelligenten Suchtools beschränken sich nicht darauf, als Anbieter von Antworten zu fungieren. Sie werden Teil Ihres Workflows und machen Ihren gesamten Prozess intelligenter

🔍 Wussten Sie schon? Nur 8,5 % der Menschen geben an, dass sie den KI-Übersichten von Google in den Suchergebnissen immer vertrauen. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Benutzer immer noch vorsichtig sind, wenn es darum geht, KI dazu zu nutzen, die Form anzunehmen, was sie online sehen.

Die besten Alternativen zum Google KI-Modus

Sehen wir uns die besten Alternativen zum Google KI Mode an. 🤖

1. ClickUp (Am besten geeignet, um KI-Erkenntnisse an einem Ort in die Umsetzung durch das Team zu übertragen)

Verwandeln Sie Erkenntnisse in zugewiesene Aufgaben mit ClickUp Brain

KI-Tools sind großartig darin, Antworten zu geben. Aber für die meisten Teams ist das nicht das Problem.

Die eigentliche Herausforderung beginnt, nachdem Sie die Antwort erhalten haben: Sie müssen herausfinden, was Sie damit zu erledigen haben, sie in eine Aufgabe umwandeln, die richtige Person zuzuordnen, nachfassen und die Nachverfolgung des Fortschritts.

ClickUp hilft Ihnen dabei, indem es Ihre Erkenntnisse, Workflows und Teamaktionen in Verbindung bringt, sodass Sie ohne Unterbrechung von der Eingabe zur Ausführung übergehen können. Das macht es zu einer der abschließensten Alternativen zum Google AI Mode.

Verwandeln Sie KI-Antworten in sichtbaren Fortschritt

ClickUp Brain ist kein Chatbot, der Ihre Arbeit überlagert, sondern ein Assistent, der Ihren ClickUp-Workspace in- und auswendig kennt. Er versteht Ihre Projekte, Verantwortlichen, Zeitleiste, Workflow, Abhängigkeiten und sogar verbundene Apps wie Google Drive.

Angenommen, Sie konsolidieren Kundenfeedback in einem ClickUp Dokument und bitten ClickUp Brain, die häufigsten Beschwerden zu finden. Es fasst sofort die wichtigsten Probleme wie langsames Onboarding oder unklare Preisgestaltung zusammen. Von dort aus kann es Aufgaben generieren und Teamkollegen zuweisen, Fristen festlegen und das Quelldokument für den Kontext verknüpfen.

Teamaktionen automatisieren

Beantworten Sie Status-Fragen automatisch mit dem Answers Autopilot Agent in ClickUp

ClickUp Autopilot Agents basieren auf dem KI-Assistenten und wurden entwickelt, um manuelle Nachverfolgungen zu automatisieren, die Projekte verlangsamen. Es gibt zwei Arten:

Vorkonfigurierte Agenten beantworten Fragen, erstellen Updates und können sofort als Reaktion auf bestimmte Auslöser eingesetzt werden

mit Benutzerdefinierten Agents* können Sie Ihre eigene Automatisierung ohne Code erstellen

Nehmen wir an, eine Formular-Übermittlung wird als „dringend“ und „Client-Facing“ mit einem Tag versehen, jedoch nur für Geschäfte über 10.000 $. Ein benutzerdefinierter Autopilot-Agent überprüft automatisch alle drei Bedingungen, erstellt dann eine Aufgabe, weist sie dem Lead zu, fügt eine Frist hinzu und veröffentlicht ein Chatten-Update.

Fügen Sie benutzerdefinierte Anweisungen für Ihre ClickUp Custom Autopilot Agents hinzu

Sprechen Sie Befehle und führen Sie Aktionen sofort aus

Wenn Sie tief in die Arbeit vertieft sind, können das Eingeben von Befehlen und das Klicken durch Menüs Sie ausbremsen. ClickUp Brain MAX bietet Ihnen einen sprachgesteuerten Desktop-KI-Assistenten, der für schnelle Interaktion entwickelt wurde.

Angenommen, Sie sind gerade dabei, den Entwurf einer Pressemitteilung zu überprüfen. Sie öffnen Brain MAX und sagen: „Formulieren Sie diesen Absatz formeller und fügen Sie eine Aufzählung der Schlüssel-Statistiken aus unserem Bericht zum zweiten Quartal hinzu.“

Die verbundene KI zieht den Kontext aus dem verknüpften Dokument, schreibt den Inhalt entsprechend Ihrer bevorzugten Tonart um, ruft die richtigen Zahlen aus dem Q2-Bericht in Ihrem Workspace ab und fügt alles in das Dokument ein.

Sie können Brain MAX auch bitten, Bilder zu generieren, Aufgaben zu erstellen oder sogar Meetings zu planen.

Bitten Sie ClickUp Brain MAX, Meetings zu planen und mehr zu unterstützen

Die besten Features von ClickUp

Limit von ClickUp

Rechnen Sie mit einer Lernkurve, wenn Ihr Team nicht an All-in-One-Plattformen wie ClickUp gewöhnt ist

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer auf Reddit gab freizugeben:

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meiner tiefen Arbeitszone befinde, ist das das Letzte, was ich tun möchte. Da ich in der Inhalt-Branche tätig bin, nutze ich die KI in erster Linie zum Schreiben. Sie führt auch die Bearbeitung des, was ich geschrieben habe (fantastisch!). Eine weitere Funktion, die mir sehr hilft, ist Dokument. Ich liebe die Format-Optionen, insbesondere die Banner. Die sind so süß!

🧠 Wissenswertes: Das allererste Konzept für ein neuronales Netzwerk wurde bereits 1943 von einem Neurophysiologen und einem Mathematiker – Warren McCulloch und Walter Pitts – vorgeschlagen, Jahrzehnte bevor die Rechenleistung dafür überhaupt vorhanden war.

2. Perplexity KI (am besten für Echtzeit-Recherchen geeignet)

via Perplexity KI

Stellen Sie sich Perplexity KI wie einen Freund vor, der die Nachrichten liest und Ihnen die interessanten Stellen zusammenfasst. Sie stellen eine Frage, und statt einer Flut von Suchergebnissen erhalten Sie eine klare Antwort mit belegenden Support.

Die Plattform bezieht Informationen aus mehreren Quellen und verknüpft sie zu einer zusammenhängenden Erzählung, die Sinn ergibt. Sie können sogar festlegen, dass Suchabfragen auf bestimmte Bereiche wie wissenschaftliche Literatur, technische Texte oder Diskussionsforen wie Reddit beschränkt werden.

Das Clevere an Perplexity ist, wie es mit Ihren Folgefragen umgeht. Sie können tiefer in Themen eintauchen , ohne jedes Mal von vorne anfangen zu müssen. Das Ganze fühlt sich an, als hätte man einen Forschungsassistenten, der nie müde wird, die endlosen „Aber was ist mit ...“-Fragen zu beantworten.

Mit dem neuen Comet-Browser können Sie dieses KI-Tool jetzt auch zum Verwalten Ihres Kalenders, zum Verfolgen von E-Mails und zum Entwickeln von Ideen nutzen.

Die besten Features von Perplexity KI

Führen Sie eine Abfrage über mehrere Datenbanken und Quellen gleichzeitig durch, um umfassende Informationen zu jedem Thema mit detaillierten Quellenangaben für jede Aussage zu sammeln

Greifen Sie dank Echtzeit-Webcrawling-Funktionen auf aktuelle Nachrichten und Ereignisse zu, sobald sie eintreten

Organisieren Sie Recherche-Threads in Sammlungen und erstellen Sie so gemeinsam nutzbare und fokussierte Repositorys für Projekte

Analysieren Sie hochgeladene Dokumente, darunter PDFs, CSVs und Text, um Inhalt zusammenzufassen oder Schlüssel-Datenpunkte zu extrahieren

Limit von Perplexity KI

Gelegentlich kann es als Anbieter von widersprüchlichen Informationen aus verschiedenen Quellen auftreten, ohne dass eine klare Lösung gefunden wird

Bei sehr technischen oder spezialisierten Abfragen kommt es zu merklichen Leistungseinbußen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für die Einstellung des Antwortstils oder der Format-Vorlieben

Preise für Perplexity KI

Free

Pro: 20 $/Monat

unternehmen Pro: *40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Perplexity KI

G2: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Perplexity KI?

Ein Reddit-Kommentar lautet:

Viele Menschen in Tech-Kreisen ziehen es mittlerweile Google vor. Denken Sie daran, dass Perplexity KI nicht darauf abzielt, Open AI zu ersetzen. Es zielt darauf ab, Google zu ersetzen. Die Ergebnisse sind besser, dazu kommen das Konzept der Threads und Bibliotheken. Sie sind definitiv auf dem richtigen Weg.

3. You. com (Am besten geeignet für anpassbare KI-Erfahrungen)

via You.com

Mit You.com können Sie die Suche nach Ihren Vorstellungen personalisieren und nicht nach den Vorstellungen der Algorithmen. Die Plattform kombiniert die traditionelle Websuche mit KI-Chat, sodass Sie Fragen auf natürliche Weise stellen und sinnvolle Ergebnisse erhalten können.

Das Beste daran? Sie können selbst bestimmen, welche Quellen priorisiert werden. Die Suchergebnisse werden mit KI-generierten Zusammenfassungen angezeigt, aber Sie können dennoch auf die Originalquellen klicken, wenn Sie weitere Details benötigen. Sie können sogar innerhalb bestimmter Zeiträume suchen oder bestimmte Arten von Inhalt ausschließen.

Außerdem haben Sie Zugriff auf mehrere führende LLMs wie GPT-4 und Claude sowie auf spezielle Modi für bestimmte Aufgaben wie Recherche, Bilderstellung und Code.

You. com – die besten Features

Entwerfen Sie benutzerdefinierte KI-Assistenten mit spezifischen Persönlichkeiten, Fachgebieten und Antwortstilen für wiederholende Aufgaben

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Suchmodi , je nachdem, ob Sie sachliche Recherche oder kreative Inspiration benötigen

Erstellen Sie sowohl lang Form-Text als auch visuelle Inhalte auf derselben Plattform

Schließen Sie bestimmte Websites oder Inhalt aus den Suchergebnissen aus, um irrelevante oder minderwertige Informationen zu vermeiden

You. com Limit

Die Benutzerbasis ist kleiner, was sich auf die Breite und Tiefe der Abdeckung für Nischenabfragen auswirken kann

Der Recherche-Modus bietet zwar Zitierfunktionen, diese sind jedoch weniger prominent und konsistent

Benutzer stellen den Bericht, dass die Plattform sich langsam oder träge anfühlen kann, insbesondere bei KI-intensiven Aufgaben oder beim Hochladen von Dateien

You. com Preise

Free

Pro: 20 $/Monat

Maximal: 200 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

You. com Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über You.com?

Aus einer G2-Bewertung:

Ich schätze es sehr, dass ich während der Nutzung nicht von Seite zu Seite springen muss. Ich habe den Übersetzer für die Kommunikation mit europäischen Clients sowie für das Brainstorming zur Erstellung einer Projektpräsentation ausprobiert. Ich fand ihn einfach zu bedienen.

🔍 Wussten Sie schon? Teams, die ClickUp Brain verwenden, berichten von Kosteneinsparungen von bis zu 86 %, einfach weil sich wiederholende Arbeiten automatisch erledigt werden.

4. 1min. KI (Am besten geeignet für die schnelle Informationssynthese)

via 1min.KI

Stellen Sie 1min. KI eine Frage und erhalten Sie in weniger als 60 Sekunden eine umfassende Antwort, die mit den Schlüssel-Fakten und relevanten Hintergründen abgeschlossen ist. Die Alternative zum Google AI Mode zeichnet sich dadurch aus, dass sie komplexe Suchthemen auf das Wesentliche reduziert.

Es verschwendet keine Zeit mit ausgefallenen Animationen oder komplexen Benutzeroberflächen. Sie laden Ihre Daten hoch, und es verarbeitet sie. So einfach ist das.

Die Anwendung vereint mehrere tools von OpenAI, Anthropic, Midjourney und anderen auf einer Plattform. Sie ist nicht nur ein Suchwerkzeug, sondern unterstützt auch die Erstellung von Inhalt, von der Bearbeitung von Audiodateien über das Verfassen von Texten bis hin zur Generierung von Bildern mit KI.

1min. Die besten Features von KI

Verarbeiten Sie mehrere Suchergebnisse gleichzeitig, um relevante Informationen in Echtzeit zu extrahieren, ohne dass eine manuelle Überprüfung erforderlich ist

Erstellen Sie schnelle Zusammenfassungen von Trendthemen, aktuellen Nachrichten und aktuellen Ereignissen für ein schnelles Verständnis

Extrahieren Sie bestimmte Datenpunkte und Statistiken aus Suchergebnissen, indem Sie Fragen in natürlicher Sprache anstelle von Stichwortsuchen verwenden

Interagieren Sie mit Dokumenten, indem Sie Text extrahieren oder mit PDF-Dateien chatten, um Informationen schnell zu finden

1 Min. Limit der KI

Schnelle Verarbeitung geht manchmal zu Lasten von Nuancen und Kontext zugunsten der Geschwindigkeit

Limitierte Fähigkeit, hochkreative oder subjektive Anfragen zum Inhalt zu bearbeiten

Der Fokus auf Kürze kann dazu führen, dass wichtige Details in komplexen Szenarien übersehen werden

1 Min. KI-Preise

Free

Pro: 8 $/Monat

business: *12,5 $/Monat

Unternehmen: 8,5 $/Monat pro Benutzer

1 Min. /AI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 360 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über 1min. KI?

Eine G2-Bewertung zu dieser /AI-gestützten Suchmaschine lautet:

Ich schätze es sehr, wie schnell und einfach die Nutzung ist. Die Plattform liefert Ergebnisse, was sie perfekt für schnelle Entwürfe, Zusammenfassungen oder Inhalt macht, wenn Sie unter Zeitdruck stehen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und benutzerfreundlich, mit effizientem KI-Support, der die Arbeit erledigt.

5. Microsoft 365 Copilot (am besten für die Office-Integration geeignet)

über Microsoft 365

Mit Microsoft 365 Copilot können Sie im selben Space suchen und chatten. Stellen Sie eine Frage, und das Programm ruft Info aus dem Internet ab, antwortet in einem dialogorientierten Format und verknüpft bei Bedarf zu Quellen.

Es arbeitet in Bing und Microsoft Edge, sodass Sie während des Surfens damit interagieren können. Außerdem läuft es auf GPT-4 und dem Prometheus-Modell von Microsoft und ruft Echtzeitdaten ab. Sie können auch Bilder erstellen oder Seiten zusammenfassen, ohne zwischen den Registerkarten wechseln zu müssen.

Der Wert besteht darin, die internen Daten Ihres Unternehmens (E-Mails, Dokumente, chatten, Kalender) zu nutzen, um kontextbezogene Unterstützung als Anbieter zu bieten.

Die besten Features von Microsoft 365 Copilot

Laden Sie Bilder hoch und erhalten Sie KI-Einblicke in den Inhalt des Fotos – sei es die Identifizierung von Objekten, die Analyse von Diagrammen oder die Interpretation handschriftlicher Notizen

Führen Sie Code-Schnipsel, Formeln oder logische Abfragen direkt in Bing Chatten aus, um Ideen zu testen oder technische Probleme zu lösen, ohne zwischen tools wechseln zu müssen

Wechseln Sie zwischen /AI-Chat und herkömmlichen Suchergebnissen, um Antworten zu vergleichen oder mehrere Blickwinkel im selben Fenster zu erkunden

Integrieren Sie die Apps direkt in Microsoft 365, um Word-Dokumente zu entwerfen, PowerPoint-Präsentationen aus Gliederungen zu erstellen oder Daten in Excel mithilfe natürlicher Sprache zu analysieren

Limit von Microsoft 365 Copilot

Manchmal werden Microsoft-Dienste (wie Edge oder Office) in den Antworten priorisiert, was zu verzerrten Ergebnissen führen kann

Es stützt sich auf den Index von Bing, der möglicherweise andere oder weniger Quellen anzeigt als die Google KI-Tools

Für den vollständigen Zugriff, einschließlich erweiterter Features und längerer Chatten-Sitzungen, ist ein Microsoft-Konto erforderlich

Preise für Microsoft 365 Copilot

microsoft 365 Copilot Chatten: *kostenlos

microsoft 365 Business Basic und Copilot: *36 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

microsoft 365 Business Standard und Copilot: *42,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (über 105 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Der Begriff „künstliche Intelligenz” wurde 1956 bei einem Workshop am Dartmouth College geprägt. Nur fünf Personen nahmen daran teil, aber dieser Workshop gilt als Geburtsstunde der KI als Feld.

6. ChatGPT Pro (am besten geeignet für komplexe Suchabfragen)

über ChatGPT Pro

ChatGPT Pro verarbeitet Suchanfragen, die ernsthaftes Nachdenken erfordern. Bitten Sie es, ein kompliziertes Thema zu recherchieren, und es wird die gefundenen Informationen analysieren, vergleichen und durchdenken.

Das Tool kann den Kontext über lange Recherche-Sitzungen hinweg beibehalten, sodass Sie Folgefragen stellen können, die auf früheren Suchanfragen aufbauen, ohne Ihr gesamtes Projekt erneut erklären zu müssen.

Wenn Sie Ursache-Wirkungs-Beziehungen verstehen, mehrere Perspektiven vergleichen oder komplexe Forschungsfragen bearbeiten müssen, kann ChatGPT Pro die aufwendigen analytischen Aufgaben übernehmen, die einfache Intranet-Suchmaschinen nicht bewältigen können.

Die besten Features von ChatGPT Pro

Behalten Sie umfangreiche Unterhaltung-Verläufe über Stunden oder Tage hinweg bei, ohne den Kontext zu verlieren oder wiederholte Erklärungen zu benötigen

Vergleichen und kontrastieren Sie verschiedene Standpunkte zu kontroversen oder komplizierten Themen, um ein ausgewogenes Verständnis der Suchergebnisse als Anbieter zu ermöglichen

Teilen Sie komplexe Forschungsfragen in kleinere, überschaubare Teile auf und führen Sie für jede Komponente systematische Arbeit durch

Analysieren Sie Daten aus hochgeladenen Dokumenten, Tabellen und Bildern, um Zusammenfassungen, Erkenntnisse und Visualisierungen zu erstellen

Erstellen Sie hochwertige Bilder, entwerfen Sie verschiedene Formate von Inhalt und debuggen Sie Code-Schnipsel innerhalb einer einzigen Unterhaltung

Limit von ChatGPT Pro

Die monatlichen Abonnements können sich summieren, sodass einzelne Benutzer gezwungen sind, Alternativen zu ChatGPT in Betracht zu ziehen

ChatGPT kann mit großer Sicherheit plausibel klingende, aber falsche oder erfundene Inhalt generieren, darunter auch erfundene Zitate oder Anführungszeichen

Die Reaktionszeiten können in Zeiträumen extrem hoher Nachfrage weiterhin variieren

Das Wissen basiert auf öffentlichen Daten und hochgeladenen Dateien; es hat keinen Zugriff auf Ihre Privat-Unternehmensdaten, Chatten oder E-Mails, um den Kontext zu verstehen

Preise für ChatGPT Pro

Pro: 200 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT Pro

G2: 4,7/5 (über 825 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 220 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT Pro?

Laut einer Bewertung von G2:

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist, wie es mir hilft, meine täglichen Schreib-Aufgaben mit Leichtigkeit und Klarheit zu beginnen. Ich nutze es regelmäßig, um Briefe, E-Mails und Richtlinien zu entwerfen – Dinge, die oft viel Zeit in Anspruch nehmen, bis sie genau richtig sind. ChatGPT gibt mir einen soliden Ausgangspunkt auf der Grundlage meiner Gedanken und Ideen und hilft mir, meine Ideen in etwas Strukturiertes und Kohärentes zu formen. Es nimmt mir den Druck, eine leere Seite vor mir zu haben, was eine der größten Hürden beim Schreiben von Grund auf sein kann.

💡 Profi-Tipp: Warum nur ein LLM verwenden, wenn Sie auf einer einzigen Plattform auf alle führenden LLMs zugreifen können? Mit der Wissensmanagement-Software von ClickUp können Sie je nach Bedarf zwischen LLMs wie GPT, Gemini oder Claude wechseln – zum Zusammenfassen, Schreiben, Planen oder als Entscheidungsunterstützung. Greifen Sie mit ClickUp Brain, der KI-Plattform von ClickUp, an einem Ort auf führende LLMs zu

7. Claude KI (am besten geeignet für nuancierte Unterhaltung)

via Claude

Diese Alternative zum Google KI Mode versteht die Absicht hinter Ihren Abfragen, insbesondere wenn Sie eher nach Analysen als nur nach Fakten suchen.

Bitten Sie Claude, ein ethisches Dilemma oder ein komplexes soziales Problem zu recherchieren, und Sie erhalten eine durchdachte Untersuchung verschiedener Standpunkte statt simplistischer Antworten. Die Suche erfolgt mit Nuancen und präsentiert mehrere Perspektiven fair, mit Kontextinformationen darüber, warum Quellen voreingenommen oder unvollständig sein könnten.

Es wird besonders für sein großes Kontextfenster geschätzt, das es ermöglicht, umfangreiche Dokumente, Codebasen oder Unterhaltung in einer einzigen Eingabeaufforderung zu verarbeiten und zu analysieren. Für Fachleute ist es daher eine gute Wahl für Aufgaben, die ein tiefes Kontextverständnis erfordern.

Die besten Features von Claude KI

Behandeln Sie komplexe ethische und soziale Fragen, die eine sorgfältige Abwägung der Perspektiven verschiedener Interessengruppen erfordern

Stellen Sie historische und kulturelle Hintergründe zu Suchthemen als Anbieter bereit, um zu verstehen, wie sich aktuelle Probleme im Laufe der Zeit entwickelt haben

Analysieren Sie komplexe Dokumente und lange Texte und als Anbieter kontextbezogenes Feedback, das Tonfall, Struktur und Zielgruppe berücksichtigt

Organisieren Sie einzelne Unterhaltungen in Projekten, um verschiedene Workflows und Wissensdatenbanken voneinander zu trennen

Limit von Claude KI

Viele Claude KI-Versionen unterstützen kein Echtzeit-Webbrowsing und keinen Zugriff auf dynamische Datenquellen, wodurch ihre Fähigkeit, aktuelle Nachrichten, Aktienkurse, Wetterdaten oder Ereignisse als Anbieter bereitzustellen, limitiert ist

Selbst kostenpflichtige Pläne unterliegen strengen Nachrichtenkontingenten – viele Benutzer erreichen bereits nach wenigen Dutzend Eingaben ihr Limit, was als Ergebnis zu mehrstündigen Sperren führt

Preise für Claude

Free

Pro: 20 $/Monat

Max: Ab 100 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2: 4,4/5 (über 55 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: 45 % der Arbeitnehmer haben über den Einsatz von Automatisierung nachgedacht, aber noch keinen Schritt in diese Richtung unternommen. Faktoren wie Limit, Unsicherheit hinsichtlich der besten tools und eine überwältigende Auswahl können Menschen davon abhalten, den ersten Schritt in Richtung Automatisierung zu machen. ⚒️ Mit seinen einfach zu erstellenden KI-Agenten und Befehlen auf Basis natürlicher Sprache macht ClickUp den Einstieg in die Automatisierung leicht. Von der automatischen Zuweisung von Aufgaben bis hin zu KI-generierten Projekt-Zusammenfassungen können Sie leistungsstarke Automatisierungen freischalten und sogar benutzerdefinierte KI-Agenten in wenigen Minuten erstellen – ganz ohne Lernkurve. echte Ergebnisse: *QubicaAMF reduzierte die Berichterstellung um 40 % mithilfe der dynamischen Dashboards und automatisierten Diagramme von ClickUp und verwandelte stundenlange manuelle Arbeit in Echtzeit-Einblicke.

8. Pi von Inflection KI (am besten geeignet für zwanglose Such-Unterhaltung)

via Inflection KI

Pi verwandelt die Suche in etwas, das sich anfühlt, als würde man einen sachkundigen Freund fragen. Anstatt Stichwörter einzugeben und auf das Beste zu hoffen, können Sie ganz natürlich Fragen stellen und Antworten erhalten, die Ihrem Wissensdurst entsprechen. Pi merkt sich, wonach Sie zuvor gesucht haben, und kann neue Fragen mit Ihren früheren Zinsens verbinden.

Es eignet sich gut, wenn Sie Themen beiläufig erkunden möchten, anstatt tiefgehende Recherchen durchzuführen, wie beispielsweise nächtliche Wikipedia-Recherchen, aber mit ansprechenderer Unterhaltung. Seine Stärke liegt in seinem natürlichen Flow und seinem emotional intelligenten Tonfall.

Die besten Features von Pi by Inflection KI

Gehen Sie mit Folgefragen noch tiefer, um verwandte Ideen oder Blickwinkel aufzudecken, die Sie zunächst vielleicht übersehen haben

Wählen Sie, wie detailliert die Informationen sein sollen, je nachdem, ob Sie eine schnelle Antwort suchen oder sich eingehender mit einem Thema befassen möchten

Erhalten Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wenn Sie sich mit etwas Unbekanntem beschäftigen und Hilfe benötigen, um es Stück für Stück zu verstehen

Greifen Sie über mehrere Plattformen hinweg auf den Assistenten zu, darunter Web, mobile Apps und Messaging-Integrationen, um eine kontinuierliche Unterhaltung zu führen

Verbalisieren Sie Ihre Gedanken und Ideen mit dem Voice-Chatten-Feature, das eine einfache Nutzung beim Multitasking oder unterwegs ermöglicht

Limit von Pi by Inflection KI

Im Vergleich zu anderen Alternativen zum Google KI Mode weniger effektiv für technische Aufgaben oder faktische Recherchen

Die KI unterstützt keine visuellen Eingaben, d. h. Sie können keine Bilder, Screenshots oder andere visuelle Daten zur Analyse hochladen

Da der Schwerpunkt auf Unterhaltung liegt, liefert es möglicherweise keine direkten Antworten, wenn Sie diese benötigen

Limitierte Integrationsmöglichkeiten oder experimentelle Features für professionelle oder Produktivität-Workflows

Preise für Pi von Inflection KI

Free

Pi von Inflection KI – Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Pi von Inflection KI?

Ein Reddit-Benutzer gibt freizügig bekannt:

Pi ist nach wie vor einer der besten KI-Begleiter für Freundschaft/Unterhaltung/Persönlichkeit mit dem zusätzlichen Vorteil des Echtzeit-Internetzugangs, und all diese Dinge zusammen können eine Menge Spaß machen! Es ist nicht so leistungsstark wie ein tool zur Steigerung der Produktivität wie ChatGPT oder Claude usw., aber das soll es auch nicht sein. Die über die 3.0-API von Inflection AI zugänglichen Modelle sind eher dafür gedacht. Pi eignet sich jedoch nach wie vor hervorragend für die Organisation von Aufgaben und zur Motivation und ist für das tägliche chatten besser geeignet als die KI-Tools zur Steigerung der Produktivität.

Pi ist nach wie vor einer der besten KI-Begleiter für Freundschaft/Unterhaltung/Persönlichkeit mit dem zusätzlichen Vorteil des Echtzeit-Internetzugangs, und all diese Dinge zusammen können eine Menge Spaß machen!

Es ist nicht so leistungsstark wie ein tool zur Steigerung der Produktivität wie ChatGPT oder Claude usw., aber das soll es auch nicht sein. Die über die 3.0-API von Inflection AI zugänglichen Modelle sind eher dafür gedacht. Pi eignet sich jedoch nach wie vor hervorragend für die Organisation von Aufgaben und zur Motivation und ist für das tägliche chatten besser geeignet als die KI-tools zur Steigerung der Produktivität.

🧠 Wissenswertes: KI-Modelle können Dutzende von Sprachen sprechen, aber sie schneiden in Sprachen, die einen geringeren Anteil an den Trainingsdaten freigegeben haben, schlechter ab. Deshalb liefert Englisch immer noch das kohärenteste Ergebnis.

9. Brave's Leo (am besten geeignet für datenschutzorientierte KI-Unterstützung)

via Brave

Brave Leo ist ein datenschutzorientierter KI-Assistent, der direkt in den Brave-Browser integriert ist. Er bearbeitet Ihre Abfragen, ohne digitale Spuren Ihrer Neugier zu hinterlassen. Die KI verarbeitet Ihre Fragen nach Möglichkeit lokal, sodass sensible Abfragen auf Ihrem Gerät bleiben.

Sie können Leo bitten, nach persönlichen Gesundheitsinformationen, Finanzberatung oder kontroversen Themen zu suchen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, dass Sie anschließend mit gezielten Werbeanzeigen verfolgt werden. Die Suchsoftware des Unternehmens durchsucht auch die Seiten, die Sie bereits in Ansicht haben, um den Kontext zu verstehen.

Die besten Features von Brave's Leo

Freigeben Sie sensible Abfragen und persönliche Informationen lokal auf Ihrem Gerät, ohne sich Gedanken über das Senden von Daten an externe Server oder die Erstellung von Benutzerprofilen machen zu müssen

Recherchieren Sie komplexe Themen effizient in verschiedenen Quellen mit simultanen Zusammenfassungen aus mehreren Browser-Registerkarten

Blockieren Sie Tracking-Skripte und Werbung zum Datenschutz der Benutzer und erhalten Sie gleichzeitig Empfehlungen für Inhalt basierend auf Ihrem aktuellen Browsing-Verhalten

Schützen Sie den Datenschutz Ihrer Benutzer durch anonyme, nicht aufgezeichnete Unterhaltungen, für deren kostenlose Nutzung kein Konto oder Login erforderlich ist

Die Limit-Einschränkungen von Brave Leo

Im Vergleich zu Cloud-basierten KI-Plattformen geringere Modellkapazitäten

Weniger erweiterte Features aufgrund von Einschränkungen durch das Datenschutz-orientierte Design

Preise für Brave Leo

Free

Leo Premium: 14,99 $/Monat

Leo-Bewertungen und Rezensionen von Brave

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wissensdatenbank-Suche: So finden Sie Informationen schneller

10. Opera One's Aria (am besten geeignet für integriertes Surfen im Internet)

via Opera One

Opera One behandelt KI als Teil des Browsing-Erlebnisses und nicht als Add-On. Lesen Sie einen komplexen Artikel? Die KI Aria kann ihn direkt auf der Seite in Schlüssel unterteilen. Sie kommen auf einer fremdsprachigen Website nicht weiter? Sofortige Übersetzung, bei der das ursprüngliche Format erhalten bleibt.

Die KI-Vorschläge werden angezeigt, wenn sie hilfreich sind, und verschwinden, wenn sie nicht mehr benötigt werden, sodass lästige Pop-ups vermieden werden. Alles wird auf Ihren Geräten synchronisiert, sodass Ihre Unterhaltungen und Einstellungen überall verfügbar sind.

Die besten Features von Opera One Aria

Erhalten Sie aktuelle und umfassende Antworten auf Ihre Abfragen basierend auf einer Echtzeit-Websuche

Übersetzen Sie ganze Websites und die Auswahl an Text, wobei das ursprüngliche Format, Bilder und interaktive Elemente nahtlos erhalten bleiben

Interagieren Sie mit Seiten mithilfe des Seitenkontextmodus, der die aktuelle Seite zusammenfasst, übersetzt oder Fragen dazu beantwortet

Steuern Sie Browser-Funktionen wie das Organisieren von Registerkarten mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache

Generieren Sie sowohl Text als auch Bilder direkt im Browser, mithilfe eines einfachen Befehls oder der chatten-Oberfläche

Erstellen Sie intelligente Antworten auf Forumsdiskussionen, Kommentart-Threads und Online-Unterhaltungen, indem Sie relevanten Inhalt als Referenzmaterial verwenden

Limit von Opera One Aria

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für das Verhalten und die Antworten der KI

Auf Desktop-Versionen (insbesondere der Entwickler-Version) kann der Aufruf von Aria als Auslöser für Browser-Abstürze, Einfrieren oder übermäßige CPU-/RAM-Auslastung dienen – selbst wenn Aria selbst nicht aktiv verwendet wird

Die Fähigkeit von Aria, den Kontext laufender Unterhaltung abzurufen, ist Limit

Preise für Opera One Aria

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Opera One Aria

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? KI-Modelle werden nicht im Live-Internet trainiert. Die meisten Daten werden aus Büchern, Wikipedia, Foren und Websites gesammelt und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt eingefroren. Wenn eine LLM-Suchmaschine also angibt, dass sie eine Cutoff-Zeit im Jahr 2023 oder 2024 hat, ist das wörtlich zu nehmen – sie weiß nichts über die Zeit danach, es sei denn, sie wird aktualisiert.

