die 10 besten Campus-Management-Tools (2025)

Der Betrieb einer Schule oder Universität ist ein komplexer, kontinuierlicher Prozess. Sie verwalten Zulassungen, Anwesenheiten, Lehrpläne, Studiengebühren, die Einbindung der Studierenden, die Unterstützung von Alumni und vieles mehr.

Außerdem jonglieren Sie mit einem Dutzend verschiedener Tools, nur um einen einzigen Tag zu überstehen.

Das Problem ist, dass die meisten davon nicht miteinander kommunizieren. Was eigentlich optimiert sein sollte, geht in E-Mails, Tabellen und versäumten Nachfassaktionen unter.

Aus diesem Grund überdenken immer mehr Schulen, Hochschulen und Universitäten die Verwaltung ihrer campusweiten Abläufe.

Wenn Sie nach Campus-Management-Softwarelösungen suchen, die wirklich alles vereinen – Studentendaten, akademische Angelegenheiten, Betriebsabläufe und Kommunikation –, sind Sie hier genau richtig. In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten Tools vor, die Sie in diesem Jahr in Betracht ziehen sollten, mit echten Vor- und Nachteilen sowie Preisinformationen, damit Sie die richtige Lösung für Ihre Einrichtung finden.

Was sollten Sie bei einer Campus-Management-Software beachten?

Campus-Management-Software sollte Ihnen dabei helfen, Ihre akademischen, administrativen und betrieblichen Workflows an einem Ort zu vereinen. Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten:

Zentralisierte Studentendaten: Im Durchschnitt verbringt ein Team 60 % seiner Zeit damit, Informationen in verschiedenen Systemen zu suchen, zu aktualisieren und freizugeben. Zentralisierte Campus-Management-Software speichert akademische Daten, Anwesenheitslisten, persönliche Informationen und den Kommunikationsverlauf in einem sicheren System Im Durchschnitt60 % seiner Zeit damit, Informationen in verschiedenen Systemen zu suchen, zu aktualisieren und freizugeben.Zentralisierte Campus-Management-Softwarespeichert akademische Daten, Anwesenheitslisten, persönliche Informationen und den Kommunikationsverlauf in einem sicheren System

Workflows für Zulassungen und Immatrikulationen: Möchten Sie repetitive Routineaufgaben wie die Übermittlung von Formularen, das Sammeln von Dokumenten und Genehmigungen automatisieren? Die meisten Campus-Management-Tools sind heute so konzipiert, dass sie einen reibungslosen Onboarding-Prozess gewährleisten

Akademische Planung und Terminierung: Wählen Sie Tools, die Ihnen helfen, Stundenpläne, Kurskalender, Lehrpläne und Klassenaufgaben mit minimalem manuellem Aufwand zu verwalten

Kommunikationstools: Mit integrierten Chat-Funktionen, Ankündigungen und interaktiven Portalen helfen Ihnen diese Apps dabei, eine nahtlose Koordination zwischen Schülern, Lehrern, Eltern und Mitarbeitern zu gewährleisten

Leistungsnachverfolgung und -analyse: Visuelle Dashboards und Berichte können ein großer Vorteil sein, da Sie damit Noten, Anwesenheit, Engagement und institutionelle KPIs überwachen können, ohne separate Analysetools zu benötigen

Mobiler Zugriff und Self-Service-Portale: Bieten Sie Studierenden und Lehrkräften über mobile Apps oder Web-Dashboards rund um die Uhr Zugriff auf wichtige Ressourcen

Integration und Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass die Software mit Tools wie Ihrem LMS (Learning Management System) und SIS (Student Information System) verbunden ist, um mit dem Wachstum Ihrer Einrichtung Schritt zu halten

Die besten Campus-Management-Software-Tools auf einen Blick

Die beste Campus-Management-Software für Ihre Einrichtung

Nachdem Sie nun eine praktische Checkliste zur Hand haben, sollten Sie diese Empfehlungen für Campus-Management-Tools in Betracht ziehen, die Sie ausprobieren sollten:

1. ClickUp (Das beste All-in-One-System zur Verwaltung akademischer und administrativer Workflows)

Testen Sie ClickUp kostenlos Passen Sie die Ansichten, Aufgaben, Dokumente, Whiteboards und Automatisierungen von ClickUp an die Arbeitsweise Ihrer Einrichtung an

Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bietet ClickUp Bildungseinrichtungen eine einheitliche Plattform, um alle Bereiche des Campuslebens zu verwalten, ohne zwischen unzusammenhängenden Systemen hin- und herwechseln zu müssen. Ganz gleich, ob Sie Zulassungen überwachen, Aufgaben der Fakultät verwalten oder den Fortschritt der Studierenden nachverfolgen – Sie können ClickUp an die Struktur Ihrer Einrichtung anpassen, um all diese Aufgaben zu erledigen.

Visualisieren Sie mit den über 15 Ansichten von ClickUp, darunter Listen, Tabellen und Kanban-Boards, alles von Studentenprofilen bis hin zum Gerätebestand an einem Ort.

Jede Abteilung Ihrer Einrichtung kann in ClickUp in anpassbaren Projekt-Spaces arbeiten, in denen ihre Schlüsseldaten gespeichert sind. So können Sie separate Workflows für Lehre, Betrieb, Personalwesen und Ereignisse einrichten und dennoch alle in einem einzigen Tool überwachen. Das ist Effizienz!

Und wo wir gerade dabei sind, zeigen wir Ihnen, wie Sie mit ClickUp-Automatisierungen noch mehr Zeit sparen können.

Nehmen wir an, während der Zulassungsphase reicht ein Student seine Bewerbung über ein benutzerdefiniertes ClickUp-Formular ein, das Sie versendet haben. Dieses Formular erstellt automatisch eine ClickUp-Aufgabe in der Liste „Zulassungsprozess“ mit allen ausgefüllten Details.

Als Nächstes wird die Aufgabe automatisch einem Zulassungsbeauftragten zugewiesen, wobei ein Fälligkeitsdatum für die Überprüfung der Dokumente festgelegt wird.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Autopilot Agents fungieren wie KI-Teamkollegen, die Aufgaben überwachen und Maßnahmen gemäß Ihren Anweisungen ergreifen. Für die Überprüfung von Dokumenten können Sie einen benutzerdefinierten ClickUp-Agenten trainieren, der überprüft, ob die erforderlichen benutzerdefinierten Felder in den Formularübermittlungen (wie „Transkript hochgeladen“ oder „ID-Nachweis“) ausgefüllt sind. Wenn etwas fehlt, kann der Agent den Status der Aufgabe automatisch auf „Fehlende Dokumente” ändern und eine Erinnerung per E-Mail an den Bewerber senden. Sobald alle Dokumente vorliegen, wird der Status auf „Zur Überprüfung bereit” aktualisiert – ohne manuelle Überprüfung. Verwenden Sie ClickUp Autopilot Agents, um Ihre täglichen Aufgaben schnell zu erledigen

Am Ende der Woche hat das Zulassungsteam vollständige Sichtbarkeit darüber, welche Bewerber noch ausstehen, fertiggestellt sind oder feststecken – und niemand versinkt in Tabellenkalkulationen oder endlosen E-Mail-Ketten.

Die Zusammenarbeit ist über alle Rollen hinweg nahtlos. Ihre Fakultät, Mitarbeiter und Support-Teams für Studierende können Kommentare zu Aufgaben hinterlassen, um diese weiterzuverfolgen. Sie können auch in Echtzeit gemeinsam an ClickUp Whiteboards und ClickUp Dokumenten arbeiten, um Unterrichtspläne zu entwerfen, Richtliniendokumente zu aktualisieren oder Materialien für Ereignisse vorzubereiten.

Integrierte Planungstools wie der KI-Kalender von ClickUp helfen Ihnen, alles zu verwalten , von Klassenkalendern bis hin zu abteilungsübergreifenden Meetings. Und mit projekt- oder aufgabenspezifischen Kanälen im ClickUp Chat können Teams schnell diskutieren oder kontextbezogene Updates teilen – so bleibt jede Unterhaltung mit der Arbeit verbunden, um die es geht.

Möchten Sie sehen, welche Abteilungen überlastet sind oder welche Studenten ständig gefährdet sind? Probieren Sie benutzerdefinierte Karten, Diagramme und Berichte in den ClickUp-Dashboards aus. Oder bitten Sie einfach Ihren KI-Assistenten ClickUp Brain, diese Daten für Sie aus Ihrem Workspace abzurufen.

Bewerten Sie die Leistung von Studierenden und Mitarbeitern und entdecken Sie Trends mit ClickUp Brain

Schließlich bleiben institutionelle Kenntnisse mit ClickUp Docs Hub und seiner sicheren Wissensdatenbank erhalten und leicht zugänglich. Von Schulrichtlinien über Schülerhandbücher bis hin zu IT-Fehlerbehebungsanleitungen können Sie Dokumente erstellen, speichern und freigeben – alles auf derselben Plattform.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie strukturierte, kollaborative Dokumente mit verschachtelten Seiten, Bearbeitung in Echtzeit und Kommentarfunktionen für Teams mit ClickUp Docs

Sammeln Sie nahtlos Daten von Studierenden oder Mitarbeitern über anpassbare ClickUp-Formulare, die direkt in Aufgabenlisten eingespeist werden

Verfolgen Sie Ziele und wichtige Ergebnisse abteilungsübergreifend mit den integrierten ClickUp-Zielen und Dashboards für den Fortschritt

Passen Sie Ihren Workspace mit ClickApps an – aktivieren oder deaktivieren Sie Features je nach den Anforderungen Ihrer Einrichtung

Fassen Sie lange Threads oder E-Mails zusammen, aktualisieren Sie Aufgaben sofort und extrahieren Sie Erkenntnisse aus Ihrem Workspace mit Sprachbefehlen über die ClickUp Brain MAX Desktop-App

Limits von ClickUp

Die schiere Flexibilität kann für Benutzer, die das Tool zum ersten Mal verwenden, überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich schätze es, dass die gesamte Arbeit der Schule für das gesamte Administratorenteam der Schule sichtbar ist.

Ich schätze es, dass die gesamte Arbeit der Schule für das gesamte Administratorenteam der Schule sichtbar ist.

📮 ClickUp Insight: Arbeit sollte kein Ratespiel sein – aber allzu oft ist es genau das. Unsere Umfrage zum Wissensmanagement ergab, dass Mitarbeiter oft Zeit damit verschwenden, interne Dokumente (31 %), Wissensdatenbanken des Unternehmens (26 %) oder sogar persönliche Notizen und Screenshots (17 %) zu durchsuchen, nur um das zu finden, was sie brauchen. Mit der vernetzten Suche von ClickUp sind alle Dateien, Dokumente und Unterhaltungen sofort von Ihrer Startseite aus zugänglich – so finden Sie Antworten in Sekundenschnelle statt in Minuten. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

2. Alma SIS (Bestes von Pädagogen entwickeltes SIS mit intensiver Einbindung der übergeordneten Ebene)

Alma SIS ist ein Cloud-basiertes Schülerinformationssystem, das in vielen US-amerikanischen K-12-Schulbezirken und Charter-Schulen eingesetzt wird. Es wurde entwickelt, um Anwesenheit, Benotung, Stundenplanerstellung und die Einhaltung staatlicher Vorschriften in einer intuitiven Oberfläche zu vereinfachen.

Das Alleinstellungsmerkmal? Es wurde von Pädagogen entwickelt, die wissen, wie wichtig Benutzerfreundlichkeit und eine schnelle Einarbeitung in Campus-Management-Software sind. Lehrer, Verwaltungsangestellte und sogar Familien finden sich oft innerhalb weniger Minuten mit dem Tool zurecht.

Die Echtzeit-Integration mit Google Classroom, Canvas, Schoology und Microsoft Teams verhindert doppelte Daten – Noten und Anwesenheiten werden automatisch systemübergreifend synchronisiert.

Die besten Features von Alma SIS

Vereinfachen Sie die Interaktion zwischen übergeordneten, Studierenden und Fakultäten durch moderne, rollenbasierte Portale

Automatisieren Sie die Stundenplanerstellung, die Nachverfolgung der Anwesenheit und die Erstellung von Karten

Visualisieren Sie akademische Trends mit Echtzeit-Dashboards und Berichterstellung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Passen Sie Karten, Zeugnisse und Analysen an die spezifischen Anforderungen Ihrer Schule an

Limits von Alma SIS

Die Tools für die Dateifreigabe und Zusammenarbeit schneiden in Online-Bewertungen im Vergleich zu Mitbewerbern schlechter ab

Der Master-Zeitplan wird über ein Tool eines Drittanbieters erstellt, das einige Administratoren als weniger intuitiv empfinden

Preise für Alma SIS

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Alma SIS

G2: 4,2/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 430 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Alma SIS?

Direkt aus einer Capterra-Bewertung:

SIS ALMA ist benutzerfreundlich für Administratoren, Schüler, Lehrer und übergeordnete Instanzen. Wenn ich als ALMA-Administrator Hilfe benötige, ist der Kundensupport leicht erreichbar und kann mir immer innerhalb weniger Augenblicke weiterhelfen. Wenn ich es als Lehrer verwende, weiß ich, dass meine Noten sicher sind und von Schülern und Eltern leicht abgerufen werden können, damit sie über die Leistungen ihrer Kinder auf dem Laufenden bleiben.

SIS ALMA ist benutzerfreundlich für Administratoren, Schüler, Lehrer und übergeordnete Eltern. Wenn ich als ALMA-Administrator Hilfe benötige, ist der Kundensupport leicht erreichbar und kann mir immer innerhalb weniger Augenblicke weiterhelfen. Wenn ich als Lehrer das System nutze, weiß ich, dass meine Noten sicher sind und von Schülern und Eltern leicht abgerufen werden können, damit sie über die Leistungen ihrer Kinder auf dem Laufenden bleiben.

🧠 Fun Fact: An der IU International University of Applied Sciences konnte durch den Einsatz des KI-Tutors Syntea die Lernzeit nach etwa drei Monaten um ca. 27 % gegenüber nicht KI-unterstützten Kohorten reduziert werden. Der Schlüssel zum Erfolg? Personalisiertes Lernen!

3. Campus 365 (Am besten geeignet für hochgradig konfigurierbare Module)

Campus 365 bietet einen der umfangreichsten Modulkataloge der Branche – über 80 Module für Zulassungen, akademische Angelegenheiten, Finanzen, Transport, Bibliothek, Wohnheim und Live-Unterricht, die alle über das Internet und mobile Apps zugänglich sind.

Die Lösung wurde entwickelt, um Schulen mit zentralisierten Dashboards zu skalieren, die Administratoren Echtzeit-Sichtbarkeit in alle Vorgänge bieten, von Gebühreneinzug bis hin zu Metriken zur akademischen Leistung.

Die Benutzerfreundlichkeit ist ein wesentlicher Vorteil dieses ERP-Systems für Schulen. Benutzer berichten, dass sie dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche und der intuitiven Workflows selbst in Umgebungen mit geringer technischer Ausstattung neue Mitarbeiter innerhalb weniger Minuten einarbeiten können. Der Support ist ein weiteres Highlight: Er umfasst einen 24/7-Chat, Telefon- und Live-Hilfe sowie Schulungen über Webinare und Sitzungen vor Ort.

Die besten Features von Campus 365

Verwalten Sie über 80 akademische und administrative Module über ein einziges Dashboard

Host live online classes natively without third-party tools or plugins

Unterstützen Sie übergeordnete, Schüler und Mitarbeiter mit mobilen Apps und mehrsprachigem Zugriff

Automatisieren Sie die Gebührenerhebung, die Nachverfolgung der Anwesenheit und die akademische Terminplanung

Limits von Campus 365

Das Live-Class-Modul kann bei großen virtuellen Klassenzimmern Probleme bereiten

Der Umfang der Anpassungsmöglichkeiten variiert je nach Modul – komplexe Workflows erfordern möglicherweise Unterstützung bei der Anpassung

Preise für Campus 365

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Campus 365

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Campus 365?

Ein Benutzer auf G2 sagt:

Die Software ist intuitiv und benutzerfreundlich, und ich schätze es sehr, dass ich die verschiedenen Einstellungen an meine Bedürfnisse anpassen kann.

Die Software ist intuitiv und benutzerfreundlich, und ich schätze es sehr, dass ich die verschiedenen Einstellungen an meine Bedürfnisse anpassen kann.

4. Ellucian (Beste skalierbare ERP- und SIS-Suite für Hochschulen)

Ellucian bietet öffentlichen und privaten Colleges und Universitäten in den USA robuste Lösungen für Berichterstellung, CRM, SIS und ERP, die speziell auf die Workflows im Hochschulbereich zugeschnitten sind. Studierende können sich online bewerben, ihre Fortschritte verfolgen und ihren Studienabschluss planen. Berater und Mitarbeiter erhalten aussagekräftige Dashboards und Berichte, um gefährdete Studierende zu identifizieren und die Rekrutierung zu optimieren.

Die Analysetools von Ellucian ermöglichen es Einrichtungen, Trends wie Rückgänge bei den Einschreibungen oder Hotspots bei der Studierendenbindung zu erkennen und proaktive Maßnahmen zu ergreifen. Die skalierbare Lösung unterstützt auch die Einhaltung der US-amerikanischen Vorschriften für Studienbeihilfen.

Die besten Features von Ellucian

Integrieren Sie Daten zum Lebenszyklus der Studierenden, von der Rekrutierung bis zur Alumni-Betreuung

Verwalten Sie Personalwesen, Gehaltsabrechnung und ERP-Abläufe neben akademischen Daten

Erstellen Sie nahtlose Beraterportale und Dashboards für die Studiengangsprüfung

Einschränkungen von Ellucian

Erfordert ein dediziertes IT-Team und formelle Schulungen für die Bereitstellung

Die Implementierung kann teurer sein als bei schlanken SIS-Plattformen

Preise von Ellucian

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Ellucian

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 3,6/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Ellucian?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Ich lobe Ellucian für die jüngsten Aktualisierungen, die sie am Erscheinungsbild des Produkts vorgenommen haben. Ich finde es jetzt einfacher zu bedienen und leichter zu unterstützen (kein Java mehr für den Administrator erforderlich!).

Ich lobe Ellucian für die jüngsten Aktualisierungen, die sie am Erscheinungsbild des Produkts vorgenommen haben. Ich finde es jetzt einfacher zu bedienen und leichter zu unterstützen (kein Java mehr für den Administrator erforderlich!).

5. PowerSchool (Bestes SIS für K-12 mit breiter Verbreitung und Integrationen in den USA)

PowerSchool ist in den USA in vielen Schulbezirken der Klassenstufen K-12 weit verbreitet und bietet Kernfunktionen für SIS, Notenbücher, Anwesenheitsverfolgung, Terminplanung und umfassende Unterstützung bei der Einhaltung staatlicher Vorschriften für die Berichterstellung durch dedizierte regionale Teams. Es lässt sich in LMS wie Canvas und Schoology integrieren, unterstützt Familien- und Schülerportale und läuft auf einer sicheren Infrastruktur nach ISO-27001/Azure.

Die größte Stärke liegt in der umfangreichen Anpassungs-Engine. Bezirke können maßgeschneiderte Felder, Seiten, Berichte und Automatisierungen erstellen und sogar Plugins verwenden, um einzigartige Workflows zu realisieren.

Die Schulen schätzen zwar die Flexibilität, berichten jedoch auch, dass die Einführung, Navigation und Komplexität der Legacy-Datenbanken qualifizierte Administratoren erfordern.

Die besten Features von PowerSchool

Nutzen Sie staatlich zertifizierte Vorlagen für die Berichterstellung und Workflows zur Einhaltung von Vorschriften

Synchronisierung von Anwesenheit, Noten und Stundenplänen über Portale hinweg in Echtzeit

Nahtlose Integration mit Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF und Tools von Drittanbietern

Hosting vor Ort, in der Cloud oder hybrid, mit verwaltetem oder selbstverwaltetem Modus

Limits von PowerSchool

Erfordert technisches Fachwissen und personelle Unterstützung für interne Anpassungen

Die Reaktionszeiten des Supports und die Dokumentation können uneinheitlich sein

Preise für PowerSchool

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu PowerSchool

G2: 4,2/5 (über 730 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 180 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über PowerSchool?

Ein langjähriger G2-Benutzer berichtet:

Unser Bezirk nutzt PS SIS seit 9 Jahren, immer als gehostete Instanz. In all den Jahren gab es keine Probleme mit Ausfallzeiten oder Datenverlusten. Die Schulungen für Administratoren sind hervorragend.

Unser Bezirk nutzt PS SIS seit 9 Jahren, immer als gehostete Instanz. In all den Jahren gab es keine Probleme mit Ausfallzeiten oder Datenverlusten. Die Schulungen für Administratoren sind hervorragend.

👀 Wussten Sie schon? Das Ivy Tech Community College nutzt Google Cloud und maschinelles Lernen, um die Leistungen der Studierenden mit einer Genauigkeit von 80 % vorherzusagen, wobei täglich über 12 Millionen Datenpunkte verarbeitet werden! Ihre KI-gestützte Plattform identifizierte in nur einem Semester 16.000 gefährdete Studenten und half Tausenden, ihre Noten zu verbessern. Mit Self-Service-Analysen, die fast der Hälfte der Mitarbeiter zur Verfügung stehen, hat Ivy Tech von einer reaktiven Berichterstellung zu einem proaktiven Support für Studenten in großem Maßstab übergegangen.

6. Fedena (Bestes modulares, kostengünstiges SIS/ERP für kleine bis mittelgroße US-amerikanische K-12-Einrichtungen)

Fedena wurde für Einrichtungen mit begrenztem IT-Support entwickelt und bietet ERP-Level-Automatisierung, Berichterstellung und Engagement-Tools für K-12-Einrichtungen in den USA. Sie können damit alles verwalten, von der Zulassung und Anwesenheit bis hin zu Transport und Unterkünften.

Darüber hinaus machen erschwingliche Preise und eine intuitive Benutzeroberfläche es für kleinere Schulen zugänglicher als einige andere Tools auf dieser Liste.

Es lässt sich in Google Workspace, Zoom und Microsoft Teams integrieren und unterstützt Plugin-Erweiterungen und anpassbare Module für flexible Workflows.

Die besten Features von Fedena

Automatisieren Sie Workflows von der Zulassung bis zur Zahlung mit Modulen für die Einschreibung und Zahlung

Stellen Sie mobilfreundliche Portale für Eltern und Schüler mit Echtzeit-Anwesenheits- und Notenaktualisierungen bereit

Integrieren Sie Online-Kurse, aufgezeichnete Vorlesungen, Quizfragen und Tools für die Zusammenarbeit

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu Anwesenheit, Leistung und Betriebsabläufen

Einschränkungen von Fedena

Geringere Skalierbarkeit für große Bezirke im Vergleich zu Unternehmenssystemen wie PowerSchool

Die Qualität des Supports variiert regional; einige Rezensenten notieren langsamere Feature-Updates

Preise für Fedena

Standard: 999 $/Jahr

Premium : 1.399 $/Jahr

Ultimate: 1.699 $/Jahr

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Fedena

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fedena?

Hier ist die Meinung eines G2-Benutzers:

Insgesamt ist es eine gute Plattform für die Verwaltung von Studierenden. Benutzerfreundlich, aber für viele ist eine Einarbeitung erforderlich. Es vereint alle notwendigen Funktionen wie Anwesenheitsverwaltung, persönliche Informationen, Prüfungsmanagement, Noten und Berichte und macht sie für alle Beteiligten leicht zugänglich.

Insgesamt ist es eine gute Plattform für die Verwaltung von Studierenden. Benutzerfreundlich, aber für viele ist eine Einarbeitung erforderlich. Es vereint alle notwendigen Funktionen wie Anwesenheitsverwaltung, persönliche Informationen, Prüfungsmanagement, Noten und Berichte und macht sie für alle Beteiligten leicht zugänglich.

7. Blackbaud Student Information System (Bestes SIS für private unabhängige K-12-Schulen in den USA)

👀 Wussten Sie schon? Seit 2023 haben 54 % der Einrichtungen ihr SIS mit LMS und anderen Administrator-Plattformen integriert.

Möchten Sie außerdem eine einheitliche Lösung, bei der LMS-Funktionen, Studentenportale, Abrechnung und Einschreibungsmanagement unter einem Login vereint sind? Dann ist Blackbaud genau das Richtige für Sie.

Dozenten und Verwaltungsmitarbeiter nutzen sie, um eine ganzheitliche 360°-Ansicht des gesamten Werdegangs jedes einzelnen Studenten zu erhalten – von Zeugnissen über Aufgaben bis hin zu außerschulischen Aktivitäten.

Das Tüpfelchen auf dem i? Automatisierte Kursanfragen, Wartelisten, Workflows für die Benotung und konfigurierbare rollenbasierte Genehmigungen reduzieren den Verwaltungsaufwand und unterstützen die Einhaltung der US-amerikanischen Anforderungen an die Berichterstellung und Akkreditierung.

Die besten Features von Blackbaud SIS

Nutzen Sie den Single-Sign-On-Zugang für übergeordnete, Studierende, Lehrkräfte und Mitarbeiter mit rollenbasierten Dashboards

Optimieren Sie die Benotung und die Konfiguration von Zeugnissen mit flexiblen Bewertungsmodellen

Ermöglichen Sie eine einheitliche Terminplanung, die Genehmigung von Kursanfragen und die Synchronisierung von Teilnehmerlisten in Echtzeit

Verwenden Sie abteilungsübergreifende Dashboards, um Administratoren bei der Überwachung von Anwesenheit, akademischen Trends und Compliance zu unterstützen

Einschränkungen von Blackbaud SIS

Einige Benutzer berichten, dass sich die Module oft wie nachträglich hinzugefügte Erweiterungen anfühlen und nicht wie ein sauberes, einheitliches System

Preise für Blackbaud SIS

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Blackbaud SIS

G2 : 4,2/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Blackbaud SIS?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Eine hervorragende Plattform für die Verwaltung von Daten zu Schülern, übergeordneten Stellen, Klassen, Lehrern, Beratungsangeboten, Internaten und allen anderen schülerbezogenen Themen. Wir haben einen extrem komplizierten Tagesablauf, und die Software kann sich an unsere Bedürfnisse anpassen.

Eine hervorragende Plattform für die Verwaltung von Daten zu Schülern, übergeordneten Stellen, Klassen, Lehrern, Beratungsangeboten, Internaten und allen anderen schülerbezogenen Themen. Wir haben einen extrem komplizierten Tagesablauf, und die Software kann sich an unsere Bedürfnisse anpassen.

8. Academia ERP (Am besten geeignet für Einrichtungen, die ein flexibles, modulares ERP-System benötigen, das sich über mehrere Campusse hinweg skalieren lässt)

Wenn Ihre Schule oder Hochschule es leid ist, Workflows an Ihre Software anzupassen, könnte Academia ERP eine erfrischende Abwechslung sein. Es wurde entwickelt, um alles zu verwalten, von der Zulassung und dem akademischen Bereich bis hin zu Personalwesen, Finanzen und sogar der Verwaltung von Wohnheimen. Ganz gleich, ob Sie einen oder zwanzig Campus verwalten, das modulare Setup von Academia lässt sich reibungslos skalieren und ermöglicht es Ihnen, nahezu alles anzupassen, ohne jedes Mal die IT-Abteilung rufen zu müssen.

Was Benutzer besonders schätzen? Die integrierten Kommunikationstools. Studenten und übergeordnete Benutzer erhalten Echtzeit-Updates über die App, per E-Mail oder SMS, während Dashboards den Mitarbeitern helfen, den Überblick über Anwesenheit, Noten, Gebühren und mehr zu behalten.

Die besten Features von Academia ERP

Automatisieren Sie wichtige Workflows von Anfragen über Zulassungen bis hin zur Gebührenverwaltung über konfigurierbare Module

Versenden Sie Echtzeit-Benachrichtigungen und personalisierte Benachrichtigungen über integrierte SMS-, E-Mail- und App-Messaging-Funktionen

Aktivieren Sie mobil zugängliche Portale für Schüler, Eltern und Lehrkräfte mit sicherer Ansicht von Zeugnissen, Anwesenheitslisten und Noten

Erstellen Sie Dashboards und Berichte zu Anwesenheit, Finanzen, akademischen Leistungen und Daten mehrerer Campusse

Limits von Academia ERP

Einige Einrichtungen berichten, dass Dokumentation und Support je nach Region variieren können, insbesondere bei Implementierungen außerhalb der USA

Preise für Academia ERP

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Academia ERP

G2 : 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Academia ERP?

Eine G2-Bewertung gibt Folgendes frei:

Das System hat unseren Zulassungsprozess effizienter gestaltet, manuelle Fehler bei Zulassungsentscheidungen minimiert und unser Studentenverwaltungssystem insgesamt verbessert.

Das System hat unseren Zulassungsprozess effizienter gestaltet, manuelle Fehler bei Zulassungsentscheidungen minimiert und unser Studentenverwaltungssystem insgesamt verbessert.

🧠 Interessante Tatsache: 72 % der SIS-Systeme bieten mittlerweile mobilen Zugriff und verbessern so die Flexibilität für Mitarbeiter und Studenten.

9. Workday Student (Am besten geeignet für große Universitäten, die einheitliche Prozesse für Studenten, Personalwesen und Finanzen suchen)

Workday Student wurde für Hochschulen entwickelt, die bereits mit einer Vielzahl von Systemen jonglieren und diese alle miteinander verbinden möchten. Wenn Sie Workday bereits für Personalwesen und Finanzen einsetzen, können Sie mit dem Studentenmodul Ihre gesamte Hochschule unter einem Dach vereinen. Es übernimmt die Zulassung, Beratung, Lehrplanplanung, Rechnungsstellung und vieles mehr und bietet Mitarbeitern und Studenten gleichzeitig Self-Service-Tools, die wirklich funktionieren.

Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine Plug-and-Play-Lösung. Die Implementierung erfordert Zeit und Planung, aber sobald sie eingerichtet ist, erhalten Sie einen Echtzeit-Überblick über alles – Fortschritte der Studierenden, Einschreibungstrends, Status der finanziellen Unterstützung – alles synchronisiert mit Ihren Personal- und Finanzdaten.

Die besten Features von Workday Student

Koordinieren Sie Workflows für Zulassungen, Finanzhilfen, Lehrpläne und Abrechnungen

Liefern Sie vorausschauende Analysen und Berichterstellung zu Verbleib, Einschreibung und akademischer Leistung

Bieten Sie Self-Service-Portale für Studierende, Berater und Mitarbeiter

Einfache Skalierbarkeit auf Zehntausende von Studierenden an großen Forschungsuniversitäten

Limits von Workday Student

Vorgefertigte Berichte decken möglicherweise nicht alle Anforderungen ab

Die Implementierung erfordert möglicherweise ein erfahrenes IT-Team und eine lange Anlaufphase

Preise für Workday Student

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Workday Student

G2 : 4,0/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Workday Student?

Auf G2 teilt ein Benutzer:

Workday ist eine großartige Plattform für Professoren, um Ankündigungen und Aufgaben zu veröffentlichen. Es ist einfach zu bedienen und die Benachrichtigungen sind großartig, insbesondere auf mobilen Geräten. Die akademische Beratung ist ebenfalls ein großartiges zusätzliches Feature.

Workday ist eine großartige Plattform für Professoren, um Ankündigungen und Aufgaben zu veröffentlichen. Es ist einfach zu bedienen und die Benachrichtigungen sind großartig, insbesondere auf mobilen Geräten. Die akademische Beratung ist ebenfalls ein großartiges zusätzliches Feature.

10. Skyward (am besten geeignet für US-amerikanische Schulbezirke der Klassenstufen K–12, die Wert auf Stabilität, Compliance und Einbindung der Familien legen)

Skyward ist aus gutem Grund die erste Wahl für viele K-12-Schulbezirke in den USA. Es gibt das Unternehmen schon seit Jahrzehnten, was sich in der Tiefe der Features zeigt, die unter Berücksichtigung der tatsächlichen Herausforderungen in Schulbezirken entwickelt wurden. Ob Sie die Anwesenheit nachverfolgen, Gehaltsabrechnungen erstellen, staatliche Berichte erstellen oder Eltern auf dem Laufenden halten möchten – Skyward erledigt alles mit zuverlässiger Zuverlässigkeit.

Die Portale für Familien und Schüler sind einfach, aber effektiv. Sie tragen zur Reduzierung des Anrufaufkommens bei und bieten Familien einen direkten Einblick in das Tagesgeschehen. Und für IT-Teams bietet Skyward flexibles Hosting (Cloud oder vor Ort) sowie solide Datenexportoptionen für Schulbezirke, die Wert auf Kontrolle legen. Die Benutzeroberfläche wirkt stellenweise etwas altmodisch, aber dafür funktioniert das System einfach – selbst an den geschäftigsten Schultagen.

Die besten Features von Skyward

Zentralisieren Sie Studentenakten, Benotungen, Finanzen, Personalwesen und Terminplanung in einem System

Ermöglichen Sie übergeordneten und Schülern den Zugriff auf Echtzeitdaten über Family Access- oder Student Access-Portale

Unterstützen Sie die Berichterstellung für staatliche Daten mithilfe von Ed-Fi und benutzerdefinierten CSV-/API-Exporten

Erleichtern Sie die Verwendung benutzerdefinierter Formulare und Datenfelder, um die besonderen Anforderungen Ihres Schulbezirks nachzuverfolgen

Limits von Skyward

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet; mehrere Benutzer berichten von einer schwierigen Navigation und einem langsamen Workflow für Lehrer

Preise für Skyward

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Skyward

G2 : 3,8/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Skyward?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Mit Skyward war es sehr einfach, Informationen über Schüler zu finden, Noten einzugeben und Aufgaben zu kopieren. Auch die Anwesenheit war leicht zu erfassen. Mir gefällt auch, dass verschiedene Schulen das Layout von Skyward an ihre Bedürfnisse anpassen können.

Mit Skyward war es sehr einfach, Informationen über Schüler zu finden, Noten einzugeben und Aufgaben zu kopieren. Auch die Anwesenheit war leicht zu erfassen. Mir gefällt auch, dass verschiedene Schulen das Layout von Skyward an ihre Bedürfnisse anpassen können.

