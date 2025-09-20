Die 10 besten Veed.io-Alternativen für die Video-Bearbeitung im Jahr 2025

Veed.io eignet sich hervorragend für Social-Media-Videos. Damit können Sie schnell Bearbeitung durchführen und Untertitel automatisch hinzufügen.

Wenn Sie jedoch Speicher, Teamzusammenarbeit, automatische Größenanpassung, Stapelbearbeitung oder YouTube-Tutorials, Webinare und Podcast-Clips benötigen, sollten Sie sich nach fortgeschritteneren Video-Bearbeitung-tools umsehen.

Sehen wir uns einige der besten Veed.io-Alternativen an, die diese Einschränkungen bei der Bearbeitung von Videos überwinden. Wir teilen die Schlüssel-Features, Preise und Einschränkungen, damit Sie die beste Wahl treffen können.

Worauf sollten Sie bei Veed.io-Alternativen achten?

Bevor Sie sich für das nächste tool anmelden, sollten Sie einen Schritt zurücktreten und sich fragen: Was braucht Ihr Video-Workflow, was Veed Ihnen nicht bieten kann? Hier sind die erweiterten Features, die Sie bei Ihrem Workflow zur Erstellung von Videoinhalten priorisieren sollten.

bearbeitungstiefe: *Wenn Ihnen Veed für Ihre Projekte zu einfach erscheint, suchen Sie nach Video-tools mit erweiterten Features wie Mehrspur-Zeitleisten, Audio-Ebenen und benutzerdefinierten Übergängen

Bessere Zusammenarbeit: Benötigen Sie mehr als nur Solo-Bearbeitung für Ihr Online-Video? Bevorzugen Sie Veed.io-Alternativen, die Kommentare, rollenbasierte Berechtigungen und freigegebene Ordner unterstützen, damit Feedback und Freigaben reibungslos funktionieren

Branding und Vorlage-Support: Wählen Sie tools, mit denen Sie Ihre Markenelemente speichern, Video-Vorlagen wiederverwenden und die Größe für verschiedene soziale Plattformen automatisch anpassen können. Sie möchten nicht jedes Mal, wenn Sie ein Video hochladen, Ihr Logo erneut hochladen oder Schriftarten neu eingeben müssen

kI-Features und Automatisierung: *Veed bietet Magic Cut und automatische Untertitel, aber andere Video-tools gehen noch weiter. Suchen Sie nach KI-Tools, die Stille entfernen, Social-Media-Clips generieren oder längere Videos schnell für andere Zwecke wiederverwenden

Flexible und skalierbare Preise: Wenn Sie das Wasserzeichen oder die Team-Preise abschrecken, wählen Sie eine Veed-Alternative mit besseren kostenlosen Tarifen, skalierbaren Preisen oder individuellen und geschäftlichen Pay-as-you-go-Tarifen

passend für Ihren Workflow: *Einige Editoren sind für YouTuber konzipiert, andere für Vermarkter oder Podcaster. Finden Sie ein Video-Bearbeitungstool, das zu Ihrem Workflow passt – egal, ob Sie Tutorials, TikToks oder Markenvideos erstellen

Die besten Veed.io-Alternativen auf einen Blick

Hier ist eine kurze Übersicht über die besten Veed.io-Alternativen:

Name des tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Visuelle Storyboard-Vorlagen, Aufgabenverwaltung, Zusammenarbeit in Echtzeit, benutzerdefinierte Ansichten Kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen und Unternehmen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Kapwing Video-Erstellung mit KI, Magic Subtitles, Smart B-Roll, Speaker Focus Kleine Geschäfte, Creator Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 24 $ pro Mitglied/Monat Descript Text-Bearbeitung, Skriptsynchronisation, Multi-Kamera-Unterstützung, KI-Sprachtools Kleine bis mittelständische Unternehmen von kleiner bis mittlerer Größe Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 24 $ pro Mitglied/Monat InVideo KI Link-to-Video, Videos ohne Gesicht, über 5000 Vorlagen, Magic Box-Bearbeitung Kleine Geschäfte, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 35 $/Monat CapCut Mobilfreundliche Bearbeitung, Effekte, Filter, Geschwindigkeitssteuerung Ersteller, kleine Unternehmen 7-tägige kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $ pro Monat HeyGen KI-Avatare, benutzerdefinierte Avatare, mehrsprachige Unterstützung, Bearbeitung-tools Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free KI-Video-Seite; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $ pro Monat Synthesia KI-Avatar, Skriptgenerierung, Stimmklonen, über 140 Sprachen Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free KI-Video-Seite; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $ pro Monat Colossyan Creator Konvertieren Sie Dokumente/Folien in Video, Bildschirmaufnahmen, Multi-Avatar-Szenen, Branding-tools Kleine bis mittelständische Unternehmen von kleiner bis mittlerer Größe Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 27 $/Monat Camtasia Erweiterte Bildschirmaufzeichnung, Anmerkungen, Quizfragen, intelligenter Zoom/Pan Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Bezahlte Pläne beginnen bei 14,99 $/Monat Vereinfacht KI-Clips, automatische Untertitel, Veröffentlichung in sozialen Medien, intelligente Bearbeitung Kleine Unternehmen, Inhalt-Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $/Monat

Die besten Alternativen zu Veed.io

Schauen wir uns die Features, Limit, Benutzerbewertungen und Preispläne der einzelnen tools einmal genauer an.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Video-Projekten und die Zusammenarbeit im Team)

Organisieren Sie Ideen und Aufgaben und arbeiten Sie visuell mit ClickUp Whiteboards zusammen

Wenn Sie Video-Projekte über die reine Bearbeitung hinaus verwalten, bietet Ihnen ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, alle erforderlichen tools an einem Ort. Beginnen Sie mit ClickUp Whiteboards, um Ihre Produktions-Zeitleiste zu planen und Ihre Videoserie zu skizzieren.

Sie können Ideen in Echtzeit mit Ihrem Team per Drag & Drop verschieben und neu anordnen, sodass alle von Anfang an auf derselben Seite sind. Dies ist besonders nützlich für frühe Brainstorming-Sitzungen, die Planung des Drehbuch-Flow oder die Nachverfolgung visueller Elemente wie Szenenübergänge und Shot-Listen.

Wenn Sie bereit sind, können Sie ClickUp Aufgaben verwenden, um Ihren Video-Workflow in klare, überschaubare Schritte zu unterteilen. Sie können Verantwortlichkeiten zuweisen, Fristen festlegen und den Fortschritt verfolgen, um Projekte termingerecht abzuschließen.

Beginnen Sie beispielsweise mit einer Aufgabe für das Scripting, bei der Sie einen Entwurf als Anhang anhängen, ihn einem Autor zuweisen, über ClickUp Docs zusammenarbeiten und ein Fälligkeitsdatum für die Überprüfung festlegen. Als Nächstes folgt das Storyboarding, gefolgt von den Dreharbeiten. Jede Szene oder jeder Dreh kann als separate Aufgabe nachverfolgt werden, mit Checklisten für Kameraeinstellungen, Drehorte und Ausrüstung.

Verwalten Sie Aufgaben, legen Sie Fristen fest und optimieren Sie den Workflow bei der Video-Erstellung mit ClickUp Aufgabe

Verwenden Sie in der Bearbeitung für Voice-Overs und animierte Untertitel Aufgaben-Status wie „In Bearbeitung“, „Muss überprüft werden“ und „Endgültiger Export“, um den Stand jedes Videos nachzuverfolgen.

Sobald Sie den Workflow eingerichtet haben, nutzen Sie ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten für die Unterstützung beim Verfassen von Skripten. Ganz gleich, ob Sie ein erstes Skript entwerfen, eine Szene verfeinern, animierte Untertitel schreiben oder Rohmaterial transkribieren – die KI kann Ihnen mit Hilfe mehrerer LLMs (z. B. Gemini, Claude und andere) über dieselbe Benutzeroberfläche dabei helfen, saubere Texte zu erstellen.

Und wenn Sie mit Ihrem Team kommunizieren müssen, kann ClickUp Brain auch E-Mails, Kommentare oder Aufgaben-Updates für Sie entwerfen, basierend auf dem Kontext Ihres Projekts. Sie können es auch nach dem Status bestimmter Aufgaben fragen. Beispielsweise möchten Sie vielleicht wissen, ob das Skript fertiggestellt ist oder ob das Filmmaterial hochgeladen wurde. ClickUp Brain ruft die neuesten Updates direkt aus Ihrem Arbeitsbereich ab.

Mit ClickUp Clips können Sie kurze Videos direkt in Ihrem Arbeitsbereich aufnehmen, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Wenn Sie einen Clip aufnehmen, erstellt ClickUp, eine leistungsstarke Alternative zu Veed.io, automatisch ein Transkript Ihrer Erzählung. So kann Ihr Team wichtige Punkte überfliegen oder nachschlagen, ohne das gesamte Video erneut ansehen zu müssen.

Mit ClickUp Clips können Sie Videos mühelos aufnehmen, freigeben und organisieren

ClickUp Brain ist ein KI-Tool, das diesen Prozess weiter verbessert, indem es Ihnen die Interaktion mit Clips und deren Transkripten ermöglicht. Sie können Brain bitten, einen Clip zusammenzufassen, Aktionspunkte zu extrahieren oder Teile des Transkripts zu klären, damit Ihr Team auf dem gleichen Stand bleibt und sich auf das Wesentliche konzentrieren kann.

Clips werden ebenfalls automatisch gespeichert und mit Aufgaben oder Dokumenten verknüpft. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass wichtige Informationen in E-Mail-Threads oder Messaging-Apps verloren gehen. So bleibt der visuelle Flow während Ihres gesamten Projekts auf einfache Weise gewährleistet.

Um Ihr Video-Projektmanagement noch effizienter zu gestalten, bietet ClickUp gebrauchsfertige Vorlagen, die speziell für kreative Workflows entwickelt wurden. Mit der ClickUp-Video-Projektmanagement-Vorlage können Sie jede Phase Ihres Projekts mit klaren Aufgaben, Zeitleisten und Tools für die Zusammenarbeit verwalten, sodass nichts übersehen wird.

Für die visuelle Planung bietet die ClickUp Storyboard-Vorlage ein strukturiertes Layout, mit dem Sie Szenen, Timing und visuelle Ausrichtung organisieren können, um Ihr Team auf Kurs zu halten. Diese kostenlosen Storyboard-Vorlagen optimieren kreative Workflows, indem sie Grafiken, Notizen, Fristen und Zusammenarbeit in einem übersichtlichen Space zusammenführen.

Auf diese Weise können Sie mit ClickUp Ihren gesamten Video-Produktionsprozess von der Planung und Drehbucherstellung bis hin zur Zusammenarbeit und Lieferung an einem Ort verwalten.

Die besten Features von ClickUp

Benutzerdefinierte Dashboards einrichten: Verschaffen Sie sich eine鸟’s-eye-View des Fortschritts, der Fristen und des Workloads und führen Sie die Nachverfolgung der Aufgaben in allen Phasen der Video-Produktion mit ClickUp Dashboards durch

*planung mit integrierten Kalendern: Nutzen Sie den ClickUp-Kalender , um Dreharbeiten, Sitzungen oder Starttermine einfach zu planen und diese Ereignisse mit Ihrem Team zu synchronisieren

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben: Sparen Sie Zeit, indem Sie Sparen Sie Zeit, indem Sie ClickUp-Automatisierungen einrichten, die Aufgaben nach der Genehmigung verschieben, Team-Mitglieder bei Statusänderungen zuweisen oder Erinnerungen für bevorstehende Termine versenden

Sofortige Zusammenarbeit: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp Chat , um Aufgaben zu besprechen, Feedback zu geben und zusammenzuarbeiten, ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen

Limit von ClickUp

Die umfangreichen Features können für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet:

ClickUp Brain spart Zeit. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachaufnahmen direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln und weniger Add-On tools verwenden muss.

🌼 Erfahren Sie, wie Sie mit ClickUp einen skalierten Video-Inhalt-Betrieb aufbauen können. 👇🏼

via Kapwing

Kapwing, ein KI-Video-Bearbeitungs-tool, macht die Erstellung von Videos für jedermann einfach, auch ohne Videobearbeitungskenntnisse. Geben Sie zunächst einen Text ein, und die KI generiert ein fertiges Video mit Musik, Soundeffekten und Übergängen. Mit Magic Subtitles erhalten Sie sofort KI-generierte Untertitel und können deren Stil und Animationen benutzerdefiniert an Ihre Marke anpassen. Smart B-Roll analysiert Ihr Video automatisch und fügt Bilder ein, die zu Ihren Schlüsselpunkten passen, während Ihr Video entsteht.

Wenn Ihr Video mehrere Sprecher enthält, können Sie mit „Speaker Focus“ die Kamera auf den jeweiligen Sprecher ausrichten und so Ihrem Publikum helfen, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Bei der Arbeit in verschiedenen Sprachen sorgt „Lip Sync“ dafür, dass der Ton mit den Mundbewegungen des Sprechers übereinstimmt und die Übersetzungen flüssig und natürlich wirken. Und mit „Split Vocals“ können Sie Stimmen ganz einfach von der Hintergrundmusik trennen und haben so mehr Kontrolle über die Audioqualität und die Bearbeitung.

Die besten Features von Kapwing

Zusammenarbeit in Echtzeit: Ermöglichen Sie mehreren Teammitgliedern, gleichzeitig dasselbe Video zu bearbeiten und daran mitzuarbeiten, und verbessern Sie so die Effizienz Ihres Teams

video mühelos übersetzen:* Konvertieren Sie Audio in über 70 Sprachen mithilfe von KI-generierten Stimmen oder Stimmklonen, um ein globales Publikum zu erreichen

*stille Passagen automatisch entfernen: Verwenden Sie Smart Cut, um stille Passagen in Ihren Videos zu erkennen und zu kürzen, und sparen Sie Zeit bei der manuellen Bearbeitung

Limitations von Kapwing

Die Tonqualität kann beim Exportieren des Video-Inhalts erheblich beeinträchtigt werden

Preise von Kapwing

Free Forever

Pro: 24 $ pro Mitglied/Monat

geschäft: 64 $ *pro Mitglied/Monat

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kapwing-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Kapwing?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mir gefällt der Bereich „Kapwing-Vorlagen”. Er bietet Tausende von Vorlagen, die von Profis entworfen wurden, und hilft uns dabei, unsere Videos herausragend zu gestalten, indem wir einfach unsere Inhalte mit Bildern, Videos und Text ändern.

💡 Profi-Tipp: Kapwing eignet sich hervorragend für schnelle Bearbeitungen. Wenn Sie sich jedoch fragen, wie Ihre Videos in eine umfassendere Marketingstrategie passen, sehen Sie sich diesen Leitfaden für Videomarketing-Software an. Darin werden Tools verglichen, mit denen Sie nicht nur Inhalte erstellen, sondern auch planen, verteilen und deren Nachverfolgung vornehmen können.

3. Descript (Am besten geeignet für die Bearbeitung von Videos anhand von Transkripten und gemeinsamer Skripterstellung)

via Descript

Descript ist eine KI-gestützte Plattform für die Audio- und Video-Bearbeitung. Als Alternative zu Veed.io ermöglicht sie Benutzern die Bearbeitung von Mediendateien über eine Text-Oberfläche, die so intuitiv ist wie die Bearbeitung eines Dokuments. Mit Features wie Overdub (KI-Stimmklonung), Entfernung von Füllwörtern, Mehrspurbearbeitung und Audioverbesserung in Studioqualität können Sie professionelle Inhalte ohne komplexe Bearbeitungskenntnisse produzieren.

Wenn Sie YouTube-Kurzvideos erstellen, unterstützt Description die Bildschirmaufzeichnung. Marketingteams können mit diesem KI-Videoeditor mit ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten.

Die besten Features von Descript

Bearbeiten mit der Zeitleiste : Sehen Sie sich Ihre Komposition im Zeitverlauf an und nehmen Sie präzise Anpassungen sowohl an Ihren Medien als auch an der Skriptausrichtung vor, um eine traditionelle Bearbeitung zu erzielen

Organisieren Sie mit Projekten und Kompositionen: Halten Sie Ihre Arbeit strukturiert, indem Sie zwischen Projekten (dem aktiven Bereich für die Bearbeitung) und Kompositionen (endgültige oder Entwurfsversionen für den Export) unterscheiden

Fernaufzeichnung mit SquadCast: Nahtlose Audioaufzeichnung mit Kollegen von überall aus, direkt in Descript integriert für reibungslose Fernsitzungen

Einschränkungen von Descript

Die Integrationsfunktionen der Plattform sind nicht ganz intuitiv

Preise für Descript

Free Forever

Hobbyist: 24 $ pro Mitglied/Monat

Ersteller: 35 $ pro Mitglied/Monat

*geschäft: 50 $ pro Mitglied/Monat

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Descript?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Descript ist ein echter Game-Changer für alle, die ihren Audio- und Video-Bearbeitungsprozess optimieren möchten – insbesondere für Anfänger. Es verfügt über großartige Features wie automatische Transkription, Bildschirmaufzeichnung und Text-Bearbeitung. Die Möglichkeit, Mediendateien so einfach wie ein Word-Dokument zu bearbeiten, spart viel Zeit und Aufwand.

via InVideo KI

InVideo.io ist eine Online-Plattform zur Erstellung von Videos, die für Marketingfachleute, Social-Media-Manager und Content-Teams entwickelt wurde. Sie können schnell Marketingvideos anhand von Text-Prompts erstellen, Blog-Inhalte in kurze Videos umwandeln oder Visualisierungen für Werbekampagnen in großen Mengen erstellen. Außerdem bietet die Plattform ein Brand Kit, Voiceover-tools, Stock-Integrationen und automatische Größenanpassung für mehrere Plattformen.

Die Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen, dynamischen Textanimationen und Drag-and-Drop-Oberfläche eignet sich für die Erstellung eines breiten Bereichs von Videos und ist somit eine gute Alternative zu Veed.io.

Während Veed.io sich besser für die präzise Bearbeitung von Rohmaterial oder Podcasts eignet, ist InVideo die bessere Wahl, wenn Sie mit minimalem Aufwand veröffentlichungsfertige, beeindruckende Videos in großer Stückzahl erstellen möchten.

Mit InVideo KI können Sie Nachrichtenartikel, YouTube-Videos oder Blog-Seiten ganz einfach in beeindruckende Videos verwandeln, indem Sie einfach einen Link einfügen. Die Plattform verarbeitet den Inhalt automatisch und erstellt mit nur wenigen Klicks ein Video mit relevanten Bildern, Voiceovers und Übergängen.

Die besten Features von InVideo

zugriff auf Stock-Assets:* Entdecken Sie über 16 Millionen lizenzfreie Videos, Bilder und Audiotracks, um Ihren Inhalt mühelos zu verbessern

Wählen Sie anpassbare Vorlagen: Wählen Sie aus einer Vielzahl von über 5000 professionell gestalteten Vorlagen, die für verschiedene Anlässe und Branchen geeignet sind

Erstellen Sie ansprechende Videos ohne Gesichter: Produzieren Sie hochwertige Videos ohne Moderatoren auf dem Bildschirm und vermitteln Sie Ihre Botschaft mithilfe von Bildmaterial und Voiceovers auf effektive Weise

Limit von InVideo

Die Bibliothek der Vorlage bietet nicht viele benutzerdefinierte Möglichkeiten. Dies kann es Ihnen erschweren, ein personalisiertes Video zu erstellen , das den Anforderungen Ihrer Marke entspricht

Preise für InVideo

Free Forever

Plus: 35 $/Monat

Maximal: 60 $/Monat

Generative: 120 $/Monat

InVideo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über InVideo?

Eine G2-Bewertung lautet:

Die intuitive Benutzeroberfläche von InVideo ermöglicht es uns, mühelos gut ausgearbeitete audiovisuelle Werke zu erstellen. Das Voice-Cloning-Feature hilft dabei, eine konsistente Erzählung ohne wiederholte Voiceovers aufrechtzuerhalten.

📚 Lesen Sie auch: kostenlose Podcast-Skript-Vorlage für Podcaster

5. CapCut (Am besten geeignet für die mobilfreundliche Bearbeitung mit kreativen visuellen Effekten)

via CapCut

CapCut ist eine Video-Bearbeitungs-App, die von ByteDance, der übergeordneten Gesellschaft von TikTok, entwickelt wurde. Mit dem präzisen Schnitt-Tool können Sie Clips genau an der gewünschten Stelle schneiden, was sich perfekt für die Synchronisierung von Bildmaterial mit Audio oder das präzise Trimmen Ihres Filmmaterials eignet. Wenn Sie etwas Kreativeres anstreben, können Sie mit dem Reverse Video-Feature Clips rückwärts abspielen und Ihren Videos eine einzigartige und unerwartete Wendung geben.

Sie haben Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit lizenzfreien Musikstücken, die nach Stimmung und Genre sortiert sind, sodass Sie ganz einfach den perfekten Soundtrack für Ihr Projekt finden können. Wenn Sie möchten, können Sie auch Ihre eigenen Audiodateien importieren.

Die besten Features von CapCut

Steuerung der Video-Geschwindigkeit: Passen Sie die Geschwindigkeit präzise an und erstellen Sie flüssige Zeitlupen- oder dynamische Zeitraffereffekte, die Ihrer Vision entsprechen

Verbessern Sie die Bildqualität im Handumdrehen: Wenden Sie einen breiten Bereich ästhetischer Filter an, um Ton, Farbe und Helligkeit anzupassen und ein poliertes, professionelles Aussehen zu erzielen

Kreative Effekte hinzufügen: Verwenden Sie Spezialeffekte wie geteilte Bildschirme, humorvolle, traumhafte Überlagerungen und Party-Effekte, um Ihren Inhalt hervorzuheben

Limitations von CapCut

Die kostenlose Version von CapCut versieht Videos mit einem Wasserzeichen, das nur mit einem Premium-Abonnement entfernt werden kann

Preise für CapCut

7-Tage-Testversion

Pro: 9,99 $ pro Monat

CapCut-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Sie sind sich nicht sicher, wie Sie für Bildschirm-Avatare schreiben sollen? Diese kostenlosen Vorlagen für das Verfassen von Inhalten helfen Ihnen dabei, klare und ansprechende Skripte zu erstellen – insbesondere für FAQs, Produktdemos und Schulungsvideos.

6. HeyGen (Am besten geeignet für die Erstellung von Videos mit lebensechten KI-Avataren)

via HeyGen

HeyGen wurde ursprünglich unter dem Namen Surreal eingeführt und ist ein Video-Erstellung-tool. Mit AI Avatar Creation können Sie aus über 300 Avataren wählen, die einen Bereich von Ethnien, Altersgruppen und Stilen repräsentieren. Geben Sie Ihr Skript ein, und der Avatar spricht für Sie mit lebensechter Lippensynchronisation.

Sie können auch mit Standbildern oder bewegten Avataren für Ankündigungen, Schulungen, Kundenkommunikation und Werbung arbeiten. Die Avatar IV-Feature geht noch einen Schritt weiter, indem Sie ein Foto und ein Skript oder einen Sprachclip hochladen können, um einen benutzerdefinierten Avatar zu erstellen, der wie Sie aussieht und klingt.

Und wenn es an der Zeit ist, Feinabstimmungen vorzunehmen, bietet Ihnen das Editing Studio alle tools, die Sie benötigen, um Ihr Video mit Text, Hintergründen und Effekten zu verfeinern.

Die besten Features von HeyGen

Prompt anything: Verwandeln Sie FAQs, Produkt-Dokumentation oder benutzerdefinierte Skripte mit KI-Avataren in ansprechende Video-Inhalte

passen Sie Avatare mit unbegrenzten Looks an:* Ändern Sie die Outfits, Hintergründe und Posen der Avatare, damit sie perfekt zu Ihrer Marke oder Botschaft passen

Begeistern Sie Ihr Publikum mit Ausdrucksformen: Wählen Sie aus Ausdrucksformen wie „professionell“, „ernst“ oder „leicht“, um den richtigen Ton einzustellen

Limit von HeyGen

Die Avatar-Stimme kann manchmal unnatürlich wirken, insbesondere wenn komplexe Emotionen in längeren Sätzen ausgedrückt werden

Preise von HeyGen

Free Forever

Ersteller: 29 $ pro Monat

Team: 39 $ pro Mitglied/Monat

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu HeyGen

G2: 4,8/5 (über 830 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 290 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HeyGen?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich finde es toll, wie intuitiv und anfängerfreundlich HeyGen ist! Ich habe drei Avatare in verschiedenen Einstellungen für mein Universitäts-Video-Projekt erstellt, und jeder einzelne sah professionell aus. Die Lippensynchronisierung ist fantastisch und hat mir geholfen, Ideen auf Englisch klarer auszudrücken, als ich es selbst könnte. Die Avatare wirken natürlich, und die benutzerdefinierten Optionen sind hervorragend – vom Entfernen des Hintergrunds bis hin zu Outfit-Änderungen. Es ist, als hätte man einen persönlichen Moderator auf Abruf!

7. Synthesia (am besten geeignet für lokalisierte Video-Inhalte mit Sprach- und Avatar-Benutzerdefiniert)

via Synthesia

Synthesia ist eine KI-gestützte Plattform zur Video-Erstellung, mit der Benutzer Videos in professioneller Qualität produzieren können, ohne Kameras, Mikrofone oder Schauspieler zu benötigen.

Geben Sie Ihr Thema, Ihre Ziele und den gewünschten Ton ein, und der KI-Skriptgenerator von Synthesia schreibt das Skript für Sie. Sobald das Skript fertig ist, können Sie aus einem großen Bereich von über 230 KI-Avataren wählen, die unterschiedliche Hintergründe und Stile repräsentieren.

Mit Synthesia können Sie Videos von Grund auf neu erstellen, indem Sie KI-Avatare verwenden, die in über 140 Sprachen sprechen können – ganz ohne Filmaufnahmen, Bearbeitung oder Produktionsteam. Wenn Sie mehrsprachige Schulungs-, Marketing- oder Informationsvideos ohne ein vollwertiges Team erstellen möchten, ist dies eine gute Alternative zu Veed.io.

Im Gegensatz dazu konzentriert sich Veed.io auf die Bearbeitung von vorhandenem Filmmaterial und bietet Tools zum Zuschneiden, für Untertitel und Effekte. Das eine Programm erstellt Videos mit KI, das andere verbessert bereits aufgenommene Videos.

Die besten Features von Synthesia

*bewerten Sie die Wirksamkeit von Inhalten: Messen Sie Ansichten, Abbruchpunkte und Bewertungen, um die Wirksamkeit von Inhalten zu bewerten

Optimieren Sie die Zusammenarbeit: Bearbeiten Sie Skripte und Videos gemeinsam mit Ihren Teamkollegen, freigeben Sie Feedback über Kommentare und verwalten Sie Projekt-Versionen in einem einzigen Arbeitsbereich

Sorgen Sie für eine korrekte Aussprache: Legen Sie mit „Diction” die Betonung der Silben und phonetische Anpassungen fest, um sicherzustellen, dass Namen, Begriffe und Akzente korrekt ausgesprochen werden

Limitations von Synthesia

Die Integration kann etwas eingeschränkt sein. Es gibt noch nicht viele native Verbindungen zu LMS-Plattformen, Cloud-Laufwerken oder tools wie Asana und Jira, sodass Sie sich hauptsächlich auf Exporte und Importe verlassen müssen

Preise für Synthesia

Free KI Video Seite

Starter: 29 $ pro Monat

Ersteller: 89 $ pro Monat

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Synthesia

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Synthesia?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Im vergangenen Jahr hat Synthesia mehrere Updates veröffentlicht, die die Benutzererfahrung so einfach wie möglich gestalten und zeigen, dass das Unternehmen das Feedback seiner Benutzer ernst nimmt und umsetzt.

8. Colossyan Creator (am besten geeignet für die Umwandlung von Dokumenten und Folien in Video-Lektionen)

via Colossyan Ersteller

Colossyan Creator hilft Ihnen dabei, PDFs und PowerPoint-Präsentationen in professionelle Video-Formate zu konvertieren, Zeit zu sparen und gleichzeitig die Art und Weise zu verbessern, wie Sie Informationen präsentieren. Dank der Integration von Bildschirmaufzeichnungen können Sie auch Aktionen auf dem Bildschirm direkt innerhalb der Plattform erfassen. Dadurch eignet sich das Tool besonders für Tutorials oder Produktvideos, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen erfordern.

Um Ihre Videos dynamischer zu gestalten, können Sie mehrere Avatare in szenariobasierten Unterhaltungen hinzufügen und lebensechte Dialoge erstellen, die das Engagement der Zuschauer steigern. Und mit den Brand-Kit-tools können Sie Ihre Videos ganz einfach einheitlich gestalten, indem Sie Ihr Logo, Ihre Schriftarten und Farben in jedem Projekt verwenden.

Die besten Features von Colossyan Creator

Nutzen Sie den KI-Skript-Assistenten: Verwenden Sie GPT-3, um Ihr Skript zu verfeinern, Ideen zu generieren und die Grammatik in allen gängigen Sprachen mit einem einfachen Tastaturbefehl zu verbessern

Steigern Sie die Interaktion mit Ihren Zuschauern: Machen Sie Ihre Videos ansprechender, indem Sie mehrere Side View AI-Avatare in Unterhaltungen auftreten lassen, um eine Geschichte zu erzählen

Erstellen Sie globalen Inhalt: Produzieren Sie Videos in über 70 Sprachen mit verschiedenen Akzenten und Stimmen, indem Sie im KI-Video Editor ganz einfach zwischen den Sprachen wechseln

Limit von Colossyan Creator

Derzeit können Markenelemente wie Farben und Logos nur in der Postproduktion hinzugefügt werden. Es gibt keine Möglichkeit, sie im Voraus als Einstellungen festzulegen und als Vorlagen zu verwenden

Preise für Colossyan Creator

Free-Plan

Starter: 27 $/Monat

*geschäft: 88 $/Monat

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Colossyan Creator

G2: 4,6/5 (über 470 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Colossyan Creator?

Eine G2-Bewertung lautet:

Colossyan ist ein beeindruckendes KI-gestütztes Tool zur Video-Erstellung, mit dem Sie ganz einfach professionell aussehende Inhalte erstellen können, ohne über umfangreiche Kenntnisse in der Bearbeitung von Videos zu verfügen. Die KI-Avatare sind realistisch und die Text-to-Speech-Funktion läuft reibungslos mit einer Vielzahl von Sprachoptionen.

9. Camtasia (am besten geeignet für detaillierte Bildschirmaufnahmen und Bildungsinhalte)

via Camtasia

Camtasia ist eine Desktop-Anwendung für Bildschirmaufnahmen und Video-Bearbeitung. Sie ist für Windows- und macOS-Plattformen verfügbar und wird zur Erstellung von Tutorials, Schulungsmaterialien und Präsentationen verwendet. Mit diesem Tool können Benutzer gleichzeitig ihren Bildschirm, ihre Webcam, ihr Mikrofon und ihre System-Audioaufnahmen aufzeichnen. Der auf Zeitleiste basierende Editor unterstützt das Zuschneiden, Hinzufügen von Callouts, Übergängen, Untertiteln und Cursor-Effekten.

Im Gegensatz dazu ist Veed.io ein Browser-basierter Video-Editor, der sich auf die Bearbeitung von vorhandenem Filmmaterial konzentriert und tools wie Trimmen, Untertitel und Effekte bietet. Während Camtasia für die Erstellung von Lehrinhalten aus Bildschirmaufnahmen nützlich ist, eignet sich Veed.io für schnelle Bearbeitungen von vorab aufgezeichneten Videos, insbesondere für soziale Medien.

Die besten Features von Camtasia

*ebenen mit mehrspuriger Zeitleiste: Organisieren und kombinieren Sie Medien, Audio und Effekte ganz einfach auf mehreren Spuren, um komplexe Video-Bearbeitungen mit vollständiger Flexibilität zu erstellen

*export in verschiedenen Formaten: Wählen Sie aus einer Vielzahl von Formaten und geben Sie Ihre Videos direkt auf Plattformen wie YouTube, Vimeo oder Google Drive frei, um sie einfach zu verteilen

*hervorheben mit intelligenten Fokus- und Zoom-tools: Verwenden Sie die Zoom- und Schwenk-Features, um wichtige Bereiche auf dem Bildschirm hervorzuheben und die Aufmerksamkeit Ihres Publikums während komplexer Demonstrationen auf wichtige Details zu lenken

Limitations von Camtasia

Das Tool zum Entfernen des Hintergrunds liefert selbst mit einem Greenscreen nur schwer saubere Ergebnisse

Preise für Camtasia

Essentials: 14,99 $/Monat

Erstellen: 20,75 $/Monat

Pro: 41,58 $/Monat

Camtasia-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1550 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Camtasia?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich benutze Camtasia seit 2013 und es war das beste Programm für Screencast-Videos. Es bietet alles, was Sie zum Aufzeichnen von Bildschirm, Webcam und Ton benötigen, und verfügt außerdem über einen integrierten nichtlinearen Editor.

10. Simplified (am besten geeignet, um schnell social-ready Video-Clips zu erstellen)

via Simplified

Simplified ist eine KI-Plattform zur Erstellung von Inhalten, die Tools für KI-Texterstellung, Grafikdesign, Video-Bearbeitung und Social-Media-Management in einer einzigen Oberfläche vereint.

Die Veed.io-Alternative umfasst auch Video-Bearbeitung-Features und einen Social-Media-Planer, mit dem Sie Inhalte für mehrere Kanäle planen und veröffentlichen können.

Das KI-Clipping-Feature von Simplified wandelt wichtige Momente Ihres Filmmaterials automatisch in kurze Clips um, die sich für verschiedene Social-Media-Inhalte eignen. Darüber hinaus erleichtert der automatische Untertitelgenerator das Hinzufügen von Untertiteln in mehreren Sprachen.

Vereinfachte beste Features

*virality Score: Erhalten Sie eine Metrik für Ihr Video und verfolgen Sie, wie ansprechend und effektiv Ihr Inhalt ist

Magic Resizer: Passen Sie Ihr Video automatisch an verschiedene Social-Media-Formate an und sorgen Sie für eine optimale Darstellung auf verschiedenen Plattformen

Automatische Sprechererkennung: Identifizieren und trennen Sie automatisch verschiedene Sprecher in Ihrem Video für die Bearbeitung und verwalten Sie Audiospuren einfach

Vereinfachte Einschränkungen

Das Tool enthält keine erweiterten Audio-Features, die Mehrspur-Unterstützung, präzise Mischsteuerungen oder effektive Rauschunterdrückung unterstützen

Vereinfachte Preisgestaltung

Free

Eins: 29 $/Monat

*geschäft: 79 $/Monat

Wachstum: 119 $/Monat

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Simplified?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Es handelt sich um ein KI-gestütztes tool, das als All-in-One-Lösung für die Erstellung von Inhalten in sozialen Medien dient. Damit kann ich mühelos Skripte entwerfen, sie in verschiedene Formate umwandeln, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind, Bilder generieren, Miniaturansichten entwerfen und sogar Beiträge ganz einfach planen.

Übernehmen Sie mit ClickUp die Kontrolle über Ihre Video-Bearbeitung von Anfang bis Ende

Veed.io und seine Alternativen helfen Ihnen beim Einstieg. Wenn Sie nur nach einem eigenständigen Bearbeitung-Tool suchen, sind sie gut geeignet.

Ihre Limit besteht darin, dass ihnen die Struktur und Flexibilität fehlt, um Ihre Projekte von Anfang bis Ende zu verwalten.

Sie benötigen ein fortschrittliches tool mit Features, die jede Phase Ihrer Video-Inhalt-Erstellung unterstützen, einschließlich der Bearbeitung. Hier hebt sich ClickUp von anderen tools ab.

Mit Features wie Dokument zum Schreiben von Skripten und Planen von Inhalt, Whiteboard zum visuellen Darstellen von Ideen, ClickUp Brain zum Generieren von Inhalt mit KI und Clip zum einfachen Aufzeichnen und Freigeben von kurzem Video-Update bietet Ihnen ClickUp eine einzige Plattform für jeden Schritt Ihres Prozesses.

Probieren Sie ClickUp kostenlos aus, um über die grundlegende Bearbeitung hinaus in einen leistungsstärkeren All-in-One-Arbeitsbereich zu gelangen.