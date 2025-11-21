Die 11 besten Alternativen zu YouCanBookMe für eine intelligentere Terminplanung

Ihre Terminplanungsanforderungen übersteigen die Möglichkeiten Ihres derzeitigen tools.

Vielleicht benötigen Sie eine bessere Synchronisierung des Kalenders, benutzerdefinierte Workflows, die zu Ihren Prozessen passen, oder Automatisierungen, die über einfache Buchungsbestätigungen hinausgehen.

Die richtige Terminplanungslösung sollte sich an Ihre Arbeit anpassen.

Diese YouCanBookMe-Alternativen bieten Ihnen die erweiterten Funktionen, die Sie suchen, von nahtlosen Integrationen bis hin zu benutzerdefinierten Formularen, die genau Ihre Anforderungen erfüllen.

Zeit, Ihren perfekten Termin zu finden. ⏰

YouCanBookMe-Alternativen auf einen Blick

Dies sind die besten Terminplanungs-tools im Vergleich.

Warum sollten Sie sich für YouCanBookMe-Alternativen entscheiden?

Hier sind die Gründe, warum es hilfreich sein kann, sich nach Alternativen zu YouCanBookMe umzusehen:

Benutzerdefinierte Buchungsseiten: Erstellt hochgradig markenspezifische Terminplanungslinks, die zu Ihrem Geschäft passen.

Nischenintegrationen: Erstellt eine Verbindung zu bestimmten CRMs oder tools wie Zapier für reibungslosere Abläufe.

Intelligentere Automatisierung: Automatisiert Erinnerungen, Nachfassaktionen oder Kundenaufnahmeformulare, um Zeit zu sparen.

Teamplanung: Bietet erweiterte Gruppen- oder Rotationsbuchungen für komplexe Teams.

Mobile Verwaltung: Ermöglicht Ihnen die Bearbeitung von Buchungen von überall aus mit robusten mobilen Apps.

Aufschlussreiche Berichte: Nachverfolgt Buchungsmuster oder Client-Daten mit detaillierten Analysen.

Einzigartige Terminplanungsoptionen: Bietet grundlegende TerminplanungsFeatures wie Gruppenumfragen oder Buchungen für mehrere Dienstleistungen.

🧠 Wissenswertes: Das Wort „Kalender“ gibt es mindestens seit 1487. Es tauchte erstmals als Verb in den Protokollen des britischen Parlaments auf. Es ist auch als Substantiv aus dem mittelenglischen Zeitraum belegt.

Die besten Alternativen zu YouCanBookMe

Hier sind unsere Empfehlungen für die besten Alternativen zu YouCanBookMe. 👇

Zeitblockierung ganz einfach mit dem ClickUp-Kalender Blockieren Sie Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit rund um geplante Meetings mit dem ClickUp-Kalender.

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und chatten vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Jeder Teil Ihres Buchungsworkflows, von der Aufnahme bis zur Nachverfolgung, kann an einem Ort erfolgen, mit vollständiger Sichtbarkeit und Automatisierung.

KI-Kalender für die automatische Terminplanung

Beginnen Sie mit ClickUp Kalender. Es handelt sich um einen dynamischen Kalender, der Ihren Zeitplan anzeigt und Ihnen aktiv bei der Planung und Anpassung hilft.

Sie können Meetings planen, Zeit automatisch blockieren, um Prioritäten in Arbeit zu setzen, und Termine sofort verschieben, wenn sich etwas ändert. Es unterstützt Tages-, Wochen- und Monatsansichten und bietet eine reibungslose Koordination mit Google Kalender und Outlook durch Synchronisierung.

Angenommen, Sie verwalten Stakeholder-Check-ins, Sprint-Reviews und interne Synchronisierungen über mehrere Zeitzonen hinweg. Mit dem KI-Kalender können Sie jede Art von Meeting in separaten, farbcodierten Ansichten organisieren, Vorbereitungszeit vor Anrufen blockieren und Pufferzeiten danach festlegen, um Aufgaben zu aktualisieren oder Follow-ups zu versenden.

KI-gestützter Protokollführer für Meetings

Verwandeln Sie Live-Diskussionen mit dem KI-Notizbuch von ClickUp in umsetzbare Projekt-Updates.

Während Meetings nimmt der KI-Notizdienst von ClickUp an Ihren Anrufen teil, um wichtige Punkte aufzuzeichnen, zu transkribieren und mit relevanten Dokumenten und Aufgaben zu verknüpfen.

Fügen Sie ClickUp Brain hinzu und Sie erhalten Echtzeit-Updates, die Ihre Workload und Ihren Kalender analysieren, um einen intelligenten Zeitplan zu erstellen, der Meetings und Aufgaben mit hoher Priorität in Einklang bringt.

Sie führen beispielsweise eine Besprechung zur Produkt-Roadmap durch. ClickUp zeichnet die Diskussion auf, erstellt Aktionspunkte für das Produktteam und aktualisiert das verknüpfte Planungsdokument.

Meeting-Anfragen mit Formularen

Sammeln Sie Buchungs-Info über ClickUp-Formulare.

Verwenden Sie dann ClickUp Formular, um Meeting-Anfragen oder Servicetermine zu verwalten.

Jede Formularübermittlung wird zu einer Aufgabe, abgeschlossen mit Formulardaten, benutzerdefinierten Tags und zugewiesenen Personen. Sie können Dropdown-Menüs, Kalender oder Textfelder hinzufügen, um genau die Informationen zu erfassen, die Ihr Team benötigt.

Beispielsweise kann ein HR-Team ein Formular für „1:1-Check-in buchen“ verwenden. Sobald ein Mitarbeiter dieses Formular ausgefüllt hat, wird eine nach Abteilung gekennzeichnete Aufgabe erstellt, die seinem HR-Partner zugewiesen und dem Kalender hinzugefügt wird.

Routenplanung mit ClickUp Automatisierungen

Verbinden Sie dann alles miteinander mithilfe von ClickUp Automatisierungen. Sie können Einstellungen festlegen, um Aufgaben basierend auf Formularantworten zuzuweisen, Erinnerungen im ClickUp Chatten zu posten und sogar Dokumente oder Checklisten an den Anforderer zu senden.

Nehmen wir an, jemand plant über Ihr Formular einen Kickoff-Anruf. Automatisierungen können die Aufgabe dem Projektmanager zuweisen, dem Kunden eine VorbereitungsCheckliste senden und eine Bestätigungsnachricht im Chat-Kanal #client-updates veröffentlichen.

Vereinfachen Sie Buchungen mit einer vorgefertigten Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie mit der Terminbuchungs-Vorlage von ClickUp in wenigen Minuten ein abgeschlossenes Buchungssystem.

Um die Einrichtung zu beschleunigen, verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Terminbuchungen. Sie enthält ein vorgefertigtes Formular, automatisierte Aufgabenweiterleitung und eine Kalenderansicht zur Nachverfolgung jeder bestätigten Buchung. Sie können die Formularfelder anpassen, Automatisierungseinstellungen anpassen und Vorbereitungsdokumente mit jeder Aufgabe verknüpfen.

Die besten Features von ClickUp

Schnelle Erinnerungen, die haften bleiben: Erstellen Sie Erstellen Sie ClickUp-Erinnerungen aus Aufgaben oder Kommentaren, um vor und nach Meetings die Nachverfolgung zu gewährleisten.

Anrufzugriff mit einem Klick: Nehmen Sie direkt aus Ihrem Kalender, Ihrer Aufgabenansicht oder Ihren Benachrichtigungen an Zoom-, Meet- oder Teams-Links teil.

Zeiterfassung, die zu Ihrem Arbeitsablauf passt: Erfassen Sie die Dauer von Telefonaten zu Aufgaben, um den Aufwand zu verfolgen, Kunden Rechnungen zu stellen oder die Arbeitsbelastung mit ClickUp Project Time Tracking zu überprüfen.

Gemeinsame Zeitpläne auf einen Blick: Geben Sie den Team-Kalender nebeneinander zur Ansicht, um den besten Zeitpunkt für alle zu finden.

Limit von ClickUp

ClickUp bietet keinen öffentlich zugänglichen personalisierten Buchungslink, über den andere einen Termin aus Ihrem Live-Kalender auswählen können.

ClickUp-Preise

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Direkt aus einer G2-Rezension:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie nahtlos es sich an den individuellen Workflows unseres Teams anpasst. Mit über 20 Mitgliedern, die es täglich nutzen – darunter QA, Entwickler, Designer und Führungskräfte – sorgt es dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, ohne dass es zu einer Überlastung kommt. Dank der flexiblen Ansichten (Liste, Tafel, Zeitleiste usw.) kann jeder so arbeiten, wie es ihm am besten passt, und dennoch zu einem einheitlichen Prozess beitragen. Besonders gut gefällt uns, dass Aufgaben, Dokumente, Sprints und Ziele miteinander verknüpft sind – so müssen wir nicht mit mehreren tools jonglieren und die Zusammenarbeit bleibt transparent und schnell. *

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie nahtlos es sich an die individuellen Workflows unseres Teams anpasst. Mit über 20 Mitgliedern, die es täglich nutzen – darunter QA, Entwickler, Designer und Führungskräfte – sorgt es dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, ohne dass es zu einer Überlastung kommt. Dank der flexiblen Ansichten (Liste, Tafel, Zeitleiste usw.) kann jeder so arbeiten, wie es ihm am besten passt, und dennoch zu einem einheitlichen Prozess beitragen. Besonders gut gefällt uns, dass Aufgaben, Dokumente, Sprints und Ziele miteinander verknüpft sind – so müssen wir nicht mit mehreren tools jonglieren und die Zusammenarbeit bleibt transparent und schnell. *

2. Calendly (Am besten geeignet für schnelle Buchungen mit einem Klick)

über Calendly

Kennen Sie diese nervigen E-Mail-Wechsel, in denen Sie und jemand anderes versuchen, einen Termin für ein Treffen zu finden? Calendly macht Schluss mit solchen Unterhaltungen, bevor sie überhaupt beginnen. Andere können sehen, wann Sie kostenlos sind, und sich einen Termin sichern, ohne die übliche Frage „Wie wäre es mit Dienstag?“ stellen zu müssen.

Das Tool zur Selbstplanung synchronisiert sich mit Ihrem Google-, Outlook- oder Apple-Kalender und blockiert automatisch Zeitfenster. Was es so besonders macht, ist die Art und Weise, wie es mit Zeitzonen umgeht. Sie müssen sich nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, ob 15 Uhr EST für Ihren Kunden an der Westküste passt. Sie geben einfach einen Link frei, und die Leute buchen sich selbst ein.

Die besten Features von Calendly

Erstellen Sie mehrere Ereignis-Typen für unterschiedliche Dauer und Zwecke von Meetings.

Legen Sie Pufferzeiten zwischen Terminen fest, um eine zu dichte Terminplanung zu vermeiden.

Fügen Sie Screening-Fragen hinzu, um Leads vor Meetings zu qualifizieren.

Verbinden Sie Stripe oder PayPal, um während des Buchungsvorgangs Zahlungen einzuziehen.

Limitations von Calendly

Die kostenlose Version beschränkt die Benutzer auf einen Ereignis-Typ.

Die Integration in den iCloud-Kalender wurde für neue Benutzer eingestellt.

Preise für Calendly

Free

Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Teams: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Ab 15.000 $/Monat

Calendly-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 2395 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Calendly?

Erfahren Sie mehr von einem echten G2-Rezensenten:

Enorme Zeitersparnis: Keine endlosen E-Mail-Wechsel mehr, um einen passenden Meeting-Termin zu finden. Ich gebe einfach meinen Link frei, und die Clients wählen einen Termin aus – und schon ist er geplant und wird sofort in meinen Kalender aufgenommen... Gelegentlich friert die mobile App ein oder stürzt ab. Eine Neuinstallation oder ein Neustart hilft, aber das ist mühsam, wenn man unterwegs ist. Außerdem sind einige Erinnerungen in meinem Spam-Ordner gelandet. *

Enorme Zeitersparnis: Keine endlosen E-Mail-Wechsel mehr, um einen passenden Termin zu finden. Ich gebe einfach meinen Link frei, und die Clients wählen einen Termin aus – und schon ist er geplant und wird sofort in meinen Kalender aufgenommen... Gelegentlich friert die mobile App ein oder stürzt ab. Eine Neuinstallation oder ein Neustart hilft, aber das ist mühsam, wenn man unterwegs die Einstellung vornimmt. Außerdem sind einige Erinnerungen in meinem Spam-Ordner gelandet. *

🔍 Wussten Sie schon? Frühe Untersuchungen zur Kalenderverwendung aus dem Jahr 1982 ergaben, dass Berufstätige oft mehrere Kalender gleichzeitig nutzen, die jeweils unterschiedlichen Zwecken dienen. Papierkalender blieben jahrelang dominant, da sie flexibler, mit besserem Layout und leichter zu archivieren waren als die frühen digitalen Alternativen.

3. Acuity Scheduling (am besten geeignet für die Verwaltung von Terminen im Dienstleistungsbereich)

über Acuity Scheduling

Acuity ist ein Online-Terminplanungstool speziell für Dienstleistungsunternehmen. Natürlich können Sie Termine buchen, aber Sie können auch Anmeldeformulare sammeln, Pakete verkaufen und Gruppenkurse verwalten.

Die Plattform versteht den Kontext und passt sich an verschiedene Client-Typen an. Instance: Ein Vertriebsmitarbeiter benötigt eine andere Buchungslogik als ein Unternehmensberater. Kunden können Sitzungen im Voraus bezahlen, wiederkehrende Termine buchen und sich sogar auf Wartelisten setzen lassen, wenn ihre bevorzugten Termine ausgebucht sind.

Die besten Features von Acuity Scheduling

Weisen Sie bestimmten Mitgliedern, Räumen oder Geräten verschiedene Terminarten zu.

Paketangebote und Mitgliedschaftsprogramme für wiederkehrende Beziehungen zu Clients erstellen

Erstellen Sie wöchentliche Zeitpläne für Gruppenkurse und Workshops sowie individuelle Buchungsoptionen.

Konfigurieren Sie automatisierte Workflows, die als Auslöser bestimmter Buchungsaktionen dienen.

Limitations bei der Terminplanung

Die begrenzten Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung des Erscheinungsbilds lassen Buchungsseiten schlicht aussehen.

Die Optionen für die Zahlung sind auf PayPal, Stripe und Square limitiert.

Preise für Acuity Scheduling

Kostenlose Testversion

Starter: 20 $/Monat

Standard: 34 $/Monat

Premium: 61 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 5.730 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Acuity Scheduling?

Eine Benutzer-Bewertung lautet:

Acuity Scheduling ist ein unverzichtbares tool für die Ausübung meiner Rolle. Es verfügt über eine gut durchdachte, vereinfachte Benutzeroberfläche, die uns die Konfiguration, Implementierung, Nutzung und Verwaltung bisher sehr leicht gemacht hat. Es bietet einen Bereich von Features und Flexibilität, die es uns ermöglichen, verschiedene Arten von Terminen zu planen, darunter Client-Meetups, Gruppenanrufe und vieles mehr. Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten von Acuity Scheduling sind erstklassig und ermöglichen es uns, Termine zu verschieben, zu stornieren und hinzuzufügen sowie die notwendigen Änderungen in unseren Kalendern vorzunehmen.

Acuity Scheduling ist ein unverzichtbares tool für die Ausübung meiner Rolle. Es verfügt über eine gut durchdachte, vereinfachte Benutzeroberfläche, die uns die Konfiguration, Implementierung, Nutzung und Verwaltung bisher sehr leicht gemacht hat. Es bietet einen Bereich von Features und Flexibilität, die es uns ermöglichen, verschiedene Arten von Terminen zu planen, darunter Kundengespräche, Gruppenanrufe und vieles mehr. Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten von Acuity Scheduling sind erstklassig und ermöglichen es uns, Termine zu verschieben, zu stornieren und hinzuzufügen sowie die notwendigen Änderungen in unseren Kalendern vorzunehmen.

4. SimplyBook. me (Am besten geeignet für die Verwaltung von Geschäften mit mehreren Standorten)

über SimplyBook.me

Mit SimplyBook.me können Sie die Terminplanung für mehrere Standorte über ein einziges Dashboard verwalten. In Instanz kann Ihr Standort in der Innenstadt andere Dienstleistungen anbieten als Ihr Bereich in einem Vorort, und das System bewältigt diese Unterschiede mühelos.

Das Besondere daran? Die integrierte Promotion-Engine, mit der Sie Empfehlungsprogramme durchführen, Rabatte anbieten oder treue Clients direkt im Buchungsprozess belohnen können. Ein Client bucht heute eine Sitzung bei Ihnen und erhält einen Rabatt-Code für das nächste Mal, ohne dass zusätzliche Tools erforderlich sind.

SimplyBook.me – die besten Features

Betten Sie benutzerdefinierte Buchungs-Widgets ein, die perfekt zum Design Ihrer Website passen.

Einführung von Rabatt-Codes und Treueprämienprogrammen zur Kundenbindung

Bearbeiten Sie komplexe mehrtägige Buchungen für erweiterte Dienstleistungen oder Ereignisse.

Wenden Sie unterschiedliche Buchungsregeln und Verfügbarkeiten für verschiedene Servicekategorien an.

Limitations von SimplyBook.me

Erweiterte Aktion-Features erfordern höherwertige Pläne.

Die Benutzeroberfläche wird unübersichtlich, wenn mehrere Speicherorte gleichzeitig verwaltet werden.

Preise von SimplyBook.me

Free

Basis: ca. 11,49 $/Monat (9,90 €/Monat)

Standard: ca. 34,69 $/Monat (29,9 €/Monat)

Premium: Ca. 69,50 $/Monat (59,90 €/Monat)

SimplyBook.me Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.265 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SimplyBook.me?

Ein kurzer Ausschnitt aus einer G2-Rezension:

Es ist möglich, die oben genannten Features über die Buchung hinaus zu ergänzen, um eine Komplettlösung für die digitale Vermarktung Ihres Unternehmens zu schaffen. Die Benutzerfreundlichkeit der Plattform kann optimiert werden, um leicht zugänglich zu sein. Durch eine größere Reichweite kann ein breiterer Markt erschlossen werden.

Es ist möglich, die oben genannten Features über die Buchung hinaus zu ergänzen, um eine Komplettlösung für die digitale Vermarktung Ihres Unternehmens zu schaffen. Die Benutzerfreundlichkeit der Plattform kann optimiert werden, um für die Benutzer leicht zugänglich zu sein. Durch eine größere Reichweite kann ein breiterer Markt erschlossen werden.

⚡ Vorlagenarchiv: Verwenden Sie die ClickUp-Kalender-Zu-erledigen-Liste-Vorlage, um Aufgaben nach Fälligkeitsdaten zu organisieren und Ihren Zeitplan übersichtlich darzustellen. Die niedliche Kalendervorlage eignet sich perfekt, um mit Drag-and-Drop-Funktionalität den Überblick über tägliche, wöchentliche oder monatliche Prioritäten zu behalten.

5. Setmore (Am besten geeignet für die Koordination kleiner Teams)

über Setmore

Kleine Teams stehen oft vor dem gleichen Problem bei der Terminplanung: Sie brauchen mehr als einen persönlichen Kalender, aber weniger als eine Lösung auf Unternehmensebene. Setmore füllt genau diese Lücke. Jedes Teammitglied kontrolliert seine eigene Verfügbarkeit und teilt das gleiche Buchungssystem.

Die Integration in soziale Medien ist ebenfalls sehr praktisch: Nutzer können Termine direkt über Ihre Facebook- oder Instagram-Seite buchen, ohne Umwege gehen zu müssen.

Die besten Features von Setmore

Erstellen Sie mitarbeiterbezogene Buchungsseiten für verschiedene Anbieter.

Exportieren Sie benutzerdefinierte Kundendaten und benutzerdefinierten Terminverlauf für die externe Archivierung.

Automatisieren Sie SMS- und E-Mail-Erinnerungen, um Terminausfälle zu minimieren.

Setmore-Einschränkungen

Erweiterte Berichterstellung und Analyse-Features erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement-Upgrade.

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Synchronisierungs- und Terminplanungsproblemen zwischen externen Kalender.

Setmore-Preise

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Setmore Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 265 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (955+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Setmore?

Sehen Sie sich an, was diese Capterra-Bewertung sagt:

Setmore hat tolle Features, die das Buchen von Terminen und die Verwaltung meines Terminkalenders super einfach gemacht haben. Die Premium-Optionen bieten so viele Features, die für Selbstständige und kleine Teams nützlich sind... Ich wünschte, es gäbe eine Google Kalender Synchronisierung und eine kostenlose Version.

Setmore hat tolle Features, die das Buchen von Terminen und die Verwaltung meines Terminkalenders super einfach gemacht haben. Die Premium-Optionen bieten so viele Features, die für Selbstständige und kleine Teams nützlich sind... Ich wünschte, es gäbe eine Google Kalender Synchronisierung und eine kostenlose Version.

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigt, dass 25 % der Meetings acht oder mehr Teilnehmer umfassen. Große Meetings können zwar für die Abstimmung und Entscheidungsfindung wertvoll sein, bringen jedoch oft Herausforderungen mit sich. Tatsächlich ergab eine weitere ClickUp-Umfrage, dass 64 % der Befragten in fast der Hälfte ihrer Meetings mit unklaren nächsten Schritten zu kämpfen haben. Als App für die Arbeit schließen wir diese Lücke mit einer End-to-End-Lösung für das Meeting-Management. ClickUp Meetings verändert die Zusammenarbeit von Teams durch dynamische Tagesordnungen, während AI Notetaker alle wertvollen Erkenntnisse erfasst – so werden Unklarheiten bei der Nachbereitung vermieden und alle bleiben auf dem gleichen Stand! 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um ganze 50 %!

6. Doodle (Am besten geeignet für die Koordination von Gruppentreffen)

über Doodle

Mit Doodle können Sie mehrere Zeitfenster vorschlagen und die Teilnehmer darüber abstimmen lassen, welches am besten passt, ohne dass ein Konto erforderlich ist. Sobald alle geantwortet haben, legen Sie die beliebteste Option fest, und es werden automatisch Kalender-Einladungen verschickt. Es lässt sich auch in Google Meet, Outlook und Microsoft Teams integrieren.

Darüber hinaus verfügt die Plattform über eine Buchungsseite. Diese eignet sich hervorragend für Teamleiter oder Projektmanager, die offene Sprechzeiten festlegen möchten, ohne manuell Termine zu vereinbaren.

Die besten Features von Doodle

Festlegen von Antwortfristen zur Beschleunigung von Planungsprozessen

Anzeige kollektiver Verfügbarkeitsmuster zur Ermittlung optimaler Zeitfenster für Meetings

Integrieren Sie beliebte Kalender-Anwendungen, um die Verfügbarkeit automatisch in Echtzeit zu überprüfen.

Limit-Einschränkungen bei Doodles

Limit Funktion für herkömmliche individuelle Terminplanungsanforderungen

Erweiterte Features wie automatische Terminerinnerungen erfordern kostenpflichtige Pläne.

Doodle-Preise

Free

Pro: 14,95 $/Monat pro Benutzer

Team: 19,95 $/Monat pro Benutzer

Doodle-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 2060 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1830 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Doodle-Bewertungen?

Hier ist eine Perspektive aus erster Hand aus einer G2-Bewertung:

Doodle hat es viel einfacher gemacht, zu „erfragen“, welche Termine und Uhrzeiten für Meetings am besten geeignet sind. Das hat uns viel Zeit und Stress erspart, wenn wir versucht haben, die besten Termine für größere Gruppen mit unterschiedlichen Kalendern zu finden... Ich denke, eine der Funktionen, die schön wäre, wäre ein Link, über den man die Umfrageergebnisse anzeigen kann, ohne an der Umfrage teilnehmen zu müssen – manchmal muss ich die Ergebnisse mit Mitarbeitern freigeben, die nicht abstimmen müssen, aber an den Ergebnissen interessiert sind...*

Doodle hat es viel einfacher gemacht, zu „erfragen“, welche Termine und Uhrzeiten für Meetings am besten geeignet sind. Das hat uns viel Zeit und Stress erspart, wenn wir versucht haben, die besten Termine für größere Gruppen mit unterschiedlichen Kalendern zu finden... Ich denke, eine der Dinge, die schön wären, wäre ein Link, über den man das Umfrageergebnis anzeigen kann, ohne an der Umfrage teilnehmen zu müssen – manchmal muss ich die Ergebnisse mit Mitarbeitern freigeben, die nicht abstimmen müssen, aber an den Ergebnissen interessiert sind...*

🔍 Wussten Sie schon? 1993 kamen Forscher zu dem Schluss, dass die Hauptaufgabe eines Kalenders nicht nur die Nachverfolgung von Daten war. Er soll auch das prospektive Gedächtnis unterstützen, d. h. Menschen dabei helfen, sich an Dinge zu erinnern, die sie in Zukunft zu erledigen haben.

7. OnceHub (Am besten geeignet für Workflows zur Lead-Qualifizierung)

über OnceHub

OnceHub hat Chatbots, Formulare und Routing-Logik direkt in den Planungsprozess integriert.

Wenn ein potenzieller Kunde Ihre Buchungsseite besucht und einige Qualifizierungsfragen beantwortet, wird er automatisch an den richtigen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet. Sie können die Nachverfolgung der Stellen im Buchungsprozess durchführen, an denen potenzielle Kunden abspringen, und entsprechend optimieren.

Das Dashboard der Plattform vermittelt Ihnen einen klaren Überblick über den Fortschritt der Leads, von der ersten Interaktion bis hin zu bestätigten Meetings. Sie können es auch in Ihr CRM- und Marketing-Stack integrieren, um auf der Grundlage des Lead-Verhaltens einen Auslöser zu setzen.

Die besten Features von OnceHub

Erstellen Sie mehrstufige Buchungs-Trichter, die potenzielle Kunden vor dem Meeting vorab qualifizieren.

Setzen Sie intelligente Chatbots ein, die die Vorauswahl und Informationsbeschaffung übernehmen.

Leiten Sie eingehende Termine anhand vordefinierter Kriterien an bestimmte Mitglieder des Teams weiter.

Entwickeln Sie benutzerdefinierte Buchungsseiten, die zu Ihrem benutzerdefinierten Branding passen.

Limitations von OnceHub

Die Komplexität der Plattform kann Benutzer, die eine einfache Terminplanungs-Funktion benötigen, überfordern.

Einige fortgeschrittene Integrationen erfordern technisches Wissen, um sie korrekt zu implementieren.

OnceHub-Preise

Free

Zeitplan: 12 $/Monat pro Benutzer

Route: 23 $/Monat pro Benutzer

Engage: 47 $/Monat pro Benutzer

OnceHub-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über OnceHub?

Laut einer G2-Bewertung:

OnceHub wurde speziell für erfolgreiche Vertriebs-Teams entwickelt, die einen Ort benötigen, um Termine zu planen, mit potenziellen Kunden und Kunden zu chatten und zu interagieren und sich mit anderen tools zu integrieren, um allen Benutzern ein koordiniertes Erlebnis zu bieten. Für Benutzer ist es anfangs vielleicht nicht sehr intuitiv, da die Features in verschiedenen Bereichen zusammengefasst sind. Sobald man sich jedoch daran gewöhnt hat, kann man Änderungen schnell vornehmen.

OnceHub wurde speziell für erfolgreiche Vertriebsteams entwickelt, die einen Ort benötigen, um Termine zu planen, mit potenziellen Kunden und Kunden zu chatten und zu interagieren und sich mit anderen tools zu integrieren, um allen Benutzern ein koordiniertes Erlebnis zu bieten. Für Benutzer ist es anfangs vielleicht nicht sehr intuitiv, da die Features in verschiedenen Bereichen zusammengefasst sind. Sobald man sich jedoch daran gewöhnt hat, kann man Änderungen schnell vornehmen.

🧠 Wissenswertes: Wenn Menschen Kalendererinnerungen einrichten oder Haftnotizen schreiben, praktizieren sie kognitives Offloading, also das Auslagern von Gedächtnisaufgaben an externe Tools. Wir lagern möglicherweise mehr aus als nötig, nicht nur, weil wir unserem Gedächtnis misstrauen, sondern auch, weil wir den mentalen Aufwand des Erinnerns ganz vermeiden wollen.

8. Im Uhrzeigersinn (am besten geeignet für produktivitätsorientiertes Kalendermanagement)

im Uhrzeigersinn

Für Remote-Teams kann es unmöglich erscheinen, ununterbrochene Konzentrationsphasen zu finden, insbesondere wenn Meetings in globalen Kalendern auftauchen. Clockwise löst dieses Problem, indem es automatisch Konzentrationsphasen identifiziert und schützt und gleichzeitig die Synchronisierung aufrechterhält.

Der KI-Scheduler passt Meetings an die Verfügbarkeit aller Beteiligten an, berücksichtigt Zeitzonen und blockiert Zeitfenster für ungestörte Arbeit. Er passt sich außerdem in Echtzeit an: Verschieben Sie ein Meeting, und Clockwise passt Ihren Tag neu an und verschiebt andere Ereignisse, um Ihren Flow aufrechtzuerhalten.

Die besten Features von Clockwise

Koordinieren Sie die Zeitpläne Ihres Teams über verschiedene Online-Meeting-Tools hinweg, um Störungen während der produktiven Arbeitszeiten zu minimieren.

Analysieren Sie Meeting-Muster und schlagen Sie Verbesserungen für die allgemeine Kalender-Effizienz vor.

Blockieren Sie ablenkende Websites und Anwendungen während festgelegter Konzentrations-Zeiträume.

Limitierungen im Uhrzeigersinn

Konzentriert sich in erster Linie auf die Integration von Google Kalender und legt anderen Plattformen Benutzer einen Limit auf.

Einige Automatisierung-Features können für Benutzer, die eine manuelle Steuerung bevorzugen, als störend empfunden werden.

Preisgestaltung im Uhrzeigersinn

Free

Teams: 7,75 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 11,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen im Uhrzeigersinn

G2: 4,7/5 (über 65 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Clockwise?

Basierend auf einer G2-Bewertung:

Clockwise nimmt mir im Wesentlichen einen Teil der Last der Verwaltung meines eigenen Terminkalenders ab. Es schützt meine Fokuszeit, und ich kann einfach meinen Meeting-Link bereitstellen, während Clockwise sich um die wichtigen Teile meines Terminkalenders kümmert... Ich wünschte, ich könnte Aufgaben oder Projekte innerhalb meiner Fokuszeit detaillierter planen. Wenn ich eine Aufgabe oder ein Ereignis zu meinem Kalender hinzufüge, passt Clockwise meine Fokuszeit an, aber manchmal möchte ich, dass die für diese Aufgabe reservierte Zeit in die Fokuszeit einbezogen wird.

Clockwise nimmt mir im Wesentlichen einen Teil der Last der Verwaltung meines eigenen Terminkalenders ab. Es schützt meine Fokuszeit, und ich kann einfach meinen Meeting-Link als Anbieter bereitstellen, während Clockwise sich um die wichtigen Teile meines Terminkalenders kümmert... Ich wünschte, ich könnte Aufgaben oder Projekte innerhalb meiner Fokuszeit detaillierter planen. Wenn ich eine Aufgabe oder ein Ereignis zu meinem Kalender hinzufüge, passt Clockwise meine Fokuszeit an, aber manchmal möchte ich, dass die für diese Aufgabe reservierte Zeit in die Fokuszeit einbezogen wird.

9. Microsoft Bookings (am besten für die Integration in Microsoft 365 geeignet)

über Microsoft Bookings

Wenn Ihr Unternehmen mit Microsoft 365 arbeitet, lässt sich Bookings nahtlos in Ihren bestehenden Workflow integrieren. Termine werden automatisch mit Outlook synchronisiert, Besprechungseinladungen enthalten Teams-Links und Kundendaten werden in Ihre bestehenden Microsoft-Systeme übertragen. Das Tool versendet außerdem automatisch Erinnerungen und Bestätigungen per E-Mail (und SMS, wenn Sie Teams Premium nutzen).

Die besten Features von Microsoft Bookings

Entwerfen Sie gebrandete Buchungsseiten, die den visuellen Identitätsstandards Ihres Unternehmens entsprechen.

Automatische Microsoft Teams-Meeting-Links für virtuelle Termine generieren

Greifen Sie über das integrierte Kundendatenbanksystem von Microsoft auf Kundeninformationen zu.

Limit von Microsoft Bookings

Für den Zugriff auf alle Terminplanungsfunktionen ist ein aktives Microsoft 365-Abonnement erforderlich.

Die Integrationsmöglichkeiten von Drittanbietern sind eingeschränkt.

Preise für Microsoft Bookings

6 $/Monat (mit Microsoft 365 Business Basic)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Bookings

G2: 3,7/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 145 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Bookings?

Eine Benutzer-Bewertung lautet:

Microsoft Bookings funktioniert, ist aber umständlich. Es erstellt zusätzliche Benutzerkonten sowohl in Microsoft 365 Administrator als auch in Teams, nur um eine Buchungsseite zu betreiben. Die Benutzeroberfläche ist veraltet, die benutzerdefinierten Möglichkeiten sind begrenzt und die Einrichtung kann sehr technisch sein. Das ist in Ordnung, wenn Sie tief im Microsoft-Ökosystem verwurzelt sind, aber nicht gerade benutzerfreundlich. Ich würde es mit 5/10 bewerten. Es ist typisch für Microsoft. Entwickelt für IT-Benutzer und nicht für Endbenutzer.

Microsoft Bookings funktioniert, ist aber umständlich. Es erstellt zusätzliche Benutzerkonten sowohl in Microsoft 365 Administrator als auch in Teams, nur um eine Buchungsseite zu betreiben. Die Benutzeroberfläche ist veraltet, die benutzerdefinierten Möglichkeiten sind limitiert und die Einrichtung kann sehr technisch sein. Das ist in Ordnung, wenn Sie tief im Microsoft-Ökosystem verwurzelt sind, aber nicht gerade benutzerfreundlich. Ich würde es mit 5/10 bewerten. Es ist typisch für Microsoft. Entwickelt für IT-Benutzer und nicht für Endbenutzer.

🔍 Wussten Sie schon? Die Farbpsychologie beeinflusst, wie wir Kalender nutzen. Farben wie Rot fungieren als Auslöser für Dringlichkeit, Blau unterstützt die Konzentration und Grün wirkt beruhigend. All dies beeinflusst, wie wir Aufgaben priorisieren, planen und uns daran erinnern. Wenn sie bewusst eingesetzt werden, können Farbreize das Gedächtnis stärken, Stress reduzieren und sogar das Zeitmanagement verbessern.

10. Zoho Bookings (Am besten geeignet für umfassendes Kundenmanagement)

über Zoho Bookings

Wenn Sie als Freiberufler in den Bereichen Coaching, Beratung oder Inhalt-Erstellung tätig sind, hilft Ihnen Zoho Bookings dabei, alle Ihre Angebote über ein einziges Dashboard zu optimieren.

Sie können separate Serviceseiten erstellen, Verfügbarkeitsregeln festlegen und mit Google, Outlook oder Zoho Calendar synchronisieren, um häufige Terminplanungsprobleme bei der Arbeit zu vermeiden.

Wenn jemand einen Termin bucht, erstellt das System ein benutzerdefiniertes Kundenprofil, führt Nachverfolgung der Historie und herstellt eine Verbindung mit Ihrem umfassenderen Zoho-Ökosystem. Sie können frühere Termine und Notizen aus vergangenen Interaktionen einsehen und sogar Rechnungen erstellen.

Die besten Features von Zoho Bookings

Lassen Sie Clients wiederkehrende Termine, einschließlich wöchentlicher/monatlicher Sitzungen, ganz einfach buchen.

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Felder, um branchenspezifische Informationen zu erfassen, die für Ihr Geschäft relevant sind.

Halten Sie Ihre Kunden mit Bestätigungs- oder Stornierungs-E-Mails bei jedem Schritt auf dem Laufenden.

Limit von Zoho Bookings

Die Plattform arbeitet optimal, wenn andere Zoho-Anwendungen verwendet werden, wodurch ihr eigenständiger Wert eingeschränkt wird.

Die benutzerdefinierten Anpassungsoptionen erfordern möglicherweise technische Kenntnisse, um sie effektiv umsetzen zu können.

Preise für Zoho Bookings

Basis: 8 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Bookings

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Bookings?

Eine Bewertung auf Capterra formuliert es so:

Es ist eine Zoho-App, was für mich sehr praktisch ist... Bei den Buchungen wird der Zoho-Meeting-Link nicht immer automatisch in die Meeting-Einladung eingefügt, was zu Verwirrung und zusätzlicher Arbeit führt, da man ihn manuell hinzufügen muss. Es wäre auch toll, wenn ich von Benutzern gebuchte Meetings annehmen oder ablehnen könnte, bevor sie in meinen Kalender aufgenommen werden.

Es ist eine Zoho-App, was für mich sehr praktisch ist... Bei den Buchungen wird der Zoho-Meeting-Link nicht immer automatisch in die Meeting-Einladung eingefügt, was zu Verwirrung und zusätzlicher Arbeit führt, da man ihn manuell hinzufügen muss. Es wäre auch toll, wenn ich von Benutzern gebuchte Meetings annehmen oder ablehnen könnte, bevor sie in meinen Kalender aufgenommen werden.

11. Square Appointments (am besten geeignet für die Zahlung integrierte Buchung)

über Square Appointments

Square Appointments ist ein großartiges tool für Berater und Freiberufler, die zum Zeitpunkt der Buchung eine Anzahlung verlangen.

Die Terminplanungs-App ist in die Zahlungsinfrastruktur von Square integriert, sodass Sie innerhalb des Buchungsvorgangs Anzahlungen einziehen, Stornierungsgebühren verarbeiten und sogar Geschenkkarten verkaufen können. Außerdem stehen Ihnen grundlegende Point-of-Sale-Features (PoS) zur Verfügung, mit denen Kunden während ihres Termins Einzelhandelsartikel bezahlen können.

Die besten Features von Square Appointments

Verkaufen Sie Geschenkkarten und verwalten Sie Aktionen direkt innerhalb der Buchungsplattform.

Akzeptieren Sie Zahlungen persönlich und ermöglichen Sie eine grundlegende Bestandsverwaltung für Einzelhandels-Elemente.

Versenden Sie automatische Erinnerungen an die Zahlung und verarbeiten Sie Stornierungsgebühren.

Erstellen Sie detaillierte Finanzberichte, in denen Termin- und Zahlung zusammengefasst sind.

Limitations bei Square Appointments

Limitierte Features für erweiterte Terminplanung und Kalenderorganisation

Die Integrationsmöglichkeiten sind auf die Business-Tools von Square beschränkt.

Preise für Square Appointments

Free

Plus: 49 $/Monat pro Standort

Premium: 149 $/Monat pro Standort

Bewertungen und Rezensionen zu Square Appointments

G2: 4,3/5 (über 35 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 235 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Square Appointments?

Eine Benutzer-Bewertung lautet:

Square Appointments eignet sich hervorragend für die effiziente Planung und Verwaltung von Client-Terminen, aber für den Zugriff auf erweiterte tools ist ein höheres Abonnement erforderlich.

Square Appointments eignet sich hervorragend für die effiziente Planung und Verwaltung von Client-Terminen, aber für den Zugriff auf erweiterte tools ist ein höheres Abonnement erforderlich.

🔍 Wussten Sie schon? Selbst kurze Mikro-Pausen von nur wenigen Minuten können Ihre Energie deutlich steigern und die Müdigkeit bei der Arbeit verringern. Wenn Sie also intensive geistige Arbeit leisten, benötigen Sie möglicherweise mehr als 10 Minuten, um sich zu erholen und Ihre beste Leistung zu erbringen. Planen Sie Ihren Kalender entsprechend.

Mit ClickUp einchecken

Die meisten YouCanBookMe-Alternativen beschränken sich auf den Kalender. Ihre Arbeit tut das nicht.

ClickUp vereint alle Aspekte Ihres Planungsworkflows an einem Ort. Mit dem ClickUp-Kalender können Sie Meetings planen, Fokuszeiten automatisch blockieren und mit Google oder Outlook Synchronisierung.

Der KI-Notizbuchhalter erfasst Meetings, transkribiert wichtige Punkte und verknüpft sie mit Aufgaben oder Dokumenten. Formulare wandeln Buchungsanfragen in umsetzbare Aufgaben um. Automatisierungen weisen Aufgaben zu, benachrichtigen und verfolgen sie sofort.

Worauf warten Sie noch?