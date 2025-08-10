15 kostenlose Vorlagen für Mitarbeiterporträts zur Steigerung der Teammoral und Anerkennung

Wenn Sie die Moral Ihres Teams stärken und ihm Ihre Anerkennung für die geleistete Arbeit zeigen möchten, sind Mitarbeiter-Spotlights genau das Richtige. Ob monatliche Lobeshymnen oder kurze Highlights in Ihrem Meeting mit allen Mitarbeitern – die Anerkennung der individuellen Beiträge Ihrer besten Mitarbeiter kann viel dazu beitragen, eine positive Arbeitskultur aufzubauen.

Aber seien wir ehrlich: Ist es wirklich so einfach, jedes Mal etwas Neues und Interessantes zu finden? Nicht unbedingt.

Genau aus diesem Grund haben wir die Arbeit für Sie erledigt und eine Liste der besten Vorlagen für Mitarbeiterporträts zusammengestellt, damit Sie bei der Anerkennung Ihrer Mitarbeiter nicht mehr raten müssen und keinen Aufwand haben. So wird die Anerkennung konsistent, sinnvoll und vielleicht sogar ein bisschen unterhaltsam.

Was sind Vorlagen für Mitarbeiterporträts?

Vorlagen für Mitarbeiterporträts sind vorgefertigte Formate, mit denen Unternehmen die Leistungen, Geschichten, Rollen oder Persönlichkeiten einzelner Mitarbeiter auf konsistente und ansprechende Weise hervorheben können.

Sie werden in der Regel in internen Newslettern, auf Intranet-Seiten, in Podcast-Interviews oder in Social-Media-Beiträgen verwendet. Diese Vorlagen enthalten in der Regel strukturierte Fragen, wie z. B. zur beruflichen Rolle, zu den jüngsten Erfolgen, zu Hobbys und zu interessanten Fakten, die die berufliche und persönliche Seite eines Mitarbeiters hervorheben.

📌 Denken Sie daran: Vermeiden Sie Vorlagen, in denen Name, Titel und Betriebszugehörigkeit aufgeführt sind. Verwenden Sie sie stattdessen, um die Unternehmenskultur widerzuspiegeln und Verbindungen aufzubauen, insbesondere zwischen Remote- oder funktionsübergreifenden Teams, indem Sie Fragen zu Teamritualen, bevorzugten Slack-Emojis oder teamübergreifender Zusammenarbeit einfügen.

Was macht eine gute Vorlage für Mitarbeiterporträts aus?

Eine gute Vorlage für Mitarbeiterporträts ist mehr als nur Ästhetik. Sie soll eine Gemeinschaft aufbauen, zu sinnvollen Antworten anregen und leicht wiederverwendbar sein.

Das zeichnet sie aus:

Strukturiert, aber menschlich : Großartige Vorlagen bieten ein übersichtliches, wiederholbares Layout mit Raum für Persönlichkeit. Denken Sie an Fotofelder, Kopfzeilen für Jobrollen und 4–5 dynamische Aufforderungen, die Arbeit und Leben miteinander verbinden

Kulturorientierte Aufforderungen : Die besten Vorlagen spiegeln die Kommunikationsweise Ihres Teams wider. Feiern Sie Erfolge mit GIFs? Fügen Sie Platz für lustige Fakten oder interne Lobeshymnen hinzu

Für mehr Engagement entwickelt : Die Vorlagen sollen zur Interaktion anregen, sei es durch kommentierbare Fragen oder durch ein Format, das sich leicht auf Slack oder LinkedIn teilen lässt

Flexible Formatierung : Die Vorlage sollte sich leicht in der Größe anpassen oder optimieren lassen, ohne dass die Struktur verloren geht. Wählen Sie eine Vorlage, die Ihnen völlige Freiheit bei der Formatierung des gesamten Dokuments nach Ihren Wünschen lässt

Wiederverwendbar und skalierbar: Eine gute Mitarbeiterauszeichnung sollte Teil eines größeren Anerkennungssystems sein. Aus diesem Grund finden Sie häufig weitere Vorlagen zu Geburtstagen, Meilensteinen oder Teamerfolgen, damit Ihre Feierlichkeiten in der Community einheitlich bleiben

Vorlagen für Mitarbeiterporträts

Es gibt mehrere interessante Formate für Mitarbeiter-Spotlights. Hier sind einige unserer Favoriten, die für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt wurden.

Los geht's!

1. Vorlage für Leistungsbeurteilungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihren Leistungsbeurteilungsprozess mit der ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen

Die ClickUp-Vorlage für Leistungsbeurteilungen bietet Managern eine strukturierte, wiederholbare Methode, um die Fortschritte ihrer Mitarbeiter zu verfolgen und sinnvolle Gespräche über Wachstum anzuregen.

Mit nebeneinander angeordneten Spalten für Selbstbewertung, Bewertung durch Kollegen und Erfolge werden Beiträge aus verschiedenen Perspektiven erfasst, während sichergestellt wird, dass keine Schlüsselbereiche – wie Aufgabenverständnis, Kernkompetenzen, Wachstum oder Gesamtleistung – übersehen werden.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Feedback von sich selbst, Kollegen und Vorgesetzten in einer Ansicht

Umfasst Kernkompetenzen, Fachwissen, Wachstum und Gesamtleistung

Entdecken Sie echte Geschichten von Mitarbeitern, die die Werte Ihres Unternehmens widerspiegeln

Ideal für Coaching, Anerkennungsprogramme und Employer Branding

✅ Ideal für: Personalverantwortliche und Teamleiter, die ein 360-Grad-Feedback durch Einbeziehung von Kollegen, Untergebenen und Vorgesetzten erleichtern möchten.

2. Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie sich und verfolgen Sie die Leistung mit der Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen von ClickUp

Die Vorlage für die vierteljährliche Leistungsbeurteilung von ClickUp hilft Ihnen dabei, einen zuverlässigen Rhythmus für Leistungsunterhaltungen zu schaffen, ohne den Prozess jedes Quartal neu erfinden zu müssen.

Manager können Überprüfungszyklen mithilfe von Listen-, Kalender- oder Gantt-Ansichten überwachen und den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status wie „Nicht begonnen“, „In Bearbeitung“ oder „Feedback ausstehend“ verfolgen. Integrierte ClickUp-Automatisierungen aktualisieren den Status von Aufgaben im Verlauf der Überprüfungen, wodurch Zeit gespart wird und manuelle Nachverfolgungen entfallen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Optimieren Sie vierteljährliche Leistungsbeurteilungen mit strukturierten Workflows

Verfolgt Zyklen visuell mithilfe von Listen-, Kalender- oder Gantt-Ansichten

Automatisieren Sie Statusaktualisierungen, um die Arbeit der Administratoren zu reduzieren

Fördert zeitnahes, organisiertes und wachstumsorientiertes Feedback

✅ Ideal für: Wachsende HR-Teams, Personalmanager und Teamleiter in Unternehmen, die einen datengestützten Ansatz zur Nachverfolgung und Verwaltung regelmäßiger Leistungsbeurteilungen benötigen.

Weitere Informationen zu ClickUp-Automatisierungen 👇

3. ClickUp-Vorlage für druckbare Lobkarten

Kostenlose Vorlage herunterladen Drücken Sie Ihre Wertschätzung für Ihre Mitarbeiter einfach und elegant mit der druckbaren Vorlage für Lobkarten von ClickUp aus

Die druckbare Vorlage für Lobkarten von ClickUp ist eine einfache und durchdachte Möglichkeit, die Beiträge Ihres Teams zu würdigen – egal, ob groß oder klein.

Jede Karte kann mit Namen, Bildern und der Art der Anerkennung angepasst und dann in Kategorien wie „Mitarbeiter des Monats“ oder „Überdurchschnittliche Leistung“ organisiert werden. Tags für Prioritäten erleichtern die Hervorhebung besonders wichtiger Leistungen, während mehrere Mitarbeiter gemeinsam an Lob und Anerkennung arbeiten können.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Anpassbare Karten mit Feldern für den Geber, den Empfänger und die Art des Lobes

Kategorisieren Sie Anerkennungen für eine einfache Nachverfolgung

Heben Sie wichtige Erfolge mit Prioritäts-Tags hervor

Beziehen Sie mehrere Stakeholder in Ihre Bemühungen um Wertschätzung ein

✅ Ideal für: Teamleiter, Personalverantwortliche und HR-Koordinatoren, die Wertschätzung zu einem festen Bestandteil ihres Workflows machen möchten.

4. Vorlage für einen Aktionsplan zur Mitarbeiterbindung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Stellen Sie sicher, dass Ihr Team über die Ressourcen verfügt, die es benötigt, um motiviert zu bleiben – mit der Vorlage „Aktionsplan zur Mitarbeiterbindung“ von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für einen Aktionsplan zur Mitarbeiterbindung wandelt Feedback in messbare Maßnahmen um, die das Engagement und die Mitarbeiterbindung verbessern.

Definieren Sie Ziele, weisen Sie Aufgaben zu und legen Sie Zeitleisten mit der Gantt-Diagramm-Ansicht fest. Verfolgen Sie Initiativen mithilfe von benutzerdefinierten Status und ClickUp-Meilensteinen – ganz gleich, ob es darum geht, die Teilnahme an Umfragen zu erhöhen oder ein unternehmensweites Spotlight-Programm zu starten.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Feedback in klare, umsetzbare Pläne umwandeln

Verwendet Meilensteine zur Nachverfolgung und Würdigung von Erfolgen

Teilen Sie komplexe Ziele in Unteraufgaben auf

Hilft dabei, sichtbare und messbare Fortschritte zu erzielen

✅ Ideal für: HR-Teams und Teamleiter, die nach einer umsetzbaren Möglichkeit suchen, das Engagement zu steigern, um ihre Mitarbeiter zu binden und zu motivieren.

💡 Profi-Tipp: Lassen Sie die Erkenntnisse aus Umfragen nicht ungenutzt. Nutzen Sie Ihre Software zur Mitarbeiterbindung, um Trends wie niedrige Bewertungen bei der Anerkennung oder der Kommunikation durch Vorgesetzte aufzudecken, und lassen Sie diese direkt in Ihren ClickUp-Aktionsplan einfließen. Weisen Sie Eigentümer zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie Initiativen in Echtzeit, damit Feedback sichtbar wird und messbare Fortschritte erzielt werden.

5. ClickUp-Bonus-Matrix-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage „Bonus-Matrix“ ein organisiertes System für die Nachverfolgung von Teamleistungen, Belohnungen und Anreizen

Die ClickUp-Bonus-Matrix-Vorlage bietet einen transparenten Rahmen für die Nachverfolgung leistungsbasierter Belohnungen und Anreize.

Verwenden Sie eine spezielle Bonusliste mit Status wie „Offen“, „In Bearbeitung“, „Bezahlt“ oder „Abgeschlossen“. Richten Sie in der Tabellenansicht Leistungsziele an Belohnungen aus und heben Sie herausragende Leistungen hervor, indem Sie sie mit bestimmten Meilensteinen verknüpfen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Belohnungen und Anreize in einer zentralen Ansicht

Verwendet die Tabellenansicht, um Ziele mit Belohnungen abzustimmen

Schafft Transparenz bei der Verteilung von Boni

Integrieren Sie Anerkennung direkt in Leistungsmeilensteine

✅ Ideal für: Teamleiter und Manager, die ihre Mitarbeiter durch Transparenz bei Belohnungen motivieren möchten.

Wenn es um Echtzeit-Sichtbarkeit und -Nachverfolgung geht, geht ClickUp Brain noch einen Schritt weiter. Mit nur einer Aufforderung können Sie sofort Updates zu Bonusgenehmigungen, ausstehenden Bewertungen oder fertiggestellten Auszahlungen anzeigen, ohne manuell Ihren Workspace durchsuchen zu müssen. Verwenden Sie ClickUp Brain als Wissensspeicher für Ihr Unternehmen

6. Vorlage für ClickUp-Bewertungsformular

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Bewertungsformulare umfassende und effektive Bewertungen für Ihr Team

Die ClickUp-Vorlage für Bewertungsformulare kombiniert quantifizierbare Metriken mit offenem Feedback in einem benutzerfreundlichen Format.

Verfolgen Sie Arbeitsstunden, ausstehende Aufgaben, Auszeichnungen und Verbesserungsbereiche mithilfe von ausklappbaren Menüs, Bewertungsskalen und benutzerdefinierten Feldern. Vollständig anpassbar, ideal für konsistente, wiederholbare Bewertungen in allen Teams.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Bewerten Sie technische Fähigkeiten und Soft Skills an einem Ort

Vollständig anpassbar mit Bewertungsskalen, ausklappbaren Menüs und Feldern

Verfolgung von Fortschritten, Auszeichnungen und Bereichen mit Verbesserungspotenzial

Lässt sich direkt als Tool für Mitarbeiterfeedback in Ihren ClickUp-Workspace integrieren und sorgt so für Sichtbarkeit

✅ Ideal für: Abteilungsleiter und Teamleiter, die die Leistung, Entwicklung und Zielfortschritte ihrer Mitarbeiter anhand messbarer Daten nachverfolgen möchten.

💡 Profi-Tipp: Um die Objektivität zu verbessern und eine ganzheitlichere Ansicht der Beiträge und Leistungen zu erhalten, integrieren Sie Ihre Software zur Mitarbeiteranerkennung mit Bewertungsformularen, um die Anerkennung in Echtzeit mit Leistungsbeurteilungen zu verknüpfen.

7. Vorlage für Mitarbeiterporträts von Template. Net

Mit der Vorlage „Mitarbeiter im Rampenlicht“ von Template.net können Sie ganz einfach individuelle Leistungen hervorheben und Team-Mitgliedern die Möglichkeit geben, ihre Geschichten zu teilen. Dies trägt zu einem positiven Arbeitsumfeld bei, steigert die Arbeitsmoral und verbessert die Produktivität Ihrer Mitarbeiter.

Sie können berufliche Erfahrungen, persönliche Zinsen und Beiträge zum Team einfügen. Das Design ist vollständig anpassbar – passen Sie Schriftarten, Farben und Grafiken an, um die Identität Ihrer Marke widerzuspiegeln.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Kombiniert berufliche Highlights mit persönlichen Details

Anpassbar an das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens

Unterstützt visuelle Elemente wie Symbole, Diagramme oder Infografiken

Hilft beim Aufbau von Verbindungen zwischen Remote-Teams und funktionsübergreifenden Teams

✅ Ideal für: HR-Teams, interne Kommunikationsspezialisten und Teamleiter, die Mitarbeiter auf persönliche und visuell ansprechende Weise würdigen möchten.

🧠 Tipp zum Aufbau einer Unternehmenskultur: Fügen Sie Ihrer Vorlage für Mitarbeiterporträts die Frage „Was sollen wir ihnen schenken?“ hinzu. So können Teammitglieder Ideen basierend auf gemeinsamen Erlebnissen vorschlagen, um die Geschenke zur Mitarbeiterwertung persönlicher und gemeinschaftlicher zu gestalten.

8. Vorlage für Mitarbeiter des Monats von Canva

über Canva

Feiern Sie einzelne Mitarbeiter und ihre Leistungen mit der Vorlage „Mitarbeiter des Monats“ von Canva. Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche lassen sich ansprechende Spotlights ganz einfach erstellen, und Sie können den Ton – ob formell, humorvoll oder locker – ganz einfach anpassen, indem Sie Layouts, Schriftarten und Grafiken ändern.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Enthält spezielle Blöcke für Inhalte für einzigartige Abschnitte wie „Wissenswertes“ oder „Lob von Kollegen“

Unterstützt die Integration von Rich Media für Fotos, Symbole oder Markengrafiken

Funktioniert nahtlos mit den Planungs- und Veröffentlichungstools von Canva für eine schnellere Einführung

✅ Ideal für: Teams, die eine flexible Möglichkeit suchen, die Leistungen ihrer Mitarbeiter anzuerkennen, ohne dass dafür Designkenntnisse erforderlich sind.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie in Ihrem Spotlight echte Beispiele für Mitarbeiterfeedback, um die Leistung der Person hervorzuheben. Diese authentischen Zitate verleihen dem Ganzen mehr Tiefe, schaffen Glaubwürdigkeit und dienen gleichzeitig als Mini-Fallstudien dafür, wie großartige Arbeit in Ihrem Team aussieht.

9. Vorlage für Mitarbeiterbegrüßung von Canva

über Canva

Erstellen Sie mit der Vorlage „Mitarbeiter im Rampenlicht“ von Canva eine herzliche und einprägsame Vorstellung für neue Mitarbeiter. Mit dieser Vorlage können Sie die Rolle, den Hintergrund und die Persönlichkeit eines neuen Teammitglieds auf einfache Weise in einem ansprechenden, markengerechten Format präsentieren, das sich für Team-Kommunikations-Apps, E-Mails oder interne Dashboards eignet.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Helfen Sie neuen Mitarbeitern, sich vom ersten Tag an als Teil der Unternehmenskultur zu fühlen, mit Aufforderungen, die das Engagement des Teams fördern

Unterstützt Multimedia-Ergänzungen wie Begrüßungsvideos, GIFs oder interaktive Umfragen

Funktioniert nahtlos sowohl für Remote-Teams als auch für Teams im Büro und macht die Einarbeitung persönlicher

✨ Ideal für: Personalverantwortliche und Teamleiter, die neuen Mitarbeitern einen durchdachten, markengerechten Empfang bereiten möchten.

📮ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Features, die in Produktivitätssuiten integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass den aktuellen Implementierungen möglicherweise die nahtlose, kontextbezogene Integration fehlt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Konversationsplattformen zu wechseln. Kann die KI beispielsweise einen automatisierten Workflow auf Basis einer Nur-Text-Eingabe des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in alle Aspekte von ClickUp integriert, darunter die Zusammenfassung von Chat-Threads, das Verfassen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Generieren von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als drei Apps durch unsere All-in-One-App für die Arbeit ersetzt haben!

10. Vorlage für „Mitarbeiter des Monats“-Urkunde von Microsoft Word von Microsoft 365

über Microsoft 365

Die Microsoft Word-Vorlage „Mitarbeiter des Monats-Zertifikat“ von Microsoft 365 bietet eine gebrauchsfertige, formelle Möglichkeit, Engagement, Leidenschaft und herausragende Leistungen anzuerkennen. Sie können Namen, Daten und Details zur Auszeichnung schnell eingeben und dann ausdrucken oder digital freigeben, um bei Meetings oder Ereignissen eine professionelle Präsentation zu liefern.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Vollständig anpassbares Layout, Schriftarten und Farben, passend zum Branding Ihres Unternehmens

Eignet sich für verschiedene Anerkennungsprogramme, die über die Auszeichnung „Mitarbeiter des Monats“ hinausgehen

Zum Ausdrucken oder online teilen für flexible Optionen zur Vergabe von Auszeichnungen

✅ Ideal für: HR-Teams, die ein Belohnungsprogramm einrichten, um die Leistungen ihrer Mitarbeiter offiziell anzuerkennen.

11. PPT-Vorlage „Mitarbeiter im Rampenlicht“ von SlideModel

via SlideModel

Die PPT-Vorlage „Mitarbeiter im Rampenlicht“ von SlideModel wurde für die schnelle, visuelle Anerkennung während Meetings, Town Hall Meetings oder Onboarding-Präsentationen entwickelt. Mit den vorgefertigten Layouts für Folien lassen sich die Leistungen eines Mitglieds ganz einfach hervorheben, ohne dass Sie Stunden mit der Gestaltung verbringen müssen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Gebrauchsfertige Folien für Fotos, Rollen, Erfolge und persönliche Highlights

Anpassbare Farben, Schriftarten und Layouts, die zum Erscheinungsbild Ihres Unternehmens passen

Funktioniert nahtlos mit anderen Präsentationstools für die Freigabe auf mehreren Plattformen

✅ Ideal für: Manager oder HR-Teams, die Mitarbeiter während Meetings, internen Präsentationen, Onboarding-Sitzungen oder unternehmensweiten Town Hall Meetings würdigen möchten.

12. Vorlage für Mitarbeiter im Rampenlicht von Postermywall

via Postermywall

Mit der Vorlage „Mitarbeiter im Rampenlicht“ von PosterMyWall erstellen Sie auffällige Anerkennungsplakate, Flyer oder digitale Shoutouts für soziale Medien und interne Plattformen. Die Vorlage ist für schnelle Bearbeitungen konzipiert, sodass Sie Ihre Idee innerhalb weniger Minuten veröffentlichen können.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Benutzerdefinierte Anpassung von Text, Bildern und Layouts per Drag & Drop

Optimiert für gedruckte und digitale Formate, einschließlich Apps für die Teamkommunikation

Zugriff auf eine Galerie mit Beispielen für die Gestaltung

✅ Ideal für: HR-Teams oder Manager, die etwas Schnelles, Schönes und Einfaches suchen, ohne externe Ressourcen beauftragen zu müssen.

13. Farbenfrohe Vorlage für Mitarbeiterporträts von Postermywall

via Postermywall

Diese lebendige Vorlage „Mitarbeiter im Rampenlicht“ von PosterMyWall ist ideal für Marken, die Anerkennungsposts hervorheben möchten. Dank ihres auffälligen Designs und des anpassbaren Layouts lassen sich herausragende Momente auf einfache Weise ins Rampenlicht rücken.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Helle, auffällige Farbschemata, die für das Teilen in sozialen Netzwerken konzipiert sind

Einfache Bearbeitung per Drag & Drop, keine Designkenntnisse erforderlich

Exportieren Sie die Vorlagen in verschiedenen Formaten für Websites, Newsletter und Apps für die Teamkommunikation

✅ Ideal für: Kleine und mittlere Unternehmen, die die Leistungen ihrer Mitarbeiter über mehrere Kanäle hinweg hervorheben möchten.

14. Vorlage für Videos zum Mitarbeiter des Monats von Animoto

via Animoto

Mit der Vorlage „Mitarbeiter im Rampenlicht“ von Animoto können Sie Geschichten über die Anerkennung Ihrer Mitarbeiter in kurzen, ansprechenden Videos erzählen. Sie können Bilder, Text und Soundtracks kombinieren, um einen bleibenderen Eindruck zu hinterlassen als mit statischen Beiträgen allein.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Voreingestellte Video-Blöcke für Meilensteine, interessante Fakten und berufliche Höhepunkte

Integrierte Musikbibliothek, die zum Ton Ihrer Mitarbeiterpräsentation passt

Einfache Bearbeitungstools für Markenfarben, Schriftarten und Übergänge

✅ Ideal für: HR-Teams und Personalverantwortliche, die ansprechende Videos zur Mitarbeiterpräsentation erstellen möchten.

15. Vorlage „Teammitglied des Monats“ für Google Slides von Slides Carnival

via Slides Carnival

Die Vorlage „Google Slides Team Member of the Month“ von Slides Carnival ist ein präsentationsfertiges Format, um monatliche Leistungsträger zu würdigen. Mit 22 vorgefertigten Folien können Sie Beiträge auf ansprechende und interaktive Weise präsentieren.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Enthält Diagramme, Rahmen und Animationen für ansprechende Präsentationen

Funktioniert mit Canva für zusätzliche kreative Flexibilität

Geeignet sowohl für persönliche Meetings als auch für Apps zur Kommunikation mit Remote-Teams

✅ Ideal für: Teams, die bei Teampräsentationen die Leistungsträger des Monats hervorheben möchten.

Feiern Sie Erfolge, steigern Sie die Moral und schaffen Sie eine Unternehmenskultur mit ClickUp

Mitarbeiter ins Rampenlicht zu stellen, sollte keine einmalige Aufgabe sein. ClickUp wird zu einem wiederholbaren System, das Sie parallel zu allen anderen Aufgaben Ihres Teams einsetzen können.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Spotlight-Beiträge zu entwerfen und zu speichern, Whiteboards, um neue Ideen für die Anerkennung zu sammeln, und Benutzerdefinierte Felder, um Meilensteine und persönliche Interessen zu verfolgen. Automatisieren Sie Erinnerungen, damit keine großartige Arbeit unbemerkt bleibt. Und mit Ansichten wie Kalender und Board können Sie Spotlights in einem Rhythmus planen, veröffentlichen und feiern, der sich bewusst anfühlt.

Mit über 1.000 gebrauchsfertigen Vorlagen haben Sie außerdem immer einen guten Ausgangspunkt. Keine leeren Seiten, kein Durcheinander, nur sinnvolle Anerkennung, die in Ihren Workflow integriert ist.

Testen Sie ClickUp kostenlos und schaffen Sie eine Kultur, an der Ihr Team festhalten möchte.