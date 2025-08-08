Die 10 besten Moxie-Alternativen für Ihr Business im Jahr 2025

Moxie eignet sich gut für Freiberufler und Kleinstunternehmen. Es deckt die Grundlagen ab, darunter Verträge, Rechnungen und einfache Kommunikation mit Clients.

Aber wenn Ihr Geschäft wächst, reichen diese Grundlagen nicht mehr aus. Sie benötigen bessere Tools für das Projektmanagement, die Zusammenarbeit mit anderen und die Skalierung, ohne Dinge zusammenflicken zu müssen.

Nachdem sie mit Moxie an ihre Grenzen gestoßen sind, wechseln viele Kleinunternehmer zu Tools, die sich an ihre tatsächliche Arbeitsweise anpassen – sei es durch schnellere Rechnungsstellung, umfassendere Nachverfolgung von Aufgaben oder Teamzusammenarbeit an einem Ort.

Sehen Sie sich 10 intelligente Moxie-Alternativen an, mit denen Sie Zeit bei der Arbeit als Administrator sparen, den Überblick über die Aufgaben Ihrer Clients behalten und Ihr Geschäft ohne zusätzliche Tools führen können.

Die besten Moxie-Alternativen auf einen Blick

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Dokumente, CRM, Formulare, Rechnungen, Zeiterfassung, Automatisierung Am besten geeignet für Einzelpersonen, Solopreneure und wachsende Teams, die die Arbeit mit Clients, die Abrechnung und die Kommunikation an einem Ort zentralisieren möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat Agency Handy Dashboards, Genehmigungs-Workflows, Dateiverwaltung und Markenportale Am besten geeignet für Kreativagenturen, die mehrere Client-Ergebnisse und Überarbeitungen verwalten Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $/Monat Dubsado Benutzerdefinierte Formulare, Terminplaner, Workflows, Vertragsverwaltung und Automatisierung Am besten geeignet für Coaches, Berater und Dienstleister, die vollständig automatisierte, markenspezifische Client Journeys benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 20 $/Monat HoneyBook Angebote, Verträge, Zahlungen, Erinnerungen Am besten geeignet für Freiberufler und Kreative, die einen übersichtlichen, kundenfreundlichen Buchungs- und Abrechnungs-Flow wünschen Bezahlte Pläne beginnen bei 36 $/Monat Bonsai Angebote, Zeiterfassung, Freelancer-Banking, Steuer-Tools Am besten geeignet für Freiberufler, die ihre Arbeit, Finanzen und Steuern in einem Dashboard verwalten möchten Bezahlte Pläne beginnen bei 15 $/Monat Moxo Markenportale, Messaging, Dateifreigabe, mobile-first UX Am besten geeignet für Berater, Anwaltskanzleien und Finanzprofis, die White-Label-Client-Portale anbieten Benutzerdefinierte Preise Plutio Posteingang, mehrsprachiger Support, Zeiterfassung, Client-Portale Am besten geeignet für Solopreneure, die mehrere Dienste und globale Clients über eine einzige App verwalten Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $/Monat 17hats Vorlagen für Workflows, Terminplaner, Verträge, Automatisierung Am besten geeignet für Fotografen, Veranstaltungsplaner und Kreativprofis, die dienstleistungsorientierte Geschäfte betreiben Bezahlte Pläne beginnen bei 60 $/Monat SuiteCRM Open-Source-CRM, modulares Dashboard, selbst gehostet Am besten geeignet für kleine, technisch versierte Teams, die die vollständige Kontrolle über ihr CRM und ihre Workflows wünschen Kostenlos (Open Source); kostenpflichtige Support-Pläne verfügbar Capsule CRM Kontakt-Zeitleisten, Nachverfolgung von Aufgaben, Pipeline-Ansichten, mobile App Am besten geeignet für kleine Teams, die ein schlankes CRM ohne Komplexität suchen Bezahlte Pläne beginnen bei 21 $/Monat

Was sollten Sie bei Alternativen zu Moxie beachten?

Ein Tool wie Moxie zu übertreffen, geschieht nicht über Nacht, sondern schleicht sich langsam ein. Sie bearbeiten mehr Client-Projekte, versenden mehr Rechnungen, koordinieren über E-Mail, Slack und Tabellenkalkulationen.

Plötzlich sind Sie nicht mehr nur freiberuflich tätig, sondern führen ein Geschäft.

Dieser Wandel bringt neue Anforderungen mit sich: Automatisierung, Sichtbarkeit, Zusammenarbeit an Projekten und die Möglichkeit, alles an einem Ort zu verwalten. Und genau hier beginnen viele Benutzer von Moxie, sich nach Alternativen umzusehen.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Umstellung auf eine leistungsfähigere, umfassendere Plattform achten sollten:

Automatisierung, die Zeit spart: Suchen Sie nach wichtigen Tools, die die Übermittlung von Formularen in Aufgaben umwandeln, Follow-ups als Auslöser festlegen oder Rechnungen automatisch generieren

Integriertes CRM und Client-Portale: Gehen Sie über die einseitige Kommunikation hinaus; Sie benötigen kundenorientierte Ansichten, freigegebene Dateien und Projektaktualisierungen in Echtzeit

Rechnungsstellung und Zeiterfassung aus einer Hand: Verbringen Sie weniger Zeit mit Umschalten und mehr Zeit mit dem Einziehen Ihrer Zahlungen, dank Rechnungsstellung, Nachverfolgung und Lieferung an einem Ort

Zusammenarbeit mehrerer Benutzer: Richten Sie gemeinsame Dashboards ein, weisen Sie Aufgaben zu und erstellen Sie Kalenderansichten, sobald Sie Auftragnehmer oder ein Team hinzufügen

Die 10 besten Moxie-Alternativen im Jahr 2025

Moderne Business-Tools sollten Ihnen Kontrolle, Klarheit und Raum für Wachstum bieten. Diese Moxie-Alternativen gehen noch weiter. Sie kombinieren Projektmanagement, Rechnungsstellung, CRM und Zusammenarbeit, damit Sie nicht mehr verschiedene Systeme miteinander verknüpfen müssen, sondern Ihr Geschäft an einem Ort führen können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für umfassendes Projekt- und Client-Management)

Konsolidieren Sie Aufgaben, Zusammenarbeit und Dokumente mühelos innerhalb der KI-gestützten All-in-One-Arbeitsmanagementplattform von ClickUp

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Als Alternative zu Moxie hilft es Ihnen, die Arbeit hinter den Kulissen zu verwalten, die Ihre Kunden nicht sehen – Angebote, Zeitleisten, Aktualisierungen und Zahlungen – alles über ein einziges Dashboard. Sie können Ereignisse planen, benutzerdefinierte Aufträge nachverfolgen und Fortschritte freigeben, ohne Dateien oder Nachrichten über verschiedene Apps hinweg suchen zu müssen.

Um Kunden sofort zu registrieren oder Kundenanfragen sofort zu bearbeiten, verwenden Sie ClickUp-Formulare. Diese dynamischen Formulare wandeln jede Übermittlung in eine detaillierte Aufgabe um, ideal für die Nachverfolgung neuer Projekte, Serviceanfragen oder Feedback-Übermittlungen. Anstatt Details manuell aus E-Mails oder Tabellen zu kopieren, können Sie Ihren Registrierungs- oder Anfrageprozess zentralisieren und optimieren.

Sehen Sie jede Phase eines Geschäfts und weisen Sie Aufgaben sofort in ClickUp CRM zu

Möchten Sie alle Ihre Kundeninformationen in einer einheitlichen Ansicht sehen? Mit ClickUp CRM können Sie Leads verwalten, Unterhaltungen nachverfolgen und den Status von Projekten in einer übersichtlichen, anpassbaren Ansicht sehen. Sie können nach Phase des Geschäfts sortieren, Follow-ups planen und Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, ohne zu einem separaten CRM-Tool wechseln zu müssen.

Es ist ideal für Einzelgründer und kleine Teams, die kein umfangreiches Sales-Tool benötigen, sondern nur eine einfache Möglichkeit, alle Kundenbeziehungen zu verwalten.

Wählen Sie aus über 10 Ansichten, um Ihre Projekte mit ClickUp CRM zu organisieren

Müssen Sie Ihrem Client eine Kurzbeschreibung senden? Erstellen Sie mit KI sofort einen Entwurf in ClickUp Docs. Sie möchten Feedback? Fügen Sie einen Kommentar hinzu und weisen Sie ihn sofort als Aktionselement Ihrem Kollegen zu. Ob Sie Blumensträuße für eine Hochzeit entwerfen oder ein Fotoshooting planen, ClickUp verbindet Ihre Aktualisierungen, Aufgaben und Dateien, sodass nichts zwischen den Posteingängen verloren geht.

Was die abrechnungsfähigen Stunden und Rechnungen angeht, hilft Ihnen die Zeiterfassungs-Feature von ClickUp dabei, abrechnungsfähige Stunden direkt in Aufgaben oder Projekten zu protokollieren. Sie können die Zeit in Echtzeit verfolgen oder manuell eingeben und dann Berichte oder Rechnungen auf Basis der geleisteten Arbeitsstunden erstellen.

Wenn Sie jeden Monat dieselbe Rechnung versenden oder Schritte zur Kundenaufnahme wiederholen, erspart Ihnen ClickUp doppelte Arbeit. Erstellen Sie einmalig Vorlagen, automatisieren Sie Erinnerungen oder Genehmigungen und halten Sie Ihre Prozesse am Laufen – während Sie sich auf die Arbeit konzentrieren, für die Ihre Kunden Sie bezahlen.

Und das Beste an ClickUp als Alternative zu Moxie? ClickUp Brain kann Ihren gesamten Workflow verwalten. Wenn beispielsweise neue Aufgaben eingehen, legt AI Prioritize die Dringlichkeit jeder Aufgabe fest, sodass Sie immer wissen, was zuerst zu erledigen ist. Autopilot Agents können überfällige oder festgefahrene Aufgaben überwachen und Maßnahmen ergreifen, z. B. Erinnerungen senden oder den Status aktualisieren.

Sie können KI auch verwenden, um lange Dokumente oder Threads schnell zusammenzufassen, Entwürfe für Aktualisierungen zu erstellen oder neue Aufgaben und Dokumente mit einer Eingabeaufforderung zu erstellen. Auf diese Weise verbringen Sie weniger Zeit mit administrativen Aufgaben und haben mehr Zeit für Ihre eigentliche Arbeit!

ClickUp-Vorlagen sind anpassbar, wiederverwendbar und lassen sich ganz einfach an Ihre Projektaufgaben oder CRM-Datensätze anhängen.

✅ ClickUp-Vorlage für Freiberufler: Ideal für einzelne Anbieter, die nach Stunden oder Projekten abrechnen. Fügen Sie Leistungsaufstellungen, Zeitprotokolle und Client-Infos hinzu und versenden Sie die Rechnung direkt über ClickUp oder exportieren Sie sie als PDF

Kostenlose Vorlage Rechnen Sie Ihren Clients klar und professionell ab – mit der ClickUp-Vorlage für Freiberufler

✅ ClickUp-Rechnungsvorlage: Für wiederkehrende Projekte oder kleine Teams. Fügen Sie Einzelposten, Steuerangaben, Zahlungsbedingungen und Branding-Elemente hinzu, damit Sie nicht jeden Monat das gleiche Format neu erstellen müssen

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie den Status von Rechnungen, Fälligkeitsdaten und Zahlungsarten mit der ClickUp-Rechnungsvorlage

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie gefilterte Dashboards, um den Status von Projekten, Kundenanfragen und überfälligen Aufgaben an einem Ort anzuzeigen

Organisieren Sie Ihren Workspace mit Spaces und Ordnern nach Abteilungen (Vertrieb, Betrieb, Finanzen)

Erstellen Sie benutzerdefinierte Projekt-Workflows mit bedingter Logik und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben

Betten Sie Zahlungslinks, Kalender oder Formulare direkt in ClickUp-Dokumente ein

Richten Sie wiederkehrende Aufgaben für Projekte mit festen Kunden oder monatliche Service-Check-ins ein

Verwenden Sie Ziele und Meilensteine , um wichtige Client-Ergebnisse und Vertragsbedingungen nachzuverfolgen

Erstellen Sie kundenorientierte Ansichten mit Berechtigungen, die interne Notizen oder Entwürfe ausblenden

Nutzen Sie KI und Automatisierung, um Aufgaben automatisch zuzuweisen, zu priorisieren und zu aktualisieren

Nutzen Sie integrierte Tools für die Zusammenarbeit wie ClickUp Chat, SyncUps, zugewiesene Kommentare und geben Sie Updates für Clients oder Mitarbeiter frei

Nutzen Sie über 1000 Integrationen , um eine Verbindung zu Ihren bevorzugten Tools herzustellen

Einschränkungen von ClickUp

Der große Bereich an Features kann ohne eine Anleitung zum Setup überwältigend sein

Die mobile Erfahrung ist nicht so nahtlos für die Verwaltung komplexer Dokumente oder Formulare unterwegs

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Celine R., UX/UI-Design-Leiterin, sagt:

Ich benutze ClickUp seit seinen Anfängen und es ist bemerkenswert, seine Entwicklung zu einem umfassenden Kraftpaket für Produktivität mitzuerleben. Die kontinuierliche Einführung neuer Features und Updates zeigt das Committen des Teams, die Benutzererfahrung zu verbessern.

Ich benutze ClickUp seit den Anfängen und es ist bemerkenswert, wie es sich zu einem umfassenden Kraftpaket für Produktivität entwickelt hat. Die kontinuierliche Einführung neuer Features und Updates zeigt das Engagement des Teams, die Benutzererfahrung zu verbessern.

2. Agency Handy (Am besten geeignet für Agenturen, die Client-Ergebnisse verwalten)

via Agency Handy

Agency Handy wurde für kreative Teams entwickelt, die in Feedback-Schleifen arbeiten. Mit Agency Handy können Sie die Arbeit Ihrer Clients in strukturierten Dashboards organisieren, Aufgaben zuweisen und Dateirevisionen verwalten, ohne dass es zu chaotischem E-Mail-Verkehr kommt. Alles ist sichtbar, nachvollziehbar und terminorientiert.

Jeder Aspekt Ihrer Arbeit, von den ersten Konzepten bis zur endgültigen Freigabe, wird transparent, nachvollziehbar und sorgfältig mit Terminen verknüpft. Was Agency Handy wirklich auszeichnet, sind seine ausgeklügelten Workflows für die Freigabe durch den Client.

Ganz gleich, ob Sie ein neues Logo-Konzept, eine mehrseitige Broschüre oder andere kreative Inhalte präsentieren möchten – Sie können diese nahtlos freigeben, spezifisches Feedback einholen und direkt über die Plattform eine formelle Freigabe anfordern. So bleibt Ihre Arbeit in Schwung und Sie vermeiden, dass sie in einem überquellenden E-Mail-Posteingang auf unbestimmte Zeit liegen bleibt.

Die besten Features von Agency Handy

Erstellen Sie Dashboards mit Drag-and-Drop-Funktionalität für jedes Client-Projekt

Optimieren Sie die Freigabe mit integrierten Genehmigungs-Flows, die Überarbeitungsrunden reduzieren

Verfolgen Sie Assets, Mockups und Versionen mit einem visuellen Dateimanager

Passen Sie Client-Portale an, um Dokumente freizugeben und Status-Updates in Echtzeit bereitzustellen

Einschränkungen von Agency Handy

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten über die kreativen Kerntools hinaus

Könnte für Teams, die kleinere, einfachere Projekte verwalten, überdimensioniert sein

Praktische Preise für Agenturen

Freelancer: 19 $/Monat

Team Starter: 99 $/Monat

Business Pro: 199 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Agency Handy

Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Agency Handy sagen

Ein Benutzer von G2 sagt:

Handy ist ein fantastisches Client-Portal-Tool für Agenturen, da es über eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügt, die den Clients den Zugriff auf die Plattform und die Navigation darin erleichtert.

Handy ist ein fantastisches Client-Portal-Tool für Agenturen, da es über eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügt, die den Clients den Zugriff auf die Plattform und die Navigation darin erleichtert.

3. Dubsado (Am besten geeignet für anpassbare Workflows und Automatisierungen)

via Dubsado

Dubsado wurde für dienstleistungsorientierte Unternehmen entwickelt, die mehr Kontrolle darüber haben möchten, wie Clients durch die Pipeline bewegt werden. Vom Onboarding bis zum Offboarding erhalten Sie Tools zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare, zum Automatisieren von Verträgen und zum Optimieren der Terminplanung – alles unter Ihrer Marke.

Die größte Stärke der Plattform liegt in ihrer Fähigkeit, die Erstellung hochdetaillierter und intelligenter Workflows zu erleichtern. Sie können automatisierte Nachverfolgungen konfigurieren, bestimmte Aufgaben zuweisen, personalisierte E-Mails als Auslöser festlegen und den Status von Clients dynamisch basierend auf bestimmten Client-Aktionen oder Meilensteinen des Projekts aktualisieren.

Für Einzelberater oder Teams, die eine große Anzahl von Clients verwalten, reduziert diese ausgeklügelte Automatisierung den Verwaltungsaufwand erheblich, ohne die für die Beziehungen zu den Clients entscheidende persönliche Note zu beeinträchtigen.

Die besten Features von Dubsado

Erstellen Sie vollständig anpassbare Aufnahmeformulare und Seiten zur Lead-Erfassung

Automatisieren Sie die Vertrags- und Rechnungserstellung mit integriertem Support für elektronische Signaturen

Planen Sie Meetings mühelos mit Zeitzonen-Erkennung und Puffer-Einstellungen

Entwerfen Sie Workflows mit bedingter Logik und Aufgabenauslösern für eine nahtlose Automatisierung

Einschränkungen von Dubsado

Steilere Lernkurve für Benutzer, die neu in der Automatisierung von Workflows sind

Im Vergleich zur Konkurrenz eingeschränkte Tools für Berichterstellung und Analyse

Preise für Dubsado

Kostenlose Testversion verfügbar (ohne zeitliches Limit, auf drei Clients begrenzt)

Starter: 20 $/Monat

Premier: 40 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Dubsado

G2: 4,2/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Dubsado sagen

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Es hat definitiv seine Aufgabe erfüllt, es war die beste Plattform für unsere Anforderungen, aber es hätte so viel besser sein können.

Es hat definitiv seine Aufgabe erfüllt, es war die beste Plattform für unsere Anforderungen, aber es hätte so viel besser sein können.

4. HoneyBook (Am besten für Freiberufler, die Verträge und Zahlungen verwalten)

via HoneyBook

HoneyBook wurde für Freiberufler und Solo-Kreative entwickelt, die die Dinge einfach halten möchten. Es bündelt Angebote, Verträge und Zahlungen in einem übersichtlichen Flow, sodass Clients innerhalb von Minuten statt Tagen unterschreiben und bezahlen können. Es sind keine technischen Kenntnisse oder Backend-Setups erforderlich.

Das herausragende Feature ist die außergewöhnliche Kundenerfahrung, die es bietet. Mit minimalem Aufwand können Sie mühelos professionell gestaltete Angebote versenden, klare Zahlungspläne erstellen und Zahlungserinnerungen automatisieren.

Wenn Sie ständig damit kämpfen, überfällige Rechnungen einzutreiben oder die Onboarding-Prozesse Ihrer Clients manuell zu verwalten, bietet HoneyBook eine optimierte und intuitive Lösung, mit der Sie Ihre finanziellen und administrativen Aufgaben übersichtlich organisieren können.

Die besten Features von HoneyBook

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Angebote, Verträge und Rechnungen, um Zeit zu sparen

Planen Sie Zahlungen ganz einfach und versenden Sie automatische Erinnerungen, um den Überblick zu behalten

Zentralisieren Sie die gesamte Projektkommunikation mit einem dedizierten Client-Portal

Verwalten Sie Projekte unterwegs mit einer voll funktionsfähigen mobilen App

Limits von HoneyBook

Eingeschränkte Anpassungsoptionen für fortgeschrittene Workflows

Keine native Zeiterfassung und Tools für detaillierte Berichterstellung

Preise für HoneyBook

Starter: 36 $/Monat

Essentials: 59 $/Monat

Premium: 129 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu HoneyBook

G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 600 Bewertungen)

Was echte Benutzer über HoneyBook sagen

Ein Benutzer von G2 sagt:

Mir gefällt, dass ich an einem Ort auf so ziemlich alles zugreifen kann, was ich brauche. Das hat auch mein Geschäft professionell auf ein neues Niveau gebracht.

Mir gefällt, dass ich an einem Ort auf so ziemlich alles zugreifen kann, was ich brauche. Das hat auch mein Geschäft professionell auf ein neues Niveau gebracht.

5. Bonsai (am besten als All-in-One-Plattform für Freiberufler)

via Bonsai

Mit Bonsai können Sie Angebote, Verträge, Rechnungen und Steuern verwalten, ohne eine Plattform verlassen zu müssen. Es ist schlank und minimalistisch und bietet genügend Administrator-Power, um Ihr Geschäft alleine zu führen, ohne sich überfordert zu fühlen.

Über die grundlegenden geschäftlichen Anforderungen hinaus zeichnet sich Bonsai durch ein integriertes Geschäftskonto, automatisierte Features zur Nachverfolgung von Steuern, vollständig anpassbare Verträge und optimierte Workflows für die Kundenaufnahme aus.

Wenn Sie es leid sind, Dienste wie Stripe für Zahlungen, QuickBooks für die Buchhaltung und Google Docs für die Dokumentation manuell miteinander zu verknüpfen, bietet Bonsai ein einheitliches, übersichtliches Setup, das all diese Funktionen in einem effizienten Workspace zusammenfasst.

Die besten Features von Bonsai

Vereinfachen Sie Ihre Finanzen mit integrierten Banking-Funktionen für Freiberufler – verfolgen Sie Steuerprognosen, Abschreibungen und Sparziele

Optimieren Sie Ihren Prozess von der Angebotserstellung bis zur Zahlung mit elektronischen Signaturen und Meilenstein-Abrechnungen

Zeiterfassung und Umwandlung in Rechnungen mit einem einzigen Klick

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Verträge, NDAs und Onboarding-Dokumente, um schneller voranzukommen

Einschränkungen von Bonsai

Eingeschränkte Flexibilität für Teams oder Agenturen mit mehreren Benutzern

Einige Finanz-Features sind derzeit nur in den USA verfügbar

Preise für Bonsai

Basis: 15 $/Benutzer pro Monat

Essentials: 25 $/Benutzer pro Monat

Premium: 39 $/Benutzer pro Monat

Elite: 59 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Bonsai

G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Bonsai sagen

Ein Benutzer von G2 sagt:

Es ist unglaublich, Verträge, Angebote, Rechnungen und Formulare über dieselbe Plattform an Clients zu versenden. Ich finde es toll, dass Bonsai eine zentrale Anlaufstelle für Freiberufler und kleine Unternehmen ist.

Es ist unglaublich, Verträge, Angebote, Rechnungen und Formulare über dieselbe Plattform an Clients zu versenden. Ich finde es toll, dass Bonsai eine zentrale Anlaufstelle für Freiberufler und kleine Unternehmen ist.

👀 Wussten Sie schon? Im Jahr 2023 verdienten Freiberufler insgesamt 1,27 Billionen US-Dollar, genug, um mit dem BIP von Ländern wie Südkorea zu konkurrieren.

6. Moxo (Am besten für White-Label-Client-Portale geeignet)

via Moxo

Wenn Sie eine hochgradig personalisierte, kundenorientierte Erfahrung bieten möchten, bietet Ihnen Moxo die Tools, die Sie dazu benötigen. Von der sicheren Freigabe von Dokumenten über Echtzeit-Messaging bis hin zu Workspaces mit Branding – Moxo wurde für Unternehmen entwickelt, die einen professionellen Eindruck hinterlassen und geschützt bleiben möchten.

Moxo glänzt durch seine robusten White-Label-Funktionen, sodass Ihre Clients niemals eine Schnittstelle von Drittanbietern zu sehen bekommen. Stattdessen ist die gesamte Erfahrung nahtlos in Ihre Marke integriert.

Ganz gleich, ob Sie als Rechtsberater sensible Informationen verwalten oder als Finanzberater personalisierte Beratung anbieten – Sie können mühelos einen professionellen, mobilfähigen Client-Hub einrichten, der ganz Ihren Vorstellungen entspricht und Ihre Markenidentität an jedem Kontaktpunkt stärkt.

Die besten Features von Moxo

Erstellen Sie sichere Kundenportale mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrer benutzerdefinierten Domain

Nahtlose Onboarding- und Serviceleistungen mit mobilorientierten Workflows

Automatisieren Sie Genehmigungsschritte und verfolgen Sie jede Client-Interaktion in Echtzeit

Integrieren Sie Chatten, Dateifreigabe und elektronische Signaturen für ein einheitliches Kundenerlebnis

Limits von Moxo

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassung über Branding-Elemente hinaus

Nicht ideal für internes Projektmanagement im Team

Preise für Moxo

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Moxo

G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 20 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Moxo sagen

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Moxo hat uns sehr dabei geholfen, die Kommunikation und Korrespondenz mit unseren Clients zu optimieren. Wir finden es toll, dass wir an einem festen Speicherort (anstatt per Textnachricht, WhatsApp usw.) mit ihnen kommunizieren und Dateien austauschen können.

Moxo hat uns sehr dabei geholfen, die Kommunikation und Korrespondenz mit unseren Clients zu optimieren. Wir finden es toll, dass wir an einem festen Speicherort mit ihnen kommunizieren (anstatt per Textnachricht, WhatsApp usw.) und Dateien austauschen können.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie das Co-Branding-Onboarding von Moxo, um Ihren Clients ein Willkommenserlebnis zu bieten, das so aussieht, als käme es von Ihrem Unternehmen und nicht von einem Softwareanbieter.

7. Plutio (Am besten geeignet für Solopreneure, die mehrere Dienstleistungen anbieten)

via Plutio

Ein Ein-Mann-Unternehmen zu führen bedeutet oft, ständig zwischen verschiedenen Rollen zu wechseln – Projektmanager, Kundenbetreuer, Vermarkter und vieles mehr. Plutio vereint all dies in einem übersichtlichen Dashboard, in dem Sie Clients verwalten, Angebote versenden, Zeiten erfassen und chatten können – alles ohne die App zu verlassen.

Zu den besonderen Features von Plutio gehören ein gemeinschaftlicher Posteingang, mehrsprachige Client-Portale und ein integriertes CRM. Es wurde entwickelt, um verstreute Einzelaufgaben zu einem fokussierten Workflow zu vereinfachen, der sich auch dann machbar anfühlt, wenn Sie mehrere Rollen gleichzeitig ausfüllen.

Die besten Features von Plutio

Bieten Sie mehrsprachige Client-Portale für ein integrativeres Erlebnis

Verwalten Sie E-Mails, Chats und Kommentare zu Aufgaben über einen gemeinsamen Posteingang

Versenden Sie Angebote mit Ihrem Branding und integrierten E-Signaturen für schnellere Genehmigungen

Verfolgen Sie Aufgaben, protokollieren Sie Zeiten und erstellen Sie Rechnungen – alles von einem Ort aus

Limits von Plutio

Kann für einfache Dienstleistungsunternehmen mit vielen Features überladen wirken

Im Vergleich zu anderen Plattformen nur begrenzte Integrationen von Drittanbietern

Preise für Plutio

Solo: 19 $/Monat

Studio: 39 $/Monat

Agentur: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Plutio

G2: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 160 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Plutio sagen

Ein Benutzer von G2 sagt:

Ich kann alle meine Aufgaben im Bereich Geschäftsführung an einem Ort erledigen. Z. B. Angebote, Rechnungen und Belege, Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung usw.

Ich kann alle meine Aufgaben im Bereich Geschäftsverwaltung an einem Ort erledigen. Z. B. Angebote, Rechnungen und Quittungen, Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung usw.

8. 17hats (Am besten für Event-Profis und Fotografen geeignet)

via 17hats

Wenn Ihr Geschäft auf einer Reihe wiederholbarer Schritte basiert – wie Erstberatung, detaillierte Angebotserstellung, Vertragsunterzeichnung, Ausführung von Dienstleistungen (wie Fotoshootings oder Veranstaltungen) und endgültige Rechnungsstellung – ist 17hats genau das Richtige für Sie, um jeden Aspekt zu systematisieren.

Es ist maßgeschneidert für Fachleute in kreativen und ereignisbasierten Dienstleistungsbranchen, darunter Fotografen, Veranstaltungsplaner und Designer, die strukturierte Workflows benötigen, ohne diese von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Alles in 17hats basiert auf hochgradig anpassbaren Vorlagen, von Angeboten und Verträgen mit Ihrem Branding bis hin zu automatisierten Nachfassaktionen und Dankesnotizen. Dieser systematische Ansatz reduziert den Zeitaufwand für mühsame E-Mail-Korrespondenz erheblich, sodass Sie mehr Zeit für die direkte Betreuung Ihrer Kunden oder die Vorbereitung Ihres nächsten Auftrags haben.

die besten Features von 17hats

Verwenden Sie Workflow-Vorlagen, die speziell auf Ereignisse, Fotografie und kreative Projekte zugeschnitten sind

Planen Sie Client-Meetings mit integrierten Tools, die sich mit Ihrem Kalender synchronisieren

Automatisieren Sie Nachfassaktionen, Erinnerungen und Dankesnotizen mit E-Mail-Sequenzen

Optimieren Sie die Kundenaufnahme mit integrierten Tools für Rechnungsstellung und Vertragsmanagement

limits von 17hats

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu neueren Tools veraltet wirken

Weniger flexibel für Teams oder Unternehmen mit komplexen Serviceangeboten

preise von 17hats

Monatlich: 60 $/Monat

bewertungen und Rezensionen zu 17hats

G2: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 130 Bewertungen)

Was echte Benutzer über 17hats sagen

Ein Benutzer von G2 sagt:

mit 17hats habe ich alle administrativen Aufgaben meines Unternehmens und alle Aufzeichnungen und Dokumente zu jedem Client an einem Ort. Das Beste daran ist, dass die meisten Aufgaben automatisiert sind, sodass ich keinen Assistenten für diese Aufgaben einstellen muss.

mit 17hats habe ich alle administrativen Aufgaben meines Unternehmens und alle Aufzeichnungen und Dokumente zu jedem Client an einem Ort. Das Beste daran ist, dass die meisten Aufgaben automatisiert sind, sodass ich für diese Aufgaben keinen Assistenten einstellen muss.

9. SuiteCRM (Bestes Open-Source-CRM für kleine Teams)

über SuiteCRM

Mit SuiteCRM haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihr CRM-System – keine Bindung an einen Anbieter, keine erzwungenen Upgrades. Es ist Open Source, sodass kleine Teams mit technischen Ressourcen Workflows, Felder und Dashboards an ihre Abläufe anpassen können.

Jedes Modul innerhalb von SuiteCRM, vom umfassenden Kontaktmanagement und der Nachverfolgung von Leads bis hin zur effizienten Fallbearbeitung, ist anpassbar. Damit ist es eine solide Wahl für IT-versierte Teams, die eine kostengünstige, hochflexible CRM-Lösung suchen, die viel Raum für Wachstum bietet, vorausgesetzt, sie sind bereit, etwas Aufwand in das anfängliche Setup und die laufende Verwaltung zu investieren.

Die besten Features von SuiteCRM

Auf Ihren eigenen Servern mit vollständigem Zugriff auf den Code bereitstellen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit einem Drag-and-Drop-Modul-Builder

Automatisieren Sie Workflows mit einer leistungsstarken Engine und bedingten Auslösern

Erweitern Sie die Funktionalität mit einer umfangreichen Bibliothek von Plugins und Designs, die von der Community erstellt wurden

Limits von SuiteCRM

Erfordert technisches Setup und laufende Wartung

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen SaaS-CRMs veraltet

Preise für SuiteCRM

Kostenlos (Open Source, selbst gehostet)

Kostenpflichtige Support-Pläne sind von Drittanbietern erhältlich

Bewertungen und Rezensionen zu SuiteCRM

G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 40 Bewertungen)

Was echte Benutzer über SuiteCRM sagen

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Wir verwenden SuiteCRM als zentrales Repository für den Kundenservice. Wir verfolgen alle Kontakte, die wir mit ihnen haben, geplant und abgeschlossen. Dies ist ein unverzichtbarer hub für unser Team, um sicherzustellen, dass alle Kontakte mit Kunden gut informiert sind.

Wir verwenden SuiteCRM als zentrales Repository für die Kundenbetreuung. Wir verfolgen alle Kontakte, die wir mit ihnen haben, geplant und abgeschlossen. Dies ist ein unverzichtbarer hub für unser Team, um sicherzustellen, dass alle Kontakte mit Kunden gut informiert sind.

🧠 Fun Fact: Der Begriff „Open Source“ wurde 1998 geprägt, um kostenlose Software geschäftsfreundlicher zu machen – zuvor wurde sie von den meisten Unternehmen gänzlich gemieden.

10. Capsule CRM (Bestes leichtgewichtiges CRM mit Nachverfolgung von Clients)

über Capsule CRM

Capsule CRM bietet eine übersichtliche, fokussierte Erfahrung ohne Unordnung. Es ist ideal für kleine Teams, die Verkäufe verfolgen, Beziehungen verwalten und Aufgaben nachverfolgen möchten – alles über ein zentrales, übersichtliches Dashboard.

Alle wichtigen Funktionen sind in einem einzigen, übersichtlichen Dashboard zusammengefasst, was für Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit sorgt. Das mobilfreundliche Design in Kombination mit automatischen Erinnerungen und umfassenden Kontaktverläufen hilft Ihnen, Ihre geschäftlichen Prioritäten im Blick zu behalten.

Die besten Features von Capsule CRM

Verwalten Sie visuelle Vertriebspipelines mit Drag-and-Drop-Phasen für jedes Geschäft

Nahtlose Synchronisierung von E-Mails mit Gmail und Outlook direkt in Ihrem Workspace

Ansicht von Zeitleisten für Kontakte mit Notizen, Anrufen und Aufgaben – alles an einem Ort

Verwenden Sie benutzerdefinierte Tags, Felder und Workflows, um die Kundenverwaltung zu segmentieren und zu personalisieren

Limits von Capsule CRM

Eingeschränkte Berichterstellung und Analyse in den niedrigeren Plänen

Keine integrierte Rechnungsstellung oder erweiterte Automatisierung

Preise für Capsule CRM

Free-Plan

Starter: 21 $/Benutzer pro Monat

Wachstum: 38 $ pro Benutzer und Monat

Erweitert: 60 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Capsule CRM

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Capsule CRM sagen

Ein Benutzer von G2 sagt:

Die Features in Capsule CRM sind grundlegend. Ich vermisse HubSpot wirklich, weil ich damit so viel machen konnte. Aber was Capsule macht, macht es sehr gut und einfach, und es erfüllt die Anforderungen, die wir wirklich brauchen, ohne die Komplexität, die größere Optionen mit sich bringen.

Die Features in Capsule CRM sind grundlegend. Ich vermisse HubSpot wirklich, weil ich damit so viel machen konnte. Aber was Capsule macht, macht es sehr gut und einfach, und es erfüllt die Anforderungen, die wir wirklich brauchen, ohne die Komplexität, die größere Optionen mit sich bringen.

