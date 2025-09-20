die 10 besten Speechmatics-Alternativen für präzise Sprach-zu-Text-Umwandlung im Jahr 2025

Die Spracherkennungstechnologie hat große Fortschritte gemacht. Was früher Stunden dauerte, ist heute in wenigen Minuten erledigt – und das mit präziseren Ergebnissen als je zuvor.

Speechmatics ist einer der führenden Anbieter in diesem Bereich. Das Programm ist präzise, schnell und unterstützt einen breiten Bereich von Sprachen. Es ist jedoch keine Einheitslösung für alle Anforderungen.

Möglicherweise benötigen Sie Echtzeit-Transkription, Sprecherkennzeichnungen oder bessere Integrationen, die zu Ihrem Workflow und Ihrem Budget passen. Egal, ob Sie Entwickler, Podcaster, Journalist oder Content-Profi sind – es gibt ein tool, das zu Ihrem Anwendungsfall passt.

In diesem Leitfaden finden Sie die besten Alternativen zu Speechmatics. Jeder Wettbewerber bietet etwas anderes – Funktionen, Preise oder Leistung. Als Bonus stellen wir Ihnen die revolutionäre Funktion „Talk to Text” von ClickUp vor, die nicht nur Ihren Text transkribiert, sondern Ihnen auch Ihre Arbeit abnimmt!

Die besten Speechmatics-Alternativen auf einen Blick

Sehen Sie sich diese kurze Übersicht der besten Speechmatics-Alternativen an, um Ihren Speech-to-Text-Workflow zu verbessern!

tool* Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Für Teams jeder Größe, die Aufgaben, Transkriptionen und Zusammenarbeit an einem Ort benötigen Talk to Text, ClickUp Brain und Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, Aufgaben, KI-gestützte Dokumente Free Forever-Plan; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Deepgram Mittlere Teams verschiedener Größen, die eine API-gesteuerte Transkription in Echtzeit benötigen Nova-3-Modell, Echtzeit-Transkription, Sprecher-Diarisierung, intelligentes Format Pay-as-you-go Google Speech-to-Text Große Teams, die genaue, mehrsprachige Transkriptionen in großem Umfang benötigen über 125 Sprachen, Echtzeit- und Batch-Modus, benutzerdefiniertes Vokabular, Sprecher-ID Pay-as-you-go Otter. ai Kleine Teams, die automatisierte Meeting-Notizen und Zusammenfassungen benötigen Echtzeit-Transkription, Zusammenfassungen, Aktionselemente, Otter Chatten Kostenlos, kostenpflichtig ab 16,99 $/Benutzer/Monat AssemblyAI Entwicklerteams, die Transkriptionen mit KI-Features wie Stimmungsanalyse und Redigierung benötigen Echtzeit- und Stapelverarbeitung, Stimmungsanalyse, Schwärzung personenbezogener Daten, Spracherkennung Free; kostenpflichtig ab 0,12 $ pro Stunde Rev. ai Kleine bis große Teams, die eine schnelle und hochpräzise Transkription benötigen Streaming und Asynchronität, benutzerdefinierte Vokabulare, Option für manuelle Transkription Kosten ab 14,99 $ pro Benutzer/Monat Whisper Einzelentwickler, die eine quelloffene, mehrsprachige Offline-Transkription benötigen Mehrsprachig, Übersetzung ins Englische, Open Source, lokale Bereitstellung Pay-as-you-go DeepSpeech Personen, die eine Offline-Echtzeit-Transkription auf lokalen Geräten benötigen Offline-Nutzung, Echtzeit, vortrainierte Modelle, plattformübergreifend, Open Source Kostenlos (Open Source) Gladia Mittlere Teams, die intelligente, mehrsprachige Transkriptionen mit Analysen benötigen über 100 Sprachen, Code-Switching, Diarisierung, Zusammenfassung, Sentiment Kostenlos; kostenpflichtig ab 0,612 $ pro Stunde Braina Benutzer, die Offline-Diktat mit KI-Assistenz-Features benötigen Diktat, mehrsprachige Unterstützung, Sprachbefehle, Offline-Modus und ein KI-Assistent Kostenlos, kostenpflichtig ab 99 $ pro Jahr

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Speechmatics achten?

Das richtige Sprach-zu-Text-Tool hängt von der Art Ihrer Arbeit, welche Features Sie benötigen und von dem Betrag ab, den Sie bereit sind auszugeben. Hier sind die Schlüssel-Punkte, auf die Sie beim Vergleich von Alternativen achten sollten:

Hohe Transkriptionsgenauigkeit : Bevorzugen Sie : Bevorzugen Sie Transkriptions-tools , die auch bei Akzenten, Hintergrundgeräuschen oder Nischenvokabular konsistente, zuverlässige Ergebnisse liefern

Echtzeit- und Stapelverarbeitung : Wählen Sie ein tool, mit dem Sie Live-Audio transkribieren oder Dateien in großen Mengen hochladen können, je nach Ihrem Workflow

Benutzerdefiniertes Vokabular : Fügen Sie Ihre eigenen Begriffe oder branchenspezifische Sprache hinzu, um die Erkennung zu verbessern und manuelle Bearbeitung zu reduzieren

Integrationsoptionen : Schließen Sie das Tool mit Ihren bestehenden Plattformen, wie Software für Bearbeitung, : Schließen Sie das Tool mit Ihren bestehenden Plattformen, wie Software für Bearbeitung, Schulungsvideo-Software , Cloud-Speicher oder CMS, in Verbindung, um Ihren Prozess zu optimieren

Skalierbare Preise : Wählen Sie einen Plan, der zu Ihrer Nutzung passt, egal ob Sie nur wenige Minuten transkribieren oder wöchentlich stundenlange Audioaufnahmen verwalten

Mehrsprachige Unterstützung : Stellen Sie sicher, dass das Tool die Sprachen und Dialekte unterstützt, mit denen Sie arbeiten, insbesondere für globale Inhalte

Sprecheridentifizierung : Ermöglichen Sie eine klare Beschreibung der Sprecher, um Transkripte leichter nachvollziehbar und für die Bearbeitung zu machen

Exportformate : Speichern Sie Transkripte in den von Ihnen benötigten Formaten – egal ob TXT, SRT oder JSON für die Postproduktion oder die Entwicklung

Entwicklerfreundliche APIs: Verwenden Sie robuste, gut dokumentierte APIs, wenn Sie Transkriptionen in Ihre Apps oder Systeme integrieren möchten

Die besten Speechmatics-Alternativen

Nachdem Sie nun wissen, worauf Sie bei einer Speechmatics-Alternative achten sollten, wollen wir uns die besten Speech-Recognition-Tools ansehen, die einen Versuch wert sind.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Aufgabe-Management und Transkription auf einer Plattform)

Probieren Sie ClickUp Talk to Text aus Nehmen Sie Ideen oder Notizen unterwegs mit ClickUp Talk To Text auf

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich. Das bedeutet, dass er nicht nur Ihre Meetings erfasst, sondern Ihnen auch dabei hilft, jede Unterhaltung in Maßnahmen und Ergebnisse umzusetzen! Er ist eine überzeugende Wahl für Speechmatics-Benutzer, insbesondere für diejenigen, die eine Sprach-zu-Text-Plattform suchen, die den vollständigen Kontext Ihrer Arbeit erfasst und Aufgaben für Sie ausführen kann.

Mit ClickUp müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen. Es kombiniert fortschrittliche Sprach-zu-Text-Funktionen mit KI-gestütztem Aufgaben- und Projektmanagement. Sind Sie bereit, sich von Arbeit-Chaos zu verabschieden?

ClickUp Talk to Text

Talk to Text von ClickUp ist ein leistungsstarkes KI-gestütztes Diktat-Tool, das Ihren Workflow optimiert, indem es Sprache in ausgefeilten, umsetzbaren Text umwandelt.

Verwandeln Sie Ihre Ideen mit dem Feature „Talk to Text“ in umsetzbaren Text

Das bietet es:

KI-Auto-Edit: Im Gegensatz zur herkömmlichen Spracherkennung transkribiert ClickUp's Talk to Text nicht nur, sondern bearbeitet Ihre Sprache intelligent in Echtzeit. Sie können den Grad der Überarbeitung wählen, von minimalen Korrekturen bis hin zu professioneller Verfeinerung

*kontextbezogene Erwähnungen und Links: Die KI erkennt, wenn Sie Kollegen, Aufgaben oder Dokumente erwähnen, und fügt automatisch die richtigen Links oder Erwähnungen ein, sodass Ihre Notizen im ClickUp-Ökosystem umsetzbar und mit anderen Notizen in Verbindung bleiben

Persönliches Vokabular: Das tool lernt Ihre individuellen Begriffe, Fachjargon und Spitznamen und sorgt so für genaue und personalisierte Transkriptionen

Mehrsprachige Unterstützung: Diktieren Sie in Ihrer Muttersprache, denn ClickUp unterstützt über 50 Sprachen für globale Teams

Einheitliche Suche und Integration: Diktieren Sie überall in ClickUp, interagieren Sie mit fortschrittlichen KI-Modellen und suchen Sie in allen Ihren verbundenen Apps, ohne zwischen tools wechseln zu müssen

Die Funktion „Talk to Text“ ist in ClickUp Brain MAX, dem Desktop-KI-Begleiter von ClickUp, integriert. Hier finden Sie eine kurze Einführung in die Verwendung dieser KI-Super-App

ClickUp Brain

Sobald das Transkript fertig ist, übernimmt ClickUp Brain. Dabei handelt es sich um einen integrierten KI-Assistenten, der die gesamte Unterhaltung scannt, wichtige Punkte herausfiltert und das Gesagte zusammenfasst. Anschließend leistet er etwas sehr Leistungsstarkes: Er wandelt diese Erkenntnisse in Aufgaben um – echte, nachverfolgbare Aktionspunkte.

Fassen Sie Ihre Unterhaltungen mit ClickUp Brain zusammen

Jede von Brain erstellte ClickUp Aufgabe wird in Ihrem Projektboard gespeichert. Sie können Fälligkeitstermine hinzufügen, Eigentümer zuweisen und die Aufgaben in Unteraufgaben unterteilen, sodass alles organisiert und miteinander verbunden bleibt.

ClickUp AI Notetaker

Als Nächstes kommt ClickUp AI Notetaker. Sie planen einen Anruf und das Programm nimmt still an Ihrem Zoom-, Google Meet- oder Teams-Meeting teil. Sie müssen nicht auf „Aufnahme“ klicken. Es hört zu, transkribiert und speichert die Unterhaltung in Echtzeit direkt in Ihrem Arbeitsbereich.

Erstellen Sie präzise Transkriptionen mit Sprecherkennzeichnungen, Zusammenfassungen, Aufzeichnungen und Aktionspunkten, die übersichtlich in einem einzigen Dokument in Liste aufgelistet sind, mit ClickUp AI Notetaker

Ihre Transkripte, Video-Dateien und Zusammenfassungen werden direkt in privaten ClickUp Docs gespeichert, um einen sicheren Speicher und eine einfache Referenzierung zu gewährleisten. Darüber hinaus sind alle Ihre Meeting-Transkripte vollständig durchsuchbar, sodass Benutzer schnell finden können, wer was gesagt hat, selbst wenn sie das Meeting verpasst haben oder eine TL;DR-Zusammenfassung benötigen.

ClickUp Clips

Möchten Sie einer Aufgabe mehr Kontext hinzufügen? Verwenden Sie ClickUp Clips. Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, erklären Sie den nächsten Schritt oder führen Sie Ihr Team durch eine Entscheidung. Der Clip wird in der Aufgabe gespeichert. Jetzt muss Ihr Team nicht mehr zweimal fragen – es hat Ihre Stimme und Ihren Bildschirm an einem Ort.

Kommunizieren Sie asynchron mit Ihrem Team mithilfe von ClickUp Clips

Wenn Sie kontextbezogene Antworten zu einer Arbeit, einem Dokument oder einer Unterhaltung in ClickUp benötigen, fragen Sie einfach Brain. Es findet in Sekundenschnelle, was Sie brauchen.

Durch die Automatisierung von Zusammenfassungen und Wissensaustausch können Teams den Zeitaufwand für die Suche nach Informationen und unnötige Meetings reduzieren und sich auf Aufgaben mit hoher Priorität konzentrieren.

clickUp unterstützt auch die Integration* mit Meeting-Tools und Transkriptionsdiensten von Drittanbietern. Wenn Sie beispielsweise Tactiq für Transkriptionen verwenden, können Sie eine Automatisierung als Auslöser verwenden, um eine entsprechende Aufgabe in ClickUp zu erstellen, sodass Sie unabhängig von der Plattform keine Nachfassaktionen mehr verpassen. Teams können auch APIs oder Integrationsplattformen verwenden, um die Synchronisierung von Daten zwischen ClickUp und anderen Meeting- oder Analysetools zu ermöglichen und so Workflows weiter zu optimieren.

mit ClickUp baut jede Funktion auf der nächsten auf. Das Meeting wird zum Transkript. Das Transkript wird zur Aufgabe. Die Aufgabe wird zum Projekt. Und das Projekt wird erledigt – alles an einem Ort. *

Die besten Features von ClickUp

Limit von ClickUp

Das Setup kann einige Zeit in Anspruch nehmen, um es an Ihren benutzerdefinierten Workflow anzupassen

ClickUp-Preise

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

ClickUp Brain ist wirklich eine Zeitersparnis. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachaufnahmen direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln und weniger Add-ON tools verwenden muss. Neue Kalender- und Gantt-Upgrades machen die Planung weniger mühsam.

ClickUp Brain ist wirklich eine Zeitersparnis. Die integrierte KI kann nun lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachaufnahmen direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Kontexten wechseln und weniger Add-On-tools verwenden muss. Neue Kalender- und Gantt-Upgrades machen die Planung weniger mühsam.

2. Deepgram (Am besten geeignet für entwicklerfreundliche Sprach-zu-Text-Lösungen in Echtzeit und in großem Maßstab)

via Deepgram

Die Speech-to-Text-API von Deepgram wurde für Entwickler entwickelt, die eine schnelle und genaue Transkription in Echtzeit benötigen.

Das Modell Nova-3 bewältigt schwierige Audioaufnahmen – Hintergrundgeräusche, Übersprechen und mehrere Sprecher. Ganz gleich, ob Sie Anrufe, Interviews oder Live-Streams transkribieren, Deepgram liefert saubere Ergebnisse mit geringer Latenz.

Außerdem schützt es sensible Daten. Mit integrierten Redaktionsfunktionen und intelligenter Format können Sie lesbare, sichere Transkripte ohne zusätzliche Bearbeitung erstellen. Wenn Sie Sprach-Features in eine App oder einen Dienst integrieren möchten, bietet Ihnen Deepgram die Tools, um dies schnell und in großem Umfang zu erledigen.

Die besten Features von Deepgram

Mit dem Nova-3-Modell können Sie auch in lauten Umgebungen oder bei mehreren Sprechern klare Transkriptionen erstellen

Streamen Sie Audio in Echtzeit mit einer API mit geringer Latenz, die für Live-Anwendungen entwickelt wurde

Identifizieren Sie Sprecher automatisch, um Stimmen zu trennen und Unterhaltungen mit Beschreibung zu versehen

Formatieren Sie Transkripte sofort mit integrierter Zeichensetzung und übersichtlicher Struktur

Schützen Sie sensible Info durch automatische Schwärzung personenbezogener Daten während der Transkription

Arbeit in über 30 Sprachen mit integrierter Unterstützung für globale Teams und Inhalt

Limit von Deepgram

Kein integrierter Transkript-Editor oder Benutzeroberfläche – nur API

Preise für Deepgram

Pay As You Go : 200 $ Guthaben kostenlos

Wachstum : 4000+ USD pro Jahr

*unternehmen: 15.000 $+ pro Jahr

Deepgram-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 270 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über Deepgram?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Das Feature, das für uns besonders hervorsticht, ist die hochpräzise Transkriptionsfunktion von Deepgram. Wir haben die APIs von Deepgram in unseren bestehenden Workflow integriert, um Transkriptionen von Meeting-Aufzeichnungen für unseren qualitativen Anwendungsfall zu erstellen, wo sie zuverlässige Ergebnisse mit hoher Genauigkeit liefern.

Das Feature, das für uns besonders hervorsticht, ist die hochpräzise Transkriptionsfunktion von Deepgram. Wir haben die APIs von Deepgram in unseren bestehenden Workflow integriert, um Transkriptionen von Meeting-Aufzeichnungen für unseren qualitativen Anwendungsfall zu erstellen, wo sie zuverlässige Ergebnisse mit hoher Genauigkeit liefern.

3. Google Speech-to-Text (am besten geeignet für mehrsprachige Transkriptionen auf Unternehmensebene)

Sie arbeiten mit globalen Audioinhalten in verschiedenen Sprachen und Zeitzonen? Google Cloud Speech-to-Text transkribiert umfangreichen Inhalt in Echtzeit.

Die API unterstützt über 125 Sprachen und kann Satzzeichen hinzufügen, Schimpfwörter filtern und Text in übersichtliche, lesbare Abschnitte unterteilen.

Möchten Sie wissen, wer was gesagt hat? Die Sprecher-Diarisierung und Zeitstempel auf Wortebene kümmern sich darum. Sie können die Ergebnisse auch mit benutzerdefinierten Vokabularen und Modellanpassungen optimieren.

Wenn Ihr Anwendungsfall global, schnell und komplex ist, kann die Transkriptions-Engine von Google mithalten.

Die besten Features von Google Speech-to-Text

Transkribieren Sie nach Ihren Wünschen mit Streaming-, Batch- oder Async-Modi

Fügen Sie Ihre eigenen Begriffe mithilfe eines benutzerdefinierten Vokabulars hinzu, um die Genauigkeit zu verbessern

Verfolgen Sie Audioaufnahmen präzise mit Zeitstempeln auf Wortebene, um die Überprüfung zu vereinfachen

Optimieren Sie die Ergebnisse, indem Sie die Modelle an Ihren Anwendungsfall anpassen

Automatische Trennung von Sprechern mit integrierter Diarisierung

Limit von Google Speech-to-Text

Schwierigkeiten mit starken Akzenten und Dialekten

Geringere Genauigkeit in lauten Umgebungen

Preise für Google Speech-to-Text

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Google Speech-to-Text?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mir gefällt die Genauigkeit des transkribierten Inhalts im Vergleich zu anderer Software. Mit seiner hervorragenden KI und maschinellem Lernen erkennt es falsch geschriebene/verwechselt Wörter und korrigiert sie.

Mir gefällt die Genauigkeit des transkribierten Inhalts im Vergleich zu anderer Software. Mit seiner hervorragenden KI und maschinellem Lernen erkennt es falsch geschriebene/verwechselt Wörter und korrigiert sie.

4. Otter. ai (Am besten geeignet für automatisierte Meeting-Notizen und Zusammenfassungen)

Wenn Sie den Großteil Ihrer Zeit in Meetings verbringen, ist Otter.ai genau das Richtige für Sie. Es hört zu, schreibt mit und organisiert Ihre Unterhaltungen – damit Sie das nicht tun müssen.

Es verbindet sich mit Ihren Zoom-, Microsoft Teams- oder Google Meet-Anrufen. Während Sie sprechen, transkribiert es in Echtzeit. Nach dem Meeting erstellt es eine KI-Zusammenfassung und extrahiert Aktionspunkte.

Mit Otter Chatten können Sie Fragen zu Ihren vergangenen Meetings stellen und erhalten sofort Antworten. Möchten Sie wissen, was jemand letzte Woche gesagt hat? Fragen Sie einfach. Wenn Ihr Team übersichtliche, durchsuchbare Meeting-Notizen ohne großen Aufwand wünscht, ist Otter.ai eine gute Wahl.

Otter. ai – die besten Features

Transkribieren Sie Meetings live mit Echtzeit-Erfassung, während sie stattfinden

Fassen Sie wichtige Punkte nach jedem Anruf automatisch zusammen

Heben Sie die nächsten Schritte mit der integrierten Erkennung von Aktionspunkten hervor

Nahtlose Integration mit Zoom, Teams und Google Meet

Suchen Sie mit Otter Chatten schnell nach vergangenen Meetings, wie mit einem intelligenten Assistenten

Arbeit überall mit mobilen und Desktop-Apps für iOS, Android und das Web

Einschränkungen von Otter.ai

Beim Exportieren von Transkripten können Format-Probleme auftreten

Preise für Otter.ai

Basic : Kostenlos

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

*geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Otter. ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Otter.ai ist ein großartiges KI-Tool zur Transkription von Audios und Videos. Die Premium-Version ist hervorragend, da Sie damit mehr Audiominuten hochladen können. Das Beste daran sind die Zeitstempel und die Genauigkeit. Ich nutze die Premium-Version schon seit langer Zeit und finde das kürzlich erfolgte Upgrade, bei dem die KI Ihnen hilft, die erforderlichen Informationen aus der Unterhaltung zu extrahieren, äußerst hilfreich.

Otter.ai ist ein großartiges KI-Tool zur Transkription von Audios und Videos. Die Premium-Version ist hervorragend, da Sie damit mehr Audiominuten hochladen können. Das Beste daran sind die Zeitstempel und die Genauigkeit. Ich nutze die Premium-Version schon seit langer Zeit und finde das kürzlich erfolgte Upgrade, bei dem die KI Ihnen hilft, die erforderlichen Informationen aus der Unterhaltung zu extrahieren, äußerst hilfreich.

5. AssemblyAI (Am besten geeignet für Entwickler, die sprachgesteuerte Apps in großem Maßstab erstellen)

via AssemblyAI

AssemblyAI verfügt über eine leistungsstarke API, die Audio in Text umwandelt – und Entwicklern dabei noch viel mehr zu erledigen bietet.

Sie erhalten Echtzeit- und asynchrone Transkriptionen. Das Universal-Modell ist selbst bei verrauschten Audiodaten äußerst genau. Es unterstützt außerdem über 99 Sprachen und kann Sprachen automatisch erkennen.

Sie wollen mehr als nur Worte? AssemblyAI bietet intelligente Features wie Stimmungsanalyse, Themenerkennung und Inhaltmoderation. Es entfernt sogar automatisch sensible Informationen.

Wenn Sie Sprach-Features in Ihre App integrieren möchten, bietet Ihnen dieses Tool die nötige Flexibilität für Skalierbarkeit und die Intelligenz für Wachstum.

Die besten Features von AssemblyAI

Transkribieren Sie live oder später mit Echtzeit- und Stapelverarbeitung

Analysieren Sie Unterhaltungen mit Stimmungsanalyse, Themen-Tag und Inhalt-Moderation

Verbergen Sie sensible Info automatisch mit PII-Redaktion

Erkennen Sie Sprachen sofort, indem sie über 99 Sprachen und Dialekte unterstützen

Beschreiben Sie Sprecher eindeutig mit integrierter Diarisierung für Audioaufnahmen mit mehreren Personen

Einschränkungen von AssemblyAI

Streaming-Zugang ist nur bei kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Nur Cloud, keine lokale Bereitstellung

Preise für AssemblyAI

Kostenlos : 50 $ Gratisguthaben

Pay as you go : Ab 0,15 $ pro Stunde

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AssemblyAI

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

6. Rev. ai (Am besten geeignet für schnelle Sprach-zu-Text-Umwandlung mit menschlicher Genauigkeit)

Rev. ai ist ein weiteres tool für Entwickler, die eine genaue Spracherkennung benötigen. Es bietet sowohl Echtzeit- als auch asynchrone Transkription über eine einfache API.

Die Plattform unterstützt über 30 Sprachen und umfasst Features wie Sprecher-Diarisierung, benutzerdefinierte Vokabulare und Stimmungsanalyse. Sie ist für die Verarbeitung vielfältiger Audioeingaben mit hoher Genauigkeit ausgelegt. Rev. ai bietet auch menschliche Transkriptionsdienste für Szenarien, in denen höchste Genauigkeit unerlässlich ist.

Die besten Features von Rev. ai

Transkribieren Sie Live- oder aufgezeichnete Audiodateien, die Async und Streaming unterstützen

Trainieren Sie das tool mit benutzerdefiniertem Vokabular für branchenspezifische Begriffe

Gewinnen Sie schnell Erkenntnisse durch Stimmungs- und Themenanalysen

Automatische Spracherkennung zur Optimierung mehrsprachiger Transkriptionen

Entscheiden Sie sich für eine Genauigkeit auf menschlichem Niveau mit 99 % genauen manuellen Transkripten

Einschränkungen von Rev. ai

Jede Streaming-Sitzung ist auf 3 Stunden Limit

Derzeit sind keine lokalen Bereitstellungsoptionen verfügbar

Preise für Rev. ai

Reverb Transcription: 0,20 $/Stunde

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Rev. ai

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Whisper (am besten geeignet für Open-Source-Transkriptionen in mehreren Sprachen mit flexibler Bereitstellung)

via OpenAI Whisper

Whisper ist das Open-Source-Sprach-zu-Text-Modell von OpenAI. Es wurde mit Hunderttausenden von Stunden Audioaufnahmen in vielen Sprachen trainiert. Das verschafft ihm einen Vorteil bei der Verarbeitung von Akzenten, Hintergrundgeräuschen oder umgangssprachlichen Äußerungen.

Es kann in über 99 Sprachen transkribieren – und diese auch ins Englische übersetzen. Sie können Whisper lokal ausführen, um die volle Kontrolle zu behalten, oder die API von OpenAI verwenden, wenn Sie eine gehostete Lösung bevorzugen.

Es wurde für Entwickler entwickelt, die Leistung, Genauigkeit und Flexibilität wünschen – und das alles ohne Lizenzgebühren.

Die besten Features von Whisper

Übersetzen Sie Sprache aus mehreren Sprachen sofort ins Englische

Anpassen und bereitstellen mit Open-Source-Zugriff

Führen Sie es offline aus, um vollständige Kontrolle und Datenschutz auf lokalen Geräten zu gewährleisten

Einfache Integration über API oder in Ihre eigenen Apps

Verarbeiten Sie schwierige Audioaufnahmen mit einem Modell, das für Akzente und Hintergrundgeräusche entwickelt wurde

Limit von Whisper

Die API unterstützt derzeit Dateien mit einer Größe von bis zu 25 MB

Es kann Text eingefügt werden, der nicht tatsächlich gesagt wurde

Preise für Whisper

Pay as you go : 0,006 $ pro Minute über die OpenAI-API

Selbst gehostet: Kostenlos (Open Source)

Whisper-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie API für die Transkription? Möglicherweise werden Status-Meldungen wie „Überprüfung erfolgreich, Warten“ angezeigt – das bedeutet lediglich, dass Ihre Anfrage bearbeitet wird. Achten Sie zum Debuggen auf eine Ray-ID in Ihren Protokollen. Diese hilft Ihnen dabei, die genaue Nachverfolgung, wohin eine Anfrage weitergeleitet wurde, und was hinter den Kulissen passiert ist, zu gewährleisten.

8. DeepSpeech (am besten geeignet für die Offline-Echtzeit-Transkription auf lokalen Geräten)

via DeepSpeech

DeepSpeech ist eine von Mozilla entwickelte Open-Source-Sprach-zu-Text-Engine. Sie läuft offline und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten.

Das Modell basiert auf Deep Learning und arbeitet auf Geräten, die so klein sind wie ein Raspberry Pi. Es kann unter Windows, Mac oder Linux ohne Internetzugang verwendet werden.

Es wird mit vortrainierten englischen Modellen geliefert, kann aber bei Bedarf für andere Sprachen feinabgestimmt werden. Mozilla pflegt es zwar nicht mehr aktiv, aber die Open-Source-Community unterstützt es weiterhin.

Wenn Sie eine Privat-Offline-Transkription in Echtzeit benötigen, ist DeepSpeech ein guter Ausgangspunkt.

Die besten Features von DeepSpeech

Transkribieren Sie offline, ohne eine Internetverbindung benötigen zu müssen

Läuft überall unter Windows, Mac, Linux oder Raspberry Pi

Starten Sie schnell mit vorab trainierten englischen Modellen, die sofort einsatzbereit sind

Verarbeiten Sie Audio live mit Echtzeit-Transkriptionsleistung

Entwickeln Sie Ihre eigene Lösung mit Python, C++, JavaScript oder .NET, die diese unterstützen

Limit-Einschränkungen von DeepSpeech

Auf Englisch beschränkt, sofern nicht benutzerdefiniert trainiert

Die Genauigkeit kann bei Akzenten oder verrauschten Audioaufnahmen sinken

Preise für DeepSpeech

Kostenlos und Open Source unter der Mozilla Public License

Bewertungen und Rezensionen zu DeepSpeech

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

9. Gladia (Am besten geeignet für mehrsprachige Echtzeit-Transkription mit Audio-Intelligenz)

via Gladia

Gladia wandelt Sprache in Text um – aber das ist noch nicht alles. Es versteht Emotionen, erkennt Sprecher und fasst Gesagtes zusammen, alles mit einem einzigen Aufruf der API.

Es funktioniert in über 100 Sprachen und kann mitten im Satz zwischen Sprachen wechseln. Das bedeutet, dass es nicht ins Stocken gerät, wenn Sprecher innerhalb derselben Unterhaltung zwischen Englisch, Französisch oder Spanisch wechseln.

Wenn Sie Sprachfunktionen für ein globales Publikum entwickeln und mehr als nur reinen Text benötigen, bietet Gladia Ihnen intelligente Transkriptionsfunktionen.

Die besten Features von Gladia

Trennen Sie Sprecher klar voneinander durch automatische Diarisierung

Fügen Sie mithilfe von Audio-Intelligenz schnell Kontext hinzu, z. B. Zusammenfassungen und Stimmungen

Trainieren Sie das tool mit benutzerdefiniertem Vokabular für branchenspezifische Begriffe

Verfolgen Sie jedes Wort mit detaillierten Zeitstempeln auf Wortebene

Transkribieren Sie gemischte Sprachen mit Code-Switching, das Akzente und Dialekte unterstützt

Limit-Einschränkungen von Gladia

Erfordert die Integration in bestehende Anwendungen

Derzeit sind keine lokalen Bereitstellungsoptionen verfügbar

Preise für Gladia

Kostenlos : 0 $/Monat (10 Stunden/Monat inbegriffen)

Pro und Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Gladia

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Braina (am besten geeignet für Offline-Diktate mit KI-Assistenz-Features)

via Braina

Braina ist ein Sprach-zu-Text-Tool, das gleichzeitig als persönlicher Assistent fungiert. Es ermöglicht Ihnen das Diktieren in jede beliebige App – Word, Gmail oder einen Browser – und unterstützt über 100 Sprachen.

Es funktioniert offline, erfordert kein Sprachtraining und beherrscht Fachbegriffe wie medizinische oder juristische Fachsprache. Sie können ihm auch benutzerdefinierte Wörter und Ausdrücke beibringen. Über das Diktieren hinaus kann Braina Dateien öffnen, Musik abspielen, im Internet suchen und sogar Aufgaben automatisieren – alles per Spracheingabe.

Die besten Features von Braina

Diktieren Sie überall per Spracheingabe – in Word, Browser oder jeder anderen App

Fügen Sie Ihre Begriffe mit benutzerdefiniertem Vokabular für Namen oder Nischenbegriffe hinzu

Führen Sie Ihre Arbeit offline durch, ohne eine Internetverbindung benötigen zu müssen

Steuern Sie Ihren PC freihändig mit Sprachbefehlen

Verwenden Sie Ihr Smartphone als drahtloses Mikrofon mit mobiler Integration

Limit-Einschränkungen von Braina

Nicht verfügbar für macOS oder Linux

Im Vergleich zu modernen Apps kann es sich veraltet anfühlen

Preise für Braina

Braina Lite : Kostenlos

Braina Pro : 99 $/Jahr

Braina Pro Plus : 199 $ für 2 Jahre

Braina Pro Ultra: 299 $ für 3 Jahre

Bewertungen und Rezensionen zu Braina

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 3,8/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Braina?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Die Einarbeitungsphase war für mich schwierig, und obwohl Braina alle Features bot, die ich benötigte, und diese auch recht gut funktionierten, war es mir zu teuer. Die Gesamtleistung bewerte ich jedoch mit A+.

Die Einarbeitungsphase war für mich schwierig, und obwohl Braina alle Features bot, die ich benötigte, und diese auch recht gut funktionierten, war es mir zu teuer. Die Gesamtleistung bewerte ich jedoch mit A+.

Verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Meetings und Transkripte verwalten, mit ClickUp

Die Transkription ist nur der Anfang. ClickUp nimmt Ihre Meeting-Notizen auf und setzt sie in Maßnahmen um. Es hilft Ihnen dabei, Aufgaben zuzuweisen, den Fortschritt zu verfolgen und alles am Laufen zu halten – ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen zu müssen. Es wurde entwickelt, um ein tieferes Verständnis von Unterhaltungen zu ermöglichen und Teams dabei zu helfen, schneller und effektiver zu reagieren.

Mit ClickUp AI Notetaker erhalten Sie nicht nur Transkripte. Sie erhalten intelligente Zusammenfassungen, nächste Schritte und Echtzeit-Updates, die mit Ihrer tatsächlichen Arbeit verknüpft sind.

Alles befindet sich an einem Ort – Notizen, Aufgaben, Dokumente, Projekte, Personen und sogar Medien, die während Meetings freigegeben werden. Außerdem können Sie Informationen jederzeit im Kontext Ihres Workspace überprüfen, ohne unzusammenhängende Dateien durchsuchen zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie in der Technologiebranche, im Bildungswesen oder in einer anderen schnelllebigen Branche tätig sind – wenn Sie Speechmatics ersetzen möchten, bietet Ihnen ClickUp mehr als nur genaue Transkripte. Es bietet Ihnen ein System, mit dem Sie Ihre Projekte erfolgreich umsetzen können.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und verwandeln Sie Unterhaltungen in fertiggestellte Aufgaben.