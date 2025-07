über 15 der besten GPTs für Vertriebsteams, um mehr Geschäfte abzuschließen

Im Vertrieb geht es nicht nur um Überzeugungskraft. Es geht darum, Ihre Konkurrenz zu kennen, den Markt zu verstehen und Wert zu liefern, bevor Ihr potenzieller Kunde danach fragt. Hier kommen KI-gestützte Vertriebstools ins Spiel. Sie sind nicht nur hilfreich – ohne sie wären Sie im Nachteil.

Die richtige GPT kann Verkaufsgespräche verfeinern, die Kundenansprache personalisieren und Kundenbedürfnisse vorhersagen, bevor diese auf „Antworten” klicken

Aber welche davon sind Ihre Zeit wirklich wert? Lassen Sie uns die besten GPTs für den Vertrieb genauer unter die Lupe nehmen und es herausfinden.

Was sind GPTs?

Generative Pre-trained Transformers (GPTs) sind große Sprachmodelle (LLM), die Deep Learning nutzen, um menschenähnliche Texte zu verstehen und zu generieren.

Diese vielseitigen Modelle, wie GPT-3 und GPT-4, verfügen über ein umfassendes Verständnis von Sprache und der Welt. Ihre Fähigkeiten umfassen ein breites Array an Aufgaben im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen erfahrenen Vertriebscoach, einen Datenanalysten und einen Textexperten in einer Person – rund um die Uhr verfügbar, bereit, Ihre Verkaufsargumente zu optimieren, überzeugende E-Mails zu verfassen und die Stimmung Ihrer Kunden zu analysieren.

Das können GPTs für Vertriebsteams leisten.

GPTs werden mit Hunderten von Milliarden Wörtern und den neuesten Datensätzen trainiert. Sie sind unglaublich geschickt darin, Abfragen zu beantworten, Informationen zusammenzufassen und den nächsten besten Schritt in einer Verkaufsunterhaltung vorherzusagen.

Was sollten Sie bei GPTs für den Vertrieb beachten?

Um einen Deal abzuschließen, benötigen Sie nicht nur ein makelloses Verkaufsgespräch, sondern auch ein perfektes Timing, Personalisierung und ein Verständnis für die Bedürfnisse Ihrer potenziellen Kunden. Ein erstklassiger Vertriebsmitarbeiter verkörpert diese Eigenschaften, und Ihr GPT-Tool sollte dies ebenfalls tun.

Worauf sollten Sie also bei der Auswahl der besten GPTs für den Vertrieb achten? Ein Vergleich verschiedener KI-Vertriebstools anhand der Preise reicht nicht aus. Lassen Sie uns die gewünschten Eigenschaften von KI-Tools zur Verbesserung der Produktivität von Vertriebsteams genauer betrachten:

Genauigkeit und Kontext : Suchen Sie nach GPTs, die Ihre Branche verstehen. Ein auf das Gesundheitswesen zugeschnittenes Tool erstellt beispielsweise relevantere und überzeugendere Inhalte für den medizinischen Vertrieb

Nahtlose Integration : Stellen Sie sicher, dass GPT reibungslos mit Ihren bestehenden Vertriebsprozessen zusammenarbeitet, um unterbrechungsfreie Workflows zu gewährleisten. Vielleicht möchten Sie auch KI-Vertriebstools mit CRM-Integration in Betracht ziehen

Anpassungsfähigkeit : Wählen Sie Tools, die den Ton, den Stil und die Strategie Ihres Teams lernen und sich im Laufe der Zeit an Ihre Markenstimme anpassen

Automatisierung : Priorisieren Sie GPTs, die Nachverfolgungen, Dateneingaben und andere sich wiederholende Aufgaben automatisieren, damit Ihr Team mehr Zeit für die Kundenbetreuung hat.

Inhaltsbewertung : Wenn Sie KI-gesteuerte Vertriebs-Tools für Outbound-Kaltakquise in Betracht ziehen, sollten Sie sich für fortschrittliche Tools entscheiden, die Relevanz, Tonfall und sogar die Stimmung bewerten, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaften gut ankommen

Wettbewerbsinformationen : Entscheiden Sie sich für GPTs mit Benchmarking-Funktionen, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu verfolgen und Lücken zu identifizieren

Tools für die Zusammenarbeit : Wählen Sie GPTs, die die Teamarbeit durch Echtzeit-Benachrichtigungen, Unterstützung für mehrere Benutzer und anpassbare Berichte verbessern

Benutzerfreundlichkeit: Die beste KI-Software für Vertriebsteams bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die Schulungszeiten minimiert und die Produktivität maximiert

die 18 besten GPTs für den Vertrieb auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise Sales Guru GPT Neue Vertriebsteams optimieren ihre Verkaufsargumente Rollenspielszenarien, Umgang mit Einwänden, sofortiges Feedback Kostenlos (begrenzt); in ChatGPT Plus enthalten Sales Cold Email Coach Alle Teams, die Kaltakquise-E-Mails schreiben/überprüfen Personalisierte Kaltakquise-E-Mails, Entwurfsüberprüfungen, Feedback, Fokus auf Problemlösung Kostenlos (begrenzt); in ChatGPT Plus enthalten SalesGPT Alle Vertriebsteams, die KI-gesteuerte Vertriebsstrategien planen Kontextbezogene Antworten, Multi-Channel-Vertriebsinformationen (E-Mail, SMS, WhatsApp) Kostenlos (eingeschränkt); in ChatGPT Plus enthalten Vertriebsentwicklungsmitarbeiter SDRs, die die Kontaktaufnahme und die Buchung von Meetings vereinfachen möchten Lead-Generierung, personalisierte Kundenansprache, CRM-Integration Kostenlos (begrenzt); In ChatGPT Plus enthalten Pitch Perfect Alle Vertriebsmitarbeiter, die ihre Verkaufsargumente perfektionieren möchten Überzeugende Botschaften, Anpassung des Tons, Optimierung für mehrere Kanäle Kostenlos (begrenzt); in ChatGPT Plus enthalten Meeting Summarizer Pro Alle Vertriebsteams, die umsetzbare Erkenntnisse aus Meetings gewinnen möchten KI-Meeting-Zusammenfassungen, Extraktion von Aktionselementen, Hervorhebung wichtiger Metriken Kostenlos (begrenzt); in ChatGPT Plus enthalten Sales Negotiation Coach Vertriebsteams, die Verhandlungen meistern möchten Umgang mit Einwänden, Einblicke in Geschäftsstrategien, szenariobasierte Rollenspiele Kostenlos (eingeschränkt); in ChatGPT Plus enthalten Sales Mentor AI Personen, die nach personalisiertem Vertriebscoaching suchen Echtzeit-Coaching, Umgang mit Einwänden, Rollenspiele, Leistungsanalysen Kostenlos (begrenzt); In ChatGPT Plus enthalten Sales Content Creator Pro Alle Teams, die Inhalte für den Vertrieb erstellen KI-Vertriebstexte, dynamische Nachrichten, Inhalte in verschiedenen Formaten (E-Mails, Anzeigen, Präsentationen) Kostenlos (eingeschränkt); in ChatGPT Plus enthalten Revenue Catalyst Vertriebsleiter und Teams, die ihren Umsatz steigern möchten Umsatzprognosen, Priorisierung von Leads, Leistungsberichte Kostenlos (begrenzt); In ChatGPT Plus enthalten SalesResearcher Vertriebsmitarbeiter, die sich mit Akquise und Wettbewerbsanalyse beschäftigen Einblicke in potenzielle Kunden, Wettbewerbsanalysen, Zusammenfassungen von Unterhaltungsrecherchen Kostenlos (eingeschränkt); in ChatGPT Plus enthalten Unmöglicher Vertriebsmitarbeiter Vertriebsteams, die mit schwierigen Einwänden umgehen müssen Einwandbehandlung, Pitch-Optimierung, Lead-Qualifizierung, datengestützte Erkenntnisse Kostenlos (begrenzt); in ChatGPT Plus enthalten E-Mail GPT Alle Teams, die Vertriebs-E-Mails verfassen Personalisierte E-Mails, Anpassung des Tonfalls, Vorschläge für sofortige Antworten Kostenlos (begrenzt); in ChatGPT Plus enthalten Sales Strategist Advisor Vertriebsteams, die datengestützte Vertriebsplanung zu erledigen haben Verkaufsprognosen, Szenariosimulationen, CRM-Integration, benutzerdefinierte Angebote Kostenlos (begrenzt); in ChatGPT Plus enthalten Sales Insights GPT Vertriebsteams und Manager, die Verkaufstrends aufdecken möchten Gebietsoptimierung, Wettbewerbsanalyse, Anleitung zur Vertriebsmethodik Kostenlos (begrenzt); in ChatGPT Plus enthalten Competitor Scout Vertriebsteams in Unternehmen, die eine Konkurrenzanalyse durchführen SWOT-Analyse, Aufschlüsselung von Werbekampagnen, Trend-/Verhaltensanalyse Kostenlos (eingeschränkt); in ChatGPT Plus enthalten Vertriebsleiter Vertriebsleiter, die Teams leiten Prognosen/Berichte, Quotenverwaltung, Pipeline-Organisation Kostenlos (begrenzt); in ChatGPT Plus enthalten E-Mail-Assistent Alle Vertriebsteams automatisieren die Kontaktaufnahme per E-Mail Erstellung von Kaltakquise-E-Mails, personalisierte Kontaktaufnahme, Website-/Lebenslauf-Analyse Kostenlos (begrenzt); in ChatGPT Plus enthalten

Die besten GPTs für Vertriebsteams und Manager

Hier finden Sie eine umfassende Liste einiger der besten GPTs, die sich ideal für den Vertrieb eignen:

1. Sales Guru GPT (Am besten geeignet für die Optimierung von Verkaufsgesprächen)

via Sales Guru GPT

Sales Guru GPT ist wie ein erfahrener Vertriebsmentor, der Ihnen jederzeit zur Seite steht. Es hilft Teams dabei, ihre Verkaufsargumente zu verfeinern, Einwände zu behandeln und Geschäfte souverän abzuschließen.

Mit diesem Tool können Sie in realistische Rollenspielszenarien eintauchen, um Ihre Konversationsfähigkeiten in einer praxisnahen Umgebung zu verbessern. Wenn Sie mit Einwänden wie „Ich werde darüber nachdenken“ zu kämpfen haben, hilft Ihnen dieser KI-Coach dabei, die richtigen Worte zu finden.

Sie haben ein Team aus Neulingen oder Profis? Das spielt keine Rolle. Dieses ChatGPT-Add-On kann Ihre Vertriebsleistung verbessern.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Helfen Sie mir, ein Verkaufsargument für meinen ROI-Rechner zu schreiben

Wie wende ich die Challenger-Vertriebsmethodik an?

Das ist das wichtigste Einwand, mit dem ich im Vertrieb konfrontiert bin. Wie kann ich damit am besten umgehen?

Die besten Features von Sales Guru GPT

Nehmen Sie an Rollenspielszenarien teil, um Verkaufsgespräche zu simulieren und Ihren Ansatz zu verfeinern

Erhalten Sie maßgeschneiderte, schnelle Hilfestellungen zur Überwindung von Einwänden, zur Produktpräsentation und zum Umgang mit schwierigen Interessenten

Erhalten Sie sofortiges Feedback zu Vertriebsstrategien, um Ihre Botschaften und Abschlussmethoden zu verbessern

Proben Sie Ihre Produktdemonstrationen und Verkaufspräsentationen, um sie mit größerer Wirkung und mehr Selbstvertrauen zu halten

Limits von Sales Guru GPT

Manuelle Tonanpassungen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Antworten mit der Markenstimme und den Kundenerwartungen übereinstimmen

Preise für Sales Guru GPT

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Rezensionen zu Sales Guru GPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? Vertriebsmitarbeiter geben an, dass sie 70 % ihrer Zeit mit nicht verkaufsbezogenen Aufgaben verbringen, was die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden erschwert.

2. Sales Cold Email Coach (Am besten geeignet zum Verfassen und Überprüfen von Kaltakquise-E-Mails)

über Sales Cold Email Coach

Unaufgeforderte E-Mails sind für viele ein Ärgernis. Aber wenn sie richtig eingesetzt werden, können sie eine treibende Kraft für Ihren Vertrieb sein.

Von der Initiierung einer Unterhaltung mit neuen Interessenten bis hin zur Nachverfolgung – dieses KI-Add-On optimiert Ihre E-Mails, um Ihre Antwortraten zu verbessern.

Zeigen Sie ihm eine von Ihnen verfasste E-Mail, und GPT zeigt Ihnen genau, was nicht funktioniert und wie Sie es beheben können. Es stellt Ihnen intelligente Fragen zu Ihren Einzelzielen und deren Problemen und hilft Ihnen dabei, E-Mails zu verfassen, die relevant und fundiert wirken.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Hier ist eine E-Mail, die ich geschrieben habe. Können Sie sie überprüfen und Änderungen vorschlagen, um sie prägnanter zu formulieren?

Helfen Sie mir, ein Skript für eine Kaltakquise-E-Mail an [Titel] bei [Branche] über mein Produkt zu schreiben

Können Sie mir helfen, herauszufinden, was ich in meiner E-Mail fragen muss, um Schwachstellen aufzudecken?

Die besten Features von Sales Cold Email Coach

Erstellen Sie personalisierte Kaltakquise-E-Mails, die prägnant, ansprechend und auf jeden potenziellen Kunden zugeschnitten sind

Erhalten Sie Entwürfe zur Überprüfung und Feedback, um Klarheit, Relevanz und Konversionsraten zu verbessern

Konzentrieren Sie sich auf die Problemlösung, indem Sie die Herausforderungen Ihrer potenziellen Kunden hervorheben, anstatt traditionelle Verkaufsargumente anzubringen

Limits von Sales Cold Email Coach

Bietet nur eingeschränkte Funktionen, da der Fokus ausschließlich auf dem Verfassen von E-Mails liegt und keine umfassenderen Vertriebsstrategien berücksichtigt werden

Erfordert umgehende Tests, um die besten Ergebnisse zu erzielen und die Effektivität von E-Mails zu optimieren

Preise für Sales Cold Email Coach

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Rezensionen zu Sales Cold Email Coach

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. SalesGPT (Am besten für KI-gesteuerte Vertriebsstrategien geeignet)

über SalesGPT

Ein einfaches Skript oder eine Folge-E-Mail erfordern viel Überlegung und Brainstorming. Für Teams ohne Fachkenntnisse kann dies ein zeitraubender Albtraum sein. SalesGPT ist wie ein persönlicher Vertriebsassistent, der Ihnen dabei hilft. Es bietet Ihrem Team spezifische, leistungsstarke Verkaufstechniken, die sich automatisch an jeden Kunden und jede Verkaufssituation anpassen.

Es erstellt überzeugende Verkaufsargumente, überwindet Einwände und hilft Ihnen, Geschäfte schneller abzuschließen, wodurch die Produktivität im Vertrieb gesteigert wird. Dieses GPT-Tool kann auch Echtzeit-Einblicke liefern, um Ihre Konversionsraten zu erhöhen. Stellen Sie es sich als einen virtuellen Vertriebsstrategen vor, der Ihnen hilft, mehr Geschäfte schneller abzuschließen.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Finden Sie heraus, wie Sie Preisvorbehalte in einem Verkaufsgespräch am besten ausräumen können

Erstellen Sie eine Follow-up-Nachricht nach einer Produktdemo für einen Client aus dem Unternehmensbereich

Was ist eine gute Frage, die man einem Retail Operations Manager stellen kann?

Die besten Features von SalesGPT

Erkennen Sie den Verkaufskontext, um maßgeschneiderte Antworten basierend auf der Phase der Unterhaltung zu generieren

Kommunizieren Sie über mehrere Kanäle, darunter Sprache, E-Mail, SMS und Messaging-Apps wie WhatsApp und Telegram

Erhalten Sie einzigartige Einblicke in den Vertrieb, neue Strategien und Tipps

Limits von SalesGPT

Erfordert technisches Fachwissen, um das Tool an spezifische Geschäftsanforderungen anzupassen

Hängt von hochwertigen Daten ab, da die Leistung nur so gut ist wie die eingegebenen Daten

Preise für SalesGPT

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Rezensionen zu SalesGPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Vertriebsentwicklungsmitarbeiter (am besten geeignet für die Vereinfachung der Vertriebsakquise)

via SDR

Potenzielle Kunden zu erreichen ist schwierig. Sales Development Representative macht es einfacher. Es hilft Vertriebsmitarbeitern (SDRs) dabei, personalisierte Nachrichten zu verfassen, Einwände zu behandeln und mehr Meetings zu vereinbaren. Mit KI-gestützten Erkenntnissen vereinfacht es die Kontaktaufnahme und verbessert die Antwortraten.

Möchten Sie KI für die Qualifizierung von Vertriebsleitern einsetzen? Dieses Tool kann das Internet durchsuchen, um Lead-Listen zu erstellen, Unternehmensinformationen zu sammeln, um diese zu qualifizieren und zu priorisieren, und personalisierte Ansätze auf der Grundlage von LinkedIn-Profilen zu entwickeln.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Finden Sie 10 SaaS-Unternehmen in den USA, die in den letzten 6 Monaten Finanzmittel erhalten haben

Erstellen Sie eine CSV-Datei mit Kontakten aus diesen LinkedIn-Profilen

Wie funktioniert das? Automatisieren Sie Ihre Follow-up-E-Mails über Gmail

Die besten Features für Vertriebsentwicklungsmitarbeiter

Generieren Sie automatisch Leads, indem Sie ideale Interessenten identifizieren und zusammenstellen

Steigern Sie die Kundenbindung mit personalisierten E-Mails und Nachrichten

Eliminieren Sie manuelle Dateneingaben und sparen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern jede Woche mehrere Stunden Arbeit

Nahtlose Integration in CRM-Systeme zur Protokollierung und Nachverfolgung von Interaktionen mit potenziellen Kunden

Limits für Vertriebsentwicklungsmitarbeiter

Möglicherweise benötigen Sie ein Abonnement, um auf Tools wie LinkedIn Sales Navigator, Apollo. io und mehr zugreifen zu können, um Aufgaben wie Lead-Generierung und Vertriebsautomatisierung durchzuführen

Erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit, da die besten Features Setup und Anpassung erfordern

Preise für Vertriebsentwicklungsmitarbeiter

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Rezensionen zu Vertriebsentwicklungsmitarbeitern

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Pitch Perfect (Ideal für perfekte Verkaufspräsentationen)

via Pitch Perfect

Ein guter Pitch kann über den Abschluss eines Geschäfts entscheiden. Hier kommt Pitch Perfect GPT ins Spiel. Es unterstützt Ihre Vertriebsmitarbeiter dabei, ihre Botschaften zu verfeinern, überzeugende Pitches zu erstellen und diese selbstbewusst zu präsentieren.

Es unterstützt den gesamten Vertriebszyklus durch die Erstellung branchenspezifischer, auf die Zielgruppe zugeschnittener Präsentationen, die zu Ergebnissen führen.

Mithilfe von CRM-Erkenntnissen – wie beispielsweise der Phase eines Leads, bekannten Einwänden oder den Pain Points des Käufers – kann Pitch Perfect kontextspezifische Nachrichten und personalisierte Follow-ups bereitstellen. Der Ton und das Format der Nachrichten werden an den Stil des Unternehmens angepasst.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Schreiben Sie eine LinkedIn-Nachricht an einen CFO eines wachsenden Start-ups. Wir bieten [Produkttyp] für [Einzelziel des Unternehmenstyps]. Halten Sie den Ton informell, aber glaubwürdig

Geben Sie mir ein Skript für ein Erstgespräch mit einem kleinen Immobilienverwaltungsunternehmen. Wir bieten [Art der Software] an. Das Ziel ist es, Schwachstellen aufzudecken

Erstellen Sie mit [ICP] ein überzeugendes Verkaufsskript für ein virtuelles Meeting. Wir verkaufen [Produkttyp], das [Produktvorteile] bietet

Die besten Features von Pitch Perfect

Kommunizieren Sie überzeugend mit bewährten Vertriebsstrategien wie Dringlichkeit, Challenger Selling und Storytelling

Passen Sie Ton und Stil an die Zielgruppe an, von formellen Unternehmenspräsentationen bis hin zu lockeren Pitches

Optimieren Sie für mehrere Kanäle, darunter E-Mail, LinkedIn, Kaltakquise und persönliche Meetings

Limits von Pitch Perfect

Es fehlt an menschlicher Emotion, manuelle Personalisierung ist erforderlich

Kein Live-Coaching, da es kein Ersatz für Echtzeit-Mentoring ist

Perfekte Preisgestaltung

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Rezensionen zu Pitch Perfect

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Meeting Summarizer Pro (Am besten geeignet für die Zusammenfassung von Vertriebsmeetings)

über Meeting Summarizer Pro

Meetings sind unverzichtbar, aber oft zeitaufwändig. Und lange Meetings sind niemandes Favorit. Noch schlimmer ist es für diejenigen, die nicht an der Live-Sitzung teilgenommen haben. Sie müssen sich die Aufzeichnung ansehen oder das gesamte Protokoll lesen. Das ist langweilig!

Meeting Summarizer Pro hilft Ihnen dabei, dass Sie keine wichtigen Punkte mehr verpassen. Es hört zu, transkribiert und fasst Diskussionen in prägnanten Notizen zusammen. Kein langwieriges Durchsuchen langer Aufzeichnungen mehr – nur noch umsetzbare Erkenntnisse in Sekundenschnelle.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Fassen Sie diese Mitschrift aus unserer Sitzung mit Client-Feedback mit klaren Schlussfolgerungen zusammen

Bitte fassen Sie diesen vierteljährlichen Geschäftsbericht mit allen Finanzdaten, Einzelzielen und Leistungskennzahlen übersichtlich zusammen

Fassen Sie das Protokoll des gestrigen Zoom-Meetings zum Projektstart zusammen. Fügen Sie Aktionselemente namentlich hinzu und verfolgen Sie alle erwähnten Fristen oder Budgets

Die besten Features von Meeting Summarizer Pro

Erstellen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen, die lange Meetings in Sekundenschnelle zu umsetzbaren Erkenntnissen verdichten

Extrahieren Sie automatisch Aktionselemente, um sicherzustellen, dass Nachverfolgungen klar sind und den richtigen Personen zugewiesen werden

Heben Sie Daten und Schlüssel-Metriken hervor, um einfachen Zugriff auf wichtige Zahlen, Termine und Verpflichtungen zu erhalten

Limits von Meeting Summarizer Pro

Es mangelt an Subjektivität bei der Priorisierung, wodurch es schwierig ist, zu bestimmen, welche Themen strategisch wichtiger sind

Verwendet ein starres Format für Zusammenfassungen, das möglicherweise nicht den individuellen Präferenzen des Teams entspricht

Preise für Meeting Summarizer Pro

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Bewertungen zu Meeting Summarizer Pro

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigt, dass 25 % der Meetings acht oder mehr Teilnehmer umfassen. Große Meetings können zwar für die Abstimmung und Entscheidungsfindung wertvoll sein, aber sie bringen oft auch Herausforderungen mit sich. Tatsächlich ergab eine weitere Umfrage von ClickUp, dass 64 % der Befragten in fast der Hälfte ihrer Meetings Schwierigkeiten mit unklaren nächsten Schritten haben.

7. Sales Negotiation Coach (Ideal für die Beherrschung von Verhandlungen)

über Sales Negotiation Coach

Verhandlungen sind das Herzstück des Vertriebs. Sales Negotiation Coach hilft Ihnen, Ihr Verkaufsgespräch zu verfeinern, Einwände zu behandeln und Geschäfte mit Zuversicht abzuschließen. Es fungiert wie ein persönlicher Mentor und bietet Echtzeitstrategien auf der Grundlage bewährter Verhandlungstechniken.

Dieses Tool versetzt Sie in realistische Live-Rollenspielszenarien, in denen Sie als Dienstleister auftreten und versuchen, einen Vertrag abzuschließen, während Ihnen die zu erwartenden Einwände und Bedenken des potenziellen Kunden präsentiert werden. Sie erhalten sofortiges Feedback, was funktioniert hat, was nicht und wie Sie sich verbessern können.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Ich bin [Ihre Rolle] und möchte [Ihr ICP] ansprechen. Verhandlung starten

Ich verkaufe [Produkt oder Dienstleistung]. Lassen Sie uns einen Verkaufsgespräch simulieren

Ich biete [Produkt oder Dienstleistung] einem skeptischen [Ihr ICP] an. Spielen Sie den Käufer

Die besten Features von Sales Negotiation Coach

Verbessern Sie den Umgang mit Einwänden durch KI-gestützte Gegenargumente für häufige Verkaufseinwände

Erhalten Sie Einblicke in Geschäftsstrategien, die auf die Komplexität der Verhandlungen und das Verhalten der Clients zugeschnitten sind

Nutzen Sie szenariobasierte Rollenspiele, um reale Verkaufsgespräche vor dem eigentlichen Pitch zu üben

Limits des Sales Negotiation Coach

Mangelndes Kontextbewusstsein, wodurch es in komplexen, mehrphasigen Geschäften weniger effektiv ist

Es bietet nur begrenzte Anpassungsfähigkeit an die Branche und eignet sich eher für den allgemeinen Vertrieb als für Nischenmärkte

Preise für Sales Negotiation Coach

Free Forever (begrenzte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Bewertungen zu Sales Negotiation Coach

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. SalesMentor AI (Am besten geeignet für personalisiertes Vertriebscoaching)

über SalesMentor AI

Gute Vertriebsmitarbeiter werden nicht geboren – sie werden ausgebildet. SalesMentor AI fungiert als persönlicher Vertriebscoach und bietet Echtzeit-Feedback und Anleitung zur Verbesserung Ihrer Vertriebsfähigkeiten.

Es hilft Benutzern, ihre Fähigkeiten in den Bereichen Akquise, Kommunikation und Geschäftsabschluss durch Features wie benutzerdefinierte Pläne für den Verkaufserfolg, Module zur Kompetenzentwicklung, bewährte Playbooks und die Nachverfolgung der Leistung in Echtzeit zu verbessern.

Durch die Integration mit CRM-Tools und das Angebot von Verhandlungstechniken optimiert SalesMentor AI den Vertriebsprozess. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Profi sind, dieses Tool hilft Ihnen, Ihre Verkaufsargumente zu schärfen, Einwände zu behandeln und Geschäfte schneller abzuschließen.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Geben Sie mir ein Skript, um den Einwand „Wir arbeiten bereits mit einem anderen Anbieter zusammen“ bei einem Kaltanruf zu entkräften

Bewerten Sie meine Vertriebsfähigkeiten. Ich bin stark in Erstgesprächen, habe aber Schwierigkeiten, hochpreisige Geschäfte abzuschließen

Verfassen Sie eine erste E-Mail für [Ihr Unternehmenstyp] mit Einzelziel potenzielle Kunden in [Branche]

Die besten Features von SalesMentor AI

Optimieren Sie Verkaufsgespräche, E-Mails und Präsentationen mit Echtzeit-Vertriebscoaching

Generieren Sie KI-gesteuerte Antworten, um Kundenobjekte effektiv zu bearbeiten

Simulieren Sie Rollenspiele, damit Vertriebsmitarbeiter Antworten üben und Selbstvertrauen gewinnen können

Verfolgen Sie Leistungsanalysen, um Fortschritte zu messen und umsetzbare Verbesserungen vorzuschlagen

Limits von SalesMentor AI

Fehlende branchenspezifische Anpassungen, die manuelle Anpassungen für Nischenmärkte erfordern

Hängt von der Qualität der Eingabedaten ab, um bessere Ergebnisse zu liefern, wenn detaillierte Vertriebsinformationen bereitgestellt werden

Preise für SalesMentor AI

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

SalesMentor KI Bewertungen & Bewertungen

GA: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Sales Content Creator Pro (Am besten geeignet für die Erstellung verkaufsfördernder Inhalte)

über Sales Content Creator Pro

Gute Vertriebsinhalte bestehen nicht nur aus Worten. Es geht um Überzeugungskraft, Klarheit und Wirkung. Mit Sales Content Creator Pro können Ihre Vertriebsteams mit wenigen Tastenanschlägen E-Mails, Pitch-Decks, Produktbeschreibungen, Inhalte zur Vertriebsunterstützung, Social-Media-Beiträge und vieles mehr erstellen, die zu hohen Konversionsraten führen.

Darüber hinaus hilft es bei der Erstellung vertriebsbezogener Inhalte, spart Zeit und sorgt für Konsistenz. Durch die Berücksichtigung häufiger Einwände, die Hervorhebung einzigartiger Wertversprechen und die Ausrichtung an aktuellen Markttrends wird sichergestellt, dass Vertriebsmitarbeiter stets mit überzeugenden, markengerechten Botschaften ausgestattet sind.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Verfassen Sie eine B2B-Kaltakquise-E-Mail, in der Sie unser neues KI-gestütztes Produkt für [Persona] in mittelständischen Technologieunternehmen vorstellen

Erstellen Sie ein 2-minütiges Pitch-Skript für unser [Produkt/unsere Dienstleistung] mit dem Einzelziel [Zielgruppe]

Erstellen Sie eine Liste der fünf häufigsten Einwände potenzieller Kunden gegen einen Wechsel zu unserem Produkt und gehen Sie darauf ein

Die besten Features von Sales Content Creator Pro

Erstellen Sie KI-gestützte Verkaufstexte für überzeugende E-Mails, Pitches und Social-Media-Beiträge

Passen Sie Ihre Nachrichten dynamisch an, um sie an die Markenstimme und bestimmte Zielgruppensegmente anzupassen

Erstellen Sie Inhalte in verschiedenen Formaten für E-Mails, Landing Pages, Werbetexte und Präsentationen

Limits von Sales Content Creator Pro

Erfordert menschliche Bearbeitung, da die generierten Inhalte oft personalisiert und emotional verfeinert werden müssen

Fehlt es an allgemeiner Glaubwürdigkeit, mit einer kleinen Benutzerbasis und begrenzten Bewertungen oder Rezensionen

Preise für Sales Content Creator Pro

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Rezensionen zu Sales Content Creator Pro

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Revenue Catalyst (Am besten geeignet zur Steigerung des Umsatzes)

via Revenue Catalyst

Revenue Catalyst wurde für Vertriebsteams entwickelt, die ihre Umsatzziele schneller erreichen möchten. Es analysiert Vertriebsdaten, identifiziert Chancen und bietet KI-gestützte Einblicke, um Geschäfte effizient abzuschließen.

Außerdem vereinfacht es Aufgaben wie das Verfassen von Kaltakquise-E-Mails, das Erstellen von Listen potenzieller Kunden und das Ausarbeiten maßgeschneiderter Verkaufsargumente mithilfe von Echtzeitdaten und bewährten Strategien.

Verschwenden Ihre Vertriebsmitarbeiter Zeit mit der Verwaltung einer Pipeline oder der Optimierung von Preisstrategien? Dieses Tool mit seinen datengestützten Empfehlungen kann ihnen die Arbeit (und das Leben) erleichtern. Es ist wie ein schneller, fokussierter Vertriebsassistent, der keine Zeit verschwendet, Nachrichten immer prägnant formuliert und sicherstellt, dass jeder Schritt zielgerichtet ist.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Finden Sie Entscheidungsträger bei [Firmenname] und fassen Sie deren Rollen zusammen

Schreiben Sie eine E-Mail an den Vertriebsleiter von [Unternehmen] und bieten Sie ihm [Ihre Lösung] an

Suchen Sie nach [Website des Mitbewergers] und erstellen Sie eine Liste mit den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen zu unserem Produkt

Die besten Features von Revenue Catalyst

Prognostizieren Sie Umsatztrends mit KI-gesteuerten Prognosemodellen

Priorisieren Sie hochwertige Leads, indem Sie automatisch die besten potenziellen Kunden identifizieren

Erstellen Sie Leistungsberichte, um den Erfolg Ihres Vertriebsteams und Verbesserungsmöglichkeiten nachzuverfolgen

Limits von Revenue Catalyst

Probleme mit der CRM-Integration, da manuelle Dateneingaben erforderlich sind, wenn die Kompatibilität mit den bestehenden CRM-Workflows nicht gegeben ist

Verliert Details früherer Unterhaltungen und behält nur die letzten Interaktionen bei

Preise für Revenue Catalyst

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Bewertungen zu Revenue Catalyst

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

11. SalesResearcher (Am besten geeignet für die Erfassung von Informationen über potenzielle Kunden)

via SalesResearcher

Die richtigen Leads zu finden, ist die halbe Miete im Vertrieb. SalesResearcher GPT zeichnet sich genau in diesem Punkt aus. Dieses Tool unterstützt Vertriebsmitarbeiter, indem es ihnen schnelle, recherchierte Einblicke in jedes Unternehmen liefert, das sie als Einzelziel ins Visier genommen haben – ohne dass sie selbst Websites durchforsten müssen.

Es erleichtert die Lead-Generierung, indem es Erkenntnisse über potenzielle Kunden, Wettbewerber und Branchentrends sammelt. Es schlüsselt genau auf, was ein Unternehmen tut, welche Produkte es anbietet, welche aktuellen Entwicklungen es gibt, z. B. Finanzierungen oder Neueinstellungen, wer seine Clients sind und sogar, wer seine Wettbewerber sind.

Dieses GPT-Add-on hilft Ihren Vertriebsmitarbeitern, mit Echtzeitdaten und strategischen Empfehlungen immer einen Schritt voraus zu sein.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Was macht [Zielunternehmen], wer sind seine Clients und wie kann ich ihm mein B2B-SaaS anbieten?

Geben Sie mir einen Überblick über das Geschäft von [Einzelziel] und wie Agenturen an dieses Unternehmen verkaufen können

Sagen Sie mir, wie sich [Einzelziel] positioniert, wer es nutzt und mit wem es konkurriert

Die besten Features von SalesResearcher

Sammeln Sie Informationen über potenzielle Kunden aus deren Website und Online-Informationen

Generieren Sie Erkenntnisse aus Unterhaltungen, die in einem leicht lesbaren Format präsentiert werden – so als würden Sie Informationen von einem gut informierten Kollegen erhalten

Analysieren Sie Wettbewerber, um die Stärken und Schwächen Ihrer Marke innerhalb der Branche zu vergleichen

Nutzen Sie maßgeschneiderte Vertriebsstrategien, um personalisierte Ansätze für die Kontaktaufnahme und Interaktion mit potenziellen Kunden zu entwickeln

Limits von SalesResearcher

Lücken in Nischenbranchen, insbesondere für kleine oder geheimniskrämerische Unternehmen mit begrenzter Online-Präsenz

Preise für SalesResearcher

Free Forever (begrenzte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

SalesResearcher Bewertungen und Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

12. Impossible Sales Rep (am besten geeignet für den Umgang mit schwierigen Einwänden)

via Impossible Sales Rep

Impossible Sales Rep macht den Abschluss von Geschäften viel einfacher. Dieses KI-gestützte Add-On hilft Vertriebsteams dabei, ihre Verkaufsargumente zu optimieren, Einwände zu behandeln und schwierige Verhandlungen zu meistern.

Anstatt allgemeine Nachrichten zu versenden, recherchiert es zunächst das Unternehmen des potenziellen Clients, um genau zu verstehen, was in diesem Geschäft vor sich geht. Es kombiniert diese Erkenntnisse mit einem tiefen Verständnis Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung, um eine E-Mail zu erstellen, die relevant, zeitnah und maßgeschneidert ist.

Es ist, als hätten Sie einen erfahrenen Verkaufstrainer, der einspringt, wenn alle anderen nicht weiterkommen und keinen Ausweg finden.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Ich helfe [Einzelziel] dabei, [Aufgabe] mit [Lösung] zu erledigen. Können Sie eine Kaltakquise-E-Mail an den CMO von [Zielunternehmen] schreiben?

Recherchieren Sie [Name des Unternehmens] und erstellen Sie eine personalisierte Kontaktaufnahme für [Ihr Produkt] auf der Grundlage der neuesten Updates, Finanzdaten und Roadmap

Erstellen Sie ein Verkaufsargument für ein technikaffines Publikum vom Typ [Kundentyp] unter Berücksichtigung der aktuellen Einstellungstrends

Die besten Features von Impossible Sales Rep

Gehen Sie mit KI-gestützten Vorschlägen effektiv auf Einwände ein, um Kaufzögern zu überwinden

Optimieren Sie Ihre Verkaufsgespräche, indem Sie Skripte für maximale Kundenbindung verfeinern

Qualifizieren Sie Leads effizient, um hochwertige potenzielle Kunden zu identifizieren

Liefern Sie datengestützte Erkenntnisse auf Basis vergangener Verkaufsunterhaltungen

Unmögliche Einschränkungen für Vertriebsmitarbeiter

Mangelnde menschliche Intuition, sodass KI-generierte Antworten manchmal einer Feinabstimmung bedürfen

Kämpfen Sie nicht mit branchenspezifischen Nuancen, die möglicherweise nicht vollständig auf Nischenmärkte abgestimmt sind

Unmögliche Preise für Vertriebsmitarbeiter

Free Forever (begrenzte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Bewertungen von Impossible Sales Rep

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

13. E-Mail-GPT (am besten für die Erstellung von Vertriebs-E-Mails geeignet)

Das Verfassen von Verkaufs-E-Mails ist ganz einfach. Das denken die meisten Menschen, bis sie sich tatsächlich hinsetzen und mit dem Tippen beginnen. Wenn Sie keinen erfahrenen E-Mail-Verfasser haben, kann Ihnen dieses KI-E-Mail-Marketing-Tool die Arbeit erleichtern. Es kann in Sekundenschnelle personalisierte E-Mails mit hoher Konversionsrate entwerfen.

Durch die Bearbeitung von Nachfassaktionen, Klarstellungen oder schwierigen Kundeninteraktionen in einem professionellen und einheitlichen Ton können sich Vertriebsteams mehr auf den Abschluss von Geschäften und den Aufbau von Beziehungen konzentrieren, anstatt sich mit dem Verfassen von Antworten von Grund auf aufzuhalten.

Ob Sie Kaltakquise-E-Mails versenden, nachfassen oder Angebote verschicken – dieses KI-gestützte Tool sorgt dafür, dass Ihre Nachrichten auffallen.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Verfassen Sie eine E-Mail an einen Kunden, um sich für einen verpassten Termin zu entschuldigen

Ein Benutzer ist verwirrt über eine Rechnungsgebühr und möchte eine Erklärung. Helfen Sie ihm, eine höfliche Antwort zu verfassen

Schreiben Sie eine Folge-E-Mail an einen Kunden, dessen Produkt letzte Woche versandt wurde

Die besten Features von E-Mail-GPT

Personalisieren Sie E-Mails in großem Umfang, indem Sie Inhalte für verschiedene Leads anpassen

Passen Sie den Ton dynamisch an, um natürlicher und ansprechender zu klingen

Schlagen Sie sofort Antworten vor, um einen reibungslosen Flow der Unterhaltung zu gewährleisten

E-Mail-Limits für GPT

Muss manuell bearbeitet werden, da KI-generierte Ergebnisse möglicherweise angepasst werden müssen, um dem Tonfall der Marke zu entsprechen

Keine subjektiven Meinungen, neutrale Antworten

Preise für E-Mail-GPT

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Bewertungen per E-Mail senden

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

14. Sales Strategist Advisor (am besten geeignet für datengesteuerte Vertriebspläne)

über Sales Strategist Advisor

Unterhaltungen allein führen nicht zum Erfolg – Sie benötigen einen strategischen Plan für den Vertrieb.

Sales Strategist Advisor GPT ist hier genau das Richtige. Mit diesem GPT können Ihre Vertriebsteams intelligentere Ansätze entwickeln, Botschaften verfeinern und Geschäfte effektiver abschließen.

Dieses Tool passt sich dem Stil und dem Markt des Benutzers an, unabhängig davon, ob er Wettbewerbsanalysen, anpassbare E-Mail-Vorlagen oder Rollenspielszenarien benötigt, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Es bietet außerdem laufende Updates zu Markttrends, mehrsprachigen Support für globale Reichweite und interaktive Dashboards zur Nachverfolgung der Leistung.

Outreach, Überwindung von Einwänden, Ausarbeitung einer Vertriebsstrategie für ein neues Produkt und vieles mehr werden mit diesem Tool zum Kinderspiel. Sales Strategist Advisor kann Ihre Vertriebsleistung verbessern.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Simulieren Sie ein Szenario für Einwände bei einem Verkaufsgespräch, in dem der Käufer sagt, unser Produkt sei zu teuer

Analysieren Sie die Vertriebsstrategie von [Wettbewerber] und schlagen Sie drei Möglichkeiten vor, wie wir ihn bei der Lead-Generierung übertreffen können

Erstellen Sie eine Kaltakquise-E-Mail für ein [Produkt] mit dem Einzelziel [Zielgruppe] in Unternehmen der Größe [Unternehmensgröße]

Die besten Features von Sales Strategist Advisor

Prognostizieren Sie Verkaufstrends mit KI-gestützten Prognosen für eine bessere Planung

Simulieren Sie Verkaufsszenarien mithilfe virtueller Rollenspiele

Integrieren Sie diese Tools in Ihre Vertriebs-CRMs, um die Datenverwaltung zu optimieren

Passen Sie Verkaufsargumente basierend auf Käuferprofilen und -bedürfnissen an

Limits des Sales Strategist Advisors

Ersetzt jedoch nicht die Erfahrung, da menschliches Urteilsvermögen nach wie vor entscheidend ist

Kernfunktionen können nicht geändert werden, sodass für Änderungen ein Entwickler hinzugezogen werden muss

Preise für Sales Strategist Advisor

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Bewertungen zu Sales Strategist Advisor

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

15. Sales Insights GPT (Am besten geeignet, um Verkaufstrends aufzudecken)

über Sales Insights GPT

Daten sind nutzlos, wenn Sie nicht wissen, was sie aussagen. Sales Insights GPT verwandelt rohe Verkaufsdaten in umsetzbare Erkenntnisse.

Es vereint fortschrittliche RevOps-Best Practices, Daten zur Kaufabsicht und KI-gestützte Erkenntnisse. Ihre Vertriebsmitarbeiter können das Tool nutzen, um Trends zu analysieren, Chancen zu identifizieren und ihre Vertriebsstrategien zu optimieren.

Anstatt zu raten, was funktioniert, erhalten Sie klare Empfehlungen, die auf Daten basieren. Ob es um die Optimierung von Markteinführungsmaßnahmen, das Erkennen von Risiken im Trichter oder die Modellierung von Quotenplänen geht – dieses Tool ermöglicht es Vertriebsteams, schneller zu handeln, intelligenter zu arbeiten und mehr Geschäfte abzuschließen.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Helfen Sie mir, meine Vertriebsgebiete mithilfe von TAM, Whitespace und Angaben zur Kapazität der Vertriebsmitarbeiter neu zu gestalten

Modellieren Sie den Plan für die Vertriebskapazitäten des nächsten Jahres anhand von Quoten, Ramp-up-Raten und Fluktuationsannahmen

Generieren Sie 3 hochkonvertierende Vorlagen für Outbound-E-Mails für [ICP] unter Verwendung von Absichtssignalen und Firmografien

Sales Insights GPT – die besten Features

Optimieren Sie Vertriebsgebiete, indem Sie diese effizient definieren, planen und auf Karten abbilden

Erhalten Sie Echtzeit-Anleitungen zu allen Themen, von der Pipeline-Gesundheit bis hin zur Geschäftsabwicklung und Prognosen

Analysieren Sie Ihre Mitbewerber strategisch, um Marktchancen aufzudecken

Steuern Sie Vertriebsmethoden mit Frameworks wie MEDDPIC für Cloud-Lösungen

Vertriebserkenntnisse GPT-Limits

Begrenzter Branchenfokus, da es in erster Linie auf SaaS- und Technologiemärkte ausgerichtet ist

Preise für Sales Insights GPT

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Sales Insights GPT Bewertungen und Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

16. Competitor Scout (Am besten für die Analyse von Wettbewerbern geeignet)

via Competitor Scout

Kennen Sie Ihre Konkurrenz. Gewinnen Sie mehr Aufträge. Competitor Scout ist wie ein erfahrener DTC-Stratege an Ihrer Seite, der Vertriebsprofis einen klaren Vorteil verschafft, indem er genau aufdeckt, wie Wettbewerber ihre Produkte online positionieren und verkaufen. Es hilft Vertriebsteams, die Strategien der Konkurrenz, Preisänderungen und Markttrends in Echtzeit zu verfolgen.

Ob bei der Vorbereitung eines Client-Meetings oder der Optimierung einer Vertriebsstrategie – Ihre Teams erhalten fundierte, leicht verständliche Einblicke aus verschiedenen Quellen, um intelligentere Unterhaltungen zu führen.

Wenn Sie Ihre Konkurrenten ausmanövrieren möchten, erledigt dieses Tool die schwere Arbeit für Sie.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Vergleichen Sie meine Produktseite für [Produkt] mit den leistungsstärksten DTC-Wettbewerbern und schlagen Sie CRO-Verbesserungen vor

Analysieren Sie die bezahlte Werbestrategie für führende Marken der [Branche] mithilfe von Meta und TikTok

Was sollte mein Wertversprechen für ein [Produkttyp] sein, das mit [Wettbewerber] konkurriert?

Die besten Features von Competitor Scout

Führen Sie eine SWOT-Analyse durch, um Marktchancen aufzuzeigen

Verstehen Sie, was auf dem Markt Anklang findet – von der Kommunikation über die Preisgestaltung bis hin zu Produkt-Features

Analysieren Sie digitale Marketingstrategien durch Reverse Engineering der Werbekampagnen Ihrer Mitbewerber

Analysieren Sie Trends und Verbraucherverhalten, um Marktveränderungen vorherzusagen

Limits von Competitor Scout

Muss manuell überprüft werden, da einige Berichte möglicherweise ungenau sind

Bietet begrenzte Bilderkennung und verarbeitet Bilder nur bis zu einem gewissen Grad

Preise für Competitor Scout

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Bewertungen von Competitor Scout

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

17. Sales Manager (am besten für die Verwaltung von Vertriebsteams geeignet)

über Sales Manager

Ein guter Vertriebsleiter verfolgt nicht nur Nummern, sondern treibt Strategien voran, motiviert Teams und optimiert Workflows. Sales Manager gibt Ihren Vertriebsleitern die Freiheit, genau das zu tun. Es vereinfacht Aufgaben und sorgt dafür, dass sich Teams auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können.

Dieses Tool dient als strategischer Partner für Vertriebsleiter und bietet Echtzeit-Support bei der Ausrichtung der Teamziele auf die übergeordneten Unternehmensziele. Es verbessert die Datenanalyse, optimiert die CRM-Nutzung und liefert umsetzbare Erkenntnisse zu Markttrends, Vertriebsstrategien und Leistungskennzahlen.

Ob es darum geht, Engpässe in der Pipeline zu beseitigen, leistungsschwache Vertriebsmitarbeiter zu motivieren oder neue Outreach-Kampagnen zu entwickeln – das Tool liefert praktische, erfahrungsbasierte Ratschläge in einem übersichtlichen und praktischen Format.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Identifizieren Sie Coaching-Möglichkeiten auf der Grundlage von Leistungstrends in drei Vertriebsteams in verschiedenen Regionen

Geben Sie 3 kreative Ideen für B2B-Vertriebswettbewerbe, um die Pipeline-Geschwindigkeit in langsam laufenden Unternehmenskontos zu steigern

Was sind die aktuellen B2B-Vertriebstrends auf dem Markt in [Region], über die ich mein Team informieren sollte?

Die besten Features für Vertriebsleiter

Erstellen Sie mit Prognosen und Berichten genaue Umsatzprognosen

Verwalten Sie Quoten und Einzelziele, indem Sie realistische, aber ehrgeizige Verkaufsziele festlegen

Erhalten Sie Anleitungen zur Lösung häufiger Probleme von Vertriebsteams

Organisieren Sie Ihre Vertriebspipelines, um Leads zu priorisieren und die Konversionsrate zu verbessern

Limits für Vertriebsleiter

Mangelnde Kreativität bei einzigartigen Herausforderungen, die menschliches Brainstorming für innovative Verkaufstaktiken erfordern

Enthält gelegentlich veraltete Informationen, kann jedoch bei Bedarf Echtzeit-Updates abrufen

Preise für Vertriebsleiter

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Bewertungen von Vertriebsleitern

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

18. E-Mail-Assistent (am besten geeignet für die Automatisierung der E-Mail-Kommunikation)

Ob Kaltakquise oder Nachfassaktionen – das Verfassen von Verkaufs-E-Mails, die zu Conversions führen, ist eine Kunst. Wenn Sie keinen Experten dafür haben, wird Ihr Aufwand für Verkaufs-E-Mails nicht ausreichen.

E-Mail-Assistent GPT erleichtert das Erstellen von Vertriebs-E-Mails. Es erstellt überzeugende E-Mails, personalisiert die Kontaktaufnahme und optimiert Betreffzeilen für höhere Öffnungsraten.

Beispiele für Eingabeaufforderungen: Schreiben Sie eine 3-zeilige E-Mail, in der Sie Ihre Dienste einem SaaS-Startup anbieten

Erstellen Sie eine Kaltakquise-E-Mail, um [Produkt oder Dienstleistung] an Unternehmen [Unternehmenstyp und Größe] im Format einer Fallstudie zu vermarkten

Schreiben Sie eine E-Mail zur Kontaktaufnahme für eine Designagentur, deren Einzelziel [Unternehmenstyp und -größe] mit geringer Instagram-Interaktion sind

Die besten Features des E-Mail-Assistenten

Erstellen Sie wirkungsvolle Kaltakquise-E-Mails, die Aufmerksamkeit erregen und Antworten fördern

Personalisieren Sie Ihre Kundenansprache in großem Maßstab, damit jede Nachricht wie maßgeschneidert wirkt

Analysieren Sie Websites und Lebensläufe, um Ihre Angebote auf die Bedürfnisse der Empfänger abzustimmen

Limits des E-Mail-Assistenten

Manuelle Tonanpassungen erforderlich, um den Tonfall der Marke anzupassen

Auf textbasierte Inhalte beschränkt, d. h. es können keine aufwendigen E-Mail-Vorlagen entworfen werden

Preise für E-Mail-Assistent

Free Forever (Eingeschränkte Nutzung)

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT enthalten

Bewertungen und Bewertungen zu E-Mail Wizard

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

