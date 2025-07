die 10 besten Projektkostenmanagement-Softwareprogramme für die Budgetkontrolle im Jahr 2025

Fühlt sich Ihr Budget wie ein tropfender Wasserhahn an? Es tropft ständig, und Sie wissen nie genau, wo das Wasser hinfließt. Das ist ein weit verbreitetes Problem. Projektkosten können außer Kontrolle geraten, wenn Sie sie nicht genau überwachen.

Glücklicherweise gibt es Softwarelösungen, die Ihnen dabei helfen, diese Lücken zu schließen – verfolgen Sie Budgets, prognostizieren Sie Ausgaben und treffen Sie datengestützte Entscheidungen, bevor kleinere Probleme zu großen finanziellen Problemen werden.

Aber wie wählen Sie bei so vielen Optionen die richtige aus? Einige sind für akribische Zahlenjongleure konzipiert, während andere Teams ansprechen, die eine einfache Möglichkeit suchen, ihr Budget einzuhalten.

Dieser Blogbeitrag berücksichtigt unterschiedliche Präferenzen und untersucht effektive Tools für das Projektkostenmanagement, mit denen Sie Ihre Kosten unter Kontrolle halten können – ganz so, wie es für Sie am besten funktioniert.

Die beste Projektkostenmanagement-Software für die Budgetkontrolle auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp All-in-One-Projektkostenmanagement und KI-gestütztes Arbeitsmanagement für Startups, KMUs und große Teams Kostenverfolgung, Vorlagen für das Kostenmanagement, Zeiterfassung, Dashboards und Integrationen mit QuickBooks Free Forever; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Scoro Umfassendes Business- und Finanzmanagement für professionelle Service-Teams jeder Größe Echtzeitberichte, anpassbare Dashboards und Integration in Buchhaltungssoftware Pläne beginnen bei 23,90 $ pro Benutzer und Monat Produktiv Agenturrentabilität und Nachverfolgung von Kosten für kleine bis mittelständische Agenturen Finanzberichte, Nachverfolgung abrechnungsfähiger/nicht abrechnungsfähiger Stunden, Ressourcenmanagement Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Benutzer pro Monat Microsoft Project Projektbudgetierung und -planung auf Unternehmensebene Kostenvoranschläge, KI-gestützte Terminplanung und Integration mit Microsoft 365 Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ pro Benutzer und Monat Procore Baukostenmanagement für mittlere bis große Generalunternehmer und Subunternehmer Echtzeit-Kostenverfolgung, detaillierte Kosteneinsichten und Änderungsmanagement Benutzerdefinierte Preise Sage Integrierte Finanz- und Kostenkontrolle für Buchhaltungsteams in mittleren und großen Unternehmen Automatisierte Rechnungsstellung, Nachverfolgung von Transaktionen in Echtzeit und Einhaltung von Steuervorschriften Benutzerdefinierte Preise Anaplan Skalierbare Finanzplanung und -prognosen für globale Teams in Unternehmen Echtzeit-Datenmodellierung, Szenarioanalyse, ERP/CRM-Integration Benutzerdefinierte Preise Teamwork.com Kundenorientierte Budgetierung und Zeiterfassung für kleine bis mittelgroße Kundenservice-Teams Aufgabenverfolgung, zentralisierte Kommunikation und Integrationen mit Slack und Google Drive Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13,99 $ pro Benutzer und Monat Jedox Erweiterte Finanzmodellierung und -planung für Finanzteams in mittelständischen und großen Unternehmen Automatisierung der Budgetierung, Echtzeit-Datenanalyse, Excel-/ERP-Integration Benutzerdefinierte Preise Workday Adaptive Planning Echtzeit-Finanzprognosen und Budget-Sichtbarkeit für Finanz- und HR-Teams in Unternehmen Automatisierte Finanzplanung, Szenarioanalyse, ERP/CRM-Integration Benutzerdefinierte Preise

Was sollten Sie bei einer Software für Projektkostenmanagement beachten?

Die Auswahl der richtigen Software für das Projektkostenmanagement kann schwierig sein. Sie muss einfach zu verstehen und zu bedienen sein, ohne Ihren Workflow zu verlangsamen, und gleichzeitig so fortschrittlich, dass Sie Kosten über die reine Zahlenverarbeitung hinaus planen, kontrollieren und optimieren können. Was macht also eine gute Lösung aus?

Achten Sie auf Software, die Folgendes bietet:

Budgetverfolgung und -prognose : Prognostizieren und verhindern Sie Mehrausgaben, bevor sie entstehen. Scharfe KI-Analysen sind ein Plus!

Kostenüberwachung in Echtzeit : Bleiben Sie über alle Ausgaben auf dem Laufenden, damit Sie am Ende des Monats oder Quartals keine bösen Überraschungen erleben

Integrationen : Synchronisierung mit Buchhaltungstools, Apps zur Zeiterfassung und Projektmanagement-Plattformen, damit Sie nicht jede Ausgabe manuell erfassen oder gar Papierdokumente suchen müssen

Anpassbare Berichterstellung : Erhalten Sie klare, verständliche Einblicke, die Ihnen helfen, intelligentere finanzielle Entscheidungen zu treffen (Bonuspunkte für automatisierte Berichte!)

Skalierbarkeit : Wählen Sie eine Software, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann, damit Sie nicht zu schnell aus ihr herauswachsen

Audit-Trails und Compliance : Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen und stellen Sie die erforderlichen Daten für Compliance-Audits bereit

Einfache Integration in die Buchhaltung : Verbinden Sie sich mit Tools wie Xero, QuickBooks und Sage, um eine genaue Nachverfolgung der Kosten zu gewährleisten

Gewinnprognosen : Prognostizieren Sie zukünftige Gewinne auf Basis der aktuellen Ausgaben, um Ihre Margen während der Projekte zu sichern

Einfache Implementierung: Schnell einsatzbereit ohne lange Einarbeitungszeit

Die 10 besten Software-Tools für das Projektkostenmanagement

Basierend auf der obigen Checkliste und ergänzt durch gründliche Recherchen stellt unsere Liste der Tools sicher, dass Ihr Projektbudget und Ihr Ausgabenmanagement wie erwartet funktionieren – ohne ausufernde Ausgaben!

1. ClickUp (Beste All-in-One-Software für Projektkosten- und Arbeitsmanagement)

Optimieren Sie Ihre Projekte mit ClickUp Überwachen Sie Ihre Budgetzuweisungen, verfolgen Sie die tatsächlichen Ausgaben und analysieren Sie die Rentabilität mit der Projektmanagement-Plattform von ClickUp

Das Projektkosten-Controlling kann sich anfühlen, als würde man in einem Sturm eine Handvoll Luftballons festhalten – gerade wenn man glaubt, man hat sie im Griff, entgleitet einem etwas.

ClickUp tritt auf den Plan, um die Zügel anzuziehen. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat bietet sie Ihnen die Tools, die Sie benötigen, um Ihr Projektbudget einfach nachzuverfolgen, zu verwalten und zu optimieren.

Die Projektmanagement-Suite von ClickUp ist eine leistungsstarke Plattform, die all Ihre Arbeit – Aufgaben, Zeitleisten und Budgets – in einem kollaborativen, KI-gestützten Workspace integriert.

Von der Einstellung der Projektziele über die Nachverfolgung von Meilensteinen bis hin zur Verwaltung von Ressourcen – ClickUp hilft Teams, schneller voranzukommen, auf Kurs zu bleiben und bessere Ergebnisse zu erzielen. Es hilft Ihnen, jeden Dollar während des gesamten Projektlebenszyklus zu verbuchen. Sehen wir uns an, wie das funktioniert.

Benutzerdefinierte Felder in ClickUp

Erstellen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Felder für Geld, um geschätzte und tatsächliche Kosten zu erfassen und zu klassifizieren

Die benutzerdefinierten Felder von ClickUp sind das Rückgrat einer flexiblen Nachverfolgung von Kosten. Sie können spezielle Felder für das geschätzte Budget und die tatsächlichen Ausgaben erstellen und darüber hinaus Arbeitskosten, Materialausgaben und sogar die Abrechnungssätze Ihrer Clients nachverfolgen – alles in Ihrer Aufgabenansicht.

Möchten Sie die Kosten pro Aufgabe oder pro Mitarbeiter nachverfolgen? Fügen Sie einfach ein numerisches Feld oder ein Feld für die Währung hinzu.

Noch besser: Sie können Aufgaben anhand dieser Kostenfelder gruppieren, sortieren und filtern, um Muster zu erkennen, Überschreitungen frühzeitig zu identifizieren und kostspielige Elemente zu priorisieren. Und wenn Sie den Zoom verringern möchten, werden diese Felder nahtlos in die ClickUp Dashboards übernommen, sodass Sie jederzeit eine Echtzeit-Ansicht der Budgetlage über Projekte, Phasen oder Abteilungen hinweg haben.

💡 Profi-Tipp: Müssen Sie Gewinnmargen oder Budgetabweichungen berechnen? Kombinieren Sie Ihre Währungsfelder mit Formelfeldern, um Zahlen automatisch zu berechnen.

ClickUp Dashboards

Verfolgen und heben Sie wichtige Kosten- und Umsatzmetriken mit ClickUp Dashboards hervor

Erhalten Sie eine Echtzeit-Ansicht Ihrer Budgets, Ausgaben und Finanzprognosen. Kein mühsames Durchsuchen von Tabellenkalkulationen oder Wechseln zwischen Apps mehr. Die Dashboards von ClickUp sind Ihr Command-Center.

Fügen Sie benutzerdefinierte Karten hinzu, um Folgendes nachzuverfolgen:

Tatsächliche Ausgaben vs. Prognosen

Budgetverbrauchsraten durch anpassbare Balken- und Liniendiagramme

Ausgabenmuster mithilfe von Heatmaps

Detaillierte Kostenaufschlüsselungen

Organisieren, sortieren und verfolgen Sie Ausgabendetails mit der Tabellenansicht von ClickUp

Verfolgen Sie Kosten, vergleichen Sie Budgets mit Ist-Zahlen und erkennen Sie schnell, wo Sie zu viel ausgeben. Die Tabellenansicht von ClickUp ist wie eine Tabellenkalkulation – nur intelligenter und viel einfacher zu verwalten.

Organisieren Sie Ihre Ausgaben nach:

Kostenart (fix oder variabel)

Stückkosten und Mengen

Genehmigungsstatus für die Ausgabenkontrolle

Sie können diese Ansichten sortieren und filtern, um Ausgabentrends zu erkennen oder nicht autorisierte Käufe zu kennzeichnen.

Erstellen Sie automatisierte Berichte, um Trends zu erkennen, Risiken zu identifizieren und Budgets anzupassen, bevor kleine Probleme zu großen Problemen werden. Die Tools zur Berichterstellung und der KI-Assistent von ClickUp, auch bekannt als ClickUp Brain, verwandeln Rohdaten in klare Erkenntnisse:

Cost Performance Index zur Messung der Budgeteffizienz

Earned Value Analysis zur Nachverfolgung des Werts pro ausgegebenem Dollar

Übersichten über Gemeinkosten und variable Kosten

ClickUp Brain ruft Echtzeitdaten aus Ihren benutzerdefinierten Feldern, Zeiteinträgen und Aufgabenstatus ab, um sofort Berichte, Zusammenfassungen und sogar visuelle Aufschlüsselungen zu erstellen. Es kann auch automatisch Zusammenfassungen für Stakeholder erstellen oder Ihnen bei der Vorbereitung von Budgetüberprüfungen helfen, indem es kostenintensive Ausreißer oder verzögerte Aufgaben mit finanziellen Auswirkungen identifiziert.

Sparen Sie Stunden an Datenanalyse und erhalten Sie sofort intelligente Vorschläge zur Kostenoptimierung über ClickUp Brain

Behalten Sie die Zeit im Blick

Mit ClickUp Zeiterfassung können Sie Zeiten erfassen, Schätzungen festlegen, Notizen hinzufügen und Timesheets erstellen

Überwachen Sie mit ClickUp Zeit-Erfassung abrechnungsfähige Stunden, Projektkosten und die Effizienz Ihres Teams.

Die integrierte Zeiterfassung hilft Ihnen dabei, Ihre Arbeitskosten zu kontrollieren, indem sie:

Benachrichtigung von Managern, wenn Aufgaben die geschätzte Stundenzahl überschreiten

Exportieren Sie abrechnungsfähige Stunden in Rechnungsstellungssysteme

Nicht abrechenbare Arbeit identifizieren

Speziell entwickelte Vorlagen

Ganz gleich, ob Sie die Arbeit Ihrer Clients oder interne Initiativen verwalten – mit den Vorlagen für Budgetierung und Kostenkalkulation von ClickUp bleiben Sie organisiert und rechenschaftspflichtig.

Kostenlose Vorlage Verfolgen und visualisieren Sie die Kostenleistung mit der Vorlage für Projektkostenmanagement von ClickUp

Die Vorlage für das Projektkostenmanagement von ClickUp bietet beispielsweise

Benutzerdefinierte Genehmigungs-Workflows für Ausgaben

Planung der Budgetüberprüfung

Standardisierte Formulare für die Eingabe von Schätzungen

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage zur Projektkostenanalyse von ClickUp können Sie Kosten effektiv nachverfolgen und analysieren

Die Vorlage für die Projektkostenanalyse von ClickUp hilft Ihnen dabei, Folgendes nachzuverfolgen:

Fixkosten wie Miete und Gehälter

Variable Kosten, wie z. B. Materialien

Kostenverteilung durch Kreisdiagramme

Preisvergleiche von Anbietern

Die besten Features von ClickUp

Verfolgen Sie Kosten, vergleichen Sie Budgets mit Ist-Zahlen und erkennen Sie schnell, wo Sie zu viel ausgeben – mit der Tabellenansicht von ClickUp

Überwachen Sie abrechnungsfähige Stunden, Projektkosten und die Effizienz Ihres Teams und stellen Sie sicher, dass jeder Euro mit dem Feature „Zeiterfassung” von ClickUp verbucht wird

Erstellen Sie automatisierte Berichte, um Trends zu erkennen, Risiken zu identifizieren und Budgets anzupassen, bevor kleine Probleme zu großen Problemen werden – mit ClickUp Dashboards

Integrieren Sie mühelos Buchhaltungstools wie QuickBooks, Xero und mehr für eine einfache Nachverfolgung Ihrer Finanzen

Limits von ClickUp

Aufgrund der umfangreichen Features kann es für Benutzer, die das Tool zum ersten Mal verwenden, eine gewisse Einarbeitungszeit geben

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine TrustRadius-Bewertung für ClickUp lautet:

Die Verwaltung von Projekten oder Aufgaben, die Nachverfolgung unternehmensweiter Ziele und die Kommunikation mit anderen Abteilungen oder Teams haben sich aufgrund der Transparenz der Projekte deutlich verbessert, was zu Zeitersparnissen und Kostenvorteilen geführt hat. Wir können Engpässe unterstützen oder Aufgaben im Voraus erledigen, da wir sehen, was als Nächstes ansteht.

Die Verwaltung von Projekten oder Aufgaben, die Nachverfolgung unternehmensweiter Ziele und die Kommunikation mit anderen Abteilungen oder Teams haben sich dank der Transparenz der Projekte deutlich verbessert, was zu Zeitersparnissen und Kostenvorteilen geführt hat. Wir können Engpässe unterstützen oder Aufgaben im Voraus erledigen, da wir sehen, was als Nächstes ansteht.

2. Scoro (Am besten geeignet für durchgängiges Geschäfts- und Finanzmanagement)

via Scoro

Scoro ist eine All-in-One-Plattform für die Verwaltung von Projekten, Budgets und Geschäftsfinanzen. Damit können Sie benutzerdefinierte Workflows, Berichte und Dashboards erstellen, die auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

Von der Angebotserstellung und Budgetierung bis hin zur Zeiterfassung und Rechnungsstellung – Scoro verknüpft jede Aktivität mit Ihrem Geschäftsergebnis. Sie können Kosten- und Umsatzziele pro Projekt festlegen, wiederkehrende Rechnungen automatisieren und vorgefertigte oder benutzerdefinierte Echtzeit-Dashboards verwenden, um die Rentabilität auf einen Blick zu verfolgen.

Die besten Features von Scoro

Greifen Sie auf Echtzeitberichte zu, um die Rentabilität, den Cash Flow und die finanzielle Performance Ihrer Projekte zu analysieren

Visualisieren Sie wichtige Finanz- und Projektdaten mit anpassbaren Dashboards

Integrieren Sie mühelos Buchhaltungssoftware wie QuickBooks und Xero

Limits von Scoro

Begrenzte Integrationen von Drittanbietern

Preise für Scoro

Kern: 23,90 $ pro Benutzer und Monat

Wachstum: 38,90 $ pro Benutzer und Monat

Leistung: 59,90 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Scoro

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Scoro?

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

Wir bevorzugen Scoro, da es schneller und einfacher zu bedienen und zu erlernen ist. Auch die Gebührenstruktur ist für ein kleineres Unternehmen sehr sinnvoll.

Wir bevorzugen Scoro, da es schneller und einfacher zu bedienen und zu erlernen ist. Auch die Gebührenstruktur ist für ein kleineres Unternehmen sehr sinnvoll.

3. Produktiv (Am besten für die Rentabilität von Agenturen und die Nachverfolgung von Kosten geeignet)

über Productive

Ist Ihr Team mit mehreren Projekten, Clients und Budgets gleichzeitig beschäftigt, sodass die Nachverfolgung der Rentabilität zu einer Herausforderung wird? Productive wurde speziell für dienstleistungsorientierte Unternehmen entwickelt und bietet eine einfache Möglichkeit, Projektfinanzen und Ressourcenzuweisungen zu verwalten.

Dank datengestützter Einblicke und Automatisierung können Agenturen Spekulationen vermeiden und sich auf das Wachstum konzentrieren, ohne die finanzielle Kontrolle zu verlieren.

Die besten Features für Produktivität

Erstellen Sie detaillierte Finanzberichte, um mühelos Einnahmen, Kosten und Margen zu analysieren

Verfolgen Sie abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden, um eine genaue Rechnungsstellung und Rentabilität sicherzustellen

Planen Sie die Verfügbarkeit und Kapazität Ihrer Teams mit Ressourcenmanagement , um eine Überlastung Ihrer Mitarbeiter oder eine unzureichende Auslastung Ihrer Talente zu vermeiden

Produktive Einschränkungen

Anspruchsvolle Plattform mit einer gewissen Lernkurve

Limitierung der Flexibilität bei der Benutzerverwaltung

Produktive Preisgestaltung

Free

Unverzichtbar: 11 $ pro Benutzer und Monat

Professional: 28 $ pro Benutzer und Monat

Ultimate: 39 $/Benutzer pro Monat

Produktive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Productive?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Die Möglichkeit, wiederkehrende Budgets für monatliche Retainer festzulegen, war für uns der entscheidende Faktor – etwas, worauf wir als Agentur stark angewiesen sind. Das Tool ist einfach zu bedienen und lässt sich mit einer Vielzahl anderer Tools integrieren – darunter auch Xero.

Die Möglichkeit, wiederkehrende Budgets für monatliche Retainer festzulegen, war für uns der entscheidende Faktor – etwas, worauf wir als Agentur stark angewiesen sind. Das Tool ist einfach zu bedienen und lässt sich mit einer Vielzahl anderer Tools integrieren – darunter auch Xero.

💡 Profi-Tipp: Legen Sie nicht einfach ein Budget fest und vergessen Sie es dann! Führen Sie wöchentliche oder zweiwöchentliche Budgetkontrollen durch, um den Überblick zu behalten und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Eine konsequente Überwachung hilft, kostspielige Überraschungen zu vermeiden.

4. Microsoft Project (am besten für die Projektbudgetierung auf Unternehmensebene geeignet)

über Microsoft Project

Microsoft Project ist eine ideale Lösung für die Verwaltung großer, komplexer Projektbudgets. Die für Unternehmen entwickelte Lösung bietet erweiterte Tools für Budgetierung, Ressourcenmanagement und Prognosen, damit Projekte finanziell im Plan bleiben.

Diese Projektmanagement-Software bietet ein strukturiertes und dennoch intuitives Layout, mit dem Projektmanager auch ohne Finanzhintergrund Kosten effektiv nachverfolgen können.

Die besten Features von Microsoft Project

Erstellen Sie detaillierte Projektbudgets mit integrierten Tools für Kostenvoranschläge und Prognosen

Effektives Ressourcenmanagement mit KI-gestützter Terminplanung

Erstellen Sie detaillierte Finanzberichte, um die Kostenleistung und Abweichungen zu analysieren

Integration mit Microsoft 365 für optimierte Zusammenarbeit und Datenfreigabe

Limits von Microsoft Project

Dem Tool fehlt die Zusammenarbeit in Echtzeit

Nicht verfügbar für macOS

Preise für Microsoft Project

Free

Planner Plan: 10 $ pro Benutzer und Monat

Planer und Projektplan 3: 30 $ pro Benutzer und Monat

Planner und Projektplan 5: 55 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Project

G2: 4/5 (über 1500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Project?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Insgesamt ist Microsoft Project eine einfache und effiziente Möglichkeit, die von mir betreuten Projekte zu verwalten. Der Einstieg ist kinderleicht, und da alle Microsoft verwenden, ist die Verbindung zu den anderen Mitgliedern des Teams kein Problem.

Insgesamt ist Microsoft Project eine einfache und effiziente Möglichkeit, die von mir betreuten Projekte zu verwalten. Der Einstieg ist kinderleicht, und da alle Microsoft verwenden, ist die Verbindung zu den Mitgliedern des Teams kein Problem.

5. Procore (Am besten für das Baukostenmanagement geeignet)

über Procore

Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass Baukostenbudgets ein Eigenleben führen? Materialpreise steigen über Nacht. Subunternehmer verlängern Zeitleisten. Änderungsaufträge stapeln sich. Und plötzlich ist das solide Budget, das Sie genehmigt haben, unter unvorhergesehenen Kosten, Verzögerungen und Spekulationen begraben.

Procore ist eine leistungsstarke Software für das Baukostenmanagement, die entwickelt wurde, um Projekte auf Kurs zu halten, Budgets zu kontrollieren und Teams in solchen Situationen zu integrieren.

Dank der Erfassung von Kostendaten in Echtzeit können Projektmanager Überschreitungen schnell erkennen, bevor sie außer Kontrolle geraten. Procore wurde speziell für Bauprojekte entwickelt und kümmert sich auch um die Einhaltung von Vorschriften und die Nachverfolgung von Budgets.

Die besten Features von Procore

Budgetänderungen mühelos protokollieren, überprüfen und genehmigen

Erhalten Sie detaillierte Einblicke in die Kosten, um bessere Entscheidungen zu treffen und die Rentabilität zu sichern

Verbinden Sie Ihre Kostenvoranschläge, Änderungsaufträge, RFIs und Verpflichtungen von Subunternehmern direkt mit dem Budget

Prognostizieren Sie die Projektendkosten auf Basis der tatsächlichen Ausgaben und der committeten Kosten

Einschränkungen von Procore

Hat aufgrund seiner umfangreichen Features eine steile Lernkurve

Die Features zur Berichterstellung sind nicht benutzerfreundlich

Preise für Procore

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Procore

G2: 4,6/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Procore?

Eine G2-Bewertung lautet:

Die Software bietet eine hervorragende Sichtbarkeit der Projektfinanzen, sodass wir Probleme frühzeitig erkennen und Änderungsaufträge und Budgetprognosen im Blick behalten können. Die Integration mit anderen Tools, darunter Buchhaltungsplattformen wie QuickBooks und Sage, reduziert doppelte Einträge und Dateninkonsistenzen.

Die Software bietet eine hervorragende Sichtbarkeit der Projektfinanzen, sodass wir Probleme frühzeitig erkennen und Änderungsaufträge und Budgetprognosen im Blick behalten können. Die Integration mit anderen Tools, darunter Buchhaltungsplattformen wie QuickBooks und Sage, reduziert doppelte Einträge und Dateninkonsistenzen.

6. Sage (Am besten für die Integration von Finanzen und Buchhaltung geeignet)

via Sage

Im Gegensatz zu Tools, die die Budgetierung nur als oberflächliches Feature behandeln, bietet Ihnen Sage eine präzise Nachverfolgung der Kosten über Aufträge, Phasen, Kosten-Codes und Lieferanten hinweg – alles direkt mit Ihrem Hauptbuch verknüpft. Sie können Schätzungen, Verpflichtungen, Unteraufträge, Änderungsaufträge und Ist-Kosten an einem Ort verwalten und so Buchhaltung und Betrieb synchronisieren.

Die robusten Tools für Prognosen und IB-Berichterstellung helfen Ihnen, die Rentabilität Ihrer Projekte in Echtzeit zu überwachen, Probleme beim Cashflow frühzeitig zu erkennen und die Einhaltung finanzieller Standards sicherzustellen.

Die besten Features von Sage

Automatisieren Sie Rechnungsstellung und Zahlungen, um manuelle Arbeit zu reduzieren

Einfache Synchronisierung mit Banken und Finanzinstituten für die Nachverfolgung von Transaktionen in Echtzeit

Effiziente Verwaltung der Projektfinanzen mit Steuerkonformität und automatisierten Berechnungen

Integrieren Sie Projektmanagement- und ERP-Tools für eine komplette Geschäftslösung

Limits von Sage

Komplex für Benutzer ohne Buchhaltungskenntnisse

Erfordert Zeit und Fachwissen für die richtige Einrichtung

Preise von Sage

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sage

G2: 4,3/5 (über 3.500 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sage?

Eine G2-Bewertung lautet:

Sage Intacct bietet eine Vielzahl von Features, aber ich nutze fast täglich den Custom Report Builder. Es ist ein unglaublich leistungsstarkes Tool, mit dem sich neue Methoden zur Überprüfung der Finanzen ganz einfach implementieren lassen.

Sage Intacct bietet eine Vielzahl von Features, aber ich nutze fast täglich den Custom Report Builder. Es ist ein unglaublich leistungsstarkes Tool, mit dem sich neue Methoden zur Überprüfung von Finanzdaten ganz einfach implementieren lassen.

🧠 Wissenswertes: Das Projektmanagement-Dreieck, oft auch als „Eisernes Dreieck“ bezeichnet, verdeutlicht, dass ein Projekt entweder gut, schnell oder kostengünstig sein kann – aber nicht alles gleichzeitig.

7. Anaplan (Am besten geeignet für skalierbare Finanzplanung und Prognosen)

via Anaplan

Anaplan geht über die Budgetierung hinaus – es ist eine Plattform für die vernetzte Projektplanung in Ihrem gesamten Unternehmen. Mit Anaplan können Sie komplexe Finanzmodelle erstellen, Was-wäre-wenn-Szenarien durchspielen und verstehen, wie sich Änderungen in einem Bereich auf Ihr gesamtes Projekt oder Ihr Unternehmen auswirken.

Es ist, als hätten Sie eine Kristallkugel für Ihre Projektfinanzen, mit der Sie potenzielle Probleme erkennen können, bevor sie auftreten.

Die besten Features von Anaplan

Verbinden Sie Teams und Daten, damit alle mit denselben aktuellen Informationen arbeiten

Modellieren Sie komplexe Projekte mit Echtzeitdaten, um strategische Entscheidungen zu verbessern

Skalieren Sie mühelos, um wachsende Geschäftsanforderungen ohne Leistungseinbußen zu bewältigen

Einfache Integration in ERP-, CRM- und andere Business-Systeme für einen einheitlichen Workflow

Einschränkungen von Anaplan

Benutzer melden Probleme beim Laden großer Datensätze

Keine Möglichkeit, übergeordnete Elemente aufzuschlüsseln oder zu erweitern

Preise für Anaplan

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Anaplan

G2: 4,6/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Anaplan?

Hier ist die Meinung eines G2-Rezensenten:

Anaplan bietet Finanzteams eine einzige Quelle für die Budgetierung. Da es sich um eine Cloud-Plattform handelt, können Hunderte von Benutzern gleichzeitig an einem einzigen Budgetplan arbeiten.

Anaplan bietet Finanzteams eine einzige Quelle für die Budgetierung. Da es sich um eine Cloud-Plattform handelt, können Hunderte von Benutzern gleichzeitig an einem einzigen Budgetplan arbeiten.

🧠 Wissenswertes: Die 90-90-Regel besagt humorvoll, dass die ersten 90 % der Code-Entwicklung eines Projekts 90 % der zugewiesenen Zeit in Anspruch nehmen, während die restlichen 10 % des Codes ebenfalls 90 % der Zeit erfordern, was insgesamt zu einer Überschreitung des geplanten Zeitplans um 180 % führt.

8. Teamwork.com (Am besten geeignet für die kundenorientierte Projektbudgetierung)

Teamwork. com zeichnet sich als Lösung für das Projektkostenmanagement aus, die sich ganz auf Client-Services-Teams und abrechnungsfähige Arbeit konzentriert und damit die erste Wahl für Agenturen, Berater und professionelle Dienstleister ist.

Die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale? Integrierte Zeiterfassung und Budgetierung, die auf maximale Rentabilität ausgelegt sind. Mit Teamwork können Sie abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Sätze festlegen, Projektbudgets nach Zeit oder Geldwert erstellen und protokollierte Stunden in Echtzeit mit diesen Budgets abgleichen.

Wenn Teammitglieder ihre Zeit protokollieren, erhalten Sie sofortige Sichtbarkeit auf Überschreitungen, verbleibende Budgets und potenzielle Scope Creep.

Die besten Features von Teamwork.com

Weisen Sie Aufgaben mit klaren Fristen und Prioritäten zu und verfolgen Sie deren Erledigung

Arbeiten Sie mühelos zusammen, indem Sie Dateien, Nachrichten und Aktualisierungen an einem Ort speichern

Wandeln Sie Zeiteinträge mit wenigen Klicks in Rechnungen um

Erhalten Sie Einblicke in die profitabelsten Projekte – und Clients –, damit Sie nachhaltig skalieren können

Integrieren Sie Ihre bevorzugten Tools wie Slack, HubSpot und Google Drive

Einschränkungen von Teamwork.com

Erweiterte Features erfordern höherwertige Pläne

Preise für Teamwork.com

Free

Lieferung: 13,99 $ pro Benutzer und Monat

Wachstum: 25,99 $ pro Benutzer und Monat

Sonderangebot: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Teamwork.com

G2: 4,4/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Teamwork.com?

Eine Bewertung von Capterra hebt einige der Vorteile des Tools hervor:

Umfassendes System zur Zeiterfassung mit integrierten Kategorien für Designaufgaben und automatischer Berechnung der abrechnungsfähigen Stunden. Erweiterte Features für das Portfolios-Management, die eine gleichzeitige Ressourcenzuweisung und Prioritätenverwaltung ermöglichen.

Umfassendes System zur Zeiterfassung mit integrierten Kategorien für Designaufgaben und automatischer Berechnung der abrechnungsfähigen Stunden. Erweiterte Features für das Portfolios Management, die eine gleichzeitige Ressourcenzuweisung und Prioritätenverwaltung ermöglichen.

9. Jedox (Am besten geeignet für fortgeschrittene Finanzmodellierung und Planung)

via Jedox

Stellen Sie sich Jedox als Brücke zwischen Ihren Rohdaten und verwertbaren Erkenntnissen vor. Es konsolidiert Informationen aus verschiedenen Quellen, sodass Sie detaillierte Finanzmodelle erstellen und anspruchsvolle Simulationen durchführen können. Es ist ideal für Unternehmen, die finanzielle und strategische Entscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger Daten treffen.

Die besten Features von Jedox

Automatisieren Sie Budgetierung und Prognosen, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren

Analysieren Sie Echtzeitdaten, um Ihre Entscheidungsfindung zu verbessern

Skalieren Sie mühelos, um den Anforderungen wachsender Unternehmen gerecht zu werden

Einfache Integration mit Excel, ERP und BI-Tools

Limits von Jedox

Die Verwaltung umfangreicher Datenbanken kann zu einem erhöhten Speicherverbrauch und potenziellen Leistungsproblemen führen

Jedox-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jedox

G2: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jedox?

Laut einer G2-Bewertung:

Was mir am besten gefallen hat, ist, wie einfach der Einstieg ist. Die intuitive Benutzeroberfläche und die hilfreichen Ressourcen haben den Onboarding-Prozess selbst für diejenigen ohne umfangreiche technische Kenntnisse reibungslos gestaltet. Darüber hinaus gewährleistet die Integration mit Tools wie Excel und Cloud-basierten Diensten einen nahtlosen und effizienten Übergang zu Jedox.

Was mir am besten gefallen hat, ist, wie einfach der Einstieg ist. Die intuitive Benutzeroberfläche und die hilfreichen Ressourcen haben den Onboarding-Prozess selbst für diejenigen ohne umfangreiche technische Kenntnisse reibungslos gestaltet. Darüber hinaus gewährleistet die Integration mit Tools wie Excel und Cloud-basierten Diensten einen nahtlosen und effizienten Übergang zu Jedox.

10. Workday Adaptive Planning (Am besten für Finanzprognosen in Echtzeit geeignet)

über Workday Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning ist ein Cloud-basiertes Tool für Budgetierung, Prognosen und Berichterstellung. Es bietet Finanzinformationen in Echtzeit, mit denen Teams die Rentabilität von Projekten überwachen und Budgets einhalten können.

Mit dieser Software zur Nachverfolgung von Projektkosten können Sie dynamische Modelle erstellen, die die Agilität steigern und die Zusammenarbeit fördern. Ganz gleich, ob Sie im Finanzwesen, Vertrieb oder in der Personalabteilung tätig sind, sie optimiert die Planung, sodass sie schneller, intelligenter und anpassungsfähiger wird.

Die besten Features von Workday Adaptive Planning

Automatisieren Sie die Finanzplanung, um manuelle Fehler zu reduzieren

Analysieren Sie Szenarien sofort, um datengestützte Geschäftsentscheidungen zu treffen

Integrieren Sie ERP- und CRM-Systeme, um alle Ihre Geschäftsdaten an einem Ort zu verbinden

Limits von Workday Adaptive Planning

Neue Benutzer müssen möglicherweise eine gewisse Einarbeitungszeit in Kauf nehmen

Preise für Workday Adaptive Planning

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Workday Adaptive Planning

G2: 4,3/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Workday Adaptive Planning?

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

Wir verwenden Workday Adaptive Planning für unseren jährlichen Budgetprozess und einen Teil der Berichterstellung. Mit Workday Adaptive Planning können unsere Benutzer Budgetänderungen vornehmen und das Nettoergebnis dieser Änderungen sofort sehen. So erreichen wir unser Einzelziel schneller. Wir planen, die aktiven Dashboards in Adaptive zu nutzen, um noch mehr Echtzeitdaten zu erhalten und deren Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen zu sehen.

Wir verwenden Workday Adaptive Planning für unseren jährlichen Budgetprozess und einen Teil der Berichterstellung. Mit Workday Adaptive Planning können unsere Benutzer Budgetänderungen vornehmen und das Nettoergebnis der Änderungen sofort sehen. So erreichen wir unser Einzelziel schneller. Wir planen, die aktiven Dashboards in Adaptive zu nutzen, um noch mehr Echtzeitdaten zu erhalten und deren Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen zu sehen.

Verbessern Sie Ihr Kostenmanagement mit ClickUp!

Wir haben also eine Vielzahl von Budget-Tools durchforstet, von den farbenfrohen Boards von ClickUp bis hin zur Datenverarbeitungsleistung von Jedox und allem, was dazwischen liegt. Ganz gleich, ob Sie mit Procore Wolkenkratzer bauen, mit Anaplan Zukunftsprognosen erstellen oder einfach nur versuchen, Ihr Team mit Teamwork.com davon abzuhalten, versehentlich einen goldenen Hefter in Auftrag zu geben – es gibt ein Tool für Sie.

Wenn Sie sich immer noch überfordert fühlen, denken Sie einfach daran: Ihr Budget ist kein mythisches Ungeheuer, das Sie besiegen müssen, sondern eher wie eine Zimmerpflanze, die Sie immer wieder vergessen zu gießen.

Wenn Sie nach einem Einstiegspunkt suchen, nach einem Tool, das Flexibilität und Leistungsstärke mit umfassenden Tools für Budgetierung und Finanzmanagement verbindet, probieren Sie ClickUp doch einfach einmal aus

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erfahren Sie, wie Sie Ihr Projektkostenmanagement optimieren können!