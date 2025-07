10 Circleback AI-Alternativen für Teams und Meetings im Jahr 2025

Wenn Sie in letzter Zeit mehr Zoom-Anrufe als Mittagspausen hatten, haben Sie wahrscheinlich Circleback AI ausprobiert – den stillen Kollegen, der Notizen zu Meetings macht, Zusammenfassungen schreibt und Aktionselemente nachverfolgt.

Es ist ein praktisches Tool, kann aber schnell teuer werden. Wenn Ihre Meetings schnell oder chaotisch ablaufen, können die Notizen ihr Ziel verfehlen. Außerdem fehlen die tiefergehenden Anpassungs- und Team-Kollaborations-Features, die viele GTM-Teams benötigen.

Wenn Ihnen das grundlegende Setup nicht mehr ausreicht, haben wir die besten Circleback AI-Alternativen zusammengestellt – KI-Tools für Meeting-Notizen, die tatsächlich verstehen, wie moderne Teams zusammenkommen, Informationen freigeben und Aufgaben ausführen.

Von intelligenteren Transkripten bis hin zu nahtlosen Integrationen – diese Tools bringen Klarheit und Kontrolle zurück in Ihren Kalender, ohne dass Sie Ihre Meeting-Erinnerungen hinterfragen müssen.

Was Sie bei einer Circleback-KI-Alternative beachten sollten

Laut Forbes finden täglich etwa 55 Millionen Meetings statt, von denen die Hälfte Zeitverschwendung ist.

Ein Transkriptionstool kann Ihnen helfen, Zeit zu sparen und Erkenntnisse aus Meetings mit präzisen Notizen und Vorschlägen umzusetzen, sodass Sie nach dem Meeting tatsächlich produktiv arbeiten können.

Wenn Circleback AI nicht die gewünschten Ergebnisse liefert, sehen Sie sich die folgenden Eigenschaften an, um eine Alternative zu finden:

Genaue Meeting-Erfassung : Erfassen Sie Echtzeit-Transkriptionen mit Sprecherbeschreibungen – selbst in unübersichtlichen oder schnellen Unterhaltungen. Nutzen Sie Features wie Rauschunterdrückung, Zeitstempel und Support für verschiedene Akzente, damit Ihre Notizen immer klar und deutlich sind

Intelligente KI-Unterstützung : Extrahieren Sie Aktionselemente, analysieren Sie Stimmungen und automatisieren Sie die Nachverfolgung vergangener Meetings. Bonuspunkte gibt es, wenn die : Extrahieren Sie Aktionselemente, analysieren Sie Stimmungen und automatisieren Sie die Nachverfolgung vergangener Meetings. Bonuspunkte gibt es, wenn die Sprach-zu-Text-Software durch das Lernen der Muster Ihres Teams im Laufe der Zeit immer besser wird

Multi-Plattform-Integration : Synchronisierung mit Zoom, Google Meet, Slack, Notion und CRMs zur Optimierung von Workflows. Der beste Notiz-App sollte Notizen automatisch an Ihre bestehenden Tech-Tools senden

Benutzerdefinierte Zusammenfassungsoptionen : Passen Sie den Ton, die Länge und das Format von Zusammenfassungen an – egal, ob Sie Stichpunkte oder vollständige Berichte benötigen –, damit jeder auf die Meeting-Protokolle so zugreifen kann, wie es für seine Arbeit am besten ist

Vorlagen: Verwenden Sie Verwenden Sie Vorlagen für Meeting-Notizen für Verkaufsgespräche, Standups, Retros und mehr. Vorlagen reduzieren manuelle Arbeit und sorgen für konsistente Ergebnisse Ihres Teams

Features für die Zusammenarbeit : Arbeiten Sie gemeinsam an Meeting-Notizen mit freigegebenen Dashboards, Team-Tags und bearbeitbaren Zusammenfassungen, damit alle auf dem gleichen Stand sind und Verantwortung übernehmen können

Sicherheit auf Unternehmensniveau : Schützen Sie Ihre Daten mit End-to-End-Verschlüsselung, sicherem Cloud-Speicher, rollenbasiertem Zugriff und der Einhaltung von Standards wie SOC 2, DSGVO oder HIPAA

Export mit Inhalten: Exportieren Sie ausgefeilte Meeting-Notizen in verschiedenen Formaten – darunter PDF, Markdown oder direkt in Ihren Aufgabenmanager –, damit Erkenntnisse schnell in Maßnahmen umgesetzt werden können

🧠 Fun Fact: OpenAI's Whisper, ein KI-gestütztes Spracherkennungssystem, kann manchmal halluzinieren und ganze Phrasen und Sätze erfinden. Stellen Sie sich vor, das würde in Ihren Meeting-Notizen passieren! Wenn Ihr Tool nicht mit schnellen Unterhaltungen, sich überschneidenden Sprechern oder unterschiedlichen Akzenten umgehen kann, kann es passieren, dass es falsche Aktionspunkte erstellt – oder schlimmer noch, wichtige Punkte übersieht.

Circleback AI-Alternativen auf einen Blick

Hier sind die Anwendungsfälle und Schlüssel-Features für jeden KI-Meeting-Notiztaker, den wir in diesem Blog vorstellen:

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp Alle Teamgrößen KI-gestützte Notizfunktion, Meeting-Zusammenfassungen, Aufzeichnung, gemeinsame Dokumente, Vorlagen, Automatisierung von Aufgaben Free Forever; Unlimited: Kostenpflichtige Pläne ab 7 $ Fireflies. ai Gesundheitswesen, VC-Unternehmen Automatisierte Transkriptionen, Stimmungsanalyse, intelligente Filter, KI-Zusammenfassungen Free Forever; Kostenpflichtige Pläne ab 18 $ Sembly AI Mittelständische und große Unternehmen KI-Chat, Highlights, intelligente Tagging-Funktionen, Angebotserstellung Persönlich: Kostenlos für immer; Kostenpflichtige Pläne ab 15 $ Fathom Mittelständische Unternehmen Live-Zusammenfassungen, CRM-Synchronisierung, Exporte in Echtzeit, mehrsprachig Free Forever; Kostenpflichtige Pläne ab 19 $ tl;dv Globale Teams Mehrsprachige Transkriptionen, Erkennung von Wettbewerbern/Phrasen Free Forever; Kostenpflichtige Pläne ab 29 $ Fellow. App Kleine und mittlere Unternehmen KI-Meeting-Agenden, kontextbezogene Transkripte, Aktionselemente Free Forever; Kostenpflichtige Pläne ab 19 $ MeetGeek AI Unternehmen Gleichzeitige Aufzeichnungen, Dialer-Integration, automatisierte Nachverfolgung Basic: Kostenlos für immer; Kostenpflichtige Pläne ab 19 $ Tactiq Kleine Unternehmen, Solopreneure Benutzerdefinierte Workflows, ChatGPT-Zusammenfassungen, Nachverfolgung Free Forever; Kostenpflichtige Pläne ab 12 $ Rev Forschung, Medien, Recht Extraktion von Schlüsselinformationen, mehrsprachige Untertitel, Transkription durch Menschen/KI Free Forever; Kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $ Grain Große IT-Unternehmen Playlists, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Trendanalysen Free Forever; Kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat/Benutzer

Die besten Circleback KI-Alternativen

Jetzt, da Sie wissen, wie eine ideale Circleback AI-Alternative aussieht, lassen Sie uns die Features der besten Optionen durchgehen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Meeting-Notizen und Automatisierung von Aufgaben)

Verfolgen Sie jede Minute Ihrer Meetings und erstellen Sie umsetzbare Zusammenfassungen mit ClickUp AI Notetaker

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie verfügt über einen integrierten KI-Notizblock und einen Kalender*, mit denen Sie ganz einfach Meetings organisieren, Erkenntnisse festhalten und Diskussionen in Maßnahmen umsetzen können.

Als robuste Alternative zu Circleback AI geht ClickUp weit über passive Transkription und Notizen hinaus.

Es hört aktiv zu, versteht und wandelt Ihre Meetings in strukturierte Ergebnisse um, die Ihr Team tatsächlich nutzen kann. Ganz gleich, ob Sie ein Vertriebsteam, Gründer oder GTM-Leiter sind, der einen Anruf nach dem anderen jongliert – die Plattform sorgt dafür, dass jeder wichtige Moment erfasst, verarbeitet und gespeichert wird, ohne dass etwas verloren geht.

Erfassen Sie mit ClickUp AI Notetaker genaue Transkriptionen von Meetings

Optimieren Sie Ihre Meetings mit dem ClickUp AI Notetaker, der automatisch an Ihren Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Anrufen teilnimmt.

Es zeichnet Meetings bis zu einer Stunde lang auf und liefert sie in Echtzeit, komplett mit durchsuchbaren Transkriptionen und Beschreibungen der Sprecher. So haben Sie auch in schnellen Unterhaltungen immer den Überblick, wer was wann gesagt hat. Diese Transkripte werden dann als private ClickUp-Dokumente gespeichert, mit Namen und Daten des Meetings getaggt und sind so leicht zu finden und zu referenzieren.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Zusammenfassungen von Meetings

Sobald Ihr Transkript vorliegt, übernimmt ClickUp Brain. Dieser KI-Assistent für Meeting-Notizen scannt Ihre Diskussion, identifiziert sofort Aktionspunkte und hilft Ihnen, diese in umsetzbare ClickUp-Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Mitarbeitern zu verwandeln.

Nie wieder endlose Notizen durchforsten – fragen Sie einfach Brain und erhalten Sie eine übersichtliche Zusammenfassung Ihres Meetings mit klaren, prägnanten Erkenntnissen, auf die Ihr Team reagieren kann. Sie wissen innerhalb von Sekunden, ob ein Kunde eine Feature-Anfrage erwähnt hat oder ein Kollege eine Lieferung versprochen hat.

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs gemeinsam an Meeting-Agenden und Notizen

Um die kontinuierliche Zusammenarbeit zu unterstützen, ermöglicht ClickUp Docs Ihrem Team die gemeinsame Bearbeitung von Meeting-Agenden und Protokollen in Echtzeit. Sie können direkt im Dokument Kommentare, Tags und Follow-ups hinzufügen.

In allen Workspaces verfügbar, können Sie Ihre Notizen formatieren, um sie visuell zu organisieren, und wenn Sie bereit sind, jedes Element in eine Aufgabe umwandeln – komplett mit Fristen, Mitarbeitern und Prioritäten. So verwandeln Sie „nur einen Gedanken” in Sekundenschnelle in ein echtes Ergebnis.

Außerdem stehen Ihnen in ClickUp Autopilot-Agenten zur Verfügung, die so konfiguriert werden können, dass sie die Zusammenfassungen der Meetings an die richtigen Chat-Kanäle senden, Team-Mitgliedern helfen, Antworten auf der Grundlage von Meeting-Protokollen zu finden, und vieles mehr.

Automatisieren Sie Routineaufgaben ganz einfach mit den Autopilot Agents von ClickUp

Benötigen Sie visuelle Dokumentation? Verwenden Sie ClickUp Clips, um Ihre Meetings aufzuzeichnen oder kurze Videos für asynchrone Updates freizugeben. Diese Clips können in Aufgaben, Dokumente und Chats eingebettet werden, um zusätzlichen Kontext zu liefern und später die Überprüfung oder Einarbeitung anderer zu erleichtern.

Neben all diesen Features können Ihnen die Vorlagen für Notizen von ClickUp viel Zeit und Aufwand sparen, wenn es darum geht, Teams bei der Steigerung ihrer Produktivität zu unterstützen.

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Meeting-Transkriptionen ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Die Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle hilft Ihnen beispielsweise dabei, Tagesordnungen für Meetings zu erstellen und Teilnehmer, Notizen und nächste Schritte zu organisieren, damit Sie keine wichtigen Details übersehen.

Außerdem werden Nachfassaktionen zum Kinderspiel, da Sie Meeting-Protokolle direkt in Aufgaben umwandeln können.

Für wichtige 1:1-Check-ins können Sie außerdem die Vorlage „ClickUp Employee & Manager 1:1” ausprobieren.

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie die Gespräche zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten mit der Vorlage „Mitarbeiter & Vorgesetzter 1:1” von ClickUp

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ziele abzustimmen, Diskussionen nachzuverfolgen und Feedback zu geben, das zu echten Verbesserungen führt. Sie können wiederkehrende Sitzungen planen, Fortschritte überwachen und sicherstellen, dass jedes Meeting zu Ergebnissen führt.

Mit fortschrittlicher Transkription, intelligenten Zusammenfassungen, nahtloser Zusammenarbeit, enger Aufgabenintegration und gebrauchsfertigen, integrierbaren Vorlagen lässt ClickUp Circleback AI wie einen ersten Entwurf erscheinen.

Die besten Features von ClickUp

Übersetzen Sie Meeting-Notizen in über 10 Sprachen, darunter Spanisch, Französisch, Arabisch und Chinesisch

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, indem Sie ClickUp Chat für die sofortige Kommunikation im Team und ClickUp Notepad zum schnellen Notieren von Ideen, Aktionspunkten oder persönlichen Notizen während des Meetings nutzen

Verwalten Sie Tagesordnungen, erstellen Sie Checklisten und automatisieren Sie die Vorbereitung und Nachbereitung von Meetings ohne manuelles Setup mit ClickUp Meetings

Integrieren Sie ClickUp mit über 1.000 Business-Apps wie Slack, Zoom, Google Workspace, Grammarly und Zapier, um einen zentralisierten Tech-Stack aufzubauen

Konvertieren Sie Meeting-Notizen oder Chat-Nachrichten nahtlos in umsetzbare Aufgaben, weisen Sie Eigentümer zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und automatisieren Sie Nachfassaktionen mit ClickUp Aufgaben und Automatisierungen

Verwenden oder erstellen Sie Vorlagen für Meeting-Agenden und Notizen, um Prozesse zu standardisieren und die Konsistenz zwischen Teams sicherzustellen – mit ClickUp-Vorlagen

Brainstorming, Ideen auf einer Karte festhalten und visuelle Zusammenarbeit mit ClickUp Whiteboards während oder nach Meetings

Limits von ClickUp

Einige Benutzer könnten die umfangreichen Features anfangs etwas überwältigend finden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

ClickUp ist super intuitiv und flexibel. Mir gefällt besonders die Tag-Funktion – sie hilft uns wirklich dabei, alle unsere Projekte nach Geschäftsbereichen zu organisieren und dann die aufgewendete Zeit/Ressourcen pro Geschäftsbereich zu dokumentieren. Das Team konnte sich bei der Einführung sehr schnell einarbeiten und nutzen es seitdem jeden Tag. Jetzt haben wir alles an einem Ort – alle unsere Aufgaben und alle unsere Notizen. Es ist so einfach, Aktionselemente aus einem Meeting in Aufgaben umzuwandeln, was in der Vergangenheit ein Problem war. Früher haben wir EasyProjects verwendet, das eine schlechte Suchfunktion hatte, sodass man nie das gefunden hat, was man brauchte, und das außerdem viel zu kompliziert war. Uns gefällt auch die Kalender-Feature, die wir zuvor separat in Sharepoint pflegen mussten. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, an einem Ort!

ClickUp ist super intuitiv und flexibel. Mir gefällt besonders die Tag-Funktion – sie hilft uns wirklich dabei, alle unsere Projekte nach Geschäftsbereichen zu organisieren und dann die aufgewendete Zeit/Ressourcen pro Geschäftsbereich zu dokumentieren. Das Team konnte sich bei der Einführung sehr schnell einarbeiten und nutzen es seitdem jeden Tag. Jetzt haben wir alles an einem Ort – alle unsere Aufgaben und alle unsere Notizen. Es ist so einfach, Aktionspunkte aus einem Meeting in Aufgaben umzuwandeln, was in der Vergangenheit ein Problem war. Früher haben wir EasyProjects verwendet, das eine schlechte Suchfunktion hatte, sodass man nie das gefunden hat, was man brauchte, und das außerdem viel zu kompliziert war. Wir mögen auch die Kalender-Feature, die wir zuvor separat in Sharepoint pflegen mussten. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, an einem Ort!

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp-Formulare, um nach jedem Meeting Feedback zu sammeln und so die Meinung Ihres Teams darüber zu erfahren, wie produktiv das Meeting war und was getan werden könnte, um es effizienter zu gestalten

2. Fireflies. ai (Am besten geeignet für die Analyse von Stimmungen während Online-Meetings)

Während Circleback AI sich oft auf einfache Transkriptionen beschränkt, bietet Fireflies.ai intelligente Einblicke und Funktionen für die Zusammenarbeit, die weit über KI-Meeting-Notizen hinausgehen.

Über die Nachverfolgung von Meeting-Ergebnissen hinaus zeichnet sich diese Meeting-Management-Software durch ihre Feature zur Stimmungsanalyse aus, die Ihnen genau zeigt, wie sich die Meeting-Teilnehmer während der Diskussion gefühlt haben.

Fireflies. ai hilft auch Unternehmen im Gesundheitswesen dabei, klinische Notizen zu automatisieren und Patientenerkenntnisse zu dokumentieren. Sie können sensible medizinische Informationen speichern und die Compliance mit Sicherheit auf Unternehmensniveau gewährleisten.

Die besten Features von Fireflies.ai

Automatische Protokollierung von Meetings in Ihrem CRM mit angehängten Aktionselementen und Notizen

Durchsuchen Sie Transkripte mithilfe intelligenter Filter nach Sprecher, Thema oder Stimmung

Verwandeln Sie Sprachunterhaltungen in Aufgaben, Tickets und Follow-ups in Ihrer bestehenden Technologieumgebung

Fassen Sie lange Telefonate sofort mit KI-generierten Meeting-Zusammenfassungen und Stichpunkten zusammen

Einschränkungen von Fireflies.ai

Das Transkriptionstool kann für kleine Unternehmen und Startups teuer sein

Preise für Fireflies.ai

Free Forever

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Business: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (über 680 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Fireflies.ai?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Bei einigen Teams-Meetings (abhängig von Berechtigungen oder dem Setup des Meetings) kann sich der Beitritt des Bots verzögern oder eine manuelle Einladung erforderlich sein. Das ist kein großes Problem, aber etwas, das man beachten sollte. In einem lauten Umfeld ist Fireflies immer noch hervorragend darin, Unterhaltungen aufzunehmen, aber gelegentlich kommt es zu Fehlinterpretationen, sodass Sie die Meeting-Notizen manuell anpassen müssen – was wiederum über die Online-Plattform sehr einfach zu erledigen ist. Es wäre toll, wenn es Telefonkonferenzen zusammenfassen und aufzeichnen könnte – dieses Feature ist derzeit nicht verfügbar.

Bei einigen Teams-Meetings (abhängig von den Berechtigungen oder dem Setup des Meetings) kann sich der Beitritt des Bots verzögern oder eine manuelle Einladung erforderlich sein. Das ist kein großes Problem, aber etwas, das man beachten sollte. In einem lauten Umfeld ist Fireflies immer noch hervorragend darin, Unterhaltungen aufzunehmen, aber gelegentlich kommt es zu Fehlinterpretationen, sodass Sie die Meeting-Notizen manuell anpassen müssen – was wiederum über die Online-Plattform sehr einfach zu erledigen ist. Es wäre toll, wenn es Telefonkonferenzen zusammenfassen und aufzeichnen könnte – dieses Feature ist derzeit noch nicht verfügbar.

📮 ClickUp Insight: Montagsblues? Es hat sich herausgestellt, dass der Montag ein Schwachpunkt in der wöchentlichen Produktivität ist (kein Wortspiel beabsichtigt): 35 % der Arbeitnehmer geben an, dass dieser Tag für sie der unproduktivste der Woche ist. Dieser Einbruch lässt sich auf die Zeit und Energie zurückführen, die am Montagmorgen für die Suche nach Updates und wöchentlichen Prioritäten aufgewendet wird. Eine All-in-One-App für die Arbeit wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen. Die integrierte KI-Assistentin ClickUp Brain beispielsweise kann Sie in Sekundenschnelle über alle wichtigen Updates und Prioritäten auf dem Laufenden halten. Und mit der vernetzten Suche von ClickUp können Sie alles, was Sie für Ihre Arbeit benötigen, einschließlich integrierter Apps, durchsuchen. Mit dem Wissensmanagement von ClickUp ist es ganz einfach, eine gemeinsame Referenz für Ihr Unternehmen aufzubauen! 💁

3. Sembly AI (Am besten geeignet für die automatische Erstellung von Vorschlägen aus Meetings)

Mit Echtzeit-Sprecheridentifizierung und Keyword-Nachverfolgung hilft Ihnen Sembly AI, die Transkriptionsbeschränkungen von Circleback AI zu überwinden. Diese Plattform verwandelt Ihre Meetings in ein durchsuchbares Repository und ist damit eine solide Alternative.

Sie können auch Vorschläge auf der Grundlage von Diskussionen erstellen, und Ihre Teams können bestimmte Momente mit Tags versehen und Aufgaben direkt in Sembly AI zuweisen. Darüber hinaus kann der integrierte KI-Chat Fragen zu Ihrem Meeting beantworten und Erkenntnisse aus mehreren Meetings gleichzeitig gewinnen, sodass Sie Ihre Arbeit optimal erledigen können.

Die besten Features von Sembly AI

Sprecher automatisch erkennen und taggen für übersichtliche Transkripte

Verwenden Sie Semblian 2. 0, den KI-Bot des Tools, um Aktionselemente, Entscheidungen und Highlights zu generieren

Durchsuchen Sie Meeting-Transkripte mithilfe von Stichwörtern, Filtern oder Namen der Sprecher

Exportieren Sie Meeting-Notizen und Zusammenfassungen in Tools wie Notion, Slack oder Trello, um die Übergabe zu vereinfachen und die plattformübergreifende Zusammenarbeit fortzusetzen

Limits von Sembly AI

Die Kosten steigen, wenn Sie Ihr Team vergrößern

Preise für Sembly AI

Persönlich: Free Forever

Professional: 15 $/Monat

Team: 29 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sembly AI

G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen Kunden aus der Praxis über Sembly AI?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich liebe den KI-Chat. Man kann die Meeting-Notizen bearbeiten, indem man dem KI-Chat Anweisungen gibt. Das ging tatsächlich viel schneller und besser als mit einem Menschen. Ich sage es nur ungern. 🙂

Ich liebe den KI-Chat. Man kann die Notizen aus dem Meeting verarbeiten, indem man dem KI-Chat Anweisungen gibt. Das ging tatsächlich viel schneller und besser als mit einem Menschen. Ich sage es nur ungern. 🙂

🧠 Fun Fact: Die größte Teilnehmerzahl für eine virtuelle Business-Konferenz in einer Woche lag bei sage und schreibe 21.261 Personen beim The Home Service Super Summit und CONQUER® (USA). Das schaffte sogar einen Guinness-Weltrekord!

4. Fathom (Am besten geeignet für das Taggen von Highlights in Echtzeit während Meetings)

via Fathom

Wünschen Sie sich nicht auch, dass Sie die wichtigen Teile eines Meetings während des Meetings markieren könnten, anstatt hinterher alles zu suchen? Im Gegensatz zu Circleback AI können Sie mit Fathom wichtige Momente in Echtzeit mit Tags versehen und sofort zeitgestempelte Zusammenfassungen erhalten, um Meetings produktiver zu gestalten. Kein Zurückspulen oder erneutes Anschauen mehr.

Die Plattform synchronisiert außerdem die Highlights, Entscheidungen und Aktionselemente Ihrer Meetings in Echtzeit mit Ihrem CRM. Sie können auch bestimmte Diskussionsclips während eines Meetings aufzeichnen und freigeben. Darüber hinaus kann es Anrufe in 28 Fremdsprachen übersetzen und zusammenfassen, darunter Französisch, Deutsch und Spanisch.

Die besten Features

Markieren und fassen Sie wichtige Momente während Meetings live zusammen, einschließlich Sprechererkennung

Synchronisieren Sie Notizen aus mehreren Meetings und Zusammenfassungen direkt mit Tools wie HubSpot und Salesforce

Fassen Sie Meetings sofort per E-Mail oder Slack zusammen

Kategorisieren Sie Erkenntnisse automatisch nach Thema, Projekt und Sprecher

Limits verstehen

Der KI-Notiztaker nimmt einen ganzen Benutzer-Box ein, selbst in Meetings mit nur zwei Personen, was ziemlich ablenkend ist

Preise von Fathom

Free Forever

Premium: 19 $/Monat pro Benutzer

Team Edition: 29 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen verstehen

G2: 5/5 (über 4.900 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 770 Bewertungen)

Was sagen Kunden aus der Praxis über Fathom?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Wir haben uns schon seit einiger Zeit nach einem Notizsystem umgesehen und uns Decisions angesehen, aber nach einer Diskussion als KMU kamen wir zu dem Schluss, dass der Preis für uns nicht realistisch ist. Wir haben dann einige Recherchen durchgeführt, die uns zu Fathom geführt haben. Nachdem wir die Testversionen von Decisions und Fathom ausprobiert haben, würde ich Fathom gegenüber Decisions aufgrund der besseren Verwendung als Notiz-Tool empfehlen, da es Links zum ursprünglichen Meeting enthält, sodass Sie die Kommunikation nachhören können, um sicherzustellen, dass die abgerufenen Informationen korrekt sind, und diese als Grundlage für zukünftige Referenzen verwenden können, sodass Sie es häufig zur Überprüfung von Meetings verwenden können. Wir haben das sehr schnell implementiert, da es ein Produkt ist, das sich leicht in unseren Arbeitsalltag integrieren lässt

Wir haben uns schon seit einiger Zeit nach einem Notizsystem umgesehen und uns Decisions angesehen, aber nach einer Diskussion als KMU kamen wir zu dem Schluss, dass der Preis für uns nicht realistisch ist. Wir haben dann einige Recherchen durchgeführt, die uns zu Fathom geführt haben. Nachdem wir die Testversionen von Decisions und Fathom ausprobiert haben, würde ich Fathom gegenüber Decisions aufgrund der besseren Verwendung als Notiz-Tool empfehlen, da es Links zum ursprünglichen Meeting enthält, sodass Sie die Kommunikation noch einmal anhören können, um sicherzustellen, dass die abgerufenen Informationen korrekt sind, und diese als Grundlage für zukünftige Referenzen verwenden können, sodass Sie es häufig zur Überprüfung von Meetings nutzen können. Wir haben das sehr schnell implementiert, da es ein Produkt ist, das sich leicht in unseren Arbeitsalltag integrieren lässt

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Transkriptionstools zum Ausprobieren

5. tl;dv (Am besten für mehrsprachige Transkriptionen geeignet)

Wenn Sie mit globalen Teams arbeiten, wissen Sie, wie wichtig mehrsprachiger Support in Transkriptionstools ist. Wer möchte schon jede Transkription in ein anderes Tool übersetzen, um Teams über Grenzen hinweg auf dem gleichen Stand zu halten? tl;dv macht mehrsprachige Transkriptionen ganz einfach.

Die Plattform verarbeitet auch Ihre Meeting-Diskussionen und -Ergebnisse und versendet entsprechend Follow-up-E-Mails. Das ist etwas, was Sie mit Circleback AI nicht tun können.

tl:dv beste Features

Aktualisieren Sie Ihr CRM automatisch entsprechend den Diskussionen in Client-Meetings

Verfolgen Sie neben anderen wichtigen Details auch Erwähnungen von Wettbewerbern in Ihren letzten 20 Meetings

Senden Sie jede Woche automatische Meeting-Updates an Ihren Posteingang

Übersetzen Sie Meeting-Transkriptionen in über 30 Sprachen

tl:dv Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist für Anfänger etwas verwirrend

tl:dv Preisgestaltung

Free Forever

Pro: 29 $/Monat pro Platz

Business: 65 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

tl:dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 380 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen Kunden aus der Praxis über tl:dv?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

tl;dv ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil meines täglichen Workflows geworden. Ich verwende es, um alle meine Meetings aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen – egal, ob es sich um interne Meetings mit meinem Team oder externe Meetings mit Kunden und Lieferanten handelt. Die Transkripte sind äußerst genau, die Zusammenfassungen sparen mir viel Zeit und die KI-Highlights sind überraschend relevant. Das hat die Kommunikation und Verantwortlichkeit in meinem Unternehmen erheblich verbessert, insbesondere wenn es darum geht, Aktionspunkte erneut zu besprechen oder wichtige Erkenntnisse mit abwesenden Stakeholdern zu teilen.

tl;dv ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil meines täglichen Workflows geworden. Ich verwende es, um alle meine Meetings aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen – egal, ob es sich um interne Meetings mit meinem Team oder externe Meetings mit Clients und Lieferanten handelt. Die Transkripte sind äußerst genau, die Zusammenfassungen sparen mir viel Zeit und die KI-Highlights sind überraschend relevant. Das hat die Kommunikation und Verantwortlichkeit in meinem Unternehmen erheblich verbessert, insbesondere wenn es darum geht, Aktionspunkte erneut zu besprechen oder wichtige Erkenntnisse mit abwesenden Stakeholdern zu teilen.

👀 Wussten Sie schon? CEOs verbringen 72 % ihrer Zeit in Meetings. Das sind eine Menge Unterhaltungen. Sich auf genaue, KI-gestützte Meeting-Notizen zu verlassen, ist nicht nur ein Luxus, sondern eine Notwendigkeit

6. Fellow. App (Am besten geeignet für die Planung anstehender Meetings)

Während Circleback nur über begrenzte Features für die gemeinsame Festlegung von Tagesordnungen für bevorstehende Meetings verfügt, zeichnet sich die App Fellow. in diesem Bereich aus. Sie können sie als künstliche Intelligenz-Assistentin nutzen, um Meeting-Agenden zu planen, Teilnehmer auszuwählen und sogar Einzelgespräche direkt auf der Plattform zu führen.

Und natürlich werden für alle Ihre Meetings in Echtzeit Meeting-Protokolle erstellt.

Die besten Features der Fellow. App

Erfassen Sie präzise Meeting-Notizen, selbst in den technischsten Diskussionen

Generieren Sie mit KI automatisch Meeting-Agenden und Gesprächspunkte

Teilen Sie Meeting-Protokolle in kontextbezogene Kapitel, Aktionselemente und Entscheidungen auf

Limitieren Sie die Dauer von Meetings und maximieren Sie deren Effizienz mit integrierten KI-Meeting-Richtlinien

Einschränkungen der Fellow. App

Die Erfassung von Meeting-Protokollen erfolgt oft mit einer Minute Verzögerung

Preise für die Fellow. App

Free Forever

Solo: 19 $/Monat pro Benutzer

Team: 11 $/Monat pro Benutzer

Business: 23 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 25 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fellow. App

G2: 4,7/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über die Fellow. App?

Eine Bewertung von Capterra lautet :

Mein absoluter Lieblingsbereich in Fellow sind die Aktionselemente. So erledige ich meine Aufgaben. Ich verlasse mich in allen Bereichen meiner Arbeit sowie bei meinen persönlichen To-dos auf Aktionselemente. Das Aktionselement-Panel ist fantastisch. Es ermöglicht mir, die Reihenfolge meiner Aktionsliste zu priorisieren, was mir enorm dabei hilft, die wichtigeren Dinge zuerst zu erledigen.

Mein absoluter Lieblingsbereich in Fellow sind die Aktionselemente. So erledige ich meine Aufgaben. Ich verlasse mich in allen Bereichen meiner Arbeit sowie bei persönlichen To-dos auf Aktionselemente. Das Aktionselement-Panel ist fantastisch. Es ermöglicht mir, die Reihenfolge meiner Aktionsliste zu priorisieren, was mir enorm dabei hilft, die wichtigeren Dinge zuerst zu erledigen.

7. MeetGeek. ai (Am besten für die Nachverfolgung von Meeting-Kontexten geeignet)

Von Team-Besprechungen auf Englisch bis hin zu Kundenpräsentationen auf Französisch – MeetGeek erfasst im Gegensatz zu Circleback AI genau die Stimmung Ihrer Meetings. Es identifiziert Sprache, Meeting-Typ und Kontext wie ein Profi, sodass Ihre Notizen punktgenau sind. Keine Schaltflächen, kein Setup-Stress!

Zu den Stärken gehören die automatische Videoaufzeichnung, die genaue Transkription und die sofortige Bereitstellung von KI-generierten Meeting-Notizen und Zusammenfassungen direkt nach jedem Anruf.

Im Gegensatz zu Circleback AI konzentriert sich MeetGeek stark auf detaillierte Meeting-Analysen und personalisierte Vorlagen für Notizen. Es bietet außerdem robuste Integrationen und ist damit ideal für Teams, die mehrsprachige Meetings verwalten oder eine umfassende Automatisierung ihrer Workflows benötigen.

Die besten Features von MeetGeek.ai

Nehmen Sie mehrere Meetings auf und erstellen Sie gleichzeitig Transkriptionen

Berechnen Sie mit dem ROI-Rechner, wie viel Sie an Meeting-Kosten einsparen können

Transkribieren und zeichnen Sie Telefonkonferenzen mit Dialer-Integrationen auf

Automatisieren Sie die Dateneingabe und Nachverfolgung von Meetings

Integrieren Sie andere Tools, um Notizen, Aktionselemente und Erkenntnisse in Ihren Workflow zu synchronisieren

Einschränkungen von MeetGeek.ai

Sie müssen ein Meeting ab der Mitte transkribieren, wenn Sie die Transkription nicht im Voraus geplant haben

Preise für MeetGeek.ai

Basic: Free Forever

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Business: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 59 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu MeetGeek.ai

G2: 4,6/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Kunden über MeetGeek.ai?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Was mir daran am besten gefällt, ist, dass es eine Chrome-Erweiterung gibt und ich es manuell zu einem laufenden Meeting einladen kann. [Aber] es dauert etwa 30 Minuten, um die Meeting-Aufzeichnung und Notizen freizugeben, was zu lang ist.

Was mir daran am besten gefällt, ist, dass es eine Chrome-Erweiterung gibt und ich es manuell zu einem laufenden Meeting einladen kann. [Aber] es dauert etwa 30 Minuten, um die Meeting-Aufzeichnung und Notizen freizugeben, was zu lang ist.

8. Tactiq (Am besten geeignet für kleine Unternehmen und Einzelunternehmer)

via Tactiq

Tactiq bietet Live-Transkripte von Meetings für Google Meet, Zoom und Microsoft Teams, die auf den jeweiligen Sprecher zugeschnitten sind, ohne dass das Meeting aufgezeichnet werden muss oder ein Bot beitreten muss. Dieser Ansatz legt Wert auf Datenschutz und Komfort für die Teilnehmer, da nur das Transkript erstellt wird und keine Audiodaten gespeichert werden.

Dieses Tool – eine Erweiterung für Chrome – ist eine nützliche Alternative zu Circleback, wenn Sie einen erschwinglichen KI-Generator für Meeting-Protokolle suchen. Das unaufdringliche, botfreie Setup, der Fokus auf Live-Transkriptionen während des Meetings und die sofortige Umsetzbarkeit machen es ideal für Teams, die Aufzeichnungen vermeiden und Follow-ups direkt aus dem Transkript optimieren möchten.

Die besten Features von Tactiq

Markieren, beschreiben und exportieren Sie wichtige Momente oder Aktionselemente in verschiedenen Formaten

Integrieren Sie Tools wie Slack, Notion und HubSpot für eine nahtlose Zusammenarbeit

Erstellen Sie sofort ChatGPT-Zusammenfassungen, Aktionselemente und wichtige Highlights

Nutzen Sie KI-gestützte Eingabeaufforderungen, um benutzerdefinierte Zusammenfassungen, Folge-E-Mails oder Projektaktualisierungen zu erstellen

Limits von Tactiq

Einige der Übersetzungen (z. B. Spanisch) sind nicht ausreichend ausgefeilt

Preise für Tactiq

Free Forever

Pro : 12 $/Monat pro Benutzer

Team : 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Tactiq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Kunden aus der Praxis über Tactiq?

Eine Bewertung auf Product Hunt lautet :

Superkräfte für Meetings. Allein schon das Archiv, in dem festgehalten wird, wer in welchem Meeting was gesagt hat, ist den Preis für den Eintrag wert, aber die Möglichkeit, Dinge wie Zusammenfassungen und Aktionspunkte anzufordern, ist ein echter Game Changer!

Superkräfte für Meetings. Allein schon das Archiv, in dem festgehalten wird, wer in welchem Meeting was gesagt hat, ist den Preis für den Eintrag wert, aber die Möglichkeit, Dinge wie Zusammenfassungen und Aktionspunkte anzufordern, ist ein echter Game Changer!

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie effektive Meetings für maximale Wirkung durchführen

9. Rev (Am besten geeignet für Forschungsteams, Medienunternehmen und Anwaltskanzleien)

via Rev

Teams in den Bereichen Recht und Forschung können es sich nicht leisten, bei virtuellen Anrufen Zeit zu verlieren. Sie benötigen genaue, zuverlässige Meeting-Transkripte, mit denen sie Fallakten präzise führen, Compliance-Vorgaben einhalten und Daten ohne Kopfzerbrechen auswerten können.

Im Gegensatz zu Circleback AI wurde Rev mit Blick auf Forschungs-Workflows entwickelt. Hier können Sie Interviews und Meetings transkribieren und die Transkriptionen von Menschen auf ihre Richtigkeit überprüfen. Sie können mehrere Audio- und Video-Dateien mit Zeugenaussagen, Interviews und Aussagen hochladen und innerhalb von Sekunden wichtige Fakten und Widersprüche in den Dateien herausfiltern.

Die besten Features

Laden Sie Audio-/Videodateien hoch oder integrieren Sie Zoom für die einfache Erstellung von Transkripten

Erhalten Sie Transkripte mit Zeitstempeln, Sprecheridentifizierung und bearbeitbarem Text

Wählen Sie zwischen menschlicher oder KI-basierter Transkription je nach Geschwindigkeit, Genauigkeit und Budget

Fügen Sie Ihren Videos von Menschen übersetzte globale Untertitel in über 17 Sprachen hinzu

Identifizieren Sie Schlüssel-Fakten und Widersprüche in Dateien

Rev-Limits

Das Hochladen von Videos ist gelegentlich langsam

Preise für Rev

Free Forever

Basis : 14,99 $/Monat pro Benutzer

Pro : 34,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über Rev?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Rev spart mir viel Zeit bei der Transkription von Video-Interviews, sodass Artikel direkt aus dem Text geschrieben werden können. Mir gefällt auch, dass es zusätzliche Füllwörter und „Ähm“ aus den Interviews herausfiltern kann, wodurch die Transkripte viel leichter zu lesen und mit wenigen oder gar keinen Bearbeitungen zu verwenden sind. Insgesamt ist Rev sehr einfach zu bedienen.

Rev spart mir viel Zeit bei der Transkription von Video-Interviews, sodass Artikel direkt aus dem Text geschrieben werden können. Mir gefällt auch, dass es zusätzliche Füllwörter und „Ähm“ aus den Interviews herausfiltern kann, wodurch die Transkripte viel leichter zu lesen und mit wenigen oder gar keinen Bearbeitungen zu verwenden sind. Insgesamt ist Rev sehr einfach zu bedienen.

🧠 Fun Fact: Auch Bienen halten Meetings! Auf der Suche nach einem neuen Zuhause erkunden Hunderte von Bienen verschiedene Nestoptionen und gruppieren sich neu, um eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Genau wie Ihr Team in Meetings Projektaktualisierungen oder Kundenfeedback bewertet, arbeiten Bienen zusammen, um das beste Ergebnis zu erzielen, was beweist, dass auch in der Natur effektive Meetings (und gute Notizen!) wichtig sind.

10. Grain (Am besten für interne Softwareschulungen geeignet)

via Grain

Das Freigeben technischer Ressourcen für Ihre Auszubildenden sollte sich nicht wie das Lösen eines Rätsels anfühlen. Mit Circleback AI ist das jedoch der Fall. All diese Fachbegriffe und Komplexität? Das verlangsamt nur alles.

Grain macht es Ihnen leicht. Es verwandelt Ihre Transkriptionen in klare, schrittweise Anleitungen, denen Ihr Team folgen kann. Sie können auch Wiedergabelisten und Geschichten erstellen, um Meeting-Aufzeichnungen und Transkripte zu organisieren. Wenn Sie nachverfolgen möchten, wann jemand einen wichtigen Ausdruck erwähnt, richten Sie Benachrichtigungen für Schlüsselwörter ein, und Grain benachrichtigt Sie.

Die besten Features von Grain

Organisieren und teilen Sie Meeting-Protokolle im Story-Format und als Schritt-für-Schritt-Anleitung

Fügen Sie Leitfäden, Tipps oder wichtige Notizen zu bestimmten Elementen im Meeting-Protokoll hinzu, um das Verständnis zu verbessern

Erstellen Sie direkt auf der Plattform eine Ressourcen-Playlist und geben Sie diese für Ihre Schulungsteilnehmer frei

Erkennen Sie Trends und verfolgen Sie Schlüsselbegriffe aus Meeting-Protokollen

Limits

Die Phrasenerkennung in Smart Tags ist limitiert

Preise pro Grain

Free Forever

Starter: 19 $/Monat pro Benutzer

Business: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Kunden aus der Praxis über Grain?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich fand Grain sehr einfach anzupassen und in unserem Unternehmen zu implementieren. Zach hat während unserer Testversion sehr schnell auf meine Fragen reagiert und wir konnten das Produkt sofort einsetzen. Es war einfach, neue Vorlagen zu erstellen, und unser Team hat viel von der Coaching-Funktion gelernt. Wir haben Grain in unser HubSpot-Konto integriert und bereits große Verbesserungen bei unseren Daten festgestellt.

Ich fand Grain sehr einfach anzupassen und in unserem Unternehmen zu implementieren. Zach hat während unserer Testversion sehr schnell auf meine Fragen reagiert und wir konnten das Produkt sofort nach der Installation nutzen. Es war einfach, neue Vorlagen zu erstellen, und unser Team hat viel von der Coaching-Funktion gelernt. Wir haben Grain in unser HubSpot-Konto integriert und bereits große Verbesserungen bei unseren Daten festgestellt.

