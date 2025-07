11 kostenlose Vorlagen für Renovierungsprojekte, um Ihre Renovierung zu organisieren

Renovierungsregel Nr. 1: Nichts läuft jemals nach Plan. Renovierungsregel Nr. 2: Sie brauchen trotzdem einen Plan, denn mit einem Fliesenbeispiel in der Hand und einem schreienden Handwerker am Telefon zu improvisieren, ist nicht gerade ideal.

Hausbesitzer verlieren wegen Entscheidungen über Fliesenspiegel den Schlaf. Innenarchitekten erhalten um 3 Uhr morgens Texte von ihren Clients. Bauunternehmer leben in Gruppen-Chats. Immobilienverwalter altern in Hundejahren. Das Leben mit Renovierungen ist wild.

Deshalb brauchen Sie einen klaren Plan für Ihr Renovierungsprojekt, der tatsächlich funktioniert, ohne dass Sie sich in einen Vollzeit-Projektmanager oder Teilzeit-Gedankenleser verwandeln müssen. Aber seien wir ehrlich: Niemand möchte Stunden damit verbringen, einen solchen Plan von Grund auf neu zu erstellen.

Wir haben das für Sie erledigt. Hier sind die besten kostenlosen Vorlagen für Renovierungsprojekte, mit denen Sie sich organisieren, einen klaren Kopf behalten und vielleicht sogar während der Renovierung ruhig schlafen können.

Legen wir los, bevor etwas anderes den Zeitplan durcheinanderbringt!

Was sind Vorlagen für Renovierungsprojekte?

Vorlagen für Renovierungsprojekte sind strukturierte Dokumente oder digitale Tools, mit denen Sie Renovierungsaufgaben, Zeitleisten, Budgets und Verantwortlichkeiten organisieren, verwalten und nachverfolgen können.

Sie bieten ein standardisiertes Format für die ordnungsgemäße Planung und Überwachung jeder Phase eines Renovierungsprozesses, von der ersten Begutachtung und Einholung von Genehmigungen über den Abriss und das Projektmanagement bis hin zur Endabnahme.

Diese Vorlagen enthalten in der Regel Abschnitte zum Projektumfang, Materiallisten, Aufgaben der Auftragnehmer, Fristen und die Nachverfolgung des Fortschritts.

🧠 Fun Fact: Im Jahr 2020 hatten die meisten Menschen in den USA mehr Zeit und arbeiteten an ihren Gärten. In Europa war die Situation anders: Die Menschen in Frankreich konzentrierten sich auf die Dekoration ihrer Wohnungen, während in Großbritannien viele beschlossen, ihre Badezimmer zu renovieren oder zu modernisieren.

11 kostenlose Vorlagen für Renovierungsprojekte

Entdecken Sie einige der besten Vorlagen für Renovierungsprojekte von ClickUp – jede davon wurde entwickelt, um das Projektmanagement im Bauwesen zu vereinfachen, damit Sie den Raum Ihrer Träume erhalten.

1. Vorlage für Hausrenovierungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Visualisieren Sie jeden Schritt Ihrer Renovierung mit der Vorlage „Home Renovation“ von ClickUp – verfolgen Sie Budgets, Zeitleisten und Aufgaben an einem Ort

Die ClickUp-Vorlage für Hausrenovierungen bietet Ihnen einen Überblick über Ihren gesamten Renovierungsprozess. Von der Nachverfolgung von Abbruchterminen bis hin zur Verwaltung von Terminplänen für Bauunternehmer können Sie den gesamten Prozess mit anpassbaren Aufgabenstatus, Checklisten und Prioritäten visualisieren.

Sie können Budgets, Materialbestellungen und Fortschritte in einem Dashboard überwachen, sodass Sie nie den Überblick verlieren, wer was wann erledigt.

Neben den Grundfunktionen zeichnet sich diese Vorlage durch folgende Merkmale aus:

Organisieren Sie Renovierungsaufgaben nach Räumen, Bereichen oder Prioritätszonen

Verknüpfen Sie Aufgaben mit Abhängigkeiten, um Terminkonflikte zu vermeiden

Überwachen Sie den Fortschritt anhand des Status der Aufgaben in der Board-Ansicht

Automatisieren Sie Aktualisierungen und Benachrichtigungen mit vorgefertigten Automatisierungen von ClickUp

Erstellen Sie Ordner, um Arbeiten im Außenbereich, Innenbereich und designspezifische Arbeiten zu trennen

📌 Ideal für: Hausbesitzer oder Projektmanager, die bei Hausrenovierungen in mehreren Räumen und Zeitleisten den Überblick behalten möchten.

2. ClickUp Vorlage für einen Projektplan zur Badrenovierung

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie Sanitärinstallationen, Genehmigungen und Armaturen mit der Vorlage für den Projektplan zur Badrenovierung von ClickUp, damit Ihre Badrenovierung planmäßig verläuft

Wenn Sie jemals unterschätzt haben, wie komplex eine Badezimmerrenovierung sein kann, ist dies genau das Richtige für Sie. Die Vorlage für den Projektplan zur Badezimmerrenovierung von ClickUp unterteilt Ihr Projekt in separate Abschnitte, darunter Sanitär, Armaturen, Fliesenarbeiten, Elektrik und mehr.

Außerdem finden Sie hier Platz, um Genehmigungen, Budgets und Zeitpläne für Auftragnehmer zu verwalten, ohne alles in letzter Minute zusammenstückeln zu müssen.

Neben den grundlegenden Funktionen bietet Ihnen die Vorlage auch folgende Vorteile:

Gruppieren Sie Umbauarbeiten nach bestimmten Gewerken, um Überschneidungen zu vermeiden

Fügen Sie wichtige Dokumente zum Projektplan hinzu, wie z. B. Designspezifikationen oder Sanitärdiagramme

Verfolgen Sie Inspektionstermine und Genehmigungen direkt in den Aufgaben-Karten

Richten Sie wiederkehrende Aufgaben für Nachfassaktionen und Meetings mit Auftragnehmern ein

Verwenden Sie Unteraufgaben, um komplexe Installationen in überschaubare Schritte zu unterteilen

📌 Ideal für: Designer, Bauunternehmer oder Hausbesitzer, die kleine bis mittelgroße Badezimmerrenovierungen mit mehreren Gewerken planen.

👀 Wussten Sie schon? Während Badezimmer- und Küchenrenovierungen während der Pandemie weiterhin beliebt waren, verzeichneten auch Hightech-Upgrades wie Highspeed-Internet und Sicherheitskameras einen deutlichen Anstieg. In den USA wurden diese Smart-Home-Features fast genauso häufig installiert wie Gartengestaltung und Innenanstriche, was einen klaren Trend zu smarteren Wohnräumen zeigt.

3. ClickUp Projektmanagement für Hausrenovierungen

Kostenlose Vorlage erhalten Koordinieren Sie Teams, Genehmigungen und Zeitleisten mühelos mit der Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp für Hausrenovierungen

Bei einer Renovierung geht es nicht nur um Aufgaben, sondern auch um die Koordination von Teams, Genehmigungen und Ergebnissen. Die Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp für Hausrenovierungen bringt Ordnung ins Chaos.

Mit integrierten Aufgabenabhängigkeiten, Zeitleisten-Ansichten und Nachverfolgung von Zuweisungen funktioniert es wie ein virtueller Bauleiter, der niemals Feierabend macht.

Sie werden auch Folgendes zu schätzen wissen:

Legen Sie Meilensteine für wichtige Renovierungsphasen wie Abriss, Rohbau und Inspektionen fest

Weisen Sie Ihrem Team Rollen und Verantwortlichkeiten zu und verfolgen Sie die Workload

Ansicht von Metriken zum Projektstatus über Dashboards für das Immobilien-Projektmanagement

Überwachen Sie den Fortschritt über mehrere Objekte hinweg mithilfe von Ordnern und farbcodierten Tags

Vereinfachen Sie die Kommunikation mit Kommentar-Threads und Erwähnungen von Aufgaben

📌 Ideal für: Generalunternehmer, die Teams und Subunternehmer für mehrere Immobilien oder komplexe Projekte verwalten.

📮 ClickUp Insight: 53 % der Manager definieren den Erfolg eines Projekts anhand früherer Erfolge. Das ist ein vertrauter Ansatz: zurückblicken und kopieren, was funktioniert hat. Aber hier ist der Haken: Der Erfolg von gestern entspricht nicht immer den Zielen, der Teamdynamik oder den Prioritäten des Unternehmens von heute. Wenn der Erfolg nicht klar definiert ist, verlassen sich Teams auf Annahmen. Das führt zu Fehlausrichtungen, inkonsistenten Ergebnissen und einer Menge „Moment mal ... was wollten wir eigentlich erreichen?“ Mit den Zielen und Meilensteinen von ClickUp überlassen Sie den Erfolg nicht dem Zufall. Sie definieren ihn gemeinsam. Legen Sie klare, nachvollziehbare Ziele fest, unterteilen Sie diese in Aufgaben und Checklisten, weisen Sie ein realistisches Budget zu und geben Sie Ihrem Team ein gemeinsames Einzelziel vor, das es sehen kann.

4. Vorlage für Projektmanagement im Bauwesen von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie die Aktivitäten auf der Baustelle, verwalten Sie Sicherheits-Checklisten und überwachen Sie die Arbeiten in einzelnen Phasen mit der Vorlage für das Projektmanagement im Bauwesen von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement im Bauwesen wurde für Renovierungsprofis entwickelt, die eher wie Bauunternehmer denken, und bietet alles von der Auftragskalkulation bis hin zu Baustellenprotokollen. Sie finden darin eine phasenweise Nachverfolgung, Sicherheits-Checklisten und Echtzeit-Updates – ideal für die Verwaltung von Renovierungsprojekten im Wohn- und Gewerbebereich.

Das sorgt für zusätzliche Kontrolle und Organisation:

Verfolgen Sie Arbeitsstunden und Auftragskosten mit vorformatierten Feldern

Protokollieren Sie tägliche Baustellenberichte direkt im Workspace

Legen Sie Erinnerungen für wiederkehrende Sicherheitsmeetings und Compliance-Aufgaben fest

Visualisieren Sie Bauphasen in einem Gantt-Diagramm mit Drag-and-Drop-Anpassungen

Organisieren Sie Bauangebote , Lieferantenangebote, Rechnungen und RFIs in speziellen Aufgaben-Spaces

📌 Ideal für: Bauleiter oder Renovierungsfirmen, die mehrere hoch budgetierte Umbauten gleichzeitig in einem kollaborativen Workspace bearbeiten.

5. ClickUp Vorlage für den Plan eines Renovierungsprojekts für Ihr Zuhause

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie Inspektionen, Designfreigaben und alle Meilensteine Ihres Umbaus mit der Vorlage für Projektpläne für Hausumbauten von ClickUp

Die Vorlage für den Projektplan für Hausrenovierungen von ClickUp dient als Blaupause für Ihre Renovierung und bietet vorgefertigte Workflows für Abriss, Genehmigungen, Inspektionen und Designfreigaben.

Es enthält sogar benutzerdefinierte Status, um gängige Phasen der Renovierung wie Rohbau, Fertigstellung und Endabnahme widerzuspiegeln.

Außerdem bringen Sie damit Struktur in komplexe Umbauprojekte, indem Sie:

Erstellen Sie Genehmigungs-Workflows für städtische Genehmigungen oder Client-Freigaben

Arbeiten Sie mit Bauunternehmern , Designern und Hausbesitzern zusammen , indem Sie Kommentare und Aufgaben erwähnen

Überwachen Sie Projektrisiken und Verzögerungen mithilfe visueller Zeitleisten

Verfolgen Sie parallele Arbeitsabläufe wie Klempnerarbeiten und Schreinerei in separaten Ansichten

Fügen Sie Vorher-Nachher-Bilder an, um den Fortschritt der Umgestaltung zu dokumentieren

📌 Ideal für: Teams, die an Kernsanierungen oder größeren Renovierungsarbeiten arbeiten, die eine funktionsübergreifende Koordination erfordern.

👀 Wussten Sie schon? Einige Heimwerkerprojekte bieten eine enorme Rendite: Der Austausch eines Garagentors kann den Wert um 194 % steigern

Der Austausch der Eingangstür durch eine Stahltür erhöht den Wert um etwa 188 %

Kleinere Küchenrenovierungen bringen etwa 96 %

Badezimmerrenovierungen bringen eine Rendite von etwa 74 %

6. Vorlage für Projektplaner für Heimwerkerarbeiten von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie schnelle Modernisierungen wie Malerarbeiten oder Beleuchtung mit der flexiblen und benutzerfreundlichen Vorlage für Heimwerkerprojekte von ClickUp

Nicht jede Modernisierung erfordert einen kompletten Abriss. Für kleinere Renovierungsprojekte – wie den Austausch von Schränken, die Erneuerung der Beleuchtung oder das Streichen von Innenräumen – sorgt die Vorlage „Projektplaner für Heimwerkerarbeiten“ von ClickUp für eine übersichtliche Struktur ohne überflüssige Details. Sie ist leichtgewichtig, aber anpassbar und eignet sich perfekt für eine schnellere Projektabwicklung.

Selbst bei kleineren Arbeiten können Sie weiterhin:

Priorisieren Sie schnelle Erfolge mit einem vereinfachten Projekt-Dashboard

Planen Sie Renovierungen für jeden Raum mit der Raumansicht

Verwenden Sie Listen mit Aufgaben zur Verbesserung mit gespeicherten Vorlagenstrukturen wieder

Legen Sie Zeitschätzungen und Erinnerungen für Aufgaben am Wochenende oder kurzfristige Aufgaben fest

Versehen Sie Aufgaben mit Tags für benötigte Materialien oder Tools, um sich besser vorzubereiten

Fügen Sie mobile Checklisten für die Erledigung von Aufgaben vor Ort hinzu

📌 Ideal für: Hausbesitzer und Handwerker, die schnell zu erledigende Aufgaben oder kleinere Renovierungsarbeiten verwalten.

7. Vorlage für Innenarchitektur von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie Designaufgaben, suchen Sie Lieferanten und verwalten Sie das Feedback Ihrer Clients mit der ClickUp-Vorlage für Innenarchitektur

Innenarchitekten müssen vieles unter einen Hut bringen: Moodboards, Lieferanten, Freigaben von Clients und Beschaffung. Mit der Vorlage für Innenarchitektur von ClickUp können Sie alles organisieren – von der Idee bis zum Tag der Installation.

Sie umfassen Listen mit Designaufgaben, Zyklen für die Überprüfung durch den Client und visuelle Einbettungen, damit Ihre kreativen und operativen Flows synchronisiert bleiben.

Damit Ihre kreative Vision und die Umsetzung des Projekts aufeinander abgestimmt bleiben, bietet Ihnen diese Lösung für Innenarchitekturprojekte außerdem folgende Vorteile:

Betten Sie Pinterest-Boards, 3D-Modelle oder Google Docs ein, um sich in Echtzeit inspirieren zu lassen

Verfolgen Sie Lieferungen von Lieferanten und Vorlaufzeiten pro Raum

Verwalten Sie Feedback-Schleifen zu Überarbeitungen mit integrierten Genehmigungsstatus

Halten Sie Ihre Clients mit der Client-Review-Ansicht und der 3D-Planer-Ansicht über den Fortschritt auf dem Laufenden

Erstellen Sie einen zentralen hub für Muster, Beispiele und inspirierende Links

📌 Ideal für: Innenarchitekten und Dekorateure, die anspruchsvolle Client-Projekte vom Konzept bis zur Fertigstellung betreuen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie mehr Käufer anziehen und Ihre Angebote erweitern? Verwenden Sie ein spezielles Immobilien-Marketing-Tool, um alles zu verwalten, von Immobilienfotos und Client-Follow-ups bis hin zu Social-Media-Kampagnen und E-Mail-Kontaktaufnahmen.

8. ClickUp Startseite Renovierung Arbeitsumfang

Kostenlose Vorlage erhalten Definieren Sie mit der Vorlage „Umfang der Arbeiten für die Renovierung von Wohnungen“ von ClickUp, was zum Umfang gehört und was nicht – ideal für klare Erwartungen

Bevor Sie den Hammer schwingen, brauchen Sie Klarheit – und die beginnt mit dem Umfang. Mit der Vorlage „Umfang der Arbeiten für die Renovierung von Wohnungen“ von ClickUp können Sie das „Was“, „Warum“ und „Wie“ Ihrer Renovierung festlegen.

So können Sie die Erwartungen Ihrer Clients festlegen, Scope Creep während des Projekts vermeiden und sicherstellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

Für alle, die eine solide Planungsgrundlage benötigen, bietet diese Vorlage außerdem folgende Vorteile:

Erstellen Sie detaillierte Projektpläne mit den zu erbringenden Leistungen nach Projektphase oder Anbieter

Dokumentieren Sie Einschränkungen und Budgetannahmen klar und deutlich

Verknüpfen Sie Elemente direkt mit Aufgaben im Projekt, um eine bessere Abstimmung zu erzielen, selbst bei einem Setup für das Homeoffice

Fügen Sie Zeitleisten zu Komponenten hinzu, um die Verantwortlichkeiten zu verbessern

Verwenden Sie Statusfelder, um nachzuverfolgen, welche Elemente des Umfangs fertiggestellt, in Überprüfung oder ausstehend sind

📌 Ideal für: Bauunternehmer und Berater, die den Projektumfang vor dem Start oder der Freigabe durch den Client festlegen müssen.

9. Vorlage für eine Projektcharta zur Renovierung der Startseite von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Richten Sie Ihr Team vom ersten Tag an auf Ziele, Zeitleisten und Einschränkungen aus – mit der Vorlage für die Projektcharta für Hausrenovierungen von ClickUp

Steht eine große Renovierung an? Diese Vorlage für ein Projekt zur Renovierung von ClickUp legt den Grundstein. Damit können Sie Visionen, Einschränkungen, Ziele, Stakeholder und Risiken aufeinander abstimmen, sodass Ihr Team während des gesamten Projektlebenszyklus über ein Leitdokument verfügt.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Definieren Sie Metriken und KPIs für den Erfolg, die auf die Vision des Projekts abgestimmt sind

Legen Sie von Anfang an die Rollen und den Grad der Beteiligung der Beteiligten fest

Fügen Sie Pläne zur Risikominimierung mit proaktiven Zuweisungen an Eigentümer hinzu

Legen Sie Budgets fest und überwachen Sie diese, um fundierte Entscheidungen über das Projekt zu treffen

Verwalten Sie den Verlauf mit integrierter Nachverfolgung von Versionen

📌 Ideal für: Projektmanager oder Unternehmen, die von Anfang an strategisch vorgehen und Missverständnisse vermeiden möchten.

🧠 Interessante Tatsache: Eine Google-Suchanalyse und Umfrage eines Unternehmens ergab, dass 9 von 10 Hausbesitzern Renovierungsarbeiten durchführen, wobei die Budgets stark variieren und von wenigen hundert Dollar bis zu über 50.000 Dollar reichen.

10. ClickUp-Vorlage für Projektpläne zur Küchenrenovierung

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie alles von der Demontage bis zur Lieferung der Geräte mit der ClickUp-Projektplanvorlage für Küchenrenovierungen

Küchenumbauten können schnell aus dem Ruder laufen. Die ClickUp-Projektplanvorlage für Küchenrenovierungen bringt Struktur in alles – vom Abriss über die Lieferung der Geräte bis hin zum Einbau der Schränke.

Sie enthält Tools zur Terminplanung, Felder für Lieferantenkontakte und Erinnerungen an Genehmigungen, damit nichts vergessen wird.

Außerdem bietet es einige zusätzliche Tools, mit denen Sie den Überblick behalten:

Teilen Sie Küchenbereiche (wie Arbeitsplatten oder Sanitäranlagen) in separate Aufgabengruppen auf

Verfolgen Sie die Installation und Lieferung von Geräten in einer Ansicht

Speichern Sie Angebote von Anbietern und Kontakt-Infos in den entsprechenden Aufgaben

Überwachen Sie die Materialverfügbarkeit und Vorlaufzeiten mithilfe benutzerdefinierter Felder

Erstellen Sie Zeitleisten für Inspektionen, um Verzögerungen bei der Übergabe zu vermeiden

📌 Ideal für: Bauunternehmer oder Hausbesitzer, die Küchenrenovierungspläne mit engen Zeitplänen und mehreren Anbietern verwalten.

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Notfallpläne in Word und ClickUp

11. ClickUp Vorlage für die Zielsetzung von Renovierungsunternehmen

Kostenlose Vorlage erhalten Legen Sie vierteljährliche Ziele fest, verfolgen Sie die Leistung und steigern Sie Ihr Renovierungsgeschäft mit der Vorlage „Zielsetzung für Renovierungsunternehmen“ von ClickUp

Wachstumsorientierte Renovierer brauchen mehr als nur Aufgabenlisten. Die Vorlage „Ziele festlegen für Renovierer“ von ClickUp hilft Ihnen dabei, vierteljährliche Ziele zu definieren, KPIs zu verfolgen und Ihre Projektpipeline zu bewerten. Nutzen Sie sie, um das Wachstum Ihres Geschäfts voranzutreiben und intelligentere Projekt-Benchmarks festzulegen.

Was unterscheidet es von einem einfachen Tracker:

Legen Sie vierteljährliche Umsatz- oder Projektziele fest und verfolgen Sie diese

Teilen Sie Ziele in überschaubare Aufgaben mit Auslösern für die Fertigstellung auf

Weisen Sie Ressourcen zu und verfolgen Sie den Aufwand für jedes Ziel mithilfe der Ansicht „Zielaufwand“

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Ziele mit dem Dashboard „Ziele“ von ClickUp

Richten Sie die Mitglieder Ihres Teams auf messbare Einzelziele und Verantwortlichkeiten aus

📌 Ideal für: Eigentümer von Renovierungsunternehmen, Einzelrenovierer und Teamleiter, die ihre Ziele mit der Leistung in Einklang bringen möchten.

Was macht eine gute Vorlage für einen Projektplan für Renovierungen aus?

Bevor die erste Wand fällt, sorgt eine solide Vorlage für einen Projektplan mit den folgenden Features dafür, dass alles reibungslos verläuft:

Übersicht über das Projekt löschen: Umreißt Ziele, Umfang, Budget, Zeitleiste und wichtige Stakeholder, damit alle vom ersten Tag an auf dem gleichen Stand sind

Detaillierte Aufgabenzuordnung: Unterteilt jede Phase – vom Abriss über die Immobilienverwaltung bis hin zur Dekoration – in umsetzbare Aufgaben mit Abhängigkeiten und Prioritäten

Anpassbare Zeitleiste mit Meilensteinen: Verfolgt wichtige Termine mithilfe von Gantt-Diagrammen oder visuellen Planern, um den Schwung aufrechtzuerhalten und Überraschungen zu vermeiden

Budget-Tracker und Kostenschätzungen: Beinhaltet Materialkosten, Arbeitskosten, Genehmigungen und Beinhaltet Materialkosten, Arbeitskosten, Genehmigungen und Notfallpläne , um Mehrausgaben zu vermeiden

Ressourcenverteilung und Kontakte: Listen, wer was erledigt, einschließlich Auftragnehmer, Lieferanten und interne Teammitglieder

Checkliste für Genehmigungen und Vorschriften: Umfasst Bebauungsvorschriften, Sicherheitscodes und rechtliche Formalitäten, damit das Projekt nicht an bürokratischen Hürden scheitert

Risikomanagement-Abschnitt: Weist auf mögliche Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen hin und legt Backup-Pläne zu deren Bewältigung fest

Fortschrittsverfolgung und Statusaktualisierungen: Ermöglicht Ihnen, den Fortschritt in Echtzeit zu überwachen und bei Bedarf mit Kommentaren oder Statusbeschreibungen anzupassen

Vorher-Nachher-Dokumentation: Enthält Referenzfotos, Skizzen und endgültige Visualisierungen, um die Umgestaltung zu präsentieren

Kommunikations- und Genehmigungsprotokoll: Speichert die Eingaben des Clients, Designfreigaben und Zeitleisten für Entscheidungen

Es gibt Hunderte von Vorlagen für Renovierungsprojekte, aber die meisten sorgen eher für Verwirrung als für Klarheit. Einige sind zu einfach, andere viel zu komplex.

Der entscheidende Unterschied liegt darin, eine Vorlage zu finden, die so funktioniert, wie Sie es tun, und genau hier zeichnet sich ClickUp aus.

Es ist Ihre App für alles für die Arbeit – von Abbruchplänen und Zeitleisten für Bauunternehmer bis hin zu Genehmigungen, Einkäufen und Abhaklisten. Und mit den kostenlosen Vorlagen für Renovierungen müssen Sie nicht bei Null anfangen oder Zeit mit der Anpassung generischer Tabellenkalkulationen verschwenden.

Kira Kieffer, Marketing Managerin bei Renewal By Andersen, erläutert:

ClickUp bietet anpassbare Aufgabenverwaltung, eine intuitive Benutzeroberfläche, Zeiterfassung, Funktionen für die Zusammenarbeit, Automatisierung, anpassbare Dashboards, Gastzugang, mobilen Zugriff und regelmäßige Updates.

ClickUp bietet anpassbare Aufgabenverwaltung, eine intuitive Benutzeroberfläche, Zeiterfassung, Funktionen für die Zusammenarbeit, Automatisierung, anpassbare Dashboards, Gastzugang, mobilen Zugriff und regelmäßige Updates.

CEMEX, eines der weltweit führenden Unternehmen für Baumaterialien, nutzte die gebrauchsfertigen Vorlagen von ClickUp, um seine gesamte Planung an einem Ort zu bündeln. Die Teams konnten Fortschritte, Zeitleisten und Genehmigungen in Echtzeit verfolgen – keine E-Mail-Ketten oder Spekulationen mehr darüber, wer was zu tun hat.

Das Ergebnis? Eine um 15 % schnellere Markteinführung und deutlich weniger Hin und Her.

💡 Profi-Tipp: Wählen Sie nicht einfach die schönste Vorlage aus, sondern testen Sie sie auf Herz und Nieren. Bevor Sie sich festlegen, erstellen Sie ein fiktives Projekt mit sich überschneidenden Aufgaben, einer verzögerten Zeitleiste und einer Änderungsanforderung in der Mitte des Projekts. Wenn die Vorlage mit diesem Chaos nicht zurechtkommt, ohne auseinanderzufallen (oder Sie auseinanderfallen zu lassen), verwerfen Sie sie.

Behalten Sie die Kontrolle vom ersten Tag bis zum letzten Schliff

Renovierungen verlaufen selten geradlinig. Budgets verschieben sich, Materialien werden verspätet geliefert, Handwerker verschieben Termine, und plötzlich fühlt sich Ihre einfache Renovierung wie ein Vollzeitjob an. Hier kann ein solider, einsatzbereiter Projektplan Ihnen Stunden voller Stress (und vielleicht auch ein paar Argumente) ersparen.

Die ClickUp-Vorlagen, die wir in dieser Liste vorgestellt haben, sind nicht nur Checklisten. Es handelt sich um vollständig integrierte Renovierungsmanagementsysteme, die für das Chaos im Alltag bei Umbauten entwickelt wurden.

Von der Zuweisung von Aufgaben und der Nachverfolgung von Zeitleisten bis hin zur Verwaltung von Lieferantenangaben, Änderungsaufträgen, Fotos vom Standort und Materiallieferungen – jede Vorlage bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie Ihre gesamte Renovierung durchführen können.

Dank der Flexibilität von ClickUp können Sie diese Vorlagen an Ihren Workflow anpassen. Hausbesitzer können Kosten und Lieferungen genau überwachen, Designer können Auswahlen und Kundenfeedback verwalten, Bauunternehmer können Zeitpläne und Subunternehmer koordinieren und Immobilienverwalter können mehrere Projekte an verschiedenen Standorten nachverfolgen.

Und ja, sie sind alle komplett kostenlos nutzbar.

Sind Sie bereit, Tabellen, Haftnotizen und endlose Nachverfolgungen hinter sich zu lassen? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und nutzen Sie noch heute diese Vorlagen für Renovierungsprojekte. Ihr zukünftiges Ich (und Ihre Nerven) werden es Ihnen danken.