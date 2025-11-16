Die 11 besten Zulip-Alternativen für Teamkommunikation und Zusammenarbeit

Die Produktivität Ihres Teams hängt davon ab, wie effektiv alle miteinander kommunizieren.

Die themenbasierten Thread-Konversationen von Zulip eignen sich zwar gut für asynchrone Teams, können jedoch unzureichend sein, wenn Sie nach tieferen Integrationen, integrierten Projektmanagement-Tools oder einer stärkeren Unterstützung für Videokonferenzen suchen.

Es gibt viele flexible Plattformen für die Zusammenarbeit im Team, die möglicherweise besser zu der Art und Weise passen, wie Ihr Team tatsächlich arbeitet. In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten Zulip-Alternativen vor, mit denen die Kommunikation reibungslos fließt und Projekte planmäßig voranschreiten, unabhängig davon, wo und wann Ihr Team arbeitet.

🔎 Wussten Sie schon? Nach einem Kontextwechsel kann es etwa 23 Minuten dauern , bis man sich wieder konzentrieren kann. Die Wahl einer Plattform, die Themen, Aufgaben und Unterhaltungen an einem Ort zusammenfasst, reduziert Ablenkungen – so bleibt Ihr Team im Flow und muss nicht ständig Aufholarbeit leisten.

Die besten Zulip-Alternativen auf einen Blick

tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise ClickUp All-in-One-Zusammenarbeit; KI-gestützte Erstellung von Aufgaben, Dokumenten und Whiteboards direkt aus dem ClickUp-Chat heraus. All-in-One-Zusammenarbeit; KI-gestützte Erstellung von Aufgaben, Dokumenten und Whiteboards direkt aus dem ClickUp-Chat heraus. Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Slack Integrationen Kanäle, Threads, über 2.400 Integrationen kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat Microsoft Teams Microsoft 365-Benutzer Office-Integration, Anrufe, Kanäle Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Monat Mattermost Sicherheit-bewusste Unternehmen Selbsthosting, Compliance kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Rocket. Chatten Selbst gehostete Bereitstellung Open Source, benutzerdefiniert kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat Discord Aufbau einer Community Sprachkanäle, Server Kostenlos; Benutzereinstellungen für Unternehmen verfügbar Twist Asynchrone Kommunikation Thread-orientiert, fokussierungsfreundlich Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat Pumble Kleine Teams mit begrenztem Budget Unlimited Historie, Kanäle Kostenlos; kostenpflichtige Tarife ab 3 $/Monat Zoom Video-first-Kommunikation HD-Video, Team-Chatten kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 17 $/Monat Flock Optimierte Workflows Integrierte Produktivität-Tools kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 3 $/Monat Google Workspace Benutzer des Google-Ökosystems Integration von Gmail, Drive und Meeting Bezahlte Pläne beginnen bei 3 $/Monat.

Was ist Zulip?

Zulip ist eine Open-Source-Software für die Teamkommunikation, die Unterhaltungen in Streams und bestimmte Themen organisiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Messaging-Apps, die Chatten chronologisch strukturieren, verwendet Zulip ein einzigartiges Threading-System, das die Unmittelbarkeit der Echtzeitkommunikation mit der Organisation von E-Mail-Threads kombiniert.

Die Plattform bietet Features wie:

Themenbasierte Threads für organisierte Diskussionen

Leistungsstarke Such-Funktion

Markdown-Unterstützung, um Rich-Text-Formatierung zu unterstützen

Funktionen zum Freigeben von Dateien

Integrationen mit verschiedenen tools und Diensten

Plattformübergreifend unterstützen, einschließlich mobiler Apps

Zulip ist besonders beliebt bei Entwicklerteams und Organisationen, die Open-Source-Alternativen mit starkem Datenschutz bevorzugen.

👀 Wussten Sie schon? Ein finnischer Arzt hat den ersten Team-Chat entwickelt. 1988 schuf Jarkko Oikarinen während seiner Arbeit in einem Krankenhaus in Finnland den Internet Relay Chat (IRC), um die Kommunikation zwischen Ärzten zu verbessern.

Limit von Zulip

Das Stream- und Themenmodell von Zulip bietet einen einzigartigen Ansatz für die Teamkommunikation. Dennoch hat dieses einzigartige System einige bemerkenswerte Nachteile, die sich auf die Produktivität und die Effektivität der Zusammenarbeit Ihres Teams auswirken können.

Steile Lernkurve : Streams und Themen können Benutzer verwirren, die mit traditionellen Chat-Layouts vertraut sind.

Limit Video Conferencing : Keine robuste native Option; hängt von Integrationen von Drittanbietern ab

Grundlegende Aufgabenverwaltung : Unterstützt die Erstellung von Aufgaben, verfügt jedoch nicht über vollständige Projektmanagement-Features.

Mobile Erfahrung : Mobile Apps können sich weniger ausgereift anfühlen als ihre Desktop-Pendants.

Kleinere Community : Weniger Integrationen und ein kleineres Ökosystem zum Unterstützen als bei den großen Mitbewerbern

Benutzeroberfläche : Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu moderneren Kollaborationsplattformen möglicherweise veraltet.

Benachrichtigungsmanagement: Die Einstellungen der Benachrichtigungen sind weniger intuitiv als bei anderen tools.

Wenn Teams wachsen und die Kommunikationsanforderungen komplexer werden, treten diese Limit oft deutlicher zutage und veranlassen Unternehmen dazu, nach alternativen Plattformen zu suchen.

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Zoom-Müdigkeit” wurde während der COVID-19-Pandemie populär, als Menschen zunehmend auf Videokonferenzen für Arbeit, Bildung und soziale Interaktionen zurückgriffen. Der von Stanford-Professor Jeremy Bailenson geprägte Begriff beschreibt die Erschöpfung, die durch virtuelle Meetings verursacht wird. Sie wird durch ständigen Augenkontakt, das Starren auf das eigene Gesicht, eingeschränkte körperliche Bewegung, kognitive Überlastung, fehlende zwanglose Pausen und den Druck, ständig „auf Empfang” zu sein, verstärkt.

Die besten Zulip-Alternativen

Hier ist unsere kuratierte Liste der besten Alternativen zu Zulip. Diese tools können Ihnen dabei helfen, andere Systeme zu entdecken, um die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen verschiedenen Teams zu verbessern.

ClickUp (Das beste All-in-One-Tool für Zusammenarbeit mit Projektmanagement)

Probieren Sie ClickUp Chatten jetzt aus Beschleunigen Sie die effiziente Zusammenarbeit mit ClickUp Chatten.

Unverbundene Kommunikationswerkzeuge beschränken sich auf Unterhaltung. ClickUp hingegen ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der Projektmanagement, Wissensmanagement und chatten kombiniert – alles basierend auf vollständig kontextbezogener KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter bei der Arbeit zu sein.

Besonders wertvoll ist dies für Remote-Teams, Entwickler, Geschäfte und Fachleute, die eine effiziente Echtzeitkommunikation benötigen, die eng in ihre Workflows integriert ist.

Das Problem mit modernen Chat-Apps ist, dass sie getrennt von Ihrem Arbeitsplatz existieren. Sie sprechen mit einem Kollegen über eine Aufgabe, erhalten ein Update und aktualisieren dann manuell die Aufgabe, um das Update zu berücksichtigen. Oder Sie durchsuchen Chat-Threads Zeile für Zeile, nur um den Kontext zu erhalten, den Sie für Ihre Arbeit benötigen. All das hat mit ClickUp Chat ein Ende.

Mit der in ClickUp integrierten Messaging-App können Sie Chatten sofort in ClickUp-Aufgaben umwandeln, sie der richtigen Person zuweisen und eine Frist festlegen. So lassen sich Aktionspunkte, die in der Unterhaltung aufkommen, ganz einfach erfassen, sodass nichts übersehen wird. Sie können auch KI verwenden, um Threads zusammenzufassen, Nachrichten zuzuweisen oder verwandte Aufgaben zu finden – alles direkt aus dem Chat heraus.

Da ClickUp Team-Chat und Aufgabenmanagement vereint, wird jede Diskussion ganz natürlich zu einer zugewiesenen Arbeit mit klaren Eigentümerschaften und Fristen.

Weisen Sie mehrere Aufgaben direkt im ClickUp-Chat zu.

Aber das ist noch nicht alles. Mit ClickUp AI können Sie ClickUp Docs und ClickUp Whiteboards direkt aus Ihrem Chat-Fenster heraus erstellen, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen.

Das SyncUps -Feature von ClickUp verbessert die Kommunikation des Teams zusätzlich, indem es Meetings in Ihren Workflow integriert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Konferenztools, die isoliert von Ihrer Arbeit existieren, kombiniert SyncUps Echtzeit-Video-Meetings mit gemeinsamen Tagesordnungen, Notizen, Aufzeichnungen und der automatischen Erstellung von Aufgaben – alles direkt in den Kontext Ihres Projekts eingebettet.

Arbeiten Sie mit ClickUp SyncUps in Sekundenschnelle persönlich mit Ihren Kollegen zusammen.

Mit SyncUps können Sie strukturierte Meeting-Vorlagen erstellen, vor Beginn der Besprechung gemeinsam Tagesordnungspunkte hinzufügen, Schlüssel-Diskussionen zur späteren Verwendung aufzeichnen und Gesprächspunkte sofort in zuweisbare Aufgaben umwandeln.

Im Gegensatz zu eigenständigen Messaging-Apps wie Zulip können Sie auch Dokumente, Bilder und Dateien aus Ihrem vollständig integrierten Arbeitsumfeld direkt in ClickUp Chat freigeben, sodass Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Ressourcen haben. So lassen sich wichtige Informationen leicht finden und abrufen. Diese Suchfunktion ist für Chat und Aufgaben einheitlich und nicht auf den Chat-Verlauf beschränkt.

Und wenn jemand im Gruppenchat eine Frage stellt, lassen Sie sie einfach von Ihrem ClickUp-Agenten beantworten. Teams können schnell Antworten auf Fragen zum Arbeitsbereich erhalten, Ideen für Inhalt generieren oder sich wiederholende Aufgaben mit der tief in den Chat integrierten ClickUp AI erledigen lassen. So bleiben die Unterhaltungen produktiv und konzentrieren sich auf hochwertige Arbeit.

Verwenden Sie den Auto-Answers Agent in ClickUp Chatten, um schneller Erkenntnisse zu gewinnen.

ClickUp Brain verbessert die Kommunikation zwischen verschiedenen Teams, indem es KI-Funktionen direkt in Ihre Unterhaltungen integriert. Es hilft Ihnen dabei, Antworten zu verfassen, lange Diskussionen zusammenzufassen und kreative Lösungen zu finden – alles innerhalb des Chat-Kontexts.

ClickUp Brain MAX, ein dedizierter Desktop-KI-Begleiter, vereint Chat, Suche und Automatisierung in all Ihren Arbeitsanwendungen und im Internet. Mit multimodalem KI-Chat, kontextbezogenen Antworten und Sprach-zu-Text-Funktion hilft Ihnen Brain MAX dabei, Arbeiten schneller zu erstellen, zu finden und zu automatisieren – und beendet damit das Chaos unzusammenhängender KI-Tools.

Mit integriertem Chatten, Projektmanagement, Direktnachrichten, Dateifreigeben und integrierter Videokonferenzfunktion optimiert ClickUp Workflows, reduziert App-Müdigkeit und sorgt dafür, dass die Unterhaltungen Ihres Teams immer zu Maßnahmen führen.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Chat-Nachrichten und verknüpfen Sie diese mit Aufgaben oder Dokumenten für eine nahtlose Workflow-Integration.

Erhalten Sie mit ClickUp Chat Agents sofortige Antworten ohne menschliches Zutun.

Organisierte Projekt- und Aufgabe-basierte Kanäle, Chatten und private Direktnachrichten – alles auf einer einzigen Plattform.

Nutzen Sie intelligente Benachrichtigungen und Workflow-Automatisierungen, um konzentriert zu bleiben und eine Überflutung mit Benachrichtigungen zu vermeiden.

Nutzen Sie Thread-Unterhaltungen und eine leistungsstarke Suchfunktion, um Diskussionen einfach zu verfolgen und vergangene Informationen schnell zu finden.

Limit von ClickUp

Aufgrund des umfassenden Feature-Umfangs kann es zu einer gewissen Einarbeitungszeit kommen.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet:

ClickUp hat das Chaos bei der Verwaltung mehrerer Teams, Plattformen und Projekte reduziert. Ich muss nicht mehr zwischen Apps zum Chatten, zu Dokumenten, zu Aufgaben und zu Updates wechseln. Dadurch ist mein Geschäft effizienter, besser abgestimmt und bringt mehr Produktivität – insbesondere in einem schnelllebigen Büro wie dem unseren.

ClickUp hat das Chaos bei der Verwaltung mehrerer Teams, Plattformen und Projekte reduziert. Ich muss nicht mehr zwischen Apps zum Chatten, zu Dokumenten, zu Aufgaben und zu Updates wechseln. Das hat mein Geschäft effizienter, besser abgestimmt und produktiver gemacht – insbesondere in einem schnelllebigen Büro wie dem unseren.

💡 Profi-Tipp: Erwägen Sie die Verwendung von ClickUp-Features wie „@mentions“, um die direkte Aufmerksamkeit einer Person zu erregen, aber vermeiden Sie übermäßigen Gebrauch, um eine Überflutung mit Benachrichtigungen und unnötige Ablenkungen zu vermeiden. Die Einhaltung guter Chatten-Etikette fördert eine respektvolle und effiziente Kommunikationsumgebung und verbessert die Zusammenarbeit und Produktivität im Team.

2. Slack (am besten geeignet für Integrationen und Ökosysteme)

via Slack

Slack ist nach wie vor eine beliebte Wahl für die Teamkommunikation, da es Unterhaltungen in Kanäle für Projekte, Themen oder Abteilungen organisiert.

Das umfangreiche Integrations-Ökosystem bildet eine Verbindung zu über 2.000 Apps von Drittanbietern und optimiert so die Workflows direkt innerhalb der Unterhaltungen. Im Gegensatz zu den themenbezogenen Threads von Zulip verwendet Slack Kanäle und Threads, um Unübersichtlichkeit zu vermeiden.

Der Workflow-Builder von Slack ermöglicht eine benutzerdefinierte Automatisierung ohne Programmierung, während die KI-gestützten Such- und Zusammenfassungstools Teams dabei helfen, Informationen zu finden und verpasste Diskussionen nachzuholen. Außerdem bietet es eine solide Suchfunktion für alle Nachrichten und Dateien, Huddles für schnelle Audio-/Videoanrufe und Canvas-Dokumente für die gemeinsame Dokumentation.

Die besten Features von Slack

Organisieren Sie Unterhaltungen in öffentlichen und privaten Kanälen.

Starten Sie sofortige Audio-Diskussionen, indem Sie den Bildschirm freigeben

Passen Sie Benachrichtigungen anhand von Schlüsselwörtern und Wichtigkeit an.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz mit Slack Connect.

Limit-Einschränkungen von Slack

Kann aufgrund zahlreicher Kanäle und Benachrichtigungen schnell überwältigend werden.

Im Vergleich zu projektorientierten Tools eingeschränkte Funktionen zur Aufgabenverwaltungs und KI-Funktionalität

Preise für Slack

Free

Pro : 7 $/Monat pro Benutzer

Business+ : 15 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2 : 4,5/5 (über 34.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Ich schätze die Möglichkeit, mehrere Gruppen zu erstellen, was eine effektive Organisation der Kommunikation ermöglicht. Außerdem finde ich das Huddle-Feature besonders nützlich; ihr informeller Charakter ermöglicht schnelle, persönliche Interaktionen, mit denen sich Probleme effizienter lösen lassen als mit Textnachrichten.

Ich schätze die Möglichkeit, mehrere Gruppen zu erstellen, was eine effektive Organisation der Kommunikation ermöglicht. Darüber hinaus finde ich die Huddle-Feature besonders nützlich; ihr informeller Charakter ermöglicht schnelle, persönliche Interaktionen, mit denen Probleme effizienter gelöst werden können als mit Textnachrichten.

📮 ClickUp Insight: 64 % der Mitarbeiter arbeiten gelegentlich oder häufig außerhalb ihrer geplanten Arbeitszeiten, wobei 24 % an den meisten Tagen Überstunden leisten! Das ist keine Flexibilität – das ist nie endende Arbeit. 😵‍💫 Pigment, eine Plattform für die Unternehmensplanung, wechselte zu ClickUp, um seine Probleme mit fragmentierter Kommunikation zu lösen. Durch die Nutzung von ClickUp Chat, ClickUp Aufgaben und ClickUp Automatisierung konnte das Unternehmen seinen Kommunikationsaufwand um 40 % reduzieren und die Effizienz der Teamkommunikation um 20 % verbessern, wodurch sich seine Entwicklungszyklen verkürzten.

3. Microsoft Teams (am besten geeignet für Microsoft 365-Benutzer)

über Microsoft Teams

Von zwanglosen Chats bis hin zur Zusammenarbeit an Dokumenten – Microsoft Teams beseitigt die Grenzen zwischen Kommunikation und Produktivität, indem es Office-Anwendungen tief in Unterhaltungen einbettet. Mit Teams können Sie beispielsweise vierteljährliche Prognosen besprechen, während Sie die eigentliche Excel-Datei in Ansicht anzeigen, und so schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen, solange Sie innerhalb des Microsoft 365-Ökosystems arbeiten.

Für diese Unternehmen vereint es Chatten, Dateien und Meetings an einem Ort. Teams bietet außerdem einen umfassenden Hub mit tiefer Integration in die Produktivität von Microsoft.

Die besten Features von Microsoft Teams

Integrieren Sie wichtige Apps und tools in Kommunikationskanäle

Schützen Sie vertrauliche Unterhaltungen mit erweiterten Kontrollen der Sicherheit.

Gestalten Sie Meetings mit dem Together-Modus noch ansprechender.

Erleichtern Sie Diskussionen in kleinen Gruppen mit speziellen Breakout-Räumen.

Veranstalten Sie groß angelegte Übertragungen mit umfassenden tools für Live-Ereignisse.

Limit von Microsoft Teams

Kann auf älterer Hardware ressourcenintensiv und langsam sein.

Im Vergleich zu speziellen chatten-tools komplexere Benutzeroberfläche

Preise für Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : 4 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 8.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Teams?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Mir gefällt besonders gut, dass Teams alles an einem Ort vereint – chatten, Meetings, Dateien und sogar Aufgabenlisten. Das ist sehr hilfreich bei der Arbeit im Team, da man nicht ständig zwischen verschiedenen Apps wechseln muss. Außerdem finde ich es gut, dass es mit Outlook und anderen Microsoft-tools verbunden ist, sodass das Planen von Meetings oder das Freigeben von Dokumenten wirklich einfach ist. So bleibt alles gut organisiert und ich kann meine Projekte besser im Blick behalten.

Mir gefällt besonders gut, dass Teams alles an einem Ort vereint – Chats, Meetings, Dateien und sogar Aufgabenlisten. Das ist bei der Arbeit im Team sehr hilfreich, da man nicht ständig zwischen verschiedenen Apps wechseln muss. Außerdem finde ich es toll, dass es mit Outlook und anderen Microsoft tools verbunden ist, sodass das Planen von Meetings oder das Freigeben von Dokumenten wirklich einfach ist. So bleibt alles gut organisiert und ich kann meine Projekte besser im Blick behalten.

🧠 Wissenswertes: Die ersten 176 Emojis wurden 1999 vom japanischen Designer Shigetaka Kurita für die mobile Internetplattform von NTT DoCoMo entwickelt. Diese Emojis, die heute häufig beim Chatten am Arbeitsplatz verwendet werden, sollen die digitale Kommunikation durch emotionale Nuancen bereichern.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Microsoft Teams

4. Mattermost (am besten geeignet für sicherheitsbewusste Unternehmen)

via Mattermost

„Wie können wir moderne Zusammenarbeit ermöglichen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen?“ Diese Frage beschäftigt sicherheitsbewusste Unternehmen täglich. Mattermost löst dieses Problem durch seine Selbsthosting-Funktionen und Sicherheitsmerkmale auf Unternehmensebene, die vollständige Datenhoheit gewährleisten. Dabei wird die von Teams erwartete Zusammenarbeit nicht beeinträchtigt.

Mattermost bietet eine Open-Source-Plattform für die Teamkommunikation mit Sicherheit und Compliance-Features auf Unternehmen-Niveau. Ähnlich wie Zulip, das sich dem Datenschutz committen hat, konzentriert sich Mattermost darauf, eine sichere, selbst gehostete Alternative zu cloudbasierten Chatten-Plattformen anzubieten.

Die besten Features von Mattermost

Formatieren Sie Nachrichten mit Markdown für eine reichhaltige Kommunikation.

Durchsuche alle historischen Nachrichten umfassend.

Automatisieren Sie Workflows mit benutzerdefinierten Slash-Befehlen.

Direkte Verbindung mit Active Directory und LDAP

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Funktion mit Open-Source-Plugins.

Verfolgen Sie die Einhaltung von Vorschriften mit umfassenden Audit-Protokollen.

Limit von Mattermost

Selbsthosting erfordert technisches Fachwissen und Infrastruktur.

Die Benutzeroberfläche ist nicht so ausgefeilt wie bei einigen kommerziellen Alternativen.

Preise für Mattermost

Free

Professional : 10 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mattermost

G2 : 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mattermost?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Mir gefällt, dass Mattermost Open Source ist und vollständige Kontrolle über die Bereitstellung und Datensicherheit bietet. Es eignet sich hervorragend für Unternehmen mit strengen Compliance-Anforderungen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, unterstützt Thread-Konversationen und lässt sich gut in DevOps-tools wie Jira und Gitlab integrieren. Echtzeit-Messaging und Dateifreigabe funktionieren reibungslos und sind ideal für Remote-Teams.

Mir gefällt, dass Mattermost Open Source ist und vollständige Kontrolle über die Bereitstellung und Datensicherheit bietet. Es eignet sich hervorragend für Unternehmen mit strengen Compliance-Anforderungen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, unterstützt Thread-Unterhaltungen und lässt sich gut in DevOps-tools wie Jira und Gitlab integrieren. Echtzeit-Messaging und Dateifreigabe funktionieren reibungslos und sind ideal für Remote-Teams.

📮ClickUp Insight: Nur 10 % der Befragten unserer Umfrage nutzen Sprachassistenten (4 %) oder automatisierte Agenten (6 %) für KI-Anwendungen, während 62 % dialogorientierte KI-tools wie ChatGPT und Claude bevorzugen. Die geringere Akzeptanz von Assistenten und Agenten könnte daran liegen, dass diese Tools oft für bestimmte Aufgaben optimiert sind, wie z. B. die freihändige Bedienung oder bestimmte Workflows. ClickUp bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten. ClickUp Brain dient als dialogorientierte KI-Assistent, der Ihnen in einem Bereich von Anwendungsfällen helfen kann. Auf der anderen Seite können KI-gestützte Agenten innerhalb der ClickUp Chat-Kanäle Fragen beantworten, Probleme triagieren oder sogar bestimmte Aufgaben übernehmen!

5. Rocket. Chatten (am besten für selbst gehostete Bereitstellung geeignet)

Durch Self-Hosting erhalten Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Kommunikationsdaten, und Rocket. Chat macht dies möglich, indem alles innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur bleibt. Diese Konfiguration ist praktisch für Teams mit strengen Anforderungen an die Sicherheit oder solche, die eine hochgradig anpassbare Plattform benötigen.

Im Gegensatz zu reinen Cloud-Tools, die Sie an vordefinierte Features binden, bietet Rocket. Chat die Flexibilität, eine Zusammenarbeit zu gestalten, die zu Ihrem Team passt. Wie Zulip gibt es Unternehmen die Kontrolle über ihre Kommunikationsplattform und unterstützt gleichzeitig einen umfassenden Bereich an Team-Chat-Features.

Die besten Features zum Chatten von Rocket. Chat

Sichern Sie vertrauliche Unterhaltungen mit End-to-End-Verschlüsselung.

Arbeiten Sie mit externen Partnern über einen kontrollierten Zugang für Gast zusammen.

Binden Sie Benutzer direkt über den integrierten Live-Chat ein.

Freigeben und zeigen Sie Dateien nahtlos in Unterhaltungen an.

Verwalten Sie Berechtigungen mit anpassbaren Rollen.

Integration mit externen Systemen über eine umfassende API

Limit von Rocket. Chatten

Erfordert technische Ressourcen für Selbsthosting und Wartung

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu kommerziellen Alternativen veraltet wirken.

Preise für Rocket. Chatten

Starter : Kostenlos

Pro : 8 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Rocket. Chatten-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (über 330 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Rocket. Chatten?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Die benutzerdefinierten Möglichkeiten und die einfache Integration eines Live-Chat-Widgets in Ihre Web-App nach Ihren Wünschen, ohne zusätzliche Module importieren zu müssen – Sie müssen lediglich ein JavaScript-Skript in Ihrer Web-App ausführen. Die Funktionalität ist hervorragend, aber es kann etwas schwierig sein, herauszufinden, wie man sie richtig einsetzt 🙂

Die benutzerdefinierten Möglichkeiten und die einfache Integration eines Live-Chat-Widgets in Ihre Web-App nach Ihren Wünschen, ohne zusätzliche Module importieren zu müssen – Sie müssen lediglich ein JavaScript-Skript in Ihrer Web-App ausführen. Die Funktionalität ist hervorragend, aber es kann etwas schwierig sein, herauszufinden, wie man sie richtig einsetzt 🙂

6. Discord (am besten geeignet für den Aufbau von Communities)

via Discord

Discord ist eine vielseitige Kommunikationsplattform, die sowohl Text- als auch Sprachkanäle innerhalb anpassbarer Server unterstützt. Ursprünglich für Gamer entwickelt, bedient sie heute verschiedene Communities mit Features wie hochwertiger Bildschirmfreigabe, Go Live-Streaming und Stage-Kanälen für große Audio-Events.

Discord bietet Rich-Text-Format, benutzerdefinierte Emojis, rollenbasierte Berechtigungen für eine detaillierte Zugriffskontrolle und Bots, die Funktionen von der Moderation bis zur Musikwiedergabe hinzufügen.

Im Gegensatz zu den strukturierten Threads von Zulip organisiert Discord Unterhaltungen in Servern, Kanälen und Threads mit leistungsstarken Voice-Chat-Funktionen.

Die besten Features von Discord

Signalisieren Sie Ihre Verfügbarkeit mit umfangreichen Präsenzanzeigen.

Strukturieren Sie Unterhaltungen mit Threads innerhalb von Kanälen.

Organisieren Sie mehrere Arbeitsbereiche mit Server-Ordnern.

Erleichtern Sie die Automatisierung von Aufgaben mit umfangreichen Bot-Funktionen.

Präsentieren Sie vor großen Gruppen mit speziellen Phase-Kanälen.

Limit-Einschränkungen von Discord

Größe-Limite für das Freigeben von Dateien im kostenlosen Tarif

Ein weniger formelles Erscheinungsbild passt möglicherweise nicht in professionelle Umgebungen.

Preise für Discord

Free

Nitro Basic : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Nitro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Discord-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Discord?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Einfach in der Einstellung, zu verwenden und mit Kollegen zu kommunizieren. Außergewöhnliche Benutzeroberfläche für Schule und Geschäft. *

Einfach einzurichten, zu verwenden und mit Kollegen zu kommunizieren. Außergewöhnliche Benutzeroberfläche für Schule und Geschäft. *

7. Twist (am besten geeignet für asynchrone Kommunikation)

via Twist

Ständige Benachrichtigungen, der Druck, sofort zu antworten, und das Gefühl, nie aufholen zu können? Twist beendet dies mit einem Benachrichtigungssystem, das durch die Bündelung von Updates konzentrierte Arbeit fördert, und das Posteingang-Feature hilft Benutzern, wichtige Threads nachzuholen, ohne endlose Chat-Protokolle durchblättern zu müssen.

Twist setzt auf asynchrone Kommunikation und organisiert Diskussionen in Threads statt in chaotischen Echtzeit-Streams. Ähnlich wie Zulip organisiert Twist Unterhaltungen in Kanälen und Threads, legt jedoch noch mehr Wert auf fokussierte und durchdachte Diskussionen. Jeder Thread hat ein klares Thema mit chronologisch angeordneten Nachrichten, sodass Unterhaltungen auch nach längerer Abwesenheit leicht zu verfolgen sind.

Die Plattform bietet Kanäle für verschiedene Teams oder Projekte, Direktnachrichten und eine umfassende Suche über alle Unterhaltungen hinweg.

Die besten Features von Twist

Finden Sie alle Informationen mit einer leistungsstarken Unterhaltung-übergreifenden Suche.

Integrieren Sie beliebte tools wie GitHub, Zapier und Todoist und unterstützen Sie gleichzeitig das Freigeben von Dateien und Markdown-Format.

Verfassen Sie durchdachte Nachrichten mit einem E-Mail-ähnlichen Editor.

Limit-Einschränkungen von Twist

Keine native Video-Konferenzfunktion

Weniger Feature-reich als All-in-One-Plattformen

Preise für Twist

Free

Unbegrenzt: 8 $/Monat pro Benutzer

Twist-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3,9/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Twist?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Das gesamte Team war begeistert, denn statt jedes Mal abgelenkt zu werden, wenn jemand eine Nachricht in einem Kanal sendet, konnten die Mitarbeiter endlich ihre produktive Arbeit verrichten, ihre E-Mails und Twist-Benachrichtigungen lesen, wann immer sie wollten.

Das gesamte Team war begeistert, denn statt jedes Mal abgelenkt zu werden, wenn jemand eine Nachricht in einem Kanal sendet, konnten die Mitarbeiter endlich produktive Arbeit leisten, ihre E-Mails und Twist-Benachrichtigungen lesen, wann immer sie wollten.

8. Pumble (Am besten geeignet für kleine Teams mit begrenztem Budget)

via Pumble

Budgetbewusste Teams lieben Pumble wegen seines unbegrenzten Nachrichtenverlaufs und seiner zentralen Kommunikationsfunktionen, die ohne Preise auf Unternehmensebene angeboten werden.

Anstatt Kompromisse bei wesentlichen Funktionen einzugehen, können kleine Teams eine komplette Kommunikationslösung einsetzen, die mit ihren Anforderungen mitwächst. Diese Slack-Alternative bietet eine kostengünstige Plattform für die Teamkommunikation mit unbegrenztem Nachrichtenverlauf, sogar im Free-Plan.

Im Gegensatz zu Zulips spezialisiertem Threading-Ansatz bietet Pumble eine unkomplizierte, Slack-ähnliche Erfahrung, die sich auf wesentliche Kommunikations-Features konzentriert, ohne dass dafür ein hoher Preis zu zahlen ist.

Die besten Features von Pumble

Arbeiten Sie mit externen Partnern über Gastzugänge zusammen.

Greifen Sie über mobile Apps für iOS und Android auf Ihre Kommunikation zu.

Formatieren Sie Nachrichten mit Rich-Text-Funktionen.

Finden Sie eingefügte Unterhaltungen mit einer umfassenden Suchfunktion.

Kontrollieren Sie Unterbrechungen mit anpassbaren Benachrichtigungen.

Stellen Sie sich über Video-Anrufe mit der Möglichkeit, den Bildschirm zu freigeben, in Verbindung.

Limit von Pumble

Im Vergleich zu Premium-Alternativen eingeschränkte erweiterte Features

Weniger Integrationen mit tools von Drittanbietern

Preise für Pumble

Free

Pro : 2,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 4,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 7,99 $/Monat pro Benutzer

Pumble-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,7/5 (über 180 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Pumble?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Im Grunde genommen ist es wie Slack, nur besser. Und die kostenpflichtige Option ist preislich angemessen, was ebenfalls fantastisch ist. *

Im Grunde genommen ist es wie Slack, nur besser. Und die kostenpflichtige Option ist preislich angemessen, was ebenfalls fantastisch ist. *

9. Zoom (am besten geeignet für videobasierte Kommunikation)

über Zoom

Textnachrichten haben ihre Grenzen – Tonfall, Emotionen und Nuancen gehen oft verloren. Deshalb können sich Unterhaltungen beim Chatten schnell zu langen Threads mit Hin und Her-Klarstellungen entwickeln. Das verlangsamt alle Beteiligten.

Zoom hat das verstanden. Es stellt die persönliche Interaktion in den Mittelpunkt und erleichtert Teams den nahtlosen Übergang vom Chatten zum Video – ohne dass sie die App wechseln oder Meeting-Links suchen müssen. Während Zulip sich auf strukturierten Text konzentriert, verfolgt Zoom einen eher realzeitorientierten, menschlichen Ansatz, bei dem Video im Vordergrund steht und Chat als hilfreiche Ergänzung dient.

Die besten Features von Zoom

Präsentieren Sie Ideen übersichtlich, indem Sie den Bildschirm freigeben

Erstellen Sie kleinere Diskussionsgruppen mit Breakout-Räumen.

Personalisieren Sie Ihr Videoerlebnis mit virtuellen Hintergründen

Halten Sie wichtige Meetings mit Aufzeichnungen und Transkriptionen fest.

Effiziente Terminplanung dank Kalenderintegration

Arbeiten Sie visuell mit interaktiven Whiteboards zusammen.

Limit-Einschränkungen von Zoom

Die Chatten-Features sind nicht so leistungsstark wie bei speziellen Plattformen.

Die Organisation von Unterhaltungen kann unübersichtlich werden.

Zoom-Preise

Free

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 21,99 $/Monat pro Benutzer

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 56.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoom?

Ein G2-Rezensent sagt:

Die Plattform ist selbst für große Meetings äußerst zuverlässig, und Features wie KI-Assistent, Breakout-Räume und persistente Whiteboards machen die Zusammenarbeit strukturierter und effizienter.

Die Plattform ist selbst für große Meetings äußerst zuverlässig, und Features wie KI-Assistent, Breakout-Räume und persistente Whiteboards sorgen für eine strukturiertere und effizientere Zusammenarbeit.

10. Flock (Am besten geeignet für optimierte Workflows)

via Flock

Jede Chatten-Unterhaltung endet mit dem gleichen Problem: „Wer erledigt was bis wann?“

Flock löst dieses grundlegende Problem der Zusammenarbeit, indem es Produktivität-tools direkt dort einbettet, wo Gespräche stattfinden. Wenn Ihr Team chatten auf natürliche Weise auf Umfragen, Aufgaben und Erinnerungen ausweitet, bleibt der Arbeitsablauf ununterbrochen und die Verantwortlichkeit wird automatisch.

Flock kombiniert Direktnachrichten mit integrierten Produktivität-tools, um nahtlose Arbeitsabläufe zu schaffen. Im Gegensatz zu Zulip, das sich auf strukturierte Threads konzentriert, legt Flock den Schwerpunkt auf praktische Effizienz. Es umgibt Unterhaltungen mit aktionsorientierten Features, die Teams dabei helfen, ohne Kontextwechsel von der Diskussion zur Umsetzung überzugehen.

Die besten Features von Flock

Halten Sie einen persönlichen Kontakt per Video-Konferenz.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Mailinglisten für gezielte Kommunikation.

Koordinieren Sie Termine mit der Integration eines freigegebenen Kalenders.

Finden Sie Informationen schnell mit erweiterten Suchfunktionen.

Automatisieren Sie Workflows mit benutzerdefinierten Slash-Befehlen.

Stellen Sie sich über robuste Integrationen mit externen tools in Verbindung.

Limit-Einschränkungen von Flock

Weniger intuitive und weniger benutzerfreundliche Oberfläche als einige Mitbewerber

Die mobile Erfahrung entspricht nicht der Desktop-Funktion.

Preise für Flock

Free

Pro : 3 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Flock-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Flock?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Einfach zu installieren und zu bedienen, mit geringem Supportbedarf seitens des Managements in fast allen Bereichen. Dank der Benutzeroberfläche lassen sich Inhalt und andere Dinge leicht ändern und verwalten.

Einfach zu installieren und zu bedienen, mit geringem Supportbedarf seitens des Managements in fast allen Bereichen. Dank der Benutzeroberfläche lassen sich Inhalt und andere Dinge leicht ändern und verwalten.

11. Google Workspace (am besten geeignet für Benutzer des Google-Ökosystems)

über Google Workspace

Google macht Teamarbeit ganz natürlich, indem es das Chatten direkt dort platziert, wo die Arbeit stattfindet – in Gmail, Drive, Docs und Meet. Das bedeutet weniger App-Wechsel und mehr Unterhaltungen im Kontext, statt in zufälligen Silos. So werden die üblichen Ablenkungen reduziert und alle bleiben konzentriert.

Google Chatten ist Teil dieses Setups. Es ist in Google Workspace integriert, sodass es sich gut eignet, wenn Ihr Team bereits Google-tools verwendet. Im Gegensatz zu den strukturierteren Threads von Zulip ist Google Chatten nahtlos und unkompliziert, sodass Teams chatten können, ohne ihren Workflow zu unterbrechen.

Die besten Features von Google Workspace

Starten Sie Google Meet-Videoanrufe mit einem einzigen Klick aus dem Chatten heraus.

Freigeben und bearbeiten Sie Drive-Dateien gemeinsam, ohne die Unterhaltung zu verlassen.

Weisen Sie Aufgaben innerhalb von Kommunikationsräumen zu und führen Sie deren Nachverfolgung durch.

Finden Sie jede Nachricht oder Datei mit den leistungsstarken Suchfunktionen von Google.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Smart Canvas und integrierten Google Docs zusammen.

Nahtloser Zugriff auf die Kommunikation über alle Geräte hinweg mit synchronisierten Apps

Einschränkungen von Google Workspace

Weniger feature-reich als spezielle Team-Chat-Plattformen

Die Optionen für Threading und Organisation sind limitierter als bei spezialisierten tools.

Preise für Google Workspace

Geschäft Starter : 3 $/Monat pro Benutzer

Business Standard : 12 $/Monat pro Benutzer

Business Plus : 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace

G2 : 4,6/5 (über 42.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 17.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Workspace?

Ein G2-Rezensent sagt:

Die nahtlose Integration mit tools wie Gmail, Drive, Docs, Sheets und Meet ist wirklich herausragend. So kann unser Team in Echtzeit zusammenarbeiten, egal ob wir Dokumente entwerfen, Dateien freigeben oder Meetings planen.

Die nahtlose Integration mit tools wie Gmail, Drive, Docs, Sheets und Meet ist wirklich herausragend. So kann unser Team in Echtzeit zusammenarbeiten, egal ob wir Dokumente entwerfen, Dateien freigeben oder Meetings planen.

