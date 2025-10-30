Die 11 besten Survicate-Alternativen für Kundenfeedback und Umfragen

Mehr als die Hälfte Ihrer Benutzer schweigt nach einer schlechten Erfahrung – und dieses Schweigen kostet Sie mehr als nur einen unzufriedenen Benutzer. Es verdeckt Muster, verlangsamt das Wachstum und führt dazu, dass Sie Entscheidungen auf der Grundlage von Vermutungen treffen müssen.

Die Lösung bestand schon immer darin, Kundenfeedback zu sammeln, bevor es zu Problemen kommt.

Tools wie Survicate helfen dabei, diese Lücken mit Features wie Umfragelogik und Multi-Channel-Verteilung zu schließen. Es ist jedoch nicht die einzige Option und möglicherweise nicht die beste Lösung für Ihr Team.

Ob Sie nun nach besseren Preisen, tieferen Einblicken oder einer intuitiveren Benutzererfahrung suchen – es gibt zahlreiche starke Alternativen. Hier sind die besten Survicate-Alternativen, mit denen Sie Feedback sammeln, die Zufriedenheit steigern und sicherere Produktentscheidungen treffen können.

🎯 In diesem Leitfaden finden Sie: Tools, die über Umfragen hinausgehen – denken Sie an Stimmungs-KI + Echtzeit-Einblicke

Optionen für Teams jeder Größe und jedes Budgets

Gezielte Einzelziele, um Feedback in Entscheidungen umzusetzen

Warum sollten Sie nach einer Alternative zu Survicate suchen?

Ein Survicate-Benutzer erklärt:

Wenn es über erweiterte Funktionen und fortschrittliche Analysen verfügen würde, könnten wir es auch für komplexe Umfragen einsetzen. *

Survicate eignet sich zwar hervorragend für einfache Online-Umfragen, ist jedoch für Geschäfte, die ein umfassendes Reputationsmanagement wünschen, nicht ausreichend. Hier sind einige Herausforderungen, denen Sie mit diesem tool begegnen könnten:

Limit-Umfrageoptionen: Einschränkungen hinsichtlich Fragetypen und Formaten können die Flexibilität bei der Durchführung vielfältiger oder komplexer Umfragen einschränken.

Herausforderungen bei der Zielgruppenansprache: Limit-Filtermöglichkeiten erschweren es, bestimmte Kundensegmente für gezieltes Feedback zu erreichen.

Leistungsprobleme: Gelegentliche Verzögerungen oder Lags können die effiziente Bearbeitung und Verwaltung mehrerer Umfragen beeinträchtigen.

Limitierte Benutzerdefiniertheit: Weniger Design- und Branding-Optionen erschweren es, Umfragen an Ihre Markenidentität anzupassen.

Grundlegende Analysen: Es fehlen erweiterte Berichterstellung-tools und Features wie die Stimmungsanalyse über mehrere Kanäle hinweg.

Limitierte Skalierbarkeit : Eignet sich besser für kleine bis mittelgroße Teams und kann für größere Unternehmen unzureichend sein.

Preisliche Bedenken: Bietet weniger Features als ähnlich teure Konkurrenzprodukte, wodurch es für manche Benutzer weniger kosteneffizient ist.

Survicate-Alternativen auf einen Blick

Name des tools Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Alle Team-Größen (Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen) Feedback-Formulare mit Automatisierung, bedingter Logik, KI-gestützten Erkenntnissen und Tools für die Zusammenarbeit im Team Free Forever-Plan; Anpassung für Unternehmen verfügbar Typeform Kreative Teams Interaktive Benutzererfahrung und personalisierte Fragenpfade Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $; Benutzungsoptimierung für Unternehmen möglich. Qualtrics Unternehmen Benutzerdefinierte Logik zum Einbetten von Umfragen in Websites, Google Analytics-Integration sowie Stats iQ- und Text iQ-Analyse mit KI und ML. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Google Formular Privatpersonen und kleine Geschäfte Flexibler Formular-Generator, Personalisierungs-Features, integrierte Tools zur Datenvisualisierung Free-Plan; Anpassung für Unternehmen verfügbar SurveyMonkey Kleine bis mittelständische Unternehmen Fragenkatalog, Umfragelogik, mehrsprachiger Support und integrierte Analysetools Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 11 $. Jotform Kleine und mittelständische Geschäfte Integrationen für Zahlung, Automatisierung-Features und HIPAA-Konformität Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 39 $. Zoho Survey Mittelständische Unternehmen Mehrsprachiger Support, E-Mail-Verteilung, Echtzeit-Berichterstellung und CRM-Integration Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 6 $. GetFeedback Mittelständische Unternehmen und Unternehmen Drag-and-Drop-Builder, NPS-Nachverfolgung, Salesforce-Integration und für Mobilgeräte optimierte Umfragen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Formular. App Privatpersonen und kleine Geschäfte Formularerstellung ohne Programmierkenntnisse, Produkt-Liste und Zahlung, die unterstützt. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 25 $. ProProfs Survey Maker Kleine Geschäfte und Kreativteams Anpassbare Vorlagen, Bewertungs- und Verzweigungslogik, Echtzeit-Analysen und Integrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 39 $. Formstack Mittelständische Unternehmen und Unternehmen E-Signaturen, Workflow-Automatisierung und Datenverschlüsselungs-Features Bezahlte Pläne beginnen bei 99 $.

Die besten Survicate-Alternativen

Die Investition in das richtige Kundenservice-Tool ist der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass Ihr Kundenservice-Team erfolgreich ist. Werfen wir einen Blick auf die besten Umfrage- und Online-Formular-Generatoren, die die Benutzererfahrung durch Einblicke verbessern können.

ClickUp (am besten geeignet für die Erstellung anpassbarer Formulare, Datenerfassung und Feedback-Management)

Verwandeln Sie benutzerdefinierte Antworten in Ergebnisse mit ClickUp Formularen.

ClickUp, der erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, dient als gemeinsame Referenz für Unternehmen, Vermarkter und Produktteams. Es handelt sich um eine vollwertige Plattform für Produktivität, die die Organisation von Zusammenarbeit, Workflow und kritischen Daten gewährleistet.

Mit der anpassbaren Formular-Feature von ClickUp können Benutzer mithilfe einer Drag-and-Drop-Oberfläche ganz einfach Feedback-Umfragen mit ihrem Branding erstellen, die eine Vielzahl von Feldtypen (Text, Dropdown-Menüs, Bewertungen und mehr) unterstützen.

Ganz gleich, ob Sie Feedback nach dem Kauf einholen, NPS-Umfragen durchführen oder Vorschläge zu Feature sammeln – Sie können alle Ihre Fragen an Ihre Zielgruppe anpassen.

Im Gegensatz zu starren Umfrage-tools fügen sich diese Formulare nahtlos in Ihren Workflow ein und bilden sofort eine Verbindung zwischen eingereichten Übermittlungen und umsetzbaren Aufgaben. Das Kopieren und Einfügen von Daten von einer Plattform zur anderen oder das mühsame Importieren von Dateien gehört damit der Vergangenheit an. Diese direkte Integration mit ClickUp Task Management optimiert das Feedback-Management und verwandelt jede Benutzerdefinierte Rückmeldung in eine nachverfolgbare Aufgabe.

Integrieren Sie ClickUp Formular in Ihr Kundenportal, um Kundenprobleme und Feedback zu verfolgen und in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln.

Um Ihr Formular zu freigeben, sei es zum Sammeln von Kundenfeedback, Produktvorschlägen oder Zufriedenheitsbewertungen, können Sie dies einfach über einen Link tun oder es in eine Seite einbetten.

Die ClickUp-Formular-Ansicht dient gleichzeitig als Ihre Kommandozentrale.

Es befindet sich direkt in Ihrer Ansichtsleiste, Seitenleiste oder Ihrem Formular-Hub, sodass Sie Formulare direkt aus dem Projekt heraus erstellen und verwalten können, an dem Sie gerade arbeiten. Sie müssen Ihren Arbeitsablauf nicht unterbrechen, um eine Umfrage zu aktualisieren oder eine neue zu starten. Es ist nahtlos und flexibel und bringt Feedback-Formulare direkt in den Mittelpunkt Ihrer täglichen Arbeit.

Reagieren Sie auf Benutzer, die über Formulare Feedback geben, mit ClickUp Automatisierung.

Sobald die Antworten eintreffen, benötigen Sie ein System, das mehr zu erledigen hat als nur Daten zu speichern. Hier kommt ClickUp Automatisierung + KI-Agenten ins Spiel, Ihr unermüdlicher Operations Lead.

Möchten Sie einer Produktverantwortlichen sofort Umfrageaufgaben zuweisen? Den Kundenerfolg benachrichtigen, wenn eine Bewertung unter einen bestimmten Schwellenwert fällt? Die nächsten Schritte basierend auf der Stimmung automatisieren? Ganz einfach. Die automatisierte Automatisierung in ClickUp sorgt dafür, dass Ihr Team reaktionsfähig bleibt, ohne sich in manueller Arbeit zu verlieren.

Diese Automatisierung spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass das Feedback an die richtigen Mitglieder des Teams weitergeleitet und umgehend bearbeitet wird, was die Effizienz des gesamten Workflow verbessert.

Um den Überblick zu behalten, setzen Sie Ihren Strategen ein: ClickUp Dashboards. Es zieht Erkenntnisse aus Ihren Formularen, Aufgaben und Zeitleisten und ermöglicht Ihnen so, die Kundenstimmung, die Reaktionszeit Ihres Teams oder den Status von Folgemaßnahmen zu visualisieren.

Fügen Sie Karten für Umfrage-Ergebnisse, Trends oder SLA-Konformität hinzu, und Sie erhalten einen Live-Überblick über Ihr gesamtes Feedback-Ökosystem.

Fügen wir nun etwas KI hinzu. ClickUp Brain ermöglicht es Teams, schnell umsetzbare Erkenntnisse aus großen Mengen von Website-Feedback-Umfragen und Online-Umfragen zu gewinnen und so bessere Produkt- und Serviceentscheidungen zu treffen. Alles innerhalb Ihres Arbeitsbereichs.

Analysieren Sie Benutzerdefinierte Übermittlungen in Echtzeit und erhalten Sie KI-Erkenntnisse mit ClickUp Brain.

Mit ClickUp Brain MAX können Sie tiefere Einblicke gewinnen. Mit Brain MAX erhalten Sie Zugriff auf verbesserte KI-Modelle, Talk-to-Text, detailliertere Analysen und leistungsfähigere Automatisierungen, mit denen Sie komplexes Feedback in großem Umfang analysieren, detaillierte Berichte erstellen und anspruchsvolle Workflows automatisieren können.

Die besten Features von ClickUp

Passen Sie Formularfragen auf der Grundlage von produktinternen Umfragen an und machen Sie die Erfahrung mit bedingter Logik relevanter.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp-Formularen, um genau die Informationen zu erfassen, die Sie benötigen.

Fügen Sie mithilfe von Informationsblöcken und Fragenbeschreibungen visuelle Elemente hinzu, die zu Ihren Fragen passen.

Analysieren Sie Formular-Übermittlungen in Echtzeit, fassen Sie die Customer Journey zusammen, identifizieren Sie gemeinsame Themen und heben Sie kritische Probleme mit KI-Erkenntnissen hervor.

Verwalten Sie Fehlerberichte, Feature-Anfragen, Sprint-Retrospektiven und internes Prozess-Feedback mit anpassbaren Formularen für Software-Teams

Senden Sie ein Formular über die ClickUp-App

Limit von ClickUp

Für Anfänger kann die Lernkurve etwas steiler sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

In einer TrustRadius-Bewertung heißt es:

Unsere Teams haben Formulare und Vorlagen verwendet, um einige Arbeitsabläufe zu standardisieren. Wir haben auch die integrierte Automatisierung genutzt, um einige Arbeitsabläufe zu vereinfachen, insbesondere wenn benutzerdefinierte Felder Informationen erfassen, die dabei helfen können, zu bestimmen, wer für eine Aufgabe zugewiesen werden sollte. Schließlich haben wir auch die E-Mail-Integration und API-Features genutzt, um automatisch Aufgaben zu generieren, wenn einige Plattformen Warnungen ausgeben oder mögliche Leistungsprobleme anzeigen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie, dass ChatGPT für Sie schreibt? Oder benötigen Sie Claude für die Arbeit an einem Code? Sie können innerhalb des ClickUp-Workspace zwischen verschiedenen LLM-Modellen wechseln!

2. Typeform (am besten geeignet für interaktive Datenerfassung)

via Typeform

Wenn Ihnen Survicate zu zweckmäßig erscheint, bietet Typeform eine ausgefeiltere, benutzerfreundlichere Alternative. Das Layout mit jeweils nur einer Frage sorgt auf jedem Gerät für einen natürlichen Unterhaltung-Flow und steigert so das Engagement und die Qualität der Antworten.

Die KI-gestützte Analyse des tools untersucht Stimmungen, Verhaltensweisen und Absichten und hilft Ihnen dabei, zu verstehen, was Benutzer sagen und warum. Es ist auch eine solide Alternative zu Jotform für Teams, die Umfragen vereinfachen möchten, ohne dabei an Einblicken einzubüßen.

Die besten Features von Typeform

Senden Sie Formular-Übermittlungen und Interaktionen als Ereignisse in Google Analytics.

Fügen Sie Ihr eigenes Logo und Ihre Markenelemente hinzu, um Ihre Unternehmensidentität zu gestalten.

Erhalten Sie eine detaillierte Analyse des Umfrageberichts mit den durchschnittlichen und beliebtesten Antworten.

Limit von Typeform

Das automatisierte E-Mail-Setup ist umständlich.

Umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen, die über die bereitgestellten Umfrage-Vorlagen hinausgehen, sind nur mit Limit möglich.

Preise von Typeform

Core Basic : 29 $/Monat pro Benutzer

Core Plus : 59 $/Monat für 3 Benutzer

Kerngeschäft : 99 $/Monat für 5 Benutzer

Core Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Typeform-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 850 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Typeform?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Ich verwende Typeform, um neue Clients zu überprüfen. Das hat mir sehr geholfen, da ich ihnen die Fragen auf dem Typeform-Formular nicht mehr persönlich stellen muss. Ich kann Clients sortieren und die Daten überprüfen, um das Marketing zu unterstützen. *

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie Feedback und Bewertungen einholen, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern

3. Qualtrics (am besten geeignet, um Benutzerdefinierte Frustrationen in Echtzeit zu erkennen und zu beheben)

via Qualtrics

Nicht jeder Benutzer wird Ihnen sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, aber seine Handlungen werden es verraten.

Wütende Klicks, unregelmäßiges Scrollen oder das Abbrechen eines Formulars können Anzeichen für Frustration sein. Qualtrics AI erkennt dieses Verhalten und identifiziert, wann Benutzer Schwierigkeiten haben. Sie können den Schwachpunkt in Echtzeit identifizieren und eine Lösung planen.

Qualtrics generiert außerdem vorausschauende Erkenntnisse über die gesamte Benutzer Journey hinweg, indem es die einzelnen Punkte miteinander in Verbindung bringt. Sie können die Stimmung vom ersten Besuch der Website bis zum letzten Support-Anruf nachverfolgen. So kann das Team ein umfassendes Bild visualisieren und die Kundenbindung, Loyalität und Produktverbesserungen vorantreiben.

Die besten Features von Qualtrics

Betten Sie Umfragen mithilfe einer benutzerdefinierten Anzeigelogik in Ihre Website ein, um Fragen basierend auf dem Verhalten der Benutzer als Auslöser zu verwenden.

Integrieren Sie Google Analytics, um die Beteiligung an Umfragen, Abbruchraten und das Benutzerverhalten in Echtzeit zu verfolgen.

Implementieren Sie KI- und Machine-Learning-Features mit StatsiQ für komplexe statistische Analysen und Text iQ für die Interpretation von offenem Feedback.

Limit von Qualtrics

Die Kommunikation mit Kundendienst mitarbeitern kann eine Herausforderung sein.

Begrenzte benutzerdefinierte Berichterstellung

Preise von Qualtrics

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Qualtrics

G2: 4,3/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Qualtrics?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Die Qualtrics-Plattform bietet umfangreiche Integrationsmöglichkeiten mit verschiedenen SAP- und Nicht-SAP-Systemen sowie unterschiedliche Kommunikationskanäle für die Verteilung von Umfragen.

👀 Wussten Sie schon: 81 % der Verbraucher glauben, dass KI für einen modernen Kundenservice unverzichtbar ist.

4. Google Forms (am besten geeignet für die Erstellung von Formularen innerhalb des Google-Ökosystems)

über Google Forms

Sind Sie bereits fest im Google-Ökosystem verankert?

Google Forms ist die beste Wahl für eine kostenlose und einfache Datenerfassung. Dank der nahtlosen Integration mit Google Drive sind Ihre Formulare leicht zugänglich, mit Bearbeitung und teilbar.

Die intelligenten Datenvalidierungsregeln verhindern, dass Benutzer ungültige oder unvollständige Daten übermitteln, wodurch Sie Zeit bei der späteren Überprüfung und Bereinigung der Antworten sparen. Mit integrierten Regeln können Sie automatische Prüfungen einrichten, um bestimmte Eingaben basierend auf dem gewünschten Datentyp zu validieren.

Die besten Features von Google Formularen

Bieten Sie Ihren Benutzern die Möglichkeit, Google Formulare von jedem beliebigen Gerät aus zu erstellen, Bearbeitung vorzunehmen und zu beantworten.

Wählen Sie aus mehreren Fragetypen, Drag-and-Drop-Elementen und wenden Sie kuratierte Themen an.

Erstellen Sie einfache Kreisdiagramme, Balkendiagramme und Liniendiagramme, um Umfrageergebnisse zu visualisieren und eine Übersicht über Ihre Daten zu erhalten, um Trends und Muster zu bewerten.

Einschränkungen von Google Formularen

Die Bibliothek mit Umfrage-Vorlagen ist limit.

Es fehlen intelligente Vorschläge, Logik-Überspringen und Bereich.

Preise für Google Formular

Free

Formular für Arbeit: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen in Google Formularen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,7/5 (über 10.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Formular?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Ich finde es toll, dass man ganz einfach Formular für externe und interne Zwecke erstellen kann.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine Google Formular-Umfrage

📮 ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Tools täglich für persönliche Aufgaben, 55 % sogar mehrmals täglich. Wie sieht es mit KI in der Arbeit aus? Mit einer zentralisierten KI, die alle Aspekte Ihres Projektmanagements, Wissensmanagements und Ihrer Zusammenarbeit unterstützt, können Sie jede Woche bis zu 3+ Stunden sparen, die Sie sonst mit der Suche nach Informationen verbringen würden, genau wie 60,2 % der ClickUp-Benutzer! Sehen Sie es hier in Aktion. 👇🏼

5. Survey Monkey (am besten geeignet für die Erfassung detaillierter Erkenntnisse)

via Survey Monkey

Die Formularen von SurveyMonkey verfügen über drei Mechanismen: Sprunglogik, Piping und Flip-Logik.

Skip Logic leitet die Befragten basierend auf ihren vorherigen Antworten nur zu den relevanten Fragen weiter, wodurch unnötige Schritte entfallen und der Flow der Umfrage verbessert wird. Piping geht noch einen Schritt weiter, indem es Antworten in nachfolgende Fragen übernimmt und so ein dynamisches, personalisiertes Erlebnis schafft, das eher wie eine Unterhaltung wirkt.

Zu guter Letzt zufällig macht Flip Logic die Antwortmöglichkeiten, um Verzerrungen zu minimieren und sicherzustellen, dass die Reihenfolge der Optionen keinen Einfluss auf die Antworten der Befragten bei Ranglisten- oder Multiple-Choice-Fragen hat.

Die besten Features von Survey Monkey

Verfolgen Sie Antworten, sehen Sie sich Live-Teilnahmekennzahlen in Ansicht an und überwachen Sie Abschlussraten, um Echtzeit-Einblicke zu erhalten.

Vergleichen Sie Verlaufsdaten, verfolgen Sie Veränderungen im Zeitverlauf und messen Sie die Ergebnisse an Branchenstandards oder internen Leistungskennzahlen.

Erstellen Sie Balkendiagramme, Kreisdiagramme, Heatmaps und Trendgrafiken, die komplexe Daten leicht verständlich machen.

Wählen Sie aus über 400 SurveyMonkey-Vorlagen , um schnell Umfragen für benutzerdefiniertes Kundenfeedback, Mitarbeiterengagement, Marktforschung und mehr zu erstellen.

Limit von Survey Monkey

Die Probleme des tools mit Verzögerungen können es schwierig machen, eine Umfrage abzuschließen.

Kunden werden nicht benachrichtigt, wenn sie die Umfrage ohne einen aktualisierten Preisplan fertiggestellt haben.

Preise von Survey Monkey

Basic : Kostenlos

Individueller Standard-Monatsbeitrag: 11 $/Monat

Individueller Vorteil jährlich : 24 $/Monat

Individuelles Premier-Jahresabo: 59 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Survey Monkey

G2: 4,4/5 (über 22.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SurveyMonkey?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Ich schätze es sehr, wie einfach es ist, Umfragen mit minimalem Aufwand zu erstellen und zu verteilen. Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche ist das Erstellen von Umfragen selbst für Personen ohne technischen Hintergrund ein Kinderspiel. *

6. Jotform (am besten geeignet für die Offline-Datenerfassung)

via Jotform

Jotform ist eine leistungsstarke Alternative zu Survicate, die sich durch die einfache Erstellung hochgradig benutzerdefinierter Kundenfeedback-Umfragen und Online-Formulare auszeichnet.

Es bietet Tausende vollständig anpassbare Umfrage-Vorlagen, erweiterte Designoptionen einschließlich benutzerdefiniertem CSS und einen intuitiven Drag-and-Drop-Formular-Builder, mit dem Sie Umfragen an Ihre Marke und Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.

Es ist auch eine großartige Alternative zu SurveyMonkey, da für die Datenerfassung keine Internetverbindung erforderlich ist. Mit diesem tool können Ihre Benutzer Formulare ausfüllen, Signaturen einfügen und Antworten offline übermitteln. Sobald sie wieder online sind, werden alle Daten automatisch synchronisiert.

Die besten Features von Jotform

Laden Sie erfasstes Feedback in verschiedenen Formaten (CSV, Excel, PDF) für Berichterstellung, Analysen oder Speicher herunter.

Sichern Sie das Formular mit der Sicherheit des Kiosk-Modus, um vorzeitiges Verlassen zu verhindern und eine ununterbrochene, kontrollierte Feedback-Erfassung zu gewährleisten.

Automatisieren Sie Abonnements, Mitgliedschaften und installment-basierte Zahlungen für eine reibungslose Einnahmenerfassung.

Jotform-Limitations

Sie haben nicht viel Kontrolle über das Design der Umfrage-Vorlagen.

Das Erstellen von Bereichen kann eine Herausforderung sein

Preise von Jotform

Starter: Free Forever

Bronze: 39 $/Monat

Silber: 49 $/Monat

Gold: 129 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jotform-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 3.200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.200 Bewertungen)

🧠 Interessante Tatsache: Marken, die in Personalisierung investieren, erzielen mit einer um 71 % höheren Wahrscheinlichkeit eine verbesserte benutzerdefinierte Bindung.

7. Zoho Survey (am besten geeignet für die Übersetzung offener Umfrageantworten)

via Zoho Survey

Ein Benutzer aus Spanien hinterlässt eine detaillierte Produktbewertung auf Spanisch, die ein Anbieter in Frankreich dank der Antwortübersetzung von Zoho Survey sofort auf Französisch erhält. Das Tool übersetzt kurze Antworten, detaillierte Erklärungen und matrixartige Eingaben automatisch in die von Ihnen gewählte Sprache.

Zoho bietet außerdem einen breiten Bereich an Fragetypen und erweiterte Umfragelogik, wodurch im Vergleich zu Survicate komplexere und gezieltere Feedback-Erhebungen möglich sind.

Die besten Features von Zoho Survey

Erstellen Sie mehrsprachige Umfragen in über 75 Sprachen für Ihren vielfältigen Kundenstamm.

Erstellen Sie Support-Tickets aus Umfrageantworten mithilfe der Zoho Desk-Integration.

Wenden Sie erweiterte Filter an, um bestimmte Antworten anhand von Bedingungen wie Fragenantworten, demografischen Daten oder benutzerdefinierten Variablen zu finden.

Gewinnen Sie tiefere Einblicke in die Kundenzufriedenheit und Feedback-Trends mit den umfassenden Features für Nutzerforschung, Berichterstellung und Analyse.

Limit von Zoho Survey

Nach dem Absenden einer Umfrage landen Ihre Benutzerdefinierten möglicherweise auf einer Spam-Werbung für Zoho Survey.

Die Integration mit CRM-Systemen von Drittanbietern kann eine Herausforderung sein.

Preise für Zoho Survey

Free Forever

Basic: 6 $/Monat pro Benutzer

Plus: 10 $/Monat pro Benutzer

Pro: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 68 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Survey

G2: 4,4/5 (über 850 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Survey?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Mir gefällt besonders, wie die Ergebnisse in übersichtlichen Diagrammen, Berichten und einfachen Filtern dargestellt werden. Ich habe es sowohl für interne Teambewertungen als auch für Kundenfeedback-Formulare verwendet und es hat reibungslos funktioniert.

8. GetFeedback (am besten geeignet für Salesforce-integriertes CX-Management)

via GetFeedback

Kundenfeedback-tools können Geschäftsentscheidungen formen, und GetFeedback richtet sich nach dieser Vision aus.

Sobald die Antworten gesammelt sind, ordnet das Tool sie direkt den Salesforce-Datensätzen zu und verknüpft so die Kundenstimmung mit den vorhandenen CRM-Daten. So entsteht eine Echtzeit-Ansicht über die Kundenzufriedenheit.

Teams können dann CX-Trends nachverfolgen, Schwachstellen identifizieren und die direkten Auswirkungen von Feedback auf Kundenbindung und Umsatz messen.

Die besten Features von GetFeedback

Visualisieren Sie Erkenntnisse mit integrierten Analysen in Salesforce-Dashboards.

Als Auslöser für automatisierte Workflows dienen und Serviceteams benachrichtigen, um Probleme zu lösen, bevor sie eskalieren.

Initiieren Sie benutzerdefinierte Kontaktaufnahmen oder die Erstellung von Fällen direkt in Salesforce, um Kundenanliegen zu klären.

Limitations von GetFeedback

Die Berichterstellung und Visualisierungsfunktionen sind limitiert.

Das Versenden eines Umfrage-Links per E-Mail oder Kampagne ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Preise für GetFeedback

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

GetFeedback-Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Effektive Beispiele für Mitarbeiterfeedback, um objektive Rückmeldungen zu geben und die Arbeitsmoral zu steigern

9. Formular. App (Am besten geeignet für die Erstellung von Formularen mit integrierter E-Commerce- und Automatisierung)

Im Gegensatz zu Survicate, das sich in erster Linie auf Umfragen und Kundenfeedback konzentriert, unterstützt die Forms. App transaktionale Workflows und ist somit ideal für Geschäfte, die mehr als nur Feedback sammeln möchten.

Stellen Sie sich eine Bäckerei vor, die benutzerdefinierte Kuchen verkauft. Mit dem Produktkorb-Feature der Forms. App kann die Bäckerei ein Formular erstellen, in dem alle verfügbaren Geschmacksrichtungen, Größen, Füllungen und Dekorationsoptionen in einer Liste aufgelistet sind. Kunden können ganz einfach ihre Präferenzen auswählen, Referenzbilder für ihr Design hochladen und dank des integrierten Rechners sofort die Aktualisierung des Gesamtpreises in Echtzeit sehen.

Die besten Features der Forms. App

Nutzen Sie alle verfügbaren Features ohne obligatorische Anmeldung für einen nahtlosen Zugriff.

Zeigen Sie Fragen einzeln mit Schritt-Ansicht-Umfragen an, um eine bessere Interaktion zu erzielen.

Sammeln Sie Daten nur aus bestimmten geografischen Gebieten mit Geolokalisierungsbeschränkungen.

Nutzen Sie über 5.000 anpassbare Umfrage-Vorlagen und unterstützen Sie unbegrenzte Umfragen (bei kostenpflichtigen Tarifen).

Formulare. Einschränkungen der App

Es fehlen animierte Formulare, und Sie können ohne Code keine ähnlichen Formulare erstellen.

Benutzer im kostenlosen Modus können ihr Logo nicht hinzufügen.

Formular. App-Preise

Free Forever

Basis: 25 $/Monat

Pro: 35 $/Monat

Premium: 99 $/Monat

Formulare. App-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 230 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Formular. App?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Sie können Ihr Logo sogar im Free-Plan hinzufügen. Ich nutze es, um Anmeldungen zu sammeln, und kann den Prozess ganz einfach nachverfolgen.

10. ProProfs Survey Maker (am besten geeignet, um Risiken der Kundenabwanderung zu verstehen)

via ProProfs Survey

ProProfs versendet Net Promoter Score (NPS)-Umfragen sofort per E-Mail, Website-Einbettungen, In-App-Popups und sozialen Medien an Kunden. Sobald Antworten eingehen, erstellen die erweiterten Features dieser Survicate-Alternative tägliche, wöchentliche und monatliche Berichte, mit denen Unternehmen Trends im Zeitverlauf nachverfolgen können.

Mit visuellen Dashboards können Geschäfts schnell NPS-Prozentsätze analysieren, Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und potenzielle Abwanderungsrisiken erkennen.

Die besten Features von Proprofs Survey Maker

Definieren Sie dem KI-Formulargenerator , worum es in Ihrer Umfrage geht, und innerhalb von Sekunden steht Ihnen eine Vorlage zur Verfügung.

Weisen Sie jedem Benutzer-Feedback positive und negative Werte zu, um den Customer Aufwand Score zu bewerten.

Verwenden Sie es als Software für Mitarbeiterbefragungen und kategorisieren Sie die Befragten als Befürworter, Passive oder Kritiker, um Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungsbedarf besteht.

Erstellen Sie schnell die Erstellung von Umfragen und passen Sie diese mit erweiterter Benutzerdefiniertheit an das Erscheinungsbild Ihrer Marke an.

Limit von Proprofs Survey Maker

Die Bibliothek der Vorlage ist limit.

Die Berichte können im Vergleich zu Mitbewerbern recht einfach erscheinen.

Preise für Proprofs Survey Maker

Free Forever

Essentials: 39,99 $/Monat

Geschäft: 69,99 $/Monat

Unternehmen: 149,99 $/Monat (nur Jahrespläne)

Bewertungen und Rezensionen zu Proprofs Survey Maker

G2: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

11. Formstack (am besten geeignet für die Automatisierung der Datenerfassung in Geschäftsabläufen)

via Formstack

Formstack konzentriert sich darauf, was nach der Datenerfassung geschieht. Integrierte Automatisierung, vorausgefüllte Formulare und dynamische Genehmigungen leiten Informationen an die richtigen Personen weiter, füllen Dokumente aus, dienen als Auslöser für Genehmigungen und ermöglichen Synchronisierung mit Ihren Systemen.

Beispielsweise wird ein eingereichtes Lead-Formular sofort an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet, während ein Patientenaufnahmeformular an Ihr Archivierungssystem weitergeleitet wird.

Diese Survicate-Alternative unterstützt auch erweiterte Features wie bedingte Logik, dynamische Formulare und nahtlose Einbettung in Websites, wodurch sich interaktive, benutzerdefinierte Umfragen, die zu einer höheren Kundenbindung führen, einfach gestalten lassen. Die intuitive Benutzeroberfläche und die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten helfen Teams dabei, die Datenerfassung zu optimieren und Einblicke in die Kundenzufriedenheit zu gewinnen.

Die besten Features von Formstack

Füllen Sie Formulare automatisch mit vorhandenen Daten aus CRMs oder anderen Systemen aus, um Reibungsverluste und Fehler zu reduzieren.

Ermöglichen Sie die Automatisierung der Anmeldung zu Ereignissen und der anschließenden Kommunikation.

Integrieren Sie Genehmigungen, Skip-Logik und Multi-User-Workflows für einen effizienten Datenaustausch innerhalb Ihres Unternehmens.

Bedienen Sie Branchen, die strenge Datenschutzanforderungen haben, wie das Gesundheitswesen, den Finanzsektor und das Bildungswesen, mit Verschlüsselung, robusten SMTP-Anforderungen und Compliance-Standards.

Limitations von Formstack

Das Erstellen größerer Formulare kann dazu führen, dass das tool langsam wird oder nicht mehr reagiert.

Die Umfragen in Formstack, die mit einer Software für Zahlung verknüpft sind, können eine Herausforderung sein.

Preise von Formstack

Formulare: 99 $/Monat

Suite: 299 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Formstack-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 100 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon: Unternehmen mit besonders erfolgreichen Kundenaufklärungsprogrammen verzeichnen eine Verbesserung ihrer Kundenbindungsrate um 20 %.

Erstellen Sie Online-Formulare mit der besten Alternative zu Survicate – ClickUp.

Das Sammeln von Benutzerdefinierten Einblicken sollte keine mühsame Aufgabe sein.

Das richtige Umfrage-Tool sammelt nicht nur Feedback, sondern verwaltet auch Workflows, verbessert die Zusammenarbeit und hilft Ihnen, Antworten in Maßnahmen umzusetzen.

Survicate bietet zwar solide Features, erfüllt jedoch möglicherweise nicht immer Ihre Anforderungen.

Mit KI-gestützter Automatisierung, flexibler Formular-Erstellung und nahtlosen Integrationen ist ClickUp die perfekte Alternative zu Survicate – Ihr All-in-One-Arbeitsbereich zum Sammeln von Antworten und Ausführen von Projekten.

Sammeln Sie Erkenntnisse, handeln Sie entsprechend und verbessern Sie die Benutzererfahrung. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an, um Feedback effektiver zu sammeln.