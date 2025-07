Was ist Meilenstein-Abrechnung? Wie funktioniert sie (+Beispiele)

Wenn Zahlungsbedingungen nicht an tatsächliche Fortschritte gebunden sind, können Zeitleisten verschwimmen und Rechnungen sich verzögern. Meilenstein-Abrechnung kehrt dieses Prinzip um.

Anstatt am Ende eines Projekts oder nach einem festen monatlichen Zeitplan Rechnungen zu stellen, können Sie mit der Meilensteinabrechnung Rechnungen versenden, die an bestimmte Leistungen oder Phasen gebunden sind. Ob es um die Fertigstellung eines Design-Mockups, den Abschluss eines Sprints oder das Erreichen eines Projektmeilensteins wie „Grundlagen fertiggestellt“ geht – Sie werden für den fertiggestellten Meilenstein bezahlt.

In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, wie Meilenstein-Abrechnungen funktionieren, wann Sie sie verwenden sollten und wie Sie sie mit den richtigen Tools und Vorlagen verwalten können – ergänzt durch Beispiele aus verschiedenen Branchen.

🔎 Wussten Sie schon? Der Begriff „Meilenstein" stammt von den Steinmarkierungen, die im alten Rom verwendet wurden, um Reisenden anzuzeigen, wie weit sie auf einer Straße gekommen waren. Heute helfen sie Teams dabei, zu verfolgen, wie weit sie in einem Projekt gekommen sind – und wann es Zeit für die Bezahlung ist.

So funktioniert die Meilensteinabrechnung

Bei der Meilensteinabrechnung werden Zahlungen an bestimmte Leistungen oder Meilensteine innerhalb eines Projekts geknüpft. Anstatt stundenweise abzurechnen oder am Ende einen Pauschalbetrag zu verlangen, zahlt der Client in Raten, die jeweils durch einen fertiggestellten Meilenstein ausgelöst werden.

Diese Meilensteine werden zu Beginn des Projekts definiert und in den Abrechnungsplan oder Vertrag aufgenommen.

🔁 Der Meilenstein-Abrechnungsprozess sieht in der Regel wie folgt aus:

1. Definieren Sie den Projektumfang und die wichtigsten Meilensteine: Beginnen Sie damit, den gesamten Arbeitsumfang zu skizzieren und ihn in klare, ergebnisorientierte Checkpoints zu unterteilen. Diese sollten wichtige Ergebnisse oder Genehmigungen widerspiegeln, die einen konkreten Fortschritt im Projekt markieren.

2. Erstellen Sie einen Zahlungsplan für jeden Meilenstein: Jeder Meilenstein kann einen festen Betrag oder einen Prozentsatz der Gesamtprojektkosten umfassen

3. Fortschritte bei Meilensteinen verfolgen: Verwenden Sie ein Projektmanagement-Tool, um Aufgaben und Ergebnisse zu überwachen, die mit jedem Meilenstein verbunden sind

4. Rechnung an den Client nach Fertigstellung eines Meilensteins: Sobald der Meilenstein erreicht ist, wird eine Rechnung auf Basis der zuvor vereinbarten Zahlungsbedingungen versendet

5. Bis zum Abschluss des Projekts wiederholen: Der Prozess wird fortgesetzt, bis alle Meilenstein-Zahlungen eingegangen sind und das gesamte Projekt abgeschlossen ist

⭐ Empfohlene Vorlage Egal, ob Sie freiberuflich tätig sind oder ein kleines Unternehmen führen, mit der Rechnungsvorlage von ClickUp stellen Sie sicher, dass Rechnungsstellung, Zahlungen und Buchhaltung korrekt und schnell erledigt werden! Erstellen Sie einfach und schnell professionelle und präzise Rechnungen

Beispiele für Meilenstein-Abrechnungen

Die Meilensteinabrechnung wird branchenübergreifend eingesetzt – jede Branche hat ihren eigenen Rhythmus, ihre eigenen Leistungen und Erwartungen. Hier sind einige Beispiele aus der Praxis, die zeigen, wie Unternehmen Zahlungsmeilensteine an die Phasen eines Projekts anpassen:

🧑‍💻 Softwareprojekt

Agile Teams unterteilen ihre Arbeit häufig in Sprints. Mit der Meilenstein-Abrechnung werden sie nach jeder gelieferten und genehmigten Sprint-Phase bezahlt.

📌 Beispiel: Ein SaaS-Anbieter stellt 25 % nach Sprint 1 (MVP-Lieferung), 25 % nach Sprint 2 (Kernfeatures) und 50 % nach Sprint 3 (QA + Bereitstellung) in Rechnung

📈 Marketingagentur

Kampagnen folgen oft einem dreiphasigen Ansatz: Strategie, Ausführung und Berichterstellung. Mit der Meilenstein-Abrechnung lassen sich Zahlungen ganz einfach an diesen Flow anpassen.

📌 Beispiel: Eine Agentur für digitales Marketing stellt ihre Rechnung nach der Lieferung der Kampagnenstrategie, erneut nach dem Start und der Umsetzung und noch einmal nach der Präsentation der Ergebnisse.

🎨 Freiberuflicher Designer

Designer arbeiten in Phasen: erste Konzepte, Feedback vom Client und finale Dateien. Meilenstein-Abrechnungen sorgen dafür, dass sowohl der kreative Flow als auch die Zahlungen im Plan bleiben.

📌 Beispiel: Ein freiberuflicher Markendesigner stellt 30 % nach den ersten Entwürfen, 30 % nach Überarbeitungen und Feedback und 40 % nach der Lieferung des endgültigen Logos und der Assets in Rechnung.

🏗️ Bauwesen

Als eine der Branchen, in denen Meilenstein-Abrechnungen am häufigsten zum Einsatz kommen, durchlaufen Bauprojekte naturgemäß definierte Kontrollpunkte.

📌 Beispiel: Ein Generalunternehmer stellt 20 % nach Erhalt der Genehmigungen, 30 % nach Fertigstellung des Fundaments, 30 % nach Fertigstellung des Rohbaus und 20 % nach der Endabnahme und Unterzeichnung der Bauabnahme in Rechnung.

So verwalten Sie Meilenstein-Abrechnungen effizient

Die Meilenstein-Abrechnung bringt Struktur in Ihren Abrechnungsprozess, funktioniert aber nur dann gut, wenn Ihr Projektmanagement-System sie unterstützt. Von der Definition der Leistungen bis zur Rechnungsstellung an den Client muss jeder Schritt dokumentiert, nachvollziehbar und leicht zu verfolgen sein – sowohl für Sie als auch für Ihren Client.

Hier kommt ClickUp ins Spiel, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Es handelt sich um eine All-in-One-Plattform, mit der Sie Projekte planen, Meilensteine visualisieren, den Fortschritt von Aufgaben verfolgen und Nachverfolgungen automatisieren können – und das alles bei einem übersichtlichen und organisierten Workflow für die Abrechnung.

Verwalten Sie Meilenstein-Abrechnungen einfach und effizient mit ClickUp für Finanzteams

ClickUp für Finanzteams vereinfacht den gesamten Prozess. Sie können:

Richten Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp für Rechnungsphasen und Zahlungsbedingungen ein

Verwenden Sie ClickUp Dashboards , um Fortschritte und Einnahmen anhand von Meilensteinen zu überwachen

Verfolgen Sie den Status der Zahlungen von Clients mithilfe von Aufgabenstatus oder Unteraufgaben

Automatisieren Sie Erinnerungen an Rechnungen und interne Übergaben

Speichern Sie Verträge, Leistungsbeschreibungen und Rechnungen sicher in ClickUp-Dokumenten

Definieren Sie klare, messbare Meilensteine mit Fristen

Bevor Sie Meilensteine in Rechnung stellen können, müssen Sie diese festlegen. Jeder Meilenstein sollte einen sinnvollen Teil der Arbeit darstellen – etwas Greifbares, das Ihr Client überprüfen und genehmigen kann. Außerdem sollten diese Meilensteine ein Fälligkeitsdatum haben, damit die Erwartungen frühzeitig festgelegt werden.

ClickUp macht dies mit visuellen Planungstools wie der ClickUp Gantt-Ansicht und der Zeitleistenansicht ganz einfach. Mit diesen Ansichten können Sie Ihr gesamtes Projekt auf einer Karte darstellen, Fristen zuweisen und Meilensteine mit zugehörigen Aufgaben oder Ergebnissen verbinden.

Zeigen Sie Aufgaben, Zeitleisten und Abhängigkeiten projektübergreifend mit der Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp an

Nehmen Sie Meilensteine in Ihren Leistungsumfang oder Ihren Client-Vertrag auf

Sobald Meilensteine definiert sind, dokumentieren Sie diese klar in Ihrer Leistungsbeschreibung (SOW) oder Ihrem Vertrag. Legen Sie fest, was geliefert wird, wann es fällig ist und wie viel in Rechnung gestellt wird.

Verwenden Sie ClickUp-Dokumente, um mit Ihrem Team Leistungsbeschreibungen, proaktive Verträge und prozessbezogene Abrechnungsdokumente zu erstellen

Verwenden Sie ClickUp Docs, um kundenorientierte Dokumente zu entwerfen und gemeinsam daran zu arbeiten. Sie können Meilensteine direkt aus dem Dokument mit Aufgaben verknüpfen, sodass Ihr Team darauf verweisen und darauf reagieren kann, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Es reicht nicht aus, Meilensteine festzulegen – Sie müssen zu jedem Zeitpunkt des Projekts genau wissen, wo Sie stehen. Diese Sichtbarkeit gewährleistet, dass Sie nach Abschluss eines Meilensteins sicher Rechnungen stellen können.

In ClickUp können Sie den Status von Aufgaben, die aufgewendete Zeit und den gesamten Fortschritt des Projekts in Echtzeit verfolgen. Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu, fügen Sie Abhängigkeiten hinzu und zeigen Sie den Status von Meilensteinen mithilfe der ClickUp-Dashboards an.

Automatisieren Sie die Rechnungsstellung nach Erreichen von Meilensteinen

Sobald ein Meilenstein erreicht und genehmigt ist, ist Geschwindigkeit der Schlüssel zum Erfolg. Die Automatisierung Ihres Abrechnungs-Flows reduziert Verzögerungen und sorgt für eine reibungslose Erfahrung für Ihre Clients.

Mit ClickUp-Automatisierungen können Sie Auslöser erstellen, wie zum Beispiel:

„Wenn eine Aufgabe als abgeschlossen markiert ist, weisen Sie eine Rechnungsnachverfolgung zu.“

„Wenn sich der Status eines Meilensteins ändert, benachrichtigen Sie die Finanzabteilung oder den Client.“

„Fertiggestellte Meilensteine automatisch in eine Abrechnungsphase verschieben“

Kombinieren Sie dies mit der ClickUp-Vorlage für die Rechnungsnachverfolgung, um ausstehende, versendete und bezahlte Rechnungen zu organisieren, ohne auf Tabellenkalkulationen angewiesen zu sein.

Kommunikation zwischen Ihrem Client und Ihrem Team aufrechterhalten

Die Meilenstein-Abrechnung lebt von Transparenz – durch die Synchronisierung von Team und Client werden Genehmigungsverzögerungen minimiert und das Vertrauen bleibt hoch. Mit ClickUp findet die Kommunikation nicht in mehreren voneinander getrennten Tools statt, sondern genau dort, wo die Arbeit und die Abrechnung erfolgen.

ClickUp Chatten und Direktnachrichten bringen Echtzeit-Zusammenarbeit in Ihren Workspace

Verwenden Sie @Erwähnungen in Chats, Kommentaren oder Dokumenten, um Clients oder interne Stakeholder genau dann zu informieren, wenn ein Meilenstein eines Projekts zur Überprüfung bereit ist

Wenn es Zeit für die Rechnungsstellung ist, versenden Sie mit der ClickUp-Rechnungsvorlage professionelle Dokumente mit Ihrem Branding und stellen Sie so sicher, dass die Kommunikation mit Ihren Clients und die Rechnungsstellung reibungslos funktionieren.

Tipps für die Einrichtung effektiver Meilensteine

Meilensteine funktionieren nur, wenn sie gut geplant sind. Hier sind einige praktische Tipps, damit die Meilenstein-Abrechnung Ihr Projekt unterstützt und nicht verlangsamt.

1. Meilensteine in konkrete Ergebnisse aufteilen

Vermeiden Sie vage Ziele wie „Projektphase 1 abschließen“. Definieren Sie stattdessen konkrete, messbare Ergebnisse wie „Ersten Entwurf der Markenstrategie einreichen“ oder „Funktionales Login-Modul liefern“

2. Stellen Sie sicher, dass jeder Meilenstein einen Mehrwert für Ihr Geschäft schafft

Ein Meilenstein sollte ein echtes Ergebnis widerspiegeln, das das Projekt voranbringt, und nicht nur eine interne Aufgabe. Ein Beispiel: „Prototyp vom Client genehmigt“ ist ein aussagekräftigerer Meilenstein als „Wireframes fertiggestellt“

3. Meilensteine an Ihren Zahlungsplan binden

Synchronisieren Sie Ihre Abrechnungs-Zeitleiste mit der Projektlieferung. So stellen Sie sicher, dass Sie keine großen Mengen unbezahlter Arbeit erledigen müssen, und bieten Ihren Clients einen vorhersehbaren Zahlungsplan. Verwenden Sie die Vorlage für die Rechnungsnachverfolgung von ClickUp, um Zahlungen den Phasen des Projekts zuzuordnen und Hin- und Her-Kommunikation zu ausstehenden Rechnungen zu vermeiden.

4. Verwenden Sie Vorlagen, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren

Egal, ob Sie Freiberufler, Agentur oder Finanzteam sind – mit Vorlagen für Meilensteine sorgen Sie für Konsistenz in allen Projekten.

5. Kommunizieren Sie regelmäßig über den Status von Meilensteinen

Lassen Sie Ihre Clients nicht von Meilensteinen überraschen. Verwenden Sie ClickUp-Kommentare, Chat und Dashboards, um Fortschritte freizugeben und Genehmigungen zu bestätigen, bevor Sie fortfahren.

Lassen Sie Ihre Clients nicht von Meilensteinen überraschen. Verwenden Sie ClickUp-Kommentare, Chat und Dashboards, um Fortschritte freizugeben und Genehmigungen zu bestätigen, bevor Sie fortfahren.

Meilenstein-Abrechnung vs. Fortschrittsabrechnung

Die Meilenstein-Abrechnung und die Fortschrittsabrechnung unterstützen zwar beide gestaffelte Zahlungen während eines Projekts, folgen jedoch unterschiedlichen Logiken hinsichtlich des Zeitpunkts und der Art und Weise, wie Zahlungen ausgelöst werden.

Meilenstein-Abrechnung

Bei der Meilensteinabrechnung werden Zahlungen mit definierten Meilensteinen verknüpft – also bestimmten Leistungen oder Ergebnissen, die zu Beginn des Projekts vereinbart wurden. Jede Rechnung ist an einen wichtigen Kontrollpunkt gebunden, z. B. „Phase 1 der Entwicklung abgeschlossen“ oder „Endgültiger Entwurf geliefert“

Basierend auf : Fertigstellung bestimmter Leistungen

Ideal für : Projekte mit klaren Phasen und greifbaren Ergebnissen

Zahlungsstruktur : Feste Beträge oder Prozentsätze, die an jeden Meilenstein gebunden sind

Vorteil: Vereinfacht die Abrechnung durch Abstimmung auf konkrete Fortschrittspunkte

Fortschrittsabrechnung

Bei der Fortschrittsabrechnung hingegen werden den Clients Rechnungen auf Basis des Prozentsatzes der fertiggestellten Arbeit im Laufe der Zeit gestellt. Dieses Modell wird häufig in Branchen wie dem Bauwesen verwendet, in denen es schwieriger ist, klare Ergebnisse zu definieren, aber einfacher, den Gesamtfortschritt zu verfolgen.

Basierend auf : Prozentsatz der fertiggestellten Arbeit

Ideal für : Langfristige oder unbefristete Projekte mit flexiblen Ergebnissen

Zahlungsstruktur : Variabel, abhängig von Zeit oder Aufwand

Vorteil: Bietet mehr Flexibilität bei der Abrechnung, kann jedoch ohne klare Dokumentation schwieriger nachzuverfolgen sein

💡 Profi-Tipp: Sie sind sich nicht sicher, welches Abrechnungsmodell zu Ihrer Arbeitsweise passt? Wenn Ihr Projekt in konkrete Meilensteine und Fristen unterteilt ist, bietet die Meilensteinabrechnung wahrscheinlich eine bessere Sichtbarkeit und hilft Ihnen, einen stetigen Cashflow aufrechtzuerhalten.

Vorteile der Meilenstein-Abrechnung

Ob Sie Freiberufler, Agentur oder ein Finanzteam sind, das hochwertige Projekte verwaltet, Meilenstein-Abrechnungen bieten klare Vorteile für Sie und Ihre Clients. Sie wurden entwickelt, um Klarheit, Cashflow und stärkere Beziehungen zu Clients zu unterstützen.

💸 Verbessert den Cashflow Anstatt bis zum Projektabschluss zu warten, erhalten Sie Zahlungen im Fortschritt des Projekts. So bleibt Ihr Geschäft finanziell stabil und Sie müssen nicht die gesamte Arbeit ohne zeitnahe Vergütung vorstrecken.

🤝 Schafft Vertrauen bei ClientsDurch die Verknüpfung von Zahlungen mit sichtbaren Fortschritten wissen Clients, wofür sie wann bezahlen. Diese Transparenz hilft dabei, klare Erwartungen zu setzen und Überraschungen bei der Abrechnung zu vermeiden.

📊 Fördert Verantwortlichkeit und pünktliche LieferungDa Zahlungen an bestimmte Leistungen gebunden sind, bleiben Teams eher auf Kurs. Meilensteine schaffen auf natürliche Weise Fristen und halten Projekte am Laufen.

🗂️ Unterstützt die Projektverfolgung und -planungDie Meilensteinabrechnung ist eng an die Zeitleisten des Projekts angepasst und hilft Projektmanagern, große Projekte in überschaubare Teile zu zerlegen, wodurch die Zuweisung von Aufgaben, die Schätzung der Projektkosten und die Überwachung des Fortschritts vereinfacht werden.

🧾 Weniger Abrechnungsstreitigkeiten Ein klarer Zahlungsplan auf Basis eindeutiger Meilensteine sorgt für weniger Missverständnisse. Jede Rechnung ist mit bereits erbrachten Leistungen verknüpft.

Wann sollten Sie Meilenstein-Abrechnungen verwenden?

*die Meilenstein-Abrechnung ist eine clevere Wahl, wenn Ihr Projekt klare Phasen, messbare Ergebnisse und eine definierte Zeitleiste hat. Sie hilft Teams und Clients, auf dem gleichen Stand zu bleiben, und unterstützt einen besser vorhersehbaren Cashflow während des gesamten Projektlebenszyklus.

Hier sind einige ideale Szenarien, in denen die Meilensteinabrechnung am besten funktioniert:

1. Für langfristige oder komplexe Projekte

Wenn Ihr Projekt mehrere Wochen oder Monate umfasst und mehrere Phasen umfasst, stellt die Meilensteinabrechnung sicher, dass Sie während des gesamten Projekts bezahlt werden, ohne bis zum vollständigen Abschluss des Projekts warten zu müssen

📌 Beispiel: Ein sechsmonatiges Projekt zur Neugestaltung einer Website wird nach jeder Phase abgerechnet – Wireframes, Entwicklung, Test und Start

2. Wenn es konkrete Ergebnisse gibt

Jeder Meilenstein sollte einen sinnvollen Fortschritt darstellen, wie beispielsweise ein geliefertes Modell, eine genehmigte Strategie oder ein fertiggestelltes Feature. Je klarer das Ergebnis, desto einfacher ist es, es mit einer Rechnung zu verknüpfen

📌 Beispiel: Eine Videoagentur stellt ihre Rechnungen nach Fertigstellung des Storyboards, des Rohschnitts und der Freigabe des finalen Videos

3. Wenn Sie das Vertrauen Ihrer Clients stärken möchten

Clients fühlen sich sicherer, wenn sie auf der Grundlage sichtbarer Ergebnisse bezahlen. Die Meilenstein-Abrechnung bietet ihnen Transparenz darüber, wofür sie in jeder Phase des Abrechnungsprozesses bezahlen

📌 Beispiel: Ein Beratungsunternehmen stellt nach Abschluss der Ermittlung, der Strategieentwicklung und der Lieferung des Abschlussberichts eine Rechnung

4. Wenn Sie an einem Festpreisvertrag arbeiten

Wenn Sie nicht stundenweise abrechnen oder zeitbasierte Abrechnungen verwenden, teilt die Meilensteinabrechnung die Pauschalgebühr in überschaubare Teile auf, die auf Ihren Projektzeitplan abgestimmt sind

📌 Beispiel: Ein freiberuflicher UX-Designer, der 5.000 $ berechnet, stellt 40 % im Voraus, 30 % nach Benutzertests und 30 % bei Projektübergabe in Rechnung

5. In Branchen, in denen dies Standard ist

bauprojekte, Beratung, SaaS-Onboarding, Designarbeiten und kreative Marketingkampagnen folgen oft strukturierten Phasen, sodass Meilenstein-Zahlungen* die Norm sind

📌 Beispiel: Bei einem Bauprojekt werden Rechnungen nach Erteilung der Genehmigungen, nach Fertigstellung des Fundaments und des Rohbaus sowie nach der Endabnahme gestellt

Ist die Meilensteinabrechnung das Richtige für Sie?

Wenn Ihre Projekte klar definierte Ergebnisse, längere Zeitleisten oder mehrere Phasen der Client-Freigabe umfassen, ist die Meilenstein-Abrechnung ein intelligenter Ansatz zur Strukturierung Ihrer Zahlungen. Sie verbessert den Cashflow, stärkt das Vertrauen Ihrer Clients und bindet Zahlungen direkt an den Fortschritt – Schlüsselkomponenten für den Erfolg Ihres Projekts.

Ganz gleich, ob Sie als Freiberufler kreative Inhalte liefern, als SaaS-Team neue Features entwickeln oder als Marketingagentur eine Produkteinführung managen – mit der Meilenstein-Abrechnung werden Sie fair und pünktlich bezahlt.

Mit ClickUp können Sie die Projektabrechnung und den Fortschritt Ihrer Aufgaben an einem Ort verwalten. Als führende Projektmanagement-Software hilft Ihnen ClickUp dabei, Ergebnisse zu verfolgen, klare Meilensteine zu setzen, Nachfassaktionen zu automatisieren und Ihren Workflow zu organisieren.

Sie erreichen nicht nur Meilensteine, sondern werden auch dafür bezahlt. Probieren Sie ClickUp jetzt kostenlos aus!