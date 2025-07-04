Zulip vs. Slack: Welche Team-Chat-App ist die beste für Sie?

Wussten Sie, dass weniger als 28 % der Tools am Arbeitsplatz integriert sind? Dadurch sind Ihre Mitarbeiter gezwungen, zwischen mehreren Tools zu wechseln, obwohl sie diese Zeit für die Entwicklung besserer Geschäftsabläufe nutzen könnten.

Der Grund? Schlecht konzipierte Kommunikations-Tools, die nicht zusammenarbeiten.

Oftmals verlieren Mitarbeiter bei mehreren Unterhaltungen den Kontext. Die richtige Nachricht oder Diskussion in unzähligen Nachrichten zu finden, gleicht der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen und kostet Zeit und Aufwand.

Wie lässt sich das beheben? Mit der richtigen Messaging-Plattform. Slack und Zulip sind zwei beliebte Optionen, verfolgen jedoch sehr unterschiedliche Ansätze für die Teamkommunikation. Welche ist die richtige für Sie?

In diesem Artikel vergleichen wir Zulip und Slack und stellen ihre Features, Stärken und Schwächen gegenüber. Und wenn Ihnen keine der beiden Optionen zusagt, haben wir mit ClickUp eine Alternative, die beide übertrifft!

Zulip vs. Slack auf einen Blick

Hier ist eine kurze Vergleichstabelle für Sie:

Feature Slack Zulip Bonus+ ClickUp Benutzererfahrung Modern, ausgefeilt, Echtzeit-Chat Übersichtliche, themenbasierte Threads Einheitlicher Workspace, integrierter Chat + Aufgaben Mehrsprachiger Support 9 Sprachen, kein RTL über 20 Benutzeroberflächen, über 30 Messaging-Funktionen Mehrere Sprachen, RTL-Support Lizenzierung Proprietär, nur Cloud Open Source, selbst gehostet Proprietär, nur Cloud Integrationen über 2600 native Bots über 120 native, Zapier, API über 1000 native Funktionen, API, Automatisierungen Sicherheit und Datenschutz End-to-End-Verschlüsselung, kein Selbsthosting Selbst gehostet, vollständige Datenkontrolle SOC 2, DSGVO, HIPAA, kein Selbsthosting Mobile Apps iOS, Android iOS, Android iOS, Android Suchen Leistungsstark, Filter, Dateisuche Volltext, themenbasiert Global, Filter, KI-Suche Benachrichtigungen Anpassbar, Nicht stören Detailliert, nach Themen Benutzerdefiniert, pro Aufgabe, pro Chat Dateien freigeben Drag & Drop, Vorschau Anhänge, Inline Anhänge, Dokumente, Kommentare Zusammenarbeit Kanäle, Threads, Huddles Streams, Themen Aufgaben, Dokumente, Whiteboards, chatten Aufgabenverwaltung Grundlegende Erinnerungen, Integrationen Keine integrierte Funktion Fortgeschritten: Aufgaben, Sprints, Dokumente Benutzerdefinierte Anpassung Themes, Emojis, Workflows Benutzerdefinierte Bots, Plugins Benutzerdefinierte Felder, Ansichten, Automatisierungen Preise Kostenlose und kostenpflichtige Tarife Kostenlos, kostenpflichtiges Hosting Kostenlose und kostenpflichtige Tarife

Was ist Zulip?

via Zulip

Zulip ist eine Open-Source-Chat- und Kollaborationsplattform, die Instant-Chat mit Threads im E-Mail-Stil kombiniert. Sie wurde für Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Bildungseinrichtungen entwickelt und hilft Teams, Diskussionen effizient zu verwalten, ohne sich in unübersichtlichen Gruppen-Chats zu verlieren.

Das Besondere an Zulip ist, dass es sich um eine Open-Source-Chat-Lösung handelt. Um eine umfassende Abhängigkeit von Servern von Drittanbietern zu vermeiden, können Sie es einfach selbst hosten und eine interne Chat-Oberfläche für Ihr Team erstellen.

Features von Zulip

Zulip priorisiert die threadbasierte Kommunikation, um Diskussionen relevant zu halten. Es bietet dynamische Formate, kollaborative Nachrichten wie Umfragen und To-Do-Listen, Nachrichtenplanung und vieles mehr.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Features:

Feature Nr. 1: Unterhaltungen in Threads

via Zulip

Zulip bietet wie Slack auch Kanäle. Seine herausragende Eigenschaft ist jedoch, dass es Nachrichten in Threads innerhalb von Streams organisiert und Diskussionen übersichtlich und leicht nachvollziehbar hält. Das themenbasierte Threading von Zulip, ähnlich wie bei E-Mail-Threads, sorgt dafür, dass jede Unterhaltung im Kontext bleibt, selbst in einem schnelllebigen Chat.

Sie können:

Antworten Sie auf bestimmte Nachrichten mit Kontext während mehrerer laufender Unterhaltungen

Verfolgen Sie mehrere Diskussionen, die im selben Stream stattfinden

Durchsuchen Sie den Nachrichtenverlauf und kehren Sie zu Themen zurück, ohne endlose Nachrichten durchforsten zu müssen

Fügen Sie interaktive Elemente wie Umfragen und To-Do-Listen zu Themen und Threads hinzu

Anstatt in einem Kanal nach einer bestimmten Diskussion zu suchen, können Sie direkt zu einem bestimmten Thema springen, Kriterien hinzufügen und mühelos die richtige Diskussion finden.

Feature Nr. 2: Selbst gehosteter Chat mit Open-Source-Code

via Zulip

Zulip ist zu 100 % Open Source und gibt Teams und Organisationen die vollständige Kontrolle über ihre Kommunikationsplattform. Im Gegensatz zu proprietären Tools können Sie Zulip selbst hosten, anpassen und nach Ihren Bedürfnissen erweitern, was es zum perfekten Tool für skalierbare Geschäfte und Unternehmen macht.

Damit können Sie:

Hosten Sie Zulip auf Ihren eigenen Servern, um mehr Sicherheit und Compliance zu gewährleisten

Passen Sie Features und Integrationen an Ihren Workflow an

Werden Sie Teil der Zulip-Community und helfen Sie mit, die Plattform zu verbessern

Feature Nr. 3: Asynchrones Chatten mit leistungsstarker Suche

via Zulip

Zulip wurde für Remote-Teams entwickelt und bietet asynchrone Kommunikations-Tools für Mitarbeiter in verschiedenen Zeitzonen. Da Nachrichten übersichtlich nach Themen geordnet sind, können Mitglieder nach Belieben auf die richtige Diskussion antworten, ohne den Kontext zu verlieren.

Sie erhalten eine Übersicht über alle Unterhaltungen mit ungelesenen Nachrichten in Ihrem Posteingang. Darüber hinaus gibt es eine Suchschaltfläche mit leistungsstarken Filtern, mit denen Sie das richtige Thema finden können.

📮 ClickUp Insight: Wissensarbeiter senden täglich durchschnittlich 25 Nachrichten, um nach Informationen und Zusammenhängen zu suchen. Das bedeutet, dass viel Zeit mit Scrollen, Suchen und Entschlüsseln fragmentierter Unterhaltungen in E-Mails und Chats verschwendet wird. 😱Wenn Sie nur eine intelligente Plattform hätten, die Aufgaben, Projekte, Chats und E-Mails (plus KI!) an einem Ort verbindet. Aber die haben Sie ja:

Feature Nr. 4: Mehrsprachige Lokalisierung

via Zulip

83 % der Mitarbeiter notieren, dass die Arbeit von zu Hause aus für sie effizienter und produktiver ist. Das Modell der Remote-Arbeit ermöglicht es Unternehmen, Talente über Grenzen hinweg einzustellen.

Dadurch haben Sie zwar Zugang zu einigen der brillantesten Köpfe, aber es gibt auch eine Sprachbarriere. Zulip kann mit über 20 lokalisierten Sprachen dabei helfen, dies zu vermeiden. Sie können die Benutzeroberfläche übersetzen, um sie an einzelne Mitarbeiter anzupassen, deren Muttersprache nicht Englisch ist.

Preise für Zulip

Zulip Cloud:

Free Forever

Standard: 8 $/Monat pro Benutzer

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Selbst gehostet:

Free Forever

Basis: 3,50 $/Monat pro Benutzer

Business: 8 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

👀 Wussten Sie schon? Unmotivierte Mitarbeiter, die oft das Ergebnis schlechter Kommunikation sind, kosten die Weltwirtschaft etwa 8,9 Billionen Dollar an verlorener Produktivität.

Was ist Slack?

via Slack

Slack ist ein KI-gestütztes Tool zur Aufgabenverwaltung mit einer kanalbasierten Instant-Messaging-Funktion. Sie können einen Kanal für die sofortige Kommunikation mit Clients und Partnern einrichten. Außerdem sorgt es für eine übersichtliche Organisation der Teamdiskussionen in den relevanten Kanälen, in denen Sie Dokumente, Tabellen, Präsentationen und mehr freigeben können.

Slack ist unter Team-Kommunikations-Apps sehr beliebt, da es super einfach zu bedienen ist. Teammitglieder können miteinander chatten oder Diskussionen in Kanälen führen, Dateien freigeben, den Chat-Verlauf durchsuchen und alle Details organisieren. Darüber hinaus bietet es wie Zulip auch eine mobile App.

🧠 Fun Fact: Slack begann als internes Kommunikations-Tool für eine Spieleentwicklungsfirma namens Tiny Speck, während diese an Glitch arbeitete. Das Spiel war ein Flop, aber Slack wurde ein riesiger Erfolg!

Features von Slack

Die größte Stärke von Slack ist seine einfache und hochgradig anpassbare Benutzeroberfläche. Ihr Team kann die Designs anpassen und Einstellungen in den Menüleisten vornehmen.

Abgesehen von der Ästhetik bietet Slack beeindruckende Features für das Chatten und die Aufgabenverwaltung, darunter:

Feature Nr. 1: Kanalbasierte Chats

via Slack

Im Gegensatz zu Zulip, das sich auf themenbasierte Threads konzentriert, bietet Slack Kanäle, um Unterhaltungen an einem Ort zu sammeln, anstatt sich durch Hunderte von Direktnachrichten zu kämpfen. Sie können sie für Teams, Projekte oder abteilungsübergreifende Diskussionen einrichten.

Sie können auch Slack-Hacks verwenden, z. B. die Einstellung von Erinnerungen durch Eingabe eines Schrägstrichs gefolgt von „remind” (/remind). Erwähnen Sie dann die bestimmte Person oder den Kanal sowie die Uhrzeit und das Datum für die Erinnerung.

Mit den kanalbasierten Chats von Slack können Sie:

Erstellen Sie private Kanäle für interne Teams

Erstellen Sie externe Kanäle für die Kommunikation mit Clients, Lieferanten und Partnern

Wichtige Nachrichten anheften und Dateien nahtlos freigeben

💡 Profi-Tipp: Legen Sie mit Ihrem Team Arbeitszeiten fest und schalten Sie Ihr Slack-Profil auf „Nicht stören”. Wenn jemand während dieses Zeitraums eine Nachricht sendet, erhalten Sie keine Benachrichtigung. Falls der Absender die Nachricht für dringend hält, kann er Sie benachrichtigen.

Feature Nr. 2: Native Audio- und Videoanrufe

via Slack

Sie können direkt aus Slack heraus einen kurzen Voice-Chat starten oder ein Video-Meeting einberufen. Die Chat-App bietet die Feature „Huddles“, mit der Sie aus Direktnachrichten heraus sofort 1:1-Anrufe tätigen oder Diskussionen in Kanälen für die Teamkommunikation in Echtzeit starten können. Sie können auch Ihren Bildschirm freigeben, um Präsentationen und Google Docs in Echtzeit zu besprechen.

Feature Nr. 3: Automatisierte Workflows

via Slack

Sie können automatisierte Workflows in Slack einrichten, indem Sie einfache Befehle eingeben oder die Drag-and-Drop-Funktion verwenden. Mit dieser Kommunikationssoftware können Sie auch Workflows mit KI automatisieren. Bitten Sie einfach die integrierte Slack-KI, eine bestimmte Automatisierung zu erstellen, die diese in Sekundenschnelle im richtigen Kanal für Sie einrichtet.

Feature Nr. 4: Vorlagen

via Slack

Die Vorlagen von Slack vereinfachen das Aufgabenmanagement mit vorgefertigten Strukturen für die Projektorganisation, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Marketingkampagnen und vieles mehr. Die Plattform verfügt außerdem über Vorlagen für Kommunikationspläne, mit denen Sie Meeting-Agenden, Hilfeanfragen und Ressourcen einrichten können.

Feature Nr. 5: KI-gestützte Zusammenfassungen und Suche

via Slack

Die KI von Slack erleichtert die Teamkommunikation und Aufgabenverwaltung mit Kanalzusammenfassungen. Es kann sogar Meeting-Protokolle und Notizen für Sie während einer Besprechung erstellen, sodass Sie sich ganz auf die Diskussion konzentrieren können.

Sie suchen bestimmte Informationen? Sagen Sie der KI von Slack, wonach Sie suchen, und sie findet die richtigen Daten überall in der Chat-App.

Preise für Slack

Free

Pro: 8,75 $ pro Benutzer und Monat

Business+: 15 $/Benutzer pro Monat

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Sie können Slack KI zu allen kostenpflichtigen Plänen für zusätzliche 10 $/Benutzer/Monat hinzufügen

🧠 Interessante Tatsache: Microsoft Teams erlitt weltweit einen größeren Ausfall, nur weil jemand vergessen hatte, ein Authentifizierungszertifikat zu erneuern.

Zulip vs. Slack: Features im Vergleich

Wenn Sie sich immer noch nicht zwischen Slack und Zulip entscheiden können, finden Sie hier einen Vergleich der Features und Vorteile:

Nachdem Sie nun einen grundlegenden Überblick über die Unterschiede zwischen Slack und Zulip haben, finden Sie hier einen detaillierteren Vergleich mit klaren Gewinnern für jede App:

1. Benutzererfahrung und Benutzeroberfläche

Zulip konzentriert sich auf Funktionalität und strukturierte Kommunikation. Die übersichtliche Benutzeroberfläche ist eher zweckmäßig gestaltet und legt mehr Wert auf Organisation als auf Ästhetik. Das einzigartige Stream- und Themensystem verbessert die Übersichtlichkeit der Nachrichten. Neue Benutzer benötigen jedoch möglicherweise etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Die Anpassungsmöglichkeiten sind minimal, es gibt nur wenige Designoptionen.

Im Vergleich zu Zulip ist Slack eine ausgefeiltere und modernere Chat-Plattform mit einer intuitiveren Benutzeroberfläche. Die flüssigen Animationen sorgen für ein visuell ansprechendes Erlebnis. Die Navigation ist einfacher und dank des Echtzeit-Chat-Modells von Slack fühlt sich die App schneller und reaktionsschneller an.

🏆 Gewinner: SlackWenn Ihnen Ästhetik genauso wichtig ist wie Funktionalität, ist Slack der Gewinner.

2. Mehrsprachiger Support

Wenn Sie Slack und Zulip vergleichen, ist Zulip in über 20 Sprachen lokalisiert. Das bedeutet, dass Sie die gesamte Benutzeroberfläche der Plattform in eine dieser Sprachen übersetzen können. Darüber hinaus unterstützt Zulip mehr als 30 Sprachen, sodass Sie Nachrichten auch dann senden und empfangen können, wenn Ihre bevorzugte Sprache nicht zu den lokalisierten Sprachen gehört. Insgesamt können Sie in Zulip 64 Sprachen verwenden.

Allerdings unterstützt Slack derzeit nur neun Sprachen. Die Plattform unterstützt noch keine Sprachen, die von rechts nach links geschrieben werden. Sie können jedoch weiterhin Nachrichten in Sprachen senden und empfangen, die Slack nicht unterstützt, indem Sie die Einstellungen für die Rechtschreibprüfung anpassen.

🏆 Gewinner: ZulipWenn Sie nicht-muttersprachliche Teammitglieder haben, die aus verschiedenen Ländern und Regionen arbeiten, ist Zulip der klare Gewinner.

3. Software-Lizenzmodell

Das Besondere an Zulip ist, dass es sich um eine Open-Source-Plattform handelt. Sie können den Quellcode verwenden, um Ihre eigene Chat-Oberfläche zu ändern und anzupassen. Solche Selbsthosting-Funktionen bieten viel Flexibilität, insbesondere für Unternehmen, die mit sensiblen und stark regulierten Daten umgehen.

Im Gegensatz dazu ist Slack proprietäre Software. Sie können nicht auf den zugrunde liegenden Code zugreifen, um eine interne Chat-Plattform zu erstellen.

🏆 Gewinner: ZulipWenn Sie Entwickler sind, in einem datenschutzbewussten Unternehmen arbeiten oder als Team Selbsthosting und benutzerdefinierte Anpassungen gegenüber einer Bindung an einen Anbieter bevorzugen, ist Zulip der Gewinner.

4. Umfangreiche Integrationen

Zulip bietet über 120 native Integrationen. Durch die Integration mit Zapier und IFTTT können Sie jedoch weitere Plattformen synchronisieren. Zulip ermöglicht Ihnen auch, Ihre Integrationen mithilfe des Open-Source-Codes zu schreiben. Das ist jedoch schwierig, wenn Sie kein Entwicklerteam haben.

Auf der anderen Seite lässt sich Slack mit über 2.600 Apps integrieren. Zu den besten Slack-Integrationen gehören Microsoft Teams, Asana und ClickUp. Diese schaffen ein zentralisiertes Projektmanagement- und Kommunikations-Ökosystem, auch wenn Sie keine Erfahrung mit Programmierung haben.

🏆 Gewinner: SlackSlack ist die beste Wahl für ein unkompliziertes Direktnachrichtensystem, das sich leicht in Ihre bestehende Technologieumgebung integrieren lässt. Zulip eignet sich eher für diejenigen, die ein internes Kommunikationssystem aufbauen möchten und über das richtige Entwicklerteam für die Integration verfügen.

5. Sicherheit und Datenschutz

Slack bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau mit Compliance-Zertifizierungen wie SOC 2 und ISO 27001. Durch eine End-to-End-Datenverschlüsselung sind Ihre Chats sicher. Da es sich jedoch um eine proprietäre Plattform handelt, haben Sie wenig Einfluss auf die Datenschutzrichtlinien von Slack.

Mit Zulip hingegen können Sie mithilfe des Open-Source-Codes Ihr eigenes sicheres System aufbauen. Die Selbsthosting-Funktion gibt Ihnen mehr Kontrolle über Ihren Datenschutz und macht es zu einer guten Wahl für große Unternehmen.

🏆 Gewinner: ZulipIm Vergleich zwischen Slack und Zulip gewinnt Letzteres in puncto Datenschutz und Sicherheit, da Sie mit dem Open-Source-Code von Zulip Ihr eigenes Kommunikationssystem aufbauen können.

Zulip vs. Slack auf Reddit

Die Meinungen der Redditoren zur Debatte Slack vs. Zulip sind recht geteilt. Einige bevorzugen die ausgefeilte Benutzeroberfläche und die Integrationsmöglichkeiten von Slack, während andere Zulip wegen seiner strukturierten Threads und der Flexibilität der Open-Source-Lösung bevorzugen.

Hier ist beispielsweise, was ein Reddit-Benutzer über Zulip als Slack-Alternative auf r/programming zu sagen hatte:

Hören Sie, es ist gut, dass es Open Source und selbst gehostet ist, aber das Problem mit allen Messaging-„Produkten” liegt nicht nur darin, dass sie proprietär sind, sondern auch darin, dass sie sich auf Single-Client-Lösungen konzentrieren. IRC und XMPP haben viele Probleme, aber es handelt sich um Protokolle, sodass jeder die gewünschten Clients (grafisch, Befehlszeile, Bots usw.) schreiben und mit jedem Dienst verwenden kann, der diese Protokolle nutzt. Durch die Erstellung neuer domänenspezifischer Client-Server-Protokolle schränken Sie den Nutzern lediglich die Auswahlmöglichkeiten ein.

Hören Sie, es ist gut, dass es Open Source und selbst gehostet ist, aber das Problem mit allen Messaging-„Produkten” liegt nicht nur darin, dass sie proprietär sind, sondern auch darin, dass sie sich auf Single-Client-Lösungen konzentrieren. IRC und XMPP haben viele Probleme, aber es handelt sich um Protokolle, sodass jeder die gewünschten Clients (grafisch, Befehlszeile, Bots usw.) schreiben und mit jedem Dienst verwenden kann, der diese Protokolle nutzt. Durch die Erstellung neuer domänenspezifischer Client-Server-Protokolle schränken Sie lediglich die Auswahlmöglichkeiten der Nutzer ein.

Einige Redditoren schwärmen jedoch auch von Zulip, wie beispielsweise ein Redditor auf r/self-hosted:

... Ich bin absolut begeistert vom Layout der Kanäle und Unterthemen von Zulip. Es steht derzeit ganz oben auf der Liste, die ich meinem Team nächste Woche vorstellen werde. Es ist sehr intuitiv und ich finde es toll ...

... Ich bin absolut begeistert vom Layout der Kanäle und Unterthemen in Zulip. Es steht derzeit ganz oben auf meiner Liste, die ich meinem Team nächste Woche vorstellen werde. Es ist sehr intuitiv und ich finde es toll ...

Auf der anderen Seite loben Reddit-Benutzer Slack für seine Einfachheit als Kommunikationssoftware. Sie finden die strukturierte Kommunikation und die Erinnerungen in Echtzeit ideal für kleine Teams.

Ein Reddit-Benutzer wies in r/Slack darauf hin:

Auf den ersten Blick erledigt es eine einfache Aufgabe auf einfache Weise... Das Produkt hat eine Tiefe, die Ihnen nicht im Weg steht, wenn Sie nur ein einfaches Kommunikations-Tool suchen. Es ist ein FANTASTISCHES Tool für spontane Treffen zum Informationsaustausch, bei denen andere Produkte (reimt sich auf „Beams“) übermäßig komplizierte Strukturen über mehrere Orte für Nachrichten legen... Mein Lieblingsfeature, mit dem ich gerne vor anderen angeprahlt habe, war das Tool „/remind“, mit dem man fast in natürlicher Sprache eine Erinnerung senden konnte, die dann von Slack verschickt wurde...

Auf den ersten Blick erledigt es eine einfache Aufgabe auf einfache Weise... Das Produkt hat eine Tiefe, die Ihnen nicht im Weg steht, wenn Sie nur ein einfaches Kommunikationsmittel suchen. Es ist ein FANTASTISCHES Tool für spontane Treffen zum Informationsaustausch, bei denen andere Produkte (reimt sich auf „Beams“) eine übermäßig komplizierte Struktur über mehrere Orte für Nachrichten legen...

Mein Lieblingsfeature, mit dem ich gerne vor anderen angeprahlt habe, war das Tool „/remind“, mit dem man ganz normale Sprache verwenden konnte und Slack einem dann eine Erinnerung schickte...

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Slack und Zulip

Sowohl Slack als auch Zulip haben ihre Nachteile. Wenn Sie das Beste aus beiden Welten wollen, also die Flexibilität und Zusammenarbeit von Zulip und die KI-gestützten Features von Slack, entscheiden Sie sich für ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

ClickUp hat die gesamte Kommunikation aus verschiedenen Kanälen wie E-Mails, Chats und WhatsApp an einen Ort verlagert. So wissen Sie immer, wo Sie die benötigten Infos finden.

ClickUp hat die gesamte Kommunikation aus verschiedenen Kanälen wie E-Mails, Chats und WhatsApp an einen Ort verlagert. So wissen Sie immer, wo Sie die benötigten Infos finden.

👀 Wussten Sie schon? 75 % der Mitarbeiter nutzen KI-Tools, und das ohne jegliche Kontrolle durch den Arbeitgeber.

ClickUp hat einen Vorteil: ClickUp Chat

Slack ist ein hervorragendes Kommunikations-Tool für kleine Teams. Allerdings fehlen ihm Features für das Aufgabenmanagement, um mit dynamischen Workflows in größeren Unternehmen skalieren zu können. ClickUp Chat schließt diese Lücke und vereint Team-Unterhaltungen, Aufgaben und Projekte an einem anpassbaren Ort.

Mit ClickUp Chat können Sie:

Erstellen Sie kanalbasierte Unterhaltungen für bestimmte Themen und Projekte

Machen Sie Ankündigungen und „verfolgen” Sie frühere Nachrichten

Senden Sie Nachrichten an einzelne Mitglieder oder das gesamte Team

Verbinden Sie einzelne Unterhaltungen mit relevanten Aufgaben und organisieren Sie diese in bestimmten Ordnern und Listen

Nutzen Sie KI im Chat, um Fragen zu beantworten, Threads zusammenzufassen und sogar Agenten zu erstellen, die bestimmte Fragen triagieren können

Mit einem Klick Nachrichten in Aufgaben umwandeln

Im Gegensatz zu den themenbasierten Chats von Zulip bietet ClickUp eine überlegene Kommunikationsstruktur. Alle Ihre Diskussionen werden übersichtlich in den zugehörigen Projekten gespeichert und können von KI-Agenten koordiniert werden

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

Der größte Vorteil von ClickUp? Es ist ein KI-Assistent! ClickUp Brain schließt die Lücke zwischen Chat und Aufgaben und sorgt so für eine nahtlose Zusammenarbeit im Team. Es hilft Ihnen, Unterhaltungen in Aktionen umzusetzen, alle auf dem gleichen Stand zu halten und sicherzustellen, dass nichts unter den Tisch fällt.

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Chat-Nachrichten

Erwähnen und besprechen Sie Aufgaben direkt im Chat

Fassen Sie Chat-Threads oder Diskussionen zu Aufgaben mit KI zusammen

Erhalten Sie intelligente Vorschläge zum Erstellen oder Aktualisieren von Aufgaben basierend auf dem Chat-Kontext

Aktualisieren Sie Aufgabendetails (Status, Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum) direkt im Chat

Erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit im Chat über Änderungen an Aufgaben

Sehen Sie verwandte Aufgaben, Dokumente und Kommentare neben dem Chat

Legen Sie automatische Erinnerungen und Nachfassaktionen für zu erledigende Elemente fest

Durchsuchen Sie Chats und Aufgaben mit einer einheitlichen KI-Suche

💡Profi-Tipp: Wussten Sie, dass ClickUp Brain mehr als ein KI-Modell verwendet und sogar für Sie im Internet sucht? Das bedeutet, wenn Sie eine Frage stellen, ruft es Informationen aus Ihrem Workspace ab, bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene KI-Modelle zu überprüfen, und sucht online nach den genauesten und aktuellsten Antworten. Egal, ob Sie etwas Bestimmtes suchen oder einfach nur die neuesten Informationen benötigen, Brain ist für Sie da!

Fügen Sie mit ClickUp Kommentare zu Aufgaben und Diskussionen hinzu Kommentare zuweisen

Das Delegieren von Aufgaben in Chats ist eine Herausforderung. Ihre Teamkollegen könnten die Anweisungen übersehen. Selbst mit den Sofort-Chat-Benachrichtigungen von Slack bemerken sie die bestimmte Nachricht möglicherweise nicht.

Mit ClickUp Assign Comments können Sie Ihre Beiträge direkt zur Aufgabe hinzufügen. Sie können es verwenden, um:

Erstellen Sie ein Aktionselement direkt im Kommentar

Erwähnen Sie die relevanten Mitglieder des Teams, um das Element zuzuweisen

Kommentare direkt im Kommentar lösen oder neu zuweisen

Organisieren Sie projektbezogene Kommentare an einem Ort und suchen Sie ganz einfach nach den richtigen Kommentaren

Sie können auch ClickUp Brain bitten, Ihre zugewiesenen Kommentare und Diskussionen zusammenzufassen.

ClickUp One Up #4: ClickUp Aufgaben

Strukturieren Sie Ihre Aufgaben in Ordnern und Listen mit ClickUp Tasks

Zulip ist in erster Linie eine Chat-Plattform mit minimalen Features für das Aufgabenmanagement. Mit Slack können Sie zwar Aufgaben planen, aber es fehlt eine projektbasierte Organisation.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie jedoch jeden Schritt Ihrer Projekte in einer leicht nachverfolgbaren Aufgabenliste organisieren. Sie können:

Passen Sie die Aufgabenansicht mit über 15 benutzerdefinierten Ansichten wie Boards, Listen oder Kalendern an

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop und überwachen Sie den Fortschritt in ClickUp Gantt-Diagrammen

Verfolgen Sie die Aktivitäten innerhalb jeder Aufgabe in der Spalte „Aktivität” auf der rechten Seite

Planen Sie automatisierte Workflows mit über 50 Auslösern für Aktionen

Verwandeln Sie Dokumente mit ClickUp Brain in Aufgaben

Erstellen Sie Unteraufgaben und Checklisten innerhalb von Aufgaben, damit alle auf dem gleichen Stand sind, selbst bei kleinsten Details

ClickUp One Up #5: ClickUp Kalender

Planen Sie Aufgaben im ClickUp-Kalender

Mit dem ClickUp-Kalender können Sie den perfekten Zeitplan erstellen. Damit können Sie:

Blockieren Sie im Kalender automatisch Zeit gemäß der Liste der zu erledigenden Aufgaben für den Tag

Überlagern Sie mehrere Kalender für eine einheitliche Ansicht

Versehen Sie Aufgaben, Ereignisse und Listen mit Farben, um sie besser zu organisieren

Filtern Sie nach Mitarbeiter, Status, Priorität oder benutzerdefinierten Feldern

Erstellen Sie mit ClickUp Notetaker durchsuchbare Meeting-Protokolle und weisen Sie automatisch Aktionselemente zu

Sehen Sie Abhängigkeiten und Workload direkt im Kalender

Arbeiten Sie in einem vernetzten Workspace zusammen, der auf Ihr Team zugeschnitten ist

Erstaunliche 61 % der Arbeitszeit von Mitarbeitern wird für die Aktualisierung, Suche und Verwaltung von Informationen in verstreuten Systemen aufgewendet. Sie können dies verhindern, indem Sie in ein Tool investieren, das Organisation und umfassende Integration bietet.

Sie profitieren von einigen Vorteilen, wie beispielsweise der Flexibilität von Zulip, um auf der Zulip-Oberfläche ein eigenes Open-Source-Projekt zu erstellen, und der einfachen Instant Messaging-Funktion bei der Arbeit mit Slack. Beide haben jedoch auch einige Nachteile.

Sie möchten keine Kompromisse eingehen? Gehen Sie über reine Chat-Apps hinaus und entscheiden Sie sich für die unübertroffenen KI-gestützten Funktionen für Zusammenarbeit und Aufgabenverwaltung von ClickUp. Verwandeln Sie Chat-Diskussionen, Dokumente und sogar Kommentare in Aufgaben und Aktionselemente.

ClickUp Brain erstellt sofortige Zusammenfassungen zu Fortschritten und Diskussionen. Darüber hinaus erhalten Sie genaue Meeting-Protokolle, einen einfachen Chat und dynamische Ansichten Ihrer To-Do-Listen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und lassen Sie Ihr Team sich auf das Wesentliche konzentrieren, ohne Stunden mit verstreuten Daten zu verbringen.