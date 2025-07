Die 11 besten Alternativen zu Aisera für KI-gestützte Automatisierung im Jahr 2025

Jede Minute, die Sie mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen, ist eine Minute, die Ihnen für Strategie, Kreativität und echtes Wachstum fehlt.

Überlegen Sie einmal: Wie viel Ihrer Arbeitszeit verschwindet in der Dateneingabe, dem Sortieren von E-Mails oder der manuellen Berichterstellung? Was wäre, wenn diese Aufgaben von selbst erledigt würden, während Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt?

Hier machen KI-Automatisierungstools den Unterschied. Aisera ist ein bekannter Name in diesem Bereich und hilft Unternehmen dabei, ihren IT-Support, Kundenservice und Betrieb zu vereinfachen.

Es handelt sich jedoch nicht um eine Einheitslösung, die nicht unbedingt für Sie geeignet ist. Vielleicht benötigen Sie mehr Flexibilität, umfangreichere KI-Funktionen oder einfach ein Tool, das besser zu Ihrer bestehenden Technologieumgebung passt. Vom Aufbau von Konversationsschnittstellen bis hin zur Steigerung der Produktivität Ihrer Mitarbeiter – wir betrachten alle Aspekte!

Das Beste daran? Es gibt viele führende Anbieter, die mit dem Angebot von Aisera mithalten oder es sogar übertreffen können. In diesem Leitfaden stellen wir die besten KI-Automatisierungsplattformen vor, beschreiben ihre Features und Preise und vergleichen sie mit Aisera.

Was ist Aisera?

via Aisera

Aisera ist eine KI-gesteuerte Automatisierungsplattform, die mittelständischen und großen Unternehmen dabei hilft, ihr IT-Servicemanagement (ITSM), ihren Kundensupport und ihre internen Workflows zu optimieren.

Es nutzt dialogorientierte KI, natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und maschinelles Lernen, um die Ticketbearbeitung zu automatisieren, Self-Service zu ermöglichen und die Reaktionszeiten zu verbessern.

Mit Integrationen für Plattformen wie ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce und Slack zielt Aisera darauf ab, manuelle Workloads zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die KI-gestützten virtuellen Agenten können gängige Supportanfragen bearbeiten, sodass menschliche Mitarbeiter für komplexere Aufgaben frei werden.

👀 Wussten Sie schon? 92 % der Unternehmen planen, ihre KI-Investitionen zu erhöhen, doch nur 1 % der Führungskräfte betrachten ihre Unternehmen als vollständig KI-integriert. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, KI einzuführen, sondern sie auch effektiv einzusetzen, um echte geschäftliche Ergebnisse zu erzielen.

Warum sollten Sie Alternativen zu Aisera in Betracht ziehen?

Aisera ist zwar ein leistungsstarkes KI-Automatisierungstool, erfüllt jedoch nicht immer die Anforderungen jedes Unternehmens. Hier sind einige Gründe, warum Sie die Alternativen ausprobieren sollten:

Limits für die Benutzerdefinierung : Workflows und Automatisierung sind möglicherweise nicht flexibel genug für Geschäfte mit spezifischen Anforderungen

Hohe Preise : Pläne für Unternehmen können für kleine und mittlere Unternehmen kostspielig sein

Integrationsherausforderungen : Es fehlen möglicherweise tiefere Verbindungen zu Nischen-Tools

Bedenken hinsichtlich der KI-Leistung : Probleme mit komplexen Abfragen können manuelle Eingriffe erfordern

Häufige Zyklen : Regelmäßige Updates können die Stabilität beeinträchtigen und häufige Anpassungen erforderlich machen

Zeitaufwändiges KI-Training : Das Erreichen einer soliden Leistung kann viel Zeit und Aufwand erfordern

Zusätzliche Kosten für erweiterte Features : Add-Ons wie GPT-Support sind möglicherweise nicht standardmäßig enthalten

Probleme mit der mobilen Leistung : Eine intensive Nutzung mobiler Geräte kann zu spürbaren Verlangsamungen führen

Erfordert weiterhin manuellen Aufwand: Trotz guter Ablenkungsraten sind eine kontinuierliche Optimierung und Verwaltung der Inhalte erforderlich

Aisera-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Anwendungsfälle und Geschäftsstrukturen für jede Aisera-Alternative:

Tool Anwendungsfall Am besten geeignet für Preise ClickUp Automatisierung von Aufgaben und Workflows Teams, die Projekte und Prozesse verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat pro Benutzer Moveworks KI-gestützte Automatisierung des IT-Supports Unternehmen, die IT-Helpdesks automatisieren Benutzerdefinierte Preise Amelia KI-gesteuerte Interaktionen mit Kunden/Mitarbeitern Unternehmen, die menschenähnliche KI-Agenten benötigen Benutzerdefinierte Preise Kore. ai Konversations-KI und Chatbot-Automatisierung Unternehmen, die fortschrittliche KI-Bots benötigen Benutzerdefinierte Preise IBM Watson Assistant KI-Chatbot für Kundensupport und IT-Hilfe Unternehmen, die hochgradig anpassbare KI wünschen Kostenloser Lite-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 140 $/Monat Drift KI-Chatbots für Vertrieb und Marketing Unternehmen mit Schwerpunkt auf Lead-Generierung Benutzerdefinierte Preise Zendesk KI KI-gestützte Automatisierung des Kundenservice Unternehmen, die Zendesk für den Support nutzen Bezahlte Pläne beginnen bei 55 $/Agent/Monat (jährliche Abrechnung) ServiceNow IT-Servicemanagement und Automatisierung Große Unternehmen, die IT-Services verwalten Benutzerdefinierte Preise Cognigy KI-gesteuerte Automatisierung von Contact Centern Unternehmen, die Sprach- und Chat-KI benötigen Benutzerdefinierte Preise Ada KI-Chatbot ohne Programmierung für den Kundenservice Unternehmen, die ein einfaches Chatbot-Setup wünschen Benutzerdefinierte Preise Yellow. ai KI-gestützte Kundenbindung Unternehmen, die Sprach- und Chat-KI benötigen Free-Plan für bis zu 100 MTU/Monat; kostenpflichtige Pläne ab 10.000 $/Jahr

💡 Profi-Tipp: Bevorzugen Sie Plattformen mit transparenten Preisen und skalierbaren Features, damit Sie bei Wachstum Ihres Unternehmens nicht an ein starres System gebunden sind.

Die 11 besten Alternativen zu Aisera

Suchen Sie nach einer Alternative zu Aisera? Hier sind die besten Optionen, die Sie in Betracht ziehen sollten:

1. ClickUp (Am besten geeignet für Workflow-Automatisierung und Projektmanagement)

Erhalten Sie sofortige Antworten, Aufgabenübersichten und intelligente Vorschläge mit ClickUp Brain – Ihrem stets verfügbaren KI-Agenten

Wenn Sie ClickUp und Aisera vergleichen, liegt der Schlüsselunterschied im Umfang und in der Flexibilität.

Aisera wurde für die Automatisierung des IT- und Kundensupports entwickelt. ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, erweitert KI und Automatisierung auf jeden Teil Ihres Workflows – Projekte verwalten, Aufgaben organisieren und Teams ohne zusätzlichen Aufwand auf dem Laufenden halten.

Das Herzstück bildet ClickUp Brain, ein KI-Assistent, der Aufgaben, Dokumente und Chats miteinander verknüpft.

ClickUp Brain bietet sofortige Zusammenfassungen, generiert automatisch Updates und schlägt die nächsten Schritte in Aufgaben vor. Es kann sogar Unteraufgaben und Kommentare basierend auf dem Projektkontext schreiben oder verfeinern, sodass Sie schneller vorankommen, ohne hin und her wechseln zu müssen.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp Brain dank KI-gestützten Erkenntnissen, sofortigen Antworten und intelligenteren Entscheidungen

Innerhalb von ClickUp Docs fungiert Brain als integrierter Editor und Rechercheur. Bitten Sie es, lange Dokumente zusammenzufassen, Absätze umzuschreiben, neue Inhalte von Grund auf zu erstellen oder Fragen auf der Grundlage des bereits Geschriebenen zu beantworten. Es kann Ihre verstreuten Gedanken in Sekundenschnelle in eine übersichtliche Ausgabe verwandeln.

Hinzu kommt, dass Sie vorhandenes Wissen aus Inhalten innerhalb von ClickUp und über verbundene Tools von Drittanbietern abrufen können – damit haben Sie die Grundlage für eine agentenbasierte KI, die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst.

Aber wie sieht es mit der Verbindung zu Ihrem Team aus? Brain hilft Ihnen auch dabei, Ihre arbeitsbezogenen Unterhaltungen innerhalb des ClickUp-Chats optimal zu nutzen. Brain springt in Unterhaltungen ein, um relevante Aufgaben anzuzeigen, Antworten vorzuschlagen und Diskussionen in Echtzeit zusammenzufassen. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

Erledigen Sie mehr mit den KI-Agenten von ClickUp im Chat

Möchten Sie wissen, was ClickUp als Tool für Projektmanagement und Automatisierung so besonders macht? Mit ClickUp Brain können Sie in Ihrem Workspace auswählen, mit welchem KI-Modell Sie arbeiten möchten: Gemini, ChatGPT oder Claude.

Wählen Sie zwischen Gemini, ChatGPT und Claude – direkt in Ihrem ClickUp-Workspace für intelligentere und flexiblere KI-Hilfe

Ganz gleich, ob Sie ein Dokument entwerfen, eine Frage stellen oder eine Aufgabe zusammenfassen möchten – Sie können je nach gewünschtem Ausgabestil oder der erforderlichen Tiefe zwischen den besten LLMs wechseln. Diese Flexibilität ist ein enormes Unterscheidungsmerkmal, das Teams mehr Kontrolle, eine bessere Kontextverarbeitung und qualitativ hochwertigere Ergebnisse bietet – und das alles, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

Eliminieren Sie repetitive Aufgaben mit ClickUp Automation, indem Sie Workflows, Auslöser und Aktionen mühelos automatisieren

Mit ClickUp Automations können Sie sich wiederholende Aufgaben in jedem Team eliminieren – ganz ohne Programmierung. Im Gegensatz zu den IT-fokussierten Workflows von Aisera bietet ClickUp flexible Automatisierung für Marketing, Vertrieb, Personalwesen und mehr.

Automatisieren Sie Aufgabenphasen, senden Sie Updates und lösen Sie Aktionen ohne manuelle Arbeit aus. Beschreiben Sie einfach Ihren Workflow in einfacher Sprache, und der ClickUp AI Automation Builder erledigt den Rest – egal, ob es um die Zuweisung von Aufgaben, das Taggen von Stakeholdern oder die Erstellung von Berichten geht.

Über die Automatisierung hinaus ist ClickUp ein vollständig integrierter Workspace, der isolierte Tools ersetzt und Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zusammenarbeit kombiniert, damit Teams fokussiert und produktiv bleiben.

👀 Wussten Sie schon? Shipt, Inc. , der Lieferservice der Target Corporation, hat mit ClickUp Formularen, Tags und Automatisierung große Projekte effizient verwaltet.

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer müssen aufgrund der umfangreichen Features der Plattform möglicherweise eine steilere Lernkurve in Kauf nehmen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen) ​

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich liebe die KI-gestützte Automatisierung. Die anpassbaren Dashboards ermöglichen es uns Benutzern, die Projektleistung zu visualisieren und Echtzeit-Einblicke zu gewinnen. Es bietet uns flexible Arbeitsansichten, darunter 10 verschiedene Ansichten, die uns Benutzern helfen, uns auf die Prioritäten zu konzentrieren, die wir wollen, und die integrierte Zeiterfassung ermöglicht es mir, Zeitschätzungen für jede Aufgabe festzulegen und den Fortschritt zu verfolgen.

Ich liebe die KI-gestützte Automatisierung. Die anpassbaren Dashboards ermöglichen es uns Benutzern, die Projektleistung zu visualisieren und Echtzeit-Einblicke zu gewinnen. Es bietet uns flexible Arbeitsansichten, darunter 10 verschiedene Ansichten, die uns Benutzern helfen, uns auf die Prioritäten zu konzentrieren, die wir wollen, und die integrierte Zeiterfassung ermöglicht es mir, Zeitschätzungen für jede Aufgabe festzulegen und den Fortschritt zu verfolgen.

🧠 Fun Fact: Die ersten KI-Automatisierungssysteme liefen auf Lochkarten – heute kann KI Workflows vorhersagen und Aufgaben sofort ausführen.

2. Moveworks (Am besten für KI-gestützten Mitarbeiter-Support)

via Moveworks

Sind Sie es leid, auf den IT-Support zu warten, um ein Passwort zurückzusetzen, oder auf die Personalabteilung, um eine einfache Anfrage zu bearbeiten?

Moveworks beseitigt diese Engpässe, indem es als stets verfügbarer, generativer, KI-gestützter Assistent für Mitarbeiter fungiert. Anstatt Tickets zu erstellen oder Support-Teams zu kontaktieren, können Mitarbeiter Moveworks Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten sofort Lösungen.

Es lässt sich in Unternehmenssysteme wie ServiceNow, Workday und Microsoft Teams integrieren und ruft relevante Informationen ab, um Probleme automatisch zu lösen.

Die besten Features von Moveworks

Reduziert Ausfallzeiten und sorgt für mehr Produktivität der Teams bei der Arbeit ohne menschliches Eingreifen

Interpretiert und beantwortet Mitarbeiteranfragen mit natürlicher Sprachverarbeitung

Einfache Verbindung mit IT- und HR-Systemen von Unternehmen

Löst häufige Probleme von Mitarbeitern ohne menschliches Zutun

Unterstützt mehrere Sprachen für globale Teams

Einschränkungen von Moveworks

Hat nur begrenzte Anpassungsoptionen für maßgeschneiderte Kundenservice-Antworten

Die Leistung hängt von der Integrationsqualität mit bestehenden Unternehmenssystemen ab

Preise von Moveworks

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Moveworks

G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Moveworks?

Eine G2-Bewertung lautet:

Seit der Implementierung von Moveworks konnten wir das Volumen innerhalb von vier Jahren um 50 % reduzieren. Die Einsparungen bei unserem IT-Service-Desk haben den Moveworks-Vertrag bezahlt gemacht und wir konnten sogar noch weitere Kosten einsparen! Der Einstieg bei Moveworks war sehr einfach. Wir haben gute gemeinsame Erfolgsprogramme und sind auf derselben Seite.

Seit der Implementierung von Moveworks konnten wir das Volumen in vier Jahren um 50 % reduzieren. Die Einsparungen bei unserem IT-Service-Desk haben den Moveworks-Vertrag bezahlt gemacht und wir konnten sogar noch weitere Kosteneinsparungen erzielen! Der Einstieg bei Moveworks war sehr einfach. Wir haben gute gemeinsame Erfolgsprogramme und sind auf derselben Seite.

📮ClickUp Insight: Nur 10 % der Befragten unserer Umfrage nutzen Sprachassistenten (4 %) oder automatisierte Agenten (6 %) für KI-Anwendungen, während 62 % dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude bevorzugen. Die geringere Akzeptanz von Assistenten und Agenten könnte daran liegen, dass diese Tools oft für bestimmte Aufgaben optimiert sind, wie z. B. die freihändige Bedienung oder bestimmte Workflows. ClickUp bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten. ClickUp Brain ist ein dialogorientierter KI-Assistent, der Ihnen in einer Vielzahl von Anwendungsfällen helfen kann. Andererseits können KI-gestützte Agenten in ClickUp-Chat-Kanälen Fragen beantworten, Probleme priorisieren oder sogar bestimmte Aufgaben übernehmen!

3. Amelia (am besten für KI-Kundenservice geeignet)

via Amelia

Im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots mit künstlicher Intelligenz, die auf starren Skripten basieren, versteht Amelia AI den Kontext, die Absicht und sogar Emotionen, wodurch die Interaktion mit Kunden natürlicher wirkt.

Mit Amelia können Sie einen Kundensupport rund um die Uhr anbieten, der alles von Anfragen zur Reihenfolge und Vorlagen für Workflows bis hin zur Fehlerbehebung abwickelt. Das System lernt kontinuierlich aus vergangenen Interaktionen und verbessert so im Laufe der Zeit die Antworten.

Wenn ein Kunde frustriert ist oder nur schnell Informationen benötigt, passt Amelia sogar ihren Ton an die Situation an und verleiht dem KI-gestützten Support so eine menschliche Note.

Die besten Features von Amelia

Bietet Kundensupport rund um die Uhr

Erkennt und reagiert intelligent auf Kundenemotionen

Effiziente Skalierung von Prozesskarten zur gleichzeitigen Verarbeitung mehrerer Interaktionen

Einschränkungen von Amelia

Erfordert ein komplexes Setup und eine aufwendige Erstimplementierung

Stellt Herausforderungen bei der Integration mit Legacy-Systemen dar

Preise für Amelia

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Amelia

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,9/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Amelia?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Mir gefällt, wie das Backend des Plugins funktioniert und wie gut es aussieht – eine erfrischende Abwechslung zu vielen anderen Plugins. Damit können wir viele komplizierte Buchungen vornehmen, ohne eine benutzerdefinierte Entwicklungsfirma beauftragen zu müssen. Mir gefällt auch, dass es eine lebenslange Lizenz gibt und die Preise für kleine Unternehmen sehr angemessen sind.

Mir gefällt, wie das Backend des Plugins funktioniert und wie gut es aussieht – eine erfrischende Abwechslung zu vielen anderen Plugins. Damit können wir viele komplizierte Buchungen vornehmen, ohne eine benutzerdefinierte Entwicklungsfirma beauftragen zu müssen. Mir gefällt auch, dass es eine lebenslange Lizenz gibt und die Preise für kleine Unternehmen sehr angemessen sind.

💡 Pro-Tipp: Achten Sie bei der Auswahl der besten Aisera-Alternative darauf, wie gut sich die Plattform in Ihre bestehenden Tools und Workflows integrieren lässt. KI-gestützte Automatisierung ist nur dann effektiv, wenn sie mit Ihrem CRM-, ITSM- oder Kundensupport-System verbunden ist.

4. Kore. ai (Am besten für unternehmensgerechte dialogorientierte KI geeignet)

Kore. ai wurde für die Erstellung von Konversationsschnittstellen entwickelt, die über globale Kanäle hinweg funktionieren. Die KI-gestützten virtuellen Assistenten gehen über einfache Skripte hinaus – sie interpretieren Kontext, Absichten und Stimmungen, um natürlichere Interaktionen zu unterstützen.

Unternehmen können damit Workflows automatisieren, den Kundensupport verbessern und interne Aufgaben optimieren. Mit No-Code- und Low-Code-Optionen können Teams KI-Assistenten ohne tiefgreifende technische Kenntnisse erstellen und starten.

Die besten Features von Kore.ai

Automatisieren Sie Kunden- und Mitarbeiterinteraktionen mit intelligenten Chatbots

Verbessert die Genauigkeit von Chatbots durch fortschrittliche natürliche Sprachverarbeitung

Stellt KI-Assistenten über mehrere Kanäle bereit, darunter Sprach- und Messaging-Apps

Integration in Unternehmenssysteme wie CRM und IT-Servicemanagement

Kore. ai Einschränkungen

Erfordert eine anfängliche Schulung, damit KI-Modelle optimal funktionieren

Kann höhere Kosten für erweiterte Implementierungen in Unternehmen verursachen

Preise für Kore.ai

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Kore.ai

G2: 4,7/5 (über 380 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Kore.ai?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das beste Tool zum Entwerfen eines Chatbots. Die Schulung hat mir sehr gut gefallen. Die Mentorin war mit den Konzepten sehr gut vertraut und konnte alle Abfragen klären. Die gesamte Sitzung wurde wunderbar durchgeführt.

Das beste Tool zum Entwerfen eines Chatbots. Die Schulung hat mir sehr gut gefallen. Die Mentorin war mit den Konzepten sehr vertraut und konnte alle Abfragen klären. Die gesamte Sitzung wurde wunderbar durchgeführt.

🧠 Fun Fact: Das Konzept der Automatisierung reicht bis in die Antike zurück, mit frühen Beispielen wie dem Antikythera-Mechanismus, einem antiken griechischen Analogcomputer zur Vorhersage astronomischer Positionen. Heute sind KI-gesteuerte Automatisierungstools so weit entwickelt, dass sie komplexe Aufgaben in verschiedenen Branchen bewältigen können.

5. IBM Watson Assistant (Am besten für KI-gesteuerte Kundeninteraktionen geeignet)

über IBM Watson Assistant

Für Unternehmen, die fortschrittliche, KI-gesteuerte Kundeninteraktionen benötigen, bietet IBM Watson Assistant einen intelligenteren Ansatz.

Im Gegensatz zu einfachen Chatbots mit vorgefertigten Antworten lernt es aus echten Unterhaltungen, um die Genauigkeit im Laufe der Zeit zu verbessern. Es lässt sich in Kontaktzentren, Websites und Messaging-Plattformen integrieren, um Wartezeiten zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Dank integrierter Analysen erhalten Teams außerdem Echtzeit-Einblicke, um Support-Strategien zu optimieren.

Die besten Features von IBM Watson Assistant

Smartere Kundeninteraktionen mit KI-gestützten Chatbots

Lernt aus vergangenen Unterhaltungen, um die Genauigkeit im Laufe der Zeit zu verbessern

Reduziert Supportkosten durch Automatisierung von Routineanfragen

Integration in Contact Center und CRM-Systeme von Unternehmen

Limits von IBM Watson Assistant

Kann für Unternehmen ohne KI-Know-how komplex einzurichten sein

Für beste Ergebnisse sind fortlaufende Schulungen und Weiterentwicklungen erforderlich

Preise für IBM Watson Assistant

Lite: Kostenlos

Plus: 140 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Watson Assistant

G2: 4,4/5 (über 320 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über IBM Watson Assistant?

Eine G2-Bewertung lautet:

Was mir an IBM Watsonx Assistant am besten gefällt, ist vor allem, wie einfach die Nutzung ist, aber auch, dass man komplexe Prozesse entwickeln kann, wenn man sich mit dem Framework vertraut gemacht hat.

Was mir an IBM Watsonx Assistant am besten gefällt, ist vor allem, wie einfach die Nutzung ist, aber auch, wie man komplexe Prozesse entwickeln kann, wenn man sich mit dem Framework vertraut gemacht hat.

6. Drift (Am besten geeignet für KI-gestützte Vertriebs- und Marketing-Unterhaltungen)

via Drift

Die KI-gestützten Chatbots von Drift interagieren in Echtzeit mit Website-Besuchern, qualifizieren Leads, beantworten Fragen und planen sogar Meetings – ohne dass ein menschlicher Mitarbeiter eingreifen muss.

Die für B2B-Geschäfte entwickelte dialogorientierte KI von Drift personalisiert Interaktionen auf Grundlage des Besucherverhaltens und stellt so sicher, dass potenzielle Kunden zur richtigen Zeit die richtige Botschaft erhalten.

So können Besucher ihre Absichten durch offene Textfragen zum Ausdruck bringen und erhalten sofort maßgeschneiderte Antworten, wodurch Leads effektiv gepflegt und der Kommunikationsprozess beschleunigt werden.

Die besten Features von Drift

Qualifizieren Sie Leads und planen Sie Meetings automatisch

Personalisieren Sie Antworten basierend auf dem Verhalten und den Absichten der Besucher

Integration mit CRMs wie HubSpot und Salesforce

Limits von Drift

Es fehlen umfassende benutzerdefinierte Optionen für erweiterte Chatbot-Workflows

Für optimale Ergebnisse ist eine stark frequentierte Website erforderlich

Drift-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Drift

G2: 4,4/5 (über 1.250 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 190 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Drift?

Eine G2-Bewertung lautet:

*Es bietet ein kategorisiertes und strukturiertes Formular für Anfragen. Die Arbeit damit macht die Aufgaben wirklich einfach. Ich benutze es täglich 8 Stunden lang. Es erledigt die Arbeit, ganz einfach!

*Es bietet ein kategorisiertes und strukturiertes Formular für Anfragen. Die Arbeit damit macht die Aufgaben wirklich einfach. Ich benutze es täglich 8 Stunden lang. Es erledigt die Arbeit, ganz einfach!

🧠 Fun Fact: Fachleute aus den Bereichen Recht, Steuern, Buchhaltung und Betrugsbekämpfung rechnen mit Einsparungen von bis zu 200 Stunden pro Jahr durch KI. Dies könnte zu einer Steigerung der Produktivität im Wert von 100.000 US-Dollar pro Anwalt und Jahr führen.

7. Zendesk AI (Am besten für KI-gestützten Kundensupport)

über Zendesk KI

Zendesk AI ist in die Zendesk-Plattform integriert und hilft Support-Teams dabei, den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Es automatisiert Antworten, priorisiert Tickets und leitet häufige Anfragen um, bevor sie einen menschlichen Agenten erreichen.

Mithilfe von maschinellem Lernen kann Zendesk KI sogar Kundenbedürfnisse vorhersagen und relevante Hilfeartikel oder automatisierte Antworten vorschlagen, wodurch der Zeitaufwand für sich wiederholende Fragen reduziert wird.

Die besten Features von Zendesk AI

Automatisieren Sie Workflows im Kundensupport mit KI-gesteuerter Ticketbearbeitung

Schlägt relevante Hilfeartikel basierend auf Kundenabfragen vor

Verbessert die Effizienz von Agenten mit KI-gestützten Empfehlungen

Integration in die umfassende Support-Plattform von Zendesk

Einschränkungen von Zendesk AI

Funktioniert am besten für Unternehmen, die bereits das Zendesk-Ökosystem nutzen

Es fehlen erweiterte benutzerdefinierte Optionen für das KI-Verhalten

Preise für Zendesk KI

Support-Team: 25 $/Monat pro Agent

Suite Team: 69 $/Monat pro Agent

Suite Professional: 149 $/Monat pro Agent

Suite Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? Durch den Einsatz von KI-Tools bei Grant Thornton konnten die Mitarbeiter bis zu 7,5 Stunden pro Woche einsparen, sodass sie sich auf wertvollere Arbeiten für ihre Clients konzentrieren können. ​

📖 Lesen Sie auch: Die beste Helpdesk-Software für IT-Teams

8. ServiceNow (Am besten für KI-gestütztes IT-Servicemanagement geeignet)

via ServiceNow

Das Management des IT-Supports kann sich wie ein endloser Zyklus aus Tickets, Rückständen und Engpässen anfühlen. ServiceNow nutzt KI, um diesen Zyklus zu durchbrechen, indem es Routineaufgaben automatisiert, um die Produktivität zu verbessern, Serviceanfragen zu priorisieren und sogar Probleme vorherzusagen, bevor sie eskalieren.

Mit KI-gestützten virtuellen Agenten erhalten Mitarbeiter sofort Antworten auf häufig gestellte IT- und HR-Fragen, ohne ein Ticket öffnen zu müssen.

Gleichzeitig sorgt Predictive Intelligence dafür, dass sich IT-Teams zuerst auf die wichtigsten Probleme konzentrieren können, wodurch die Reaktionszeiten verbessert und Ausfallzeiten im gesamten Unternehmen reduziert werden.

Die besten Features von ServiceNow

Automatisieren Sie das IT-Servicemanagement mit KI-gestützten Workflow-Generatoren

Beantworten Sie Mitarbeiteranfragen sofort mit virtuellen Agenten

Vorhersage und Vermeidung von IT-Problemen, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken

Priorisiert Serviceanfragen intelligent anhand ihrer Dringlichkeit

Limits von ServiceNow

Erfordert umfangreiche Konfiguration für die vollständige Implementierung

Kann für kleine und mittlere Unternehmen teuer sein

Preise für ServiceNow

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ServiceNow

G2: 4,4/5 (über 2.270 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ServiceNow?

Eine G2-Bewertung sagt:

Mir gefällt, wie ServiceNow Support-Tickets und Workflows auf eine Weise zentralisiert, die leicht zu verfolgen und zu verwalten ist. Sowohl Kunden als auch interne Teams erhalten eine klare Sichtbarkeit des Status von Anfragen, und die Automatisierungsfunktionen reduzieren den manuellen Aufwand und die Reaktionszeiten. Außerdem finde ich die Benutzeroberfläche intuitiv, insbesondere bei der Anpassung von Dashboards oder der Erstellung von Elementen für den Servicekatalog.

Mir gefällt, wie ServiceNow Support-Tickets und Workflows auf eine Weise zentralisiert, die leicht zu verfolgen und zu verwalten ist. Sowohl Kunden als auch interne Teams erhalten eine klare Sichtbarkeit des Status von Anfragen, und die Automatisierungsfunktionen reduzieren den manuellen Aufwand und die Reaktionszeiten. Außerdem finde ich die Benutzeroberfläche intuitiv, insbesondere beim Anpassen von Dashboards oder beim Erstellen von Elementen für den Servicekatalog.

via Cognigy

Cognigy ist eine vollwertige dialogorientierte KI-Plattform für Kontaktzentren. Ob sprach- oder textbasierte Interaktionen – Cognigy ermöglicht es Unternehmen, einen menschenähnlichen Kundensupport in großem Maßstab zu bieten.

Mit leistungsstarken KI-Modellen und einer tiefen Integration in Kundenservice-Plattformen hilft Cognigy Unternehmen dabei, KI zur Automatisierung von Aufgaben und häufig gestellten Anfragen zu nutzen und gleichzeitig personalisierte Erlebnisse zu bieten.

Darüber hinaus erleichtert die Code-freie Benutzeroberfläche Teams die Anpassung von Unterhaltungen, ohne dass ein Entwickler benötigt wird.

Die besten Features von Cognigy

Automatisieren Sie Kundeninteraktionen mit KI-gestützten Chat- und Sprach-Bots

Unterstützen Sie Omnichannel-Erlebnisse über Smartphones, Messaging-Apps und Websites hinweg

Personalisieren Sie Kundengespräche mit fortschrittlichen KI-Modellen

Integrieren Sie CRM- und Kundenservice-Tools für schnellen Support

Einschränkungen von Cognigy

Erfordert eine anfängliche Schulung zur Optimierung der KI-Antworten

Möglicherweise sind Anpassungen für branchenspezifische Anwendungsfälle erforderlich

Preise von Cognigy

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Cognigy

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Der erste Chatbot, ELIZA, wurde 1966 von MIT-Professor Joseph Weizenbaum entwickelt, um einen Psychotherapeuten zu simulieren.

10. Ada (Am besten für KI-gestützten Kundenselbstservice)

via Ada

Kunden erwarten heute sofortige Antworten, und Ada hilft Unternehmen, diese Nachfrage zu erfüllen. Diese KI-gestützte Chatbot-Plattform ermöglicht es Unternehmen, den Kundenservice zu automatisieren und gleichzeitig eine persönliche Note zu bewahren.

Der KI-Assistent von Ada liefert nicht nur allgemeine Antworten, sondern ruft Echtzeitdaten aus Geschäftssystemen ab, um präzise, kontextbezogene Antworten zu geben.

Von der Bearbeitung von Rückerstattungen und der Behebung von Problemen bis hin zur Beantwortung von FAQs verwaltet Ada Kundeninteraktionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, ohne dass für jede Anfrage ein menschlicher Mitarbeiter erforderlich ist.

Die besten Features von Ada

Automatisieren Sie den Kundensupport mit KI-gestützten Chatbots

Bietet personalisierte Antworten mit datenwissenschaftlichen Ansätzen

Reduzieren Sie die Wartezeiten im Kundenservice durch sofortigen Self-Service

Integration in bestehende Geschäftssysteme für intelligente Automatisierung

Einschränkungen von Ada

Am besten geeignet für Unternehmen mit strukturierten Kundenanfragen

Kann für hochtechnische Supportfälle fortlaufende KI-Schulungen erfordern

Ada-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Ada

G2: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Ada?

Eine G2-Bewertung sagt:

ADA ist einfach zu bedienen und leicht zu verstehen, wie das System funktioniert. Die Einrichtung der automatisierten Antworten ist ebenfalls einfach, da Optionen wie Textfelder, Videos und Bilder per Drag & Drop in den Chat-Flow gezogen werden können und die verfügbaren Aktionen dafür sorgen, dass der Chat-Flow reibungslos funktioniert.

ADA ist einfach zu bedienen und leicht zu verstehen, wie das System funktioniert. Die Einrichtung der automatisierten Antworten ist ebenfalls einfach, da Optionen wie Textfelder, Videos und Bilder per Drag & Drop in den Chat-Flow gezogen werden können und die verfügbaren Aktionen dafür sorgen, dass der Chat-Flow reibungslos funktioniert.

11. Yellow. ai (Am besten für KI-gestützte Kundenbindung)

Kunden über mehrere Kanäle hinweg anzusprechen, kann eine Herausforderung sein, aber Yellow. ai macht es einfacher. Diese dialogorientierte KI-Plattform hilft Unternehmen dabei, Kundeninteraktionen zu automatisieren und gleichzeitig personalisiert und ansprechend zu gestalten.

Ob über WhatsApp, soziale Medien oder Sprachanrufe – die Chatbots von Yellow.ai bieten Echtzeit-Unterstützung, beantworten häufig gestellte Fragen und schließen sogar Transaktionen ab.

Unternehmen können Yellow.ai auch als kollaborative Plattform für die Marketingautomatisierung nutzen, um sicherzustellen, dass Kunden zeitnah relevante Nachrichten erhalten.

Die besten Features von Yellow.ai

Automatisiert Kundenunterhaltungen über mehrere Kanäle hinweg

Verbessern Sie die Kundenbindung mit KI-gestützter Personalisierung

Ermöglicht Sprach- und Chat-Interaktionen mit menschenähnlichen Antworten

Verwendet KI für Marketingautomatisierung und proaktive Kundenansprache

Einschränkungen von Yellow.ai

Erfordert ein Setup, um KI-Antworten an die Markenstimme anzupassen

Unterstützt möglicherweise keine hochkomplexen Kundenabfragen ohne menschliche Unterstützung

Preise für Yellow.ai

Free

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Yellow.ai

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Die beste Alternative zu Aisera für KI-gestützte Automatisierung

Alle Tools in dieser Liste bieten leistungsstarke KI-gesteuerte Funktionen. Wenn es jedoch um eine Lösung geht, die Automatisierung, Projektmanagement und einfache KI-gestützte Zusammenarbeit an einem Ort vereint, ist ClickUp der klare Gewinner.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Tools, die sich nur auf eine Funktion konzentrieren, bietet ClickUp mehr.

Es kombiniert Aufgabenverwaltung, KI-gestützte Hilfe und Workflow-Automatisierung. Alles befindet sich an einem Ort, sodass Teams smarter arbeiten können, ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen. Wenn Sie auf der Suche nach einer KI-gestützten Plattform sind, die Automatisierung mit einer großzügigen Prise Produktivitätsoptimierung für Ihr gesamtes Unternehmen bietet, ist ClickUp die beste Wahl.

Melden Sie sich jetzt kostenlos bei ClickUp an und erfahren Sie, wie Sie mit KI mit weniger Aufwand mehr erreichen können.