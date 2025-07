Die 10 besten Alternativen zu Atlassian Rovo im Jahr 2025

KI-gestützte Assistenten werden schnell zur ersten Wahl für Teams, die ihren Workflow verbessern möchten.

71 % der Unternehmen setzen bereits KI in ihren Projektmanagement-Prozessen ein.

Für viele vereinfacht Atlassian Rovo das Projektmanagement mit KI – es verbindet Workflows, automatisiert sich wiederholende Aufgaben und liefert Erkenntnisse genau dann, wenn Sie sie benötigen.

Aber Rovo hat auch seine Grenzen. Einige Teams haben festgestellt, dass es keine erweiterten Features bietet und nicht immer gut mit Tools von anderen Anbietern zusammenarbeitet.

Wenn Sie also bereit sind, Ihr Toolkit zu ändern, ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie. Entdecken Sie einige hervorragende Alternativen zu Rovo, die genau das Upgrade sein könnten, das Ihr Team braucht!

👀 Wussten Sie schon? KI hat sich schnell zu einer der transformativsten Technologien entwickelt. Seit 2017 hat sich ihre Verbreitung mehr als verdoppelt. Der weltweite Markt für KI wird bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich auf 1.811 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Was ist Atlassian Rovo?

Atlassian Rovo ist ein KI-gestützter Arbeitsassistent, der die Produktivität steigert, indem er Informationen aus Jira, Confluence und anderen Tools innerhalb des Atlassian-Ökosystems miteinander verbindet.

Es nutzt den Teamwork Graph von Atlassian, um intelligente Suchfunktionen, die Automatisierung von Aufgaben und kontextbezogene Einblicke zu bieten.

Rovo steigert die Produktivität mit KI-gestützten Features wie Rovo Search, das relevante Informationen in Tools wie Google Drive und Slack innerhalb von Atlassian findet. Rovo Chat ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit, während Rovo Agents bei der Erstellung von Inhalten, Empfehlungen und Initiativen zur Teambildung helfen.

🧠 Fun Fact: KI wird in diesem Jahrzehnt schätzungsweise bis zu 800 Millionen Arbeitsplätze automatisieren und etwa 97 Millionen neue KI-bezogene Rollen schaffen.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Rovo entscheiden?

Rovo bietet zwar eine leistungsstarke KI-gesteuerte Suche und Automatisierung von Workflows, ist jedoch möglicherweise nicht für jedes Team geeignet.

Einige Benutzer finden die KI-generierten Erkenntnisse möglicherweise zu allgemein, während andere mit den begrenzten Integrationsmöglichkeiten außerhalb des Atlassian-Ökosystems zu kämpfen haben.

Wenn Ihr Team mehr Anpassungsmöglichkeiten, eine umfassendere Automatisierung oder ein plattformübergreifendes Tool benötigt, könnte die Suche nach Alternativen der richtige Schritt sein.

Limits von Atlassian Rovo

Sehen wir uns einige Nachteile von Rovo an, die Teams dazu veranlassen, nach Alternativen zu suchen:

Eingeschränkte Integrationen : Am besten innerhalb des Atlassian-Ökosystems, aber keine nahtlose Konnektivität mit Nicht-Atlassian-Tools

KI-generierte Erkenntnisse : Können unpersönlich wirken und möglicherweise kein tiefes Kontextverständnis vermitteln

Starre Automatisierung : Weniger flexibel als einige Alternativen, die anpassbare Workflows und eine tiefere KI-gesteuerte Automatisierung bieten

Skalierbarkeit: Möglicherweise nicht so anpassungsfähig für schnell wachsende Teams, die umfassendere KI-Funktionen benötigen

Die besten Rovo-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die zehn besten Alternativen zu Atlassian Rovo mit ihren wichtigsten Features, Anwendungsfällen und Preisen:

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp – Benutzerdefinierte Workflows, Dokumente und Automatisierung – KI-Notizbuch, Chat und Autopilot-Agenten – Über 15 Aufgabenansichten und über 1.000 Integrationen – Zeiterfassung, Zielverfolgung und Berechtigungssteuerung Teams jeder Größe, die einen vollständig integrierten, KI-gestützten Workspace für Projekt- und Wissensmanagement benötigen Free-Plan verfügbar; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Jira – KI-gestützte Backlog- und Sprint-Planung – Agile Boards mit Abhängigkeiten und Automatisierung – Versions- und Zugriffskontrolle – Integration mit CI/CD-Tools Agile Teams und Softwareentwicklungsteams, die komplexe Entwicklungszyklen verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 bis 14 US-Dollar pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Trello – KI-gestützte Automatisierungen mit Butler – Visuelle Kanban-Boards – Projektvorlagen und boardübergreifende Ansichten – Kartenalterung und Benachrichtigungen Einzelpersonen und kleine Teams, die eine visuelle Aufgabenverwaltung mit leichtem KI-Support bevorzugen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne von 6 bis 17,50 $ pro Benutzer und Monat Asana – KI-basierte Terminvorhersage und Formular-Automatisierung – Workflow-Diagramm für durchgängige Sichtbarkeit – Abteilungsintegrationen (Slack, Loom, Salesforce) – KI-gestützte Workflow-Optimierung Funktionsübergreifende kleine und mittelständische Teams, die komplexe Workflows und Kampagnen koordinieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Ada – Kontextbezogener KI-Chatbot für den Kundensupport – Automatisierte Self-Service-Funktionen und Übergabe an Agenten – ML-gestützte Vorschläge und Nachverfolgung des Verhaltens – Benutzerdefinierte Schulungen für Zielgruppensegmente Kundenorientierte Teams automatisieren den Support und reduzieren die Workload der Mitarbeiter Benutzerdefinierte Preise; Kostenlose Testversion auf Anfrage erhältlich Haystack – Technische Metriken (Überprüfungszeit, PRs, Abwanderung) – GitHub/GitLab-Integrationen – Erkennung von Engpässen und Einblicke in Teams – Berichterstellung zu Schwachstellen im Workflow Führungskräfte im Ingenieurwesen und Softwareteams, die DevOps-Workflows optimieren Free-Plan verfügbar (Studio); Benutzerdefinierte Preise für Unternehmen TestRail – KI-gestützte Testvorschläge und -analysen – Rollenbasierte Berechtigungen und Wiederverwendbarkeit von Tests – Ad-hoc-Protokollierung von Sitzungen und Jira-Integration – Fehlerverfolgung in Echtzeit QA-Teams, die ein strukturiertes Testfallmanagement und Einblicke benötigen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 38 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Guru – KI-gestützte Wissenskarten und Vorschläge in der App – Slack/Teams/Browser-Integrationen – Offline-Zugriff und Redundanzerkennung – Überprüfung und Suchempfehlungen Interne Enablement-Teams verbessern die Vermittlung von Workflow-Kenntnissen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise verfügbar AlloBrain – KI-Zusammenfassungen und Einblicke in Meetings – Echtzeit-Transkription und Engagement-Analyse – Synchronisierung mit CRM- und Aufgaben-Tools – Kennzeichnung von Risiken und Einwänden während Anrufen Vertriebs- und Kundenerfolgsteams automatisieren die Erfassung und Nachverfolgung von Meetings Benutzerdefinierte Preise Notion – KI-basierte Generierung von Inhalten und Strukturvorschläge – Wikis, Datenbanken, Kalender, Einbettungen – Versionshistorie und modularer Workspace Kleine und mittelständische Unternehmen organisieren Projekte, Dokumente und die Zusammenarbeit in einem flexiblen, einheitlichen Workspace Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen

👀 Wussten Sie schon: Trotz Bedenken hinsichtlich der Automatisierung glauben 49 % der Arbeitgeber, dass KI sich positiv auf das Beschäftigungswachstum auswirken wird. Der Einsatz von KI kann Unternehmen dabei helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Möglichkeiten zu schaffen.

Die 10 besten Rovo-Alternativen

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsbasierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Sind Sie bereit, die besten Alternativen zu Rovo zu entdecken? Sehen wir uns die besten Features, Einschränkungen, Preise und Auswirkungen an:

1. ClickUp (Beste All-in-One-Projektmanagement-Software mit KI)

Probieren Sie die KI-gestützte Aufgabenverwaltung von ClickUp aus Verwalten Sie Aufgaben mit Prioritäten, Abhängigkeiten, Checklisten und Thread-Kommentaren für einen vollständigen Kontext mit ClickUp Task Management

Während Rovo in erster Linie als KI-gestützter Assistent fungiert, ist ClickUp die All-in-One-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Mit den Aufgabenverwaltungs-Features von ClickUp kann Ihr Team benutzerdefinierte Aufgabenstatus festlegen, um Fortschritte, Prioritäten und Abhängigkeiten zu verfolgen, sicherzustellen, dass Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden, und sogar die für eine Aufgabe aufgewendete Zeit naiv nachverfolgen, sodass kein Detail übersehen wird.

Und wenn Ihre Teams zusammenarbeiten, sorgt die Echtzeit-Zusammenarbeit von ClickUp dafür, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben, indem angezeigt wird, wer gerade an was arbeitet. Dadurch werden Versionskonflikte in freigegebenen ClickUp-Dokumenten vermieden. Im Gegensatz zu Rovo, das auf externes Dokumentenmanagement angewiesen ist, ermöglicht ClickUp das mühelose Erstellen, Bearbeiten und Freigeben wichtiger Dokumente, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Mit der sofortigen und Live-Erkennung von Zusammenarbeit in ClickUp wird die Zusammenarbeit zum Kinderspiel

Was ClickUp jedoch so viel leistungsfähiger als Rovo macht, ist seine Anpassungsfähigkeit. Mit den benutzerdefinierten Workflows von ClickUp können Teams Prozesse erstellen, die genau ihren Anforderungen entsprechen – im Gegensatz zu Rovo, das auf vordefinierten KI-gesteuerten Vorschlägen basiert.

📌 Beispielsweise können Sie Ihre geplanten, laufenden und fertiggestellten Aufgaben in der Projektmanagement-Suite von ClickUp mit über 15 ClickUp-Ansichten anzeigen – von Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards bis hin zu Listen und Kalendern.

Passen Sie die einzigartigen Prozesse Ihres Teams mit den benutzerdefinierten Workflows von ClickUp an

Ihre Teams können mit ClickUp Automations auch Auslöser, Aktionen und Bedingungen mithilfe einfacher Befehle in natürlicher Sprache und einem Editor ohne Code festlegen. Machen Sie wiederkehrende Aufgaben überflüssig, indem Sie ClickUp die Aufgaben für Sie ausführen lassen. So sparen Sie Zeit und reduzieren Fehler.

Automatisieren Sie Ihre Arbeit und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche mit den Automatisierungen von ClickUp

ClickUp zeichnet sich auch dadurch aus, dass alle Ihre Tools miteinander verbunden bleiben. Mit den Integrationen von ClickUp können Teams Slack, Google Drive, OneDrive, SharePoint und Google Workspace nahtlos verbinden, sodass kein Wechsel zwischen mehreren Plattformen mehr erforderlich ist.

Sind Sie besorgt, dass Informationen über all diese Tools verstreut sind? Einer der größten Vorteile von ClickUp ist die ClickUp Connected Search – ein leistungsstarkes Feature, mit dem Benutzer nicht nur Aufgaben, Kommentare und Dokumente innerhalb von ClickUp, sondern auch externe Dateien sofort finden können.

Anstatt mehrere Apps zu durchsuchen, ist alles an einem Ort auffindbar, was die Arbeit schneller und effizienter macht.

Durchsuchen Sie mit ClickUp Connected Search plattform-, datei- und app-übergreifend

Und natürlich bringt ClickUp Brain, der kontextsensitive KI-Assistent von ClickUp, die Produktivität auf die nächste Stufe, indem er mithilfe von KI Aktualisierungen zusammenfasst, Inhalte auf Abruf generiert und auf der Grundlage Ihrer Workspace-Daten intelligentere Arbeitsweisen vorschlägt.

Erstellen Sie Inhalte, rufen Sie Informationen aus Ihren Workspaces ab und erreichen Sie mit ClickUp Brain mehr in kürzerer Zeit

Im Gegensatz zu Rovo, das sich nur auf KI-gestützte Empfehlungen konzentriert, ist die KI von ClickUp über Autopilot Agents in die Plattform eingebettet, um Teams nicht nur mit Einblicken, sondern auch aktiv bei der Umsetzung zu unterstützen.

Hier sind einige der unzähligen Möglichkeiten zur Automatisierung und Zeitersparnis, die die nativen KI-Features von ClickUp bieten:

🧠 Automatische Erstellung von Meeting-Notizen und Zusammenfassungen mit dem ClickUp AI Notetaker

✍️ Entwerfen Sie Projektbeschreibungen, Dokumente oder Benutzerberichte mit KI, die den Kontext Ihres Workspace und die Ziele Ihres Teams versteht

✅ Automatisches Zuweisen von Aufgaben mit KI Assign, wenn ein bestimmter Status aktualisiert oder Blockaden gelöscht werden, um reibungslose Übergaben zu gewährleisten

📌 Automatisieren Sie die tägliche, wöchentliche oder monatliche Berichterstellung mit vorgefertigten oder benutzerdefinierten Autopilot-Agenten

Trainieren Sie benutzerdefinierte Autopilot-Agenten in ClickUp, um asynchrone Workflows zu bearbeiten

🔍 Gewinnen Sie Einblicke in Ihren gesamten Workspace, z. B. häufige Themen im Kundenfeedback oder wiederkehrende Prozessineffizienzen, indem Sie Fragen in natürlicher Sprache stellen

🗂️ Automatische Priorisierung und Planung von Aufgaben mit dem KI-gestützten Kalender von ClickUp

Die besten Features von ClickUp

Planen Sie mit Listen-, Board-, Kalender-, Gantt- und Mindmap-Ansichten

Steigern Sie die Effizienz mit integrierter Zeiterfassung, Workload-Management und Ressourcenzuweisung

Automatisieren Sie Aufgaben, die Erstellung von Inhalten und die Analyse von Projektdaten mit nativen KI-Features und Agenten

Optimieren Sie die Kommunikation mit ClickUp Chat

Richten Sie Ziele aus, indem Sie Vorgaben festlegen und Fortschritte an einem Ort nachverfolgen

Kontrollieren Sie den Zugriff mit detaillierten Berechtigungen für Aufgaben und Dokumente

Limits von ClickUp

Steilere Lernkurve für neue Benutzer

Kann für einfache Workflows zu komplex und übertrieben wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

ClickUp ist das Schweizer Taschenmesser unter den Projektmanagement-Systemen... Die kontinuierlichen Updates und neuen Features von ClickUp zeigen, dass das Unternehmen wirklich auf das Feedback der Benutzer hört. Das aktuelle KI-Update hilft mir wirklich dabei, Dinge zu finden, die meine Aufmerksamkeit erfordern. Die Flexibilität und die Anpassungsmöglichkeiten sind vielleicht etwas einschüchternd... aber das Erlernen zahlt sich in Form von enormen Produktivitätssteigerungen aus.

ClickUp ist das Schweizer Taschenmesser unter den Projektmanagement-Systemen... Die kontinuierlichen Updates und neuen Features von ClickUp zeigen, dass das Unternehmen wirklich auf das Feedback der Benutzer hört. Das aktuelle KI-Update hilft mir wirklich dabei, Dinge zu finden, die meine Aufmerksamkeit erfordern. Die Flexibilität und die Anpassungsmöglichkeiten sind vielleicht etwas einschüchternd... aber das Erlernen zahlt sich in Form von enormen Produktivitätssteigerungen aus.

2. Jira (Das beste KI-gestützte Tool für agile und Softwareentwicklungsprozesse)

über Jira

Jira ist ein KI-gestütztes Projektmanagement-Tool, das für agile und Software-Entwicklungsteams entwickelt wurde. Es wurde von Atlassian entwickelt und hilft Teams dabei, Sprints zu planen, Fortschritte nachzuverfolgen und Releases präzise zu verwalten.

Die KI-Features von Jira helfen bei der Priorisierung von Backlogs, der Nachverfolgung von Bugs und der Verteilung der Workload, wodurch der manuelle Aufwand reduziert wird. Das System passt sich an verschiedene agile Methoden an und ist daher eine beliebte Wahl für Teams, die Scrum, Kanban oder einen hybriden Ansatz verfolgen.

Die besten Features von Jira

Kontrollieren Sie den Zugriff auf Projekt-, Problem- und Feldebene für verschiedene Rollen

Visualisieren Sie Projekt-Zeitleisten und heben Sie Blockaden mit Abhängigkeiten hervor

Verknüpfen Sie Probleme mit Releases und automatisieren Sie Versions-Updates

Lösen Sie Aktionen wie die automatische Zuweisung von Aufgaben oder die Benachrichtigung von Teams basierend auf Bedingungen aus

Limits von Jira

Die benutzerdefinierte Anpassung erfordert Zeit, um effektiv eingerichtet zu werden, im Gegensatz zu einfacheren Alternativen zu Jira

Die Benutzeroberfläche kann durch umfangreiche Schaltflächen, Tools und Features unübersichtlich wirken

Erweiterte Features sind hinter höherwertigen Plänen gesperrt

Preise für Jira

Free

Standard : 8 $/Monat pro Benutzer

Premium : 14 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2 : 4,3/5 (über 6.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jira?

In einer G2-Rezension heißt es:

Die agilen Boards und Sprint-Planungstools haben die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit planen und ausführen, wirklich verbessert. Es hat ein wenig gedauert, bis wir uns daran gewöhnt hatten, aber sobald wir den Dreh raus hatten, wurde Jira zu einem zentralen Bestandteil unseres Projektmanagements.

Die agilen Boards und Sprint-Planungstools haben die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit planen und ausführen, wirklich verbessert. Es hat ein wenig gedauert, bis wir uns daran gewöhnt hatten, aber sobald wir den Dreh raus hatten, wurde Jira zu einem zentralen Bestandteil unseres Projektmanagements.

👀 Wussten Sie schon? Die Nachfrage nach generativen KI-Produkten wird voraussichtlich 280 Milliarden US-Dollar an neuen Softwareumsätzen generieren und damit die Technologielandschaft neu gestalten.

📮 ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Features, die in Produktivitätssuiten integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass den aktuellen Implementierungen möglicherweise die nahtlose, kontextbezogene Integration fehlt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Unterhaltungsplattformen zu wechseln. Kann die KI beispielsweise einen Automatisierungs-Workflow auf Basis einer Nur-Text-Eingabe des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in alle Aspekte von ClickUp integriert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Zusammenfassen von Chat-Threads, das Entwerfen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Generieren von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als drei Apps durch unsere All-in-One-App für die Arbeit ersetzt haben!

3. Trello (Bestes KI-Tool für Aufgabenmanagement und visuelle Zusammenarbeit)

via Trello

Wenn Sie eine Alternative zu Rovo suchen, die die Aufgabenverwaltung visueller und intuitiver macht, ist Trello eine gute Wahl. Trello wurde für Teams entwickelt, die auf Zusammenarbeit setzen, und nutzt KI, um die Organisation von Aufgaben zu vereinfachen, Workflows zu automatisieren und intelligente Empfehlungen zu geben.

Das Board- und Kartensystem von Trello ist leicht zu verstehen: Jede Aufgabe erhält eine eigene Karte, die auf dem entsprechenden Board (zu erledigen, in Bearbeitung, erledigt) platziert wird, was die Nachverfolgung von Aufgaben sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams vereinfacht. Die KI-gestützte Automatisierung (Butler) hilft dabei, sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren, indem sie auf der Grundlage von Nutzungsmustern Maßnahmen vorschlägt.

Mit Echtzeit-Updates, Benachrichtigungen und KI-gestützten Einblicken sorgt Trello dafür, dass Teams ohne ständige manuelle Aktualisierungen auf dem gleichen Stand bleiben.

Die besten Features von Trello

Priorisieren Sie Aufgaben mit der Kartenalterung. Karten werden ausgeblendet, wenn sie inaktiv sind, um vernachlässigte Aufgaben hervorzuheben

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für das Projektmanagement für Produkt-Roadmaps, Marketingpläne und die Nachverfolgung von Sprints

Aktualisieren Sie Boards auf Desktop und Mobilgeräten ohne Verzögerungen

Ansicht von Aufgaben über mehrere Boards hinweg in einem strukturierten Tabellenformat

Limits von Trello

Im Vergleich zu anderen Tools eingeschränkte Berichterstellung und Analysefunktionen

Die KI-Automatisierung (Butler) unterliegt in den niedrigeren Plänen Nutzungslimits

Preise für Trello

Free

Standard : 6 $/Monat pro Benutzer

Premium : 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2 : 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trello?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Trello ist ein wunderbares Tool für die Organisation und den Fortschritt, das ich als sehr effektiv empfunden habe. Die nahtlose Integration mit anderen Tools wie Google Drive und Slack vereinfacht die Verwaltung verschiedener Aufgaben an einem zentralen Speicherort.

Trello ist ein wunderbares Tool zur Organisation und zum Verfolgen von Fortschritten, das ich als sehr effektiv empfunden habe. Die nahtlose Integration mit anderen Tools wie Google Drive und Slack vereinfacht die Verwaltung verschiedener Aufgaben an einem zentralen Ort.

4. Asana (Beste KI-Workflow-Automatisierung für die Teamkoordination)

über Asana

Asana wurde entwickelt, um Teams bei der Planung, Verwaltung und Automatisierung ihrer Arbeit in verschiedenen Projekten zu unterstützen. Mit KI-gestützter Workflow-Automatisierung eliminiert Asana manuelle Aktualisierungen, optimiert die Zuweisung von Aufgaben und prognostiziert potenzielle Engpässe, bevor sie sich auf Termine auswirken.

Über das Projektmanagement hinaus wird Asana häufig für Marketingkampagnen, Produkteinführungen und operative Workflows eingesetzt. Teams können wiederkehrende Prozesse automatisieren und so ohne zusätzlichen Aufwand für Konsistenz sorgen.

Mit Tool -Integrationen wie Slack, Salesforce und Google Workspace können Sie außerdem die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen verbessern.

Die besten Features von Asana

Richten Sie die Ziele Ihres Teams an messbaren Ergebnissen aus

Verbinden Sie Projekte, Aufgaben und Unteraufgaben für eine ganzheitliche Ansicht des Workflows mit einem Arbeitsgraphen-Datenmodell

Schlagen Sie realistische Fristen vor, die auf früheren Trends bei der Erledigung von Aufgaben basieren, dank KI-gestützter Einblicke

Fügen Sie Loom-Videos zu Aufgaben hinzu, um den Kontext zu verdeutlichen und für mehr Klarheit zu sorgen

Erstellen Sie Formulare, die sich an die Eingaben der Benutzer anpassen, um Anfragen besser bearbeiten zu können

Limits von Asana

Kann bei zu vielen aktiven Projekten überwältigend sein

Die KI-Automatisierung ist in den kostenlosen und niedrigeren Plänen limitiert

Preise für Asana

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2 : 4,4/5 (über 11.100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

In einer G2-Rezension heißt es:

Dieses Tool hilft mir, meine Workload zu organisieren und Aufgaben und Projekte einfach mit Teammitgliedern und Managern zu kommunizieren. Es ist einfach zu bedienen und wirklich hilfreich, um meine Arbeit besser zu organisieren.

Dieses Tool hilft mir, meine Workload zu organisieren und Aufgaben und Projekte einfach mit Teammitgliedern und Managern zu kommunizieren. Es ist einfach zu bedienen und wirklich hilfreich, um meine Arbeit besser zu organisieren.

🧠 Fun Fact: Fast 88 % der Befragten unserer Umfrage verlassen sich mittlerweile auf KI-Tools, um persönliche Aufgaben zu vereinfachen und zu beschleunigen.

5. Ada (Bester KI-Chatbot für Kundensupport und Self-Service)

via Ada

Ada ist eine Option, wenn Sie nach einer KI-gesteuerten Rovo-Alternative suchen, die die Kundeninteraktion verbessert. Es wurde für Unternehmen entwickelt, die den Kundensupport automatisieren und die Workload der Agenten durch KI reduzieren möchten.

Die vernetzte KI verbessert die Antworten von Ada kontinuierlich auf der Grundlage früherer Interaktionen und stellt so sicher, dass Kunden jedes Mal genaue und hilfreiche Informationen erhalten.

Die besten Features von Ada

Verfeinern Sie Chatbot-Antworten dank maschinellem Lernen auf der Grundlage früherer Interaktionen

Passen Sie Chatbot-Antworten für verschiedene Benutzergruppen an

Behalten Sie den Kontext bei beim Übergang vom automatisierten zum Live-Support

Bieten Sie Einblicke in Antwortzeiten, ungelöste Abfragen und Interaktionsraten

Binden Sie Benutzer anhand ihres Verhaltens ein (z. B. durch Senden von Hilfeaufforderungen, wenn Benutzer Probleme haben)

Ada-Einschränkungen

Komplexe Abfragen erfordern möglicherweise weiterhin menschliches Eingreifen

Benutzerdefiniertes KI-Training erfordert Zeit, um die Genauigkeit zu verbessern

Preise für Ada

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Ada

G2 : 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Ada?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Der größte Vorteil von Ada ist, dass es EINFACH zu bedienen ist. Wenn Sie Wert auf Software legen, die eine niedrige Einstiegsbarriere hat und auch für nicht-technische Mitarbeiter leicht zu bedienen ist, dann ist dies eine der besten Entscheidungen, die Sie treffen können. Es werden ständig neue Features hinzugefügt und andere Chat-Plattformen schnell eingeholt, aber die Benutzerfreundlichkeit ist das, was uns treu bleiben lässt.

Der größte Vorteil von Ada ist, dass es EINFACH zu bedienen ist. Wenn Sie Wert auf Software legen, die eine niedrige Einstiegsbarriere hat und auch für nicht-technische Mitarbeiter leicht zu bedienen ist, dann ist dies eine der besten Entscheidungen, die Sie treffen können. Es werden ständig neue Features hinzugefügt und andere Chat-Plattformen werden schnell eingeholt, aber die Benutzerfreundlichkeit ist das, was uns treu bleiben lässt.

🧠 Fun Fact: KI-gesteuerte Chatbots verändern den Kundenservice. 25 % der Reise- und Gastgewerbeunternehmen setzen bereits rund um die Uhr auf sie für den Kundensupport, um die Effizienz und Zufriedenheit zu verbessern.

6. Haystack (Beste KI-gesteuerte Engineering-Analytics-Plattform)

via Haystack

Benötigen Sie eine KI-gestützte Alternative zu Rovo für die technische Analyse? Haystack hilft Softwareentwicklungsteams dabei, wichtige Leistungsmetriken zu verfolgen, Engpässe zu erkennen und die Produktivität zu verbessern.

Haystack analysiert Commit-Muster, Pull Requests und Bereitstellungen, um Echtzeit-Einblicke in die Teamleistung zu liefern. Es identifiziert Ineffizienzen im Workflow, hebt langsam voranschreitende Aufgaben hervor und empfiehlt Optimierungen für Engineering-Prozesse.

Die besten Features von Haystack

Messen Sie die durchschnittliche Bearbeitungszeit und identifizieren Sie Engpässe in Ihren Workflows

Markieren Sie Bereiche des Codes mit hoher Fluktuation oder technischen Schulden

Analysieren Sie Peer-Review-Muster und teamübergreifende Abhängigkeiten

Ermöglichen Sie die Berichterstellung zu Schwachstellen im Workflow ohne Zuordnung

Integration mit GitHub, GitLab und Bitbucket

Einschränkungen von Haystack

Eingeschränkte Integrationen außerhalb von Engineering-Tools

Nicht für Teams geeignet, die nicht mit Software arbeiten

Keine integrierten Features für die Aufgabenverwaltung

Preise für Haystack

Studio: Kostenlos

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Haystack

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Haystack?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich finde es toll, dass alle meine relevanten Apps leicht zugänglich sind. Anstatt meine Registerkarte „Favoriten“ zu verwenden, kann ich auf Haystack klicken und alles finden, was ich brauche. Ich benutze Haystack jeden Tag.

Ich finde es toll, dass alle meine relevanten Apps leicht zugänglich sind. Anstatt meine Registerkarte „Favoriten“ zu verwenden, kann ich auf Haystack klicken und alles finden, was ich brauche. Ich benutze Haystack jeden Tag.

🧠 Fun Fact: Für 89 % der Mitarbeiter sind die größten Vorteile von KI weniger repetitive Aufgaben und mehr Zeit für sinnvolle Arbeit.

7. TestRail (Beste KI-Testfallverwaltung für QA-Teams)

via TestRail

TestRail ist ein KI-gestütztes Testfallmanagement-Tool, das QA-Teams bei der Organisation, Durchführung und Analyse von Softwaretests unterstützt. Es wurde für Teams entwickelt, die strukturierte Testprozesse, Echtzeit-Einblicke und KI-gesteuerte Optimierungen benötigen.

Mit KI-gestützten Testvorschlägen und der Erkennung von Fehlermustern hilft TestRail Teams dabei, die Testabdeckung zu verbessern und redundante Fälle zu reduzieren. Es lässt sich in Jira, Selenium und CI/CD-Pipelines integrieren und gewährleistet so eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen QA- und Entwicklungsteams.

Die besten Features von TestRail

Führen Sie denselben Testfall mit unterschiedlichen Eingaben durch, ohne doppelten Aufwand zu betreiben

Legen Sie rollenbasierte Berechtigungen für die Ansicht, Bearbeitung und Ausführung von Testfällen fest

Dokumentieren Sie Ad-hoc-Testsitzungen mit Screenshots und Notizen

Leiten Sie fehlgeschlagene Testergebnisse direkt über Integrationen mit Jira , Azure DevOps oder GitHub Issues weiter

Einschränkungen von TestRail

Komplexes Setup für Teams, die noch keine Erfahrung mit Testfallmanagement haben

Keine integrierte Fehlerverfolgung (abhängig von Integrationen)

Preise für TestRail

Professional-Plan: 38 $/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu TestRail

G2 : 4,4/5 (über 590 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über TestRail?

In einer G2-Rezension heißt es:

Einfache Bedienung, die Einarbeitungszeit ist sehr kurz, ein Junior-Tester konnte die Nutzung in weniger als einer Woche erlernen, das System hat mein Testprojekt sehr schnell umgesetzt, der Kundenservice ist gut, könnte aber mit schnelleren Reaktionszeiten noch besser sein. Ich nutze es fast täglich und kann meine Tester im Blick behalten.

Einfache Bedienung, die Lernkurve ist tatsächlich sehr flach, ein Junior-Tester konnte die Nutzung in weniger als einer Woche erlernen, das System hat mein Testprojekt sehr schnell implementiert, der Kundenservice ist gut, könnte aber mit schnelleren Reaktionszeiten noch besser sein. Ich nutze es fast täglich und kann meine Tester im Blick behalten.

👀 Wussten Sie schon? 62 % unserer Befragten verlassen sich auf KI-Tools für Unterhaltungen wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Funktionen – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind.

8. Guru (Bestes KI-gestütztes Wissensmanagementsystem)

via Guru

Im Gegensatz zu statischen Wissensdatenbanken nutzt Guru KI, um relevantes Wissen genau dann bereitzustellen, wenn Teams es benötigen.

Mit der KI-gestützten Suche schlägt diese Wissensmanagement-Plattform Antworten innerhalb von Workflows vor und reduziert so die Zeit, die Mitarbeiter mit der Suche nach Informationen verbringen.

Es lässt sich auch in Slack, Microsoft Teams und Web-Browser integrieren, sodass Teams bei der Verwendung von KI am Arbeitsplatz ganz einfach verifiziertes Wissen finden können, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Die besten Features von Guru

Verwandeln Sie Slack-Fragen und Antworten in wiederverwendbare Wissenskarten

Schlagen Sie relevante Informationen vor, basierend auf der aktuellen Arbeit der Benutzer

Identifizieren Sie redundante Wissenskarten, um Unordnung zu vermeiden

Ansicht und Suche von Wissenskarten auch ohne Internetverbindung

Guru-Limits

Möglicherweise nicht ideal für kleine Teams mit begrenztem Dokumentationsbedarf

Kein Offline-Zugriff auf die Wissensdatenbank

Guru-Preise

Free

All-in-One: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Experten

G2 : 4,7/5 (über 2.090 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Guru?

In einer G2-Rezension heißt es:

Guru macht es super einfach, auf vertrauenswürdige Informationen zuzugreifen, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen. Die Browser-Erweiterung ist unverzichtbar, sie zeigt Antworten direkt in Tools wie Gmail und Zendesk an. Die Suche ist schnell und zuverlässig, und das Überprüfungssystem hilft dabei, Inhalte korrekt und aktuell zu halten

Guru macht es super einfach, auf vertrauenswürdige Informationen zuzugreifen, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen. Die Browser-Erweiterung ist unverzichtbar, sie zeigt Antworten direkt in Tools wie Gmail und Zendesk an. Die Suche ist schnell und zuverlässig, und das Überprüfungssystem hilft dabei, Inhalte korrekt und aktuell zu halten

📮 ClickUp Insight: Arbeit sollte kein Ratespiel sein – aber allzu oft ist sie es doch. Unsere Umfrage zum Wissensmanagement ergab, dass Mitarbeiter oft Zeit damit verschwenden, interne Dokumente (31 %), Wissensdatenbanken des Unternehmens (26 %) oder sogar persönliche Notizen und Screenshots (17 %) zu durchsuchen, nur um das zu finden, was sie brauchen. Mit der vernetzten Suche von ClickUp sind alle Dateien, Dokumente und Unterhaltungen sofort von Ihrer Startseite aus zugänglich, sodass Sie Antworten in Sekundenschnelle statt in Minuten finden. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

9. AlloBrain (Bester KI-Assistent für Einblicke und Zusammenfassungen von Meetings)

via AlloBrain

Haben Sie Schwierigkeiten, mit den Notizen und Nachfassaktionen aus Kundengesprächen Schritt zu halten? AlloBrain ist ein KI-gestützter Assistent, der wichtige Erkenntnisse in Echtzeit transkribiert, zusammenfasst und extrahiert, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Die Integration mit Zoom, Microsoft Teams und Google Workspace erleichtert die Erfassung von Diskussionen, ohne dass manuelle Notizen erforderlich sind.

Es generiert aus unstrukturierten Daten in Kundengesprächen verwertbare Informationen. Es lässt sich in Ihre bestehenden Systeme integrieren, um CRMs automatisch auszufüllen, Einwände zu kennzeichnen, Verkaufschancen zu identifizieren und Schwachstellen im Workflow aufzudecken – ohne dass Sie sich um die Zuordnung kümmern müssen. Wenn Ihr Ziel darin besteht, Erkenntnisse zu skalieren und nicht Administratoren, ist AlloBrain genau das Richtige für Sie.

Die besten Features von AlloBrain

Filtern Sie Hintergrundgeräusche und Füllwörter heraus, um klarere Meeting-Notizen zu erhalten

Schlagen Sie Diskussionspunkte basierend auf vergangenen Meetings und Ereignissen im Kalender vor

Erkennen Sie in Echtzeit das Engagement und Stimmungsänderungen Ihrer Mitarbeiter

Synchronisieren Sie Aktionselemente direkt mit Google Drive , ClickUp, Monday.com und Todoist

Markieren Sie wichtige Erwähnungen wie Fristen, Risiken oder Bedenken von Stakeholdern

Limits von AlloBrain

Unterstützt keine Transkription von Offline-Meetings

Eingeschränkte Integrationen außerhalb von Videokonferenzplattformen

Preise für AlloBrain

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu AlloBrain

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? 35 % der Führungskräfte betrachten virtuelle Assistenten als den wichtigsten Anwendungsfall für generative KI im Vertrieb und Kundenservice.

10. Notion (Bester KI-gestützter Workspace für Dokumente, Wikis und Projekte)

via Notion

Notion ist eine KI-gestützte Alternative zu Rovo für Teams, die einen flexiblen Workspace suchen, der Dokumentation, Projektmanagement und Wissensaustausch an einem Ort vereint.

Mit KI-gestützter Suche und Inhaltsvorschlägen erleichtert Notion die Organisation und den Abruf von Informationen teamübergreifend.

Mit Notion AI können Sie benutzerdefinierte Wikis erstellen, Projekte mit Kanban-Boards verwalten und sich wiederholende Aufgaben automatisieren. Dank seiner modularen Struktur können Unternehmen Workspaces an ihre Bedürfnisse anpassen, sei es für die Zusammenarbeit im Unternehmen, die Produktentwicklung oder die persönliche Produktivität.

Die besten Features von Notion

Führen Sie Berechnungen durch und erstellen Sie dynamische Filter in Tabellen

Stellen Sie frühere Versionen eines Dokuments wieder her, falls versehentliche Änderungen vorgenommen wurden

Schlagen Sie Möglichkeiten zur Strukturierung von Inhalten vor, um die Auffindbarkeit zu verbessern

Zeigen Sie Kalender, GitHub-Probleme oder Google Docs direkt auf Notion-Seiten an

Verfolgen Sie das Engagement und die Beiträge in verschiedenen Projekten

Limits von Notion

KI-Features sind im Free-Plan limitiert

Keine integrierte Zeiterfassung für das Projektmanagement

Preise für Notion

Free

Plus : 12 $/Monat pro Benutzer

Business : 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Ich liebe Notion und nutze es für die Nachverfolgung all meiner Aufgaben. Ich habe es auch anderen empfohlen, insbesondere in Start-ups.

Ich liebe Notion und verwende es für die Nachverfolgung all meiner Aufgaben. Ich habe es auch anderen empfohlen, insbesondere im Start-up-Bereich.

📖 Lesen Sie auch: So verwenden Sie Slack für das Projektmanagement

Warum ClickUp die ultimative Alternative zu Rovo ist

Tools wie Jira, Trello, Asana und Notion haben jeweils ihre Nische – sei es Sprint-Planung, einfache Aufgabenverfolgung oder Dokumentation. Aber wenn Sie nach einem KI-gestützten Workspace suchen, der alles kann und ein paar Schritte voraus denkt? Dann ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

ClickUp geht mit ClickUp AI, das direkt in Ihre Workflows integriert ist, über das Projektmanagement hinaus. Verwenden Sie KI, um Aufgaben sofort zusammenzufassen, Unteraufgaben automatisch zu generieren, Aktualisierungen zu schreiben oder Inhalte zu brainstormen – genau dort, wo die Arbeit stattfindet. Mit Autopilot Agents können Sie repetitive Prozesse automatisieren, Arbeiten anhand von Auslösern zuweisen und Ihre Projekte und Unterhaltungen ohne manuelle Überwachung asynchron vorantreiben.

Es ist ein echtes Command-Center für Aufgaben, Dokumente, Chats, Ziele und Dashboards – mit nahtlosen Integrationen für Slack, Zoom, Google Drive und mehr. Egal, ob Sie ein Start-up oder ein wachsendes Unternehmen sind, ClickUp passt sich Ihrem Team an, nicht umgekehrt.

Testen Sie ClickUp kostenlos – und überlassen Sie die Arbeit der KI.