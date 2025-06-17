Perplexity AI vs. Grok AI im Vergleich: Welcher KI-Assistent ist besser?

Heben Sie die Hand, wenn Sie schon einmal etwas gegoogelt haben und am Ende in 10 Registerkarten mit Reddit-Threads, PDFs und Blogs gelandet sind. Und dann vergessen haben, wonach Sie überhaupt gesucht haben.

Von Forschern, die mit dichten Daten jonglieren, bis hin zu KI-Nerds, die Vorlagen für Eingabeaufforderungen perfektionieren – künstliche Intelligenz hat still (und manchmal laut) die Spielregeln verändert. Es geht nicht mehr darum, Antworten zu finden, sondern darum, die richtigen Antworten schneller zu finden.

Zwei Namen, die in diesen Unterhaltungen häufig auftauchen, sind Perplexity und Grok AI – der eine ist der aufstrebende Star der Szene, der andere ein Disruptor, der mit einer mächtigen Social-Networking-Site verbunden ist.

Wenn Sie sich zwischen zwei KI-Giganten nicht entscheiden können, bietet Ihnen dieser Vergleich zwischen Perplexity AI und Grok AI die nötige Klarheit – ganz gleich, ob Sie intelligentere Recherchen oder eine KI wünschen, die Sie einfach versteht. Und wenn Sie einen KI-Assistenten benötigen, der Ihre Fragen im Kontext beantwortet, wichtige Daten herausfiltert und Ihnen hilft, mehr zu erledigen, bleiben Sie dran. Wir stellen Ihnen ClickUp Brain vor!

👀 Wussten Sie schon? KI im IT-Betrieb reduziert die Zeit zur Lösung von Incidents um bis zu 50 % und verbessert so die Serviceverfügbarkeit und Kundenzufriedenheit.

Perplexity AI und Grok AI auf einen Blick

Hier ist ein kurzer Vergleich zwischen Grok und Perplexity:

Feature Perplexity AI Grok AI Bonus: ClickUp Brain Kerntechnologie Integriert mehrere LLMs, darunter proprietäre, Open-Source- und Modelle von Drittanbietern Fortschrittliches großes Sprachmodell (LLM) entwickelt von xAI Proprietäre ClickUp AI Benutzeroberfläche Übersichtlich, unkompliziert Ansprechend, dialogorientiert Einfach zu bedienen, integriert in Ihren ClickUp-Workspace Umfassende Recherchefähigkeiten Deep Research-Modus für Antworten mit Quellenangaben DeepSearch und DeeperSearch für Echtzeit-Einblicke Mehrfacher LLM-Wechsel, kontextbezogene Aufgabenempfehlungen und workspace-spezifische Einblicke Synthese Besser mit detaillierten Zusammenfassungen Synthesisiert komplexe Informationen effektiv KI-gesteuerte Zusammenfassungen von Aufgaben und Datenanalysen Persönlichkeit Neutral, sachlich Humorvoll, persönlich Faktenbasiert und effizient, mit mehreren Tonoptionen für generierte Inhalte Echtzeitdaten Greift auf Echtzeitinformationen aus dem gesamten Internet zu und fasst diese zusammen Greift auf Live-Daten aus dem gesamten Internet zu und bietet eine Echtzeit-Integration mit X Bietet Feedback basierend auf ClickUp-Daten und allen anderen verbundenen Apps, auf die Sie Zugriff gewähren Multimodale Funktionen Unterstützt Text, Bilder und PDFs für die Analyse Bildgenerierung und -bearbeitung; Grok Vision kann Eingaben von der Kamera Ihres Geräts analysieren Unterstützt die Erstellung und Bearbeitung von Texten. Bearbeitet Bilder sofort mit einfachen Textbefehlen. Unterstützung beim Codieren Eingeschränkte Unterstützung beim Codieren Bietet Code-Anleitungen und Lösungen Unterstützung bei der Skripterstellung für die Automatisierung von Aufgaben Sprachmodus Kein Sprachmodus verfügbar Bietet Grok Voice Mode für natürliche Dialoge Noch kein Sprachmodus verfügbar Dokumentzusammenfassung Zusammenfassung von Artikeln und E-Mails Fasst Dokumente mit den wichtigsten Erkenntnissen zusammen Fasst Aufgaben, Dokumente, Meeting-Notizen und Projekte zusammen Tools für die Zusammenarbeit Bietet Perplexity Spaces für Organisation und Zusammenarbeit Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit Verbessert die Produktivität von Teams innerhalb von ClickUp; integriert in Dokumente, Chat, Kalender und Whiteboards Preise Kostenlos 20 $/Monat (Pro) 40 $/Monat pro Benutzer oder benutzerdefinierte Preise (Enterprise Pro) Kostenlos (vorübergehend) 30 $/Monat (SuperGrok) 8 $/Monat (X Premium) 40 $/Monat (X Premium+) Als Add-On für alle kostenpflichtigen Pläne verfügbar

Was ist Perplexity AI?

Perplexity AI ist eine fortschrittliche, KI-gestützte Suchmaschine, die natürliche Sprachverarbeitung nutzt. Sie kombiniert Echtzeit-Web-Ergebnisse mit konversationeller Intelligenz, um Ihnen zu helfen, wie nie zuvor zu recherchieren, zu lernen und zu entdecken.

Stellen Sie sich das wie Google vor, nur hilfreicher und kontextbezogener. Es werden nicht einfach nur Links angezeigt, sondern Erklärungen gegeben, Quellen angegeben und Sie können Themen vertiefen, ohne den Überblick zu verlieren.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Kenntnisse zur Klimapolitik auffrischen, Ideen für Inhalte entwerfen oder versuchen, LLMs ohne Doktortitel zu verstehen – mit Perplexity fühlt sich Recherche weniger wie Arbeit an. Außerdem hilft es Ihnen, Ihre Produktivität mit KI zu steigern.

🧠 Fun Fact: Perplexity AI verzeichnete im Dezember 2023 45 Millionen Besuche, ein deutlicher Sprung gegenüber den 2,2 Millionen Besuchen im Dezember 2022, als es gestartet war.

Features von Perplexity AI

Perplexity AI wurde für tiefgründige Denker, neugierige Köpfe und alle entwickelt, die genug von oberflächlichen Suchergebnissen haben.

Von der akademischen Forschung bis hin zur kreativen Erkundung – hier sind die Schlüssel-Features, die dies ermöglichen.

Feature Nr. 1: Modus für intensive Recherche

via Perplexity

Das ist das Kronjuwel. Der Deep Research-Modus von Perplexity führt mehrere gleichzeitige Websuchen durch, zieht umfassende Erkenntnisse aus dem gesamten Web und fügt detaillierte Berichte zusammen. Das macht die Recherche für alle schneller und viel einfacher.

Er eignet sich ideal für politische Analysen, akademische Forschung und komplexe Themen wie KI-Ethik oder Quantencomputing.

Feature Nr. 2: Transparenz der Quellen

via Perplexity

Sie müssen sich nie wieder fragen: „Woher kommt das?“ Alle Antworten sind mit Quellenangaben versehen – sei es aus wissenschaftlichen Zeitschriften, Regierungswebsites oder wichtigen Publikationen.

Das ist eine bahnbrechende Neuerung für Fachleute in Gesundheitssystemen, Kundensupportsystemen und akademischen Bereichen, in denen verifizierte Daten von entscheidender Bedeutung sind.

Feature Nr. 3: Multimodale Fähigkeiten

via Perplexity

Perplexity unterstützt Text-, Bild-, PDF- und sogar Audio-Eingaben, sodass Benutzer Dateien hochladen oder Fragen in verschiedenen Formaten stellen können. Außerdem können Sie die generierten Daten in verschiedene Formate exportieren.

Dies macht es äußerst nützlich für kreative Aufgaben, die Datensynthese oder sogar die Überprüfung von Benutzer-Feedback oder Geschäftsberichten durch Hochladen einer PDF-Datei. Es geht darum, die Benutzerinteraktion und das Kontextverständnis zu verbessern.

Feature Nr. 4: Fortschrittliche KI-Modelle

Wenn Sie auf Perplexity Pro upgraden, erhalten Sie Zugriff auf GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet und Sonar Large – jede dieser Technologien wurde für detaillierte Informationen, Echtzeitdaten und fortgeschrittene Schlussfolgerungen entwickelt.

Es ist perfekt für alle, die an KI-Tools für das Projektmanagement, Marktforschung oder komplexen Aufgaben wie statistischer Datenanalyse arbeiten.

Perplexity AI ist Ihr Forschungsassistent, Partner für die Tiefensuche und manchmal auch Ihr kreativer Wingman. Ganz gleich, ob Sie KI-Schreibtools erkunden, mehrere Quellen durchforsten oder versuchen, Aufgaben in Sekundenschnelle zu optimieren – Perplexity AI fügt sich nahtlos in Ihre bestehenden Workflows ein.

Preise für Perplexity AI

Standard: Free Forever

Perplexity Pro: 20 $/Monat

Perplexity Enterprise: 40 $/Monat pro Benutzer oder benutzerdefinierte Preise

Was ist Grok AI?

Grok AI ist ein generativer KI-Assistent der nächsten Generation, der von xAI entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Ihnen in Echtzeit ungefilterte Antworten mit einer gesunden Portion Witz und Intelligenz zu liefern.

Im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Chatbot antwortet Grok nicht nur, sondern argumentiert, recherchiert, fasst zusammen und hilft Ihnen sogar beim Codieren.

Egal, ob Sie Analyst, Entwickler oder einfach nur jemand sind, der die Wahrheit mit ein wenig Sarkasmus bevorzugt, Grok bietet Ihnen leistungsstarke KI-Tools, die Sie jederzeit nutzen können. Außerdem bietet es Echtzeit-Informationen, um Ihre Erfahrung zu verbessern.

🧠 Fun Fact: Der Name „Grok” stammt aus Robert A. Heinleins Roman „Fremder in einer fremden Welt” aus dem Jahr 1961 und steht für tiefes Verständnis. Er wurde gewählt, um die Kapazität von Grok AI für fortgeschrittenes Denken hervorzuheben.

Features von Grok AI

Grok AI verfügt über eine beeindruckende Reihe von Features, die es in der Welt der generativen KI auszeichnen. Hier erfahren Sie, wie.

Feature Nr. 1: Tiefgehende Recherche

via Grok AI

Möchten Sie sich intensiv mit einem Thema befassen? Grok's DeepSearch durchsucht X (ehemals Twitter) und das gesamte Internet, um Nischeninformationen zu finden, Ergebnisse zusammenzufassen und seine Argumentation transparent darzustellen – perfekt für alles, von der Politikanalyse bis hin zu Trendanalysen. Außerdem verknüpft es auch die Quellen!

DeeperSearch (eingeführt im März 2025) geht noch einen Schritt weiter und bietet eine noch umfassendere Erfahrung. Es bietet erweiterte Suchfunktionen und tiefere Schlussfolgerungen durch die Analyse breiterer Datensätze und liefert Ihnen längere und detailliertere Antworten.

Außerdem merkt er sich vergangene Unterhaltungen und gibt Ihnen so personalisiertere, kontextbezogene Antworten.

Kombinieren Sie ihn mit dem Big Brain Mode (ja, er heißt wirklich so und hält, was er verspricht!), der logischen Flow und fortgeschrittene Argumentation bietet, um komplexe Abfragen mit beeindruckender Klarheit zu bearbeiten.

Dieser Modus stellt zusätzliche Rechenleistung zur Verfügung und ist besonders nützlich für Fragen in Feldern wie Quantencomputing, Wirtschaft oder Philosophie. In diesen Bereichen reichen einfache, sachliche Antworten möglicherweise nicht aus.

Feature Nr. 2: Unterstützung beim Codieren

über Grok AI

Entwickler, hier kommt euer Brainstorming-Buddy. Grok hilft euch dabei, saubere Code-Schnipsel zu generieren, führt euch durch Best Practices und erklärt Konzepte – egal, ob ihr in Python bastelt oder an einem React-Projekt arbeitet. Es debuggt zwar nicht, hilft aber dabei, schnell weiterzukommen.

Feature Nr. 3: Bilderzeugung

via Grok AI

Grok verwandelt Text mithilfe seiner fortschrittlichen Bildgenerierungsfunktionen in atemberaubende visuelle Realitäten. Von abstrakter Kunst bis hin zu realistischen Darstellungen von Menschen oder Landschaften können Benutzer Bilder wie „eine von Cyberpunk inspirierte Stadt bei Nacht” oder „eine Flussotter, die Ukulele spielt” erstellen

Feature Nr. 4: Integration der Echtzeit-Suche

Was zeichnet Grok aus? Es greift direkt auf den Live-Pulse von X zu – über 580 Millionen aktive Benutzer pro Monat – und liefert Ihnen Echtzeit-Nachrichten, aktuelle Meldungen und aufkommende Trends. Im Gegensatz zu allgemeinen Webcrawlern kann es je nach Bedarf intelligent zwischen der Suche in öffentlichen Beiträgen auf X und dem Scannen des gesamten Internets in Echtzeit wählen.

Ideal für Journalisten, Marketingfachleute und alle, die über die neuesten Nachrichten oder kontroverse Meinungen auf dem Laufenden bleiben möchten.

Feature Nr. 5: Erweiterte Argumentationsmodelle

Grok basiert auf Grok-3 und nutzt verstärkendes Lernen und umfangreiche Kontextfenster, um lange Inhalte und mehrteilige Fragen zu verstehen.

Der Think Mode verbindet komplexe Ideen miteinander und ist damit ein zuverlässiger Begleiter für akademische Forschung, Strategieentwicklung oder ganzheitliches Denken.

Preise für Grok AI

Grok 3: Kostenlos

SuperGrok: 30 $/Monat

X Premium: 8 $/Monat

X Premium+: 40 $/Monat

📮 ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Aber was, wenn KI bereits in Ihren Workspace integriert und sicher ist? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Anweisungen in einfacher Sprache und löst alle drei Probleme bei der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

Perplexity AI vs. Grok AI: Features im Vergleich

Die Wahl zwischen Perplexity AI und Grok AI ist ein bisschen wie die Wahl zwischen einem Forschungsbibliothekar und einem witzigen Journalisten – beide haben ihre Stärken und Herausforderungen im Umgang mit KI.

Lassen Sie uns den Vergleich zwischen Perplexity AI und Grok AI Feature für Feature aufschlüsseln, damit Sie entscheiden können, welcher KI-Assistent einen Platz in Ihrer digitalen Toolbox verdient.

Feature Nr. 1: Benutzeroberfläche

Perplexity AI: Schlicht, übersichtlich und ablenkungsfrei – entwickelt für Benutzer, die Effizienz suchen. Das Layout ist intuitiv, egal ob Sie allgemeine Fragen stellen oder sich intensiv mit akademischen Themen beschäftigen.

Grok AI: Grok ist gesprächig und schrullig und fühlt sich an, als würde man mit einem klugen Freund chatten, der den ganzen Tag X liest. Die Benutzeroberfläche im Messaging-Stil, insbesondere auf Mobilgeräten, ist für flüssige Interaktionen ausgelegt.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Bevorzugen Sie klare Strukturen? Entscheiden Sie sich für Perplexity. Möchten Sie lieber lebhafter chatten? Dann ist Grok genau das Richtige für Sie.

Feature Nr. 2: Umfassende Recherchefähigkeiten

Perplexity AI: Das Feature „Deep Research” recherchiert gründlich, liest schnell und zitiert Quellen wie ein akademischer Profi. Es wurde entwickelt, um innerhalb von Minuten qualitativ hochwertige Antworten zu liefern, komplett mit Exportmöglichkeiten und teilbaren Seiten.

Grok AI: Grok's DeeperSearch durchsucht X und das Internet nach nuancierten Erkenntnissen und fasst komplexe Themen mit narrativer Tiefe zusammen. Allerdings kann es langsamer und weniger strukturiert bei Zitaten sein.

🏆 Gewinner: Perplexity AI für Geschwindigkeit und bessere Recherchefähigkeiten.

Feature Nr. 3: Persönlichkeit und Engagement

Perplexity AI: Professionell, sachlich und auf den Punkt gebracht. Ideal, wenn Sie keine Floskeln möchten.

Grok AI: Fügt Humor, Sarkasmus und sogar Memes ein, wenn der Moment passt, insbesondere im Persona-Modus. Das macht das Lernen oder Browsen weniger trocken und dynamischer.

🏆 Gewinner: Grok überzeugt mit einer menschlicheren Persönlichkeit!

Feature Nr. 4: Echtzeit-Datenintegration

Perplexity AI: Bietet eine konsistente Rechercheerfahrung im Web und auf Mobilgeräten, aber das war es auch schon.

Grok AI: Vollständig in X integriert, mit Echtzeit-Zugriff auf Trends, aktuelle Nachrichten und die öffentliche Meinung. Ihr Fenster zu den aktuellen Stimmungen im Internet.

🏆 Gewinner: Grok hat dank seines Zugangs zu X die Nase vorn.

Feature Nr. 5: Kosten und Zugänglichkeit

Perplexity AI: Bietet eine großzügige kostenlose Version und ein Pro-Upgrade für 20 $/Monat.

Grok AI: Grok 3 ist derzeit kostenlos verfügbar, dies ist jedoch voraussichtlich nur vorübergehend. Erweiterter Zugriff ist im X Premium+ Plan verfügbar oder kann separat mit einem SuperGrok-Abonnement (30–40 $/Monat) erworben werden. Dies ist für Gelegenheitsnutzer möglicherweise nicht interessant.

🏆 Gewinner: Perplexity AI, da es budgetfreundlicher ist.

Perplexity AI vs. Grok AI auf Reddit

Nichts gibt Ihnen einen besseren Eindruck von Produktvergleichen als Kundenbewertungen, oder? Deshalb haben wir uns an Reddit gewandt, um zu erfahren, was Benutzer über den Vergleich zwischen Perplexity AI und Grok AI denken.

Hier sind unsere Ergebnisse.

Ein Benutzer namens oplast auf r/perplexity_ai findet die Forschungsfähigkeiten von Perplexity vielversprechend.

... Ich würde Perplexity eher als ein Internet-Suchtool mit Chatbot-ähnlichen Features beschreiben. Nachdem ich es nun fast zwei Jahre lang verwendet habe, finde ich, dass es das genaueste Tool für Recherchen ist, das sich durch präzise, aktuelle und relevante Antworten auszeichnet, die durch zitierte Quellen untermauert werden...

... Ich würde Perplexity eher als ein Internet-Suchtool mit Chatbot-ähnlichen Features beschreiben. Nachdem ich es nun fast zwei Jahre lang verwendet habe, finde ich, dass es das genaueste Tool für Recherchen ist, das sich durch präzise, aktuelle und relevante Antworten auszeichnet, die durch zitierte Quellen untermauert sind...

Eine weitere Bewertung von Perplexity AI durch 4sater äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich Unregelmäßigkeiten bei der Generierung von Inhalten.

Das Hauptproblem bei Deep Research von Perplexity ist das unglaubliche Ausmaß an Halluzinationen. Manchmal kann ein ganzer Bericht aus halluziniertem Text mit irrelevanten Links bestehen, die zwar die Schlüsselwörter aus Ihrer Abfrage enthalten, aber nicht wirklich die Frage beantworten oder die Informationen enthalten, die Perplexity angeblich von dort „zitiert” hat.

Das Hauptproblem bei Deep Research von Perplexity ist das wahnsinnige Ausmaß an Halluzinationen. Manchmal kann ein ganzer Bericht aus halluziniertem Text mit irrelevanten Links bestehen, die zwar die Schlüsselwörter aus Ihrer Abfrage enthalten, aber nicht wirklich die Frage beantworten oder die Informationen enthalten, die Perplexity angeblich von dort „zitiert” hat.

In Bezug auf Grok äußerte sich der Benutzer Objective-Row-2791 auf r/grok wie folgt.

Ich habe viel Spaß mit Grok, es scheint, als würde sich die massive Investition in GPUs auszahlen. Die Tatsache, dass es neutral ist und nicht viel zensiert, ist sehr willkommen. Auch die Antworten sind sehr natürlich.

Ich habe viel Spaß mit Grok, es scheint, als würde sich die massive Investition in GPUs auszahlen. Die Tatsache, dass es neutral ist und nicht viel zensiert, ist sehr willkommen. Auch die Antworten sind sehr natürlich.

Ein anderer Benutzer, Istmnck, äußerte sich hingegen unzufrieden mit den Preisen von Grok.

*Die Preise sind etwas daneben. 8 $ Premium sind aufgrund des geringen Limits für Nachrichten nutzlos und 40 $ Premium Plus sind zu viel

*Die Preise sind etwas daneben. 8 $ Premium sind aufgrund des geringen Limits für Nachrichten nutzlos und 40 $ Premium Plus sind zu viel

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Perplexity AI vs. Grok AI

Sicher, Perplexity AI eignet sich hervorragend für Recherchen, und mit Grok AI erhalten Sie intelligente, freche Ergebnisse. Aber wenn Sie Dinge erledigen wollen – und nicht nur etwas darüber lernen –, dann ist ClickUp der Ort, an dem Ihre Träume von Produktivität wahr werden.

Es ist der KI-gestützte Produktivitäts-Hub, der Ihnen nicht nur Antworten liefert, sondern diese auch in Aktionen umsetzt. So geht ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, sowohl Perplexity als auch Grok über den Haufen und wird zu Ihrem KI-gestützten Begleiter für das Arbeitsmanagement.

ClickUp's One Up #1: Ein persönlicher KI-Arbeitsstratege

Im Gegensatz zur Wissensdatenbank von Perplexity oder den witzigen Antworten von Grok ist ClickUp Brain in Ihren Workflow integriert.

Er kann Dokumente zusammenfassen, Ideen generieren, Marktforschung betreiben und Ihnen auch dabei helfen, Ihre Texte zu optimieren. Es ist, als hätten Sie eine KI, die nicht nur denkt, sondern auch genau die Ziele Ihres Teams im Blick hat.

Mit ClickUp Brain können Sie Texte erstellen, Ideen sammeln oder sauberen Code schreiben, ohne jemals Ihre Aufgabe verlassen zu müssen

Möchten Sie Code generieren? Erledigt. Möchten Sie Ideen für Ihre nächsten Kampagnen entwickeln? Auch erledigt. Möchten Sie Ihre Stimme etwas eigenwilliger gestalten, wie Grok? Suchen Sie nicht weiter!

Und das Beste daran? Mit ClickUp haben Sie direkt im Workspace Zugriff auf weitere KI-Tools und -Modelle zum Schreiben. Anstatt also zwischen den Registerkarten von ChatGPT zu Claude und zurück zu Ihrem Workspace zu wechseln, erledigen Sie alles an einem Ort.

Nutzen Sie Ihre bevorzugten KI-Tools wie ChatGPT und Claude direkt in Ihrem Workspace mit ClickUp Brain

Möchten Sie Kontextwechsel reduzieren oder das Beste aus Ihrer Technologieausstattung herausholen? ClickUp Brain ist die naheliegende Lösung!

Aber warten Sie! Es gibt noch mehr. Während Perplexity und Grok nur öffentliche Quellen analysieren, geht ClickUp Brain einen Schritt weiter und analysiert alle Ihre internen Projektdaten direkt aus Ihrem Workspace. So erhalten Sie externe und interne Recherche in einem einzigen vernetzten KI-Tool!

Erhalten Sie mit ClickUp Brain KI-gestützte Antworten aus Ihren tatsächlichen Aufgaben, Dokumenten und Projektdaten

Hier ist, was ein Reddit-Benutzer auf r/clickup sagt:

Ja, ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Version gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr mühsam. Und ehrlich gesagt ist das das Letzte, was ich tun möchte, wenn ich gerade tief in meiner Arbeit versunken bin. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie bearbeitet auch meine Texte (fantastisch!). Eine weitere große Hilfe sind für mich die Dokumente. Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. Die sind so niedlich!

Ja, ClickUp Brain spart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Version gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr mühsam. Und ehrlich gesagt ist das das Letzte, was ich tun möchte, wenn ich mich in meiner Arbeitsphase befinde. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie bearbeitet auch meine Texte (fantastisch!). Eine weitere große Hilfe sind für mich die Dokumente. Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. Die sind so niedlich!

ClickUp's One Up #2: Ideen in die Tat umsetzen

Bereitet Ihnen das Exportieren von Inhalten aus KI-Tools auch Kopfzerbrechen? Manchmal lässt sich die Datei nicht exportieren oder das Format der kopierten Inhalte ist völlig durcheinander. Mit ClickUp Docs ist das nicht der Fall.

Verknüpfen Sie ClickUp-Aufgaben mit ClickUp-Dokumenten, um die tägliche Arbeit zu erleichtern

Sie können Dokumente mit den generierten Inhalten direkt in Brain erstellen oder das KI-Tool innerhalb eines Dokuments verwenden. Erstellen Sie Wikis, SOPs, Brainstorms und Team-Notizen, verknüpfen Sie diese sofort mit Aufgaben, weisen Sie Aktionselemente zu und kommentieren Sie gemeinsam in Echtzeit.

Verwandeln Sie mit ClickUp Docs jede brillante KI-Ausgabe in ein bearbeitbares und umsetzbares Dokument.

Im Gegensatz zu den passiven Dokument-Features in Perplexity oder Grok sind ClickUp Docs vollständig in Ihre Workflows integriert – Kopieren und Einfügen ist nicht erforderlich.

Außerdem verfügen sie über Features zur Nachverfolgung der Versionshistorie und zur Berechtigungssteuerung, sodass alles sicher und unter Ihrer Kontrolle bleibt.

ClickUp's One Up #3: Finden Sie es. Sofort!

Warum Zeit damit verschwenden, E-Mail-Threads, Slack-Nachrichten oder 10 verschiedene Ordner zu durchsuchen, wenn ClickUp Connected Search Ihren gesamten Workspace durchkämmt?

Sie finden in Sekundenschnelle genau das, was Sie brauchen, von Aufgaben über Dokumente bis hin zu Kommentaren und Anhängen. Das Beste daran ist, dass es auf Ihre integrierten Apps auf ClickUp erweitert wird, sodass Ihre Informationen nie verloren gehen, egal wo Sie arbeiten.

Finden Sie mit ClickUp Connected Search genau das, was Sie brauchen, egal wo Sie sich in Ihrem Workspace befinden

ClickUp hat die Nase vorn #4: Verwalten Sie Ihr Wissen sinnvoll

Aber selbst mit Suchfunktionen beeinträchtigen verstreute SOPs und vergrabene Team-Notizen die Produktivität, oder? ClickUp Knowledge Management verwandelt das Wissen Ihres Teams in eine lebendige, atmende Ressource.

Erstellen Sie ansprechende, durchsuchbare hubs für Richtlinien, Playbooks und FAQs, auf die jeder zugreifen, die jeder bearbeiten und aktualisieren kann. Im Gegensatz zu Perplexity und Grok, die Einzelpersonen beim Lernen unterstützen, hilft Ihnen ClickUp dabei, Ihre kollektive Intelligenz zu bewahren und zu skalieren.

Machen Sie das gesammelte Wissen Ihres Teams mit ClickUp Knowledge Management durchsuchbar, strukturiert und skalierbar

Wenn Sie jedoch immer noch mit dem Wissensmanagement zu kämpfen haben, hat ClickUp eine Lösung für Sie!

Die ClickUp-Vorlage für eine Wissensdatenbank hilft Ihnen beim Aufbau eines strukturierten, kollaborativen und leicht zu navigierenden internen Wissens-Hubs, der Ihr gesamtes Team auf dem gleichen Stand hält und informiert.

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie in wenigen Minuten ein Wissenszentrum und ermöglichen Sie Ihrem Team mit der ClickUp-Vorlage für Wissensdatenbanken müheloses Lernen, Mitwirken und Zusammenarbeiten

So hilft Ihnen diese Vorlage dabei.

Greifen Sie auf die Anleitungen und Tutorials in der ClickUp-Wissensdatenbank zu, um mehr über ClickUp zu erfahren

Erstellen Sie detaillierte Artikel mit „/slash”-Befehlen und umfangreichen Formatierungsoptionen, um komplexe Themen in klare, umsetzbare Dokumente zu vereinfachen

Fügen Sie eingebettete Videos oder Clips hinzu, um Workflows zu erklären und Ihre Dokumente visuell ansprechender zu gestalten

Beantworten Sie häufig gestellte Fragen vorab mit integrierten FAQ-Abschnitten, um wiederholte Abfragen zu reduzieren und den Self-Service Ihres Teams zu verbessern

Verlinken Sie zu verwandten Dokumenten, Aufgaben oder Ressourcen, damit Benutzer tiefer in die Materie eintauchen können, ohne die Seite zu verlassen

Hier ist, was ein anderer Reddit-Benutzer, here4theplantstuff, über das Wissensmanagement von ClickUp sagt.

Mir gefällt, dass es auf Ihre anderen Dokumente und Inhalte verweist. Ich habe beispielsweise eine Vorlage für kreative Briefings erstellt, und wenn ich nun darum bitte, ein vollständiges Briefing auf der Grundlage eines kurzen Absatzes zu verfassen, wird es in Form meiner Vorlage geschrieben, was sehr praktisch ist.

Mir gefällt, dass es auf Ihre anderen Dokumente und Inhalte verweist. Ich habe beispielsweise eine Vorlage für kreative Briefings erstellt, und wenn ich nun darum bitte, ein vollständiges Briefing auf der Grundlage eines kurzen Absatzes zu verfassen, wird es in Form meiner Vorlage geschrieben, was sehr praktisch ist.

ClickUp's One Up #5: Einmal einstellen und vergessen

Wenn Sie dachten, dass hier die KI-Magie endet, werden Sie überrascht sein. Für Projektmanager, die mehrere Zeitleisten jonglieren, kann ClickUp für Projektmanagement-Teams eine bahnbrechende Neuerung sein.

Automatisieren Sie repetitive Aufgaben und verschieben Sie ganze Projekt-Zeitleisten mit nur wenigen Klicks mit ClickUp Automatisierungen

Mit ClickUp Automatisierung können Sie mit wenigen Klicks automatisch Unteraufgaben für gängige Workflows (wie Onboarding, QA oder Launch-Vorbereitung) erstellen, Abhängigkeiten zuweisen und sogar ganze Zeitleisten verschieben, wenn sich etwas im Vorfeld ändert.

Benötigen Sie Hilfe bei der Einrichtung der Automatisierung? Nutzen Sie die vorhandenen Beispiele für die Automatisierung , um loszulegen – ganz ohne Mikromanagement.

Darüber hinaus bietet ClickUp eine erschwingliche Preisstruktur, einschließlich eines kostenlosen Plans.

ClickUp erfüllt also nicht nur alle Ihre Anforderungen an KI-Tools, sondern hilft Ihnen auch dabei, einen vollständig KI-gesteuerten Workflow zu erreichen. Es ist eine solide Alternative zu Perplexity und Grok AI.

Bringen Sie Ihre KI mit ClickUp auf Vordermann

Wie dieser Vergleich zwischen Perplexity AI und Grok AI zeigt, gibt es keine beste KI-App, egal ob Grok, Perplexity oder ein anderes KI-Tool. Perplexity AI hilft Ihnen, tief zu graben. Grok AI sorgt für eine Portion Spaß und Flair. Aber ClickUp? Es hilft Ihnen, Ergebnisse zu liefern.

Mit KI-gestützter Marktforschung, Erstellung von Inhalten, Automatisierung in Echtzeit, integrierter Zusammenarbeit und mühelosem Projektmanagement beantwortet ClickUp nicht nur Fragen, sondern hilft Ihnen auch dabei, Antworten zu liefern.

Wenn Sie detaillierte Erkenntnisse in Ergebnisse, Unterhaltungen in Zusammenarbeit und Ideen in Wirkung umwandeln möchten, ist ClickUp das Tool, das Sie brauchen. Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an und erleben Sie den Unterschied!