Die 10 besten Alternativen und Konkurrenten zu Quickbase im Jahr 2025

Der Markt für Low-Code-Plattformen boomt, und Quickbase ist ein großer Name in diesem Bereich.

Aber nicht jeder ist begeistert. Vielleicht empfinden Sie die Benutzeroberfläche als umständlich, die Preise als zu hoch oder Sie benötigen einfach mehr Flexibilität. Wie auch immer, Sie sind nicht an eine einzige Anwendungsentwicklungsplattform gebunden.

Es gibt viele großartige Alternativen, von funktionsreichen Kraftpaketen bis hin zu budgetfreundlichen Angeboten. Sehen Sie sich also die besten Quickbase-Konkurrenten an und finden Sie die richtige Plattform für Ihr Geschäft.

Was ist Quickbase?

via Quickbase

Quickbase ist eine Low-Code-Plattform, mit der Sie benutzerdefinierte Apps erstellen können, ohne sich mit komplexem Code herumschlagen zu müssen. Ob Sie Workflows automatisieren, Projekte verwalten oder spezifische geschäftliche Herausforderungen bewältigen möchten – mit wenigen Klicks ist alles erledigt.

Es zieht Daten aus mehreren Systemen und bietet Ihnen Echtzeit-Einblicke an einem Ort, ohne dass Sie zwischen Tabellenkalkulationen hin- und herspringen müssen. Die Automatisierung übernimmt die sich wiederholenden Arbeiten und steigert so die Effizienz Ihres Teams. Und dank des intuitiven Drag-and-Drop-Builders ist das Entwerfen benutzerdefinierter Geschäftsanwendungen ganz einfach.

Sie sind viel unterwegs? Quickbase verfügt über eine mobile App für iOS und Android, damit alle immer auf dem gleichen Stand sind. Administratoren können Benutzer einfach verwalten, die Sicherheit gewährleisten und die Datenintegrität sicherstellen, während Teams mit interaktiven Berichten und umsetzbaren Erkenntnissen smarter arbeiten.

Limits von Quickbase

Quickbase ist ein solides Tool zum Erstellen benutzerdefinierter Anwendungen, aber es hat auch einige Nachteile. Hier sind einige Probleme, auf die Sie möglicherweise stoßen werden:

Einschränkungen der Sandbox : Die Sandbox-Funktion von Quickbase, die nur in bestimmten Plänen verfügbar ist, erlaubt nur eine Sandbox pro Live-App und bietet keinen Support für Aktionen, Webhooks oder verbundene Tabellen

Herausforderungen beim Abrufen von Daten : Das Abrufen von Daten aus verbundenen Tabellen ist oft kompliziert, was es frustrierend macht, schnell Erkenntnisse zu gewinnen

Dynamisches Setup von Formularen : Die Konfiguration von Formularen, die sich je nach Benutzereingaben ändern, erfordert zusätzlichen Aufwand und Zeit

Exportieren von Konfigurationen : Das Zusammenfassen oder Exportieren von App-Konfigurationseinstellungen ist nicht einfach, was die Dokumentation erschwert

Lücken bei der mobilen App : Der mobilen Version fehlen wichtige Features der Web-App, was für Benutzer unterwegs einschränkend sein kann

Lernkurve: Obwohl Quickbase eine Plattform ohne Code ist, kann die Bedienung schwierig sein, insbesondere für diejenigen, die mit Datenbanken oder der Entwicklung von Apps nicht vertraut sind

Diese Probleme könnten Sie dazu veranlassen, nach Quickbase-Konkurrenten zu suchen, die wie angegossen zum Workflow Ihres Teams passen.

👀 Wussten Sie schon? Laut dem US-Ministerium für Arbeit und Statistik wird die Zahl der Arbeitsplätze für Softwareentwickler in den nächsten zehn Jahren um 17 % steigen (weit über dem Durchschnitt)!

Was sollten Sie bei Alternativen zu Quickbase beachten?

Konzentrieren Sie sich bei der Auswahl einer Quickbase-Alternative auf Ihre Ziele.

Erstellen Sie einfache Workflows oder benötigen Sie eine Plattform, die komplexe Geschäftsprozesse bewältigen kann? Suchen Sie nach einer einfachen Anpassung oder hat Sicherheit für Sie oberste Priorität?

Was auch immer Ihre Anforderungen sind, hier sind die wichtigsten Faktoren, die Sie beachten sollten:

Benutzerfreundlichkeit und Anpassbarkeit : Niemand möchte sich mit einem komplizierten Setup herumschlagen. Eine großartige Plattform ohne Code sollte es Ihnen ermöglichen, Workflows, Formulare und Dashboards mühelos mit Drag-and-Drop-Tools zu erstellen

skalierbarkeit und Leistung*: Wenn Ihr Geschäft wächst, sollte Ihre Anwendungsentwicklungsplattform mitwachsen. Die Verarbeitung großer Datensätze, benutzerdefinierter Datenbanken und komplexer Prozesse sollte keine Verzögerungen verursachen

Integrationen und Automatisierung : Eine leistungsstarke Low-Code-Plattform sollte eine nahtlose Integration mit CRMs, ERPs, Google Workspace, SQL-Datenbanken und Tools von Drittanbietern für eine optimierte Datenverwaltung bieten

Zusammenarbeit und Benutzerverwaltung : Echtzeit-Teamarbeit, rollenbasierter Zugriff, Genehmigungs-Workflows und Benachrichtigungen sorgen dafür, dass Ihr Team in Verbindung bleibt und Projekte vorankommen

Sicherheit und Compliance : Ihre Geschäftsanwendungen benötigen erstklassigen Schutz. Achten Sie auf rollenbasierte Berechtigungen, Verschlüsselung, Audit-Protokolle und die Einhaltung von SOC 2, HIPAA und DSGVO

Berichterstellung und Analyse : Eine großartige Business-Softwarelösung dient nicht nur der Verwaltung von Daten, sondern hilft Ihnen auch, diese zu verstehen. Integrierte Tools für Berichterstellung, Dashboards und Datenvisualisierung verwandeln Rohdaten in Erkenntnisse

Mobile Zugänglichkeit : Arbeit findet nicht immer am Schreibtisch statt. Eine für Mobilgeräte optimierte App mit Offline-Zugriff sorgt dafür, dass Sie immer in Verbindung bleiben, egal wo Sie sich befinden

Preise und Lizenzen: Niemand mag versteckte Gebühren. Transparente Preise, die sich an Ihr Geschäft anpassen, ohne Überraschungskosten für Integrationen, zusätzliche Benutzer oder erweiterte Features, sind ein Muss

Quickbase-Alternativen auf einen Blick

Name des Tools Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Projekt- und Aufgabenmanagement, benutzerdefinierte Workflows, Automatisierung mit wenig Code, KI-Agenten, über 15 Ansichten, Tabellenansicht, Vorlagen, Zeiterfassung, über 1.000 Integrationen Projektmanagement und benutzerdefinierte Workflows Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Airtable Hybrid aus Tabellenkalkulation und Datenbank, benutzerdefinierte Felder, verknüpfte Tabellen, Automatisierung, mehrere Ansichten, Integrationen, mobile App Erstellen und Verwalten benutzerdefinierter Datenbanken Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Benutzer/Monat Zoho Creator Low-Code-App-Builder, Zia KI, BI-Analysen, Zahlungsintegrationen, REST-APIs, 99,9 % Verfügbarkeit Low-Code-App-Erstellung und Automatisierung von Workflows Ab 12 $/Benutzer/Monat Smartsheet Oberfläche im Tabellenkalkulationsstil, Ansichten in Raster-/Karten-/Gantt-/Kalenderform, Automatisierung von Workflows, DataMesh, Brandfolder, CMEK-Sicherheit Projektmanagement mit Tabellenkalkulationen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Appian Prozessorchestrierung, RPA, KI, Data Fabric, dynamische Berichterstellung, mobilfähige Apps, Fallmanagement Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse Benutzerdefinierte Preise Mendix-Plattform Erweiterte IDE, KI-Assistent, komponierbare Architektur, vorgefertigte Integrationen, schnelle Bereitstellung Schnelle App-Entwicklung und Automatisierung von Prozessen Kostenlos; ab 1.027 $/Monat Caspio App-Builder ohne Programmierung, KI-Assistent, REST API, SQL-Funktionen, Zahlungsintegrationen, FileStor CDN Kleine Unternehmen, die benutzerdefinierte Datenbank-Apps erstellen Ab 100 $/Monat Oracle APEX Low-Code-Web-App-Builder, interaktive Berichte, KI-Assistent, REST-Daten, PWA-Support, Lokalisierung Apps für Unternehmen mit Oracle Cloud Immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 122 $/Monat Monday. com Anpassbare Workflows, Automatisierungsrezepte, über 200 Integrationen, App-Framework, Echtzeitanalysen, KI-Tools Erstellen anpassbarer Workflows Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Platz/Monat Kintone Benutzerdefinierte Apps, über 25 Datenfeldtypen, detaillierte Berechtigungen, Automatisierung von Workflows, Diagramme, Versionshistorie Benutzerdefinierte Apps und Workflows für kleine Unternehmen Ab 16 $/Benutzer/Monat

Die 10 besten Alternativen zu Quickbase

Bereit für eine Veränderung? Mit diesen 10 Quickbase-Alternativen können Sie benutzerdefinierte Apps ohne mühsames Codieren erstellen:

1. ClickUp (Am besten geeignet für Projektmanagement und benutzerdefinierte Workflows)

Zentralisieren Sie Ihre Daten, Projekte und alles dazwischen mit ClickUp, einer einzigen Plattform für alle Ihre Anforderungen im Projektmanagement

Wenn Sie nach einer Quickbase-Alternative suchen, die Aufgabenverwaltung, benutzerdefinierte Workflows und Automatisierungen ohne Code bietet, könnte ClickUp genau das Richtige für Sie sein. Es wurde für Teams entwickelt, die leistungsstarke Low-Code-Tools ohne die Probleme herkömmlicher Datenbankplattformen suchen.

ClickUp glänzt vor allem durch seine Low-Code-Automatisierungen und KI-gestützten Agenten. Mit Automatisierungen können Sie benutzerdefinierte Regeln festlegen, die automatisch Aufgaben zuweisen, Status aktualisieren oder Benachrichtigungen senden – ganz ohne Code.

Mit dem visuellen Automatisierungs-Builder kann jeder ganz einfach Prozesse optimieren und sich wiederholende Arbeiten eliminieren. Aber das ist noch nicht alles: Die KI-Agenten von ClickUp, die in Listen und im ClickUp-Chat verfügbar sind, heben die Automatisierung auf die nächste Stufe. Diese intelligenten Assistenten können Routineaufgaben übernehmen, Fragen beantworten und sogar bei der Verwaltung von Projekten helfen, sodass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann.

Verwenden Sie den KI-Agenten von ClickUp, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren

Das Beste daran ist, dass all dies tief in ClickUp-Aufgaben integriert ist. Sie können Aufgaben mit umfangreichen Details, benutzerdefinierten Feldern, Abhängigkeiten und Checklisten erstellen, um sicherzustellen, dass jeder Aspekt eines Projekts effizient verfolgt und verwaltet wird. Die Plattform unterstützt erweiterte Filter-, Sortier- und Gruppierungsfunktionen, sodass Teams ihren Arbeitsbereich an ihre individuellen Prozesse und Anforderungen an die Berichterstellung anpassen können.

Optimieren Sie Ihren Workflow – erstellen, verfolgen und verwalten Sie alle Aufgaben direkt in ClickUp

Darüber hinaus geht das KI-gestützte Projektmanagement von ClickUp noch einen Schritt weiter und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wie Sie Ihre Arbeit planen, verfolgen und ausführen. Bevorzugen Sie Gantt-Diagramme für Zeitleisten? Benötigen Sie eine Workload-Ansicht, um Ressourcen auszugleichen? Möchten Sie ein einfaches Kanban-Board? Sie haben die Wahl – über 15 Möglichkeiten, Ihre Projekte zu visualisieren, um genau zu sein.

Wenn die Organisation von Daten Priorität hat, verwandelt die Tabellenansicht von ClickUp ClickUp in eine benutzerdefinierte Datenbank – ideal für CRMs oder die Nachverfolgung aller anderen Aufgaben Ihres Teams. Dank vorgefertigter Vorlagen ist das Setup schnell erledigt, sodass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können, anstatt sich mit der Formatierung zu beschäftigen.

Erstellen Sie blitzschnelle Tabellen und dynamische visuelle Datenbanken mit der Tabellenansicht von ClickUp

Auch die Zusammenarbeit ist mühelos. In-App-Kommentare, Dateifreigabe und Erwähnungen kontextualisieren Diskussionen, während Vorlagen für Kommunikationspläne Ihnen helfen, in wenigen Minuten loszulegen. Und mit den Integrationen von Slack und Google Workspace stellen Sie sicher, dass alles verbunden bleibt.

Und natürlich gibt es ClickUp Project Time Tracking – denn zu wissen, wo die Arbeitszeit Ihres Teams verbringt, ist genauso wichtig wie die Verwaltung der Arbeit selbst. Erstellen Sie Berichte, identifizieren Sie Engpässe und sorgen Sie für reibungslose Workflows, damit jede Minute gut genutzt wird.

Die besten Features von ClickUp

Optimieren Sie Ihren Workflow mit der KI-gestützten Automatisierung von ClickUp Brain und passen Sie ihn perfekt an die Bedürfnisse Ihres Teams an

Mit ClickUp Chat können Sie Ihre Projektunterhaltungen mit Ihren Aufgaben verknüpfen. Taggen Sie Teammitglieder, verknüpfen Sie Projekte und halten Sie Diskussionen auf dem Punkt

Verfolgen und erreichen Sie Ihre Einzelziele mit ClickUp Goals , egal ob täglich, wöchentlich, vierteljährlich oder jährlich, in einem einfachen Space

Entwerfen Sie Strategien und Prozesse in ClickUp Whiteboards und verbinden Sie diese dann direkt mit Ihren Aufgaben und Projekten, um Ihren Workflow zu vereinfachen

Mit vorgefertigten Vorlagen für das Projektmanagement sind Sie auf Erfolgskurs und können diese genau an die Anforderungen Ihres Teams anpassen

Limits von ClickUp

Einige Ansichten von ClickUp sind in der mobilen App noch nicht verfügbar

Der große Bereich an Features kann für Benutzer im Business eine Lernkurve bedeuten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich liebe ClickUp und die Art und Weise, wie es Prozesse automatisieren kann, von der Änderung der Eigentümerschaft basierend auf dem Status einer Aufgabe bis hin zur Nachverfolgung der Zeit, die Benutzer für eine Aufgabe aufwenden. Es ist ein großartiges Tool für die Zusammenarbeit an Projekten, an denen mehrere Personen beteiligt sind, einschließlich Dritter.

Ich liebe ClickUp und die Art und Weise, wie es Prozesse automatisieren kann, von der Änderung der Eigentümerschaft basierend auf dem Status einer Aufgabe bis hin zur Nachverfolgung der Zeit, die Benutzer für eine Aufgabe aufwenden. Es ist ein großartiges Tool für die Zusammenarbeit an Projekten, an denen mehrere Personen beteiligt sind, einschließlich Dritter.

📮ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Aber was wäre, wenn KI in Ihren Arbeitsbereich integriert und bereits sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Anweisungen in einfacher Sprache und löst alle drei Probleme bei der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Arbeitsbereich miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

➡️ Lesen Sie auch: So wählen Sie ein CRM-System für Ihr Unternehmen aus

2. Airtable (Am besten geeignet für die Erstellung und Verwaltung benutzerdefinierter Datenbanken)

über Airtable

Als webbasierte SaaS-Plattform macht es Airtable einfach, Datenbanken von Grund auf neu zu erstellen, Felder anzupassen, Tabellen zu verknüpfen und Prozesse zu automatisieren. Es verbindet die Einfachheit einer Tabellenkalkulation mit der Leistungsfähigkeit einer Datenbank und ist damit eine starke Alternative zu Quickbase.

Mit anpassbaren Feldern, verknüpften Tabellen und Automatisierung verbessert es Workflows ohne Komplexität. Ganz gleich, ob Sie Projekte, Vertriebspipelines oder Inhaltskalender verwalten, diese Datenbanksoftware sorgt dafür, dass alles strukturiert, zugänglich und einfach zu verwalten ist – ohne umfangreiche Programmierkenntnisse.

Die besten Features von Airtable

Erstellen und verknüpfen Sie Datenbanken mit einer intuitiven Oberfläche im Tabellenkalkulationsstil

Automatisieren Sie Aufgaben mit triggerbasierten Workflows und KI-gestütztem automatisiertem Prozessmanagement

Wechseln Sie zwischen Kanban-, Gantt-, Kalender- und Rasteransichten für eine bessere Visualisierung

Integrieren Sie Salesforce, Slack, Google Workspace und mehr über native Verbindungen und eine offene API

Mit der mobilen App können Sie von überall auf Datenbanken zugreifen und diese aktualisieren

Limits von Airtable

Der Team-Plan erlaubt maximal 50.000 Einträge pro Datenbank, wobei jede Tabelle ebenfalls auf 50.000 Datensätze begrenzt ist

Die Bearbeitung mehrerer Zellen oder die Auswahl nicht zusammenhängender Daten ist nicht möglich, was Sie ausbremst

Preise für Airtable

Free

Team : 20 $/Monat

Business : 45 $/Monat

Enterprise-Scale: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2 : 4,6/5 (über 2.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Airtable?

Eine G2-Bewertung lautet:

Die Flexibilität von Airtable ist seine größte Stärke. Wir haben es für alles verwendet, von der Nachverfolgung von Kundenprojekten bis hin zur Automatisierung von Aufgaben. Ein herausragendes Beispiel war, als wir für einen Client eine benutzerdefinierte Stripe-Integration mit den Skript- und Webhook-Features von Airtable eingerichtet haben – das hat perfekt funktioniert und uns viel Zeit gespart.

Die Flexibilität von Airtable ist seine größte Stärke. Wir haben es für alles verwendet, von der Nachverfolgung von Kundenprojekten bis hin zur Automatisierung von Aufgaben. Ein herausragendes Beispiel war, als wir für einen Client eine benutzerdefinierte Stripe-Integration mit den Skript- und Webhook-Features von Airtable eingerichtet haben – das hat perfekt funktioniert und uns viel Zeit gespart.

➡️ Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Airtable

3. Zoho Creator (Am besten geeignet für die Erstellung von Apps mit wenig Code zur Automatisierung von Workflows)

über Zoho Creator

Was wäre, wenn Ihre Low-Code-App mehr könnte, als nur Reihenfolgen zu befolgen? Die KI Zia von Zoho Creator bringt intelligente Vorhersagen, Stimmungsanalysen und Datenerkenntnisse direkt in Ihre Workflows, sodass Ihre Apps nicht nur laufen, sondern auch lernen.

Integrierte Zahlungsintegrationen wie PayPal und Razorpay wickeln Transaktionen nahtlos ab, ohne dass zusätzliche Tools erforderlich sind. Das ist ein Vorteil gegenüber Quickbase, das auf Zahlungsintegrationen über Zapier oder Pipedream angewiesen ist.

Die besten Features von Zoho Creator

Vereinfachen Sie die App-Entwicklung mit einer Low-Code-Plattform , die einfach zu bedienen und dennoch leistungsstark genug für komplexe Workflows ist

Gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke mit Business Intelligence (BI)-Analysen und interaktiven Dashboards

Verbinden Sie sich mit vorhandenen Tools über vorgefertigte Integrationen und REST-APIs

Sorgen Sie für Zuverlässigkeit mit 99,9 % Verfügbarkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau

Limits von Zoho Creator

Limits für den Import von Unterformularen, Formelfeldern und Datei-Uploads können komplexe Daten schwierig machen

KI-Features wie Vorhersagen, OCR und AR unterliegen Nutzungsbeschränkungen, wodurch erweiterte Workflows eingeschränkt werden

Preise für Zoho Creator

Standard : 12 $/Monat pro Benutzer

Professional : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : 37 $/Monat pro Benutzer

Flex: Benutzerdefinierte Preise; jährlich verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Creator

G2 : 4,3/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 160 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Creator?

Eine G2-Bewertung lautet:

Das Beste an Zoho Creator ist die Plattform ohne Code, mit der wir Anwendungen für unser Geschäft nach unseren Bedürfnissen erstellen können, ohne feste Codezeilen schreiben zu müssen. Es ist auch eine einfache Möglichkeit, Daten aus Formularen zu extrahieren und daraus Grafiken zu erstellen, als hätten Sie mehrere miteinander verknüpfte Formulare, aus denen Sie Informationen extrahieren können.

Das Beste an Zoho Creator ist die Plattform ohne Code, mit der wir Anwendungen für unser Geschäft nach unseren Bedürfnissen erstellen können, ohne feste Codezeilen schreiben zu müssen. Es ist auch eine einfache Möglichkeit, Daten aus Formularen zu extrahieren und daraus Grafiken zu erstellen, als hätten Sie mehrere miteinander verknüpfte Formulare und könnten Informationen aus allen extrahieren.

4. Smartsheet (Am besten für Projektmanagement mit Tabellenkalkulationen geeignet)

über Smartsheet

Smartsheet bietet eine intuitive Benutzeroberfläche im Tabellenkalkulationsstil mit integrierten Ansichten für Raster, Karten, Gantt und Kalender – ganz ohne zusätzliches Setup. Die Nachverfolgung kritischer Pfade hilft Teams dabei, Engpässe sofort zu erkennen – ein natives Feature, das Quickbase nicht bietet.

Smartsheet vereinfacht auch die Automatisierung von Workflows mit Regeln ohne Code für Benachrichtigungen, Genehmigungen und Aufgabenverteilungen, sodass Prozesse ohne manuellen Aufwand ablaufen. Dies macht es zu einer strukturierten, visuellen und benutzerfreundlichen Alternative zum eher datenbanklastigen Ansatz von Quickbase, insbesondere für Teams, die mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten.

Die besten Features von Smartsheet

Automatisieren Sie Workflows und die Synchronisierung von Daten zwischen Apps mit Bridge für intelligentere Prozesse

Karte und Verbindung großer Datensätze über Blätter und Berichte hinweg mit DataMesh

Laden Sie Daten aus CRMs, ERPs und Datenbanken hoch, übertragen Sie sie und zentralisieren Sie sie mit Data Shuttle

Verwalten Sie digitale Assets mühelos mit Brandfolder für eine nahtlose Organisation und Verteilung

Sichern Sie sensible Daten mit benutzerdefinierten Verschlüsselungsschlüsseln (CMEK) für vollständige Kontrolle

Limits von Smartsheet

Es fehlen einige erweiterte Funktionen, die in Excel oder Google Tabellen verfügbar sind, wie das Duplizieren von Spalten oder das Einfügen von Daten in mehrere Zellen gleichzeitig

Die mobile App kann fehlerhaft sein und muss oft neu installiert werden, um Abstürze zu beheben

Preise für Smartsheet

Free

Pro : 12 $/Monat pro Benutzer

Business : 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Erweiterte Arbeitsverwaltung: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2 : 4,4/5 (über 19.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Smartsheet?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mir gefällt, wie vielseitig Smartsheet ist und für viele verschiedene Anwendungen genutzt werden kann. Manchmal verwende ich es einfach als eine fortgeschrittenere und interaktivere Version von Excel, manchmal nutze ich das Dashboard und die Automatisierungsfunktionen, um sehr leistungsstarke Tools zu erstellen, die die Arbeit erheblich vereinfachen und organisieren.

Mir gefällt, wie vielseitig Smartsheet ist und für viele verschiedene Anwendungen genutzt werden kann. Manchmal verwende ich es einfach als eine erweiterte und interaktive Version von Excel, manchmal nutze ich das Dashboard und die Automatisierungsfunktionen, um sehr leistungsstarke Tools zu erstellen, die die Arbeit erheblich vereinfachen und organisieren.

➡️ Lesen Sie auch: Kostenlose Tabellenvorlagen in Excel und ClickUp

5. Appian (Am besten geeignet für die Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse mit robotergestützter Prozessautomatisierung)

via Appian

Appian zeichnet sich durch Prozessorchestrierung aus und gewährleistet eine nahtlose Koordination zwischen menschlichen Aufgaben und digitaler Automatisierung. Die Drag-and-Drop-Oberfläche erleichtert die Erstellung von Unternehmensanwendungen, während die Data Fabric-Technologie Daten aus mehreren Quellen ohne komplexe Codierung vereinheitlicht.

Das Tool zeichnet sich außerdem durch KI-gestützte Dokumentenverarbeitung und fortschrittliches Fallmanagement aus, was es zu einer guten Wahl für Unternehmen macht, die komplexe Workflows verarbeiten. Mit integrierter Automatisierung für Genehmigungen, Aufgabenzuweisungen und Integrationen mit wichtigen Tools für Unternehmen optimiert es die Abläufe und hält gleichzeitig alles in Verbindung.

Die besten Features von Appian

Automatisieren Sie Workflows mit RPA, KI und IDP für eine schnellere Ausführung

Vereinheitlichen Sie Geschäftsdaten mit einer integrierten Datenstruktur

Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke mit dynamischer Berichterstellung und Prozessintelligenz

Verbessern Sie die Benutzererfahrung mit mobilfähigen Apps und Webportalen

Verwalten Sie komplexe Fälle mit modularen, skalierbaren Anwendungen

Einschränkungen von Appian

Für erweiterte Features sind Programmierkenntnisse erforderlich

Keine Möglichkeit, bestimmten Team-Mitgliedern Kommentare zuzuweisen

Preise für Appian

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Appian

G2 : 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Appian?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Die Integration mit Systemen von Drittanbietern ist einfach, vorgefertigte Standard-Layouts und UI-Komponenten sowie leistungsstarke Prozessmodellierungsfunktionen sind hervorragend.

Die Integration mit Systemen von Drittanbietern ist einfach, vorgefertigte Standard-Layouts und UI-Komponenten sowie leistungsstarke Prozessmodellierungsfunktionen sind hervorragend.

👀 Wussten Sie schon? Accenture prognostiziert, dass KI 40 % der Arbeitszeit unterstützen oder ergänzen könnte! In der benutzerdefinierten App-Entwicklung mit wenig Code bedeutet dies schnellere Workflows, intelligentere Automatisierung und weniger manuelle Arbeit.

6. Mendix Platform (Am besten geeignet für schnelle App-Entwicklung und Prozessautomatisierung)

via Mendix

Generative KI und andere Technologien können 60 bis 70 % der Arbeitsaktivitäten automatisieren und so repetitive Aufgaben wie Dateneingabe und Dateiorganisation reduzieren. Mendix geht mit Maia, seinem KI-Assistenten, noch einen Schritt weiter und schlägt Mikroflows, Widgets und Logikkomponenten vor, um die Entwicklung zu beschleunigen.

Die komponierbare Architektur gewährleistet Modularität, sodass Teams Anwendungskomponenten schnell zusammenstellen und wiederverwenden können, was die Anpassung an sich ändernde Geschäftsanforderungen erleichtert.

Die besten Features der Mendix-Plattform

Bewältigen Sie komplexe Aufgaben mühelos mit einer fortschrittlichen IDE und KI-gestützten Tools

Erstellen Sie ein modulares Unternehmen mit vorgefertigten Integrationen, Vorlagen und Erweiterungen

Beschleunigen Sie die Entwicklung mit KI-gestützten Features und benutzerdefinierten ML-Modellen

Mit einem einzigen Klick überall bereitstellen – in der öffentlichen, privaten oder hybriden Cloud

Limits der Mendix-Plattform

Data Grid enthält Kopfzeilen zum Sortieren, unterstützt jedoch keine Klick-Aktionen, sodass Details nicht direkt aus der Tabelle in einem Popup-Fenster geöffnet werden können

Preise für die Mendix-Plattform

Free

Standard : ab 1027 $ pro Monat (900 € pro Monat)

Premium: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Mendix Platform

G2 : 4,4/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über die Mendix-Plattform?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mendix ist eine großartige Low-Code- und No-Code-Plattform, die ein enormes Potenzial für die schnelle Anwendungsentwicklung im Unternehmen bietet. Was mir an Mendix am besten gefällt, ist die Durchlaufzeit (TAT) der Projekte. Mit Hilfe von Mendix können wir eine Anwendung innerhalb von nur drei Wochen von Grund auf entwickeln und bereitstellen, was bei herkömmlicher Programmierung normalerweise Monate dauert.

Mendix ist eine großartige Low-Code- und No-Code-Plattform, die ein enormes Potenzial für die schnelle Anwendungsentwicklung im Unternehmen bietet. Was mir an Mendix am besten gefällt, ist die Durchlaufzeit (TAT) der Projekte. Mit Hilfe von Mendix können wir eine Anwendung innerhalb von nur drei Wochen von Grund auf entwickeln und bereitstellen, was bei herkömmlicher Programmierung normalerweise Monate dauert.

🧠 Fun Fact: Die Wurzeln der Low-Code-Entwicklung reichen bis in die 1980er und 1990er Jahre zurück, als Rapid Application Development (RAD)-Tools wie Borlands Delphi, PowerBuilder und Microsofts Visual Basic aufkamen.

7. Caspio (Am besten geeignet für kleine Unternehmen, die benutzerdefinierte Datenbankanwendungen ohne Programmierkenntnisse erstellen möchten)

via Caspio

Caspio bietet eine echte No-Code-Erfahrung, die es auch Benutzern ohne technische Kenntnisse leicht macht, Online-Datenbankanwendungen zu erstellen. Wo es Quickbase übertrifft, ist die Automatisierung – denken Sie an Datenbank-Trigger, geplante Aufgaben und Webhooks, die den Datenfluss in Echtzeit aufrechterhalten, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Und wenn es um Integrationen geht, macht die native REST API von Caspio mühsame Workarounds überflüssig, mit denen Quickbase-Benutzer oft konfrontiert sind.

Die besten Features von Caspio

Beschleunigen Sie die Entwicklung mit einem KI-gestützten Assistenten für die Planung und das Design von Apps

Erweitern Sie die Funktionalität mit REST API und SQL-Funktionen

Sichere Abwicklung von Online-Zahlungen dank integrierter PayPal- und Stripe-Integration

Speichern und verwalten Sie Dateien mit FileStor CDN und Cloud-Speicherdiensten

Nutzen Sie eine SQL-Datenbank der Enterprise-Klasse mit hoher Skalierbarkeit und Sicherheit

Limits von Caspio

Einige Kunden empfinden das Limit für Datenseiten als einschränkend, selbst bei kostenpflichtigen Plänen mit hohem Seitenbedarf

Webhook-Nachrichten sind auf 10 MB begrenzt

Preise von Caspio

Lite : 100 $/Monat

Plus : 300 $/Monat

Business : 600 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Caspio

G2 : 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Caspio?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Die Caspio-Plattform war einfach zu bedienen, und ich konnte innerhalb einer Woche nach dem Erlernen der Software eine Anwendung starten. Der Kundenservice ist großartig und sehr hilfsbereit bei allen Problemen, die ich hatte.

Die Caspio-Plattform war einfach zu bedienen, und ich konnte innerhalb einer Woche nach dem Erlernen der Software eine Anwendung starten. Der Kundenservice ist großartig und sehr hilfsbereit bei allen Problemen, die ich hatte.

8. Oracle APEX (Am besten geeignet für die Erstellung von Apps für Unternehmen mit Oracle Cloud-Integration)

via Oracle

Oracle APEX ist eine Low-Code-Plattform für die Entwicklung sicherer und skalierbarer Webanwendungen mit minimalem Programmieraufwand. Eines der herausragenden Features sind interaktive Berichte, mit denen Benutzer Datenansichten nach ihren Bedürfnissen filtern, suchen, sortieren und anpassen können.

Die Plattform umfasst auch KI-gesteuerte Funktionen, darunter den APEX AI Assistant, der Entwicklern dabei hilft, SQL-Abfragen zu generieren, zu optimieren und zu debuggen sowie HTML, JavaScript und PL/SQL zu verfeinern.

Die besten Features von Oracle APEX

Bearbeiten Sie mehrere Zeilen gleichzeitig mit interaktiven Tabellen – klicken, bearbeiten, speichern, genau wie in einer Tabellenkalkulation

Visualisieren Sie Daten mit Oracle JET-Diagrammen – Balken, Kreis, Linien und mehr

Abfrage und Bearbeitung von REST-Datenquellen mit SQL; keine Datenbankverknüpfungen erforderlich

Aktivieren Sie die PWA-Funktionalität in einem Schritt für Offline-Zugriff und mobile Optimierung

Mühelose Lokalisierung mit XLIFF-basierter Übersetzung, Nummernformatierung und RTL-Support

Limits von Oracle APEX

APEX könnte Ihnen das Gefühl geben, außen vor zu sein, wenn Sie nicht zum Oracle-Ökosystem gehören

Hat eine gewisse Lernkurve, insbesondere wenn Sie mit der Oracle-Umgebung nicht vertraut sind

Preise für Oracle APEX

Immer kostenlos

APEX Application Development Service : 122 $/Monat

APEX mit autonomer Datenbank: 502 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Oracle APEX

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Oracle APEX?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Meine Lieblingsfeatures sind das Umwandeln von Tabellen in Apps, das Freigeben externer Daten und die Möglichkeit, Apps entweder in der Cloud oder lokal zu skalieren und bereitzustellen.

Meine Lieblingsfeatures sind das Umwandeln von Tabellen in Apps, das Freigeben externer Daten und die Möglichkeit, Apps entweder in der Cloud oder vor Ort zu skalieren und bereitzustellen.

9. Monday. com (Am besten für die Erstellung anpassbarer Workflows geeignet)

Im Gegensatz zu Quickbase, das für erweiterte Anpassungen Programmierkenntnisse erfordert, können Benutzer mit dem Apps Framework von Monday.com benutzerdefinierte Apps, Dashboards und Integrationen mit wenig bis gar keinem Code erstellen.

Die Automatisierungsrezepte übernehmen repetitive Aufgaben und reduzieren den Bedarf an Skripten, während über 200 native Integrationen eine nahtlose Verbindung zu Tools wie Slack, Google Workspace und Salesforce herstellen.

Monday. com beste Features

Planen und führen Sie Sprints effizient durch, mit Priorisierung von Features und Visualisierung der Roadmap

Automatisieren Sie Entwickleraufgaben, um manuelle Routinearbeiten zu eliminieren und die Produktivität zu steigern

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Echtzeit-Analysen und erkennen Sie Trends über Sprints hinweg

Teams mit gemeinsam nutzbaren Roadmaps und kollaborativen Produkt-Wikis aufeinander abstimmen

Integrieren Sie GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Slack, Zapier, Zendesk und mehr für die Synchronisierung von Code, die Nachverfolgung von Problemen, die Automatisierung von Workflows und die Zentralisierung der Zusammenarbeit

Verwenden Sie KI-gestützte Tools, um Fehler zu kategorisieren, Dokumente zusammenzufassen und Aufgaben sofort zuzuweisen

Monday.com-Einschränkungen

Die Automatisierungs- und Integrationsoptionen können überwältigend sein, was neuen Benutzern die Navigation erschwert

Benutzer können nicht alle mit einer Aufgabe verbundenen Notizen anzeigen, ohne diese einzeln zu öffnen, was Workflows verlangsamen kann

Monday. com Preise

Free

Basis : 12 $/Platz pro Monat

Standard : 14 $/Platz pro Monat

Pro : 24 $/Platz pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Monday. com

G2 : 4,7/5 (über 12.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Monday?

Eine G2-Bewertung lautet:

Einige Features erfordern ein fortgeschrittenes Setup, um effizient zu arbeiten – wie Abhängigkeiten oder komplexe Automatisierungen –, was die Einarbeitung neuer Mitarbeiter verlangsamen kann. Außerdem läuft die mobile App nicht so flüssig, wenn es um die Verwaltung großer Boards oder umfangreicher Updates geht, was die Flexibilität unterwegs einschränkt.

Einige Features erfordern ein fortgeschrittenes Setup, um effizient zu arbeiten – wie Abhängigkeiten oder komplexe Automatisierungen –, was die Einarbeitung neuer Mitarbeiter verlangsamen kann. Außerdem läuft die mobile App nicht so flüssig, wenn es um die Verwaltung großer Boards oder umfangreicher Updates geht, was die Flexibilität unterwegs einschränkt.

🧠 Fun Fact: Forrester Research führte den Begriff „Low-Code-Entwicklung” erstmals 2011 in einem Bericht über neue Plattformen zur Steigerung der Produktivität für benutzerdefinierte Anwendungen ein.

10. Kintone (Am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Apps und Workflows für kleine Unternehmen)

via Kintone

Kintone hält die gesamte Kommunikation innerhalb Ihrer Workflows und sorgt dafür, dass nichts verloren geht.

Ein weiterer großer Vorteil? Die detaillierten Berechtigungseinstellungen. Administratoren können den Zugriff auf Feld-, Datensatz- und App-Ebene steuern und damit über die rollenbasierten Berechtigungen von Quickbase hinausgehen. Möchten Sie bestimmte Felder ausblenden oder die Sichtbarkeit basierend auf Bedingungen anpassen? Mit Kintone ist das ganz einfach. Teams erhalten mehr Flexibilität bei der Verwaltung sensibler Daten, während die Zusammenarbeit nahtlos weiterläuft.

Die besten Features von Kintone

Passen Sie über 25 Datenfeldtypen mit Bedingungen an

Erstellen Sie einzigartige Ansichten und visualisieren Sie Daten mit Diagrammen und Grafiken

Verknüpfen Sie verwandte Apps, um doppelte Arbeit zu vermeiden und Informationen zu zentralisieren

Automatisieren Sie Workflows, richten Sie Erinnerungen ein und erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit

Kontrollieren Sie den Zugriff mit detaillierten Berechtigungen und verfolgen Sie Änderungen mit dem Änderungsverlauf

Einschränkungen von Kintone

Wenn Sie zu viele Filterbedingungen angeben, wird der Bildschirm „Ansicht“ möglicherweise nicht geöffnet

Einzelne Dateianhänge sind auf eine maximale Größe von 1 GB limitiert

Preise für Kintone

Professional: 16 $ pro Benutzer und Monat

Benutzerdefiniert: 20 $ pro Benutzer und Monat (Mindestcommitment von 5 Benutzern erforderlich)

Bewertungen und Rezensionen zu Kintone

G2 : 4,6/5 (über 240 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Kintone?

Eine G2-Bewertung lautet:

Wir mussten unser Prognose- und Preissystem aus Excel in ein Datenbankformat übertragen. Ich finde es toll, dass wir alle Funktionen von Excel mit allen Berechtigungen und der Flexibilität einer Datenbank haben. Wir konnten in einem Bruchteil der Zeit ein voll funktionsfähiges System implementieren und haben dennoch die Flexibilität, die wir an Excel so schätzen. Die Migration verlief reibungslos und das Setup war ein Kinderspiel. Ich habe mehreren Freunden aus der Branche empfohlen, sich Kintone anzusehen. Wir nutzen es täglich mit unserem gesamten Team und haben es für die Berichterstellung in unser Domo-System integriert.

Wir mussten unser Prognose- und Preissystem aus Excel in ein Datenbankformat übertragen. Ich finde es toll, dass wir alle Funktionen von Excel mit allen Berechtigungen und der Flexibilität einer Datenbank haben. Wir konnten in einem Bruchteil der Zeit ein voll funktionsfähiges System implementieren und haben dennoch die Flexibilität, die wir an Excel so schätzen. Die Migration verlief reibungslos und das Setup war ein Kinderspiel. Ich habe mehreren Freunden aus der Branche empfohlen, sich Kintone anzusehen. Wir nutzen es täglich mit unserem gesamten Team und haben es für die Berichterstellung in unser Domo-System integriert.

Finden Sie die perfekte Quickbase-Alternative für Ihr Team

Quickbase eignet sich hervorragend für benutzerdefinierte Anwendungen, aber wenn Sie die Einschränkungen – Preise, Integrationslücken oder eine steile Lernkurve – behindern, ist es vielleicht Zeit für einen Wechsel.

Die richtige Alternative sollte zu Ihrem Workflow passen, mit Ihrem Geschäft skalierbar sein und Flexibilität ohne starre Strukturen bieten.

ClickUp verbindet Projektmanagement mit anpassbaren Workflows, Automatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit. Erstellen Sie Workflows ohne Code, verfolgen Sie Projekte von Anfang bis Ende und halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden – alles an einem Ort.

Sie suchen eine flexible Komplettlösung? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an.