ClickUp vs. Jotform: Welches Tool passt zu Ihren Anforderungen im Projektmanagement?

Das Jonglieren endloser Aufgabenanfragen, die Nachverfolgung des Fortschritts in mehreren Projekten und der Umgang mit verstreuten Formularen, die nicht ganz zu Ihrem Workflow passen, kann stressig sein.

Ob Sie ein Team leiten, neue Benutzer und Mitarbeiter einarbeiten oder Kundendaten erfassen – die richtige Software kann über Ihre Effizienz entscheiden.

ClickUp und Jotform bieten leistungsstarke Features zur Datenerfassung, aber welches vereinfacht Ihren Workflow?

Während ClickUp sich durch Projektverfolgung und Aufgabenmanagement auszeichnet, ist Jotform die erste Wahl für die Erstellung von Formularen und die Datenerfassung mit bedingter Logik. Die Wahl zwischen den beiden hängt von Ihrer Priorität ab. Lassen Sie uns das genauer betrachten, damit Sie das beste Tool finden!

ClickUp vs. Jotform auf einen Blick

Hier ist ein kurzer Vergleich der Features von ClickUp und Jotform:

Feature ClickUp Jotform Hauptfokus All-in-One-Arbeitsplattform für Projektmanagement, Aufgabenverfolgung, Dokumente, Formulare und Automatisierung von Workflows Konzentriert sich auf die Erstellung von Formularen, die Datenerfassung und die Automatisierung von Workflows Erstellung von Formularen Formularerstellung per Drag & Drop mit benutzerdefiniertem Branding, bedingter Logik und direkter Integration in Aufgaben und Workflows Formularerstellung per Drag-and-Drop mit benutzerdefiniertem Branding und bedingter Logik Benutzerdefiniert Moderate Formularanpassung, am besten für interne Prozesse und die Nachverfolgung von Aufgaben geeignet; unterstützt benutzerdefinierte Felder und Automatisierungen Hochgradig anpassbar mit bedingter Logik und Integrationsoptionen Formularantworten Durch die Übermittlung von Formularen werden sofort Aufgaben erstellt oder aktualisiert, Automatisierungen ausgelöst und Projekt-Workflows integriert Formularantworten automatisch generieren, Daten analysieren, Workflows auslösen und KI-gestützte Erkenntnisse gewinnen Automatisierung Erweiterte Automatisierungen: Aufgabenverteilung, Benachrichtigungen, Auslöser für Workflows, KI-gestützte Zusammenfassung von Aufgaben und vieles mehr Formularantworten automatisch generieren, Daten analysieren, Workflows auslösen, KI-gestützte Erkenntnisse gewinnen Projektmanagement Tabellen-Feature (Raster, Kalender, Kartenansichten) für die Nachverfolgung von Übermittlungen, keine erweiterten Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und keine Projektvisualisierung Tabellen-Feature (Raster, Kalender, Kartenansichten) zur Nachverfolgung von Übermittlungen, keine erweiterten Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und keine Projektvisualisierung Tools für die Zusammenarbeit Echtzeit-Zusammenarbeit bei Aufgaben, Kommentaren, Dokumenten, Whiteboards, Chats und Benachrichtigungen Teamzusammenarbeit in Tabellen, begrenzte Optionen für das Aufgabenmanagement KI-gestützte Features KI für Aufgabenübersichten, Terminvorhersagen, Automatisierung von Workflows, Meeting-Notizen und die Erstellung von Inhalten KI für Datenanalyse, automatische Antworten, Trenderkennung und Berichterstellung Integrationen über 1.000 Integrationen: Slack, Google Drive, Zapier, Teams, GitHub und mehr über 150 Integrationen mit CRMs, E-Mail-Marketing-Tools und Zahlungsabwicklern Zahlungsintegration Keine direkte Zahlungsabwicklung in Formularen Akzeptieren Sie Zahlungen über PayPal und Stripe direkt über Formulare

Was ist ClickUp?

Mit ClickUp erhalten Sie eine einzige Plattform, um Aufgaben zu verwalten, Workflows zu automatisieren und zusammenzuarbeiten

ClickUp ist eine All-in-One-Software für Produktivität und Projektmanagement, die die Arbeit in Teams, Abteilungen und Unternehmen optimiert. Sie zentralisiert die Aufgabenverwaltung, die Zusammenarbeit an Dokumenten und die Anpassung von Workflows und reduziert gleichzeitig unnötige App-Wechsel erheblich.

Wenn Sie komplexe Projekte verwalten, die Leistung Ihres Teams nachverfolgen oder tägliche Aufgaben optimieren möchten, bietet ClickUp eine hochgradig anpassbare Lösung. Der Formular-Generator, die Aufgabenverfolgung, Gantt-Diagramme und die KI-gestützte Automatisierung helfen Unternehmen jeder Größe, organisiert und effizient zu bleiben.

Mit ClickUp können Teams zusammenarbeiten, Fortschritte verfolgen und Daten analysieren, was es zu einer leistungsstarken Alternative zu herkömmlichen Projektmanagement-Lösungen macht.

ClickUp-Features

ClickUp bietet eine Reihe von Features, die Workflows vereinfachen und die Produktivität steigern. Jedes Tool dieser Plattform macht das Aufgabenmanagement mühelos, von der Projektverfolgung bis zur Automatisierung.

Im Folgenden finden Sie drei wichtige Features, die ClickUp von anderen Tools unterscheiden.

1. ClickUp Formular Ansicht: Müheloses Sammeln und Automatisieren der Übermittlung

Mit der Formularansicht von ClickUp können Sie Übermittlungen von Formularen sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln

Formulare dienen nicht nur zum Sammeln von Informationen – sie sollten auch Auslöser für Aktionen sein. Die Formularansicht von ClickUp wandelt Formularantworten nahtlos in Aufgaben um und hilft Teams so, sofort auf Daten zu reagieren. Ganz gleich, ob Sie Kundenfeedback sammeln, Aufgabenanfragen bearbeiten oder Mitarbeiterumfragen verwalten

Die Formular-Ansicht von ClickUp lässt sich direkt in Ihre Workflows integrieren. Sie umfasst:

Bedingte Logik: Fragen basierend auf vorherigen Antworten dynamisch ein- oder ausblenden, um relevantere Daten zu sammeln

KI-Felder: Fügen Sie KI-gestützte Felder zu Formularen/Aufgaben hinzu, die automatisch Zusammenfassungen, Übersetzungen oder Fortschrittsberichte erstellen

KI-Einblicke: Verwenden Sie KI, um Übermittlungen zu analysieren, Stimmungen zusammenzufassen, häufig gestellte Fragen hervorzuheben und Trends aus Formular-Daten zu identifizieren

Workflow-Automatisierung: Lösen Sie Automatisierungen aus Formularantworten aus, um Aufgaben zu erstellen, Teammitglieder zuzuweisen und Prioritäten sofort festzulegen

Anpassung: Personalisieren Sie Formulare mit benutzerdefiniertem Branding, Titelbildern, Schaltflächenstilen und einer Vielzahl von Feldtypen (Text, ausklappbare Menüs, Bewertungen usw.)

Ausgeblendete Felder: Erfassen Sie zusätzliche Informationen mit ausgeblendeten Feldern, die für die Befragten nicht sichtbar sind, aber in den Übermittlungen enthalten sind

ClickUp Brain

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Feedback-Formularvorlage von ClickUp, um Kundenerkenntnisse zu optimieren. Diese Vorlage organisiert Antworten automatisch, kategorisiert Feedback und löst je nach Dringlichkeit Folgemaßnahmen aus. Ganz gleich, ob Sie ein Produkt verbessern, den Kundenservice optimieren oder die Mitarbeiterzufriedenheit nachverfolgen möchten – die KI-gestützte Analyse zeigt Trends und wichtige Erkenntnisse auf. So verbringen Sie weniger Zeit mit dem Sortieren von Daten und haben mehr Zeit für das Ergreifen von Maßnahmen. Weitere kostenlose Vorlagen für Feedback-Formulare finden Sie hier.

2. ClickUp Aufgaben: Vereinfachte und automatisierte Aufgabenverwaltung

Optimieren Sie Ihre Arbeit mit intelligenter Automatisierung und Echtzeit-Nachverfolgung mit ClickUp Aufgaben

ClickUp Tasks integriert alles aus Ihren Formularen und wandelt jede Übermittlung in einzelne Aufgaben um, wodurch die Nachverfolgung, Priorisierung und Automatisierung von Arbeiten vereinfacht wird. Mit Aufgabenabhängigkeiten, benutzerdefinierten Status und mehreren Ansichten wie Listen, Kanban und Gantt-Diagrammen können Teams die Workflows für die Formularübermittlung, wie z. B. einen Bug-Tracking-Workflow, auf einen Blick visualisieren.

Intelligente Benachrichtigungen sorgen dafür, dass keine Updates verpasst werden und Aufgaben im Zeitplan bleiben, sodass Projekte ohne Mikromanagement auf Kurs bleiben. Mit ClickUp Aufgaben können Sie:

Richten Sie Beziehungen zwischen Aufgaben ein, damit sich Teams zuerst auf Arbeiten mit hoher Priorität konzentrieren können

Schalten Sie zwischen Liste, Kanban, Gantt-Diagrammen und Kalendern um, um einen flexiblen Workflow zu erhalten

Erhalten Sie Echtzeit-Updates zu Aufgabenfortschritten, Kommentaren oder Änderungen, ohne Ihren Posteingang zu überladen

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige Geschäftseinblicke im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

3. ClickUp-Automatisierungen: Schluss mit repetitiver Arbeit

Mit ClickUp Automatisierung mühsame Arbeiten eliminieren und Workflows mühelos automatisieren

Wenn Sie nach jeder Übermittlung eines Formulars manuell eine Aufgabe zuweisen müssen, summiert sich das wahrscheinlich zu Stunden an verlorener Produktivität im Quartal. Die Automatisierung und KI-Agenten von ClickUp können Ihnen bei der Bewältigung der Arbeit helfen.

Die KI-Autopilot-Agenten von ClickUp bringen intelligente Automatisierung direkt in Ihren Arbeitsbereich und arbeiten nahtlos in der Listen- und Chat-Ansicht. Diese Agenten verwalten proaktiv sich wiederholende Aufgaben, optimieren die Kommunikation und sorgen dafür, dass nichts übersehen wird.

Mit ClickUp Automatisierung und KI-Agenten können Sie:

Automatisierung in Aufgabenlisten: KI-Autopilot-Agenten können automatisch Aufgaben zuweisen, Status aktualisieren und Benachrichtigungen auslösen, basierend auf benutzerdefinierten Regeln oder Echtzeit-Änderungen in Ihren Listen. Sie können auch Aufgabenübersichten erstellen, Projektdaten analysieren und nächste Schritte vorschlagen, sodass Ihre Projekte ohne manuelles Eingreifen vorankommen

Automatisierung im Chat: Im Im ClickUp Chat überwachen KI-Agenten Unterhaltungen, fassen Diskussionen zusammen und können sogar Aufgaben basierend auf Chat-Aktivitäten erstellen oder aktualisieren. Sie zeigen zu erledigende Elemente an, senden Erinnerungen und sorgen dafür, dass wichtige Updates nie übersehen werden

KI-gestützte Einblicke: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp AI , um intelligente Zusammenfassungen zu erstellen, Trends zu analysieren und proaktive Empfehlungen zu geben – egal, ob Sie in einer Liste arbeiten oder im Chat zusammenarbeiten

Nahtlose Integrationen: Verbinden Sie Tools wie Slack, Google Drive und Zapier, damit KI-Agenten Workflows koordinieren und Informationen über Ihr gesamtes Toolset hinweg synchronisieren können

Mit KI-Autopilot-Agenten, die sowohl in der Liste als auch im Chat verfügbar sind, ermöglicht ClickUp Ihrem Team, mehr zu automatisieren, intelligenter zusammenzuarbeiten und sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren.

Außerdem können Sie mit der leistungsstarken KI-Funktion ClickUp Brain ein klares, maßgeschneidertes Layout erstellen, das auf Ihren Zielen basiert, egal ob Sie Benutzer-Feedback oder Anfragen sammeln möchten. Wenn Sie ClickUp AI auffordern, ein Formular zu erstellen, generiert es ein gut strukturiertes Formular mit den Details, die Sie benötigen.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle detaillierte Feedback-Formulare

Preise für ClickUp

Was ist Jotform?

via Jotform

Jotform ist eine Online-Software zum Erstellen von Formularen, die die Datenerfassung, Automatisierung und Workflow-Verwaltung vereinfacht. Mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche können Benutzer in wenigen Minuten benutzerdefinierte Formulare, Umfragen und Zahlungsformulare erstellen.

Jotform lässt sich außerdem mit über 150 Business-Apps integrieren und ermöglicht so nahtlose Verbindungen zu CRMs, E-Mail-Marketing-Tools und Cloud-Speichern.

Von der Verwaltung von Kundenfeedback bis hin zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter – die bedingte Logik und die KI-gestützte Automatisierung von Jotform optimieren Prozesse und machen Formularantworten sofort umsetzbar.

Jotform-Features

Jotform geht über herkömmliche Formulare hinaus. Es ist ein leistungsstarkes Tool zur Automatisierung von Workflows. Mit KI-gesteuerter Formularverarbeitung, Integrationen mit Projektmanagement-Tools und automatisierter Erstellung von Aufgaben hilft Jotform Unternehmen dabei, Formularantworten zu verfolgen, zu analysieren und darauf zu reagieren.

Sehen wir uns drei herausragende Features an.

1. Formularerstellung: Benutzerdefinierte Formulare mit bedingter Logik

via Jotform

Jotform macht die Erstellung von Formularen mit seiner intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche zum Kinderspiel. Unternehmen können professionell aussehende Formulare mit benutzerdefiniertem Branding, bedingter Logik und KI-gestützten Formularvorschlägen erstellen. Mit dem Formular-Generator können Sie:

Blenden Sie Felder basierend auf Benutzereingaben ein oder aus, um Formulare dynamisch und effizient zu gestalten

Senden Sie Formular-Daten an Google Tabellen, Slack, Trello oder eine der über 150 Business-Apps von Jotform

Akzeptieren Sie Zahlungen über PayPal, Stripe oder Square direkt über Ihre Formulare

🧠 Fun Fact: Sehen Sie eine Katze auf der Website, im Blog oder in E-Mail-Kampagnen von Jotform? Das ist Podo – das Maskottchen der Marke. Diese Katze spricht mehr als ein Dutzend Sprachen und hilft Benutzern dabei, die neuen Features der Marke zu entdecken!

2. Jotform-Tabellen: Ein flexibles Feature für die Aufgabenverwaltung

via Jotform

Die Tabellen von Jotform fungieren als hybride Tabellenkalkulationsdatenbank und helfen Teams dabei, Projekte nachzuverfolgen, Übermittlungen zu verwalten und Daten an einem Ort zu organisieren.

Im Gegensatz zu herkömmlicher Aufgabenverwaltungssoftware bietet Jotform Tables dynamische Ansichten und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit zur Nachverfolgung von Formularantworten. Das hilft Ihnen dabei:

Wechseln Sie zwischen Raster-, Kalender- oder Kartenansicht für eine Aufgabenorganisation im ClickUp-Stil

Formulareinträge in Aufgaben umwandeln und Teammitgliedern zuweisen

Änderungen an einem Formular werden sofort in den verknüpften Jotform-Tabellen übernommen

✨ Bonus-Tipp: Mit den vorgefertigten Tabellenvorlagen von Jotform können Sie Benutzer-Feedback, Mitarbeiterumfragen und Ereignisregistrierungen nachverfolgen, ohne einen separaten Aufgabenmanager zu benötigen.

3. Jotform KI: Workflows automatisieren und Einblicke verbessern

via Jotform

Jotform AI bringt die Automatisierung auf die nächste Stufe, indem es sofortige Antworten, intelligente Einblicke und Verbesserungen des Workflows ermöglicht. Es kann automatisch Formularübermittlungen analysieren, Berichte erstellen und sogar auf Kundenanfragen reagieren. Mit dem Formular-Generator von Jotform AI können Sie:

Automatische Antwort auf Formularübermittlungen basierend auf vordefinierten Bedingungen

Identifizieren Sie Trends, gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse und erstellen Sie visuelle Berichte

Weisen Sie Übermittlungen der richtigen Person zu oder lösen Sie Projekt-Workflows aus

🎯 Bonus-Tipp: Jotform AI kann Ihnen dabei helfen, Umfrageergebnisse in Sekundenschnelle zusammenzufassen, wodurch Sie Stunden an manueller Dateneingabe und -analyse sparen.

Preise für Jotform

Free-Plan

Bronze: 39 $/Monat pro Benutzer

Silver: 49 $/Monat pro Benutzer

Gold : 129 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp vs. Jotform: Feature-Vergleich

ClickUp und Jotform bieten leistungsstarke Tools für die Automatisierung von Workflows, die Erstellung von Formularen und die Datenverwaltung.

Wenn Sie eine Lösung benötigen, die sich auf die Nachverfolgung von Projekten, die Zusammenarbeit und die Automatisierung von Aufgaben konzentriert, ist ClickUp die bessere Wahl. Wenn Ihre Priorität jedoch auf der Datenerfassung, der formularbasierten Automatisierung und KI-gestützten Erkenntnissen liegt, ist Jotform die bessere Wahl.

Schauen wir uns die wichtigsten Unterschiede genauer an.

#Feature 1: Formularerstellung und Anpassung

Mit der Formularansicht von ClickUp können Benutzer Formularantworten automatisch erfassen und in Aufgaben umwandeln. Die Formulare lassen sich direkt in das Projektmanagementsystem von ClickUp integrieren, sodass Formularantworten Workflows, Aufgabenzuweisungen und automatisierte Aktionen auslösen. Die Formulare werden außerdem mit Dashboards synchronisiert, sodass eine Verfolgung in Echtzeit möglich ist. Darüber hinaus bietet ClickUp Features wie benutzerdefiniertes Branding, bedingte Logik und KI-gestützte Felder, mit denen Sie Daten besser erfassen können.

Der Formular-Generator von Jotform bietet außerdem bedingte Logik, benutzerdefiniertes Branding und über 150 Integrationen mit CRMs, Zahlungsabwicklern und Marketing-Tools. Benutzer können Zahlungen akzeptieren, Berichte erstellen und Formulare plattformübergreifend einbetten.

🏆 Gewinner: Hier gibt es ein Unentschieden. Die Formulare von ClickUp sind nützlich für die interne Nachverfolgung von Aufgaben und integrierte CRM-Systeme. Jotform bietet mehr Anpassungsmöglichkeiten und Optionen für den Zahlungseinzug.

💡 Profi-Tipp: Anstatt allgemeine Fragen wie „Was denken Sie?“ zu stellen, verwenden Sie gezielte Fragen wie „Welche spezifischen Features würden Ihre Erfahrung verbessern?“ Dadurch werden die Antworten für die Entscheidungsfindung besser strukturiert. Weitere Informationen dazu, wie Sie effektiv um Feedback bitten können.

#Feature 2: Nachverfolgung von Aufgaben und Projekten

ClickUp ist ein Projektmanagement-Tool mit vollem Funktionsumfang, mit dem Benutzer Aufgaben, Abhängigkeiten, Prioritäten und Fristen verwalten können. Seine benutzerdefinierten Ansichten, wie Listen-, Tabellen-, Kanban- und Gantt-Ansichten, bieten verschiedene Möglichkeiten zur Visualisierung der Arbeit. Teams können innerhalb von Aufgaben zusammenarbeiten, Abhängigkeiten festlegen und Arbeitsprozesse automatisieren.

Die Tabellen von Jotform fungieren als einfacher Projekt-Tracker. Benutzer können Formularübermittlungen in Tabelleneinträge umwandeln, Status zuweisen und Daten in Tabellen-, Kalender- oder Kanban-Ansichten organisieren. Allerdings fehlen Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, die Nachverfolgung der Workload oder erweiterte Tools zur Projektvisualisierung wie bei ClickUp.

🏆 Gewinner: ClickUp gewinnt diese Runde! Es ist bei weitem überlegen in den Bereichen Aufgabenverwaltung, Projektnachverfolgung und Zusammenarbeit. Die Tabellenfunktion von Jotform ist nützlich für die Organisation von Formularantworten, kann jedoch nicht mit den umfassenden Projektmanagement-Funktionen von ClickUp mithalten.

#Feature 3. Automatisierung und KI-gestützte Features

Mit der Automatisierung von ClickUp können Benutzer triggerbasierte Workflows für das Aufgabenmanagement erstellen. Benutzer können die Erstellung von Aufgaben, Zuweisungen, Benachrichtigungen und Statusaktualisierungen automatisieren. ClickUp AI steigert die Produktivität zusätzlich, indem es Diskussionen zusammenfasst, Berichte erstellt, sofortige Einblicke liefert und Projekttermine vorhersagt.

Die KI und Automatisierung von Jotform konzentrieren sich auf formularbasierte Workflows. KI kann Daten analysieren und mithilfe von KI-Agenten Kundensupport leisten. Formulare können Übermittlungen automatisch weiterleiten, Genehmigungs-Workflows auslösen und Berichte erstellen.

🏆 Gewinner: ClickUp ist hier der Gewinner. ClickUp zeichnet sich durch Aufgabenautomatisierung und KI-gestütztes Workflow-Management sowie KI-gestützte Datenanalyse aus, während Jotform besser für einen formularbasierten Verarbeitungs-Workflow geeignet ist.

💡 Profi-Tipp: Feedback dient nicht nur dazu, Probleme zu identifizieren, sondern ist auch ein Tool für kontinuierliche Verbesserung und Engagement. Stellen Sie bei der Erfassung von Mitarbeiterfeedback sicher, dass ein Follow-up-Prozess vorhanden ist. Sehen Sie sich Beispiele für echtes Mitarbeiterfeedback an, um Ihren Ansatz zu verfeinern.

ClickUp vs. Jotform auf Reddit

Reddit-Benutzer haben unterschiedliche Meinungen zu ClickUp und Jotform geteilt, die den Wert widerspiegeln, den jede Plattform für Ihr Unternehmen bieten kann. Sehen wir uns die wichtigsten Benutzerbewertungen und deren Aussagen zur praktischen Anwendung dieser Tools genauer an.

Viele Benutzer schätzen ClickUp-Formulare als einfache Möglichkeit, die Übermittlung von Formularen in Aufgaben umzuwandeln, aber einige merken an, dass E-Mail-Benachrichtigungen manuell konfiguriert werden müssen. Ein Benutzer sagt:

Ich habe mit meinen Clients ein neues System eingeführt: Wenn sie eine neue Podcast-Episode für mich zur Bearbeitung haben, müssen sie nur ein paar Felder in einem ClickUp-Formular ausfüllen. Das Hauptproblem ist, dass ich keine Benachrichtigung erhalte, wenn sie ein Formular übermitteln. Weiß jemand, wie man E-Mail-Benachrichtigungen für Formulare einrichten kann?

Ich habe mit meinen Clients ein neues System eingeführt: Wenn sie eine neue Podcast-Episode für mich zur Bearbeitung haben, müssen sie nur ein paar Felder in einem ClickUp-Formular ausfüllen. Das Hauptproblem ist, dass ich keine Benachrichtigung erhalte, wenn sie ein Formular übermitteln. Weiß jemand, wie man E-Mail-Benachrichtigungen für Formulare einrichten kann?

Ein Benutzer sagt über die Automatisierung von ClickUp:

Ich bin immer wieder überrascht, dass nicht mehr Leute davon wissen, aber ClickUp bietet großartigen Support und Schulungen, und wenn Sie direkt zur Quelle gehen möchten. Andernfalls sollten Sie meiner Meinung nach eine Automatisierung einrichten, um die Übermittlung des Formulars/die Aufgabe Ihnen zuzuweisen, und dann sicherstellen, dass Sie Benachrichtigungen erhalten, wenn etwas zugewiesen wird.

Ich bin immer wieder überrascht, dass nicht mehr Leute davon wissen, aber ClickUp bietet großartigen Support und Schulungen, und wenn Sie direkt zur Quelle gehen möchten. Andernfalls sollten Sie meiner Meinung nach eine Automatisierung einrichten, um die Übermittlung des Formulars/die Aufgabe Ihnen zuzuweisen, und dann sicherstellen, dass Sie Benachrichtigungen erhalten, wenn etwas zugewiesen wird.

Ein Benutzer weist darauf hin, dass Jotform einfach zu bedienen ist, aber keine umfassenden Anpassungsmöglichkeiten bietet. Er sagt:

Jotform ist sehr einfach aufgebaut – was für kleine Unternehmen mit einfachen Anforderungen gut sein kann. Wenn Sie jedoch ein großes Unternehmen sind und Workflows oder Integrationen erstellen müssen, kann dies mit Jotform eine Herausforderung sein oder gar nicht möglich sein.

Jotform ist sehr einfach aufgebaut – was für kleine Unternehmen mit einfachen Anforderungen von Vorteil sein kann. Wenn Sie jedoch ein großes Unternehmen sind und Workflows oder Integrationen erstellen müssen, kann dies mit Jotform eine Herausforderung darstellen oder gar nicht möglich sein.

Ein anderer Benutzer weist darauf hin, dass der Free-Plan von Jotform zwar wertvolle Features enthält, aber Einschränkungen bei der Integration aufweist. Er sagt:

Jotform bietet Ihnen kostenlos viel mehr Funktionen als Formstack. Ich benötige jedoch, dass dieselbe PDF-Datei automatisch zur Speicherung in SharePoint hochgeladen wird – und diese Integration ist in Jotform nicht möglich.

Jotform bietet Ihnen kostenlos viel mehr Funktionen als Formstack. Ich benötige jedoch, dass dieselbe PDF-Datei automatisch zur Speicherung in SharePoint hochgeladen wird – und diese Integration ist in Jotform nicht möglich.

ClickUp vs. Jotform: Welches Tool zum Erstellen von Formularen ist das beste?

Wenn es um die Erstellung von Formularen und die Automatisierung von Workflows geht, bieten sowohl ClickUp als auch Jotform leistungsstarke Features.

Nach einem Vergleich der Funktionen, Automatisierungsmöglichkeiten und Integrationsoptionen ist ClickUp jedoch die bessere Option für Teams, die eine umfassende Projektmanagement-Lösung mit integrierten Formularfunktionen suchen.

Während Jotform sich hervorragend für die Erstellung eigenständiger Formulare und die Datenerfassung eignet, geht ClickUp über Formulare hinaus. Es ermöglicht Benutzern, Antworten in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln, Prozesse zu automatisieren und Projekte zu verfolgen – alles in einem Workspace. Wenn Sie mehr als einen Formular-Generator suchen, ist ClickUp die intelligentere Wahl für wachsende Teams und Unternehmen.

