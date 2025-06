die 10 besten Trint-Alternativen für KI-gestützte Transkription im Jahr 2025

Sie haben Trint verwendet. Es funktioniert als Transkriptionstool, aber nur bis zu einem gewissen Grad.

Da die Transkription nur ein Teil eines größeren Workflows ist – Erstellung von Inhalten, Benutzerrecherche, Dokumentation von Meetings – können Tools wie Trint schnell an ihre Grenzen stoßen. Exporte sind umständlich. Die Zusammenarbeit wirkt aufgesetzt. Und die Integration von Transkripten in Ihren tatsächlichen Workflow erfordert oft zu viele Workarounds.

Bei Teams, die mehr als nur eine Transkription benötigen, die Inhalte organisieren, bearbeiten, gemeinsam nutzen, wiederverwenden und Erkenntnisse daraus gewinnen möchten, zeigen sich schnell Schwachstellen.

Ob Sie detaillierte Bearbeitungsfunktionen, KI-gestützte Einblicke oder bessere Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Ihrem Team suchen – es gibt eine Trint-Alternative, die speziell für Ihren Workflow entwickelt wurde.

Entdecken Sie die besten Transkriptionstools mit ihren wichtigsten Features, Einschränkungen und Preisen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Warum sollten Sie sich für Trint-Alternativen entscheiden?

Trint ist ein beliebtes KI-gestütztes Transkriptionstool, das Audio- und Videodateien in durchsuchbare, bearbeitbare und gemeinsam nutzbare Textdokumente umwandelt.

Hier sind einige Gründe, warum Sie Trint-Alternativen in Betracht ziehen sollten, die Transkription unterstützen:

Einschränkungen hinsichtlich der Genauigkeit: Trint leistet gute Arbeit mit klaren Audiodateien, kann jedoch Probleme mit starken Akzenten, Übersprechen oder Hintergrundgeräuschen haben. Möglicherweise benötigen Sie eine Lösung, die Transkripte mit höherer Präzision erstellen kann oder sogar menschliche Transkripte als Backup für wichtige Aufnahmen anbietet

Eingeschränkte Export- und Formatoptionen: Trint wird Ihnen einschränkend erscheinen, wenn Sie Ihre Transkriptionen in bestimmten Dateiformaten wie SRT, VTT oder benutzerdefinierten Vorlagen exportieren müssen. Suchen Sie nach Alternativen zu Trint, die einen größeren Bereich an Formaten bieten, um Transkripte in Ihren Workflow oder Ihre Content-Pipeline zu integrieren

Benutzeroberfläche und Bearbeitungstools: Andere Plattformen zeichnen sich aus, wenn Sie eine benutzerfreundlichere Oberfläche mit übersichtlichen Layouts, weniger Klicks und reibungsloseren Bearbeitungs-Flows bevorzugen. Sie bieten erweiterte Features wie Inline-Kommentare, Notizen zu Sprechern und präzise Zeitcodierung

Features für die Zusammenarbeit: Wenn Sie mit einem Team arbeiten, sind Echtzeit-Zusammenarbeit, Versionshistorie und Benutzerrollenverwaltung von entscheidender Bedeutung. Einige Transkriptionstools gehen über die Grundlagen hinaus und bieten integrierte Feedback-Tools und Freigabeoptionen

Sprach- und Sprecherunterstützung: Trint unterstützt zwar mehrere Sprachen, die Sprechererkennung ist jedoch nicht immer ganz genau. Wenn Sie häufig Interviews mit mehreren Sprechern oder globale Inhalte transkribieren, sollten Sie Tools mit leistungsfähigeren mehrsprachigen Modellen und einer verfeinerten Sprechertrennung in Betracht ziehen

Sicherheit und Compliance: Sie benötigen robuste Sicherheitsprotokolle, insbesondere in stark regulierten Branchen. Wählen Sie eine Transkriptionssoftware mit HIPAA, DSGVO und anderen branchenspezifischen Compliance-Anforderungen für Datenschutz auf Unternehmensniveau

💡 Profi-Tipp: Für außergewöhnliche Genauigkeit, insbesondere bei der Arbeit mit technischen Inhalten oder in lauten Umgebungen, wählen Sie Transkriptionstools mit starkem Support für mehrere Sprachen, genauer Sprechererkennung und integrierter Erstellung von Untertiteln. Die besten Trint-Alternativen passen sich unterschiedlichen Transkriptionsanforderungen an – von Interviews bis hin zu globalen Inhalten – ohne dabei an Präzision einzubüßen.

Trint-Alternativen auf einen Blick

Hier ist eine kurze Übersicht über die besten Trint-Alternativen für präzise Transkriptionen:

Tool-Name Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp KI-Notizbuch, kollaborative Dokumente, Aufgabenverwaltung, Bearbeitung in Echtzeit, ClickUp Brain Insights Unternehmen, mittelständische Unternehmen, kleine Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Otter. ai Echtzeit-Transkription, Meeting-Zusammenfassungen, Aktionselemente, Folienerfassung, durchsuchbare Transkripte Kleine Unternehmen, Fachleute Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Benutzer/Monat Descript Skriptbasierte Bearbeitung, Overdub-Stimmklonung, Mehrspurbearbeitung, Füllwortentfernung, Steuerung der Video-/Audio-Zeitleiste Ersteller von Inhalten, Podcaster Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Benutzer/Monat Happy Scribe KI und menschliche Transkription, Untertitel-Editor, wortgetreue Transkription und SDH-Support Forscher, Rechtswesen, Bildung Pay-as-you-go-Modell; Preise ab 12 $/Stunde Sonix Mehrsprachiger Support, Themenerkennung, Audioverbesserung, Mehrspur-Uploads, Konfidenzbewertung Mittelständische Unternehmen, Fachleute Free-Plan; Transkription ab 5 $/Stunde (Premium) Verbit Echtzeit-CART-Untertitelung, Gen. V AI-Zusammenfassungen, sicher und konform (HIPAA, DSGVO), Sprecherbeschreibung, Übersetzung Unternehmen, Bildung, Recht Kostenlos für bis zu 30 Minuten; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Temi Schnelle KI-Transkription, innovative Tools zur Bearbeitung, eine mobile App und benutzerdefinierte Zeitstempel Kleine Unternehmen, Selbstständige Kostenlose Testversion verfügbar; Preise ab 0,25 $ pro Audiominute Rev KI + menschliche Transkription, KI-Assistent, Einblicke in mehrere Dateien, benutzerdefinierte Vorlagen Mittelständische Unternehmen, Forscher KI-Transkription ab 14,99 $/Monat Scribie 4-stufiger Genauigkeitsprozess, Unterstützung von Akzenten, Nachverfolgung des Status in Echtzeit, benutzerdefiniertes Format Kleine Unternehmen, globale Teams Preise beginnen bei 0,80 $/Min Amberscript Einblendbare Untertitel, Timecode-Neuausrichtung, mobile Aufzeichnung, Zugriffsverwaltung für Teams, GDPR/SOC2-Konformität Unternehmen, Medienteams Ab 8 $/Stunde TranscribeMe WhatsApp-/Telegram-Sprach-Transkription, ChatGPT-Integration, mehrsprachige Echtzeitübersetzung, branchenspezifische Ausgabeformate Unternehmen, Forscher, mobile Benutzer Benutzerdefinierte Preise

Die besten Trint-Alternativen

Sehen wir uns die einzelnen Trint-Alternativen mit ihren Features, Preisen, Bewertungen und Benutzerrezensionen an:

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Aufzeichnung, Transkription und einfache Integration von Inhalten in Workflows)

Nehmen Sie Video- oder Audio-Nachrichten auf, transkribieren Sie Ihre Dateien und gewinnen Sie sofort Erkenntnisse über ClickUp Brain

Wenn Sie nach einer Alternative zu Trint suchen, möchten Sie wahrscheinlich, dass das Tool mehr als nur Transkription bietet. Sie benötigen eine umfassende Plattform, die transkribiert und Ihnen ermöglicht, Erkenntnisse zu gewinnen, Aufgaben zuzuweisen und mit Ihren Teamkollegen zusammenzuarbeiten.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, kombiniert diese Funktionen, um Unterhaltungen in optimierte Workflows und umsetzbare Ergebnisse zu verwandeln. Das Beste daran ist die benutzerfreundliche Oberfläche, die auch technisch weniger versierten Benutzern den Einstieg erleichtert.

Der AI Notetaker von ClickUp transkribiert automatisch Ihre Meetings und Sprachnotizen, um wichtige Punkte, Entscheidungen und Aktionspunkte sofort festzuhalten.

Dank nahtloser Integrationen in Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams macht ClickUp die Aufzeichnung und Transkription von Audio- und Videoinhalten zum Kinderspiel. Nach jedem Meeting erstellt das KI-Tool für Notizen über ClickUp Docs intelligente Zusammenfassungen der Meetings, sodass Sie einen prägnanten Überblick über die Diskussion erhalten.

Erfassen Sie jedes Detail – nutzen Sie den KI-Notizblock von ClickUp, um Ideen, Aktionspunkte und Meeting-Notizen sofort festzuhalten

Ihre Transkription bleibt durchsuchbar, sodass Sie alle benötigten Informationen schnell finden können. Und das Beste daran? Alle Aktionselemente aus der Unterhaltung können sofort in nachverfolgbare Aufgaben umgewandelt werden, sodass Sie den Überblick behalten und wichtige Punkte leicht nachverfolgen können.

Beispielsweise können Aufgaben wie die Fertigstellung des Designs einer Marketingkampagne oder die Überprüfung des Quartalsbudgets automatisch zugewiesen werden. Alternativ können Sie auch kostenlose Vorlagen für Meeting-Notizen ausprobieren, um Meeting-Protokolle in einem strukturierten Format zu verfassen und alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Nachdem Sie die Transkription erhalten haben, analysiert ClickUp Brain, ein integrierter KI-Assistent, Ihre Inhalte und liefert Ihnen wichtige Erkenntnisse. Mit ClickUp Brain können Sie ganz einfach verwertbare Informationen aus Ihren Meeting-Notizen, Transkriptionen und Dokumenten extrahieren und so schneller intelligentere Entscheidungen treffen.

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache zu Meeting-Notizen und erhalten Sie mit ClickUp Brain innerhalb weniger Minuten spezifische Informationen

Sie können Fragen in natürlicher Sprache stellen, wie "Was sind die Aktionselemente aus diesem Meeting?" oder "Wie ist der Status der Aufgaben, die in der Telefonkonferenz letzte Woche besprochen wurden?", und erhalten sofort wertvolle Einblicke. Dies ist Ihr Assistent, der sicherstellt, dass Sie immer mit den relevantesten Daten arbeiten, und Ihnen die Informationen liefert, die Sie benötigen, um Projekte voranzubringen.

Darüber hinaus kann ClickUp Docs Ihnen dabei helfen, funktionsübergreifend mit anderen Teams zu organisieren und zusammenzuarbeiten. Die Funktionen zur Bearbeitung in Echtzeit helfen Ihnen dabei, alle Diskussionspunkte in Ihren Meeting-Notizen zu bearbeiten oder zu verdeutlichen und sicherzustellen, dass alle immer auf dem neuesten Stand sind.

Organisieren Sie Ihre Transkripte und arbeiten Sie mühelos gemeinsam an Dokumenten mit ClickUp Docs

Mit Features wie eingebetteten Aufgaben, Checklisten und einfacher Formatierung hält ClickUp Docs alles, was Sie brauchen, an einem Ort und sorgt dafür, dass Sie den Überblick behalten und mit Ihrem Team auf dem gleichen Stand sind. Sie können auch direkt auf andere ClickUp Aufgaben verlinken, Verantwortlichkeiten zuweisen und den Fortschritt verfolgen – alles innerhalb des Dokuments.

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie Checklisten, um die Fertigstellung sicherzustellen: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp-Checklisten , um die Aktionselemente aus dem Transkript abzugleichen, und jedes Element kann als fertiggestellt abgehakt werden

Fortschritt überwachen: Verfolgen Sie mit ClickUp Aufgaben die Fertigstellung von Aufgaben oder Aktionselementen, die im Transkript identifiziert wurden, und sorgen Sie dafür, dass das Team auf dem gleichen Stand bleibt und den Zeitplan einhält

Mit Kommentaren und Erwähnungen interagieren : Verwenden Sie : Verwenden Sie ClickUp Assign Comments , um Teammitglieder direkt im Dokument zu erwähnen und Fragen zu stellen oder Feedback in Echtzeit zu geben

Versionsverlauf nutzen : Verfolgen Sie Dokumentänderungen mit : Verfolgen Sie Dokumentänderungen mit ClickUp Docs und kehren Sie bei Bedarf zu früheren Versionen zurück

Einfaches Aufzeichnen von Videoclips: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Clips , um Ihren Bildschirm aufzuzeichnen und Videos mit ClickUp Brain sofort zu transkribieren

Limits von ClickUp

Die Plattform kann für Benutzer, die sie zum ersten Mal verwenden, etwas überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet:

ClickUp Brain spart Zeit. Die integrierte KI kann jetzt lange Threads zusammenfassen, Dokumente entwerfen und sogar Sprachclips direkt in einer Aufgabe transkribieren, wodurch mein Team weniger zwischen verschiedenen Tools wechseln muss und weniger Add-Ons benötigt.

Erfahren Sie, wie Sie KI für Meeting-Protokolle einsetzen können:

2. Otter. ai (Am besten geeignet für die Transkription von Live-Meetings und die Zusammenarbeit)

Otter. ai ist ein KI-gestütztes Transkriptionstool für Notizen in Echtzeit, die Aufzeichnung von Meetings und die gemeinsame Transkription. Sobald Sie Ihren Kalender verbunden haben, nimmt OtterPilot automatisch an Ihren Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Anrufen teil, transkribiert alles in Echtzeit und erfasst sogar Folien und Bildschirmfreigaben während der Unterhaltung.

Diese KI für Meeting-Notizen extrahiert auch wichtige Erkenntnisse und Aktionselemente. Anstatt durch Seiten mit Text zu scrollen, können Sie Fragen stellen wie "Was haben wir über die nächsten Schritte beschlossen?" und Otterpilot zeigt Ihnen direkt die Antwort. Sie können ihm auch die Namen, Abkürzungen oder Fachbegriffe beibringen, die Ihr Team häufig verwendet, damit es jedes Mal die richtigen Details findet.

Otter. ai beste Features

Erstellen Sie automatisch klare und prägnante Zusammenfassungen Ihrer Meetings und erfassen Sie wichtige Erkenntnisse, Entscheidungen und Folgeaufgaben

Organisieren Sie Ihre Meeting-Transkripte und geben Sie Notizen über Kanäle für bestimmte Teams oder Projekte frei

Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), um den Schutz Ihres Kontos zu verbessern und sicherzustellen, dass Ihre Meetings und Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind

Einschränkungen von Otter.ai

Manchmal, wenn ein Sprecher einen starken Akzent hat, kann die Transkription weniger genau sein und einen Text ergeben, der unklar oder schwer zu verstehen ist

Preise für Otter.ai

Basic : Kostenlos

Pro : 16,99 $/Benutzer

Business : 30 $/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Ich liebe das Feature der sofortigen Transkription und die Tatsache, dass man Otter für Meetings einfach "einstellen und vergessen" kann – die App fragt, ob sie an Ihren Anrufen teilnehmen und Notizen machen soll, fasst Ihre Unterhaltungen zusammen und kann sogar Screenshots machen, damit Sie keine Details vergessen.

Ich liebe das Feature der sofortigen Transkription und die Tatsache, dass man Otter für Meetings einfach "einstellen und vergessen" kann – die App fragt, ob sie an Ihren Anrufen teilnehmen und Notizen machen soll, fasst Ihre Unterhaltungen zusammen und kann sogar Screenshots machen, damit Sie keine Details vergessen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Otter.ai

3. Descript (Am besten für die Bearbeitung von Audio- und Videos mit integrierter Transkription geeignet)

via Descript

Descript ist ein KI-Tool zur Audio- und Videobearbeitung, das drei Methoden – Skript, Leinwand und Zeitleiste – bietet, mit denen Sie Ihre Inhalte ganz einfach bearbeiten können.

Mit der Skript-Oberfläche können Sie das Transkript direkt bearbeiten, um Abschnitte zu entfernen, neu anzuordnen oder anzupassen, ohne die Originalmedien zu verändern. Das Feature "Canva" fügt visuelle Elemente wie Titel, Bildunterschriften und Bilder hinzu. Die Zeitleiste bietet Ihnen detaillierte Kontrolle über Ihre Audiodateien, sodass Sie Überblendungen und die Reihenfolge der Ebenen anpassen und Elemente synchronisieren können.

Trint ist ein Transkriptionstool für präzise Transkriptionen und die Zusammenarbeit im Team. Es bietet durchsuchbare Transkripte, Sprecherbeschreibungen und Workflow-Tools. Descript ist ein vollwertiger Audio-/Video-Editor, bei dem die Transkription nur der Ausgangspunkt ist. Durch die Bearbeitung von Text können Sie Medien schneiden, neu anordnen und veröffentlichen.

Die besten Features von Descript

Erstellen Sie aus Ihren Aufnahmen ein Sprachmodell und generieren Sie durch Eingabe neue Zeilen – ideal zum Korrigieren von Fehlern oder Hinzufügen von Inhalten

Bearbeiten Sie mehrere Audiodateien in einem Transkript und verwenden Sie Sequenzen, um jede Spur präzise anzupassen

Verwandeln Sie Audiodateien in ansprechende Grafiken mit anpassbaren Designs, um Podcast-Highlights online freizugeben

Einschränkungen von Descript

Derzeit funktioniert die Transkription nur für Englisch zuverlässig. Die Plattform benötigt noch eine breitere Sprachunterstützung, um effizient zu sein

Preise für Descript

Free

Hobbyanwender: 24 $ pro Person/Monat

Ersteller: 35 $ pro Person/Monat

Business: 65 $ pro Person/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 770 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Descript?

Descript ist für meine Arbeit einfach fantastisch. Es hat mir so viel Zeit bei Aufgaben wie der Bearbeitung von Podcasts gespart. Ich liebe auch die KI-Features, die beim Erstellen von Notizen für Shows usw. zur Verfügung stehen. Es ist einfach zu bedienen, leicht zu verstehen, einfach zu installieren und leicht zu bearbeiten. Ich benutze es fast jeden Tag bei der Arbeit und finde es toll, dass alles in der Cloud gespeichert wird, sodass ich keine Dateien verliere und sie nicht auf meinem Computer speichern muss.

Descript ist für meine Arbeit einfach fantastisch. Es hat mir so viel Zeit bei Aufgaben wie der Bearbeitung von Podcasts gespart. Ich liebe auch die KI-Features, die beim Erstellen von Notizen für Shows usw. zur Verfügung stehen. Es ist einfach zu bedienen, leicht zu verstehen, einfach zu installieren und leicht zu bearbeiten. Ich benutze es fast jeden Tag bei der Arbeit und finde es toll, dass alles in der Cloud gespeichert wird, sodass ich keine Dateien verliere und sie nicht auf meinem Computer speichern muss.

🧠 Wussten Sie schon? Der Koch und Verfasser Jamie Oliver, der unter Legasthenie leidet, hatte Schwierigkeiten mit herkömmlichen Schreibmethoden. Um dieses Problem zu lösen, nahm er seine ersten Bücher mit einem Diktiergerät auf, sodass er seine Ideen diktieren konnte, anstatt sie aufzuschreiben.

4. Happy Scribe (Am besten für mehrsprachige Transkription und Untertitelung geeignet)

via Happy Scribe

Happy Scribe, ein KI-gestütztes Transkriptions- und Untertitelungstool, ermöglicht Ihnen die schnelle Transkription und Untertitelung Ihrer Inhalte. Sie können mit schnellen, KI-generierten Transkriptionen beginnen, die in über 120 unterstützten Sprachen und Dialekten eine Genauigkeit von rund 85 % aufweisen.

Sie können auch einen manuellen Transkriptionsdienst in Auftrag geben, wenn Sie hochpräzise Transkriptionen benötigen, beispielsweise für Gerichtsverfahren, medizinische Unterlagen oder Forschungsinterviews. Dieser bietet eine Genauigkeit von bis zu 99 % mit professioneller Korrekturlesung.

Es unterstützt auch SDH (Untertitel für Gehörlose und Schwerhörige). Sie gehen über gesprochene Dialoge hinaus und umfassen auch nonverbale Signale wie Musik, Lachen oder Hintergrundgeräusche, wodurch Ihre Videoinhalte inklusiver werden.

Die besten Features von Happy Scribe

Definieren Sie spezifische Regeln für Grammatikkorrekturen, Sprecherbeschreibungen und die Formatierung von Untertiteln, um die Konsistenz aller Transkriptionen und Untertitel zu gewährleisten

Erstellen Sie spezielle Glossare für Markennamen, Fachbegriffe oder regionale Slangausdrücke, um eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten und Ihren Workflow für Untertitel und Transkriptionen zu beschleunigen

Verwenden Sie einen Syntaxanalysator, um fortlaufende Sprache in präzise Untertitelsegmente mit genauer Zeitangabe zu zerlegen und so die Untertitelqualität zu verbessern

Limits von Happy Scribe

Die Funktion "Vokabeln hinzufügen" scheint nicht richtig zu funktionieren, was zu wiederkehrenden kleinen Fehlern in den meisten Podcast-Transkriptionen führt

Preise von Happy Scribe

Starter: Zahlen Sie nach Bedarf ab 12 $ pro 60 Minuten

Lite: 9 $ pro Monat · 0,15 $/Min

Pro: 29 $ pro Monat · 0,05 $/Min

Business: 49 $ pro Monat · 0,01 $/Min. (nur bei jährlicher Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Happy Scribe

G2: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Happy Scribe?

Ich habe Happy Scribe früher sehr gerne verwendet, weil es zweifellos eines der zugänglichsten Tools für die Arbeit mit Untertiteln ist (was, glauben Sie mir, eine große Hilfe ist, wenn man sie selbst erstellt). Die App ist also super intuitiv, voller nützlicher Features und vor allem hat man nie das Gefühl, "alleine mit dem Text zu sein". Sie verfügt über eine integrierte Übersetzung, KI-Support und sogar die Möglichkeit, bei Bedarf eine menschliche Übersetzung in der gewünschten Reihenfolge zu bestellen. Im Grunde genommen gibt es unzählige Features, die aber alle im Alltag wirklich nützlich sind.

Ich habe Happy Scribe früher sehr gerne verwendet, weil es zweifellos eines der zugänglichsten Tools für die Arbeit mit Untertiteln ist (was, glauben Sie mir, eine große Hilfe ist, wenn man sie selbst erstellt). Die App ist also super intuitiv, voller nützlicher Features und vor allem hat man nie das Gefühl, "alleine mit dem Text zu sein". Sie verfügt über eine integrierte Übersetzung, KI-Support und sogar die Möglichkeit, bei Bedarf eine menschliche Übersetzung in der gewünschten Reihenfolge zu bestellen. Im Grunde genommen gibt es unzählige Features, die aber alle im Alltag wirklich nützlich sind.

📚 Bonus: Otter AI vs. Fireflies AI: Welches Meeting-Tool ist besser?

5. Sonix (Am besten geeignet für die Organisation und Zusammenfassung mehrsprachiger Transkripte)

via Sonix

Mit Sonix können Sie Audio- und Video-Dateien in über 53 Sprachen transkribieren. Das Feature "Themen- und Entitätserkennung" organisiert Ihre Transkription automatisch und markiert Schlüsselthemen und Namen, damit Sie leicht finden, was Sie brauchen.

Die automatische Timecode-Neuausrichtung sorgt dafür, dass Ihre Untertitel auch nach Bearbeitungen perfekt mit dem Audio synchronisiert bleiben. Trint bietet zwar eine zuverlässige Transkription, verfügt jedoch nicht über diese automatische Organisationsfunktion, sodass Benutzer Inhalte manuell suchen und mit Tags versehen müssen.

Möchten Sie anschließend mehrere Transkripte hochladen? Mit den Mehrspur-Uploads von Sonix können Sie dies tun und sie zu einem Transkript mit genauen Sprecherbeschreibungen zusammenführen. Die Geräuschunterdrückung und die verbesserte Audioverarbeitung können Hintergrundgeräusche bereinigen und eine präzise Transkription gewährleisten, wenn Ihre Aufnahme nicht klar ist.

Die besten Features von Sonix

Nutzen Sie die KI-gestützte Geräuschfilterung von Sonix, um die Transkriptionsklarheit auch in lauten Umgebungen zu verbessern

Erkennen Sie automatisch Wörter mit geringer Zuverlässigkeit, um sich auf Bereiche zu konzentrieren, die möglicherweise manuell überprüft oder korrigiert werden müssen

Erstellen Sie prägnante Zusammenfassungen Ihrer Transkripte in Form von Sätzen oder Aufzählungen

Einschränkungen von Sonix

Es unterstützt das Hochladen von Dateien zur Transkription, bietet jedoch keine Live-Sprach-zu-Text-Funktionen

Sonix-Preise

Plattformpreis Standard: 0 $ pro Monat Premium: 22 $ pro Platz und Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Standard: 0 $ pro Monat

Premium: 22 $ pro Platz und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Standard: 0 $ pro Monat

Premium: 22 $ pro Platz und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

KI-Transkription Standard: 10 $ pro Stunde Premium: 5 $ pro Stunde. Sparen Sie 50 % Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Standard: 10 $ pro Stunde

Premium: 5 $ pro Stunde. Sparen Sie 50 %

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Standard: 10 $ pro Stunde

Premium: 5 $ pro Stunde. Sparen Sie 50 %

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sonix

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sonix?

Dies ist einer der wenigen Dienste, der mehrsprachige Transkripte und Übersetzungen verarbeiten kann. Mir gefiel die benutzerfreundliche Oberfläche und die Möglichkeit, in Software wie Adobe und Atlas zu exportieren. Das Beste ist die einfache Bearbeitung der Transkriptionen.

Dies ist einer der wenigen Dienste, der mehrsprachige Transkripte und Übersetzungen verarbeiten kann. Mir gefiel die benutzerfreundliche Oberfläche und die Möglichkeit, in Software wie Adobe und Atlas zu exportieren. Das Beste ist die einfache Bearbeitung der Transkriptionen.

📮ClickUp Insight: Fast 88 % der Befragten unserer Umfrage verlassen sich mittlerweile auf KI-Tools, um persönliche Aufgaben zu vereinfachen und zu beschleunigen. Möchten Sie dieselben Vorteile auch bei Ihrer Arbeit erzielen? ClickUp hilft Ihnen dabei! ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität um 30 % zu steigern – mit weniger Meetings, schnellen KI-generierten Zusammenfassungen und automatisierten Aufgaben.

6. Verbit (Am besten geeignet für Transkriptionen und Compliance auf Unternehmensebene)

via Verbit

Verbit ist eine professionelle Transkriptionssoftware, die ihre proprietäre KI-Engine Captivate™ mit erfahrenen menschlichen Editoren kombiniert, um eine Genauigkeit von über 99 % zu erreichen. Damit hebt sie sich als Alternative zu Trint deutlich ab.

Wenn Sie Transkripte in Echtzeit benötigen, unterstützt der Live-Transkriptions- und Untertitelungsdienst von Verbit Ereignisse, Webinare und Meetings.

Mit Gen. V™ AI erhalten Sie zusätzlichen Wert wie Zusammenfassungen, Hervorhebungen von Schlüsselwörtern und Titelvorschläge, mit denen Sie Ihre Inhalte optimal nutzen können. Verbit bietet KI-gestützte Übersetzungen und Synchronisationen für ein globales Publikum, damit Ihre Botschaft in mehr als 50 Sprachen klar und natürlich rüberkommt.

Die besten Features von Verbit

Liefern Sie präzise Echtzeit-Untertitel für die Kommunikation (CART), um die Barrierefreiheit von Live-Ereignissen, Kursen und Meetings zu unterstützen

Halten Sie strenge Standards wie HIPAA, SOC 2 und DSGVO ein, um persönliche, rechtliche oder medizinische Informationen während des gesamten Transkriptionsprozesses zu schützen

Wählen Sie aus mehreren Ausgabeoptionen, darunter Word, PDF, SRT, VTT, CSV und JSON, um Ihren Produktions- und Veröffentlichungs-Workflow anzupassen

Limits von Verbit

Ein wesentliches Limit ist, dass Transkripte als große, unstrukturierte Textblöcke dargestellt werden. Dies kann sie schwer verständlich und weniger benutzerfreundlich machen

Preise für Verbit

Kostenlos : Bis zu 30 Minuten

Self-Service: 29 $/Monat

Komplettservice: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Verbit

G2: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Verbit?

Im Allgemeinen bietet Verbit eine hervorragende Bearbeitungszeit für Untertitel. Dies ist besonders wichtig, wenn Schüler mit besonderen Bedürfnissen auf ein untertiteltes Video warten. Die Genauigkeit ist hervorragend. Als medizinische Einrichtung gibt es eine Vielzahl von Fachbegriffen. Wir können Verbit eine Dokumentation mit Begriffen zur Verfügung stellen, mit denen die menschlichen Prüfer möglicherweise nicht vertraut sind, um die Genauigkeit der Untertitelung zu verbessern.

Im Allgemeinen bietet Verbit eine hervorragende Bearbeitungszeit für Untertitel. Dies ist besonders wichtig, wenn Schüler mit besonderen Bedürfnissen auf ein untertiteltes Video warten. Die Genauigkeit ist hervorragend. Als medizinische Einrichtung gibt es eine Vielzahl von Fachbegriffen. Wir können Verbit eine Dokumentation mit Begriffen zur Verfügung stellen, mit denen die menschlichen Prüfer möglicherweise nicht vertraut sind, um die Genauigkeit der Untertitelung zu verbessern.

📚 Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen Bildschirmrekorder ohne Wasserzeichen Tools

7. Temi (Am besten für schnelle und kostengünstige automatisierte Transkription)

via Temi

Temi, powered by Rev, ist eine schnelle Speech-to-Text-Software, die Transkripte direkt in Ihren Posteingang liefert, wo Sie sie sofort überprüfen können. Trint bietet ebenfalls relativ schnelle Bearbeitungszeiten, aber seine Benutzeroberfläche ist eher auf professionelle Benutzer ausgerichtet, die erweiterte Tools zum Organisieren und Analysieren von Transkripten benötigen.

Mit der mobilen App Temi können Sie Audioaufnahmen direkt von Ihrem Smartphone aus aufzeichnen und transkribieren. Sie bietet unbegrenzte Aufnahmen und Echtzeit-Streaming von Sprache zu Text.

Die besten Features von Temi

Wählen Sie zwischen MS Word, PDF, SRT, VTT und JSON für die nahtlose Integration von Transkripten in Ihre Workflows

Identifizieren und entfernen Sie Füllwörter wie "ähm" und "äh" mit einem einzigen Fingertipp während der Bearbeitung

Passen Sie Zeitstempel an, um eine genaue Synchronisation mit Ihren Audio- oder Video-Inhalten zu gewährleisten

Einschränkungen von Temi

Temi bietet keine Live- oder Echtzeit-Transkription an. Die Aufnahmen werden nach dem Hochladen verarbeitet

Preise für Temi

Kostenlose Testversion

Zahlung: 0,25 $ pro Audiominute

Bewertungen und Rezensionen zu Temi

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Temi?

Nach der Transkription kann der Inhalt bearbeitet werden. Beispielsweise können die Namen der Sprecher auf der Website von Temi hinzugefügt werden. Nach dem Herunterladen lässt sich der Text leicht korrigieren, sodass eine ausgefeilte Transkription freigegeben werden kann.

Nach der Transkription kann der Inhalt bearbeitet werden. Beispielsweise können die Namen der Sprecher auf der Website von Temi hinzugefügt werden. Nach dem Herunterladen lässt sich der Text leicht korrigieren, sodass eine ausgefeilte Transkription freigegeben werden kann.

🧠 Wissenswertes: Während der Renaissance gewann die Stenografie als Methode zur schnellen Transkription an Popularität. Berühmte Persönlichkeiten wie Samuel Pepys und Isaac Newton nutzten die Stenografie, um Ereignisse und Ideen schnell zu dokumentieren. In diesem Zeitraum entstand die Stenografie, die die modernen Transkriptionsmethoden maßgeblich beeinflusst hat.

8. Rev (Am besten geeignet für den Wechsel zwischen KI- und menschlicher Transkription nach Bedarf)

via Rev

Rev bietet Sprach-zu-Text-Software und Transkriptionsdienste durch Menschen, damit Sie je nach Ihren spezifischen Anforderungen das passende Angebot auswählen können. Es gibt auch KI-Vorlagen, die Sie verwenden können, wenn Sie immer wieder die gleiche Art von Arbeit erledigen, z. B. Interviews oder Rechercheanrufe. So müssen Sie nicht jedes Mal die Beschreibungen der Sprecher korrigieren oder alles neu strukturieren.

Der KI-Assistent ist in den Editor integriert, sodass Sie ihn bitten können, Dinge zusammenzufassen, die wichtigsten Punkte aufzulisten oder alle Fragen zu finden, die jemand gestellt hat. Und wenn Sie mit einer Reihe von Transkripten arbeiten, können Sie mit Multifile Insights Muster erkennen. Auf diese Weise können Sie nachverfolgen, welche Themen immer wieder auftauchen, um sie zu verstehen, ohne jedes Wort lesen zu müssen.

Die besten Features

Halten Sie die Transkription mit dem Audio synchron, da sie automatisch scrollt und das aktuelle Wort hervorhebt

Wiedergabe, Pause, Zurückspulen, Geschwindigkeit anpassen, Kommentare hinzufügen, Clips freigeben, Text markieren und Änderungen mühelos rückgängig machen/wiederherstellen

Finden und ersetzen Sie schnell bestimmte Wörter oder Ausdrücke im gesamten Transkript für die Bearbeitung großer Mengen

Setzen Sie Lesezeichen für wichtige Stellen im Transkript oder Audio, um schnell und einfach darauf zurückgreifen zu können

Rev-Limits

Rev bietet keine gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit, Inline-Kommentare oder das Freigeben von Dokumenten, sodass sich die Zusammenarbeit nicht wie eine echte Zusammenarbeit anfühlt. Es handelt sich eher um ein Tool für die Übergabe von Einzelaufgaben

Rev-Preise

Basis: 14,99 $ pro Benutzer/Monat

Pro: 34,99 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bezahlung pro Minute Menschliche Transkription : 1,99 $/Minute KI-Transkription : 0,25 $/Minute

Menschliche Transkription : 1,99 $/Minute

KI-Transkription: 0,25 $/Minute

Menschliche Transkription : 1,99 $/Minute

KI-Transkription: 0,25 $/Minute

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📚 Bonus: So fügen Sie einem Video eine Begleitkommentare hinzu, um die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer zu steigern

9. Scribie (Am besten geeignet für hochpräzise Transkriptionen mit Unterstützung für Akzente)

via Scribie

Scribie ist ein Transkriptionsdienst, der präzise Transkripte in einem robusten 4-Schritte-Prozess liefert. Dieser Prozess umfasst die Roh-Transkription und eine gründliche Überprüfung, Korrekturlesen und abschließende Qualitätskontrollen, was zu einer Genauigkeit von über 99 % führt. Darüber hinaus können Sie je nach Dringlichkeit aus flexiblen Bearbeitungsoptionen wählen, darunter Express (8–12 Stunden), 1 Tag oder 3 Stunden.

Trint hingegen stützt sich bei der Transkription in erster Linie auf KI, was zwar eine schnellere Bearbeitung ermöglicht, aber die Nuancen und Genauigkeit einer menschlichen Überprüfung vermissen lässt.

Als Alternative zu Trint ermöglicht Ihnen Scribie die Transkription in verschiedenen Akzenten, darunter indische, afrikanische und andere nicht-muttersprachliche Akzente, und ist damit eine vielseitige Option für Ihre globalen Projekte.

Die besten Features von Scribie

Arbeiten Sie effektiv zusammen, indem Sie Dateien für Teammitglieder freigeben und Optionen für die Ansicht oder Bearbeitung festlegen, um eine nahtlose Teamarbeit zu gewährleisten

Optimieren Sie Ihren Workflow, indem Sie Ihre Transkripte zur besseren Verwaltung und für einen einfachen Zugriff in Ordnern organisieren

Erhalten Sie Transkripte in verschiedenen Formaten wie Microsoft Word, PDF, OpenDocument Text und Nur-Text, um sie in verschiedenen Anwendungen zu verwenden

Einschränkungen von Scribie

Der Editor ist anspruchsvoll, da er über Tastaturbefehle gesteuert wird und Sie häufig auf einen Spickzettel aus Papier zurückgreifen müssen

Preise für Scribie

Erweitert: 0,80 $/Min

Bewertungen und Rezensionen zu Scribie

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Scribie?

Einer der Hauptvorteile von Scribie ist seine Genauigkeit. Transkriptionen werden schnell erledigt, was für Unternehmen und Privatpersonen von entscheidender Bedeutung ist. Scribie bietet verschiedene Bearbeitungszeiten im Bereich von 36 Stunden bis 5 Tagen und verfügt außerdem über eine Eiloption für diejenigen, die ihre Transkriptionen noch schneller benötigen.

Einer der Hauptvorteile von Scribie ist seine Genauigkeit. Transkriptionen werden schnell erledigt, was für Unternehmen und Privatpersonen von entscheidender Bedeutung ist. Scribie bietet verschiedene Bearbeitungszeiten im Bereich von 36 Stunden bis 5 Tagen und verfügt außerdem über eine Eiloption für diejenigen, die ihre Transkriptionen noch schneller benötigen.

10. Amberscript (Am besten geeignet für die Einbettung von Untertiteln und teamorientierte Workflows)

via Amberscript

Amberscript ist eine Transkriptions- und Untertitelungsplattform, die automatische und manuelle Dienste anbietet. Burn-In Captions ist ein Schlüssel-Feature, mit dem Sie Untertitel direkt in Ihre Videos einbetten können, sodass sie auch auf Plattformen, die keine separaten Untertiteldateien unterstützen, konsistent angezeigt werden.

Mit der Timecode-Neuausrichtung können Sie das Timing nach der Bearbeitung anpassen, sodass Ihre Audioinhalte und Untertitel perfekt synchronisiert bleiben. Das integrierte Dashboard unterstützt komplexe Projekte und bietet Ihnen Tools zur Nachverfolgung des Fortschritts, zur Organisation von Dateien, zur Verwaltung des Teamzugriffs und zum einfachen Wechseln zwischen Sprachen.

Die besten Features von Amberscript

Nehmen Sie Meetings, Vorträge und Sprachnotizen unterwegs auf und wandeln Sie sie direkt von Ihrem Smartphone in Text um, um sie schnell und einfach zu transkribieren

Passen Sie Ihre Transkripte mit KI-gestützten Optionen wie Zusammenfassungen, anonymisierten Versionen zum Schutz der Privatsphäre oder übersichtlichen Formaten an, um die Lesbarkeit zu verbessern

Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Dateien mit SSL-Verschlüsselung, verschlüsseltem Speicher und der Einhaltung von Standards wie SOC2 für den sicheren Umgang mit sensiblen Informationen

Einschränkungen von Amberscript

Die maschinell lernende Transkription funktioniert am besten mit Englisch. Andere Sprachen wie Deutsch weisen tendenziell mehr Auslassungen und Fehler auf

Preise von Amberscript

Maschinell erstellt: Einmaliges Guthaben: 8 $/Stunde Monatliches Abonnement: 6,4 $/Stunde Jährliches Abonnement: 5 $/Stunde

Einmaliges Guthaben: 8 $/Stunde

Monatliches Abonnement: 6,4 $/Stunde

Jährliches Abonnement: 5 $/Stunde

Von Menschen erstellt: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Einmaliges Guthaben: 8 $/Stunde

Monatliches Abonnement: 6,4 $/Stunde

Jährliches Abonnement: 5 $/Stunde

Bewertungen und Rezensionen zu AmberScript

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über AmberScript?

Der Service ist nahtlos und professionell und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu meinen Geschäftsanforderungen passen. Im Gegensatz zu anderen Tools, die ausschließlich auf KI setzen, bietet Amberscript einen Full-Service, bei dem man das Gefühl hat, mit echten Menschen zu arbeiten, die Ihre Ziele verstehen. Wenn Sie große Audio- und Video-Projekte verwalten und einfache, genaue und professionelle Transkriptionen oder Untertitel benötigen, ist Amberscript die ultimative Wahl. Es ist eine Lösung für Profis, die Qualität und Zuverlässigkeit verlangen. Sehr empfehlenswert!

Der Service ist nahtlos und professionell und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu meinen Geschäftsanforderungen passen. Im Gegensatz zu anderen Tools, die ausschließlich auf KI setzen, bietet Amberscript einen Full-Service, bei dem man das Gefühl hat, mit echten Menschen zu arbeiten, die Ihre Ziele verstehen. Wenn Sie große Audio- und Video-Projekte verwalten und einfache, genaue und professionelle Transkriptionen oder Untertitel benötigen, ist Amberscript die ultimative Wahl. Es ist eine Lösung für Profis, die Qualität und Zuverlässigkeit verlangen. Sehr empfehlenswert!

💡 Profi-Tipp: Sobald Ihr Team die Transkription oder Untertitelung in Ihrer bevorzugten Trint-Alternative abgeschlossen hat, ist der nächste Schritt die Ausführung. Ganz gleich, ob Sie die Veröffentlichung eines Videos, eine interne Überprüfung oder eine Feedback-Schleife planen, mit den Vorlagen für Aufgabenlisten von ClickUp können Sie einen automatisierten, wiederholbaren und nachverfolgbaren Prozess aufbauen.

11. TranscribeMe (Am besten geeignet für die Transkription von Sprachnotizen und mehrsprachige KI-Features)

via TranscribeMe

TranscribeMe, eine digitale Transkriptionssoftware und Alternative zu Trint, verfolgt einen dialogorientierten Ansatz für die Transkription. Es unterstützt die Transkription von Sprachnotizen aus Apps wie WhatsApp und Telegram. Wenn Sie viel über Sprachnachrichten kommunizieren, können Sie diese in sauberen, durchsuchbaren Text umwandeln, ohne etwas hochladen oder neu aufnehmen zu müssen.

Dieses KI-gestützte Tool lässt sich auch in ChatGPT integrieren, sodass Sie direkt in der Plattform Fragen stellen, kurze Zusammenfassungen erhalten oder sogar Teile Ihrer Transkripte umformulieren können. Und wenn Sie mit mehrsprachigen Inhalten arbeiten, hilft Ihnen die Echtzeit-Übersetzung dabei, Sprache in verschiedenen Sprachen zu transkribieren und zu verstehen, ohne dass Sie ein separates Tool benötigen.

Die besten Features von TranscribeMe

Integrieren Sie die Dienste von TranscribeMe nahtlos in Ihre bestehenden Systeme mithilfe der robusten und gut dokumentierten API

Passen Sie Ihre Transkripte mit speziellen Formaten wie SRT für Untertitel, NVivo für qualitative Forschung und Formaten für Marktforschung an die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche an

Nutzen Sie Transkriptionsdienste direkt über Messaging-Plattformen und umgehen Sie die Installation zusätzlicher Apps. Einschränkungen von TranscribeMe

Einschränkungen von TranscribeMe

Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern verfügt TranscribeMe nicht über einen integrierten Editor, mit dem Benutzer Transkriptionen direkt in ihrer Browser-Oberfläche bearbeiten können

Preise für TranscribeMe

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu TranscribeMe

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über TranscribeMe?

TranscribeMe reduziert den Zeitaufwand für die Transkription erheblich. Damit lassen sich große Transkriptionsaufträge viel einfacher und schneller erledigen.

TranscribeMe reduziert den Zeitaufwand für die Transkription erheblich. Damit lassen sich große Transkriptionsaufträge viel einfacher und schneller erledigen.

ClickUp: Die All-in-One-Alternative zu Trint, die Unterhaltungen in Aktionen umwandelt

Trint und seine Alternativen helfen Ihnen vielleicht dabei, schneller zu transkribieren, aber das war es auch schon. Es hilft Ihnen nicht dabei, das Gesagte zu organisieren, Ideen während der Bearbeitung von Dateien zu verknüpfen oder Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen. Wenn Sie sich nicht nur auf Transkripte verlassen, um Ihre Arbeit zu erledigen, ist das ein Problem.

Sie benötigen eine Lösung, die mehr kann. Eine Lösung, mit der Sie die Informationen aus Ihren Meetings und Unterhaltungen erfassen, verstehen und nutzen können.

Hier zeichnet sich ClickUp aus. Mit seinem KI-Notizbuch, ClickUp Brain und integrierten Dokumenten zeichnet es nicht nur auf, was gesagt wurde. Es hilft Ihnen, diese Worte in Arbeit umzusetzen. Alles bleibt an einem Ort verbunden, von intelligenten Zusammenfassungen über durchsuchbare Kontexte bis hin zu Dokumenten für die Zusammenarbeit.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um Transkripte in Maßnahmen umzusetzen.