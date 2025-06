die 11 besten automatisierten KI-Tools für Notizen im Jahr 2025

Haben Sie schon einmal ein Meeting verbracht, in dem Sie verzweifelt Notizen gemacht haben, nur um dann wichtige Informationen zu verpassen, weil Sie nicht mithalten konnten? Der ständige Kampf, die Aufmerksamkeit zwischen aktiver Teilnahme und Dokumentation aufzuteilen, führt bei den meisten von uns zu unvollständigen Notizen und verpassten Chancen.

Entdecken Sie automatisierte KI-Tools für Notizen – Ihre digitalen Schreiber, die Ihre Unterhaltungen erfassen, transkribieren und sogar zusammenfassen, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: die sinnvolle Teilnahme an Diskussionen.

Diese KI-Assistenten haben sich von einfachen Transkriptionstools zu hochentwickelten Meeting-Partnern entwickelt, die Informationen organisieren, Aktionselemente extrahieren und sich in Ihren bestehenden Workflow integrieren lassen.

Entdecken Sie die besten KI-Notiztaker, mit denen die Frage "Kann jemand Notizen machen?" der Vergangenheit angehört.

Die besten automatisierten KI-Notiztaker auf einen Blick

Sehen Sie sich diese kurze Übersicht der besten KI-Notiztaker an, um Ihr Meeting-Management-System zu verbessern!

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen KI-gestützte Terminplanung und -verwaltung für Meetings, automatisierte Zusammenfassungen und Aktionspunkte, integrierte Notizen, Aufgaben und Dokumente, Vorlagen für Meeting-Notizen Free-Plan verfügbar; Anpassungen für Unternehmen möglich Otter. ai Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Echtzeit-Transkription, Sprechererkennung, Meeting-Zusammenfassungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat/Benutzer; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Fireflies Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen KI-Meeting-Notizen, Sprachbefehlsuche, CRM-Integrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Notion AI Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen KI-Inhaltserstellung, Automatisierung von Meeting-Notizen, Wissensmanagement Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen; KI zu jedem Notion-Plan für 10 $/Monat/Benutzer hinzufügen Fathom Einzelpersonen, kleine Unternehmen Highlights von Meetings mit einem Klick, KI-Zusammenfassungen, CRM-Synchronisierung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat/Benutzer; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen tl;dv Einzelpersonen, kleine Unternehmen Notizen mit Zeitstempel, KI-Zusammenfassungen, Zoom- und Meet-Integrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat/Benutzer; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Avoma Mittelständische Unternehmen, Unternehmen KI-Notizen, Unterhaltungsintelligenz, Tools für das Vertriebscoaching Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat/Benutzer; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Glean Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Einheitliche Arbeitsplatzsuche, KI-gestützte Wissensermittlung, Zusammenfassung von Meetings Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Institutionen Tactiq Einzelpersonen, kleine Unternehmen Live-Transkription, Hervorhebungen, Export in Dokumente und Tools Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat/Benutzer; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Notta Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Mehrsprachige Transkription, KI-Zusammenfassungen, Datei-Uploads Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat/Benutzer; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Reflect Einzelpersonen, kleine Unternehmen KI-Notiz-App mit Vorschlägen, Backlinks und Sprachaufzeichnung Kostenlose Testversion verfügbar; ein Plan, ein Preis von 10 $/Monat/Benutzer (jährliche Abrechnung)

Worauf sollten Sie bei automatisierten KI-Notizern achten?

Berücksichtigen Sie diese wesentlichen Features bei der Auswahl eines KI-Notiztakers, um den maximalen Wert zu erzielen:

Transkriptionsgenauigkeit : KI-Tools für Meetings müssen äußerst genaue Notizen erstellen, insbesondere bei der Erfassung von Fachjargon und unterschiedlichen Akzenten

Echtzeit-Aufzeichnungsfunktionen : Dank Echtzeit-Transkription können Teilnehmer Korrekturen sofort vornehmen und verspätete Teilnehmer können schnell aufholen und frühere Diskussionspunkte wieder aufgreifen, ohne den Flow des Meetings zu stören

Integrationsoptionen : Das KI-Tool für Notizen sollte sich in Ihre bestehenden Workflow-Apps integrieren lassen. Es sollte automatisch Aufgaben aus Aktionspunkten erstellen oder Meeting-Protokolle mit Ihrer individuellen oder Team-Wissensdatenbank synchronisieren, je nach Kontext des Meetings

Erstellung von Zusammenfassungen : Fortschrittliche KI-Notiztaker sollten prägnante Protokolle des Meetings erstellen. Sie müssen zwischen allgemeinen Diskussionspunkten und den daraus resultierenden kritischen Entscheidungen unterscheiden

Durchsuchbarkeit : Eine robuste Suchfunktion sollte Filter für Datum, Teilnehmer, Thema und Inhaltstyp sowie eine semantische Suche umfassen, um Informationen nicht nur anhand von Stichwörtern, sondern auch anhand von Konzepten zu finden

Sicherheit und Datenschutz : Verschlüsselung und Compliance-Zertifizierungen sollten vorhanden sein, um Datenkontrolle, eingeschränkten Zugriff und ordnungsgemäße Handhabung von Aufzeichnungen, Aufbewahrung und Berechtigungen zu gewährleisten

Features für die Zusammenarbeit : Die Zusammenarbeit in Echtzeit sollte es den Teilnehmern ermöglichen, wichtige Punkte hervorzuheben, Kontext hinzuzufügen und Verantwortlichkeiten nachzuverfolgen

Kosteneffizienz: Die Features sollten zu Ihrem Budget passen, und der ROI sollte anhand der Zeitersparnis bei der manuellen Notizenerstellung und Nachbearbeitung geschätzt werden

Die besten automatisierten KI-Notiztaker für Ihre Meetings

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie bei einem guten KI-Notizsystem für Meetings achten sollten, finden Sie hier unsere Top-Empfehlungen, die Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Tool helfen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Notizen mit Aufgabenverwaltung)

Probieren Sie ClickUp AI Notetaker aus Verwandeln Sie Ihre Meetings mit dem ClickUp AI Notetaker in umsetzbare Aufgaben

Stellen Sie sich vor, jede Unterhaltung würde sich automatisch in klare Aktionspläne mit zugewiesenen Eigentümern und Fristen organisieren. Mit ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, verschwindet die Kluft zwischen dem Reden über Arbeit und dem tatsächlichen Erledigen derselben.

ClickUp ist viel mehr als eine App zum Notieren. Es ist eine umfassende Plattform für Produktivität, auf der KI-gestützte Notizen nahtlos mit Ihren Aufgaben und Dokumenten verbunden werden, um den Kontext zu vervollständigen.

Der ClickUp AI Notetaker wurde entwickelt, um Inhalte von Meetings (einschließlich Sprachaufzeichnungen!) zu erfassen und gleichzeitig Aktionspunkte, Entscheidungen und wichtige Erkenntnisse in einem übersichtlichen Transkript zu identifizieren. Sie erhalten außerdem Beschreibungen der Sprecher, um zu erkennen, wer was gesagt hat.

Was ClickUp zu einer außergewöhnlichen Meeting-Management-Software macht, ist seine Fähigkeit, wichtige Punkte aus Unterhaltungen direkt in zuweisbare Aufgaben umzuwandeln und jedes Protokoll durchsuchbar zu machen.

Mit ClickUp Brain können Sie Meeting-Notizen und -Transkripte durchsuchen

ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, hilft Ihnen dabei, Antworten auf meetingspezifische Fragen mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache zu finden. Er durchsucht Ihre Meeting-Protokolle – sogar solche, die schon Monate alt sind – und findet wichtige Informationen, für die Sie sonst stundenlang E-Mails und Slack-Threads durchforsten müssten.

Brain kann auch Meeting-Agenden auf der Grundlage früherer Diskussionen und ausstehender Aufgaben erstellen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle eine umfassende Meeting-Agenda mithilfe von KI

Nach dem Meeting erhalten Sie die automatisierten Notizen mit personalisierten Aktionselementen in Ihrem ClickUp-Posteingang. Die Notizen werden in ClickUp Docs als dynamische, umsetzbare Ressource für Ihr Team organisiert. Durch die bidirektionale Verknüpfung zwischen Dokumenten und ClickUp-Aufgaben werden die in Ihren Notizen identifizierten Aktionselemente nahtlos in den Workflow Ihres Projekts integriert. Dieser strukturierte Ansatz sorgt für produktive Meetings.

Erhalten Sie automatisierte KI-Notizen von ClickUp AI Notetaker direkt in Ihren ClickUp-Posteingang

Die Meeting-Features von ClickUp verbessern das Notiztaker-Erlebnis noch weiter, indem sie spezielle Spaces für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Meetings bereitstellen.

Planen Sie Meetings direkt in ClickUp und nehmen Sie daran teil – ganz einfach über den ClickUp-Kalender

Verwenden Sie den KI-gestützten ClickUp-Kalender, um für alle passende Termine für Einzel- oder Gruppentreffen zu finden. Planen Sie Meetings direkt über den Kalender und synchronisieren Sie sie mit Ihrem Google Kalender. Versenden Sie Einladungen und nehmen Sie sogar an Videoanrufen teil, ohne die Plattform zu verlassen.

Integrierte Vorlagen für Tagesordnungen, Stand-ups, Einzelgespräche und Rückblicke machen die Vorbereitung von Meetings schnell und konsistent. Da alles miteinander verbunden ist – von Ihrem Kalender über Ihre Dokumente bis hin zu Ihren Aufgaben – sorgt ClickUp dafür, dass jedes Meeting zielgerichtet und umsetzbar ist.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Zoom-Integration von ClickUp, um ein Zoom-Meeting direkt aus einer ClickUp-Aufgabe zu starten!

Der Notepad von ClickUp fungiert als Ihr digitales Notizbuch, in dem Sie den ganzen Tag über schnell Ihre Gedanken festhalten können. Er hilft Ihnen dabei, zufällige Ideen in sinnvolle Kategorien zu organisieren, die später zu vollständigen Dokumenten oder Aufgaben erweitert werden können.

Mit ClickUp Notepad schnell Notizen, Ideen und Erinnerungen festhalten

Integrierte Vorlagen für Meeting-Notizen für Tagesordnungen, Stand-ups, Einzelgespräche und Rückblicke machen die Meeting-Vorbereitung in ClickUp schnell und konsistent.

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen bietet beispielsweise ein strukturiertes Format, um Ziele, Diskussionspunkte und Aktionselemente mit klarer Verantwortlichkeit festzuhalten.

Kostenlose Vorlage Bessere Entwürfe für Meeting-Notizen mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen

Die Vorlage lautet:

Anfängerfreundlich : Für eine einfache Einführung konzipiert, sodass Teams ohne umfangreiches Setup loslegen können

Vielseitig : Passt sich an verschiedene Meeting-Typen an und erfüllt unterschiedliche Team-Anforderungen

Effektive Dokumentation: Stellt sicher, dass jedes Meeting gut dokumentiert wird, und fördert so eine klare Kommunikation und umsetzbare Folgemaßnahmen

Die Vorlage "ClickUp Daily Notes " hilft bei der konsistenten Dokumentation laufender Projekte und hebt automatisch Muster und wiederkehrende Themen in den Einträgen hervor. Für Studenten oder Forscher organisiert die Vorlage "ClickUp Class Notes for College Students " Vorlesungen mit KI-gestützter Zusammenfassung und Konzeptverknüpfung.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie mit einem Klick umfassende Zusammenfassungen von Meetings

Diskussionspunkte mit KI-Tools automatisch in zuweisbare Aufgaben umwandeln

Organisieren Sie Notizen mit KI-gestützter Kategorisierung und Tagging

Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern in Echtzeit an Meeting-Dokumentationen, Tagesordnungen und vielem mehr

Greifen Sie auf kontextbezogene Vorschläge für verwandte Dokumente und Aufgaben zu

📮ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigt, dass 25 % der Meetings acht oder mehr Teilnehmer umfassen. Große Meetings können zwar für die Abstimmung und Entscheidungsfindung wertvoll sein, aber sie bringen oft auch Herausforderungen mit sich. Eine weitere Umfrage von ClickUp ergab sogar, dass 64 % der Menschen in fast der Hälfte ihrer Meetings Schwierigkeiten mit unklaren nächsten Schritten haben. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, schließen wir diese Lücke mit einer End-to-End-Lösung für das Meeting-Management. ClickUp Meetings verändert die Zusammenarbeit von Teams mit dynamischen Tagesordnungen, während AI Notetaker alle wertvollen Erkenntnisse erfasst – so vermeiden Sie Verwirrung bei der Nachbereitung und sorgen für einen reibungslosen Ablauf! 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um ganze 50 %!

Einschränkungen von ClickUp

Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve für neue Teammitglieder

Das mobile Notiztaker-Erlebnis ist nicht so robust wie die Desktop-Version

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Reddit-Rezension sagt:

was die wichtigsten Erkenntnisse und zu erledigenden Aufgaben angeht, finde ich sie äußerst detailliert und klar. Mir gefällt auch, dass sie Aufgaben direkt im Dokument mit Tags versehen/Einzelpersonen zuweisen können... Wir sind bisher sehr zufrieden mit dem Notiztaker und freuen uns auf noch optimiertere Features in der Zukunft!

was die wichtigsten Erkenntnisse und zu erledigenden Elemente angeht, finde ich sie äußerst detailliert und klar. Mir gefällt auch, dass sie Aktionselemente direkt im Dokument mit Tags versehen/zuweisen können... Wir sind bisher sehr zufrieden mit dem Notiztaker und freuen uns auf noch optimiertere Features in der Zukunft!

2. Otter. ai (Am besten für Echtzeit-Transkription und Zusammenarbeit)

Wenn Sie eine detaillierte Aufzeichnung jedes einzelnen Wortes in Ihren Meetings wünschen, ist Otter AI die richtige Lösung für Sie. Das Tool wandelt Unterhaltungen in durchsuchbare, teilbare Transkripte um, die während des Sprechens auf dem Bildschirm aktualisiert werden. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Assistenten, der sich ausschließlich um die Dokumentation Ihrer Besprechungen kümmert.

Die KI-Transkriptionstechnologie von Otter AI bietet Echtzeit-Sprach-zu-Text-Funktionen auf mehreren Plattformen. Der Dienst ist äußerst vielseitig und eignet sich gleichermaßen für virtuelle Meetings, persönliche Gespräche, Interviews und Vorträge.

Otter. ai – die besten Features

Nehmen Sie dank Kalenderintegration automatisch an geplanten Meetings teil

Erstellen Sie Notizen und KI-gestützte Zusammenfassungen mit den wichtigsten Themen im Überblick

Durchsuchen Sie alle Ihre Unterhaltungen mit erweiterten Filtern und KI-Features

Erfassen und organisieren Sie wichtige Screenshots während Präsentationen

Integration mit Zoom, Microsoft Teams und Google Meet

Einschränkungen von Otter.ai

Die Genauigkeit kann je nach Akzent oder Hintergrundgeräuschen variieren

Im Vergleich zu ClickUp eingeschränkte Funktionen für das Aufgabenmanagement

Preise für Otter.ai

Basisversion: Kostenlose Version (begrenzte Aufzeichnungsdauer)

Pro : 16,99 $/Monat für Einzelpersonen

Business : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Eine Bewertung von G2 lautet:

Die Echtzeit-Transkription ist äußerst genau, und KI-Zusammenfassungen sparen Zeit. Durchsuchbare Transkripte erleichtern die Nachbereitung von Meetings und steigern die Produktivität.

Die Echtzeit-Transkription ist äußerst genau und KI-Zusammenfassungen sparen Zeit. Durchsuchbare Transkripte erleichtern die Nachbereitung von Meetings und steigern die Produktivität.

👀 Wussten Sie schon? Das Cornell-Notizsystem wurde 1950 von Cornell-Professor Walter Pauk entwickelt und organisiert Notizen in Abschnitte für Schlüsselpunkte, Details und Zusammenfassungen, um das Erinnerungsvermögen zu verbessern. Es folgt den fünf Rs: aufzeichnen, reduzieren, rezitieren, reflektieren und wiederholen.

3. Fireflies (am besten geeignet für intelligente Unterhaltungen und Einblicke in Meetings)

Fireflies. ai ist auf die Aufzeichnung, Transkription und Analyse Ihrer Unterhaltungen auf verschiedenen Meeting-Plattformen spezialisiert. Der KI-Assistent "Fred" kann automatisch an Meetings auf Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams teilnehmen, um Diskussionen zu erfassen.

Benutzer können Tausende von Meetings anhand von Stichwörtern, Rednern, Daten oder benutzerdefinierten Filtern durchsuchen. Jedes Meeting wird automatisch mit einem Transkript, einer Audioaufzeichnung und einer KI-generierten Zusammenfassung organisiert.

Die besten Features von Fireflies.ai

Erstellen Sie benutzerdefinierte Themen-Tracker für geschäftsspezifische Terminologie

Erstellen Sie KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen mit Stimmungsanalyse

Clips und Highlights mit Team-Mitgliedern teilen

Integration mit CRMs, Projektmanagement-Tools und Kollaborationsplattformen

Einschränkungen von Fireflies.ai

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Verzögerungen bei der Verarbeitung längerer Meetings

Die Optimierung benutzerdefinierter Vokabeltrainings erfordert Zeit

Fireflies. ai Preise

Kostenlose Version : Eingeschränkte Features und Transkriptionsminuten

Pro : 18 $/Monat pro Platz

Business : 29 $/Monat pro Platz

Enterprise: 39 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Fireflies.ai?

Ein Benutzer von G2 teilt seine Erfahrungen:

Massive Verbesserung der Produktivität, insbesondere wenn Sie mehrere Meetings haben und die App für Sie daran teilnimmt.

Enorme Steigerung der Produktivität, insbesondere wenn Sie mehrere Meetings haben und die App für Sie daran teilnimmt.

4. Notion AI (Am besten für die gemeinsame Organisation von Notizen)

via Notion AI

Notion AI integriert künstliche Intelligenz direkt in seine beliebte Wissensmanagement-Plattform und bietet Unterstützung beim Schreiben, Bearbeiten und Organisieren von Informationen. Der Schwerpunkt liegt darauf, Teams dabei zu helfen, Meeting-Inhalte in einem vernetzten Workspace in gut strukturierte, umsetzbare Dokumentationen umzuwandeln.

Der KI-Schreibassistent kann Zusammenfassungen von Meetings entwerfen, eine Meeting-Agenda erstellen und auf der Grundlage der Inhalte des Meetings Aktionspunkte generieren. Notion AI kann auch komplexe Themen erklären, Schlüsselpunkte extrahieren oder Inhalte in verschiedene Sprachen oder Tonalitäten übersetzen.

Die besten Features von Notion AI

Erstellen Sie Aktionselemente aus den Inhalten von Meetings

Übersetzen Sie Notizen in verschiedene Formate (Aufzählungspunkte, Tabellen usw.)

Schaffen Sie kontextbezogene Verbindungen zwischen verwandten Dokumenten

Verbessern Sie Ihre Texte durch Anpassungen des Tonfalls und klarere Formulierungen

Limits von Notion AI

Nicht in erster Linie für Live-Transkriptionen konzipiert

Erfordert für einige Meeting-Typen den manuellen Import von Aufzeichnungen

Preise für Notion AI

Kostenlos : Grundlegende Features für Einzelpersonen

Plus : 12 $/Monat pro Benutzer

Business : 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Notion AI: 10 $/Monat pro Benutzer (Add-On zu jedem Plan)

Bewertungen und Rezensionen zu Notion AI

G2 : 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion AI?

Ein Benutzer von Capterra teilt seine Erfahrungen:

Mir hat es gefallen, dass ich Notizen direkt im Dokument hinterlassen konnte. Wir wurden immer benachrichtigt, wenn jemand anderes Änderungen vorgenommen oder etwas zum Projekt hinzugefügt hat. So war es ganz einfach, alle auf dem gleichen Stand zu halten.

Mir hat es gefallen, dass ich Notizen direkt im Dokument hinterlassen konnte. Wir wurden immer benachrichtigt, wenn jemand anderes Änderungen vorgenommen oder etwas zum Projekt hinzugefügt hat. So war es ganz einfach, alle auf dem gleichen Stand zu halten.

5. Fathom (Am besten geeignet für Meeting-Aufzeichnungen mit schnellen Highlights)

via Fathom

Nach jedem Meeting macht Fathom Informationen leicht teilbar und zugänglich. Dieses KI-gestützte Tool zeichnet Unterhaltungen nahtlos auf, transkribiert sie und markiert wichtige Stellen, sodass Sie wichtige Momente mit einfachen Tastaturverknüpfungen oder Sprachbefehlen markieren können.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Clips für Teamkollegen, die die Diskussion verpasst haben, suchen Sie schnell nach Transkripten für wichtige Details und weisen Sie Aktionselemente direkt aus dem Meeting-Protokoll zu, damit nichts verloren geht.

Die besten Features

Nehmen Sie automatisch an Meetings auf allen wichtigen Plattformen teil und zeichnen Sie diese auf

Geben Sie bestimmte Clips mit anpassbaren Einstellungen zum Datenschutz frei

Zugriff auf unbegrenzte Meeting-Aufzeichnungen

Limits verstehen

Eingeschränkte Funktionen für das Aufgabenmanagement

Im Vergleich zu Mitbewerbern weniger robuste Analysen

Preise verstehen

Free

Premium : 19 $/Monat pro Benutzer

Team-Edition : 29 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen verstehen

G2: 5/5 (über 4700 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 700 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? ClickUp hat herausgefunden, dass 47 % aller Meetings eine Stunde oder länger dauern. Aber ist all diese Zeit wirklich notwendig? Der Grund für unsere Skepsis? Nur 12 % unserer Befragten bewerten ihre Meetings als sehr effektiv.

6. tl;dv (Am besten für Notizen in Videokonferenzen geeignet)

Mussten Sie schon einmal einen bestimmten 30-Sekunden-Clip aus einem zweistündigen Meeting freigeben? tl;dv löst dieses Problem durch die Erstellung einer perfekt indexierten Videobibliothek. Jede Notiz, jeder Kommentar und jede Markierung ist mit dem Zeitpunkt verknüpft, an dem sie erstellt wurde, sodass das "Vorspulen zum wichtigen Teil" überflüssig wird.

tl;dv (ausgesprochen "TL-DEV" von "too long; didn't view" – zu lang, nicht angesehen) wurde speziell für die Dokumentation von Video-Meetings entwickelt.

Während oder nach Meetings können Benutzer mit Zeitstempel versehene Notizen hinzufügen und kurze, gemeinsam nutzbare Video-Clips von wichtigen Momenten erstellen. Die Meeting-Bibliothek der Plattform zentralisiert alle Ihre Aufzeichnungen, sodass Sie vergangene Diskussionen ganz einfach nach Datum, Teilnehmer oder Inhalt finden können.

tl;dv beste Features

Verfolgen Sie Aktionselemente und Entscheidungen mit KI-Unterstützung

Integration mit Slack, Notion und anderen Tools zur Steigerung der Produktivität

Verwenden Sie sie als Browser-Erweiterung für Videokonferenzplattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams

tl;dv Einschränkungen

Der Schwerpunkt liegt auf Videokonferenzplattformen

Eingeschränkte Integration mit Projektmanagement-Tools

tl;dv Preisgestaltung

Free

Pro : 29 $/Monat pro Benutzer

Business : 98 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Avoma (Am besten geeignet für Vertriebs- und Kundenerfolgsteams)

via Avoma

Was wäre, wenn Ihre Vertriebsnotizen Ihnen genau sagen könnten, warum Geschäfte abgeschlossen werden – oder nicht? Avoma hört Kundengespräche mit der Expertise eines erfahrenen Vertriebscoaches. Es identifiziert Kaufsignale, Einwände und Erwähnungen von Wettbewerbern, die menschlichen Notiznehmern oft entgehen.

Als KI-Meeting-Assistent und Revenue-Intelligence-Plattform ist es besonders wertvoll für Verkaufsgespräche, Customer Success Check-Ins und andere umsatzkritische Interaktionen. Es erkennt Themen wie Produkt-Features, Preisverhandlungen, Erwähnungen von Wettbewerbern und die Stimmung der Kunden, ohne dass manuelle Tags erforderlich sind.

Für Vertriebsteams analysiert Avoma die Unterhaltungsmuster von Top-Performern im Vergleich zum Rest der Mitarbeiter. Das Tool ermittelt effektive Gesprächsanteile, die Häufigkeit von Fragen und die Themenabdeckung, die mit erfolgreichen Ergebnissen korrelieren, und unterstützt Manager so bei der datengestützten Mitarbeiterführung.

Die besten Features von Avoma

Erwähnungen von Wettbewerbern und Marktinformationen nachverfolgen

Erstellen Sie Follow-up-E-Mails mit Aktionspunkten und erstellen Sie Aufgaben basierend auf Commits

Erstellen Sie eine themenbasierte Navigation für Meeting-Aufzeichnungen

Synchronisierung von Meeting-Erkenntnissen direkt mit CRM-Systemen

Unterhaltungen auf Zoom, Google Meet und Microsoft Teams aufzeichnen, transkribieren und analysieren

Einschränkungen von Avoma

In erster Linie für Umsatzteams entwickelt

Einige erweiterte Features haben eine gewisse Lernkurve

Preise für Avoma

KI-Meeting-Assistent : 29 $/Monat pro Benutzer

Conversation Intelligence : 69 $/Monat pro Benutzer

Revenue Intelligence : 99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,6/5 (über 1300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Glean (Am besten geeignet für Studenten und akademische Notizen)

via Glean

Das Paradoxon "Stift oder Teilnahme" verfolgt Hörsäle weltweit. Studierende stehen vor einer unmöglichen Wahl: entweder gründliche Notizen machen und dabei wichtige Schlüsselkonzepte verpassen oder sich intensiv beteiligen und später Informationslücken riskieren. Glean löst dieses Dilemma auf elegante Weise mit seinem Audio-Capture-Ansatz.

Glean wurde speziell als akademische Notizplattform für Studierende an Bildungseinrichtungen entwickelt. Die Kernfunktionalität der Plattform konzentriert sich auf einen vierphasigen Lernprozess. Nehmen Sie alles als Audio auf, organisieren Sie Inhalte mit Beschreibungen und Strukturen, verfeinern Sie Ihre Notizen nach dem Unterricht und wenden Sie Ihr Wissen durch effektives Lernen an.

Glean bietet Barrierefreiheits-Features, um gleiche Voraussetzungen für Studierende mit Lernunterschieden oder Behinderungen zu schaffen. Die Plattform ermöglicht es Studierenden, Vorlesungen aufzuzeichnen, während des Unterrichts in ihrem eigenen Tempo Textnotizen hinzuzufügen und später zurückzukehren, um ihre Notizen zu ergänzen.

Die besten Features

Aufzeichnen von Vorlesungen und Kursen auf jedem Gerät

Machen Sie sich Notizen in Ihrem eigenen Tempo, während Audio alles aufzeichnet

Arbeiten Sie online oder offline auf mehreren Geräten

Notizen mit Klassenkameraden teilen für gemeinsames Lernen

Zugriff auf spezielle Vorlagen für akademische Notizen

Limits erkennen

Vor allem auf akademische Umgebungen ausgerichtet, weniger auf das Geschäft

Weniger Fokus auf die Integration mit Projektmanagement-Tools

Für den Zugriff auf alle Features ist möglicherweise eine institutionelle Lizenz erforderlich

Preise erfragen

Kostenlose Testversion: Verfügbar für einzelne Studenten

Glean für Einzelpersonen: 15 $ pro Monat (umgerechnet von 12 £ GBP)

Institutionell: Benutzerdefinierte Preise für Schulen und Universitäten

Notiz: Der Preis für den Einzelplan wurde aus Gründen der Einheitlichkeit mit den anderen Tools in diesem Artikel von britischen Pfund (£12) in US-Dollar umgerechnet. Der tatsächliche Preis kann je nach aktuellem Wechselkurs variieren.

Bewertungen und Rezensionen einholen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Tactiq (am besten für die Integration in Google Meet und Zoom geeignet)

Das Meeting ist zu Ende, aber wo sind die Notizen? Dieser Moment der Panik verschwindet mit der Browser-Erweiterung von Tactiq, die alles erfasst, während Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren. Wie ein unsichtbarer Sekretär arbeitet sie still in Ihrem Browser über beliebte Videokonferenzplattformen hinweg und wandelt gesprochene Worte in organisierten Text um, ohne Ihren Workflow zu stören.

Tactiq kann Transkripte automatisch in Google Docs speichern, sodass die Inhalte Ihrer Meetings sofort in Ihrem bestehenden Dokumentenmanagementsystem verfügbar sind.

Für Teams, die zusammenarbeiten, ermöglicht Tactiq das gemeinsame Hervorheben, sodass mehrere Teilnehmer während des Meetings wichtige Punkte markieren können. Diese gemeinsamen Anmerkungen helfen Teams, sich ohne zusätzliche Diskussionen auf Prioritäten und wichtige Punkte zu einigen.

Die besten Features von Tactiq

Markieren Sie wichtige Momente mit anpassbaren Tags

Exportieren Sie Inhalte von Meetings in verschiedene Produktivitäts-Tools

Zugriff auf mehrsprachigen Transkriptions-Support

Erhalten Sie Echtzeit-Transkriptionen für Anrufe in Google Meet, Zoom und Microsoft Teams

Einschränkungen von Tactiq

Eingeschränkte Features im Vergleich zu eigenständigen KI-Notizplattformen

Browser-basierter Ansatz kann die Leistung beeinträchtigen

Preise für Tactiq

Free

Pro : 12 $/Monat pro Benutzer

Teams : 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Tactiq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: Jeder fünfte Berufstätige verbringt täglich mehr als drei Stunden damit, nach Dateien, Nachrichten oder zusätzlichen Informationen zu seinen Aufgaben zu suchen. Das sind fast 40 % einer gesamten Arbeitswoche, die für etwas verschwendet wird, das nur wenige Sekunden dauern sollte! Die vernetzte Suche von ClickUp vereint all Ihre Arbeit – über Aufgaben, Dokumente, E-Mails und Chats hinweg –, sodass Sie genau das finden, was Sie brauchen, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen.

10. Notta (Am besten für mehrsprachige Transkriptionen geeignet)

Bedenken Sie, wie Sprachbarrieren in globalen Unternehmen zu Informationssilos führen – Details gehen bei der Übersetzung verloren oder werden einfach nie zwischen Teams ausgetauscht.

Notta bietet eine KI-gestützte Transkriptionsplattform, die sich durch die hochpräzise Umwandlung von Sprache in Text in verschiedenen Sprachen auszeichnet. Das Tool funktioniert auf mehreren Plattformen, darunter Zoom, Google Meet und Microsoft Teams. Es kann auch hochgeladene Audio- und Videodateien verarbeiten und ist damit vielseitig genug für Live-Transkriptionen und die Dokumentation nach Meetings.

Über die einfache Transkription hinaus bietet Notta eine intelligente Zusammenfassung, die Schlüsselpunkte, Aktionselemente und Entscheidungen aus Unterhaltungen extrahiert. Die KI analysiert den Inhalt kontextbezogen, um wichtige Segmente zu identifizieren, sodass Benutzer schnell den Kern langer Diskussionen erfassen können.

Die besten Features von Notta

Identifizieren Sie verschiedene Sprecher automatisch, selbst in lauten Umgebungen

Durchsuchen Sie alle Transkriptionen mit leistungsstarken Filtern und Abfragen in natürlicher Sprache

Dateien und Aufzeichnungen effizient in Text umwandeln

Greifen Sie über das Internet und mobile Geräte auf Transkriptionen zu

Keine Einschränkungen

Eingeschränkte Features für die gemeinsame Bearbeitung

Fachspezifisches Vokabular erfordert möglicherweise eine Schulung

Preise für Notta

Free

Pro : 13,49 $/Monat

Business : 27,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notta

G2: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über Notta?

Ein Benutzer von G2 teilt seine Erfahrungen:

Sehr gute Transkriptionsqualität. Britisches Englisch wird gut erkannt. Und es scheint, dass das Modell mehrere Durchgänge durchläuft, um den Kontext zu verstehen und die Transkription zu erstellen. Aufgrund dieser vermuteten Funktionalität ist die Ausgabequalität im Vergleich zu anderen Transkriptionen relativ hoch.

Sehr gute Transkriptionsqualität. Britisches Englisch wird gut erkannt. Und es scheint, dass das Modell mehrere Durchgänge durchläuft, um den Kontext zu verstehen und die Transkription zu erstellen. Aufgrund dieser vermuteten Funktionalität ist die Ausgabequalität im Vergleich zu anderen Transkriptionen relativ hoch.

11. Reflect (Am besten für persönliches Wissensmanagement geeignet)

via Reflect

Haben Sie schon einmal das frustrierende Gefühl gehabt, dass Sie ein wichtiges Konzept schon einmal gehört haben, sich aber nicht erinnern können, wo? Reflect fungiert als Ihr zweites Gehirn – es verbindet Ideen aus Meetings, Lektüren und persönlichen Überlegungen, um relevante Informationen genau dann hervorzuholen, wenn Sie sie brauchen. Selbst wenn Sie die Verbindung nie explizit selbst hergestellt haben.

Reflect betrachtet das Notieren aus der Perspektive des persönlichen Wissensmanagements und konzentriert sich darauf, im Laufe der Zeit Verbindungen zwischen Ihren Ideen und Informationen aufzubauen. Es wurde für einzelne Wissensarbeiter, Forscher und lebenslang Lernende entwickelt und organisiert ihre Gedanken und Referenzmaterialien in einem System, das mit der Nutzung immer intelligenter wird.

Die besten Features

Erstellen Sie ein persönliches Wissensdiagramm mit automatisierten Verbindungen zwischen Konzepten

Organisieren Sie Informationen mit flexiblen Tagging-Systemen

Verwenden Sie tägliche Notizen, um eine chronologische Wissensdatenbank aufzubauen

Nutzen Sie eine übersichtliche, ablenkungsfreie Schreibumgebung für die Erfassung von Meeting-Notizen. Zeichnen Sie Diskussionen auf und verknüpfen Sie Zeitstempel automatisch mit Ihren getippten Notizen, um eine nahtlose, integrierte Aufzeichnung zu erhalten

Greifen Sie über Desktop- und Mobilgeräte auf Ihre Notizen zu

Erhalten Sie Support für verschiedene Notizmethoden, darunter Bullet Journaling, tägliche Notizen und projektbasierte Organisation

Limits reflektieren

Mehr Fokus auf die individuelle Nutzung als auf die Zusammenarbeit im Team

Weniger spezialisiert für die Dokumentation formeller Meetings

Preise anzeigen

Ein Plan, ein Preis: 10 $ pro Monat und Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen widerspiegeln

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Notiz: ClickUp schreibt die Regeln neu

Die Entwicklung von KI-Tools für Notizen hat die Art und Weise verändert, wie wir Informationen aus Meetings und Unterhaltungen erfassen, verarbeiten und umsetzen.

Von ClickUp für umfassende Produktivität bis hin zu spezialisierten Tools wie Avoma für Vertriebsteams oder Notta für mehrsprachige Umgebungen haben Sie mehrere Optionen zur Auswahl. Das richtige KI-Tool für Notizen steigert die Produktivität in Meetings, indem es die Dokumentation automatisiert und gleichzeitig die Qualität und Zugänglichkeit von Informationen verbessert.

Der KI-Meeting-Notiztaker von ClickUp geht über die reine Transkription hinaus – er verbindet Ihre Notizen mit Ihren Aufgaben und Dokumenten in einem einheitlichen Workspace. Anstatt mit verschiedenen Tools zu jonglieren, können Sie Erkenntnisse aus Meetings sofort in Aktionspunkte umwandeln, Aufgaben zuweisen und den Fortschritt auf derselben Plattform verfolgen. Das bedeutet weniger Kontextwechsel und mehr Abstimmung.

Sind Sie bereit, jedes Meeting umsetzbar zu machen? Melden Sie sich jetzt für ClickUp an!