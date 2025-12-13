Die 11 besten GroupMe-Alternativen für Team-Chats und Zusammenarbeit im Jahr [Jahr]

Es beginnt mit einer zu vielen verpassten Nachrichten.

In einem Moment sprechen Sie noch über Termine, im nächsten sind Sie knietief in GIFs, themenfremden Tiraden und jemand fragt (zum dritten Mal), ob das Meeting noch stattfindet.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, sind Sie wahrscheinlich bereit, GroupMe als Ihr primäres tool für Team-Chats und Zusammenarbeit aufzugeben.

Diese Zusammenstellung der besten GroupMe-Alternativen ist ein guter Ausgangspunkt. Bevor wir jedoch näher darauf eingehen, möchten wir Ihnen zunächst einige allgemeine Informationen zu GroupMe geben.

Warum Sie sich für GroupMe-Alternativen entscheiden sollten

Die Einfachheit von GroupMe eignet sich für einfache Gruppenchats, aber seine Einschränkungen können Teams behindern, die eine bessere Kontrolle oder Zuverlässigkeit benötigen. Diese Einschränkungen machen den Wechsel zu Alternativen attraktiv, um eine reibungslosere Teamkommunikation zu ermöglichen.

Hier sind einige Gründe, warum Sie sich vielleicht nach anderen Optionen umsehen sollten:

Keine Nachrichtensuche: Erzwingt endloses Scrollen, um alte Nachrichten zu finden, was die Koordination der Teams verlangsamt.

Limitierte Administrator-Kontrollen: Unmoderierte Beiträge überschwemmen öffentliche Gruppen und begraben wichtige Updates unter einer Flut von Informationen.

Übermäßige Benachrichtigungen: Benachrichtigt alle über Kleinigkeiten wie Profiländerungen und verstopft so die Posteingänge.

Keine angehefteten Nachrichten: Wichtige Informationen wie Pläne für Ereignisse gehen in überfüllten Threads unter, was für die Benutzer frustrierend ist.

Verminderte Medienfreigabe: Fotos und Videos werden stark komprimiert, wodurch die Qualität der freigegebenen Bilder unscharf wird.

Umständliche Desktop-Erfahrung: Bietet eine träge Web-App, der es an ausgefeilten PC-Funktionen mangelt.

Komplizierte Gruppenverwaltung: Das Hinzufügen oder Entfernen von Mitgliedern ist umständlich, was zu Verzögerungen bei Team-Updates führt.

🔍 Wussten Sie schon? 93 % der Kommunikation sind nonverbal. Laut dem Psychologieforscher Albert Mehrabian werden nur 7 % der Bedeutung durch Worte vermittelt. Der Rest? Tonfall (38 %) und Körpersprache (55 %). Denken Sie also beim nächsten Mal, wenn Sie an einer Video-Konferenz teilnehmen, daran: Ihr Gesicht sagt mehr als Ihre Worte.

GroupMe-Alternativen auf einen Blick

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten GroupMe-Alternativen. 📊

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Chat + Projektmanagement/Aufgabenmanagement, KI-Assistent, Dokumente, Videoanrufe, Automatisierungen, Integrationen All-in-One-Lösung für Teamkommunikation und Projekte Free Forever; kostenpflichtige Pläne verfügbar Slack Kanäle, Integrationen, Nachrichtensuche, Huddles, Workflow-Automatisierung Abteilungskommunikation und Workflow-Automatisierung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7,25 $/Benutzer/Monat Discord Sprach-/Video-Kanäle, Rollen, Bots, Bildschirmfreigabe, Community-Tools Globale Teams, die einen einfachen, sicheren Chat benötigen Kostenlos; Nitro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung WhatsApp End-to-End-Verschlüsselung, Sprach-/Video-Funktionen, Broadcast-Listen, Synchronisierung zwischen Mobilgeräten und Desktop-PCs Globale Teams, die einen einfachen, sicheren Chat benötigen Free Flock To-do-Listen, gemeinsame Notizen, Videoanrufe, intelligente Kanäle, Produktivitäts-Apps Budgetbewusste Teams, Medienaustausch Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Benutzer/Monat Telegram Große Gruppen/Kanäle, Bots, Cloud-Speicher, Datenschutz-Features Große Communities, Teams mit Fokus auf Datenschutz Kostenlos; Premium-Plan verfügbar Microsoft Teams Office 365-Integration, Meetings, Wikis, Tags, Transkripte, Dateifreigabe Microsoft-orientierte Unternehmen Free; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Benutzer/Monat Connecteam Mobile-First, Schichtplanung, digitale Formulare, Schulungen, gezielte Kommunikation Teams ohne festen Arbeitsplatz/im Außendienst Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 35 $/Monat Google Chat Spaces, Google Workspace-Integration, Suche, Meet-Anrufe, Dateizusammenarbeit Teams, die Google Workspace verwenden Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 8,40 $/Benutzer/Monat Rocket.Chat Selbst gehostet, Open Source, benutzerdefinierte Workflows, Verbundnetzwerke, Verschlüsselung Datenhoheit, regulierte Branchen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Benutzer/Monat Signal End-to-End-Verschlüsselung, verschwindende Nachrichten, Sprach-/Video-Funktionen, Open Source Teams, die Sicherheit und Datenschutz priorisieren Free

Die besten GroupMe-Alternativen

Sind Sie bereit, sich umzuschauen? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über die besten GroupMe-Alternativen für Instant Messaging in der Arbeit.

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Teamkommunikation und Projektmanagement)

Starten Sie mit ClickUp Chat Führen Sie die Unterhaltung und die Arbeit, alles in ClickUp Chat.

GroupMe hält Teams in Kontakt, trägt aber kaum dazu bei, die Arbeit voranzubringen. Es wurde nicht für strukturierte Zusammenarbeit entwickelt. Sobald aus einer Unterhaltung eine Aufgabe, eine Datei oder ein Update werden muss, sind Sie gezwungen, zwischen verschiedenen tools hin und her zu wechseln.

ClickUp ändert das. Es ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles basierend auf KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

ClickUp Chat bringt Unterhaltungen in den Mittelpunkt Ihres Workflows. Jeder Space, jeder Ordner und jede Liste verfügt über einen eigenen Chat, sodass Ihr Team Aufgaben besprechen, Updates austauschen und Maßnahmen ergreifen kann, ohne jemals das Projekt verlassen zu müssen.

Der Chat ist der Workspace.

ClickUp BrainGPT

Eine einzelne Nachricht kann innerhalb von Sekunden zu einer Aufgabe werden – manuell, wenn Sie sie benutzerdefiniert anpassen möchten, oder sofort über ClickUp BrainGPT.

Der KI-Assistent erfasst den Kontext der Nachricht und erstellt einen klaren Namen für die Aufgabe und eine Beschreibung, komplett mit einem Link zurück zur ursprünglichen Unterhaltung. Wenn jemand vorschlägt, eine zweite Variante eines Pitch Decks zu erstellen, wird diese Aufgabe sofort angelegt.

Nutzen Sie die KI-gestützte Funktion „Catch me up” in ClickUp Chat, um den Überblick über Ihre Threads zu behalten.

Für Tage, an denen Sie abwesend oder mit anderen Aufgaben beschäftigt waren, fasst KI CatchUp zusammen, was Sie verpasst haben. Es filtert Entscheidungen, Aufgabenverteilungen und wichtige Fragen heraus – sodass Sie sofort wieder auf dem Laufenden sind, wenn Sie sich wieder in einen Projekt-Chat einklinken.

FollowUps in ClickUp Chat

Verantwortlichkeit hängt auch nicht vom Gedächtnis oder von Reaktionen beim Chatten ab.

Weisen Sie in ClickUp Chat Follow-ups zu, um eine Nachverfolgung der Maßnahmen zu gewährleisten und diese nicht zu vergessen.

Sie können jede Nachricht einem Team-Mitglied zuweisen, wodurch sie zu einem FollowUpTM wird. Jeder weiß, was delegiert wurde, und Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, jemanden zweimal anzupingen oder die nächsten Schritte zu verfolgen.

Wenn Ihr Team es leid ist, sich im Kreis zu drehen, gibt ClickUp Chat der Unterhaltung eine Richtung.

SyncUps in ClickUp

SyncUps sind integrierte Video-/Audioanrufe, die dafür sorgen, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben und vorankommen. Mit ClickUp können Sie SyncUps direkt in Ihrem Workspace planen und durchführen, sodass Diskussionen, Entscheidungen und nächste Schritte immer dort erfasst werden, wo die Arbeit stattfindet. KI-gestützte Zusammenfassungen und die Extraktion von Aktionspunkten sorgen dafür, dass nichts unter den Tisch fällt – jedes SyncUp führt zu klaren Ergebnissen und nachverfolgbaren Folgemaßnahmen.

Chat-Agenten in ClickUp

Verwenden Sie vorgefertigte Agenten oder erstellen Sie Ihre eigenen mit ClickUp AI Autopilot Agents.

Agenten in ClickUp sind KI-gestützte Assistenten, die bestimmte Aufgaben für Sie ausführen können. Sie helfen dabei, Routineaufgaben zu automatisieren, Fragen zu beantworten und sofortige Unterstützung genau dort zu bieten, wo Ihr Team zusammenarbeitet. Ganz gleich, ob Sie einen langen Thread zusammenfassen, ein Projekt-Update erstellen oder aus einer Unterhaltung eine neue Aufgabe generieren müssen – Chat-Agenten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie sorgen dafür, dass Ihr Team produktiv bleibt, indem sie repetitive Arbeiten übernehmen und wichtige Informationen bereitstellen, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Die besten Features von ClickUp

Clips, die für Sie sprechen: Nehmen Sie Bildschirm-Walkthroughs oder Video-Updates auf und geben Sie sie direkt im Chat über Nehmen Sie Bildschirm-Walkthroughs oder Video-Updates auf und geben Sie sie direkt im Chat über ClickUp Clips frei – ideal für die Unterstützung asynchroner Kommunikation , wenn Ihr Team über verschiedene Zeitzonen verteilt ist.

Beiträge, die nicht verschwinden: Verwandeln Sie wichtige Updates, Entscheidungen oder Meeting-Notizen in Beiträge, die angeheftet bleiben und später leicht zu finden sind.

SyncUps für schnelle Anrufe: Starten Sie einen Sprach- oder Videoanruf direkt aus einem beliebigen Chat in ClickUp, um sich schnell abzustimmen, die nächsten Schritte zu klären oder Starten Sie einen Sprach- oder Videoanruf direkt aus einem beliebigen Chat in ClickUp, um sich schnell abzustimmen, die nächsten Schritte zu klären oder in Echtzeit zusammenzuarbeiten , ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

Benachrichtigungen, die für Sie funktionieren: Richten Sie kanalspezifische Benachrichtigungen ein, damit Sie nur über die Updates informiert werden, die tatsächlich Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Dokumente, in denen die Unterhaltung stattfindet: Freigeben und Bearbeitung von Freigeben und Bearbeitung von ClickUp-Dokumenten direkt im Chat, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben (im wahrsten Sinne des Wortes!).

Eine Suche, die wirklich hilft: Finden Sie mit Finden Sie mit Enterprise Search und KI-gestützten Filtern schnell bestimmte Nachrichten, Aufgaben oder verknüpfte Inhalte aus Ihrem Workspace und integrierten Drittanbieter-Apps.

Teamprofile und Terminplanung: Sehen Sie die Prioritäten anderer über Sehen Sie die Prioritäten anderer über den ClickUp-Kalender , der direkt im Chat funktioniert, sodass Sie Termine ohne langes Hin und Her vereinbaren können.

Zeitsparende Chat-Automatisierungen: Als Auslöser für die Erstellung von Aufgaben dienen Nachrichten oder Bedingungen. Danach versenden Sie Follow-ups oder antworten Sie mit Als Auslöser für die Erstellung von Aufgaben dienen Nachrichten oder Bedingungen. Danach versenden Sie Follow-ups oder antworten Sie mit ClickUp Automation – alles basierend auf bestimmten Nachrichten oder Bedingungen.

Limitierungen von ClickUp

Die umfangreichen Features der Plattform können anfangs eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.450 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

Das größte Problem, das ich mit anderen Tools hatte, war die Fragmentierung. Ich verwaltete Aufgaben in einer App, kommunizierte mit meinem Team in einer anderen, führte die Nachverfolgung von Dokumenten an einem anderen Ort durch und jonglierte ständig zwischen den Registerkarten hin und her, als würde ich Tetris auf der Tastatur spielen. Das war ineffizient. Was ClickUp für mich auszeichnet, ist die nahtlose Kombination von Aufgabenmanagement mit Echtzeit-Messaging und Zusammenarbeit. Anstatt von einer Aufgabe zu einer Chat-App zu wechseln, kann ich einfach auf eine Aufgabe klicken und direkt dort eine Diskussion starten. Jeder Kommentar, jede Datei und jede Aktualisierung befindet sich genau dort, wo sie hingehört, nämlich als Anhang an der Aufgabe selbst.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden für die Nachverfolgung von Aktionselementen, was das Ergebnis versäumter Entscheidungen und verzögerter Ausführung ist. Ob Sie nun Follow-up-Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben – so kann Ihr Team schnell handeln und bleibt auf dem gleichen Stand.

2. Slack (am besten geeignet für die Kommunikation innerhalb von Abteilungen und die Automatisierung von Workflows)

via Slack

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie eine wichtige Nachricht nicht finden können, weil sie in einem riesigen Gruppenchat untergegangen ist? Slack löst dieses Problem ein für alle Mal. Mit Slack können Sie Unterhaltungen in Kanälen organisieren, sodass alles dort bleibt, wo Sie es finden können (ohne auf Slack-Hacks angewiesen zu sein).

Das Huddles-Feature ist äußerst praktisch – klicken Sie einfach und sprechen Sie über kurze Fragen, ohne einen weiteren Zoom-Anruf planen zu müssen.

Die besten Features von Slack

Erstellen Sie spezielle Kanäle für Projekte und Teams, um die Unterhaltungen nach Themen zu organisieren.

Nutzen Sie Slack-Integrationen mit Tools für die Produktivität, die direkt mit Ihrem Workspace verbunden sind.

Durchsuchen Sie Ihren gesamten Nachrichtenverlauf mit Filtern und Operatoren, mit denen Sie bestimmte Unterhaltungen, Entscheidungen oder geteilte Dateien aus vergangenen Monaten finden können.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit einfachen Tools für die Automatisierung für müheloses Slack-Projektmanagement.

Einschränkungen von Slack

Der Free-Plan beschränkt den Zugriff auf den Nachrichtenverlauf auf 90 Tage, was Benutzer dazu veranlasst, sich für Slack-Alternativen zu entscheiden.

Ohne eine ordentliche Organisation der Kanäle kann die Nutzung schnell überwältigend werden.

Video-Telefonaten fehlen einige erweiterte Features, die in speziellen Konferenz-Tools zu finden sind.

Preise für Slack

Free

Pro: 7,25 $/Monat pro Benutzer

Business+: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 34.280 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.845 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Ich habe Slack bei mehreren Unternehmen und Geschäften verwendet und schätze die einfache Bedienung. Es schafft nahtlose Kontaktmöglichkeiten für die Mitarbeiter Ihres Unternehmens, ohne dass Sie Ihre persönliche Telefonnummer freigeben müssen. Wir nutzen auch häufig das Huddle-Meeting-Feature. Da 75 % unserer Mitarbeiter remote arbeiten, erleichtert Slack die Zusammenarbeit im Team. Es ist einfach zu sehen, wer für Meetings eingeplant ist, wer Nachrichten gelesen hat, und es wird ein gemeinsamer Speicherplatz erstellt.

3. Discord (am besten geeignet für den Aufbau von Communities und die ungezwungene Interaktion im Team)

via Discord

Discord wurde für Gamer entwickelt, eignet sich aber perfekt für jedes Team, das eine natürliche Kommunikation wünscht. Die Sprachkanäle sind wahrscheinlich das beste Feature. Sie steigen einfach ein, wenn Sie etwas zu besprechen haben, und steigen wieder aus, wenn Sie erledigt haben. Es sind keine umständlichen Nachrichten wie „Kann ich dich anrufen?“ erforderlich.

Remote-Teams lieben es, wie dadurch spontane Unterhaltungen wiederbelebt werden, die neue Ideen hervorbringen. Die Bildschirmfreigabe funktioniert auch dann einwandfrei, wenn jemand Design-Dateien oder Videos freigibt.

Die besten Features von Discord

Richten Sie separate Server für verschiedene Projekte oder Abteilungen ein, um klare Grenzen zu schaffen.

Veranstalten Sie Live-Audio-Sitzungen mit Stage Channels, um Ideen zu präsentieren, Team-Updates durchzuführen oder Community-AMAs in Echtzeit abzuhalten.

Weisen Sie benutzerdefinierte Rollen mit spezifischen Berechtigungen zu, die steuern, wer was sehen darf, wer Kanäle ändern, neue Mitglieder einladen oder andere Aspekte Ihres Workspace-Arbeitsbereichs verwalten kann.

Fügen Sie spezialisierte Bots hinzu, die die Produktivität steigern, indem sie Routineaufgaben wie Erinnerungen an Meetings und die Organisation von Kanälen übernehmen.

Limitierungen von Discord

Die geschäftsorientierten Features sind nicht so robust wie die Kommunikationstools für Unternehmen.

Die Limite für die Dateifreigabe sind bei Free-Plänen sehr restriktiv.

Die Suchfunktion ist nicht so leistungsstark wie bei einigen anderen GroupMe-Alternativen.

Preise für Discord

Free

Nitro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Discord-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Discord?

Lesen Sie, was dieser Capterra-Rezensent zu sagen hatte:

Discord hat sich bei der Remote-Arbeit in meinem Unternehmen als äußerst hilfreich erwiesen, was mich ursprünglich sehr überrascht hat. Wir nutzen es täglich für alles, von kurzen Unterhaltungen bis hin zu ausführlichen Meetings mit dem Team.

💡 Profi-Tipp: Fördern Sie eine Kultur, in der disruptives Feedback willkommen ist. Dabei handelt es sich um Feedback, das den Status quo in Frage stellt oder größere Veränderungen vorschlägt und das Team dazu ermutigt, über den Tellerrand hinauszuschauen. Es erweitert Grenzen und treibt Innovationen in der Kommunikation voran.

4. WhatsApp (am besten geeignet für globale Teams, die einfache und sichere Nachrichtenübermittlung benötigen)

über WhatsApp

Wahrscheinlich nutzen Sie WhatsApp bereits, um mit Freunden zu chatten, aber vergessen Sie nicht, dass es sich auch für die Kommunikation im Team eignet. Die App glänzt, wenn Sie etwas Einfaches brauchen, das jeder bereits zu bedienen weiß. Hier sind keine Schulungen erforderlich!

Die End-to-End-Verschlüsselung gibt Ihnen Sicherheit bei der Besprechung sensibler Informationen. Teams mit internationalen Mitgliedern schätzen besonders, dass WhatsApp auch bei instabilen Internetverbindungen einwandfrei funktioniert.

Das Feature für Sprachnachrichten ist besonders praktisch, wenn Sie etwas Kompliziertes erklären müssen, dessen Eingabe ewig dauern würde.

Die besten Features von WhatsApp

Erstellen Sie Broadcast-Listen, mit denen Sie Ankündigungen an mehrere Personen senden können, ohne alle in einen Gruppenchat zu versetzen, in dem sie die Antworten der anderen sehen können.

Freigeben Sie Standortdaten an Team-Mitglieder, um die Koordination bei persönlichen Ereignissen oder Meetings an unbekannten Orten zu vereinfachen.

Verwenden Sie WhatsApp Web oder die Desktop-App, um Unterhaltungen nahtlos von Ihrem Computer aus fortzusetzen.

Sichern Sie den Chat-Verlauf in der Cloud und führen Sie eine Synchronisierung auf allen Geräten durch, um Ihre Daten sicher und zugänglich zu halten.

Limitierungen von WhatsApp

Begrenzte Organisationstools zum Sortieren oder Auffinden vergangener Unterhaltungen

Gruppen sind auf 256 Mitglieder begrenzt, was die Kommunikation in größeren Teams einschränkt.

Keine Features für Nachrichten oder Erinnerungen

Erfordert Telefonnummern, die einige Mitglieder des Teams möglicherweise nicht freigeben möchten.

Preise für WhatsApp

Free

Bewertungen und Rezensionen zu WhatsApp

G2: 4,7/5 (über 95 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 16.055 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über WhatsApp?

Ein Benutzerkommentar lautet:

WhatsApp war der erste mobile private Messaging-Dienst, der eine kritische Masse erreichte. Als WhatsApp-Benutzer/Business-Client haben wir erfahren, dass jeden Monat über 100 Millionen Menschen WhatsApp nutzen, und es ist leicht zu verstehen, warum. Ich mag die benutzerfreundliche Oberfläche und die unterhaltsamen Features von WhatsApp sowie die damit verbundene Sicherheit und den Datenschutz sehr.

🧠 Wissenswertes: Studien zeigen, dass Emojis dabei helfen, den Tonfall und die Emotionen bei der Remote-Arbeit zu vermitteln, wodurch digitale Unterhaltungen menschlicher wirken. Ein einfaches 😄 oder 👀 kann Feedback abmildern oder dem Team-Chat eine spielerische Note verleihen.

5. Flock (Am besten geeignet für budgetbewusste Teams, die Medien freigeben möchten)

via Flock

Flock ist vielleicht nicht der bekannteste Name auf dieser Liste, aber es verdient Ihre Aufmerksamkeit. Diese Plattform bietet überraschende Funktionen in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche.

Teams sind besonders beeindruckt vom Feature „To-do-Liste“, das Unterhaltungen in umsetzbare Elemente mit Fristen umwandelt. Wenn Ihr Team bisher mehrere Apps für unterschiedliche Kommunikationsanforderungen verwendet hat, könnte Flock Ihren Workflow optimieren, ohne Ihr Budget zu belasten.

Die besten Features von Flock

Wandeln Sie Nachrichten direkt in Aufgaben mit Fristen und Mitarbeitern um, sodass Sie die während der Teambesprechungen gemachten Zusagen leicht nachverfolgen können.

Erstellen Sie während Meetings gemeinsame Notizen, die jeder gleichzeitig bearbeiten kann, sodass keine separaten Tools für die Zusammenarbeit an Dokumenten mehr erforderlich sind.

Starten Sie Videokonferenzen, bei denen der Bildschirm freigegeben wird , direkt aus dem Chat heraus, ohne zusätzliche Software herunterzuladen oder Links zu verwenden.

Richten Sie intelligente Kanäle ein, die relevante Nachrichten anhand von Schlüsselwörtern oder Rollen des Absenders automatisch filtern, damit wichtige Informationen eine hohe Sichtbarkeit haben.

Limitierungen von Flock

Eine kleinere Benutzerbasis bedeutet weniger Integrationen als bei etablierteren GroupMe-Alternativen.

Die mobile App hinkt in puncto Funktionen gelegentlich hinter der Version für den Desktop hinterher.

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Benachrichtigungen und Warnmeldungen

Preise für Flock

Free

Pro: 6 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Flock-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 270 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 340 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Flock?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Das Erste, was mir an Flock auffällt, ist das benutzerfreundliche und übersichtliche Design. Dank des Cloud-Speichersystems können Nachrichten und Dateien mit Sicherheit gespeichert und von jedem Gerät aus abgerufen werden. Darüber hinaus sind die integrierten Sprachanrufe von ausgezeichneter Qualität, sodass eine reibungslose Kommunikation gewährleistet ist.

6. Telegram (am besten geeignet für große Communities mit unterschiedlichen Datenschutzanforderungen)

via Telegram

Telegram verwaltet mühelos große öffentliche Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern – ideal, wenn Sie große Communities oder unternehmensweite Ankündigungen verwalten. Mit dem Feature für Kanäle können Sie Updates an eine unbegrenzte Anzahl von Followern senden und gleichzeitig steuern, wer darauf antworten kann.

Sicherheitsbewusste Teams schätzen die Option der selbstzerstörenden Nachrichten für sensible Informationen, die nicht aufbewahrt werden sollten. Darüber hinaus erfolgt die Automatisierung der wiederholenden Aufgaben durch das Bot-Ökosystem, von der Terminplanung bis zur Datenerfassung.

Während einige Teams Telegram zunächst wegen seiner Features zur Sicherheit ausprobieren, bleiben sie wegen der überraschenden Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit auch beim Freigeben großer Dateien dabei.

Die besten Features von Telegram

Erstellen Sie öffentliche Kanäle, in denen eine unbegrenzte Anzahl von Followern Updates erhalten kann, während Administratoren die vollständige Kontrolle darüber behalten, wer Inhalte posten darf.

Erstellen Sie mit der einfachen API benutzerdefinierte Bots, um Routineaufgaben wie das Sammeln von Tagesberichten oder die Beantwortung häufig gestellter Fragen zu automatisieren.

Greifen Sie auf Cloud-Speicher zu, der Dateien mit einer Größe von bis zu 2 GB pro Datei freigeben lässt, ohne den Speicher Ihres Telefons zu belasten oder separate Cloud-Konten zu erfordern.

Organisieren Sie Chats mithilfe von Ordnern und angehefteten Nachrichten, damit Sie wichtige Unterhaltungen nie aus den Augen verlieren.

Limitierungen von Telegram

Die Standardverschlüsselung ist für normale Chats nicht durchgängig (nur für geheime Chats).

Im Vergleich zu Enterprise-Plattformen sind die geschäftsspezifischen Features begrenzt.

Einige Mitglieder der Teams könnten trotz der aktuellen Unabhängigkeit des Unternehmens Bedenken hinsichtlich der russischen Herkunft haben.

Preise für Telegram

Free

Premium-Plan verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Telegram

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 6.370 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Telegram?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Telegram ist im Vergleich zu vielen anderen eine hervorragende Messaging-App. Sie benötigen kein Gmail-Konto für den Speicher und können zwischen Geräten wechseln, ohne sich um Backups kümmern zu müssen – Ihre Daten bleiben erhalten. Mit starken Datenschutz-Features, einschließlich geheimer Chats, ist Telegram ideal für alle, die Wert auf Sicherheit legen. Ein weiterer großer Vorteil ist die Möglichkeit, große Dateien ohne Komplikationen zu versenden und zu öffnen. Darüber hinaus eignet sich Telegram ideal für die Ausrichtung großer Online-Meetings, was es zur perfekten Plattform für Gebetstreffen und Bibelstudien macht. Viele Menschen haben Interesse bekundet, sich anzumelden, aber die meisten Apps haben Limite hinsichtlich der Gruppengröße. Deshalb empfehle ich meinem Pastor Telegram als bessere Option für unsere Gemeinde.

💡 Profi-Tipp: Leihen Sie sich Leigh Thompsons Konzept der „Creative Conspiracy”(kreative Verschw örung) und fördern Sie gemeinsame Sitzungen, in denen Mitglieder des Teams bewusst innovative Lösungen gemeinsam entwickeln. Diese Methode fördert eine Kultur der bewussten und fokussierten Kreativität.

✅ Wir haben die besten tools für die Teamkommunikation recherchiert und hier sind die Ergebnisse:

7. Microsoft Teams (am besten geeignet für Unternehmen, die stark in Microsoft 365 integriert sind)

über Microsoft Teams

Wenn Ihr Unternehmen auf das Microsoft-Ökosystem setzt, sorgt Teams dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Dank der tiefen Integration mit Office-Apps können Sie Excel-Tabellen direkt in Ihrem Chat-Fenster gemeinsam bearbeiten.

Teams-Meetings wirken dank Features wie Hintergrundunschärfe und Breakout-Räumen, die früher nur in Premium-Angeboten verfügbar waren, überraschend professionell. Die Unterhaltungen mit Registerkarten helfen dabei, Projekte zu organisieren, ohne eine Million verschiedener Kanäle erstellen zu müssen.

Die besten Features von Microsoft Teams

Planen Sie Meetings direkt aus dem Chat heraus und nehmen Sie daran teil – dank Kalenderintegration, die die Verfügbarkeit aller Teilnehmer anzeigt und automatische Erinnerungen versendet.

Erstellen Sie Wikis für Teams und Projekte, die als zentrale Wissensdatenbanken dienen und wiederholte Fragen sowie die Einarbeitungszeit für neue Mitglieder reduzieren.

Verwenden Sie Tags, um bestimmte Gruppen innerhalb großer Teams zu erreichen, ohne separate Kanäle erstellen oder andere mit irrelevanten Benachrichtigungen stören zu müssen.

Greifen Sie auf Meeting-Protokolle und -Aufzeichnungen zu, um sich später über wichtige Entscheidungen zu informieren oder diese nachzuschlagen.

Einschränkungen von Microsoft Teams

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer unübersichtlich und überwältigend wirken.

Auf älteren Computern oder bei Limiten in der Bandbreite kann die Leistung beeinträchtigt sein.

Starke Abhängigkeit vom Microsoft 365-Abonnement für volle Funktionalität

Thread-basierte Unterhaltungen sind weniger intuitiv als einige konkurrierende GroupMe-Alternativen.

Preise für Teams

Home-Tarife

Microsoft Teams: Kostenlos

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/Monat

Microsoft 365 Family: 9,99 $/Monat

Business-Pläne

Microsoft Teams Essentials: 4 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (über 15.985 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10.055 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Teams?

Dieser Reddit-Kommentar ist uns aufgefallen:

Teams eignet sich viel besser für Geschäftsszenarien. Es ist außerdem vollständig in die Office 365-Umgebung integriert, die bereits von den meisten Unternehmen genutzt wird. […] Teams bietet außerdem eine Vielzahl weiterer Funktionen (Meetings, Telefoniefunktionen), die auf anderen Plattformen nicht verfügbar sind. Es unterstützt außerdem die Zusammenarbeit an Dateien über SharePoint, das selbst schon sehr umfangreich ist.

🔍 Wussten Sie schon? Eine schlechte Kommunikation im Team verlangsamt die Arbeit und erhöht den Druck. Ein Bericht zeigt, dass dies zu 51 % mehr Stress, 41 % geringerer Produktivität, 31 % angespannten Beziehungen und verpassten Terminen führt. Eine klare Kommunikation sorgt dafür, dass Teams aufeinander abgestimmt sind und die Arbeit planmäßig voranschreitet.

8. Connecteam (am besten geeignet für die Verwaltung von Teams ohne festen Arbeitsplatz und Außendienstteams)

via Connecteam

Connecteam löst Probleme, die andere Kommunikationsmittel nicht einmal erkennen. Es wurde speziell für Teams entwickelt, in denen die meisten Mitglieder nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Denken Sie an Mitarbeiter im Einzelhandel, im Bauwesen, im Gesundheitswesen oder im Außendienst.

Das Mobile-First-Design sorgt dafür, dass alle unabhängig von ihrem Standort in Verbindung bleiben. Teams schätzen insbesondere die direkt in die Kommunikationsplattform integrierten Features zum Ein- und Ausstempeln. Und das Beste daran? Mit dem Schulungsmodul können Sie wichtige Informationen verteilen und überprüfen, wer diese tatsächlich gelesen hat, was für die Einhaltung von Compliance-Anforderungen hilfreich ist.

Die besten Features von Connecteam

Senden Sie gezielte Mitteilungen an bestimmte Standorte, Abteilungen oder Positionen, ohne separate Gruppen erstellen zu müssen.

Erstellen Sie digitale Checklisten und Formulare, die Außendienstmitarbeiter auf ihren Mobilgeräten abschließen können, und vermeiden Sie so papierbasierte Prozesse.

Verteilen Sie Schulungsmaterialien und führen Sie die Nachverfolgung des Abschlussstatus durch, um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder unabhängig von ihrem Arbeitsplan wichtige Updates erhalten.

Planen Sie Schichten und ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, offene Schichten zu übernehmen oder Urlaub direkt über die Plattform zu beantragen.

Limitierungen von Connecteam

Mehr Fokus auf operative Kommunikation als auf zwangloses Teambuilding

Die Desktop-Erfahrung des Tools ist nicht so ausgefeilt wie die mobile Anwendung.

Höhere Lernkurve für technisch weniger versierte Mitglieder des Teams

Preise für Connecteam

Free

Basis: 35 $/Monat

Erweitert: 59 $/Monat

Experte: 119 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Connecteam

G2: 4,6/5 (2.355 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.350 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Connecteam?

Hier ist eine Perspektive aus erster Hand:

Connecteam hat dazu beigetragen, mein Team organisiert und verantwortungsbewusst zu halten. Dieses Programm bietet mehrere wirklich großartige Features, von denen jedes kleine Unternehmen profitieren kann. Als Büroleiterin waren die HR-Funktionen dieses Programms ein wesentlicher Bestandteil bei der Nachverfolgung von Urlaubstagen, Krankheitstagen, Zeiterfassung usw.

9. Google Chat (am besten geeignet für Teams, die bereits Google Workspace verwenden)

über Google Chat

Mit Google Chat fühlt sich die Teamkommunikation vom ersten Tag an vertraut an. Wenn Sie bereits Gmail und Google Drive verwenden, fügt es sich nahtlos in Ihren Workflow ein. Die Thread-Unterhaltungen helfen dabei, Diskussionen fokussiert zu halten, während die intelligenten Vorschläge Ihnen Zeit sparen, indem sie relevante Dateien und Kalenderereignisse empfehlen.

Teams schätzen es, dass Chat-Spaces als permanente Räume für laufende Projekte dienen, in denen alle Dateien, Aufgaben und Nachrichten an einem übersichtlichen Ort gespeichert sind. Auch wenn es vielleicht nicht die auffälligsten Features bietet, bedeutet die enge Integration mit anderen Google-Tools, dass Sie weniger Zeit mit dem Wechseln zwischen Apps verbringen.

Die besten Features von Google Chat

Erstellen Sie Spaces, in denen Nachrichten, Dateien und Aufgaben zu bestimmten Projekten oder Teams automatisch in einer chronologischen Zeitleiste organisiert werden, die leicht zu navigieren ist.

Durchsuchen Sie Unterhaltungen mit den Suchfunktionen von Google, die den Kontext verstehen und Informationen finden können, auch wenn Sie sich nicht an den genauen Wortlaut erinnern.

Starten Sie Google Meet-Videoanrufe direkt aus Chat-Threads mit einem Klick und behalten Sie den Kontext der Unterhaltung bei, wenn Sie von Text zu Video wechseln.

Arbeiten Sie gemeinsam an Google Docs, Google Tabellen und Slides innerhalb der Chat-Oberfläche, mit Echtzeit-Bearbeitung und Kommentarfunktion.

Einschränkungen von Google Chat

Im Vergleich zu speziellen Team-Kommunikationsplattformen eingeschränkte Funktionen

Für den Zugriff auf alle Features des Unternehmens ist ein Google Workspace-Abonnement erforderlich.

Weniger anpassbar als spezialisierte Messaging-Anwendungen, da es keine Themen gibt.

Das System für Benachrichtigungen ist nicht so ausgefeilt wie bei anderen GroupMe-Alternativen.

Preise für Google Chat

Business Starter: 8,40 $/Benutzer pro Monat

Business Standard: 16,80 $/Benutzer pro Monat

Business Plus: 26,40 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Google Chat

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 2.365 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Chat?

Ein TrustRadius-Rezensent fasste es so zusammen:

Google Chat eignet sich gut für Unternehmen. In meiner Organisation dient es dazu, die Kommunikation zwischen den Teams aufrechtzuerhalten. Die Zusammenarbeit zwischen den Teams zur Lösung von Problemen, die unsere Kunden ohne Google Chat nicht lösen können. Unsere Organisation ist darauf angewiesen. Wenn jemand Hilfe von einem anderen Team in der Organisation benötigt, nutzen wir Google Chat, um dieses Problem zu lösen.

🔍 Wussten Sie schon? Mitarbeitern zuzuhören ist der Schlüssel zu einer reibungslosen Kommunikation und zu notwendigen Verbesserungen. Tatsächlich nutzen 75 % der Kommunikatoren Umfragen zum Engagement, um detailliertes Feedback zu erhalten, 54 % verlassen sich auf Feedback nach Ereignissen und 52 % greifen auf Live-Frage-und-Antwort-Sitzungen zurück. Diese tools helfen Teams dabei, auf Kurs zu bleiben, Probleme anzugehen und Kommunikationsstrategien zu optimieren.

10. Rocket. Chat (Am besten geeignet für Unternehmen, die vollständige Datenhoheit benötigen)

Mit Rocket. Chat haben Sie wieder die Kontrolle über Ihre Kommunikationsdaten. Im Gegensatz zu den meisten GroupMe-Alternativen können Sie diese Plattform auf Ihren eigenen Servern hosten und sensible Unterhaltungen vollständig innerhalb der Infrastruktur Ihres Unternehmens halten.

Dank seiner Open-Source-Natur kann es von Entwicklern benutzerdefiniert an Ihre Workflow-Anforderungen angepasst werden. Teams mit strengen Compliance-Anforderungen, insbesondere in regulierten Branchen, legen Wert auf die Möglichkeit, spezifische Richtlinien zur Sicherheit zu implementieren.

Das Setup erfordert zwar mehr technisches Wissen als Cloud-Optionen, aber die Plattform belohnt diese Investition mit einer unübertroffenen Datenschutzkontrolle.

Rocket. Chat – die besten Features

Passen Sie die Benutzeroberfläche und Funktionen über die Open-Source-Codebasis an die spezifischen Workflow-Anforderungen Ihres Unternehmens an, ohne auf Updates des Anbieters warten zu müssen.

Erstellen Sie Verbundnetzwerke, in denen mehrere separate Rocket. Chat-Instanzen mit Sicherheit zwischen verschiedenen Organisationen kommunizieren können, während die Unabhängigkeit gewahrt bleibt.

Implementieren Sie End-to-End-Verschlüsselung und benutzerdefinierte Aufbewahrungsrichtlinien, die sicherstellen, dass vertrauliche Unterhaltungen privat bleiben und branchenspezifische Vorschriften eingehalten werden.

Rocket. Chat-Limitierungen

Erfordert technisches Fachwissen für die Einrichtung und Wartung selbst gehosteter Instanzen.

Die Benutzeroberfläche ist weniger ausgefeilt als bei einigen kommerziellen GroupMe-Alternativen.

Im Vergleich zu Mainstream-Plattformen kleinerer Marktplatz für vorgefertigte Integrationen

Rocket. Preise zum Chatten

Free

Pro: 8 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Rocket. Bewertungen beim Chatten und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 330 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Rocket. Chat?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Es handelt sich um eine sehr professionelle Software, die in professionellen Umgebungen wie Büros und Workspaces weit verbreitet ist. Außerdem können Sie damit Dateien freigeben, Kanäle (Gruppen) für Aktivitäten, Projekte und andere Dinge erstellen. Es verfügt über Features zum Löschen von Nachrichten mit Upthreads sowie über die Möglichkeit, in Threads zu antworten, und eine Follow/Unfollow-Funktion, um sich von Benachrichtigungen abzumelden.

11. Signal (Am besten geeignet für Teams, die maximale Sicherheit und Datenschutz priorisieren)

via Signal

Der Fokus von Signal auf Datenschutz zeigt sich in jeder Funktion (oder manchmal auch im Verzicht auf Features, wenn diese die Sicherheit beeinträchtigen könnten). Teams, die mit äußerst sensiblen Informationen umgehen, vertrauen Signal, da sein Open-Source-Code von Sicherheitsexperten gründlich geprüft wurde.

Sprach- und Videoanrufe sind durchgehend verschlüsselt und bieten selbst bei schwächeren Verbindungen zusätzliche Klarheit. Obwohl viele Tools für die geschäftliche Zusammenarbeit fehlen, entscheiden sich Unternehmen in stark regulierten Branchen oder mit vertraulichen Projekten häufig für Signal.

Die besten Features von Signal

Legen Sie für jede Unterhaltung benutzerdefinierte Timer für das Verschwinden von Nachrichten fest, die sensible Informationen nach der Ansicht dauerhaft entfernen.

Überprüfen Sie die Codes für die Sicherheit zwischen den Geräten, um sicherzustellen, dass die Unterhaltungen vor potenziellen Abhörversuchen oder Man-in-the-Middle-Angriffen geschützt sind.

Verwenden Sie die Sealed Sender-Technologie, die auf Protokollebene verbirgt, wer wem Nachrichten sendet, und so Beziehungsmuster auch über den Inhalt der Nachrichten hinaus schützt.

Überprüfen Sie Kontakte manuell anhand von Sicherheitsnummern, um sicherzustellen, dass Sie mit der richtigen Person sprechen.

Signal-Einschränkungen

Eingeschränkte Features der Organisation, wie öffentliche Gruppen oder Workspaces

Keine Kalenderintegration oder Terminplanungstools

Die Größe der Dateifreigabe ist strenger als bei den allgemeinen GroupMe-Alternativen.

Es fehlen geschäftsspezifische Features wie Aufgabenverwaltung oder Umfragen, um eine Verbindung zu Teams herzustellen.

Preise für Signal

Free

Signal-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Signal?

Hier ist, was ein Benutzer über diese App zu sagen hatte:

Ausgezeichnete Messenger-App. Ich benutze sie seit einem Jahr, vor allem für private Unterhaltungen, und bin bisher nicht enttäuscht worden. Mir gefällt das Layout, die Anrufe funktionieren gut und auch die Web-Version ist gut. Außerdem ist sie sicher (das weiß ich allerdings nicht aus eigener Erfahrung, sondern nur aus Recherchen), was sehr nützlich sein kann. Der einzige Nachteil ist, dass man auf dem Handy nicht so viele Chats sehen kann, aber das lässt sich durch das Anlegen von Ordnern beheben.

💡 Profi-Tipp: Ermutigen Sie Teams, keine Meeting-Blöcke im Kalender einzuplanen, idealerweise in der Mitte des Tages, wenn sich alle ausschließlich auf konzentriertes Arbeiten konzentrieren können. Ununterbrochene Arbeitszeiten tragen dazu bei, Kommunikationsüberlastung zu reduzieren.

Intelligenteres Chatten beginnt mit ClickUp

Team-Unterhaltungen sollten sich nicht wie ein Versteckspiel anfühlen. Wenn Sie ständig den Überblick verlieren, alte Nachrichten suchen oder zwischen Apps wechseln müssen, um den Überblick zu behalten, ist es Zeit für ein intelligenteres Setup.

ClickUp hebt sich von anderen GroupMe-Alternativen ab, indem es Echtzeit-Chat mit allem anderen kombiniert, was Ihr Team zur Ausführung seiner Aufgaben benötigt – Aufgaben, Dokumente, Ziele und mehr. Jede Unterhaltung findet im Kontext statt, ist mit umsetzbaren Punkten verknüpft und verfügt über KI-Features, die Aktualisierungen zusammenfassen, nächste Schritte zuweisen und Rückverfolgungen überflüssig machen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und bringen Sie den Fokus zurück auf die Unterhaltung! ✅