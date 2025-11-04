Die 10 besten KI-Notiz-Apps für Zoom zur Steigerung der Produktivität im Jahr 2026

Das Erstellen von Notizen in einem Zoom-Meeting erfordert Aufmerksamkeit und Schnelligkeit – und seien wir ehrlich: Es beeinträchtigt Ihre Fähigkeit, an der Unterhaltung teilzunehmen und konzentriert zu bleiben.

Wenn Sie es dennoch schaffen, Notizen zu machen, müssen Sie die wichtigen Momente zusammenfassen und sie zusammen mit den Erkenntnissen an die Teilnehmer freigeben. All dies manuell zu erledigen, kann sehr aufwendig sein, weshalb Unternehmen mittlerweile zunehmend auf KI-Notiztools für Zoom setzen.

KI-gestützte Notiz-Tools automatisieren die Zusammenfassung von Meetings, die Protokollierung, das Anfertigen von Meeting-Notizen und ihr Freigeben. In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die 10 besten KI-Notiz-Tools für Zoom vor, die Ihre geschäftlichen Anforderungen hervorragend erfüllen.

Die besten KI-Notiz-Apps für Zoom auf einen Blick

Tool Die besten Features Am besten geeignet für Preise ClickUp KI-gestützte Meeting-Notizen und Aufgabenverwaltung Privatpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free-Plan; Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar Otter. KI KI-Transkriptionen in Vertriebsmeetings Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Großunternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $. Fireflies.ai Analyse von Unterhaltungen im Team Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Großunternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ Sonix Schnelle Übersetzungen und Untertitel Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Großunternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,50 $. Rev. KI Hochpräzise Transkription und Erkenntnisse Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Bezahlen Sie nach Bedarf; benutzerdefinierte Preisgestaltung Trint Erstellung von Berichten aus Transkriptionen Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Bezahlte Pläne beginnen bei 80 $. Descript Bearbeitung von Audio- und Video-Transkripten Privatpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ Tetra Einfache Integration in Web-Apps Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Bezahlte Pläne beginnen bei 100 $. Deepgram Entwicklung von Sprach-KI-Produkten Unternehmen Bezahlen Sie nach Bedarf; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 4000 $/Jahr Speechmatics Anwendung von KI-Features für die Sprachverarbeitung Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 0,30 $/Stunde

Die 10 besten KI-Notiz-Apps für Zoom

Beliebte KI-Notiz-Apps zeichnen sich durch unterschiedliche Features und Alleinstellungsmerkmale aus. Hier stellen wir die 10 besten KI-Notiz-Apps für Zoom vor und geben eine umfassende Ansicht ihrer Vorteile und Limite.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Meeting-Notizen und Aufgabenverwaltung)

ClickUp ist eine führende KI-gestützte Plattform für Produktivität, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde. Mit seiner umfangreichen Funktionspalette – darunter ein fortschrittlicher KI-Notiz-Assistent für Zoom – ermöglicht ClickUp Teams, jedes Detail während Kunden- und Teamgesprächen festzuhalten, sodass Sie sich voll und ganz auf die Unterhaltung konzentrieren können.

Durch die Automatisierung der Notizenerstellung und die Optimierung der Zusammenarbeit hilft Ihnen ClickUp dabei, die Produktivität zu steigern, sicherzustellen, dass nichts übersehen wird, und Ihr gesamtes Team auf dem Laufenden zu halten – alles in einem einheitlichen Workspace.

ClickUp AI Notetaker ist die beste Möglichkeit, Ihre Meetings-Unterhaltungen mit dem Rest Ihrer Arbeit zu verknüpfen – durch automatische Notizen und Zusammenfassungen, die mit Dokumenten und Aufgaben verknüpft werden. Sie können auf intelligente Zusammenfassungen mit Schlüsselwörtern und Hervorhebungen zugreifen und Aktionspunkte für sich selbst erstellen oder an Ihr Team zuweisen.

Mit dem KI-Notiz-Tool von ClickUp können Sie durchsuchbare Protokolle mit Aktionspunkten erstellen, die die Leistungsfähigkeit der anderen Dokument-Features von ClickUp in Verbindung mit ClickUp Brain nutzen. Sie können Ihren Kalender auch mit dem KI-Notiz-Tool integrieren, um Aufgaben und Fristen basierend auf Ihrer Meeting-Agenda festzulegen.

Erstellen Sie mit dem KI-Notiz-Tool von ClickUp intelligente Zusammenfassungen von Meetings

Mit dem KI-Notiz-Tool können Sie auch eine Verbindung zu ClickUp Chat herstellen, sodass Sie Zusammenfassungen und Maßnahmen automatisch in Ihren Chat-Kanälen versenden können. Damit können Sie auf folgende Informationen aus einem Meeting zugreifen und diese aufzeichnen:

Name und Datum des Meetings, die als Teil des Titels des Dokuments zur einfachen Referenzierung dienen

Eine Liste der Teilnehmer

Eine vollständige Videoaufzeichnung des Gesprächs

Eine vollständige Audioaufzeichnung des Gesprächs

Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Diskussionspunkte

Eine Liste der wichtigsten Erkenntnisse mit entscheidenden Einsichten und Entscheidungen in Stichpunkten

Eine Checkliste mit Maßnahmen und nächsten Schritten

Kategorisierte Themen des Meetings als ausklappbares Menü

Eine erweiterbare Transkription der gesamten Unterhaltung

Neben all diesen Details zu Ihrem Meeting bietet Notetaker weitere Features zur Produktivität, wie zum Beispiel:

Speichern Sie Transkripte, Audioaufnahmen und Zusammenfassungen in einem privaten Dokument

Andere Meeting-Notizen taggen

Unterhaltungen in nachverfolgbare Maßnahmen umwandeln

Möglichkeit, von überall aus in ClickUp an Anrufen teilzunehmen

Integration mit Zoom, Teams und Google Meet

Automatische Spracherkennung und Transkription für mehr als 15 Sprachen

Integration mit ClickUp Brain für KI-gestützte Notizfunktionen

Verwandeln Sie Meeting-Protokolle mit ClickUp Brain in eine sofortige Zusammenfassung

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über ClickUp Brain zu erfahren 👇

Mit diesem Feature können Sie die Produktivität Ihrer Meetings auf folgende Weise steigern:

Erstellen Sie Meeting-Protokolle, indem Sie strukturierte Meeting-Notizen verfassen, die die wichtigsten Diskussionspunkte hervorheben

Fassen Sie Ihre langen Meetings in prägnante Zusammenfassungen zusammen, die sich leicht freigeben und verstehen lassen

Verknüpfen Sie Tagesordnungspunkte mit Workflows und legen Sie Ziele sowie Fristen fest, um diese effizient zu erreichen

Das Notiz-Feature von ClickUp hilft Unternehmen, ihre Produktivität zu steigern und KI-Zusammenfassungen zu erstellen. Sie können auch die Meeting-Vorlagen von ClickUp nutzen, um Erwartungen zu kommunizieren und Aktionspunkte für Ihr nächstes Meeting festzulegen.

Hier sind einige Optionen, die Sie ausprobieren können: Vorlage für Besprechungsagenden von ClickUp : Nutzen Sie diese Lösung, um Aktionspunkte für Ihre Meetings festzulegen, indem Sie die Verantwortlichkeiten und Ziele für jedes Team-Mitglied darlegen.

Vorlage für Meeting-Protokolle von ClickUp : Führen Sie die Nachverfolgung aller Äußerungen während Meetings durch, damit Sie alle Schwachstellen identifizieren und in künftigen Meetings klare Entscheidungen treffen können

Mit ClickUp Meetings verwalten Sie Ihr gesamtes Meeting-Erlebnis, indem Sie Notizen machen, eine Tagesordnung erstellen, Aktionspunkte festlegen und mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Damit können Sie Meetings aufzeichnen, sodass Sie:

Nutzen Sie umfangreiche Funktionen der Bearbeitung, um wichtige Punkte hervorzuheben und die Zusammenfassung des Meetings kreativ zu präsentieren

Halten Sie für jedes Zoom-Meeting eine Tagesordnung bereit, indem Sie wiederholende Aufgaben durch Automatisierung abwickeln

Verwenden Sie /Slash-Befehle, um das Befehlsmenü aufzurufen und Aufgaben in Sekundenschnelle festzulegen

Verbinden Sie ClickUp Docs mit Ihren Workflows, um sich auf die wichtigen Punkte Ihrer Meetings zu konzentrieren

Darüber hinaus können Sie ClickUp Docs nutzen, um wichtige Erkenntnisse aus Zoom-Diskussionen festzuhalten und für später zu speichern. Diese Dokumente lassen sich dann mit Workflows verbinden und Mitgliedern des Teams zur Nachverfolgung zuweisen.

Mit Docs können Sie lange Transkripte mithilfe von KI zusammenfassen, Ansichten und Felder anpassen, die App in Ihre bestehenden Tools integrieren, Aufgaben erstellen und vieles mehr.

🧠 Wissenswertes: KI-Transkriptionstools haben gelernt, gesprochene Wörter zu unterscheiden, Meetings zusammenzufassen und überflüssige Wörter in Sekundenschnelle zu entfernen. Jetzt müssen Sie nicht mehr stundenlang Meetings-Aufzeichnungen anhören und Notizen machen.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Notizen zu Meetings mit dem ClickUp AI Notetaker und verknüpfen Sie diese mit Dokumenten und Aufgaben, um KI-Zusammenfassungen und durchsuchbare Transkripte zu erstellen und so das Beste aus Ihren Zoom-Meetings herauszuholen

Nutzen Sie ClickUp Brain, um das gesamte Wissen Ihres Unternehmens mit KI zu verbinden, um Workflows für Projekte zu optimieren und die Produktivität zu steigern

Erstellen und teilen Sie Besprechungsnotizen mit ClickUp Docs, erstellen Sie Zusammenfassungen und Tagesordnungen in einem zentralen Format, geben Sie diese dem Team frei und arbeiten Sie mit umsetzbaren Elementen

Halten Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihren Zoom-Meetings mit ClickUp Notepad fest und organisieren Sie Notizen, Aufgaben und Checklisten an einem Ort

Verwalten Sie Meetings an einem Ort mit ClickUp Meetings, indem Sie Notizen machen, die Tagesordnung verwalten und Aufgaben für Ihr gesamtes Team festlegen

Fassen Sie lange Inhalte sofort zusammen und wandeln Sie Absätze in umsetzbare Aufgaben um

Integrieren Sie über Zapier ganz einfach externe Apps wie HubSpot, Zoom, Calendly und Slack.

Limitierungen von ClickUp

Die mobile App von ClickUp bietet im Vergleich zur Desktop-Version weniger Funktionen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Das sagt Michael Turner, stellvertretender Leiter der Career Communities an der Miami University , über ClickUp:

Ich habe alle zwei Wochen Meetings mit meiner Vorgesetzten, und wir nutzen ClickUp für unsere Tagesordnung. Ich habe das Gefühl, besser den Überblick zu behalten, da alle meine Ereignisse und Präsentationsanfragen hier gespeichert sind, zusammen mit einem aktuellen Status, den sie einsehen kann.

Ich habe alle zwei Wochen Meetings mit meiner Vorgesetzten, und wir nutzen ClickUp für unsere Tagesordnung. Ich habe das Gefühl, besser den Überblick zu behalten, da alle meine Ereignisse und Präsentationsanfragen hier gespeichert sind, zusammen mit einer aktuellen Status-Anzeige, die sie einsehen kann.

💡 Profi-Tipp: Zeichnen Sie Meetings nicht nur auf – verwandeln Sie sie in Aufgaben. Mit tools wie ClickUp können Sie Aktionspunkte sofort in zuweisbare Aufgaben mit Fälligkeitsdaten umwandeln.

2. Otter.ai (Am besten geeignet für KI-Transkriptionen in Vertriebsmeetings)

Otter.ai ist ein KI-gestützter Assistent für Meetings, der Transkriptionen von Video-Meetings oder Audio-Unterhaltungen in Text umwandelt. Er kann Sprecher identifizieren, Texte mit der Beschreibung des Sprechers kennzeichnen und geteilte Folien erfassen.

Die Plattform verfügt über ein Live-Chat-Feature, mit dem Sie während eines Meetings Fragen stellen, Kommentare zum Protokoll hinzufügen oder Schlüssel-Punkte hervorheben können. Sie können außerdem in Echtzeit Zusammenfassungen aus KI-Notizen erstellen, falls Sie einige Punkte im Meeting verpasst haben.

Die besten Features von Otter.ai

Identifizieren Sie Schlüsselwörter und Phrasen und suchen Sie in den Transkriptionsnotizen danach

Integrieren Sie die App in Ihren Google Kalender oder Microsoft Kalender, um vollständigen Zugriff auf Ihre Zoom-, Teams- und Google Meet-Meetings zu erhalten

Erweitern Sie Ihr Paket, um Ihr Limit für Transkriptionen zu erhöhen oder mehr Dateien hochzuladen

Einschränkungen von Otter.ai

Es gibt Limite für die Transkriptionsdauer, die hochgeladenen Dateien und die Dauer des Meetings.

Der Free-Plan umfasst keine erweiterten Such- oder Kollaborations-Features

In der App können Sie keine eigenen Notizen erstellen.

Preise für Otter.KI

Basic : Kostenlos

Pro : 16,99 $/Monat mit 1.200 Minuten Transkription

Geschäft : 40 $ pro Monat mit 6.000 Minuten Transkription

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Entdecken Sie unsere besten Otter-KI-Alternativen, mit denen Sie Notizen und Zusammenfassungen von Meetings schnell freigeben können!

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

G2-Bewertung:

Die Echtzeit-Transkription ist äußerst präzise, und KI-Zusammenfassungen sparen Zeit. Durchsuchbare Transkripte erleichtern die Nachbearbeitung von Meetings und steigern so die Produktivität.

Die Echtzeit-Transkription ist äußerst präzise, und KI-Zusammenfassungen sparen Zeit. Durchsuchbare Transkripte erleichtern die Nachbearbeitung von Meetings und steigern so die Produktivität.

3. Fireflies.KI (Am besten geeignet für die Analyse von Team-Unterhaltungen)

Fireflies.ai ist ein hervorragendes Tool für die Echtzeit-Transkription und Aufzeichnung Ihrer Zoom-Anrufe. Es fasst wichtige Punkte zusammen, hebt Entscheidungen hervor und erstellt Aktionspunkte aus den Meeting-Notizen.

Sie können außerdem Teile des Meetings wiedergeben, nach Stichwörtern suchen und die Wiedergabegeschwindigkeit der Meeting-Aufzeichnung ändern. Mit den Kollaborationstools von Fireflies.ai kann Ihr Team zudem Unterhaltungen anheften, kommentieren und darauf reagieren oder Audioausschnitte aus der Aufzeichnung extrahieren.

Die besten Features von Fireflies.ai

Unterstützt mehr als 40 Sprachen und Dialekte, was sich hervorragend für vielfältige Teams eignet

Nutzen Sie den KI-Notiz-Assistenten, um an Meetings teilzunehmen und diese automatisch aufzuzeichnen

Integrieren Sie Fireflies.ai in Teams, Skype, Zoom und Google Meet

Freigeben Sie Meeting-Notizen auf Slack, Notion oder anderen Plattformen

Limitierungen von Fireflies.ai

Die Audioqualität beeinflusst die Genauigkeit der Transkription

Der Free-Plan bietet keine Integration von Drittanbietern

Es gibt Limite hinsichtlich Dateigröße, Dauer des Meetings und Transkriptionsgeschwindigkeit.

Preise für Fireflies.KI

Free

Pro: 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 19 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (10 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Suchen Sie nach der Methode mit der höchsten Produktivität, um Notizen zu einem Meeting zu erstellen? Hier ist unser umfassender Leitfaden, der Ihnen hilft, alltägliche Aufgaben effizient zu bewältigen!

Was sagen echte Benutzer über Fireflies.KI?

G2-Bewertung:

Die Genauigkeit und die Synchronisation des Tons mit dem Text der Transkription sind sehr hilfreich. Es ist nicht aufdringlich, da man in den Einstellungen festlegen kann, dass Fred (Fireflies) nur dann eingeladen wird, wenn man es möchte. Das ist sehr wichtig, da es Meetings gibt, die privat sein müssen. Ich habe ähnliche KI-Lösungen verglichen und diese ist in Bezug auf Präzision und Vertraulichkeit die beste von allen.

Die Genauigkeit und die Synchronisation des Tons mit dem Transkriptionstext sind sehr hilfreich. Es ist nicht aufdringlich, da man in den Einstellungen festlegen kann, dass Fred (Fireflies) nur dann eingeladen wird, wenn man es möchte. Das ist sehr wichtig, da es Meetings gibt, die Privat sein müssen. Ich habe ähnliche KI-Lösungen verglichen und diese ist in Bezug auf Präzision und Vertraulichkeit die beste von allen.

4. Sonix (Am besten geeignet für schnelle Übersetzungen und Untertitel)

via Sonix

Sonix ist ein Anbieter, der automatisierte Transkriptionen und Untertitel in mehreren Sprachen bietet und in wenigen Sekunden automatisierte Zusammenfassungen erstellt. Außerdem kann es mehrere Sprecher identifizieren und erkennen, wer wann was sagt.

Mit Sonix erhalten Sie automatisierte Übersetzungen und die Umwandlung von Audio- und Videoinhalten in Text. Die Features für die Zusammenarbeit ermöglichen zudem Berechtigungen für mehrere Benutzer, sodass Mitglieder Dateien hochladen, freigeben, bearbeiten oder den Zugriff darauf einschränken können.

📮ClickUp Insight: Nur 12 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI-Features, die in Produktivitätssuiten integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass es den aktuellen Implementierungen möglicherweise an der nahtlosen, kontextbezogenen Integration mangelt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Kommunikationsplattformen zu wechseln. Kann die KI beispielsweise einen automatisierten Workflow auf Basis eines Nur-Text-Befehls des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das ! Die KI ist tief in jeden Aspekt von ClickUp integriert, unter anderem für die Zusammenfassung von Chat-Threads, das Verfassen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Erstellen von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die drei oder mehr Apps durch unsere All-in-One-App für die Arbeit ersetzt haben!

Die besten Features von Sonix

Suchen, abspielen, bearbeiten, organisieren und freigeben Sie Transkripte auf jedem Gerät mit einem integrierten intelligenten Editor

Erhalten Sie KI-gestützte Zusammenfassungen, Kapitel-Titel, Themenerkennung und thematische Analysen für Ihre Transkripte

Teilen und veröffentlichen Sie Ihre Meeting-Notizen und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen

Integrieren Sie Ihren Workflow mit YouTube, Zapier, Teams, Zoom und weiteren Diensten

Limitierungen von Sonix

Die Preisstruktur ist höher als bei den anderen Anbietern, was für kleine Teams einschränkend sein kann

Transkripte können Ungenauigkeiten enthalten, wenn mehrere Personen sprechen

Preise von Sonix

Standard : Kostenlos

Premium : 16,50 $ pro Benutzerzugang

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sonix-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

🔎 Wussten Sie schon? Zoom begann mit Meetings für bis zu 15 Teilnehmer und kann mittlerweile bis zu 1000 Teilnehmer gleichzeitig aufnehmen. Ein effizienter KI-Notizdienst kann die meisten dieser Sprecher identifizieren und ihre Äußerungen ihnen zuordnen.

5. Rev. KI (Am besten geeignet für hochpräzise Transkriptionen und Einblicke)

Rev. ai ist eine hochpräzise API für KI- und manuell erstellte Transkripte. Sie können Notizen für Ihre Zoom-Meetings, Video- und Sprachanwendungen aufzeichnen und transkribieren und diese mit Ihrem Unternehmen freigeben.

Es bietet Sprach-zu-Text-Funktionen, KI-Einblicke, Transkriptionen in mehreren Sprachen und höchste Genauigkeit durch von Menschen erstellte Transkripte.

Die besten Features von Rev. ai

Nutzen Sie Features wie Spracherkennung, Stimmungsanalyse, Themenerkennung, Zusammenfassung, Übersetzung und automatische Zeilenausrichtung

Ermitteln Sie genaue Zeitstempel für eine bessere Durchsuchbarkeit und Analyse

Profitieren Sie von der niedrigsten Quote an Fehlern bei den Wörtern und den am besten lesbaren Transkripten

Limitierungen von Rev. ai

Es gibt Limite hinsichtlich Dateigröße, Dauer und gleichzeitiger Nutzung.

Preise für Rev. ai

Bezahlen Sie nach Bedarf

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Rev. ai

G2 : 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Rev. ai?

G2-Bewertung:

Das Hoch- und Herunterladen von Dateien bei Rev ist unkompliziert. Die Online-Bearbeitung ist benutzerfreundlich. Der Kundensupport ist reaktionsschnell und hilfsbereit. Durch die Bewertung der fertigen Dateien scheint Rev zu lernen und mit jeder Transkription und jedem Untertitel besser zu werden.

Das Hoch- und Herunterladen von Dateien bei Rev ist unkompliziert. Die Online-Bearbeitung ist benutzerfreundlich. Der Kundensupport ist reaktionsschnell und hilfsbereit. Durch die Bewertung der fertigen Dateien scheint Rev zu lernen und mit jeder Transkription und jedem Untertitel besser zu werden.

6. Trint (Am besten geeignet für die Erstellung von Berichten aus Transkriptionen)

via Trint

Trint ist eine automatisierte Transkriptionssoftware, die Ihnen hilft, mit Ihren Audio- und Video-Transkripten aussagekräftige Inhalte zu erstellen. Sie können Video-, Audio- und Sprachdaten mit hoher Genauigkeit in Text umwandeln, um sie in einem einzigen Workflow zu bearbeiten, zusammenzufassen, zu übersetzen und gemeinsam daran zu arbeiten.

Mit den Storytelling-Features von Trint können Sie Zitate aus mehreren Transkripten extrahieren und mithilfe von Redaktionstools Artikel, Podcasts, Skripte und O-Töne erstellen. Nutzen Sie die Methode der satzweisen Notizen, um aus Ihren Transkripten von Meetings fesselnde Storyboards und Zusammenfassungen zu erstellen.

Die besten Features von Trint

Erfassen Sie Inhalte in Echtzeit und analysieren Sie diese mithilfe von KI-Funktionen

Erstellen Sie aus Transkripten leicht zu freigebende Inhalte für die Erstellung von Berichten

Arbeiten Sie mit Ihrem Team über gemeinsame Laufwerke, Kommentarfunktionen und mehr zusammen

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche lassen sich diese Tools problemlos in Ihre bestehenden Workflows integrieren.

Limitierungen von Trint

Es können keine Dateien transkribiert werden, die größer als 3 GB oder länger als 3 Stunden sind.

Die kostenlose Version verfügt nicht über erweiterte Integrationsmöglichkeiten

Es unterstützt keine Verknüpfungen zu Audio- oder Video-Dateien.

Preise für Trint

Starter : 80 $/Monat pro Benutzer

Advanced : 100 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Trint

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Descript (Am besten geeignet für die Bearbeitung von Audio- und Video-Transkripten)

via Descript

Descript nutzt KI-Funktionen, um Transkripte aus Videos zu erstellen, Inhalte zu übersetzen, Videountertitel zu generieren und die Bearbeitung von Medien durchzuführen. Sie können Audio in Text umwandeln, KI- und manuelle Transkripte erstellen, Meetings aufzeichnen, gemeinsam an Audiodateien arbeiten und diese auf verschiedenen beliebten Kanälen freigeben.

Laden Sie die Datei direkt auf Descript hoch und erhalten Sie Transkripte, die leicht zu verstehen, zusammenzufassen und freizugeben sind. Sie können auf dieser Plattform auch Videos und Audiodateien bearbeiten, um wichtige Abschnitte Ihrer Meetings festzuhalten und Schlüsselpunkte hervorzuheben.

Die besten Features von Descript

Führen Sie die Bearbeitung von Texten und Transkripten für Meetings und Podcasts durch

Übersetzen Sie Audio mithilfe von KI-Funktionen

Erstellen Sie präzise Transkripte durch Menschen und KI

Ziehen Sie Dateien per Drag & Drop, um Audio in Text umzuwandeln

Limitierungen von Descript

Es gibt eine eingeschränkte kostenlose Version

Dies kann Ihr System verlangsamen

Preise für Descript

Free

Hobbyist: 12 $ pro Person und Monat, jährliche Abrechnung

Ersteller: 24 $ pro Person und Monat, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Descript?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich habe es für einen Mini-Podcast verwendet und fand es im Vergleich zu anderen Plattformen wie Podcastle weniger fehleranfällig.

Ich habe es für einen Mini-Podcast verwendet und fand es im Vergleich zu anderen Plattformen wie Podcastle weniger fehleranfällig.

8. Tetra (Am besten geeignet für die einfache Integration in Web-Apps)

via Tetra

Tetra ist ein effizientes tool für die Produktivität, das sich direkt in Ihre Zoom-Anrufe einwählen und mit dem Erstellen von Notizen beginnen kann, um Protokolle zu erstellen. Auf diese Weise müssen Sie sich keine Gedanken mehr über das Mitschreiben von Protokollen für Meetings machen und können sich ganz auf die Unterhaltung konzentrieren.

Mit der Web-App von Tetra können Sie Ihre Meeting-Protokolle jederzeit einsehen. Sie können integrierte Suchtools nutzen, um nach Stichwörtern und Phrasen zu suchen. Die App bietet Ihnen synchronisierte Zeitstempel für einzelne Wörter in der Audiodatei, um die Analyse zu vereinfachen.

Die besten Features von Tetra

Wählen Sie sich automatisch in Meetings ein, um schnell Protokolle zu erstellen und Zeit zu sparen

Extrahieren Sie Ihre Meeting-Notizen in Dokumentations-Tools wie Slack, Dropbox, E-Mail und Google Docs

Holen Sie sich ein System mit Sicherheit, mit dem Sie Transkripte dauerhaft löschen können

Arbeiten Sie mit geschulten Editors zusammen, um automatisch generierte Skripte zu korrigieren und zu optimieren

Limitierungen von Tetra

Die Erstellung von Gesprächstranskripten dauert Stunden

Es ist mit einigen wenigen Meeting-Plattformen nicht kompatibel

Preise für Tetra

Plus: 100 $/Monat für 3 Stunden Transkription

Pro : 300 $/Monat für 10 Stunden Transkription

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tetra

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: NA

🎯 Erkenntnis: Meeting-Müdigkeit ist ein echtes Problem. Wenn Sie sich jedoch keine Gedanken über das Notieren von Notizen machen müssen, können Sie sich besser auf die Unterhaltung konzentrieren – und das führt zu besseren Entscheidungen.

9. Deepgram (Am besten geeignet für die Entwicklung von Sprach-KI-Produkten)

via Deepgram

Deepgram ist eine Sprach-KI-Plattform, die Sprache in Text und Text in Sprache umwandelt und Sprach-zu-Sprache-Sprachagenten bereitstellt. Entwickler können diese Plattform nutzen, um Sprach-KI-Produkte und Features zu entwickeln.

Die Audio-Intelligence-Features von Deepgram helfen Ihnen dabei, Sprachtranskripte mit optimaler Genauigkeit, Geschwindigkeit und zu optimalen Kosten zu erstellen.

Die besten Features von Deepgram

Transkribieren Sie Meetings und Beispiel-Audioausschnitte ganz einfach

Nutzen Sie KI-Funktionen für unternehmensweite Analysen

Nutzen Sie Funktionen zur Analyse von Unterhaltungen, um Sprecher zu identifizieren und Äußerungen ihnen zuzuordnen

Limitierungen von Deepgram

Für die benutzerdefinierte Anpassung sind API-Kenntnisse erforderlich

Transkriptionen von Sprache mit Akzent können Fehler enthalten

Preise für Deepgram

Pay-as-you-go : 200 $ Guthaben

Umsatz : 4.000 $+ pro Jahr

Enterprise: ab 15.000 $ pro Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Deepgram

G2 : 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: NA

Was sagen echte Benutzer über Deepgram?

G 2 -Bewertung:

Ich finde es toll, dass Deepgram Audio- und Video-Daten erfasst und diese so präzise transkribiert. Es hat sich hervorragend für die Transkription von Meetings mit Clients und internen Besprechungen bewährt. Dank der Features zum Speichern und Freigeben von Transkripten auf Plattformen wie Google Drive lässt es sich leicht integrieren.

Ich finde es toll, dass Deepgram Audio- und Video-Daten erfasst und diese so präzise transkribiert. Es hat sich hervorragend für die Transkription von Client-Meetings und internen Besprechungen bewährt. Dank der Features zum Speichern und Freigeben von Transkripten auf Plattformen wie Google Drive lässt es sich leicht integrieren.

10. Speechmatics (Am besten geeignet für die Anwendung von KI-Features für Unterhaltungen)

via Speechmatics

Speechmatics ist eine KI-API für Unterhaltungen, die dank ihrer eigenen führenden ASR-Technologie natürliche und reaktionsschnelle Sprachinteraktionen ermöglicht – unabhängig von Akzent, Sprache oder Umgebung.

Die ASR-Funktion liefert hochpräzise Transkriptionen, die Sprecher in Echtzeit aus Live-Meetings oder aufgezeichneten Medien in über 50 Sprachen erkennen.

Die besten Features von Speechmatics

Holen Sie sich KI-Sprachtechnologie für Transkription und Echtzeitübersetzung

Erhalten Sie Zugang zu einer präzisen und umfassenden Sprach-zu-Text-API

Nutzen Sie Echtzeit-ASR in über 50 Sprachen

Limitierungen von Speechmatics

Für Echtzeit-Transkriptionen gelten Zeitlimits

Transkripte können Echtzeit-Verzögerungen aufweisen

Preise für Speechmatics

Free : 8 Stunden pro Monat

Bezahlen Sie nach Bedarf : Ab 0,30 $ pro Stunde

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Speechmatics

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Besondere Erwähnungen

Fathom : Fathom macht das Aufzeichnen, Transkribieren und Zusammenfassen Ihrer Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Meetings ganz einfach : Fathom macht das Aufzeichnen, Transkribieren und Zusammenfassen Ihrer Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Meetings ganz einfach

Sembly KI : Ideal zum Erstellen von Zoom-Notizen, zum Umwandeln von Meetings in durchsuchbaren Text und zum Hervorheben wichtiger Diskussionspunkte : Ideal zum Erstellen von Zoom-Notizen, zum Umwandeln von Meetings in durchsuchbaren Text und zum Hervorheben wichtiger Diskussionspunkte

Avoma : Eine All-in-One-KI-Plattform für automatisierte Notizen, Prognosen, Terminplanung und mehr : Eine All-in-One-KI-Plattform für automatisierte Notizen, Prognosen, Terminplanung und mehr

🧠 Wissenswertes: Der durchschnittliche Mitarbeiter verbringt 31 Stunden pro Monat in unproduktiven Meetings. KI-Notiztools können dabei helfen, diese verlorene Zeit zurückzugewinnen, indem sie Meetings automatisch zusammenfassen.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Notizprogramm für Zoom achten?

Achten Sie bei der Auswahl des richtigen KI-Notiztools für Zoom vor allem auf die Features, die für Ihren Geschäftsbetrieb am wichtigsten sind. Dazu gehören beispielsweise:

Audio-Transkription in Echtzeit : Der KI-Notiz-Assistent sollte Audio in Echtzeit erfassen und präzise Transkripte erstellen

Automatisierte KI-Zusammenfassungen: Der richtige Notiz-Assistent kann mithilfe künstlicher Intelligenz Checklisten erstellen, Aktionspunkte auflisten und Aufgaben an Teammitglieder zuweisen.

Integration in Ihre bestehenden Systeme : Ihr KI-Tool muss sich problemlos in Ihre bestehende Software integrieren lassen. Dies erleichtert es den Mitgliedern des Teams, sich nahtlos an das neue Tool anzupassen

Benutzerdefinierte Einstellungen : Die Einstellungen lassen sich ganz nach Ihren Bedürfnissen benutzerdefiniert anpassen, mit Integrationen von Drittanbietern, flexiblen Limiten und Freigabemöglichkeiten.

Sicherheits- und Datenschutzstandards: KI-Meeting-Transkriptionen müssen den Sicherheits- und Datenschutzstandards entsprechen, um Benutzerdaten und sensible Geschäftsinformationen zu schützen

Benutzerfreundlichkeit: Das Tool muss benutzerfreundlich und leicht verständlich sein. Wenn der Zeitraum für die Einarbeitung bei einem Tool kurz ist, steigert dies die Produktivität des Teams.

Das Notiz-Tool muss Meetings transkribieren und erkennen, wer bei Kundengesprächen was gesagt hat. Es sollte die Diskussion effektiv zusammenfassen und umsetzbare Aufgaben generieren, die für die Nachverfolgung zugewiesen werden können.

📈 Wissenswertes: Laut einer Microsoft-Umfrage fällt es 52 % der Meeting-Teilnehmer schwer, mit den Notizen Schritt zu halten. KI-Tools schließen diese Lücke durch Echtzeit-Transkription und Zusammenfassungen.

Fassen Sie Meetings mit dem besten KI-Notiz-Tool für Zoom zusammen – ClickUp!

Bei der Auswahl des besten KI-Notiztools für Zoom sollten Sie einige wichtige Aspekte berücksichtigen. Überlegen Sie, inwieweit es Ihrem Budget und Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht und wie einfach es sich in Ihre aktuellen Workflows integrieren lässt.

Wenn Ihr Unternehmen viele Zoom-Anrufe durchführt, müssen Sie die Protokollierung von Meetings mit dem besten Tool optimieren. Hier kommt ClickUp ins Spiel. Die Plattform für Projektmanagement bietet zahlreiche Transkriptions- und Kollaborations-Features, die die Zusammenfassung Ihrer Meetings und die Nachbereitung zum Kinderspiel machen. Nutzen Sie die Features von ClickUp Brain, um Ihre Workflows mühelos zu revolutionieren und die Effizienz Ihres Teams zu steigern. Melden Sie sich noch heute an!