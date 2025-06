Otter AI vs. Fireflies AI: Welches Meeting-Tool ist besser?

Haben Sie schon einmal ein Meeting verlassen und das Gefühl gehabt, wichtige Erkenntnisse verpasst zu haben oder sich über die nächsten Schritte unklar zu sein? Wir sprechen schneller, als wir schreiben, und es kann sich wie ein aussichtsloses Unterfangen anfühlen, während des Meetings Notizen zu machen und sich gleichzeitig auf die Diskussion zu konzentrieren.

KI-Meeting-Assistenten wie Otter AI und Fireflies AI versprechen, Meetings zu transkribieren, wichtige Momente festzuhalten und Zusammenfassungen nach dem Meeting zu liefern, damit Sie nichts verpassen.

Beide Tools bieten Echtzeit-Transkription, erstellen umfangreiche Meeting-Protokolle und vereinfachen das gemeinsame Notieren. Aber welches ist tatsächlich besser für Sie? Bevor Sie sich in einem Vergleichswirrwarr verlieren, zeigen wir Ihnen die wichtigsten Unterschiede auf.

Wir möchten Ihnen außerdem eine solide dritte Alternative vorstellen – ClickUp, die App für alles in der Arbeit, die die beiden anderen vielleicht weit hinter sich lässt!

Otter AI vs. Fireflies AI vs. ClickUp auf einen Blick

Otter AI eignet sich am besten für Fireflies AI eignet sich am besten für eignet sich am besten für ClickUpeignet sich am besten für Live-Transkriptionen von Meetings mit Echtzeit-Erfassung von Meeting-Notizen Tiefgehende Einblicke in Meetings dank Stimmungsanalyse und Unterhaltungsanalyse Planen, durchführen und dokumentieren Sie Meetings – alles innerhalb desselben Projekt-Workspace mit ClickUp Meetings und den KI-generierten Tagesordnungen von ClickUp Brain Sprecheridentifizierung mit zeitgestempelten Notizen für eine einfache Navigation Erstellen Sie Soundbites, um wichtige Momente aus Anrufen zu clippen und freizugeben Intelligente Terminplanung mit dem KI-gestützten Kalender von ClickUp , der optimale Zeiten vorschlägt, Meeting-Notizen synchronisiert und Prioritätskonflikte hervorhebt Zusammenfassungen nach dem Meeting mit bearbeitbaren Diskussionspunkten und Aktionselementen KI-Workflows wie Vertriebsnachverfolgung und Konflikterkennung über Fred (KI-Chatbot) Live-Meeting-Notizen werden automatisch erfasst, organisiert und mithilfe des ClickUp AI Notetaker mit Aufgaben verknüpft Einfache Integration mit beliebten Meeting-Plattformen (Zoom, Google Meet, Teams) Umfassende Integrationen mit Projektmanagement-Tools wie ClickUp, Salesforce und HubSpot Tiefe Integration mit Aufgabenmanagement, Dokumenten, Whiteboards und Zielen, um Meeting-Diskussionen in echte, nachverfolgbare Arbeit umzuwandeln Schnelle Zusammenfassungen von Meetings und minimale Bearbeitung Automatisierte Nachfassaktionen, die sicherstellen, dass keine wichtigen Momente oder Elemente verloren gehen Sofortige Nachbereitung nach Meetings, einschließlich Aktionspunkten, Entscheidungen und Aufgabenverteilungen

Was ist Otter AI?

über Otter AI

Otter AI ist ein KI-gestützter Meeting-Assistent. Als Transkriptionstool hört er zu und transkribiert Unterhaltungen in Echtzeit, sodass Sie während der Besprechungen keine hektischen Notizen mehr machen müssen. Es ist eine ideale Lösung für Meetings, Interviews und sogar Live-Vorträge.

Zusätzlich zu den Audio-zu-Text-Features organisiert es Ihre Notizen nach Maßnahmen und Auswirkungen und lenkt Ihre Energie vom Notieren zum aktiven Zuhören.

Außerdem erfasst es wichtige Momente während Ihrer Online-Meetings, sodass Sie diese später leichter wiederfinden können. Ganz gleich, ob Sie an einer Video-Konferenz in Google Meet teilnehmen oder Ideen in Microsoft Teams austauschen – Otter AI sorgt dafür, dass Ihre Unterhaltungen klar, durchsuchbar und leicht zu überprüfen sind.

🧠 Fun Fact: KI-Tools, die Meetings transkribieren, identifizieren Sprecher mit Algorithmen, die Sprachwellenmuster analysieren und trennen – eine abgespeckte Version der Stimmbiometrie!

Features von Otter AI

Als leistungsstarkes Transkriptionstool bietet Otter AI mehrere Features, die darauf ausgerichtet sind, die Inhalte Ihrer Meetings genau zu erfassen. Schauen wir uns einmal an, was diese Features beinhalten.

1. Meetings und Transkription von Aufzeichnungen

Das Leben hat zwar keine Schaltfläche zum Zurückspulen, aber Ihre Meetings schon. Otter AI kommt dem für Ihre wichtigen Anrufe sehr nahe.

Das Hauptfeature besteht darin, Unterhaltungen in Echtzeit zu transkribieren und jedes Wort automatisch zu erfassen, sodass Sie dies nicht manuell tun müssen. Durch die Integration mit beliebten Videokonferenzplattformen wie Google Meet, Zoom und Microsoft Teams wird sichergestellt, dass alle Anrufe, von internen Videokonferenzen bis hin zu externen Anrufen von Clients, abgedeckt sind.

Otter AI bietet auch eine Aufnahme- oder Upload-Funktion, um gesprochene Unterhaltungen aus persönlichen Meetings oder Audiodateien einfach zu transkribieren. Die automatische Sprechererkennung und zeitgestempelte Notizen erleichtern das Verfolgen von Unterhaltungen, sodass Sie wichtige Momente schnell und ohne Verwirrung wiederfinden können.

2. Erstellung von Gliederungen und Zusammenfassungen

Otter AI bietet eine eigene Registerkarte mit Zusammenfassungen für jeden Anruf und Live-Meeting-Transkripte. Die Funktion "Highlight Summaries" erfasst automatisch eine prägnante Übersicht, wichtige Aktionspunkte und eine strukturierte Diskussionsübersicht. So müssen Sie später nicht mehr lange in Meeting-Transkripten suchen.

Nach Beendigung des Anrufs können Sie Ihrem Team Aktionspunkte zuweisen oder die Zusammenfassung nach Bedarf bearbeiten. Sie können die Zusammenfassung auch mit einem einzigen Klick kopieren und freigeben, sodass alle mühelos auf dem gleichen Stand sind.

3. KI-Chat während Meetings

Meetings können schnell voranschreiten, und Teilnehmer, die mit Fragen oder Zweifeln einspringen, können den Flow leicht stören. Um dies zu vermeiden, nutzen Sie den Chat während des Meetings von Otter AI, in dem Teilnehmer Fragen stellen, Notizen hinzufügen oder sogar Echtzeit-Protokolle erstellen können.

So bleiben Unterhaltungen strukturiert, ohne dass jemand vom Thema abgekommen wird, und alle bleiben engagiert. Das ist vorteilhaft, wenn Sie einen Punkt klären oder schnell auf etwas Bezug nehmen möchten, das gerade erwähnt wurde, ohne den Sprecher zu unterbrechen.

📖 Lesen Sie auch: So gestalten Sie produktivere Meetings

Preise für Otter AI

Basic: Kostenlos

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

💡Profi-Tipp: Mit den meisten KI-Meeting-Assistenten können Sie benutzerdefinierte Vokabeln oder Schlüsselwörter für Fachjargon, Projektnamen oder häufig verwendete Begriffe erstellen. So kann Ihre KI Schlüsselthemen genau erfassen und hervorheben, wodurch Sie später weniger Zeit für die Korrektur von Fehlern in den Transkripten aufwenden müssen.

Was ist Fireflies?

via Fireflies

Fireflies ist ein KI-Meeting-Assistent, der Erkenntnisse aus Unterhaltungen liefert. Zusätzlich zur Transkription von Meetings nutzt er Unterhaltungsanalysen, um Maßnahmen voranzutreiben und sicherzustellen, dass wichtige Diskussionspunkte nicht verloren gehen.

Fireflies passt sich branchenspezifischen Anwendungsfällen an, darunter Vertrieb, Personalbeschaffung, Podcasting und Gesundheitswesen, und ist somit vielseitig für unterschiedliche Geschäftsanforderungen einsetzbar.

Nach jedem Anruf werden automatisch Zusammenfassungen und Transkriptionen an alle Meeting-Teilnehmer freigegeben. Darüber hinaus gehen die Erkenntnisse über einfache Notizen oder Wiederholungen von "Wer hat was gesagt?" hinaus und helfen Teams dabei, Nachfassaktionen zu verfolgen, Schlüsselmomente zu erkennen, die Entscheidungen beeinflussen, und die Produktivität zu steigern.

Features von Fireflies

Fireflies ist nicht nur ein Transkriptionstool – seine erweiterten Features helfen Ihnen, mehr aus jedem Meeting herauszuholen.

Hier erfahren Sie, was ihn zu einem beliebten KI-gestützten Assistenten für Meetings macht.

1. Erstellung von Transkripten und Soundbites

Fireflies transkribiert und fasst sowohl Video- als auch Audio-Meetings zusammen, aber seine Soundbite-Feature hebt es von anderen Tools ab. Mit diesem Tool können Sie wichtige Momente aus Meetings ausschneiden und freigeben, sodass Sie sich nicht die gesamte Aufzeichnung ansehen müssen, sondern direkt zum Punkt kommen.

Ob es sich um eine Kundenanfrage, eine Projektentscheidung oder eine wichtige Erkenntnis handelt, Sie können den Ausschnitt ganz einfach kopieren und mit Ihrem Team teilen. Außerdem können Sie sogar eine Playlist mit Soundbites erstellen, wodurch Nachfassaktionen und Zusammenfassungen schneller denn je werden.

👀 Wussten Sie schon? Der Begriff "Soundbite" wurde Ende der 1970er Jahre populär, als kurze, prägnante Sätze von Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zogen. Ihre zitierfähigen, aufmerksamkeitsstarken Aussagen wurden schnell zu Favoriten der Nachrichtenredaktionen, wodurch Schlagzeilen leichter zu verkaufen und einprägsamer wurden!

2. Intelligente Suche und Analyse mit Themenverfolgung

Das Finden von Schlüsselinformationen in einem Meeting ist einfacher, wenn Sie Daten griffbereit organisiert haben. Fireflies AI bietet eine intelligente Suchoption, die Aufzeichnungen nach Stimmung, Sprechzeit und bevorzugten Filtern segmentiert und Ihnen so hilft, wichtige Momente schnell zu finden.

Es verfügt außerdem über einen Topic Tracker, der wiederkehrende Themen anhand vordefinierter Schlüsselwörter überwacht und so die Nachverfolgung von Diskussionen über mehrere Meetings hinweg vereinfacht. So wird sichergestellt, dass wichtige Themen wie Kundenfeedback oder Projektaktualisierungen nicht unter den Tisch fallen.

3. Workflows für KI-Apps

Ein herausragendes Feature, das Fireflies AI von anderen Anbietern abhebt, ist Fred, der integrierte KI-Chatbot. Fred bietet mehr als nur schnelle Zusammenfassungen und oberflächliche Einblicke – er ist die Engine hinter einer Reihe von KI-gestützten Workflows, die entwickelt wurden, um die Nachbereitung von Meetings zu automatisieren und Maßnahmen voranzutreiben.

Fred kann beispielsweise Workflows zur Nachverfolgung von Verkäufen optimieren, die Unterhaltungen auf Signale für die Kaufabsicht analysieren. Außerdem kann er potenzielle Risiken mithilfe von Workflows zur Konflikterkennung markieren, die Unstimmigkeiten oder Spannungen in Teamdiskussionen identifizieren.

Ganz gleich, ob Sie Verkaufschancen verfolgen, interne Probleme lösen oder Stakeholder auf dem Laufenden halten möchten – Fred sorgt dafür, dass kein kritischer Moment übersehen wird und verwandelt Fireflies AI von einem einfachen Transkriptionstool in einen proaktiven Meeting-Assistenten.

Preise für Fireflies

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Business: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

🧠 Fun Fact: Bill Gates macht sich auch keine Notizen während Meetings – das überlässt er der KI. Mit KI-generierten Zusammenfassungen, die alle Meeting-Gespräche festhalten, kann er sich ganz auf die großen Ideen konzentrieren, statt Notizen zu machen.

Otter AI vs. Fireflies: Features im Vergleich

Sowohl Otter AI als auch Fireflies optimieren das Meeting-Management, bedienen jedoch leicht unterschiedliche Anforderungen. Otter AI ist auf Echtzeit-Transkription spezialisiert, während Fireflies sich auf Analysen und Automatisierung konzentriert.

Hier sehen Sie, wie sie als Meeting-Tools im direkten Vergleich abschneiden:

Feature Otter AI Fireflies Transkription Ja. Echtzeit-Transkription Ja. Transkription nach dem Anruf Sprecheridentifizierung Ja. Zeitgestempelte Notizen und Beschreibungen der Sprecher Ja. Zeitgestempelte Notizen und Beschreibungen der Sprecher Einblicke in Meetings Basis. Bietet Zusammenfassungen von Meetings und Aktionselemente Detailliert. Bietet Stimmungsanalyse, Soundbites und Nachverfolgung von Themen Integrationen Alltägliche Apps wie Zoom, Google Meet, Teams, Slack, Salesforce, HubSpot Umfangreichere Kalenderoptionen, Apps für Produktivität und eine dedizierte API KI-Funktionen Chatbot für Abfragen und Einblicke Chatbot und KI-gesteuerte Workflows für Vertrieb, Projekt-Nachverfolgung und weitere Anwendungsfälle Am besten geeignet für Live-Online-Meetings und Notizen Umfassende Meeting-Analyse und Automatisierung von Workflows

Dies sind zwar die wichtigsten Unterschiede, aber hier sehen Sie, wie sie sich in Aspekten unterscheiden, die die Wirkung eines Meeting-Tools ausmachen.

Transkriptionsgeschwindigkeit

Otter AI liefert Echtzeit-Transkriptionen mit Sprecheridentifizierung und zeitgestempelten Notizen und ist damit ideal für Live-Meetings. Außerdem werden die Transkripte nach dem Meeting überarbeitet, um die Genauigkeit zu verbessern.

Fireflies verfolgt einen anderen Ansatz. Anstatt live zu transkribieren, zeichnet es das Meeting zunächst auf und verarbeitet das Transkript nach Beendigung des Gesprächs. Je nach Meeting dauert dies etwa 10 bis 15 Minuten, und alle Teilnehmer erhalten nach dem Meeting eine Zusammenfassung per E-Mail.

🏆 Gewinner: Otter AI hat die Nase vorn, wenn es um Live-Transkripte geht. Fireflies ist ebenfalls sehr effektiv, wenn Sie bereit sind, etwas länger auf die Verarbeitung des Anrufs zu warten.

Einblicke und Erkenntnisse

Otter AI erstellt KI-gesteuerte Zusammenfassungen, einschließlich der wichtigsten Diskussionspunkte und Aktionselemente. Die bearbeitbaren Zusammenfassungen geben Ihrem Team außerdem Flexibilität bei der Freigabe und Verfeinerung von Erkenntnissen.

Fireflies geht noch einen Schritt weiter mit analytischen Einblicken, der Nachverfolgung wiederkehrender Themen, der Beteiligung der Redner und der Stimmung. Außerdem können Benutzer Soundbites extrahieren und Playlists mit den wichtigsten Momenten erstellen, um später schnell darauf zurückgreifen zu können.

🏆 Gewinner: Fireflies überzeugt mit seiner Stimmungsanalyse, seinen Einblicken und anpassbaren Soundbites – perfekt für wichtige Erkenntnisse aus Meetings. Für Teams, die leichte Diskussionen und Projekte verwalten, leistet der Otter AI-Chat gute Arbeit bei der Beantwortung schneller Fragen.

Meeting-Integrationen und Workflows

Sie fragen sich, was besser zu Ihren aktuellen Tools passt?

Otter AI lässt sich gut mit Zoom, Google Meet und Teams-Ereignissen synchronisieren. Es lässt sich auch mit Slack verbinden, um Unterhaltungen freizugeben, und ermöglicht Enterprise-Nutzern die Integration mit Salesforce und HubSpot.

Fireflies umfasst Integrationen für viele weitere Meeting-Kalender und sogar Produktivitäts-Tools wie ClickUp. Es bietet außerdem mehrere KI-gesteuerte Workflows für spezifische Berichte und strukturierte Einblicke, die von Einblicken in Projektmetriken bis hin zu individuellen Manager-Karten reichen.

🏆 Gewinner: Fireflies überzeugt mit seiner robusten KI-gesteuerten Automatisierung und Workflow-Integrationen.

Otter AI vs. Fireflies auf Reddit

Wir haben Reddit besucht, um zu sehen, auf welcher Seite die Leute in der Debatte Otter AI vs. Fireflies stehen. Viele Benutzer des Subreddits r/productmanagement sind sich einig, dass Otter AI die bessere Wahl für Echtzeit-Transkriptionen ist:

TechTemptress sagt:

Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter für Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufzeichnung ein wenig überarbeitet werden, um Fachjargon, undeutliche Aussprache und einige Fehler zu korrigieren, aber sobald ich das erledigt habe, ist Otter Bot großartig

Ich liebe es. Mein täglicher Begleiter für Meetings. Die Transkripte müssen nach der Aufzeichnung ein wenig überarbeitet werden, um Fachjargon, undeutliche Aussprache und einige Fehler zu korrigieren, aber sobald ich das erledigt habe, ist Otter Bot großartig

Past_Path9215 hebt hervor, warum Fireflies für sie die erste Wahl für Einblicke in Meetings und Automatisierung ist:

Mit KI-Apps können Sie darüber hinaus weitere coole Anpassungen vornehmen. Ich persönlich verwende KI-Apps/Vorlagen, um Notizen automatisch nach meinen Wünschen schreiben zu lassen

Mit KI-Apps können Sie darüber hinaus weitere coole Anpassungen vornehmen. Ich persönlich verwende KI-Apps/Vorlagen, um Notizen automatisch nach meinen Wünschen schreiben zu lassen

Die Debatte über Otter AI vs. Fireflies AI auf Reddit zeigt eine klare Trennung basierend auf den Prioritäten der Benutzer. Diejenigen, die Wert auf die Genauigkeit der Echtzeit-Transkription und schnelle Meeting-Notizen legen, bevorzugen Otter AI, trotz gelegentlicher Nachbesserungen bei unklarer Sprache.

Benutzer, die hingegen Wert auf Erkenntnisse nach dem Meeting, benutzerdefinierte Automatisierung, Erschwinglichkeit und KI-gestützte Zusammenfassungen legen, tendieren eher zu Fireflies AI aufgrund seiner Workflow-Integrationen und Meeting-Intelligenz.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie KI für Meeting-Notizen nutzen können

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Otter AI vs. Fireflies

Sie haben sich voll und ganz auf das Meeting konzentriert. Ihr KI-Transkribierer hat umfangreiche Notizen gemacht, komplett mit Sprecherangaben. Jetzt müssen Sie Aufgaben erstellen und nachverfolgen oder sie Ihren Dokumenten hinzufügen.

Was wäre, wenn dies alles in einem Tool möglich wäre? Mit ClickUp, der All-in-One-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer Plattform vereint – beschleunigt durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation.

Möchten Sie sehen, wie es sich von anderen Meeting-Management-Lösungen abhebt? Hier sind die besten Meeting-Features.

ClickUp hat die Nase vorn #1: ClickUp AI Notetaker und ClickUp Brain

Behalten Sie mit dem ClickUp AI Notetaker den Überblick über Ihre Meeting-Notizen, Zusammenfassungen und Aktionselemente

Während Otter AI und Fireflies AI sich auf Meeting-Transkripte und Zusammenfassungen konzentrieren, geht ClickUp mit dem ClickUp AI Notetaker einen Schritt weiter. Es zeichnet nicht nur Meetings auf und erfasst wichtige Erkenntnisse, sondern wandelt diese in Aktionselemente innerhalb der Plattform um und verbindet sie mit Ihren relevanten ClickUp Aufgaben und ClickUp Dokumenten.

Mit ClickUp Brain, dem nativen KI-Assistenten der Plattform, können Sie sofort Aufgaben aus Meeting-Notizen erstellen, Zusammenfassungen von Meetings im ClickUp Chat veröffentlichen und diese mit Ihrem Team teilen, um sicherzustellen, dass keine Aktionselemente übersehen werden.

Brain macht Ihre Transkripte auch durchsuchbar. Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache, und es durchsucht Ihre Meeting-Notizen, um sie zu beantworten – selbst wenn Sie einen Datenpunkt oder eine Entscheidung von vor Monaten überprüfen müssen.

Mit ClickUp Brain können Sie Meeting-Protokolle durchsuchen

Das Beste daran? Der KI-Notiznehmer von ClickUp funktioniert mit Google Meet, Zoom und Microsoft Teams, sodass alle Ihre Meetings erfasst werden.

ClickUp hat noch einen Vorteil: ClickUp Meetings

Verbessern Sie die Produktivität Ihres Meeting-Managements, binden Sie Anruf-Links direkt in Aufgaben ein und organisieren Sie wiederkehrende Meeting-Agenden mit ClickUp Meetings

Meetings sollten zum Handeln anregen, nicht nur zur Unterhaltung – ClickUp Meetings sorgt dafür. Die Suite ist vollgepackt mit Features, die die Produktivität von Meetings steigern.

Beginnen Sie mit der Erstellung einer Meeting-Agenda unter Verwendung einer der vielen Vorlagen für Meeting-Agendas von ClickUp. Oder bitten Sie einfach ClickUp Brain, dies für Sie zu erledigen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle eine umfassende Meeting-Agenda mithilfe von KI

Finden Sie mit dem KI-Kalender von ClickUp einen geeigneten Termin und versenden Sie Einladungen (mehr dazu gleich!). Sie können sogar direkt aus ClickUp heraus in Ihr Meeting springen, ohne zu Ihrer externen Kalender-App navigieren zu müssen.

Verwenden Sie die integrierten Aufgaben-Checklisten in ClickUp, um Agenden in Aktionselemente umzuwandeln. So bleibt nichts für "später" liegen

Sie können Ihren Teammitgliedern auch Kommentare zuweisen, um auf einen Handlungsbedarf hinzuweisen, bevor eine Aufgabe auf Ihrer Checkliste für das Meeting als abgeschlossen markiert werden kann.

Jonglieren Sie mit wiederkehrenden Meetings? Kein Problem: Die benutzerdefinierte Häufigkeitsoption der Lösung lässt sich ganz einfach auf jede Agenda und Aufgabenliste anwenden. Einmal eingerichtet, sendet ClickUp sogar spezielle Erinnerungen per E-Mail, damit Sie keine wichtigen Unterhaltungen verpassen.

Es ist phänomenal, wie viel Zeit wir seit der Umstellung auf ClickUp in Meetings sparen. Was früher drei Stunden pro Woche für die Planung und Aktualisierung von Ereignissen in Anspruch nahm, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben nun mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

Es ist phänomenal, wie viel Zeit wir seit der Umstellung auf ClickUp in Meetings sparen. Was früher drei Stunden pro Woche für die Planung und Aktualisierung von Ereignissen in Anspruch nahm, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben nun mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

Wenn Sie Ihre KI-Meeting-Notizen anpassen möchten, können mit ClickUp Docs mehrere Teammitglieder gemeinsam an einem Dokument mit umfangreichen Markdown-Formaten arbeiten.

Notieren Sie sich Erkenntnisse, verbessern Sie Ihre Präsentationen mit umfangreichen Formatierungsoptionen und zentralisieren Sie Ihre Meeting-Notizen mit ClickUp Docs

Mit Dokumenten können Sie außerdem aus jedem Text oder Bild mit einem Klick umsetzbare Aufgaben erstellen. Dank integrierter Slash-Befehle ist es außerdem einfacher denn je, Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Tags festzulegen, um mit schnelllebigen Diskussionen Schritt zu halten.

📮ClickUp Insight: Die Umfrage von ClickUp zur Effektivität von Meetings ergab, dass 18 % der Befragten Kommentare in Dokumenten für die asynchrone Zusammenarbeit im Team verwenden. Dies reduziert zwar die Meeting-Zeit, aber verstreute Kommentare sind oft nicht nachvollziehbar, sodass Aktionspunkte nicht nachverfolgt werden und unvollständig bleiben. ClickUp Docs transformiert die Zusammenarbeit an Dokumenten mit zugewiesenen Kommentaren. Jeder Kommentar kann einem bestimmten Teammitglied zugewiesen werden, wodurch passives Feedback in umsetzbare Aufgaben umgewandelt wird. Bauen Sie Verantwortlichkeit in Ihre Dokument-Workflows ein! 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um ganze 50 %!

ClickUp hat noch einen Vorteil: den ClickUp-Kalender

Planen, terminieren und nehmen Sie Meetings direkt aus Ihrem Workspace heraus mit dem KI-gestützten Kalender von ClickUp teil

Die KI-gestützten Kalender-Features von ClickUp machen das Meeting-Management zum Kinderspiel. Sie können Ereignisse erstellen, Aufgaben verwalten und Meetings direkt in ClickUp neu planen, ohne zwischen Registerkarten hin- und herwechseln zu müssen.

Nutzen Sie die native KI von ClickUp, um Meetings zu planen und Einladungen zu versenden

Sie müssen Zeit für eine Teamsynchronisierung finden? Mit ClickUp können Sie ganz einfach die Verfügbarkeit aller in freigegebenen Kalendern anzeigen, sodass Sie schnell gemeinsame freie Zeiten finden und Meetings planen können, die für alle passen. Farbcodierte Aufgaben, anpassbare Filter und mehrere Anzeigeoptionen (Tag, Woche, Monat oder Zeitleiste) helfen Ihnen, Prioritäten im Blick zu behalten und Konflikte zu vermeiden.

Finden Sie mit den freigegebenen ClickUp-Kalendern geeignete Termine für Meetings mit Ihrem Team

Und weil Meetings nicht mit der Planung enden, können Sie Kalenderereignisse in Aktionen umwandeln, indem Sie sie mit Aufgaben verknüpfen, Tagesordnungen hinzufügen, Nachfassaktionen zuweisen und den Fortschritt nachverfolgen – alles im selben Workspace.

ClickUp hat noch einen Vorteil: die Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie mühelos Meeting-Details, Ressourcenlinks und Aktionspunkte mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Sind Sie es leid, endlose Notizen zu durchforsten? Die Vorlage für Meeting-Protokolle von ClickUp ist eine unverzichtbare Lösung. Die Dokumentvorlage vereinfacht das Erstellen von Notizen mit vorgefertigten Seiten für jedes Meeting-Datum. Jede Unterseite enthält strukturierte Spaces zum Hinzufügen von Teilnehmerlisten, Ressourcenlinks, Meeting-Agenden, Aktionspunkten und sogar zur Nachverfolgung von Risiken.

Wenn Sie Aufgaben im Zusammenhang mit Meetings optimieren möchten, ist die ClickUp-Vorlage für Meetings eine weitere Möglichkeit, Diskussionsthemen zu verfolgen, Präsentationen zu speichern und Nachfassaktionen effizienter zuzuweisen.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Meeting-Notizen für bessere Meeting-Protokolle

Preise für ClickUp

Perfekte Meeting-Notizen und Einblicke mit ClickUp

Das richtige Meeting-Tool macht mehr als nur Notizen – es verhindert Missverständnisse, reduziert den Stress bei schnellen Unterhaltungen und gibt Ihrem Team mehr Zeit für die Vorbereitung, Nachbereitung und tatsächliche Arbeit.

Während Tools wie Otter AI auf Transkription spezialisiert sind und Fireflies sich auf Meeting-Analysen konzentriert, bietet ClickUp beides – und noch viel mehr.

Mit ClickUp erhalten Sie eine All-in-One-Lösung für das Meeting-Management: KI-gestützter Notiznehmer , der Meetings automatisch aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst

Sofortige Erstellung von Aufgaben aus Meeting-Ergebnissen – damit Follow-ups nie unter den Tisch fallen

ClickUp Brain , um Aktionselemente, Entscheidungen und nächste Schritte anzuzeigen

Über 1.000 Integrationen, damit Sie Ihre bestehenden Kalender, Kommunikations- und Planungstools nahtlos einbinden können

Sie müssen nicht mehr zwischen mehreren Apps jonglieren oder sich mit Teillösungen zufrieden geben. ClickUp vereint Ihre Meeting-Erkenntnisse mit Ihrer Arbeit, sodass Sie alles an einem Ort planen, besprechen und ausführen können.

Sind Sie bereit für intelligentere Meetings? Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp.