Entdecken Sie die 10 besten KI-Tools für Pressemitteilungen im Jahr 2025

Die meisten PR-Teams haben jedoch Schwierigkeiten, dies zu leisten. Warum? Weil das Verfassen der perfekten Pressemitteilung Zeit, Aufwand und etwas Storytelling-Magie erfordert.

Zum Glück gibt es KI, die Ihnen dabei hilft. Diese intelligenten KI-Tools zum Erstellen von Pressemitteilungen erleichtern Ihnen die Arbeit. Heute stellen wir Ihnen 10 der besten Tools auf dem Markt vor!

Was sollten Sie bei einem KI-Pressemitteilungsgenerator beachten?

Journalisten erhalten jeden Monat Hunderte von Pressemitteilungen. Und wenn Ihre Pressemitteilung wie eine überbegeisterte KI klingt, die gerade Adjektive entdeckt hat, haben Sie keine Chance!

Aber so können Sie das für sich selbst nutzen.

Qualität der Inhalte: Wählen Sie einen Pressetextverfasser, der gut geschriebene, grammatikalisch korrekte Texte verfasst, die natürlich und professionell klingen

Benutzerdefinierte Anpassung: Suchen Sie nach Absatzgeneratoren, die sich an Ihre Markenstimme und branchenspezifische Terminologie anpassen lassen

Bearbeitungsfunktionen: Finden Sie ein Tool, mit dem Sie KI-Inhalte an Ihre Anforderungen anpassen können

Medienverteilung: Überprüfen Sie, ob das Tool Verbindungen zu PR Newswire oder Business Wire bietet

Benutzeroberfläche: Entscheiden Sie sich für eine Plattform mit intuitiver Bedienung, die Ihnen die Eingabe Ihrer Schlüsselbotschaften und Unternehmensinformationen erleichtert

Integration: Überlegen Sie, ob das Tool mit Ihrem bestehenden Marketing-Stack kompatibel ist

Diese Faktoren machen ein KI-Tool zum Verfassen von Pressemitteilungen zu einem zuverlässigen Tool.

💡Profi-Tipp: Geben Sie sich nicht mit dem ersten KI-Pressemitteilungsgenerator zufrieden, den Sie finden. Testen Sie denselben Inhalt für Pressemitteilungen auf verschiedenen Plattformen, um denjenigen zu finden, der am besten zu Ihrer Marke passt und am wenigsten Bearbeitung erfordert.

Die besten KI-Pressemitteilungsgeneratoren auf einen Blick

Hier ist eine kurze Übersicht, die Ihnen den Einstieg erleichtert:

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp Umfassende Erstellung von Pressemitteilungen und Workflow-Management KI-gestütztes Schreiben, Zusammenarbeit in Echtzeit, über 1000 Integrationen, Nachverfolgung von Aufgaben und Automatisierung Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne variieren Originality. ai Personalisierte und mehrsprachige Pressemitteilungen Anpassung der Markenstimme, mehrsprachiger Support, Tonanpassung und Feinabstimmung Pay-as-you-go: 30 $/2 Jahre, Pro: 14,95 $/Monat, Enterprise: 179 $/Monat Hypotenuse AI SEO-optimierte Pressemitteilungen Mehrere Entwürfe, natürliche Keyword-Integration und SEO-Optimierung Basic: 150 $/Monat, benutzerdefinierte Preise für Pro- und Enterprise-Pläne Kinderleicht. KI Erstellung von Pressemitteilungen für Einsteiger GPT-4 und Claude 3 Opus, mehrsprachiger Support, anpassbarer Ton und über 90 Vorlagen Starter: 16 $/Monat, Unlimited 50: 24 $/Monat, Unlimited: 32 $/Monat Copy. ai Kreative Einleitungen für Pressemitteilungen Einzigartige Einleitungen, Tonanpassung, SEO-Optimierung und das Feature "Ähnliche Artikel" Free Forever, Starter: 49 $/Monat, Advanced: 249 $/Monat, Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Notion AI Kollaboratives Verfassen von Pressemitteilungen und Workflow-Integration KI-gestütztes Verfassen, Verfeinerung des Tons, Freigeben in Echtzeit und Verknüpfung mit PR-Trackern Free Forever, Plus: 10 $/Monat/Benutzer, Business: 15 $/Monat/Benutzer, Enterprise: Benutzerdefinierte Preise LogicBalls Brainstorming und umfassende Erstellung von Pressemitteilungen über 200 Tools für Inhalte, Anpassung von Tonfall und Stil, Zitate von Führungskräften und Integration von CRM-/PR-Tools Free Forever, Pro: 9,99 $/Monat, Premium: 19,99 $/Monat, Business: Benutzerdefinierte Preise EIN Presswire Maximierung der Verteilung von Pressemitteilungen Keyword-Optimierung, mehrsprachiger Support und Verteilung an Tausende von Journalisten und Plattformen Free: 25 Pressemitteilungen/Tag, Basic: 149 $/Pressemitteilung, Pro+: 499 $/7 Pressemitteilungen, Corporate: 999 $/20 Pressemitteilungen MarketersMEDIA Detaillierte Erstellung von Pressemitteilungen mit Verteilung Medienfreundliche Pressemitteilungen, Verteilung an über 580 Medienkanäle, kontextbasierte Erstellung und KI, die anhand von über 400.000 Pressemitteilungen trainiert wurde Professional: 189 $/Pressemitteilung, Executive: 389 $/Pressemitteilung, Director: 899 $/Pressemitteilung, Agentur: benutzerdefinierte Preise Article Forge SEO-optimierte, lange Pressemitteilungen Erstellung langer Inhalte, Echtzeit-Recherche, Massenproduktion und Plagiats-/Grammatikprüfungen Kostenpflichtig: Ab 27 $/Monat, Business: Benutzerdefinierte Preise

Die 10 besten KI-Pressemitteilungsgeneratoren

Kommen wir nun zum spannenden Teil und sehen uns die besten Optionen für Pressemitteilungsgeneratoren an.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die umfassende Erstellung von Pressemitteilungen und das Workflow-Management)

Kostenlos testen Verwenden Sie ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten von ClickUp, um Pressemitteilungen zu entwerfen und zu verfeinern

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist in erster Linie eine Projektmanagement-Software. Aber wenn es darum geht, mit KI-Textgeneratoren zu konkurrieren, ist sie unschlagbar.

Das Verfassen einer professionellen Pressemitteilung ist nicht nur eine Frage des Schreibens – es geht um Zusammenarbeit, Timing und darum, dass Ihre Botschaft die richtigen Medien erreicht. ClickUp für Medienteams macht die Erstellung von Pressemitteilungen zu einem vereinfachten, stressfreien Erlebnis.

Aber wie genau funktioniert das? ClickUp Brain verwandelt verstreute Ideen in Sekundenschnelle in eine gut formulierte Pressemitteilung.

Geben Sie einfach Ihre Schlüsselinformationen ein – Ereignis, Zielgruppe und gewünschter Ton – und lassen Sie die KI hochwertige Pressemitteilungen erstellen, die für die Berichterstattung in den Medien und Suchmaschinen optimiert sind. Kein Rätselraten mehr bei jedem Satz!

Sobald Sie einen soliden Entwurf haben, macht ClickUp Docs die Teamarbeit zum Kinderspiel. Mehrere Beteiligten können in Echtzeit zusammenarbeiten, Kommentare hinterlassen und sich gegenseitig mit @mentions taggen.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, um mit ClickUp Docs professionelle Pressemitteilungen zu verfassen

Sie müssen sich keine Gedanken mehr darüber machen, verschiedene Versionen zu erstellen oder nachzufragen, wer Änderungen am endgültigen Dokument vorgenommen hat. Mit der Versionshistorie von ClickUp haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, was in Ihrem Dokument geschieht.

Benötigen Sie Feedback vom Editor oder dem Rechtsteam? Kein Problem. Geben Sie das Dokument einfach für sie frei, damit alles an einem übersichtlichen Ort bleibt. Schluss mit endlosen E-Mail-Ketten!

Aber woher wissen Sie, ob die Pressemitteilungen rechtzeitig erstellt werden? Erstellen Sie einfach ClickUp-Aufgaben und verfolgen Sie diese mit den benutzerdefinierten Status, um zu erfahren, welche Pressemitteilungen fertiggestellt, in Bearbeitung oder noch nicht begonnen sind.

Wenn Sie Ihr Workflow-Management noch einen Schritt weiterführen möchten, kombinieren Sie es mit ClickUp Automations und Sie erhalten einen automatischen Generator, der Pressemitteilungen erstellt, Nachfassaktionen zuweist, Erinnerungen plant oder sogar E-Mails an Medien und Stakeholder versendet, sobald dies erforderlich ist.

Wir machen es Ihnen noch einfacher! Mit der gebrauchsfertigen ClickUp-Vorlage für Pressemitteilungen können Sie Pressemitteilungen effizient erstellen, verwalten und nachverfolgen. Sie vereinfacht den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Pressemitteilungen und sorgt dafür, dass Format, Stil und Botschaft auf den Punkt gebracht werden.

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie die Erstellung Ihrer Pressemitteilungen und sorgen Sie für wirkungsvolle Botschaften mit der ClickUp-Vorlage für Pressemitteilungen

Von KI-generierten Entwürfen bis hin zur einfachen Verteilung ist ClickUp ein wertvolles Tool, das jeder PR-Profi braucht.

Die besten Features von ClickUp

Verfassen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle hochwertige Pressemitteilungen dank KI-gestütztem Schreiben und Stimmungsanalyse

Erstellen Sie ein zentrales ClickUp-Dokument, um alle Ihre Pressemitteilungen zu speichern und in Echtzeit zusammenzuarbeiten

Wählen Sie aus über 1000 Integrationen wie Google Kalender und Gmail, um Ihren gesamten Workflow an einem einzigen Ort zu vereinen

Verwenden Sie ClickUp Dashboards , um den Fortschritt zu verfolgen und einen Überblick über Ihre PR- und Outreach-Strategie zu erhalten

Senden und empfangen Sie E-Mails direkt in ClickUp über das E-Mail-Projektmanagement

Limits von ClickUp

Zu Beginn ist eine leichte Einarbeitungszeit erforderlich

Kein integriertes Netzwerk für die Verteilung

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Unsere Ingenieure und Produktmanager waren mit manuellen Status-Updates zwischen Jira und anderen Tools überlastet. Mit ClickUp haben wir Stunden an Zeit gewonnen, die wir zuvor mit doppelten Aufgaben verschwendet haben. Noch besser ist, dass wir die Produktveröffentlichungen beschleunigt haben, indem wir die Arbeitsübergabe zwischen QA, Tech Writing und Marketing verbessert haben

2. Originality.ai (Am besten für personalisierte und mehrsprachige Pressemitteilungen geeignet)

Wenn es darum geht, hochwertige Pressemitteilungen zu verfassen, die sich wie Ihre eigenen anfühlen, ist Originality.ai genau das Richtige für Sie. Es passt die Inhalte an Ihre Markenstimme an und sorgt dafür, dass jede Ankündigung ausgefeilt, professionell und markengerecht ist.

Dieser KI-Inhaltsgenerator ist perfekt für Unternehmen, die in globale Märkte expandieren oder ihre Botschaft effektiv und präzise kommunizieren müssen.

Originality.ai – die besten Features

Geben Sie Ihre wichtigsten Angaben wie Unternehmensinformationen und Details zur Ankündigung ein, um eine gut formulierte Pressemitteilung mit einem einzigartigen Blickwinkel zu erstellen

Erstellen Sie Pressemitteilungen in mehreren Sprachen, um verschiedene Einzelziele weltweit zu erreichen

Passen Sie den Ton an Ihre Markenkommunikation an – formell, locker oder alles dazwischen

Nutzen Sie das Feature "Finetune" und optimieren Sie die Schreibvorlagen, bis Sie zufriedenstellende Ergebnisse erzielen

Originality. ai Einschränkungen

Keine Features zur Suchmaschinen-Keyword-Optimierung

Kein Netzwerk für die Verteilung

Originality.ai Preise

Zahlung nach Nutzung: 30 $ einmalige Zahlung für 2 Jahre

Pro: 14,95 $/Monat

Enterprise: 179 $/Monat

Originality.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? 70 % der PR-Fachleute haben Schwierigkeiten, effektive Inhalte zu erstellen, die es bis zur Veröffentlichung schaffen.

3. Hypotenuse AI (Am besten für SEO-optimierte Pressemitteilungen geeignet)

via Hypotenuse AI

Wenn Sie es leid sind, jedes Mal, wenn Sie eine Pressemitteilung schreiben, auf eine leere Seite zu starren, könnte Hypotenuse AI Ihnen helfen. Dieser KI-Pressemitteilungsgenerator nimmt die Details Ihrer Pressemitteilung auf, analysiert Schlüsselinformationen und erstellt innerhalb weniger Minuten mehrere ausgefeilte Entwürfe.

Sie eignen sich für PR-Fachleute und Marketingexperten, die schnell hochwertige Pressemitteilungen benötigen, ohne dabei auf Genauigkeit oder Wirkung verzichten zu müssen.

Die besten Features von Hypotenuse AI

Erstellt mehrere Versionen Ihrer Pressemitteilung, sodass Sie die für Ihre Zielgruppe am besten geeignete auswählen können

Integrieren Sie Keywords auf natürliche Weise, um die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu verbessern

Erstellen Sie mehrere generierte Pressemitteilungen

Limits von Hypotenuse AI

Einige erweiterte Features sind nur im kostenpflichtigen Plan verfügbar

Hat eine gewisse Lernkurve

Preise für Hypotenuse AI

Basis: 150 $/Monat

Ecommerce Pro: Benutzerdefinierte Preise

E-Commerce Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hypotenuse AI

G2: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Kinderleicht. AI (Am besten für die Erstellung von Pressemitteilungen für Einsteiger geeignet)

Wenn Sie auf der Suche nach einer einsteigerfreundlichen Lösung sind, die Ihnen hilft, erfolgreich Texte mit KI zu schreiben, könnte dies die richtige Arbeit für Sie sein.

Easy-Peasy.AI wurde für PR-Fachleute, Vermarkter und Start-ups entwickelt und macht das Verfassen von Pressemitteilungen mit über 90 vorgefertigten Vorlagen und fortschrittlichen KI-generierten Inhalten zum Kinderspiel.

Ganz gleich, ob Sie Produktneuheiten, Meilensteine Ihres Unternehmens oder Branchennews ankündigen – dank mehrsprachigem Support und anpassbarem Tonfall erreichen Ihre Pressemitteilungen garantiert die richtige Zielgruppe und erzielen die gewünschte Wirkung.

Kinderleicht. Die besten Features von KI

Erstellen Sie mit GPT-4 und Claude 3 Opus in Sekundenschnelle hochwertige Pressemitteilungen

Erreichen Sie ein globales Publikum mit Support für über 40 Sprachen

Passen Sie den Ton an Ihre Markenstimme und Ihre Schlüsselbotschaften an

Greifen Sie auf 90 vorgefertigte Vorlagen zu, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen

Kinderleicht. KI-Limits

Der Free-Plan erlaubt nur 1 Generierung pro Tag

Dazu sind externe Tools für die Verteilung in den Medien erforderlich

Kinderleicht. KI-Preise

Starter: 16 $/Monat

Unlimited 50: 24 $/Monat

Unbegrenzt: 32 $/Monat

Kinderleicht. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe für den gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentare, Chats, Dokumente und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

5. Copy. ai (Am besten geeignet für die Erstellung kreativer Einleitungen für Pressemitteilungen)

Haben Sie schon einmal Schwierigkeiten gehabt, die perfekte Einleitung für eine Pressemitteilung zu verfassen? Copy.ai löst dieses Problem. Dieses Tool ist bekannt für seine KI-gestützte Kreativität und ein echter Game-Changer für PR-Fachleute, Marketer und Marken, die aufmerksamkeitsstarke Pressemitteilungen verfassen möchten.

Wenn Sie Journalisten von Anfang an fesseln möchten, hilft Ihnen Copy.ai dabei, neue Blickwinkel zu finden und in wenigen Minuten überzeugende, SEO-optimierte Inhalte zu erstellen.

Die besten Features von Copy.ai

Generieren Sie mehrere einzigartige Einleitungen, indem Sie einfach Ihren Firmennamen und Ihre Ankündigung eingeben

Passen Sie den Ton an Ihre Marke an – formell, freundlich oder spannend

Verfeinern Sie Ihre Einleitung, indem Sie mit dem Feature "Mehr davon" ähnliche Varianten der von Ihnen bevorzugten Einleitungen generieren

Verbessern Sie das Ranking Ihrer Pressemitteilungen mit SEO-Optimierung

Einschränkungen von Copy.ai

Da sich das Tool auf Einführungen konzentriert, kann eine umfangreiche manuelle Bearbeitung erforderlich sein

Preise für Copy.ai

Free Forever

Starter: 49 $/Monat

Erweitert: 249 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Copy.ai

G2: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

6. Notion AI (Am besten geeignet für die gemeinsame Erstellung von Pressemitteilungen und die Integration in Workflows)

via Notion

Wenn Sie Notion für das Projektmanagement lieben, werden Sie Notion AI für das Verfassen von Pressemitteilungen lieben. Dieser intelligente KI-Assistent hilft Ihnen beim Brainstorming, Entwerfen, Bearbeiten und Verfeinern von Pressemitteilungen – und sorgt dabei für eine übersichtliche Organisation Ihrer Dokumente.

Unabhängig vom Zweck macht Notion AI Ihren Schreibprozess schnell, intuitiv und mühelos kollaborativ.

Die besten Features von Notion AI

Erstellen Sie in Sekundenschnelle eine ausgefeilte Pressemitteilung, indem Sie die wichtigsten Details angeben

Verfeinern Sie den Ton, beheben Sie Fehler und verbessern Sie die Klarheit mit integrierten KI-Tools

Verknüpfen Sie Pressemitteilungen mit PR-Trackern, Medienlisten und Ressourcen für die Ereignisplanung

Teilen Sie Entwürfe in Echtzeit mit Mitgliedern Ihres Teams, um sie über Kommentare einfach zu überarbeiten

Einschränkungen von Notion AI

Keine SEO-Optimierung

Mit einer Lernkurve

Preise für Notion AI

Free Forever

Plus: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)

7. LogicBalls (Am besten geeignet für Brainstorming und die Erstellung umfassender Pressemitteilungen)

via LogicBalls

Wenn Ihnen keine neuen Ideen für Pressemitteilungen einfallen und Sie sich wie in einem kreativen Block fühlen, ist LogicBalls die Lösung für Sie. Dieses KI-Tool zur Erstellung von Inhalten bietet über 200 Content-Tools und eignet sich daher hervorragend für das Brainstorming, den Entwurf und die Überarbeitung von Pressemitteilungen, die zum Ton Ihrer Marke passen.

Ideal für PR-Profis, Marketer oder Start-ups, die interessante Blickwinkel generieren und sicherstellen möchten, dass Ankündigungen die richtige Notiz treffen.

Die besten Features von LogicBalls

Werden Sie kreativ und erstellen Sie datengestützte Pressemitteilungen, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind

Passen Sie Ton, Stil und Sprache an Ihre Markenbotschaft an

Fügen Sie Ihrer Pressemitteilung Zitate von Führungskräften hinzu, um die Qualität zu verbessern

Arbeiten Sie reibungslos mit CRM- und PR-Tools und sorgen Sie für einen unterbrechungsfreien Workflow

Einschränkungen von LogicBalls

Bei über 200 Tools kann es einige Zeit dauern, bis Sie die richtigen Features gefunden haben

Keine SEO-Optimierung

Preise für LogicBalls

Free Forever

Pro: 9,99 $/Monat

Premium: 19,99 $/Monat

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu LogicBalls

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. EIN Presswire (Am besten geeignet für die Maximierung der Verteilung von Pressemitteilungen)

via EIN Presswire

Wenn Sie die Reichweite Ihrer Pressemitteilung vergrößern möchten, ist EIN Presswire eine leistungsstarke Plattform für die Verteilung mit einem riesigen Mediennetzwerk. Mit über 25 Jahren Erfahrung syndiziert es Ihre Nachrichten an Google News, Bloomberg Terminals, CBS-Partner und Tausende von Journalisten und Bloggern. Außerdem erledigt das Tool alles zu einem kostengünstigen Preis.

Die besten Features von EIN Presswire

Verbessern Sie die Sichtbarkeit in Suchmaschinen durch strategische Platzierung von Schlüsselwörtern und Metadaten

Verfassen Sie Pressemitteilungen in sechs Sprachen, um ein globales Publikum zu erreichen

Steigern Sie Ihre Reichweite, indem Sie Ihre Pressemitteilung an Tausende von Journalisten und Online-Plattformen verteilen

EIN Presswire-Limits

Erweiterte Targeting- und Analysefunktionen erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Preise von EIN Presswire

Kostenlos: Erstellen Sie bis zu 25 Pressemitteilungen pro Tag

Basis: 149 $/Pressemitteilung

Pro+: 499 $ für 7 Pressemitteilungen

Unternehmen: 999 $ für 20 Pressemitteilungen

Bewertungen und Rezensionen von EIN Presswire

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. MarketersMEDIA (Am besten geeignet für die Erstellung detaillierter Pressemitteilungen mit integrierter Verteilung)

via MarketersMEDIA

MarketersMEDIA ist ein weiteres Tool, das KI-generierte Pressemitteilungen mit einer nahtlosen Verteilung an über 500 Top-Medien wie Google News, Yahoo und Bloomberg Terminals kombiniert.

Als erster KI-Pressemitteilungsgenerator, der von einem Nachrichtenagenturunternehmen entwickelt wurde, sorgt er für mediengerechte Inhalte, die Aufmerksamkeit erregen. Was dieses Tool auszeichnet, ist seine kontextbezogene Generierung, bei der Sie weitere Details zu Ihren Ankündigungen hinzufügen können, wie z. B. das Veröffentlichungsdatum, die Zielgruppe und vieles mehr.

Die besten Features von MarketersMEDIA

Sorgen Sie mit diesem exklusiv entwickelten Tool für PR-Inhalte für hochwertige, medienfreundliche Pressemitteilungen

Erstellen und verteilen Sie Pressemitteilungen über eine einzige Plattform und erreichen Sie mehr als 580 Medienkanäle

Erzielen Sie detaillierte, maßgeschneiderte Ergebnisse mit dem kontextbasierten Modell

Nutzen Sie KI, die auf über 400.000 veröffentlichten Pressemitteilungen trainiert wurde, um optimierte, hochrangige Inhalte zu erstellen

MarketersMEDIA Einschränkungen

Mit dem Free-Plan können Sie nur bis zu drei Pressemitteilungen pro Tag erstellen

Preise von MarketersMEDIA

Professionell: 189 $/Pressemitteilung

Executive: 389 $/Pressemitteilung

Direktor: 899 $/Veröffentlichung

Agenturlösungen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von MarketersMEDIA

G2: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Article Forge (Am besten geeignet für die Erstellung SEO-optimierter, langer Pressemitteilungen)

via Article Forge

Wenn Sie auf der Suche nach einem Generator für lange Pressemitteilungen sind, der Ihnen stundenlanges Schreiben erspart, könnte Article Forge das Richtige für Sie sein. Es verfügt zwar nicht über einen exklusiven Pressemitteilungsgenerator, aber Sie können dennoch in wenigen Minuten strukturierte Inhalte erstellen.

Fügen Sie einfach Ihre Anweisungen hinzu, wählen Sie eine Wortzahl und überlassen Sie den Rest dem Tool. Article Forge hilft Ihnen dabei, wirkungsvolle Inhalte zu erstellen, die für maximale Sichtbarkeit SEO-optimiert sind.

Die besten Features von Article Forge

Erstellen Sie sofort lange Pressemitteilungen mit strukturierten Abschnitten

Greifen Sie auf die Echtzeit-Recherche von KI zu, um relevante und aktuelle Inhalte zu erstellen

Erstellen Sie mehrere Pressemitteilungen gleichzeitig mit dem Bulk-Generator

Sorgen Sie mit integrierten Tools zur Plagiats- und Grammatikprüfung für Genauigkeit

Einschränkungen von Article Forge

Die Ergebnisse sind möglicherweise nicht so gut wie bei einem speziellen Pressemitteilungsgenerator

Preise für Article Forge

Kostenpflichtig: Ab 27 $/Monat für einen Benutzer

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Article Forge

G2: 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Verbessern Sie Ihre PR-Arbeit mit ClickUp

Ein Pressemitteilungsgenerator kann wertvolle Zeit sparen, prägnante Informationen gewährleisten und Ihre Medienpräsenz steigern. Wenn Sie jedoch nach einem KI-Pressemitteilungsgenerator suchen, der alles erledigt – vom Verfassen über das Organisieren bis hin zur Verwaltung von Aufgaben –, ist ClickUp die beste Wahl.

Mit den KI-Funktionen von ClickUp Brain, ClickUp Docs als hub für die Zusammenarbeit und gebrauchsfertigen Vorlagen werden Sie nie wieder Probleme beim Verfassen von Pressemitteilungen haben. Sie können auch nachverfolgen, wann die Pressemitteilungen veröffentlicht werden, und Erinnerungen für die Nachverfolgung festlegen!

ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre Kernbotschaft effektiv zu kommunizieren und dabei alles organisiert zu halten. Möchten Sie es ausprobieren? Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an!