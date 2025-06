Die 10 besten Buildertrend-Konkurrenten für das Projektmanagement im Bauwesen

Sie jagen Subunternehmer, die nicht auf Anrufe reagieren, wühlen sich durch Berge von Papierkram, um eine einzige Genehmigung zu finden, und versuchen Ihrem Client zu erklären, warum Sie drei Tage hinter dem Zeitplan liegen.

Die richtige Software für das Projektmanagement im Bauwesen kann viele dieser Probleme lösen.

Buildertrend ist ein großer Name in diesem Space, aber es ist nicht die einzige Option. Vielleicht benötigen Sie eine flexiblere Budgetierung oder eine bessere Dokumentenverwaltung. Möglicherweise passt die Preisgestaltung von Buildertrend nicht zu Ihrem Budget.

Wie auch immer, wir haben die besten Buildertrend-Alternativen zusammengestellt, damit Sie Ihr nächstes Projekt ohne Kopfzerbrechen verwalten können. Von Wohnbauten bis hin zu Investitionsprojekten – diese Tools helfen Fachleuten wie Ihnen, den Überblick über jedes Detail zu behalten.

Die besten Buildertrend-Konkurrenten auf einen Blick

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Gantt-Diagramme und Workload-Ansichten für die Planung, Zusammenarbeit in Echtzeit per Chat, Kommentare und Dokumente, Automatisierung durch KI mit ClickUp Brain Ideal für alle Teams – vom Einzelunternehmer bis zum Unternehmen –, die ein vollständig anpassbares Projekt- und Budgetmanagement für Bauprojekte benötigen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Procore Branchenspezifische Tools für Budgetierung und Finanzen, über 400 Integrationen, mobiler Zugriff mit Fotodokumentation Am besten geeignet für große Bauunternehmen, die komplexe Projekte mit vielen Beteiligten verwalten Benutzerdefinierte Preise Bauleiter Nachverfolgung von Auftragskosten und CRM, Tools für Sicherheit und OSHA-Compliance, Gantt- und Kalenderplanung Am besten geeignet für kleine Bauunternehmen, die eine erschwingliche Komplettlösung für das Management benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $/Monat Fieldwire Anmerkungen zu Bauplänen und Nachverfolgung von Aufgaben vor Ort, Offline-Zugriff für Remote-Teams, Mängellisten und RFI-Management Am besten geeignet für mittelgroße Teams im Feld, die eine Echtzeit-Koordination auf der Baustelle benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 54 $/Benutzer/Monat Autodesk Construction Cloud BIM-Zusammenarbeit und Modellkonflikterkennung, KI-gestützte Risiko- und Prognosen, AutoCAD- und Revit-Integrationen Am besten geeignet für Unternehmen und Design-Build-Teams, die integrierte Tools für Bau und Design benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 145 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern JobNimbus CRM mit Nachverfolgung und Nachbearbeitung von Aufträgen, Materialbeschaffung mit Lieferantenpreisen, QuickBooks-Integration Am besten geeignet für Dachdecker und Außenbauunternehmen, die Materialien, Leads und den Fortschritt ihrer Aufträge verwalten Benutzerdefinierte Preise CoConstruct Client-Portale für Aktualisierungen und Genehmigungen, Budgetierung und Auswahl in Echtzeit, Verwaltung von Bestellungen und Änderungsaufträgen Am besten geeignet für benutzerdefinierte Hausbauer und Renovierer, die eine optimierte Kommunikation mit ihren Clients wünschen Benutzerdefinierte Preise Buildxact Tools für Aufmaß und Angebotserstellung, Lieferantenmanagement und Budgetierung, Terminplanung mit automatischen Erinnerungen Am besten geeignet für kleine bis mittelständische Bauunternehmen und Handwerker, die schnelle Kostenvoranschläge und Sichtbarkeit ihrer Projekte benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 169 $/Monat Smartsheet Ansichten im Tabellenformat mit Automatisierung, Dashboards in Echtzeit und bedingten Warnmeldungen, Integration mit Procore, Autodesk und QuickBooks Am besten geeignet für mittelständische bis große Teams, die Excel-ähnliche Workflows mit mehr Flexibilität bevorzugen Bezahlte Pläne beginnen bei 12 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar Houzz Pro 3D-Grundrisse und visuelle Vorschläge, Portale für die Zusammenarbeit mit Clients, Tools zur Lead-Generierung und Werbung Ideal für Designer und Renovierer, die Clients gewinnen und den gesamten Projektlebenszyklus verwalten möchten Kostenlose Testversion verfügbar (30 Tage); kostenpflichtige Pläne ab 149 $/Monat

Worauf sollten Sie bei Buildertrend-Konkurrenten achten?

Achten Sie bei der Bewertung der Buildertrend-Konkurrenten auf die Schlüssel-Features, die Ihren Anforderungen im Bereich Projektmanagement am besten entsprechen. Hier sind einige Punkte, auf die Sie achten sollten:

Projektplanung : Gantt-Diagramme, Nachverfolgung von Aufgaben, Abhängigkeiten und Echtzeit-Updates, damit Projekte im Zeitplan bleiben

Budgetierung und Nachverfolgung von Kosten : Erstellung von Kostenvoranschlägen, Verwaltung von Änderungsaufträgen und Finanzberichterstellung, damit Sie genau wissen, wo und wie Sie Kosten sparen können

Verwaltung von Baudokumenten : Zentraler Speicher für Baupläne, Verträge und Genehmigungen mit einfachem Zugriff und intuitiver Suchfunktion für Baufachleute

Teamzusammenarbeit : Messaging-Tools, Aufgabenverteilung und mobiler Zugriff für die Verbindung von Teams auf der Baustelle

Client- und Subunternehmer-Management : Nahtlose Koordination mit Lieferanten, automatisierte Rechnungsstellung und Nachverfolgung von Zahlungen

Anpassung und Integration : Anpassbare Workflows, die sich mit Buchhaltungssoftware, Bau-CRM und Design-Tools verbinden, damit Sie weder Zeit noch Geld verlieren

Benutzerfreundlichkeit : Eine benutzerfreundliche Oberfläche mit minimalem Lernaufwand für eine schnelle Einarbeitung

Mobile Zugänglichkeit : Eine voll funktionsfähige App für die Verwaltung von Bauprojekten unterwegs

Berichterstellung und Analysen : Datengestützte Erkenntnisse zur Nachverfolgung von Fortschritten und zur Verbesserung der Arbeitseffizienz, damit jedes Projekt rentabel ist und termingerecht abgeschlossen werden kann

Kundensupport: Zuverlässige Unterstützung per Chat, Telefon oder E-Mail bei der Fehlerbehebung – denn Sie haben sicherlich keine Zeit, seitenlange Hilfedokumente durchzulesen, um am Ende wieder am Anfang zu stehen

Die 10 besten Buildertrend-Konkurrenten, die Sie dieses Jahr ausprobieren sollten

Lesen Sie weiter unten unsere detaillierte Übersicht der besten Buildertrend-Alternativen für den Baumarkt:

1. ClickUp (Am besten geeignet für Projektmanagement und Kommunikation im Bauwesen)

ClickUp ist nicht nur ein weiteres Projektmanagement-Tool – es ist die All-in-One-App für die Arbeit. Mit ClickUp für Teams im Bauwesen können Sie Zeitleisten für Bauprojekte einhalten, Chaos vermeiden und Projekte mit weniger Stress und mehr Kontrolle angehen.

Halten Sie mit ClickUp Ihre Zeitleisten im Bauwesen ein

Im Gegensatz zu BuilderTrend macht ClickUp die Planung kinderleicht mit baubezogenen Gantt-Diagrammen, die Abhängigkeiten zwischen Projekten in einem übersichtlichen, visuellen Format anzeigen.

Wie? Lernen Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht in ClickUp kennen, mit der Teams wichtige Meilensteine wie Genehmigungen, Inspektionen und Liefertermine nachverfolgen können, sodass keine kritischen Fristen verpasst werden.

Hier finden Sie eine Kurzanleitung zum Einrichten Ihres Gantt-Diagramms in ClickUp:

Mit ClickUp können Sie Erinnerungen für anstehende Aufgaben festlegen, Teams automatisch über bevorstehende Fälligkeitsdaten informieren und sogar wiederkehrende Aufgaben für regelmäßige Baustellenbegehungen oder Fortschritts-Meetings erstellen.

Nutzen Sie ClickUp für Teams im Bauwesen, um die Unterhaltungen, Aufgaben, Budgets, Zeitleisten und Dokumentationen Ihrer Clients und Ihres Teams an einem Ort zusammenzuführen

Das ist noch nicht alles. Jede Aufgabe in ClickUp enthält benutzerdefinierte Felder, in denen Sie wichtige Details wie benötigte Materialien, Statusaktualisierungen und geschätzte Stunden festhalten können. Sie können auch Checklisten für mehrstufige Aufgaben hinzufügen, die sich perfekt für die Nachverfolgung von Sicherheitsprotokollen, der Wartung von Geräten, Projektaktualisierungen oder Compliance-Anforderungen eignen.

ClickUp sorgt für maximale Effizienz im Bauwesen, indem es Teams miteinander verbindet, egal ob im Büro oder vor Ort. Mitarbeiter im Außendienst können Aufgaben aktualisieren, Fotos freigeben und Notizen hinterlassen – ohne zusätzliche Wege.

ClickUp bietet Ihnen mehr als nur die Nachverfolgung von Aufgaben, sondern eine vollständige Projektübersicht auf einen Blick. Anpassbare ClickUp Dashboards konsolidieren Fortschritte, Baukosten, Fristen und die Leistung Ihres Teams.

Mit ClickUp können Sie Ihre Aufgabeninformationen, einschließlich Prioritäten, Abhängigkeiten und Fortschrittsaktualisierungen, zentralisieren

Die Workload-Ansicht hingegen hilft, Überbelegung und Unterauslastung von Kapazitäten zu vermeiden und Verzögerungen zu vermeiden.

Mit mehr als 15 Ansichten passt sich ClickUp Ihrem Workflow an. Verwenden Sie Listen zur Organisation, Kanban-Boards zur Nachverfolgung oder Mindmaps zur Planung. Darüber hinaus können Sie mit integrierten Finanztools Budgets, Materialkosten und Zahlungen an Auftragnehmer in Echtzeit überwachen – alles an einem Ort.

Mit ClickUp können Sie Bilder mit Anmerkungen versehen und Unklarheiten bei Daten zu Bauprojekten beseitigen

Was ClickUp als Alternative zu Buildertrend auszeichnet, ist, dass Sie damit Einreichungen überprüfen, Informationsanfragen (RFIs) genehmigen und Zeichnungen direkt an derselben Stelle mit Anmerkungen versehen können.

Sie können sogar Clients oder externe Auftragnehmer mit benutzerdefinierten Berechtigungen für die Ansicht einladen, sodass die Zusammenarbeit optimiert bleibt, ohne dass sensible Daten offengelegt werden.

Wenn die Dinge immer noch nicht so einfach sind, wie Sie es sich wünschen, verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für das Baumanagement. Sie wurde speziell für Teams im Bauwesen entwickelt und macht es einfacher denn je, Projekte im Zeitplan zu halten und sicherzustellen, dass jedes Detail berücksichtigt wird.

Kostenlose Vorlage Automatisieren Sie Workflows und reduzieren Sie zeitaufwändige manuelle Arbeiten mit der ClickUp-Vorlage für das Baumanagement

Die Vorlage enthält außerdem vorgefertigte Dokumente, die eine Bearbeitung und Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen. Ganz gleich, ob Sie Blaupausen speichern, Baupläne erstellen, Bauangebote vorbereiten oder RFIs nachverfolgen müssen – bewahren Sie alles an einem zentralen Ort auf, auf den das gesamte Team Zugriff hat.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Schritt-für-Schritt-Checklisten für Sicherheitsüberprüfungen, Materialbestellungen und Qualitätskontrollen

Speichern Sie Projektpläne, Genehmigungen, Verträge und Sicherheitsprotokolle an einem Ort und greifen Sie von überall darauf zu

Kommunizieren Sie in Echtzeit mit Bauleitern, Auftragnehmern und Stakeholdern über Aufgabenkommentare und den integrierten ClickUp-Chat , ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Skizzieren Sie Workflows, erstellen Sie Karten für das Layout von Standorten und sammeln Sie Ideen visuell mit den Whiteboards von ClickUp

Richten Sie automatische Statusaktualisierungen, Rechnungserinnerungen und Genehmigungs-Workflows ein, um mit ClickUp Brain Zeit bei der KI-gestützten Automatisierung von Workflows im Bauwesen zu sparen

Einschränkungen von ClickUp

Einige Benutzer empfinden die Lernkurve als steil

Es fehlt eine integrierte BIM- oder RFI-Verwaltung (obwohl benutzerdefinierte Anpassungen und Integrationen diese Lücke schließen können)

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

In einer G2-Rezension wird ClickUp als "bester Freund des Architekten" bezeichnet:

ClickUp ist eine App, die flexibel genug ist, um sich an die multidisziplinäre Welt der Architektur und des Bauwesens anzupassen. Ich nutze gerne die verschiedenen Vorlagen, passe sie an meine Bedürfnisse an und setze sie in meiner Arbeit ein.

2. Procore (Am besten für Projektmanagement auf Unternehmensebene geeignet)

über Procore

Für große Bauunternehmen und Generalunternehmer, die komplexe Projekte mit vielen Beteiligten abwickeln, ist Procore eine gute Wahl.

Es zeichnet sich durch die Zentralisierung der Kommunikation aus, sodass Teams RFIs, Einreichungen und Änderungsaufträge verwalten können, während alle Beteiligten während des gesamten Projektlebenszyklus auf dem Laufenden bleiben.

Mit dem Feature "Tägliches Protokoll" können Feldmanager Wetter-, Arbeits- und Materialdaten in Echtzeit erfassen und so eine nahtlose Koordination mit den Teams im Büro gewährleisten.

Die besten Features von Procore

Nutzen Sie Budgetierungs- und Finanztools, um Kosten zu verfolgen, Rechnungen zu verwalten und Überschreitungen zu verhindern

Integrieren Sie über 400 Tools von Drittanbietern, darunter Buchhaltungs- und Planungssoftware

Greifen Sie über die mobile App auch offline auf die App zu, um vor Ort Aktualisierungen vorzunehmen und Fotos zu dokumentieren

Einschränkungen von Procore

Die Preise können für kleinere Unternehmen unerschwinglich sein

Im Vergleich zu anderen Procore-Alternativen eingeschränkte Offline-Funktionen für entfernte Baustellen

Preise von Procore

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Procore

G2: 4,6/5 (über 3.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.700 Bewertungen)

3. Contractor Foreman (Am besten für kleine Bauunternehmen geeignet)

über Contractor Foreman

Wenn Sie eine vollständige Suite von Tools für kleine Bauunternehmen benötigen, ist Contractor Foreman genau das Richtige für Sie. Es bietet Projektmanagement, Zeiterfassung, Kalkulation und Rechnungsstellung – alles auf einer Plattform.

Mit über 35 integrierten Features können kleine Teams alles von Sicherheitsprotokollen bis hin zu RFIs auf einer einzigen Plattform verwalten, sodass größere Teams nicht mehr mehrere Apps benötigen.

Die besten Features von Contractor Foreman

Verfolgen Sie Auftragskosten und Budgets, um Ausgaben und Rentabilität zu überwachen

Verwalten Sie Kundenbeziehungen und Vertriebspipelines mit einem integrierten CRM

Planen Sie Projekte mit Gantt-Diagrammen, Kalender-Ansichten und automatischen Erinnerungen

Sorgen Sie für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften mit Tools für die Berichterstellung bei Incidents und die OSHA-Dokumentation

Limits für Bauleiter

Veraltete Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen Tools

Eingeschränkte erweiterte mobile Funktionen

Preise für Bauleiter

Basic: 49 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Standard: 79 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Plus: 125 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Pro: 166 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Unlimited: 249 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (über 260 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 670 Bewertungen)

4. Fieldwire (Am besten für die Koordination von Teams vor Ort geeignet)

über Fieldwire

Fieldwire wurde für die nahtlose Koordination zwischen Feld und Büro entwickelt und ermöglicht die Zuweisung von Aufgaben und die Zusammenarbeit bei Bauprojekten in Echtzeit direkt von der Baustelle aus.

Das herausragende Feature dieser Bauverwaltungssoftware ist die Blaupausenverwaltung. Damit können Benutzer Pläne sofort hochladen, mit Anmerkungen versehen und freigeben, sodass alle mit der neuesten Version arbeiten.

Punch-Listen und Checklisten für Inspektionen helfen bei der Qualitätskontrolle, während der Offline-Zugriff die Produktivität von Remote-Teams gewährleistet.

Die besten Features von Fieldwire

Verwalten Sie Aufgaben mit Prioritäten, um einen effizienten Fortschritt der Arbeit sicherzustellen

Ansicht und Markierung von Plänen für den Zugriff auf Baupläne vor Ort und sofortige Anmerkungen

Verfolgen Sie Probleme mit Fotodokumentationen, um Mängellisten und Inspektionen zu verwalten

Arbeiten Sie offline in abgelegenen Gebieten mit Zugriff auf wichtige Tools direkt vor Ort

Vereinfachen Sie das RFI- und Einreichungsmanagement für eine einfache Kommunikation zwischen Feld und Büro

Limits von Fieldwire

Im Vergleich zu größeren Plattformen eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten

Erweiterte Features für die Berichterstellung könnten robuster sein

Preise für Fieldwire

Basic: Kostenlos

Pro: 54 $/Monat pro Benutzer

Business: 74 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 104 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fieldwire

G2: 4,5/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Fieldwire sagen

Ein Benutzer von Capterra berichtet:

Eine der wenigen Softwareprogramme, die Einkauf, Projektmanagement und Feld zusammenbringen.

5. Autodesk Construction Cloud (Am besten geeignet für integriertes Projektmanagement und Zusammenarbeit bei der Planung)

über Autodesk Construction Cloud

Wenn Sie nach einem Tool suchen, das Baumanagement mit Design-Zusammenarbeit kombiniert, ist Autodesk Construction Cloud genau das Richtige für Sie, insbesondere wenn es sich um ein Großprojekt handelt.

Es zentralisiert RFIs, Einreichungen und Fortschrittsberichte auf einer Plattform und stellt sicher, dass Teams auf genaue, aktuelle Informationen zugreifen können.

Die Tools für die Zusammenarbeit im Bereich Design ermöglichen es Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern, Modelle in Echtzeit zu überprüfen und Feedback zu geben, wodurch Verzögerungen aufgrund von Missverständnissen minimiert werden.

Die besten Features von Autodesk Construction Cloud

Arbeiten Sie gemeinsam an der Gebäudedatenmodellierung (BIM) mit nahtloser Cloud-basierter Ansicht und Kollisionserkennung

Verfolgen Sie Dokumentversionen, um Änderungen an Entwürfen, RFIs und Einreichungen zu verwalten

Nutzen Sie KI-gestützte Analysen für die Risikobewertung und Projektprognosen

Integrieren Sie AutoCAD, Revit und andere Autodesk-Tools für durchgängige Workflows vom Entwurf bis zur Fertigstellung

Greifen Sie auf mobile Tools mit erweiterten Markups und Echtzeit-Nachverfolgung von Problemen zu

Limits von Autodesk Construction Cloud

Für kleinere Unternehmen oder Projekte kann dies teuer werden

Steile Lernkurve für Teams, die mit dem Autodesk-Ökosystem nicht vertraut sind

Preise für Autodesk Construction Cloud

145 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefinierte Preise für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Bewertungen und Rezensionen zu Autodesk Construction Cloud

G2: 4,4/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.200 Bewertungen)

6. JobNimbus (Am besten geeignet für Dachdecker und Außenbauunternehmen)

über JobNimbus

JobNimbus bietet ein hybrides Projektmanagement- und CRM-System , das Auftragnehmern dabei hilft , Aufträge zu verwalten und nachzuverfolgen, Nachfassaktionen zu automatisieren und die Finanzen in der richtigen Reihenfolge zu halten.

Mit JobNimbus, das Nachfassaktionen, Erinnerungen und Rechnungsstellung automatisiert, müssen Auftragnehmer nicht mehr Clients hinterherlaufen oder jeden Schritt des Projekts manuell aktualisieren.

Da viele Dachdecker und Fassadenbauer mit bestimmten Materiallieferanten zusammenarbeiten, können sie mit JobNimbus direkt die Preise der Lieferanten abrufen, Bestellungen erstellen, Aufgaben zuweisen und sogar die Lieferungen für Projekte innerhalb der Plattform nachverfolgen.

Die besten Features von JobNimbus

Verfolgen Sie Leads, Kostenvoranschläge und Projekte mit einer Drag-and-Drop-Auftragspipeline

Verwalten Sie die Reihenfolge von Materialien und Lieferanten für eine optimierte Beschaffung

Laden Sie Fotos hoch und erstellen Sie Berichte über Aktualisierungen vor Ort mit einer mobilen App

Integrieren Sie QuickBooks für eine nahtlose Buchhaltung und Nachverfolgung

Einschränkungen von JobNimbus

Einige Benutzer berichten von häufigen Störungen und Problemen bei der Navigation

Erfordert Zeit für die vollständige Integration in Workflows

Preise von JobNimbus

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu JobNimbus

G2: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 480 Bewertungen)

Was echte Benutzer über JobNimbus sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

Mir gefällt die Möglichkeit, schnell und einfach benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, und dass das Anlegen von Kontakten/Aufträgen/Aufgaben relativ einfach ist. Das Konzept der Boards ist ebenfalls großartig, ebenso wie die Möglichkeit, Kontakte nach Bedarf anzuklicken und zu verschieben.

7. CoConstruct (Am besten geeignet für benutzerdefinierte Hausbauer und Renovierer)

über CoConstruct

Stellen Sie sich vor, Sie würden einen benutzerdefinierten Hausbau ohne das Chaos ständiger Hin- und Her-Kommunikation in Angriff nehmen. Genau dafür wurde CoConstruct entwickelt.

Es optimiert die Kommunikation mit Clients, das Projektmanagement und die finanzielle Nachverfolgung an einem zentralen Speicherort. Darüber hinaus hält das herausragende Client-Portal Hausbesitzer auf dem Laufenden, sodass sie Aktualisierungen verfolgen, Auswahlen genehmigen und direkt mit Bauunternehmern kommunizieren können, was zu einem reibungsloseren und transparenteren Prozess führt.

Die besten Features von CoConstruct

Bieten Sie ein Client-Portal für transparente Kommunikation und Nachverfolgung von Genehmigungen

Schätzen und budgetieren Sie mit Kostenaktualisierungen in Echtzeit

Verfolgen Sie die Auswahl von Materialien und die Präferenzen Ihrer Clients mit speziellen Management-Tools

Planen Sie Bauprojekte, um die Zeitleisten und Meilensteine Ihrer Subunternehmer zu verwalten

Einschränkungen von CoConstruct

Eine steile Lernkurve für kleine Teams

Im Vergleich zur Desktop-Version eingeschränkte Funktionen der mobilen App

Preise für CoConstruct

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu CoConstruct

G2 : 4,0/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 860 Bewertungen)

Was echte Benutzer über CoConstruct sagen

Eine G2-Bewertung lautet:

CoConstruct ist ein sehr nützliches Tool. Die Software ist sehr durchdacht gestaltet. Die Budgets, Bestellungen und Änderungsaufträge sind alle relativ reibungslos und einfach zu bedienen.

8. Buildxact (Am besten geeignet für kleine Bauunternehmen und Handwerker)

über Buildxact

Effizienz ist wichtig für kleine Bauunternehmen, Renovierer und Handwerker. Buildxact optimiert die Kalkulation und das Projektmanagement im Bauwesen und vereinfacht die Kostenkalkulation, Angebotserstellung und Terminplanung.

Sobald ein Kostenvoranschlag fertiggestellt ist, wandelt das Bauverwaltungstool ihn mit nur wenigen Klicks sofort in ein detailliertes Budget, Bestellungen und einen Arbeitsplan um.

Die besten Features von Buildxact

Erstellen Sie mit Tools für Aufmaß und Kalkulation schnell präzise Angebote

Verbessern Sie die Materialbeschaffung mit Bestell- und Lieferantenmanagement

Planen Sie Aufträge mit automatischen Erinnerungen für wichtige Termine

Verfolgen Sie Budgets, um Kostenüberschreitungen zu vermeiden und die Rentabilität zu erhalten

Greifen Sie mit Cloud-basierten mobilen Funktionen überall auf Projektdaten zu

Buildxact-Einschränkungen

Nicht ideal für große, komplexe Projekte

Einige Tools von Drittanbietern lassen sich möglicherweise nicht reibungslos synchronisieren

Preise von Buildxact

Eintrag: 169 $/Monat

Pro: 279 $/Monat

Teams: 439 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Buildxact

G2: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Buildxact sagen

Ein G2-Benutzer sagt:

Buildxact ist eine hervorragende Lösung für kleine und mittlere Bauunternehmen. Das benutzerfreundliche Design erleichtert die Verwaltung von Kostenvoranschlägen, Zeitplänen und Budgets erheblich. Die Fähigkeit der Software, schnelle Angebote zu erstellen und Projekttermine zu verwalten, spart viel Zeit. Die Interaktion mit Buchhaltungssoftware wie Xero funktioniert reibungslos, was bei der Organisation der Finanzen hilft.

9. Smartsheet (Am besten geeignet für die flexible Nachverfolgung von Bauprojekten)

über Smartsheet

Im Kern ist Smartsheet eine Mischung aus einer Tabellenkalkulation und einer Projektmanagement-Software.

Im Gegensatz zu anderen Alternativen zu Buildertrend bietet es workflow-spezifische Automatisierungen, Tools für die Zusammenarbeit und die Synchronisierung von Daten in Echtzeit, wodurch es wesentlich dynamischer und für komplexe Bauprojekte besser geeignet ist.

Teams können aus mehreren Ansichten wählen – Raster, Gantt, Kalender oder kartenbasierte Boards –, um Projektzeitpläne und -budgets, RFIs, Materialbestellungen und Baustellenberichte zu verwalten.

Die besten Features von Smartsheet

Verbinden Sie Auftragnehmer, Lieferanten und Stakeholder mit automatischen Updates

Erstellen Sie Dashboards in Echtzeit, um Kosten, Zeitpläne und Risiken zu verfolgen

Heben Sie kritische Probleme wie überfällige Aufgaben oder Budgetüberschreitungen durch bedingte Formatierungen hervor

Greifen Sie auf vorgefertigte Vorlagen für das Bauwesen zu, um Projekte sofort einzurichten

Synchronisierung mit Procore, Autodesk und Buchhaltungstools wie QuickBooks

Limits von Smartsheet

Steile Lernkurve für Anfänger

Für kleinere Unternehmen können die Kosten hoch sein

Preise für Smartsheet

Pro: 12 $/Monat pro Mitglied

Business: 24 $/Monat pro Mitglied

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Erweiterte Arbeitsverwaltung: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (über 19.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.400 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Smartsheet sagen

Das sagt eine G2-Bewertung:

Ich arbeite bei einem einzigartigen Immobilienunternehmen und Smartsheet erleichtert mir die Nachverfolgung von Beständen, Provisionen, Rechnungen, Supportanfragen und vielem mehr. Mit den von mir erstellten Berichten und Dashboards ist es einfach, mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten und unserer Eigentümerschaft über die Fortschritte bei der Zielerreichung zu berichten.

10. Houzz Pro (Am besten für Design- und Bauunternehmen geeignet)

über Houzz Pro

Houzz Pro verbindet Projektmanagement mit Tools für die Kommunikation mit Clients und ist damit ideal für Bauunternehmer, Baufachleute und Design-Build-Firmen.

Der Angebotsersteller vereinfacht die Kalkulation und das Ressourcenmanagement, sodass Clients detaillierte Angebote digital prüfen und genehmigen können, um Projekte schneller zu starten.

Und das ist noch nicht alles. Die Tools für die Terminplanung und das Subunternehmermanagement sorgen für eine nahtlose Koordination während der gesamten Planungs- und Bauphase.

Die besten Features von Houzz Pro

Erleichtern Sie den gesamten Bauprozess mit 3D-Grundrissen und Visualisierungen

Verfolgen Sie Anfragen und Nachfassaktionen mit einem Lead-Management-System

Erstellen Sie Angebote und Rechnungen mit digitalen Zahlungsoptionen

Arbeiten Sie mit Ihren Clients über ein Portal für Auswahlen, Genehmigungen und die Nachverfolgung von Fortschritten zusammen

Steigern Sie Ihren Marketingaufwand durch Website-Integration und Support bei der Werbung

Einschränkungen von Houzz Pro

Eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten mit Software von Drittanbietern

Die Preise sind möglicherweise nicht ideal für Bauunternehmer, die kleinere Projekte bearbeiten

Preise für Houzz Pro

Kostenlose Testversion: 30 Tage

Unverzichtbar (für Designer): 149 $/Monat

Pro (für Bauunternehmer): 249 $/Monat

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Houzz Pro

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über HuzzPro sagen

Eine G2-Bewertung hebt hervor:

Es gibt viele Dinge, die mir an Houzz Pro gefallen, aber das Feature, das mir am meisten nützt, ist die Lead-Generierung. 90 % meiner neuen Leads kommen über Houzz. Außerdem gefällt mir die Rechnungsstellungsfunktion.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie Clients für ein Bauunternehmen finden und binden

Die beste Alternative zu Buildertrend: Warum ClickUp herausragt

Die Wahl der richtigen Buildertrend-Alternative hängt von Ihren Geschäftsanforderungen ab. Wenn Sie jedoch eine flexible Lösung suchen, die alles kann, ist ClickUp eine der besten Optionen. Im Gegensatz zu bauspezifischen Tools geht ClickUp über das Projektmanagement hinaus und bietet anpassbare Workflows, Zusammenarbeit in Echtzeit und Automatisierung für jedes Team.

Mit Aufgabenverwaltung, Dokumentenfreigabe, Budgetierungstools und Integrationen mit Branchensoftware werden Zeitleisten, Informationsanfragen und Finanzen an einem Ort organisiert. Darüber hinaus ist es dank seiner erschwinglichen Preismodelle und Skalierbarkeit sowohl für kleine Bauunternehmer als auch für große Firmen ideal geeignet.

Während andere Tools sich auf bestimmte Features konzentrieren, bietet ClickUp eine ausgewogene Mischung aus Anpassungsmöglichkeiten, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz und ist damit eine clevere Wahl für Teams in der Baubranche, die ihre Abläufe optimieren möchten.

