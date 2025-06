Sling Schedule im Test: Features, Preise, Vor- und Nachteile

Stellen Sie sich vor, es ist Freitagabend, und Sie wollen sich endlich mit einer Packung Eiscreme und einer Folge (okay, einer ganzen Staffel) Ihrer Lieblingsserie entspannen, als Ihr Telefon klingelt.

"Hey, habe ich morgen Arbeit?"

"Kann ich meine Schicht mit Jake tauschen?"

"Hoppla, ich habe mich doppelt verplant – Hilfe!"

Da geht Ihr ruhiger Abend dahin, und stattdessen haben Sie nun eine ausgewachsene Terminkrise. Aber damit sind Sie nicht allein. Sie könnten diese Zeit damit verbringen, Ihr Geschäft zu führen, anstatt Detektiv bei der Schichtplanung zu spielen.

Entdecken Sie Sling, das Tool, das Ihnen verspricht, Sie aus diesem Chaos zu befreien. Aber lohnt es sich? Finden Sie es heraus in diesem Sling Schedule Review!

👀 Wussten Sie schon? Manager verbringen wöchentlich fünf Stunden mit der Planung und Aufgabenverwaltung für ihr Team.

Was ist Sling?

via Sling

Sling ist eine Software für die Mitarbeiterplanung und das Workforce Management, die Geschäftsinhabern, HR-Teams und Managern bei der Organisation der Schichtplanung hilft. Außerdem verbessert sie die Kommunikation im Team und optimiert die Arbeitskosten – und das ganz ohne die üblichen Probleme bei der Planung.

Wenn Sie jemals um 22 Uhr eine SMS von einem Mitarbeiter erhalten haben, in der stand: "Entschuldigung, Chef, ich habe vergessen, dass ich morgen Tickets für das Spiel habe", dann kennen Sie das Problem. Noch schlimmer ist es, wenn zwei Mitarbeiter zur gleichen Schicht erscheinen, während der eigentliche Mitarbeiter spurlos verschwunden ist.

Die Planung ist im Grunde genommen wie Tetris, nur dass die Teile ständig ihre Meinung ändern.

Sling macht alle komplizierten Teile mit einem automatisierten Prozess überschaubar. Sie können in wenigen Minuten Zeitpläne erstellen, die Verfügbarkeit von Mitarbeitern verfolgen, Urlaubsanträge genehmigen und Doppelbuchungen vermeiden.

Außerdem ist es ein Team-Messaging-Hub, eine Zeiterfassungssoftware und ein Lohnbuchhaltungsassistent. Ganz gleich, ob Sie ein Einzelhandelsgeschäft oder ein Restaurant leiten, Sling ist Ihr zusätzliches Paar Augen und Hände (ohne zusätzliche Lohnkosten).

🧠 Interessante Tatsache: Unternehmen, die Apps für die Arbeitsplanung einsetzen, berichten von einer 30 % schnelleren Erstellung von Zeitplänen und 55 % weniger Fehlern.

Die wichtigsten Features von Sling

Sling bietet mehrere Workforce-Management-Tools auf einer Plattform und ermöglicht so Unternehmen eine effiziente Planung. Außerdem hilft es ihnen, die Arbeitsgesetze einzuhalten. Das sind die Highlights:

Feature Nr. 1: Schichtplanung

Die Erstellung von Zeitplänen sollte eine schnelle Arbeit sein und kein Rätsel, das Sie um Mitternacht lösen müssen. Mit dem visuellen Kalender von Sling können Manager Schichten per Drag & Drop verschieben, Vorlagen für Schichten anwenden und überlappende Schichten mit integrierten Warnmeldungen verwalten.

via Sling

Mitarbeiter können verfügbare Schichten beanspruchen, bevorstehende Arbeitstage einsehen und ungenutzte Tage markieren – alles von ihren Mobilgeräten aus. Die einfache Handhabung eines dynamischen, jederzeit zugänglichen Dienstplans erleichtert allen Beteiligten die Verwaltung.

Feature Nr. 2: Zeiterfassung und Berichterstellung

Neben der Auswahl von Schichten können Mitarbeiter auch direkt von ihrem Smartphone aus ein- und ausstempeln. Sie können die geleisteten Arbeitsstunden nachverfolgen und sogar Pausenzeiten protokollieren. Dieses Feature gewährleistet eine genaue Zeiterfassung, insbesondere wenn Ihr Team an mehreren Standorten verteilt ist.

via Sling

Sie können Timesheets nach Zahlungszeitraum überprüfen, für die Lohnabrechnung exportieren und Einblicke für die Optimierung der Arbeitskosten gewinnen. Verabschieden Sie sich von unübersichtlichen Tabellen und Zeitdiebstahl!

Feature Nr. 3: Teamkommunikation

Sich auf Haftnotizen oder endlose Gruppenchats zu verlassen, ist passé. Sling verfügt über ein integriertes Gruppenmessaging-System, mit dem Manager wichtige Benachrichtigungen, Aktualisierungen und Ankündigungen versenden können. Dadurch können sie auch Schichttauschwünsche effizienter verwalten.

via Sling

Ob durch Direktnachrichten oder Gruppenchats, alle sind auf derselben Seite.

Feature Nr. 4: Aufgabenverwaltung

Die Planung von Schichten ist eine Sache, aber sicherzustellen, dass die Arbeit auch erledigt wird? Hier kommt das Aufgabenmanagement von Sling ins Spiel.

via Sling

Sie können Aufgaben zuweisen, Projektpläne für Ihr Teamprojekt erstellen und den Fertigstellungsgrad nachverfolgen, sodass keine wichtigen Aufgaben übersehen werden. So können Sie die Produktivität verbessern und die Ergebnisse Ihrer Projekte verwalten.

👀 Wussten Sie schon? Der 2-2-3-Dienstplan ist ein beliebtes rotierendes Schichtmodell, bei dem die Mitarbeiter nur die Hälfte der Tage in zwei Wochen arbeiten, wodurch sie mehr Freizeit haben und gleichzeitig die Produktivität aufrechterhalten bleibt.

Feature Nr. 5: Speicher für Mitarbeiterdokumente

Das Feature "Mitarbeiterdokumente" von Sling speichert Verträge, Zertifizierungen und Lizenzen sicher an einem Ort.

via Sling

Manager können Dateien in Mitarbeiterprofile hochladen, Ablaufbenachrichtigungen festlegen und den Zugriff kontrollieren – so bleibt alles organisiert, konform und unkompliziert. Mitarbeiter können auch auf ihre eigenen Dokumente zugreifen, wodurch Hin- und Her-Anfragen reduziert werden und Zeit gespart wird.

Sling vereinfacht das Personalmanagement durch Integrationen, die Ihre Planungs- und Gehaltsabrechnungsdaten miteinander verbinden. Integrationen mit Plattformen von Drittanbietern wie Toast, Shopify, Square und Gusto sind recht einfach zu finden.

Das bedeutet weniger manuelle Fehler, eine einfachere Gehaltsabrechnung und bessere Einblicke in die Arbeitskosten und die Vertriebsleistung. Sling plant nicht nur Schichten, sondern optimiert auch Zeit, Arbeit und Teameffizienz in einem intelligenten Paket.

Aber wie viel kostet dieses Paket? Finden wir es heraus.

Preise für Sling*

Free Forever

Premium: 2 $/Monat pro Benutzer

Business: 4 $/Monat pro Benutzer

*Die aktuellen Preise finden Sie immer auf der Website des Tools

Vorteile der Verwendung von Sling

Sling eignet sich für kleine bis mittelständische Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel und Gastgewerbe, wo die Planung wie ein endloses Labyrinth erscheinen kann. Aber was macht es so gut? Hier sind einige Vorteile der App:

✅ Bis zu 30 Benutzer im Free-Plan von Sling

✅ Hilft bei der Kontrolle der Arbeitskosten durch Nachverfolgung von Überstunden und Abstimmung der Zeitpläne auf den Bedarf

✅ Funktioniert sowohl auf mobilen Apps als auch auf Desktops

✅ Unterstützt Unternehmen, die in verschiedenen Zeitzonen tätig sind

✅ Spart Zeit durch wiederverwendbare Vorlagen für wöchentliche Arbeitspläne

👀 Wussten Sie schon? Fehler in den Timesheets von Mitarbeitern kosten die US-Wirtschaft täglich 7,4 Milliarden US-Dollar, was 50 Millionen verlorenen Arbeitsstunden pro Jahr entspricht.

Häufige Probleme von Sling-Benutzern

Sling ist zwar mit nützlichen Features ausgestattet, aber nicht perfekt. Hier sind einige Bereiche, in denen Benutzer Verbesserungsbedarf sehen:

❌ Erweiterte Berichterstellung, Optimierung der Arbeitskosten und Integration der Gehaltsabrechnung erfordern ein Upgrade auf kostenpflichtige Pläne

❌ Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung zwischen der App und der Web-Version

❌ Begrenzte benutzerdefinierte Optionen zum Festlegen von Regeln zur Optimierung der Abwesenheiten Ihres Teams

❌ Schichtzuweisungen werden nur nach Position und Speicherort sortiert, was es schwieriger macht, Mitarbeiter anhand ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen zuzuordnen

Kann für größere Teams teuer werden

📮 ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und administrative Arbeiten übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritätsstufen für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte ausgearbeitet. ClickUp hat jedoch Nutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Planung, bei der Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand von Prioritätsstufen offenen Slots in Ihrem Kalender zugewiesen werden können. Sie können auch benutzerdefinierte Automatisierungsregeln über ClickUp Brain einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von viel Arbeit!

Sling-Bewertungen auf Reddit

Nachdem Sie nun alles über Sling wissen, wollen wir sehen, was echte Benutzer über die Software zu sagen haben. Wir haben uns an Reddit gewandt, um herauszufinden, wie der Konsens aussieht:

Ein Benutzer, AmusedCindy, auf r/restaurantowners, weist auf die einfache Planung mit Sling hin:

Ich frage mich, warum Eigentümer/Manager ihre Mitarbeiter nicht monatlich einteilen. Wir verbringen wahrscheinlich eine halbe Stunde pro Monat damit, mit Sling die Arbeitszeiten unserer Bar-Mitarbeiter und Food Trucks zu planen. Wir haben derzeit 12 Mitarbeiter, also keine riesige Anzahl, aber alle schätzen es, dass wir einen Monatsplan erstellen, damit sie andere Jobs erledigen, Kinderbetreuung organisieren und ein Privatleben haben können.

Ich frage mich, warum Eigentümer/Manager ihre Mitarbeiter nicht monatlich einteilen. Wir verbringen wahrscheinlich einmal im Monat eine halbe Stunde damit, mit Sling die Arbeitszeiten unserer Bar-Mitarbeiter und Food Trucks zu planen. Wir haben derzeit 12 Mitarbeiter, also keine riesige Anzahl, aber alle schätzen es, dass wir einen Monatsplan erstellen, damit sie andere Jobs annehmen, Kinderbetreuung organisieren und ein Privatleben haben können.

Auf r/ToastPOS erklärt der Sling-Benutzer lightbrightensight, dass der Dienst zwar seine Aufgabe erfüllt, die Anpassungsmöglichkeiten jedoch zu wünschen übrig lassen:

Wir verwenden Sling für mehrere Speicherorte und sind damit zufrieden. Mit 70 US-Dollar pro Monat ist es im Vergleich zu vielen anderen Optionen recht günstig. Ich würde mir etwas mehr Anpassungsmöglichkeiten bei den Einstellungen wünschen, insbesondere bei der Übermittlung von Urlaubs- und Abwesenheitsanfragen, aber die Funktionen für die Planung, Nachrichtenübermittlung und Berichterstellung sind sehr robust.

Wir verwenden Sling für mehrere Speicherorte und sind damit zufrieden. Mit 70 US-Dollar pro Monat ist es im Vergleich zu vielen anderen Optionen recht günstig. Ich würde mir etwas mehr Anpassungsmöglichkeiten bei den Einstellungen wünschen, insbesondere bei der Übermittlung von Urlaubs- und Abwesenheitsanfragen, aber die Funktionen für die Planung, Nachrichtenübermittlung und Berichterstellung sind sehr robust.

Allerdings ist nicht jeder ein Fan der mobilen App von Sling. So schreibt der Benutzer BarStain auf r/BarOwners:

…Die Desktop-Webversion ist der App oder den mobilen Webversionen (auf einem Tablet) für die eigentliche Erstellung eines Zeitplans weit überlegen. Die App ist für Mitarbeiter großartig, aber es fehlt mir die Drag-and-Drop-Funktion für die Zeitplanung, die ich sehr schätze.

…Die Desktop-Webversion ist der App oder den mobilen Webversionen (auf einem Tablet) für die eigentliche Erstellung eines Zeitplans weit überlegen. Die App ist für Mitarbeiter großartig, aber es fehlt mir die Drag-and-Drop-Funktion für die Zeitplanung, die ich sehr schätze.

💡Profi-Tipp: Erstellen Sie ein Schichtvergabesystem, in dem Mitarbeiter offene Schichten beantragen können, anstatt sie manuell zuzuweisen. Dieser Ansatz erhöht die Flexibilität und stellt gleichzeitig sicher, dass alle Schichten besetzt sind.

Alternative Mitarbeiterplanungssoftware anstelle von Sling

Sling eignet sich, wenn Sie ein kleines Team haben und lediglich die Planung vereinfachen möchten.

Wenn Sie jedoch ein größeres Team haben und nach einer leistungsfähigeren Lösung suchen, die alle Anforderungen an das Workflow-Management erfüllt, gibt es kein besseres Tool als ClickUp.

Erstellen Sie mühelos visuelle Zeitpläne

ClickUp , die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, erleichtert die Planung und macht Ihr Leben so einfach wie möglich. Sie kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Wie erstellen Sie also Zeitpläne in ClickUp?

ClickUp's One Up #1: Planen Sie Ihre Schichten und Meetings mit dem AI-Kalender von ClickUp

Verwenden Sie den ClickUp-Kalender, um Termine und Meetings zu planen

ClickUp Kalender ist ein KI-gestützter Kalender, der Ihre Workload verwaltet und Ihre Produktivität intelligent optimiert. Stellen Sie sich einen virtuellen Assistenten vor, der nicht nur Ihren Backlog analysiert, sondern auch Ihre Aufgaben priorisiert und automatisch zeitlich blockiert, um eine optimale Effizienz zu erzielen.

Genau das leistet die KI von ClickUp: Sie ermittelt intelligent die besten Zeiten für Sie und Ihr Team, damit Sie sich auf Ihre wichtigsten Aufgaben konzentrieren können und Ihre Prioritäten erfüllt werden.

Und wenn Sie an virtuellen Besprechungen mit Ihrem Team oder Ihren Lieferanten teilnehmen müssen, können Sie dies direkt aus dem ClickUp-Workspace heraus tun.

Dank Integrationen wie Google Kalender, Apple Kalender und Microsoft Outlook werden alle Änderungen, die Sie in ClickUp vornehmen, in den Kalendern Ihres Teams übernommen. Reduzieren Sie sofort Missverständnisse und versäumte Schichten, während Sie weiterarbeiten.

ClickUp hat die Nase vorn #2: Zeiterfassung innerhalb von Aufgaben

Mit der Zeiterfassung für Projekte von ClickUp müssen Sie sich nicht mehr fragen, wo die Zeit geblieben ist, denn alle Aufgaben werden für Sie nachverfolgt. Mitarbeiter können ihre Stunden direkt in den Aufgaben protokollieren, was die Überwachung der abrechnungsfähigen Stunden, der Produktivität und der Genauigkeit der Gehaltsabrechnung vereinfacht.

Verfolgen Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter in Echtzeit, um genaue Einblicke in die Produktivität zu erhalten – mit ClickUp Project Time Tracking

Das Beste daran ist, dass Sie die Zeit für ClickUp-Aufgaben unterwegs mit der mobilen Anwendung nachverfolgen können, sodass Sie nie den Überblick verlieren. Sie können die für eine Schicht oder Aufgabe aufgewendete Zeit auch manuell nachträglich hinzufügen und auf dem Konto verbuchen – so geht keine Zeit mehr verloren.

Schließlich können Sie mit ClickUp Timesheets die gesamte Zeit anzeigen, die Ihr Team für Schichten aufwendet. So erhalten Sie ein klares Bild von der Schichtplanung und können sogar Genehmigungen während der Arbeit erledigen.

Vor ClickUp verwendete unser Unternehmen vier verschiedene Arten von Software für Projektmanagement, Zeiterfassung, Client-Kommunikation und Ressourcenzuweisung. Das war sehr zeitaufwändig, zumal die Integration zwischen den Programmen sehr gering war und Informationen mehrfach manuell eingegeben werden mussten.

Vor ClickUp verwendete unser Unternehmen vier verschiedene Arten von Software für Projektmanagement, Zeiterfassung, Kommunikation mit Clients und Ressourcenzuweisung. Das war sehr zeitaufwändig, zumal die Integration zwischen den Programmen sehr gering war und Informationen mehrfach manuell eingegeben werden mussten.

ClickUp's One Up #3: Automatisieren Sie Erinnerungen und Aufgaben im Zeitplan

All diese Features wären nicht sehr hilfreich, wenn Sie immer noch jeden Monat Stunden mit der Planung verbringen müssten, oder? Im Gegensatz zu Sling nimmt Ihnen ClickUp Automations den Druck, indem es alle Ihre regelmäßigen Aufgaben übernimmt.

Automatisieren Sie Schichtzuweisungen, Aktualisierungen und Benachrichtigungen mit ClickUp Automatisierungen

Sie können Regeln festlegen, um Schichten automatisch zuzuweisen, Mitarbeiter über Änderungen zu informieren und sogar Zeitpläne zu aktualisieren, wenn Aufgaben abgeschlossen oder Urlaubsanträge genehmigt wurden.

So müssen Sie sich nie wieder mit dem Problem "Ich habe die Nachricht nicht erhalten" herumschlagen.

ClickUp's One Up #4: Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Planung in Echtzeit

Um einen reibungslosen Ablauf Ihres Zeitplans zu gewährleisten, ist es am wichtigsten zu wissen, was Ihre Mitarbeiter tun und wie hoch ihre Workload ist.

Behalten Sie mit den Dashboards von ClickUp den Überblick über die Workloads und die Produktivität Ihres Teams

Überlassen Sie es ClickUp Dashboards, Ihnen sofortige Einblicke in die Verfügbarkeit Ihres Teams, die Schichtabdeckung, die Arbeitskosten und die allgemeine Produktivität zu geben.

Darüber hinaus können Sie mit benutzerdefinierten Widgets die wichtigsten Metriken überwachen und so intelligentere Entscheidungen bei der Planung treffen. Aber wer hat schon die Zeit, all das einzurichten? Hier ist die Lösung.

Integrieren Sie gebrauchsfertige Vorlagen in Ihren Plan

Vorlage für Mitarbeiterpläne von ClickUp

Möchten Sie sofort loslegen? Mit der Vorlage "Mitarbeiterplan" von ClickUp können Sie Mitarbeiterpläne erstellen, verwalten und freigeben und dabei die Einhaltung der Arbeitsgesetze sicherstellen.

Diese Vorlage für Mitarbeiter-Timesheets vereinfacht die Schichtplanung, verfolgt Urlaubsanträge und optimiert die Effizienz Ihrer Belegschaft – alles an einem einzigen Ort.

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie die Planung und das Personalmanagement mühelos mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterpläne

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verbessern Sie die Mitarbeiterplanung mit Zeiterfassung, Tags, Abhängigkeitswarnungen, E-Mails und mehr

Sammeln und verwalten Sie Verfügbarkeitsdaten mithilfe von benutzerdefinierten Feldern wie Arbeitskosten, Stundensatz und mehr für eine einfache Planung

Mit den Automatisierungen von ClickUp können Sie Schichten schnell anpassen und Zeitpläne aktualisieren

Verwenden Sie ClickUp Meilensteine, um wichtige Termine oder Ziele in Ihrer Projekt-Zeitleiste visuell darzustellen

Vorlage für ClickUp-Schichtpläne

Wenn Sie Hilfe bei der Verwaltung Ihrer täglichen oder stündlichen Schichten benötigen, bietet die ClickUp-Vorlage für Schichtpläne genau das, was Sie suchen, und noch mehr.

Es legt den Schwerpunkt auf schichtspezifische Details für komplexe Rotationsmuster, wie z. B. Wechselschichten, Nachtschichten und Wochenenddienste. Es eignet sich perfekt für Unternehmen, die mit unkonventionellen Arbeitszeiten arbeiten, wie z. B. einem 9/80-Arbeitszeitmodell.

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie tägliche Schichten und sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Schichtpläne für eine optimale Abdeckung Ihres Teams

So hilft Ihnen diese Vorlage:

Verfolgen Sie den Fortschritt aller Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie "Erledigt", "In Bearbeitung" und "Zu erledigen"

Sammeln Sie alle Daten zu Schichtzeiten und zugewiesenen Mitarbeitern und stellen Sie sie in benutzerdefinierten Feldern zusammen

Verwenden Sie die Schichtplan-Ansicht, um Schichten für Ihre Teammitglieder zu organisieren und zu planen

Verwenden Sie ClickUp E-Mail-Verwaltung oder ClickUp Chat, um den Schichtplan an Ihr Team zu kommunizieren

Vorlage für den Team-Zeitplan von ClickUp

Möchten Sie die Aktivitäten Ihres Teams überwachen? Dann ist die ClickUp-Vorlage für Teampläne genau das Richtige für Sie. Diese Vorlage für das Aufgabenmanagement bietet eine konsolidierte Ansicht aller Aufgaben und Zeitpläne der Teammitglieder und eignet sich somit ideal für kollaborative Projekte, die eine detaillierte Nachverfolgung über mehrere Mitwirkende hinweg erfordern.

Kostenlose Vorlage Planen, verfolgen und verwalten Sie die Aufgaben und Zeitpläne Ihres Teams in einer konsolidierten Ansicht mit der ClickUp-Vorlage für Teampläne

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Erstellen Sie wiederverwendbare Prozesse mit detaillierten Checklisten, um Aufgaben-Workflows zu vereinfachen

Weisen Sie bestimmten Teammitgliedern Aufgaben zu und gruppieren Sie diese nach Mitarbeitern, um die Organisation zu verbessern

Teilen Sie komplexe Aufgaben in Unteraufgaben auf, um eine detaillierte Nachverfolgung zu ermöglichen

Zeigen Sie Aufgaben in der Kalenderansicht an, um die Arbeit aller Mitarbeiter in einem konsolidierten Teamplan zu sehen

ClickUp Brain

Dachten Sie, das war schon alles? Eines der wichtigsten Features von ClickUp ist der persönliche KI-Assistent – das ClickUp Brain. Es ist Ihr Arbeitsplatz-Navigator, Schreibassistent, Brainstorming-Partner und fast alles, was Sie sonst noch brauchen.

Erhalten Sie sofort Antworten, Projekt-Updates und intelligente Einblicke mit ClickUp Brain

Benötigen Sie Updates zum Fortschritt eines Projekts? Fragen Sie einfach Brain, und es ruft Informationen aus Aufgaben und Unterhaltungen ab, um Ihnen die gewünschten Informationen zu liefern. Kann es noch besser werden?

Im Gegensatz zu Sling, das sich auf die grundlegende Planung konzentriert, bietet ClickUp eine komplette Plattform, die Mitarbeiterplanungssoftware mit effizientem Projektmanagement vereint und somit die ultimative Wahl für Sie ist.

ClickUp spart uns jede Woche Stunden, da wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, was wir für wiederkehrende Projekte zu erledigen haben.

ClickUp spart uns jede Woche Stunden, da wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, was wir für wiederkehrende Projekte zu erledigen haben.

Preise für ClickUp

Mit ClickUp smarter und schneller planen

Die Planungsfunktionen von Sling erfüllen alle Anforderungen für eine einfache Schichtverwaltung. Aber warum sollten Sie sich damit begnügen, gerade so den Kopf über Wasser zu halten, wenn Sie die Produktivitätswelle reiten könnten? Probieren Sie stattdessen ClickUp aus.

Über die Planung von Schichten hinaus hilft ClickUp Ihnen bei der Automatisierung Ihrer Prozesse. Es erfasst Zeiten, synchronisiert Kalender und hält Ihr Team ohne chaotisches Hin und Her auf dem Laufenden. Außerdem enthält es eine Bibliothek mit Vorlagen für das Zeitmanagement.

Mit leistungsstarken Tools für die Zusammenarbeit und einer umfassenderen Automatisierung von Workflows geht ClickUp über die reine Planung hinaus und verändert die Art und Weise, wie Sie Ihre Mitarbeiter verwalten.

Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an und erleben Sie den Unterschied.