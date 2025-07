20 kostenlose Vorlagen für wöchentliche Check-ins zur Nachverfolgung von Fortschritten

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihr Team zwar beschäftigt ist, aber nicht immer auf dem gleichen Stand ist? Aufgaben werden erledigt, Termine rücken näher, aber wichtige Updates gehen in der Hektik unter.

Vielleicht jagen Sie sie über mehrere Plattformen hinweg, kommunizieren zu viel bei der Arbeit oder sitzen in langwierigen Status-Meetings, die nicht immer absolute Klarheit schaffen. Aber es gibt einen Ausweg aus diesem Dilemma.

Die Rede ist von Vorlagen für wöchentliche Check-ins. Ein gut strukturierter Check-in gibt Ihnen einen schnellen Überblick über den Fortschritt, zeigt Hindernisse auf, bevor sie zu größeren Problemen werden, und sorgt für klare Prioritäten, ohne endlose Hin- und Her-Diskussionen oder regelmäßige Meetings.

Hier finden Sie 20 kostenlose Vorlagen für wöchentliche Check-ins, mit denen Sie Ihr Team organisieren können, egal ob Sie remote arbeiten oder mehrere Projekte verwalten.

Was sind wöchentliche Check-in-Vorlagen?

Wöchentliche Check-in-Vorlagen sind strukturierte Formate, mit denen Teams und Einzelpersonen den Projektfortschritt verfolgen, Aktualisierungen freigeben und regelmäßig Hindernisse identifizieren können. Sie bieten einen einheitlichen Rahmen für die Berichterstellung zu wichtigen Erfolgen, anstehenden Aufgaben und Herausforderungen, sodass alle ohne unnötige Meetings auf dem gleichen Stand bleiben.

Diese Vorlagen können in verschiedenen Branchen und Rollen verwendet werden, vom Meeting-Management bis zur Nachverfolgung der Mitarbeiterleistung.

Sie enthalten in der Regel Abschnitte für Status-Updates, wöchentliche Prioritäten und Hindernisse, die Aufmerksamkeit erfordern. Durch die Standardisierung des Check-in-Prozesses können Teams Transparenz, Verantwortlichkeit und Effizienz verbessern.

Was macht eine gute Vorlage für wöchentliche Check-ins aus?

Eine gute Vorlage für wöchentliche Check-ins ist klar, prägnant und einfach auszufüllen. Sie sollte eine Struktur bieten, ohne zu starr zu sein, damit Benutzer wichtige Updates ohne großen Zeitaufwand freigeben können.

Zu den Schlüsselelementen einer effektiven Vorlage für Check-ins gehören:

Definierte Abschnitte für Erfolge, anstehende Aufgaben und Hindernisse

Kürze für schnelle und dennoch informative Updates

Konsistenz für die teamweite Akzeptanz

Flexibilität zur Anpassung an unterschiedliche Workflows und Team-Anforderungen

Umsetzbare Projektaktualisierungen , die zu Nachverfolgungen und Lösungen führen

20 kostenlose Vorlagen für wöchentliche Check-ins

Sind Sie bereit, die Kontrolle über die Fortschritte Ihres Teams zu übernehmen? Hier sind die 20 besten Vorlagen für wöchentliche Check-ins, die Sie sich unbedingt ansehen sollten:

1. Vorlage für wöchentliche Statusberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Fassen Sie wichtige Updates und Fortschritte mit der Vorlage für wöchentliche Statusberichte von ClickUp zusammen und sorgen Sie so für eine klare Kommunikation zwischen den Teams

Ohne einen strukturierten Ansatz kann die Nachverfolgung der Fortschritte Ihres Teams schnell zu einem unübersichtlichen Durcheinander werden. Die Vorlage für wöchentliche Statusberichte von ClickUp wurde entwickelt, um Klarheit und Konsistenz in wöchentliche Updates zu bringen und sicherzustellen, dass alle ohne unnötigen Hin und Her auf dem Laufenden bleiben.

Diese Vorlage bietet eine gut strukturierte Gliederung zur Dokumentation folgender Punkte:

Fertiggestellte Aufgaben : Was wurde in der vergangenen Woche erreicht?

Laufende Projekte : Was ist derzeit in Bearbeitung und wie sieht die voraussichtliche Zeitleiste für die Fertigstellung aus?

Herausforderungen oder Hindernisse : Alle Probleme, die den Fortschritt behindern, und welcher Support erforderlich ist

Nächste Schritte: Geplante Aufgaben für die kommende Woche

Die hochgradig anpassbare Vorlage ermöglicht es Teams, benutzerdefinierte Felder für KPIs, Fristen oder abteilungsspezifische Metriken hinzuzufügen. Ganz gleich, ob Sie die Softwareentwicklung, Marketinginitiativen oder Client-Ergebnisse nachverfolgen – dieses Format erleichtert die Aufrechterhaltung der Sichtbarkeit über Teams hinweg.

Ideal für: Teams, die eine strukturierte, effiziente Möglichkeit benötigen, wöchentliche Updates ohne unnötige Meetings bereitzustellen.

2. Einfache Vorlage für wöchentliche Statusberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Mit der einfachen Vorlage für wöchentliche Statusberichte von ClickUp können Sie wichtige Aktualisierungen effizient melden und alle Beteiligten ohne unnötigen Aufwand auf dem Laufenden halten

Wenn Ihr Team einen prägnanten Statusbericht ohne unnötige Komplexität bevorzugt, ist die ClickUp-Vorlage für einfache wöchentliche Statusberichte die perfekte Lösung.

Diese Vorlage reduziert die wöchentliche Berichterstellung auf das Wesentliche:

Was wurde erreicht?

Was ist in Bearbeitung?

Hindernisse oder Herausforderungen

Was kommt als Nächstes

Dank des minimalistischen Designs sorgt diese Vorlage dafür, dass die Mitglieder Ihres Teams weniger Zeit mit der Berichterstellung und mehr Zeit mit der Ausführung verbringen. Das einfache Layout erleichtert es außerdem, Trends im Laufe der Zeit zu erkennen, sodass Teams ihre Produktivität verbessern können, ohne sich in überflüssigen Details zu verlieren.

Ideal für: Kleine Teams, Start-ups oder schnelllebige Abteilungen, die eine einfache, aber effektive Möglichkeit benötigen, um auf dem gleichen Stand zu bleiben.

🧠 Fun Fact: Mitarbeiter, die wöchentliches Feedback erhalten, sind 2,7-mal engagierter bei der Arbeit. Regelmäßige Interaktionen steigern die Motivation und das Engagement. ​

3. Vorlage für wöchentliche Berichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie wöchentliche Fortschritte und Ergebnisse mit der ClickUp-Vorlage für wöchentliche Berichte, die eine strukturierte Möglichkeit zur Leistungsüberwachung bietet

Ein wöchentlicher Bericht sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, indem er Ihrem Team eine einfache, strukturierte Möglichkeit bietet, Aktualisierungen freizugeben, Herausforderungen anzugehen und die nächsten Schritte zu planen, ohne Zeit zu verschwenden. Starten Sie schnell mit der Vorlage für wöchentliche Berichte von ClickUp.

Diese umfassende Vorlage enthält:

Aufgabenübersichten : Was ist fertiggestellt, was ist in Bearbeitung und welche Prioritäten stehen an?

Einblicke in die Leistung : Wichtige Metriken, KPIs oder zu erbringende Leistungen

Herausforderungen und Risiken : Identifizieren Sie Problembereiche, die Maßnahmen erfordern

Reflexionen: Was hat gut funktioniert, was nicht und wo gibt es Verbesserungsbedarf?

Diese Vorlage ist besonders nützlich für funktionsübergreifende Teams, die eine detailliertere Ansicht der Fortschritte benötigen. Durch regelmäßige Zusammenarbeit bleiben Stakeholder und Führungskräfte über laufende Initiativen auf dem Laufenden.

Ideal für: Teams, die strukturierte wöchentliche Berichte benötigen, um Leistungstrends zu analysieren und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben.

4. Vorlage für wöchentliche Fortschrittsberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Präsentieren Sie die Erfolge und Herausforderungen Ihres Teams mit der Vorlage für wöchentliche Fortschrittsberichte von ClickUp und sorgen Sie so für kontinuierliche Verbesserungen

Für Teams, die an langfristigen Projekten arbeiten, sorgt die Aufteilung der Fortschritte in wöchentliche Übersichten dafür, dass die Arbeit planmäßig verläuft. Die ClickUp-Vorlage für wöchentliche Berichte erleichtert die Anpassung von Strategien auf der Grundlage von Fortschritten in Echtzeit, indem sie fortlaufende Aufzeichnungen führt, anstatt bis zur letzten Minute zu warten, um Probleme zu beheben.

Die Vorlage für Fortschrittsberichte ist eine solide Option, mit der Teams Folgendes dokumentieren können:

Wichtige Meilensteine erreicht : Heben Sie wichtige Durchbrüche hervor

Laufender Aufwand : Fassen Sie die in Bearbeitung befindlichen Arbeiten und die voraussichtlichen Zeitleisten für die Fertigstellung zusammen

Mögliche Engpässe : Identifizieren Sie Risiken, bevor sie eskalieren

Bevorstehende Ziele: Prioritäten für die nächste Woche festlegen

Ideal für: Projektmanager, Produktteams und Abteilungen, die komplexe Initiativen bearbeiten, die eine genaue Nachverfolgung erfordern.

5. Vorlage für wöchentliche Mitarbeiterberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Dokumentieren Sie die Beiträge Ihrer Mitarbeiter mit der Vorlage für wöchentliche Mitarbeiterberichte von ClickUp, die die Nachverfolgung der Leistung vereinfacht

Ein wöchentlicher Bericht sollte sich nicht wie ein Mikromanagement-Tool anfühlen, sondern eine Gelegenheit für Mitarbeiter sein, über ihre Beiträge nachzudenken und die Unterstützung zu erhalten, die sie benötigen. Hier kommt die ClickUp-Vorlage für wöchentliche Mitarbeiterberichte.

Diese Vorlage erleichtert bessere Einzelmeetings und stellt sicher, dass Manager die Workload, Leistung und Bereiche, in denen Coaching erforderlich sein könnte, klar verstehen.

Außerdem können Mitarbeiter damit:

Fassen Sie die wöchentlichen Erfolge zusammen

Identifizieren Sie die Herausforderungen oder Hindernisse, mit denen sie konfrontiert waren

Prioritäten für die folgende Woche festlegen

Bitten Sie den Vorgesetzten um Support oder Feedback

Ideal für: Manager und Mitarbeiter, die nach einer strukturierten Möglichkeit suchen, wöchentliche Fortschritte zu dokumentieren und eine offene Kommunikation zu fördern.

6. Vorlage für Fortschrittsverfolgung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Überwachen Sie Aufgaben und Meilensteine mühelos mit der ClickUp-Vorlage „Fortschrittsanzeige“ und halten Sie Projekte auf Kurs

Im Gegensatz zu einem statischen Bericht bietet eine Vorlage für die Nachverfolgung eine Echtzeit-Ansicht der Arbeit, während sie verschiedene Phasen durchläuft. Diese Vorlagen zeichnen sich durch ein flexibles Setup aus und eignen sich daher perfekt für die Überwachung des Projektstatus, die Identifizierung von Engpässen und die Sicherstellung, dass Aufgaben termingerecht erledigt werden.

Erstellen Sie Ihre eigene Vorlage mit der ClickUp-Vorlage für den Fortschritts-Tracker, die Folgendes umfasst:

Aufgabenlisten mit Status zur Fertigstellung

Board-Ansichten zur Visualisierung des Fortschritts mithilfe von Workflows im Kanban-Stil

Zeitleisten- und Gantt-Diagramm-Ansichten für die Planung und Nachverfolgung von Zielen

Benutzerdefinierte Felder für Prioritätsstufen, Abhängigkeiten oder Aufwandsschätzungen

Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und alle, die ein System zur Live-Nachverfolgung von Fortschritten benötigen.

7. ClickUp-Vorlage für Projektfortschrittsberichte

Kostenlose Vorlage Dokumentieren Sie Projektaktualisierungen strukturiert mit der Vorlage „ClickUp-Projektfortschrittsbericht” und verbessern Sie so die Sichtbarkeit für alle Beteiligten

Benötigen Sie eine übersichtliche und organisierte Möglichkeit, Projektaktualisierungen zu verfolgen und freizugeben? Mit der Vorlage für Projektfortschrittsberichte von ClickUp können Sie wichtige Meilensteine, Risiken, Budgets und den Gesamtstatus ganz einfach an einem Ort zusammenfassen.

Diese dokumentbasierte Vorlage für das Projektmanagement bietet ein detailliertes und dennoch übersichtliches Format, um den Projektfortschritt in jeder Phase zusammenzufassen. Sie hält alle Beteiligten auf dem Laufenden und dient gleichzeitig als historische Aufzeichnung für die Analyse und Verbesserung nach Abschluss des Projekts.

Die Vorlage enthält Abschnitte für:

Erreichte Meilensteine

Aktueller Status des Projekts (im Plan, gefährdet oder verzögert)

Budgetaktualisierungen und Ressourcenzuweisung

Risikobewertungen und Pläne zur Risikominderung

Ideal für: Projektmanager und Führungskräfte, die eine professionelle, strukturierte Möglichkeit zur Berichterstellung über den Status von Projekten benötigen.

8. Vorlage für wöchentliche Verkaufsberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Analysieren Sie die Vertriebsleistung und -trends mit der Vorlage für wöchentliche Vertriebsberichte von ClickUp, mit der Teams ihre Strategien verfeinern können

Vertriebsteams benötigen schnelle, datengestützte Einblicke – nicht nur eine Liste von Aufgaben. Ein strukturiertes Format für Vorlagen kann Vertriebsleitern dabei helfen, Muster zu erkennen, leistungsstarke Mitarbeiter zu identifizieren und fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Strategie zu treffen. Lernen Sie die Vorlage für wöchentliche Vertriebsberichte von ClickUp kennen.

Das hilft Ihnen bei der Nachverfolgung:

Gesamter erzielter Umsatz

Nummer der geschlossenen Geschäfte

Pipeline-Bewegungen (neue Leads, Nachfassaktionen und verlorene Opportunities)

Leistungstrends im Zeitverlauf

Ideal für: Vertriebsleiter und Teams, die einen datengestützten Ansatz für die wöchentliche Nachverfolgung der Leistung suchen.

9. Vorlage für den Statusbericht für Führungskräfte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Präsentieren Sie mit der Vorlage „ClickUp Executive Project Status Report“ (Statusbericht für Führungskräfte) auf hoher Ebene Einblicke in Projekte und sorgen Sie so für eine einheitliche Ausrichtung der Führungskräfte

Führungskräfte benötigen nicht jedes kleinste Detail, sondern eine klare Übersicht auf hoher Ebene. Ein Projektstatusbericht hilft der Führungsebene, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen, indem er den Fokus auf das große Ganze legt.

Beginnen Sie mit der Vorlage für den Projektstatusbericht für Führungskräfte von ClickUp, um Ihre Einblicke zu maximieren. Diese Vorlage umfasst:

Gesamtstatus des Projekts (im Plan, gefährdet oder verzögert)

Wichtige Meilensteine erreicht

Schlüsselrisiken und Pläne zu ihrer Minderung

Finanzielle Updates und Ressourcenzuweisungen

Ideal für: Führungskräfte und leitende Manager, die prägnante, aber aussagekräftige Updates benötigen.

10. ClickUp Agile Sprints Ereignisse Vorlage

Kostenlose Vorlage Planen und verwalten Sie Sprints effektiv mit der ClickUp-Vorlage für agile Sprints und sorgen Sie so für reibungslose agile Workflows

Agile Sprints erfordern eine klare Struktur und Konsistenz. Da alles an einem Ort dokumentiert ist, können Teams reibungslose, produktive Sprints durchführen und gleichzeitig Verbesserungen im Laufe der Zeit nachverfolgen. Die ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Ereignisse ist ein hervorragender Ausgangspunkt, mit dem Sie Folgendes nachverfolgen können:

Meetings zur Sprint-Planung

Tägliche Stand-up-Meetings

Sprint-Reviews

Rückblicke

Ideal für: Agile Teams, die nach Scrum- oder Kanban-Methoden arbeiten.

11. ClickUp Vorlage für Sprint-Retrospektive-Brainstorming

Kostenlose Vorlage Bewerten Sie die Ergebnisse von Sprints mit der ClickUp-Vorlage „Sprint Retrospective Brainstorming“ und fördern Sie so das Wachstum Ihres Teams und kontinuierliche Verbesserungen

Eine Retrospektive sollte echte Verbesserungen vorantreiben und nicht nur Beschwerden an die Oberfläche bringen. Durch das Erfassen wichtiger Erkenntnisse können Teams ihre Prozesse verfeinern und effizienter arbeiten.

Der ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm bietet Teams eine strukturierte Möglichkeit, nach jedem Sprint zu reflektieren, zu lernen und sich zu verbessern. Er hilft Teams dabei, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, Prozesse zu verfeinern und die Effizienz zu steigern, indem er sich auf Folgendes konzentriert:

Reflektieren Sie, was funktioniert hat und was nicht

Identifizieren Sie wiederkehrende Probleme

Legen Sie umsetzbare Verbesserungen für den nächsten Sprint fest

Ideal für: Agile Teams, die sich der kontinuierlichen Prozessoptimierung committet haben.

12. ClickUp-Vorlage für Scrum-Meetings

Kostenlose Vorlage Führen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Scrum-Meetings effiziente Scrum-Meetings durch und sorgen Sie für strukturierte Stand-ups, Sprint-Planung und Retrospektiven

Scrum-Meetings sollten schnell, fokussiert und produktiv sein – keine zeitraubenden Status-Updates. Die ClickUp-Vorlage für Scrum-Meetings beginnt mit der Strukturierung von Diskussionen, um die Effizienz und Umsetzbarkeit zu gewährleisten.

Es organisiert:

Tägliche Stand-up-Meetings : Eine strukturierte Methode für Teammitglieder, um zu teilen, woran sie gearbeitet haben, woran sie gerade arbeiten und was sie blockiert

Sprint-Planung : Eine Aufschlüsselung der Priorisierung von Rückständen, der Festlegung von Zielen und der Zuweisung von Aufgaben

Sprint-Überprüfung und Demo-Notizen : Platz für Feedback zu fertiggestellten Arbeiten und Nachverfolgung von Stakeholder-Beiträgen

Retrospektive Diskussionen: Bereiche, in denen Sie festhalten können, was gut gelaufen ist, was nicht und welche Änderungen für den nächsten Sprint vorgenommen werden sollten

Da alles an einem Ort gespeichert wird, sorgt diese Vorlage dafür, dass Scrum-Teams auf dem gleichen Stand bleiben und gleichzeitig eine Aufzeichnung vergangener Entscheidungen und Aktionspunkte erstellen. Das reduziert das Risiko versäumter Nachverfolgungen und erleichtert die Nachverfolgung von Verbesserungen im Laufe der Zeit.

Ideal für: Scrum-Teams, die ein strukturiertes Format benötigen, um die Konsistenz ihrer Meetings zu gewährleisten und Diskussionen ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu dokumentieren.

👀 Wussten Sie schon? Nur 23 % der Mitarbeiter stimmen voll und ganz zu, dass sie für ihre Arbeit ausreichend Anerkennung erhalten. Die richtige Software kann dabei helfen, Check-ins zu strukturieren, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

13. Vorlage für ClickUp-Meetings

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie produktive Diskussionen mit der ClickUp-Vorlage für Meetings, damit Ihre Meetings strukturiert und ergebnisorientiert bleiben

Meetings dauern oft länger als geplant, weil ihnen eine klare Struktur und eindeutige Ergebnisse fehlen. Die ClickUp-Vorlage für Meetings sorgt dafür, dass jedes Meeting einen Zweck, eine klare Check-in-Agenda und Elemente für Folgemaßnahmen hat.

Die wichtigsten Features der Vorlage sind:

Tagesordnung vor dem Meeting : Legen Sie Themen im Voraus fest, um Diskussionen auf Kurs zu halten

diskussionspunkte und Entscheidungen*: Halten Sie wichtige Erkenntnisse fest und stellen Sie so die Abstimmung zwischen allen Teilnehmern sicher

Aktionselemente mit Fristen : Weisen Sie Verantwortlichkeiten sofort zu und reduzieren Sie so Missverständnisse

Nachverfolgung: Überwachen Sie die Erledigung zugewiesener Aufgaben, damit nichts unter den Tisch fällt

Diese Vorlage kann für verschiedene Meeting-Typen angepasst werden, von Team-Check-ins bis hin zu Executive Briefings, und ist somit ein flexibles Tool für alle Unternehmen, die effizientere Meetings wünschen.

Ideal für: Teams, die unproduktive Diskussionen reduzieren und sicherstellen möchten, dass Meetings zu klaren, umsetzbaren Ergebnissen führen.

14. ClickUp-Vorlage für Tagesordnungen

Kostenlose Vorlage Planen Sie mit der ClickUp-Agenda-Vorlage fokussierte und zeiteffiziente Meetings, damit die Diskussionen nicht aus dem Ruder laufen

Eine gute Meeting-Agenda ist nicht nur eine Liste, sondern ein Fahrplan für eine produktive Unterhaltung. Durch die Verteilung dieser Agenda im Voraus reduzieren Teams Zeitverschwendung und sorgen für sinnvolle Diskussionen.

Die ClickUp-Agenda-Vorlage ist eine hervorragende Option für den Einstieg. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Meetings so zu organisieren, dass die Teilnehmer informiert und bereit sind, einen Beitrag zu leisten.

Diese Vorlage für eine Meeting-Agenda enthält:

Ziel des Meetings : Festlegung des Zwecks, um den Fokus sicherzustellen

*diskussionsthemen: Priorisierte Punkte, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Probleme zuerst angegangen werden

Zeitaufteilung pro Thema : Vermeiden Sie lange Diskussionen und sorgen Sie für effiziente Meetings

Notizen vor dem Meeting: Teilnehmer können vor Beginn des Meetings Beiträge hinzufügen

Ideal für: Manager, Führungskräfte und Teams, die einen strukturierten, zeiteffizienten Ansatz für Meetings wünschen.

15. Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle

Kostenlose Vorlage Halten Sie wichtige Erkenntnisse, Entscheidungen und Aktionspunkte mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle fest, um die Nachverfolgung zu verbessern

Meetings sollten nicht nur Unterhaltungen sein – sie sollten zu dokumentierten Maßnahmen führen. Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle zeichnet alle wichtigen Diskussionspunkte auf und ermöglicht deren Nachverfolgung.

Die wichtigsten Abschnitte dieser Vorlage für Meeting-Protokolle sind:

Anwesenheit : Verfolgen Sie, wer anwesend war, um später darauf zurückgreifen zu können

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte : Eine prägnante Übersicht über die besprochenen Punkte

Getroffene Entscheidungen : Dokumentieren Sie Entscheidungen, um spätere Unklarheiten zu vermeiden

Aktionselemente: Zuweisen von Nachverfolgungen mit Fristen, klare Festlegung der Verantwortlichkeiten

Diese Vorlage verhindert Missverständnisse, indem sie Notizen zu Meetings zentralisiert und Teams dabei hilft, sich über Besprechungen und Vereinbarungen auf dem Laufenden zu halten.

Ideal für: Teams, die die Ergebnisse von Meetings für spätere Referenzzwecke klar dokumentieren müssen.

16. Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie laufende Diskussionen und Nachfassaktionen ganz einfach mit der Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen von ClickUp

Die Nachverfolgung vergangener Diskussionen ist für wöchentliche Check-ins, Sprint-Meetings oder Führungsgespräche von entscheidender Bedeutung. Die Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen von ClickUp schafft ein strukturiertes System zur Erfassung von Notizen im Laufe der Zeit, sodass Fortschritte und Entscheidungen leicht nachverfolgt werden können.

Zu den wichtigsten Vorteilen dieser Vorlage für wiederkehrende Meetings gehören:

Vorgefülltes Format : Sie müssen nicht jede Woche von vorne beginnen

Verweise auf vergangene Meetings : Vergleichen Sie ganz einfach frühere Diskussionen und verfolgen Sie Aktionselemente weiter

Aufgabenverfolgung : Weisen Sie Verantwortlichkeiten direkt aus dem Notizbereich zu

Anpassung für verschiedene Meeting-Typen: Geeignet für Team-Stand-ups, Einzelgespräche oder Updates für Stakeholder

Ideal für: Teams, die regelmäßig Meetings abhalten, bei denen der historische Kontext für die Entscheidungsfindung entscheidend ist.

👀 Wussten Sie schon? Seequent konnte durch die Zentralisierung der Arbeit in ClickUp eine Produktivitätssteigerung von bis zu 50 % erzielen! Da nun alles von den Aufgaben bis zur Zusammenarbeit an einem Ort zu finden ist, konnten die Teams Silos beseitigen und effizienter arbeiten.

17. ClickUp Vorlage für Einzelgespräche zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten

Kostenlose Vorlage Erleichtern Sie mit der ClickUp-Vorlage für Einzelgespräche zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten sinnvolle Meetings und fördern Sie so die Leistung und das berufliche Wachstum

Einzelmeetings sollten Wachstum, Abstimmung und offene Kommunikation fördern und nicht nur dazu dienen, Status-Updates freizugeben. Die Vorlage „ClickUp Employee & Manager 1-on-1” sorgt dafür, dass sinnvolle Diskussionen zu greifbaren Ergebnissen führen.

Diese Vorlage enthält:

Selbstbewertung durch Mitarbeiter : Schaffen Sie einen Space, in dem Teammitglieder vor dem Meeting über ihre Fortschritte nachdenken können

Leistungshighlights : Ein Bereich für Manager, um Erfolge anzuerkennen und Verbesserungen zu besprechen

Herausforderungen und Hindernisse : Identifizieren Sie Probleme, die die Leistung beeinträchtigen, und mögliche Lösungen

Karriereentwicklung und Feedback: Nachverfolgung langfristiger Wachstums- und beruflicher Entwicklungsziele

Ideal für: Manager, die sich auf den Aufbau von Beziehungen und produktivere, sinnvollere Einzelgespräche mit ihren Teammitgliedern konzentrieren möchten.

18. Vorlage für wöchentliche Check-ins und Check-outs von Miro

via Miro

Ein wöchentlicher Check-in sollte weniger wie eine lästige Pflicht wirken, sondern eher wie eine Momentaufnahme der Fortschritte, der Energie und der Herausforderungen des Teams. Mit dieser Vorlage für wöchentliche Check-ins und Check-outs von Miro können Teams die Woche auf visuelle und interaktive Weise reflektieren.

Die wichtigsten Komponenten dieser Vorlage sind:

Stimmungs- und Energiecheck : Verstehen Sie, wie sich die Mitglieder Ihres Teams fühlen

Highlights der Woche : Feiern Sie Erfolge, egal ob groß oder klein

Herausforderungen : Identifizieren und beseitigen Sie Hindernisse proaktiv

Blick nach vorn: Setzen Sie Ziele für die kommende Woche

Da diese Vorlage interaktiv ist, eignet sie sich auch gut für Meetings von Remote-Teams.

Ideal für: Teams, die eine schnelle, visuelle Möglichkeit zum Check-in suchen, ohne mit Statusberichten überhäuft zu werden.

Ich finde es toll, wie ClickUp mehrere Produktivitäts-Tools an einem Ort vereint – Aufgabenmanagement, Dokumente, Whiteboards, Berichte – und so die Organisation vereinfacht. Es ist flexibel genug, um sich an jeden Workflow anzupassen, und dank der anpassbaren Ansichten (wie Liste, Board und Gantt) können Sie Projekte in jedem beliebigen Format anzeigen. Außerdem helfen Features wie Automatisierungen und Vorlagen dabei, viel Zeit zu sparen. Es ist wie ein Produktivitäts-Hub, der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst!

19. Vorlage für wöchentliche Team-Check-ins von Polly

via Polly

Die Polly Weekly Team Check-In Template wurde entwickelt, um schnelle Einblicke zu gewinnen, ohne den Workflow zu stören. Anstelle von langwierigen Meetings können Teammitglieder asynchron auf wichtige Aufforderungen reagieren, sodass Manager den Fortschritt im Blick behalten, ohne sich in Details zu verlieren.

Features dieser Vorlage für Team-Check-ins:

Automatische Check-in-Aufforderungen : Anpassbare Fragen, die in festgelegten Intervallen versendet werden

Datenaggregation : Antworten in einem Dashboard zur Trendanalyse anzeigen

Echtzeit-Einblicke in Ihr Team : Identifizieren Sie Engpässe, bevor sie eskalieren

Option für anonymes Feedback: Fördert eine ehrliche Kommunikation

Diese Vorlage hilft Teams dabei, auf dem gleichen Stand zu bleiben, ohne unnötige Meetings zu verursachen, indem Check-ins einfach und unaufdringlich gestaltet werden.

Ideal für: Manager, die eine strukturierte und dennoch asynchrone Möglichkeit suchen , die Arbeitsmoral, Workload und Herausforderungen ihres Teams nachzuverfolgen.

🧠 Interessante Tatsache: 42 % der Mitarbeiter, die gekündigt haben, geben an, dass ihre Kündigung vermeidbar gewesen wäre, doch 45 % berichten auch, dass ihr Vorgesetzter oder ihre Führungskraft in den drei Monaten vor ihrem Ausscheiden kaum Aufwand betrieben hat, um sich nach ihrer Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu erkundigen. Regelmäßiges Feedback sorgt für engagierte und motivierte Mitarbeiter.

20. Vorlage für Team-Stand-up-Meetings von Canva

über Canva

Ein tägliches Stand-up-Meeting sollte strukturiert, aber effizient sein, damit Teams sich abstimmen können, ohne sich in Details zu verlieren. Die Canva-Vorlage für Team-Stand-up-Meetings ist eine Option, die ein visuelles, benutzerfreundliches Format für die Organisation wichtiger Updates bietet.

Diese Vorlage enthält:

Fortschritte von gestern : Was jedes Team-Mitglied fertiggestellt hat

Aufgaben für heute : Priorisierung anstehender Arbeiten

Hindernisse und Abhängigkeiten : Identifizieren Sie Hindernisse und erforderlichen Support

Teamweite Ankündigungen: Alle relevanten Updates für die Gruppe

Da es sich um ein visuelles Format handelt, eignet sich diese Vorlage gut für Teams, die eine ansprechendere Methode zur Dokumentation der täglichen Stand-up-Meetings bevorzugen. Sie dient auch als Protokoll für diejenigen, die das Projekt-Meeting verpasst haben.

Ideal für: Agile Teams, Remote-Teams und alle, die nach einer schnellen und dennoch strukturierten Möglichkeit suchen, Stand-ups durchzuführen.

Mit ClickUp richtig einchecken

Diese kostenlosen Vorlagen sorgen für fokussierte Meetings, verbessern die Kommunikation und halten Teams auf Kurs. Ob tägliche Updates, wöchentliche Einzelgespräche oder Projektbesprechungen – die richtige Struktur macht Schluss mit Spekulationen.

Aber Vorlagen sind nur der Anfang. ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat, alles unterstützt durch KI, damit Sie schneller und smarter arbeiten können.

Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto und starten Sie noch heute mit besseren Check-ins!