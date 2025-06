Inklusive Technologie: Die 10 besten KI-Tools für neurodivergente Menschen im Jahr 2025

Die Welt wird sich zunehmend der besonderen Bedürfnisse und Stärken neurodivergenter Menschen bewusst. Glücklicherweise hält die Technologie mit innovativen KI-Tools Schritt, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität, Kommunikation und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern.

Ganz gleich, ob Sie Ablenkungen reduzieren, Ihre Gedanken ordnen oder einfach nur Wege finden möchten, um bequemer zu kommunizieren – hier sind 10 KI-Tools, die Ihren Alltag revolutionieren könnten.

Sind Sie bereit, einige digitale Helfer zu entdecken, die Ihnen das Leben ein wenig erleichtern könnten? Legen wir los und finden wir heraus, welche davon perfekt zu Ihnen passen!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Aufgabenmanagement und Zielverfolgung) Goblin Tools (Am besten geeignet für die Aufgabenzuteilung und Zeitschätzung) Spectrums. ai (Am besten geeignet für KI-gestütztes Aufgabenmanagement und Produktivitätsunterstützung) TickTick (Am besten geeignet für intuitive Aufgabenverwaltung und Nachverfolgung von Gewohnheiten) Habitica (Am besten geeignet für die spielerische Nachverfolgung von Gewohnheiten und Produktivität) Forest (Am besten geeignet, um Prokrastination zu bekämpfen und konzentriert zu bleiben) Brain in Hand (Am besten geeignet für On-Demand-Support und Selbstmanagement) Grammarly (Am besten für KI-Schreibunterstützung geeignet) Notion (Am besten geeignet für die flexible Organisation von Arbeitsbereichen und das Wissensmanagement) Otter. ai (Am besten geeignet für KI-gestützte Transkription und Unterstützung bei Meetings)

Die Wahl des richtigen KI-Tools kann für Menschen mit neurologischen Besonderheiten eine entscheidende Veränderung bedeuten. Da sie Informationen anders verarbeiten, ist es äußerst wichtig, nach Lösungen zu suchen, die ihr Leben tatsächlich erleichtern, indem sie Überforderung reduzieren und die Konzentration steigern.

So finden Sie das richtige Tool für sich:

Ablenkungsfreie Benutzeroberflächen : Suchen Sie nach einer einfachen, intuitiven Benutzeroberfläche, die Störfaktoren eliminiert und Ihnen hilft, konzentriert zu bleiben

Anpassbare Layouts : Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie Dinge wie Schriftarten, Farben, Designs und sogar die Bildschirmhelligkeit anpassen können, um sensorische Überlastung zu reduzieren

Intelligentes Aufgabenmanagement : Finden Sie ein Tool, mit dem Sie To-dos priorisieren und Erinnerungen festlegen können, damit Sie Ihre Aufgaben immer im Blick haben

Selbstorganisation : Suchen Sie nach einem KI-Tool, das Ihre Aufgaben und Informationen automatisch sortiert

Sprach-zu-Text-Funktionen: Entscheiden Sie sich für Kommunikations-Tools, die gesprochene Worte analysieren und in umsetzbare Aufgaben oder Follow-ups umwandeln können

🔎 Wussten Sie schon? Bill Gates hat sowohl Dyslexie als auch ADHS und spricht oft offen über seine Schwierigkeiten im regulären Schulsystem.

Ein KI-Tool mit den richtigen Features kann entscheidend dazu beitragen, dass Sie sich in Ihrem digitalen Arbeitsbereich wohler fühlen. Sie brauchen etwas, das sich an Ihre Denk-, Organisations- und Arbeitsweise anpasst. Hier sind zehn Tools, mit denen Sie Ihre Arbeit optimieren und Herausforderungen mühelos meistern können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Aufgabenmanagement und Zielverfolgung)

Wenn Sie nach einem Tool suchen, mit dem Sie Ihre Produktivität steigern können, ohne sich von starren Strukturen überwältigt zu fühlen, sollte ClickUp ganz oben auf Ihrer Liste stehen.

Es beseitigt das Chaos bei der Verwaltung von Arbeiten in mehreren, nicht miteinander verbundenen Apps und bringt alles Wichtige – Wissen, Unterhaltungen und Projekte – in einen einzigen, vernetzten Workspace. Das Ergebnis? Keine endlosen Wechsel zwischen Registerkarten mehr, die Ihre Zeit stehlen und Ihre Produktivität beeinträchtigen.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige Geschäftseinblicke im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick! Darüber hinaus unterstützt die Flexibilität bei der Anpassung Ihres Workspace verschiedene Arbeitsstile und -anforderungen, einschließlich derjenigen, die für neurodivergente Menschen einzigartig sind.

So können Sie ClickUp nutzen, wenn Sie neurodivergent sind:

Arbeiten Sie smarter: Arbeiten Sie mit ClickUp Brain reibungsloser. Betrachten Sie es als Ihren besten Freund für mehr Produktivität, um Dinge schneller voranzubringen. Es nutzt natürliche Sprachverarbeitung, um die Bedeutung, Absicht und den Kontext Ihrer Abfragen zu verstehen und die relevantesten und aussagekräftigsten Antworten zu liefern.

Stecken Sie in einem kreativen Block? ClickUp Brain kann Ideen und Vorlagen vorschlagen und sogar schreiben. Möchten Sie sich darüber informieren, wie Ihr QA-Prozess funktioniert? Es durchsucht Ihren Workspace und liefert Ihnen in Sekundenschnelle relevante Erkenntnisse. Sie haben keine Geduld, sich durch seitenlange Texte zu kämpfen? ClickUp Brain fasst lange Dokumente zusammen, hebt wichtige Punkte hervor und identifiziert und ordnet sogar Aktionspunkte zu.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain im Handumdrehen Projektvorschläge, E-Mails und Briefings

Was uns am besten gefällt, ist, dass Sie diese KI-generierten Zusammenfassungen mit Aufgaben und Projektplänen verknüpfen können, sodass Sie nie wieder nach dieser einen Notiz suchen müssen, die Sie irgendwo gespeichert haben!

Der AI Notetaker von ClickUp verwandelt Meetings von langwierigen Diskussionen in produktive Sitzungen, die sich auf das Wesentliche konzentrieren. Die KI erfasst automatisch wichtige Informationen wie Entscheidungen, Erkenntnisse und Aktionspunkte und erstellt klare und prägnante Zusammenfassungen, die sich nahtlos in aktuelle Projekte integrieren lassen. So wird sichergestellt, dass jedes Meeting effektiv zu besseren Workflows und einer höheren Teameffizienz beiträgt und Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können, ohne etwas zu verpassen.

Automatisieren Sie Ihre Routinearbeiten: Steigern Sie Ihre Konzentration, indem Sie ClickUp Automatisierung Ihre Routineaufgaben übernimmt. So können Sie sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, während sich wiederholende, aber wichtige Aufgaben – wie das Freigeben von Projekt-Updates, das Zuweisen von Aufgaben und das Versenden von E-Mails – im Hintergrund wie am Schnürchen weiterlaufen.

Sie können aus über 100 vorgefertigten Automatisierungen wählen oder mit dem benutzerdefinierten Automatisierungs-Builder einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Workflow erstellen.

Nutzen Sie die Automatisierungen von ClickUp, um sich um die Routineaufgaben zu kümmern

Besonders gut gefällt uns, wie Feisal Adams, Chief Innovation Officer bei 9n (einem Anbieter von KI- und Technologielösungen für Unternehmen), die Automatisierung und KI-Systeme von ClickUp nutzt, um benutzerdefinierte Antworten zu erstellen, die automatisch an alle Personen gesendet werden, die eines ihrer Formulare ausfüllen. Adams konnte nicht nur persönliche und clevere Antworten verfassen, sondern auch das gesamte System nutzen, um viele repetitive Aufgaben auszulagern, indem er seine Eingaben einfach kreativ gestaltete.

Verwandeln Sie Unordnung in Klarheit: Teilen Sie komplexe Projekte mit ClickUp Aufgaben in umsetzbare Elemente auf und weisen Sie diese den entsprechenden Mitgliedern Ihres Teams zu.

Durch Hinzufügen von farbcodierten Prioritätsbeschreibungen und benutzerdefinierten Status zu jeder Aufgabe können Sie Aufgaben leichter filtern und sich auf Dinge konzentrieren, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Außerdem erhalten Sie eine klare Ansicht der Zeitleisten und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, sodass Sie Ihre Arbeit leichter priorisieren und sich besser konzentrieren können. Die visuelle Beziehung zwischen den Aufgaben verhindert das überwältigende Gefühl, nicht zu wissen, wo man anfangen soll.

Verwalten Sie funktionsübergreifende Arbeit ganz einfach mit den kollaborativen ClickUp-Aufgaben

Überspringen Sie das Setup und legen Sie direkt mit der Arbeit los: Für die meisten neurodivergenten Menschen ist der Start eines neuen Projekts die größte Herausforderung. Mit der Bibliothek von ClickUp mit über 1000 anpassbaren Vorlagen wird es einfacher, das Setup zu überspringen und Ihr Projekt ohne den Aufwand für Planung und Organisation zu starten.

Die ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement ist beispielsweise ein großartiges Tool für alle, die Schwierigkeiten mit der Verwaltung ihrer Aufgaben haben.

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihre täglichen Aufgaben mühelos mit der ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement

Es enthält alle Tools, die Sie zum Visualisieren, Verfolgen und Optimieren von Workflows benötigen. Organisieren Sie Informationen bis ins kleinste Detail mit benutzerdefinierten Feldern, planen Sie Aufgaben mit der einfachen Drag-and-Drop-Funktion in der Kalenderansicht und visualisieren Sie die Workloads von Teams und Einzelpersonen für eine effiziente Ressourcennutzung mit der Workload-Ansicht.

Wenn Sie eine ADHS-freundliche Vorlage für die Planung Ihrer Tage für maximale Produktivität suchen, können Sie sich die ClickUp Daily Time Blocking Template ansehen.

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihre Zeit effizient mit der Vorlage "Tägliche Zeitblöcke" von ClickUp

Es eignet sich hervorragend, um Zeitblöcke zu priorisieren, in denen Sie am produktivsten sind, um komplexe, anspruchsvolle Aufgaben zu erledigen, bevor Ihre Energie erschöpft ist. Die Vorlage blockiert sogar Zeit für sinnvolle Reflexion. Auf diese Weise haben Sie immer ein paar Minuten Zeit, um sich zu entspannen, bevor Sie mit der nächsten Aufgabe beginnen.

Die besten Features von ClickUp

Anpassbare Dashboards : Mit : Mit den Dashboards von ClickUp sehen Sie alles, was mit dem Projektfortschritt, Zeitleisten, ausstehenden Aufgaben und Meilensteinen zu tun hat. Verwenden Sie farbcodierte Diagramme, Grafiken und Fortschrittsbalken, um Ihre Erfolge, To-dos und Fristen hervorzuheben

Nachverfolgbare Ziele : Setzen Sie sich mit : Setzen Sie sich mit ClickUp Goals messbare Ziele und teilen Sie diese in kleinere, erreichbare Einzelziele auf. Verwenden Sie Fortschrittsberichte und Aufgaben-Ziele, um Ziele visuell nachzuverfolgen, und fügen Sie Erinnerungen hinzu, damit Sie keine wichtigen Aufgaben übersehen

Nahtlose Zusammenarbeit: Verwalten Sie Unterhaltungen parallel zu Ihrer Arbeit mit : Verwalten Sie Unterhaltungen parallel zu Ihrer Arbeit mit ClickUp Chat . Um die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, kann der KI-Chat Antworten vorschlagen, Aufgaben automatisch erstellen und Threads zusammenfassen, sodass alle Beteiligten stets über wichtige Diskussionen, Aktionselemente und Updates auf dem Laufenden sind

Limits von ClickUp

Manchmal kann das Laden von Updates etwas länger dauern, aber oft lässt sich das Problem durch einfaches Aktualisieren beheben

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Die Flexibilität von ClickUp ist seine größte Stärke – dank der Möglichkeit, Ansichten, Status und Workflows anzupassen, lässt es sich an fast jeden Teamprozess anpassen. Die schiere Anzahl an Features ermöglicht es uns, alles von täglichen Aufgaben bis hin zu langfristigen Roadmaps an einem Ort zu verwalten. Es ist großartig, dass alle unsere Arbeiten zentralisiert sind, und die anpassbaren Dashboards machen die Berichterstellung übersichtlich und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. – G2-Bewertung

Die Flexibilität von ClickUp ist seine größte Stärke – dank der Möglichkeit, Ansichten, Status und Workflows anzupassen, lässt es sich an fast jeden Teamprozess anpassen. Die schiere Anzahl an Features ermöglicht es uns, alles von täglichen Aufgaben bis hin zu langfristigen Roadmaps an einem Ort zu verwalten. Es ist großartig, dass alle unsere Arbeiten zentralisiert sind, und die anpassbaren Dashboards machen die Berichterstellung übersichtlich und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. – G2-Bewertung

Weiterlesen: Inside ClickUp Brain for Teams: Top-Tools für Wissensaustausch, Automatisierung von Projekten und Schreiben

via Goblin Tools

Goblin Tools ist eine Suite von KI-Produktivitäts-Tools, die komplexe Aufgaben in überschaubare Schritte zerlegt, sodass Sie den Zeitaufwand besser einschätzen und Ihre täglichen Aufgaben klarer und stressfreier bewältigen können. Das macht sie besonders nützlich für Menschen mit ADHS, die eine Routine suchen.

Mit Magic ToDo können Sie beispielsweise mehrere Aufgaben erstellen. Fügen Sie jeder Aufgabe Unteraufgaben und geschätzte Zeitrahmen hinzu und fügen Sie sogar Sprachnotizen hinzu, um Ihren Aktionselementen Kontext zu geben. Fügen Sie jeder Aufgabe einen "Schärfegrad" hinzu, um zu steuern, wie detailliert die Aufgabenzuordnung sein soll. Beispielsweise gibt "mild" eine grundlegende Aufschlüsselung, "mittel" fügt mehr Struktur und Details hinzu und "scharf" unterteilt die Aufgabe in detaillierte Schritte

Schreibhilfe : Verwenden Sie Goblin Tools, um den Ton und Stil Ihres Textes zu ändern. Geben Sie einfach Ihre Gedanken (so chaotisch sie auch sein mögen) in den "Formalizer" ein und wählen Sie, wie Ihr Text erscheinen soll – professionell, technisch, sarkastisch, höflich, leichter lesbar usw.

*zeitschätzung: Ermitteln Sie, wie lange eine bestimmte Aufgabe dauern wird, indem Sie sie in den "Estimator" eingeben. Beschreiben Sie einfach, was Sie erledigen müssen, und Sie erhalten eine realistische Zeitschätzung

Textinterpretation: Analysieren Sie den Tonfall und die Absicht jeder Nachricht, damit Sie die Textkommunikation besser verstehen, insbesondere in Situationen, in denen soziale Signale unklar sind

Eine detaillierte Aufschlüsselung der Aufgaben kann zu einer übermäßigen Anzahl von Benachrichtigungen führen, die ablenkend wirken können

Free

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮ClickUp Insight: Fast 88 % der Befragten unserer Umfrage verlassen sich mittlerweile auf KI-Tools, um persönliche Aufgaben zu vereinfachen und zu beschleunigen. Möchten Sie dieselben Vorteile auch bei Ihrer Arbeit erzielen? ClickUp hilft Ihnen dabei! ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität um 30 % zu steigern – mit weniger Meetings, schnellen KI-generierten Zusammenfassungen und automatisierten Aufgaben.

3. Spectrums. ai (Am besten geeignet für KI-gestütztes Aufgabenmanagement und Produktivitäts-Support)

Spectrums. ai ist ein KI-Tool für ADHS, das personalisierte Interventionspläne erstellt, Stimmung und Energie überwacht, Verhaltensdaten scannt und datengestützte Empfehlungen gibt, wie neurodivergente Menschen besser unterstützt werden können.

Mithilfe von KI überwacht es regelmäßig das Energieniveau, die Stimmung, sensorische Empfindlichkeiten und andere Symptome, um Arbeitgebern, Pädagogen und Pflegekräften dabei zu helfen, Muster und Auslöser zu identifizieren, die das Wohlbefinden beeinträchtigen.

Spectrums. ai – die besten Features

Maßgeschneiderte Bewältigungsmechanismen : Erhalten Sie personalisierte Strategien zur Bewältigung täglicher Herausforderungen auf der Grundlage aller nachverfolgten Symptome

Gesundheitsberichte : Erstellen Sie detaillierte Berichte über Symptome, Herausforderungen, Fortschritte und Trends im Zeitverlauf. Geben Sie diese Berichte an Ärzte, Therapeuten und Pädagogen weiter, damit diese Ihnen angemessene Unterstützung und Ressourcen bieten können

Datengestützte Erkenntnisse: Nutzen Sie Verhaltensdaten, um die Bedürfnisse neurodivergenter Mitarbeiter zu verstehen und ein integrativeres und entgegenkommenderes Arbeitsumfeld zu schaffen

Einschränkungen von Spectrums.ai

Da Spectrums.ai weitgehend von den Eingaben der Benutzer abhängt, sind die Ergebnisse der Analyse manchmal nicht detailliert genug, um präzise Erkenntnisse zu liefern

Preise für Spectrums.ai

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Spectrums.ai

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔎 Wussten Sie schon? JPMorgan Chase & Co. schätzt, dass Mitarbeiter, die über das Neurodiversitätsprogramm in technische Rollen eingestellt wurden, 90 % bis 140 % produktiver sind als andere und konsistente, fehlerfreie Arbeit leisten.

4. TickTick (Am besten geeignet für intuitive Aufgabenverwaltung und Nachverfolgung von Gewohnheiten)

via TickTick

TickTick ist ein Zeitmanagement-Tool, das mit Features wie "Smart Lists", "Habit Gallery", "Task Reminders" und mehr dabei hilft, mentale Unordnung zu reduzieren.

Die "Eisenhower-Matrix" unterteilt Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit und hilft neurodivergenten Menschen dabei, Prioritäten effektiv zu setzen. Darüber hinaus fördert der "Pomodoro-Timer" konzentriertes Arbeiten, indem er kurze, produktive Intervalle fördert, was besonders für Menschen mit Aufmerksamkeitsproblemen hilfreich sein kann.

Die besten Features von TickTick

Planung und Terminierung : Visualisieren Sie Ihren Tages- und Monatsplan im Kalender von TickTick und erhalten Sie einen schnellen Überblick über alles, was zu erledigen ist

Aufgabenplanung : Notieren Sie alle wichtigen To-dos in Aufgabenlisten mit Tags und Erinnerungen, damit Sie keine wichtigen Elemente übersehen. Verwenden Sie die Listen-, Kanban- oder Zeitleistenansicht, um Ihre Arbeit nach Ihren Wünschen zu visualisieren

Gewohnheitsmanagement: Entwickeln und pflegen Sie gute Gewohnheiten mit dem "Habit Tracker". Nutzen Sie strukturierte Erinnerungen, Fortschrittsverfolgung und die Integration in Aufgaben, um tägliche Routinen zu bewältigen und Verantwortlichkeiten zu schaffen

Limits von TickTick

Die Anpassungsmöglichkeiten sind ziemlich limitiert

Preise für TickTick

Free Forever

Premium: 35,99 $ pro Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu TickTick

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/4 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über TickTick?

Ich schätze den Bereich der anspruchsvollen Organisationstools, die TickTick bietet, einschließlich der Möglichkeit, detaillierte Checklisten zu erstellen, und der Flexibilität, benutzerdefinierte Fälligkeitsdaten und Erinnerungen festzulegen. Darüber hinaus garantiert die Verbindung zum Kalender eine Übersicht über die Aktivitäten, und das Feature "Heute" hilft bei der effizienten Priorisierung der täglichen Aufgaben. – G2-Bewertung

Ich schätze den Bereich der anspruchsvollen Organisationstools, die TickTick bietet, einschließlich der Möglichkeit, detaillierte Checklisten zu erstellen und benutzerdefinierte Fälligkeitsdaten und Erinnerungen festzulegen. Darüber hinaus garantiert die Verbindung zum Kalender eine Übersicht über die Aktivitäten, und das Feature "Heute" hilft bei der effizienten Priorisierung der täglichen Aufgaben. – G2-Bewertung

5. Habitica (Am besten geeignet für die spielerische Nachverfolgung von Gewohnheiten und Produktivität)

via Habitica

Sind Sie von Ihren üblichen Apps zur Nachverfolgung Ihrer Gewohnheiten gelangweilt? Habitica könnte eine großartige Alternative sein.

Es enthält spielerische Elemente, die das Bilden von Gewohnheiten unterhaltsam und spannend machen. Die Benutzeroberfläche ähnelt bekannten Arcade-Spielen mit Belohnungen, die Sie motivieren. Habitica hilft Ihnen auch dabei, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten und durch soziale Unterstützung motiviert zu bleiben.

Die besten Features von Habitica

Gewohnheiten nachverfolgen: Verfolgen und verwalten Sie Ihre täglichen Gewohnheiten mit den To-do-Listen von Habitica. Bleiben Sie sich selbst gegenüber verantwortlich und entwickeln Sie in kürzester Zeit gute Gewohnheiten

Anreize : Verdienen Sie jedes Mal eine Belohnung, wenn Sie eine Aufgabe auf Ihrer To-Do-Liste abhaken. Verbessern Sie Ihren Avatar und erhalten Sie lustige kleine Anreize wie Kampfausrüstung, geheimnisvolle Haustiere und magische Fähigkeiten

Soziale Netzwerke: Treten Sie mit anderen Habiticians in Kontakt und machen Sie das Aufbauen von Gewohnheiten zu einer unterhaltsamen und gemeinschaftlichen Erfahrung

Einschränkungen von Habitica

Die Benutzeroberfläche kann intuitiver sein

Preise für Habitica

Free Forever

Gruppenpläne: 9 $ pro Monat + 3 $ für jedes weitere Mitglied

Bewertungen und Rezensionen zu Habitica

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Habitica?

Habitica ist auf meinem Laptop immer geöffnet, und ich hake ständig Dinge ab, um mich daran zu erinnern, was ich heute erledigen wollte, mich an die Ziele zu erinnern, die ich mir für diese Woche oder diesen Monat gesetzt habe, und um zu sehen, wie meine Gruppe bei ihrer aktuellen Quest vorankommt. – Reddit-Rezension

Habitica ist immer auf meinem Laptop geöffnet, und ich hake ständig Dinge ab, um mich daran zu erinnern, was ich heute noch erledigen wollte, mich an die Ziele zu erinnern, die ich mir für diese Woche oder diesen Monat gesetzt habe, und um zu sehen, wie meine Gruppe bei ihrer aktuellen Quest vorankommt. – Reddit-Rezension

👀 Fun Fact: Bei McDonald's Japan lernen neue Mitarbeiter die Grundlagen – Burger wenden und Pommes frites braten – mithilfe eines supercoolen, benutzerdefinierten Nintendo-Spiels! 🍔🍟🎮

6. Forest (Am besten geeignet, um Prokrastination zu bekämpfen und konzentriert zu bleiben)

via Forest

Forest ist eine App zur Steigerung der Produktivität, die einen etwas anderen Ansatz für das Aufgabenmanagement verfolgt. Nehmen wir an, Sie haben eine Aufgabe, die Ihre volle Konzentration erfordert. Wenn Sie mit der Aufgabe beginnen, pflanzen Sie in der Forest-App einen Baum. Der Baum wächst, während Sie sich auf Ihre Aufgabe konzentrieren, und wird erst dann ausgewachsen, wenn Sie die Aufgabe fertiggestellt haben. Wenn Sie Ihre Aufgabe auf halbem Weg abbrechen, verdorrt der Baum und stirbt, was Sie motiviert, konzentriert zu bleiben und die begonnenen Aufgaben zu Ende zu bringen.

Die besten Features von Forest

Anreize zum Aufbau von Gewohnheiten: Verdienen Sie virtuelle Münzen, wenn Sie in der App einen Baum pflanzen. Wenn Sie diese Münzen ausgeben, spendet Forest an einen Partner, der irgendwo echte Bäume pflanzt. Jedes Mal, wenn Sie eine Aufgabe abschließen, leisten Sie also einen Beitrag zu einer grüneren Erde

Persönlichkeitstest: Erfahren Sie mehr über Ihre Werte und Perspektiven, indem Sie den "Forest-Persönlichkeitstest" absolvieren. Sie werden durch einen imaginären Wald geführt und gebeten, auf Fragen zu Ihren Erfahrungen zu antworten, um Ihren Fokus-Typ zu ermitteln und gleichgesinnte Verbindungen für Gruppenaktivitäten wie das Lernen zu finden

Forest-Limits

Kein vollwertiges Produktivitäts-Tool, sondern eher ein Fokus-Timer

Sie können Timer nicht pausieren oder anpassen, was die Konzentration ziemlich stressig machen kann

Forest-Preise

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Forest

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Forest?

Eine wirklich hilfreiche Erweiterung, insbesondere während Online-Kursen, wo es so viele Ablenkungen gibt. Sie hilft Ihnen, indem sie solche Websites blockiert und die Konzentration verbessert. – Bewertung im Chrome Web Store

Eine wirklich hilfreiche Erweiterung, insbesondere während Online-Kursen, wo es so viele Ablenkungen gibt. Sie hilft Ihnen, indem sie solche Websites blockiert und die Konzentration verbessert. – Bewertung im Chrome Web Store

7. Brain in Hand (Am besten geeignet für On-Demand-Support und Selbstmanagement)

via Brain in Hand

Brain in Hand, eine assistive Technologie, kombiniert praktische Tools und kontinuierlichen menschlichen Support, um maßgeschneiderte Strategien für die Organisation von Zeit, das Erinnern von Aufgaben und das Lösen von Problemen bereitzustellen.

Benutzer können ihre Stimmung verfolgen und erhalten durch Echtzeit-Support zur emotionalen Regulierung und Begleitung Anleitung. Darüber hinaus bietet die Plattform Ressourcen für Arbeitgeber, Bildungseinrichtungen und Gesundheitsdienste, um ihre Mitarbeiter und Schüler zu unterstützen.

Die besten Features von Brain in Hand

Persönlichkeitsbewertungen : Nutzen Sie das "Assessor Toolkit" von Brain in Hand, um Ressourcen und Tools zu finden, die Sie für die Analyse neurodivergenter Personen benötigen, und um auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Empfehlungen auszusprechen

Verfolgen Sie Ihre Stimmung : Halten Sie das Wesentliche Ihrer Gefühle fest und bekämpfen Sie Ängste, damit Sie Auslöser besser bewältigen und Herausforderungen meistern können

Aufgabenorganisation: Etablieren Sie Schritt-für-Schritt-Routinen für die Verwaltung Ihrer täglichen Aktivitäten mithilfe einfacher Tools zur Organisation Ihrer Zeit, zum Einrichten von Erinnerungen und zum Abschließen von Aufgaben

Limits von Brain in Hand

Einige Benutzer haben Probleme mit der Kalendersynchronisierung gemeldet

Preise für Brain in Hand

Jahreslizenz : 2404,40 $ pro Jahr

Monatliche Lizenz: 226,17 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Brain in Hand

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Brain in Hand?

Die gesamte Erfahrung, eine Einzel-Sitzung zu haben, meine Ziele zu planen und dann die App zu nutzen, um sie zu verwirklichen, ist genial einfach, aber effektiv. – Bewertung im Apple App Store

Die gesamte Erfahrung, eine Einzel-Sitzung zu haben, meine Ziele zu planen und dann die App zu nutzen, um sie zu verwirklichen, ist genial einfach, aber effektiv. – Bewertung im Apple App Store

8. Grammarly (Am besten für KI-Schreibunterstützung)

via Grammarly

Neurodivergente Mitarbeiter haben oft Schwierigkeiten, ihre Gedanken zu strukturieren, ihren Ton anzupassen und Fehler beim Schreiben zu erkennen.

Die KI-Plattform von Grammarly unterstützt neurodivergente Menschen, indem sie den Schreibprozess stressfreier gestaltet. Mit integrierten Grammatik- und Rechtschreibprüfungen, Umformulierungsfunktionen und Vorleseoptionen hilft das Tool dabei, die schriftliche Kommunikation zu verbessern.

Die besten Features von Grammarly

Strategische Schreibhilfe : Erhalten Sie personalisierte Vorschläge basierend auf dem Kontext Ihres Textes, wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Ideen in Worte zu fassen

Logisches Feedback : Entwickeln Sie Ihre Schlüsselideen mit der KI-App von Grammarly. Sie analysiert Texte, erkennt wichtige Punkte und gibt Feedback, damit Sie Ihre Ideen konkretisieren und sicherstellen können, dass jeder Satz logisch fließt

Wissen freigeben: Integrieren Sie Ihre neurodiversen Mitarbeiter ganz einfach in Ihr Unternehmen und helfen Sie ihnen, sich mit der Fachsprache und dem Know-how des Unternehmens vertraut zu machen. Wenn Team- oder Unternehmensjargon auftaucht, können Ihre Teammitglieder einfach mit der Maus darüber fahren und sofort Definitionen, zugehörige Dokumente und wichtige Kontakte sehen, ohne lange danach suchen zu müssen

Einschränkungen von Grammarly

Grammarly berücksichtigt nicht immer einen informellen Ton und korrigiert möglicherweise Dinge, die eigentlich keine Fehler sind

Preise für Grammarly

Free

Pro : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Grammarly?

Grammarly ist besonders nützlich für die schnelle und professionelle Kommunikation und sorgt dafür, dass E-Mails, Berichte und Nachrichten klar, fehlerfrei und gut strukturiert sind. Die Tonfallvorschläge helfen dabei, das richtige Maß an Formalität zu wahren, während die Echtzeitkorrekturen Zeit sparen, indem sie Fehler sofort erkennen. – G2-Bewertung

Grammarly ist besonders nützlich für die schnelle und professionelle Kommunikation und sorgt dafür, dass E-Mails, Berichte und Nachrichten klar, fehlerfrei und gut strukturiert sind. Die Tonfallvorschläge helfen dabei, das richtige Maß an Formalität zu wahren, während die Echtzeitkorrekturen Zeit sparen, indem sie Fehler sofort erkennen. – G2-Bewertung

9. Notion (Am besten geeignet für die flexible Organisation des Workspace und das Wissensmanagement)

via Notion

Notion ist ein großartiges Tool für die Nachverfolgung von Aufgaben, das Erstellen von Notizen und das Organisieren von Informationen auf eine Weise, die Ihrem kognitiven Stil entspricht. Es stehen verschiedene anpassbare Layouts zur Auswahl, sodass Sie alles übersichtlich, verbunden und strukturiert auf eine leicht verständliche Weise organisieren können.

Es hilft dabei, die Hürden von ADHS im Projektmanagement zu überwinden, indem es vorgefertigte Vorlagen, zeitsparende Automatisierung und Ideenboards nutzt, um Aufgaben zu visualisieren und zu priorisieren, ohne sich überfordert zu fühlen.

Die besten Features von Notion

Integrierte KI-Unterstützung : Importieren Sie Wissen aus Ihrem Workspace und verbundenen Apps mithilfe der KI-Features von Notion

Projektmanagement : Zerlegen Sie komplexe Projekte in Unteraufgaben, Checklisten und verknüpfte Notizen, um Prokrastination zu vermeiden.

Wissensmanagement: Organisieren Sie Informationen in einem leicht zugänglichen, zentralen hub mit Notion's Wiki

Limits von Notion

Dem Tool fehlt die Möglichkeit, die Fälligkeitsdaten von Aufgaben und Meilensteinen relativ zueinander in einem Schritt zu ändern; dies muss manuell erledigt werden

Die begrenzten Notion-KI-Abfragen des Free-Plans wirken einschränkend, insbesondere beim Brainstorming von Features oder der Überarbeitung von Dokumentationen.

Preise für Notion

Free Forever

Plus : 12 $/Monat pro Benutzer

Business : 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Notion AI: Zu jedem Plan für 10 $ pro Monat und Benutzer hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Die Fähigkeit von Notion AI, Daten und Reflexionsnotizen zu überprüfen und anschließend Berichte zu Schlüsselthemen, Mustern und Erkenntnissen zu erstellen, ist beeindruckend. Ich habe meine Gewohnheiten auf Grundlage der Berichte geändert und dadurch erhebliche Vorteile erzielt, die ich sonst nicht hätte erzielen können. – G2-Bewertung

Die Fähigkeit von Notion AI, Daten und Reflexionsnotizen zu überprüfen und anschließend Berichte zu Schlüsselthemen, Mustern und Erkenntnissen zu erstellen, ist beeindruckend. Ich habe meine Gewohnheiten auf Grundlage der Berichte geändert und dadurch erhebliche Vorteile erzielt, die ich sonst nicht hätte erzielen können. – G2-Bewertung

10. Otter. ai (Am besten geeignet für KI-gestützte Transkription und Unterstützung bei Meetings)

via Otter AI

Otter.ai ist eine raffinierte Lösung, die Sie auf jeden Fall zu Ihrer Liste der KI-Tools für den persönlichen Gebrauch hinzufügen sollten.

Sobald Sie die automatische Teilnahme an Meetings aktivieren, zeichnet Otter.ai Meeting-Notizen auf und erfasst wichtige Erkenntnisse. Selbst wenn Sie etwas vergessen, kann Otter.ai 30-sekündige Zusammenfassungen erstellen, sodass Sie immer über wichtige Aktionselemente informiert sind. Und nach dem Meeting kümmert sich Otter.ai um die Zusammenstellung der Notizen, die Zuweisung von Aktionselementen und das Versenden von E-Mails.

Otter. ai – die besten Features

KI-gestützter Chat : Generieren Sie E-Mails, Status-Updates und Aufgaben mithilfe von Otter AI Chat während Meetings. Erhalten Sie außerdem wichtige Erkenntnisse, Entscheidungen und Zusammenfassungen aus all Ihren Unterhaltungen

Transkriptionen : Transkribieren Sie Meetings, Vorlesungen und andere Audioaufnahmen in vollständig zusammenhängende Transkripte mit Zeitstempeln. Dies ist besonders nützlich, um Menschen mit Hörbeeinträchtigungen zu unterstützen, da es Live-Untertitel zur Erleichterung der Kommunikation bereitstellen kann

Organisation von Inhalten: Greifen Sie über eine durchsuchbare Datenbank ganz einfach auf alle Ihre Meeting-Notizen und Transkripte zu

Otter. ai Einschränkungen

Manchmal sinkt die Transkriptionsgenauigkeit bei starken Akzenten oder Hintergrundgeräuschen

Preise für Otter.ai

Free Forever

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Weiterlesen: Die besten virtuellen KI-Assistenten zur Steigerung der Produktivität

Beenden Sie das Chaos und steigern Sie die Produktivität mit ClickUp

Das richtige Tool zu finden, das die Funktionen Ihres Gehirns ergänzt, kann für neurodivergente Menschen den entscheidenden Unterschied ausmachen.

KI-Tools für Produktivität sorgen dafür, dass Ihre Routineaufgaben nahtlos im Hintergrund ausgeführt werden, sodass Sie sich keine Gedanken mehr über verpasste Fristen, vergessene To-dos oder chaotische Arbeitsabläufe machen müssen.

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, die Ihnen hilft, Ihren Workflow von Anfang bis Ende zu verwalten, können Sie sich auf ClickUp verlassen. Von KI-gestütztem Aufgabenmanagement über anpassbare Automatisierungen bis hin zur effektiven Nachverfolgung von Zielen – ClickUp lässt sich vollständig an Ihre Arbeitsweise anpassen.

🚀 Sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu steigern? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihren Workflow.