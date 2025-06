Das Meeting verlief nicht wie geplant. Die Leistung Ihres Teams lässt nach, die Moral scheint niedrig zu sein, und Sie sind sich nicht sicher, wie Sie das Ruder herumreißen können.

Als Führungskraft haben Sie unzählige Bücher über Management gelesen, aber diese Konzepte in die Praxis umzusetzen, ist eine ganz andere Sache.

Sie stehen vor einer Herausforderung, mit der viele Führungskräfte täglich zu kämpfen haben: der Kluft zwischen dem Wissen um Führungsprinzipien und deren praktischer Umsetzung. Hier kann Executive Coaching einen entscheidenden Unterschied machen.

Beim Executive Coaching arbeiten Sie mit einem erfahrenen Coach zusammen, der Ihnen dabei hilft, Ihren Führungsstil zu formen und klare Ziele für Ihre Führungsrolle zu definieren.

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was Executive Coaching ist, wie es funktioniert und welche konkreten Vorteile es bietet. Wir geben Ihnen reale Beispiele, praktische Tipps und bewährte Strategien an die Hand, damit Sie entscheiden können, ob Executive Coaching das Richtige für Sie ist.

Im Vergleich zu regulären Schulungen ist Executive Coaching sehr individuell und handlungsorientiert. Ein Executive Coach arbeitet direkt mit Ihnen zusammen, um genau zu ermitteln, was Sie zurückhält, und Strategien zu entwickeln, mit denen Sie diese Hürden überwinden können.

🧠 Wissenswertes: Graham Alexander war ein Pionier des Executive Coachings, indem er Timothy Gallweys Inner Game-Konzepte in die Unternehmenswelt brachte. Später entwickelte er gemeinsam mit Sir John Whitmore das GROW-Coaching-Modell, das heute als weltweit anerkanntestes Coaching-Framework gilt. Der als "Supercoach" bezeichnete Alexander betreute führende CEOs und ist Verfasser der beiden Bücher Tales from the Top und Supercoaching, zwei Pflichtlektüren für alle, die sich für Führung interessieren. 🚀