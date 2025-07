Grok AI vs. DeepSeek: Welches LLM ist besser?

Sie haben Aufgaben zu automatisieren, Erkenntnisse zu gewinnen und keine Zeit, jedes KI-Tool zu testen, das behauptet, alles zu können. Ein unterdurchschnittliches Large Language Model (LLM) ist frustrierend und wird schnell zum Engpass.

Wenn Sie zwischen Grok AI und DeepSeek wählen müssen, verliert man sich leicht in Feature-Listen, ohne klare Antworten zu finden.

Welches Modell ist Ihre Zeit und Ihr Vertrauen wert? Hier erfahren Sie, welches Modell reale Probleme wie Schlussfolgerungen, Automatisierung und Integration löst. Verpassen Sie außerdem nicht den Bonus-Tipp am Ende, mit dem Sie Zugriff auf mehrere LLMs in einem erhalten (ja, es ist ClickUp )! 😉

Grok AI vs. DeepSeek auf einen Blick

Kriterien Grok AI DeepSeek Bonus: ClickUp KI KI Entwickler xAI (Elon Musks KI-Team) DeepSeek (chinesisches KI-Unternehmen) ClickUp (nutzt die GPT-Modelle von OpenAI) Zugriff auf das Modell Kostenpflichtig, Closed Source (Premium-Abonnement erforderlich) mit einer Freemium-Version Kostenlos, Open Source Proprietär; als Add-On-Feature in die ClickUp-Plattform integriert (ClickUp AI) Architektur Mixture-of-Experts (MoE) Mixture-of-Experts (MoE) Basierend auf GPT-4 (OpenAI LLM über API-Integration) Größe des Modells Nicht bekannt, extrem groß insgesamt 671 Milliarden Parameter, davon 37 Milliarden pro Token aktiv Entspricht der Architektur von GPT-4 (~175 Milliarden Parameter) Trainingsdaten Echtzeitdaten von X und synthetische Daten 14. 8 Billionen Token und mehrsprachige Funktionen Basierend auf dem Datensatz von GPT-4 + lernt aus Ihrem Workspace als kontextsensitive KI Kontextfenster Bis zu 128.000 Token Bis zu 128.000 Token Bis zu 128.000 Token Fähigkeit zum logischen Denken Hervorragend geeignet für schrittweises Schlussfolgern mit Tools wie „DeepSearch” und „Big Brain Mode” Stark in der Verarbeitung von Gedankengängen, aber weniger natürlich in der Formulierung Hoch – unterstützt Zusammenfassungen, die Extraktion von Aktionselementen und intelligente Vorschläge für verschiedene Aufgaben Kreatives Schreiben Ansprechende und menschenähnliche Antworten; ideal für das Erzählen von Geschichten Gute Leistung, aber im Vergleich zu Grok weniger ansprechend Leistungsstark und vielseitig – kann Blog-Entwürfe erstellen, Ideen brainstormen und auf Rollen zugeschnittene Inhalte schreiben Code-Kenntnisse Übertrifft DeepSeek bei Codierungsaufgaben und generiert besser strukturierten Code Ausreichende Codierungsfähigkeiten, aber hinter Grok zurück Kann bei der Dokumentation und der Erstellung einfacher Codes helfen, ist jedoch kein vollständiger IDE-Ersatz Praktischer Nutzen Überragende Transparenz und dialogorientierter Ton, ideal für technische Bereiche und reale Aufgaben Effizient für MINT-Felder wie Mathematik und Codierung, Fokus auf Genauigkeit Nahtlos in Ihren Workspace integriert für die Verwendung in Dokumenten, Aufgaben, Kommentaren und Zusammenfassungen in Workflows

Was ist Grok AI?

via Grok

Grok AI ist ein dialogorientierter KI-Chatbot, der von xAI entwickelt wurde. Er basiert auf dem Sprachmodell Grok-1, verfügt über 33 Milliarden Parameter und liefert Echtzeit-Einblicke durch Zugriff auf Daten aus dem Internet und X (ehemals Twitter).

Die Plattform ist bekannt für ihre witzige, rebellische Persönlichkeit und ihre Fähigkeit, Fragen zu beantworten, denen andere Chatbots ausweichen würden. Sie kombiniert Humor, Sarkasmus und fortschrittliche Problemlösungsfähigkeiten, um intuitive und ansprechende Interaktionen zu ermöglichen.

Es ist außerdem multimodal, d. h. es kann sowohl mit Text als auch mit Bildern umgehen, beispielsweise Code aus Screenshots generieren oder visuelle Elemente zerlegen.

🧠 Fun Fact: Das Design von Grok 3 ist von fiktiven KIs wie Deep Thought aus Per Anhalter durch die Galaxis und JARVIS aus Iron Man inspiriert und zielt auf eine Mischung aus Witz und praktischem Nutzen ab, die in anderen Modellen nicht zu finden ist.

Features von Grok AI

Grok AI wurde für Benutzer entwickelt, die schnelle Antworten in Echtzeit mit einer Prise Humor wünschen. Hier erfahren Sie, warum Sie Grok AI ausprobieren sollten. 👇

Feature Nr. 1: DeepSearch-Technologie

Bitten Sie Grok, Ihnen aktuelle Nachrichten in Echtzeit zu liefern

Wenn eine einfache Zusammenfassung nicht ausreicht, kommt Grok DeepSearch ins Spiel. Es kombiniert Echtzeit-Input von X mit mehreren Online-Quellen, um detaillierte Antworten zu generieren, die verschiedene Blickwinkel abdecken.

Grok zeichnet sich durch seine Transparenz aus. Es wird klar dargelegt, woher die Informationen stammen und wie die Schlussfolgerungen zustande gekommen sind. Forscher, Analysten und Studenten profitieren von dieser Rückverfolgbarkeit in einer Weise, die undurchsichtige Modelle nicht bieten können.

Feature Nr. 2: Fortgeschrittene Argumentation und Problemlösung

Erhalten Sie mit Grok AI fundierte Schlussfolgerungen und Analysen für verschiedene Anwendungsfälle

Grok 3 verfügt dank Reinforcement Learning und einem riesigen Kontextfenster von bis zu einer Million Token über starke Schlussfolgerungsfähigkeiten.

Es kann große Mengen an Informationen verarbeiten und speichern, wodurch es sich effektiv für die Lösung komplexer mathematischer Probleme, das Verstehen langer Dokumente oder das Befolgen nuancierter mehrstufiger Anweisungen eignet. In akademischen und technischen Benchmarks schneidet Grok im Vergleich zu führenden Modellen in den Bereichen Logik und Problemlösung gleich gut ab.

Feature Nr. 3: Code-Vergleich und Hilfe bei der Keyword-Dichte

Analysieren Sie mit Grok die Keyword-Dichte für eine effektive Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Für Ingenieure und Entwicklerteams bietet Grok Inline-Tools zum Vergleich von Code. Mit diesen Tools können Sie schnell Unterschiede zwischen Dateien, Versionen oder Repositorys identifizieren – ideal für die Überprüfung von Pull Requests oder die Nachverfolgung von Bugfix-Iterationen. Das spart bei jedem Build Minuten, die sich schnell summieren.

Grok bietet ein in die Benutzeroberfläche integriertes Tool zur Keyword-Dichte für Marketer, Ersteller von Inhalten und Suchmaschinenoptimierer (SEO). Es hilft Benutzern, die Häufigkeit von Keywords in Dokumenten oder Webseiten zu analysieren und zu vergleichen, wodurch die Feinabstimmung von Inhalten für eine bessere Sichtbarkeit in Suchmaschinen vereinfacht wird, ohne dass ein externes SEO-Tool erforderlich ist.

Preise für Grok AI

Free

Benutzerdefinierte Preise

Was ist DeepSeek?

via DeepSeek

DeepSeek ist eine KI-gestützte Plattform, die sich auf fortschrittliche Datenanalyse, starke Schlussfolgerungsfähigkeiten und natürliche Sprachverarbeitung (NLP) spezialisiert hat. Sie nutzt Open-Source-LLMs, um komplexe Aufgaben wie Codierung, mathematisches Denken, Erstellung von Inhalten und Kundensupport zu erledigen.

Die Plattform basiert auf einer cleveren Architektur, die Mixture-of-Experts (MoE) und Multi-head Latent Attention (MLA) umfasst, wodurch sie effizient und ohne hohen Rechenaufwand läuft. Wenn Sie also Leistung ohne hohe Hardwarekosten suchen, ist DeepSeek ein starker Kandidat.

🔍 Wussten Sie schon? DeepSeek wurde von einem Team in Shanghai entwickelt und hat sich schnell zu Chinas Antwort auf GPT-Modelle entwickelt. Sie können das KI-Tool sowohl für akademische als auch für kommerzielle Zwecke nutzen, was für Entwickler, die nach einer zugänglichen und dennoch leistungsstarken KI suchen, von großer Bedeutung ist.

DeepSeek-Features

DeepSeek wurde für Präzision, komplexe Logik und tiefes Verständnis entwickelt. Neugierig, wie seine Features KI-Herausforderungen lösen können? Lassen Sie uns das genauer betrachten. ⚓

Feature Nr. 1: Argumentationsgesteuerte Architektur

Verstehen Sie das Warum und Wie hinter jeder Antwort, die Sie von DeepSeek erhalten

Modelle wie DeepSeek R1 und DeepSeek V3 wurden für logisches Denken und kontextbezogene Analysen entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Systemen erklären sie, wie Schlussfolgerungen zustande kommen, und bieten Ihnen so die Transparenz, die Sie für eine bessere Entscheidungsfindung benötigen.

Ob es um die Lösung einer mathematischen Aufgabe, die Identifizierung von Anomalien in Finanzdaten oder die Entschlüsselung von Mustern in Gesundheitsberichten geht – Sie erfahren immer, warum

Erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Analyse zur Lösung komplexer Probleme mit DeepSeek

Was DeepSeek auszeichnet, ist seine Interpretierbarkeit. Anstatt Entscheidungen in einer Black Box zu treffen, erklärt es visuell, welche Datenpunkte seine Antwort beeinflusst haben, und führt Sie durch seinen Argumentationsprozess. Dies ist besonders hilfreich in Bereichen mit hohen Risiken wie Strafverfolgung, Personalbeschaffung oder behördlichen Audits, in denen das Verständnis der Gründe für eine Entscheidung genauso wichtig ist wie die Entscheidung selbst.

Darüber hinaus basiert sie auf Reinforcement Learning aus menschlichem Feedback (RLHF) und fortschrittlichen Algorithmen für unüberwachtes Lernen. Das bedeutet, dass diese Alternative zu Grok AI ohne manuelle Updates kontinuierlich verbessert wird, wodurch sie für Echtzeitanwendungen wie die Risikobewertung äußerst autonom und effizient ist.

Feature Nr. 3: Open-Source-Zugänglichkeit

Greifen Sie auf die Open-Source-Modelle von DeepSeek zu und sparen Sie dabei Energie

Für Teams, die Flexibilität wünschen, bietet DeepSeek Open-Source-Modelle. Sie können diese anpassen, darauf aufbauen und ohne Herstellerbindung skalieren. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, fortschrittliche KI in Ihren Workflow zu integrieren, ohne die Kontrolle zu verlieren.

Außerdem benötigt es weniger Energie, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen – ideal für Startups und kleinere Teams, die eine leistungsstarke KI suchen, ohne viel Geld für Infrastruktur ausgeben zu müssen.

Preise für DeepSeek

Free

Benutzerdefinierte Preise

Grok AI vs. DeepSeek: Feature-Vergleich

Grok AI wurde für schnelle, dialogorientierte Erkenntnisse entwickelt, während DeepSeek sich auf multimodale Analysen konzentriert. Stellen Sie sich Grok als Ihren schnell denkenden Co-Piloten vor und DeepSeek als den Analysten, der Ihnen die Hintergründe der Daten erklärt.

Vergleichen wir nun die Leistung dieser Modelle:

Feature Nr. 1: Benutzerfreundlichkeit

Beginnen wir mit den Grundlagen: Wie bewältigt jedes Tool den täglichen Einsatz und wie sieht die Gesamterfahrung vom Moment der Anmeldung an aus?

Grok AI

In puncto Zugänglichkeit ist Grok das benutzerfreundlichere der beiden Programme. Es ist im Internet, für iOS und Android sowie nativ auf X verfügbar, wodurch es eine breite Präsenz hat. Was es jedoch wirklich auszeichnet, ist sein Unterhaltungsstil. Die Nutzung fühlt sich an, als würde man mit jemandem sprechen, der klug ist und Dinge in einfacher Sprache erklären kann.

DeepSeek

DeepSeek hingegen eignet sich hervorragend für technische Fachleute. Es ist leistungsfähig, tendiert jedoch eher zur analytischen Problemlösung und lässt die alltägliche Herzlichkeit von Grok vermissen.

Die Verwendung von DeepSeek ist nicht verwirrend, aber möglicherweise fühlen Sie sich nicht so stark eingebunden.

🏆 Gewinner: Grok aufgrund seines benutzerfreundlicheren Ansatzes, insbesondere für nicht-technische Benutzer.

🧠 Wissenswertes: Die Antworten von Grok können unvorhersehbar und ungefiltert sein (tatsächlich sagen frühe Tester, dass es sich anfühlt, als würde „die KI das Unausgesprochene laut aussprechen“). Das ist sowohl sein Charme als auch seine Beschreibung.

Feature Nr. 2: Branchenanwendungen

Sehen wir uns nun an, wie gut sich die einzelnen Tools an reale Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen und Teams anpassen.

Grok AI

Grok wurde eindeutig für Einzelpersonen entwickelt – Menschen, die einen intelligenten, witzigen Assistenten suchen, der ihnen beim Code hilft, Ideen generiert und sie in Echtzeit auf dem Laufenden hält. Diese DeepSeek-KI-Alternative ist eher ein persönlicher Begleiter als eine Backend-Engine, die Ihre Arbeit unterstützt.

DeepSeek

DeepSeek eignet sich für eine Vielzahl professioneller Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen. Es sorgt bereits für Aufsehen im Gesundheitswesen für Diagnosen, im Finanzwesen für Betrugserkennung und Marktprognosen sowie im Einzelhandel für die Optimierung der Lieferkette und des Kundenverhaltens. Seine Stärke liegt in der Integration, Automatisierung und Präzision in großem Maßstab.

🏆 Gewinner: DeepSeek aufgrund seines geschäftsorientierten Ansatzes, der es für den industriellen Einsatz bereit macht.

🧠 Wissenswertes: Lange vor Grok AI und DeepSeek verwendeten Künstler und Forscher regelbasierte Systeme, um Bilder zu generieren. Einer der Pioniere, Harold Cohen, entwickelte ein KI-Programm namens AARON, das abstrakte Kunst schuf, Jahrzehnte bevor KI-Kunst in Mode kam.

Feature Nr. 3: Mehrsprachigkeit

Als Nächstes untersuchen wir, wie jedes Tool die Sprachenvielfalt unterstützt, insbesondere bei der Arbeit in Teams, Regionen oder mit einem globalen Publikum.

Grok AI

Grok unterstützt einen breiten Bereich von Sprachen sowohl für Text als auch für Code, sodass es Unterhaltungen führen, Übersetzungen liefern und nuancierte Eingabeaufforderungen in allen Sprachen verstehen kann, von Englisch und Spanisch bis hin zu Koreanisch und Hindi. Es behält sogar seinen Witz über Sprachgrenzen hinweg bei, was keine Kleinigkeit ist.

DeepSeek

DeepSeek bietet außerdem einen beeindruckenden mehrsprachigen Support, der speziell auf technische und analytische Anwendungsfälle zugeschnitten ist. Es kann Informationen aus Dokumenten in verschiedenen Sprachen präzise extrahieren, verarbeiten und zusammenfassen.

Was es auszeichnet, ist, wie gut es mit Fachsprache und Jargon in verschiedenen sprachlichen Kontexten umgeht – eine wesentliche Eigenschaft für globale Teams, die in der Forschung oder in datenintensiven Umgebungen arbeiten.

🏆 Gewinner: Es gibt einen Gleichstand! Grok zeichnet sich durch seine Mehrsprachigkeit in Unterhaltungen aus, während DeepSeek beim technischen Mehrsprachverständnis die Nase vorn hat.

🔍 Wussten Sie schon? Der 2024 State of AI Report zeigt, dass der Unternehmenswert von KI-Unternehmen dank einer Hausse bei KI-Investitionen öffentlicher Unternehmen beeindruckende 9 Billionen US-Dollar erreicht hat.

Grok AI vs. DeepSeek auf Reddit

Wir haben das getan, was jeder neugierige Technikfreak tun würde, um hinter die Marketing-Fassade zu blicken: Wir haben Reddit durchforstet. Die Plattform ist voll von ungefilterten Meinungen von Gelegenheitsnutzern und Power-Usern. Wir haben Threads zu Grok AI und DeepSeek durchforstet, um zu sehen, wie sich die beiden Modelle in der Praxis bewähren, und hier sind die Ergebnisse. 💁

Fans von Grok AI sparten nicht mit Lob und schätzten insbesondere die Fähigkeit des Systems, Referenzen zu zitieren, die Genauigkeit zu überprüfen und mehrsprachigen Support zu bieten.

Ich bin wegen seiner Effizienz und der tiefgreifenden Suchfunktion so sehr zu Grok 3 gewechselt, dass ich ChatGPT gelöscht habe. Es ist ein wahres Arbeitstier, das Informationen auf Regierungs- und Wissenschaftswebsites, in wissenschaftlichen Zeitschriften und ähnlichen Quellen schnell durchsucht und in einem Index speichert! Grok 3 liefert hervorragende Referenzen und überprüft selbst die Richtigkeit der Ergebnisse...

Ich bin wegen seiner Effizienz und seiner tiefgehenden Suchfunktion so sehr zu Grok 3 gewechselt, dass ich ChatGPT gelöscht habe. Es ist ein wahres Kraftpaket, das Informationen auf Regierungs- und Wissenschaftswebsites, in wissenschaftlichen Zeitschriften und ähnlichen Quellen schnell durchsucht und indexiert! Grok 3 liefert ausgezeichnete Referenzen und überprüft selbst die Richtigkeit der Ergebnisse...

Hier ist die Meinung eines anderen Reddit-Benutzers:

Was viele hier vergessen, ist, dass Mehrsprachigkeit für einen großen Teil der Welt ebenfalls sehr wichtig ist. DeepSeek mag gut sein, aber im Vergleich sogar zum alten Gemini Flash ist es für Sprachen wie Französisch völliger Mist. Auf den ersten Blick mag es „okay“ erscheinen, aber dann fallen einem falsche Geschlechter bei bestimmten Objekten usw. auf, was es unbrauchbar macht.

Was viele hier vergessen, ist, dass Mehrsprachigkeit für einen großen Teil der Welt ebenfalls sehr wichtig ist. DeepSeek mag gut sein, aber im Vergleich sogar zum alten Gemini Flash ist es für Sprachen wie Französisch völliger Mist. Auf den ersten Blick mag es „okay“ erscheinen, aber dann fallen einem falsche Geschlechter bei bestimmten Objekten usw. auf, was es unbrauchbar macht.

DeepSeek-Benutzer hingegen bewerteten es in Bezug auf Schlussfolgerungen und Sprachkompetenz als überlegen.

*Wenn Sie versuchen, auf Chinesisch zu schreiben, insbesondere im Stil der alten chinesischen Literatur, stellt R1 andere Modelle weit in den Schatten. Man fühlt sich fast wie ein professioneller (und romantischer, humorvoller) menschlicher Autor

*Wenn Sie versuchen, auf Chinesisch zu schreiben, insbesondere im Stil der alten chinesischen Literatur, stellt R1 andere Modelle weit in den Schatten. Man fühlt sich fast wie ein professioneller (und romantischer, humorvoller) menschlicher Autor

Das sagen andere Reddit-Benutzer über DeepSeek:

Ja, ich habe es mit Logikrätseln getestet und o1 verwendet, um seine Arbeit zu überprüfen, aber ich habe ihm immer wieder vorgeworfen, falsch zu sein, obwohl es nicht so war... denn o1 lag tatsächlich falsch, DeepSeek hingegen war richtig. DeepSeek bekräftigte, dass o1 falsch lag, woraufhin ich o1 die Logik erklärte und o1 einräumte, dass es falsch lag und versagt hatte...

Ja, ich habe es mit Logikrätseln getestet und o1 verwendet, um seine Arbeit zu überprüfen, aber ich habe ihm immer wieder vorgeworfen, falsch zu sein, obwohl es nicht so war ... weil o1 tatsächlich falsch lag, DeepSeek aber richtig. DeepSeek bekräftigte, dass o1 falsch lag, und dann erklärte ich o1 die Logik, woraufhin o1 einräumte, dass es falsch lag und versagt hatte ...

Das Fazit? Beide Modelle haben ihre Stärken, und Sie sollten sie besser selbst ausprobieren, anstatt sich allein auf einmalige Meinungen zu verlassen.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Grok AI vs. DeepSeek

Sie sind weder von Grok noch von DeepSeek überzeugt? Das verstehen wir. Beide Modelle haben ihre Stärken, sind jedoch für bestimmte Anwendungsfälle wie Forschung, Argumentation und Sprachkompetenz konzipiert.

Was aber, wenn Sie etwas Praktischeres benötigen? Ein KI-Projektmanagement-Tool, das Ihnen tatsächlich dabei hilft, Ihre Arbeit zu verwalten, Aufgaben zu automatisieren und ohne professionelles Prompt Engineering organisiert zu bleiben?

Hier kommt ClickUp ins Spiel und rettet den Tag. 💪

Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles auf Basis von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Entdecken Sie, warum Sie sich für Option C(lickUp) entscheiden sollten! 🧰

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Seien wir ehrlich: KI-Tools gibt es überall, aber nur sehr wenige erleichtern Ihnen die Arbeit. ClickUp Brain kehrt das Konzept um. Es ist direkt in Ihre Produktivitätsplattform integriert und so konzipiert, dass es basierend auf der Arbeitsweise Ihres Teams denkt, handelt und sich anpasst.

Suchen Sie mit ClickUp Brain in natürlicher Sprache nach relevanten Informationen

Hier finden Sie einen Einblick in einige der wichtigsten Features und Anwendungsfälle von ClickUp Brain:

Ertrinken Sie in verstreuten Informationen?

Der KI-Wissensmanager fungiert als Gedächtnis Ihres Unternehmens. Sie müssen nicht mehr in isolierten Ordnern oder E-Mail-Threads nach einer bestimmten Entscheidung aus früheren Diskussionen suchen. Fragen Sie Brain, und es findet in Sekundenschnelle relevante Daten aus Aufgaben, Dokumenten oder Projekten. Wenn Sie mehrere Workflows jonglieren und schnell die richtige Antwort benötigen, ist sie bereits da.

Im Gegensatz zu Grok, das sich durch die Suche nach öffentlichen Informationen in Echtzeit auszeichnet, oder DeepSeek, das durch sein Schlussfolgerungsvermögen glänzt, bezieht ClickUp Brain den Kontext aus Ihrem Workspace – nicht aus dem offenen Internet.

📌 Beispiel: Angenommen, Sie sind KI-Forscher und bereiten sich auf ein Stakeholder-Update vor. Sie geben ein: „Was waren die wichtigsten Erkenntnisse aus unserer Bewertung des Transformer-Modells im Februar?“ Brain zeigt sofort die wichtigsten Punkte aus einem Meeting-Dokument, einen zugehörigen Kommentar-Thread aus einer Aufgabe und ein Diagramm aus dem wöchentlichen Status-Update in einem einzigen Schritt an.

Nutzen Sie den KI-Projektmanager von ClickUp Brain für sofortige Projektzusammenfassungen

Schreiben Sie Updates immer noch manuell oder wechseln Sie zwischen Registerkarten, um den Fortschritt zu überprüfen?

Der KI-Projektmanager übernimmt das für Sie. Er generiert Standups, erstellt Unteraufgaben aus Ihren Aufgaben und Aufgabenbeschreibungen und fasst sogar die Aufgabenaktivitäten in Echtzeit zusammen, ohne dass Sie eine einzige Karte öffnen müssen. Er ist für die Umsetzung gedacht, nicht nur für Unterhaltungen.

Fassen Sie Projektaktualisierungen zusammen und schreiben Sie persönliche Standups mit ClickUp Brain

Während Grok und DeepSeek auf Anfrage Zusammenfassungen erstellen können, automatisiert ClickUp Brain diesen Vorgang innerhalb Ihres Workflows.

📌 Beispiel: Sie sind ein leitender PM, der ein 10-köpfiges Engineering-Team leitet, das an einer neuen API arbeitet. Vor Ihrem morgendlichen Standup erstellt die KI-App automatisch eine Zusammenfassung mit dem folgenden Inhalt: „3 Aufgaben fertiggestellt, zwei aufgrund fehlender Endpunkte blockiert, Backend-Tests um 1 Tag verzögert. “ Sie haben kein Wort geschrieben oder jemanden um Updates gebeten – die App hat einfach die benötigten Informationen aus ClickUp abgerufen.

Wechseln Sie mit ClickUp Brain zwischen mehreren LLMs und optimieren Sie das Modell für die jeweilige Aufgabe

Wünschen Sie sich, Sie könnten ChatGPT und Claude verwenden, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen? ClickUp Brain bindet Sie nicht an ein LLM. Sie können direkt von der Plattform aus auf externe Modelle zugreifen – ohne zwischen Registerkarten umzuschalten oder den Kontext zu verlieren.

📌 Beispiel: Sie finalisieren einen Finanzierungsantrag für Ihr KI-Startup. Sie verwenden ClickUp Brain, um die Forschungsergebnisse Ihres Teams zusammenzufassen, und ziehen dann ChatGPT hinzu, um die Zusammenfassung für ein nicht-technisches Investorengepublikum umzuschreiben. Als Nächstes überprüfen Sie Ihre Marktgröße mit Claude. Mit einem Wort: nahtlos.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Autopilot Agents

Grok und DeepSeek sind beeindruckend in den Bereichen Suche, Code und Schlussfolgerungen, aber sie nehmen keine Aktualisierungen oder Aufgabenänderungen in Ihrem Projektmanagement-Tool vor. Die Agenten von ClickUp tun dies.

Die intelligenten Autopilot-Agenten von ClickUp für Listen, Ordner, Spaces und Chats agieren wie digitale Mitarbeiter, fassen Aufgaben proaktiv zusammen, veröffentlichen tägliche/wöchentliche Standups, extrahieren Aktionselemente und beantworten sogar Abfragen in freigegebenen Kanälen – alles ohne manuelle Eingaben.

💡 Profi-Tipp: Mit wenigen Klicks können Sie vorgefertigte Agenten (z. B. Tagesbericht, Wochenbericht, Team StandUp) aktivieren oder regelbasierte, benutzerdefinierte Bots ohne Code entwerfen, die genau auf Ihre Workflows zugeschnitten sind. Fügen Sie Ihren täglichen Workflows einen ClickUp AI-Agenten hinzu, um sie zu beschleunigen

Im Gegensatz zu eigenständigen Tools verstehen die Agenten von ClickUp nicht nur, sondern reagieren auch, pushen Updates, verwalten Aufgaben, erstellen Berichte und automatisieren wichtige Schritte. So erhalten Teams einen nahtlosen, integrierten KI-Assistenten, der sie bei der Erledigung ihrer Arbeit unterstützt.

In dieser hilfreichen Anleitung erfahren Sie, wie Sie sie einrichten können:

ClickUp's One Up #3: ClickUp-Dokumente

Erstellen Sie mit ClickUp Docs eine zentralisierte Dokumentendatenbank

Die Verwaltung eines Projektdokuments über Google Docs, Slack und Notion erfordert mehr Aufwand als nötig.

ClickUp-Dokumente ändern das. Vollständig in den Rest Ihres Arbeitsbereichs integriert, schaffen Dokumente ein zentrales Ökosystem, in dem Ihre Forschungsnotizen, Aufgaben und Projektpläne nicht nur nebeneinander existieren, sondern mit Ihrer Arbeit interagieren.

Sie können Checklisten mit Fälligkeitsdaten einbetten, Aufgabenaktualisierungen in Echtzeit einfügen, ganze Boards verknüpfen und sogar Live-Daten aus anderen Bereichen Ihres Workspace abrufen, um Dokumente zu aktualisieren.

📌 Beispiel: Sie sind KI-Forscher und planen einen Sprint zur Feinabstimmung eines mehrsprachigen LLM. Sie erstellen ein Dokument, in dem Sie die Prioritäten für die Sprachen und Testfälle festlegen. In dasselbe Dokument betten Sie eine Checkliste für Ihr Linguistik-Team ein, verknüpfen Aufgaben mit Annotatoren und fügen eine Live-Board-Ansicht hinzu, die den Fortschritt in den verschiedenen Sprachregionen anzeigt.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain's AI Writer for Work maßgeschneiderte Inhalte für verschiedene Anwendungsfälle

Wenn Sie einen Forschungsbericht entwerfen, Produktspezifikationen schreiben, eine Kampagne planen oder einfach nur etwas schreiben möchten, ist der AI Writer for Work genau das Richtige für Sie. Er generiert Inhalte, die auf Ihre Rolle und die Phase Ihres Projekts zugeschnitten sind – Produktbeschreibungen mit technischem Kontext, Zusammenfassungen von Experimenten in einfacher Sprache oder Marketingtexte für Ihre anschließende Markteinführung.

Und nein, es dient nicht nur dazu, Ihren Text grammatikalisch korrekt zu machen, sondern versteht auch die Bedürfnisse Ihres Teams. Sie geben einem Chatbot keine Befehle in einem Vakuum, sondern erstellen gemeinsam mit einer KI Inhalte, die den Überblick über Ihren gesamten Workspace hat.

📮 ClickUp Insight: Die meisten Teams nutzen KI bereits in irgendeiner Form. In unserer Umfrage gaben 88 % an, dass sie regelmäßig damit interagieren, und über die Hälfte nutzt sie mehrmals täglich. Dennoch nutzen nur 12 % die KI-Features in den Tools, mit denen sie täglich arbeiten. Auf der anderen Seite tendieren 62 % zu Tools wie ChatGPT und Claude. Diese Kluft ist wahrscheinlich auf unklare Vorteile, Sicherheitsbedenken oder einfach auf Unwissenheit über die integrierten Funktionen zurückzuführen. ClickUp erleichtert diese Verbindung. Sie können Aktualisierungen zusammenfassen, Inhalte entwerfen und benutzerdefinierte Automatisierungen in natürlicher Sprache erstellen – alles auf derselben Plattform, auf der Sie bereits arbeiten.

ClickUp's One Up #4: Automatisiertes Projektmanagement

Während Grok und DeepSeek in Bereichen wie natürlicher Unterhaltung glänzen, zeichnet sich ClickUp dort aus, wo es für technisch versierte Fachleute wirklich zählt: bei der Ausführung.

Das vollständig integrierte Command-Center für Projektmanagement eignet sich perfekt für die Erstellung, Zuweisung, Automatisierung und tatsächliche Erledigung der Arbeit. Die Projektmanagement-Software ClickUp hilft Ihnen bei allen Aufgaben, von der Erstellung einer Produkt-Roadmap über die Verwaltung komplexer Forschungssprints bis hin zur Synchronisierung funktionsübergreifender Teams.

Dank Automatisierung, Zusammenarbeit in Echtzeit und nativem KI-Assistenten können Sie mit weniger Tools und ohne Spekulationen schneller vorankommen.

Entdecken Sie die Features, die diese Lösung so besonders machen. 👀

ClickUp-Chat

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit über den ClickUp-Chat zusammen

In Ihrem Team-Chat sprudeln Ideen, Entscheidungen und nächste Schritte über verschiedene Plattformen hinweg. Wichtige Updates gehen unter, Aufgaben werden vergessen, und am Ende verbringen Sie mehr Zeit damit, den Kontext zu suchen, als Fortschritte zu erzielen.

Nutzen Sie den ClickUp-Chat. Im Gegensatz zu Grok, das sprechen kann, und DeepSeek, das analysieren kann, vereint ClickUp beide Funktionen. Es integriert Echtzeitkommunikation innerhalb Ihres Projektmanagement-Tools, sodass Sie Nachrichten sofort in Aufgaben umwandeln, Diskussionen direkt mit Projekten verknüpfen und KI-generierte Zusammenfassungen von Meetings und verpassten Konversationen erhalten können.

Stellen Sie sich vor, Sie diskutieren ein neues Feature im Chat, erstellen mit einem Klick die Aufgabe, weisen ihr eine Priorität zu und verknüpfen sie mit dem Dev-Sprint, ohne die Unterhaltung jemals verlassen zu müssen.

ClickUp Automatisierung

Wenn Sie mehrere Projekte mit Dutzenden von beweglichen Teilen verwalten: Status-Updates, Erinnerungen, wiederkehrende Aufgaben und sich ändernde Prioritäten. Das ist zu viel manueller Aufwand, selbst mit KI-Tools, die über fortschrittliche Schlussfolgerungsfähigkeiten verfügen.

Automatisieren Sie Routinearbeiten und sparen Sie jede Woche mehrere Stunden mit ClickUp-Automatisierungen

ClickUp Automatisierungen glänzen hier und helfen Ihnen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Wenn beispielsweise die Priorität einer aufgabenbezogenen Aufgabe mit „Hoch“ markiert ist, verschiebt die Plattform diese automatisch an den Anfang des Sprint-Backlogs, benachrichtigt die leitenden Ingenieure und markiert sie für die QA-Prüfung mit einem Tag.

Müssen Sie jeden Freitag um 10 Uhr einen wiederkehrenden Besprechungsanruf planen? Erledigt, automatisch. Es handelt sich um eine automatisierte Workflow-Orchestrierung, die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Und wenn Sie Automatisierungen nicht von Grund auf neu erstellen möchten, macht ClickUp Brain es Ihnen noch einfacher. Geben Sie einfach eine natürliche Sprachaufforderung wie „Erstellen Sie eine Automatisierung, um alle dringenden Aufgaben dem leitenden Entwickler zuzuweisen” ein und lassen Sie die KI die Einrichtung für Sie vornehmen.

Die Entscheidung ist klar – wählen Sie ClickUp!

Grok und DeepSeek bieten zwar beeindruckende KI-Vorteile, aber die Frage bleibt: Welches System hilft Ihnen tatsächlich dabei, mehr zu erreichen?

Wenn Sie nur mit einem LLM chatten oder Zusammenfassungen erhalten möchten, könnte jedes der beiden Tools funktionieren. Wenn Sie jedoch ernsthaft daran interessiert sind, KI in realen Workflows einzusetzen – Projekte zu verwalten, Aufgaben zu automatisieren, Ihr Team zu koordinieren und alles an einem Ort zu organisieren –, ist ClickUp, die All-in-One-App für die Arbeit, eine Klasse für sich.

Es kombiniert intelligente Teamkommunikation, Aufgabenverwaltung, KI-Automatisierung und tiefgreifende Integrationen in einer übersichtlichen, leistungsstarken Plattform.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅