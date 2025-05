Kostenlose Vorlagen für grafische Organigramme für eine bessere Darstellung und Planung von Ideen

Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass Ihr Gehirn einen Marathon läuft, ohne dass ein Ende in Sicht ist?

Ideen, Fristen, zu erledigende Aufgaben – alles wirbelt durcheinander, bis es unmöglich wird, sich zu konzentrieren. Das liegt daran, dass unser Gehirn nicht dafür geschaffen wurde, endlose Informationen zu speichern, sondern sie zu verarbeiten.

Hier kommen grafische Organizern ins Spiel. Grafische Organizern helfen Ihnen, Aufgaben zu priorisieren, Termine einzuhalten und Projekte zu strukturieren.

Das Beste daran? Sie müssen sie nicht von Grund auf neu erstellen. Wir haben die besten kostenlosen Vorlagen für grafische Organizern zusammengestellt, damit Sie sich organisieren und den Überblick behalten können – ohne Stress.

Was sind grafische Organizer-Vorlagen?

Wir alle kennen "Hey Jude" von den Beatles, oder? Hier ist ein Flussdiagramm (siehe Abbildung unten), das den gesamten Song in weniger als 50 Wörtern aufschlüsselt.

Das ist die Magie von Grafikdesign-Vorlagen – sie nehmen komplexe Ideen, wie Songtexte, historische Ereignisse oder Brainstorming-Ideen, und strukturieren sie visuell, sodass sie Sinn ergeben.

Zu erledigen ist Folgendes: ✅ Sie helfen Benutzern, Gedanken, Ideen, neue Wörter und kritisches Denken strukturiert zu organisieren. Besonders Schüler mit Lernschwierigkeiten finden sie hilfreich ✅ Sie sind in den folgenden Kategorien erhältlich: Venn-Diagramme, Mindmaps, Flussdiagramme und Diagramme mit drei Spalten, die eine klare Struktur bieten ✅ Diese visuellen tools heben Schlüssel-Details, Beziehungen und unterstützende Details zwischen Konzepten hervor

18 beste Vorlagen für grafische Organizern

Hier sind 18 grafische Vorlagen für Organigramme, die jeweils für einen bestimmten Zweck konzipiert wurden – ob Problemlösung, Planung, Recherche oder Organisation von Schlüsseldetails.

1. ClickUp-Vorlage für Mindmaps und Whiteboards

Kostenlose Vorlage erhalten Benutzerdefinierte Darstellung Ihrer Gedankengänge mit der intuitiven ClickUp-Vorlage für Mindmaps auf dem Whiteboard

Die ClickUp-Vorlage für Mindmaps auf dem Whiteboard ist ein visuelles Tool, das Benutzern bei der Organisation von Ideen helfen soll. Nehmen wir an, Sie arbeiten an einem neuen Konzept. Diese Vorlage macht es Ihnen mit einem sofort einsatzbereiten Unterkategoriesystem, das Ihnen den Einstieg in Sekundenschnelle ermöglicht, leicht.

Wenn Sie nach einer kostenlosen Vorlage für einen grafischen Organizer suchen, um Ihre Gedanken zu ordnen und eine Hauptidee aufzuschlüsseln, ist diese in Kombination mit dem in ClickUp integrierten Feature "Mindmaps" eine gute Wahl!

✨ Ideal für: Schüler, Pädagogen und Projektmanager, um Ideen visuell zu sammeln und zu organisieren.

📖 Lesen Sie auch: Atemberaubende Beispiele für Mindmaps

2. Vorlage für Projekte von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erkennen Sie Hindernisse frühzeitig, priorisieren Sie Aufgaben und verwalten Sie komplexe Projekte mithilfe der ClickUp-Vorlage für Projektkarten

Nur 34 % der Organisationen schließen Projekte meistens oder immer im Rahmen des Budgets ab. Aber was ist mit dem Rest? Sie benötigen eine Vorlage für die Projektplanung, um zu verhindern, dass die Dinge aus dem Ruder laufen.

Die Vorlage für die Kartierung von Projekten von ClickUp hilft Ihnen bei der Planung, Nachverfolgung und Visualisierung von Zielen von Anfang bis Ende – alles an einem Ort.

Mit benutzerdefinierten Status, Feldern und Ansichten können Sie Hindernisse frühzeitig erkennen, Aufgaben priorisieren und Workflows optimieren. Dies macht es zu einem großartigen tool für Studenten, Pädagogen und Fachleute, die komplexe Projekte, strukturierte Schreibprojekte oder Forschungspläne verwalten.

✨ Ideal für: Teams und Manager zur Planung, Nachverfolgung und Verwaltung komplexer Projekte.

🧩 Fun Fact: Haftnotizen waren das ursprüngliche Tool zur Kartierung von Projekten. Vor der Einführung digitaler tools klebten Teams oft Post-it-Notizen an Wände und Whiteboards, um Projektpläne zu erstellen.

3. Vorlage für den Flow von Benutzern in ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der Vorlage für den Flow der Benutzer von ClickUp sorgen Sie dafür, dass Benutzer aktiv bleiben und immer wiederkommen

Eine reibungslose Benutzererfahrung kann über Erfolg oder Misserfolg eines Produkts entscheiden. Wussten Sie, dass jeder in UX investierte Dollar einen Gewinn von 100 Dollar bringt? Die Visualisierung und Gestaltung eines Flow für Benutzer ohne die richtigen tools ist jedoch nur die halbe Miete.

Hier kommt die ClickUp-Vorlage für den Flow der Benutzer ins Spiel. Diese kostenlose, leere Vorlage für einen grafischen Organizer hilft dabei, Schwachstellen zu identifizieren und eine intuitive Benutzererfahrung zu schaffen.

Mit benutzerdefinierten Status, Feldern und Ansichten können Sie die gesamte Reise des Benutzers auf einer Karte darstellen, Interaktionen nachverfolgen und Prozesse für eine bessere Benutzerfreundlichkeit verfeinern.

✨ Ideal für: UX/UI-Designer und Produktmanager zur Karte der Interaktionen der Benutzer.

4. ClickUp-Vorlage für Prozessablaufdiagramme

Kostenlose Vorlage erhalten Standardisieren, dokumentieren und optimieren Sie Workflows mit der Vorlage für Prozessflussdiagramme von ClickUp

78 % der einzelnen Mitwirkenden fühlen sich bei der Verwendung von Tools für das Projekt- und Arbeitsmanagement sicher – das liegt daran, dass Prozesse ohne Struktur auseinanderfallen. Um loszulegen, hilft die ClickUp-Vorlage für Prozessflussdiagramme dabei, Workflows mühelos zu entwerfen, zu verwalten und zu visualisieren.

Jetzt können Sie Ihre Geschäfte, visuelles Projektmanagement oder strukturierte Schreibprojekte mit druckbaren grafischen Organizern abwickeln.

✨ Ideal für: Business-Analysten und Betriebsleiter zur Optimierung von Prozessen.

💡 Profi-Tipp: Fällt es Ihnen schwer, Feedback zum Design zu kommunizieren? Die besten Tools für visuelles Feedback zur Vereinfachung von Feedback zeigen Ihnen die besten Tools, mit denen Sie schnell präzise, umsetzbare Kommentare hinterlassen können.

5. ClickUp Sitemap-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Verbessern Sie die Navigation und stellen Sie sicher, dass jede Seite ihren Zweck erfüllt, indem Sie die ClickUp-Sitemap-Vorlage verwenden

Jeder, der an der Erstellung einer Website beteiligt ist, kann Ihnen sagen, wie wichtig eine klare Sitemap ist. Deshalb hilft Ihnen die ClickUp-Sitemap-Vorlage, alle Seiten Ihrer Website an einem Ort zu planen, zu visualisieren und zu verwalten.

Nach der Erstellung können Sie Objekte aus dem Whiteboard in Aufgaben umwandeln, sodass sich der Fortschritt von der Ideenfindung bis zur endgültigen Veröffentlichung leicht nachverfolgen lässt.

✨ Ideal für: Webdesigner und -entwickler zum Planen und Strukturieren von Seiten.

🧩 Fun Fact: Wussten Sie, dass Helvetica, eine der beliebtesten Schriftarten der Welt, in den 1950er Jahren von Max Miedinger entworfen wurde? Benannt nach dem lateinischen Namen der Schweiz, wird sie von Designern wegen ihres klaren, kühnen und modernen Aussehens geliebt.

6. Vorlage für ClickUp UX-Roadmap

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie die Benutzerfreundlichkeit und steigern Sie die Zufriedenheit der Benutzer, indem Sie die ClickUp UX Roadmap-Vorlage implementieren

Eine großartige Benutzererfahrung (UX) kommt nicht von ungefähr. Sie erfordert sorgfältige Planung, Iteration und Strategie. Und da die UX eine Schlüsselrolle für den Erfolg eines Produkts spielt, benötigen Sie eine strukturierte Methode, um Teams aufeinander abzustimmen, Ideen zu priorisieren und den Fortschritt im Laufe der Zeit nachzuverfolgen.

Hier kommt die ClickUp UX Roadmap-Vorlage ins Spiel. Diese kostenlose Vorlage für einen grafischen Organizer funktioniert wie ein Board für Ideen – sie hilft Ihnen, Meilensteine zu visualisieren, die Recherche von Benutzern zu planen und die Entwicklung von Features zu planen.

✨ Ideal für: UX-Designer und Teams, die Features priorisieren und den Fortschritt des Designs nachverfolgen möchten.

7. ClickUp-Vorlage für Design-Ideen

Kostenlose Vorlage erhalten Kategorisieren Sie Designideen und überwachen Sie den Fortschritt, um Designideen mithilfe der ClickUp-Vorlage für Designideen zu fördern

Um Ihnen dabei zu helfen, Designideen weiter zu priorisieren und immer einen Schritt voraus zu sein, dient die Vorlage für Designideen von ClickUp als zentraler Hub für Brainstorming und Organisation.

Diese kostenlose Vorlage für einen grafischen Organizer ermöglicht es Teams, effizient zusammenzuarbeiten, Meilensteine zu verfolgen und Konzepte in die Realität umzusetzen. Sie können an einem neuen Produkt, einem Rebranding oder der Verfeinerung der UX arbeiten – diese Vorlage hilft Ihnen, den Ideenfindungsprozess von Anfang bis Ende zu visualisieren.

✨ Ideal für: Designer und Kreativprofis zum Brainstorming und zur Entwicklung innovativer Ideen.

🧩 Fun Fact: Haben Sie sich jemals gefragt, woher der Begriff "Grafikdesign" stammt? Er wurde 1922 vom Buchgestalter William Addison Dwiggins geprägt und er verwendete ihn, um seinen gesamten Designprozess zu beschreiben.

8. ClickUp Vorlage für T-Diagramme

Kostenlose Vorlage erhalten Bewerten Sie Ihre Optionen effektiv und gehen Sie mit Zuversicht voran – mit der Vorlage für ein T-Diagramm von ClickUp

Nehmen wir an, Sie vergleichen zwei Produktdesigns – eines ist elegant und modern, das andere klassisch und funktional. Wie entscheiden Sie, welches gewinnt? Anstatt zu viel darüber nachzudenken, verwenden Sie ein T-Diagramm, um es aufzuschlüsseln.

Die Vorlage für ein T-Diagramm von ClickUp ist eine kostenlose Vorlage für einen grafischen Organizer, mit der Sie zwei Optionen visuell nebeneinander vergleichen können. Zum Beispiel, um Vor- und Nachteile, Ähnlichkeiten und Unterschiede oder Schlüsselelemente zu analysieren

Mit einem strukturierten Diagramm mit zwei Spalten können Sie Ihre Gedanken schnell ordnen, Kompromisse abwägen und Klarheit über den besten Weg nach vorne gewinnen.

✨ Ideal für: Studierende und Berufstätige, um Optionen einfach zu vergleichen und gegenüberzustellen.

🧩 Fun Fact: Wussten Sie, dass das ikonische Nike-Logo 1971 von einer Studentin namens Carolyn Davidson für nur 35 Dollar entworfen wurde? Aber keine Sorge, ihr Beitrag blieb nicht unbemerkt! Drei Jahre nach dem Börsengang von Nike im Jahr 1983 überraschten die Führungskräfte sie mit einer Party und schenkten ihr eine nicht genannte Anzahl von Nike-Aktien!

9. ClickUp – Vor- und Nachteile – Vorlage für Whiteboard

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie visuelle Karten, um kostspielige Fehler zu vermeiden – mit der Vorlage "Vor- und Nachteile" von ClickUp

Jede Entscheidung hat Vor- und Nachteile, aber es ist nicht immer effektiv, sie im Kopf zu haben. 47 % der Organisationen haben keinen Zugang zu Echtzeit-KPIs, was eine strukturierte Entscheidungsfindung noch schwieriger macht.

Die Whiteboard-Vorlage "ClickUp Pros and Cons" ist eine kostenlose Vorlage, die sich von anderen grafischen Organizern dadurch unterscheidet, dass sie Ihnen hilft, Vor- und Nachteile visuell zu vergleichen, Schlüsselinformationen zu priorisieren und schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.

Ob Sie sich für Geschäfte, Strategien, Projekte oder Features entscheiden, dieses perfekte tool sorgt für Klarheit und die Ausrichtung des Teams.

Darüber hinaus können Sie das native Whiteboard-Tool von ClickUp nutzen, um in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

✨ Ideal für: Entscheidungsträger und Teams, um Kompromisse klar zu bewerten.

💡Profi-Tipp: Kreative Blockaden sind nervig. "Wie man KI für Brainstorming nutzt" zeigt, wie KI Ihnen dabei helfen kann, innovative Ideen zu generieren und mentale Blockaden zu überwinden. Probieren Sie diese Tipps aus, um im Handumdrehen in den kreativen Flow zu kommen!

10. ClickUp Design Brief Whiteboard Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie kreative Konzepte und erwecken Sie Ideen mit der ClickUp Design Brief Whiteboard-Vorlage effektiv zum Leben

Ein gutes Design beginnt mit einer klaren Richtung – sonst rät man nur. Um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, verwenden Sie die ClickUp Design Brief Whiteboard-Vorlage. Diese kostenlose Vorlage für Grafik-Organizer hilft Ihnen, die Ziele Ihres Projekts zu skizzieren, den Design-Prozess zu planen und Bereiche für Optimierungen zu identifizieren.

Ob Sie ein Branding-Projekt, eine Neugestaltung der Website oder eine Produktverpackung starten, diese Vorlage stellt sicher, dass alle Beteiligten auf derselben Seite bleiben.

✨ Ideal für: Designer und Marketing-Teams, um Ziele und kreative Ausrichtung von Projekten zu skizzieren.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie sich über Ihre Ziele nicht sicher sind, können Sie ClickUp Brain, Ihren persönlichen KI-Assistenten, verwenden, um benutzerdefinierte Ziele zu erstellen und diese mit Aufgaben zu verknüpfen, um den Fortschritt zu verfolgen. ClickUp Brain untersucht alle in Datenbanken verfügbaren Informationen, um Antworten auf Ihre Abfragen vorzuschlagen.

📮 ClickUp Insight: Ihre Mitarbeiter sind auf der Suche nach mehr Informationen. Laut einer Studie von ClickUp senden Wissensarbeiter in der Regel etwa 25 Nachrichten pro Tag, um nach Informationen und Zusammenhängen zu suchen. Das ist viel Zeit, die durch Scrollen, Suchen und Durchsuchen fragmentierter E-Mails und Chats verloren geht. 😱 Was wäre, wenn es eine intelligentere Plattform gäbe, die Aufgaben, Projekte, Chats, E-Mails und sogar KI an einem Ort miteinander verbindet? Nun, die gibt es – probieren Sie ClickUp aus!

11. ClickUp Ideation Vorlage für Whiteboard

Kostenlose Vorlage erhalten Ob Sie nun ein Brainstorming für Ihr nächstes großes Projekt durchführen oder eine Studie planen – mit der Ideation-Vorlage von ClickUp machen Sie den Prozess zugänglich

Der Begriff "Brainstorming" wurde in den 1940er Jahren von Alex Osborn, einem Werbefachmann, geprägt. Osborns ursprüngliche Regeln ermutigten zu möglichst vielen wilden Ideen, mit der Notion, dass das Filtern und Verfeinern später kommen würde.

Die Herausforderung beginnt damit, sie in umsetzbare Pläne umzuwandeln, was eine echte Wirkung erzielt. Die ClickUp Ideation Whiteboard-Vorlage ist eine kostenlose grafische Organizer-Vorlage, die Teams und Einzelpersonen dabei helfen soll, Ideen zu strukturieren.

Durch die Visualisierung von Konzepten, die Nachverfolgung von Schlüsseldetails und die Förderung der Zusammenarbeit fördert dieses Tool kreative Techniken zur Problemlösung und stellt sicher, dass jede Idee die Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient.

✨ Ideal für: Teams und Einzelpersonen, um Ideen effizient zu sammeln und zu priorisieren.

💡Profi-Tipp: Fällt es Ihnen schwer, auf neue Ideen zu kommen? "Creative Brainstorming Techniques to Find Your Best Ideas" bietet einzigartige Methoden, um die Kreativität zu fördern und Probleme schneller zu lösen – perfekt für Ihr nächstes großes Projekt!

12. Vorlage für einen Kommunikationsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie Informationen und verfolgen Sie den Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit mithilfe der Vorlage für den Kommunikationsplan von ClickUp

Ob Sie eine Marketingkampagne, interne Updates für Teams oder die Kontaktaufnahme mit Stakeholdern koordinieren – die Vorlage für den Kommunikationsplan von ClickUp hilft Ihnen, Ziele zu visualisieren, Schlüsselbotschaften zu definieren und Kommunikationskanäle zu planen.

Mit speziellen Abschnitten für die Zielgruppe, Schlüsselinformationen und Zeitleisten sorgt diese kostenlose Vorlage für eine effektive und konsistente Kommunikation.

✨ Ideal für: Marketing- und Projektmanager, um Messaging- und Outreach-Strategien zu organisieren.

🧩 Fun Fact: Tauben wurden einst aufgrund ihrer erstaunlichen Fähigkeit, nach Hause zu finden, für die Kommunikation über große Entfernungen eingesetzt. Die Perser, Römer, Griechen und Moguln setzten Tauben ein, und im 19. Jahrhundert übermittelten sie sogar Börsenkurse zwischen Städten.

13. ClickUp-Vorlage für Venn-Diagramme

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie überlappende Konzepte und gewinnen Sie Einblicke in die Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen mithilfe der ClickUp-Vorlage für Venn-Diagramme

Hatten Sie schon einmal Schwierigkeiten, Ideen auf sinnvolle Weise zu vergleichen und gegenüberzustellen? Venn-Diagramme lösen dieses Problem, indem sie Ähnlichkeiten und Unterschiede visuell und intuitiv organisieren. Die ClickUp-Vorlage für Venn-Diagramme ist eine kostenlose Vorlage für grafische Organigramme, die Ihnen dabei hilft:

✅ Beziehungen zwischen Datensätzen identifizieren

✅ Nachverfolgung von Schlüsseldetails

✅ Analysieren Sie Muster auf einen Blick

Ob Sie Kundendaten analysieren, Recherchen organisieren oder Abhängigkeiten von Projekten auf Karten darstellen – erstellen Sie grafische Organigramme, die komplexe Vergleiche klar und umsetzbar machen.

✨ Ideal für: Studenten und Analysten, um Konzepte zu vergleichen und Beziehungen zu identifizieren.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI für Grafikdesign nutzt

14. Vorlage für ClickUp-Kartensortierung

Kostenlose Vorlage erhalten Für Forscher, die die Benutzererfahrung optimieren und die Navigation durch Inhalte verbessern möchten, bietet sich die Vorlage für die Kartensortierung von ClickUp an

Die Vorlage für die Kartensortierung von ClickUp hilft Teams, effiziente Sitzungen zur Kartensortierung durchzuführen, die Antworten der Benutzer zu kategorisieren und die Ergebnisse zu analysieren, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Sie ist die ideale Technik für Entwickler, die Navigationsmenüs, Inhalte von Websites und Produktkategorien auf der Grundlage des tatsächlichen Benutzerverhaltens strukturieren möchten.

Mit benutzerdefinierten Status, Feldern und Ansichten können Sie Inhalte logisch organisieren, mentale Modelle der Benutzer testen und Ihre Informationsarchitektur mühelos verfeinern.

✨ Ideal für: UX-Designer und -Forscher zur Optimierung der Website-Navigation und der Organisation von Inhalten.

💡 Profi-Tipp: Das Ziel ist es, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Die besten kostenlosen Vorlagen für den Workflow in Excel und ClickUp präsentieren kostenlose, anpassbare Vorlagen, die Ihren Workflow vereinfachen und Zeit sparen.

15. ClickUp Storyboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Stellen Sie sicher, dass Aufgaben klar definiert sind und rechtzeitig ausgeführt werden – mit der ClickUp Storyboard-Vorlage

Wenn es eine Sache gibt, in der wir uns alle einig sind, dann ist es, dass sich Produkte selten aus eigener Kraft verkaufen; es sind immer die Geschichten dahinter, die den Verkauf antreiben. Die ClickUp-Storyboard-Vorlage soll Teams dabei helfen, die Geschichten der Benutzer aufzuschlüsseln. Auf diese Weise können Sie:

Diese Storyboard-Vorlage hilft dabei, sie zum Leben zu erwecken. Ganz gleich, ob Sie eine Karte für die Reise eines Benutzers, Diagramme für Filmsequenzen oder ein Designkonzept erstellen, eine Storyboard-Vorlage sorgt dafür, dass Ihre Ideen strukturiert und visuell organisiert sind.

✅ Fortschritt nachverfolgen

✅ Priorisieren Sie Schlüsselinformationen

✅ Visualisieren Sie Workflows

✨ Ideal für: Autoren und Teams, die Karten für Benutzer und visuelle Erzählungen erstellen.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software und Tools für die Zusammenarbeit im Grafikdesign

16. ClickUp-Vorlage für Whiteboards zum Zeichnen

Kostenlose Vorlage erhalten Möchten Sie eine flexible Möglichkeit, um Projekte zu visualisieren und zu strukturieren? Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für das Whiteboard zum Zeichnen

Manchmal ist der beste Weg, um Ideen zu sammeln oder komplexe Probleme zu lösen, nicht mit Worten, sondern mit einer Skizze, einem Diagramm oder einer schnellen Zeichnung. Eine strukturierte Vorlage kann Ihnen jedoch mehr Produktivität bieten als ein einfaches Zeichenbrett.

Die ClickUp-Vorlage für das Whiteboard zum Zeichnen ist eine kostenlose Vorlage für einen grafischen Organizer, mit der Teams ihre Ideen in Echtzeit zeichnen, skizzieren und in Diagrammen darstellen können.

Darüber hinaus ist ClickUp die beste Whiteboard-Software, um kreative Ideen zu speichern, zu ändern und zu verfeinern, während Sie mühelos mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

✨ Ideal für: Designer und kreative Teams zum Skizzieren, Visualisieren und Zusammenarbeiten in Echtzeit.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre Ziele schneller erreichen? "Visualisierungstechniken zur Erreichung Ihrer Ziele" zeigt Ihnen, wie Sie die Kraft der Visualisierung nutzen können, um einen klaren Fahrplan für den Erfolg zu erstellen und Ihre Produktivität zu steigern!

17. ClickUp Wireframing Whiteboard Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Lösen Sie Design-Herausforderungen mit der ClickUp Wireframing Whiteboard-Vorlage

Eine großartige Benutzererfahrung beginnt mit soliden Wireframes. Die ClickUp Wireframing Whiteboard-Vorlage bringt das Konzept einen Schritt weiter, indem sie Teams dabei unterstützt, Flows für Benutzer zu skizzieren, die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu vereinfachen und intuitive Layouts zu erstellen.

Dieser visuelle Entwurf hilft Designern und Entwicklern, Layouts zu strukturieren, bevor sie sich in die vollständige Gestaltung stürzen.

✨ Ideal für: UX/UI-Designer, um Flows für Benutzer zu entwerfen und intuitive Layouts zu erstellen.

📖 Lesen Sie auch: Der ultimative Leitfaden für visuelles Projektmanagement

18. Vorlage für ClickUp-Blasendiagramme

Kostenlose Vorlage erhalten Sind Sie von verstreuten Ideen überwältigt? Strukturieren Sie komplexe Ideen mit der Vorlage "ClickUp Bubble Map"

Eine Blasen-Karte ist ein visuelles tool, das dabei hilft, Ideen zu verbinden, Muster hervorzuheben und komplexe Informationen intuitiv zu strukturieren. Die Vorlage für Blasen-Karten von ClickUp ist eine kostenlose grafische Organisationsvorlage, die dazu dient, komplexe Konzepte aufzuschlüsseln.

Dies wiederum kann Ihnen dabei helfen, Ideen zu sammeln und die Schlüsselbeziehungen zwischen verschiedenen Komponenten zu identifizieren. Wenn Sie also an einem kreativen Projekt oder einer Geschäftsstrategie arbeiten, erleichtert diese Brainstorming-Vorlage das Ausarbeiten von Details und das Erkennen von Möglichkeiten.

✨ Ideal für: Pädagogen, Strategen und Teams, um komplexe Ideen zu organisieren und zu verbinden.

Was macht eine gute Vorlage für einen grafischen Organizer aus?

Eine grafische Vorlage für einen Organizer ist dann effektiv, wenn sie Informationen vereinfacht und das Lernen interessanter macht. So erkennen Sie eine gute Vorlage:

Visuelle Darstellung : Verwendet Diagramme, Tabellen und Karten, um Informationen strukturiert zu organisieren (Beispiele: Diagramme mit vier Spalten, KWL-Diagramme, Kontrastdiagramme)

Klarheit und Einfachheit : Das Layout bleibt durch klare Beschreibungen und Verbindungen zwischen Schlüsseldetails und -konzepten leicht verständlich

*anpassungsfähigkeit: Eignet sich für alle Fächer, von Notizen in Geschichte bis hin zur Problemlösung in Mathematik

*logische Struktur: Organisiert Gedanken effektiv, sei es durch Bilddateien, überlappende Kreise, Diagramme mit drei Spalten oder Venn-Diagramme.

Erleichtert das Lernen: Ermutigt die Schüler, Ideen zu sammeln, ihren Wortschatz Wort für Wort aufzubauen, Projekte schriftlich zu strukturieren und Informationen visuell zu analysieren

One Click(Up) für schöne Grafikdesigns

Wie Will Helliwell, stellvertretender Leiter der Technikabteilung bei Inform Communications Ltd, mitteilte:

Das Projektmanagement zwischen allen Abteilungen des Unternehmens ist viel einfacher geworden. Wenn ein neues Projekt eingeht, können wir eine Vorlage verwenden, die alle Tickets sofort für uns anzeigt. Darüber hinaus werden jedem automatisch seine Aufgaben zugewiesen, sodass es keine Unklarheiten darüber gibt, wer welche Arbeit erledigen soll.

Ob es darum geht, Aufgaben zu organisieren, Flows von Benutzern zu visualisieren oder Forschung zu planen, ClickUp hat für jedes Szenario eine Vorlage.

Von anpassbaren Feldern und Status bis hin zu automatisierten Aufgabenzuweisungen – die Vorlagen von ClickUp erleichtern Workflows und beseitigen Verwirrung.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an und machen Sie den ersten Schritt, um Ordnung in Ihr Chaos zu bringen – Klick für Klick!