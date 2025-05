die 10 besten CRM-Lösungen für Behörden für effiziente öffentliche Dienstleistungen

Regierungsbehörden wenden sich einem Tool zu, das den Privatsektor bereits revolutioniert hat: Customer Relationship Management (CRM)-Lösungen.

Für Regierungsbehörden bedeutet die Einführung eines CRM mehr als nur mit technologischen Trends Schritt zu halten; es verändert grundlegend ihre Interaktion mit den Bürgern. Schließlich unterscheidet sich die Bereitstellung außergewöhnlicher Bürgererfahrungen nicht wesentlich von der Bereitstellung eines hervorragenden Kundenservices.

Welche CRM-Lösungen bieten also die besten Voraussetzungen für effiziente öffentliche Dienste? Sehen wir uns die 10 besten Beispiele für CRM-Software im öffentlichen Sektor an, die die Spielregeln im Bereich der öffentlichen Dienste neu definieren.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Wenn Sie nach einer schnellen Liste der besten CRM-tools suchen, die es gibt, finden Sie sie hier: ClickUp: Am besten für anpassbares CRM mit nahtloser Zusammenarbeit im Team Salesforce für Behörden: Am besten für umfassendes CRM mit erweiterter benutzerdefinierter Anpassung GovPilot: Am besten für Kommunalverwaltungen geeignet, die fortschrittliche Betriebssysteme suchen Pipedrive für die Regierung: Am besten für die Bereitstellung von CRM-Lösungen vor Ort geeignet *sugarCRM: Am besten für Bürgerdienste mit Schwerpunkt auf Automatisierung geeignet GovSense: Am besten für die Ressourcenplanung von Behörden in der Cloud geeignet Microsoft Dynamics 365 Government: Best for data-driven CRM CivicPlus SeeClickFix: Beste Lösung für die Verwaltung von Bürgeranfragen Oracle Public Sector CRM: Best for state and local government CRM solutions SAP Customer Experience für den öffentlichen Sektor: Am besten für KI-gesteuerte CRM-Lösungen

Government-CRM-Software bietet lokalen Regierungsbeamten und IT-Entscheidungsträgern die tools, um die Dienstleistungserbringung zu verbessern, die Kommunikation zu optimieren und die Abläufe zu rationalisieren.

Wie wählt man ein CRM aus? Hier sind die Schlüsselkriterien:

Wesentliche CRM-Komponenten: Achten Sie auf Features, die auf den öffentlichen Sektor zugeschnitten sind, wie z. B. Fallmanagement, Bürger-Self-Service-Portale und Tools zur Berichterstellung, die den besonderen Herausforderungen der Regierungsarbeit gerecht werden

Funktionen zur Automatisierung: Die richtige anpassbare CRM-Software kann Prozesse wie die Terminplanung, die Nachverfolgung von Beschwerden und die Dokumentenverwaltung automatisieren, wodurch der manuelle Workload reduziert und die Genauigkeit verbessert wird

*einhaltung der Cloud-Vorschriften für Behörden: Stellen Sie sicher, dass das CRM auf einer sicheren Cloud-Plattform für Behörden gehostet wird, um die für Organisationen des öffentlichen Sektors kritischen Standards für die Sicherheit und den Datenschutz zu erfüllen

Skalierbarkeit und Integration: Entscheiden Sie sich für eine Lösung, die sich in bestehende Systeme wie Finanz- oder Vermögensverwaltungssoftware integrieren lässt und mit den wachsenden Anforderungen Ihrer Organisation mitwächst

Expertise des Anbieters: Wählen Sie im CRM-Dienstleistungsgeschäft einen Anbieter mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im öffentlichen Sektor, um maßgeschneiderten Support und kontinuierliche Upgrades zu gewährleisten

Mit den richtigen CRM-tools können Behörden die Interaktion mit den Bürgern transformieren und Abläufe optimieren wie nie zuvor.

Von intelligenten CRM-Integrationen bis hin zur nahtlosen Automatisierung: Hier sind die 10 besten CRM-Tools für Behörden, die Ihnen dabei helfen, mit Effizienz und Innovation voranzugehen:

1. ClickUp (am besten für anpassbares CRM mit nahtloser Zusammenarbeit im Team)

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert – alles mit KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Sorgen Sie mit der ClickUp CRM-Software für Projektmanagement und flexiblen Ansichten für Transparenz bei öffentlichen Dienstleistungen

Mit der CRM-Software für das Projektmanagement von ClickUp können Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, die sich nahtlos an die Anforderungen Ihrer Abteilung anpassen. Durch die Nutzung dieser Features können Behörden die Transparenz erhöhen, die Bürgerbeteiligung verbessern und öffentliche Dienstleistungen effektiver erbringen.

Mit mehr als 10 hochflexiblen Ansichten in ClickUp, darunter Listenansicht, Kanban Board und Tabelle, können Sie Anfragen an den öffentlichen Dienst, Bürgerinteraktionen und den Status von Projekten organisieren und nachverfolgen.

Verwenden Sie ClickUp Benutzerdefinierte Felder, um Bürgerdaten, Servicekategorien und den Status von Fällen zu verwalten und sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen leicht zugänglich sind.

Zentralisieren Sie die Bürgeransprache, indem Sie E-Mails direkt in ClickUp integrieren. Beschleunigen Sie die Kommunikation, arbeiten Sie gemeinsam an öffentlichen Programmen, senden Sie Updates zu Projekten und binden Sie mühelos Interessengruppen ein – alles von einem einzigen hub aus.

Verfolgen Sie die Fortschritte Ihres Teams und beseitigen Sie Hindernisse mit ClickUp Dashboards

Dashboards von ClickUp ermöglichen es Regierungsbehörden, alle Bürger- und Servicedaten zu zentralisieren. Überwachen Sie Schlüsselmetriken wie Reaktionszeiten, Bürgerzufriedenheit und Falllösungsraten.

Dieser vereinfachte Ansatz stellt sicher, dass Teams sofortigen Zugriff auf wichtige Informationen haben, was eine fundierte Entscheidungsfindung unterstützt und personalisierte, effiziente öffentliche Dienstleistungen ermöglicht.

Beschleunigen Sie die Kommunikation und arbeiten Sie mühelos in Echtzeit zusammen – mit ClickUp Chat

Vereinfachen Sie Abläufe und verbessern Sie die Zusammenarbeit mit einem zentralen Hub, der auf Regierungsbehörden zugeschnitten ist. Verabschieden Sie sich von verstreuten Aufgaben – weisen Sie Verantwortlichkeiten zu, geben Sie Dokumente frei und kommunizieren Sie nahtlos in Echtzeit mit ClickUp Chat, um sicherzustellen, dass Ihr Team auf dem Laufenden und produktiv bleibt.

Kein Umschalten mehr zwischen mehreren Apps! ClickUp lässt sich in weit verbreitete tools integrieren und konsolidiert alle Ihre Workflows an einem Ort.

Bleiben Sie organisiert und erledigen Sie Ihre To-do-Liste mit ClickUp Aufgaben

Effiziente Verwaltung von Workflows mit ClickUp Aufgaben, die an die individuellen Bedürfnisse von Regierungsbehörden angepasst werden können. Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu, legen Sie Prioritäten fest und überwachen Sie den Fortschritt, um sicherzustellen, dass jeder Aspekt des Bürgerservices und des Kundenbeziehungsmanagements schnell und effektiv angegangen wird.

Sie möchten einen Vorsprung haben? ClickUp bietet einen Bereich mit Vorlagen, die auf CRM-Prozesse im öffentlichen Sektor zugeschnitten sind. Diese sofort einsatzbereiten tools vereinfachen Workflows, erleichtern Abläufe und sparen wertvolle Zeit, sodass sich Ihr Team auf die Bereitstellung hervorragender öffentlicher Dienstleistungen konzentrieren kann.

Kostenlose Vorlage erhalten Maximieren Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden mit der ClickUp CRM-Vorlage

Die Vorlage für das ClickUp-CRM kann die Bürgerbeteiligung und die Erbringung von Dienstleistungen optimieren, indem sie Fälle, Anfragen und Möglichkeiten durch optimierte Pipelines für Regierungsbehörden nachverfolgt. Zentralisieren Sie Kontaktinformationen in einer Datenbank und priorisieren Sie Aufgaben nach Dringlichkeit oder Phase des Projekts, um die Verwaltung effizienter zu gestalten.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Automatisierungen, um Workflows zu optimieren und den manuellen Aufwand in Regierungsbetrieben zu reduzieren. In Instanz: Wenn Sie einen Fall oder eine Projektpipeline verwalten, richten Sie eine Automatisierung ein, um eine Aufgabe automatisch in die Spalte "Überprüfung" zu verschieben, wenn ihr Status in "Zur Genehmigung eingereicht" geändert wird. Speichern Sie die Automatisierung und lassen Sie sie die sich wiederholenden Aufgaben nahtlos im Hintergrund erledigen, damit sich Ihr Team auf die Bereitstellung wirkungsvoller öffentlicher Dienstleistungen konzentrieren kann.

Die besten Features von ClickUp

Vereinfachen Sie die Eingangsprozesse mit benutzerdefinierten, auf bedingter Logik basierenden ClickUp Formularen , die aus den übermittelten Daten automatisch Aufgaben erstellen

Schützen Sie sensible Regierungsdaten mit robusten Maßnahmen wie Datenverschlüsselung, rollenbasierten Zugriffskontrollen und sicheren Speichern in der Cloud

Zentraler hub für CRM-Systeme von Behörden durch die Zusammenführung aller wesentlichen Informationen – Richtlinien, Fallakten, Bürgerinteraktionen und Workflows – auf einer einzigen, leicht zugänglichen Plattform

Passen Sie ClickUp an die Bedürfnisse kleiner Gemeinden oder großer Bundesbehörden an, ohne dabei auf außergewöhnliche Leistung und Sicherheit zu verzichten

Limits von ClickUp

Die Lernkurve kann aufgrund der umfangreichen Funktionen steil sein

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Kann für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzugefügt werden

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp

Vor ClickUp arbeiteten die Teams auf separaten Plattformen, was zu Arbeitssilos führte, die es schwierig machten, Aufgaben und Fortschritte effektiv zu kommunizieren. Was die Berichterstellung angeht, hatten unsere Führungskräfte Schwierigkeiten, genaue Berichte zu finden, die sie für fundierte Entscheidungen für unser Unternehmen benötigten. Am frustrierendsten war, dass wir aufgrund der mangelnden Sichtbarkeit der Projekte in den Teams doppelten Aufwand verschwendeten.

2. Salesforce für Behörden (am besten für umfassendes CRM mit erweiterter benutzerdefinierter Anpassung)

über Salesforce

Regierungsbehörden setzen auf KI-gesteuertes CRM, um ihre Abläufe zu modernisieren, Kosten zu senken und den Service zu verbessern. Mit Salesforce for Government können sie Prozesse optimieren, die Produktivität steigern und innovative Lösungen bereitstellen.

Diese KI-gestützte Plattform zentralisiert Daten sicher in der Cloud und ermöglicht die schnelle Entwicklung benutzerdefinierter Lösungen mit einem Ansatz, der wenig Code erfordert, während gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und Transparenz gewährleistet werden.

Die besten Features von Salesforce for Government

Nutzen Sie benutzerfreundliche Berichterstellung und Analysen, um Mitarbeitern umsetzbare Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung zu liefern

Verwenden Sie eine Low-Code-Anwendungsplattform für schnellere Innovationen und maßgeschneiderte Lösungen

Profitieren Sie von Kostensenkungen durch die Verlagerung von Fallzahlen auf Selbstbedienungs- und digitale Kanäle

Limits der Salesforce Sales Cloud

Die Plattform kann komplex sein und es kann einige Zeit dauern, sie zu erlernen und vollständig zu nutzen

Preise für Salesforce Sales Cloud

Starter Suite: 25 $/Monat pro Benutzer

Pro Suite: 100 $/Monat pro Benutzer

*enterprise Suite: 165 $/Monat pro Benutzer

Unlimited: 330 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Sales Cloud

G2: 4, 4/5 (über 23.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (18.500+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Salesforce Sales Cloud

Ich liebe es, alle Informationen meiner Kunden in meiner Hand zu haben. Es war noch nie so einfach, neue Mitarbeiter einzurichten, Fälle zu überprüfen, Kontaktinformationen für unsere Kunden zu aktualisieren, Aufgaben zu erstellen und Anrufe innerhalb der App zu tätigen! Ich finde es toll, wie einfach ich Jira-Fehler mit Fällen und unser Telefonsystem mit Salesforce verbinden kann. Wir nutzen Salesforce täglich in unserem Unternehmen.

3. GovPilot (am besten für Kommunalverwaltungen, die ein fortschrittliches Betriebssystem suchen)

über GovPilot

GovPilot ist ein robustes Betriebssystem für Kommunalverwaltungen. Es bietet über 125 Lösungen, die kommunalen und Kreisbehörden bei der Automatisierung von Prozessen, der digitalen Datenverwaltung und der Einbindung von Bürgern über die Cloud helfen.

Die Verwaltungssoftware für Behörden vereinfacht die Datenvisualisierung und Berichterstellung, sodass Beamte Zeit sparen, Berichte mit einem Klick erstellen und schneller klügere Entscheidungen treffen können.

Die besten Features von GovPilot

Beseitigen Sie Ineffizienzen, reduzieren Sie den Papieraufwand und reagieren Sie schneller auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft – mit vereinfachten Workflows und verbesserter Zugänglichkeit

Binden Sie Bürger über mobile Apps ein, damit sie Anliegen melden und schnell Feedback geben können

Führen Sie Inspektionen über Mobilgeräte und Tablets durch, um die Arbeit vor Ort flexibler und effizienter zu gestalten

GovPilot-Limits

KI-Tools sind nur in höheren Stufen verfügbar

GovPilot-Preise

Wesentlich : Benutzerdefinierte Preise

Professional : Benutzerdefinierte Preise

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Unlimited: Benutzerdefinierte Preise

GovPilot-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4, 6/5 (70+ Bewertungen)

4. Pipedrive für Behörden (am besten für die Bereitstellung einer CRM-Lösung vor Ort geeignet)

über Pipedrive for Government

Wenn Sie Ihre Abläufe vereinfachen und die Zusammenarbeit mit Bürgern, Interessengruppen und Partnern verbessern möchten, ist Pipedrive for Government möglicherweise die ideale Wahl.

Es hilft, veraltete Systeme durch Automatisierung und integrierte Workflows zu ersetzen, sodass Teams in Behörden Fälle verwalten, Verträge sichern und die Produktivität verbessern können, während gleichzeitig die Sicherheit und Einhaltung von Daten gewährleistet wird.

Die besten Features von Pipedrive für Behörden

Organisieren Sie Erkenntnisse aus verschiedenen Kanälen, um ein klares Verständnis für die Bedürfnisse und Aktivitäten der Bürger zu erhalten

Reduzieren Sie administrative Aufgaben und sparen Sie Zeit mit integrierten Kommunikations-Features und einfacher Terminplanung

Erstellen Sie visuelle Pipelines für das Fallmanagement, um Engpässe zu erkennen und den Fortschritt von Fällen effizient zu überwachen

Limits von Pipedrive für Behörden

Mangel an benutzerdefinierten Anpassungen und minimale Integration mit anderen beliebten tools

Preise für Pipedrive für Behörden

Wesentlich: 19 $/Monat pro Benutzer

Fortgeschritten: 34 $/Monat pro Benutzer

Professionell: 64 $/Monat pro Benutzer

Leistung: 74 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive for Government

G2: 4, 3/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über Pipedrive for Government

Was gefällt Ihnen an Pipedrive am besten? Mir gefällt die Benutzerfreundlichkeit der Plattform. Ich kann ganz einfach Leads eingeben und ihren Fortschritt überwachen. Die E-Mails, die ich jeden Tag erhalte, dienen als Erinnerung daran, mit wem ich an diesem Tag sprechen muss. Bewertung gesammelt und gehostet von G2. com.

5. SugarCRM für den öffentlichen Sektor (am besten für auf Automatisierung ausgerichtete Bürgerdienste geeignet)

via SugarCRM

SugarCRM bietet eine flexible Plattform, die speziell für den öffentlichen Sektor entwickelt wurde und eine neue Ebene der Automatisierung und benutzerdefinierten Anpassung für Regierungsabläufe bietet.

SugarCRM ist darauf ausgelegt, die Effizienz zu steigern und Prozesse im öffentlichen Dienst zu vereinfachen. Es vereinfacht Aufgaben wie das Management von Beziehungen zu Interessengruppen, das Fallmanagement und die Kommunikation und gewährleistet gleichzeitig einen strengen Datenschutz und die Einhaltung von Vorschriften.

Die besten Features von SugarCRM

Nutzen Sie die AWS-basierte Plattform für eine sichere und skalierbare Umgebung für Regierungsvorgänge

Integration von Teams mit Kundenkontakt und Back-Office-Teams durch Automatisierung zuvor getrennter Geschäftsprozesse

Migrieren Sie von Legacy-Systemen zu einem hochmodernen CRM, um Zeit zu sparen und die langfristigen Kosten zu senken

Limits von SugarCRM

Das anfängliche Setup kann einige Zeit in Anspruch nehmen, um die vollständige benutzerdefinierte Anpassung und Integration in bestehende Workflows zu ermöglichen, was die sofortige Übernahme möglicherweise verzögert

SugarCRM-Preise

Essentials: 19 $/Monat pro Benutzer

Standard: 59 $/Monat pro Benutzer

Fortgeschritten: 85 $/Monat pro Benutzer

Premier: 135 $/Monat pro Benutzer

SugarCRM-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 3, 8/5 (400+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über SugarCRM

Mir gefällt, wie einfach es ist, die gesuchten Informationen zu Projekten, Leads und Kontakten zu finden.

6. GovSense (am besten für die Ressourcenplanung von Behörden in der Cloud geeignet)

via GovSense

Ob es um die Verwaltung von Finanzen, die Optimierung von Inspektionen oder die Bearbeitung von Genehmigungen geht – GovSense bietet flexible, benutzerfreundliche Software, die sich an die Bedürfnisse Ihrer Gerichtsbarkeit anpasst.

Mit einem effizienten Implementierungsprozess, der Wochen statt Jahre dauert, stellt GovSense sicher, dass Ihr Team ohne Wartezeit einen hervorragenden öffentlichen Dienst leisten kann.

Die besten Features von GovSense

Passen Sie GRP-Module für Finanzen, Budgetierung, Versorgungsabrechnungen, Gehaltsabrechnung, Projektmanagement und mehr an

Zentralisieren Sie die Datenplattform und stellen Sie eine einzige Version der Wahrheit über alle Abteilungen hinweg sicher

Nutzen Sie eine echte Cloud-Infrastruktur mit Mandantenfähigkeit, um die Abhängigkeit von der IT zu verringern

GovSense-Limits

Mangel an Automatisierung und KI-Integration

GovSense-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

GovSense-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

7. Microsoft Dynamics 365 Government (am besten für datengesteuertes CRM geeignet)

über Microsoft Dynamics 365 Government

Microsoft Dynamics 365 Government ist eine umfassende Lösung, die darauf ausgelegt ist, Behördendaten zu vereinheitlichen, prädiktive Erkenntnisse zu liefern und den Erfolg von Missionen zu fördern.

Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit von CRM- und ERP-Anwendungen der nächsten Generation mit Tools wie Power BI, Power Apps und Power Automate können Behörden ihre Abläufe optimieren, die Entscheidungsfindung verbessern und Compliance- und Sicherheitsstandards einhalten.

Die besten Features von Microsoft Dynamics 365 Government

Nutzen Sie KI-gestützte Analysen, um verwertbare Informationen für geschäftskritische Aufgaben zu erhalten

Nutzen Sie die Power BI-Integration, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und den Beteiligten auf allen Ebenen benutzerfreundliche Einblicke zu bieten

Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter, maßgeschneiderte Lösungen für behördliche Herausforderungen zu entwickeln, ohne dass sie über umfassende Kenntnisse im Bereich Code verfügen müssen

Limits von Microsoft Dynamics 365 Government

Mangelnde Integration mit gängigen Tools für das Projektmanagement

Microsoft Dynamics 365 Government-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Dynamics 365 Government

G2: 4, 0/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (5.500+ Bewertungen)

8. CivicPlus SeeClickFix (beste Lösung für die Verwaltung von Bürgeranfragen)

über CivicPlus

CivicPlus SeeClickFix schließt die Lücke zwischen Einwohnern und Kommunalverwaltungen und trägt so zum Aufbau sichererer, saubererer und besser vernetzter Gemeinschaften bei. Einwohner können Probleme melden, Reparaturen anfordern, Feedback geben und mit lokalen Entscheidungsträgern kommunizieren.

Ob als eigenständiges tool oder integriert in andere regierungstechnische Lösungen – SeeClickFix hilft Kommunalverwaltungen, ihre Reaktionsfähigkeit, Kommunikation und betriebliche Effizienz zu verbessern.

CivicPlus SeeClickFix – die besten Features

Leiten Sie Serviceanfragen automatisch an das entsprechende Team weiter, basierend auf Speicherort und Kategorie, um schnell handeln zu können

Erkennen und verhindern Sie doppelte Anfragen vor der Übermittlung, um redundanten Aufwand zu minimieren

Halten Sie die Bürger mit Benachrichtigungen über den aktuellen Status auf dem Laufenden oder sammeln Sie weitere Details durch Folgefragen

CivicPlus SeeClickFix Limits

Es fehlen andere CRM-Features, die es zu einer ganzheitlichen Lösung machen würden

CivicPlus SeeClickFix-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

CivicPlus SeeClickFix Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4. 4/5 (40+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über CivicPlus SeeClickFix

Nachdem alles eingerichtet und in Betrieb genommen wurde, war (und ist) die Anwendung so einfach. Sie ist so anpassbar und bleibt angesichts sich ändernder Umstände sehr flexibel. Auch wenn sich meine Organisation noch in einer frühen Phase der Nutzung von SeeClickFix befindet, denke ich, dass es das Potenzial für eine unglaubliche Langlebigkeit hat; ich denke, es kann wirklich mit unserer Stadt wachsen.

9. Oracle Public Sector CRM (beste CRM-Lösungen für staatliche und lokale Behörden)

über Oracle Public Sector CRM

Oracle Public Sector CRM unterstützt Behörden dabei, durch innovative Cloud-Lösungen Vertrauen aufzubauen, die Effizienz zu steigern und bürgerorientierte Dienstleistungen anzubieten.

Durch die Integration fortschrittlicher Technologie und Echtzeitdaten ermöglicht Oracle Behörden, komplexe Herausforderungen wie Obdachlosigkeit, Betrug und öffentliche Sicherheit anzugehen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz und das Vertrauen der Gemeinschaft zu stärken.

Die besten Features von Oracle Public Sector CRM

Erleichtern Sie die sofortige Interaktion zwischen Bürgern und Regierungsmitarbeitern, unterstützt durch intelligente Geräte, Sensoren und tragbare Technologie für eine proaktive Bereitstellung von Dienstleistungen

Nutzen Sie digitale Echtzeit-Datenströme, um die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu antizipieren und effektiv zu erfüllen

Profitieren Sie von fortschrittlichen Features für mehr Sicherheit, die die Systemverwaltung automatisieren, menschliche Fehler reduzieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen

Limits von Oracle Public Sector CRM

Fehlende Features für das Projektmanagement im CRM

Oracle Public Sector CRM-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Oracle Public Sector CRM

G2: 3, 7/5 (90+ Bewertungen)

Capterra: 4, 4/5 (30+ Bewertungen)

10. SAP Customer Experience für den öffentlichen Sektor (am besten für KI-gesteuerte CRM-Lösungen geeignet)

über SAP

Durch die Nutzung umfassender Cloud-Lösungen für Behörden ermöglicht SAP Customer Experience for Public Sector Behörden, Ressourcen zu optimieren, das Finanzmanagement zu verbessern und effiziente Abläufe zu gewährleisten.

Die sofort einsatzbereiten tools von SAP helfen Behörden, sich schnell an veränderte Anforderungen anzupassen, und sorgen so für einen höheren Wert für die Bürger bei gleichzeitiger Kostensenkung.

Die besten Features von SAP Customer Experience für den öffentlichen Sektor

Automatisierung von Workflows im Finanzwesen zur effizienten Verwaltung von Barmitteln, Betriebskapital und finanziellen Risiken, wodurch die finanzielle Rechenschaftspflicht verbessert wird

Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in die Abläufe des öffentlichen Sektors, um Prozesse proaktiv zu verwalten und zu optimieren und so für mehr Transparenz und Serviceeffizienz zu sorgen

Nutzen Sie das Internet der Dinge, maschinelles Lernen und prädiktive Analysen, um die Vermögenswerte der Regierung zu erhalten und ihre Leistung zu optimieren und so zuverlässige kommunale Dienste zu gewährleisten

SAP Customer Experience für den öffentlichen Sektor – Limits

Fehlende CRM-orientierte Features, die in das Tool für das Projektmanagement integriert sind

Preise für SAP Customer Experience für den öffentlichen Sektor

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SAP Customer Experience for Public Sector

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4. 3/5 (200+ Bewertungen)

Wählen Sie das richtige CRM für Behörden im öffentlichen Dienst

Die Wahl des richtigen CRM für Ihre Behördendienste ist von entscheidender Bedeutung, da es die Art und Weise, wie Sie Ihrer Gemeinde dienen und geschäftskritische Ziele erreichen, verändern kann.

Die zehn von uns untersuchten CRM-Lösungen bieten einzigartige Features und innovative Möglichkeiten zur Modernisierung öffentlicher Dienste, von der Verwaltung von Bürgeranfragen bis hin zur Optimierung interner Workflows.

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, die über CRM hinausgeht und alles rund um die Arbeit abdeckt, ist ClickUp Ihre Plattform der Wahl.

Es geht zwar nicht nur um das Management von Kundenbeziehungen, aber die leistungsstarken Features für Projektmanagement, Automatisierung von Workflows und Produktivität machen es perfekt für Regierungsbehörden und die Automatisierung von Geschäftsprozessen.

Warum also noch warten, um Ihre Arbeit zu vereinfachen und Ihre öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern? 🚀

