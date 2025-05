die 10 besten Produktmanager-Communitys zum Netzwerken

Produktmanagement kann sich wie eine Solo-Wanderung auf einen steilen Berg anfühlen – ein falscher Schritt, und man muss sich abmühen, wieder Halt zu finden.

Aber was wäre, wenn Sie nicht jede Herausforderung im Produktmanagement allein bewältigen müssten?

Auf der ganzen Welt haben sich erfahrene Produktmanager zusammengeschlossen, um lebendige Gemeinschaften zu bilden – Spaces, in denen sie ihre Geschichten, Strategien und bewährten Tipps freigeben.

Von Ressourcen für das Produktmanagement bis hin zu Verbindungen, die Ihre Karriere verändern können, können diese Gruppen Ihnen dabei helfen, Ihre Fähigkeiten im Produktmanagement zu verbessern und Ihren Horizont zu erweitern.

Stellen Sie sich vor, Sie erhalten echte Einblicke von jemandem, der die Herausforderungen, vor denen Sie jetzt stehen, bereits gemeistert hat. Oder Brainstorming mit Gleichgesinnten, um neue Arten der Zusammenarbeit und Branchentrends zu entdecken. Die richtige Community könnte Sie sogar zu dem Traumjob als Produktmanager führen, den Sie schon immer im Auge hatten.

Schauen wir uns also die besten Produktmanager-Communities an, denen Sie noch heute beitreten können!

Produktmanager-Communities sind unerlässlich, um sich in der sich entwickelnden Landschaft des Produktmanagements zurechtzufinden

Sie bieten eine Fülle von Support, Erkenntnissen und Ressourcen und helfen Produktmanagern, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten, die ihre Herausforderungen verstehen

Diese Communities bieten Networking-Möglichkeiten, Zugang zu Wissen und Best Practices, Unterstützung durch Gleichgesinnte, exklusive tools und ein Gefühl der Zugehörigkeit

Sie halten Mitglieder über Trends im Produktmanagement auf dem Laufenden und bieten verschiedene Plattformen, um in Verbindung zu bleiben, wie Online-Foren, Slack-Gruppen und lokale Meetups

Zu den bekanntesten Communities gehören r/productmanagement , Product Coalition und Mind the Product

Die Interaktion mit diesen Gemeinschaften erfordert aktive Teilnahme, das Freigeben von Wissen und Zusammenarbeit, was das berufliche Wachstum und die Arbeitszufriedenheit fördert

Tools wie ClickUp können die Zusammenarbeit und die Verwaltung von Aufgaben innerhalb dieser Gemeinschaften weiter optimieren und bieten Features, die sich nahtlos in Plattformen wie Slack integrieren lassen, um die Produktivität zu steigern

Warum Produktmanager-Communitys wichtig sind

Das Produktmanagement entwickelt sich ständig weiter, und die Bewältigung von Aufgaben, die von Strategie und Marktforschung bis hin zur Zusammenarbeit im Team reichen, kann überwältigend sein.

Hier kommen Produktmanager-Communities ins Spiel – sie sind eine Goldgrube an Support, Erkenntnissen und Ressourcen, die Ihnen helfen, zu wachsen und immer einen Schritt voraus zu sein.

Wenn Sie Teil einer dieser Communities sind, können Sie sich mit Produktmanagement-Fachleuten verbinden, die Ihre Herausforderungen wirklich verstehen. Sie können Ideen austauschen, Best Practices kennenlernen und sich von Personen beraten lassen, die bereits in Ihrer Situation waren. Diese Communities halten Sie auch über die neuesten Trends, tools und Technologien auf dem Laufenden, die die Branche formen.

Vorteile der Mitgliedschaft in einer Produktmanager-Community

Werfen wir einen Blick auf einige der weiteren Vorteile, die eine Mitgliedschaft in einer Produktmanager-Community mit sich bringt:

Netzwerkmöglichkeiten: Tauschen Sie sich mit anderen Produktmanagern, Branchenexperten und Vordenkern aus und öffnen Sie Türen zu Mentoren, Jobangeboten und Kooperationen, die Ihre Karriere beschleunigen können

*zugang zu Wissen und Best Practices: Gewinnen Sie wertvolle Einblicke durch Fallstudien, Webinare, exklusive Videos für Führungskräfte und Whitepaper, die Sie über Branchentrends, Grundsätze des Produktmanagements und bewährte Strategien auf dem Laufenden halten

*unterstützung durch Kollegen und Problemlösung: Tritt einem Netzwerk von Produktmanagern bei, die Ratschläge erteilen, Erfahrungen austauschen und Feedback zu Herausforderungen wie Ressourcenknappheit und Verhandlungen mit Interessengruppen geben und dir dabei helfen, die Komplexität der realen Welt zu meistern

🧠 Fun Fact: 63 % der Produktmanager geben an, dass Empfehlungen von Kollegen die vertrauenswürdigste Quelle bei der Auswahl neuer tools sind.

Exklusive Tools und Ressourcen : Greifen Sie auf Vorlagen, Rahmenwerke und Roadmaps zu, um Aufgaben im Produktmanagement zu optimieren, die Effizienz zu steigern und frühzeitig auf die neuesten Tools der Branche zuzugreifen

Ein Gefühl der Zugehörigkeit : Schließen Sie sich einer Gemeinschaft an, die die Herausforderungen des Produktmanagements versteht und Unterstützung, Erfahrungsaustausch und eine Verbindung bietet, die die Zufriedenheit am Arbeitsplatz und die Work-Life-Balance verbessert

Branchentrends immer einen Schritt voraus sein: Bleiben Sie auf dem Laufenden über sich weiterentwickelnde Produktmanagementpraktiken, -tools und Markttrends, um sicherzustellen, dass Sie wettbewerbsfähig bleiben und sich an die neuesten Entwicklungen in der Branche anpassen können

👀 Wussten Sie schon? Die erste bekannte Rolle des Produktmanagers geht auf das Jahr 1931 zurück! Zu erledigen

Arten von Produktmanager-Communitys

Produktmanager (PMs) können verschiedenen Gemeinschaften beitreten, um Wissen auszutauschen, sich zu vernetzen und ihre Karriere voranzutreiben. Diese Gemeinschaften gehen auf unterschiedliche Bedürfnisse ein und bieten Ratschläge, Inspiration oder Möglichkeiten, mit anderen PMs in Verbindung zu treten.

Hier sind einige gängige Arten von Produktmanager-Communitys:

Online-Foren und Diskussionsforen : Plattformen wie Reddit oder spezialisierte Foren, in denen Produktmanager Erfahrungen austauschen, Fragen stellen und Branchentrends diskutieren

Slack- und Discord-Communitys : Echtzeit-Chat-Gruppen, die für das Networking, das Freigeben von Wissen und die Zusammenarbeit zwischen Produktmanagern weltweit konzipiert sind

Lokale Meetups und Networking-Gruppen : Persönliche Treffen, die regionale Verbindungen fördern und oft über Plattformen wie Meetup organisiert werden

Berufsverbände : Organisationen wie die Association of International Product Marketing & Management (AIPMM) bieten Ressourcen, Zertifizierungen und Ereignisse an

Social-Media-Gruppen : Eine Facebook-, Twitter- oder LinkedIn-Community, in der Produktprofis Gleichgesinnten und Influencern folgen, mit ihnen in Verbindung treten und interagieren können

Bildungsplattformen und -kurse : Communities, die auf Lernplattformen wie Coursera, Reforge oder Product School basieren, bieten oft Foren und Networking-Möglichkeiten

Unternehmensnetzwerke : Interne Communities innerhalb von Unternehmen, in denen Produktmanager zusammenarbeiten, Erkenntnisse austauschen und Best Practices entwickeln

Ereignisbasierte Gemeinschaften: Gruppen, die sich um Konferenzen, Hackathons oder Produktmanagement-Veranstaltungen wie Mind the Product oder ProductCamp bilden

Die 10 besten Produktmanager-Communitys, denen Sie beitreten können

Es gibt zahlreiche Communities, die jedem Produktmanager, der an der Spitze bleiben, sich mit Gleichgesinnten in modernen Software-Teams vernetzen oder neue Taktiken erlernen möchte, wertvolle Einblicke und Möglichkeiten bieten können.

Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Orte, an denen Produktmanager Wissen austauschen, lernen und sich weiterentwickeln können.

1. r/productmanagement

Wenn Sie schnelle Antworten auf Ihre Fragen zum Produktmanagement suchen, ist der Subreddit r/productmanagement eine der besten Anlaufstellen. Diese Community hat über 155.000 Mitglieder und ist eine hervorragende Ressource, um direktes Feedback von anderen Produktmanagern zu erhalten.

Egal, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst anfangen, die Community ist voll von Experten, die Einblicke in Produktmanagementstrategien und Tipps zur Jobsuche bieten. Der Subreddit enthält zahlreiche Ressourcen mit Lesezeichen, die neuen PMs dabei helfen, sich auf den neuesten Stand zu bringen, und ist somit ein idealer Ausgangspunkt für alle, die in das Produktmanagement einsteigen möchten.

Sie können schnelle Antworten, unterschiedliche Meinungen und aktuelle Diskussionen über die neuesten Trends im Feld erwarten. Hier finden Sie Unterstützung, Ratschläge und Hilfe bei der Bewältigung Ihrer größten PM-Herausforderungen.

2. Product Coalition

via Product Coalition

Die von Jay Stansell gegründete Product Coalition ist eine der größten und aktivsten kostenlosen Communities für Produktmanager. Ursprünglich eine Medium-Publikation, ist sie heute ein wichtiger hub, in dem täglich Tausende von PMs Ideen austauschen.

Mit einer umfangreichen Sammlung von Artikeln, die alle Aspekte des Produktmanagements abdecken, ist Product Coalition zu einer Anlaufstelle für PMs geworden, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten.

Die Community umfasst auch einen Slack-Kanal, in dem Mitglieder Verbindungen knüpfen, Produktmanagementstrategien diskutieren und eigene Inhalte zur Veröffentlichung einreichen können. Es ist eine großartige Plattform zum Netzwerken und Lernen, insbesondere für PMs, die ihre Erfahrungen freigeben oder Feedback von anderen in diesem Feld erhalten möchten.

3. Achten Sie auf das Produkt

via Mind the Product

Mind the Product ist weithin als eine der besten Produktmanagement-Communities anerkannt. Mit über 60.000 Mitgliedern bietet dieses Netzwerk eine Fülle von Ressourcen, darunter Artikel, Meetups und Schulungsworkshops.

Mind the Product zeichnet sich durch die Ausrichtung einer der größten jährlichen Produktmanagement-Konferenzen aus. Sie bringt Vordenker und Praktiker der globalen Produktindustrie zusammen, um innovative Strategien und Erkenntnisse auszutauschen.

Die Community bietet auch spezielle Schulungsprogramme an, die grundlegende Produktkenntnisse und fortgeschrittene Techniken abdecken, die auf Produktmanager zugeschnitten sind. Darüber hinaus erhalten Mitglieder sofortigen Zugang zu den neuesten und relevantesten Informationen auf diesem Feld.

4. Product Hive

via Product Hive

Product Hive ist eine vollständig von Freiwilligen geleitete Initiative, die sich darauf konzentriert, Möglichkeiten zum Lernen, Mitwirken und zur Herstellung von Verbindungen zu schaffen. Mit Ortsgruppen in den gesamten USA und einem hub in Utah bietet sie ein Mentorenprogramm, eine Jobbörse und eine Slack-Community für Produktmanager, Strategen, Designer und Führungskräfte.

Die Initiative bietet auch Vorträge, Workshops und andere Ereignisse an – oft kostenlos oder zu minimalen Kosten – perfekt für Fachleute aus den Bereichen Produktmanagement, Strategie und Design.

5. Produktschulung Slack-Community

über die Product School Slack Community

Die Product School Slack Community ist eine weitere hervorragende Ressource für alle, die ihre Karriere im Produktmanagement vorantreiben möchten. Mit über 100.000 Mitgliedern ist die Product School Community aktiv und voller aktueller und angehender Produktmanager.

Sie bietet wertvolle Ressourcen wie "Ask Me Anything (AMA)"-Sitzungen mit Branchenexperten, Karriereberatung und Unterstützung bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Die Community ist in 26 lokale Kanäle unterteilt, in denen PMs mit Gleichgesinnten in Kontakt treten, Tipps austauschen und berufliche Ziele diskutieren können.

Die Product School bietet außerdem exklusiven Zugang zu Kursen und Workshops, die Sie bei Ihrer Karriereentwicklung unterstützen. Ob Sie nun nach Tipps für die Jobsuche oder nach einer Anleitung für die Suche nach einem Mentor für Ihr Geschäft suchen, diese Community ist eine hervorragende Ressource für PMs in allen Phasen ihrer Karriere.

6. Lean Product Meetup

über Lean Product Meetup

Das Lean Product Meetup ist perfekt für alle, die Interesse an Best Practices für die Entwicklung erfolgreicher Produkte haben. Diese Gruppe bietet von Experten geleitete Sitzungen zu verschiedenen Themen wie Produktstrategien, UX-Design und Datenanalyse an.

Die Community bringt PMs, Entwickler und Start-up-Gründer zusammen, um sich über Lean-Methoden auszutauschen und voneinander zu lernen. Die Teilnahme am Lean Product Meetup ist eine großartige Möglichkeit, sich über die neuesten tools und Techniken für die Entwicklung erfolgreicher Produkte auf dem Laufenden zu halten.

Es ist auch eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich mit Branchenführern wie Dan Olsen und Casey Winters zu vernetzen, die regelmäßig auf Ereignissen sprechen.

👀 Wussten Sie schon: Einige Produktmanager-Communities bieten "Fail Fests" an, bei denen sich Mitglieder treffen, um über Produktfehler zu diskutieren – nicht um sich darin zu suhlen, sondern um Erkenntnisse auszutauschen und herauszufinden, was nicht funktioniert hat, warum und wie ähnliche Fehler vermieden werden können. Diese Ereignisse sind für eine schnelle berufliche Weiterentwicklung unerlässlich geworden.

7. Schwarze in der Technologie

via Blacks In Technology

Blacks In Technology ist eine Gemeinschaft, die sich dafür einsetzt, die Präsenz schwarzer Männer und Frauen in der Technologie zu erhöhen. Die Gemeinschaft umfasst verschiedene Ortsgruppen in den gesamten USA; Sie können sogar Ihre eigene gründen. Es ist ein großartiger Ort, um sich mit anderen Fachleuten zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und schwarze Stimmen in der Technologiebranche zu stärken.

Für Produktmanager bietet Blacks In Technology die Möglichkeit, sich mit dem Thema Vielfalt in der Tech-Welt auseinanderzusetzen und über ihr regelmäßig aktualisiertes Jobportal auf Stellenlisten zuzugreifen. Es ist auch ein Ort zum Netzwerken, an dem Sie andere Produktmanager treffen können, die Ihre Werte und Erfahrungen teilen.

8. CodeBuddies

via CodeBuddies

Wenn Sie technischer Produktmanager sind oder einen nicht-technischen Hintergrund haben und Programmierkenntnisse erwerben möchten, ist CodeBuddies eine Community, die Sie sich ansehen sollten. Diese Open-Source-Community konzentriert sich darauf, Menschen beim Erlernen von Code und der Verbesserung ihrer technischen Fähigkeiten zu unterstützen.

Eines der einzigartigsten Features von CodeBuddies sind die Silent-Coworking-Sitzungen, die rund um die Uhr stattfinden und es Ihnen ermöglichen, gemeinsam mit anderen in einer konzentrierten Umgebung an Ihren Projekten zu arbeiten.

Egal, ob Sie versuchen, neue technische Fähigkeiten zu erlernen, oder einfach nur einen ablenkungsfreien Space zum Coden suchen, diese Community unterstützt Sie dabei.

9. r/technology

r/technology ist eine allgemeine Tech-Community auf Reddit, in der Menschen aus allen Bereichen der Tech-Welt Nachrichten und Erkenntnisse freigeben. Für kreative Produktmanager ist dies ein hervorragender Ort, um aufkommende Technologien zu identifizieren und zu verstehen, die sich auf Ihre Produktstrategie auswirken könnten.

Produktmanager können sich auch mit der Community in Verbindung setzen, um Feedback zu potenziellen Produktideen oder Herausforderungen zu erhalten.

Der Subreddit organisiert Inhalte nach Kategorien, was das Durchsuchen bestimmter Themen im Zusammenhang mit technischen Innovationen erleichtert.

10. Women In Product

über Women In Product

Women In Product wurde 2016 gegründet und arbeitet an der Schaffung einer integrativeren und vielfältigeren Tech-Branche. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen und nicht-binäre Personen im Produktmanagement zu unterstützen.

Es bietet verschiedene Ressourcen, darunter Ereignisse, Webinare, auf Frauen ausgerichtete Jobbörsen und Mentorenprogramme, die Frauen in Führungspositionen dabei helfen sollen, ihre beruflichen Ziele zu erreichen.

Mit über 30.000 Mitgliedern bietet Women In Product ein dynamisches Netzwerk, in dem Mitglieder Verbindungen knüpfen, zusammenarbeiten und sich gegenseitig stärken können. Es ist ein großartiger Ort, um einen Karriere-Mentor zu finden oder an Führungsworkshops teilzunehmen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Karriere als PM voranzutreiben.

Diese Community legt Wert auf unterschiedliche Perspektiven und ist bestrebt, dass jede Stimme im Produktmanagement gehört wird.

Wie Sie sich in einer Produktmanager-Community engagieren können

Die Interaktion mit einer Produktmanager-Community erfordert eine regelmäßige Teilnahme und einen durchdachten Ansatz. Diese Spaces leben von der Zusammenarbeit, sodass Ihre Beiträge für die Schaffung sinnvoller Verbindungen und den Erwerb wertvoller Erkenntnisse von entscheidender Bedeutung sind.

So gehen Sie es mit einem Fokus auf umsetzbare Schritte an:

nehmen Sie am Wissensaustausch teil*: Besprechen Sie die Priorisierung von Backlogs, die Planung von Sprints und die Visualisierung von Roadmaps. Tauschen Sie Strategien aus, holen Sie Feedback ein und erkunden Sie tools wie Gantt-Diagramme oder Kanban-Boards

Lösen Sie spezifische Probleme : Beheben Sie Herausforderungen im Produktbetrieb, von der CI/CD-Pipeline-Konfiguration bis hin zur Optimierung von Workflows, und nutzen Sie das Fachwissen der Community für effektive Lösungen

Diskutieren Sie über neue Trends : Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich mit KI in der Benutzeranalyse, Automatisierung in Qualitätssicherungstests und Fallstudien zu Tools wie ClickUp befassen, um zu sehen, wie sie die Produktentwicklung formen

Analysieren Sie Tools und Software : Holen Sie sich Feedback von Kollegen zu Plattformen und vergleichen Sie Features wie die Nachverfolgung von OKRs, die Karte der Benutzerreise und die API-Kompatibilität, um versteckte Vor- und Nachteile aufzudecken

An Vorlagen und Rahmenwerken mitarbeiten: Vorlagen für Produktspezifikationen, Risikobewertungen und Sprint-Retrospektiven freigeben und verfeinern und sie an branchenspezifische Compliance-Anforderungen anpassen

Maximieren Sie den Wert von Produktmanager-Communities

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, hilft Produktmanagern, den Wert ihrer Communities zu maximieren, indem sie Diskussionen, Ressourcen und Aufgaben an einem Ort zentralisiert.

Mit der Produktmanagement-Lösung von ClickUp können Sie nahtlos an gemeinschaftsbasierten Projekten zusammenarbeiten, selbst wenn diese auf verschiedenen Plattformen gehostet werden.

Es lässt sich nahtlos in Tools wie Slack integrieren und erweitert seine Funktionen um die Erstellung und Zuweisung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Projekten und die Nachverfolgung der Leistung und vieles mehr.

Integrieren Sie ClickUp in Slack

Für Teams, die bereits Slack verwenden, bringt die Slack-Integration von ClickUp zusätzliche Möglichkeiten für das Projektmanagement in Ihr bestehendes Setup und macht die Zusammenarbeit noch effizienter.

Erstellen Sie ganz einfach neue ClickUp Aufgaben direkt aus Ihrem Slack-Feed in jedem beliebigen Kanal, indem Sie /ClickUp new mit der ClickUp Slack Integration eingeben

So steigert die Integration von ClickUp und Slack die Produktivität:

Umfassende Aufgabenvorschau: Geben Sie Aufgaben als Links in Slack als detaillierte Snippets mit Fälligkeitsdatum, Mitarbeitern und Fortschrittsaktualisierungen frei

*müheloses Aufgabenmanagement: Verwalten Sie ClickUp Aufgaben direkt von Slack aus, indem Sie Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Status anpassen, ohne die App zu wechseln

*nahtlose Erstellung von Aufgaben: Verwandeln Sie jede Slack-Nachricht mit einem einzigen Klick in eine ClickUp Aufgabe. Erfassen Sie Ideen, Elemente für Maßnahmen und Entscheidungen aus Ihren Unterhaltungen

Echtzeit-Sichtbarkeit: Erhalten Sie über Benachrichtigungen in Ihren ausgewählten Slack-Kanälen sofortige Updates zu der Erstellung von Aufgaben, Kommentaren und Änderungen des Status

Nachverfolgung der aufgewendeten Zeit und der Fortschritte bei Aufgaben in der Community

Weisen Sie Aufgaben zu und legen Sie Prioritäten fest, um sicherzustellen, dass Termine für Gemeinschaftsinitiativen mit ClickUp Aufgaben effizient eingehalten werden

Verwandeln Sie Community-Diskussionen in nachverfolgbare Aufgaben – sei es die Planung eines AMA, die Organisation einer Sitzung zum Wissensaustausch oder die Einrichtung von Mentorenprogrammen.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Mitarbeiter und Fristen für jeden Schritt festlegen und alle Beteiligten über die nächsten Schritte auf dem Laufenden halten.

Die benutzerdefinierten Status von ClickUp für Aufgaben und Workflows helfen Ihnen, den Fortschritt zu überwachen und Termine einzuhalten. Sie können sie auch verwenden, um das Projektmanagement an die Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen – Verfolgung von Problemen, Testen von Features oder Produkteinführungen. Ganz gleich, ob Sie Scrum, Kanban oder Agile verwenden, ClickUp passt sich nahtlos an Ihren Prozess an.

Das Produktmanagement ist nach der Implementierung von ClickUp viel einfacher geworden. Aufgaben können überwacht werden und die Anzeige des Dashboards ist interaktiv.

Und mit der ClickUp-Zeiterfassung können Sie die für verschiedene Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit nachverfolgen. Identifizieren Sie Ineffizienzen und nehmen Sie datengesteuerte Anpassungen vor, um die Produktivität und die Zeitleisten zu verbessern.

Arbeiten Sie gemeinsam an freigegebenen Aufgaben in Whiteboards und Dokumenten

Arbeiten Sie mit Ihrer Community zusammen, planen Sie Produktstrategien und geben Sie Ideen frei, indem Sie ClickUp Whiteboards verwenden

Visuelle Zusammenarbeit ist wichtig. Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um interaktiv Roadmaps, Flows von Benutzern oder Strategiediskussionen zu erstellen. Sie bieten die perfekte freigegebene Canva für die Workshops, Sitzungen zur Ideenfindung und das gemeinsame Aufschlüsseln komplexer Ideen Ihrer Gemeinschaft.

PM-Gemeinschaften leben vom Austausch von Wissen. Mit ClickUp Docs können Mitglieder gemeinsam an detaillierten Dokumentationen arbeiten und Best Practices, Frameworks und Leitfäden in Echtzeit gemeinsam bearbeiten – wie eine lebendige, sich weiterentwickelnde Wissensdatenbank.

Mit ClickUp Docs können Sie Wissen einfacher aufbauen und freigeben

Das Beste daran? Sie können Dokumente direkt mit ClickUp Aufgaben verknüpfen, damit Erkenntnisse in die Tat umgesetzt werden.

Richten Sie die Community so ein, dass sie mit klaren Zielen eine wachsende Wirkung erzielt

Bei einer starken Gemeinschaft geht es nicht nur darum, was man selbst gewinnt, sondern auch darum, was man zurückgibt.

Tragen Sie Ihren Teil zu den Zielen der Community bei – wie z. B. die Erhöhung der Mitgliederzahl, die Steigerung des Engagements oder die Einführung neuer Initiativen – und verfolgen Sie den Fortschritt transparent nach.

Einfache Festlegung und Nachverfolgung von Zielen in der Community mit ClickUp Goals

ClickUp Ziele helfen dabei, Initiativen mit klaren OKRs in Einklang zu bringen, sodass jede Diskussion und jedes Projekt die Community voranbringt. Unterstützende tools wie detaillierte Kalender, Erinnerungen, die sich am Fortschritt orientieren, und intuitive Dashboards für die Leistung helfen Ihnen, auf Kurs zu bleiben und Ihre Meilensteine effizient zu erreichen.

Verwalten Sie Ereignisse in der Community nahtlos mit dem ClickUp Kalender

Organisieren Sie Community-Treffen, Webinare oder Sprechstunden?

Mit dem ClickUp Kalender können Sie sicherstellen, dass alle auf dem Laufenden bleiben und den Zeitplan einhalten.

Ihr ClickUp-Kalender lässt sich für eine nahtlose Verwaltung von Ereignissen in Google Kalender integrieren. Um den Überblick über Ihre Community-Aktivitäten zu behalten, können Sie Ihre Ansicht auf tägliche, wöchentliche, monatliche oder benutzerdefinierte Zeiträume anpassen.

Erstellen Sie eng verbundene Gemeinschaften, indem Sie chatten und Clips erstellen

Ob es darum geht, Treffen zu koordinieren, Produktstrategien zu entwickeln oder Brancheninformationen freizugeben – mit einem Kommunikations-Tool wie ClickUp Chat bleiben Sie auf dem Laufenden.

Es hält Produktmanager-Communities in Verbindung, indem es einen zentralen Space für Echtzeit-Diskussionen, schnelle Entscheidungsfindung und nahtlose Zusammenarbeit bietet – und das alles ohne Wechsel der tools.

83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Kommunikation im Team hauptsächlich auf E-Mails und chatten. Allerdings gehen fast 60 % ihres Arbeitstages verloren, weil sie zwischen diesen tools wechseln und nach Informationen suchen.

Sorgen Sie mit Threads, Erwähnungen und Benachrichtigungen für einen kontinuierlichen Flow der Unterhaltungen und stellen Sie sicher, dass wichtige Diskussionen organisiert und umsetzbar bleiben. Das Beste daran ist, dass Sie Aufgaben direkt aus Chats erstellen oder vorhandene Aufgaben mit Unterhaltungen verknüpfen können, sodass der gesamte relevante Kontext mit den richtigen Diskussionen verknüpft bleibt.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Chat zusammen, um Aufgaben effizienter zu planen, zuzuweisen, nachzuverfolgen und abzuschließen

Für detailliertere Unterhaltungen oder Brainstorming können Sie in ClickUp Synchronisierungen (Audio- oder Videoanrufe) starten. Sie können sogar Ihren Bildschirm für eine nahtlose Zusammenarbeit freigeben.

Wenn Sie außerdem Elemente zuweisen und nachverfolgen müssen, können Sie das Feature "ClickUp @erwähne" direkt in Unterhaltungen verwenden, um sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite bleiben und Projekte vorankommen.

Im Gegensatz zu externen Apps zum Chatten befindet sich ClickUp Chat in Ihrem Workspace, sodass Community-Diskussionen mit Projekten, Zielen und laufenden Initiativen verknüpft bleiben.

Fügen Sie Ideen oder Feedback direkt in Ihre ClickUp Clips ein, indem Sie Kommentare in das Video einfügen

Wenn Text oder ein Anruf nicht ausreichen, sind ClickUp Clips der nächste Schritt. Mit diesem Feature können Sie kurze Videos Ihres Bildschirms – fertiggestellt mit Voice-Over – senden, um Ideen zu erklären, Feedback zu geben oder komplexe Details zu verdeutlichen, die sich nur schwer in Textform darstellen lassen.

Steigern Sie die Beteiligung und das Management der Community mit KI

Zu erledigen: Wünschten Sie, es gäbe eine Möglichkeit, Unterhaltungen in der Community zusammenzufassen und Elemente für Maßnahmen vorzuschlagen, damit keine wertvollen Erkenntnisse verloren gehen?

ClickUp AI, ClickUp Brain, hilft PMs dabei mit:

Mühelos Wissen freigeben: ClickUp AI kann lange Threads, Notizen von Meetings und Diskussionen zusammenfassen und Sie über die Schlüsselinformationen auf dem Laufenden halten – Sie müssen nicht mehr durch endlose Nachrichten scrollen

Verpassen Sie keine Unterhaltung mehr in Ihren Chat-Kanälen mit ClickUp Brain

Umsetzbare Folgemaßnahmen: Anstatt großartige Ideen aus Ihren virtuellen Treffen verblassen zu lassen, schlägt der : Anstatt großartige Ideen aus Ihren virtuellen Treffen verblassen zu lassen, schlägt der ClickUp AI Notetaker automatisch Aufgaben, nächste Schritte und Fristen vor und sorgt so für eine starke Dynamik innerhalb der Community

Erfassen Sie jedes Detail eines Meetings mühelos mit dem ClickUp AI Notetaker

Schnellere Entscheidungsfindung: Durch die Gewinnung von Erkenntnissen aus vergangenen Diskussionen und die Aufdeckung relevanten Wissens hilft ClickUp Brain den Führungskräften und Mitgliedern der Community, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen

Mit ClickUp Brain können Sie das Wissen der Community ganz einfach erschließen

KI-generierte Vorlagen für Engagement: Ob es darum geht, Community-Richtlinien zu strukturieren, ein Ereignis zu planen oder ein Dokument zum Freigeben von Wissen zu erstellen, ClickUp Brain kann auch benutzerdefinierte Vorlagen bereitstellen, um Dinge schneller zu erledigen

Um Zeit zu sparen, bietet ClickUp auch eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen, einschließlich Vorlagen für das Produktmanagement.

Instanz: Die Vorlage für das Community-Management von ClickUp beispielsweise nimmt Produktmanagern das Rätselraten bei der Erstellung und Verwaltung einer erfolgreichen Community ab. Sie bietet alles, was Sie für die Erstellung einer interaktiven Umgebung benötigen, die langfristiges Wachstum und Engagement fördert.

Kostenlose Vorlage erhalten Halten Sie Ihre Community mit der ClickUp-Vorlage für das Community-Management in Verbindung und motivieren Sie sie

Diese Vorlage hilft Ihnen:

Planen Sie Inhalte, Themen und Strategien

Tauschen Sie sich regelmäßig mit Mitgliedern aus

Verfolgen Sie den Fortschritt und messen Sie den Erfolg, um zukünftige Verbesserungen vorzunehmen

Erweitern Sie Ihr Produktmanagement-Netzwerk, indem Sie sich Communities anschließen

Produktmanagement-Communities sind unschätzbare Ressourcen für Ratschläge, Unterstützung und Anleitung während Ihrer gesamten Karriere. Wenn Sie jedoch nicht die Zeit haben, jeder Produktmanagement-Community zu folgen, ist das in Ordnung. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf Ihre Ziele.

Zu erledigen: Benötigen Sie eine Produkt-Community, die Ihre Fragen schnell beantwortet? Oder sind Sie mehr an Networking und dem Aufbau von Verbindungen interessiert? Vielleicht suchen Sie nach regelmäßigen Ereignissen und Treffen, um engagiert zu bleiben.

Denken Sie daran, dass eine große Anzahl von Mitgliedern nicht immer ein hohes Engagement bedeutet. In vielen Fällen ist nur ein kleiner Teil der Mitglieder aktiv. Suchen Sie nach Communities, in denen lebhafte Diskussionen stattfinden und Ihre Fragen umgehend beantwortet werden. Und vergessen Sie nicht, versteckte Kanäle in Slack-Gruppen zu erkunden. Dort entstehen oft einige der besten Unterhaltungen und Erkenntnisse.

Wenn Sie eine effizientere Plattform für die Zusammenarbeit suchen, bietet ClickUp alles, was Sie brauchen. Mit der Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben und einer dedizierten Slack-Integration hilft Ihnen ClickUp, Ihren Workflow im Produktmanagement zu optimieren. Registrieren Sie sich noch heute für ein kostenloses Konto bei ClickUp!