10 kostenlose Vorlagen für die Risikobewertung von Lieferanten für eine bessere Bewertung

Bei der Arbeit mit Drittanbietern, Auftragnehmern und Anbietern von Dienstleistungen ist es keine Strategie, darauf zu hoffen, dass nichts schief geht. Sie müssen potenzielle Risiken bewerten, bevor sie zu kostspieligen Problemen werden.

Hier kommen die Vorlagen zur Bewertung des Lieferantenrisikos ins Spiel. Diese tools bieten Ihnen einen strukturierten Rahmen, um alles zu untersuchen, von den Praktiken eines Lieferanten zur Sicherheit bis hin zu seiner finanziellen Stabilität.

Aber eine Bewertung von Grund auf neu erstellen? Das ist, als würde man das Rad neu erfinden, wenn man es nicht muss. Dieser Leitfaden führt Sie durch 10 kostenlose Vorlagen für die Bewertung von Lieferantenrisiken, die das Lieferantenmanagement vereinfachen.

Jede Vorlage hilft Ihnen, Warnsignale frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Risikominderung zu ergreifen.

Was sind Vorlagen für die Risikobewertung von Lieferanten?

Eine Vorlage zur Bewertung des Lieferantenrisikos hilft Ihnen, Drittunternehmen vor der Zusammenarbeit zu überprüfen und zu bewerten. Diese Vorlagen bieten Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, Schlüssel-Infos über Lieferanten zu sammeln, von ihrer finanziellen Gesundheit bis hin zu ihren Praktiken im Bereich der Datensicherheit.

Viele Organisationen verwenden Vorlagen zur Risikobewertung als Teil ihres umfassenderen Risikomanagementprogramms für Lieferanten. Eine gute Vorlage funktioniert wie eine Checkliste und stellt sicher, dass bei der Bewertung potenzieller Partner wichtige Schritte befolgt werden.

Kluge Unternehmen kombinieren diese Vorlagen mit einer Risikomanagementsoftware, um die Leistung von Lieferanten und Sicherheitsrisiken im Laufe der Zeit nachverfolgen zu können. Diese Kombination hilft dabei, Muster zu erkennen – wie etwa die allmählich nachlassenden Qualitätsstandards eines Lieferanten –, bevor sie sich auf den Geschäftsbetrieb auswirken.

👀 Wussten Sie schon? Die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung belaufen sich weltweit auf 4,88 Millionen US-Dollar. Daher ist es wichtiger denn je, externe Partner zu überprüfen.

Was macht eine gute Vorlage für die Risikobewertung von Lieferanten aus?

Eine gut ausgearbeitete Checkliste zur Risikobewertung von Lieferanten bildet das Rückgrat Ihres Risikobewertungsprozesses.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einer erstklassigen Vorlage achten sollten:

Klare Bewertungsstandards : Definiert spezifische Benchmarks zur Messung der Fähigkeiten, Leistung und Compliance von Anbietern

Rahmen zur Risikoidentifizierung : Hilft bei der frühzeitigen Erkennung potenzieller Probleme, einschließlich Schwachstellen bei Datenschutzverletzungen, Compliance-Verstößen, finanzieller Instabilität und operationeller Risiken

Matrix zur Folgenabschätzung : Strukturiert die Risikobewertung durch die Bewertung von Wahrscheinlichkeit, potenziellem Schaden und Risikotoleranz

Bewertung der Kritikalität von Anbietern : Kategorisiert Anbieter basierend auf ihren Auswirkungen auf den Betrieb unter Berücksichtigung von Datenzugriff, Systemintegration und geschäftlichen Abhängigkeiten

Checkliste für die Due Diligence : Hilft bei der Durchführung und Dokumentation gründlicher Hintergrundprüfungen, einschließlich Analyse der Angriffsfläche, vergangener Incidents im Bereich der Sicherheit, Compliance-Historie und finanzieller Stabilität für ein ordnungsgemäßes IT-Lieferantenmanagement

*überwachungsrichtlinien: Gewährleisten Sie eine kontinuierliche Überwachung der Lieferanten durch Nachverfolgung der Leistung, Compliance-Zeitpläne, Bewertungen der Sicherheit und Protokolle zur Reaktion auf Incidents

Dokumentationsanforderungen: Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen über Bewertungsergebnisse, Elemente von Maßnahmen, Folgemaßnahmen und Genehmigungen von Interessengruppen

👀 Wussten Sie schon? Ungefähr 60 % aller Datenschutzverletzungen werden von Dritten initiiert, was die dringende Notwendigkeit eines soliden Risikomanagements für Dritte unterstreicht.

10 kostenlose Vorlagen für die Risikobewertung von Lieferanten

Das Management von Lieferantenrisiken ist einfacher, wenn Sie über die richtigen tools verfügen. Anstatt bei null anzufangen, können Sie kostenlose, vorgefertigte Vorlagen verwenden, die den Prozess optimieren – insbesondere, wenn sie direkt in Ihren Workflow integriert sind.

ClickUp, die App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, bietet Vorlagen für die Bewertung von Lieferantenrisiken, die sich nahtlos in Ihre Projekte, Dokumente und KI-gestützte Automatisierung integrieren lassen. Von der Bewertung des Risikolevels bis hin zur Nachverfolgung der Compliance können Sie alles an einem Ort verwalten, ohne mit mehreren tools jonglieren zu müssen.

📮ClickUp Insight: Bei leistungsschwachen Teams ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit mehr als 15 Tools jonglieren, viermal höher, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit nur einer Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansicht kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen

Sehen wir uns nun diese 10 kostenlosen Vorlagen an.

1. Die ClickUp-Vorlage für das Risikomanagement von Lieferanten

Kostenlose Vorlage erhalten Nachverfolgung und systematische Verwaltung von Lieferantenrisiken mit der Vorlage für das Lieferantenrisikomanagement von ClickUp

Die Risiken Ihrer Lieferanten sollten Sie nicht um den Schlaf bringen. Die Vorlage für das Risikomanagement von ClickUp für Lieferanten unterstützt Teams im Beschaffungswesen bei:

Risikoidentifizierung und -nachverfolgung: Benutzerdefinierte Felder verwenden, um Schlüsselinformationen zu jedem Risiko zu erfassen, einschließlich Beschreibungen, Folgen und Risikostufen

*visuelles Risikomanagement: Verwenden Sie vier verschiedene Ansichten (Aufgaben, Board, Dokumentansicht und Tabelle), um Ihre Risikolandschaft zu verstehen

tools für die Zusammenarbeit im Team:* Fügen Sie Kommentare und Anhänge direkt zu risikobehafteten Einträgen hinzu, um das Bild für alle Beteiligten zu verdeutlichen

Risikoprüfungen: Richten Sie Richten Sie in ClickUp Wiederholende Aufgaben für regelmäßige Risikoprüfungen ein

🔐 Ideal für: Beschaffungsmanager und Teams für Risikobewertung, die einen strukturierten Ansatz für das Risikomanagement von Lieferanten benötigen

2. Die ClickUp-Vorlage für das Whiteboard zur Risikobewertung von Lieferanten

Kostenlose Vorlage erhalten Nachverfolgung und systematische Bewertung von Lieferantenrisiken mit der ClickUp-Vorlage für das Whiteboard zur Lieferantenrisikobewertung

Die Risikobewertung ist keine Pflichtübung – sie ist Ihre erste Verteidigungslinie gegen Fallstricke bei Projekten. Die ClickUp-Vorlage für das Whiteboard zur Risikobewertung von Lieferanten bietet Ihnen die tools, um zu verhindern, dass potenzielle Probleme kritische Projekte zum Scheitern bringen.

Diese Vorlage ist besonders nützlich, weil:

ansicht "Risikobewertung":* Potenzielle Probleme auf einer Karte darstellen, Pläne zur Risikominderung erstellen und den Fortschritt auf Registerkarten verfolgen – alles an einem Ort. Fügen Sie Beispiele für Fragen hinzu, um das Risikoniveau jedes Anbieters zu bewerten und gezielte Aktionspläne zu erstellen

*ansicht des Leitfadens für den Einstieg: Machen Sie das Beste aus der Vorlage mit praktischen Tipps und klaren Anweisungen. Erfahren Sie, wie Sie gründliche Fragebögen zur Risikobewertung von Drittanbietern durchführen und wirksame Maßnahmen zur Sicherheit ergreifen können

nachverfolgung des Fortschritts:* Verwenden Sie zwei einfache Optionen für den Status – "Offen" und "Abgeschlossen" –, um einen klaren Überblick zu behalten. Aktualisieren Sie diese, während Sie Schutzmaßnahmen gegen jedes Risiko erstellen, und stellen Sie sicher, dass jeder genau weiß, wo die Dinge stehen

🔐 Ideal für: Projektmanager und Teams für die Beschaffung, die eine systematische Methode zur Bewertung und Überwachung von Lieferantenrisiken benötigen

3. Die ClickUp-Vorlage für das Whiteboard zur Analyse des Lieferantenrisikos

Kostenlose Vorlage erhalten Nachverfolgung und Verwaltung von Risiken mit der Vorlage für das Whiteboard zur Risikoanalyse von ClickUp

Die Vorlage für das Whiteboard zur Risikoanalyse von ClickUp hilft Teams, die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß eines Ereignisses zu bestimmen und einen Plan zur Risikominderung zu entwickeln.

Diese Vorlage zeichnet sich durch ihren visuellen Ansatz für das Risikomanagement aus, der den Schutz sensibler Informationen und die Verwaltung von Beziehungen zu Lieferanten erleichtert. So verwenden Sie sie:

erstellen Sie spezifische Aufgaben:* Legen Sie Aufgaben für jedes identifizierte Risiko fest und verknüpfen Sie diese direkt mit Ihren Aktionsplänen

Klare Eigentümerschaft festlegen: Mitglieder des Teams bestimmten Risiken zuweisen und realistische Zeitleisten festlegen

*arbeiten Sie mit den Stakeholdern zusammen: Entwickeln Sie Lösungen mithilfe integrierter Tools für die Zusammenarbeit

fortschritt nachverfolgen:* Einfache Markierungen für den Status "Offen"/"Abgeschlossen" verwenden

*bleiben Sie auf dem Laufenden: Richten Sie automatische Benachrichtigungen über Änderungen des Risikostatus ein

🔐 Ideal für: Teams für Sicherheit und Risikomanager, die einen visuellen, kollaborativen Ansatz zur Identifizierung und Bewältigung potenzieller Bedrohungen benötigen

4. Die Vorlage für die ClickUp Matrix zum Wert und Risiko von Lieferanten

Kostenlose Vorlage erhalten Priorisierung und Nachverfolgung von Risiken im Zusammenhang mit Lieferanten mit der Vorlage "ClickUp Vendor Value Risk Matrix"

Kluge Entscheidungen über Partnerschaften mit Lieferanten zu treffen bedeutet, potenzielle Vorteile sorgfältig gegen mögliche Nachteile abzuwägen. Die Vorlage für die ClickUp Matrix zum Wert und Risiko von Lieferanten hilft Ihnen dabei, genau das zu tun, und zwar mit einem strukturierten Ansatz für den Risikobewertungsprozess:

Nachverfolgung von Risiken mit hohem Wert: Stellen Sie Ihre größten Bedenken in den Mittelpunkt. Ob es um die finanzielle Stabilität eines Anbieters oder um dessen Maßnahmen zur Sicherheit geht, Sie werden kritische Probleme schneller erkennen

*risikomanagement von geringem Wert: Überwachen Sie Lieferanten mit geringem Risiko, die dennoch Auswirkungen auf Ihre Betriebsabläufe haben könnten. Von geringfügigen Lieferverzögerungen bis hin zu kleinen Aktualisierungen der Compliance entgeht Ihnen nichts

Visuelle Risikoorganisation: Verschaffen Sie sich über die Verschaffen Sie sich über die Ansicht "Board" in ClickUp einen klaren Überblick über jedes Risiko. Verschieben Sie Risiken zwischen den Karten mit dem Status "Offen" und "Abgeschlossen", während Ihr Team sie bearbeitet

🔐 Ideal für: Fachleute für Lieferantenmanagement, die datengestützte Entscheidungen über Beziehungen zu Lieferanten treffen müssen

5. Die Vorlage für die Risikoanalyse im Projektmanagement von ClickUp Vendor

Kostenlose Vorlage erhalten Halten Sie Projekte auf Kurs, indem Sie Risiken mit der Vorlage für die Risikoanalyse im Projektmanagement von ClickUp identifizieren und managen

Die Vorlage für die Risikoanalyse im Projektmanagement von ClickUp hilft Ihrem Team, Risiken zu erkennen und direkt anzugehen, sodass Ihre Projekte auch bei Herausforderungen auf Kurs bleiben.

Diese Vorlage zeichnet sich in mehreren Schlüsseln aus, die das Risikomanagement praktisch und umsetzbar machen:

*übersicht: Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Risiken Ihres Projekts an einem Ort. Nachverfolgung des Status, der Prioritäten und des Fortschritts bei der Risikominderung von einem einzigen Command-Center aus

Leitfaden für den Einstieg: Erhalten Sie eine schrittweise Anleitung zur Erstellung Ihres Plans für das Risikomanagement sowie Tipps für eine effektive Due Diligence und Risikobewertung

benutzerdefinierte Statusaktualisierungen:* Organisieren Sie Risiken in 11 verschiedenen Statuskategorien. Verschieben Sie Aufgaben reibungslos von "Neuer Eintrag" über "Minderung" bis hin zu "Abschließen"

Integrierte Tools für die Zusammenarbeit: Tag Mitglieder des Teams für eine schnelle Reaktion auf Incidents. Fügen Sie Kommentare und Aktualisierungen direkt zu risikobehafteten Elementen hinzu. Geben Sie Risikoberichte für Schlüsselakteure frei

🔐 Ideal für: Projektmanager, die einen systematischen Ansatz zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung von Projektrisiken benötigen

6. Die Vorlage für das ClickUp-Lieferantenrisikoregister

Kostenlose Vorlage erhalten Nachverfolgung und Verwaltung von Projektrisiken mit der umfassenden Vorlage für das ClickUp-Lieferantenrisikoregister

Das Management von Risiken bei Projekten sollte kein Ratespiel sein. Die Vorlage für das ClickUp-Lieferantenrisikoregister bietet ein leicht verständliches Format für die Organisation von Risikobewertungen. Verwenden Sie diese Vorlage, um Abteilungen und Interessengruppen dabei zu helfen, auf derselben Seite zu bleiben.

Diese Vorlage ist besonders nützlich, weil:

*nachverfolgung von Risiken und Statusverwaltung: Verwenden Sie neun benutzerdefinierte Status in ClickUp zur Beschreibung des Fortschritts beim Risikomanagement von "Aufgetreten" über "Eingedämmt" bis hin zu "Aktiv"

*benutzerdefinierte Felder für eine detaillierte Bewertung: Erfassen Sie wichtige Informationen zu jedem Risiko mit sieben integrierten benutzerdefinierten Feldern – Konsequenz, Beschreibung, erwartete Kosten, Kosten für die Risikominderung, Wahrscheinlichkeit, Risikostufe und Risikoreaktion

Mehrere Ansichten für bessere Einblicke: Analysieren Sie Ihre Risiken auf sechs verschiedene Arten: Kostenansicht, Listenansicht, Statusansicht, Reaktionsansicht, Ebenenansicht und Leitfaden für den Einstieg

🔐 Ideal für: Risikomanager, die Risiken von Projekten schnell visualisieren und beheben möchten

7. Vorlage für eine Liste offener Probleme von ClickUp-Anbietern

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten und lösen Sie Probleme mit Lieferanten in Echtzeit mit der Vorlage für eine Liste offener Probleme von ClickUp Vendor

Diese Vorlage für eine ClickUp-Liste offener Fragen zu Lieferanten hilft Ihnen, Probleme mit risikoreichen Lieferanten frühzeitig zu erkennen und schnell Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, und zwar mit verschiedenen hilfreichen Ansichten:

ansicht "Schweregrad nach Kategorie":* Sortieren Sie Probleme nach Auswirkung, damit Sie die kritischsten zuerst angehen können

*ansicht des Formulars zur Übermittlung von Problemen: Geben Sie Ihrem Team eine klare Möglichkeit, Probleme mit Lieferanten zu melden. Das Formular stellt sicher, dass alle erforderlichen Details angegeben werden, was bedeutet, dass weniger E-Mails hin und her geschickt werden müssen, um weitere Informationen anzufordern

*ansicht "Offene Probleme": Behalten Sie aktive Probleme an einem zentralen Ort im Auge. Sie sehen genau, was repariert werden muss und wer an welcher Arbeit arbeitet

🔐 Ideal für: Projektmanager, die offene Probleme innerhalb der Fristen lösen möchten

8. Die Vorlage für die Liste der Probleme mit Lieferanten von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Probleme mit Lieferanten und lösen Sie sie schnell mit der Vorlage für eine Liste von ClickUp Vendor Issue Tracker

Benötigen Sie eine Möglichkeit, Probleme mit Lieferanten zu überwachen, bevor sie zu Betriebsrisiken werden? Probieren Sie die Vorlage für die ClickUp-Liste zur Verfolgung von Lieferantenproblemen aus. Effiziente Protokollierung, Nachverfolgung und Lösung von Problemen mit Lieferanten, einschließlich Lieferverzögerungen, Vertragsabweichungen und Serviceunterbrechungen, an einem Ort.

Das zeichnet diese Vorlage aus:

Klare Dokumentation von Problemen: Erstellen Sie dedizierte Projekte für jedes Problem mit einem Anbieter, das Aufmerksamkeit erfordert. Fügen Sie detaillierte Beschreibungen und Kontext hinzu, um den Mitgliedern des Teams das Verständnis des Problems zu erleichtern

intelligente Aufgabenverwaltung: *Weisen Sie den Mitgliedern des Teams die Eigentümerschaft für bestimmte Probleme zu. Legen Sie realistische Zeitleisten für die Lösung von Problemen fest. Unterteilen Sie komplexe Probleme in überschaubare Schritte

Nachverfolgung des Fortschritts: Verwenden Sie die Statusmarkierungen "Offen" und "Abgeschlossen", um den Status jedes Problems anzuzeigen. Verschaffen Sie sich einen schnellen visuellen Überblick über gelöste und offene Probleme

Benachrichtigungssystem: Richten Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen ein, um über Aktualisierungen informiert zu bleiben. Halten Sie die Mitglieder Ihres Teams über dringende Probleme auf dem Laufenden

🔐 Ideal für: Teams für die Beschaffung, Lieferantenmanager und Projektleiter, die Probleme im Zusammenhang mit Lieferanten effizient nachverfolgen und lösen müssen

9. Die Vorlage für die ClickUp-Analyse des Lieferantenrisikos

Kostenlose Vorlage erhalten Treffen Sie klügere Entscheidungen, indem Sie die Risiken und Vorteile einer Vertragsunterzeichnung mit jedem Anbieter abwägen – mit der Vorlage für die ClickUp-Risiko-Nutzen-Analyse

Kluge Entscheidungen im Geschäft erfordern eine ausgewogene Ansicht potenzieller Gewinne und Verluste. Die Vorlage für die ClickUp-Risikovorteilanalyse hilft Teams dabei, Chancen zu erkennen und gleichzeitig auf mögliche Incidents in Bezug auf die Sicherheit und Cybersicherheitsrisiken für Projekte zu achten.

Diese praktische Vorlage hilft Ihnen, die Auswahl von Lieferantenpartnern systematisch zu bewerten:

*brainstorming und Liste der Optionen: Verwenden Sie ClickUp Docs , um alle möglichen Optionen und Wege zu notieren. Die übersichtliche, ablenkungsfreie Oberfläche hilft dabei, Ideen klar zu erfassen und stellt sicher, dass keine Option übersehen wird

risiken und Vorteile getrennt nachverfolgen:* Erstellen Sie dedizierte Aufgaben für die Vor- und Nachteile jeder Lieferantenwahl

numerische Werte zuweisen:* Bewertung jedes Risikos und Vorteils mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern zu Faktoren wie Auswirkungsgrad (1-5), Wahrscheinlichkeit (Prozentsatz), Kostenauswirkungen und Überlegungen zur Zeitleiste

🔐 Ideal für: Führungskräfte und Projektmanager, die datengestützte Entscheidungen treffen und gleichzeitig Lieferantenrisiken effektiv managen müssen

10. Die Vorlage für die Checkliste zur Lieferantenverwaltung von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Bewerten Sie Anbieter und verwalten Sie Beziehungen effektiv mit der Vorlage für die Checkliste zur Anbieterverwaltung von ClickUp

Es kann schwierig sein, mehrere Anbieter im Auge zu behalten und gleichzeitig Qualitäts- und Compliance-Standards einzuhalten. Die Vorlage für die Checkliste zur Lieferantenverwaltung von ClickUp sorgt für mehr Effizienz beim Risikomanagement für Lieferanten durch:

ansicht "Lieferantenbewertungen": *Sehen Sie alle Ihre Lieferanteninformationen auf einen Blick in einem übersichtlichen Space. Kein Durchsuchen endloser Tabellen mehr oder Wechseln zwischen verschiedenen tools

Leitfaden für den Einstieg anzeigen: Beginnen Sie mit einem neuen Lieferanten. Diese Ansicht führt Sie durch jeden Schritt, vom ersten Kontakt bis zur endgültigen Genehmigung

Vendor information hub: Speichern Sie wichtige Informationen zu Lieferanten an einem Ort – Kontaktinformationen, Servicevereinbarungen, Daten zur bisherigen Leistung und vieles mehr

Tools zur Leistungsbewertung: Nachverfolgung der Lieferantenleistung mit integrierten Formularen zur Bewertung. Bewertung der Servicequalität, Überwachung der Compliance und Kennzeichnung von Problemen, die Aufmerksamkeit erfordern

🔐 Ideal für: Teams für Beschaffung und Lieferantenmanagement, die einen systematischen Ansatz zur Bewertung und Überwachung von Beziehungen zu Lieferanten benötigen

Verwenden Sie ClickUp, um die Lieferantenbewertung zu vereinfachen

Beziehungen zu Drittanbietern bergen sowohl Chancen als auch Risiken. Der richtige Prozess zur Bewertung des Lieferantenrisikos hilft Ihnen, kluge Entscheidungen darüber zu treffen, mit welchen Lieferanten Sie zusammenarbeiten möchten, und gleichzeitig Ihre Organisation zu schützen.

Mit einer soliden Vorlage für die Bewertung des Lieferantenrisikos können Sie potenzielle Partner systematisch in Bezug auf Sicherheit, Finanzen, Betrieb und Compliance bewerten. Viele Organisationen nutzen inzwischen digitale tools und Fragebögen zur Bewertung des Lieferantenrisikos, um diesen kritischen Prozess zu optimieren. Die richtige Technologielösung hilft dabei, Bewertungen zu standardisieren, Dokumentationen zu zentralisieren und klare Prüfpfade zu führen.

ClickUp bietet die Flexibilität und die Features, die für die Erstellung und Verwaltung eines robusten Programms zur Risikobewertung von Lieferanten erforderlich sind. Sie können benutzerdefinierte Formulare, automatisierte Workflows und Echtzeit-Dashboards erstellen, um die Beziehungen zu Lieferanten von der ersten Überprüfung bis zur laufenden Überwachung nachzuverfolgen.

Sind Sie bereit, solide Schutzmaßnahmen gegen Lieferantenrisiken zu ergreifen? Dann melden Sie sich noch heute für ein kostenloses Konto bei ClickUp an!