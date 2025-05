Der ultimative Leitfaden für CRM-Software für HLK: Die besten Optionen zum Erkunden

Bei der Führung eines HLK-Unternehmens geht es darum, die betriebliche Effizienz zu meistern, organisiert zu bleiben und in einer hart umkämpften Branche einen erstklassigen Kundenservice zu bieten.

Um heute im HVAC-Bereich erfolgreich zu sein, sind tools erforderlich, die nicht nur Schritt halten, sondern Innovationen vorantreiben. Hier kommt HVAC CRM ins Spiel. Diese leistungsstarken Plattformen sind darauf ausgelegt, alles zu optimieren, von der Planung und dem Versand bis hin zur Rechnungsstellung und dem Kundenbeziehungsmanagement.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten CRM-Softwarelösungen für HLK-Unternehmen vor, die Ihnen dabei helfen, die Effizienz zu steigern, den Betrieb zu skalieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten CRM-Softwares für HLK-Unternehmen, mit denen Sie Ihre Betriebsabläufe optimieren, das Kundenmanagement verbessern und Ihren Umsatz steigern können: : Am besten für die Automatisierung von Workflows und die Zusammenarbeit im Team im Bereich HLK geeignet ClickUp: Am besten für die Automatisierung von Workflows und die Zusammenarbeit im Team im Bereich HLK geeignet

Kurz gesagt: Beste Automatisierung des Vertriebs und Kundenbindung

Jobber: Am besten für die Planung und das Auftragsmanagement im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik geeignet

Housecall Pro : Am besten für die Automatisierung des gesamten Feldes geeignet

ServiceTrade: Bestens geeignet für das Management von gewerblichen HLK-Dienstleistungen

Zoho CRM: Am besten für die Automatisierung und benutzerdefinierte Anpassung von KI-gesteuerten Verkäufen geeignet

Pipeline-CRM: Am besten für die Visualisierung und Automatisierung der Vertriebspipeline geeignet

ServiceTitan: Am besten für HLK-Unternehmen auf Unternehmensebene geeignet

FieldEdge: Am besten für die Echtzeit-Abfertigung und die finanzielle Nachverfolgung

Service Fusion: Am besten für die durchgängige Auftragsverwaltung im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik

Worauf sollten Sie bei einem CRM für HLK achten?

Ein CRM für HLK-Unternehmen sollte mehr als nur Kundendaten speichern – es sollte aktiv Ihre betriebliche Effizienz verbessern und den Umsatz steigern.

Hier sind einige wichtige CRM-Komponenten, auf die Sie achten sollten:

Intelligente Planung und Disposition: Wählen Sie ein CRM, mit dem Sie Aufträge zuweisen, Routen optimieren und automatische Updates an Techniker und Kunden senden können. Dadurch werden verpasste Termine und Reisezeiten reduziert

Automatisierte Nachfassaktionen: Suchen Sie nach einem System, das Erinnerungen an Wartungsverträge, unbezahlte Rechnungen und Kundenbewertungen sendet. Die Bindung von Kunden ist der Schlüssel zur Generierung von Folgegeschäften

mobiler Zugriff für Techniker: *Stellen Sie sicher, dass Ihr Team den Status von Aufträgen aktualisieren, Notizen hinzufügen und Rechnungen über das Smartphone erstellen kann. Eine mobile CRM-App hält Teams im Feld und im Büro in Verbindung

Integrierte Rechnungsstellung und Zahlungen: Vereinfachen Sie die Rechnungsstellung durch die Auswahl eines CRM, das Rechnungen erstellt, digitale Zahlungen akzeptiert und ausstehende Beträge ohne manuelle Einträge nachverfolgt

Customer management tools: Finden Sie ein CRM, das den Serviceverlauf protokolliert, Gerätedetails speichert und eine personalisierte Kommunikation ermöglicht. Dies hilft Ihnen, die Kundenzufriedenheit langfristig zu steigern

🔎 Wussten Sie schon? Die Anfänge des CRM reichen bis in die frühen 1970er Jahre zurück, als Unternehmen begannen, von einem "produktzentrierten" zu einem "kundenorientierten" Ansatz überzugehen. Diese entscheidende Erkenntnis führte zur Entwicklung des CRM und veränderte für immer die Art und Weise, wie Unternehmen Beziehungen aufbauen und Kundenbedürfnisse priorisieren.

Top-CRM für HLK-Unternehmen zum Erkunden

Die Wahl der richtigen HLK-Service-Software kann den entscheidenden Unterschied bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen, der Auftragsplanung und der Umsatzsteigerung ausmachen.

Hier sind einige der besten CRMs für HLK, jedes mit seinen spezifischen Anwendungsfällen und Alleinstellungsmerkmalen:

1. ClickUp (am besten für die Automatisierung von Workflows und die Zusammenarbeit im Team im Bereich HLK geeignet)

Als Alles-in-Einem-App für die Arbeit dient ClickUp als robustes CRM für HLK-Unternehmen und bietet über das Kundenmanagement hinaus eine umfassende Automatisierung von Workflows und eine nahtlose Zusammenarbeit bei Projekten.

Erhalten Sie ClickUp CRM kostenlos Verwenden Sie ClickUp CRM, um Abläufe zu optimieren, Reaktionszeiten zu verkürzen und die Kundenzufriedenheit zu steigern, während Sie alles auf einer Plattform organisieren

Die anpassbaren Workflows von ClickUp CRM ermöglichen es HLK-Unternehmen, ihr CRM-System an ihre individuellen Prozesse anzupassen und so einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Kundendaten, Servicehistorie und Infos zu Geräten können ganz einfach über Benutzerdefinierte Felder in ClickUp gespeichert werden. So können Sie Auftragstypen, Garantieabläufe und Wartungspläne in einem organisierten, durchsuchbaren Format nachverfolgen.

Weisen Sie Technikern mithilfe von ClickUp Aufgaben zu und visualisieren Sie deren Verfügbarkeit mithilfe der Kalender- und Workload-Ansicht für eine optimierte Planung. Und vergessen Sie nicht, in ClickUp Automatisierungen ohne Code einzurichten, um Techniker über neue Aufgaben zu informieren und so Verzögerungen und Fehlkommunikation zu reduzieren.

Techniker können direkt von der mobilen ClickUp App aus auf Aufgabendetails und Checklisten zugreifen und Serviceberichte hochladen, während sie vor Ort sind. Durch Kommentare zu Aufgaben in Threads können Updates in Echtzeit zwischen Teams im Feld und Büromitarbeitern ausgetauscht werden.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status für Aufgaben in ClickUp, um Ihre Vertriebskette aufzubauen und zu verwalten und den Fortschritt von Aufträgen nachzuverfolgen

Möchten Sie den Fortschritt Ihrer Arbeit im Auge behalten? Verfolgen Sie ihn mit den benutzerdefinierten Aufgabenstatus von ClickUp, wie z. B. "Geplant", "In Bearbeitung", "Fertiggestellt" und "Abgerechnet". Diese Status können auch zur Nachverfolgung der Phasen der Pipeline für Leads und potenzielle Kunden verwendet werden.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie in ClickUp Wiederholende Aufgaben für Erinnerungen an vorbeugende Wartungen, Garantieüberprüfungen und Nachfassanrufe ein.

Mit über 50 Karten für das Dashboard erleichtert ClickUp außerdem die Visualisierung und Verwaltung aller Projekt-, Aufgaben- und Kundendaten an einem zentralen Speicherort.

Darüber hinaus steigern die nahtlosen Integrationen von ClickUp in beliebte Plattformen wie Google Workspace und HubSpot die Produktivität.

Kostenlose Vorlage erhalten Transformieren Sie Ihre Projekte und Ihre Vertriebskette mit der Vorlage für das Kundenbeziehungsmanagement von ClickUp

Wenn Sie befürchten, dass ein benutzerdefiniertes Setup von ClickUp zu zeitaufwendig ist, probieren Sie stattdessen die Vorlage für ClickUp aus.

Es handelt sich um eine vorgefertigte Vorlage für HLK-Unternehmen, mit der sie Kundenbeziehungen verwalten, Serviceanfragen nachverfolgen und Vertriebspipelines an einem Ort organisieren können. Mit integrierter Automatisierung und Berichterstellung vereinfacht diese Vorlage die Terminplanung, Nachverfolgung und Rechnungsstellung und sorgt so für einen reibungslosen Ablauf und eine verbesserte Kundenbindung.

Benutzerdefinierte Felder, Status und mehrere Ansichten für Projekte ermöglichen Folgendes:

Optimieren Sie die Planung und den Versand für einen zeitnahen Service

Nachverfolgung von Leads und Verkäufen zur Steigerung der Konversionsraten

Automatisierung von Nachfassaktionen zur Verbesserung der Kundenbindung

Erstellen Sie Berichte für eine datengestützte Entscheidungsfindung

➡️ Lesen Sie auch: Wie Sie Ihr eigenes CRM in ClickUp erstellen

Die besten Features von ClickUp

Nachverfolgung des Werts eines Kunden über die gesamte Lebensdauer und der Serviceleistung mit benutzerdefinierten Dashboards von ClickUp

Organisieren Sie Leads, Serviceanfragen und Nachfassaktionen mithilfe von benutzerdefinierten Status und benutzerdefinierten Feldern in ClickUp

Automatisieren Sie die Kundenkommunikation mit der E-Mail-ClickApp und senden Sie Erinnerungen an Serviceleistungen oder E-Mails zur Nachverfolgung direkt aus ClickUp heraus

Beschleunigen Sie die Dokumentengenehmigung und das Vertragsmanagement mit Prüfungen und Anmerkungen

Verwalten Sie Servicepläne, Vertriebskanäle und Kundendaten mithilfe vorgefertigter Vorlagen für das Kundenbeziehungsmanagement

Automatisieren Sie Aufgaben, Status und Erinnerungen mit der Automatisierung von Workflows

Verwenden Sie Felder mit Formeln , um die Kosten für neue Produktreihenfolgen automatisch zu berechnen oder mühelos Bewertungen für neue Leads zu erstellen

Verwalten und verwalten Sie Ihre Kundenbeziehungen mit Listen-, Board-, Gantt- und Kalenderansichten

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

ClickUp-Limits

Der hohe Grad an benutzerdefinierten Einstellungen kann für neue Benutzer überwältigend sein

Nicht alle Ansichten sind vollständig in der mobilen App verfügbar

Andere CRMs bieten möglicherweise fortschrittlichere Features, die speziell auf HLK-Unternehmen zugeschnitten sind

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über ClickUp sagen

ClickUp ist das BESTE System für Projektmanagement, Dashboard, CRM und Skalierung, das ich je gesehen habe! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Feinabstimmung der Geschäftsentwicklung in einem Prozess von 500.000 bis 1 Million Dollar täglich zu konzentrieren. Wir stellen jetzt auf die Nachverfolgung von Konversionen und Ergebnissen um! ICH LIEBE ClickUp!

2. Nutshell (am besten für die Automatisierung des Vertriebs und die Kundenbindung geeignet)

via Nutshell

Nutshell ist eine All-in-One-CRM-Software für HLK-Unternehmen, die die Automatisierung des Vertriebs, das Kundenmanagement und die Marketing-Reichweite vereinfacht. Sie bietet benutzerdefinierte Pipelines, die Nachverfolgung von Leads und die Automatisierung von E-Mails, um HLK-Technikern dabei zu helfen, Interessenten in langfristige Kunden zu verwandeln.

Die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die Verwaltung von Serviceverträgen, die Nachverfolgung von Folgemaßnahmen und die Automatisierung der nächsten Schritte ohne zusätzlichen Aufwand. Nutshell lässt sich auch in Google, Microsoft, QuickBooks und andere Systeme integrieren und gewährleistet so ein nahtloses Management des Workflows.

Die besten Features von Nutshell

Automatisierung von Verkaufsprozessen mit anpassbaren CRM-Pipelines und Nachverfolgung von Leads

Binden Sie Ihre Kunden effektiv ein – mit integriertem E-Mail-Marketing und Automatisierung

Synchronisierung mit Google und Microsoft für die Integration von Kalender und E-Mail

Nachverfolgung des Fortschritts von Geschäften und Servicevereinbarungen mithilfe detaillierter Berichterstellung und Analysen

Nutshell limitations

Lernkurve aufgrund mehrerer benutzerdefinierter Optionen

Einige der erweiterten Features erfordern zusätzliche Schulungen, um effektiv genutzt werden zu können

Nutshell-Preisgestaltung

Stiftung: 19 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 32 $/Monat pro Benutzer

Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

Business: 67 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: 89 $/Monat pro Benutzer

Nutshell-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (500+ Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie ein CRM-System für Ihr Geschäft auswählen

3. Jobber (am besten für die Planung und das Auftragsmanagement im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik geeignet)

via Jobber

Jobber ist eine Software für das Außendienstmanagement, die entwickelt wurde, um die Planung, Rechnungsstellung und Zeiterfassung zu optimieren. Sie wurde für Unternehmen im Außendienst entwickelt und unterstützt Teams im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik bei der Verwaltung des täglichen Betriebs, ohne die Arbeit der Administratoren zu erschweren. Mit automatisierten Auftragszuweisungen, Echtzeit-Planung und wechselseitiger Kundenkommunikation sorgt Jobber für eine hervorragende Servicequalität.

Es lässt sich auch in QuickBooks, Stripe und Google Kalender integrieren, wodurch Rechnungsstellung und Zahlungen nahtlos erfolgen. HLK-Unternehmen, die Jobber nutzen, verzeichnen im ersten Jahr ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 37 %, was die Auswirkungen auf Effizienz und Rentabilität belegt.

die besten Features von Jobber*

Automatisierung von Planung, Auftragszuweisung und Routenoptimierung zur Reduzierung der Arbeit von Administratoren

Rechnungen versenden, Zahlungen online annehmen und Synchronisierung mit QuickBooks für eine optimierte Buchhaltung

Kommunizieren Sie mit Kunden über automatisierte Erinnerungen und Zwei-Wege-SMS

Nachverfolgung des Fortschritts, der Kosten und der Leistung des Teams mit integrierten Tools zur Berichterstellung

Jobber-Limits

Kein Feature für Mitarbeiter-Tags für Online-Buchungen und KI-Empfang

Einige Benutzer benötigen möglicherweise zusätzliche benutzerdefinierte Optionen für komplexe Workflows

Jobber-Preise

Core: 39 $/Monat pro Benutzer

Verbindung : 119 $/Monat pro Benutzer

Wachsen: 199 $/Monat pro Benutzer

Jobber Plus: Benutzerdefinierte Preise für mehr als 30 Benutzer

Bewertungen und Beurteilungen von Jobbern

G2: 4, 5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 900 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Jobber sagen

Ich liebe es, Jobber zu verwenden, weil es nicht nur alle meine Kundendaten an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt, sondern mir auch dabei hilft, sicherzustellen, dass alle Aufträge in Rechnung gestellt und Zahlungen eingezogen wurden und dass Angebote nachverfolgt werden. Es verfügt über eine Vielzahl von Features, die mir das Leben erleichtern. Jobber sendet sogar automatisch eine Bitte um Überprüfung, was zu mehr Google-Bewertungen geführt hat!

4. Housecall Pro (am besten für die Automatisierung des gesamten Außendienstes)

via Housecall Pro

Housecall Pro ist ein umfassendes CRM für HLK-Unternehmen, das für die Verwaltung von Terminplanung, Auftragsabwicklung, Zahlungen und Kundenkommunikation in einer einzigen Plattform entwickelt wurde. Es wurde für Dienstleistungsunternehmen jeder Größe entwickelt und bietet Features, die HLK-Unternehmen bei der Automatisierung des Marketings, der Optimierung des Auftragsmanagements und der Beschleunigung von Zahlungen unterstützen.

Die HLK-Software umfasst Echtzeit-Dispatching, automatische Kostenvoranschläge und GPS-Nachverfolgung und gewährleistet so eine effiziente Auftragsplanung und Koordination der Techniker. Das Feature Instapay beschleunigt den Cashflow, indem es Unternehmen ermöglicht, sofort bezahlt zu werden. Mit Integrationen wie QuickBooks, Gusto und Mailchimp hilft Housecall Pro HLK-Unternehmen, die Zeit der Administratoren zu reduzieren und sich auf das Wachstum zu konzentrieren.

die besten Features von Housecall Pro*

Automatisierung von Terminplanung, Auftragsabwicklung und Erinnerungen an Kunden, um die Zahl der Nichterscheinen zu reduzieren

Verwalten Sie Kostenvoranschläge, Rechnungen und Online-Zahlungen mit der QuickBooks-Integration

Nachverfolgung der Rentabilität von Aufträgen und der Leistung von Technikern mit benutzerdefinierter Berichterstellung

Beschleunigen Sie den Cashflow mit Instapay für sofortige Auszahlungen per Kreditkarte

Housecall Pro Limits

Es gibt keine integrierte Nachverfolgung von Provisionen für Zusatzverkäufe und Technikerprämien

Limitierte Optionen für Rabatte auf einzelne Elemente auf Rechnungen

Housecall Pro-Preisgestaltung

Basic: 79 $/Monat (einzelner Benutzer)

Essentials : 189 $/Monat (1–5 Benutzer)

MAX: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Housecall Pro

G2: 4, 3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

5. ServiceTrade (am besten für das Management von gewerblichen HLK-Dienstleistungen geeignet)

via ServiceTrade

ServiceTrade ist ein kommerzielles CRM für HLK-Unternehmen, das für HLK-Auftragnehmer entwickelt wurde, um Dienstleistungen, Projekte und Verkäufe auf einer Plattform zu verwalten. Es ist auf vorbeugende Wartung, die Nachverfolgung von Vermögenswerten und Kundenkommunikation spezialisiert und eignet sich daher ideal für HLK-Unternehmen, die Großaufträge abwickeln.

Das Kundenportal ermöglicht Clients die Nachverfolgung von Servicehistorie, Rechnungen und Terminplanung und verbessert so die Transparenz und Kundenbindung. Das Feature "Smart KI" hilft bei der Optimierung der Technikerplanung und reduziert den Workload der Administratoren. Mit der integrierten QuickBooks-Integration, Tools für das Projektmanagement und Automatisierung des Vertriebs ist ServiceTrade für HLK-Unternehmen konzipiert, die effizient skalieren möchten.

ServiceTrade best features

Automatisierung der vorbeugenden Wartung und Nachverfolgung von Vermögenswerten für ein besseres Vertragsmanagement

Optimieren Sie die Planung der Techniker und die Kapazitäten mit Smart KI

Verbessern Sie die Kundenkommunikation durch ein Selbstbedienungsportal und Live-Updates

Optimieren Sie die Rechnungsstellung und Zahlungen mit der QuickBooks-Integration

ServiceTrade-Limits

Benutzer haben von unerwarteten Software-Updates berichtet, die möglicherweise Anpassungen des Workflows erfordern

Die Verwaltung von Formularen kann für neue Benutzer eine gewisse Lernkurve bedeuten

ServiceTrade-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ServiceTrade-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (über 300 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über ServiceTrade sagen

Ich liebe die Möglichkeit, die Anwendung so zu nutzen, wie es am besten zu Ihrem Unternehmen passt. Service Trade ist ein Unternehmen, das viele Hüte trägt, von der Mechanik bis hin zur Feuerwehr und Sicherheit und mehr. Jedes Unternehmen nutzt Service Trade auf eine Weise, die seinen Bedürfnissen und seiner Kundschaft zugutekommt. Seine Anpassungsfähigkeit und der Wunsch des Unternehmens, sich ständig zu verbessern, machen es zu einer großartigen Anwendung für unser Unternehmen.

6. Zoho CRM (am besten geeignet für die Automatisierung und benutzerdefinierte Anpassung von KI-gesteuerten Verkäufen)

über Zoho CRM

Zoho CRM ist ein hochgradig anpassbares CRM für die HLK-Branche, das KI-gestützte Automatisierung, Multi-Channel-Engagement und tiefgreifende Analysen nutzt, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsabläufe zu unterstützen. Mit Zia KI können Teams der HLK-Branche Workflows automatisieren, Verkaufstrends erkennen und prädiktive Erkenntnisse für eine bessere Entscheidungsfindung generieren.

Es lässt sich nahtlos in über 1.000 Apps von Drittanbietern integrieren und ist somit eine vielseitige Wahl für Unternehmen, die nach einer anpassungsfähigen Lösung suchen. Die 360-Grad-Ansicht des Kunden stellt sicher, dass jede Interaktion protokolliert wird, und hilft HLK-Unternehmen, die Kundenbindung und die Vertriebseffizienz zu verbessern.

Die besten Features von Zoho CRM

Automatisierung Ihrer CRM-Prozesse und Erkennung von Trends mit KI-gestützten Erkenntnissen von Zia

Binden Sie Ihre Kunden per E-Mail, Telefon, Social Media und Live-Chat ein

Nachverfolgung der Pipeline-Leistung und Umsatzprognose mit fortschrittlichen Analysen

Passen Sie Workflows, Felder und Integrationen an die spezifischen Anforderungen des Managements von HLK-Unternehmen an

Zoho CRM Limits

Einige fortgeschrittene Integrationen können ohne technische Unterstützung komplex einzurichten sein

Die Systemleistung kann bei der Verarbeitung großer Datensätze verlangsamt werden

Zoho CRM-Preise

Free forever

*standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Professional: 23 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: 40 $/Monat pro Benutzer

*ultimate: 52 $/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 1/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (6.000+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie sich ansehen, wie verschiedene CRMs in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, können Sie Features identifizieren, die zu Ihren Zielen passen. Bevor Sie also in die Tasche greifen, sehen Sie sich Beispiele für Top-CRM-Software und ihre Anwendungsfälle an, um Ihren Workflow und Ihre Effizienz zu verbessern.

7. Pipeline-CRM (am besten für die Visualisierung und Automatisierung der Vertriebspipeline geeignet)

via Pipeline CRM

Pipeline CRM ist ein unkompliziertes und effizientes CRM-System, das für Verkaufsteams entwickelt wurde, die ein schnörkelloses, leistungsstarkes tool zur Verwaltung von Leads, Nachverfolgung von Geschäften und Automatisierung von Workflows benötigen. Es bietet eine übersichtliche Oberfläche im Kanban-Stil, die die Visualisierung und den Durchlauf von Geschäften durch verschiedene Phasen erleichtert.

Automatisierte Nachverfolgung von E-Mails, Umsatzprognosen und Provisionsnachverfolgung ermöglichen es HLK-Unternehmen, ihren Verkaufsprozess besser zu kontrollieren. Mit benutzerdefinierten Phasen, unbegrenztem Speicher und Berechtigungen für Benutzer ist Pipeline CRM ideal für Teams, die ein leichtgewichtiges und dennoch leistungsstarkes CRM benötigen.

die besten Features von Pipeline CRM*

Visualisieren und verwalten Sie Geschäfte mit Kanban-Boards und benutzerdefinierten Phasen

Automatisierung von E-Mails für Vertrieb und Marketing mit integrierter Nachverfolgung und Vorlagen

Prognostizieren Sie Umsatz- und Verkaufstrends mit fortschrittlichen Analysen

Weisen Sie Berechtigungen zu, um den Zugriff zu kontrollieren und die Zusammenarbeit im Team zu optimieren

Limits von Pipeline CRM

Es ist nur ein Konto pro Kunde zulässig, was die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer limitiert

Preisgestaltung für Pipeline-CRM

Start: 29 $/Monat pro Benutzer

Entwickeln: 39 $/Monat pro Benutzer

Wachsen: 59 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Beurteilungen von Pipeline CRM

G2: 4. 4/5 (900+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 600 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Pipeline CRM sagen

Ein herausragendes Feature ist das Fehlen von Kontaktlimits, was die Flexibilität bietet, ohne die Einschränkungen, die oft von anderen CRM-Systemen auferlegt werden, zu wachsen und zu skalieren. Dies kommt nicht nur meinen aktuellen Anforderungen entgegen, sondern macht meine Nutzung auch zukunftssicher, wenn sich meine Bedürfnisse weiterentwickeln. Das Engagement von Pipeline CRM für Einfachheit, gepaart mit seinen vielseitigen Fähigkeiten, macht es zu einem unverzichtbaren tool für die Optimierung meines Workflows und die Optimierung meiner Kundenbeziehungsmanagement-Prozesse.

8. ServiceTitan (am besten für HLK-Unternehmen auf Unternehmensebene geeignet)

via ServiceTitan

ServiceTitan ist ein HLK-CRM mit vielen Features, das für wachstumsstarke Dienstleistungsunternehmen im Wohn- und Gewerbebereich entwickelt wurde. Es bietet eine fortschrittliche Zeiterfassung, automatisierte Disposition und Berichterstellung in Echtzeit und gibt HLK-Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Abläufe.

Das Client Portal bietet Kunden sofortigen Zugriff auf die Servicehistorie, Rechnungen und Zahlungen und verbessert so die Transparenz und Kundenbindung. Die Angebotserstellung und die Automatisierung von Serviceverträgen helfen Unternehmen, mehr Geschäfte abzuschließen und gleichzeitig wiederkehrende Einnahmen zu sichern.

Mit zuverlässigen Integrationen für QuickBooks, Intacct und Viewpoint Vista sorgt ServiceTitan dafür, dass die Finanzdaten im gesamten Geschäft aufeinander abgestimmt sind.

ServiceTitan – die besten Features

Automatisierung von Planung, Disposition und Zeiterfassung in Echtzeit für einen reibungslosen Betriebsablauf

Erstellen Sie detaillierte Auftragskostenberichte zur Nachverfolgung von Rentabilität und Ausgaben

Steigern Sie die Konversionsraten mit benutzerdefinierten Angeboten und Nachfassaktionen für Kostenvoranschläge

Bieten Sie Ihren Clients über das Client Portal rund um die Uhr Zugriff auf die Servicehistorie, Rechnungen und Zahlungen

ServiceTitan Limits

Aufgrund der umfangreichen Features der Plattform ist mit einer steilen Lernkurve zu rechnen

Ursprünglich für den Service im Wohnbereich konzipiert, erfordert es für einige gewerbliche Auftragnehmer Umgehungslösungen

ServiceTitan-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ServiceTitan-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (200+ Bewertungen)

9. FieldEdge (am besten für Echtzeit-Dispatching und finanzielle Nachverfolgung geeignet)

über FieldEdge

FieldEdge ist ein umfassendes CRM für HLK-Unternehmen, das darauf ausgelegt ist, Dienstleistungsunternehmen bei der Optimierung von Disposition, Planung, Rechnungsstellung und Kundenmanagement zu unterstützen. Es zeichnet sich durch die Nachverfolgung von Technikern in Echtzeit, eine integrierte Preisbuchverwaltung und automatisierte Marketing-Tools aus, die Unternehmen bei der Umsatzoptimierung unterstützen.

Das FieldEdge-Feature für Zahlungen sorgt für schnelle, problemlose Transaktionen, während die QuickBooks-Integration eine nahtlose Nachverfolgung der Finanzen ermöglicht. Mit tools wie Proposal Pro für Upselling und MarketingEdge für Kundenbindung hilft FieldEdge HLK-Unternehmen, ihre Effizienz und Rentabilität zu steigern.

Die besten Features von FieldEdge

Nachverfolgung der Speicherorte von Technikern und des Fortschritts von Aufträgen mit Echtzeit-Dispatching

Automatisierung von Rechnungen, Zahlungen und Nachverfolgung von Finanztransaktionen durch die Integration von QuickBooks

Steigern Sie die Anzahl der Zusatzverkäufe mit den guten, besseren und besten Preisoptionen von Proposal Pro

Binden Sie Ihre Kunden durch E-Mail- und Zwei-Wege-SMS-Marketing mit MarketingEdge ein

FieldEdge-Limits

Viele Features sind mit zusätzlichen Kosten verbunden, was die Gesamtkosten erhöht

Die Integration von QuickBooks kann komplex sein und erfordert zusätzliche Schulungen

FieldEdge-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

FieldEdge-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 1/5 (80+ Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (über 300 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über FieldEdge sagen

Das Unternehmen und ich lieben Field Edge und wie einfach und schnell wir gelernt haben, damit umzugehen. Field Edge wird täglich vom Büropersonal bis hin zu den Technikern im Außendienst genutzt. Die Integration von QuickBooks in Field Edge war einfach und schnell. Ich benutze Field Edge täglich für die Disposition, die Rechnungsstellung, das Hinzufügen von Teilen zum Inventar und das Versenden von Rechnungen und Angeboten an Kunden. Der Online-Kundensupport ist großartig und antwortet fast sofort.

10. Service Fusion (am besten für die durchgängige Auftragsverwaltung im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik geeignet)

via Service Fusion

Service Fusion ist ein CRM für HLK-Unternehmen, das für die vollständige Auftragsplanung, Disposition und Kundenverwaltung entwickelt wurde. Es wurde für Unternehmen im Bereich Außendienst entwickelt und automatisiert Arbeitsaufträge, Rechnungsstellung und Technikerverfolgung, um die Effizienz zu steigern.

Das GPS-Feature zur Nachverfolgung von Flotten ermöglicht es HLK-Unternehmen, Servicefahrzeuge zu überwachen, Routen zu optimieren und Kraftstoffkosten zu senken. Mit der integrierten QuickBooks-Integration und Benachrichtigungen per Textnachricht sorgt Service Fusion für eine nahtlose Kommunikation zwischen Teams und Kunden.

Die besten Features von Service Fusion

Automatisierung der Auftragsplanung und -abwicklung mit Drag-and-Drop-Planung

Verfolgen Sie Fahrzeuge, senken Sie die Kraftstoffkosten und optimieren Sie Routen mithilfe der GPS-Flottenverfolgung

Wandeln Sie Kostenvoranschläge sofort in Aufträge um und senden Sie Rechnungen über die QuickBooks-Integration

Verbessern Sie die Kundenkommunikation mit automatisierten Erinnerungen und Updates in Textform

Service Fusion Limits

Limitierte Funktionen für bestimmte administrative Aufgaben auf Mobilgeräten

Mit QuickBooks ist nur eine einseitige Synchronisierung möglich

Service Fusion-Preisgestaltung

Starter: 225 $/Monat für unbegrenzte Benutzer

Plus: 350 $/Monat für unbegrenzte Benutzer

Pro: 575 $/Monat für unbegrenzte Benutzer

Service Fusion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4, 2/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (200+ Bewertungen)

Optimieren Sie Ihre HVAC-Geschäftsabläufe mit ClickUp

Die Wahl des richtigen CRM-Systems für den HLK-Bereich kann den entscheidenden Unterschied ausmachen – zwischen verpassten Chancen und einem vollständig optimierten, umsatzgenerierenden Betrieb. Ganz gleich, ob Sie eine automatisierte Planung, eine Zeiterfassung in Echtzeit oder eine nahtlose Rechnungsstellung benötigen, das beste CRM-System für den HLK-Bereich vereinfacht Prozesse und steigert die Rentabilität.

Von der benutzerdefinierten Automatisierung von ClickUp bis hin zur Auftragsverwaltung auf Unternehmensebene von ServiceTitan bieten die CRMs auf dieser Liste einzigartige Vorteile, die auf Unternehmen im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik zugeschnitten sind. Für diejenigen, die eine All-in-One-Software für Unternehmen im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik suchen, bietet ClickUp jedoch eine skalierbare Plattform, die darauf ausgelegt ist, Serviceanfragen zu verwalten, Aufgaben zu automatisieren und bessere Kundenbeziehungen zu fördern – und das alles in einem zentralen hub.

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr HLK-Geschäft. Starten Sie mit ClickUp. 📈