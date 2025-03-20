NotebookLM vs. OneNote: Welche App zum Erstellen von Notizen ist besser?

Wo machen Sie Ihre Notizen, wenn Ihnen morgens um 3 Uhr etwas einfällt? Beim Brainstorming mit Ihrem Team? Wie bringen Sie Ihre Gedanken in eine kohärente Strategie?

Ob Sie ein Meeting rekapitulieren, eine Strategie erstellen oder einen Artikel speichern möchten, den Sie unbedingt lesen müssen – eine App für Notizen entwirrt Ihren Wust an Notizen.

In diesem Beitrag vergleichen wir zwei beliebte Apps zum Erstellen von Notizen, NotebookLM und OneNote, und schlüsseln ihre Features auf, um Ihnen bei der Entscheidung für das beste Tool zum Erstellen von Notizen für Ihre Bedürfnisse zu helfen.

Außerdem sollten Sie sich den Bonus von ClickUp ansehen, ein kostenloses alternatives KI-Tool, das das Erstellen von Notizen verbessert.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Sehen Sie sich kurz an, für welche Anwendungsfälle sich NotebookLM und OneNote am besten eignen: Benutzerprofil NotebookLM OneNote Forscher Ideal für Literaturrecherchen, die Analyse von Forschungsarbeiten und die Gewinnung von Erkenntnissen aus verschiedenen Quellen Kann für die Organisation von Forschungsnotizen verwendet werden, verfügt jedoch nicht über die fortschrittlichen KI-Features von NotebookLM Studierende Hervorragend geeignet zum Lernen, Zusammenfassen von Vorlesungsnotizen und zum Verständnis komplexer Themen durch Analyse verschiedener Lernmaterialien Nützlich für Notizen im Unterricht, zum Organisieren von Lernmaterialien und für die Zusammenarbeit an Projekten Autoren/Ersteller von Inhalten Hilfreich für die Recherche von Themen, die Organisation von Ideen und die Erstellung von Entwürfen auf der Grundlage von Quellenmaterial Nützlich für Brainstorming, Gliederung von Artikeln und Nachverfolgung von Recherchen Projektmanager Kann bei der Analyse der Dokumentation von Projekten und der Berichterstellung helfen Hervorragend geeignet für die Organisation von Plänen für Projekte, Notizen von Meetings und Listen mit Aufgaben. Die Integration in Outlook ist ein Pluspunkt Benutzer, die eine KI-gestützte Analyse benötigen Die Kernkompetenz liegt in der KI-gesteuerten Analyse und Zusammenfassung von Dokumenten Es fehlen die fortgeschrittenen KI-Funktionen von NotebookLM

Was ist NotebookLM?

via NotebookLM

NotebookLM ist eine von Google Gemini KI betriebene App, die als persönlicher KI-Forschungsassistent konzipiert wurde. Sie hilft Benutzern bei der Interaktion mit ihren Dokumenten, indem sie Zusammenfassungen, Erklärungen und Antworten auf der Grundlage hochgeladener Inhalte generiert.

Mit dieser App können Sie alle wichtigen Infos an einem Ort sammeln und ein zentrales "Notizbuch" erstellen, in dem Sie Daten aus Quellen wie Google Drive-Dokumenten, Artikeln von beliebigen URLs, YouTube-Videos, PDFs und sogar MP3-Audioclips abrufen können.

Fügen Sie Ihre Recherchen zu NotebookLM hinzu – Notizen aus dem Unterricht, Forschungsarbeiten, Videos von YouTube und Audioaufnahmen von früheren Vorlesungen – und es wird eine Vorlesung auf Harvard-Niveau für Sie erstellt.

Das Beste daran? Die KI nimmt nicht den Platz des Fahrers ein! Zu erledigen.

👀 Wussten Sie schon? NotebookLM wurde ursprünglich im Jahr 2023 von Google als "Projekt Rückenwind " als Experiment gestartet und als "virtueller Forschungsassistent" bezeichnet

Features von NotebookLM

NotebookLM umfasst tools, die das Verständnis, die Analyse und die Erstellung von Inhalten mühelos machen. Vom einfachen Hochladen von Quellen bis hin zur schnellen Generierung benutzerdefinierter Ausgaben – hier sind die herausragenden Merkmale:

Feature Nr. 1: Personalisierte Wissensdatenbank

via NotebookLM

NotebookLM wird von Googles Sprachmodell Gemini 1. 5 Pro angetrieben, das beeindruckende zwei Millionen Token im Kontext verarbeiten kann. Dieses große Sprachmodell kann Hunderte von Seiten Text durchforsten, um neue Inhalte wie Dokumente für Briefings, Zeitleisten und Studienführer zu generieren.

Das Besondere an NotebookLM ist der Ansatz für KI-generierte Inhalte: Die App bezieht Informationen ausschließlich aus dem von Ihnen hochgeladenen Material, wodurch die Inhalte so zuverlässig und fundiert wie möglich sind. Die KI kann sogar handschriftliche Notizen verarbeiten, sodass sie für nahezu jede Quelle geeignet ist.

Laden Sie Daten aus einer Vielzahl von Quellen hoch, darunter Google Docs, YouTube-Videos, PDFs, Links und vieles mehr. Diese Quellen werden in Notizbüchern organisiert, sodass alles, was Sie für ein bestimmtes Projekt oder Thema benötigen, an einem Ort bleibt, was es zu einem idealen Wissensmanagementsystem macht.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie während Ihrer Meetings Notizen schreiben möchten, können Sie die KI-Funktion von Google, "Take Notes for Me", verwenden. Sie erfasst automatisch die Notizen des Meetings in Google Docs und speichert sie auf dem Google Drive des Eigentümers des Meetings, das für alle Teilnehmer des Meetings freigegeben ist. Sie können dies in NotebookLM hochladen und erhalten sofort Einblicke.

Feature Nr. 2: Chatten Sie sich zu tieferen Einsichten

via NotebookLM

Ja, Sie können mit Google NotebookLM sprechen. Wenn Sie Fragen zu Ihrem hochgeladenen Material haben, recherchiert es Ihre Quellen, um Ihnen maßgeschneiderte Antworten zu geben. Die KI stellt eine direkte Verbindung zu Ihren Inhalten her, sodass Sie keine allgemeinen Antworten erhalten – sie basiert immer auf der von Ihnen bereitgestellten Grundlage.

📌 Beispiel: Laden Sie einen Zeitschriftenartikel zum Thema Klimawandel hoch und fragen Sie: "Was sind die dringendsten Herausforderungen, die in diesem Artikel hervorgehoben werden?" NotebookLM findet die Antworten und mit einem Klick sind Sie wieder bei der Quellpassage.

Sie können sogar festlegen, dass es sich auf bestimmte Quellen konzentriert, wodurch die Antworten präziser werden.

Es bietet eine Oberfläche im Stil eines schwarzen Bretts, an der Sie von KI generierte Inhalte und Ihre Notizen anheften können. So können Sie alles ganz einfach organisieren und haben alles griffbereit, anstatt endlos durch eine Chat-Oberfläche scrollen zu müssen.

Feature Nr. 3: Inhalte in nutzbare Formate umwandeln

via NotebookLM

Haben Sie jemals auf einen Stapel Notizen gestarrt und sich gefragt, wie Sie daraus schlau werden können? NotebookLM hilft Ihnen dabei. Das Feature "Audio Übersicht" in NotebookLM ist wie ein eigener Podcast, bei dem Ihre Notizen und Quellen durch eine dynamische Unterhaltung zwischen zwei KI-Moderatoren zum Leben erweckt werden.

Dies ist nicht nur eine trockene, von Text zu Sprache umgewandelte Erzählung – diese KI-Stimmen sind fesselnd und ahmen eine echte menschliche Diskussion nach. Die KI liest nicht nur Fakten vor, sondern fügt auch Emotionen hinzu – Überraschung, Neugier, sogar Frustration – während die Gastgeber über komplexe Themen debattieren und diskutieren.

Im Verlauf der Unterhaltung werden Sie feststellen, dass die Stimmen der KI aufeinander reagieren, Bestätigungen geben, Fragen stellen und bei Bedarf sogar unbeholfen lachen. Diese kleinen Momente, wie die "Mm-hmm's" und "Oh, Yes's", vermitteln das Gefühl einer echten Unterhaltung und nicht einer robotischen Rezitation.

Feature Nr. 4: Nahtlose Integration in Ihren Workflow

NotebookLM ist für die Arbeit mit Ihnen konzipiert. Es lässt sich in andere Tools integrieren, die Sie bereits verwenden, wie z. B. Google Docs, sodass Sie nahtlos zwischen Planung und Ausführung wechseln können.

Exportieren Sie Erkenntnisse oder Entwürfe direkt, um Ihre Arbeit zu bearbeiten, freizugeben oder abzuschließen. Nehmen wir an, Sie haben gerade das Brainstorming für eine Marketingkampagne abgeschlossen. NotebookLM organisiert die Notizen und erstellt einen umsetzbaren Entwurf, den Sie sofort mit Ihrem Team teilen können.

🧠 Fun Fact: Das "LM" in NotebookLM steht für "Language Model", eine Anspielung auf seine KI-basierte Grundlage. Aber angesichts seines Forschungsschwerpunkts könnte es genauso gut für "Learning Machine" stehen

NotebookLM-Preise

NotebookLM: Free

NotebookLM Plus: Kostenlos mit einem Abonnement für Google Workspace

NotebookLM Plus für Unternehmen: Verfügbar über Google Cloud (bei Zugriffsberechtigung durch Cloud-Administrator)

Was ist OneNote?

über OneNote

Haben Sie sich jemals gewünscht, Ihr treues altes Notizbuch könnte mehr – sich wie von Zauberhand selbst organisieren, endlose Seiten fassen und alles von Kritzeleien bis hin zu detaillierten Plänen verarbeiten?

Lernen Sie Microsoft OneNote kennen, Ihr digitales Notizbuch der Superlative.

Stellen Sie es sich als das coolere, technisch versierte Geschwisterchen eines physischen Notizbuchs vor. Es ist dafür gemacht, Ihre genialen Ideen zu sammeln, sie in übersichtlichen Abschnitten und Seiten zu organisieren und sie mühelos freizugeben.

Ob Sie eine Millionen-Idee entwickeln, eine detaillierte Checkliste erstellen oder Ihr nächstes großes Abenteuer planen – OneNote bietet den nötigen Platz und die Intelligenz, um alles zu bewältigen – ohne Stift.

Features von OneNote

OneNote hilft Ihnen mit diesen Features, Ihre Strategien für Notizen zu verbessern:

über OneNote

Wenn Sie unterwegs sind, benötigen Sie eine Software zum Erstellen von Notizen, die überall und jederzeit gut funktioniert. Manchmal haben Sie Lust zu tippen, manchmal müssen Sie sich auf das Wesentliche beschränken und sich auf handschriftliche Notizen verlassen.

OneNote kann beides wirklich gut. Haben Sie einen Touchscreen oder einen Stift? Dann werden Sie begeistert sein. Selbst mit einer Maus glänzen die tools und helfen Ihnen, Ihre digitalen Notizen in eine lebendige Leinwand für neue Ideen zu verwandeln.

Außerdem können Sie mit dem Feature "Ink to Text" handschriftliche Notizen in klaren, durchsuchbaren Text umwandeln.

Mehr als nur einfache Notizen – veranschaulichen Sie Ihre Gedanken, versehen Sie Bilder mit Anmerkungen oder versehen Sie die Daten zum besseren Verständnis mit einem farbigen Code. Mit verschiedenen Farben und Schreibwerkzeugen haben Sie die Möglichkeit, Notizen auf unterhaltsame Weise zu erstellen (ohne dabei die Funktionen zu beeinträchtigen).

Feature Nr. 2: Personalisierter Mathe-Assistent

über OneNote

Sie müssen nicht in der Schule sein, um Hilfe in Mathe zu benötigen. Vielleicht ermitteln Sie die Gewinnspannen bei einem Verkaufsgeschäft oder versuchen, die Rendite von Werbeausgaben zu verstehen.

OneNote ist Ihr Retter bei komplexen Berechnungen, die Sie nicht im Kopf durchführen können.

Der Mathe-Assistent ist nicht nur ein Taschenrechner, sondern ein vollwertiger Mathelehrer. Schreiben Sie eine Gleichung, und dieses Feature löst sie, stellt sie grafisch dar und gibt sogar Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Ihnen helfen, die Ergebnisse im Detail zu verstehen.

Feature Nr. 3: Denken Sie über Text hinaus

über OneNote

OneNote ist nicht nur ein Host für getippte oder handschriftliche Notizen, sondern ein Workspace für mehrere Formate.

Warum sich mit einer Textdatei zufriedengeben, wenn Sie PowerPoints, PDFs und sogar Bilder einbetten können? Fügen Sie direkt Anmerkungen zu diesen Dateien hinzu, ohne die Originaldokumentdatei zu verändern.

Recherchieren Sie ohne das Chaos von 75 geöffneten Registerkarten! Mit dem OneNote Web Clipper können Sie Text, Bilder oder ganze Seiten direkt in Ihrem Notizbuch speichern und haben so alles, was Sie brauchen, an einem Ort.

Zu erledigen: Müssen Sie ein Meeting aufzeichnen oder ein Brainstorming laut durchführen? Das Audio-Tool von OneNote erfasst Ihre Gedanken in Echtzeit und erleichtert so das spätere Wiederauffinden.

Feature Nr. 4: Alles als Vorlage

via Microsoft Support

Nicht jeder liebt es, mit einer leeren Seite zu beginnen, und OneNote versteht das.

OneNote für Microsoft 365 enthält eine Vielzahl integrierter Vorlagen für den akademischen, geschäftlichen und privaten Gebrauch. Ganz gleich, ob Sie Notizen zu einem Meeting erstellen, ein Projekt planen oder einfach nur Ihre Gedanken nachverfolgen möchten – diese Vorlagen bieten ein strukturiertes Format, das Ihre Arbeit beschleunigt.

Mit Vorlagen von OneNote sparen Sie außerdem Zeit und Aufwand und verleihen Ihren Notizen ein professionelles Aussehen. Sie sind vollständig anpassbar, sodass Sie sie an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben anpassen können.

💡Profi-Tipp: OneNote-Vorlagen können nur auf neue Seiten angewendet werden, die noch keine Notizen enthalten. Wenn Sie eine Vorlage für eine Seite verwenden möchten, die bereits Notizen enthält, erstellen Sie eine neue Seite aus der gewünschten Vorlage und kopieren Sie dann Ihre vorhandenen Notizen in diese.

Feature Nr. 5: Integrieren Sie Ihre Notizen in Outlook

über OneNote

OneNote und Outlook bilden eine nahtlose Partnerschaft, die darauf ausgelegt ist, die Verwaltung von Aufgaben zu optimieren, die Produktivität zu steigern und Sie über Termine auf dem Laufenden zu halten.

Durch die Kombination der Funktionen von OneNote zum Erstellen von Notizen mit den robusten Funktionen von Outlook für Aufgaben und Kalender können Sie die Lücke zwischen Brainstorming und Ausführung effektiv schließen.

Das Erstellen von Aufgaben in Outlook in OneNote ist schnell und nahtlos. Markieren Sie Text in Ihren Notizen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Outlook-Aufgaben" und weisen Sie ein Fälligkeitsdatum zu – heute, morgen oder eine benutzerdefinierte Zeitleiste.

Aufgaben werden sofort zwischen OneNote, Outlook und Microsoft Zu erledigen synchronisiert, sodass Aktualisierungen in einem Tool auf allen Plattformen angezeigt werden. Durch diese bidirektionale Integration arbeiten Ihre Tools für die Produktivität Hand in Hand.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie Ihrer Liste "Zu erledigen" Erinnerungen hinzu, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird – sei es die Einreichung eines Berichts, die Nachverfolgung eines Clients oder die Vorbereitung auf eine Prüfung.

OneNote-Preise

Free

NotebookLM vs. OneNote: Vergleich der Features

NotebookLM und OneNote sind beide in ihrem Bereich hervorragend, aber ihre Features sind auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten:

Feature NotebookLM OneNote Kernfunktionen KI-gestützter Rechercheassistent: analysiert und fasst hochgeladene Dokumente zusammen Digitales Notizbuch: organisiert Notizen, Ideen und multimediale Inhalte AI-Integration Gemini 1. 5 Pro generiert Zusammenfassungen, Erklärungen und Antworten aus hochgeladenen Inhalten; KI-gestütztes Chatten für Erkenntnisse; Audio-Übersicht für KI-gesteuerte Diskussionen über Inhalte Math Assistant zum Lösen und Erklären von Gleichungen; Ink to Text zum Umwandeln von Handschrift in digitalisierten Text Quellen für Inhalte Unterstützt PDFs, Google Docs, Websites, Google Slides, YouTube Videos und MP3 Audio Clips Unterstützt getippte und handschriftliche Notizen, Bilder, Audioaufnahmen, eingebettete Dateien (PowerPoint, PDF) und Web-Clippings Organisation Organisiert Quellen in Notizbüchern für bestimmte Projekte oder Themen Organisiert Notizen in Abschnitten und Seiten innerhalb von Notizbüchern. Vorlagen verfügbar Zusammenarbeit Lässt sich in Google Workspace integrieren; exportiert Erkenntnisse in Google Docs Lässt sich in Outlook integrieren, um Aufgaben zu verwalten, freizugeben und zusammenzuarbeiten Stil der Notizen In erster Linie auf die Analyse bestehender Inhalte und die darauf basierende Generierung neuer Inhalte ausgerichtet Unterstützt sowohl getippte als auch handschriftliche Notizen und ermöglicht so das Erstellen von Notizen in kostenloser Form Multimedia unterstützt Starke Unterstützung von Multimedia, insbesondere mit KI-generierten Audio-Übersichten Robuste Multimedia-Unterstützung, einschließlich Audioaufnahmen, eingebettete Dateien und Web-Clips Mathematische Fähigkeiten Keine speziellen Features für Mathematik, aber KI kann wahrscheinlich mathematische Inhalte in hochgeladenen Dokumenten analysieren Math Assistant bietet Funktionen zum Lösen von Gleichungen, zum Erstellen von Grafiken und Schritt-für-Schritt-Anleitungen Unterstützt Handschrift KI kann handschriftliche Notizen verarbeiten Das Feature "Ink to Text" wandelt Handschrift in getippten Text um Aufgabenverwaltung Lässt sich in Google Workspace integrieren Lässt sich in Outlook integrieren, um Aufgaben zu erstellen und zu verwalten

Sehen wir uns nun die Features im Detail an:

Feature Nr. 1: KI-gestützte Analyse und Zusammenfassung

die Kernstärke von NotebookLM* liegt in seiner ausgeklügelten KI, die von Gemini 1. 5 Pro angetrieben wird. Sie analysiert und fasst hochgeladene Dokumente zusammen, generiert Erkenntnisse und beantwortet Fragen auf der Grundlage der bereitgestellten Inhalte. So können Benutzer schnell die Essenz großer Informationsmengen erfassen, Schlüsselthemen identifizieren und Verbindungen zwischen verschiedenen Quellen herstellen.

OneNote ist zwar in der Lage, Informationen zu organisieren, verfügt jedoch nicht über diese fortschrittliche KI-gesteuerte Analyse. Es ist Aufgabe des Benutzers, die Bedeutung seiner Notizen zusammenzufassen und zu extrahieren.

🏆 Gewinner: NotebookLM gewinnt, da es Dokumente hervorragend versteht und zusammenfasst, ein Feature, das OneNote fehlt.

Feature Nr. 2: Organisation von Notizen und Unterstützung von Multimedia

NotebookLM ist zwar in der Lage, Quellen in Notizbüchern zu organisieren, konzentriert sich jedoch mehr auf die Analyse vorhandener Inhalte als auf die Erstellung von Notizen in freier Form. Das Programm unterstützt zwar verschiedene Formate, seine Stärke liegt jedoch nicht in der Breite der Multimedia-Integration, sondern in der Interaktion der KI mit diesen Formaten.

OneNote zeichnet sich durch sein vielseitiges Organisationssystem aus, das es Benutzern ermöglicht, Notizen in Notizbüchern, Abschnitten und Seiten zu strukturieren. Die robuste Multimedia-Unterstützung ermöglicht die nahtlose Integration verschiedener Inhalte, einschließlich getippter und handschriftlicher Notizen, Bilder, Audioaufnahmen, eingebetteter Dateien (wie PowerPoints und PDFs) und Web-Clippings.

🏆 Gewinner: OneNote gewinnt aufgrund seines überlegenen Organisationssystems und der breiteren Unterstützung von Multimedia für verschiedene Arten von Inhalten.

Feature Nr. 3: Handschrift- und Freihandfunktionen

NotebookLM kann zwar handschriftliche Notizen verarbeiten, der Schwerpunkt liegt jedoch nicht auf einem umfassenden Freihand-Erlebnis. Die speziellen Freihand-Tools und die Handschrifterkennung von OneNote machen OneNote zum klaren Marktführer in dieser Kategorie.

Die Freihandtools von OneNote sind ein herausragendes Feature, das eine reichhaltige Leinwand für handschriftliche Notizen, Skizzen und Anmerkungen bietet. Die Funktion "Freihand in Text" verbessert dies noch weiter, indem sie Handschrift in durchsuchbaren getippten Text umwandelt. Dies ist besonders für Benutzer von Vorteil, die das taktile Schreiberlebnis bevorzugen oder visuelle Ideen festhalten müssen.

🏆 Gewinner: OneNote gewinnt aufgrund seiner speziellen Freihandtools und der Umwandlung von Handschrift in Text.

Feature Nr. 4: Aufgabenverwaltung und -integration

NotebookLM lässt sich zwar in Google Workspace integrieren, seine Funktionen zur Aufgabenverwaltung sind jedoch nicht so direkt an eine dedizierte Anwendung zur Aufgabenverwaltung gebunden. Dies macht OneNote zu einem effektiveren Tool für Benutzer, die sich bei ihrem Workflow zum Erstellen von Notizen stark auf die Aufgabenverwaltung verlassen.

OneNote lässt sich nahtlos in Outlook integrieren, sodass Benutzer Aufgaben direkt aus ihren Notizen erstellen und verwalten können. Diese enge Integration optimiert den Workflow und verbindet Notizen mit Aktionselementen.

🏆 Gewinner: OneNote gewinnt aufgrund seiner nahtlosen Integration mit Outlook für die Erstellung und Verwaltung von Aufgaben.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob beim Versenden von Notizen zur Nachverfolgung oder bei der Verwendung von Tabellenkalkulationen – der Prozess ist oft unstrukturiert und ineffizient. Die Aufgabenverwaltungslösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.

Feature Nr. 5: Preisgestaltung und Barrierefreiheit

Feature NotebookLM OneNote Basis Plan Free Free Premium Plan NotebookLM Plus Abonnement für Microsoft 365 Premium-Kosten Für die Version für Endverbraucher noch nicht vollständig offengelegt Variiert (in der Regel Teil des Abonnements von Microsoft 365) Optionen für Unternehmen Verfügbar über Google Workspace und Google Cloud Verfügbar über Microsoft 365 Enterprise Pläne Limits für die Nutzung (Free) Bis zu 100 Notizbücher, 50 Quellen pro Notizbuch, 50 tägliche Abfragen beim Chatten In der Regel durch das Speicherlimit von OneDrive begrenzt Premium-Nutzung: Limits Bis zu 500 Notizbücher, 300 Quellen pro Notizbuch, 500 tägliche Abfragen beim Chatten Erweiterte Features für Speicher und Zusammenarbeit Verfügbarkeit von Premium Wird Anfang 2025 in Google One KI Premium enthalten sein In Microsoft 365 Abonnements enthalten

OneNote bietet eine kostenlose Version mit limitierten Features, die für viele Benutzer zugänglich ist. Bezahlte Versionen, die mit Abonnements von Microsoft 365 gebündelt sind, schalten zusätzliche Funktionen frei.

NotebookLM hingegen ist derzeit an kostenpflichtige Abonnements von Google Workspace/Cloud gebunden, was es für einzelne Benutzer oder Personen mit einem begrenzten Budget weniger zugänglich macht.

🏆 Gewinner: OneNote, aufgrund der Verfügbarkeit einer kostenlosen Version

NotebookLM vs. OneNote auf Reddit

Sowohl NotebookLM als auch OneNote haben ihre Vor- und Nachteile, und die Vorlieben der Benutzer sind sehr unterschiedlich. Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um zu sehen, was die Leute über NotebookLM vs. OneNote denken.

Die Features von NotebookLM zur künstlichen Intelligenz sind zwar vielversprechend, aber ihre Leistung ist uneinheitlich. Einige Benutzer finden sie unglaublich hilfreich, während andere enttäuscht sind.

Ich habe NotebookLM kurz vor meinen ersten Zwischenprüfungen an der juristischen Fakultät kennengelernt. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es einen großen Unterschied beim Erstellen und Zusammenfassen von Notizen gemacht hat.

Ich habe NotebookLM kurz vor meinen ersten Zwischenprüfungen an der juristischen Fakultät kennengelernt. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es einen großen Unterschied beim Erstellen und Zusammenfassen von Notizen gemacht hat.

Die generative KI klingt in der Theorie cool, ist aber in der Umsetzung schlecht.

Die generative KI klingt in der Theorie cool, ist aber in der Ausführung schlecht.

OneNote ist zwar eine etabliertere Plattform, erhält aber auch gemischte Bewertungen. Einige schätzen die organisatorischen Features und die Integration mit anderen Microsoft-Produkten, während andere sie als unübersichtlich empfinden oder Probleme bei der Synchronisierung haben.

Onenote wird es noch lange geben. Ich habe es eine Weile nicht benutzt, aber es wurde neu gestaltet. Ich hatte immer Probleme mit der Synchronisierung, wie sicher viele Leute. Die Art und Weise, wie die Registerkarten und Ordner angeordnet sind, ist für mich etwas chaotisch, aber man gewöhnt sich daran.

Onenote wird es noch lange geben, ich habe es eine Weile nicht benutzt, aber es wurde neu gestaltet. Ich hatte immer Probleme mit der Synchronisierung, wie sicher viele Leute. Die Art und Weise, wie die Registerkarten und Ordner angeordnet sind, ist für mich etwas chaotisch, aber man gewöhnt sich daran.

Letztendlich hängt das "beste" Tool von Ihren Bedürfnissen und Vorlieben ab, wobei beide Tools ihre eigene Fangemeinde haben.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu NotebookLM vs. OneNote

Die meisten KI-Tools für Notizen vergessen eine einfache Tatsache: Menschen haben unterschiedliche Stile, was ihre Produktivität angeht.

Geben Sie ClickUp , die Alles-in-einem-App für die Arbeit, mit leistungsstarken Features für das Projektmanagement, ein. Sie vereint Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und Ihr Wissen auf einer KI-gestützten Plattform, damit Sie Ihre Produktivität steigern können, ohne zwischen einem Dutzend Apps für Produktivität wechseln zu müssen.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die intuitive KI für Notizen schlagen NotebookLM und OneNote an mehreren Fronten.

Hier ist, warum es eine bessere Alternative zu NotebookLM und OneNote ist:

ClickUps One Up #1: ClickUp Notepad

Die besten Ideen kommen einem zu den seltsamsten Zeiten – beim Gassigehen mit dem Hund oder fünf Minuten vor einem Meeting. Aber sie in zufälligen Apps, Notizbüchern oder auf Papierfetzen zu jonglieren? Chaos.

Geben Sie ClickUp Notepad ein – Ihre zentrale Anlaufstelle, um Ideen festzuhalten und in die Tat umzusetzen.

Erfassen Sie interaktive Notizen und wandeln Sie diese mithilfe von ClickUp Notepad in Aufgaben um

Nehmen wir an, Sie führen ein Brainstorming für einen Bericht durch. Öffnen Sie Notepad, schreiben Sie Ihre Gedanken auf und wandeln Sie Schlüsselideen in Aufgaben um, wenn Sie eine Eingebung haben. Legen Sie Fristen fest, verfolgen Sie den Fortschritt und halten Sie alles in Verbindung – und das alles, ohne Notepad zu verlassen.

Mit ClickUp Notepad bleiben Sie organisiert, effizient und behalten die Kontrolle – es sind keine Online-Notizen erforderlich.

💡 Profi-Tipp: Organisieren Sie Notizen mit Tags wie "Ideen", "Zu erledigen" oder "Priorität", wenn Sie KI-Tools für das Wissensmanagement verwenden, um das Gesuchte in Sekunden und nicht in Stunden zu finden.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Dokumente

Forschung, Notizen und Aufgaben an einem Ort verwalten – klingt wie ein Traum, oder? Im Gegensatz zu anderen Apps für Notizen macht ClickUp Docs diesen Traum zu Ihrer neuen Routine und verbindet Dokumente nahtlos mit Ihren Aufgaben und Projekten.

Verwenden Sie ClickUp Dokumente, um gemeinsam Notizen zu machen und sie in vollständige Pläne, Repositorys und mehr umzuwandeln

Nehmen wir an, Sie planen eine Produkteinführung. Beginnen Sie damit, die Schlüsselphasen in einem Dokument zu skizzieren, z. B. die Erstellung von Marketingmaterialien oder den Entwurf einer E-Mail-Kampagne. Fügen Sie dann mit wenigen Klicks Aufgaben zu jeder Phase hinzu, um Kontext und Ausführung zusammenzuhalten.

Verwenden Sie verschachtelte Seiten, umfangreiche Formate und Einbettungen, um Ihre Notizen zu strukturieren. Sie können Notizen auch mit Ihrem Team bearbeiten, Kommentare hinterlassen und Teamkollegen für Feedback markieren. Schließlich können Sie von jedem Gerät aus auf Notizen zugreifen, wobei die Synchronisierung in der Cloud sicherstellt, dass nichts verloren geht.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Fassen Sie die Schlüsselinformationen aus Ihren Notizen mit ClickUp Brain zusammen

Möchten Sie, dass Ihre Notizen sofort durchsuchbar, verbunden und umsetzbar sind? Testen Sie die leistungsstarken KI-Funktionen von ClickUp Brain. Fragen Sie ClickUp Brain einfach, was Sie brauchen, und es wird in Sekundenschnelle wichtige Erkenntnisse aus Ihren Notizen abrufen. Es versteht Ihre Dokumente, Aufgaben und Chats, fasst relevante Informationen zusammen und gibt auf Abruf intelligente Vorschläge frei.

Finden Sie mit ClickUp Brain sofort Antworten auf Ihre Notizen, Dokumente und Aufgaben im Workspace

Die KI erstellt auch direkt aus Ihren Notizen heraus Aktionselemente und gibt proaktive Empfehlungen auf der Grundlage Ihrer Notizen und Aufgaben frei.

Mit ClickUp Brain bleiben Ihre Notizen nicht einfach nur Notizen – sie arbeiten für Sie und verwandeln verstreute Informationen in strukturiertes, nutzbares Wissen.

ClickUps One Up #4: ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker ist nicht nur ein weiteres KI-Tool zum Erstellen von Notizen – es ist Ihr integrierter Assistent für Meetings, der Ihnen die Arbeit abnimmt. Anstatt sich abzumühen, Notizen zu machen oder lange Aufnahmen zu sichten, erhalten Sie in Sekundenschnelle klare, umsetzbare Erkenntnisse.

Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Ihre Meetings per Sprachaufzeichnung festhalten, transkribieren und zusammenfassen

So macht es Ihnen das Leben leichter:

Automatische Zusammenführung von erlaubten Meetings und Transkription von Unterhaltungen in Echtzeit mit Beschreibungen der Sprecher, damit Sie keine Schlüsselpunkte verpassen

Fasst Diskussionen sofort zusammen , sodass Sie das Wesentliche verstehen, ohne sich die gesamte Aufnahme noch einmal anhören oder das gesamte Transkript lesen zu müssen

Aktionselemente werden herausgezogen und Mitarbeiter werden markiert , sodass Sie genau wissen, was zu erledigen ist und von wem

Synchronisierung mit Aufgaben und Dokumenten in ClickUp und Umsetzung von Erkenntnissen in Maßnahmen mit einem Klick

Im Gegensatz zu NotebookLM oder OneNote, bei denen Sie den Kontext manuell freigeben/hochladen müssen, arbeitet ClickUp AI Notetaker dort, wo Ihr Team bereits arbeitet. Ihre Notizen werden also nicht nur gespeichert, sondern sind kontextbezogen und sofort einsatzbereit.

👀 Wussten Sie schon? 1945 stellte sich Vannevar Bush ein Gerät namens "Memex" vor, das Wissen sofort speichern und abrufen konnte – eine frühe Vision von KI-gestützten Notizen.

ClickUp's One Up #5: Verbundene Suche

Mit ClickUp Connected Search können Sie jede Notiz, jedes Dokument, jede Aufgabe oder jedes Projekt in Ihrem gesamten digitalen Workspace (ClickUp und Ihre integrierten Apps) schnell finden – und übertreffen damit die Organisationskraft von OneNote. So ist alles, was Sie brauchen, nur Sekunden entfernt, und Sie sparen wertvolle Zeit.

Mit der Connected Search von ClickUp können Sie Notizen und relevante Informationen ganz einfach finden

Außerdem bietet ClickUp einen Bereich mit vorgefertigten Vorlagen für Notizen, die auf Projektmanagement und Multitasking zugeschnitten sind. Sie helfen Ihnen, Notizen von Meetings, Tagesordnungen, Projektskizzen und vieles mehr festzuhalten, und optimieren so Ihren Workflow und verkürzen die Vorbereitungszeit.

Ob Sie tägliche Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Notizen festhalten oder Brainstorming-Ergebnisse mit der ClickUp-Vorlage für Projektnotizen festhalten – mit ClickUp bleiben Ihre Notizen strukturiert und zugänglich.

Mit den Integrationen von Drittanbietern in KI-Tools und über 1000 Apps über ClickUp Integrations müssen Sie sich nie wieder Sorgen über isolierte Informationen oder Workflows machen. Ob Brainstorming oder Ausführung, bleiben Sie reibungslos im ClickUp-Ökosystem.

"Früher habe ich mich nach meinen schriftlichen Notizen gerichtet, aber nach zwei Tagen der Evaluierung von ClickUp wusste ich, dass es die Lösung für mich ist."

"Früher habe ich mich nach meinen schriftlichen Notizen gerichtet, aber nach zwei Tagen der Evaluierung von ClickUp wusste ich, dass es die Lösung für mich ist."

Von Notizen zu den nächsten Schritten: ClickUp verbindet alles

Microsoft OneNote ist zwar hervorragend für die Erfassung von Notizen aus Meetings und die Organisation von Informationen geeignet, bietet jedoch nicht die Funktionen für das Projektmanagement, die Zusammenarbeit in Echtzeit und die Produktivität, die viele Benutzer benötigen. Gleichzeitig verfügt NotebookLM zwar über leistungsstarke KI-Funktionen aus dem Google-Ökosystem, ist aber weit davon entfernt, ein All-in-One-Workspace zu sein, der Ihr Wissen und Ihre Aufgaben miteinander verbindet.

Aber ClickUp bringt alles zusammen. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen zum Erstellen von Notizen, die in eine umfassende, durch KI unterstützte Plattform für das Projektmanagement integriert sind, hilft Ihnen ClickUp nicht nur bei der Organisation von Ideen, sondern auch bei der Verwaltung von Aufgaben, der nahtlosen Zusammenarbeit und der Nachverfolgung von Fortschritten – alles an einem Ort.

Wechseln Sie zu ClickUp und erleben Sie einen einheitlichen Workspace, in dem Ihr eigenes Wissen, Ihre Notizen, Aufgaben und Projekte zusammenkommen, um die Produktivität zu steigern.