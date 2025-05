Die 10 besten Alternativen und Konkurrenten zu Budibase im Jahr 2025

Ganz gleich, ob Sie mobile Apps, Webanwendungen oder interne Tools erstellen möchten, der Aufstieg von Plattformen ohne oder mit wenig Code macht die Entwicklung benutzerdefinierter Apps immer einfacher.

Statt eines teuren Entwicklers benötigen Sie eine Idee und die richtige Low-Code-Plattform, um ansprechende Apps zu erstellen.

Budibase ist eine beliebte Wahl für die schnelle Erstellung interner tools und benutzerdefinierter Webanwendungen sowie für die Automatisierung von Prozessen, ohne sich in umfangreichen Code vertiefen zu müssen. Es ermöglicht Unternehmen, benutzerdefinierte Lösungen mit Leichtigkeit zu erstellen.

Jedes Team ist jedoch anders, und Budibase erfüllt möglicherweise nicht immer alle Anforderungen für Ihre spezifischen Anforderungen. Deshalb lohnt es sich, nach Alternativen zu Budibase zu suchen.

In diesem Leitfaden werden die 10 wichtigsten Konkurrenten von Budibase vorgestellt und andere Plattformen präsentiert, die neue Perspektiven in die Low-Code-Landschaft bringen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine Liste mit einigen der besten Alternativen zu Budibase: (am besten für Projektmanagement und benutzerdefinierte Workflows) ClickUp(am besten für Projektmanagement und benutzerdefinierte Workflows)

Airtable (am besten für anpassbare Datenbanken und Zusammenarbeit)

Zoho Ersteller (am besten für die schnelle Entwicklung von Apps)

Appsmith (am besten für die Entwicklung von Open-Source-Apps für Mobilgeräte und das Web geeignet)

Retool (am besten für die Erstellung interner tools)

Bubble (am besten für die Entwicklung von Apps ohne Code)

Caspio (am besten für datenbankgestützte Anwendungen)

OutSystems (am besten für die Entwicklung von Apps für Unternehmen geeignet)

AppSheet (am besten für die Entwicklung von Apps auf Tabellenbasis)

Kintone (am besten für die Zusammenarbeit im Team und das Management von Workflows geeignet)

Was ist Budibase?

Budibase ist eine Open-Source-Plattform mit geringem Code-Aufwand für die schnelle und effiziente Erstellung benutzerdefinierter Apps. Sie ermöglicht es Benutzern, Workflows zu automatisieren, elegante und interaktive Benutzeroberflächen zu erstellen und Apps in wenigen Minuten bereitzustellen – auch ohne Kenntnisse in der Erstellung von Code oder Programmierung.

Das Tool ermöglicht es auch technisch weniger versierten Teams, benutzerdefinierte Web- und mobile Apps mit vollem Funktionsumfang zu entwickeln, ohne auf Entwickler angewiesen zu sein.

Budibase verbindet Teams mit verschiedenen Datenquellen, einschließlich Datenbanken und APIs. Dank dieser Flexibilität kann die App an andere Anwendungsfälle angepasst werden. Das intuitive Design und die Möglichkeit, schnell interne tools zu generieren, machen die App zu einer hervorragenden Lösung für Teams, die die Entwicklungszeit verkürzen möchten, ohne dabei die Funktionen zu beeinträchtigen.

Mit seiner Open-Source-Grundlage fördert Budibase gemeinschaftsbasierte Innovationen und ist daher eine beliebte Wahl für Entwickler, Start-ups und Unternehmen, die die digitale Transformation beschleunigen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Anwendungen behalten möchten.

Warum sollten Sie sich für Budibase-Alternativen entscheiden?

Obwohl Budibase leistungsstarke Features und Funktionen für die Erstellung und Verwaltung von Apps bietet, ist es keine Patentlösung. Hier erfahren Sie, warum Benutzer nach Alternativen zu Budibase suchen:

Limitierte Anpassungsmöglichkeiten : Budibase fehlt die nötige Flexibilität, um benutzerdefinierte Apps und Workflows für Nischenbereiche zu erstellen

Steile Lernkurve : Obwohl die App-Erstellung dadurch einfacher werden soll, empfinden einige Benutzer die Benutzeroberfläche als Herausforderung

Probleme mit der Leistung : Mehrere Benutzer von Budibase haben von einer langsameren und fehlerhaften Leistung bei der Verarbeitung größerer Datensätze oder bei der Erstellung komplexer Anwendungen berichtet

Unflexibles Design : Die benutzerdefinierten Optionen für die Anpassung der UI/UX sind ziemlich limitiert, insbesondere im Vergleich zu anderen tools

Integrationslücken : Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern unterstützt Budibase nur in begrenztem Umfang Integrationen von Drittanbietern. Dies behindert die nahtlose Verbindung zwischen den verschiedenen tools

Reaktionsfähigkeit auf Mobilgeräten : Einige Benutzer berichten, dass die Entwicklung von Apps auf Budibase stark limitiert ist, da das Endprodukt nicht so reaktionsschnell ist

Support und Dokumentation: Trotz der florierenden Community scheint es an detaillierter Dokumentation und reaktionsschnellem Kundensupport zu mangeln

Die 10 besten Budibase-Alternativen

Wie bereits erwähnt, gibt es in der Welt der No-Code- und Low-Code-Entwicklung eine Vielzahl von Optionen. Und angesichts der Limits von Budibase sind hier einige der besten Alternativen zu Budibase, die Sie in Betracht ziehen könnten:

1. ClickUp (am besten für Projektmanagement und benutzerdefinierte Workflows geeignet)

ClickUp ist ideal für Teams, die interne tools erstellen oder App-Entwicklungsprozesse effizient verwalten möchten. Als ultimative Alles-App für die Arbeit vereint ClickUp Projektmanagement, Datenbankverwaltung und Automatisierung ohne Code in einer einzigen Plattform.

Mit seinen vielseitigen Features und nahtlosen Integrationen ermöglicht ClickUp Teams die Erstellung und Verwaltung effektiver Workflows. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, ohne Code zu arbeiten, machen es sowohl für technische als auch für nicht-technische Benutzer zugänglich.

Aufgabenverwaltung

Visualisieren Sie Ihr Projekt auf Ihre Weise mit ClickUp

ClickUp Aufgaben bietet ausgefeilte Funktionen für das Aufgabenmanagement, mit denen Sie detaillierte Listen mit Aufgaben erstellen, Prioritäten zuweisen, Fristen festlegen und Abhängigkeiten verknüpfen können, um eine reibungslose Durchführung von Projekten zu gewährleisten.

Die Ansicht "Aufgaben" ist nur eine von vielen Möglichkeiten, Ihr Projekt zu visualisieren. Sie können auch zwischen Kanban Boards, Gantt-Diagrammen, Listen, Tabellenansichten und anderen Formaten wechseln, je nach den Vorlieben und dem Komfort Ihres Teams.

ClickUp Whiteboards

Brainstorming mit Ihrem Team auf visuellen ClickUp Whiteboards

Außerdem bieten wir ClickUp Whiteboards an – ein digitales Whiteboard mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche, das sich für technische und nicht-technische Benutzer eignet.

Nutzen Sie diesen Space, um Ideen zu sammeln, interaktive Flussdiagramme zu erstellen, Ideen visuell zu veranschaulichen und vieles mehr.

benutzerdefinierte Workflows*

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows und Automatisierungsrezepte, um die Entwicklungsaktivitäten auf Kurs zu halten

Die Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp erstrecken sich auch auf die Planung Ihrer Workflows. Mit ClickUp können Sie benutzerdefinierte Workflows einrichten, um den Entwicklungsprozess in Abhängigkeit von den spezifischen Anforderungen der App zu optimieren. Passen Sie den gesamten SDLC mit nur wenigen Klicks an, von der Idee bis zur Bereitstellung.

Nachverfolgung Ihrer Sprints zur Entwicklung von Apps mit Dashboards von ClickUp

Dieses Feature, gepaart mit den umfangreichen Dashboards von ClickUp, ermöglicht Ihnen eine detaillierte Kontrolle über den Entwicklungsprozess. Es bietet eine Echtzeit-Übersicht über das Projekt und seinen Fortschritt, sodass Sie jederzeit Maßnahmen ergreifen können, wie z. B. die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen.

Automatisierung ohne Code

Richten Sie intuitive Automatisierungen ein, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen

Das Feature "Automatisierung" von ClickUp hilft dabei, sich wiederholende Aufgaben und manuelle Workflows zu eliminieren. Mit einer einfachen, auf Auslösern basierenden Logik können Sie Aufgaben, Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen automatisieren und so eine nahtlose Koordination innerhalb Ihres Entwicklungsteams sicherstellen.

Das Beste daran? Für die Einrichtung dieser Workflows zur Automatisierung sind keine Kenntnisse in der Programmierung erforderlich, sodass sie für jeden zugänglich sind.

Andere Tools für das Projektmanagement wie die integrierte Zeiterfassung und die Automatisierung ohne Code unterstützen ebenfalls den Entwicklungsprozess und dessen Steuerung.

Zeiterfassung

Mit der integrierten Zeiterfassung können Sie automatisch die Zeit berechnen, die benötigt wird, um jede Aufgabe abzuschließen

ClickUp bietet ein integriertes Feature zur Zeiterfassung für Projekte, mit dem Sie überwachen können, wie viel Zeit für jede Aufgabe aufgewendet wird. Die Zeiterfassung sorgt für Transparenz bei der Projektdurchführung und hilft Teams, Termine einzuhalten und die Produktivität zu maximieren, ohne auf externe tools angewiesen zu sein.

ClickUp-Integrationen

Integration in Plattformen wie GitHub für eine schnelle und mühelose Entwicklung

Obwohl ClickUp alle Bereiche abdeckt, können Sie fehlende Funktionen oder Fähigkeiten durch Integrationen ausgleichen. ClickUp integriert mehrere Apps, darunter Slack, Google Workspace (Google Tabellen, Google Docs, Google Kalender usw.), GitHub, Gitlab und Microsoft Teams. Sie können Zapier verwenden, um interne Tools zu verbinden und zu erstellen.

ClickUp bietet die besten Features

Automatisieren Sie Workflows mit ClickUp Automatisierung , um den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Effizienz zu steigern

Überwachen Sie die Entwicklung Ihrer Apps mit interaktiven und umfassenden Dashboards von ClickUp

Organisieren Sie Aufgaben effizient mit ClickUp Aufgaben , mit dem Benutzer wiederkehrende Aufgaben einrichten und Abhängigkeiten von Aufgaben identifizieren können

Visualisieren Sie Daten übersichtlich mit der Ansicht "Tabelle" von ClickUp , die sich perfekt für die Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten und die Verwaltung von Datenbanken eignet

Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen, indem Sie ClickUp Chat verwenden, das alles von Echtzeit-Threads, Kommentaren, @erwähnt und mehr abdeckt

Mit dem integrierten Tool zur Zeiterfassung können Sie die Zeit mühelos nachverfolgen und Ihr Team im Zeitplan halten

ClickUp-Limits

Die Flut an fortschrittlichen Features kann auf neue Benutzer überwältigend wirken

Limitierte Features und Funktionen in der mobilen App

ClickUp-Preise

Free Forever-Plan : 0 $

Unlimited-Plan : 7 $/Monat pro Benutzer

Business-Plan : 12 $/Monat pro Benutzer

enterprise-Plan*: Kontakt für Preisinformationen

ClickUp Brain (Add-On): 7 $/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4, 7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Mit ClickUp bleiben wir nicht nur schlank, sondern auch informiert, innovativ und schaffen einen Mehrwert für unsere Clients.

ClickUp ermöglicht es uns nicht nur, schlank zu bleiben – es ermöglicht uns auch, auf dem Laufenden zu bleiben, Innovationen zu liefern und einen Mehrwert für unsere Clients zu schaffen.

2. Airtable (am besten für anpassbare Datenbanken und Zusammenarbeit)

via Airtable

Airtable ist eine App-Plattform ohne Code, die kritische Prozesse im Geschäft durch die Kombination der Flexibilität von Tabellenkalkulationen mit der Leistungsfähigkeit von Datenbanken beschleunigt.

Als Ergebnis können Teams benutzerdefinierte Anwendungen ohne Programmierkenntnisse erstellen, was zu einem besseren Projektmanagement, Marketing und Produktentwicklung führt.

Mit Features wie KI-gestützten Workflows, anpassbaren Ansichten und leistungsstarken Datenbearbeitungsfunktionen ist Airtable eine der besseren Budibase-Alternativen für Unternehmen, die ihre Abläufe optimieren möchten.

Darüber hinaus ist die intuitive Benutzeroberfläche auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten, sei es die Verwaltung von Kalendern für Inhalte, die Nachverfolgung von Sprints für Projekte oder die Automatisierung von Aufgaben.

Die besten Features von Airtable

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mithilfe der interaktiven Drag-and-Drop-Elemente

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit den integrierten Features für Automatisierung und Scripting

Visualisieren Sie Daten in verschiedenen Ansichten, z. B. Kanban, Raster, Kalender und Galerie

Binden Sie Airtable-Datenbanken in Websites ein und geben Sie sie über sichere Links extern frei

Limits von Airtable

Die Leistung lässt mit zunehmender Größe der Datenbank nach

Die Versionen für den Desktop verfügen über Features, die in Apps für Mobilgeräte fehlen

Airtable-Preise

Free : 0 $

Team : 24 $/Monat pro Benutzer

Business : 54 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Airtable KI (Add-On): 7 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Airtable

G2 : 4, 6/5 (2.740+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (2.120+ Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: Die besten Alternativen zu Airtable

3. Zoho Ersteller (am besten für die schnelle Entwicklung von Apps geeignet)

via Zoho Ersteller

Zoho Creator ist eine Low-Code-Plattform von Zoho, die es Unternehmen ermöglicht, benutzerdefinierte Anwendungen schnell zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten. Diese Budibase-Alternative ermöglicht es Benutzern, Geschäftsprozesse in verschiedenen Funktionen, einschließlich Vertrieb, Kundendienst, Betrieb und Finanzen, zu digitalisieren und zu automatisieren.

Die Plattform ist auf Skalierbarkeit ausgelegt und die Drag-and-Drop-Oberfläche, vorgefertigte Vorlagen und das Feature zur Automatisierung von Workflows vereinfachen die Erstellung von Formularen, Berichten, Seiten und Workflows.

Sein Alleinstellungsmerkmal liegt in der nahtlosen Integration mit den unzähligen Zoho Apps, wie der Zoho Customer Relationship Management (CRM)-Plattform und Zoho Mail.

Zoho Ersteller mit den besten Features

Testen Sie Anwendungen, ohne die Live-Version zu beeinträchtigen, über die Entwickler-Sandbox-Umgebung

Greifen Sie von überall auf Apps zu – dank plattformübergreifender Kompatibilität für Mobilgeräte und das Web

Analysieren Sie Daten mithilfe datengesteuerter Dashboards und fortschrittlicher Berichterstellung

Nutzen Sie KI für Vorhersagen und Stimmungsanalysen ohne umfangreichen Code

Zoho Creator Limits

Bietet nur dann einen Mehrwert, wenn Sie innerhalb des Zoho-Ökosystems arbeiten

Steile Lernkurve für die Skripterstellung in Deluge (Zohos proprietäre Sprache)

Zoho Ersteller Preisgestaltung

*standard: 8 $/Monat pro Benutzer

Professional : 20 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: 25 $/Monat pro Benutzer

Flex: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Creator

G2 : 4, 3/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 150 Bewertungen)

Benutzerfreundlichkeit, die Flexibilität, Prototypen mit einem einzigen Benutzer zu erstellen und anschließend auf den Markt zu bringen, sowie die Kapazität, Konten nach oben und unten zu skalieren, solider Community-Support und anständige professionelle Support-Teams sind wünschenswert. Ich schätze die integrierten Vorlagen, die wir als Grundlage verwenden können, wie sie mit mehreren Wireframes arbeiten und wie wir Plattformen für Kunden ohne Probleme oder Skripterstellung erstellen können.

Benutzerfreundlichkeit, die Flexibilität, Prototypen mit einem einzigen Benutzer zu erstellen und anschließend auf den Markt zu bringen, sowie die Kapazität, Konten nach oben und unten zu skalieren, solider Community-Support und anständige professionelle Support-Teams sind wünschenswert. Ich schätze die integrierten Vorlagen, die wir als Grundlage verwenden können, wie sie mit mehreren Wireframes arbeiten und wie wir Plattformen für Kunden ohne Probleme oder Skripterstellung erstellen können.

📚 Lesen Sie auch: Wie Sie ein CRM-System für Ihr Unternehmen auswählen

4. Appsmith (am besten für die Entwicklung von Open-Source-Apps für Mobilgeräte und das Web geeignet)

via Appsmith

Appsmith ist eine Open-Source-Plattform mit wenig Code, die speziell für Entwickler konzipiert wurde und es Unternehmen ermöglicht, benutzerdefinierte interne tools wie Dashboards, Panels für Administratoren und CRUD-Apps schnell zu entwickeln. App-Entwickler können APIs, Datenbanken und Dienste von Drittanbietern nahtlos verbinden und so eine integrierte App-Erfahrung schaffen.

Mit seinen vorgefertigten Widgets und dem Fokus auf benutzerdefinierte Anpassungen ist Appsmith eine der besten Alternativen zu Budibase für die Entwicklung von Apps in einer offenen und kollaborativen Umgebung. Der Community-Ansatz fördert außerdem die kontinuierliche Verbesserung und bietet Zugriff auf umfangreiche Ressourcen.

Die besten Features von Appsmith

Stellen Sie mithilfe von REST APIs, GraphQL oder SQL-Datenbanken eine Verbindung zu jeder beliebigen Datenquelle her

Verwenden Sie vorgefertigte Features wie Tabellen, Formulare und Diagramme, um die Benutzeroberflächen der Apps benutzerdefiniert anzupassen

Schreiben Sie benutzerdefinierten Code mit dem integrierten JavaScript, um die Features und Funktionen der App an die Geschäftslogik anzupassen

Arbeiten Sie gemeinsam an Versionen von Anwendungen und verwalten Sie diese effizient mit der Versionskontrolle von Appsmith durch Git-Integration

Appsmith Limits

Fehlende fortschrittliche Analyse- und Berichterstellungs-Tools

Limitierte Design-Optionen für Web- und mobile Apps

Appsmith-Preise

Free : 0 $

Business : 15 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: 2.500 $/Monat für 100 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Appsmith

G2 : 4, 7/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: N/A

📮 ClickUp Insight: Etwa 43 % der Arbeitnehmer senden täglich 0–10 Nachrichten. Dies deutet zwar auf fokussiertere oder bewusstere Unterhaltungen hin, könnte aber auch auf einen Mangel an nahtloser Zusammenarbeit hindeuten, da wichtige Diskussionen an anderer Stelle (z. B. per E-Mail) stattfinden. Um unnötiges Springen zwischen Plattformen und Kontextwechsel zu vermeiden, benötigen Sie eine App für alles, die Projekte, Wissen und Chats an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, effizienter zu arbeiten.

via Retool

Retool nutzt visuelle Automatisierung von Workflows, vorgefertigte Komponenten sowie Datenbank- und API-Integrationen, um die Entwicklung interner Geschäftsanwendungen wie Administrator-Panels, Dashboards und Tools für den Kundensupport zu beschleunigen.

Mit dieser Plattform können Teams Anwendungen in der Cloud von Retool erstellen und ausführen oder sie in ihrer Infrastruktur bereitstellen, wodurch sie flexibel auf unterschiedliche Anforderungen an Sicherheit und Compliance reagieren können.

Die Stärke von Retool liegt in der Fähigkeit, verschiedene Datenquellen zu konsolidieren, was es ideal für Geschäfte macht, die umfangreiche benutzerdefinierte Optionen in ihren Apps benötigen, ohne sich mit dem Code befassen zu müssen.

Darüber hinaus fördert Retool die Zusammenarbeit durch Features wie die Bereitstellung von Umgebungen und die Versionskontrolle, wodurch der Entwicklungsprozess optimiert und die Produktivität gesteigert wird.

Die besten Features neu aufbereiten

Verbindung zu jeder Datenbank oder API, einschließlich Postgres, MongoDB und REST

Führen Sie umfassende Audit-Protokolle, die Sichtbarkeit in die Aktionen der Benutzer innerhalb der Plattform bieten, um den Aufwand für die Einhaltung von Vorschriften besser zu überwachen

Sichern Sie Ihre Daten und nutzen Sie ein beliebiges KI-Modell, um Ihrem Geschäft schnell maßgeschneiderte KI-Tools zur Verfügung zu stellen, während Sie gleichzeitig kontrollieren, wie Sie Daten für LLMs freigeben

Nahtlose Authentifizierung und zentralisierte Verwaltung von Benutzern durch Integration verschiedener SSO-Anbieter (Single Sign-On)

Retool-Limits

Die Preisstruktur, bei der pro Standard und Endbenutzer abgerechnet wird, ist für größere Teams oder Organisationen mit einer großen Nummer an Benutzern teuer

Limitierte Unterstützung für mobile Apps, erschwert die Zugänglichkeit für Teams, die zuerst an mobile Lösungen denken

Preise für Umrüstung

Free : 0 $ pro Standardbenutzer + 0 $ pro Endbenutzer

Team : 12 $/Monat pro Standardbenutzer + 7 $/Monat pro Endbenutzer

Business : 65 $/Monat pro Standardbenutzer + 18 $/Monat pro Endbenutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Retool

G2 : 4, 6/5 (310+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (30+ Bewertungen)

Retool hat die Art und Weise, wie ich Apps erstelle, vollständig verändert. Die Drag-and-Drop-Oberfläche ist super intuitiv und macht es einfach, komplexe Anwendungen zusammenzustellen, ohne Unmengen an Code schreiben zu müssen. Ich finde es toll, wie nahtlos es sich mit allen möglichen Datenquellen und APIs verbindet – ob es sich um eine SQL-Datenbank oder eine REST-API handelt, Retool bewältigt alles mühelos. Außerdem sparen mir die vorgefertigten Vorlagen so viel Zeit, wenn ich neue Projekte beginne.

Retool hat die Art und Weise, wie ich Apps erstelle, vollständig verändert. Die Drag-and-Drop-Oberfläche ist super intuitiv und macht es einfach, komplexe Anwendungen zusammenzustellen, ohne Unmengen an Code schreiben zu müssen. Ich finde es toll, wie nahtlos es sich mit allen möglichen Datenquellen und APIs verbindet – ob es sich um eine SQL-Datenbank oder eine REST-API handelt, Retool kommt mit allem mühelos zurecht. Außerdem sparen mir die vorgefertigten Vorlagen so viel Zeit beim Start neuer Projekte.

6. Bubble (am besten für die Entwicklung von Apps ohne Code)

via Bubble

Bubble ist eine Plattform ohne Code, die es auch Nicht-Entwicklern ermöglicht, voll funktionsfähige Webanwendungen mit benutzerdefinierter Logik, responsivem Design und Datenbankfunktionen zu erstellen. Die Engine für responsives Design sorgt dafür, dass Apps auf verschiedenen Geräten gut aussehen und funktionieren, und macht ihre Anwendungsfälle vielseitiger.

Bubble unterstützt Skalierbarkeit und Integration und ist daher ideal für Start-ups und kleine Unternehmen, die wachsen möchten. Egal, ob Sie eine Web-App erstellen möchten, um Ihren Plan umzusetzen, oder bestimmte SaaS-Apps verwenden möchten, Bubble erledigt die Aufgabe.

Die besten Features von Bubble

Vereinfachung des Weges von der Idee bis zur Veröffentlichung durch Bereitstellungstools, die den direkten Start auf benutzerdefinierten Domains ermöglichen

Konzentrieren Sie sich auf benutzerdefinierte Workflows, an denen mehrere Benutzer gleichzeitig arbeiten, und arbeiten Sie gemeinsam daran

Verwenden Sie Plugins aus dem Marktplatz, um die Funktionen der App zu erweitern und auszubauen

Integrieren Sie externe APIs mithilfe des API-Connectors für mehr Flexibilität

Bubble limitations

Limitierte Skalierbarkeit für Apps mit sehr hohem Datenverkehr

Erfordert eine ständige Verbindung mit dem Internet, was die Offline-Nutzung einschränkt

Bubble pricing

Free : 0 $

Starter : 32 $/Monat

Wachstum : 134 $/Monat

Team : 399 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Bubble

G2 : 4, 4/5 (150+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (320+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Plattformen ohne oder mit wenig Code reduzieren die Entwicklungszeit von Apps um satte 90 %!

7. Caspio (am besten für datenbankgestützte Anwendungen)

via Caspio

Caspio ist eine Cloud-basierte Entwicklungsplattform mit wenig Code, die sich auf die Erstellung datengesteuerter Anwendungen konzentriert. Als Alternative zu Budibase bietet Caspio eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Drag-and-Drop-Tools, die eine schnelle Entwicklung von Webanwendungen ermöglicht, die auf spezifische geschäftliche Anforderungen zugeschnitten sind.

Was Caspio wirklich auszeichnet, sind die robusten Features für Sicherheit und Compliance, die Sie erhalten. Dies macht es besonders nützlich für stark regulierte Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Versicherungen.

Caspio best features

Dank der integrierten Cloud-Datenbank sind keine externen Datenbankverwaltungssysteme mehr erforderlich

Erstellen Sie detaillierte Berichte mit integrierten Tools zur Datenvisualisierung

Erhalten Sie umfassende Kontrolle über den Zugriff und die Berechtigungen von Benutzern innerhalb von Anwendungen durch rollenbasierte Authentifizierung

Einhaltung verschiedener Branchenstandards, einschließlich HIPAA und DSGVO, um sicherzustellen, dass die Anwendungen die erforderlichen behördlichen Anforderungen erfüllen

Caspio-Limits

In hohem Maße abhängig von Cloud-Hosting, das möglicherweise nicht für Organisationen mit Anforderungen vor Ort geeignet ist

Limitierte Designflexibilität für die Erstellung moderner und optisch ansprechender Benutzeroberflächen

Caspio-Preise

Starter : 100 $ pro Monat

Professional : 600 $ pro Monat

enterprise*: 2.250 $ pro Monat

Caspio-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 4/5 (150+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (210+ Bewertungen)

Wir konnten Systeme erstellen, die weit über unsere Station hinausgehen. Wir sind kein IT-Unternehmen, aber wir haben mit Caspio Systeme erstellt, die viele große Betreiber gerne hätten. Kurz gesagt, Caspio hat uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Wir konnten Systeme erstellen, die weit über unsere Station hinausgehen. Wir sind kein IT-Unternehmen, aber wir haben mit Caspio Systeme erstellt, die viele große Betreiber gerne hätten. Kurz gesagt, Caspio hat uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

8. OutSystems (am besten für die Entwicklung von Apps für Unternehmen geeignet)

via OutSystems

OutSystems ist eine leistungsstarke Low-Code-Plattform für die Entwicklung von mobilen und Webanwendungen sowie Tools für Unternehmen. Die visuelle Entwicklungsumgebung ermöglicht es Entwicklern, Benutzeroberflächen, Workflows und Datenmodelle effizient zu gestalten.

Gleichzeitig vereinfacht das Feature zur Bereitstellung mit einem Klick die Übertragung von Anwendungen von der Entwicklung in die Produktion.

Zusätzlich zu seinen Entwicklungsfunktionen bietet OutSystems Entwicklern Features wie Echtzeit-Leistungsüberwachung und In-App-Feedback-Erfassung, die eine kontinuierliche Verbesserung und benutzerorientierte Entwicklung ermöglichen.

Die besten Features von OutSystems

Greifen Sie auf detaillierte Analysen zur Nachverfolgung der Leistung Ihrer App zu

Einfache Bereitstellung und Skalierung in Cloud-Umgebungen mit Unterstützung für Cloud-native Architektur

Verwenden Sie KI, um den Entwicklungsprozess zu optimieren und Qualitätsprüfungen durchzuführen

Integrieren Sie generative KI-Agenten (GenAI) in Ihre Apps

OutSystems limits

Nur für etablierte Organisationen mit großem Budget geeignet

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen für bestimmte vorgefertigte Komponenten

OutSystems-Preise

OutSystems Personal Edition : 0 $

OutSystems Developer Cloud: Ab 36.300 $/Jahr

OutSystems-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 6/5 (1.110+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (370+ Bewertungen)

🔎 Wussten Sie schon? Lösungen ohne Code verbrauchen 70 % weniger Ressourcen als herkömmliche Plattformen zur Erstellung von Apps!

9. AppSheet (am besten für die Entwicklung von Apps auf Tabellenbasis geeignet)

via AppSheet

AppSheet ist eine Plattform ohne Code von Google, mit der App-Entwickler Tabellen in voll funktionsfähige mobile und Webanwendungen umwandeln können. Erstellen Sie Apps mithilfe von Vorlagen für Tabellen, um Ihre Geschäfte zu automatisieren, Erkenntnisse zu gewinnen und die Produktivität Ihres Teams zu steigern.

Seit der Übernahme durch Google im Januar 2020 hat sich AppSheet weiterentwickelt und bietet Features wie AppSheet Automatisierung, mit denen Benutzer Geschäftsprozesse ohne technisches Fachwissen automatisieren können.

Die Plattform lässt sich auch in Google Workspace integrieren und verbessert die Zusammenarbeit und Produktivität, indem sie es Benutzern ermöglicht, Apps zu erstellen, die nahtlos mit Tools wie Gmail und Google Drive interagieren.

Die besten Features von AppSheet

Erstellen Sie Apps direkt aus Google Tabellen, Microsoft Excel, SQL und anderen Datenquellen

Erstellen Sie sichere Apps mit rollenbasiertem Zugriff und Authentifizierung von Benutzern

Aktivieren Sie die Offline-Funktion für Apps, damit diese auch ohne Internetzugang funktionieren

Integrieren Sie KI-Funktionen wie Google Gemini, um die Erstellung von Apps zu unterstützen und die Funktionen zu verbessern

AppSheet-Limits

Limitierte Designmöglichkeiten und fehlende fortgeschrittene Features für hoch benutzerdefinierte Apps

Abhängigkeit von Google Workspace, das möglicherweise nicht für alle Organisationsökosysteme geeignet ist

AppSheet-Preise

Starter : 5 $/Monat pro Benutzer

Core : 10 $/Monat pro Benutzer

enterprise Plus*: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von AppSheet

G2 : 4, 8/5 (390+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (540+ Bewertungen)

AppSheet ist ein hervorragendes tool für Produktmanager, die benutzerdefinierte Anwendungen ohne Code erstellen möchten. Die intuitive, codefreie Plattform ermöglicht es Benutzern, Apps schnell zu erstellen und bereitzustellen, wodurch die Produktivität gesteigert und Rapid Prototyping ermöglicht wird. Die Integration mit verschiedenen Datenquellen wie Google Tabellen, Excel und SQL-Datenbanken ist leistungsstark.

AppSheet ist ein hervorragendes tool für Produktmanager, die benutzerdefinierte Anwendungen ohne Code erstellen möchten. Die intuitive, codefreie Plattform ermöglicht es Benutzern, Apps schnell zu erstellen und bereitzustellen, wodurch die Produktivität gesteigert und Rapid Prototyping ermöglicht wird. Die Integration mit verschiedenen Datenquellen wie Google Tabellen, Excel und SQL-Datenbanken ist leistungsstark.

10. Kintone (am besten für die Zusammenarbeit im Team und das Management von Workflows geeignet)

via Kintone

Kintone verfolgt einen neuen Ansatz für die Zusammenarbeit im Team und das Management von Workflows, indem es einen anpassbaren Workspace für die Erstellung von Apps und die Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten schafft. Dieses Framework ermöglicht es Teams, Aufgaben, Daten und Kommunikation an einem einzigen Ort zu konsolidieren, wodurch die Abhängigkeit von mehreren Tools verringert wird.

Die Plattform bietet granulare Governance-Features, die eine präzise Kontrolle über die Berechtigungen der Benutzer und den Datenzugriff ermöglichen. Da der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit im Team liegt, ist Kintone eine ausgezeichnete Wahl für Entwickler von Apps, die nicht vor Ort arbeiten.

Es unterstützt auch die Integration mit verschiedenen Drittanbieterdiensten und erhöht so seine Vielseitigkeit in verschiedenen Geschäften.

Kintone best features

Zentralisieren Sie die Daten Ihres Teams mit benutzerdefinierten Workspaces und Datenbanken

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Redundanzen zu beseitigen und Workflows zu vereinfachen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und nutzen Sie integrierte Messaging- und Tools, um Dateien freizugeben

Nahtlose Integration in Drittanbieter-tools wie Zapier und Salesforce

Kintone-Limits

Abhängigkeit von Plugins zur Integration bestimmter Funktionen

Mangelnder Offline-Zugriff, was die Nutzbarkeit der App einschränken kann

Kintone-Preise

Professional : 24 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: 28 $/Monat pro Benutzer

Kintone-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 6/5 (240+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 150 Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: Beste kostenlose Datenbank-Software mit Features und Preisen

Ersetzen Sie Budibase durch ClickUp

Das ist eine Zusammenfassung der besten Budibase-Alternativen.

Es gibt viele Optionen zur Auswahl. Wenn Sie jedoch etwas suchen, das das beste Projektmanagement, benutzerdefinierte Workflows und eine nahtlose Zusammenarbeit kombiniert, um den Prozess der App-Erstellung voranzutreiben, ist ClickUp eine gute Wahl.

Von der Nachverfolgung aller Phasen der App-Entwicklung bis hin zur Berichterstellung über die Nutzung und Leistung der App ist ClickUp die Alles-in-einem-App für die Arbeit – eine zentrale App, die Ihre unterschiedlichen technischen Lösungen ersetzt.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an und optimieren Sie alle Ihre Abläufe und steigern Sie die Produktivität! ⚡