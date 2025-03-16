Guru vs. Glean: Welches KI-Tool für Wissensmanagement ist das beste für Sie?

Sir Francis Bacon sagte 1597: "Wissen ist Macht". Mehr als 400 Jahre später war dies nie wahrer.

Nehmen wir zum Beispiel Cookies – nicht die, die Ihre Küche mit dem Geruch von Butter füllen, sondern die, die Sie normalerweise auf jeder Website akzeptieren, ohne die Bedingungen zu lesen.

Cookies verfolgen Ihre Daten, analysieren Ihr Verhalten und merken sich Ihre Vorlieben. Und das gilt nicht nur für Websites. Netflix sagt voraus, was Sie als Nächstes sehen werden. Google liest Ihnen nach nur zwei oder drei Wörtern praktisch die Gedanken von den Augen ab. Der gemeinsame Nenner? Daten.

Geschäfte sind von Daten besessen und KI lebt davon. Wenn Daten strukturiert, in einem Index erfasst und zugänglich sind, werden sie noch wertvoller: zu Wissen.

Deshalb bemühen sich Unternehmen heute so sehr um die Implementierung von KI-gestützten Wissensmanagementsystemen – denn der sofortige Zugriff auf die richtigen Informationen ist ein entscheidender Faktor.

Wie wählen Sie also Wissensdatenbanken aus, die für Ihr Geschäft geeignet sind? Lassen Sie uns die wichtigsten KI-gestützten Optionen aufschlüsseln, indem wir Guru vs. Glean vergleichen und herausfinden, was für Ihr Geschäft am besten funktioniert.

🌻 Bonus: Wir stellen Ihnen auch die beste Alternative zu Glean vs. Guru vor: ClickUp! Und wir zeigen Ihnen, wie die Wissensmanagement-Funktionen von ClickUp jede Lücke schließen, die diese beiden tools hinterlassen.

Glean ist ein KI-gestütztes Suchtool für Unternehmen, das E-Mails, Slack-Nachrichten und Dokumente scannt, um sofortige Antworten zu liefern, ohne dass Inhalte manuell erstellt werden müssen

Guru überzeugt Glean mit seinem strukturierten, verifizierten Wissen und ist damit ideal für Teams, die unternehmensweite Dokumentationen verwalten und Genauigkeit bevorzugen

Glean überzeugt Guru mit einer KI-gestützten Echtzeit-Suche, die Informationen aus über 100 Apps für Unternehmen abruft, und ist damit die bessere Wahl für die unternehmensweite Datenerfassung

Guru bietet transparente Preise pro Benutzer, die bei 10 $/Monat beginnen, während Glean ein Preismodell für Unternehmen verfolgt, das je nach Größe des Unternehmens und Datenvolumen variiert

KI-gestütztes Wissensmanagement , Automatisierung und Suche in einem Workspace und macht so mehrere Tools überflüssig ClickUp kombiniert, Automatisierung undund macht so mehrere Tools überflüssig

Die "Connected Search" von ClickUp ruft sofort Daten von Google Drive, Slack und Salesforce ab und reduziert so die Zeit, die mit der Suche nach Informationen verschwendet wird

Was ist Guru?

GetGuru (oder Guru) ist eine KI-gestützte Wissensplattform, die Apps, Dokumente und Chats miteinander verbindet, um sofortige Antworten zu liefern. Sie fungiert im Wesentlichen als zentraler Wissenshub und einzige Informationsquelle für Organisationen.

Guru macht es einfach, hochwertige Wissenskarten schnell zu finden, es ist sehr benutzerfreundlich, vorhandene Infos lassen sich leicht aktualisieren, neue Karten lassen sich nahtlos erstellen und die SEO-Funktionen innerhalb unserer Organisation sind großartig.

Das bietet Guru Ihnen: Speichert Unternehmenswissen an einem Ort , sodass Benutzer schnell auf Richtlinien, Verfahren und wichtige Dokumente zugreifen können

Arbeitet als Self-Service-Hub und reduziert wiederholte Fragen , indem relevante Informationen sofort verfügbar gemacht werden

Verwendet KI-gestützte Suche und Erweiterungen für den Browser, um schnelle Antworten zu liefern , ohne die App wechseln zu müssen

Organisiert Inhalte mit Wissenskarten, wodurch es einfacher wird, Informationen zu finden und Daten strukturiert zu halten

Lässt sich in beliebte tools integrieren, sodass Teams auf die benötigten Infos zugreifen können, ohne ihren Workflow zu unterbrechen

via Guru

Features von Guru

Guru macht die Nachverfolgung von Unternehmensinformationen zum Kinderspiel. Anstatt Zeit damit zu verschwenden, alte E-Mails zu durchsuchen oder dieselbe Frage zum zehnten Mal zu stellen, können Teams relevante Informationen sofort abrufen – und zwar so:

Feature Nr. 1: KI-gestützte Antworten, wenn Sie sie brauchen

Hatten Sie jemals einen Moment, in dem Sie einfach wussten, dass die Antwort irgendwo existiert, aber es sich wie eine unmögliche Schnitzeljagd anfühlte, sie zu finden? Guru behebt dieses Problem. Geben Sie einfach eine Frage ein und es werden verifizierte Antworten aus der gesamten Wissensdatenbank Ihres Unternehmens angezeigt.

via Guru

Niemand möchte zwischen Apps hin- und herspringen, nur um eine einfache Antwort zu finden. Guru lässt sich in Slack, Microsoft Teams, Google Workspace und andere beliebte tools integrieren, sodass Mitarbeiter ihren Workflow nicht verlassen müssen, um nach dem zu suchen, was sie benötigen.

💡 Profi-Tipp: KI nimmt Ihnen bereits die Routinearbeit ab, erkennt Trends, bevor Sie es tun, und hilft Ihnen, intelligenter statt härter zu arbeiten. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie KI für mehr Produktivität nutzen können.

Langatmige Dokumente werden oft ignoriert. Guru unterteilt Informationen in Karten, sodass Mitarbeiter schnelle, strukturierte Antworten erhalten, anstatt eine umfangreiche Datei öffnen zu müssen.

🍪 Bonus: Diese Karten werden automatisch aktualisiert, sodass alle immer auf derselben Seite sind – im wahrsten Sinne des Wortes.

Feature Nr. 4: Antworten, die angezeigt werden, bevor Sie überhaupt fragen

Haben Sie schon einmal ein Formular ausgefüllt oder sich durch einen Prozess gelesen und sich gewünscht, die Anweisungen würden einfach auf magische Weise erscheinen? Genau das macht Guru.

Es erkennt, was auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, und liefert automatisch relevante Informationen – Sie müssen nicht danach suchen.

Feature Nr. 5: Einblicke in das, wonach Menschen tatsächlich suchen

Dies ist eines der besten Features von Guru: Es hilft Teams herauszufinden, was fehlt. Die integrierten Analysen zeigen, wonach am häufigsten gesucht wird, welche Fragen immer wieder auftauchen und wo die Wissensdatenbank möglicherweise aktualisiert werden muss.

Anstatt zu raten, welche Informationen Mitarbeiter benötigen, erhalten Unternehmen echte Daten darüber, was bei der Arbeit funktioniert und was nicht.

Guru-Preise

Guru bietet flexible Pläne zur Preisgestaltung, um Unternehmen jeder Größe gerecht zu werden:

Kostenlose Testversion

All-in-One : 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

📮 ClickUp Insight: Fast die Hälfte Ihrer Belegschaft erhält keine wichtigen Informationen. Laut einer Studie von ClickUp verlassen sich etwa 42 % der Wissensarbeiter bei der Kommunikation im Team auf E-Mails, was jedoch seine Nachteile hat. Da E-Mails nur ausgewählte Teammitglieder erreichen, werden wichtige Informationen isoliert, was die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung verlangsamt. Um die Sichtbarkeit zu erhöhen und die Teamarbeit zu optimieren, verwenden Sie eine All-in-One-Arbeitsumgebung wie ClickUp, die E-Mails in Sekundenschnelle in umsetzbare Aufgaben umwandelt!

Was ist Glean?

Glean ist eine KI-Plattform für die Arbeit, die Unternehmen bei der Suche, Erstellung und Automatisierung von Aufgaben unterstützt, indem sie eine Verbindung zu ihren Unternehmensdaten herstellt und diese versteht und KI-gestützte Suchfunktionen, Agenten und Assistenten bietet

Laut Gartner-Bewertungen funktioniert Glean aus folgenden Gründen:

Findet relevante Informationen sofort , unabhängig davon, wo sie gespeichert sind

Priorisiert direkte Antworten gegenüber der bloßen Anzeige von Ergebnissen

Bietet nahtlose Integration mit Unternehmens-Apps

Hilft Mitarbeitern beim Zugriff auf unternehmensweites Wissen

via Glean

Ursprünglich dafür konzipiert, Links und Dokumente aus verschiedenen Anwendungen zusammenzuführen, geben Benutzer von Glean ständig Features frei, die das interne Wissensmanagement verbessern.

Hier sind einige dieser Anwendungsfälle: Hält Mitarbeiter mit einer personalisierten Homepage auf dem Laufenden, auf der aktuelle Dokumente, anstehende Meetings und trendige Inhalte des Unternehmens angezeigt werden

Verwendet ein fortschrittliches System zur Überprüfung , um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt bleiben , und verhindert veraltete oder irreführende Antworten

Einführung von KI-gestützten Apps, die es Fachexperten (SMEs) ermöglichen, eine Wissensdatenbank aufzubauen und zu pflegen, die rund um die Uhr Zugang zu vertrauenswürdigen Erkenntnissen bietet

Bietet eine Personensuche, mit der sich Kollegen, Berichterstellungsketten und Beschäftigungsdetails schnell nachschlagen lassen, um einen schnellen Einblick in die Organisation zu erhalten

via Glean

Features von Glean

Statt einfach nur eine Liste mit Ergebnissen auszugeben, bietet Glean kontextbezogene Einblicke. Außerdem gibt es einige Features von Glean, die Ihnen helfen:

Feature Nr. 1: KI-gestützte Antworten, die direkt auf den Punkt kommen

Niemand hat Zeit, 15 Registerkarten zu öffnen, um eine Antwort zu finden. Das KI-gestützte System von Glean ruft relevante Informationen sofort ab, egal ob sie in einem Google Doc, einer Unterhaltung in Slack oder einem Jira-Ticket verborgen sind.

Feature Nr. 2: Intelligente Sammlungen zur Organisation von Unternehmenswissen

Statt verstreuter Dokumente und verlorener Links können Teams mit Glean strukturierte Sammlungen wichtiger Daten erstellen, die die Nachverfolgung von Projekten erleichtern.

via Glean

Mit dem Feature "Go Links" von Glean können Mitarbeiter kurze URLs für häufig besuchte Unternehmensressourcen erstellen. Anstatt nach einem versteckten Dokument zu suchen, geben Sie einen benutzerdefinierten Go Link (wie "go/performance-reviews") in Ihren Browser ein, der Sie direkt zu dem führt, wonach Sie suchen.

💡 Profi-Tipp: Ein schwaches Wissensmanagementsystem führt zu kostspieligen Ineffizienzen – entdecken Sie die besten Glean-Alternativen, um Informationslücken zu schließen.

Feature Nr. 4: Überprüfungssystem zur Gewährleistung der Richtigkeit von Informationen

Eine Wissensdatenbank ist nur dann nützlich, wenn die Daten korrekt sind. Das Überprüfungssystem von Glean stellt sicher, dass wichtige Dokumente und Antworten auf dem neuesten Stand bleiben.

Feature Nr. 5: Personensuche, um Experten im Unternehmen zu finden

Sie möchten wissen, wer für ein Projekt verantwortlich ist? Die Funktion zur Personensuche von Glean hilft Mitarbeitern, Kollegen nach Namen, Workflow, Abteilung oder Fachwissen zu suchen. Durch den Einsatz von KI am Arbeitsplatz ist es einfacher, die richtige Person zu finden, die man fragen kann, anstatt zu raten, wer die Antwort haben könnte.

Glean-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sehen Sie sich diese Glean-Alternativen an!

Guru vs. Glean: Vergleich der Features

Guru und Glean haben das gleiche Ziel – sie wollen Teams dabei helfen, Informationen schnell zu finden und ihnen zeigen, wie sie ihre Arbeit beschleunigen können – aber sie erledigen dies auf unterschiedliche Weise.

Im Folgenden werden die Schlüssel-Features aufgeschlüsselt, um zu sehen, wo jedes tool glänzt.

Feature Nr. 1: KI-gestützte Suche und Antworten

Glean bietet eine leistungsstarke KI-gesteuerte Suchmaschine, die aus E-Mails, Slack, Dokumenten und anderen Unternehmens-Tools direkte Antworten anstelle von Ergebnissen liefert. Sie verwendet natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um Abfragen zu verstehen und kontextbezogene Einblicke zu bieten.

Guru nutzt zwar KI-Funktionen, konzentriert sich aber mehr auf Karten mit Wissen. Mitarbeiter müssen Informationen erstellen und überprüfen, bevor KI sie anzeigen kann, was die Genauigkeit gewährleistet, aber einen zusätzlichen Schritt im Prozess bedeutet.

🏆 Gewinner: Glean führt hier den Weg an

📖 Lesen Sie auch: Wie vernetzte KI Silos beseitigt, um Zeit für die eigentliche Arbeit zu sparen

Feature Nr. 2: Wissensorganisation und Genauigkeit

Guru ist im Wissensmanagement erfolgreich, indem es Informationen in Wissensdatenbanken mit Workflows zur Überprüfung strukturiert. Dadurch wird sichergestellt, dass Mitarbeiter immer auf genaue und aktuelle Daten zugreifen.

Glean ist eher ein Aggregator, der ohne strenge Überprüfung aus bestehenden Quellen schöpft, was bedeutet, dass gelegentlich veraltete oder falsche Informationen auftauchen können.

🏆 Gewinner: Guru für sein Wissensmanagement und seine Strukturen

Feature Nr. 3: Integrationen und Workflow-Kompatibilität

Glean lässt sich in über 100 Tools für Unternehmen integrieren, darunter Google Workspace, Slack, Microsoft 365 und Jira, und ist somit ideal für Unternehmen, die eine nahtlose Integration wünschen.

Guru bietet auch Erweiterungen für den Browser, Slack-Integrationen und Microsoft Teams-Integrationen. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Einbettung von verifiziertem Wissen in Workflows und nicht nur auf der Zusammenführung von Informationen aus verschiedenen tools.

🏆 Gewinner: Glean triumphiert über Guru in den Bereichen Integration und Kompatibilität von Workflows

Feature Nr. 4: Onboarding und Benutzerfreundlichkeit

Die Google-ähnliche Oberfläche von Glean macht die Suche intuitiv. Neue Benutzer können einfach eine Abfrage eingeben und ohne Setup Informationen finden. Es bietet auch eine personalisierte Startseite mit aktuellen Dokumenten, anstehenden Meetings und Trendthemen, die neuen Mitarbeitern den Einstieg erleichtert.

Guru ist zwar benutzerfreundlich, erfordert jedoch die aktive Beteiligung von Teams, um Inhalte zu erstellen, zu überprüfen und zu pflegen. Neue Benutzer benötigen möglicherweise mehr Anleitung zu Karten und Workflows, bevor sie das System optimal nutzen können.

🏆 Gewinner: Glean

Feature Nr. 5: Personensuche und Expertenidentifikation

Glean umfasst eine effiziente Personensuche, mit der Mitarbeiter Kollegen nach Namen, Fachwissen, Speicherort oder Berichterstellung suchen können. So können Teams schnell die richtige Person für ihre Fragen finden, anstatt die Dokumentation durchsuchen zu müssen.

Guru konzentriert sich auf dokumentiertes Wissen und nicht auf die Entdeckung von Personen. Während es Teams ermöglicht, verifiziertes Wissen zu speichern, verfügt es nicht über die gleichen organisatorischen Suchfunktionen wie Glean.

🏆 Gewinner: Glean

Guru vs. Glean auf Reddit

Reddit, die ewige Testumgebung für Software-Meinungen, hat viel zu Guru und Glean zu sagen.

In r/sales hat Guru einige lautstarke Fans.

Ein Sicherheitsarchitekt lobte auf Reddit die strukturierte Dokumentation mit Berechtigungen:

Unser Unternehmen nutzt getguru.com und es ist großartig. Man kann Sammlungen erstellen und Berechtigungen steuern, sodass man sensible Dinge wie Vertragspreise dort ablegen und nur für die IT-Abteilung zugänglich machen kann.

Allerdings waren nicht alle Bewertungen positiv. Ein Redditor beschwerte sich über die komplizierte Preisstruktur:

Getguru hat so viele Schnickschnack, die nicht nur unnötig, sondern auch verwirrend sind.

Die Benutzer von Glean scheinen sich ihrer Wahl des Tools etwas sicherer zu sein. Ein Administrator von Slack machte eine Notiz über die Effizienz der Suche:

*Wir verwenden Glean, um unsere KB und unsere Unternehmensdokumente zu indexieren, und verwenden dann den Glean-Bot, um in Slack nach Elementen zu suchen. Die Arbeit damit funktioniert reibungslos und die Zusammenarbeit mit Glean ist großartig.

Ein Redditor wies jedoch auf potenzielle Probleme beim Datenschutz und bei der KI-Schulung hin:

Ich habe nicht zugestimmt, dass meine Vorlesungen von diesem Unternehmen aufgenommen und verwendet werden, und ich stimme sicherlich nicht zu, dass meine Arbeit zur Schulung von KI verwendet wird.

Für Unternehmen, die eine KI-gestützte Suche suchen, punktet Glean mit Geschwindigkeit und Tiefe. Für diejenigen, die eine lokale Kontrolle bevorzugen, ist es jedoch möglicherweise nicht die beste Lösung.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Guru und Glean

Wenn Guru und Glean zusammengeführt würden, um ein Tool mit all seinen positiven Eigenschaften zu schaffen, wäre es ClickUp. ClickUp kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und KI-gesteuerte Suche in einem Tool und ist damit die ultimative Lösung für Teams, die in verstreuten Informationen ertrinken.

Lassen Sie uns das genauer betrachten.

ClickUps One Up #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain ist der KI-gestützte Wissensassistent, der nicht nur Antworten abruft, sondern auch Ihre Arbeit versteht. Während Glean mit fehlenden Schlüsselergebnissen bei der Suche zu kämpfen hat und Guru auf manuelle Kuratierung angewiesen ist, verbindet ClickUp Brain Aufgaben, Dokumente, Personen und Projekte in Echtzeit.

Das bedeutet, dass Sie mit Brain Folgendes erhalten: ✅ Sofortige Antworten : Fragen Sie ClickUp Brain alles, und es ruft die relevantesten Ergebnisse aus Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und verbundenen Apps ab

✅ Projekte zusammenfassen und automatisch aktualisieren : Erhalten Sie automatisch Status-Updates, Standups und Berichte über den Fortschritt, ohne einen Finger zu rühren

✅ KI-generierte Inhalte: Verwenden Sie : Verwenden Sie das ClickUp-Tool zur Erstellung von Inhalten mithilfe von KI , um in Sekundenschnelle E-Mails zu schreiben, Projekte zu skizzieren und Aufgaben zu aktualisieren

Erhalten Sie mit ClickUp Brain Einblicke aus Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub und mehr, ohne die App wechseln zu müssen

👉 Warum ClickUp Guru und Glean schlägt: Guru ist auf manuelle Eingaben angewiesen und Glean übersieht oft wichtige Daten. ClickUp Brain weiß, wonach Sie suchen – sogar schon, bevor Sie es selbst wissen.

ClickUps One Up #2: ClickUp Connected Search

Lassen Sie uns nun über die "Connected Search" von ClickUp sprechen – die ultimative Suchsoftware für Unternehmen, mit der sich Unternehmenswissen mühelos finden lässt.

Durchsuchen Sie Slack, Notion, Google Docs und Ihren Workspace in einem Rutsch mit der Connected Search von ClickUp

Im Gegensatz zu Glean, das manchmal nicht die relevantesten Informationen anzeigt, bietet ClickUp eine einheitliche, intelligente Suchmaschine, die mit all Ihren Apps für die Arbeit verbunden ist.

Hier erfahren Sie, wie: Einheitliche Suche über alle tools hinweg: Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce – was auch immer Sie suchen, ClickUp findet es

Echtzeit-Kontext : ClickUp erstellt nicht nur einen Index der Dateien, sondern auch der damit verbundenen Unterhaltungen, sodass Benutzer Ergebnisse suchen können, die kritische Diskussionen enthalten

Zugang zum Command-Center: Finden Sie alles mit nur einem Tastendruck, ob in ClickUp oder einem verbundenen Tool

👉 Warum ClickUp Guru und Glean schlägt: Guru erfordert manuelles Tagging und die KI von Glean ist ein Glücksspiel. ClickUp zentralisiert Wissen automatisch und stellt sicher, dass die besten Ergebnisse zuerst angezeigt werden.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Wissensmanagement

Mit ClickUp Knowledge Management können Sie Unternehmenswissen dokumentieren, freigeben und verwalten – ohne die Limits von Guru oder Glean.

Hier erfahren Sie, warum das Wissensmanagement von ClickUp für Teams so vorteilhaft ist:

KI-gestützte Wikis : Verwandeln Sie jedes Dokument in ein strukturiertes, leicht navigierbares Wiki

Versionskontrolle und Berechtigungen : Nachverfolgung jeder Bearbeitung und präzise Zugriffskontrolle

Nahtlose Zusammenarbeit: Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kommentaren des Teams, verknüpften Aufgaben und KI-gestützter Schreibhilfe

Keine veralteten SOPs mehr – ClickUp aktualisiert Wissensdatenbanken automatisch mit KI-gesteuerten Zusammenfassungen und Vorschlägen

👉 Warum ClickUp Guru und Glean schlägt: Das Guru-Wiki muss häufig manuell aktualisiert werden, und Glean verfügt nicht über leistungsstarke KI-Tools für die Zusammenarbeit. ClickUp integriert Wissensverwaltung und Teamarbeit in einer nahtlosen Erfahrung.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Automatisierungen und ClickUp Dokumente

Außerdem können Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Zuweisen von Tickets, das Aktualisieren von Status und das Auslösen von Benachrichtigungen mithilfe der Automatisierung von Workflows mit KI vollständig automatisieren.

📌 Beispiel: Teams in der Personalabteilung können eine Automatisierung einrichten, die Abteilungsleitern sofort die Überprüfung von Richtlinienaktualisierungen zuweist, sobald ein neues Compliance-Dokument hochgeladen wird. Ebenso können Support-Teams im Kundensupport die Eskalation von Tickets auf der Grundlage von Stimmungsanalysen automatisieren und so sicherstellen, dass dringende Probleme ohne menschliches Eingreifen priorisiert werden.

Und da Wissensmanagement von einer guten Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten abhängt, können Sie sich darauf verlassen, dass ClickUp Docs mehr als nur Notizen macht – sie haben die Funktion eines dynamischen Workspace.

Erstellen, bearbeiten und arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Docs zusammen, und nutzen Sie dabei umfangreiche Formate, verschachtelte Seiten und die Kontrolle über Versionen

Marketing-Teams können Dokumente verwenden, um gemeinsam an Kampagnenstrategien mit eingebetteten Aufgaben zu arbeiten und so sicherzustellen, dass Projekte ohne Wechsel der Tools auf Kurs bleiben.

Darüber hinaus können Produktmanager die Dokumentation von Features in interaktive Roadmaps umwandeln, indem sie Benutzergeschichten, Kommentare und Designmodelle verknüpfen, wodurch Planung und Ausführung nahtlos miteinander verbunden werden.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI für die Dokumentation nutzt

Gurus brauchen Follower – ClickUp baut Führungskräfte auf

Das Beste am Einstieg in ClickUp? Bald brauchen Sie nur noch eine Registerkarte geöffnet zu haben, um Projekte nachzuverfolgen, Antworten zu finden und Vorgänge zu automatisieren – kein Wechseln zwischen verschiedenen Apps mehr.

Zumindest war das die Erfahrung von Thomas Clifford, dem Produktmanager von TravelLocal, der sagte:

Wir nutzen ClickUp für unser gesamtes Projekt- und Aufgabenmanagement sowie als Wissensdatenbank. Es wurde auch für die Überwachung und Aktualisierung unseres OKR-Frameworks und für mehrere andere Anwendungsfälle eingesetzt, darunter Diagramme, Formulare für Urlaubsanträge und Workflows. Es ist großartig, all dies mit einem einzigen Produkt abdecken zu können, da sich die Dinge sehr einfach miteinander verknüpfen lassen.

Mit KI-gestützter Suche, automatisierten Workflows, integrierten Dokumenten, nahtlosen Integrationen und Tools für das Projektmanagement unter einem Dach ist ClickUp der einzige hub, den Sie jemals brauchen werden.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie die Magie selbst!