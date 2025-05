Trello vs. Monday: Welches Tool passt am besten zu Ihrem Workflow?

"Projekte, wie Zeit und Gezeiten, warten auf niemanden. "

Sie wissen, wie wahr das ist, wenn Sie jemals mehrere Projekte gleichzeitig geleitet haben. Fristen halten nicht an, Aufgaben häufen sich und alle auf dem Laufenden zu halten, kann sich wie ein nie endender Balanceakt anfühlen. Wenn die Kommunikation nachlässt oder die Dinge unorganisiert werden, geraten Projekte ins Stocken.

Um dies zu verhindern, benötigen Sie eine Software für das Projektmanagement. Einfach ausgedrückt: Mit dem richtigen Tool für das Projektmanagement läuft alles reibungslos, sodass Sie nicht ständig Updates nachverfolgen oder Brände löschen müssen. Hier kommen Trello und Monday.com ins Spiel.

Beide Tools helfen dabei, Workflows zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Effizienz zu steigern – aber sie gehen dabei unterschiedlich vor. In diesem Beitrag werden wir ihre Benutzerfreundlichkeit, Features und Preise aufschlüsseln, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welches am besten zu Ihrem Workflow passt.

Oh, und wenn Sie sich fragen, ob es eine Option gibt, die Ihnen das Beste aus beiden Welten bietet (und noch einiges mehr), dann bleiben Sie bis zum Ende dran. 😉

Was ist Trello?

via Trello

Trello, das 2017 von Atlassian übernommen wurde, ist ein leistungsstarkes Tool für das Projektmanagement, mit dem Teams Projekte einfach organisieren und Fortschritte nachverfolgen können. Die Boards von Trello basieren auf einem System im Kanban-Stil und bieten eine flexible Möglichkeit, Pläne zu erstellen, Aufgaben zu verwalten und effektiv zusammenzuarbeiten.

Zusätzlich zu seinem intuitiven Board-System bietet Trello einen Bereich von Features, darunter Automatisierung, Integrationen, Power-Ups und Vorlagen. Diese Tools vereinfachen Workflows und steigern die Produktivität des Teams, wodurch das Projektmanagement in jeder Größenordnung erleichtert wird.

Features von Trello

Sehen wir uns die Schlüssel-Features und -Funktionen von Trello im Detail an.

Feature Nr. 1: Kanban Boards

Trello setzt verstreute Ideen mit einem einfachen, strukturierten Kanban-Board in die Tat um. Darin finden Sie Boards, Listen und Karten, mit denen sich Aufgaben mühelos visuell verwalten lassen.

Ein Trello-Board ist die Basis Ihres Projekts und bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über alles an einem Ort. Innerhalb jedes Boards helfen Listen dabei, Aufgaben in verschiedene Phasen zu unterteilen, z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung und Fertiggestellt. Diese Einrichtung erleichtert es, den Fortschritt zu verfolgen und die Dinge voranzutreiben, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, was noch zu tun ist.

Auf den Karten spielt sich die eigentliche Action ab. Jede Karte steht für eine Aufgabe, eine Idee oder einen Teil der Arbeit. Um Ihren Workflow zu optimieren, können Sie Beschreibungen, Fälligkeitsdaten, Anhänge, Checklisten und sogar Automatisierungen hinzufügen.

Der Liste werden Kartenhüllen hinzugefügt, die auffällige Bilder oder leuchtende Farben für eine schnelle Kategorisierung aufweisen.

Feature Nr. 2: Kartenansicht

Trello bietet mehrere Ansichten, mit denen Sie Ihre Projekte so visualisieren können, dass sie zu Ihrem Workflow passen. Darunter sticht die Kartenansicht als bahnbrechende Neuerung hervor, insbesondere für Aufgaben, die an einen bestimmten Speicherort gebunden sind.

Es ermöglicht Benutzern, Karten mit bestimmten geografischen Speicherorten zu verknüpfen, lässt sich in Google Maps integrieren und ermöglicht es Benutzern, bestimmte Adressen oder Koordinaten zu ihren Karten hinzuzufügen.

Sie können Speicherorte hinzufügen, indem Sie sie manuell eingeben oder über Google Maps nach einer Adresse suchen. Dies ist ideal für persönliche Meetings und die Verwaltung von Aufgaben in verschiedenen Büros oder an verschiedenen Standorten.

Feature Nr. 3: Automatisierung

Das in Trello integrierte Tool zur Automatisierung, Butler

Mit Butler, dem in Trello integrierten Tool zur Automatisierung, können Sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren, sodass Sie sich auf die wichtigeren Aufgaben konzentrieren können. Um es auf den Punkt zu bringen:

Richten Sie Regeln ein, die automatisch Aktionen auf der Grundlage von Ereignissen auslösen. Zum Beispiel das automatische Verschieben einer Karte in eine Liste "Erledigt", sobald alle Checklistenelemente abgehakt sind

Erstellen Sie personalisierte Schaltflächen, die mit einem einzigen Klick mehrere Aktionen auf Ihren Karten oder dem gesamten Board auslösen

Butler kann Trello mit anderen Tools verbinden, E-Mails senden oder Aktionen in anderer Software auslösen, wenn bestimmte Ereignisse in Trello eintreten

Trello-Preise

Free Forever

*standard: 5 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Premium: 10 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

🔍Wussten Sie schon? Das Gantt-Diagramm, ein fester Bestandteil des Projektmanagements zur Visualisierung von Zeitplänen, wurde in den 1910er Jahren von Henry Gantt entwickelt. Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass so vieles von dem, was wir heute sehen, vor Jahrzehnten ursprünglich erdacht wurde!

Was ist Monday.com?

Monday.com, eine wichtige Alternative zu Trello, ist eine flexible Software für das Arbeitsmanagement, die sich durch hochgradig anpassbare Workflows, Automatisierung und Integrationen auszeichnet.

Es handelt sich um eine Cloud-basierte Plattform, die Teams bei der Planung von Projekten, Workflows und benutzerdefinierten Anwendungen unterstützt. Sie wurde 2012 zunächst als Dapulse eingeführt und 2017 in Monday.com umbenannt.

Mit diesem Tool können Sie den Fortschritt mit Boards, Zeitleisten und Gantt-Diagrammen visualisieren, sodass sich Meilensteine und Fristen leicht nachverfolgen lassen.

Monday.com Features

Wenn wir uns unseren Vergleich zwischen Trello und Monday genauer ansehen, wollen wir uns die wichtigsten Features von Monday.com ansehen. 👇

Feature Nr. 1: Boards erstellen und verbinden

Monday. com bietet mehrere Möglichkeiten, Ihre Arbeit zu organisieren und zu visualisieren, wobei Boards im Mittelpunkt stehen. Diese flexiblen Workspaces ermöglichen es Ihnen, Aufgaben, Projekte und Workflows mit Benutzerdefinierten Feldern wie Prioritäten, Fristen, Eigentümer und Budgetschätzungen zu strukturieren.

Was es noch leistungsfähiger macht, sind seine vielfältigen Ansichten. Sie können zwischen Tabelle, Kanban, Gantt, Kalender und mehr wechseln, um die beste Perspektive für Ihre Arbeit zu erhalten.

Mit dem Feature "Boards Search" können Sie außerdem Aufgaben, Aktualisierungen oder Mitglieder Ihres Teams in allen Ihren Boards schnell finden. Mit "Connect Boards" können Sie mehrere Boards miteinander verknüpfen, wobei die Spalte "Mirror" die Synchronisierung von Echtzeit-Aktualisierungen über alle Boards hinweg ermöglicht.

Feature Nr. 2: WorkForms und WorkDocs

WorkForms ist das in Monday.com integrierte Tool zur Erstellung von Formularen, mit dem Sie mühelos Informationen sammeln und organisieren können. Ganz gleich, ob Sie Kundenfeedback einholen, Bewerbungen bearbeiten oder interne Anfragen verwalten müssen, mit WorkForms können Sie Felder ganz einfach benutzerdefiniert anpassen und erforderliche Fragen festlegen.

Antworten werden automatisch zu strukturierten Daten auf Ihren Boards, sodass Sie nicht endlose E-Mails oder Tabellen sortieren müssen.

Ebenso bietet es WorkDocs, einen kollaborativen Space, in dem Ihr Team in Echtzeit Ideen sammeln, Pläne schmieden und dokumentieren kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dokumenten sind WorkDocs direkt mit Ihren Boards verbunden, sodass Sie Live-Daten einbetten, Teamkollegen taggen und Notizen in Aktionselemente umwandeln können, ohne die Tools wechseln zu müssen.

Feature Nr. 3: KI und Automatisierung

Monday.com bringt KI mit integrierter Automatisierung, intelligenten Erkenntnissen und KI-gestützten Assistenten in den Mittelpunkt der Arbeit.

Im Mittelpunkt steht der KI-Assistent, der alles von der Erstellung von Inhalten bis hin zur Automatisierung von Routineaufgaben übernimmt. Dann gibt es KI-Workflows, die komplexe Prozesse wie das Markieren dringender Nachrichten oder die Weiterleitung von auf Stimmungen basierenden Aufgaben automatisieren.

Für eine noch tiefere Automatisierung können Sie mit KI-Blöcken Schlüsselinformationen extrahieren, Text verfeinern und Erkenntnisse gewinnen, ohne einen Finger zu rühren. Es bietet auch mehrere weitere Features in den Bereichen KI und Automatisierung, wie z. B.:

Digitale Mitarbeiter mit KI

Projektanalyse

Verkaufsberater

KI-Service-Agent

Monday. com-Preise

Free Forever

Basic: 9 $/Platz/Monat

Standard: 12 $/Platz/Monat

Pro: 19 $/Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Trello vs. Monday: Vergleich der Features

Sehen wir uns nun an, wie Trello im direkten Vergleich der Features gegen Monday.com abschneidet.

Feature Trello Monday Benutzerfreundlichkeit Einfache, intuitive Benutzeroberfläche, die einem minimalistischen Ansatz folgt Aufgrund der fortgeschrittenen Features ist eine etwas längere Einarbeitungszeit erforderlich Aufgabenverwaltung Mit Boards, Listen und Karten als Kernelement; es fehlen Features wie Zeitleisten, Abhängigkeiten von Aufgaben, Zeiterfassung oder komplexe Workflows Bietet ausgefeilte Optionen für die Verwaltung von Aufgaben, einschließlich anpassbarer Spalten, Abhängigkeiten, Zeiterfassung und Nachverfolgung des Status. Zusammenarbeit Ermöglicht es Mitgliedern eines Teams, Personen zu taggen, Karten zu kommentieren und Dateien anzuhängen, aber es gibt keine Möglichkeit, in Echtzeit zu chatten Bietet bessere Features für die Zusammenarbeit, einschließlich Kommentare zu Aufgaben, Erwähnungen oder Aktualisierungen Automatisierung Bietet Möglichkeiten zur Automatisierung durch Butler Verfügt über Funktionen zur Automatisierung, sodass Benutzer Auslöser und Aktionen in verschiedenen Teilen der Plattform einrichten können Integrationen Integration mit anderen tools durch Power-ups Bietet eine breite Palette an Integrationen, u. a. mit Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom und Zapier Berichterstellung und Analyse Einfache Tools zur Berichterstellung durch Power-Ups Anpassbare Dashboards, Berichterstellung in Echtzeit und Analysen Vorlagen Einfache, vorgefertigte Vorlagen Branchenspezifische, anpassbare Vorlagen KI Hilft beim Schreiben von Aufgabenbeschreibungen und bei der Korrektur von Rechtschreibung und Grammatik Hilft bei der Datenextraktion, Kategorisierung, Stimmungsanalyse, beim Schreiben und Umformulieren von E-Mails

Lassen Sie uns etwas tiefer einsteigen und die feineren Details untersuchen, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Tools zu helfen ⬇️

Feature Nr. 1: Aufgabenverwaltung

Trello vereinfacht die Aufgabenverwaltung mit Boards, Listen und Karten. Jede Karte ist eine Aufgabe, und Sie können sie im Laufe der Arbeit einfach zwischen Listen hin- und herziehen.

Obwohl es sehr visuell ist, fehlen einige fortgeschrittene Features wie Abhängigkeiten von Aufgaben, Zeitleisten und komplexe Workflows für Projekte. Wenn Sie diese benötigen, müssen Sie sich auf Power-Ups von Drittanbietern verlassen, um die Lücken zu schließen.

Im Gegensatz dazu bietet Monday.com viel ausgefeiltere Optionen für die Verwaltung von Aufgaben, einschließlich anpassbarer Spalten, Abhängigkeiten, Zeiterfassung und Statusverfolgung.

Dies ermöglicht detailliertere Workflows, Abhängigkeiten von Aufgaben und Unteraufgaben und ist somit für alle Arten von Projekten besser geeignet.

🏆Gewinner: Monday.com gewinnt hier eindeutig, weil es ein ganzheitliches Set an Features für das Aufgabenmanagement bietet, insbesondere für komplexe, große Projekte, die eine detaillierte Nachverfolgung erfordern.

Feature Nr. 2: Automatisierung

Mit der Automatisierung von Trello, die von Butler unterstützt wird, können Sie Regeln, Auslöser und geplante Aktionen einrichten – ideal für die Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben wie das Verschieben von Karten und das Senden von Benachrichtigungen.

Gleichzeitig bietet die Automatisierung von Monday.com vorgefertigte Vorlagen und benutzerdefinierte Workflows, um die Zuweisung von Aufgaben, Statusaktualisierungen und Integrationen zu optimieren.

🏆Gewinner: Es ist ein Unentschieden! Sowohl Trello als auch Monday. com bieten eine umfassende Lösung und ermöglichen eine bedarfsgerechte Automatisierung!

Feature #3: KI

Trello hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht, indem es Atlassian Intelligence (AI) integriert hat und Features wie die Zusammenfassung von Aufgaben, die Verwaltung von Fälligkeitsdaten und die Erstellung von Unteraufgaben bietet, um Benutzern die Organisation zu erleichtern. Dies ist eine solide Ergänzung, insbesondere für diejenigen, die eine gewisse Automatisierung wünschen, ohne ihren Workflow zu verkomplizieren.

Monday. com geht jedoch noch einen Schritt weiter. Das Feature "KI-Blöcke" bietet eine leistungsstarke Automatisierung, die Datenextraktion, Kategorisierung, Stimmungsanalyse und Zusammenfassung von Aufgaben übernimmt.

🏆 Gewinner: Monday. com überzeugt hier mit seinem breiteren KI-Toolkit, das die Automatisierung leistungsfähiger und integrierter macht, anstatt nur ein Add-On zu sein.

Trello vs. Monday auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgesehen, um zu erfahren, was die Leute über Trello vs. Monday denken. Wenn Sie auf Reddit nach Trello vs. Monday suchen, stimmen viele Benutzer darin überein, dass Trello am besten für kleine Teams und die persönliche Verwaltung von Aufgaben geeignet ist.

Ein Benutzer schrieb

Trello ist eine Plattform, die Ihnen die Nachverfolgung von Projekten in der Ansicht "Kanban" ermöglicht und ziemlich einfach, aber sehr effektiv ist. Wenn Sie etwas Einfaches wollen, das perfekt funktioniert und nicht viel Wartung erfordert, dann entscheiden Sie sich für Trello.

Trello ist eine Plattform, die Ihnen die Nachverfolgung von Projekten in der Ansicht "Kanban" ermöglicht und ziemlich einfach, aber sehr effektiv ist. Wenn Sie etwas Einfaches suchen, das perfekt funktioniert und nicht viel Wartung erfordert, dann entscheiden Sie sich für Trello.

Ein anderer Reddit-Benutzer ist der Meinung,

Trello ist die bessere Option für die Verwaltung von Aufgaben und kleinen Projekten für kleine Organisationen.

Trello ist die bessere Option für die Verwaltung von Aufgaben und kleinen Projekten für kleine Organisationen.

Wenn es um Monday.com vs. Trello geht, so stellt derselbe Reddit-Benutzer fest, dass Monday.com die bessere Wahl ist, wenn Sie nach erweiterten Features für das Projektmanagement suchen.

Er sagt,

Ja, sie haben einige ähnliche Features, aber sie sind sehr unterschiedlich. Monday ist ein CRM, mit dem Sie Projekte detaillierter nachverfolgen können als mit Trello. Einer der größten Vorteile von Monday ist die große Bibliothek mit Vorlagen für Vertrieb, Personalwesen, Onboarding, Marketing, Berichterstellung usw. Eine weitere großartige Sache bei Monday ist, dass Sie genau dasselbe mit Trello tun können (Kanban-Boards erstellen, um Ihre Aufgaben mit Karten und Listen in einer Pipeline zu sehen).

Ja, sie haben einige ähnliche Features, aber sie sind sehr unterschiedlich. Monday ist ein CRM, mit dem Sie Projekte detaillierter nachverfolgen können als mit Trello. Einer der größten Vorteile von Monday ist die große Bibliothek mit Vorlagen für Vertrieb, Personalwesen, Onboarding, Marketing, Berichterstellung usw.

Eine weitere großartige Sache bei Monday ist, dass Sie genau dasselbe mit Trello tun können (Kanban-Boards erstellen, um Ihre Aufgaben mit Karten und Listen in einer Pipeline zu sehen).

Ein anderer Benutzer gibt frei,

Trello hat sich bei der Nachverfolgung interner Ziele und Aufgaben als nützlich erwiesen, aber wir haben Monday für die detaillierte Nachverfolgung von Projekten bei der Arbeit mit Clients verwendet

Trello hat sich bei der Nachverfolgung interner Ziele und Aufgaben als nützlich erwiesen, aber wir haben Monday für die detaillierte Nachverfolgung von Projekten bei der Arbeit mit Clients verwendet

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Trello vs. Monday

Trello und Monday.com sind beide gute Optionen für die Nachverfolgung von Projekten. Beide haben jedoch ihre Limits, wenn es um umfassendes Projektmanagement geht.

Hier brauchen Sie einen Durchbruch; etwas, das die Lücke zwischen den beiden Tools schließt.

ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, vereinfacht das Projektmanagement, indem sie alles, was Ihr Team benötigt, an einem Ort zusammenführt. Anstatt zwischen verschiedenen Tools hin- und herzuspringen, werden Aufgaben, Kommunikation, Automatisierung und KI organisiert und synchronisiert.

ClickUp's One Up #1: Projekt- und Aufgabenmanagement

Das Tolle an ClickUp für Projektmanagement ist seine Flexibilität. Egal, ob Sie an einem großen Projekt mit mehreren sich verändernden Komponenten arbeiten oder nur ein paar tägliche Aufgaben verwalten, es passt sich Ihren Workflows an.

Das bietet Ihnen diese Lösung für das Projektmanagement 👇

Wählen Sie aus über 15 Ansichten von ClickUp wie Liste, Board, Gantt und Kalender, um Ihr Projekt so zu visualisieren, wie es für Sie am besten funktioniert

Organisieren Sie Aufgaben nach Priorität, fügen Sie Benutzerdefinierte Felder hinzu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie den Fortschritt ganz einfach mit ClickUp Aufgaben

Setzen Sie messbare Ziele, verfolgen Sie den Fortschritt und stimmen Sie den Aufwand des Teams auf die Ziele des Unternehmens ab – mit ClickUp Goals

Visualisieren Sie alle Ihre Projektdaten an einem Ort mit Dashboards von ClickUp und greifen Sie auf über 50 anpassbare Widgets zur Nachverfolgung von Zielen, Meilensteinen, Zeitleisten, Kapazitäten des Teams, Workloads und mehr zu

Verfolgen Sie die Zeit auf jedem Gerät mit integrierter Zeiterfassung mit ClickUp Time Tracker und verbinden Sie sie direkt mit Ihren Aufgaben

Mit diesen fortschrittlichen Features bietet ClickUp eine All-in-One-Plattform für das Projektmanagement und die Verbesserung der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz.

ClickUp's One Up #2: Zusammenarbeit in Echtzeit

ClickUp ist mehr als nur eine Aufgabe. Es wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit in Ihrem Team zu verbessern.

mit ClickUp Docs* können Sie Dokumente erstellen, freigeben und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Es passt perfekt in Ihre Workflows und macht alles von der Planung bis zum Feedback zum Kinderspiel.

Bringen Sie Ihr gesamtes Team zusammen und arbeiten Sie mit ClickUp Docs gemeinsam an einem Dokument

Kurz gesagt:

Arbeiten Sie gleichzeitig mit Ihren Teamkollegen am selben Dokument, wobei Änderungen sofort angezeigt werden, sodass Sie nicht auf Aktualisierungen warten müssen oder Verwirrung über die Versionen entsteht. ✅

Hinterlassen Sie Kommentare zu bestimmten Abschnitten, taggen Sie Teamkollegen mit @erwähnt und führen Sie Unterhaltungen direkt im Dokument, um Fragen zu stellen oder Feedback zu geben, ohne die Tools zu wechseln ✅

Sparen Sie Zeit mit gebrauchsfertigen Vorlagen für Pläne, Notizen von Meetings, SOPs, Wissensdatenbanken und mehr (Sie müssen nicht bei Null anfangen) ✅

Verbinden Sie Dokumente direkt mit Aufgaben, Projekten oder Workflows und stellen Sie so sicher, dass wichtige Informationen immer mit umsetzbarer Arbeit an einem Ort verknüpft sind. ✅

Verwenden Sie dieses speziell für Sie erstellte Spickzettel für ClickUp-Dokumente: KI-unterstützt: /AI

Banner mit Farben : /banner

Überschriften für die Strukturierung : /h1, /h2, /h3

Textgestaltung : /fett, /kursiv, /unterstrichen, /durchgestrichen, /Code

Text markieren : /highlight

Anklickbare Schaltflächen : /button

Tabellen für strukturierte Daten : /table

Trennlinien zum Trennen von Abschnitten : /divider

Inhaltsverzeichnis (sticky) : /tableofcontents

Lesezeichen für schnelles Springen : /Lesezeichen

Bilder oder Dateien einbetten : /Anhang

Syntax-hervorgehobene Blöcke mit Code : /codeblock

Schnellaufzählungen und Checklisten : /Aufzählung, /Nummerierte Liste, /Checkliste

Hervorgehobene Zitate: /quote

Nutzen Sie die Vorteile einer Liste mit praktischen tools mit ClickUp Dokumente

Beim Projektmanagement ist es das Letzte, was Sie wollen, zwischen mehreren Plattformen hin- und herzuspringen, nur um zu kommunizieren. Wenn Sie Ihre Aufgabe unterbrechen müssen, um Nachrichten in einem Tool zu überprüfen, Dokumente in einem anderen zu aktualisieren und den Fortschritt an anderer Stelle zu verfolgen, verlangsamt sich alles.

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Kommunikation im Team hauptsächlich auf E-Mails und Chats. Fast 60 % ihres Arbeitstages gehen jedoch durch das Wechseln zwischen diesen Tools und die Suche nach Informationen verloren. Mit einer Alles-in-Einem-App für die Arbeit wie ClickUp laufen Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammen! Es ist Zeit für Zentralisierung und Energie! Mit ClickUp Chat an Ihrer Seite müssen Sie nicht mehr zwischen Apps wechseln, um Ihr Team auf den neuesten Stand zu bringen. Senden Sie Ihrem Team Nachrichten, ohne die Plattform zu verlassen, und verlieren Sie dabei keinen Kontext.

ClickUp Chat, ein Echtzeit-Messaging-Tool in ClickUp, ermöglicht es Ihnen, sofort mit Ihrem Team zu kommunizieren, ohne die Plattform zu verlassen. Egal, ob Sie einzeln oder in einer Gruppe chatten, es erleichtert die Zusammenarbeit in Echtzeit und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Geben Sie Updates und Ankündigungen frei und chatten Sie mit Ihrem Team, ohne die App zu verlassen – mit ClickUp Chat

Kurz gesagt:

Tauschen Sie sich sofort mit Ihrem Team aus, besprechen Sie Aufgaben, Aktualisierungen oder Fragen, die Sie haben, direkt vor Ort

Chatten Sie in Gruppenchats mit Teams oder Projekten oder senden Sie jemandem direkt eine Nachricht für gezieltere Unterhaltungen

Verwenden Sie Emojis wie ein 👍 oder 🔥, um Wertschätzung auszudrücken, ✅, um eine Aufgabe zu bestätigen, 👀, um anzuzeigen, dass Sie etwas überprüfen, und 🎉, um einen Sieg zu feiern

Erwähne Aufgaben direkt beim Chatten, damit jeder weiß, worüber ihr sprecht, und leicht auf die Aufgabe zugreifen kann

Geben Sie Dateien, Bilder oder Links direkt beim Chatten frei, um die Zusammenarbeit zu erleichtern

Finden Sie frühere Unterhaltungen, Entscheidungen oder freigegebene Dateien schnell mit der ClickUp Connected Search

ClickUp's One Up #3: Automatisierungen

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um Workflows zu optimieren, Aufgaben in Projekten zu bewältigen, Projektübergaben zu verwalten und vieles mehr.

Verfolgen Sie alle Ihre Automatisierungen an einem Ort und überprüfen Sie Details mit ClickUp Automatisierungen

Zu erledigen ist Folgendes mit den Funktionen zur Automatisierung von ClickUp:

Automatisieren Sie sich wiederholende Arbeiten mit über 100 vorgefertigten Vorlagen für die Automatisierung. Von der Zuweisung von Aufgaben auf der Grundlage der Verfügbarkeit über die Aktualisierung von Status und Prioritäten bis hin zur Verschiebung von Listen – legen Sie alles einmal fest und lassen Sie ClickUp Automations den Rest erledigen

*behalten Sie jede Automatisierung an einem Ort im Auge. Audit-Protokolle verfolgen jede Aktion und zeigen Ihnen den Namen der Automatisierung, den Status, die Ausführungszeit und vieles mehr an, sodass Sie Details überprüfen und Einstellungen im Handumdrehen anpassen können

Und wenn Sie der Meinung sind, dass die Erstellung einer Automatisierung von Grund auf zu zeitaufwendig ist, fragen Sie einfach ClickUp Brain.

Finden Sie alles in Sekundenschnelle. Fragen Sie Brain alles über Dokumente, Wikis, Aufgaben und Workflows und lassen Sie es genau das abrufen, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen

Erhalten Sie mit ClickUp Brain eine übersichtliche Ansicht Ihrer Aufgaben, Dokumente, Workflows und mehr

Besser und schneller schreiben. Ob Sie einen Entwurf erstellen, bearbeiten oder zusammenfassen, Brain versteht den Kontext Ihrer Arbeit und hilft Ihnen, mühelos klare und prägnante Inhalte zu erstellen

Schließlich sollten Sie ClickUp Automatisierungen in Ihre bestehenden technischen Anwendungen wie HubSpot, GitHub und Twilio integrieren, um Aufgaben in Ihrem gesamten Arbeitsbereich von einem Ort aus zu automatisieren.

Zum Beispiel können Sie ClickUp Automatisierungen in Gmail integrieren, um automatisch Updates per E-Mail zu versenden und Partner und Lieferanten auf dem Laufenden zu halten.

Früher haben wir zusätzliche Stunden damit verbracht, Routineaufgaben manuell zu erledigen, wie z. B. Projekte an unser Team zu liefern, Aufgaben zu erstellen und Links einzufügen. Jetzt nutzen wir diese Zeit, um vorauszuplanen und mehr Workflows des Teams auf ClickUp zu verlagern

Früher haben wir zusätzliche Stunden damit verbracht, Routineaufgaben manuell zu erledigen, wie z. B. Projekte an unser Team zu liefern, Aufgaben zu erstellen und Links einzufügen. Jetzt nutzen wir diese Zeit, um vorauszuplanen und mehr Workflows des Teams auf ClickUp zu verlagern

Optimieren Sie Ihre Workflows und steigern Sie die Produktivität mit ClickUp

Wie dieser Vergleich zwischen Trello und Monday.com zeigt, sind sowohl Trello als auch Monday solide tools für die Organisation von Aufgaben und die Zusammenarbeit mit Teams. Allerdings haben beide ihre eigenen Limits, wenn es um umfassendes Arbeitsmanagement geht.

Trello ist aufgrund seiner Einfachheit ideal für grundlegendes Projektmanagement und Monday kann aufgrund seiner Vielseitigkeit in einem Bereich von Workflows eingesetzt werden. ClickUp übertrifft jedoch beide, wenn Teams nach einer All-in-One-Lösung suchen, die Aufgabenverwaltung, Dokumentation, Zusammenarbeit und Automatisierung kombiniert.

Mit robusten Features wie ClickUp Dokumente und ClickUp Chatten für eine nahtlose Zusammenarbeit und KI-gestützte Automatisierung von Aufgaben ist ClickUp die beste Wahl für alle, die einen effizienten Workflow ohne Toggl-Steuer suchen!

Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos und erleben Sie, warum es das ultimative Tool zur Steigerung der Produktivität und zur Verwaltung Ihrer Arbeit ist.