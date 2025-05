die 11 besten KI-Rezeptgeneratoren im Jahr 2025

Neulich hatte ich einen klassischen "Was soll ich überhaupt kochen"-Moment.

Sie kennen das: Sie öffnen den Kühlschrank, starren auf eine angebrochene Flasche Tomatensauce, etwas übrig gebliebenen Parmesan und die Süßkartoffeln, die Sie eigentlich verwenden wollten, und fragen sich: "Wie soll ich daraus ein Abendessen machen?"

Normalerweise scrolle ich stundenlang durch Rezeptseiten, nur um dann festzustellen, dass mir eine Schlüsselzutat fehlt (oder 10 👀).

Aber dann habe ich etwas Erstaunliches entdeckt – KI-Rezeptgeneratoren! Diese tools nehmen, was Sie bereits haben, und schlagen sofort Ideen für Mahlzeiten vor, was Zeit spart, Abfall reduziert und das Kochen unterhaltsamer macht.

Sind Sie neugierig, welche am besten funktionieren? Lassen Sie uns die besten KI-gestützten Küchenassistenten erkunden, die Ihre Essensreste in etwas Köstliches verwandeln können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier finden Sie eine Übersicht über die besten KI-Rezeptgeneratoren und ihre jeweiligen Stärken: : Am besten für KI-gestützte Küchenplanung und -verwaltung ClickUp: Am besten für KI-gestützte Küchenplanung und -verwaltung MealPractice: Am besten für die tägliche Essensplanung Mr. Cook: Am besten für die Rezeptverwaltung und die Reduzierung von Lebensmittelabfällen geeignet ChefGPT: Am besten für eine intelligente Planung von Mahlzeiten auf der Grundlage von Zielen für die Ernährung Let's Foodie: Am besten geeignet, um mit verfügbaren Zutaten kreativ zu werden SuperCook: Am besten für die zutatenbasierte Rezepterstellung Plant Jammer: Am besten für nachhaltiges Kochen auf pflanzlicher Basis *dishGen: Am besten geeignet für die Erstellung schmackhafter Rezepte CookAIfood: Am besten für kulinarische Kreativität Whisk It: Am besten für Rezeptverwaltung und Essensplanung geeignet RecipeGenAI: Am besten für die Erstellung professioneller Rezepte geeignet

Worauf sollten Sie bei KI-Rezeptgeneratoren achten?

Ein KI-Rezeptgenerator sollte KI nahtlos in Ihren Alltag integrieren und die Küchenverwaltung optimieren, um Abfall zu minimieren und den Komfort zu maximieren. Aber woher wissen Sie bei so vielen Optionen, welche Features wirklich wichtig sind?

Hier ist, worauf Sie achten sollten:

Ihr KI-Rezeptgenerator sollte Ihnen auf intelligente Weise Gerichte vorschlagen, die auf den Zutaten basieren, die Sie haben, wie z. B. "Hähnchenbrust, Kokosmilch, Olivenöl, Knoblauchpulver"

Es sollte konsistente Kochgewohnheiten mit detaillierten Makros, flexibler Portionsskalierung, genauen Zeitschätzungen und adaptiven Schritt-für-Schritt-Anleitungen unterstützen

Die besten KI-Rezeptgeneratoren passen sich den Ernährungsbedürfnissen an und erleichtern die Planung von Mahlzeiten, indem sie Rezepte für ketogene, vegane, glutenfreie und andere Ernährungsweisen vorschlagen

Es sollte generative KI und fortschrittliche natürliche Sprachverarbeitung nutzen, um Anfragen genau zu verstehen und klare, logische Kochanweisungen wie "Olivenöl erhitzen" oder "Ahornsirup hinzufügen" zu geben

Es sollte sich an saisonale Veränderungen anpassen, indem es saisonale Zutaten priorisiert, Tipps zur Konservierung gibt und Empfehlungen an die lokale Verfügbarkeit anpasst

Diese Features arbeiten zusammen, um Sie auf Ihrer kulinarischen Reise zu unterstützen – egal, ob Sie neue Küchen entdecken, Gewohnheiten nachverfolgen, Lebensmittelverschwendung vermeiden oder sich gesund ernähren möchten. Die besten Tools kombinieren diese Elemente nahtlos und machen das Kochen angenehmer und effizienter, während Sie Zeit sparen.

🍅 Der Trick, um großartige Rezepte zu generieren, liegt darin, wie Sie Ihre Fragen an die KI formulieren. Wir haben hier einige Tipps für Sie. 👇🏼

💡 Profi-Tipp: Fitnessbegeisterte, verabschieden Sie sich von den Kopfschmerzen beim Kalorienzählen! Lassen Sie die KI die tägliche Planung übernehmen, die Ihnen genau die Menge an Nährstoffen liefert, die Sie benötigen, während Sie sich darauf konzentrieren, Ihr Training zu absolvieren und Ihre Mahlzeiten zu genießen.

Die 11 besten KI-Rezeptgeneratoren

Nachdem ich Dutzende von Tools für KI-Rezepte getestet habe, habe ich die besten Tools ermittelt, die einen konsistenten Wert bei der Erstellung von Rezepten, der Planung von Mahlzeiten und der Küchenverwaltung bieten. Hier ist meine detaillierte Analyse der 11 besten KI-Rezeptgeneratoren:

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte Küchenplanung und -verwaltung geeignet)

Erstellen Sie Pläne für Mahlzeiten und erhalten Sie in Sekundenschnelle detaillierte Rezepte mit ClickUp Brain

Wahrscheinlich kennen Sie ClickUp als leistungsstarkes Tool für das Projektmanagement, aber die "Alles-App für die Arbeit" kann auch Ihr ultimativer Küchenassistent sein!

Mit ClickUp AI, dem integrierten KI-Assistenten, können Sie personalisierte Rezepte erstellen, die auf Ihre Ernährungsbedürfnisse und -vorlieben zugeschnitten sind – denn die Planung von Mahlzeiten sollte genauso organisiert sein wie Ihr Workflow!

Dieser KI-gestützte Assistent kann detaillierte ClickUp Aufgaben für jede Mahlzeit erstellen, die mit Listen der Zutaten und einer schrittweisen Zubereitung abgeschlossen werden, und so Ihre wöchentliche Essensplanung in einem Rutsch erledigen.

Sie müssen sich an bestimmte Zutaten halten? ClickUp Brain schlägt Rezepte vor, die auf Ihren verfügbaren Zutaten oder Ernährungspräferenzen basieren. Es kann auch dabei helfen, KI-gestützte Checklisten für Zutaten zu erstellen, sodass Sie sich nie wieder Sorgen um eine leere Speisekammer machen müssen.

Ein weiterer Schlüsselaspekt eines effektiven Küchenmanagements ist die Zeiterfassung. Verwenden Sie die Zeiterfassung von ClickUp, um ein perfektes Timing mit Zeitleisten und Erinnerungen für das Kochen zu gewährleisten. Außerdem können Sie sich wiederholende Aufgaben bei der Essenszubereitung automatisieren, wie z. B. wiederkehrende Listen und Erinnerungen für den Einkauf, sodass Sie mehr Zeit haben, den Kochprozess zu genießen.

Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Planung benötigen, bietet die ClickUp Vorlage für die Essensplanung einen strukturierten Ansatz für die Organisation der wöchentlichen Mahlzeiten mit Ihrer Familie. Fügen Sie benutzerdefinierte Status wie "Vorbereitet", "Kochen" und "Erledigt" hinzu, um Ihren Fortschritt bei jedem Rezept nachzuverfolgen.

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie Ihre täglichen und wöchentlichen Mahlzeiten mühelos mit der Vorlage für die Essensplanung von ClickUp

Als Nächstes bietet die ClickUp Vorlage für Rezepte einen dedizierten Space zum Speichern von geliebten Familienrezepten. Sie verfügt über Benutzerdefinierte Felder für Zutaten, Dauer des Kochvorgangs und Schritte der Zubereitung. Rezepte können mit Tags wie "Schnelle Abendessen unter der Woche" oder "Favoriten für Feiertage" kategorisiert werden, um sie leicht wiederzufinden.

Sie veranstalten eine Dinnerparty mit Freunden? Mit der ClickUp Vorlage für die Menüplanung sind alle auf derselben Seite.

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die Vorlage für die Menüplanung von ClickUp, wenn Sie mit der Familie kochen oder ein Team leiten

Bei größeren Projekten in der Küche ist die Synchronisierung Ihrer Helfercrew unerlässlich. Arbeiten Sie mühelos mit ClickUp-Dokumenten zusammen, um die Kommunikation zu optimieren und die Abläufe zu beschleunigen.

Was ClickUp von anderen unterscheidet, ist die Art und Weise, wie diese Features in ein einziges, zusammenhängendes System integriert werden. Während sich andere Plattformen ausschließlich auf die Rezepterstellung konzentrieren, hilft Ihnen ClickUp bei der Verwaltung des gesamten Kochprozesses – von der Planung bis zur Zubereitung.

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Das anfängliche Setup der Vorlagen für Rezepte kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Lernkurve bei der ersten Organisation Ihres Küchen-Workflows

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4, 7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

2. MealPractice (am besten für die tägliche Organisation der Mahlzeiten)

via MealPr actic e

Wenn Ihr Terminkalender voll ist, macht MealPractice die Planung von Mahlzeiten einfach. Dieses KI-gestützte Tool passt Rezepte an Ihre Proteinpräferenz, Ihren Ernährungsstil und Ihre bevorzugte Küche an und macht das tägliche Kochen von einer lästigen Pflicht zu einem Kinderspiel.

Mit einer optimierten Benutzeroberfläche bietet es benutzerdefinierte Rezeptoptionen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, sowie eine von Köchen zusammengestellte Rezeptdatenbank, die Sie nach Küche, Kochzeit und Schwierigkeitsgrad filtern können. Speichern Sie Ihre Favoriten, planen Sie Ihre Woche ganz einfach und lassen Sie MealPractice das Rätselraten beim Essen überflüssig machen!

Die besten Features von MealPractice

Benutzerdefinierte wöchentliche Pläne mit Drag-and-Drop-Planung und automatischer Anpassung der Portionen an verschiedene Gruppen Größen

Erstellen Sie automatisierte Listen für den Einkauf, die direkt mit den wichtigsten Lebensmittel-Lieferservices synchronisiert werden

Rezept- und Plan-Sammlungen über kollaborative Features im Workspace für Mitglieder freigeben

Nachverfolgung von Nährwertinformationen und diätetischen Zielen mit detaillierten Analysen und Überwachung des Fortschritts

Importieren Sie Rezepte von jeder beliebigen Website und konvertieren Sie sie automatisch so, dass sie Ihren Ernährungsgewohnheiten entsprechen

MealPractice-Limits

Rezeptdatenbank mit Limit

Sie können nur die verfügbaren Optionen auswählen

MealPractice-Preise

Starterpaket : 8 $ (einmalig)

*bester Wert: 25 $ (einmalig)

Bewertungen und Rezensionen zu MealPractice

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Mr. Cook (am besten für Rezeptverwaltung und Reduzierung von Lebensmittelabfällen geeignet)

Mr. Cook ist eine intelligente App zur Rezeptverwaltung, mit der Sie Rezepte organisieren, Mahlzeiten planen und die verfügbaren Zutaten optimal nutzen können.

Diese App ist besonders gut darin, Fotos von Zutaten in umsetzbare Rezeptvorschläge umzuwandeln, was sie besonders wertvoll macht, wenn es um Reste oder Zutaten geht, die bald ablaufen.

Instanz: Wenn Sie feststellen, dass das Ablaufdatum von Tomaten und Kräutern bald erreicht ist, machen Sie einfach ein Foto. Die App analysiert das Bild und schlägt Rezepte vor, damit Sie diese Zutaten verwenden können, bevor sie verderben.

Die besten Features von Mr. Cook

Scannen Sie handgeschriebene Rezepte in ein digitales Format, um wertvolle Familienrezepte zu bewahren

Verwenden Sie die App in Ihrer bevorzugten Sprache, um sie für verschiedene Küchen zugänglich zu machen

Ansicht der Nährwertinformationen für jedes Rezept, um fundierte Mahlzeitenentscheidungen zu treffen

Kochen Sie bis spät in den Abend, ohne Ihre Augen zu belasten, mit dem Feature "Dunkler Modus"

Limits von Mr. Cook

Für den Zugriff auf alle Features ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

Mr. Cook-Preise

Free

Plus : 3,99 $/Monat

Pro: 8,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Mr. Cook

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie einen KI-Rezeptgenerator verwenden, geben Sie alle Zutaten ein, die Sie derzeit zu Hause haben. So wird die Verschwendung von Lebensmitteln minimiert und die KI kann Rezepte vorschlagen, bei denen das, was Sie bereits haben, optimal genutzt wird, sodass Sie das Beste aus Ihrer Speisekammer herausholen können.

4. ChefGPT (am besten für eine intelligente Planung von Mahlzeiten auf der Grundlage von Zielen für die Ernährung geeignet)

via ChefGPT

ChefGPT verwandelt das Kochen zu Hause in ein reibungsloses Gourmet-Erlebnis. Es verwandelt zufällige Zutaten aus dem Vorratsschrank in köstliche Mahlzeiten, erstellt benutzerdefinierte Wochenmenüs und schlägt sogar die perfekte Weinbegleitung vor – und bringt so ein Essen in Restaurantqualität auf Ihren Tisch.

Mit diesem intelligenten KI-Küchenassistenten können Sie das Beste aus dem machen, was bereits in Ihrer Küche vorhanden ist, und selbstbewusst kochen.

Die besten Features von ChefGPT

Geben Sie Ihre verfügbaren Zutaten ein und der PantryChef-Modus erstellt Rezepte, die nur diese Elemente verwenden

Entdecken Sie neue Geschmacksrichtungen mit dem MasterChef-Modus, der Rezepte vorschlägt, die auf Ihren Geschmack zugeschnitten sind

Erreichen Sie Ihre Ziele in Sachen Ernährung mit dem MacrosChef-Modus, der Rezepte basierend auf Ihren Einzelzielen für Proteine, Kohlenhydrate und Fett entwirft

Erstellen Sie mit dem MealPlanChef-Modus einen individuellen Plan für Ihre Mahlzeiten, der auf Ihre Ernährungs- und Fitnessziele zugeschnitten ist

Kombinieren Sie Ihre Mahlzeiten perfekt mit PairPerfect, das Getränke empfiehlt, die Ihr Gericht mit Sommelier-Expertise ergänzen

Limits von ChefGPT

Sie können sich etwas Zeit nehmen, um sich mit dem Tool vertraut zu machen

ChefGPT-Preise

Basic : Free

Pro: 2,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ChefGPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? KI-Algorithmen nutzen Datenbanken mit Aromastoffen, um zu ermitteln, welche Zutaten gut zusammenpassen, und fördern so die Kreativität und Qualität neuer Rezepte.

5. Let's Foodie (am besten geeignet, um mit verfügbaren Zutaten kreativ zu werden)

Haben Sie Hühnchen, Reis und Paprika im Kühlschrank? Geben Sie diese Zutaten in Let's Foodie ein, fügen Sie alle Ernährungspräferenzen oder -einschränkungen hinzu, und das Tool schlägt Ihnen geeignete Rezepte vor, die Ihrem Kochkönnen entsprechen.

Das Tool bietet praktische Kochtipps und Informationen zu Zutaten, die über grundlegende Rezeptvorschläge hinausgehen. Wenn Sie also unsicher sind, wie Sie diese Paprika zubereiten sollen, oder mehr über verschiedene Kochmethoden erfahren möchten, ist Let's Foodie genau das Richtige für Sie.

Die besten Features von "Let's Foodie"

Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen für Gerichte, die auf Ihren bisherigen Kochentscheidungen und Vorlieben basieren

Genießen Sie maßgeschneiderte Rezeptvorschläge, die Ihrem Geschmack und Ihrem Kochstil entsprechen, da das System aus Ihren Gewohnheiten lernt

Entdecken Sie neue Gerichte, die aus Ihren bisherigen Kochentscheidungen zusammengestellt wurden und Ihren einzigartigen Geschmackspräferenzen entsprechen

Limits von Let's Foodie

Stark vereinfachte Kochanleitungen sind möglicherweise nicht für alle geeignet

"Let's Foodie"-Preise

Free

Bewertungen und Rezensionen von Let's Foodie

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. SuperCook (am besten für die Erstellung von Rezepten auf Basis von Zutaten)

via SuperCook

Kochen muss nicht kompliziert sein. SuperCook macht es Ihnen leicht – wählen Sie einfach die Zutaten aus, die Sie haben, und es schlägt Ihnen sofort Rezepte vor. Sie können sogar Sprachbefehle verwenden, um Zutaten hinzuzufügen.

Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Websites hin- und herspringen oder nach fehlenden Zutaten suchen – nur schnelle, unkomplizierte Menüideen, wann immer Sie sie brauchen!

Die besten Features von SuperCook

Sortieren Sie Rezepte nach Kochzeit, Küchentyp und Nummer der Zutaten

Speichern Sie Ihre bevorzugten Zutaten für eine schnellere Rezeptsuche beim nächsten Mal

Erhalten Sie Rezeptvorschläge, wenn Ihnen nur eine Zutat fehlt

Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Zutaten, um alle Rezepte mit diesen Features zu sehen

SuperCook-Limits

Es werden keine Vorschläge für Ersatzzutaten gemacht, wenn Ihnen etwas fehlt

SuperCook-Preise

Free

Bewertungen und Rezensionen zu SuperCook

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Plant Jammer (am besten für nachhaltiges Kochen auf Pflanzenbasis)

via Plant Jammer

Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, nachhaltiger zu kochen? Lernen Sie Plant Jammer kennen, den KI-gestützten Rezeptgenerator, der auf nachhaltiges, pflanzliches Kochen spezialisiert ist.

Diese innovative Plattform hilft Ihnen, köstliche vegetarische Mahlzeiten zuzubereiten und gleichzeitig Lebensmittelverschwendung zu minimieren – perfekt für alle, die mehr pflanzliche Optionen in ihre Ernährung integrieren oder ihre Umweltbelastung reduzieren möchten.

Im Gegensatz zu typischen Apps, die Rezepte aus einer festen Datenbank abrufen, erstellt Plant Jammer auf der Grundlage Ihrer Liste mit Zutaten sofort frische Rezepte.

Die besten Features von Plant Jammer

Fügen Sie Zutaten zu Ihrer virtuellen Speisekammer hinzu, und die App sorgt für die Nachverfolgung Ihrer Verfügbarkeit

Aktualisieren Sie Ihren Vorratsschrank, während Sie Elemente verwenden, um weiterhin relevante Rezeptvorschläge zu erhalten

Navigieren Sie mühelos durch die Regale, wenn Sie zusätzliche Zutaten benötigen, und lassen Sie sich von der App leiten

Geben Sie Ihre Kocherfolge frei und ändern Sie die Rezepte anderer Mitglieder der Plant Jammer-Community, um eine kollaborative Kochumgebung zu fördern

Verbessern Sie Ihre Erfahrung, während die App aus den Interaktionen der Benutzer lernt und Küchenexperimente durchführt, um ihre Empfehlungen zu optimieren

Limits von Plant Jammer

Erfahrene Köche finden die Vorschläge vielleicht zu einfach für ihren Geschmack

Plant Jammer-Preise

Basic: Free

Premium: 10 $ (einmalig)

Bewertungen und Rezensionen zu Plant Jammer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. DishGen (am besten für die Erstellung von Rezepten mit Geschmack)

via DishGen

Möchten Sie Ihrer kulinarischen Kreativität freien Lauf lassen und etwas Einzigartiges zaubern? Probieren Sie DishGen aus!

Im Gegensatz zu herkömmlichen Rezeptgeneratoren, die auf Standardkombinationen basieren, analysiert der Algorithmus von DishGen Ihre spezifische Zutatenmischung und schlägt Ihnen köstliche Kombinationen und Kochmethoden vor, die Sie sonst vielleicht nicht in Betracht gezogen hätten.

Sie können sogar Ihre bevorzugten KI-generierten Rezepte speichern und kategorisieren, um schnell darauf zugreifen zu können. Verwenden Sie Lesezeichen und die Nachverfolgung des Verlaufs, um eine persönliche Sammlung erfolgreicher Gerichte zu erstellen.

Die besten Features von DishGen

Ändern Sie die Größe der Portionen, tauschen Sie Zutaten aus oder passen Sie die Kochmethoden spontan an

Folgen Sie den einfachen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die jedem Rezept beigefügt sind und für Anfänger leicht verständlich sind

Entdecken Sie mehrere Menüvorschläge, die auf Ihren Vorlieben und Ihrer bisherigen Kochhistorie basieren

Limits von DishGen

Monatliche Limits für Guthaben auf dem Free-Plan können die Erstellung umfangreicher Rezepte einschränken

Sie müssen sich registrieren, um auf die erweiterte Steuerung zugreifen zu können

DishGen-Preise

Basic: Free

Premium : 7,99 $/Monat

Pro: 15,99 $/Monat

DishGen-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. CookAIfood (am besten für kulinarische Kreativität)

via CookAIfood

Eine vollständige Mahlzeitidee mit nur einem Bild? CookAIfood verwendet modernste KI, um personalisierte Rezepte aus einem einfachen Foto der Zutaten zu generieren, die Sie bereits zu Hause haben.

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche geht CookAIfood auf unterschiedliche Ernährungspräferenzen ein und bietet personalisierte Menüvorschläge. Es ist ein unverzichtbares Tool für Anfänger und erfahrene Köche, die neue kulinarische Horizonte erkunden möchten.

Die besten Features von CookAIfood

Erstellen und benutzerdefinieren Sie alles – von Abendmenüs bis hin zu Hochzeitsessen

Finden Sie Restaurants in der Nähe, die Gerichte servieren, die Ihren bevorzugten Rezepten ähneln

Treten Sie über die Community-Plattform mit anderen Feinschmeckern in Verbindung, um Rezepte und Kochtipps auszutauschen

Verwenden Sie den Ernährungsplaner zur Nachverfolgung der Inhalte und bleiben Sie im Einklang mit Ihren Zielen für die Gesundheit

Erstellen Sie KI-Fotos von Lebensmitteln, um zu visualisieren, wie Ihr Gericht aussehen sollte

CookAIfood-Limits

Die Rezeptvorschläge können manchmal etwas eintönig sein und zu sich wiederholenden Mahlzeiten führen

CookAIfood-Preise

Basic : 5 $ (100 Guthaben)

Fortgeschritten : 10 $ (225 Guthaben)

Premium: 20 $ (500 Guthaben)

Bewertungen und Rezensionen von CookAIfood

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Whisk It (am besten für Rezeptverwaltung und Mahlzeitenplanung)

via Whisk It

Whisk It ist ein umfassender Küchenbegleiter, der sich durch die Organisation von Rezepten, die Planung von Mahlzeiten und die Vereinfachung Ihres Einkaufsprozesses auszeichnet.

Was dieses Tool besonders nützlich macht, ist seine Fähigkeit, Rezepte aus jeder Online-Quelle in einem personalisierten Posteingang für Rezepte zu speichern – ähnlich wie man Pins auf Pinterest speichert, aber speziell für Kochbegeisterte entwickelt.

Die besten Features von Whisk It

Stellen Sie direkt eine Verbindung zu verschiedenen Lebensmittellieferdiensten her, um Zutaten über die Plattform in der richtigen Reihenfolge zu bestellen

Speichern und kategorisieren Sie Rezepte aus verschiedenen Online-Quellen in einem zentralen Posteingang für Rezepte

Verwandeln Sie jedes gespeicherte Rezept mit einem Klick in eine Liste mit Einkaufszetteln, damit Sie keine Zutat vergessen

Limits von Whisk It

Die Benutzeroberfläche kann sich manchmal weniger intuitiv anfühlen

Whisk It-Preise

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Whisk It

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

11. RecipeGenAI (am besten für die Erstellung professioneller Rezepte geeignet)

via RecipeGenAI

Minimieren Sie Lebensmittelverschwendung mit Tools, die Ihren unterschiedlichen Ernährungsbedürfnissen gerecht werden. RecipeGen KI verfügt über eine robuste Datenbank mit über 300 Zutaten, die Ihre verfügbaren Zutaten in personalisierte Rezepte umwandelt.

Was RecipeGenAI einzigartig macht, ist die Implementierung von zwölf verschiedenen KI-Kochpersönlichkeiten. Jede bringt spezialisiertes kulinarisches Fachwissen mit. Ob Sie sich nach authentischen italienischen Gerichten sehnen oder die asiatische Fusionsküche erkunden möchten, Sie können eine Kochpersönlichkeit auswählen, die Ihrem gewünschten Kochstil entspricht.

Die besten Features von RecipeGenAI

Entdecken Sie die vielfältigen Küchen, die von Köchen aus aller Welt zubereitet werden

Genießen Sie Gourmet-Optionen mit Rezepten von Sterneköchen für Premium-Benutzer

Erleben Sie die unbegrenzte Erstellung von Rezepten mit einer einmaligen Zahlung und ohne versteckte Gebühren

Limits von RecipeGenAI

Einige Rezepte müssen möglicherweise angepasst werden, um in der Praxis gut zu funktionieren

Preisgestaltung von RecipeGenAI

*standard Plan: 9,99 $/Monat

Premium-Erfahrung: 14,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu RecipeGenAI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Verbessern Sie Ihre Kochkünste mit KI-gestützter Rezepterstellung

KI-Rezeptgeneratoren haben sich enorm weiterentwickelt – sie sind nicht mehr nur für Ideen für Mahlzeiten gedacht, sondern sind vollwertige Küchenhelfer, die bei der Abfallreduzierung, der Nachverfolgung der Nährwerte, der Organisation und der Kreativität helfen.

Viele tools bieten einzigartige Vorteile, aber ClickUp geht über Rezepte hinaus. Es kombiniert intelligente Speiseplanung mit leistungsstarken Organisations-Features für ein nahtloses Kocherlebnis. Es ist schon seit einiger Zeit mein Favorit in der Küche und ich bin sicher, dass es auch Ihrer sein wird.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und ändern Sie Ihre Art, Mahlzeiten zu kochen.