Wie man Ziele für das Kundenbeziehungsmanagement festlegt und erreicht, um das Geschäft auszubauen

Die Einstellung der richtigen CRM-Ziele ist der Unterschied zwischen einer planlosen Kundenstrategie und einem optimierten Wachstumspfad.

Ohne klare Ziele jagen Verkaufsteams den falschen Kunden hinterher, Marketing-Aufwände verfehlen ihr Ziel und die Beziehungen zu Kunden werden schwächer.

Eine klar definierte CRM-Strategie stellt sicher, dass jede Interaktion Ihr Geschäft voranbringt und die Kundenbindung, Effizienz und den langfristigen Erfolg verbessert.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Haben Sie Schwierigkeiten, Kunden zu binden, den Umsatz zu optimieren oder Teams auf Kurs zu halten? So setzen und erreichen Sie CRM-Ziele, die echtes Wachstum fördern: Definieren Sie klare Ziele für das Kundenbeziehungsmanagement, um die Kundenbindung zu verbessern, Zyklen zu verkürzen und die Kundenbindung zu stärken

Automatisierung von CRM-Workflows zur Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, zur Optimierung von Nachfassaktionen und zur Beseitigung von Ineffizienzen

Nutzen Sie Echtzeit-Einblicke, um Strategien spontan anzupassen und datengestützte Entscheidungen zu treffen, bevor sich Chancen verflüchtigen

Stärken Sie die teamübergreifende Zusammenarbeit, indem Sie Vertrieb, Marketing und Kundensupport in ein einheitliches CRM-System integrieren

Nachverfolgung, Verwaltung und Optimierung Ihrer CRM-Strategie mit den Zielen, Dashboards und Vorlagen für das Kundenbeziehungsmanagement von ClickUp für eine nahtlose Ausführung Sind Sie bereit, Ihre Strategie intelligenter zu skalieren und die Kontrolle über Ihre CRM-Strategie zu übernehmen?

Was sind Ziele im Bereich Kundenbeziehungsmanagement?

CRM-Ziele bringen Ihre Vertriebs- und Marketing-Teams mit dem Kundenservice in Einklang und stellen sicher, dass jede Interaktion Ihr Geschäft vorantreibt.

Ohne sie wird das Kundenbeziehungsmanagement unorganisiert, Chancen werden verpasst und das langfristige Wachstum kommt zum Stillstand. Denken Sie an ein Unternehmen, das Schwierigkeiten hat, Kundenanfragen nachzuverfolgen.

Verkaufsteams versäumen es, Kunden nachzufassen, Marketingkampagnen fühlen sich unzusammenhängend an und die Kundenbindung leidet. Eine gut definierte CRM-Strategie setzt klare Ziele, wie die Verbesserung der Reaktionszeiten oder die Steigerung von Wiederholungskäufen, sodass die Teams genau wissen, was sie priorisieren müssen.

Warum sind Ziele im Bereich Kundenbeziehungsmanagement wichtig?

Stärkere Beziehungen zu Kunden : Die Nachverfolgung des Kundenverhaltens hilft Teams dabei, die Kontaktaufnahme zu personalisieren und das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern

Höhere Bewertungen : Kunden bleiben, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen, und CRM-Ziele helfen Ihnen, proaktiv im Engagement zu bleiben

Intelligentere Verkaufsprozesse : Mit klaren Zielen können sich Verkaufsteams auf vielversprechende Interessenten konzentrieren, anstatt Zeit mit Leads zu verschwenden, die nicht zu Kunden werden

*bessere datengestützte Entscheidungen: Ein strukturierter CRM-Ansatz stellt sicher, dass Kundendaten nicht nur gesammelt, sondern auch zur Optimierung von Marketing-, Vertriebs- und Supportstrategien verwendet werden

Effizienzsteigerung: Die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und Nachfassaktionen schafft Zeit für sinnvolle Kundeninteraktionen

Ein Unternehmen, das seinen Zyklus im Vertrieb verkürzen möchte, könnte sich zum Ziel setzen, innerhalb einer Stunde auf Leads zu reagieren, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass potenzielle Kunden an die Konkurrenz verloren gehen. Ein anderes Unternehmen, das sich auf die Kundenbindung konzentriert, könnte ein Treueprogramm einführen, mit dem bestehende Kunden für wiederholte Einkäufe belohnt werden.

Im Kern geht es bei CRM nicht nur um die Speicherung von Kundendaten, sondern darum, diese Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln, die das Wachstum des Unternehmens fördern. Mit den richtigen Zielen wird jede Interaktion zu einem Schritt in Richtung einer stärkeren, profitableren Beziehung zum Kunden.

CRM-Strategie verstehen

Eine CRM-Strategie ist der Plan, der bestimmt, ob Ihr Geschäft dauerhafte Beziehungen zu Kunden aufbaut oder diese an die Konkurrenz verliert.

Jedes Verkaufsgespräch, jede Marketingkampagne und jede Anfrage an den Kundensupport ist Teil eines größeren Ganzen: Wie gut verwalten Sie Ihre Beziehungen zu Kunden?

Ohne eine solide CRM-Strategie stoßen Geschäfte auf dieselben Probleme:

Leads werden zu "kalten" Leads, weil niemand zum richtigen Zeitpunkt nachfasst

Kundeninteraktionen wirken unzusammenhängend, da Marketing-, Vertriebs- und Support-Teams in Silos arbeiten

Treue Kunden wandern ab, weil sie sich wie eine Nummer im System fühlen

Umsatzchancen entgehen einem, wenn es keinen klaren Prozess zur Nachverfolgung und Pflege von Interessenten gibt

Vergleichen Sie dies nun mit einem Geschäft mit einer klar definierten CRM-Strategie. Die Vertriebsmitarbeiter wissen genau, wann sie Kontakt aufnehmen müssen, ihre Marketingkampagnen richten sich direkt an die richtige Zielgruppe und ihr Team für Kundenservice antizipiert Probleme, bevor sie zu Problemen werden. Alles greift ineinander.

Was macht eine effektive CRM-Strategie aus?

Kristallklare CRM-Ziele : Wenn Sie nicht wissen, was Sie erreichen wollen – bessere Kundenbindung, höhere Konversionsraten, reibungslosere Verkäufe – können Sie nichts optimieren

Intelligente Kundensegmentierung : Nicht jeder Kunde ist gleich. Eine gute CRM-Strategie unterteilt sie anhand ihres Verhaltens, ihrer Kaufhistorie und ihres Interaktionsniveaus, um die richtige Botschaft zur richtigen Zeit zu übermitteln

*automatisierung, die funktioniert: Niemand hat Zeit für manuelle Nachverfolgung und endlose Einträge in Datenbanken. Die CRM-Automatisierung sorgt für einen reibungslosen Ablauf, sodass sich die Teams auf den Aufbau von Beziehungen konzentrieren können und nicht auf die Verwaltung von Tabellen

Daten, die eine Geschichte erzählen : Ihr CRM sollte Kundendaten nicht nur speichern, sondern sie auch analysieren, Trends vorhersagen und die Entscheidungsfindung leiten, damit Sie immer einen Schritt voraus sind

*nahtlose Zusammenarbeit im Team: Wenn Teams aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundenservice Erkenntnisse freigeben, erhalten Kunden ein einheitliches Erlebnis, statt widersprüchliche Botschaften zu erhalten

Nehmen wir an, ein Unternehmen hat mit niedrigen E-Mail-Antwortraten zu kämpfen. Anstatt blindlings mehr E-Mails zu versenden, nutzt es CRM-Daten zur Nachverfolgung des Kundenverhaltens. Beispielsweise, wer E-Mails öffnet, wer klickt und wer sie ignoriert. Auf dieser Grundlage verfeinert es seinen Ansatz, automatisiert die Nachverfolgung und sieht, wie die Interaktion in die Höhe schnellt.

Oder nehmen Sie ein Geschäft, das sich Sorgen um die Kundenbindung macht. Es analysiert Daten zu Wiederholungskäufen, identifiziert Top-Kunden und führt exklusive Angebote ein, die ihnen das Gefühl geben, geschätzt zu werden – bevor sie überhaupt in Betracht ziehen, zu einem Konkurrenten zu wechseln.

Das ist es, was eine CRM-Strategie bewirkt. Sie sorgt dafür, dass jede Kundeninteraktion zählt. Wenn sie richtig erledigt wird, verwandelt sie Gelegenheitskäufer in treue Kunden und sorgt dafür, dass Ihr Geschäft der Konkurrenz immer einen Schritt voraus ist.

📖 Lesen Sie mehr: Was ist eine CRM-Kampagne?

Wie setzt man effektive Ziele für das Kundenbeziehungsmanagement?

Wenn Ihre CRM-Ziele nicht spezifisch und messbar sind und nicht mit echten Herausforderungen für Ihr Geschäft verknüpft sind, werden sie keine Ergebnisse bringen. Der Schlüssel liegt darin, den Prozess so zu gliedern, dass Ihre Ziele klar, umsetzbar und nachverfolgbar sind. Zu erledigen ist dies Schritt für Schritt:

Schritt 1: Identifizieren Sie die größten Hindernisse in der Customer Journey

Jedes Ziel im Bereich Kundenbeziehungsmanagement sollte ein echtes Problem lösen, das den Verkauf, das Marketing oder den Kundenservice verlangsamt. Beginnen Sie damit, zu untersuchen, wo Kunden abspringen, sich abwenden oder aufhören zu kaufen.

Fragen Sie sich selbst:

Werden Leads nach dem ersten Verkaufsgespräch zu "Geistern"?

Kommen Kunden nicht für Wiederholungskäufe zurück?

Ist Ihr Team für den Kundenservice mit ungelösten Tickets überlastet?

📌 Beispiel: Wenn Ihr Geschäft mit der Kundenbindung zu kämpfen hat, könnte Ihr Ziel im Bereich Kundenbeziehungsmanagement lauten: "Steigerung der Kundenbindung um 15 % in sechs Monaten durch bessere Kundenbindung nach dem Kauf."

Schritt 2: Setzen Sie sich konkrete und messbare Ziele

Vage CRM-Ziele bringen Sie nicht weiter. Anstatt "Kundenerfahrung verbessern" zu definieren, sollten Sie etwas festlegen, das Sie nachverfolgen können:

📌 Steigern Sie die Kundenzufriedenheit (CSAT) im nächsten Quartal von 80 % auf 85 %

📌 Verkürzen Sie die Reaktionszeit auf Support-Tickets durch Automatisierung innerhalb eines Jahres von 3 Stunden auf 1 Stunde

📌 Steigern Sie die Anzahl der Wiederholungskäufe um 25 % durch gezielte E-Mails und Treueprogramme

Jedes Ziel sollte eine Metrik und eine Frist enthalten, damit der Fortschritt klar ersichtlich ist.

💡Profi-Tipp: SMART-Ziele (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert) können die Art und Weise verändern, wie Sie Ziele setzen und erreichen. Lesen Sie mehr darüber und nutzen Sie diese voreingestellte, aber anpassbare Vorlage für SMART-Ziele, um mit dem Erfolg von CRM zu beginnen!

Schritt 3: Ziele auf verschiedene Kundensegmente abstimmen

Nicht alle Kunden benötigen den gleichen Ansatz. Segmentieren Sie Ihre Zielgruppe und setzen Sie Ziele, die ihrem Verhalten entsprechen.

📌 Neue Kunden: Erhöhen Sie die Öffnungsrate von E-Mails beim Onboarding um 20 % innerhalb von 3 Monaten

📌 Treue Kunden: Steigern Sie die Teilnahme am Empfehlungsprogramm um 30 % im nächsten Quartal

📌 Kunden mit Abwanderungsrisiko: Reduzieren Sie die Kündigungen von Abonnements um 15 % mithilfe von Wiedereingliederungskampagnen

So stellen Sie sicher, dass Ihre CRM-Strategie nicht für alle Kunden gleichermaßen gilt, sondern Einzelziele für Kunden in verschiedenen Phasen ihrer Customer Journey enthält.

Schritt 4: Automatisierung der Nachverfolgung und Berichterstellung

Manuelle Nachverfolgung von CRM-Zielen? Ineffizient und nicht nachhaltig. Die besten CRM-Systeme automatisieren die Leistungsnachverfolgung, sodass nichts übersehen wird.

*dashboards: Überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit

Automatisierte Warnmeldungen : Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Schlüssel-Metriken fallen (z. B. wenn die Kundenabwanderungsrate über 10 % steigt)

Leistungseinblicke: Nutzen Sie datengestützte Trends, um Strategien proaktiv anzupassen

Ein CRM-System sollte nicht nur Daten speichern, sondern Ihnen auch dabei helfen, auf diese zu reagieren, bevor Probleme entstehen.

💡Profi-Tipp: Wenn ein Team im Kundensupport mit langsamen Reaktionszeiten zu kämpfen hat, kann es Dashboard-Tools wie die ClickUp Dashboards zur Nachverfolgung von Live-Ticket-Auflösungen verwenden. So können Engpässe im Eskalationsprozess erkannt, Workflows optimiert und die Reaktionszeit innerhalb weniger Wochen halbiert werden. Richten Sie die Automatisierung von ClickUp als Auslöser für Aktionen ein, damit Ihr CRM wie eine gut geölte Maschine läuft und Ihr Team sich auf das Wesentliche konzentrieren kann: den Kunden!

Schritt 5: Eigentümerschaft zuweisen und Teams zur Verantwortung ziehen

Ein CRM-Ziel ohne klare Eigentümerschaft wird nicht effektiv umgesetzt. Für jedes Ziel sollte ein verantwortliches Team oder eine verantwortliche Einzelperson bestimmt werden, um die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.

Verkaufsteams : Verantwortlich für die Konversionsraten von Leads und die Geschwindigkeit, mit der Geschäfte abgeschlossen werden

Marketing-Teams : Verantwortlich für Kundenbindung, Akquisitionskosten

Teams für Kundenservice: Verantwortlich für Reaktionszeit, Zufriedenheitswerte

In ClickUp weist ein einfaches "@" innerhalb einer Aufgabe, eines Chats, eines Dokuments oder an einer beliebigen Stelle in ClickUp die Eigentümerschaft der richtigen Person zu, sodass nichts übersehen wird.

Regelmäßige Check-ins im Team sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand und anpassungsfähig bleiben, sodass Sie Ihre Ziele bei Bedarf anpassen können.

📖 Lesen Sie mehr: Wie Sie eine CRM-Datenbank aufbauen, um Ihre Kunden besser zu bedienen

Schlüsselziele des Kundenbeziehungsmanagements

Was unterscheidet florierende Unternehmen von solchen, die mit ihren Beziehungen zu Kunden zu kämpfen haben? Klare, gut definierte Ziele für das Kundenbeziehungsmanagement. Die richtigen Ziele stellen sicher, dass jede Interaktion das Engagement steigert, die Loyalität stärkt und den Umsatz fördert.

Hier sind die wesentlichen Ziele des Kundenbeziehungsmanagements, die Ihrem Geschäft dabei helfen, sinnvolle Kundenerfahrungen zu schaffen:

1. Steigern Sie die Kundenbindung und -loyalität

Neue Kunden können Ihr Geschäft in Schwung halten, aber treue Kunden lassen es florieren. Sie geben mehr aus, empfehlen andere weiter und bleiben länger. Dennoch konzentrieren sich viele Unternehmen mehr darauf, neue Käufer zu gewinnen, als die bereits vorhandenen zu pflegen.

*stellen Sie sich zwei Kunden vor

Kunde A: Kauft einmal und verschwindet, reagiert nie auf Nachfassaktionen

Kunde B: Kommt alle paar Monate wieder, interagiert mit E-Mails und empfiehlt Freunde für Ihr Geschäft

Welcher bringt langfristig mehr Umsatz? Kunde B. Der wahre Wert liegt nicht im ersten Kauf, sondern in der Beziehung, die Sie danach aufbauen.

Wenn Kunden das Unternehmen verlassen, liegt das selten am Preis oder am Produkt. Meistens liegt es daran, dass sie sich übersehen, nicht wertgeschätzt oder von der Marke getrennt fühlen. Ihr CRM sollte Ihnen dabei helfen, diese Wahrnehmung zu ändern, indem Sie jedem Kunden das Gefühl geben, ein VIP zu sein.

Wie binden und halten Sie Ihre Kunden?

Machen Sie die Kommunikation persönlich : Mit generischen E-Mails lassen sich keine Beziehungen aufbauen. Nutzen Sie stattdessen CRM-Erkenntnisse, um personalisierte Empfehlungen auf der Grundlage früherer Käufe und Verhaltensweisen zu versenden

Machen Sie aus Stammkunden Fürsprecher Ihrer Marke : Führen Sie ein Treueprogramm ein, das Kunden mit Punkten, Rabatten oder einem frühzeitigen Zugang zu neuen Produkten belohnt

Lassen Sie sie sich nie vergessen fühlen: Automatisieren Sie Check-in-Nachrichten, Rabatte zum Jahrestag und besondere Vergünstigungen für Langzeitkunden, um sie zu binden

📌 Beispiel: Ein Geschäft, das auf Abonnements basiert, hat mit Kunden zu kämpfen, die nach drei Monaten kündigen. Anstatt Last-Minute-Rabatte anzubieten, nutzen sie CRM-Daten, um Anzeichen für eine Abkehr frühzeitig zu erkennen. Sie setzen sich das Ziel, die Kundenbindung innerhalb von sechs Monaten um 20 % zu erhöhen, indem sie ein gestaffeltes Belohnungsprogramm einführen, das Kunden, die länger abonniert bleiben, exklusive Vorteile bietet

2. Verkürzen Sie den Zyklus

Zeit ist ein Deal-Killer. Je länger ein Lead in Ihrer Pipeline verweilt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er konvertiert. Interessenten verlieren die Zinsen, Konkurrenten schlagen zu und was wie ein sicherer Verkauf aussah, wird zu einer verpassten Gelegenheit.

Stellen Sie sich nun zwei Teams vor:

team A:* Sendet E-Mails manuell, hakt nur sporadisch nach und bemüht sich, vor jedem Anruf Kundendaten zusammenzusuchen

*team B: Automatisierung von Nachfassaktionen, Priorisierung heißer Leads und Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn ein Interessent mit ihren Inhalten interagiert

Wer schließt Geschäfte schneller ab? Team B – jedes Mal. Der Unterschied ist kein Glück, sondern eine CRM-Strategie, die dafür sorgt, dass Leads in Kontakt bleiben und reibungslos durch die Pipeline laufen.

📖 Lesen Sie auch: Effektive CRM-Tipps zur Kundenverwaltung

Wie kann der Verkaufsprozess beschleunigt werden?

Hören Sie auf, auf die Reaktion von Leads zu warten, und bleiben Sie proaktiv : Automatisieren Sie die Lead-Pflege, damit potenzielle Kunden die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit erhalten, anstatt in Vergessenheit zu geraten

Priorisieren Sie vielversprechende Leads: Nicht jeder Lead ist es wert, verfolgt zu werden. Verwenden Sie CRM-Analysen, um potenzielle Kunden anhand von Interaktion, Kaufsignalen und Verlaufsdaten zu bewerten, damit sich Ihr Team auf diejenigen konzentriert, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses am höchsten ist

Beseitigen Sie Reibungsverluste aus dem Entscheidungsprozess: Geben Sie den Verkaufsteams Echtzeit-Zugriff auf Kundeninteraktionen, frühere Unterhaltungen und Einwände, damit sie fundierte, wirkungsvolle Verkaufsgespräche führen können

📌 Beispiel: Ein Softwareunternehmen hat Probleme damit, dass es bei Leads Monate dauert, bis eine Kaufentscheidung getroffen wird. Anstatt sie zappeln zu lassen, setzte sich das Unternehmen das Ziel, den Zyklus im zweiten Quartal um 25 % zu verkürzen, indem es die Nachverfolgung automatisiert, die Kontaktaufnahme auf der Grundlage des Verhaltens der potenziellen Kunden personalisiert und die Nachverfolgung von Geschäften in Echtzeit in sein CRM integriert

Innerhalb weniger Wochen steigen die Antwortraten, die Geschäftsabschlüsse werden schneller abgewickelt und das Team muss weniger Zeit damit verbringen, erfolglosen Leads hinterherzulaufen.

3. Verbessern Sie die Kundenzufriedenheitswerte (CSAT)

Ein Kunde bittet um Unterstützung. Aus Minuten werden Stunden. Aus Stunden wird Funkstille. Bis sie endlich eine Antwort erhalten, sind sie bereits zur Konkurrenz gewechselt.

So verlieren Geschäfte Kunden; nicht wegen eines schlechten Produkts, sondern wegen einer schlechten Erfahrung. Wenn erst einmal Frustration aufkommt, kann selbst ein einmaliges Problem das Vertrauen dauerhaft schädigen.

Der Unterschied zwischen einem frustrierten und einem treuen Kunden hängt oft davon ab, wie schnell und effektiv seine Anliegen bearbeitet werden. Ihr CRM sollte Ihnen dabei helfen, Probleme zu lösen, bevor sie zum Dealbreaker werden.

Wie können Kundenzufriedenheit und -bindung gesteigert werden?

Schluss mit langen Wartezeiten: Automatisieren Sie die Zuweisung von Tickets und priorisieren Sie dringende Anfragen, damit Kunden nicht warten müssen

Frustration erkennen, bevor sie zur Abwanderung führt: Verwenden Sie CRM-Analysen zur Nachverfolgung von Beschwerde-Trends, ungelösten Problemen und wiederholt auftretenden Schwachstellen – und beheben Sie diese, bevor sie eskalieren

Setzen Sie Feedback in die Tat um: Eine Umfrage allein reicht nicht aus. Bauen Sie echte Feedbackschleifen auf, in denen Kundeneinblicke genutzt werden, um Prozesse zu verbessern, Teams zu schulen und die Erfahrung beim Support zu optimieren

📌 Beispiel: Ein SaaS-Unternehmen stellt fest, dass Kunden ihre Abonnements nach schlechten Interaktionen mit dem Support kündigen. Das Unternehmen setzt sich das Ziel, die Kundenzufriedenheit innerhalb von sechs Monaten durch die Implementierung einer KI-gesteuerten Ticketpriorisierung, die Verkürzung der Reaktionszeiten und die Nachverfolgung unzufriedener Kunden, bevor diese abwandern, von 80 % auf 90 % zu steigern

Das Ergebnis? Schnellere Lösungen, zufriedenere Kunden und eine geringere Abwanderungsrate.

📖 Lesen Sie auch: Wie implementiere ich erfolgreich ein CRM-System?

4. Steigern Sie die Kundenbindung über alle Kanäle hinweg

Ein Kunde meldet sich für Ihren Newsletter an. Wochen vergehen, und er hört nie wieder etwas von Ihnen, bis eine generische E-Mail mit Verkaufsangeboten in seinem Posteingang landet. Zu diesem Zeitpunkt erinnert er sich nicht mehr an Ihre Marke, sie ist ihm egal und er wird definitiv nicht darauf klicken.

So verlieren Geschäfte das Interesse, bevor sie überhaupt die Chance hatten, es aufzubauen. Kunden werden täglich mit Marketingbotschaften bombardiert. Wenn Ihre nicht zeitnah, relevant und persönlich ist, ist sie nur Lärm.

Bei Kundenbindung geht es nicht darum, Aktionen zu starten – es geht um konsistente, wertvolle Interaktionen, die Kunden das Gefühl geben, dass sie wichtig sind.

Wie kann man Kunden an sich binden (und verhindern, dass sie sich abwenden)?

*sprechen Sie zur richtigen Zeit mit den richtigen Personen: Segmentieren Sie Ihre Zielgruppe auf der Grundlage der Kaufhistorie, der Zinsen und des bisherigen Verhaltens, damit jede Nachricht maßgeschneidert und nicht wie Spam wirkt

*bleiben Sie im Gedächtnis, ohne aufdringlich zu sein: Automatisieren Sie E-Mails mit Drip-Funktionalität, Retargeting-Anzeigen und Social-Media-Touchpoints, um potenzielle Kunden zu binden, ohne sie zu überfordern

nachverfolgung der Arbeit (und was nicht funktioniert): *Verwenden Sie CRM-Analysen, um zu überwachen, auf welche Kanäle Kunden reagieren, und Ihre Strategie entsprechend zu verfeinern

✅ Faktencheck: Studien zeigen, dass 81 % der Verbraucher eher bei einer Marke kaufen, die personalisierte Erfahrungen bietet. Dennoch versenden viele Geschäfte immer noch allgemeine, für alle passende Nachrichten Der Schlüssel zum Engagement? Die richtige Botschaft, zur richtigen Zeit, an die richtige Zielgruppe.

📌 Beispiel: Eine Modemarke hat mit niedrigen Öffnungsraten von E-Mails und sinkendem Engagement in den sozialen Medien zu kämpfen. Anstatt allgemeine Aktionen zu starten, setzt sie sich das Ziel, das Engagement im dritten Quartal um 30 % zu steigern, indem sie die Zielgruppen segmentiert und hochpersonalisierte Inhalte wie Produktempfehlungen, Erinnerungen an abgebrochene Einkäufe und VIP-E-Mails mit frühem Zugang versendet

Das Ergebnis? Mehr Klicks, höhere Konversionsraten und engere Beziehungen zu Ihren Kunden.

5. Optimieren Sie die Kosten für die Kundenakquise (CAC)

Wenn Sie 100 $ für die Gewinnung eines Kunden ausgeben, der nur 50 $ Umsatz generiert, läuft etwas schief. Die Kosten für die Kundenakquise (Customer Acquisition Costs, CAC) können sich schnell auf den Gewinn auswirken – insbesondere, wenn Unternehmen ohne einen strategischen, CRM-gesteuerten Ansatz Geld für Anzeigen und Kampagnen ausgeben.

Aber rücksichtsloses Kostensparen ist keine Lösung. Wenn Sie Budgets kürzen, ohne die Einzelziele zu optimieren, werden Sie am Ende weniger Leads und weniger Konversionen haben und Ihr Aufwand war umsonst. Das Ziel? Die CAC senken und gleichzeitig die Qualität der Leads erhalten (oder sogar steigern).

Wie kann man die CAC senken, ohne die Qualität der Leads zu beeinträchtigen?

Verwenden Sie Daten, um die richtigen Einzelziele zu ermitteln: Mithilfe von CRM-Analysen können Sie potenzielle Kunden mit hohem Wert identifizieren, damit Sie Ihre Werbeausgaben nicht an Zielgruppen mit geringer Kaufabsicht verschwenden

automatisierung der Lead-Pflege:* Anstatt mehr für die Akquise auszugeben, sollten Sie die Konversionsrate bestehender Leads durch automatisierte Nachfassaktionen und Abfolgen von Inhalten erhöhen

machen Sie Ihre Kunden zu Vermarktern:* Empfehlungsprogramme und Folgegeschäfte sind die kostengünstigsten Akquisitionskanäle. Sie bieten zufriedenen Kunden einen Anreiz, warme Leads zu generieren

📌 Beispiel: Eine schnell wachsende E-Commerce-Marke stellt fest, dass ihre Werbeausgaben steigen, die Konversionsrate jedoch stagniert. Anstatt die Budgets blind zu erhöhen, setzt sie sich das Ziel, die CAC innerhalb von sechs Monaten um 15 % zu senken

All dies hätte durch eine Verfeinerung der Einzelziele für Anzeigen, die Verwendung von Lookalike Audiences und die Einführung eines Kundenempfehlungsprogramms erreicht werden können. Innerhalb weniger Wochen sehen sie qualitativ hochwertigere Leads zu geringeren Kosten.

6. Automatisierung und Optimierung von CRM-Workflows

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein Vertriebsmitarbeiter aktualisiert manuell die Details von Leads, ein Marketingmitarbeiter verbringt Stunden damit, Listen mit Kunden zu sortieren, und ein Support-Mitarbeiter verschwendet Zeit damit, Antworten zu kopieren und einzufügen. Jede Minute, die durch manuelle Arbeit verloren geht, ist eine Minute, die NICHT für Kunden aufgewendet wird.

CRM-Workflows sollten automatisiert, nahtlos und intelligent sein, ohne ein Labyrinth aus Tabellenkalkulationen und sich wiederholenden Aufgaben zu sein. Wenn die Automatisierung richtig erledigt ist, können sich Teams auf das Wesentliche konzentrieren: Geschäfte abschließen, Interaktionen personalisieren und Kundenprobleme lösen.

Wie lassen sich Ineffizienzen beseitigen und eine intelligentere Skalierung erreichen?

*automatisierung sich wiederholender Aufgaben: Lead-Scoring, Nachfassaktionen und Ticketlösungen sollten ohne menschliches Eingreifen ablaufen, damit sich die Teams auf die Strategie und nicht auf die Arbeit der Administratoren konzentrieren können

Lassen Sie KI die Schwerstarbeit erledigen: KI-gestützte CRM-Erkenntnisse priorisieren die besten Gelegenheiten und kennzeichnen heiße Leads und potenzielle Abwanderungsrisiken, bevor sie zu Problemen werden

nachverfolgung der Effizienz in Echtzeit:* Verwenden Sie CRM-Dashboards, um die Leistung des Workflows zu überwachen und Engpässe zu identifizieren, die die Teams verlangsamen

📌 Beispiel: Das Verkaufsteam eines B2B-Unternehmens erstickt in der manuellen Dateneingabe, was zu langsamen Reaktionszeiten und verpassten Nachfassaktionen führt. Das Team setzt sich das Ziel, die Produktivität im vierten Quartal durch die Automatisierung von Lead-Nachfassaktionen, KI-gesteuerte Priorisierung und Berichterstellung in Echtzeit um 30 % zu steigern

Innerhalb weniger Wochen werden Geschäftsabschlüsse schneller getätigt und das Team ist fokussierter.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie Ihr CRM verwalten und optimieren

7. Stärken Sie die Zusammenarbeit zwischen Teams

Ist es schon einmal vorgekommen, dass ein Kunde den Support wegen eines Problems angerufen hat, nur damit der Mitarbeiter keinen Kontext hat, weil der Vertrieb die Details des Geschäfts nie protokolliert hat? Oder noch schlimmer: Das Marketing schickt einem bereits frustrierten Kunden eine Werbeaktion, ohne dass dieser von einer noch nicht abgeschlossenen Beschwerde weiß? Das passiert, wenn Teams nicht miteinander kommunizieren.

Ein CRM ist nicht nur eine Kontaktdatenbank – es ist das zentrale Nervensystem Ihres Geschäfts. Wenn Vertrieb, Marketing und Kundensupport isoliert arbeiten, erhalten Kunden widersprüchliche Botschaften, einen inkonsistenten Service und eine frustrierende Erfahrung.

Die Lösung? Eine freigegebene Echtzeit-CRM-Strategie, die alle Teams miteinander verbindet.

Wie können Silos aufgebrochen und ein nahtloses Kundenerlebnis geschaffen werden?

Kundendaten vereinheitlichen : Integrieren Sie CRM-Tools in allen Teams, damit alle – vom Vertrieb bis zum Support – Zugriff auf dieselbe Kundenhistorie, dieselben Interaktionen und Präferenzen haben

Machen Sie Erkenntnisse für alle sichtbar: Richten Sie gemeinsam genutzte Dashboards ein, in denen Teams die Customer Journey in Echtzeit nachverfolgen können, um blinde Flecken und Missverständnisse zu vermeiden

Verwandeln Sie Check-ins in Schritte: Regelmäßige Meetings zwischen den Teams stellen sicher, dass das Marketing die Ziele des Vertriebs versteht, der Vertrieb weiß, welche Leads benötigt werden, und der Support über vergangene Interaktionen informiert ist

📌 Beispiel: Ein SaaS-Unternehmen stellt fest, dass die Anzahl der Kundenbeschwerden über Missverständnisse beim Onboarding zunimmt. Anstatt verschiedenen Abteilungen die Schuld zu geben, setzt es sich das Ziel, die interne Zusammenarbeit durch die Integration von CRM-Tools in allen Teams um 40 % zu verbessern

Mit einem freigegebenen Dashboard für Kunden und abteilungsübergreifenden Workflows werden Übergaben nahtlos, was die Verwirrung der Kunden verringert und die Zufriedenheit steigert.

Hier wird ClickUp Chat zum perfekten Kommunikations-Tool. Sie können es verwenden, um Kundenanliegen zu sichten, Nachrichten und Nachfassaktionen zu planen, Kommentare zuzuweisen (ja, direkt aus dem Chat!) und vieles mehr.

Die Einstellung von CRM-Zielen ist nur der erste Schritt. Der Erfolg hängt davon ab, wie Sie diese nachverfolgen und optimieren. Ohne eine ordnungsgemäße Nachverfolgung raten Teams nur über den Fortschritt, versäumen Nachfassaktionen und können sich nicht an die Kundenbedürfnisse anpassen.

Ein gutes CRM-Tool zentralisiert Kundeninteraktionen, automatisiert Workflows und stellt sicher, dass Teams mit Echtzeitdaten auf dem Laufenden bleiben.

Hier erfahren Sie, wie Sie CRM-Tools zur effektiven Festlegung, Nachverfolgung und Optimierung von CRM-Zielen einsetzen können.

Halten Sie Teams mit Echtzeit-Zielen auf Kurs

CRM-Ziele funktionieren nur, wenn Teams Fortschritte in Echtzeit sehen und sich entsprechend anpassen können. Ohne Sichtbarkeit werden Ziele zu statischen Nummern statt zu dynamischen Einzelzielen.

🔹 Schritte zur effektiven Nachverfolgung von Zielen:

Setzen Sie sich spezifische CRM-Ziele, wie z. B. die Steigerung der Kundenbindung um 20 % oder die Verkürzung der Reaktionszeit auf unter eine Stunde

Unterteilen Sie Ziele in nachverfolgbare Meilensteine, um sicherzustellen, dass jeder Schritt auf das größere Ziel hinführt

Automatisierung der Nachverfolgung von Fortschritten, damit Teams den Status ihrer Ziele nicht manuell aktualisieren müssen

Angenommen, ein Team möchte den Zyklus im dritten Quartal um 25 % verkürzen. Anstatt Geschäfte manuell nachzuverfolgen, kann es ClickUp Goals verwenden, um die Pipeline-Bewegung zu überwachen, Status-Updates zu automatisieren und sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter seine Einzelziele kennt.

Erstellen und verwalten Sie umsetzbare Ziele mit ClickUp

Treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit CRM-Dashboards

Teams können nichts verbessern, was sie nicht messen können. ClickUp Dashboards bieten eine visuelle Aufschlüsselung der CRM-Leistung und erleichtern es, Trends zu erkennen und Strategien anzupassen, bevor Probleme eskalieren.

🔹 Schritte zur effektiven Nutzung von Dashboards:

Erstellen Sie ein Dashboard für die CRM-Leistung zur Nachverfolgung von Bewegungen im Verkaufstrichter, Kundeninteraktionen und Reaktionszeiten

Benutzerdefinierte Ansichten für Teams in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundensupport, damit jede Abteilung relevante Einblicke erhält

Richten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen ein, wenn Schlüssel-Metriken des Kundenbeziehungsmanagements wie die Abwanderungsrate oder die Lead-Konversionsrate von der erwarteten Leistung abweichen

Visualisieren Sie die Metriken Ihres Projekts nahtlos mit Dashboards von ClickUp

Automatisierung von Workflows zur Beseitigung von Ineffizienzen

Manuelle CRM-Prozesse verlangsamen Teams. Verpasste Nachfassaktionen, inkonsistente Kundeninteraktionen und langsame Geschäftsabschlüsse kosten Unternehmen wertvolle Zeit und Einnahmen. Durch Automatisierung wird sichergestellt, dass Kunden ohne manuellen Aufwand zeitnah und relevant angesprochen werden.

🔹 Schritte zur effektiven Nutzung von Aufgaben:

Automatisierung von Lead-Nachverfolgung, Statusaktualisierungen von Geschäften und Kundenkontaktpunkten

Legen Sie Abhängigkeiten für Aufgaben fest, damit in der CRM-Pipeline kein Schritt übersprungen wird

Verwenden Sie benutzerdefinierte Workflows, um Onboarding-, Kundensupport- und Verlängerungsprozesse zu optimieren

Stellen Sie sich ein Marketing-Team vor, das Tausende von Leads bearbeitet. Es fällt ihm schwer, den Überblick über die Nachverfolgung zu behalten. Ein solches Team kann ClickUp Aufgaben und ClickUp Automatisierungen nutzen, um Lead-Zuweisungen zu automatisieren, Erinnerungen an die Nachverfolgung auszulösen und sicherzustellen, dass kein potenzieller Kunde unbeaufsichtigt bleibt.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

Zentralisieren Sie die CRM-Dokumentation und -Kommunikation

Verstreute Kundendaten führen zu Fehlkommunikation, Kontextverlust und uneinheitlichen Erfahrungen. Wenn alles an einem Ort aufbewahrt wird, hat jede Abteilung Zugriff auf die gleichen Erkenntnisse.

🔹 Schritte zur effektiven Nutzung von Kollaborations-Tools:

Verwenden Sie ClickUp-Dokumente , um eine einzige Informationsquelle für Kundeninteraktionen, Vertriebsstrategien und CRM-Prozesse zu schaffen

Speichern Sie Notizen zu Kunden und Schlüsselaktualisierungen in einem freigegebenen Dokument, um eine teamübergreifende Fehlkommunikation zu vermeiden

Verwenden Sie ClickUp Chat , um in Echtzeit über Kundenbedürfnisse, Änderungen in der Pipeline und dringende Elemente informiert zu werden

Zentralisieren Sie Ihre Unterhaltungen, Aufgaben und vieles mehr mit ClickUp Chat

Stellen Sie sich ein schnell wachsendes Start-up vor, das Unstimmigkeiten bei der Art und Weise feststellt, wie Vertriebsmitarbeiter Produktangebote kommunizieren. Durch die Pflege einer gemeinsamen Wissensdatenbank in ClickUp Docs und die Nutzung von ClickUp Chat für Echtzeit-Diskussionen standardisieren sie die Nachrichtenübermittlung und verbessern das Kundenerlebnis.

📮ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss im Durchschnitt mit 6 Personen in Kontakt treten, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, täglich 6 Kernverbindungen zu erreichen, um wesentliche Zusammenhänge zu erfassen, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzutreiben. Der Kampf ist real – ständige Nachfassaktionen, Verwirrung bei den Versionen und schwarze Löcher in der Sichtbarkeit untergraben die Produktivität des Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und KI-Wissensmanager behebt dieses Problem, indem sie den Kontext sofort zur Verfügung stellt.

5. Verwenden Sie Vorlagen für das Kundenbeziehungsmanagement, um schneller zu skalieren

Die manuelle Erstellung von CRM-Nachverfolgungssystemen ist zeitaufwendig und führt zu Inkonsistenzen. Die vorgefertigten Vorlagen von ClickUp bieten Struktur und stellen sicher, dass Teams Best Practices befolgen.

🔹 Schritte zur effektiven Nutzung von CRM- und KPI-Vorlagen:

Verwenden Sie die Vorlage für ClickUp CRM , um die Nachverfolgung der Pipeline zu optimieren, die Kundenbindung zu automatisieren und die Metriken zur Kundenbindung zu überwachen

Nachverfolgung der CRM-Leistung mit der ClickUp-Vorlage für Leistungskennzahlen zur Überwachung der Lead-Konversionsraten, der Kundenzufriedenheit und der Auswirkungen auf den Umsatz

Instanz: Eine E-Commerce-Marke plant die Expansion in neue Märkte. Sie benötigt ein strukturiertes CRM-System zur Verwaltung von Kundeninteraktionen. Anstatt ein System von Grund auf neu zu erstellen, kann sie die Vorlage für das CRM von ClickUp verwenden, um die Kontaktaufnahme zu automatisieren, das Engagement nachzuverfolgen und Trends bei der Kundenbindung zu überwachen – alles an einem Ort.

⚡ Vorlagenarchiv: Kostenlose CRM-Vorlagen in Excel, Google Tabellen und ClickUp

Best Practices für das Erreichen von Zielen im Bereich Kundenbeziehungsmanagement

Sie können das fortschrittlichste CRM der Welt haben und trotzdem mit Kundenbindung, langsamen Zyklen und schlecht aufeinander abgestimmten Teams zu kämpfen haben.

Beim Kundenbeziehungsmanagement geht es nicht darum, mehr Daten zu haben – es geht darum, diese Daten zu nutzen, um die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit zu ergreifen.

Wenn Ihre Ziele im Bereich Kundenbeziehungsmanagement nicht zum Wachstum Ihres Geschäfts beitragen, fehlt es Ihnen an Folgendem.

1. Behandeln Sie CRM nicht länger wie eine Datenbank

frage: Wann hat Ihr Team das letzte Mal CRM-Erkenntnisse genutzt, um seine Strategie zu ändern?*

Die meisten Teams geben Daten in ihr CRM ein, nutzen sie aber nie als Entscheidungsgrundlage. So wird es eher zu einem Aufzeichnungssystem als zu einem Wachstumsmotor.

🚨 Durchbrechen Sie den Zyklus:

Betrachten Sie CRM nicht länger als "Ort, an dem Aktivitäten protokolliert werden" – es sollte Ihrem Team sagen, was als Nächstes zu erledigen ist

Richten Sie Workflows ein, die auf Auslösern basieren – Wenn ein Lead mit hohem Wert zweimal mit Ihrer Seite mit den Preisen interagiert, sollte der Vertrieb sofort benachrichtigt werden

Führen Sie CRM-gesteuerte Strategie-Meetings durch – Jede Woche sollten sich Teams folgende Fragen stellen: Was sagen uns unsere CRM-Daten? Was sollten wir basierend auf dem tatsächlichen Kundenverhalten ändern?

💬 Ändern Sie Ihre Denkweise: Wenn Ihr Verkaufsteam sich auf sein Bauchgefühl verlässt, anstatt auf CRM-Erkenntnisse, könnte es genauso gut mit Excel-Tabellen arbeiten. Die erfolgreichsten Teams lassen sich bei ihren Entscheidungen in Echtzeit von Daten leiten.

2. Treffen Sie CRM-gesteuerte Entscheidungen schneller als Ihre Mitbewerber

Stellen Sie sich zwei Unternehmen vor, die dasselbe Produkt verkaufen.

Unternehmen A: Nachverfolgung der Lead-Interaktion, Anpassung der Nachrichten basierend auf dem Kundenverhalten und Personalisierung jedes Kontaktpunkts

Unternehmen B: Sendet jedem potenziellen Kunden das gleiche Angebot, wartet auf Kundenreaktionen und reagiert erst Wochen später

Wer gewinnt? Unternehmen A. Jedes Mal.

Wie sollte Ihr Plan also aussehen?

🚀 Treffen Sie datengestützte Entscheidungen, bevor es die Konkurrenz tut:

Verhalten in Echtzeit nachverfolgen : Wenn ein Interessent wiederholt Ihre Seite besucht, warten Sie nicht; nehmen Sie sofort Kontakt auf

automatisierung von Datenerkenntnissen*: Richten Sie eine Trenderkennung ein, damit Sie wissen, welche Kampagnen oder Outreach-Taktiken funktionieren, bevor es zu spät ist

Vergessen Sie eitle Metriken: Hohe Bewertungen beim Öffnen von E-Mails sind nicht wichtig. Verfolgen Sie, welche Interaktionen zu Einnahmen führen

🔎 Lektion fürs Geschäft: Ein Team, das auf perfekte Daten wartet, bevor es handelt, hat bereits verloren. Schnelligkeit schlägt Perfektion.

3. Ihr CRM ist nicht "zu kompliziert" – Ihr Team nutzt es nur nicht richtig

🚨 Die häufigste Ausrede für eine unzureichende Leistung des CRM: "Unser CRM ist zu komplex."

Übersetzung? "Wir nutzen es nicht effektiv."

📌 Die Lösung? Vereinfachen Sie die CRM-Nutzung, nicht die CRM-Daten.

Überlasten Sie Teams nicht mit unnötigen Feldern : Mehr Einträge = weniger CRM-Akzeptanz

Legen Sie klare CRM-Regeln fest : Wenn ein Geschäft 30 Tage lang nicht aktualisiert wird, bleibt es dann in der Pipeline? Legen Sie fest, wann Leads archiviert, eskaliert oder neu zugewiesen werden

Setzen Sie intelligente Nutzungsmethoden durch: Wenn es nicht im CRM steht, ist es nicht passiert. Verkaufsgespräche? Protokollieren Sie sie. Kundeninteraktionen? Verfolgen Sie sie nach. Machen Sie keine Ausnahmen.

💬 Einstellungswandel: Das beste CRM ist nicht das einfachste – es ist dasjenige, das Teams dabei hilft, mühelos Maßnahmen zu ergreifen.

4. Kundenbindung ist eine tägliche Disziplin

Unternehmen sind besessen von der Akquise, aber die einfachsten Einnahmen kommen von Kunden, die Sie bereits haben.

Wenn Kundenbindung ein "vierteljährlicher KPI" statt einer täglichen Initiative ist, machen Sie es vielleicht falsch.

🔥 Wie können Sie die Kundenbindung in Ihre CRM-Strategie einbauen?

Verhindern Sie Abwanderung, bevor sie eintritt : Verwenden Sie CRM-Benachrichtigungen für frühe Anzeichen von Abwanderung (z. B. ein Rückgang der geöffneten E-Mails, Support-Tickets ohne Nachverfolgung)

Personalisieren Sie Check-ins : Warten Sie nicht darauf, dass sich Kunden beschweren. Wenn ein VIP-Kunde seit Monaten nicht mehr interagiert hat, wenden Sie sich proaktiv an ihn

Machen Sie aus passiven Käufern Markenbotschafter: Verwenden Sie CRM zur Nachverfolgung von Top-Kunden und bieten Sie Treueprämien an, bevor diese überhaupt erwartet werden

🔎 Warum es funktioniert: Unternehmen, die proaktiv Signale für eine Abkehr vom Geschäft wie das Nichtöffnen von E-Mails oder inaktive Konten nachverfolgen, können Verlängerungen oft erheblich steigern, indem sie Kunden wieder einbinden, bevor sie sich zum Verlassen entschließen.

5. Automatisieren Sie die kleinen Dinge, damit Sie sich auf die großen Schritte konzentrieren können

Jede manuelle Aufgabe im CRM-Bereich ist Zeit, die nicht in die Beziehung zum Kunden investiert werden kann. Wenn Ihr Team mehr Zeit mit der Aktualisierung von CRM-Datensätzen verbringt als mit der Kundenbetreuung, verlieren Sie.

🤖 Was sollte automatisiert werden?

Nachfassaktionen : Wenn ein Lead innerhalb von 3 Tagen nicht geantwortet hat, sollte das CRM eine personalisierte Erinnerung auslösen

Lead-Scoring : Ihre besten Mitarbeiter sollten keine Zeit mit Leads mit geringer Kaufabsicht verschwenden. KI kann hochwertige Interessenten priorisieren

Nachverfolgung der Leistung: Anstatt CRM-Daten manuell zu überprüfen, erhalten Sie automatisierte Berichte über den Fortschritt der Ziele

🔥 CRM Best Practice: Automatisieren Sie alles, was keine menschliche Verbindung erfordert, damit die Teams ihre Zeit für Interaktionen mit hoher Wirkung nutzen können.

6. Wenn Sie Ihre CRM-Strategie nicht weiterentwickeln, geraten Sie ins Hintertreffen

Die Art und Weise, wie Menschen kaufen, interagieren und mit Geschäften umgehen, ändert sich ständig. Wenn Ihre CRM-Strategie noch genauso aussieht wie im letzten Jahr, ist sie bereits veraltet.

🛠 Wie können Sie Ihren CRM-Ansatz weiterentwickeln?

überprüfen und passen Sie die Ziele des Kundenbeziehungsmanagements jedes Quartal an*: Sind sie noch relevant? Was hat sich geändert?

*experimentieren Sie mit neuen Strategien zur Kundenbindung: Probieren Sie SMS, KI-Chatbots oder Videos aus, wenn Ihre E-Mails nicht funktionieren

Vergleich mit Wettbewerbern: Wie nutzen sie CRM, um Erfahrungen zu personalisieren? Was können Sie besser machen?

💬 Abschließender Gedanke: Die Unternehmen, die den Erfolg von CRM dominieren, legen ihre Strategien nicht fest und vergessen sie dann – sie entwickeln sich schneller als die Kundenerwartungen.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für die beste CRM-Software und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität

Steigern Sie das Wachstum Ihres Business mit zielorientierten CRM-Strategien

CRM-Ziele formen die Art und Weise, wie Ihr Geschäft Beziehungen aufbaut, Kunden bindet und den Umsatz steigert. Ohne sie verlangsamt sich der Umsatz, die Kundenbindung schwächt sich ab und Chancen entgehen.

Mit der richtigen Strategie, den richtigen Tools und der richtigen Automatisierung für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) wird jede Kundeninteraktion zu einem Schritt in Richtung stärkerer Loyalität, schnellerer Zyklen und intelligenterer Entscheidungsfindung.

Ob Sie nun den Aufwand für die Kundenbindung optimieren, Verkaufsprozesse optimieren oder die Zusammenarbeit verbessern möchten – ein zielorientierter CRM-Ansatz stellt sicher, dass Ihre Marketing- und Verkaufsteams aufeinander abgestimmt und proaktiv bleiben.

Sind Sie bereit, Ihre CRM-Erkenntnisse in die Tat umzusetzen?