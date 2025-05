Die besten KI-Notizenschreiber für Meetings in Microsoft Teams

Meetings sind großartig – bis man sich an alles erinnern muss, was gesagt wurde. Es ist eine Menge, wenn man Notizen macht, die Nachverfolgung von Aktionselementen übernimmt und tatsächlich aufmerksam ist.

Wenn Ihr Team in Microsoft Teams arbeitet, brauchen Sie ein KI-Tool für Notizen, das Ihnen die Arbeit abnimmt.

Die besten KI-Notizenschreiber zeichnen auf, transkribieren, fassen zusammen und erstellen sogar Aufgaben, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, während sie sich um die Details kümmern.

In diesem Blogbeitrag stellen wir die 10 besten KI-Notizgeräte für Microsoft Teams vor, mit denen Sie Ihre chaotischen Notizen aus Meetings in organisierte Notizen verwandeln können. 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind unsere Empfehlungen für die besten KI-Notizen für Meetings in Microsoft Teams: ClickUp ( am besten für KI-gestützte Produktivität bei Meetings) microsoft Teams Copilot* (am besten geeignet für KI-gestützte Einblicke und Analysen von Meetings) Fireflies. ai (am besten für anpassbare Tracker und zeitgestempelte Highlights) Otter. ai (Am besten für durchsuchbare Transkriptionen und KI-generierte Nachfassaktionen) Tactiq's KI-Notizenschreiber (am besten für Echtzeit-Transkriptionen mit Tags und Screenshots) *(Am besten für CRM-integrierte Zusammenfassungen von Meetings und die Automatisierung von Workflows geeignet) Supernormal (am besten geeignet, um Schlüsselinformationen zu extrahieren und Abfragen zu Meetings zu beantworten) Krisp AI Meeting Assistant (am besten geeignet für die Erkennung von Aktionselementen und strukturierten Vorlagen für Meetings) Huddles. App (am besten für Rauschunterdrückung und Sprachverständlichkeit bei Transkriptionen) Bluedot's AI-Powered Note Taker (Am besten für botfreie Hintergrundtranskription mit branchenspezifischer Genauigkeit)

Worauf sollten Sie bei KI-Notizen für Microsoft Teams achten?

Ein KI-Notizenschreiber kann Zeit sparen, die Genauigkeit verbessern und die Produktivität von Meetings steigern. Allerdings bieten nicht alle tools die gleichen Funktionen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Tools für Microsoft Teams die folgenden Schlüssel-Features, um sicherzustellen, dass es Ihren Anforderungen entspricht. 💁

*nahtlose Integration: Arbeitet nativ in Microsoft Teams, ohne dass ein manuelles Setup oder Workarounds von Drittanbietern erforderlich sind

Echtzeit-Transkription: Erfasst Unterhaltungen mit hoher Präzision, selbst in lauten Umgebungen oder bei schnellen Diskussionen

Sprecheridentifikation: Unterscheidet zwischen den Teilnehmern, um strukturierte und lesbare Notizen zu erstellen

Extraktion von Aktionselementen: Identifiziert Schlüsselaufgaben, Entscheidungen und Folgemaßnahmen und reduziert so den Bedarf an manueller Überprüfung

funktionen zur Zusammenfassung:* Erstellt prägnante, KI-gestützte Zusammenfassungen von Meetings mit relevanten Highlights

anpassbare Formatierung:* Ermöglicht es Benutzern, Zusammenfassungen an die Workflows und Anforderungen an die Berichterstellung ihres Teams anzupassen

Mehrsprachiger Support: Transkribiert Meetings in mehreren Sprachen für globale Teams

*erweiterte Suche und Tags: Ermöglicht das schnelle Auffinden bestimmter Themen, Schlüsselwörter oder Schlüsselmomente

🧠 Fun Fact: Ein Stenograf tippt nicht wie der Rest von uns. Sie verwenden eine spezielle Stenografiemaschine, die Stenotyp genannt wird und ganze Wörter oder Phrasen mit einem einzigen Strich tippt. Deshalb können sie mit schnellen Reden Schritt halten, was sie zur menschlichen Version der Echtzeit-Transkriptions-KI macht.

Die 10 besten KI-Notizenschreiber für Microsoft Teams

Die Wahl des richtigen KI-Notizenschreibers kann bei so vielen verfügbaren Optionen eine Herausforderung sein. Um Ihnen das Leben zu erleichtern, haben wir eine Liste mit zehn KI-Notizenschreibern für Microsoft Teams zusammengestellt, die sich durch Genauigkeit, nahtlose Integration und Vorteile für die Produktivität auszeichnen.

Los geht's! 💪

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte Produktivität bei Meetings)

Die Arbeit von heute ist kaputt.

Projekte, Wissen und Unterhaltungen sind über verschiedene, nicht miteinander verbundene tools verteilt, was die Arbeit der Teams verlangsamt. ClickUp behebt dieses Problem mit der Alles-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und chatten an einem Ort vereint – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Wir alle wissen, dass Meetings der Ort sind, an dem die Magie (und der Wahnsinn) geschieht. Deshalb stellt ClickUp Meetings sicher, dass Diskussionen strukturiert, produktiv und vor allem umsetzbar sind.

ClickUp zentralisiert KI-gestützte Notizen, die Organisation von Meetings, kollaborative Dokumente und die Nachverfolgung von Aufgaben an einem Ort für alle Plattformen für Video-Konferenzen, einschließlich Microsoft Teams.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Features nutzen können. 💁

ClickUp AI Notetaker

Testen Sie den KI-Notizenschreiber von ClickUp Erhalten Sie mit ClickUp AI Notetaker automatische Meeting-Transkripte mit klaren Beschreibungen der Sprecher

Das Meeting ist gerade zu Ende gegangen und Ihre Seite ist voller unleserlicher Kritzeleien? Keine Sorge, der ClickUp AI Notetaker ist für Sie da.

Der Notizenschreiber zeichnet Ihre Meetings automatisch in Echtzeit auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen, wobei er die wichtigsten Erkenntnisse, Ergebnisse und Entscheidungen herausarbeitet. Sie müssen sich nicht mehr durch einen Berg von Text wühlen, um wichtige Informationen zu finden, bis Ihnen die Augen tränen.

Das Beste daran? Dieses KI-Tool für Meetings wandelt Diskussionspunkte nahtlos in ClickUp Aufgaben um und sorgt so für mühelose Nachverfolgung. Wenn Sie später noch einmal auf etwas zurückkommen müssen, fragen Sie einfach das KI-Tool in natürlicher Sprache, und es wird die Informationen in Sekundenschnelle anzeigen!

Instanz: Ein Marketing-Team eines Technologieunternehmens hält ein wöchentliches Meeting zur Kampagnenplanung in Microsoft Teams ab.

Mit dem Notizenschreiber von ClickUp wird das Meeting zusammengefasst und wichtige Aktualisierungen wie Zeitleisten für den Start, zu liefernde Inhalte und Zuweisungen von Werbeausgaben erfasst. Diese Punkte werden in Aufgaben umgewandelt, indem Entwürfe den Autoren von Inhalten und Designanfragen den Designern zugewiesen werden.

ClickUp Brain

Erhalten Sie sofortige Antworten aus den Transkripten der Meetings für schnelle Walkthroughs mit ClickUp Brain

Mit ClickUp Brain ist es ganz einfach, Informationen zu finden. Anstatt sich durch Seiten mit Notizen von Meetings zu kämpfen, können Sie einfach fragen: "Welches Feedback hat der Client letzten Monat gegeben?" und erhalten sofort Antworten.

Instanz: Ein Kampagnenstratege, der frühere Diskussionen überprüft, kann sofort die Präferenzen des Kunden abrufen, indem er fragt: "Welche Art von Botschaft hat der Kunde bevorzugt?" So wird sichergestellt, dass jedes Pitch, jedes Werbekonzept und jede Strategie für Inhalte mit den Erwartungen des Kunden übereinstimmt, ohne dass wichtige Details übersehen werden.

ClickUp Dokumente

Zusammenarbeit in Echtzeit und gemeinsame Bearbeitung mit ClickUp Docs

Zu erledigen: Jetzt, da Ihre Meetings mühelos dokumentiert werden, wo werden all diese Notizen gespeichert?

ClickUp Docs ist ein zentraler hub, um alles zu organisieren, freizugeben und gemeinsam zu bearbeiten, von Notizen zu Meetings über Projekte und Roadmaps bis hin zu Listen mit zu erledigenden Aufgaben und Wikis für Unternehmen.

Mit den umfangreichen Formatierungs-Features können Sie Ihre Dokumente nach Ihren Wünschen strukturieren und sie mit Multimedia, Diagrammen, Tags, Links und Tabellen ansprechend gestalten. Darüber hinaus können Sie mit dem integrierten Brain die Klarheit der Notizen verbessern und sie auch zur Anpassung an bestimmte Tonarten bearbeiten.

Die besten Features von ClickUp

Ideen erweitern: Verwenden Sie KI-gestützte Eingabeaufforderungen wie "Inhalt erweitern" oder "Weiterschreiben", um Ihre Gedanken zu entwickeln und zu verfeinern

Automatisieren Sie Routineaufgaben: Legen Sie Auslöser und Bedingungen fest, um sich wiederholende Aktionen zu verarbeiten, indem Sie entweder vorgefertigte oder anpassbare Legen Sie Auslöser und Bedingungen fest, um sich wiederholende Aktionen zu verarbeiten, indem Sie entweder vorgefertigte oder anpassbare ClickUp Automatisierungen verwenden

*bildschirmaufnahmen erfassen und transkribieren: Nehmen Sie Ihren Bildschirm mit ClickUp Clips auf und erstellen Sie KI-gestützte Transkriptionen, die Sie in Ihren Notizen zum Meeting einfach nachschlagen können

synchronisierung von Notizen zu Meetings mit Chat: *Verwenden Sie ClickUp Brain, um Diskussionen in Threads zusammenzufassen und wichtige Elemente direkt in ClickUp Chat zu posten, um alle auf dem Laufenden zu halten

ClickUp-Limits

Die umfangreichen benutzerdefinierten Features brauchen Zeit, um sie einzurichten

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

ClickUp AI Notetaker: Für 6 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.400+ Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Notizen oder Protokolle von Meetings zur Nachverfolgung von Elementen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse, die Sie benötigen, in Chats, E-Mails oder Tabellenkalkulationen verloren gehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln und so sicherstellen, dass alles abgedeckt ist.

2. Microsoft Teams Copilot (am besten für KI-gestützte Einblicke und Analysen von Meetings geeignet)

über Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot ist ein KI-gestützter Assistent, der in Microsoft 365-Anwendungen, einschließlich Teams, integriert ist, um die Produktivität und Zusammenarbeit zu verbessern. Copilot nutzt fortschrittliche Sprachmodelle und Microsoft Graph-Daten und automatisiert Aufgaben wie das Verfassen von E-Mails, das Zusammenfassen von Meetings und das Generieren von Inhalten.

Copilot bereitet Sie auf Meetings vor, transkribiert Diskussionen und fasst die wichtigsten Punkte für später hinzukommende Personen zusammen. Anschließend fasst er Entscheidungen zusammen, erstellt Listen mit Aufgaben und beantwortet Folgefragen.

Die besten Features von Microsoft Teams Copilot

Identifizieren und listen Sie Aufgaben zur Nachbereitung auf der Grundlage der Diskussionen im Meeting auf, um die Zuweisung von Verantwortlichkeiten zu erleichtern

Konfigurieren Sie die Verfügbarkeit von Copilot mit Optionen für vollständige Transkription, Live-Umwandlung von Sprache in Text oder chatten Sie, um Einblicke zu erhalten

Stellen Sie Copilot gezielte Fragen, um Meinungsverschiedenheiten aufzudecken, Antworten zu analysieren und Lücken in Argumenten zu identifizieren

Kombinieren Sie gesprochene Diskussionen und Chat-Nachrichten, um den vollständigen Kontext an einem Ort bereitzustellen

Microsoft Teams Copilot-Limits

Für das Feature "Notizen" sind spezielle Pläne für Microsoft 365 erforderlich, was zu zusätzlichen Kosten führt

Es ist nicht in durchgehend verschlüsselten Meetings verfügbar, was seine Verwendung in sensiblen, aber wichtigen Diskussionen limitiert

Microsoft Teams Copilot-Preisgestaltung

*microsoft 365 Business Basic mit Copilot: 37,50 $/Monat pro Benutzer

*microsoft 365 Business Standard mit Copilot: 44,00 $/Monat pro Benutzer

*microsoft 365 Business Premium mit Copilot: 53,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams Copilot

G2: 4, 3/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Fireflies. ai (am besten für anpassbare Tracker und zeitgestempelte Highlights geeignet)

Fireflies. ai ist ein KI-Notizgerät für Meetings, das Unterhaltungen aus Diskussionen, Anrufen und virtuellen Konferenzen aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Es erfasst Sprachinteraktionen aus jeder Quelle und stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Details verpassen.

Müssen Sie Preisdiskussionen und erwähnte Mitbewerber nachverfolgen oder einen Schlüsselmoment aus einem Anruf freigeben? Richten Sie benutzerdefinierte Tracker ein, um Details zu markieren, und lassen Sie Fireflies zeitgestempelte Soundbites zur schnellen Referenz erstellen.

Fireflies. ai best features

Erfassen und konvertieren Sie Meetings in Text mit branchenführender Präzision in über 100 Sprachen

Synchronisierung von Transkripten und Notizen mit Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion und mehr

Verwenden Sie den KI-Notizbot, die Erweiterung für Chrome oder die mobile App, um Unterhaltungen live oder persönlich zu transkribieren

Durchsuchen Sie vergangene Meetings bis auf den genauen Satz und nutzen Sie AskFred*, um sofortige Antworten aus Unterhaltungen zu erhalten

Fireflies. KI-Limits

Ein begrenztes technisches Vokabular führt manchmal zu Ungenauigkeiten

Nachrichten, die während Meetings im Teams-Chat gesendet werden, können nicht aufgezeichnet oder zusammengefasst werden

Fireflies. ai pricing

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Business: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Fireflies. KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Die Griechen verwendeten Materialien wie teures Pergament und Papyrus, um alles von Hand zu dokumentieren. Sie mussten auch ständig darum kämpfen, diese Aufzeichnungen vor Umwelteinflüssen zu schützen.

4. Otter. ai (am besten für durchsuchbare Transkriptionen und KI-generierte Nachfassaktionen)

Otter. ai hilft Teams, den Überblick über Meetings zu behalten, und verwandelt Unterhaltungen in klare, durchsuchbare Notizen. Als KI-Tool für Notizen transkribiert Otter. ai Ihre Meetings in Echtzeit. Nach dem Meeting erstellt es automatisch eine kurze Zusammenfassung, sodass Sie die wichtigsten Punkte in Sekundenschnelle überprüfen können.

Die Plattform identifiziert auch die Redner und weist Verantwortlichkeiten zu, sodass keine manuellen Nachbereitungen erforderlich sind. Mit der Schlüsselworterkennung können Sie frühere Meetings ganz einfach nach bestimmten Themen durchsuchen.

Außerdem kann der KI-Chat-Assistent auf der Grundlage des Meetings E-Mails oder Status-Updates generieren.

Otter. ai – die besten Features

Erstellen Sie 30-Sekunden-Zusammenfassungen, die lange Sitzungen auf die wesentlichen Höhepunkte reduzieren

Verwenden Sie Otter AI Chat, um direkt aus den Erkenntnissen des Meetings heraus E-Mails und Status-Updates zu erstellen

KI-Kanäle führen Live-Dialoge mit asynchronen Updates zusammen und fördern so die Dynamik von Projekten

Extrahieren und verteilen Sie umsetzbare Elemente automatisch und stellen Sie so klare nächste Schritte sicher

Otter. KI-Limits

Der Zugriff ist auf Ihre 25 letzten Unterhaltungen beschränkt, ältere Unterhaltungen werden archiviert

Die Transkription ist im kostenlosen Plan auf 30 Minuten pro Sitzung begrenzt

Otter. ai pricing

Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter. KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (290+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Die alten Griechen waren Pioniere in der Praxis des Notierens und betonten die kulturelle Bedeutung der Dokumentation von Wissen. Sie führten akribisch persönliche Aufzeichnungen, um philosophische Gedanken, historische Ereignisse und wissenschaftliche Beobachtungen festzuhalten.

5. Tactiq's AI Note Taker (am besten für Echtzeit-Transkriptionen mit Tags und Screenshots geeignet)

via Tactiq

Tactiq Note Taker von OpenAI wurde für Fach- und Führungskräfte entwickelt und transkribiert Ihre Meetings live, sodass jedes wichtige Detail genau erfasst wird.

Es lässt sich in Microsoft Teams, Google Meet und Zoom integrieren und macht das mühsame manuelle Notieren überflüssig. Nach der Methode der Satznotizen erfasst Tactiq jede Aussage, sobald sie gemacht wird, und stellt sicher, dass der Kontext und die Nuancen der Unterhaltung erhalten bleiben.

die besten Features von Tactiqs KI-Notiztaker*

Verwenden Sie KI, um automatisch umfassende Updates zu Projekten zu erstellen, einschließlich Ereignissen, Fristen, Diskussionen, nächsten Schritten, Notizen und Mitschriften

Markieren Sie Aufgaben, Entscheidungen und Fragen mit benutzerdefinierten Tags, Beschreibungen oder Kommentaren in Live-Transkripten

Fügen Sie Screenshots direkt zu Ihrem Transkript hinzu, um wichtige Momente und spezifische Referenzen für eine spätere Überprüfung zu speichern

Tactiqs KI-Notizen: Limits

Einige Benutzer berichten, dass die Einrichtung und benutzerdefinierte Anpassung der KI-Features von Tactiq anfangs komplex sein kann

Tactiq funktioniert als Erweiterung für Chrome und ist daher nur für Benutzer des Browsers Chrome verfügbar

Tactiq's AI Note Taker pricing

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Tactiq's KI-Notizen-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? John Locke spielte eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit gängiger Notizbücher. Er führte ein effektives Indexsystem ein, das es den Benutzern ermöglichte, Informationen effektiv zu kategorisieren und abzurufen. Dies hilft auch in der heutigen Zeit bei der strukturierten Erstellung von Notizen.

6. tl;dv (am besten für CRM-integrierte Zusammenfassungen von Meetings und Automatisierung von Workflows)

tl;dv ist eine KI-gestützte Software für Besprechungsprotokolle für Fach- und Führungskräfte, die auf Microsoft Teams angewiesen sind. Sie zeichnet Momente aus Meetings auf, transkribiert sie und hebt sie hervor, konzentriert sich aber in erster Linie auf die Zusammenfassung nach dem Meeting.

Mit nahtloser CRM-Integration, KI-gestützten Erkenntnissen und einem benutzerdefinierten Format für Zusammenfassungen macht tl;dv die Nachverfolgung, Berichterstellung und Entscheidungsfindung mühelos. Ob Sie Kundenfeedback extrahieren, Einwände in Verkaufsgesprächen nachverfolgen oder Schwachstellen bei Produkten identifizieren müssen, die KI-Agenten von tl;dv erledigen alles.

tl;dv best features

Füllen Sie Felder in Ihrem CRM automatisch mit relevanten Daten aus Meetings aus und vermeiden Sie so manuelle Einträge in HubSpot, Salesforce und über 6.000 anderen Plattformen

Planen Sie KI-gestützte Aufforderungen, um vergangene und zukünftige Meetings nach spezifischen Erkenntnissen zu durchsuchen, wobei die Berichte direkt an Ihren Posteingang gesendet werden

Transkribieren und fassen Sie Meetings in über 30 Sprachen für die globale Zusammenarbeit zusammen

Verwenden Sie strukturierte Vorlagen und Leitfäden, um die Konsistenz in allen Meetings sicherzustellen

tl;dv limits

Es gibt kein integriertes Feature, um die sichtbaren Emotionen der Teilnehmer in Videos zu analysieren, was tiefere Einblicke ermöglichen könnte

Es bietet kein benutzerdefiniertes Vokabular, was für spezialisierte Felder oder Begriffe wichtig sein kann

tl;dv pricing

Free

Pro: 29 $/Monat pro Benutzer

Business: 98 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Die Größe des Marktes für KI-Notizen wird bis 2033 voraussichtlich etwa 2,545 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,9 %.

7. Supernormal (am besten geeignet, um Schlüsselinformationen zu extrahieren und Abfragen zu Meetings zu beantworten)

via Supernormal

Als Nächstes auf dieser Liste der KI-Notizenschreiber für Microsoft Teams steht Supernormal. Dieses tool lässt sich nahtlos in Microsoft Teams integrieren und transkribiert Meetings und erfasst die wichtigsten Erkenntnisse in Echtzeit.

Der KI-gesteuerte Assistent Norma erfasst detaillierte Notizen zu Meetings in Echtzeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Transkriptions-Tools extrahiert Norma während oder nach dem Meeting Schlüsselinformationen, identifiziert Aufgaben und beantwortet Abfragen. Sie können sogar den Namen des Notiz-Bots in Microsoft Teams benutzerdefiniert anpassen, um eine nahtlose Zusammenarbeit im Team zu ermöglichen.

Supernormal best features

Erkennen Sie Aufgaben in Diskussionen automatisch und weisen Sie sie den entsprechenden Mitgliedern Ihres Teams in Asana, Trello, ClickUp und Linear zu

Schnelles Auffinden bestimmter Momente in Abschnitten mit Zeitstempel im Transkript

Standardisieren Sie Formate für Notizen mit maßgeschneiderten Vorlagen für verschiedene Arten von Meetings, wie z. B. Verkaufsgespräche, Check-ins von Teams und Briefings mit Clients

Erhalten Sie E-Mails mit Zusammenfassungen, die die wichtigsten Diskussionen zusammenfassen und den Teams bei der Vorbereitung auf die kommende Woche helfen

Supernormal-Limits

Benutzer beschweren sich über die minderwertigen Ergebnisse der vorgefertigten Vorlagen des Tools

Es transkribiert Meetings nicht offline

Supernormal-Preise

Free

Pro: 18 $/Monat pro Benutzer

Business: 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Überdurchschnittliche Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Notizen, die von KI erstellt werden, nutzen Technologien wie Large Language Models (LLMs) und automatische Spracherkennung (ASR), um die Genauigkeit und das Kontextverständnis zu verbessern.

8. Krisp AI Meeting Assistant (am besten geeignet, um Elemente für Maßnahmen und strukturierte Vorlagen für Meetings zu erkennen)

über Krisp AI Meeting Assistant

Wie der Name schon sagt, liefert Krisp gestochen scharfe Transkriptionen für Meetings von Microsoft Teams. Neben einfachen Notizen erkennt Krisp auch To-dos in den Unterhaltungen während der Meetings. Aufgaben werden automatisch extrahiert, kategorisiert und den entsprechenden Mitgliedern des Teams zugewiesen, sodass alle Folgemaßnahmen klar und nachvollziehbar sind.

Darüber hinaus steigert Krisp die Effizienz, indem es gebrauchsfertige Vorlagen für Notizen zu Meetings anbietet. Diese Vorlagen organisieren die wichtigsten Diskussionspunkte, Entscheidungen und nächsten Schritte in einem strukturierten Format, wodurch es einfacher wird, Notizen freizugeben und unter den Mitgliedern des Teams zu verteilen.

die besten Features des Krisp AI Meeting Assistant*

Erkennen Sie Aktionspunkte in Unterhaltungen und weisen Sie sie den Mitgliedern Ihres Teams zu, ohne den Kontext zu wechseln

Verknüpfen Sie das Erstellen und die Verteilung von Notizen mit geplanten Meetings, um einen automatisierten Workflow zu erhalten

Nutzen Sie die Plugin-freie Kompatibilität für die Arbeit mit Microsoft Teams und anderen Plattformen für Meetings

Limits des Krisp KI Meeting Assistant

Derzeit kann Krisp nur jeweils eine Verbindung zu einem Kalender herstellen

Die Features für die Transkription und das Erstellen von Notizen von Meetings unterstützen derzeit nur Englisch

Krisp AI Meeting Assistant-Preisgestaltung

Free

Pro: 16 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Krisp AI Meeting Assistant

G2: 4,7/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Farben, um verschiedene Abschnitte in Ihren Notizen hervorzuheben. Rot kann für wichtige Informationen, Schlüsselpunkte und Achtung verwendet werden, während Blau Definitionen, Hauptkonzepte und Schlüsselideen hervorheben kann. Grün eignet sich hervorragend für Beispiele und Anwendungen, Gelb für Fragen und Lila für Vokabeln.

9. Huddles. App (am besten für die Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen und die Sprachverständlichkeit bei Transkriptionen)

Huddles ist ein erstklassiges Tool zur Geräuschunterdrückung und Sprachverbesserung, das bei virtuellen Meetings für kristallklaren Klang sorgt. Es entfernt Hintergrundgeräusche wie Tastaturgeräusche, Hundegebell oder Baulärm und sorgt so für präzise Zusammenfassungen von Meetings.

In lebhaften Diskussionen, in denen mehrere Teilnehmer gleichzeitig sprechen, verbessert das Feature "Voice Clarity" von Huddles die Sprachverständlichkeit. Dadurch wird es einfacher, die Sprecher zu unterscheiden und zusammenhängende Zusammenfassungen zu erstellen.

die besten Features der Huddles. App*

Sorgen Sie mit lokaler Audioverarbeitung für die Sicherheit Ihrer Daten und stellen Sie sicher, dass sensible Informationen privat bleiben

Minimieren Sie Fehlinterpretationen, indem Sie Probleme mit schlechter Audioqualität mithilfe von Echounterdrückung und akustischer Echokompensation beseitigen

Erstellen Sie mithilfe von KI prägnante Tagesordnungen, um Diskussionen zu leiten und Mitglieder des Teams zu ermutigen, sich im Voraus vorzubereiten

Huddles. Limits der App

Die Anwendung wird nicht mit den Kalendern der Benutzer synchronisiert

Benutzer beschweren sich darüber, dass sie keine erweiterten Verbindungen zu APIs haben, um eine bessere Interoperabilität mit anderen Plattformen zu ermöglichen

Huddles. Preise für die App

Free

Pro: 19,90 $/Monat pro Benutzer

Business: 19,90 $/Monat pro Benutzer

Huddles. Bewertungen und Rezensionen der App

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Unternehmen, die KI-Tools für Notizen verwenden, konnten den Zeitaufwand für die Organisation von Notizen nach Meetings um bis zu 30 % reduzieren.

10. Bluedot's AI-Powered Note Taker (am besten für botfreie Hintergrundtranskription mit branchenspezifischer Genauigkeit)

Bluedot erfasst, organisiert und gibt Notizen zu Meetings in Microsoft Teams frei, ohne dass Bots an Ihren Anrufen teilnehmen müssen. Die Arbeit erfolgt im Hintergrund, wobei Diskussionen automatisch transkribiert und zusammengefasst werden. In den Transkripten werden Schlüsselpunkte, Elemente für Maßnahmen und Entscheidungen hervorgehoben, sodass Folgemaßnahmen mühelos durchgeführt werden können.

Ein großes Plus? Bluedot erkennt Fachbegriffe und Branchenjargon genau, sodass auch spezialisierte Unterhaltungen klar transkribiert werden.

die besten Features von Bluedots KI-gestütztem Notizenschreiber*

Legen Sie spezifische Berechtigungen für die Ansicht, Bearbeitung und das Freigeben fest, um die Sicherheit vertraulicher Informationen zu gewährleisten

Verteilen Sie Zusammenfassungen von Meetings an alle Teams, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer auf dem Laufenden bleiben

Verwenden Sie KI für Meetings und führen Sie eine schnelle Stichwortsuche durch, um wichtige Notizen zu Meetings zu finden, ohne die Aufzeichnungen erneut abzuspielen

Erstellen Sie automatisch Folgemaßnahmen und Elemente, um die Teams über die nächsten Schritte auf dem Laufenden zu halten

Limits von Bluedots KI-gestütztem Notiztaker

Es fehlen umfangreiche CRM-Integrationen, was die Synchronisierung aufgezeichneter Anrufe mit Plattformen wie liftOS limitiert

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Zusammenfassungen von Meetings, die sich auf Erkenntnisse über Interaktionen mit Clients auswirken

Bluedot's AI-Powered Note Taker pricing

Free

Basic: 18 $/Monat pro Benutzer

Pro: 25 $/Monat pro Benutzer

Business: 39 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu KI-gestützten Notizmachern von Bluedot

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🤝 Freundliche Erinnerung: Notizenschreiber sind hilfreich, aber überprüfen, verfeinern und personalisieren Sie Ihre von KI erstellten Notizen immer, um Genauigkeit und Klarheit zu gewährleisten.

lernen Sie das beste KI-gestützte Tool kennen – ClickUp*

Wir haben einige der besten KI-Notizen für Microsoft Teams vorgestellt, die jeweils einzigartige Features bieten, um die Erfassung, Organisation und Umsetzung von Erkenntnissen aus Meetings zu verbessern.

Wenn Sie jedoch nach fortschrittlichen Features suchen, die die Produktivität Ihres Teams über das Transkribieren von Meetings hinaus steigern, hebt sich ClickUp von der Masse ab.

Mit dem ClickUp AI Notetaker erhalten Sie automatisierte Zusammenfassungen von Meetings, sodass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, wichtige Details zu verpassen. ClickUp Docs bietet einen kollaborativen Space zum Speichern, Organisieren und Verfeinern Ihrer Notizen. Und mit ClickUp Brain geht die KI noch einen Schritt weiter: Sie unterstützt Sie beim Schreiben, Zusammenfassen und Abrufen von Informationen, sodass Ihr Workspace wirklich intelligenter wird.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅