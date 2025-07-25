Über 30 der besten Leonardo-/AI-Prompts für atemberaubende Visualisierungen

Stellen Sie sich eine leuchtende Metropole auf einem fremden Planeten vor, mit Wolkenkratzern aus kristallinen Strukturen und Neonflüssen, die durch die Straßen fließen.

Vor einigen Jahren erforderte die Umsetzung solcher Ideen in visuelle Realität ein Team aus erfahrenen Designern und bildenden Künstlern, die mit High-End-tools ausgestattet waren.

Dank generativer KI können nun auch Personen ohne Design-Erfahrung innerhalb weniger Minuten atemberaubende Bilder erstellen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten diese kreative Kraft mit einer Plattform wie Leonardo AI immer zur Hand.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen über 30 Beispiele für Leonardo-KI-Prompts vor, die Sie anpassen, überarbeiten oder als Inspiration für Ihre eigenen visuellen Meisterwerke nutzen können.

Zeit, die Ärmel hochzukrempeln! 💁‍♀️

Leonardo KI verstehen

Leonardo AI (von Canva übernommen) ist eine generative KI-Plattform, die mithilfe fortschrittlicher ML-Algorithmen Textvorgaben in hochwertige Bilder, Illustrationen, Texturen und Konzeptkunst umwandelt.

via Leonardo KI

Darüber hinaus bietet es den Benutzern erweiterte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen, mit denen sie ihre Erstellungen verfeinern, bearbeiten und perfektionieren können, ohne dass diese künstlich oder inkonsistent wirken. Dies ist besonders hilfreich für Spieleentwickler, Designer und Künstler, die eine fein abgestimmte Kontrolle über ihre Ergebnisse benötigen.

Die wichtigsten Features von Leonardo KI

Benutzerdefiniertes Modelltraining: Trainieren Sie die KI mit Ihren eigenen Bildern, um Grafiken zu erstellen, die Ihrem Stil, Ihrer Marke oder Ihrer künstlerischen Vision entsprechen.

Bild zu Eingabeaufforderung: Laden Sie ein Bild hoch, und /AI generiert eine Eingabeaufforderung, mit der Sie ähnliche Bilder mühelos nachbilden oder verfeinern können.

KI-Prompt-Unterstützung: Erhalten Sie intelligentere Prompts mit vorgeschlagenen Adjektiven, Adverbien und Emotionen, um Ihr Ergebnis zu verbessern.

Storyboarding: Erstellen Sie ganz einfach eine Abfolge von Bildern, um Geschichten, Marketingkampagnen oder Spielkonzepte als Karte zu entwerfen.

Privat: Halten Sie Ihre Erstellungen mit einem einfachen Umschalten vertraulich, um zusätzliche Privatsphäre zu gewährleisten.

Warum ist es so wichtig, Prompts zu beherrschen?

Leonardo KI verwandelt Ideen innerhalb weniger Minuten in atemberaubende Bilder – aber nur, wenn Sie die richtigen Eingaben machen. Je klarer Sie sich ausdrücken, desto besser sind die Ergebnisse, die Sie erwarten können.

Sehen wir uns also an, warum Sie Leonardo KI-Prompts beherrschen sollten:

Liefert präzise Ergebnisse: Eine klar definierte Eingabe hilft der KI, den genauen Stil, die Komposition und die Details zu verstehen, die Sie sich für Ihre Bilder wünschen.

Reduziert Trial-and-Error: Klare Eingabeaufforderungen verhindern, dass die KI zufällige oder unpassende Bilder erzeugt, was weniger Überarbeitungen bedeutet.

Verbessert die kreative Kontrolle: Mit spezifischen Anweisungen können Sie Beleuchtung, Perspektive und künstlerische Effekte feinabstimmen, ohne Nachbearbeitung vornehmen zu müssen.

Verbessert die Skalierbarkeit: Effektive Prompts helfen dabei, mehrere Variationen desselben Konzepts zu generieren und dabei die Konsistenz zu wahren.

Optimiert Kosten und Effizienz: Gut strukturierte Eingabeaufforderungen helfen Ihnen dabei, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen, sodass Sie für erste Entwürfe weniger auf teure Designer angewiesen sind.

🔍 Wussten Sie schon? Einige KI-Modelle können ihre eigenen Prompts schreiben! Der Automatic Prompt Engineer (APE) generiert, testet und wählt die leistungsstärksten Prompts aus – ganz von alleine.

Beispiele für Leonardo-KI-Prompts

Leonardo AI führt KI mit Grafikdesign zusammen und schafft so alles von traumhaften Fantasiewelten bis hin zu filmreifen Porträts.

Um Ihnen zu helfen, das beste Ergebnis zu erzielen, haben wir über 30 Leonardo KI-Prompts zusammengestellt, die Sie als Inspiration nutzen oder selbst ausprobieren können (es ist Zeit, Ihren inneren Prompt-Ingenieur zum Leben zu erwecken!) 👇

Prompts zur Erzeugung von Fantasie- und mythologischen Bildern

Hier finden Sie einige Leonardo-Prompts/AI-Prompts und Ausgabebilder zu Fabelwesen, Heldenfiguren und bezaubernden Realitäten.

1. Weibliche Black Canary in einem Leopardenstoff

Prompt: Eine von Black Canary inspirierte Superheldin, kombiniert mit einem Leoparden-Design, die aufrecht inmitten einer pulsierenden Stadtlandschaft steht. Sie trägt ein aufwendiges Kostüm, das Leopardenmuster und schwarze Lederakzenten Feature.

💡Profi-Tipp: Integrieren Sie immer filmische Erzählelemente. Verwenden Sie präzise Beschreibungen, die Tiefe verleihen, wie dramatische Beleuchtung, strukturierte Materialien und einen evokativen Kontext, um einfache Zeichenbeschreibungen in visuell vielschichtige Szenen zu verwandeln.

2. Ein fotorealistischer Drache auf mittelalterlichen Bergen

Prompt: Ein majestätischer, detailreicher schwarzer Drache thront auf einem felsigen Hügel und blickt auf ein üppiges Tal mit einem gewundenen Fluss und fernen Bergen.

3. Ein einsamer Samurai, der durch einen Bambuswald wandert

Prompt: Ein einsamer Samurai mit einem Katana, der in der Dämmerung durch einen nebligen Bambuswald wandert, sanftes, feuriges Leuchten im Hintergrund, Reflexionen im Wasser, filmische Komposition, hochdetaillierter Anime-Stil, dynamische Beleuchtung, volumetrischer Nebel, komplexe Texturen

Die meisten KI-Tools verwenden standardmäßig quadratische Bilder, aber die Verwendung benutzerdefinierter Seitenverhältnisse sorgt für eine bessere Bildgestaltung. Kinoformat (21:9 oder 16:9) : Am besten geeignet für Landschaften und dynamische Actionszenen

Vertikal (9:16 oder 4:5) : Am besten geeignet für mobilfreundliche Porträts mit immersiven Hintergründen.

Extreme Ultra-Wide (32:9): Ideal für beeindruckende Panoramaaufnahmen

4. Ein Foto eines antiken Tempels mit aufwendigen Details

Prompt: Ein alter indischer Tempelkomplex mit aufwendigen Steinmetzarbeiten und leuchtenden Sandsteintönen, beleuchtet von sanftem Sonnenlicht. Die Architektur ist majestätisch, umgeben von üppigem Grün, mit einer ruhigen und zeitlosen Atmosphäre, die in einem fotorealistischen und filmischen Stil wiedergegeben wird.

Prompts zur Erstellung von Visualisierungen für Architektur und Innenarchitektur

Hier sind einige Prompts, mit denen wir versucht haben, atemberaubende Innenräume, Architektur und futuristische Kunstkonzepte mit Leonardo/AI zu erstellen:

5. Modernes Haus mit Infinity-Pool und Meer-Ansicht

Vorschlag: Das Haus ist ein Feature mit seinem auffälligen, schwebenden Design mit einem Infinity-Pool, der nahtlos in den Ozean übergeht. Umgeben von einer minimalistischen Landschaftsgestaltung mit einheimischen Pflanzen bietet die Glasterrasse eine ungestörte Ansicht des Meeres und des Horizonts. Ein warmer Schein unterstreicht die ruhige und moderne Atmosphäre.

🖌️Weitere Details: Wir haben Leonardo Kino XL verwendet und die Voreinstellung „Cinematic“ gewählt, um dieses Bild zu erstellen.

6. Verfeinern Sie die Beleuchtung dieses Bildes eines städtischen Wolkenkratzers.

Prompt: Ein modernes Firmengebäude mit einer eleganten blauen Fassade, großen Glasfenstern, in denen sich die Skyline der Stadt spiegelt, dem ClickUp-Logo in auffälligen weißen Buchstaben oben, einer urbanen Umgebung mit Wolkenkratzern im Hintergrund, warmer Beleuchtung zur goldenen Stunde, hochdetailliert, fotorealistisch, professioneller Architekturstil.

7. Futuristische Wüstenarchitektur

Vorgabe: Eine futuristische architektonische Struktur inmitten einer weiten Wüstenlandschaft mit schlankem, geschwungenem Glas- und Betondesign. Umgeben von Sanddünen und fernen Bergen unter einem klaren blauen Himmel verbindet die Szene modernen Minimalismus mit einer surrealen, fantasievollen Atmosphäre. Ultra-detaillierte und filmreife Beleuchtung.

8. Minimalistischer japanischer Teeraum, der sanfte Beleuchtung Feature

Prompt: Ein ruhiger japanischer Teeraum mit traditionellen Tatami-Matten, einer niedrigen Holztabelle und einer freien Ansicht auf einen üppigen, ruhigen Garten. Die Szene ist minimalistisch, mit natürlichen Holzelementen, sanfter Beleuchtung und einer friedlichen Atmosphäre.

9. Ein kunstvolles mittelalterliches Kircheninnere

Vorgabe: Innenraum einer mittelalterlichen Kirche, gewölbte Decken, aufwendige Freskenmalereien, Buntglasfenster, detailreiche Holzbänke, goldene Altarelemente, warme Kronleuchterbeleuchtung, Sonnenlicht, das auf den Steinboden fällt, fotorealistisch, sehr detailreich

🎯Denken Sie daran: Leonardo KI arbeitet am besten mit kurzen, beschreibenden Phrasen statt mit langen, komplizierten Sätzen. Verwenden Sie daher prägnante Eingaben.

10. Ein gespenstisches gotisches Herrenhaus

Prompt: Ein verlassenes gotisches Herrenhaus mit kunstvollen Bögen, einem staubigen Kronleuchter, zerrissenen roten Samtvorhängen, kaputten Holzböden, schummrigem Licht, das durch hohe Fenster fällt, und einer gespenstisch unheimlichen Atmosphäre.

Prompts zur Erzeugung von Natur- und Landschaftsvisualisierungen

Verwenden wir nun Leonardo KI, um lebensechte Naturszenen in ruhigen Wäldern und majestätischen Bergen zu erstellen 👇

11. Atemberaubender Vogel auf einem blühenden Baum

Prompt: Ein lebhafter Vogel sitzt im Frühling auf einem Kirschblüten-Bereich, mit blauem, gelbem und rotem Gefieder, einem weichgezeichneten blühenden Hintergrund, sanft fallenden Blütenblättern und warmem Sonnenlicht. Ultra-detailliert, 8K-fotorealistisch mit natürlicher Beleuchtung und lebendigen Farben.

12. Ein wildes Eisbärenpaar, das rohe Kraft und die Dramatik der Natur verkörpert

Prompt: Ein mächtiger Eisbär stürmt durch eine verschneite Landschaft unter einem dunklen, stürmischen Himmel, beleuchtet von einem hellen Blitz, umgeben von herumfliegendem Schnee, filmisch und fotorealistisch, sehr detailliert, dramatische Atmosphäre.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie Double-Depth-Stacking, um KI-Generatoren dazu zu zwingen, natürliche Ebenen zu erstellen, genau wie es eine Kamera tun würde. Anstatt die KI über die Tiefe entscheiden zu lassen, trennen Sie Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund in Ihrer Eingabe manuell voneinander. Beispiel: „Ein Ritter in scharfem Fokus (Vordergrund), nebelverhangene Ruinen, die in der Ferne verschwimmen (Mittelgrund), ein blutroter Himmel (Hintergrund, leicht unscharf). “

13. Goldene Herbstblätter auf einem ruhigen See

Prompt: Eine ruhige Herbstszene an einem stillen See, wo goldene und rote Blätter sanft von einer großen Eiche fallen. Der See reflektiert die sanften Farbtöne des Abendhimmels und schafft eine traumhafte und friedliche Atmosphäre. Sanfte Wellen auf dem Wasser tragen zum Realismus bei, und eine leichte Brise bewegt die verbleibenden Blätter in der Luft. Die Szene wird von warmem, goldenem Licht beleuchtet, was die gemütliche Herbststimmung unterstreicht. Ultra-detaillierte, fotorealistische, filmreife Beleuchtung

14. Fotorealistische Nahaufnahme einer leuchtenden Sonnenblume

Prompt: Eine fotorealistische Nahaufnahme von leuchtend gelben Sonnenblumen mit sattgrünen Blättern, arrangiert vor einem dunklen, strukturierten Hintergrund.

15. Nahaufnahme eines Flamingos, der in der Größe einem Finger entspricht

Prompt: Nahaufnahme eines kleinen rosa Flamingos, der zart auf einer menschlichen Fingerspitze sitzt, vor der Einstellung eines warmen, goldenen Sonnenuntergangs. Die Federn des Flamingos sind detailliert und weich, mit leuchtenden Rosatönen und komplexen Texturen.

Prompts zur Generierung von Science-Fiction- und futuristischen Konzepten

16. Rebellische Anführerin in Cyberpunk-Ausrüstung

Prompt: Rogue, eine wilde 30-jährige Anführerin des Widerstands Eclipse Down, steht selbstbewusst da. Ihr langes braunes Haar mit bläulichen Dreadlocks Flow im Mondlicht. Sie trägt ein schwarzes Kampfoutfit mit kybernetischen Handschuhen, einer metallischen Insignie und einer schwarzen Hose mit blauen Neonakzenten. Die futuristische Stadtlandschaft hinter ihr leuchtet mit Hologrammen und künstlichem Licht und unterstreicht ihre prominente Präsenz.

🔍Wussten Sie schon? Mit der Registerkarte „Negative Prompt“ in Leonardo KI können Sie unerwünschte Elemente aus einem Bild entfernen. Für den Anfang können Sie Elemente wie „Unschärfeeffekte“, „verzerrte Hände“ oder „keine Cartoon-Bilder“ eingeben.

17. Mann mit Gasmaske in einer dystopischen Stadt

Prompt: Ein düsterer Mann mit einer futuristischen Gasmaske in einer regennassen dystopischen Stadtlandschaft, beleuchtet von sanften Neonlichtern. Die Einstellung ist dunkel und filmisch, mit detaillierten Regentropfen, die das Leuchten der Stadt reflektieren. Ultra-realistisch und atmosphärisch mit einem Hauch von Science-Fiction.

18. Außerirdisches Raumschiff schwebt bei Sonnenuntergang über einem ruhigen See

Prompt: Ein digitales Gemälde eines riesigen außerirdischen Raumschiffs, das bei Sonnenuntergang über einer ruhigen Landschaft schwebt und sich auf einem stillen See darunter spiegelt.

19. Fotorealistisches Bild von Merkur

Prompt: Ein riesiger, leuchtender Planet dominiert den fremden Horizont und taucht ein karges, felsiges Gelände mit verstreuten kugelförmigen Felsbrocken in warmes orangefarbenes Licht. Ein gewundener Fluss reflektiert das Leuchten der beiden Sonnen, die am Horizont unter einem klaren, mit Sternen übersäten kosmischen Himmel untergehen. Filmisches, ultra-detailliertes und fotorealistisches Bild.

🔖 Freundliche Erinnerung: Verwenden Sie in Ihren Eingabeaufforderungen viele Aktionsverben und filmische Anweisungen. Beispiel: ❌ „Ein Krieger auf dem Schlachtfeld“ → Langweilig✅ „Ein vom Kampf gezeichneter Krieger, der sein Schwert umklammert, während Regen niederprasselt und Glut in der rauchigen Luft wirbelt“ → Wirkt lebendig

20. Futuristisches und luxuriöses Unterwasser-Schlafzimmer

Vorschlag: Ein futuristisches Unterwasser-Schlafzimmer mit eleganten, modernen weißen Möbeln und großen Glaswänden, die eine Ansicht auf Meereslebewesen und Korallenriffe bieten.

Prompts zur Erzeugung abstrakter Kunst

Lassen Sie uns nun einige KI-Kunst-Prompts besprechen, die Sie in KI-Kunstgeneratoren eingeben können, um Ihren abstrakten Ideen Leben einzuhauchen 👇

21. Katzenposter mit abstrakter geometrischer Kunst

Vorschlag: Ein posterähnliches Design, in dem eine stilisierte Katze vor einem lebhaften floralen Patchwork-Hintergrund Feature ist, die leicht nach oben blickt, kräftige Farben, klare Linien, komplexe Muster, inspiriert von moderner Volkskunst.

22. Fügen Sie einem Oldtimer-Bild einen Retro-Hintergrund hinzu

Prompt: Verbessern Sie den Hintergrund eines alten roten Autos, das auf einem Feld geparkt ist, indem Sie einen retro-inspirierten Sonnenstrahlenhimmel, entfernte Berge und hohe Palmen hinzufügen. Verwenden Sie warme, kräftige Farbtöne mit einer nostalgischen Ästhetik der 1970er Jahre. Lassen Sie das Auto unverändert und fügen Sie den Hintergrund nahtlos ein.

23. Frühstückstisch-Einstellung

Vorschlag: Ein fotorealistisches digitales Kunstwerk, das eine rustikale Holz-Table zeigt, auf der verschiedene frische Früchte, handwerklich hergestelltes Brot und ein Glas Honig stehen, der auf warme Pfannkuchen geträufelt wird. Sanftes natürliches Licht hebt die Texturen und Farben hervor und schafft eine gemütliche und einladende Atmosphäre.

24. Ein Standbild einer luxuriösen reifen Kirsche

Prompt: Das Foto einer einzelnen glänzenden roten Kirsche mit grünem Stiel, die auf einem weichen cremefarbenen Stoff liegt. Die Beleuchtung ist natürlich und diffus, wodurch eine minimalistische und elegante Komposition mit geringer Schärfe im Feld entsteht.

25. Dampfende Kaffeetasse in einer gemütlichen Café-Einstellung

Prompt: Ein fotorealistisches Bild einer dampfenden Tasse Kaffee auf einem Smartphone, das auf einer hölzernen Cafétisch steht. Der Hintergrund zeigt eine warme Umgebungsbeleuchtung durch Hängelampen im Industriestil und ein gemütliches, modernes Café-Interieur mit großen Fenstern und unscharfen Details.

26. Ein saftiger Hamburger in einer Restaurant-Einstellung

Vorschlag: Eine fotorealistische Nahaufnahme eines saftigen Cheeseburgers mit Salat, Tomate und einem glänzenden Brötchen, umgeben von Schüsseln mit Pommes frites, Keksen und Snacks auf einer Holztabelle. Der Hintergrund zeigt eine verschwommene, warm beleuchtete Restaurantatmosphäre mit speisenden Gästen.

Weitere Leonardo-Prompts

27. Verfeinerung der Porträtbeleuchtung

Prompt: Verfeinern Sie das Bild einer lächelnden Frau, indem Sie die sanfte Beleuchtung ihres Gesichts verstärken und dem unscharfen Bokeh-Stadtbild im Hintergrund mehr Tiefe verleihen.

28. Eine Luftaufnahme eines geschäftigen Marktplatzes

Prompt: Eine Luftaufnahme eines lebhaften Marktplatzes im Freien mit bunten Ständen, geschäftigen Käufern und symmetrisch angeordneten Waren in komplizierten Mustern.

29. Eine Teleaufnahme von Rehen, die aus einem Wald auftauchen

Prompt: Eine Teleaufnahme eines Rehs in einer Waldlichtung, umgeben von sanftem Nebel und weit entferntem, verschwommenem Laubwerk.

30. Halte eine Person fest, die aus dem Fenster schaut.

Prompt: Eine Aufnahme aus mittlerer Entfernung einer Person, die aus einem Fenster schaut, wobei sich die Lichter der Stadt im Glas spiegeln und der Hintergrund im Innenraum unscharf ist.

31. Erstellen Sie eine hochdetaillierte Makroaufnahme von Uhrwerkzahnrädern in Bewegung.

Prompt: Eine Nahaufnahme von Uhrwerkzahnrädern in Bewegung mit komplexen Reflexionen und scharfen metallischen Details. Extrem detailliert und fokussiert.

32. Eine tiefenscharfe Ansicht eines Waldes im Herbst

Prompt: Eine tiefenscharfe Ansicht eines Waldweges, gesäumt von bunten Herbstblättern, Sonnenlicht, das durch die Bäume fällt, und einem unscharfen Hintergrund aus entfernten Wäldern.

Und das ist eine Zusammenfassung einiger der klarsten, nuanciertesten und ausgefeiltesten Beispiele für Leonardo-KI-Prompts, von denen Sie sich inspirieren lassen können!

Erstellen Sie Ihre eigenen Leonardo-KI-Prompts

Nachdem Sie nun einige der schönsten Kunstwerke gesehen haben, die Leonardo /AI schaffen kann, möchten wir Ihnen einen systematischen Ansatz zur Erstellung effektiver Prompts vorstellen.

1. Beginnen Sie mit einer klaren Vision

Der Prozess der Prompt-Generierung beginnt lange bevor Sie die Prompt-Leiste antippen. Er beginnt mit einer lebendigen und detaillierten Vorstellung davon, was Sie erschaffen möchten.

Überstürzen Sie nichts. Nehmen Sie sich lieber etwas Zeit, um Inspiration und Referenzen zu sammeln und detaillierte Prompts zu erstellen. Noch besser ist es, Moodboard-Vorlagen und Ideentafeln für Brainstorming zu verwenden, um Ihre Gedanken zu ordnen.

Dieser Ansatz hilft Ihnen dabei, sich klare Gedanken über Farbpaletten, Kunststile und Themen zu machen und legt den Grundstein für eine gut durchdachte Eingabeaufforderung.

2. Definieren und beschreiben Sie Ihr Thema

Das Thema ist das Erste, was Sie in den KI-Prompt-Generator eingeben würden. Es ist der Brennpunkt (das zentrale Element) eines Bildes und bildet die Phase dafür, dass Ihre KI-Bild-Prompts ihre Wirkung entfalten können.

Ein Motiv kann etwas so Einfaches wie ein Baum sein. Wichtig ist jedoch, dass Sie so konkret wie möglich sind. Denken Sie an Eigenschaften wie Farbe, Größe, Textur, Standort oder andere einzigartige Features, die das Motiv hervorheben.

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie eine Themenbeschreibung erstellen sollen, finden Sie hier einige Fragen, die Sie beantworten sollten: 👉Was ist das Thema? z. B. eine Person, ein Tier, ein Objekt oder eine Szene👉Gibt es ein Aktionswort, das das Thema beschreiben kann? z. B. gehen, fliegen, ruhen👉Welche Stimmung oder Emotion vermittelt das Thema? z. B. friedlich, geheimnisvoll, lebhaft👉Wo befindet sich das Motiv? z. B. in einem Wald, auf einem futuristischen Dach, unter einem sternenklaren Nachthimmel👉Welche Details machen das Motiv einzigartig? z. B. leuchtende Augen, komplizierte Muster

In unserem Beispiel wäre statt einfach nur „ein Baum“ ein besseres Motiv für die KI-Bildgenerierung „eine jahrhundertealte Eiche mit gewundenen Wurzeln“.

3. Verbessern Sie die Eingabeaufforderung mit Modifikatoren

Modifikatoren sind beschreibende Elemente, die Ihre Ideen in ein nuanciertes Ergebnis verwandeln.

Es handelt sich dabei um „zusätzliche Details“, die das Aussehen, die Wirkung und die Interaktion Ihres Motivs mit seiner Umgebung bestimmen und Aspekte wie Stil, Komposition, Beleuchtung, Texturen und vieles mehr umfassen.

Eine kurze Übersicht mit Wörtern, die Sie zur Beschreibung verschiedener Modifikatoren verwenden können:

Modifikator Beschreibung Spickzettel Stil Legen Sie den künstlerischen Stil eines Bildes fest Cyberpunk, Anime, 3D-Rendering, fotorealistisch, Aquarell, abstrakt, gotisch Beleuchtung Beschreiben Sie, wie das Licht mit dem Motiv oder Hintergrund interagiert. Studiobeleuchtung, strahlend, Neonlicht, gedämpft, goldene Stunde, Studio, sanftes Leuchten Stimmung Geben Sie den emotionalen Ton oder die Atmosphäre des Bildes an. Skurril, ruhig, fröhlich, intensiv, melancholisch Textur Definieren Sie die Atmosphäre oder Oberflächendetails eines Bildes Rau, gepflastert, glänzend, glatt, samtig, schimmernd, rissig Komposition Beschreiben Sie die Anordnung der Elemente in einem Rahmen. Symmetrisch, zentriert, mittlerer Fokus, Panorama, Nahaufnahme, Weitwinkel Kamerawinkel und Objektive Beschreiben Sie, ob Sie eine bestimmte Kamera und ein bestimmtes Objektiv im Sinn haben. Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Umwelt Beschreiben Sie die Einstellung, in der sich das Motiv befindet. Nebelverhangener Wald, urbane Skyline, verzauberte Wiese, karge Wüste, dystopische Stadt

4. Werden Sie konkret mit negativen Eingabeaufforderungen

Im nächsten Schritt teilen Sie Leonardo /AI konkret mit, was Sie nicht in dem Bild sehen möchten.

Dies kann ein bestimmtes Feature, ein Stil oder ein Element sein, das das Bild verzerrt und weniger ansprechend macht.

Einige negative Leonardo KI-Prompt- Keywords, die Sie für sich selbst speichern können: Keine leuchtenden Farben

Keine unscharfen Bilder

Keine karikaturhaften Bilder

Keine geklonten Gesichter

Keine seltsamen Köpfe

Keine gekreuzten Augen

Sie können diese Details direkt in Ihre Eingabe hinzufügen, aber es ist viel einfacher, die Negativ-Eingabe-Feature von Leonardo AI zu verwenden. Damit können Sie Ihre Ergebnisse verfeinern, ohne Ihre Haupteingabe zu überladen.

5. Priorisieren Sie die Reihenfolge

Nachdem Sie Ihre Eingabeaufforderungen mit Modifikatoren und negativen Schlüsselwörtern verfeinert haben, ist es nun an der Zeit, sie zu priorisieren. Ordnen Sie sie in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit an, um die KI anzuleiten und das beste Ergebnis zu erzielen.

Und hey, hier ist eine Prompt-Struktur, die Sie sich merken sollten:

Beschreibendes Thema + Stil + Komposition + Beleuchtung in Farbe + zusätzliche Rendering-Details + Negativ-Prompt

Lassen Sie uns nun einige praktische Tipps erkunden, die Ihnen helfen, noch effektivere KI-Prompts zu erstellen:

