15 Tools für die Statusberichterstellung zur Verbesserung des Projektmanagements

Projektaktualisierungen müssen nicht mühsam sein. Sie müssen auch nicht in Tabellen versinken.

Sie können stattdessen spannend sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Überblick über das große Ganze – die Verknüpfungen zwischen allen Aufgaben, die subtilen Veränderungen in der Dynamik und die sich abzeichnenden Muster, die über den Erfolg oder Misserfolg Ihres Projekts entscheiden können.

Als Projektmanager, der all das schon erlebt und erledigt hat – endlose E-Mail-Ketten und unzählige verwirrende Berichte entschlüsseln –, möchte ich Ihnen die Tools vorstellen, die mir geholfen haben, meine Ziele zu erreichen.

Ich habe eine Liste der 15 besten Tools für die Statusberichterstellung als meine Top-Empfehlungen zusammengestellt. Diese Empfehlungen basieren auf meinen Erfahrungen mit Tools für die Statusberichterstellung und den Recherchen des ClickUp-Teams.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die 15 besten Tools für die Statusberichterstellung: : Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement und Nachverfolgung des Aufgabenstatus ClickUp: Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement und Nachverfolgung des Aufgabenstatus Trello: Am besten für die Visualisierung von Statusberichten geeignet Asana: Am besten geeignet für die aufgabenbasierte Berichterstellung mit Teamzusammenarbeit Monday. com: Am besten geeignet für die Status-Nachverfolgung von Gemeinschaftsprojekten Airtable: Am besten geeignet für die Visualisierung von Projektdaten und Statusberichten in einer Low-Code-Oberfläche Basecamp: Am besten für die einfache Kommunikation im Projektteam geeignet Smartsheet: Am besten geeignet für die Nachverfolgung des Projektstatus in Tabellenkalkulationen Wrike: Am besten geeignet für komplexe Projektplanung und Nachverfolgung Notion: Am besten geeignet für Wissensmanagement und Status-Nachverfolgung auf einer Plattform Zoho Projects: Am besten geeignet für erschwingliches benutzerdefiniertes Projektmanagement mit erweiterter Berichterstellung Jira Best: für agile Teams und die Nachverfolgung von Problemen Microsoft Project Portfolio Management: Am besten geeignet für die Nachverfolgung des Status großer Projektportfolios Hive: Am besten geeignet für Echtzeit-Updates und die Zusammenarbeit im Team Plecto: Am besten geeignet für die Echtzeit-Datenvisualisierung zur Status-Nachverfolgung Geckoboard: Am besten geeignet für die Visualisierung des Projektstatus mit anpassbaren Dashboards

Bei der Auswahl eines Tools für die Statusberichterstellung sollten Sie einige wichtige Features beachten:

Echtzeit-Nachverfolgung: Suchen Sie nach einem Tool, das sofortige Updates zur Zeitleiste des Projekts bereitstellt, damit alle Mitglieder Ihres Teams über Änderungen informiert sind, sobald diese auftreten

Anpassbare Dashboards: Projekt-Dashboards , die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können, helfen Ihnen dabei, die wichtigsten Daten für den Fortschritt Ihres Teams hervorzuheben

Integrationen und Automatisierung: Tools, die sich nahtlos in Ihre bestehende Software integrieren lassen – wie Slack, Google Drive oder Ihr CRM – machen das Projektmanagement zu einer vernetzten Erfahrung

Skalierbarkeit: Ihre Anforderungen an die Berichterstellung können mit Ihrem Team wachsen, daher ist es wichtig, eine Lösung zu wählen, die sich mit Ihnen weiterentwickeln kann

Benutzerfreundlichkeit und Support: Tools sollten intuitiv sein und hilfreiche Ressourcen für den Kundensupport bieten

Um sich ein klares und genaues Bild vom Fortschritt Ihres Projekts zu machen, benötigen Sie zunächst eine effektive Statusberichterstellung. Diese Analyse hilft Ihnen, potenzielle Hindernisse und Verzögerungen zu identifizieren, sodass Sie proaktiv die Bereiche angehen können, die Aufmerksamkeit erfordern. Es gibt für jeden Berichterstellungsstil das passende Tool – Sie müssen nur dasjenige finden, das den Anforderungen Ihres Teams am besten entspricht.

Ich werde nun alle Plattformen zur Statusberichterstellung vorstellen, die die wesentlichen Funktionen zum Erstellen und Freigeben aufschlussreicher Projektaktualisierungen bieten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement und Nachverfolgung des Aufgabenstatus)

Verfolgen Sie Fortschritte, geben Sie Updates frei und halten Sie alle mit ClickUp auf dem gleichen Stand

Wenn Sie nach einem Tool suchen, das über die grundlegende Statusberichterstellung hinausgeht, werden Sie von ClickUp für Projektmanagement genauso begeistert sein wie ich.

Der durchschnittliche Wissensarbeiter wechselt fast 1200 Mal pro Tag zwischen verschiedenen Anwendungen. Dieser ständige Kontextwechsel kostet Unternehmen jährlich bis zu 9 % der produktiven Zeit pro Mitarbeiter.

Als App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, fasst ClickUp Ihre Aufgaben, Ziele, Notizen und Unterhaltungen in einer einzigen Oberfläche zusammen. Zusammen mit der plattforminternen KI erleichtert dies die Visualisierung und Berichterstellung für alle Ihre Projekte – ohne dass Sie zwischen Dutzenden von isolierten Apps wechseln müssen.

📮ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verbunden, durchsuchbar und verwaltbar halten!

Personalisieren Sie die Nachverfolgung von Aufgaben mit benutzerdefinierten Status in ClickUp

Verfolgen Sie den Projektfortschritt mit den benutzerdefinierten Aufgabenstatus von ClickUp, die klar anzeigen, ob eine Aufgabe zu erledigen, in Bearbeitung oder erledigt ist. Aber beschränken Sie sich nicht auf diese Kategorien. Sie können diese Beschreibungen beispielsweise für Ihre Softwareprojekte in "Entwerfen", "Entwickeln", "Testen" und "Bereit" oder für Ihre E-Commerce-Bestellungen in "Ausstehend", "Verpackt", "Versandt" und "Geliefert" ändern.

Visualisieren Sie Ihre Produktivität mit ClickUp Dashboards

Konsolidieren Sie diese Informationen über mehrere Aufgaben und Projekte hinweg (ja, sogar funktionsübergreifende!) mit den Dashboards von ClickUp. Die über 50 benutzerdefinierten Karten, darunter Kreisdiagramme, Balkendiagramme, Burnup- und Burndown-Diagramme, Liniendiagramme und mehr, eignen sich hervorragend für die Echtzeit-Projektüberwachung und die Automatisierung der Statusberichterstattung.

Möchten Sie erfahren, wie Sie ein Dashboard für das Projektmanagement erstellen? Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung!

ClickUp Brain verbessert außerdem die Statusberichterstellung durch KI-gestützte Einblicke, Automatisierung und Wissensmanagement, um Aktualisierungen und Entscheidungsfindungen zu optimieren. Sie können es für folgende Zwecke nutzen:

Fassen Sie Projektaktualisierungen, Meeting-Notizen oder lange Aufgaben-Threads automatisch zusammen, um klare und prägnante Statusberichte zu erstellen

Fassen Sie alles zusammen – Aufgabenaktivitäten, Projektaktualisierungen, Meeting-Notizen oder Dokumente mit ClickUp Brain

Analysieren Sie Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Fertigstellungsraten, um in Echtzeit Einblicke und Aktionselemente aus Ihrem gesamten Workspace zu erhalten

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Aktionselemente basierend auf Ihren Workspace-Daten zusammenzufassen

Entwerfen Sie tägliche Standups, wöchentliche Projektstatusberichte oder Zusammenfassungen für die Geschäftsleitung auf Basis von Echtzeitdaten

Scannen Sie Diskussionen im ClickUp-Chat , Kommentare und Dokumente, um relevante Details für einen Bericht zu finden – wie Risiken, Hindernisse oder erforderliche Genehmigungen

Wenn Sie bei der Zielsetzung die Struktur klassischer OKRs bevorzugen, wird Ihnen auch das Feature "Ziele" von ClickUp gefallen.

Verfolgen und berichten Sie den Fortschritt Ihrer jährlichen und vierteljährlichen OKRs mit ClickUp Goals

Ich habe damit zeitgebundene Ziele festgelegt und Metriken für Einzelziele oder Fertigstellungsprozentsätze hinzugefügt. Aufgrund meiner Erfahrungen mit Alternativen zu ClickUp bin ich der Meinung, dass ClickUp Goals der einfachste Weg ist, um Fortschritte zu quantifizieren und Klarheit darüber zu gewinnen, was für den Erfolg erforderlich ist.

Die vorgefertigten Vorlagen von ClickUp vereinfachen die Statusberichterstellung zusätzlich, indem sie strukturierte Formate für die Nachverfolgung des Projektfortschritts und der Ziele bieten.

Die Vorlage für Projektstatusberichte von ClickUp eignet sich ideal für die Organisation von Updates, Aktionselementen und Projekt-Highlights und bietet Stakeholdern eine umfassende Ansicht des Projektstatus an einem Ort.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der Vorlage für Projektstatusberichte von ClickUp schnell Berichte zum Status Ihrer Projekte und stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten auf dem Laufenden sind

Sie können die Vorlage regelmäßig mit wichtigen Metriken oder Meilensteinen aktualisieren, um einen klaren Überblick über den Projektfortschritt zu behalten. Passen Sie die Vorlagenabschnitte an die individuellen Berichterstellungsanforderungen Ihres Teams an, indem Sie beispielsweise einen Abschnitt zur Risikobewertung hinzufügen, wenn Ihr Projekt komplexe Abhängigkeiten aufweist.

Verwenden Sie das Feature "Ziele und OKRs" zusammen mit der Vorlage für Projektstatusberichte, um Leistungsziele und Projektaktualisierungen zur einfachen Referenz miteinander zu verknüpfen.

💡Profi-Tipp: Erstellen Sie in Ihrem ClickUp-Dashboard eine benutzerdefinierte Ansicht, die Aufgaben nach folgenden Kriterien filtert: ⛳️ Status (z. B. "In Bearbeitung", "Blockiert")⌚️ Priorität (z. B. nur "Hohe Priorität")📆 Fälligkeitsdatum (z. B. "Aufgaben, die diese Woche fällig sind") Speichern Sie verschiedene gefilterte Ansichten für Führungskräfte, Teamleiter oder bestimmte Abteilungen, um ihnen nur die Informationen zu liefern, die sie benötigen – ohne überflüssigen Ballast.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Abhängigkeiten für Aufgaben mit hoher Priorität, um kritische Projektpfade besser zu visualisieren und sicherzustellen, dass die wichtigsten Prioritäten auf Kurs bleiben

Kombinieren Sie Abhängigkeiten mit ClickUp-Meilensteinen , um wichtige Phasen Ihres Projekts zu markieren und den Beteiligten einen klaren Überblick über den Fortschritt zu geben

Verwenden Sie das Feature "@erwähnen", um Teammitglieder zu taggen und so schnelle Antworten und eine bessere Verantwortlichkeit bei der Nachverfolgung von Projekten zu gewährleisten

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben in über 15 benutzerdefinierten ClickUp-Ansichten , darunter Gantt-Diagramme, Kanban-Boards, Listen und Kalender

Passen Sie Benachrichtigungen und Warnmeldungen an, damit Sie keine wichtigen Statusaktualisierungen verpassen

Sorgen Sie für eine nahtlose Zusammenarbeit mit den Integrationen von ClickUp mit beliebten Tools wie Slack und Google Drive

Einschränkungen von ClickUp

Einige Benutzer haben aufgrund der umfangreichen Features eine gewisse Einarbeitungszeit gemeldet

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ pro Benutzer und Monat

Business : 12 $/Benutzer pro Monat

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Workspace und Mitglied pro Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Die integrierten Features von ClickUp erleichtern die Einrichtung von Projekten, die Verfolgung von Terminen und die Erstellung von Berichten. Die Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt zu verfolgen, war sehr hilfreich, und es stehen viele vorgefertigte Vorlagen zur Verfügung. Wir konnten Verantwortlichkeiten an verschiedene Teammitglieder delegieren, Prioritäten festlegen und den Status jeder Aufgabe in Echtzeit überwachen. Projekte bleiben im Zeitplan, da es weniger Verwirrung und mehr individuelle Verantwortlichkeit gibt.

💡Profi-Tipp: Planen Sie wöchentliche, monatliche oder vierteljährliche Meetings zur Statusberichterstellung, um die Fortschritte bei der Zielerreichung zu überprüfen. Verwenden Sie ClickUp Goals während dieser Meetings, um die Teammitglieder über das Erreichte und noch zu erledigende Aufgaben auf dem Laufenden zu halten.

2. Trello (am besten für die Visualisierung von Statusberichten geeignet)

via Trello

Trello ist besonders nützlich, wenn Sie eine vereinfachte, visuelle Statusberichterstellung benötigen. Das intuitive Kanban-Board-System und das kartenbasierte Layout ermöglichen Ihnen die visuelle Organisation und Nachverfolgung von Aufgaben.

Jede Karte steht für eine Aufgabe. Sie können Aufgaben per Drag & Drop in verschiedene Phasen verschieben und ihnen je nach Priorität eine Beschreibung hinzufügen. Außerdem können Sie den Karten weitere Informationen zur Aufgabe hinzufügen, sodass Sie schnell auf Informationen wie Fälligkeitsdaten und Mitarbeiter zugreifen können. Trello eignet sich für Teams, die nach einer unkomplizierten, visuell ansprechenden Möglichkeit suchen, den Status ihrer Aufgaben im Blick zu behalten.

Die besten Features von Trello

Erstellen Sie Checklisten und Unteraufgaben innerhalb von Karten, um größere Projekte aufzuteilen

Legen Sie Fristen für jede Aufgabe fest und verfolgen Sie diese, um genaue Statusberichte zu erhalten

Fügen Sie Dateien hinzu und hinterlassen Sie Kommentare, um alle Statusaktualisierungen zentral zu verwalten

Einfache Integration mit externen Tools zur Verbesserung der Berichterstellungsfunktionen

Limits von Trello

Eingeschränkte Optionen für die Berichterstellung ohne kostenpflichtige Power-Ups

Nicht so wertvoll für größere Projekte mit komplexen Abhängigkeiten

Preise für Trello

Free

Standard: 6 $ pro Benutzer und Monat

Premium: 12,50 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: 17,50 $/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Trello vs. ClickUp: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste?

🧠 Fun Fact: Der Name Trello leitet sich vom Wort "trellis" (Spalier) ab, dem Codenamen des Projekts in seiner Anfangsphase.

3. Asana (Am besten geeignet für die aufgabenbasierte Berichterstellung mit Teamzusammenarbeit)

via Asana

Asana ist bekannt für seine Einfachheit und unkomplizierten Features für das Projektmanagement, darunter die Zuweisung von Aufgaben, die Status-Nachverfolgung in Echtzeit und detaillierte Optionen für die Berichterstellung.

Die Zeitleistenansicht von Asana hilft Ihnen dabei, den Fortschritt Ihrer Projekte einfach zu verfolgen, während die Portfolio-Feature eine gleichzeitige Übersicht über mehrere Projekte bietet. Ich fand dies nützlich für Projektmanager, die mehrere Teams leiten.

Die besten Features von Asana

Markieren Sie wichtige Punkte im Projekt, um den Fortschritt des Gesamtstatus zu verfolgen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für eine spezifischere Berichterstellung basierend auf den Anforderungen Ihres Projekts

Erstellen Sie detaillierte Statusberichte mit benutzerdefinierten Filtern

Limits von Asana

Benutzer haben Probleme beim Einfügen von Text in Aufgaben gemeldet

Die Features für die Berichterstellung können verbessert werden, z. B. durch die Einbindung von Möglichkeiten, den Durchsatz des Teams in Stunden anzuzeigen

Preise für Asana

Persönlich: Free Forever

Starter: 13,49 $ pro Benutzer und Monat

Erweitert: 30,49 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Ich fand es toll, dass ich Aufgaben auf mehrere Abteilungen aufteilen und dann innerhalb der Abteilungen selbst Unteraufgaben erstellen konnte. Ich habe sowohl Asana als auch ClickUp verwendet und fand, dass Asana eine schwächere Benutzeroberfläche hatte und nicht so intuitiv und leicht zu erlernen war.

4. Monday. com (Am besten geeignet für die Status-Nachverfolgung von Gemeinschaftsprojekten)

Ich habe Monday.com verwendet, um Workflows und Dashboards zu erstellen und gleichzeitig mit mehreren Teams zusammenzuarbeiten. Dank seiner anpassbaren Workflows und der visuellen Benutzeroberfläche eignet es sich ideal für kollaborative Projekte mit dynamischer Statusberichterstellung.

Die visuelle Status-Nachverfolgung ist intuitiv und das Tool lässt sich gut in die gängigsten Apps wie Slack und Google Workspace integrieren.

Monday.com – die besten Features

Visualisieren Sie die Workload Ihres Teams, um sicherzustellen, dass die Statusberichterstellung die Kapazitäten Ihres Teams widerspiegelt

Dateien freigeben, kommentieren und Teammitglieder direkt in Aufgaben taggen

Erstellen Sie personalisierte Dashboards für spezifische Anforderungen an die Status-Nachverfolgung

Automatisieren Sie Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen zu Aufgaben, um Zeit zu sparen

Monday.com-Einschränkungen

Im Vergleich zu Tools wie ClickUp eingeschränkte Features für die Datenverwaltung

Für größere Teams kann es teuer werden

Preise für Monday.com

Free

Basis: 12 $/Platz pro Monat

Standard: 14 $/Platz pro Monat

Pro: 24 $/Platz pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday. com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 12.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

5. Airtable (Am besten geeignet für die Visualisierung von Projektdaten und Statusberichten in einer Low-Code-Oberfläche)

via Airtable

Airtable kombiniert die Funktionalität einer Tabellenkalkulation mit der Leistungsfähigkeit einer relationalen Datenbank und bietet so eine einzigartige Möglichkeit, Projektdaten zu verwalten und den Status aller Aufgaben nachzuverfolgen.

Ich habe mit dieser Plattform experimentiert, um die RAG-Status-Nachverfolgung zu implementieren und verschiedene Formate für Statusberichte anzupassen. Damit lassen sich ganz einfach eine Raster-, Kalender-, Kanban- oder Galerieansicht erstellen, um den Projektstatus zu visualisieren.

Die besten Features von Airtable

Passen Sie Tabellen an, um Projektdetails entsprechend Ihrem Workflow nachzuverfolgen – ideal für Teams, die datenintensive Projekte bearbeiten

Nutzen Sie Integrationen, um Airtable mit Tools wie Slack, Dropbox und Google Kalender zu verbinden und so ein einheitliches, automatisiertes Projektmanagement zu erreichen

Verwenden Sie Vorlagen für die Status-Nachverfolgung, die sich an jede Art von Projekt anpassen lassen und Ihnen helfen, schneller durchzustarten

Verwenden Sie Formeln, um Statusaktualisierungen automatisch zu berechnen, sobald Daten aktualisiert werden

Limits von Airtable

Kann für Benutzer, die mit Datenbankstrukturen nicht vertraut sind, überwältigend sein

Preise für Airtable

Free

Team: 24 $/Platz pro Monat

Business: 54 $/Platz pro Monat

Enterprise-Skala: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2: 4,6/5 (über 2.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

6. Basecamp (Am besten geeignet für einfache Projekt- und Teamkommunikation)

via Basecamp

Basecamp ist ein unkompliziertes Projektmanagement-Tool, das die Kommunikation im Team vereinfacht.

Es enthält ein einzigartiges Feature namens "Hill Charts", mit dem Teams intuitiv den Fortschritt eines Projekts aktualisieren und nachverfolgen können. Teammitglieder verwenden es, um Projektumfänge an die richtige Position zu ziehen und so den Status der Arbeit visuell darzustellen.

Dies gibt Managern eine leistungsstarke Ansicht zweiter Ordnung, die den aktuellen Status jeder Aufgabe und den Fortschritt und die Entwicklung der Arbeit über die Dauer des Projekts hinweg anzeigt.

Die besten Features von Basecamp

Nutzen Sie zentrale Message Boards, um Diskussionen zu organisieren und für das gesamte Team zugänglich zu machen

Geben Sie Dateien und Dokumente in einem gemeinsamen Space frei, um eine nahtlose Nachverfolgung des Status zu ermöglichen

Nutzen Sie den integrierten Team-Chat, um Status-Updates in Echtzeit zu kommunizieren

Richten Sie tägliche oder wöchentliche automatische Check-ins ein, um alle über den Status des Projekts auf dem Laufenden zu halten

Limits von Basecamp

Einige Benutzer finden die Standardanzeige unattraktiv und schwer zu ändern

Preise für Basecamp

Kostenlose Testversion

Basecamp Plus: 15 $ pro Benutzer und Monat

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.000 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Basecamp wurde ursprünglich als internes Tool für 37 Signals entwickelt, um Projekte und Clients zu verwalten.

7. Smartsheet (am besten für die Nachverfolgung des Projektstatus in Tabellenkalkulationen geeignet)

via Smartsheet

👀 Wussten Sie schon? Der fehlende Zugriff auf notwendige Informationen wirkt sich negativ auf die Arbeitsmoral von 88 % der Mitarbeiter aus.

Smartsheet kombiniert die Vertrautheit einer Tabellenkalkulation mit Funktionen für das Projektmanagement.

Die Plattform ermöglicht es Benutzern, komplexe Statusberichte mit mehreren Spalten zu erstellen, in denen Initiativen, Eigentümerschaft, Fortschritte und kontextbezogene Notizen erfasst werden. Teams können die Verknüpfung von Zellen nutzen, um Daten automatisch aus bestehenden Projektverfolgungsblättern abzurufen, wodurch der manuelle Aufwand für die Berichterstellung reduziert wird.

Die besten Features von Smartsheet

Erstellen Sie Projektstatusberichte auf Basis von Projektdaten für genaue Statusaktualisierungen

Visualisieren Sie den Fortschritt und Status von Aufgaben mit Diagrammen im Gantt-Stil

Verbinden Sie Smartsheet mit Tools wie Microsoft Office und Google Workspace für eine nahtlose Zusammenarbeit

Limits von Smartsheet

Eingeschränkte Optionen zur Gestaltung des Dashboards

Eine steilere Lernkurve im Vergleich zu anderen Tools

Preise für Smartsheet

Pro: 12 $ pro Mitglied und Monat

Business: 24 $ pro Mitglied und Monat

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Erweiterte Arbeitsverwaltung: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (über 18.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Smartsheet?

Smartsheet ermöglicht es, Arbeiten in Echtzeit zu planen, zu verfolgen, zu automatisieren, auszuführen und darüber zu berichten. Mir gefällt, dass Smartsheet über robuste Integrationsfunktionen verfügt, die die Verbindung zu einer Vielzahl externer Apps wie Okta, Tableau, Google Kalender usw. ermöglichen.

Lesen Sie auch: Smartsheet vs. ClickUp: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste?

8. Wrike (Am besten geeignet für komplexe Projektplanung und Nachverfolgung)

via Wrike

Wrike ist eine fortschrittliche Projektmanagement-Software mit integrierten Funktionen für die Nachverfolgung und hochpräzise Statusberichterstellung. Sie wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, organisiert und produktiv zu bleiben.

Die Plattform bietet mehrere Methoden zur Datenvisualisierung, darunter Kreisdiagramme, Grafiken und dynamische Aktivitätsströme, die Aufgaben und Meilensteine eines Projekts chronologisch anzeigen. Sie können auch zeitbasierte Trends nach Monat, Quartal oder Jahr analysieren, sodass Teams den Projektverlauf besser einschätzen und potenzielle Probleme frühzeitig erkennen können.

Die besten Features von Wrike

Passen Sie Ansichten und Workspaces an die Bedürfnisse Ihrer Teams an – mit 360°-Visualisierung

Automatisieren Sie Workflows, einschließlich Genehmigungen, Anfrageformulare und Blaupausen, damit sich Teams auf ihre wertvollste Arbeit konzentrieren können

Erhalten Sie sofortige Einblicke und Echtzeit-Dashboards, die datengestützte Entscheidungen und agile Führung unterstützen

Limits von Wrike

Steilere Lernkurve im Vergleich zu anderen Tools auf dieser Liste

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $ pro Benutzer und Monat

Business: 25 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 3500 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Wrike?

Wrike hat ein Dashboard implementiert, mit dem wir mehr Transparenz schaffen können. Diese Transparenz gilt nicht nur für das Programmteam, sondern auch für Personen außerhalb unseres Programms. Wir haben eine wöchentliche Auslesung implementiert, die an viele Stakeholder geht, um alle über unsere Fortschritte im gesamten Projekt-Portfolio auf dem Laufenden zu halten.

9. Notion (Am besten geeignet für Wissensmanagement und Status-Nachverfolgung auf einer Plattform)

via Notion

Ich fand Notion sehr vielseitig und wertvoll für Teams, die Projektstatus-Updates mit Team-Dokumentation an einem Ort konsolidieren möchten.

Die Status-Eigenschaft von Notion ermöglicht eine detaillierte Nachverfolgung und verhindert so die üblichen Fallstricke einer inkonsistenten Statusberichterstellung. Das System verhindert, dass Teammitglieder undefinierte Statuskategorien erstellen, und sorgt so für eine standardisierte Kommunikation.

Sie können benutzerdefinierte Felder wie Meilensteine, Herausforderungen und nächste Schritte hinzufügen und so umfassende Statusberichte erstellen, die tiefe Einblicke in den Projektfortschritt bieten.

Die besten Features von Notion

Verfolgen Sie Aufgaben mithilfe von Datenbanken, die so angepasst werden können, dass Daten in Listen, Kalendern oder Boards angezeigt werden

Verwenden Sie eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen für verschiedene Dokumenttypen, wie Artikel, Projektstatusberichte und Präsentationen

Verknüpfen Sie Statusberichte mit Projektdokumenten, um sie schnell zur Hand zu haben

Limits von Notion

Einige Benutzer haben den Bedarf an einer Offline-Version gemeldet

Nicht gut skalierbar für komplexe, funktionsübergreifende Projekte

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $ pro Platz und Monat

Basis: 18 $/Platz pro Monat

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Notion AI: Für 10 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)

10. Zoho Projects (Am besten geeignet für erschwingliches benutzerdefiniertes Projektmanagement mit erweiterter Berichterstellung)

via Zoho Projects

Zoho Projects bietet anpassbare Dashboards, mit denen Projektmanager und Teams schnell einen Überblick über den Status des Projekts, den Fortschritt der Aufgaben und die ausgewählten KPIs erhalten.

Das Berichterstellungssystem der Plattform umfasst innovative Features wie chronologische Gantt-Diagramme, Grafiken zur Ressourcenauslastung und Abweichungsberichte, die Teams dabei helfen, den Projektverlauf und potenzielle Risiken zu verstehen. Benutzer können Projektdaten ganz einfach aufschlüsseln und aufbereiten und so ohne technisches Fachwissen aufschlussreiche Visualisierungen erstellen.

Die besten Features von Zoho Projects

Stellen Sie sicher, dass Statusberichte die aktuellsten Informationen widerspiegeln – mit Echtzeit-Updates

Verfolgen Sie ganz einfach den Status einzelner Aufgaben, Meilensteine und Abhängigkeiten, sodass jederzeit klar ist, wo das Projekt steht

Erstellen Sie detaillierte Projektstatusberichte, die den Fortschritt des Projekts hervorheben und Einblicke in die Ressourcenzuweisung, den Zeitaufwand und die Budgetverwendung geben

Generieren und versenden Sie Statusberichte automatisch in voreingestellten Intervallen (z. B. täglich, wöchentlich oder monatlich)

Einschränkungen von Zoho Projects

Einige wichtige Features fehlen in diesem Tool, wie z. B. das Sortieren der Spalten in der Tabellenansicht, das Filtern nach mehreren Spalten und das automatische Ausfüllen von Aufgabenfeldern

Preise für Zoho Projects

Free

Premium: 5 $/Monat

Enterprise: 10 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2: 4,3/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Projects?

Kleine Unternehmen müssen jedes Projekt einzeln auf Mikroebene verfolgen, und Zoho Projects bietet eine taschenfreundliche Möglichkeit, genau das zu tun. Die Benutzeroberfläche und die Einrichtung sind zu komplex, es wäre schön gewesen, wenn es klare YouTube-Tutorials oder eine KI gegeben hätte, die die Aufgaben für Sie einrichten könnte.

11. Jira (am besten geeignet für agile Teams und die Nachverfolgung von Problemen)

via Jira

Jira von Atlassian ist bei agilen Teams besonders für Softwareentwicklungsprojekte beliebt. Es bietet eine detaillierte Status-Nachverfolgung für Aufgaben, Sprints und Probleme.

Obwohl ClickUp hier besser abschneidet, gefällt mir die Vielfalt der integrierten Berichte, darunter Burndown-Diagramme, Geschwindigkeitsdiagramme und Sprint-Berichte, die für agile Teams sehr nützlich sind.

Die besten Features von Jira

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, die gespeichert, freigegeben oder zu Dashboards hinzugefügt werden können

Verfolgen Sie Fehler, Aufgaben und Verbesserungen mit detaillierten Optionen zur Projektberichterstellung für mehr Sichtbarkeit

Verwenden Sie das leistungsstarke Filtersystem, um benutzerdefinierte Abfragen mit JQL zu erstellen, mit denen Sie bestimmte Daten für Statusberichte abrufen können

Limits von Jira

Kann für Teams, die nicht mit Software vertraut sind, komplex in der Einrichtung und Verwendung sein

Einige Benutzer berichten von einer reduzierten Geschwindigkeit während der Spitzenarbeitszeiten

Preise für Jira

Free

Standard: 7,53 $/Benutzer pro Monat

Premium 13,53 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 6000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

12. Microsoft Project Portfolio Management (Am besten geeignet für die Nachverfolgung des Status großer Projektportfolios)

Eine der wichtigsten Stärken von Microsoft Project PPM ist die Möglichkeit, ganze Portfolios von Projekten zu verwalten. Portfoliomanager können den Status aller Projekte innerhalb des Portfolios einsehen, sie anhand strategischer Ziele priorisieren und Ressourcen und Zeitleisten anpassen, um erfolgreiche Ergebnisse sicherzustellen.

Dies ist besonders nützlich für Führungskräfte und Stakeholder, die fundierte Entscheidungen über die Priorisierung von Projekten treffen müssen.

Die besten Features von Microsoft Project Portfolio Management

Verfolgen Sie Projekt-Zeitleisten und Abhängigkeiten mit anpassbaren Gantt-Diagrammen

Weisen Sie Ressourcen Projekten zu und verfolgen Sie deren Nutzung für eine bessere Planung im Team

Nutzen Sie Power BI für dynamische Berichterstellung und Analysen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Einschränkungen von Microsoft Project Portfolio Management

Einige Benutzer empfinden es als zu funktionsreich (und daher komplex) für kleinere Projekte und einfachere Workflows

Teurer als andere Projektmanagement-Tools

Preise für Microsoft Project Portfolio Management

Planer Plan 1: 10 $/Monat

Planer und Projektplan 3: 30 $/Monat

Planner und Projektplan 5: 55 $/Monat

Projekt Standard: 679,99 $/Benutzer (einmaliger Kauf)

Project Professional: 1.129,99 $/Benutzer (einmaliger Kauf)

Project Server: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Project Portfolio Management

G2: 4/5 (über 1500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Microsoft Project (kostenlos und kostenpflichtig!)

via Hive

Obwohl Hive ein vielseitiges Projektmanagement-Tool mit verschiedenen Anpassungsoptionen und Funktionen für die Zusammenarbeit ist, hat mir die automatisierte Berichterstellung am besten gefallen.

Automatisierte Berichte können den Fortschritt von Aufgaben, den Projektstatus, die Teamleistung und anstehende Termine enthalten. Sie können auch regelmäßige Updates planen, die an die Beteiligten gesendet werden, wodurch Sie Zeit bei der Statusverfolgung sparen.

Die besten Features von Hive

Wählen Sie aus Kanban-, Gantt-, Kalender- und Tabellenansichten, um Projekte entsprechend den Anforderungen Ihres Teams zu organisieren

Arbeiten Sie direkt an Aufgaben und Projekten zusammen, um die Kommunikation zu zentralisieren

Verwenden Sie die Funktion zur Zeiterfassung, um Statusberichte zu erstellen, die Einblicke in die Ressourcenzuweisung, die für Aufgaben aufgewendete Zeit und die Gesamteffizienz des Projekts bieten

Nutzen Sie Kommentare zu Aufgaben und Feedback-Schleifen, um Updates bereitzustellen und Erkenntnisse direkt im Projekt freizugeben

Limits von Hive

Das Wechseln zwischen Zeitleisten-Ansichten kann schwierig sein

Preise für Hive

Kostenlos: Free Forever

Starter: 1,50 $ pro Benutzer und Monat

Teams: 5 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen sammeln

G2: 4,6/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Hive?

Es ist leicht zugänglich, da es mit einer Vielzahl von Betriebssystemen kompatibel ist. Wenn ich neue Projekte starte, kann ich die laufenden Projekte im Blick behalten. Am besten gefallen mir die Aufteilung der Projekte in Phasen, die anpassbare Zeitleiste, die Möglichkeit zur Budgetierung/Planung und die Festlegung eines definierten Rahmens. Die Beschreibungen und Farben helfen mir, die Projektphasen zu individualisieren und hervorzuheben, um einen besseren Überblick und eine bessere Kontrolle zu erhalten.

14. Plecto (Am besten geeignet für die Echtzeit-Datenvisualisierung zur Statusverfolgung)

via Ple ct o

Für Teams, die durch Datentransparenz das Engagement und die Motivation steigern möchten, hat sich Plecto auf die Erstellung von Echtzeit-Dashboards spezialisiert, die den Status von Projekten visualisieren.

Über die traditionelle Berichterstellung hinaus integriert Plecto Gamification-Elemente wie Live-Benachrichtigungen zur Leistung, Funktionen zur Nachverfolgung von Wettbewerbern und Echtzeit-Anerkennung. Dieser Ansatz verwandelt die Berichterstellung von einer alltäglichen Aufgabe in ein interaktives, motivierendes Tool, das die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens steigert.

Die besten Features von Plecto

Visualisieren Sie die Leistungsdaten Ihres Teams in Echtzeit mit anpassbaren Dashboards, die auf Ihre Anforderungen bei der Berichterstellung zugeschnitten sind

Erstellen Sie Widgets zur Nachverfolgung bestimmter Projektstatus

Verbinden Sie sich mit anderen Tools wie Salesforce, HubSpot und Google Tabellen für eine nahtlose Datenintegration

Einschränkungen von Plecto

Möglicherweise nicht ideal für traditionelle Aufgaben im Projektmanagement

Preise für Plecto

Medium: 230 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Groß: 360 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Plecto

G2: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

15. Geckoboard (Am besten geeignet für die Visualisierung des Projektstatus mit anpassbaren Dashboards)

via Geckoboard

Geckoboard wurde für die Berichterstellung in Echtzeit und die Datenvisualisierung entwickelt. Es transformiert die Datenverfolgung, indem es durch Ziele, Statusindikatoren und Echtzeit-Updates Kontext bereitstellt.

Es ist ideal für Manager, die schnelle Übersichten über wichtige Metriken benötigen, und eignet sich gut für Teams, die sich auf Kundensupport, Vertrieb und andere leistungsorientierte Funktionen konzentrieren.

Die besten Features von Geckoboard

Zeigen Sie Echtzeitdaten aus mehreren Quellen an, damit Ihr Team stets über wichtige Metriken auf dem Laufenden bleibt

Erstellen Sie benutzerdefinierte Diagramme und Dashboards, die den spezifischen Anforderungen Ihres Teams an die Datenverfolgung entsprechen

Einfache Integration mit anderen Tools wie Slack, Google Analytics und Zendesk für eine zentralisierte Berichterstellung

Einschränkungen von Geckoboard

Es verfügt über limitierte Projektmanagement-Funktionen

Preise für Geckoboard

Unverzichtbar: 55 $/Monat für 3 Benutzer

Pro: 219 $/Monat für 10 Benutzer

Skalierbar: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Geckoboard

G2: 4,3/5 (über 45 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Geckoboard?

Dies ist eine wunderbare Möglichkeit, KPIs auf visuell ansprechende Weise mit Ihrem Team zu teilen. Der einfachste Weg, Dashboards zu erstellen, die sowohl aussagekräftig als auch effektiv sind.

Wählen Sie das beste Tool für die Statusberichterstellung

Meine obersten Prioritäten bei der Arbeit sind die Überwachung des Projektfortschritts für unsere redaktionellen Abläufe und die Gewährleistung einer nahtlosen Kommunikation im Team. Nach der Bewertung all dieser Tools bleibt ClickUp meine erste Empfehlung.

Mit den Dashboards von ClickUp können Sie benutzerdefinierte Berichte mit benutzerdefinierten Karten für den Aufgabenfortschritt, die Workload, die Zeiterfassung und vieles mehr erstellen, während Ziele Teams dabei helfen, Ziele, Schlüssel-Ergebnisse und Fortschritte auf strukturierte Weise zu verfolgen und alle Mitarbeiter auf die Prioritäten des Unternehmens auszurichten.

Was ClickUp von anderen Tools unterscheidet, sind seine All-in-One-Funktionen für das Projektmanagement. Es lässt sich an verschiedene Projektarten anpassen, ist für Projekte und Unternehmen jeder Größe skalierbar und erfordert keine Änderung Ihrer bestehenden Workflows.

Die Möglichkeit, verschiedene Projektmanagement-Features in einer einzigen Plattform zu integrieren, macht es unverzichtbar für alle, die die Transparenz und Berichterstellung ihrer Projekte verbessern möchten.

Worauf warten Sie noch? Testen Sie ClickUp kostenlos und ersetzen Sie Ihre verstreuten Tools durch eine einzige, leistungsstarke Projektmanagement-Lösung.