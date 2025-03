15 tools zur Berichterstellung für den Status zur Verbesserung des Projektmanagements

Projektaktualisierungen müssen kein notwendiges Übel sein. Sie können spannend sein, wenn man nicht in Tabellenkalkulationen ertrinkt, sondern stattdessen das große Ganze klar im Blick hat – die Vernetzung aller Aufgaben, die subtilen Veränderungen im Schwung und die sich abzeichnenden Muster, die über Erfolg oder Misserfolg Ihres Projekts entscheiden könnten.

Als Projektmanager, der das alles schon einmal erlebt und erledigt hat – der sich mit endlosen E-Mail-Ketten herumgeschlagen und unzählige verwirrende Berichte entziffert hat – möchte ich hier die Tools freigeben, die mir geholfen haben, meine Ziele zu erreichen.

Ich habe eine Liste der 15 besten Tools für die Berichterstellung zum Status zusammengestellt, die ich besonders empfehlen kann. Diese Empfehlungen basieren auf meinen Erfahrungen mit Tools für die Berichterstellung zum Status und auf den Recherchen des ClickUp-Teams. ⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die 15 besten Tools für die Berichterstellung zum Status: 1. 6. Basecamp: Am besten für die einfache Kommunikation im Projektteam 7. Smartsheet: Am besten für die tabellenbasierte Nachverfolgung des Projektstatus 8. Wrike: Am besten für die Planung und Nachverfolgung komplexer Projekte 9. Notion: Am besten für Wissensmanagement und Statusverfolgung auf einer Plattform 10. Zoho Projects: Am besten für erschwingliches benutzerdefiniertes Projektmanagement mit erweiterter Berichterstellung 11. Jira Best: für agile Teams und die Nachverfolgung von Problemen vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und vieles mehr – während KI-gestützte Features dafür sorgen, dass der Kontext verbunden, durchsuchbar und verwaltbar bleibt!

Verwenden Sie Vorlagen zur Nachverfolgung des Status, die für jede Art von Projekt geeignet sind und Ihnen helfen, schneller loszulegen. Verwenden Sie Formeln, um Statusaktualisierungen automatisch zu berechnen, wenn Daten aktualisiert werden. Airtable-Limits Kann für Benutzer, die mit Datenbankstrukturen nicht vertraut sind, überwältigend sein. Airtable-Preise *Free Team: 24 $/Platz pro Monat *Business: 54 $/Platz pro Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise



Personalisieren Sie die Nachverfolgung von Aufgaben mit benutzerdefinierten ClickUp-Status. Verfolgen Sie den Fortschritt eines Projekts mit zu verfolgen und mehrere Statusberichtsformate anzupassen. Sie können ganz einfach eine Raster-, Kalender-, Kanban- oder Galerieansicht erstellen, um den Projektstatus zu visualisieren. #### Die besten Features von Airtable Benutzerdefinierte Tabellen zur Verfolgung von Projektdetails auf eine Weise, die zu Ihrem Workflow passt, ideal für Teams, die datenintensive Projekte bearbeiten Verwenden Sie Integrationen, um Airtable mit Tools wie Slack, Dropbox und Google Kalender zu verbinden und so ein kohärentes, automatisiertes Projektmanagement zu ermöglichen

Basecamp ist ein unkompliziertes Projektmanagement-Tool, das die Kommunikation im Team vereinfacht. Es enthält eine spezielle Funktion namens "Hill Charts", mit der Teams den Fortschritt eines Projekts intuitiv aktualisieren und verfolgen können. Mitglieder des Teams können damit Projektumfänge per Drag-and-Drop an die richtige Position ziehen und so den Arbeitsstatus visuell darstellen. Dadurch erhalten Manager eine leistungsstarke Ansicht zweiter Ordnung, die den aktuellen Status jeder Aufgabe anzeigt und wie sich die Arbeit über die Dauer des Projekts hinweg entwickelt. #### Die besten Features von Basecamp

Verwenden Sie zentrale Boards, um Diskussionen zu organisieren und für das gesamte Team zugänglich zu machen. Geben Sie Dateien und Dokumente in einem gemeinsamen Space frei, um den Status nahtlos verfolgen zu können. Nutzen Sie den integrierten Team-Chat, um Status-Updates in Echtzeit zu kommunizieren. Richten Sie tägliche oder wöchentliche automatische Check-ins ein, um alle über den Status des Projekts auf dem Laufenden zu halten. #### Limits von Basecamp Einige Benutzer finden die Standardanzeige unattraktiv und schwer zu ändern. #### Preise von Basecamp

Kostenlose Testversion Basecamp Plus: 15 $/Benutzer pro Monat *Basecamp Pro Unlimited: 299 $/Monat (jährliche Abrechnung) #### Bewertungen und Rezensionen von Basecamp *G2: 4,1/5 (über 5.000 Rezensionen) *Capterra: 4,3/5 (über 14.000 Rezensionen)



🧠Fun Fact: Basecamp wurde ursprünglich als internes Tool für undefined 👀 Wussten Sie schon? Der fehlende Zugang zu notwendigen Informationen wirkt sich negativ auf die Moral von /href/ https://www.coveo.com/en/resources/reports/relevance-report-workplace 88 % der Mitarbeiter /%href/ aus. Smartsheet kombiniert die Vertrautheit einer Tabellenkalkulation mit den Möglichkeiten des Projektmanagements.

Die Plattform ermöglicht es Benutzern, anspruchsvolle Statusberichte mit mehreren Spalten zu erstellen, in denen Initiativen, Eigentümerschaft, Fortschritte und kontextbezogene Notizen verfolgt werden. Teams können die Verknüpfung von Zellen nutzen, um automatisch Daten aus bestehenden Projektverfolgungsbögen zu ziehen und so den manuellen Aufwand für die Berichterstattung zu reduzieren. #### Die besten Features von Smartsheet * Generieren Sie /href/ https://clickup.com/blog/project-status-report/ Projektstatusberichte /%href/ auf der Grundlage von Projektdaten für genaue Statusaktualisierungen

Visualisierung von Aufgabenfortschritt und -status mit Diagrammen im Gantt-Stil Verbindung von Smartsheet mit Tools wie Microsoft Office und Google Workspace für eine nahtlose Zusammenarbeit #### Einschränkungen von Smartsheet Limitierte Optionen für die Gestaltung von Dashboards Im Vergleich zu anderen Tools höhere Lernkurve #### Preise von Smartsheet Pro: 12 $/Mitglied pro Monat *Business: 24 $/Mitglied pro Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

12 $/Mitglied pro Monat *Business: 24 $/Mitglied pro Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Advanced Work Management: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet *G2: 4,4/5 (über 18.000 Rezensionen)

Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet *G2: 4,4/5 (über 18.000 Rezensionen) Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen) #### Was sagen echte Benutzer über Smartsheet? > _Smartsheet ermöglicht die Planung, Nachverfolgung, Automatisierung, Ausführung und Berichterstellung von Arbeit in Echtzeit. Mir gefällt, dass Smartsheet über eine robuste, unterstützte Integrationsfunktion verfügt, die die Verbindung mit einem breiten Bereich externer Apps wie Okta, Tableau, Google Kalender usw. ermöglicht https://www.wrike.com/ Wrike /%href/ Wrike ist eine fortschrittliche Software für das Projektmanagement mit integrierten Funktionen zur Nachverfolgung und hochpräzisen Berichterstellung zum Status. Sie wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, organisiert und produktiv zu bleiben. Geckoboard ist für die Berichterstellung und Datenvisualisierung in Echtzeit konzipiert. Es transformiert die Datenverfolgung, indem es Kontext durch Ziele, Statusindikatoren und Echtzeit-Updates bereitstellt. Es ist ideal für Manager, die schnelle Momentaufnahmen von Schlüsselmetriken benötigen, und eignet sich gut für Teams, die sich auf Kundensupport, Vertrieb und andere leistungsorientierte Funktionen konzentrieren. #### Die besten Features von Geckoboard * Echtzeit-Daten aus mehreren Quellen anzeigen, um sicherzustellen, dass Ihr Team über wichtige Metriken auf dem Laufenden bleibt

4,5/5 (über 3.000 Bewertungen) #### Was sagen echte Benutzer über Smartsheet? > _Smartsheet ermöglicht die Planung, Nachverfolgung, Automatisierung, Ausführung und Berichterstellung von Arbeit in Echtzeit. Mir gefällt, dass Smartsheet über eine robuste, unterstützte Integrationsfunktion verfügt, die die Verbindung mit einem breiten Bereich externer Apps wie Okta, Tableau, Google Kalender usw. ermöglicht https://www.wrike.com/ Wrike /%href/ Wrike ist eine fortschrittliche Software für das Projektmanagement mit integrierten Funktionen zur Nachverfolgung und hochpräzisen Berichterstellung zum Status. Sie wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, organisiert und produktiv zu bleiben. Geckoboard ist für die Berichterstellung und Datenvisualisierung in Echtzeit konzipiert. Es transformiert die Datenverfolgung, indem es Kontext durch Ziele, Statusindikatoren und Echtzeit-Updates bereitstellt. Es ist ideal für Manager, die schnelle Momentaufnahmen von Schlüsselmetriken benötigen, und eignet sich gut für Teams, die sich auf Kundensupport, Vertrieb und andere leistungsorientierte Funktionen konzentrieren. #### Die besten Features von Geckoboard * Echtzeit-Daten aus mehreren Quellen anzeigen, um sicherzustellen, dass Ihr Team über wichtige Metriken auf dem Laufenden bleibt Erstellen Sie benutzerdefinierte Diagramme und Dashboards, die den spezifischen Anforderungen Ihres Teams an die Nachverfolgung von Daten entsprechen. Einfache Integration mit anderen tools wie Slack, Google Analytics und Zendesk für eine zentralisierte Berichterstellung. #### Geckoboard-Einschränkungen Es gibt nur begrenzte Möglichkeiten für das Projektmanagement. #### Geckoboard-Preise *Essential: 55 $/Monat für 3 Benutzer *Pro: 219 $/Monat für 10 Benutzer

Scale: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen zu Geckoboard *G2: 4,3/5 (45+ Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (100+ Rezensionen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über Geckoboard?

Dies ist eine wunderbare Möglichkeit, KPIs auf visuell ansprechende Weise für Ihr Team freizugeben. Der einfachste Weg, aussagekräftige und effektive Dashboards zu erstellen. /href/ https://www.g2.com/products/geckoboard/reviews/geckoboard-review-5247672 G2 review /%href/ ## Wählen Sie das beste Tool zur Berichterstellung zum Status

Meine obersten Prioritäten bei der Arbeit sind die Überwachung des Projektfortschritts für unsere redaktionellen Abläufe und die Gewährleistung einer nahtlosen Teamkommunikation. Nach der Bewertung all dieser Tools bleibt ClickUp meine Top-Empfehlung. Mit den Dashboards von ClickUp können Sie benutzerdefinierte Berichte mit benutzerdefinierten Karten für Aufgabenfortschritt, Workload, Zeiterfassung und mehr erstellen, während Teams mit Zielen Ziele, Schlüsselergebnisse und Fortschritte auf strukturierte Weise verfolgen und alle auf die Prioritäten des Unternehmens ausrichten können. und ersetzen Sie Ihre verstreuten tools durch eine einzige, leistungsstarke Lösung für das Projektmanagement.